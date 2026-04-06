Hozzon ki többet a Gemini-ből a ClickUp AI segítségével

ClickUp vagy Gemini? Nem kell választania.
A csapata a Google Workspace-t használja, és a Gemini be van építve. Ez csak még értékesebbé teszi a ClickUp-ot, nem pedig kevésbé.
A Gemini a Google termelékenységi alkalmazásainak mesterséges intelligenciája: okosabb e-mailek, jobb dokumentumok, értekezletek összefoglalói. A ClickUp AI az intelligencia rétege, amely meghatározza, hogyan kezelik a csapatok a munkát: projektek, sprintek, irányítópultok, csapatok közötti koordináció és autonóm ügynökök.
A Gemini finomítja az artefaktumokat. A ClickUp AI irányítja azt a rendszert, amelyet ezek az artefaktumok szolgálnak. Együtt minden területet és minden felhasználót lefednek.
Hogyan működik a ClickUp AI?
A ClickUp AI egy teljes körű mesterséges intelligencia-funkciókészlet, amely beépül a platformba, ahol a csapataid máris kezelik a munkát.
Ahelyett, hogy az AI-t a munkád kontextusától elszigetelt kiegészítőként kezelné, a ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterületét kínálja, ahol az AI mélyen megérti a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet, hogy releváns, kontextusba ágyazott, időtakarékos támogatást nyújtson a munkafolyamatod minden szakaszában.
Íme, mi teszi ezt lehetővé:
ClickUp Brain
A ClickUp Brain a ClickUp beépített intelligencia rétege. Intelligensebbé teszi a teljes munkaterületet minden felhasználó és minden csatlakoztatott eszköz számára.
- @mention Brain : Gondoljon a Brainre úgy, mint egy 24 órás intelligens asszisztensre. Bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben megjelölheti a Brain-t, akárcsak egy csapattársat, hogy igény szerint segítséget kapjon.
- Ambient Answers : A ClickUp-on belül az AI automatikusan válaszol a kérdésekre a csevegésben és a megjegyzésszálakban, így az embereknek nem kell kontextust váltaniuk és ezt megtenniük
- Kontextusintelligencia: A Brain kontextusfüggő mesterséges intelligenciája figyelemmel kíséri az összes munkát, hogy folyamatosan rögzítse és frissítse a tudásbázisokat
- Vállalati keresés : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat
- AI egyéni mezők: A feladat tartalma alapján automatikusan kitöltődő mezők: hangulat, prioritási pontszám, kategória besorolás és összefoglalók. Nincs szükség beírásra
📮 ClickUp Insight: A csapatok 47%-a nem méri az AI hatását, és csak 10% követi nyomon az eredményeket valós mutatókkal. Sok esetben a vezetők gyakran nem látják, hogy az AI-eszközök hol teremtenek értéket, ha egyáltalán teremtenek. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja azzal, hogy az AI-t egy egységes munkaterületbe hozza, ahol minden művelet, frissítés és kimenet összekapcsolódik. És a hatás látható: több mint 150 000 vállalat, köztük a Booking.com, a T-Mobile, a Logitech, az IBM és a Fortinet, használja a ClickUp Brain-t mérhető eredmények elérése érdekében. A csapatok akár 88%-os költségmegtakarításról, heti 1,1 nap megtakarításról és háromszor gyorsabb feladatvégzésről számolnak be, mivel a Brain több tucat egymástól független eszközt helyettesít egy olyan AI-vel, amely a teljes munkafolyamatban működik.
Szuper ügynökök
A ClickUp Super Agentjei a világ első emberi szintű ügynökei. Ez azt jelenti, hogy akárcsak az emberek, ők is képesek komplex gondolkodásra és önálló feladatvégzésre. Úgy kezelheti őket, mint AI-csapattársakat. Konfigurálja őket utasításokkal, kiváltó eseményekkel, eszközökkel, tudással és memóriával a ClickUp Super Agent Builder segítségével.
Címkézheti őket, feladatokat rendelhet hozzájuk, privát üzenetet küldhet nekik a csevegőben, sőt, akár @meg is említheti őket közvetlenül a munkaterületén. Ők pedig önállóan megteszik a szükséges lépéseket a kijelölt feladat elvégzéséhez.
És a legjobb az egészben? Miután létrehozta az ügynököt, nem kell minden lépésnél utasításokat adnia neki. Emellett természetesen beszélgethet vele, hogy finomítsa az eredményeket.
