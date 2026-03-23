A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz 2026-ban

Preethi AnchanSenior Content Editor
2026. március 23.
ClickUp AI Notetaker: A megbeszélések legjobb segítőtársa

Nem is olyan régen még az értekezletek levezetése komoly multitaskingot igényelt. Az értekezlet napirendjének nyomon követése, a beszélgetés irányítása és a jegyzetek kézzel történő készítése között biztosan valami kimaradt. Szerencsére az értekezleti jegyzetekhez használható AI-eszközök megjelenésével ezek az idők már a múlté.

A mesterséges intelligencia (AI) szoftverek megváltoztatták a munkavégzés módját. Az értekezletekhez használt AI megkönnyíti a beszélgetés rögzítését, majd feldolgozását és rendszerezését. Így több időd marad arra, hogy a történtekre koncentrálj, tudva, hogy a saját idődben átnézheted az AI által készített értekezleti jegyzeteket, hogy döntéseket hozz és adatokat nyerj ki a projekt állapotjelentéséhez.

A rengeteg elérhető AI jegyzetelő eszköz közül melyik lenne a legjobb az Ön vállalkozásának? Csatlakozzon hozzánk, miközben áttekintjük a legfontosabb jellemzőket és funkciókat, és bemutatjuk az idén elérhető legjobb AI eszközöket az értekezletek jegyzeteléséhez. ✨

A legjobb AI-alapú jegyzetelő eszközök áttekintése

Íme egy rövid összefoglaló a kezdéshez:

ClickUp(Legalkalmasabb egységes projektmenedzsmenthez és hasznosítható AI-elemzésekhez) Csapatméret: Minden méretű vállalkozásAI-alapú értekezlet-összefoglalók, jegyzetekből automatikusan létrehozott feladatok, valós idejű együttműködési dokumentumok és a ClickUp Brain az adatok azonnali lekéréséhez.Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők
Otter.ai(Legalkalmasabb valós idejű átíráshoz és beszélő azonosításhoz) Csapatméret: Kis csapatok és egyénekÉlő átírások, automatikus diák rögzítés, valós idejű összefoglalók és fejlett előadó-megjelölés a világos értekezlet-jegyzőkönyvekért.Ingyenes; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként
Laxis(Legalkalmasabb értékesítési és piackutatási betekintéshez) Csapat mérete: Értékesítési és termékfejlesztési csapatokSzó szerinti idézetek rögzítése, automatikusan generált nyomonkövető e-mailek, témák kategorizálása és AI-vezérelt ügyféligény-kivonás.Ingyenes; a fizetős csomagok ára 15,99 dollártól kezdődik havonta.
Doodle(Legalkalmasabb csoportos ütemezéshez és elérhetőségi koordinációhoz) Csapatméret: Elosztott csapatok és ügynökségekAutomatikus értekezlet-emlékeztetők, időzóna-szinkronizálás, szavazásalapú ütemezés és integráció az összes jelentős videokonferencia-platformmal.Ingyenes; a fizetős csomagok ára 14,95 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként
Fireflies.ai(Legalkalmasabb többnyelvű támogatáshoz és globális együttműködéshez) Csapat mérete: Nemzetközi és hibrid csapatokTöbb mint 40 nyelv támogatása, intelligens kulcsszókeresés, az értekezletek hangulatának elemzése és hangrészletek létrehozása a legfontosabb pillanatok megosztásához.Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 18 dollártól kezdődik
Notes by Dubber(Legalkalmasabb mobilhálózatokhoz és globális hangintegrációhoz) Csapat mérete: Értékesítés és terepi műveletekAutomatizált hívásrögzítés több mint 170 mobilhálózaton, azonnali feladatlétrehozás és zökkenőmentes szinkronizálás a Google és az Outlook naptárakkal.Egyedi árazás
Timz. Virágok(Legalkalmasabb aszinkron videóalapú együttműködéshez) Csapatméret: Szétszórt és távoli csapatokVirágalapú visszajelzési folyamatábrák, videóalapú értekezlet-összefoglalók, időbélyeggel ellátott jegyzőkönyvek és aszinkron hozzájárulási eszközök.Egyedi árazás
Sembly AI(Ideális a kézmentes értekezleteken való részvételhez) Csapat mérete: elfoglalt vezetők és menedzserekHelyettesítő részvétel az elmulasztott értekezleteken, automatizált többnyelvű összefoglalók, feladatok azonosítása és érzelemelemzés.Ár: 17 USD/hó/felhasználó
Fathom(Legalkalmasabb CRM-szinkronizáláshoz és kiemelt részek megosztásához) Csapat mérete: Ügyfélkapcsolati és sikermenedzsment csapatokAzonnali megbeszélés utáni összefoglalók, automatizált CRM-adatbevitel, kiemelt lejátszási listák és ingyenes, korlátlan felvétel magánszemélyek számára.Ingyenes; a Team kiadás ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik
Szupererős(A legjobb adatvédelmet szem előtt tartó, botmentes átíráshoz) Csapat mérete: Adatvédelmet szem előtt tartó szakemberekBotmentes eszközhang-átírás, hétnapos ideiglenes tárolás, naptárintegráció és érzelmi hangnemfelismerés.Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 36 dollártól kezdődik

