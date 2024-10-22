A 10 legjobb online folyamatábra-készítő 2025-ben

A folyamatábrák segítségével a projektek kezelése könnyebbé válik, mivel ezek kiválóan alkalmasak komplex folyamatok vizualizálására.

A folyamatábrák a tervezési folyamatok és munkafolyamatok kiindulópontjai, és segítenek a problémák elhárításában és az eltérések kijavításában a projekt előrehaladtával.

Legyen szó munkafolyamat-kezelésről, termékbevezetésről vagy közösségi média kampányról – minden folyamatnak vannak mozgó elemei. Egy jól megtervezett folyamatábra megkönnyíti az egyes elemek közötti kölcsönhatások megértését.

Ma a szoftvereknek köszönhetően a folyamatábra készítése sokkal egyszerűbbé vált. A megfelelő eszközökkel hatékonyan készíthet folyamatábrákat, végezhet módosításokat és együttműködhet másokkal.

Azonban ennyi online folyamatábra-szoftver közül a megfelelő kiválasztása időt és erőfeszítést igényel.

Az egyszerűség kedvéért összeállítottunk egy listát a 10 legjobb folyamatábra-készítő programról.

Mit kell keresnie a folyamatábra-készítőkben?

A folyamatábra-készítőben elérhető funkciók jelentősen befolyásolják annak használhatóságát és hatékonyságát. Bár minden vállalkozásnak megvannak a maga egyedi követelményei, néhány funkció elengedhetetlen.

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni az online folyamatábra-készítő szoftvereknél:

Intuitív felület: Keressen olyan eszközt, amely felhasználóbarát felülettel rendelkezik, drag-and-drop funkciókat, egyszerű adatbevitelt, diagram opciókat és intuitív működést kínál.

Grafikus elemek: A folyamatábrázoló szoftvernek különböző vizuális elemeket kell tartalmaznia. Egy jó folyamatábra-készítőnek különböző alakzatokat, összekötő elemeket és betűtípusokat kell tartalmaznia.

Testreszabás: Színeket, formákat és stílusokat testreszabhat az ábrákhoz az Ön igényeinek megfelelően. Minél magasabb a testreszabás szintje, annál könnyebb komplex diagramokat készíteni.

Együttműködés: Válasszon olyan folyamatábra-készítőt, amely Válasszon olyan folyamatábra-készítőt, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, hogy diagramjait megoszthassa a csapat tagjaival, és közösen dolgozhassanak a folyamatok kidolgozásán.

Sablonok : A folyamatábrák sablonokká alakításának lehetősége – vagy egy folyamatábra-sablonokból álló könyvtár – segít néhány lépést megspórolni. Gyorsabban indítsa el projektjeit a témák gyors kiválasztásával és az elemek testreszabásával.

Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan folyamatábra-készítőt, amely zökkenőmentesen integrálható a csapata által használt más eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel, Válasszon olyan folyamatábra-készítőt, amely zökkenőmentesen integrálható a csapata által használt más eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel, elméleti térképészeti szoftverekkel , felhőalapú tárolási megoldásokkal vagy más diagramkészítő szoftverekkel

Ezenkívül keressen olyan folyamatábra-készítő eszközöket, amelyeket minden csapattag könnyen használhat, függetlenül a technikai szakértelmétől.

A 10 legjobb folyamatábra-készítő program

Egyszerűsítse keresését a különböző igényekhez és preferenciákhoz igazított, 10 legjobb ingyenes online folyamatábra-készítő szerkesztett listájával.

1. ClickUp

Használja a ClickUp alkalmazást a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciókkal, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

A ClickUp több, mint egy folyamatábra-készítő eszköz. A ClickUp Mind Maps segítségével intelligens, együttműködésen alapuló és professzionális folyamatábrák készítése kevesebb, mint néhány percet vesz igénybe.

Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

Használja az interaktív táblákat, hogy csapatával együtt ábrákat készítsen, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó. Az interaktív táblák lehetővé teszik, hogy valós időben együttműködjön kollégáival a munkafolyamatok létrehozásában és a folyamatok ábrázolásában.

Hozza ki a legtöbbet a munkafolyamatokból a ClickUp folyamatábra-sablonjával és a Whiteboards alkalmazással.

Használja ki a ClickUp folyamatábra-sablonjait is, hogy bemutassa az ügyfélút térképét vagy a termék ütemtervét.

A ClickUp Swimlane Flowchart Template segít vizualizálni a munkafolyamatokat és azonosítani a projektekben betöltött szerepeket.

