A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz 2026-ban

Nem is olyan régen még az értekezletek levezetése komoly multitaskingot igényelt. Az értekezlet napirendjének nyomon követése, a beszélgetés irányítása és a jegyzetek kézzel történő készítése között biztosan valami kimaradt. Szerencsére az értekezleti jegyzetekhez használható AI-eszközök megjelenésével ezek az idők már a múlté.
A mesterséges intelligencia (AI) szoftverek megváltoztatták a munkavégzés módját. Az értekezletekhez használt AI megkönnyíti a beszélgetés rögzítését, majd feldolgozását és rendszerezését. Így több időd marad arra, hogy a történtekre koncentrálj, tudva, hogy a saját idődben átnézheted az AI által készített értekezleti jegyzeteket, hogy döntéseket hozz és adatokat nyerj ki a projekt állapotjelentéséhez.
A rengeteg elérhető AI jegyzetelő eszköz közül melyik lenne a legjobb az Ön vállalkozásának? Csatlakozzon hozzánk, miközben áttekintjük a legfontosabb jellemzőket és funkciókat, és bemutatjuk az idén elérhető legjobb AI eszközöket az értekezletek jegyzeteléséhez. ✨
A legjobb AI-alapú jegyzetelő eszközök áttekintése
Íme egy rövid összefoglaló a kezdéshez:
|ClickUp
|(Legalkalmasabb egységes projektmenedzsmenthez és hasznosítható AI-elemzésekhez) Csapatméret: Minden méretű vállalkozás
|AI-alapú értekezlet-összefoglalók, jegyzetekből automatikusan létrehozott feladatok, valós idejű együttműködési dokumentumok és a ClickUp Brain az adatok azonnali lekéréséhez.
|Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők
|Otter.ai
|(Legalkalmasabb valós idejű átíráshoz és beszélő azonosításhoz) Csapatméret: Kis csapatok és egyének
|Élő átírások, automatikus diák rögzítés, valós idejű összefoglalók és fejlett előadó-megjelölés a világos értekezlet-jegyzőkönyvekért.
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként
|Laxis
|(Legalkalmasabb értékesítési és piackutatási betekintéshez) Csapat mérete: Értékesítési és termékfejlesztési csapatok
|Szó szerinti idézetek rögzítése, automatikusan generált nyomonkövető e-mailek, témák kategorizálása és AI-vezérelt ügyféligény-kivonás.
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára 15,99 dollártól kezdődik havonta.
|Doodle
|(Legalkalmasabb csoportos ütemezéshez és elérhetőségi koordinációhoz) Csapatméret: Elosztott csapatok és ügynökségek
|Automatikus értekezlet-emlékeztetők, időzóna-szinkronizálás, szavazásalapú ütemezés és integráció az összes jelentős videokonferencia-platformmal.
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára 14,95 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként
|Fireflies.ai
|(Legalkalmasabb többnyelvű támogatáshoz és globális együttműködéshez) Csapat mérete: Nemzetközi és hibrid csapatok
|Több mint 40 nyelv támogatása, intelligens kulcsszókeresés, az értekezletek hangulatának elemzése és hangrészletek létrehozása a legfontosabb pillanatok megosztásához.
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 18 dollártól kezdődik
|Notes by Dubber
|(Legalkalmasabb mobilhálózatokhoz és globális hangintegrációhoz) Csapat mérete: Értékesítés és terepi műveletek
|Automatizált hívásrögzítés több mint 170 mobilhálózaton, azonnali feladatlétrehozás és zökkenőmentes szinkronizálás a Google és az Outlook naptárakkal.
|Egyedi árazás
|Timz. Virágok
|(Legalkalmasabb aszinkron videóalapú együttműködéshez) Csapatméret: Szétszórt és távoli csapatok
|Virágalapú visszajelzési folyamatábrák, videóalapú értekezlet-összefoglalók, időbélyeggel ellátott jegyzőkönyvek és aszinkron hozzájárulási eszközök.
|Egyedi árazás
|Sembly AI
|(Ideális a kézmentes értekezleteken való részvételhez) Csapat mérete: elfoglalt vezetők és menedzserek
|Helyettesítő részvétel az elmulasztott értekezleteken, automatizált többnyelvű összefoglalók, feladatok azonosítása és érzelemelemzés.