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Itt találsz egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő alkalmazás

Nézzük meg, mit tehet az AI technológia azért, hogy az értekezletei minden szinten produktívabbak legyenek. Összeállítottunk egy listát a legjobb AI-eszközökről az értekezletekhez és a jegyzeteléshez, a kiváló jegyzetelő alkalmazásoktól a leírási alkalmazásokig és még sok másig.

1. ClickUp

Összegezze az értekezleti jegyzeteket, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat az AI segítségével!
Összegezze az értekezleti jegyzeteket, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat az AI segítségével!

A ClickUp az egyik legjobb, jelenleg elérhető AI-eszköz a startupok és kisvállalkozások számára. Ez egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt olyan AI-technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében – racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi az együttműködést. Mivel teljesen testreszabható, az egyéni igényeidhez igazíthatod.

A ClickUp AI Meeting Notetaker számos funkciót kínál a folyamatok hatékonyságának javítására és a kreativitás fokozására. Ez a funkció automatikusan létrehoz magánjellegű dokumentumokat, amelyek tartalmazzák az értekezlet nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét, összefoglalóját, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a témákat és a teljes jegyzőkönyvet.

Ezek az eszközök zökkenőmentesen integrálódnak a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, és a megbeszélés vezetőjének nyelvén rögzítik a jegyzeteket. A megbeszélés után a Naptár vagy a Docs Hub segítségével könnyedén hozzáférhetsz a jegyzetekhez. Készen állsz a teendők létrehozására? Kérd meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensét, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzetekből, vagy ossz meg egy összefoglalót a ClickUp Chat-en, hogy a csapatod hozzáférhessen az összes fontosabb ponthoz!

A Brain nem csak összefoglalja az értekezleti jegyzeteket, hanem az alábbiak révén minden értekezletet produktívabbá tesz:

  • A döntések, határidők és felelősök automatikus kivonásával így egyértelmű, következő lépéseket tartalmazó tervvel távozhatsz
  • Készítsen követő e-maileket és összefoglalókat másodpercek alatt, hogy mindenki azonnal ugyanazon az oldalon álljon
  • Gyorsan megtalálhatod a válaszokat a jegyzetekből, függetlenül attól, hogy azok mennyire régiek, így nem kell végigolvasnod az értekezletjegyzetek oldalait
  • Az értekezletek során szerzett információk összekapcsolása a projektekkel és dokumentumokkal a teljes kontextus érdekében, mindezt egy helyen
A ClickUp Brain segítségével minden megbeszélés jegyzőkönyve kereshetővé válik

Szeretne még több időt megtakarítani? Használja az egyik értekezlet-napirend-sablonunkat, hogy egyértelmű elvárásokat határozzon meg, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Azonnali bevonódást érhet el a ClickUp ChatGPT-sugallataival a csapatértekezletekhez, amelyekkel elindíthatja a brainstorming folyamatot és vitapontokat generálhat.