Cégének minden részlegéhez előre összeállított ügynöki csomagok állnak rendelkezésre a ClickUp Accelerator segítségével:
|Osztály
|Ügynökök
|Projektmenedzsment
|Felvételi ügynök, Kiosztó ügynök, Projektmenedzser ügynök, Élő válaszok ügynök
|Marketing
|Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent
|Termék és fejlesztés
|PRD-ügynök, Triage-ügynök, Codegen-ügynök, Live Answers-ügynök
|HR
|Bevezető ügynök, Pulzusellenőrző ügynök, Képző ügynök, Élő válaszok ügynök
|Vezetés
|Cél-emlékeztető ügynök, Összehangoló ügynök, Kulcsfontosságú eredmények ügynöke, Állapotfrissítő ügynök
|Értékesítés
|Egyedi ügynökök az értékesítési munkafolyamatokhoz
A Bell Direct bizonyítja, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség technikai csapatra az AI értelmes bevezetéséhez.
A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás vagy új eszközök hozzáadása nélkül automatizálta a teljes felvételi és triázs munkafolyamatot.
Az eredmények:
🌟 20%-kal nőtt a működési hatékonyság📌 Naponta több mint 800 e-mail szűrés valós időben✅ 2 teljes munkaidős alkalmazott számára felszabadult kapacitás, hogy mélyreható, stratégiai munkát végezzenek
Autopilot és Ambient Agents
Ezek olyan, folyamatosan aktív ügynökök, amelyek a háttérben futnak, anélkül, hogy erre felkérné őket a rendszer. Gondoljon például a következőkre:
- Minden reggel generált irányítópult-összefoglalók
- Állapotfrissítések bejelentkezés nélkül
- A feladatok automatikus osztályozása és prioritás szerinti továbbítása
- A lejárt tételek megjelölése és eskalálása
- A munkaterületen folyamatosan bővülő adatok
Minősített ügynökök
Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a tét elég nagy ahhoz, hogy egyedi fejlesztést igényeljen, a ClickUp előre telepített mérnökei megtervezik és telepítik a szervezet specifikus folyamataihoz igazított ügynököt. A tanúsított ügynökökkel prémium szintű beállítást és korlátlan használatot kap.
👀 Tudta? A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el egy közvetlen összehasonlító tesztben, amely a végrehajtásra kész projektterveket értékelte. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között maradt.
Gyakorlati szempontból a csapatok egyetlen lépésben haladhatnak az ötlettől a tervhez, majd a végrehajtásig, minimális emberi beavatkozással. Ez az, ami kiemeli a Certified Agentet ebben a benchmarkban.
AI-találkozók
A ClickUp Naptár és az AI Notetaker segítségével a csapatok kontextusba helyezve tervezhetik meg az értekezleteket, és automatikusan rögzíthetik a jegyzeteket.
- Használjon természetes nyelvű parancsokat a csapat naptárainak áttekintéséhez, hogy megnézze a szabad időpontokat, és megbeszéléseket szervezzen
- Csatlakozzon az értekezletekhez a ClickUp-on belül, anélkül, hogy lapot váltana
- Kapjon automatikus értekezletjegyzeteket a ClickUp Beérkező levelek mappájába – a felszólalók megjelölésével, összefoglalókkal, a legfontosabb témákkal és a kiemelt döntésekkel.
- Az AI kivonja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítja őket.
- A nyomon követés a megfelelő projekthez van kapcsolva
- Az összefoglalók a megfelelő ClickUp Space-en kerülnek közzétételre.
Minden értekezlet résztvevője láthatja, miről tárgyaltak, mi a következő lépés, és ki a felelős érte.
📮ClickUp Insight: Ön is azon 16% közé tartozik, akik a megkérdezettek közül „rendkívül hatástalannak” értékelik a megbeszéléseiket, vagy inkább a szerencsés 12% közé, akik „rendkívül hatékonynak” tartják azokat? Ha Ön is olyan, mint a legtöbb csapat, akkor valószínűleg a közepén helyezkedik el – a válaszadók 35%-a semleges, 3/5-ös értékelést ad a megbeszéléseknek, ami azt jelzi, hogy azok nem buknak meg teljesen, de nem is nyújtanak maximális értéket. A ClickUp minden szakaszban átalakítja az értekezletek hatékonyságát! Tervezzen együttműködési napirendekkel, rögzítse a döntéseket az AI Notetaker segítségével , és alakítsa a megbeszéléseket megvalósítható feladatokká – mindezt egyetlen platformon. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának óriási, 50%-os csökkenéséről számolnak be!