|Ár: 17 USD/hó/felhasználó
|Fathom
|(Legalkalmasabb CRM-szinkronizáláshoz és kiemelt részek megosztásához) Csapat mérete: Ügyfélkapcsolati és sikermenedzsment csapatok
|Azonnali megbeszélés utáni összefoglalók, automatizált CRM-adatbevitel, kiemelt lejátszási listák és ingyenes, korlátlan felvétel magánszemélyek számára.
|Ingyenes; a Team kiadás ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik
|Szupererős
|(A legjobb adatvédelmet szem előtt tartó, botmentes átíráshoz) Csapat mérete: Adatvédelmet szem előtt tartó szakemberek
|Botmentes eszközhang-átírás, hétnapos ideiglenes tárolás, naptárintegráció és érzelmi hangnemfelismerés.
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 36 dollártól kezdődik
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt találsz egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő alkalmazás
Nézzük meg, mit tehet az AI technológia azért, hogy az értekezletei minden szinten produktívabbak legyenek. Összeállítottunk egy listát a legjobb AI-eszközökről az értekezletekhez és a jegyzeteléshez, a kiváló jegyzetelő alkalmazásoktól a leírási alkalmazásokig és még sok másig.
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobb, jelenleg elérhető AI-eszköz a startupok és kisvállalkozások számára. Ez egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt olyan AI-technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében – racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi az együttműködést. Mivel teljesen testreszabható, az egyéni igényeidhez igazíthatod.
A ClickUp AI Meeting Notetaker számos funkciót kínál a folyamatok hatékonyságának javítására és a kreativitás fokozására. Ez a funkció automatikusan létrehoz magánjellegű dokumentumokat, amelyek tartalmazzák az értekezlet nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét, összefoglalóját, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a témákat és a teljes jegyzőkönyvet.
Ezek az eszközök zökkenőmentesen integrálódnak a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, és a megbeszélés vezetőjének nyelvén rögzítik a jegyzeteket. A megbeszélés után a Naptár vagy a Docs Hub segítségével könnyedén hozzáférhetsz a jegyzetekhez. Készen állsz a teendők létrehozására? Kérd meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensét, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzetekből, vagy ossz meg egy összefoglalót a ClickUp Chat-en, hogy a csapatod hozzáférhessen az összes fontosabb ponthoz!
A Brain nem csak összefoglalja az értekezleti jegyzeteket, hanem az alábbiak révén minden értekezletet produktívabbá tesz:
- A döntések, határidők és felelősök automatikus kivonásával így egyértelmű, következő lépéseket tartalmazó tervvel távozhatsz
- Készítsen követő e-maileket és összefoglalókat másodpercek alatt, hogy mindenki azonnal ugyanazon az oldalon álljon
- Gyorsan megtalálhatod a válaszokat a jegyzetekből, függetlenül attól, hogy azok mennyire régiek, így nem kell végigolvasnod az értekezletjegyzetek oldalait
- Az értekezletek során szerzett információk összekapcsolása a projektekkel és dokumentumokkal a teljes kontextus érdekében, mindezt egy helyen
Szeretne még több időt megtakarítani? Használja az egyik értekezlet-napirend-sablonunkat, hogy egyértelmű elvárásokat határozzon meg, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Azonnali bevonódást érhet el a ClickUp ChatGPT-sugallataival a csapatértekezletekhez, amelyekkel elindíthatja a brainstorming folyamatot és vitapontokat generálhat.
Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy saját jegyzeteket készíts, használd a Meeting Note Style Template sablonunkat, vagy indíts el egy egyszerű ClickUp Doc dokumentumot, hogy rögzítsd a legfontosabb pillanatokat és tanulságokat. Gyors jegyzeteket vagy ellenőrzőlistákat is feljegyezhetsz a ClickUp Notepad-en. Mind a Notepad, mind a Docs beépített ClickUp Brain funkcióval rendelkezik, így gyorsabban, tömörebben és kreatívabban írhatsz jegyzeteket.
Ötleteket szeretnél rögzíteni az értekezleten kívül? A ClickUp Brain MAX, az asztali AI-társad Talk to Text funkciója lehetővé teszi, hogy kéz nélkül diktálj jegyzeteket – akár éppen telefonálások között sétálsz, akár a folyosón brainstormingolsz –, és azokat azonnal átalakítsd végrehajtható feladatokká a ClickUp-on belül.
