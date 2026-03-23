A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz 2026-ban

Nem is olyan régen még az értekezletek levezetése komoly multitaskingot igényelt. Az értekezlet napirendjének nyomon követése, a beszélgetés irányítása és a jegyzetek kézzel történő készítése között biztosan valami kimaradt. Szerencsére az értekezleti jegyzetekhez használható AI-eszközök megjelenésével ezek az idők már a múlté.

A mesterséges intelligencia (AI) szoftverek megváltoztatták a munkavégzés módját. Az értekezletekhez használt AI megkönnyíti a beszélgetés rögzítését, majd feldolgozását és rendszerezését. Így több időd marad arra, hogy a történtekre koncentrálj, tudva, hogy a saját idődben átnézheted az AI által készített értekezleti jegyzeteket, hogy döntéseket hozz és adatokat nyerj ki a projekt állapotjelentéséhez.

A rengeteg elérhető AI jegyzetelő eszköz közül melyik lenne a legjobb az Ön vállalkozásának? Csatlakozzon hozzánk, miközben áttekintjük a legfontosabb jellemzőket és funkciókat, és bemutatjuk az idén elérhető legjobb AI eszközöket az értekezletek jegyzeteléséhez. ✨

Íme egy rövid összefoglaló a kezdéshez:

ClickUp (Legalkalmasabb egységes projektmenedzsmenthez és hasznosítható AI-elemzésekhez) Csapatméret: Minden méretű vállalkozás AI-alapú értekezlet-összefoglalók, jegyzetekből automatikusan létrehozott feladatok, valós idejű együttműködési dokumentumok és a ClickUp Brain az adatok azonnali lekéréséhez. Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők Otter.ai (Legalkalmasabb valós idejű átíráshoz és beszélő azonosításhoz) Csapatméret: Kis csapatok és egyének Élő átírások, automatikus diák rögzítés, valós idejű összefoglalók és fejlett előadó-megjelölés a világos értekezlet-jegyzőkönyvekért. Ingyenes; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként Laxis (Legalkalmasabb értékesítési és piackutatási betekintéshez) Csapat mérete: Értékesítési és termékfejlesztési csapatok Szó szerinti idézetek rögzítése, automatikusan generált nyomonkövető e-mailek, témák kategorizálása és AI-vezérelt ügyféligény-kivonás. Ingyenes; a fizetős csomagok ára 15,99 dollártól kezdődik havonta. Doodle (Legalkalmasabb csoportos ütemezéshez és elérhetőségi koordinációhoz) Csapatméret: Elosztott csapatok és ügynökségek Automatikus értekezlet-emlékeztetők, időzóna-szinkronizálás, szavazásalapú ütemezés és integráció az összes jelentős videokonferencia-platformmal. Ingyenes; a fizetős csomagok ára 14,95 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként Fireflies.ai (Legalkalmasabb többnyelvű támogatáshoz és globális együttműködéshez) Csapat mérete: Nemzetközi és hibrid csapatok Több mint 40 nyelv támogatása, intelligens kulcsszókeresés, az értekezletek hangulatának elemzése és hangrészletek létrehozása a legfontosabb pillanatok megosztásához. Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 18 dollártól kezdődik Notes by Dubber (Legalkalmasabb mobilhálózatokhoz és globális hangintegrációhoz) Csapat mérete: Értékesítés és terepi műveletek Automatizált hívásrögzítés több mint 170 mobilhálózaton, azonnali feladatlétrehozás és zökkenőmentes szinkronizálás a Google és az Outlook naptárakkal. Egyedi árazás Timz. Virágok (Legalkalmasabb aszinkron videóalapú együttműködéshez) Csapatméret: Szétszórt és távoli csapatok Virágalapú visszajelzési folyamatábrák, videóalapú értekezlet-összefoglalók, időbélyeggel ellátott jegyzőkönyvek és aszinkron hozzájárulási eszközök. Egyedi árazás Sembly AI (Ideális a kézmentes értekezleteken való részvételhez) Csapat mérete: elfoglalt vezetők és menedzserek Helyettesítő részvétel az elmulasztott értekezleteken, automatizált többnyelvű összefoglalók, feladatok azonosítása és érzelemelemzés. Ár: 17 USD/hó/felhasználó Fathom (Legalkalmasabb CRM-szinkronizáláshoz és kiemelt részek megosztásához) Csapat mérete: Ügyfélkapcsolati és sikermenedzsment csapatok Azonnali megbeszélés utáni összefoglalók, automatizált CRM-adatbevitel, kiemelt lejátszási listák és ingyenes, korlátlan felvétel magánszemélyek számára. Ingyenes; a Team kiadás ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik Szupererős (A legjobb adatvédelmet szem előtt tartó, botmentes átíráshoz) Csapat mérete: Adatvédelmet szem előtt tartó szakemberek Botmentes eszközhang-átírás, hétnapos ideiglenes tárolás, naptárintegráció és érzelmi hangnemfelismerés. Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 36 dollártól kezdődik