Szálösszefoglaló GIF a ClickUp AI-ban
A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatod a hosszú kommentfolyamokat.

Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy saját jegyzeteket készíts, használd a Meeting Note Style Template sablonunkat, vagy indíts el egy egyszerű ClickUp Doc dokumentumot, hogy rögzítsd a legfontosabb pillanatokat és tanulságokat. Gyors jegyzeteket vagy ellenőrzőlistákat is feljegyezhetsz a ClickUp Notepad-en. Mind a Notepad, mind a Docs beépített ClickUp Brain funkcióval rendelkezik, így gyorsabban, tömörebben és kreatívabban írhatsz jegyzeteket.

Ötleteket szeretnél rögzíteni az értekezleten kívül? A ClickUp Brain MAX, az asztali AI-társad Talk to Text funkciója lehetővé teszi, hogy kéz nélkül diktálj jegyzeteket – akár éppen telefonálások között sétálsz, akár a folyosón brainstormingolsz –, és azokat azonnal átalakítsd végrehajtható feladatokká a ClickUp-on belül.

Rögzítsd az ötleteket, oszd meg az utasításokat, és végezd el a feladatokat négyszer gyorsabban a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Ez az all-in-one megközelítés azt jelenti, hogy az értekezleti jegyzetek, az ad hoc hangjegyzetek és a mesterséges intelligenciával készített összefoglalók mind ugyanazon a munkaterületen találhatók, készen arra, hogy megossza őket a csapatával.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Rögzítsd az értekezlet jegyzetét, és generálj automatikusan teendőket az AI jegyzetelővel
  • Tárold az összes értekezleti dokumentumodat egy helyen, hogy könnyen hozzáférhess és keresgélhess közöttük
  • Szerkessze az értekezleti jegyzeteket valós időben a csapatával, ezzel jelentősen javítva az együttműködést
  • Fordítsd le az értekezleti dokumentumokat angolról spanyolra, franciára vagy japánra, illetve más nyelvekre
  • A ClickUp egyéni nézetei segítségével minden feladatát, munkafolyamatát és projektjét úgy tekintheti át, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.
  • A ClickUp-hoz web böngészőn, asztali alkalmazáson, iOS- vagy Android-mobilalkalmazáson, illetve Chrome-bővítményen keresztül is hozzáférhetsz.
  • Integrálja több mint 1000 munkahelyi alkalmazással, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst, a Google Meettet, a Slacket, az Outlookot, a HubSpotot és a Salesforce-ot, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

  • A mobilalkalmazás még nem kínálja az asztali verzió összes nézetét
  • Bár a felhasználói felület rendkívül intuitív, a rengeteg funkció miatt eltarthat egy ideig, amíg mindegyikhez hozzászoksz.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

👀 Tudtad? Ahelyett, hogy „később felhasználható jegyzeteket” készítenének, a ClickUp szuperügynökei az értekezleteket azonnali, cselekvésre késztető munkafolyamatokká alakítják.

A ClickUp Super Agents legfontosabb felhasználási esetei az értekezletek kezelésében:

  • Sprint-áttekintéseket vagy standup-megbeszéléseket vezető projektmenedzserek: A Super Agents segítségével rögzítheted az akadályokat, azonnal kijelölheted a felelősöket, frissítheted a feladatokat, és manuális nyomon követés nélkül is biztosíthatod a folyamat előrehaladását
meetings manager super agent
Hagyja, hogy a Meetings Manager Super Agent intézze az ütemezést, a napirend összeállítását, a valós idejű jegyzetelést, a teendők kivonását és a nyomon követést minden olyan értekezlet esetében, amelyet a csapata szervez.
  • Kampányötleteken együttműködő marketingcsapatok: A Super Agents rögzíti a tartalmi ötleteket, feladatokká alakítja őket, leírásokat és alfeladatokat ad hozzájuk, megjelöli a tervezőket vagy írókat, és azonnal összekapcsolja a feladatokat a briefekkel
  • Termékcsapatok, amelyek roadmap-megbeszéléseket tartanak: A visszajelzések és a technikai jegyzetek epikákká és alfeladatokká kerülnek strukturálásra, így a hívás után azonnal végrehajthatók.
  • A pipeline-áttekintéseket kezelő értékesítési vezetők: Az üzletekkel kapcsolatos betekintések, ellenvetések és következő lépések rögzítésre kerülnek és bekerülnek a munkafolyamatokba, így az értékesítők pontosan tudják, mi a következő teendőjük
  • Távoli vagy hibrid csapatok: A Super Agents áttekinthető összefoglalókat készít és intézkedik azok alapján, így senki sem csak elolvassa a frissítéseket; hanem előreviszik a munkát