A ClickUp legjobb funkciói

Indítsa el projektjeit gyorsabban a folyamatábra-sablonok gazdag könyvtárával, beleértve a ClickUp folyamatábra-sablonját és diagrampéldáit.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a Whiteboards és a Mind Maps segítségével.

Kössön össze folyamatábra elemeket feladatokkal és teendőlistákkal, ami segít koherens kapcsolatot teremteni a folyamat vizualizálása és a projekt végrehajtása között.

A ClickUp korlátai

Nehéz folyamatábrákat készíteni mobil eszközökön

A ClickUp számos funkciója miatt az interfész elsajátításához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Zen Flowchart

A Zen Flowchart egy könnyű, mégis robusztus, ingyenes folyamatábra-készítő program, amely kiváló minőségű folyamatábrák, grafikonok és diagramok készítésére alkalmas.

Ez az eszköz több clipartot, elemet és témát tartalmaz, amelyekkel javíthatja a folyamatábra-készítési folyamatot. Használja a drag-and-drop elemeket, és egyetlen kattintással hozzon létre csomópontokat.

Az egyik kiemelkedő jellemzője az eszköz elkötelezettsége a felhasználók adatainak védelme iránt. A Zen Flowchart nem kér személyes adatokat, így a felhasználók előzetes adatmegadás nélkül hozhatnak létre folyamatábrákat. A folyamatábra-sablonok száma azonban korlátozott.

Azok számára, akik ismerik a Microsoft rajzeszközöket, a Zen Flowchartra való átállás zökkenőmentes, köszönhetően a hasonló tervezési struktúráknak.

A Zen Flowchart legjobb funkciói

A Zen egyszerű, sallangmentes felhasználói felülete megkönnyíti a folyamatábrák készítését.

Tökéletesítse a folyamatábra tervezését a gazdag clip art, elem és téma könyvtár segítségével.

Merüljön bele közvetlenül a kreatív folyamatba anélkül, hogy személyes adatait megadná.

A Zen Flowchart korlátai

A felhasználók korlátozónak tartják a fejlett funkciók és a testreszabási lehetőségek hiányát.

Az offline funkcionalitás némileg korlátozott.

Az ingyenes verzió csak három dokumentumot engedélyez fiókonként.

Zen Flowchart árak

Örökre ingyenes

Plusz: 6,3 USD/hó felhasználónként

Pro: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Zen Flowchart értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Visual Paradigm

A Visual Paradigm egy sokoldalú folyamatábra-készítő eszköz, amelyet kifejezetten termék- és szoftverfejlesztő csapatok számára fejlesztettek ki. Az eszköz a hagyományos folyamatábra-készítésen túlmutat, és különféle modellezési és diagramkészítési funkciókat kínál.

Ennek az eszköznek egyik fontos előnye az UML vagy egységes modellezési nyelv támogatása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy folyamatábrákat és más, a szoftvertervezéshez és a rendszerarchitektúrához elengedhetetlen diagramokat hozzanak létre, például osztálydiagramokat, szekvenciadiagramokat és még sok mást.

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós idejű szerkesztés, megjegyzések és beszélgetési szálak segítségével.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

Integrálható más népszerű fejlesztési és projektmenedzsment eszközökkel, ami különösen hasznos a szoftverfejlesztők számára.

Tárolja a terveket a beépített kollázs- és fotóalbum-készítővel.

Kiterjedt könyvtár, amely segít kiválasztani a legmegfelelőbb folyamatábra-sablont.

A Visual Paradigm korlátai

Korlátozottan testreszabható sablonok

Lassú tanulási görbe

A kiterjedt funkciókészlet erőforrás-igényes lehet.

A Visual Paradigm árai

Modeler : 6 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 19 USD/hó

Professzionális: 35 USD/hó

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Visual Paradigm értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem szerepel a Capterra listáján.

4. Miro

A Miro egy megbízható és intuitív folyamatábra-készítő. A Miro-t kiemeli a robusztus tervezési rendszer, a kiterjedt sablonkönyvtár és a különböző funkciók, amelyek az üzleti igényekhez igazodnak.

Ezzel a felhasználók ábrák, szervezeti diagramok és egyéb vizuális eszközök létrehozásához szükséges eszközökkel rendelkeznek.

A Miro robusztus együttműködési funkciókkal rendelkezik. A Miro innovatív táblás rendszere lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre szerkessze a táblát, egyértelmű kurzorjelzőkkel, így mindenki szinkronban marad.