Többféle AI-modell opció egy platformon
A ClickUp modellfüggetlen. A felhasználók a platform elhagyása nélkül, közvetlenül a ClickUp eszköztárról válthatnak a ChatGPT, a Claude (beleértve az Opus 4. 6-ot), a Gemini és a Google, az OpenAI és az Anthropic 14 további vezető AI-modellje között.
A Brain ezeket a modelleket használja a munkaterületi intelligencia céljára, és a Super Agents bármelyik elérhető modellt kihasználhatja. Az adminisztrátorok korlátozhatják, hogy mely modellek legyenek elérhetők az egyes munkaterületeken.
Ez azt jelenti, hogy csapata már a ClickUp-on belül is hozzáfér a Gemini intelligenciájához, valamint minden más, legújabb modellhez, amelyek a teljes munkagrafikonra alkalmazhatók: feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, klipek, célok és űrlapok.
Mit kínál a Google Gemini?
A Gemini egy hatékony AI-család, amely a Google ökoszisztémájába integrálva működik, és a ClickUp-pal együtt használva valódi értéket ad a Google Workspace-t használó csapatok számára:
- Gemini a Gmailben: Válaszok megfogalmazása, e-mail-szálak összefoglalása, válaszok javaslása. Olyan mesterséges intelligencia, amely ott működik, ahol a csapata kommunikál
- Gemini a Docs-ban: Segítsen nekem írni, összefoglalni dokumentumokat és tartalmat generálni. Felgyorsítja a dokumentumok létrehozását
- Gemini a Sheetsben: Készítsen képleteket, elemezzen adatokat, készítsen diagramokat. Csökkenti a táblázatokkal kapcsolatos kézi munkát
- Gemini a Meetben: Kapjon megbeszélés-összefoglalókat, átiratokat és teendőlistákat. Rögzíti, ami elhangzott
- Gemini Code Assist/Jules: AI kódolási segítség az IDE-ben és aszinkron kódolási ügynök, amely a fejlesztői felhasználási esetekre összpontosít
- NotebookLM: Egy kutatási asszisztens, amely összefoglalja a feltöltött forrásokból származó információkat
A Gemini az MCP-n keresztül csatlakozhat a ClickUp-hoz a Gemini CLI (94,7 ezer GitHub-csillag, teljes MCP-támogatás helyi és távoli szerverekkel) és a Gemini Code Assist (ügynök mód MCP-vel a VS Code-ban) segítségével, így a fejlesztők termináljukról és IDE-jükről is hozzáférhetnek a ClickUp adataihoz. A Google emellett kínálja a Jules-t (aszinkron kódoló ügynök), az Antigravity-t (ügynökalapú fejlesztői platform) és a Workspace Studio-t (kódolás nélküli automatizálás Google-alkalmazásokhoz Gems-integrációval).
Ez jó dolog. A ClickUp lesz az a kontextusrendszer, amelyből a Gemini-alapú eszközök olvashatnak és írhatnak. A ClickUp ügyfelei egyetértenek:
Négy ok, amiért a ClickUp és a Gemini együtt jobbak
Felejtse el a választást az AI és a cselekvés között. A Gemini és a ClickUp egy nagy sebességű hurkot alkot, ahol az insightok és a végrehajtás egy lélegzetvétel alatt zajlik. Ha a Gemini feldolgozza a körülötted lévő világot, a ClickUp rögzíti azt, biztosítva, hogy a legjobb ötleteid a gondolat sebességével haladjanak.
Így működik:
1. Finomítson a Gemini segítségével, koordináljon a ClickUp segítségével
⭐️ A Gemini kiválóan javítja az egyes Google-alkalmazások felhasználói élményét: rendezettebb e-mail-tervezet, összefoglaló dokumentum, jobb prezentációs dia. Ezek a finomított eredmények.
🧠 A ClickUp az a hely, ahol ezek az elemek beépülnek a munkarendszerbe:
- A Gemini által megfogalmazott e-mail egy ClickUp-ban nyomon követett projektről szól.
- A dokumentum egy határidővel rendelkező feladathoz van kapcsolva
- Az értekezlet összefoglalója feladatkiosztással ellátott nyomon követési feladatokat generál
- A diavetítés egy irányítópulton nyomon követett kampányba kerül be
A ClickUp már rendelkezik néhány ilyen funkcióval: csatlakoztassa e-mail fiókját, és küldjön/fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUpból, összekapcsolva a feladatokkal és projektekkel, és kérje meg a Brain-t, hogy készítse el az e-mail vázlatát a teljes projektkontextussal. Írjon ClickUp-dokumentumokat, amelyek a munkaterületen belül találhatók, és megőrzik a szülőfeladatok kontextusát. Tartson megbeszéléseket, és az AI által generált jegyzetek és teendők közvetlenül a beérkező levelek mappájába kerülnek.