A 10 legjobb AI-alapú jegyzetelő alkalmazás

Nézzük meg, mit tehet az AI technológia azért, hogy az értekezletei minden szinten produktívabbak legyenek. Összeállítottunk egy listát a legjobb AI-eszközökről az értekezletekhez és a jegyzeteléshez, a kiváló jegyzetelő alkalmazásoktól a leírási alkalmazásokig és még sok másig.

A ClickUp az egyik legjobb, jelenleg elérhető AI-eszköz a startupok és kisvállalkozások számára. Ez egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt olyan AI-technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében – racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi az együttműködést. Mivel teljesen testreszabható, az egyéni igényeidhez igazíthatod.

A ClickUp AI Meeting Notetaker számos funkciót kínál a folyamatok hatékonyságának javítására és a kreativitás fokozására. Ez a funkció automatikusan létrehoz magánjellegű dokumentumokat, amelyek tartalmazzák az értekezlet nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét, összefoglalóját, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a témákat és a teljes jegyzőkönyvet.

Ezek az eszközök zökkenőmentesen integrálódnak a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, és a megbeszélés vezetőjének nyelvén rögzítik a jegyzeteket. A megbeszélés után a Naptár vagy a Docs Hub segítségével könnyedén hozzáférhetsz a jegyzetekhez. Készen állsz a teendők létrehozására? Kérd meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensét, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzetekből, vagy ossz meg egy összefoglalót a ClickUp Chat-en, hogy a csapatod hozzáférhessen az összes fontosabb ponthoz!

A Brain nem csak összefoglalja az értekezleti jegyzeteket, hanem az alábbiak révén minden értekezletet produktívabbá tesz:

A döntések, határidők és felelősök automatikus kivonásával így egyértelmű, következő lépéseket tartalmazó tervvel távozhatsz

Készítsen követő e-maileket és összefoglalókat másodpercek alatt, hogy mindenki azonnal ugyanazon az oldalon álljon

Gyorsan megtalálhatod a válaszokat a jegyzetekből , függetlenül attól, hogy azok mennyire régiek, így nem kell végigolvasnod az értekezletjegyzetek oldalait

Az értekezletek során szerzett információk összekapcsolása a projektekkel és dokumentumokkal a teljes kontextus érdekében, mindezt egy helyen

A ClickUp Brain segítségével minden megbeszélés jegyzőkönyve kereshetővé válik

Szeretne még több időt megtakarítani? Használja az egyik értekezlet-napirend-sablonunkat, hogy egyértelmű elvárásokat határozzon meg, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Azonnali bevonódást érhet el a ClickUp ChatGPT-sugallataival a csapatértekezletekhez, amelyekkel elindíthatja a brainstorming folyamatot és vitapontokat generálhat.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatod a hosszú kommentfolyamokat.

Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy saját jegyzeteket készíts, használd a Meeting Note Style Template sablonunkat, vagy indíts el egy egyszerű ClickUp Doc dokumentumot, hogy rögzítsd a legfontosabb pillanatokat és tanulságokat. Gyors jegyzeteket vagy ellenőrzőlistákat is feljegyezhetsz a ClickUp Notepad-en. Mind a Notepad, mind a Docs beépített ClickUp Brain funkcióval rendelkezik, így gyorsabban, tömörebben és kreatívabban írhatsz jegyzeteket.

