PM-eszközök váltása: lépésről lépésre

Az iparági adatok szerint jelenleg a vállalatok mindössze 16%-a használ olyan projektmenedzsment szoftvert, amely teljes mértékben megfelel üzleti igényeiknek. Ez azt jelenti, hogy a csapatok túlnyomó többsége saját eszközeivel küzd – széttagolt adatokkal, manuális jelentésekkel és a produktív munkaidőt felemésztő „munka a munkáról” feladatokkal.

Ahogy a szervezet növekszik, az a könnyűsúlyú eszköz, amely egykor „rögtönzöttnek” tűnt, gyakran szűk keresztmetszetté válik. Ugyanakkor több ezer feladat, függőség és csapatbeli szokás áttelepítése ijesztőbbnek tűnhet, mint az eredeti probléma.

Hogy segítsünk Önnek ebben az átállásban, összeállítottunk egy lépésről lépésre haladó ellenőrzőlistát, amely biztosítja, hogy az új rendszer előnyt jelentsen, és ne újabb akadályt. ⚙️

Ellenőrizze, hogy valóban szükséges-e a váltás, figyelve ezekre a jelekre. 👀

A csapata kinőtte az eszközt: Az a platform, amely öt ember számára még megfelelő volt, már nem bírja a többfunkciós projekteket és a növekvő feladatmennyiséget. A szükséges funkciók – mint például az egyedi munkafolyamatok, a fejlett jelentéskészítés vagy a részletes jogosultságok – nem állnak rendelkezésre

Az alkalmazás aránya alacsony és csökkenőben van: a csapat fele táblázatokban vagy csevegőszálakban követi nyomon a munkát, a projektmenedzsment eszköz helyett

A munkavégzés átláthatósága hiányos: az állapotfrissítésekért az embereket kell felkeresni, és a vezetés nem kaphat megbízható az állapotfrissítésekért az embereket kell felkeresni, és a vezetés nem kaphat megbízható képet az előrehaladásról anélkül, hogy megbeszélést szervezne

Túl sok alkalmazást használ egyszerre: A dokumentumok, az időnyilvántartás, a csevegés és a feladatkezelés különálló eszközei szétszórják a kontextust a különböző lapok között

Az eszköz nem tud lépést tartani a munkamódszerével: A merev struktúrák, a korlátozott automatizálás vagy a hiányzó integrációk arra kényszerítik a csapatát, hogy a szoftver korlátai mellett dolgozzon

Ha ezek közül több is ismerősen hangzik, akkor a probléma a platformmal van. Ideje átgondolni, mi legyen a következő lépés.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnának? A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait egyetlen platformon egyesíti , AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára megfelelő, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-re bízva a lényegre koncentrálhasson.

👀 Tudta? A vállalatok által gyűjtött adatok körülbelül 55%-a „sötét adat” – olyan információ, amelyet összegyűjtöttek, de soha nem használtak fel jelentésekhez vagy döntéshozatalhoz.

Mit érdemes figyelembe venni a következő PM-eszköz kiválasztásakor

Egyértelmű értékelési kritériumok nélkül végül kétszer kell majd áttérnie. Mielőtt elkötelezi magát, foglalkozzon ezzel a három területtel.

Használhatóság és csapatba illeszkedés

A tanulási görbét annak alapján kell értékelnie, hogy egy nem technikai háttérrel rendelkező csapattag milyen gyorsan tud feladatot létrehozni, állapotot frissíteni és megtalálni a szükséges információkat. Nem pedig egy csiszolt értékesítési bemutató alapján.

🤝 Gondoskodjon arról, hogy a következő projektmenedzsment eszköz rugalmasan alkalmazkodjon a különböző csapatok meglévő gondolkodásmódjához. A ClickUp-ban: A termék képes kezelni a prioritásokat a Lista vagy az Idővonal nézetben

A Board segítségével vizuálisan is ábrázolhatja a munkát

A mérnöki részleg feltérképezheti a függőségeket a Gantt-diagramon

Az operációs csapat a Naptárban vagy a Táblázatban nyomon követheti a határidőket A ClickUp nézetek úgy lettek kialakítva, hogy a csapatok a munka újbóli felépítése nélkül válthassanak perspektívát. Sőt, a kezdés is ugyanilyen egyszerű. A ClickUp több mint 15 nézete minden csapat számára átfogó megoldást kínál a szervezeteknek A ClickUp oktatóvideókat és igény szerinti útmutatókat kínál, amelyek készen állnak, ha valakinek gyors segítségre van szüksége.