A ClickUp Converged AI Workspace funkciója azt jelenti, hogy nem kell elhagynia a ClickUp-ot azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket a Gemini különálló Google-alkalmazásokban támogat.
Igaz, hogy a Gemini javítja az egyes tartalmakat. A ClickUp AI azonban láthatóvá, nyomon követhetővé és automatizálttá teszi a tartalommal kapcsolatos munkát.
2. Konvergens munkagrafikon kontra alkalmazás-szigetelt intelligencia
⭐️ A Gemini mesterséges intelligenciája a Google-alkalmazások között oszlik meg, és minden egyes példány a saját kontextusában működik. A Gmailben található mesterséges intelligencia nem ismeri a Sheetsben található mesterséges intelligenciát. A Meetben található értekezlet-összefoglaló nem kapcsolódik automatikusan egy projekthez.
🧠 A ClickUp AI átlátja a teljes képet:
- A Brain kontextust biztosít a feladatok, dokumentumok, csevegések, irányítópultok, klipek, célok és űrlapok között
- A Super Agents a munkaterület bármely pontján végrehajtott változásokra reagál
- Az AI egyéni mezők összefoglalják a munkaterületén található információkat
- Az Enterprise Search minden adattípust lefed – nemcsak a ClickUp-ban, hanem a kapcsolódó alkalmazásokban is, beleértve – merjük kimondani – a Google Workspace-t is.
Amikor valaki megkérdezi a Brain-től: „Mi a helyzet az X projekttel?”, a Brain minden releváns felületről összegyűjti az információkat. A Gemini csak az Ön által éppen használt Google-alkalmazáson belül tud válaszolni.
3. Autonóm ügynökök kontra támogatott funkciók
⭐️ A Gemini a Workspace-ben elsősorban reaktív: ha megkéri, hogy tegyen meg valamit, azt meg is teszi. „Összegezze ezt a dokumentumot.” „Írjon meg egy e-mail vázlatot.” „Készítsen egy képletet.” A Google Workspace Studio alapvető automatizálást kínál, de ez a Google-alkalmazások indítóeseményeire és műveleteire korlátozódik.
🧠 A ClickUp AI proaktív:
- Az Autopilot ügynökök kérés nélkül, a nap 24 órájában működnek, és összefoglalókat, állapotfrissítéseket, valamint a lejárt feladatok eskalációját biztosítják a műszerfalon.
- A szuperügynökök a munkafolyamat eseményeire reagálnak: egy állapotváltozás elindít egy ügynököt, egy elmulasztott határidő eskalálódik, és egy új feladat automatikusan osztályozásra kerül.
- A tanúsított ügynökök komplex, nagy kockázatú munkafolyamatokhoz készültek, amelyek folyamatosan futnak anélkül, hogy az embereknek minden alkalommal el kellene indítaniuk őket.
A munkaterület óráról órára okosabbá válik, anélkül, hogy bárki is aktívan irányítaná.
4. Kontextusáramlás, amely mindkét rendszert okosabbá teszi
A ClickUp AI folyamatosan gazdagítja a munkaterületet: a Brain összefoglalja a projekteket, az AI Custom Fields osztályozza a feladatokat, a tudásbázisok pedig automatikusan frissülnek. Amikor a csapata a Gemini-t a ClickUp mellett használja, a gazdagított kontextus áramlik közöttük.