Ötleteket szeretnél rögzíteni az értekezleten kívül? A ClickUp Brain MAX, az asztali AI-társad Talk to Text funkciója lehetővé teszi, hogy kéz nélkül diktálj jegyzeteket – akár éppen telefonálások között sétálsz, akár a folyosón brainstormingolsz –, és azokat azonnal átalakítsd végrehajtható feladatokká a ClickUp-on belül.

Rögzítsd az ötleteket, oszd meg az utasításokat, és végezd el a feladatokat négyszer gyorsabban a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Ez az all-in-one megközelítés azt jelenti, hogy az értekezleti jegyzetek, az ad hoc hangjegyzetek és a mesterséges intelligenciával készített összefoglalók mind ugyanazon a munkaterületen találhatók, készen arra, hogy megossza őket a csapatával.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítsd az értekezlet jegyzetét, és generálj automatikusan teendőket az AI jegyzetelővel

Tárold az összes értekezleti dokumentumodat egy helyen, hogy könnyen hozzáférhess és keresgélhess közöttük

Szerkessze az értekezleti jegyzeteket valós időben a csapatával, ezzel jelentősen javítva az együttműködést

Fordítsd le az értekezleti dokumentumokat angolról spanyolra, franciára vagy japánra, illetve más nyelvekre

A ClickUp egyéni nézetei segítségével minden feladatát, munkafolyamatát és projektjét úgy tekintheti át, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

A ClickUp-hoz web böngészőn, asztali alkalmazáson, iOS- vagy Android-mobilalkalmazáson, illetve Chrome-bővítményen keresztül is hozzáférhetsz.

Integrálja több mint 1000 munkahelyi alkalmazással, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst, a Google Meettet, a Slacket, az Outlookot, a HubSpotot és a Salesforce-ot, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem kínálja az asztali verzió összes nézetét

Bár a felhasználói felület rendkívül intuitív, a rengeteg funkció miatt eltarthat egy ideig, amíg mindegyikhez hozzászoksz.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

👀 Tudtad? Ahelyett, hogy „később felhasználható jegyzeteket” készítenének, a ClickUp szuperügynökei az értekezleteket azonnali, cselekvésre késztető munkafolyamatokká alakítják. A ClickUp Super Agents legfontosabb felhasználási esetei az értekezletek kezelésében: Sprint-áttekintéseket vagy standup-megbeszéléseket vezető projektmenedzserek: A Super Agents segítségével rögzítheted az akadályokat, azonnal kijelölheted a felelősöket, frissítheted a feladatokat, és manuális nyomon követés nélkül is biztosíthatod a folyamat előrehaladását Hagyja, hogy a Meetings Manager Super Agent intézze az ütemezést, a napirend összeállítását, a valós idejű jegyzetelést, a teendők kivonását és a nyomon követést minden olyan értekezlet esetében, amelyet a csapata szervez. Kampányötleteken együttműködő marketingcsapatok : A Super Agents rögzíti a tartalmi ötleteket, feladatokká alakítja őket, leírásokat és alfeladatokat ad hozzájuk, megjelöli a tervezőket vagy írókat, és azonnal összekapcsolja a feladatokat a briefekkel

Termékcsapatok, amelyek roadmap-megbeszéléseket tartanak : A visszajelzések és a technikai jegyzetek epikákká és alfeladatokká kerülnek strukturálásra, így a hívás után azonnal végrehajthatók.

A pipeline-áttekintéseket kezelő értékesítési vezetők : Az üzletekkel kapcsolatos betekintések, ellenvetések és következő lépések rögzítésre kerülnek és bekerülnek a munkafolyamatokba, így az értékesítők pontosan tudják, mi a következő teendőjük

Távoli vagy hibrid csapatok: A Super Agents áttekinthető összefoglalókat készít és intézkedik azok alapján, így senki sem csak elolvassa a frissítéseket; hanem előreviszik a munkát

Kíváncsi arra, hogy a Super Agents valójában hogyan működik a munkakörnyezetedben? Nézd meg, hogyan irányítja a Super Agents az értekezleteidet és a nyomon követési feladatokat helyetted!