Integráció a jelenlegi technológiai környezetével

Térképezze fel azokat az alkalmazásokat, amelyekre csapata naponta támaszkodik – kommunikációs eszközök, fájltárolás, fejlesztői eszközök, CRM, tervezőszoftverek –, és ellenőrizze, hogy léteznek-e natív integrációk. Az eszközök közötti megszakadt kapcsolatok pontosan ugyanazt a kontextusbeli szétszóródást eredményezik: órákat vesztegetünk el az alkalmazások közötti váltással, a fájlok keresésével és a frissítések platformok közötti ismétlésével.

A projektmenedzsment elengedhetetlen funkciói

Ez az alapvető projektmenedzsment ellenőrzőlista. Ha egy eszközből több elem is hiányzik, néhány hónapon belül kiegészítőkkel kell majd pótolnia a hiányosságokat.

Feladatkezelés és hierarchia: Alfeladatok, függőségek, prioritások és egyéni állapotok

Többféle projektnézet: Lista, táblázat, idővonal/Gantt-diagram és naptár

Dokumentáció és tudásmenedzsment: A feladatok mellett elérhető beépített dokumentáció

Automatizálás: Szabályalapú kiváltó események, amelyek kiküszöbölik az ismétlődő kézi frissítéseket

Jelentések és irányítópultok: Valós idejű áttekintés a munkaterhelésről, az előrehaladásról és az akadályokról

AI-funkciók: Összefoglalás, írási segítség és Összefoglalás, írási segítség és intelligens keresés az összes munkaadat között

🛑 Mi a legnagyobb csapda a növekvő csapatok számára? Jól sejtette: a munkaterületek szétszóródása. Ahogy vállalkozása növekszik, könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy minden új problémára új alkalmazást vásárol. Egy dedikált CRM, egy önálló AI-előfizetés és egy külön eszköz a csapaton belüli csevegéshez. Hirtelen több ezer dollárt fizet 20-nál is több, egymástól független alkalmazásért, és csapata a nap felét azzal tölti, hogy információkat próbál felkutatni. Ismerje meg a ClickUp Small Business Suite-et. Ez egy vállalati szintű platform erejét egyesíti egy egyetlen, költséghatékony, konvergens AI-munkaterületté, amelyet kifejezetten a növekvő csapatok számára fejlesztettek ki. Fedezze fel a ClickUp konvergenciáját Cserélje le az egymástól független eszközöket a ClickUp Small Business Suite-ra Ahelyett, hogy összefoltozna egy Frankenstein-szerű technológiai rendszert, egy egységes nyilvántartási rendszert kap: Beépített prémium AI: Hozzáférhet a Claude, a Gemini és a ChatGPT legújabb modelljeihez közvetlenül a munkaterületén belül – nincs szükség különálló, havi 20 dolláros AI-előfizetésekre

Teljes eszközkonszolidáció: A projektek, dokumentumok, csevegés, táblák, időkövetés és CRM egy helyen találhatóak, így a csapatok átlagosan 6 vagy több alapvető eszközt cserélhetnek le

Vállalati szintű támogatás: Nem kell egyedül küzdenie az áttéréssel. Kizárólagos támogatási időt, bevezetési útmutatást és mesterséges intelligencia integrációs segítséget kap, amit általában csak a nagyvállalatok számára tartanak fenn Vegye át a Path8 Productions tapasztalatait. Az átállás előtt Pat Henderson, a cég alapítója elmondta, hogy értékes időt veszítettek a egymástól független rendszerek frissítésével, ami növelte az adatvesztés kockázatát. A Small Business Suite-re való áttéréssel 8 hét alatt több mint 6 kommunikációs eszközt konszolidáltak, és 60%-kal csökkentették a megbeszélések előkészítési idejét. Túl sok időt töltöttünk olyan különböző rendszerek frissítésével, amelyek nem kommunikáltak egymással. Ez lelassított minket, és növelte annak esélyét, hogy valami elkerülje a figyelmünket. Túl sok időt töltöttünk olyan különböző rendszerek frissítésével, amelyek nem kommunikáltak egymással. Ez lelassított minket, és növelte annak esélyét, hogy valami elkerülje a figyelmünket.