ClickUp vs. Gemini: A megfelelő AI-eszköz a megfelelő felhasználási esethez
|Használati eset
|A legjobb eszköz
|Miért
|E-mailek megfogalmazása és összefoglalása
|A Gemini a Gmailben
|Kontextusban, pontosan ott, ahol a beszélgetés zajlik
|Dokumentumkészítés
|Gemini a Docs-ban
|Segítsen nekem írni, összefoglalni, átformázni
|Táblázati képletek
|Gemini a Sheetsben
|Természetes nyelvből képlet, adatelemzés
|Találkozó átírása
|A Gemini a Meetben
|Automatikus rögzítés, összefoglaló készítése
|Kutatási összefoglaló
|NotebookLM
|Több forrásból származó elemzés, hangos áttekintések
|Projektállapot-frissítések
|ClickUp AI
|Mindig aktív, valós tevékenységekből automatikusan generálva
|Sprinttervezés és nyomon követés
|ClickUp AI
|Munkaterhelés-kiegyenlítés, akadályok felismerése, irányítópultok
|Csapatok közötti koordináció
|ClickUp AI
|Teljes munkagrafikon, függőségek, célok
|Kérdések a munkával kapcsolatban
|Látható a szervezet számára, a munkaterület szintjén karbantartva
|Azonnali válaszok a feladatokból, dokumentumokból, csevegésből és megjegyzésekből
|Feladatok továbbítása és osztályozása
|Szuper ügynökök
|Eseményvezérelt, munkaterület-érzékeny, jogosultsági körrel rendelkező
|Találkozók utáni feladatok
|AI-találkozók
|A teendők nyomon követhető feladatokká válnak a projektben
|Háttérfigyelés
|Autopilot ügynökök
|24 órában, 7 napban, ösztönzés nélkül, mindig fut
|Egyedi, nagy kockázatú munkafolyamatok
|Minősített ügynökök
|Célra szabott, FDE-támogatott, korlátlan
|Megosztott csapatmunkafolyamatok
|Szuper ügynökök
|A szervezet számára látható, a munkaterület szintjén karbantartott
🔑 Főbb megállapítás: A Gemini az alkalmazás szintű intelligenciát kezeli a Google Workspace-en belül. A ClickUp AI a munkaszintű intelligenciát kezeli az egész vállalat számára. A kettő együtt minden területet és minden felhasználót lefed.
Mit jelent ez a szervezet számára?
Minden csapattag számára
Az AI már a ClickUp megnyitásának pillanatában működik, Google-specifikus beállítások és az e-mail kliens típusától való függőség nélkül. A Brain válaszol a kérdéseikre, az ügynökök kezelik az ismétlődő feladatokat, az egyéni mezők automatikusan osztályozzák a feladatokat, és a megbeszélési jegyzetek nyomon követhető feladatokká válnak.
Google Workspace-felhasználók számára
A Gemini okosabbá teszi a Gmailt, a Docs-ot, a Sheets-et és a Meet-et. A ClickUp AI összekapcsolja az ezekkel az eszközökkel elvégzett munkát azokkal a projektekkel, sprintekkel és irányítópultokkal, amelyek nyomon követik az üzleti eredményeket. A Gemini csiszolja a végeredményt. A ClickUp AI biztosítja, hogy az eredményeket hozza.
IT és vezetés számára
Egy szabályozott AI-platform, amely ugyanazt az SSO-t, jogosultságokat és megfelelőségi állapotot biztosítja, mint a ClickUp többi része. ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik az AI-kezelés, az AI-partnerek által történő adatmegőrzés teljes hiánya és a központosított rendszergazdai vezérlés tekintetében. A Gemini irányítása a Google Workspace rendszergazdához kapcsolódik. A ClickUp AI irányítása önállóan fedi le a munkakezelési réteget.
Az AI-stratégiához
A ClickUp modellfüggetlen, és tartalmazza a Gemini 3 Pro, a GPT-5.2, a Claude Opus 4.5, az o3 és a 14 AI modelleket a Google-tól, az OpenAI-tól és az Anthropic-tól. Csapata máris hozzáfér a Gemini intelligenciájához a ClickUp-on belül, minden más csúcstechnológiás modell mellett. Az AI réteg konzisztens marad, függetlenül attól, hogy melyik alapmodell a legalkalmasabb az egyes feladatokhoz.
Hogyan kapcsolódik össze a ClickUp és a Gemini az MCP-n keresztül: az architektúra
Alakítsa az intelligenciát valódi végrehajtássá a Gemini és a ClickUp AI segítségével
A Google Gemini a termelékenységi alkalmazások mesterséges intelligenciájának alapja. A ClickUp AI segítségével a munka az egész szervezetben kezelhető, automatizálható és felgyorsítható.
- A Brain belülről teszi okosabbá a munkaterületet
- A Super Agents minden csapatnak olyan AI-társakkal látja el, akik a nap 24 órájában, a hét 7 napján dolgoznak
- A Gemini továbbfejleszti a csapatod által már használt Google-alkalmazásokat
- Együttesen erősítik egymást
Az AI bevezetése a szervezetében nem feltétlenül jelenti azt, hogy a ClickUp AI és a Gemini között kell választania. A Gemini az alkalmazások intelligenciáját kezeli. A ClickUp AI a munka intelligenciáját kezeli. Ha ezeket összekapcsolja, áthidalja a tudás és a cselekvés közötti szakadékot.