Ez az all-in-one megközelítés azt jelenti, hogy az értekezleti jegyzetek, az ad hoc hangjegyzetek és a mesterséges intelligenciával készített összefoglalók mind ugyanazon a munkaterületen találhatók, készen arra, hogy megossza őket a csapatával.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rögzítsd az értekezlet jegyzetét, és generálj automatikusan teendőket az AI jegyzetelővel
- Tárold az összes értekezleti dokumentumodat egy helyen, hogy könnyen hozzáférhess és keresgélhess közöttük
- Szerkessze az értekezleti jegyzeteket valós időben a csapatával, ezzel jelentősen javítva az együttműködést
- Fordítsd le az értekezleti dokumentumokat angolról spanyolra, franciára vagy japánra, illetve más nyelvekre
- A ClickUp egyéni nézetei segítségével minden feladatát, munkafolyamatát és projektjét úgy tekintheti át, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.
- A ClickUp-hoz web böngészőn, asztali alkalmazáson, iOS- vagy Android-mobilalkalmazáson, illetve Chrome-bővítményen keresztül is hozzáférhetsz.
- Integrálja több mint 1000 munkahelyi alkalmazással, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst, a Google Meettet, a Slacket, az Outlookot, a HubSpotot és a Salesforce-ot, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatát.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás még nem kínálja az asztali verzió összes nézetét
- Bár a felhasználói felület rendkívül intuitív, a rengeteg funkció miatt eltarthat egy ideig, amíg mindegyikhez hozzászoksz.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
👀 Tudtad? Ahelyett, hogy „később felhasználható jegyzeteket” készítenének, a ClickUp szuperügynökei az értekezleteket azonnali, cselekvésre késztető munkafolyamatokká alakítják.
A ClickUp Super Agents legfontosabb felhasználási esetei az értekezletek kezelésében:
- Sprint-áttekintéseket vagy standup-megbeszéléseket vezető projektmenedzserek: A Super Agents segítségével rögzítheted az akadályokat, azonnal kijelölheted a felelősöket, frissítheted a feladatokat, és manuális nyomon követés nélkül is biztosíthatod a folyamat előrehaladását
- Kampányötleteken együttműködő marketingcsapatok: A Super Agents rögzíti a tartalmi ötleteket, feladatokká alakítja őket, leírásokat és alfeladatokat ad hozzájuk, megjelöli a tervezőket vagy írókat, és azonnal összekapcsolja a feladatokat a briefekkel
- Termékcsapatok, amelyek roadmap-megbeszéléseket tartanak: A visszajelzések és a technikai jegyzetek epikákká és alfeladatokká kerülnek strukturálásra, így a hívás után azonnal végrehajthatók.
- A pipeline-áttekintéseket kezelő értékesítési vezetők: Az üzletekkel kapcsolatos betekintések, ellenvetések és következő lépések rögzítésre kerülnek és bekerülnek a munkafolyamatokba, így az értékesítők pontosan tudják, mi a következő teendőjük
- Távoli vagy hibrid csapatok: A Super Agents áttekinthető összefoglalókat készít és intézkedik azok alapján, így senki sem csak elolvassa a frissítéseket; hanem előreviszik a munkát
Kíváncsi arra, hogy a Super Agents valójában hogyan működik a munkakörnyezetedben? Nézd meg, hogyan irányítja a Super Agents az értekezleteidet és a nyomon követési feladatokat helyetted!
2. Otter.ai
Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens és átírási eszköz, amely képes a videokonferenciák vagy hangfájlok hangbeszélgetéseit szöveggé alakítani. Felismeri a beszélőket, a szöveget a beszélő nevével címkézi, és rögzíti a megosztott diákat.
Az élő csevegés funkció lehetővé teszi a csapatod számára, hogy az értekezlet alatt csevegjenek vagy kérdéseket tegyenek fel, és bárki hozzáadhat megjegyzéseket az élő átirathoz, vagy kiemelhet egy fontos pontot. Ha pedig elterelődik a figyelmed, vagy későn csatlakozol, a rendszer valós időben készít összefoglalót az AI-jegyzetekből, így mindig utolérheted, amit kihagytál.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Az Otter.ai képes azonosítani a kulcsszavakat és kifejezéseket, így könnyen kereshetsz rájuk a hosszú átírásban.