A Miro legjobb funkciói

A Miro alkalmazással bárhonnan és bármilyen eszközről együttműködhet.

Integrálja a feladatkezelő szoftverek eszközeit a Miro-val

Használja a kínált többféle folyamatábra-sablont, hogy elindulhasson a folyamatábrák készítésével.

A Miro korlátai

Nincs feladatidő-követési funkció.

Korlátozott ingyenes verzióval rendelkezik.

Nem támogatja az összes platformot, így a felhasználók kénytelenek Miro alternatívákat keresni.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó

Üzleti: 16 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

5. Gliffy

A Gliffy egy felhasználóbarát online folyamatábra-készítő, amely kiváló élményt nyújt mind a kezdők, mind a tapasztalt felhasználók számára. Bár egyesek eleinte úgy gondolhatják, hogy csak alapvető tervezési funkciókkal rendelkezik, a Gliffy lenyűgöző professzionális szintű funkcióival meglepetést okoz.

Például egy folyamatábra elkészítéséhez a felhasználók a Gliffy szerkesztőjében különböző eszközökhöz és funkciókhoz férhetnek hozzá, többek között különböző formákhoz, elemekhez, testreszabható színsémákhoz és még sok máshoz.

A Gliffy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ingyenesen felfedezzék a program képességeit. Regisztráljon egy ingyenes fiókot, és használja a program grafikon- és diagramkészítő funkcióit.

A Gliffy legjobb funkciói

Integrálható a Google Drive, a Confluence és a Jira alkalmazásokkal.

Készítsen folyamatábrákat egy könnyen kezelhető és felhasználóbarát felületen.

Használja ki a professzionális szintű folyamatábra-készítő funkciók támogatását, mint például az SSO integráció és az adatáramlási diagramok automatizálása.

Személyre szabhatja a folyamatábrákat testreszabható színsémákkal.

A Gliffy korlátai

A sablonok csak a prémium csomagokban érhetők el.

A felület bonyolult és összetett diagramok készítése esetén kihívást jelenthet.

Gliffy árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 6–8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Gliffy értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

6. Lucidchart

A Lucidchart az egyik legnépszerűbb ingyenes online folyamatábra-készítő.

Az online folyamatábra-készítő számos sablonnal és funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az adatok importálását és a diagramok alakjának testreszabását. Készítsen egyedi, üzleti igényeinek megfelelő folyamatábrákat.

Emellett felhasználóbarát felülettel is rendelkezik. Az automatikus formázási funkció zökkenőmentes folyamatábra-készítési élményt biztosít, automatikusan tökéletesen igazítva a tervezést a munka során.

A Lucidchart lehetővé teszi a csapat tagjai közötti zavartalan megosztást is. Hozzászólhat az egyes alakzatokhoz, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon a közös munka során.

A Lucidchart legjobb funkciói

Platformok közötti együttműködés: Mac, Linux és Windows

Integrálja a főbb platformokat, mint például az Office vagy a Google Workspace.

Gyorsan hozhat létre egyszerű rajzeszközzel, amely automatikusan igazítja az elemeket az előre beállított elemekhez.

A Lucidchart korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók állnak rendelkezésre.

Az adatok összekapcsolásának funkciója kezdők számára nehéz lehet, ezért Lucidchart alternatívákat keresnek.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Draw. io

A Draw. io egy ingyenes online folyamatábra-készítő, amely azonnal elindítja az alkotási módot. Nem kell bejelentkeznie vagy fizetnie – egyszerűen indítsa el az eszközt, és készítse el a folyamatábrát a táblán.

A folyamatábra-készítő varázsa az egyszerűségében rejlik; fő korlátja a viszonylag korlátozott funkciókészlete, amely nem feltétlenül alkalmas olyan csapatok számára, amelyeknek kiterjedt diagramkészítési igényeik vannak.

A Draw.io legjobb funkciói

Személyre szabhatja igényeinek megfelelően ezzel a nyílt forráskódú folyamatábra-készítő eszközzel.

Alakzatok importálása és offline szerkesztés a jegyzettömb funkciók segítségével.

Tárolja a diagramokat különböző helyeken, például a Google Drive-on vagy a GitHubon.

Kompatibilis más gyakori alkalmazásokkal, mint például a SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox és még sok más.

A Draw.io korlátai

Más folyamatábra-készítő eszközökhöz képest korlátozott funkciók

Nincs csapatmunkát támogató funkció

Draw. io árak

Ingyenes

Draw. io értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (740+ értékelés)

8. Canva

A Canva a tervezés szinonimája, de azok számára is kiváló választás, akik kreatívabb megközelítést keresnek a folyamatábrák készítéséhez.

