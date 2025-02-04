A 10 legjobb folyamattervező szoftver 2025-ben

A hatékonytalan folyamatok mindenütt jelen vannak, pazarolják az alkalmazottak idejét, rontják a vállalatok eredményességét és elégedetlen ügyfeleket eredményeznek. A vállalatok rájöttek, hogy a folyamattervező szoftverek használatával sokkal könnyebb megtalálni és kiküszöbölni ezeket a hatékonysági hiányosságokat.

A folyamattervező eszközökkel létrehozhatja, vizualizálhatja és optimalizálhatja szervezetének folyamatait. Ennek eredményeként növelheti az ügyfelek és a munkavállalók elégedettségét, és megóvhatja a költségvetést. De minden eszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért hoztuk létre ezt az útmutatót a 2024-es év legjobb folyamattervező szoftvereiről.

Mi az a folyamattervező szoftver?

A folyamattervező szoftverek segítenek az üzleti felhasználóknak és csapatoknak egy vizuális paradigmát felépíteni, amely megkönnyíti a komplex folyamatok vizualizálását és megértését.

A szoftver nemcsak folyamatok dokumentálására és folyamatábrák létrehozására képes, hanem adatok elemzésével is, így értékes betekintést nyerhet abba, hogy egy folyamat hol lehet hatékonytalan, vagy hol vezethet egy kis változtatás mérhető előnyökhöz.

A legjobb folyamattervező szoftver integrálható más eszközökkel, például a projektmenedzsment platformjával, így további funkciókat és folyamatoptimalizálást biztosít.

Mit kell keresnie a folyamattervező szoftverben?

Nem minden folyamattervező szoftver kínál azonos előnyöket. Még a piac legjobb termékei között is sokféle funkció és fókusz található a különböző igények kielégítésére. Ahhoz, hogy a választott eszközzel a lehető legjobb üzleti folyamatfejlesztést érje el, vegye figyelembe a következő tényezőket:

Könnyű hozzáférés: Győződjön meg arról, hogy a megoldás ismerős és intuitív felülettel rendelkezik, amelyet mindenki használhat a folyamatok dokumentálásához és a munkafolyamatok zökkenőmentessé tételéhez.

Rugalmasság: Ellenőrizze, hogy támogatja-e a különböző folyamatok, például üzleti folyamatok, felhasználói bevezetési folyamatok vagy szoftverfolyamatok különböző típusú modellezését. Emellett elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az információkat különböző formátumokban, például folyamatábrákban is bemutathassa.

Költséghatékonyság: Hasonlítsa össze a lehetőségek költségeit, hogy a lehető leghatékonyabb és leginkább folyamatfejlesztő megoldást válassza ki a rendelkezésre álló költségkeretből.

Integrációs képességek: Válasszon olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható az Ön által a folyamatok kezeléséhez használt egyéb eszközökkel és rendszerekkel.

Folyamatbányászat: Keressen olyan eszközöket, amelyek folyamatbányászati funkciókkal rendelkeznek, hogy elemezze és azonosítsa a folyamatok fejlesztésének és optimalizálásának területeit.

Együttműködési funkciók: Gondoskodjon arról, hogy a csapatok és az osztályok hatékonyan tudjanak kommunikálni és megosztani tudásukat, akár jegyzetek megosztásával, megjegyzésekkel, akár beépített kommentfunkcióval.

Exportálás és megosztás: Győződjön meg arról, hogy Győződjön meg arról, hogy a folyamatábrákat általános formátumokba tudja exportálni, hogy könnyebb legyen az információk megosztása az érdekelt felekkel.

A 10 legjobb folyamattervező szoftver

Annak érdekében, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő folyamattervező szoftvert, összeállítottuk a piacon elérhető legjobb lehetőségek listáját.

Hozzon létre erősebb üzleti folyamatokat a ClickUp segítségével, ahol egységesítheti a műveleteket és nyomon követheti a feladatokat.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely lenyűgöző funkciókkal rendelkezik a termelékenység javítása érdekében. Az eszköz lehetővé teszi, hogy az egész technológiai rendszerét egyetlen hatékony munkaterületre összpontosítsa.