Kíváncsi arra, hogy a Super Agents valójában hogyan működik a munkakörnyezetedben? Nézd meg, hogyan irányítja a Super Agents az értekezleteidet és a nyomon követési feladatokat helyetted!

2. Otter.ai

AI-eszközök az értekezletek jegyzeteléséhez: Otter.ai átírási és értekezlet-jegyzetelési szoftver
via Otter.ai

Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens és átírási eszköz, amely képes a videokonferenciák vagy hangfájlok hangbeszélgetéseit szöveggé alakítani. Felismeri a beszélőket, a szöveget a beszélő nevével címkézi, és rögzíti a megosztott diákat.

Az élő csevegés funkció lehetővé teszi a csapatod számára, hogy az értekezlet alatt csevegjenek vagy kérdéseket tegyenek fel, és bárki hozzáadhat megjegyzéseket az élő átirathoz, vagy kiemelhet egy fontos pontot. Ha pedig elterelődik a figyelmed, vagy későn csatlakozol, a rendszer valós időben készít összefoglalót az AI-jegyzetekből, így mindig utolérheted, amit kihagytál.

Az Otter.ai legjobb funkciói

  • Az Otter.ai képes azonosítani a kulcsszavakat és kifejezéseket, így könnyen kereshetsz rájuk a hosszú átírásban.
  • Ha összekapcsolod a Microsoft vagy a Google naptáraddal, az automatikusan rögzíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseidet.
  • Az egymást követő csomagok lehetővé teszik, hogy havonta és beszélgetésenként több jegyzetet írjon le, és több fájlt töltsön fel.
  • Az Otter.ai webes és mobil platformokon is elérhető, így útközben is használhatod ?

Az Otter.ai korlátai

  • Az AI néha összezavarodik, ha több beszélő is van
  • Ez a funkció kizárólag az értekezletek leírására szolgál, és nem teszi lehetővé, hogy saját jegyzeteket készíts az alkalmazásban

Otter.ai árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Otter.ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

📊 Mi az, ami meghatározza vállalkozásod sikerét vagy bukását? A világosság!

Az igazság az, hogy a csapatok nem az értekezésekkel küszködnek. Hanem azzal, hogy mi történik utána.

A jegyzetek egy eszközben vannak, a teendők egy másikban. A döntések elvésznek a csevegésben. Mire utánajársz a dolgoknak, a kontextus már elveszett, és a munka lelassul.

A megoldás nem a jobb jegyzetelés. Hanem egy olyan rendszer, amelyben a jegyzetek, a döntések és a végrehajtás összekapcsolódnak.

A ClickUp Small Business Suite segítségével az értekezletei nem maradnak elszigetelten:

  • Az AI-alapú értekezleti jegyzetek automatikusan rögzülnek és strukturálódnak
  • A döntések feladatokká alakulnak, felelősökkel és határidőkkel
  • A beszélgetések kapcsolódnak a tényleges munkához
  • A nyomon követés manuális koordináció nélkül történik

Ahelyett, hogy jegyzeteket írnál, majd kitalálnád, mit kell tenned, az értekezlet eredményei máris a végrehajtást irányítják.