- Ha összekapcsolod a Microsoft vagy a Google naptáraddal, az automatikusan rögzíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseidet.
- Az egymást követő csomagok lehetővé teszik, hogy havonta és beszélgetésenként több jegyzetet írjon le, és több fájlt töltsön fel.
- Az Otter.ai webes és mobil platformokon is elérhető, így útközben is használhatod ?
Az Otter.ai korlátai
- Az AI néha összezavarodik, ha több beszélő is van
- Ez a funkció kizárólag az értekezletek leírására szolgál, és nem teszi lehetővé, hogy saját jegyzeteket készíts az alkalmazásban
Otter.ai árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
📊 Mi az, ami meghatározza vállalkozásod sikerét vagy bukását? A világosság!
Az igazság az, hogy a csapatok nem az értekezésekkel küszködnek. Hanem azzal, hogy mi történik utána.
A jegyzetek egy eszközben vannak, a teendők egy másikban. A döntések elvésznek a csevegésben. Mire utánajársz a dolgoknak, a kontextus már elveszett, és a munka lelassul.
A megoldás nem a jobb jegyzetelés. Hanem egy olyan rendszer, amelyben a jegyzetek, a döntések és a végrehajtás összekapcsolódnak.
A ClickUp Small Business Suite segítségével az értekezletei nem maradnak elszigetelten:
- Az AI-alapú értekezleti jegyzetek automatikusan rögzülnek és strukturálódnak
- A döntések feladatokká alakulnak, felelősökkel és határidőkkel
- A beszélgetések kapcsolódnak a tényleges munkához
- A nyomon követés manuális koordináció nélkül történik
Ahelyett, hogy jegyzeteket írnál, majd kitalálnád, mit kell tenned, az értekezlet eredményei máris a végrehajtást irányítják.
Az eredmény egy karcsúbb működési modell, ahol egyetlen rendszer veszi át azokat a feladatokat, amelyekhez korábban több eszköz és több koordinációs szint volt szükséges. 🚀
3. Laxis
A Laxis célja, hogy támogassa az értékesítési, tartalommarketing, valamint termék- és piackutatási csapatokat – és mindenki mást, aki ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel beszélget. Jegyzeteket készít a virtuális értekezletek során, és szó szerint rögzíti az egyes résztvevők szavait, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.
Ezt követően ez az AI-eszköz automatikusan összefoglalót készít, kiemelve a legfontosabb információkat és azonosítva az ügyfél igényeit. Kivonja a szükséges teendőket és következő lépéseket, és automatikusan elküldheti a nyomon követő e-mailt is, hogy lezárja a folyamatot. ?
A Laxis legjobb funkciói
- Segítenek a megbeszélés jegyzeteiben szereplő témák rendezésében és kategorizálásában.
- A jegyzetek gyorsan és egyszerűen letölthetők és megoszthatók
- A Laxisnak kérdéseket tehetsz fel a korábbi beszélgetések alapján
- Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Cisco Webex alkalmazásokkal.
A Laxis korlátai
- Míg az ingyenes csomaggal havonta legfeljebb 300 percet írhat le, az AI író – amely nyomon követési tartalmakat generál – csak a Premium csomagtól elérhető.
- Még nincs CRM-integráció, de a tervek szerint lesz
A Laxis árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 15,99 USD/hó
- Üzleti: 29,99 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Laxis értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (16 értékelés)
4. Doodle
Mielőtt megírnád az értekezlet jegyzetét, először össze kell hangolnod a résztvevők naptárait, hogy mindannyian eljöjjenek az értekezletre. Itt jön jól a Doodle. Gyorsan és egyszerűen szervezhetsz egyéni és csapatértekezleteket.
Állítsd be a rendelkezésre állásodat, majd oszd meg azt egy link elküldésével a kiválasztott meghívottaknak. Ők ezután kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, ami lezárja azt az időt a naptáradban, így soha többé nem fogsz senkit kétszer lefoglalni. Ha pedig több meghívottad van, könnyedén megtalálhatod a mindenki számára legmegfelelőbb időpontot.
Ráadásul a Doodle integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. ?️
A Doodle legjobb funkciói
- A rendszer emlékeztetőket küld a beütemezett értekezletekről, így nem kell foglalkoznod a távolmaradókkal
- A testreszabható arculat lehetővé teszi, hogy a rendszert az Ön vállalkozásának arculatához igazítsa.