A folyamatok tervezéséhez a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps minden olyan funkciót biztosít, amelyre szükség van a munkafolyamatok javításához. A kollaboratív funkciók biztosítják, hogy mindenki részt vehessen a folyamatban, akinek részt kell vennie benne.

A ClickUp ingyenes sablonkönyvtárat kínál több mint 1000 sablonnal, beleértve az üzleti folyamatok modellezéséhez szükséges eszközöket is. Például a folyamatábrázolási sablon egy tervet nyújt a folyamatok különböző lépései közötti kapcsolatok jobb megértéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Munkafolyamat-eszközöket biztosít a funkciók közötti csapatok szervezettségének fenntartásához.

Integrálható az összes kedvenc munkaalkalmazásával, így zökkenőmentes folyamatkezelést tesz lehetővé.

Segít javítani a folyamatok áramlását a feladatok függőségei révén

Automatizálja a folyamatokban ismétlődő feladatokat, így megszünteti a kézi munkát.

Lehetővé teszi a csapat tagjai közötti hatékony kommunikációt együttműködési eszközök segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban megtalálható egyes funkciók.

Egyes felhasználók ijesztőnek találják a felületet, miközben megtanulják az új funkciók használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Lucidchart

Via Lucidchart

A Lucidchart egy intelligens diagramkészítő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy komplex ötleteket és folyamatokat könnyedén vizualizáljanak és kommunikáljanak. A felhasználók dokumentálhatják a folyamatokat és üzleti folyamatmodelleket hozhatnak létre, így könnyen tisztázhatják a komplex fogalmakat és azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket. A szoftver intelligens funkciókkal rendelkezik, mint például az AI Prompt Flow és a ChatGPT integráció, amelyek tovább egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

A Lucidchart legjobb funkciói

Intelligens diagramkészítő eszközökkel megkönnyíti a bonyolult ötletek és folyamatok vizualizálását.

Lehetővé teszi a csapatok és az egyének közötti valós idejű együttműködést

Integrálható olyan platformokkal, mint a Google Workspace és a Microsoft, növelve a hatékonyságot és az együttműködést.

Könnyen skálázható, így a szoftver akkor is hasznos marad, ha vállalkozása és igényei növekednek.

Különböző felhasználási esetekben működik, így maximálisan alkalmazkodik az üzleti igényekhez.

Több nyelven is elérhető, hogy világszerte kiszolgálja az ügyfeleket.

A Lucidchart korlátai

Egyes felhasználók több offline funkciót szeretnének látni.

Az új felhasználók kezdetben bonyolultnak találják a felületet.

Egyes értékelők több sablont szeretnének a kezdéshez.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 11,93 USD/hó

Csapat: 13,50 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

3. Microsoft Visio

A Microsofton keresztül

Ez a népszerű Microsoft-eszköz egy folyamatábra-készítő és diagramkészítő szoftver. Adatkapcsolt diagramok segítségével egyszerűsítheti a komplex információk közlését. A csapatok ezeket a diagramokat vizuális együttműködéshez használhatják.

Funkcionalitását a Microsoft 365-tel való integráció javítja, így ideális választás azoknak a vállalatoknak, amelyek már befektettek a Microsoft ökoszisztémába. Vállalati szintű biztonsággal és adatvédelemmel rendelkezik, hogy megvédje az adatait. Az akadálymentességi funkcióknak köszönhetően a diagramok minden felhasználó számára elérhetők.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Sablonok és egyszerű rajzeszközök használatával egyszerűsíti a folyamatok dokumentálását.

Integrálható más Microsoft 365 alkalmazásokkal a hatékonyság és a funkcionalitás javítása érdekében.

Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre dolgozzanak egy diagramon

Diagramokat és táblázatokat integrál valós idejű adatokkal, dinamikus és frissített vizualizációkat biztosítva.

Az akadálymentesítési funkciók révén biztosítja a fogyatékkal élők befogadását.

Számos sablon áll rendelkezésre a gyors és hatékony diagramkészítéshez.

A Microsoft Visio korlátai

Kisebb vállalkozások vagy magánszemélyek számára az ár magasnak tűnhet.

A kezdeti tanulási görbe meredek, ami lassíthatja a bevezetést.