ClickUp-konvergencia – a marketingtechnológiai eszközök összevonása – kiemelt kép
A ClickUp több mint 20 alkalmazást egyesít egy konvergens AI-platformba, így mindössze egy eszközzel mindenhez hozzáférhetsz, amire szükséged van

Az eredmény egy karcsúbb működési modell, ahol egyetlen rendszer veszi át azokat a feladatokat, amelyekhez korábban több eszköz és több koordinációs szint volt szükséges. 🚀

3. Laxis

AI-eszközök az értekezletek jegyzeteléséhez: Laxis Meeting átírás különböző eszközökön
via Laxis

A Laxis célja, hogy támogassa az értékesítési, tartalommarketing, valamint termék- és piackutatási csapatokat – és mindenki mást, aki ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel beszélget. Jegyzeteket készít a virtuális értekezletek során, és szó szerint rögzíti az egyes résztvevők szavait, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.

Ezt követően ez az AI-eszköz automatikusan összefoglalót készít, kiemelve a legfontosabb információkat és azonosítva az ügyfél igényeit. Kivonja a szükséges teendőket és következő lépéseket, és automatikusan elküldheti a nyomon követő e-mailt is, hogy lezárja a folyamatot. ?

A Laxis legjobb funkciói

  • Segítenek a megbeszélés jegyzeteiben szereplő témák rendezésében és kategorizálásában.
  • A jegyzetek gyorsan és egyszerűen letölthetők és megoszthatók
  • A Laxisnak kérdéseket tehetsz fel a korábbi beszélgetések alapján
  • Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Cisco Webex alkalmazásokkal.

A Laxis korlátai

  • Míg az ingyenes csomaggal havonta legfeljebb 300 percet írhat le, az AI író – amely nyomon követési tartalmakat generál – csak a Premium csomagtól elérhető.
  • Még nincs CRM-integráció, de a tervek szerint lesz

A Laxis árai

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Prémium: 15,99 USD/hó
  • Üzleti: 29,99 USD/hó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Laxis értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (16 értékelés)

4. Doodle

AI-eszközök az értekezletek jegyzeteléséhez: Doodle Schedule Maker eszköz
via Doodle

Mielőtt megírnád az értekezlet jegyzetét, először össze kell hangolnod a résztvevők naptárait, hogy mindannyian eljöjjenek az értekezletre. Itt jön jól a Doodle. Gyorsan és egyszerűen szervezhetsz egyéni és csapatértekezleteket.

Állítsd be a rendelkezésre állásodat, majd oszd meg azt egy link elküldésével a kiválasztott meghívottaknak. Ők ezután kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, ami lezárja azt az időt a naptáradban, így soha többé nem fogsz senkit kétszer lefoglalni. Ha pedig több meghívottad van, könnyedén megtalálhatod a mindenki számára legmegfelelőbb időpontot.

Ráadásul a Doodle integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. ?️

A Doodle legjobb funkciói

  • A rendszer emlékeztetőket küld a beütemezett értekezletekről, így nem kell foglalkoznod a távolmaradókkal
  • A testreszabható arculat lehetővé teszi, hogy a rendszert az Ön vállalkozásának arculatához igazítsa.
  • A Doodle segítségével felméréseken vagy szavazásokon keresztül is gyűjthetsz adatokat.
  • A Doodle mobil eszközökön is működik, így útközben is beütemezhet megbeszéléseket.

A Doodle korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy több esemény ütemezése nagy csoportok számára több időt vesz igénybe, mint amennyire szükséges lenne
  • Bonyolult lehet a használata, ha különböző időzónákban lévő meghívottakkal dolgozol

A Doodle árai

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként
  • Team: 19,95 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Doodle értékelések és vélemények

  • G2: 3,7/5 (13 értékelés)
  • Capterra: Még nincsenek értékelések

👉🏽 A Kisvállalkozások számára készült AI-útmutatónk részletesen bemutatja, hogyan használhatod az AI-t a munkafolyamatok egyszerűsítésére.

5. Fireflies.ai

AI-eszközök az értekezletek jegyzeteléséhez: rögzítsd és írd le automatikusan az értekezleteket a Fireflies segítségével
via Fireflies.ai

A Fireflies.ai valós időben képes leírni az audio- vagy videohívás tartalmát, illetve leírhatja az értekezlet felvételét is. Ezután összefoglalhatja az értekezlet legfontosabb pontjait, döntéseit és a teendőket. ✍️

Ha az értekezlet bármely részét újra meg szeretnéd hallgatni, kulcsszavakra kereshetsz, majd normál sebességgel vagy akár kétszeres sebességgel is lejátszhatod. Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatod számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a beszélgetéshez, kiemeljék vagy reagáljanak rá, illetve kivonatokat készítsenek belőle hangrészletek létrehozása céljából.