2. Otter.ai

Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens és átírási eszköz, amely képes a videokonferenciák vagy hangfájlok hangbeszélgetéseit szöveggé alakítani. Felismeri a beszélőket, a szöveget a beszélő nevével címkézi, és rögzíti a megosztott diákat.

Az élő csevegés funkció lehetővé teszi a csapatod számára, hogy az értekezlet alatt csevegjenek vagy kérdéseket tegyenek fel, és bárki hozzáadhat megjegyzéseket az élő átirathoz, vagy kiemelhet egy fontos pontot. Ha pedig elterelődik a figyelmed, vagy későn csatlakozol, a rendszer valós időben készít összefoglalót az AI-jegyzetekből, így mindig utolérheted, amit kihagytál.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Az Otter.ai képes azonosítani a kulcsszavakat és kifejezéseket, így könnyen kereshetsz rájuk a hosszú átírásban.

Ha összekapcsolod a Microsoft vagy a Google naptáraddal, az automatikusan rögzíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseidet.

Az egymást követő csomagok lehetővé teszik, hogy havonta és beszélgetésenként több jegyzetet írjon le, és több fájlt töltsön fel.

Az Otter.ai webes és mobil platformokon is elérhető, így útközben is használhatod ?

Az Otter.ai korlátai

Az AI néha összezavarodik, ha több beszélő is van

Ez a funkció kizárólag az értekezletek leírására szolgál, és nem teszi lehetővé, hogy saját jegyzeteket készíts az alkalmazásban

Otter.ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

3. Laxis

via Laxis

A Laxis célja, hogy támogassa az értékesítési, tartalommarketing, valamint termék- és piackutatási csapatokat – és mindenki mást, aki ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel beszélget. Jegyzeteket készít a virtuális értekezletek során, és szó szerint rögzíti az egyes résztvevők szavait, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.

Ezt követően ez az AI-eszköz automatikusan összefoglalót készít, kiemelve a legfontosabb információkat és azonosítva az ügyfél igényeit. Kivonja a szükséges teendőket és következő lépéseket, és automatikusan elküldheti a nyomon követő e-mailt is, hogy lezárja a folyamatot. ?

A Laxis legjobb funkciói

Segítenek a megbeszélés jegyzeteiben szereplő témák rendezésében és kategorizálásában.

A jegyzetek gyorsan és egyszerűen letölthetők és megoszthatók

A Laxisnak kérdéseket tehetsz fel a korábbi beszélgetések alapján

Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Cisco Webex alkalmazásokkal.

A Laxis korlátai

Míg az ingyenes csomaggal havonta legfeljebb 300 percet írhat le, az AI író – amely nyomon követési tartalmakat generál – csak a Premium csomagtól elérhető.

Még nincs CRM-integráció, de a tervek szerint lesz

A Laxis árai

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 15,99 USD/hó

Üzleti: 29,99 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Laxis értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (16 értékelés)

4. Doodle

via Doodle

Mielőtt megírnád az értekezlet jegyzetét, először össze kell hangolnod a résztvevők naptárait, hogy mindannyian eljöjjenek az értekezletre. Itt jön jól a Doodle. Gyorsan és egyszerűen szervezhetsz egyéni és csapatértekezleteket.

Állítsd be a rendelkezésre állásodat, majd oszd meg azt egy link elküldésével a kiválasztott meghívottaknak. Ők ezután kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, ami lezárja azt az időt a naptáradban, így soha többé nem fogsz senkit kétszer lefoglalni. Ha pedig több meghívottad van, könnyedén megtalálhatod a mindenki számára legmegfelelőbb időpontot.

Ráadásul a Doodle integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. ?️

A Doodle legjobb funkciói

A rendszer emlékeztetőket küld a beütemezett értekezletekről, így nem kell foglalkoznod a távolmaradókkal

A testreszabható arculat lehetővé teszi, hogy a rendszert az Ön vállalkozásának arculatához igazítsa.

A Doodle segítségével felméréseken vagy szavazásokon keresztül is gyűjthetsz adatokat.