Egyes felhasználók jobb együttműködési funkciókat szeretnének

A Microsoft Visio árai

1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként

2. csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (653 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Process Street

A Process Street segítségével

Ez az ellenőrzőlista és munkafolyamat-szoftver egy egyszerű platform üzleti folyamatok létrehozásához, kezeléséhez és optimalizálásához, valamint a szabványos működési eljárások dokumentálásához. A Process Street népszerűsége az AI-alapú pontosságának köszönhető a folyamatkezelés terén.

A szoftver könnyen használható, kódolás nélküli folyamatplatformjával a felhasználók korlátozott technikai ismeretekkel is hozzáférhetnek a Process AI-hez. A népszerű eszközökkel való integráció javítja a munkafolyamatok kezelését.

A Process Street legjobb funkciói

Sablonokat biztosít a gyakori feladatokhoz és folyamatokhoz a hatékonyság javítása érdekében.

Lehetővé teszi a feladatok automatizálását és a műveletek vagy nyomon követések elindítására szolgáló triggerek létrehozását a folyamatkezelés egyszerűsítése érdekében.

Lehetővé teszi a csapat tagjai közötti egyszerű együttműködést és a feladatok kiosztását, hogy mindenki szervezett és produktív maradjon.

A Zapier segítségével több mint 2000 alkalmazással integrálható, így könnyen hozzáférhetővé válnak a harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások.

Feltételes logikai szabályokat használ dinamikus ellenőrzőlisták létrehozásához, amelyek alkalmazkodnak a változó igényekhez és folyamatokhoz.

Jelentéseket generál a csapat termelékenységének és a folyamatok hatékonyságának elemzéséhez.

A Process Street korlátai

Egyes felhasználók szerint a sablonok szerkesztése során a kiegészítő funkciók korlátozottak.

A felhasználók több javaslatot szeretnének a rendelkezésre álló sablonokról.

Néhány értékelő szerint hiányoznak a jelentéskészítési funkciók

Process Street árak

Örökre ingyenes

Pro: 30 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

5. Bizagi

A Bizagi segítségével

Ez a folyamattervező szoftver az intuitív és együttműködésen alapuló üzleti folyamatmodellezési jelölésre összpontosít. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy gyorsan dokumentálják az üzleti folyamatokat, és azokat egy központi felhőalapú adattárban tárolják.

Ezeknek a folyamatmodelleknek az elemzése lehetővé teszi az egyes folyamatlépések mélyebb megértését és segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. A szoftver a hatékony folyamatautomatizálási és folyamat-szimulációs eszközök mellett alacsony kódszintű alkalmazások létrehozásának lehetőségét is kínálja a nagyobb hasznosság érdekében.

A Bizagi legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen és pontosan hozzanak létre és vizualizáljanak üzleti folyamatmodelleket.

Lehetővé teszi a diagramok exportálását általános formátumokba és platformokra, beleértve a PDF-et és a Microsoft SharePointot.

Lehetővé teszi az importálást olyan platformokról, mint a Microsoft Visio és az IBM Blueworks.

Robusztus folyamat-szimulációt végez az üzleti folyamatok elemzéséhez és optimalizálásához.

Megkönnyíti a folyamatmodellekkel kapcsolatos együttműködést és az eredmények egyszerű megosztását a legfontosabb érdekelt felekkel.

Lehetővé teszi alkalmazások létrehozását alacsony kódszintű eszközökkel, amelyek rugalmasságot biztosítanak a kevésbé technikaértő felhasználók számára.

A Bizagi korlátai

Egyes felhasználók szerint az űrlapok és sablonok nem elég funkcionálisak.

Egyes értékelőknek problémáik vannak az egyik verzióról a másikra való áttéréssel.

A teljesítmény lelassulhat, ha komplex folyamatokkal kell foglalkozni.

Bizagi árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Bizagi értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (49 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

6. Pipefy

Via Pipefy

Ez a kódolás nélküli üzleti folyamatok automatizálására szolgáló szoftver költséghatékony módszert kínál a szervezet üzleti folyamatainak javítására. A kódolás nélküli megközelítésnek köszönhetően az automatizált folyamatok beállítása gyerekjáték.