Kövesse ezeket a lépéseket sorrendben – ha kihagyja valamelyiket, a csapatok adatokat vagy lendületet veszíthetnek.

1. lépés: Vizsgálja meg jelenlegi eszközét és munkafolyamatait

Mielőtt az új eszközhöz nyúlna, dokumentáljon mindent a régiben. Ez magában foglalja az aktív projekteket és azok állapotát, az ismétlődő munkafolyamatokat, az automatizálási szabályokat, az egyéni mezőket, a sablonokat, a jogosultsági struktúrákat és a használt integrációkat.

Kérdezze meg az egyes csapatok kulcsfontosságú felhasználóit, hogy megtudja, mit használnak valójában, és mit állítottak be, de figyelmen kívül hagynak. Készítsen egy egyszerű leltárdokumentumot, amely felsorolja az összes projektet, azok tulajdonosát, állapotát és az esetleges függőségeket.

⭐️ Ha az átállás előtt minden munkafolyamatot alaposan át szeretne vizsgálni, kezdje a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablonjával.

Szerezzen be ingyenes sablont A migráció előtt ellenőrizze a meglévő munkafolyamatokat a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon segítségével.

Ez strukturált módszert kínál a felelősségi körök, a folyamatban lévő munkák és a tisztázásra szoruló területek feltérképezéséhez. Az áttérés megkezdése előtt rögzítheti az adott munkafolyamathoz kapcsolódó automatizálásokat, integrációkat, sablonokat és függőségeket is.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-beszélgetések és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens változtathat ezen. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Az alkalmazás másodpercek alatt megjeleníti a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatadatokat, így azonnali betekintést és válaszokat nyújt – így nem kell tovább keresnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyertek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente megtakarított extra hét termelékenységgel!

2. lépés: A projektadatok biztonsági mentése és exportálása

Mielőtt bármi is megváltozna, győződjön meg arról, hogy semmi sem veszik el.

Exportáljon ki mindent, amire szüksége lehet a jelenlegi eszközéből:

Feladatok és alfeladatok (állapotukkal és kijelölt felelőseikkel együtt)

Megjegyzések és tevékenységi előzmények

Mellékletek és fájlhivatkozások

Időnaplók és nyomon követett órák

Projektdokumentáció és megjegyzések

A legtöbb projektmenedzsment-eszköz CSV- vagy JSON-exportot kínál. Ha lehetséges, használja mindkét formátumot, mivel gyakran eltérő adatokat rögzítenek.

Tárolja biztonsági másolatait egy semleges helyen, például egy megosztott felhőalapú meghajtón, teljesen elkülönítve mindkét PM-eszköztől. Ezzel biztosítja a visszaállítási lehetőséget, ha valami baj történik az átállás közben, és garantálja, hogy adatai ne függjenek attól az eszköztől, amelyet éppen leállít.

A legtöbb csapat egy dolgot figyelmen kívül hagy: a mellékletek és a fájlhivatkozások gyakran megszakadnak az áttérés során. Mielőtt bármit is leállítana, ellenőrizze, hogy minden hivatkozott fájl továbbra is megfelelően működik-e az új környezetben.

🧠 Érdekesség: Az egyik első projekt, amely hivatalos „projektmenedzsment” technikákat alkalmazott, az 1930-as években épült Hoover-gát volt. A projekt két évvel a tervezett időpont előtt készült el (ami manapság a szoftverfejlesztés területén ritkán fordul elő!).

3. lépés: Az új munkaterület beállítása és konfigurálása

Ne másolja le pontosan a régi eszköz szerkezetét. Használja ki ezt az alkalmat a rendszer megtisztítására:

Egyszerűsítse a mappa hierarchiákat

Egységesítse a névkonvenciókat

Csak azokat az egyéni mezőket és állapotokat hozza létre, amelyekre valóban szüksége van

4. lépés: Feladatok, projektek és erőforrások áttelepítése

Amennyiben lehetséges, használjon natív importáló eszközöket. A kézi újbóli bevitel hibákhoz vezet és időpazarlás.

Az importálás után futtasson le egy érvényesítést. Végezzen helyszíni ellenőrzést egy projektmintán, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a feladatok közötti kapcsolatok (függőségek, alfeladatok), az egyéni mezők értékei és a kijelölt felhasználók helyesen kerültek át. A tudást ne külön wiki-ben tárolja, hanem tartsa a feladatok mellett, amelyeket támogat.