A Doodle mobil eszközökön is működik, így útközben is beütemezhet megbeszéléseket.

A Doodle korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy több esemény ütemezése nagy csoportok számára több időt vesz igénybe, mint amennyire szükséges lenne

Bonyolult lehet a használata, ha különböző időzónákban lévő meghívottakkal dolgozol

A Doodle árai

Ingyenes: 0 USD

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Team: 19,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Doodle értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (13 értékelés)

Capterra: Még nincsenek értékelések

👉🏽 A Kisvállalkozások számára készült AI-útmutatónk részletesen bemutatja, hogyan használhatod az AI-t a munkafolyamatok egyszerűsítésére.

5. Fireflies.ai

A Fireflies.ai valós időben képes leírni az audio- vagy videohívás tartalmát, illetve leírhatja az értekezlet felvételét is. Ezután összefoglalhatja az értekezlet legfontosabb pontjait, döntéseit és a teendőket. ✍️

Ha az értekezlet bármely részét újra meg szeretnéd hallgatni, kulcsszavakra kereshetsz, majd normál sebességgel vagy akár kétszeres sebességgel is lejátszhatod. Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapatod számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a beszélgetéshez, kiemeljék vagy reagáljanak rá, illetve kivonatokat készítsenek belőle hangrészletek létrehozása céljából.

Az ingyenes csomag 800 perc tárolási helyet biztosít, a Pro csomag 8000 percet, míg a Business és Enterprise csomagok korlátlan tárhelyet kínálnak.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

A Fireflies.ai több mint 40 nyelven működik, és képes kezelni a különböző kiejtéseket és nyelvjárásokat.

Felismeri és megjelöli a különböző beszélők hangjait

Számos értekezlet-platformmal integrálható, többek között a Microsoft Teams, a Zoom, a Skype és a Google Meet alkalmazásokkal.

Az értekezleti jegyzeteket megoszthatod más platformokon is, például az Asanán, a Slacken vagy a Notionon.

A Fireflies.ai korlátai

Ha az audiofelvétel minősége nem megfelelő, az befolyásolhatja a leírás pontosságát.

A CRM, a Zapier és a Slack integrációk csak a Pro csomagtól elérhetők.

Fireflies.ai árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)

6. Notes by Dubber

via Notes by Dubber

A korábban Notiv néven ismert Notes by Dubber azt ígéri, hogy segít „okosabban, nem pedig keményebben tárgyalni”. Szinkronizálódik az Outlook vagy a Google naptárával, automatikusan csatlakozik a beütemezett hívásokhoz és rögzíti azokat. A megbeszélés során jegyzőkönyvet készít, majd utána összefoglalót generál, amelyet megoszthatsz.

Az AI-eszköz emellett kivonja a nyomon követendő teendőket, és automatikusan feladatokat hoz létre minden résztvevő számára. Az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint az Asana és a Slack, segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és megkönnyíti a kiosztott feladatok nyomon követését. ✅

A Notes by Dubber legjobb funkciói

Feltölthetsz és leírathatsz rögzített hang- vagy videofájlokat is.

Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez skálázható és illeszkedik a szokásos értékesítési csatornákhoz

Világszerte több mint 170 mobilhálózaton, valamint videó-, hang- és csevegőszolgáltatóknál érhető el

A felvételeket, átiratokat vagy jegyzeteket megoszthatod a CRM-en vagy más együttműködési eszközön keresztül.

A Notes by Dubber korlátai

Ez az AI-eszköz csak az angol nyelvet támogatja, ezért nem alkalmas, ha más nyelven szeretnél megbeszélést tartani.

Egyes felhasználók kissé zavarosnak találják a felhasználói felületet

A Notes by Dubber árai

Egyedi árazás

A Notes by Dubber értékelései és véleményei

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincsenek értékelések

7. Timz. Virágok

A Timz. Flowers egy hibrid konferenciaplatform, amelyet elosztott csapatok számára terveztek, és amely ötvözi a videohívásokat az aszinkron együttműködéssel.