- A Doodle segítségével felméréseken vagy szavazásokon keresztül is gyűjthetsz adatokat.
- A Doodle mobil eszközökön is működik, így útközben is beütemezhet megbeszéléseket.
A Doodle korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy több esemény ütemezése nagy csoportok számára több időt vesz igénybe, mint amennyire szükséges lenne
- Bonyolult lehet a használata, ha különböző időzónákban lévő meghívottakkal dolgozol
A Doodle árai
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként
- Team: 19,95 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Doodle értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (13 értékelés)
- Capterra: Még nincsenek értékelések
👉🏽 A Kisvállalkozások számára készült AI-útmutatónk részletesen bemutatja, hogyan használhatod az AI-t a munkafolyamatok egyszerűsítésére.
5. Fireflies.ai
A Fireflies.ai valós időben képes leírni az audio- vagy videohívás tartalmát, illetve leírhatja az értekezlet felvételét is. Ezután összefoglalhatja az értekezlet legfontosabb pontjait, döntéseit és a teendőket. ✍️
Ha az értekezlet bármely részét újra meg szeretnéd hallgatni, kulcsszavakra kereshetsz, majd normál sebességgel vagy akár kétszeres sebességgel is lejátszhatod. Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatod számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a beszélgetéshez, kiemeljék vagy reagáljanak rá, illetve kivonatokat készítsenek belőle hangrészletek létrehozása céljából.
Az ingyenes csomag 800 perc tárolási helyet biztosít, a Pro csomag 8000 percet, míg a Business és Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet kínálnak.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- A Fireflies.ai több mint 40 nyelven működik, és képes kezelni a különböző kiejtéseket és nyelvjárásokat.
- Felismeri és megjelöli a különböző beszélők hangjait
- Számos értekezlet-platformmal integrálható, többek között a Microsoft Teams, a Zoom, a Skype és a Google Meet alkalmazásokkal.
- Az értekezleti jegyzeteket megoszthatod más platformokon is, például az Asanán, a Slacken vagy a Notionon.
A Fireflies.ai korlátai
- Ha az audiofelvétel minősége nem megfelelő, az befolyásolhatja a leírás pontosságát.
- A CRM, a Zapier és a Slack integrációk csak a Pro csomagtól elérhetők.
Fireflies.ai árak
- Ingyenes: Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Fireflies.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 70 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)
6. Notes by Dubber
A korábban Notiv néven ismert Notes by Dubber azt ígéri, hogy segít „okosabban, nem pedig keményebben tárgyalni”. Szinkronizálódik az Outlook vagy a Google naptárával, automatikusan csatlakozik a beütemezett hívásokhoz és rögzíti azokat. A megbeszélés során jegyzőkönyvet készít, majd utána összefoglalót generál, amelyet megoszthatsz.
Az AI-eszköz emellett kivonja a nyomon követendő teendőket, és automatikusan feladatokat hoz létre minden résztvevő számára. Az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana és a Slack, segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és megkönnyíti a kiosztott feladatok nyomon követését. ✅
A Notes by Dubber legjobb funkciói
- Feltölthetsz és leírathatsz rögzített hang- vagy videofájlokat is.
- Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez skálázható és illeszkedik a szokásos értékesítési csatornákhoz
- Világszerte több mint 170 mobilhálózaton, valamint videó-, hang- és csevegőszolgáltatóknál érhető el
- A felvételeket, átiratokat vagy jegyzeteket megoszthatod a CRM-en vagy más együttműködési eszközön keresztül.
A Notes by Dubber korlátai
- Ez az AI-eszköz csak az angol nyelvet támogatja, ezért nem alkalmas, ha más nyelven szeretnél megbeszélést tartani.
- Egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a felhasználói felületet
A Notes by Dubber árai
- Egyedi árazás
A Notes by Dubber értékelései és véleményei
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: Még nincsenek értékelések
7. Timz. Virágok
A Timz. Flowers egy hibrid konferenciaplatform, amelyet elosztott csapatok számára terveztek, és amely ötvözi a videohívásokat az aszinkron együttműködéssel.