Csak azokat a sablonokat állítsa vissza, amelyeket a csapata az elmúlt negyedévben aktívan használt. Minden részleghez rendeljen egy migrációs vezetőt, aki felelős annak ellenőrzéséért, hogy a csapat adatai helyesen kerültek-e át. ✨

5. lépés: Képezze ki csapatát, és indítsa el a rendszert

A képzés nem egy egyszeri, mindenki számára tartott bemutató. Kezdettől fogva alakítson ki szerepkör-specifikus képzéseket, mert különböző embereknek különböző dolgokra van szükségük:

A projektmenedzsereknek meg kell érteniük a jelentések, az automatizálások és a jogosultságkezelés működését

Az egyéni munkatársaknak szükségük van a feladatok létrehozására, a nézetekre és az értesítési beállításokra

A csapatvezetőknek szükségük van a munkafolyamatok beállítására, a függőségek nyomon követésére és a haladás láthatóságára

Ezután készítsen egy rövid belső útmutatót, amely a csapat által ténylegesen végzett öt legfontosabb napi teendőt tartalmazza. A hossza ne haladja meg a tíz percet. Rövid videók, kommentált képernyőképek vagy megosztott dokumentumok egyaránt jól használhatók erre a célra.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy hosszú útmutatókat írna vagy időt szánna élő bemutatókra, rögzítsen rövid ClickUp Clips videókat közvetlenül a feladatokban vagy a Dokumentumokban. Vezesse végig a munkafolyamatot, kommentálja a képernyőt, és helyezze el a felvételt pontosan ott, ahol a csapatának szüksége van rá. Rögzítse a munkafolyamatok áttekintését a ClickUp Clips segítségével, és nézze át őket gyorsabban a ClickUp AI segítségével A ClickUp AI automatikusan leírja minden klipet időbélyegekkel, így a csapattagok másodpercek alatt áttekinthetik azokat. A kérdések időbélyeggel ellátott megjegyzések révén a videóhoz kapcsolódnak, és minden egy központi Klipek Központban található.

A teljes bevezetés előtt végezzen próbaüzemet. Először egy vagy két csapat használja az új eszközt egy valós projekten. Gyűjtse össze az őszinte visszajelzéseket, orvosolja a problémás pontokat, majd terjessze ki a rendszert.

Az élesítéskor határozzon meg egy egyértelmű határidőt a régi eszköz használatának befejezésére, és közölje azt a csapatával. Az emberek alapvetően azt használják, amit ismernek, és amíg a régi eszköz elérhető marad, sokan továbbra is azt fogják használni.

👀 Tudta? Becslések szerint az úgynevezett „felesleges” e-mailek – mint például az állapotfrissítések, a „köszönöm!” üzenetek és azok a levelek, amelyeket csak azért küldenek másoknak, hogy azok is képben legyenek – évente elképesztő 650 milliárd dollár termelékenységi veszteséget okoznak az amerikai gazdaságnak.

A munkafolyamatok mekkora része marad meg a projektmenedzsment eszközök váltásakor?

Mivel a valódi kihívás ritkán maga a feladatátvitel. Hanem minden, ami a munkát körülveszi, a projektdokumentumoktól és megjegyzésektől kezdve az automatizálásokon és a jelentéseken át egészen azokig a kis szokásokig, amelyekre csapata támaszkodik a munkafolyamat fenntartása érdekében. Idővel még egy jól megtervezett váltás is kaotikusvá válhat, ha ez a kontextus szétaprózódik a különböző eszközök között, vagy háttérbe szorul.

Itt változtatja meg a helyzetet a ClickUp. A világ első konvergens AI-munkaterületeként egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, irányítópultokat, táblákat, automatizálásokat és az időkövetést egyetlen munkaterületen. Ez azt jelenti, hogy a váltás után a csapatának nem kell újra összeraknia a folyamatokat.

Nézzük meg közelebbről:

Kímélje meg magát a hetekig tartó adat-újrabeviteltől

A ClickUp az Asana, a Basecamp, a Monday.com és a Wrike eszközökből történő natív importálással megszünteti az újbóli bevitel munkájának jelentős részét. Ezen felül CSV, Excel, JSON, TSV és TXT fájlokból is importálhat táblázatokat.