Ezek az eszközök rögzítik az élő megbeszéléseket, majd szöveges vagy videós összefoglalót és jegyzőkönyvet készítenek, amelyeket könnyen megoszthatsz azokkal, akik nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Aszinkron megbeszélések esetén a résztvevők rögzített videóüzenetekkel járulhatnak hozzá a beszélgetéshez. ?‍♀️

A rendszer minden megbeszélés után automatikusan elküld egy összefoglaló e-mailt. Ha pedig egy konkrét szakaszra szeretnél visszatérni, az AI-alapú csevegőrobot segít gyorsan megtalálni azt.

A Timz. Flowers legjobb funkciói

A virág alapú folyamatábra hasznos vizuális áttekintést nyújt az összes visszajelzésről és kérdésről.

Még ha az értekezlet aszinkron módon is zajlik, a rendszer élő beszélgetés érzetét kelti

Időbélyegekkel ellátott jegyzeteket kínál, így mindig tudod, hol tartasz az értekezleten

Bár van ingyenes változat is, a Pro és a Business csomagok több órányi felvételi időt biztosítanak, és az adataidat hosszabb ideig tárolják.

Timz. Flowers korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a kezdeti beállítás kissé időigényes

Még nem minden böngésző támogatott, ezért előfordulhat, hogy nem a legkedvezőbb böngészőt kell használnod.

Timz. Virágárak

Egyedi árazás

Timz. Virágok értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (13 értékelés)

Capterra: Még nincsenek értékelések

8. Sembly AI

via Sembly AI

A Sembly AI egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, amely rögzíti az értekezleteket, majd leírja azokat. Ezután összefoglalót és jegyzőkönyvet készít, kiemelve a megbeszélés legfontosabb gondolatát. Ha pedig nem tudsz részt venni egy értekezleten, elküldheted helyetted a Sembly-t, majd később átnézheted a jegyzeteket. ?‍?

A feladatok automatikusan azonosításra és leírásra kerülnek, majd egy csapattagnak kiosztásra kerülnek. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Trello, lehetővé teszi a feladatok és a jegyzetek közvetlen továbbítását ezekbe a munkaterületekbe.

A Sembly AI legjobb funkciói

Az értekezleti jegyzetek a rendszerben kerülnek mentésre, és bármikor visszatérhetsz hozzájuk, hogy kulcsszavakra vagy résztvevőkre keress.

A Sembly AI több mint 35 nyelven működik

Az alkalmazás Android és iOS rendszereken, valamint a weben is elérhető.

A Sembly AI korlátai

Előfordul, hogy nem sikerül csatlakozni az értekezlethez vagy rögzíteni azt

A megbeszélés hangulata nem mindig tükrözi a teljes megbeszélést, mivel csak annak egy részére koncentrál.

A Sembly AI árai

Basic: 17 USD/hó felhasználónként

Professional: 29 USD/hó felhasználónként

Team: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (11 értékelés)

Capterra: Még nincsenek értékelések

9. Fathom

via Fathom

A Fathom egy olyan AI-eszköz, amely rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteket. A felvétel és a leírás egyaránt azonnal elérhetővé válik, amint befejezed az értekezletet. Ezután egyszerűen másolhatod és beillesztheted az összefoglalókat és a teendőket a Gmailbe, a Google Docsba vagy egy feladatkezelő eszközbe.

A hívásjegyzetek automatikusan szinkronizálódnak a CRM-rendszereddel, így mindig rendelkezésedre állnak az adatbázisodban szereplő személyekkel folytatott interakcióid. Az értekezlet legfontosabb pillanataiból lejátszási listát is készíthetsz, amelyet megoszthatsz más érdekelt felekkel.

A Fathom legjobb funkciói

A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meetings alkalmazásokkal is kompatibilis.

Amikor kiemel egy részt a beszélgetésből, a Fathom összefoglalja azt Önnek

A rendszer hét nyelvet támogat, köztük az angolt, a spanyolt és a franciát.

A fizetős Team kiadás extra funkciókkal rendelkezik, és úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezetben bevezethető legyen.

Ismerd meg a korlátokat

Egyes felhasználók szerint a felület kissé sötét, és szívesebben választanának egy világosabb változatot

Bár ez jól működik a tervezett értekezletek esetében, jelenleg nem támogatja az egyes spontán értekezleteket, különösen a Microsoft Teams-en.