Az ingyenes csomag 800 perc tárolási helyet biztosít, a Pro csomag 8000 percet, míg a Business és Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet kínálnak.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

  • A Fireflies.ai több mint 40 nyelven működik, és képes kezelni a különböző kiejtéseket és nyelvjárásokat.
  • Felismeri és megjelöli a különböző beszélők hangjait
  • Számos értekezlet-platformmal integrálható, többek között a Microsoft Teams, a Zoom, a Skype és a Google Meet alkalmazásokkal.
  • Az értekezleti jegyzeteket megoszthatod más platformokon is, például az Asanán, a Slacken vagy a Notionon.

A Fireflies.ai korlátai

  • Ha az audiofelvétel minősége nem megfelelő, az befolyásolhatja a leírás pontosságát.
  • A CRM, a Zapier és a Slack integrációk csak a Pro csomagtól elérhetők.

Fireflies.ai árak

  • Ingyenes: Ingyenes
  • Pro: 18 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Fireflies.ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 70 értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)

6. Notes by Dubber

A Dubber jegyzetei asztali és mobil nézetben
via Notes by Dubber

A korábban Notiv néven ismert Notes by Dubber azt ígéri, hogy segít „okosabban, nem pedig keményebben tárgyalni”. Szinkronizálódik az Outlook vagy a Google naptárával, automatikusan csatlakozik a beütemezett hívásokhoz és rögzíti azokat. A megbeszélés során jegyzőkönyvet készít, majd utána összefoglalót generál, amelyet megoszthatsz.

Az AI-eszköz emellett kivonja a nyomon követendő teendőket, és automatikusan feladatokat hoz létre minden résztvevő számára. Az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana és a Slack, segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és megkönnyíti a kiosztott feladatok nyomon követését. ✅

A Notes by Dubber legjobb funkciói

  • Feltölthetsz és leírathatsz rögzített hang- vagy videofájlokat is.
  • Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez skálázható és illeszkedik a szokásos értékesítési csatornákhoz
  • Világszerte több mint 170 mobilhálózaton, valamint videó-, hang- és csevegőszolgáltatóknál érhető el
  • A felvételeket, átiratokat vagy jegyzeteket megoszthatod a CRM-en vagy más együttműködési eszközön keresztül.

A Notes by Dubber korlátai

  • Ez az AI-eszköz csak az angol nyelvet támogatja, ezért nem alkalmas, ha más nyelven szeretnél megbeszélést tartani.
  • Egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a felhasználói felületet

A Notes by Dubber árai

  • Egyedi árazás

A Notes by Dubber értékelései és véleményei

  • G2: 5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: Még nincsenek értékelések

7. Timz. Virágok

Timz.Flowers: az értekezlet után AI által generált tartalom
via Timz.Flowers

A Timz. Flowers egy hibrid konferenciaplatform, amelyet elosztott csapatok számára terveztek, és amely ötvözi a videohívásokat az aszinkron együttműködéssel.

Ezek az eszközök rögzítik az élő megbeszéléseket, majd szöveges vagy videós összefoglalót és jegyzőkönyvet készítenek, amelyeket könnyen megoszthatsz azokkal, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Aszinkron megbeszélések esetén a résztvevők rögzített videóüzenetekkel járulhatnak hozzá a beszélgetéshez. ?‍♀️

A rendszer minden megbeszélés után automatikusan elküld egy összefoglaló e-mailt. Ha pedig egy konkrét szakaszra szeretnél visszatérni, az AI-alapú csevegőrobot segít gyorsan megtalálni azt.