Importálja más eszközökből és táblázatokból származó munkáit a ClickUpba

Az importálás során a beérkező adatokat hozzárendelheti a meglévő felhasználókhoz és mezőkhez, ellenőrizheti a hozzárendelések pontosságát, és mindent kezelhet a ClickUp importkezelőjén keresztül. Ez a konvergencia a gyakorlatban.

Ráadásul a ClickUp hierarchiája úgy van kialakítva, hogy a munkát terekbe, mappákba, listákba és feladatokba szervezze, így a csapatok az importált projekteket a munkatervezésüknek és -végrehajtásuknak megfelelően strukturálhatják.

🎥 Szeretné tudni, hogyan szervezheti meg legjobban a ClickUp munkaterületét? Nos, van egy kifejezetten Önnek készült útmutatónk:

Hagyja maga mögött a munkaterületek szétszóródását

A PM-eszközök váltásakor a feladatok csak egy része a költözésnek. A nagyobb kockázat az, hogy ugyanazt a rendetlenséget viszi át az új környezetbe: a dokumentumok az egyik alkalmazásban, a beszélgetések egy másikban, az időnyilvántartás egy harmadikban, a jelentések pedig valahol teljesen máshol. Az eszköz változik, de a szétszóródás megmarad. 😵‍💫

A megoldás az, hogy összes munkáját egy helyen összpontosítsa, így nem kell máshol keresnie a válaszokat.

A ClickUp pedig zökkenőmentesen biztosítja Önnek ezt a struktúrát. Összefoglalva:

Tartsa a projektismereteket a munkához kapcsolva a ClickUp Docs segítségével: Tárolja a briefeket, az SOP-okat, az értekezletek jegyzetét és a projektterveket közvetlenül a munkaterületén belül. A beágyazott oldalak, a beágyazások, a hozzárendelt megjegyzések és az élő közös szerkesztés segítségével csapata együtt frissítheti a dokumentumokat, és megtalálhatja a legfrissebb kontextust anélkül, hogy egy másik eszközben kellene keresgélnie.

Valósítsa meg vázlatos ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével: ábrázolja a munkafolyamatokat, vázolja fel a folyamatokat, és válogassa át az ötleteket vizuálisan anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét. Hozzáadhat meglévő feladatokat és dokumentumokat a Whiteboardhoz, majd alakzatokat, jegyzeteket és szöveget alakíthat át feladatokká, amikor eljön az ideje a tervezésről a végrehajtásra váltani.

Tartsa a kapcsolatot a ClickUp Chat segítségével: Beszélje meg a munkát ugyanazon a helyen, ahol a munkája is zajlik (nincs szükség külön üzenetküldő eszközre). Feladatokat hozhat létre közvetlenül a csevegőüzenetekből, és személyes SyncUp-okat indíthat csatornákról vagy közvetlen üzenetekből.

Kövesse nyomon az időt ott, ahol a munka történik a ClickUp Időkövetés segítségével: Jegyezze fel az órákat közvetlenül a feladatokhoz, anélkül, hogy a csapatot egy külön nyomkövetőbe kellene irányítania. A ClickUp időzítőket, szerkeszthető időbejegyzéseket és munkaidő-nyilvántartásokat is támogat, így a felhasznált idő áttekintése sokkal egyszerűbb, miután a csapat átállt.

Kövesse nyomon a projekt aktuális állapotát a ClickUp irányítópultjaival: Gyűjtse össze a jelentéseket egyetlen munkaterületen, így a vezetőségnek nem kell a különböző eszközök között keresgélnie a frissítéseket. Az irányítópultok kártyák segítségével átfogó képet nyújtanak a csapatoknak a munkáról, és lehetővé teszik a részletekbe való elmélyülést, ha valami figyelmet igényel.

A lista minden eleme olyan eszköz, amelyért csapatának egyébként külön kellene fizetnie.

Csökkentse a manuális munkát már az első naptól kezdve

A beállítás után azonnal megkezdődnek az ismétlődő feladatok: állapotok frissítése, feladatok kiosztása, a csapattagok ösztönzése, valamint annak biztosítása, hogy a megfelelő személyek tudjanak a változásokról. Ha mindezt továbbra is kézzel kell elvégezni, akkor mi értelme van az új projektmenedzsment eszközre való áttérésnek?