A Fathom árai

Ingyenes

Team Edition: 19 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)

10. Szupererő

via Superpowered

A Superpowered leírja az értekezletet, de felvétel vagy botok használata nélkül – közvetlenül a készülék hangfelvételéből dolgozik. Ezeket a leírásokat hét napig tárolja, hogy legyen ideje jegyzeteket készíteni, mielőtt törlésre kerülnek.

Ez az AI-eszköz az értekezletek jegyzeteléséhez automatikusan összefoglalja a beszélgetést, és meghatározza a teendőket.

Így a naptáradat is könnyebben kézben tarthatod. A közelgő értekezletekre vonatkozó emlékeztetők megjelennek a menüsoron, és onnan közvetlenül rákattinthat az értekezletre. ?️

Szuperhatékony legjobb funkciók

Minden értekezleti platformmal kompatibilis

A Superpowered még az érzelmeket is felismeri és dokumentálja az értekezlet során

A fejlesztőcsapat nagyon nyitott és fogékony a visszajelzésekre és javaslatokra

Szupererős korlátok

Az ingyenes verzió csak az e-mailekkel és a Slackkel integrálható, így ha például a Google Drive-val vagy a Salesforce-szal szeretnéd használni, fizetős csomagot kell választanod.

A mobil és a Linux rendszerek még nem támogatottak

Szupererős árképzés

Ingyenes

Basic: 36 USD/hó

Pro: 108 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Szuperhatékony értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Egy AI-alapú értekezlet-asszisztens növeli a termelékenységet, javítja a pontosságot és elősegíti a projekt átláthatóságát. Emellett megkönnyíti az értekezleti jegyzetek megosztását is. Az AI-eszközök időt is megtakarítanak, így könnyebben elérheted céljaidat a projekt korlátai között.

Egy jó AI jegyzetelő képes lesz ezeknek a feladatoknak a kombinációját elvégezni az Ön számára:

Integrálja olyan videokonferencia-platformok kal, mint a Teams vagy a Zoom

Rögzítsd az értekezletet, majd mentsd el a felvételt

Biztosíts élő átírást, hogy az értekezlet minden résztvevője könnyedén követni tudja az eseményeket

Könnyítse meg a több csapattag közötti közös jegyzetelést

Használd a fejlett AI funkciókat a legfontosabb pontok összefoglalásához, így könnyen azonosíthatod a legfontosabb tanulságokat

Segítsen megalkotni az értekezlet jegyzőkönyvét az értekezlet jegyzetei alapján

Határozza meg a teendőket , és automatizálja a feladatok kiosztását az online értekezleti jegyzetekből

Biztosíts kiváló felhasználói élményt, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot

Biztosíts adatbiztonságot, hogy bizalmas beszélgetéseid védve legyenek

Az értekezletekhez használt mesterséges intelligencia segíthet a csapatoddal, ügyfeleiddel vagy potenciális ügyfeleiddel való interakciók minden területén. A legjobb mesterséges intelligenciával működő értekezlet-eszközök egyszerűsíthetik az ütemezést, rögzíthetik és leírhatják az értekezleti jegyzeteket, vagy sablonokat biztosíthatnak mesterséges intelligenciával működő írási eszközökkel, hogy segítsenek a saját jegyzetek készítésében.

Az AI-eszközök segíthetnek az összes jegyzet összefoglalásában is, kiemelve a beszélgetés legfontosabb részeit, valamint azonosítva a feladatokat és a következő lépéseket. Akár a feladatkezelő eszközökkel is integrálhatók, így még több időt takaríthat meg, és minden lépésnél egyszerűsítheti a munkafolyamatot.

Ha már a munkafolyamatok racionalizálásáról van szó, a ClickUp mindenre kiterjed – nemcsak az értekezletek levezetése során, hanem a vállalat irányítása vagy a csapat vezetése során is. Az üzleti tevékenység minden területét lefedő sablonokkal és projektmenedzsment eszközökkel, valamint időt és energiát megtakarító integrációkkal ez a megoldás minden üzleti igényedet kielégíti.