A Pipefy több mint 300 natív csatlakozót kínál, amelyekkel integrálható a vállalat által leggyakrabban használt eszközökkel. A szoftver mesterséges intelligenciát használ a munkafolyamatok optimalizálására, valamint a csapatok rugalmasságának és alkalmazkodóképességének megőrzésére.

A Pipefy legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát használ a munkafolyamatok optimalizálására és a hatékonyság növelésére.

Bonyolult kódolás nélkül valósítja meg az integrációkat, így könnyen hozzáférhető és használható.

A folyamatmegoldásokat akár háromszor gyorsabban valósítja meg, mint a hagyományos versenytársak.

Meghatározza a kiindulási pontokat, a fázisokat és az integrációkat a hatékony folyamattervezés és -kezelés érdekében.

Több száz helyszíni vagy felhőalapú alkalmazással integrálható a gyakori technológiai stackekben

Valós idejű, központosított adatláthatóságot biztosít, megszünteti az adatsilókat és egységesíti az adatforrásokat.

A Pipefy korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet, még a mellékelt oktatóanyagok ellenére is.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének

A keresési funkció néha váratlan eredményeket ad vissza.

Pipefy árak

Örökre ingyenes

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Pipefy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. ARIS

Az ARIS segítségével

Ez az átfogó üzleti folyamatkezelő csomag elősegíti az üzleti átalakulást a hatékonyságot javító folyamattervezési és folyamatkezelési funkciók révén. A végpontok közötti folyamatok dokumentálásának, optimalizálásának és ellenőrzésének képességével jobban átláthatja a munkafolyamatok minden lépését.

A folyamatbányászat javítja az adatok feldolgozásának képességét és a fejlesztési lehetőségek felkutatását. A különböző IT-rendszerekkel való integráció biztosítja a folyamatok egyszerűsítését.

Az ARIS legjobb funkciói

Átfogó folyamatdokumentációval, elemzéssel és optimalizálással támogatja az üzleti átalakítási kezdeményezéseket.

360 fokos rálátást biztosít az üzleti folyamatokra, lehetővé téve az adatok és a függőségek jobb megértését.

Egyszerűsíti a műveleteket és csökkenti a kézi hibákat az ismétlődő feladatok automatizálásával.

A szabályozási, kockázati és megfelelőségi menedzsment funkciókat használja a megfelelőségi folyamatok javítására.

Integrálható a gyakori harmadik féltől származó eszközökkel a hatékonyság javítása érdekében

Az ARIS korlátai

Egyes felhasználók szerint az ár túl magas.

Egyes értékelők a Visio importálási és exportálási funkcióinak fejlesztését szeretnék.

Az automatizált elrendezési funkció néha hiányozhat.

ARIS árak

Alap: 116 €/hó

Haladó: 233 €/hó

ARIS értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (27 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15 értékelés)

8. FlexSim

A FlexSim segítségével

Ez a szoftver robusztus platformot biztosít a folyamatok modellezéséhez, szimulálásához, elemzéséhez és 3D-s környezetben történő megjelenítéséhez. Célja, hogy a meglévő adatokat pontos előrejelzésekké alakítsa a komplex folyamatok jobb megértése érdekében.

A FlexSim több mint egy folyamattervező szoftver, mélyreható elemzési lehetőségeket is kínál. A tervezők olyan eszközöket hoztak létre, amelyek számos különböző iparágban, többek között a gyártásban és az egészségügyben is jól működnek.

A FlexSim legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 3D-s szimulációs modellezés és elemzés segítségével megértsék és fejlesszék bármely rendszert vagy folyamatot.

Megkönnyíti a meglévő adatok pontos előrejelzésekbe való átalakítását, segítve a folyamatok optimalizálását.

Biztosítja az alkalmazás sokoldalúságát különböző iparágakban, például a gyártásban és az egészségügyben.

Olyan platformot biztosít, amely lehetővé teszi a műveletek dinamikus modellezését és a komplex rendszerek megértését.

3D modellezési és folyamatábra-készítő eszközöket kínál átfogó elemzéshez és megalapozott döntéshozatalhoz.

A FlexSim korlátai

A licencelési korlátozások korlátozóak lehetnek

Egyes szintek korlátozzák a használható modellek méretét.