Ha meg akarja szüntetni ezt a terhet, kezdje a ClickUp Automations használatával, egy kódolás nélküli „ha-akkor” típusú eszközzel, amely lehetővé teszi munkafolyamatok létrehozását triggerek, feltételek és műveletek segítségével, így nem kell minden frissítést manuálisan kezelnie. Kezdhet a javasolt automatizálásokkal, használhat előre elkészített sablonokat, vagy létrehozhat egyedi szabályokat, amelyek tükrözik csapata jelenlegi munkamódszerét.

Indítsa el automatikusan a megfelelő műveleteket, és bonyolítsa le a feladatokat zökkenőmentesen a ClickUp Automations segítségével

Az első naptól kezdve vonja be az AI-t és az ügynököket a munkakörnyezetbe

A projektmenedzsment eszközök cseréje során nem csupán a feladatokat helyezi át egy új rendszerbe. Arról is dönt, hogy a váltás után mennyi manuális koordinációs munkát kell még elvégeznie a csapatának.

A ClickUp Super Agents megváltoztatja ezt a dinamikát az Ön számára. Ezek a ClickUp-ba beépített, mesterséges intelligenciával működő csapattársak, amelyek a munkakörnyezetét, a testreszabható eszközöket és a kiválasztott külső alkalmazásokat felhasználva képesek kezelni a több lépésből álló munkafolyamatokat.

Automatizálja munkafolyamatait a ClickUp Super Agents segítségével

Ha pedig még tovább szeretné fejleszteni intelligenciáját, akkor ott van a ClickUp Brain. A Brain egy olyan beszélgető, kontextusfüggő AI-funkciókból álló gyűjteményt tartalmaz, amely a megoldás egészében elérhető, és amelynek célja az emberek, a munka és a tudás összekapcsolása. Megtalálja a válaszokat a munkaterületén és az alkalmazásokban, azonnal összefoglalja a frissítéseket, és segít létrehozni a szükséges eszközöket, például projektterveket, dokumentumokat, SOP-okat és egyéb eredményeket.

Találjon válaszokat és készítsen projekt eredményeket a ClickUp Brain segítségével

Hidalja át a stratégia és a végrehajtás közötti szakadékot

A sikeres áttérés alapja a alapos felkészülés. Feltétlenül vizsgálja át a jelenlegi rendszerét, határozza meg a követelményeket, és állapítson meg egy szigorú határidőt, hogy az áttérés a tervek szerint haladjon.

Ha strukturált migrációt követ, elvégezheti a „folyamat visszaállítását”, és megszabadulhat a hónapok alatt felhalmozódott szervezeti adósságtól.

Egy olyan konvergált munkaterület használata, mint a ClickUp, leegyszerűsíti ezt a folyamatot azáltal, hogy a munkafolyamatokat egyetlen megbízható forrásba egyesíti mind az átállás, mind a folyamatban lévő projektek tekintetében.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi időt vesz igénybe egy közepes méretű csapat számára a PM-eszköz teljes áttelepítése?

A legtöbb közepes méretű csapat egy-három hét alatt végzi el a feladatot, a projekt terjedelmétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően, míg a nagyobb szervezeteknél, ahol egyedi integrációkra van szükség, négy-nyolc hétre lehet szükség, beleértve a kísérleti fázist is.

Igen – a ClickUp támogatja az Asana, a Trello, a Monday.com, a Jira, a Basecamp, a Wrike és más platformokról történő natív importálást, amely automatikusan átviszi a feladatokat, a felelősöket, az állapotokat és a határidőket, valamint CSV-importot is biztosít azokhoz az eszközökhöz, amelyek nem támogatják közvetlenül az adatátvitelt.

Nem – először futtasson egy kísérleti projektet egy vagy két feladattal az új eszközön, majd fokozatosan migrálja a fennmaradó aktív munkákat, hogy semmi ne álljon le. Eközben határozzon meg egy szigorú határidőt a régi platform leállítására, hogy elkerülje a két rendszer végtelen párhuzamos futtatását.

Alacsony az elfogadottság, ha az új beállítás nem felel meg a csapatok tényleges munkamódszerének. Ezt megelőzheti úgy, hogy bevonja a kulcsfontosságú felhasználókat az értékelésbe, szerepkör-specifikus képzést biztosít, és rövid próbaüzemet futtat a teljes bevezetés előtt.