A Timz. Flowers legjobb funkciói

  • A virág alapú folyamatábra hasznos vizuális áttekintést nyújt az összes visszajelzésről és kérdésről.
  • Még ha az értekezlet aszinkron módon is zajlik, a rendszer élő beszélgetés érzetét kelti
  • Időbélyegekkel ellátott jegyzeteket kínál, így mindig tudod, hol tartasz az értekezleten
  • Bár van ingyenes változat is, a Pro és a Business csomagok több órányi felvételi időt biztosítanak, és az adataidat hosszabb ideig tárolják.

Timz. Flowers korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a kezdeti beállítás kissé időigényes
  • Még nem minden böngésző támogatott, ezért előfordulhat, hogy nem a legkedvezőbb böngészőt kell használnod.

Timz. Virágárak

  • Egyedi árazás

Timz. Virágok értékelései és véleményei

  • G2: 4,5/5 (13 értékelés)
  • Capterra: Még nincsenek értékelések

8. Sembly AI

Sembly AI: példa megbeszélésjegyzetekre
via Sembly AI

A Sembly AI egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, amely rögzíti az értekezleteket, majd leírja azokat. Ezután összefoglalót és jegyzőkönyvet készít, kiemelve a megbeszélés legfontosabb gondolatát. Ha pedig nem tudsz részt venni egy értekezleten, elküldheted helyetted a Sembly-t, majd később átnézheted a jegyzeteket. ?‍?

A feladatok automatikusan azonosításra és leírásra kerülnek, majd egy csapattagnak kiosztásra kerülnek. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Trello, lehetővé teszi a feladatok és a jegyzetek közvetlen továbbítását ezekbe a munkaterületekbe.

A Sembly AI legjobb funkciói

  • Az értekezleti jegyzetek a rendszerben kerülnek mentésre, és bármikor visszatérhetsz hozzájuk, hogy kulcsszavakra vagy résztvevőkre keress.
  • A Sembly AI több mint 35 nyelven működik
  • Az alkalmazás Android és iOS rendszereken, valamint a weben is elérhető.

A Sembly AI korlátai

  • Előfordul, hogy nem sikerül csatlakozni az értekezlethez vagy rögzíteni azt
  • A megbeszélés hangulata nem mindig tükrözi a teljes megbeszélést, mivel csak annak egy részére koncentrál.

A Sembly AI árai

  • Basic: 17 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 29 USD/hó felhasználónként
  • Team: 39 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (11 értékelés)
  • Capterra: Még nincsenek értékelések

9. Fathom

Példa a Fathom AI értekezlet-eszközre
via Fathom

A Fathom egy olyan AI-eszköz, amely rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteket. A felvétel és a leírás egyaránt azonnal elérhetővé válik, amint befejezed az értekezletet. Ezután egyszerűen másolhatod és beillesztheted az összefoglalókat és a teendőket a Gmailbe, a Google Docsba vagy egy feladatkezelő eszközbe.

A hívásjegyzetek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-rendszereddel, így mindig rendelkezésedre állnak az adatbázisodban szereplő személyekkel folytatott interakcióid. Az értekezlet legfontosabb pillanataiból lejátszási listát is készíthetsz, amelyet megoszthatsz más érdekelt felekkel.

A Fathom legjobb funkciói

  • A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meetings alkalmazásokkal is kompatibilis.
  • Amikor kiemel egy részt a beszélgetésből, a Fathom összefoglalja azt Önnek
  • A rendszer hét nyelvet támogat, köztük az angolt, a spanyolt és a franciát.
  • A fizetős Team kiadás extra funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezetben bevezethető legyen.

Ismerd meg a korlátokat

  • Egyes felhasználók szerint a felület kissé sötét, és szívesebben választanának egy világosabb változatot
  • Bár ez jól működik a tervezett értekezletek esetében, jelenleg nem támogatja az egyes spontán értekezleteket, különösen a Microsoft Teams-en.

A Fathom árai

  • Ingyenes
  • Team Edition: 19 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)

10. Szupererő

Szuperhatékony értekezleti jegyzetek
via Superpowered

A Superpowered leírja az értekezletet, de felvétel vagy botok használata nélkül – közvetlenül a készülék hangfelvételéből dolgozik. Ezeket a leírásokat hét napig tárolja, hogy legyen ideje jegyzeteket készíteni, mielőtt törlésre kerülnek.

Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez automatikusan összefoglalja a beszélgetést, és meghatározza a teendőket.

Így a naptáradat is könnyebben kézben tarthatod. A közelgő értekezletekre vonatkozó emlékeztetők megjelennek a menüsoron, és onnan közvetlenül rákattinthat az értekezletre. ?️

Szuperhatékony legjobb funkciók

  • Minden értekezleti platformmal kompatibilis
  • A Superpowered még az érzelmeket is felismeri és dokumentálja az értekezlet során
  • A fejlesztőcsapat nagyon nyitott és fogékony a visszajelzésekre és javaslatokra

Szupererős korlátok

  • Az ingyenes verzió csak az e-mailekkel és a Slackkel integrálható, így ha például a Google Drive-val vagy a Salesforce-szal szeretnéd használni, fizetős csomagot kell választanod.
  • A mobil és a Linux rendszerek még nem támogatottak

Szupererős árképzés

  • Ingyenes
  • Basic: 36 USD/hó
  • Pro: 108 USD/hó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Szuperhatékony értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Mire kell figyelni az AI-alapú értekezletjegyzet-készítő eszközöknél?

Egy AI-alapú értekezlet-asszisztens növeli a termelékenységet, javítja a pontosságot és elősegíti a projekt átláthatóságát. Emellett megkönnyíti az értekezleti jegyzetek megosztását is. Az AI-eszközök időt is megtakarítanak, így könnyebben elérheted céljaidat a projekt korlátai között.

Egy jó AI jegyzetelő képes lesz ezeknek a feladatoknak a kombinációját elvégezni az Ön számára:

  • Integrálja olyan videokonferencia-platformok kal, mint a Teams vagy a Zoom
  • Rögzítsd az értekezletet, majd mentsd el a felvételt
  • Biztosíts élő átírást, hogy az értekezlet minden résztvevője könnyedén követni tudja az eseményeket
  • Könnyítse meg a több csapattag közötti közös jegyzetelést
  • Használd a fejlett AI funkciókat a legfontosabb pontok összefoglalásához, így könnyen azonosíthatod a legfontosabb tanulságokat
  • Segítsen megalkotni az értekezlet jegyzőkönyvét az értekezlet jegyzetei alapján
  • Határozza meg a teendőket, és automatizálja a feladatok kiosztását az online értekezleti jegyzetekből
  • Biztosíts kiváló felhasználói élményt, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot
  • Biztosíts adatbiztonságot, hogy bizalmas beszélgetéseid védve legyenek

Takaríts meg időt és növeld a termelékenységet az értekezletek jegyzetelésére szolgáló AI-eszközökkel

Az értekezletekhez használt mesterséges intelligencia segíthet a csapatoddal, ügyfeleiddel vagy potenciális ügyfeleiddel való interakciók minden területén. A legjobb mesterséges intelligenciával működő értekezlet-eszközök egyszerűsíthetik az ütemezést, rögzíthetik és leírhatják az értekezleti jegyzeteket, vagy sablonokat biztosíthatnak mesterséges intelligenciával működő írási eszközökkel, hogy segítsenek a saját jegyzetek készítésében.

Az AI-eszközök segíthetnek az összes jegyzet összefoglalásában is, kiemelve a beszélgetés legfontosabb részeit, valamint azonosítva a feladatokat és a következő lépéseket. Akár a feladatkezelő eszközökkel is integrálhatók, így még több időt takaríthat meg, és minden lépésnél egyszerűsítheti a munkafolyamatot.

Ha már a munkafolyamatok racionalizálásáról van szó, a ClickUp mindenre kiterjed – nemcsak az értekezletek levezetése során, hanem a vállalat irányítása vagy a csapat vezetése során is. Az üzleti tevékenység minden területét lefedő sablonokkal és projektmenedzsment eszközökkel, valamint időt és energiát megtakarító integrációkkal ez a megoldás minden üzleti igényedet kielégíti.