Ezek az eszközök rögzítik az élő megbeszéléseket, majd szöveges vagy videós összefoglalót és jegyzőkönyvet készítenek, amelyeket könnyen megoszthatsz azokkal, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Aszinkron megbeszélések esetén a résztvevők rögzített videóüzenetekkel járulhatnak hozzá a beszélgetéshez. ?♀️
A rendszer minden megbeszélés után automatikusan elküld egy összefoglaló e-mailt. Ha pedig egy konkrét szakaszra szeretnél visszatérni, az AI-alapú csevegőrobot segít gyorsan megtalálni azt.
A Timz. Flowers legjobb funkciói
- A virág alapú folyamatábra hasznos vizuális áttekintést nyújt az összes visszajelzésről és kérdésről.
- Még ha az értekezlet aszinkron módon is zajlik, a rendszer élő beszélgetés érzetét kelti
- Időbélyegekkel ellátott jegyzeteket kínál, így mindig tudod, hol tartasz az értekezleten
- Bár van ingyenes változat is, a Pro és a Business csomagok több órányi felvételi időt biztosítanak, és az adataidat hosszabb ideig tárolják.
Timz. Flowers korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a kezdeti beállítás kissé időigényes
- Még nem minden böngésző támogatott, ezért előfordulhat, hogy nem a legkedvezőbb böngészőt kell használnod.
Timz. Virágárak
- Egyedi árazás
Timz. Virágok értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (13 értékelés)
- Capterra: Még nincsenek értékelések
🎥 A legjobbakat egy rövid videóban is összegyűjtöttük:
8. Sembly AI
A Sembly AI egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, amely rögzíti az értekezleteket, majd leírja azokat. Ezután összefoglalót és jegyzőkönyvet készít, kiemelve a megbeszélés legfontosabb gondolatát. Ha pedig nem tudsz részt venni egy értekezleten, elküldheted helyetted a Sembly-t, majd később átnézheted a jegyzeteket. ??
A feladatok automatikusan azonosításra és leírásra kerülnek, majd egy csapattagnak kiosztásra kerülnek. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Trello, lehetővé teszi a feladatok és a jegyzetek közvetlen továbbítását ezekbe a munkaterületekbe.
A Sembly AI legjobb funkciói
- Az értekezleti jegyzetek a rendszerben kerülnek mentésre, és bármikor visszatérhetsz hozzájuk, hogy kulcsszavakra vagy résztvevőkre keress.
- A Sembly AI több mint 35 nyelven működik
- Az alkalmazás Android és iOS rendszereken, valamint a weben is elérhető.
A Sembly AI korlátai
- Előfordul, hogy nem sikerül csatlakozni az értekezlethez vagy rögzíteni azt
- A megbeszélés hangulata nem mindig tükrözi a teljes megbeszélést, mivel csak annak egy részére koncentrál.
A Sembly AI árai
- Basic: 17 USD/hó felhasználónként
- Professional: 29 USD/hó felhasználónként
- Team: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Sembly AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (11 értékelés)
- Capterra: Még nincsenek értékelések
9. Fathom
A Fathom egy olyan AI-eszköz, amely rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteket. A felvétel és a leírás egyaránt azonnal elérhetővé válik, amint befejezed az értekezletet. Ezután egyszerűen másolhatod és beillesztheted az összefoglalókat és a teendőket a Gmailbe, a Google Docsba vagy egy feladatkezelő eszközbe.
A hívásjegyzetek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-rendszereddel, így mindig rendelkezésedre állnak az adatbázisodban szereplő személyekkel folytatott interakcióid. Az értekezlet legfontosabb pillanataiból lejátszási listát is készíthetsz, amelyet megoszthatsz más érdekelt felekkel.
A Fathom legjobb funkciói
- A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meetings alkalmazásokkal is kompatibilis.
- Amikor kiemel egy részt a beszélgetésből, a Fathom összefoglalja azt Önnek
- A rendszer hét nyelvet támogat, köztük az angolt, a spanyolt és a franciát.
- A fizetős Team kiadás extra funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezetben bevezethető legyen.
Ismerd meg a korlátokat
- Egyes felhasználók szerint a felület kissé sötét, és szívesebben választanának egy világosabb változatot
- Bár ez jól működik a tervezett értekezletek esetében, jelenleg nem támogatja az egyes spontán értekezleteket, különösen a Microsoft Teams-en.