A véleményezők szeretnének kevésbé támaszkodni az egyes funkciókhoz szükséges kiegészítőkre.

FlexSim árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

FlexSim értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (54 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

9. Minitab

Via Minitab

A Minitab egy statisztikai eszközökből álló csomag, amely robusztus üzleti elemzési és gépi tanulási funkciókat kínál. Ezek az eszközök lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak. Ezek a statisztikai eszközök tartalmaznak adatmegjelenítő funkciókat is, amelyek lehetővé teszik a gyűjtött információk mélyebb megértését. A szoftver kényelmes irányítópultokon keresztül biztosít egyszerű hozzáférést az elemzésekhez.

A Minitab legjobb funkciói

Hatékony statisztikai szoftver segítségével mélyreható és értelmes betekintést nyújt

Lehetővé teszi a fejlesztési kezdeményezések létrehozását és megosztását folyamatos fejlesztési és innovációs eszközök segítségével.

Adattudományi és gépi tanulási eszközöket kínál a nagyobb pontosság érdekében.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy üzleti elemzések és intelligenciafunkciók segítségével konkrét betekintést nyerjenek az üzleti folyamatokba.

Webináriumok és képzések révén maximalizálja a felhasználói jártasságot és a termékismeretet.

A Minitab korlátai

Egyes felhasználók szerint a 3D-s ábrázolási funkciók fejlesztésre szorulnak.

A mátrixok bevitelének és a mátrixadatok kezelésének nehézségei

A hatékonyabb eszközök közül néhány kezdők számára zavaró lehet.

A Minitab árai

Egyfelhasználós: 1780 USD/év

Egyfelhasználós + prediktív elemzési modul: 3040 USD/év

Egyfelhasználós + egyéb modulok: 2220 USD/év

Minitab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

10. Gliffy

Via Gliffy

Ez a sokoldalú diagramkészítő eszköz célja, hogy megkönnyítse a csapatok közötti vizuális együttműködést. A felhasználók gyorsan elindulhatnak a drag-and-drop diagramkészítő felülettel, amely lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén megosszák ötleteiket. Az eszköz folyamatmodellező funkciói különböző iparágakban működő vállalkozások számára alkalmasak, rugalmasságot biztosítva a felhasználási esetekben. A Gliffy integrálható a Jira és a Confluence szoftverekkel a jobb projektmenedzsment és együttműködés érdekében.

A Gliffy legjobb funkciói

Mély integrációt kínál az Atlassian eszközeivel, így ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek ebbe az ökoszisztémába fektetnek be.

Valós idejű együttműködést biztosít a Confluence Cloudban, így a csapatok egyszerre dolgozhatnak a diagramokon.

Lehetővé teszi a diagramok egyszerű létrehozását és az ötletek megosztását egy drag-and-drop felületen keresztül.

Megbízható, vállalati szintű diagramkészítési funkciókat kínál, amelyek az üzleti igényekhez igazodva skálázhatók.

Különböző csapatokat és felhasználási eseteket támogat, beleértve az üzleti, termék- és IT-csapatok számára készült diagramokat.

Intuitív felhasználói felületet biztosít, rengeteg használatra kész diagramelemmel.

A Gliffy korlátai

Kisebb csapatok és egyéni felhasználók számára a szoftver kissé drágának tűnhet.

A szoftver nem rendelkezik egyes versenytársak fejlett funkcióival.

Egyes értékelők több testreszabási lehetőséget szeretnének

A Gliffy árai

Professzionális: 8 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Gliffy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70 értékelés)

Próbálja ki a folyamatábrázolást a ClickUp-ban

A 2024-es év legjobb folyamattervező szoftverei olyan eszközöket és ismereteket nyújtanak, amelyekkel optimalizálhatja folyamatait, kiküszöbölheti a hatékonysági hiányosságokat, és biztosíthatja, hogy munkafolyamatai megfeleljenek a bevált gyakorlatoknak és az iparági szabványoknak. Néhányan azonban nehezen tudják ezeket az ismereteket gyakorlatba ültetni.

Használja ki a folyamatkezelés előnyeit és még sok mást a ClickUp segítségével, amely a folyamattervezést közvetlenül a munkaterületébe integrálja. Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!