A Fathom árai
- Ingyenes
- Team Edition: 19 USD/hó felhasználónként
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)
10. Szupererő
A Superpowered leírja az értekezletet, de felvétel vagy botok használata nélkül – közvetlenül a készülék hangfelvételéből dolgozik. Ezeket a leírásokat hét napig tárolja, hogy legyen ideje jegyzeteket készíteni, mielőtt törlésre kerülnek.
Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez automatikusan összefoglalja a beszélgetést, és meghatározza a teendőket.
Így a naptáradat is könnyebben kézben tarthatod. A közelgő értekezletekre vonatkozó emlékeztetők megjelennek a menüsoron, és onnan közvetlenül rákattinthat az értekezletre. ?️
Szuperhatékony legjobb funkciók
- Minden értekezleti platformmal kompatibilis
- A Superpowered még az érzelmeket is felismeri és dokumentálja az értekezlet során
- A fejlesztőcsapat nagyon nyitott és fogékony a visszajelzésekre és javaslatokra
Szupererős korlátok
- Az ingyenes verzió csak az e-mailekkel és a Slackkel integrálható, így ha például a Google Drive-val vagy a Salesforce-szal szeretnéd használni, fizetős csomagot kell választanod.
- A mobil és a Linux rendszerek még nem támogatottak
Szupererős árképzés
- Ingyenes
- Basic: 36 USD/hó
- Pro: 108 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Szuperhatékony értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Mire kell figyelni az AI-alapú értekezletjegyzet-készítő eszközöknél?
Egy AI-alapú értekezlet-asszisztens növeli a termelékenységet, javítja a pontosságot és elősegíti a projekt átláthatóságát. Emellett megkönnyíti az értekezleti jegyzetek megosztását is. Az AI-eszközök időt is megtakarítanak, így könnyebben elérheted céljaidat a projekt korlátai között.
Egy jó AI jegyzetelő képes lesz ezeknek a feladatoknak a kombinációját elvégezni az Ön számára:
- Integrálja olyan videokonferencia-platformok kal, mint a Teams vagy a Zoom
- Rögzítsd az értekezletet, majd mentsd el a felvételt
- Biztosíts élő átírást, hogy az értekezlet minden résztvevője könnyedén követni tudja az eseményeket
- Könnyítse meg a több csapattag közötti közös jegyzetelést
- Használd a fejlett AI funkciókat a legfontosabb pontok összefoglalásához, így könnyen azonosíthatod a legfontosabb tanulságokat
- Segítsen megalkotni az értekezlet jegyzőkönyvét az értekezlet jegyzetei alapján
- Határozza meg a teendőket, és automatizálja a feladatok kiosztását az online értekezleti jegyzetekből
- Biztosíts kiváló felhasználói élményt, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot
- Biztosíts adatbiztonságot, hogy bizalmas beszélgetéseid védve legyenek
Takaríts meg időt és növeld a termelékenységet az értekezletek jegyzetelésére szolgáló AI-eszközökkel
Az értekezletekhez használt mesterséges intelligencia segíthet a csapatoddal, ügyfeleiddel vagy potenciális ügyfeleiddel való interakciók minden területén. A legjobb mesterséges intelligenciával működő értekezlet-eszközök egyszerűsíthetik az ütemezést, rögzíthetik és leírhatják az értekezleti jegyzeteket, vagy sablonokat biztosíthatnak mesterséges intelligenciával működő írási eszközökkel, hogy segítsenek a saját jegyzetek készítésében.
Az AI-eszközök segíthetnek az összes jegyzet összefoglalásában is, kiemelve a beszélgetés legfontosabb részeit, valamint azonosítva a feladatokat és a következő lépéseket. Akár a feladatkezelő eszközökkel is integrálhatók, így még több időt takaríthat meg, és minden lépésnél egyszerűsítheti a munkafolyamatot.
Ha már a munkafolyamatok racionalizálásáról van szó, a ClickUp mindenre kiterjed – nemcsak az értekezletek levezetése során, hanem a vállalat irányítása vagy a csapat vezetése során is. Az üzleti tevékenység minden területét lefedő sablonokkal és projektmenedzsment eszközökkel, valamint időt és energiát megtakarító integrációkkal ez a megoldás minden üzleti igényedet kielégíti.
Kezd el még ma használni a ClickUp-ot, hogy hatékonyabbá tedd vállalkozásodat!