Intuitív drag-and-drop szerkesztővel rendelkezik, amely perceken belül lenyűgöző folyamatábrákká alakítja a sablonokat. A Canva kiterjedt illusztráció- és ikonkönyvtárával testreszabhatja a terveket, így biztosítva, hogy folyamatábrája informatív és egyedi legyen.

A Canva nagy hangsúlyt fektet a zökkenőmentes együttműködésre. A folyamatábra-szerű dolgok létrehozásához – a megjegyzések hozzáadásától a tervek megosztásáig – az eszköz egyszerűsíti a teljes folyamatot a csapat számára. A felhasználók ugyanazon terv különböző verzióit is létrehozhatják, tovább racionalizálva az együttműködést.

A Canva legjobb funkciói

Készítsen gyorsan és egyszerűen a Canva felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztőjével.

Bármilyen eszközről hozzáférhet a munkájához, mivel a program felhőalapú platformon működik.

Hozzon létre egységes terveket a testreszabható sablonok segítségével.

A fejlett funkciók segítségével alakítsa át prezentációit folyamatábrákká.

A Canva korlátai

Lassú használat és néha nehéz a rendszerezés

Más folyamatábra-készítőkhöz képest kevésbé intuitív

Canva árak

Ingyenes

Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 14,99 USD/hó felhasználónként

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (11500+ értékelés)

9. Szeszélyes

A Whimsical egy kreatív AI eszköz, amely fantáziadús folyamatábrák, vázlatok és dokumentumok készítésére szolgál.

A folyamatábra-készítő olyan funkciókkal rendelkezik, mint a drag-and-drop felület, a csapattagokkal való valós idejű együttműködés és a népszerű alkalmazásokkal való integráció.

Funkciói között található egy integrált AI gondolattérkép-készítő eszköz, amely új témákat javasol a gondolattérkép bővítéséhez. Bár ez nem feltétlenül kulcsfontosságú az ábrakészítési folyamatban, kellemes kiegészítést jelent, és hozzájárul a Whimsical egyediségéhez.

A Whimsical legjobb funkciói

Sokoldalú felület testreszabható sablonokkal és vázlatkészítési lehetőséggel.

Interaktív prototípus-készítő funkciók

Valós időben együttműködhet több felhasználóval, akik egyszerre dolgoznak a tervezésen.

Integráljon olyan eszközöket, mint a Figma, a Slack és még sok más.

Szeszélyes korlátozások

Nincs integrált projektmenedzsment funkció

Korlátozott színválaszték a folyamatábrák létrehozásához

Szeszélyes árazás

Kezdő: Ingyenes

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 20 USD/hó felhasználónként

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. SmartDraw

A SmartDraw egy folyamatábra-készítő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 70 típusú diagramot hozzanak létre, a folyamatábráktól a vázlatokig. Erőssége a hatékony testreszabási és együttműködési funkciókban rejlik.

A CAD-rajzokhoz hasonló fejlett funkcióival a SmartDraw túllép a folyamatábrákon és az egyszerű diagramokon, hogy komplexebb tervezési követelményeknek is megfeleljen.

A SmartDraw legjobb funkciói

Szerezzen professzionális tervezési képességeket a CAD segítségével

Használjon intelligens, modern tervezési sablonokat, amelyek remek megjelenést kölcsönöznek a diagramoknak.

Különböző diagramokat hozhat létre közvetlenül a beépített kiterjesztésekkel.

A SmartDraw korlátai

Több olyan funkciót is tartalmaz, amelyek nem szükségesek a folyamatábrák készítéséhez.

Meredek tanulási görbe

SmartDraw árak

Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó

Csapatok: 8,25 USD/hó felhasználónként

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő folyamatábra-készítőt

A folyamatábrák kézi rajzolása a legtöbb csapat számára nem jöhet szóba, mivel időigényes, nehezen tárolható, és lehetetlen javítani és közösen dolgozni rajta.

Az ingyenes folyamatábra-készítővel könnyű gyorsan tervezni és együttműködni a csapattal. Emellett olyan funkciók is hozzáadott értéket jelentenek, amelyek lehetővé teszik a diagramok intuitív szerkesztővel történő rajzolását, az alakzatok automatikus összekapcsolását, az alakzatok dinamikus átméretezését, valamint a szöveg beírását és szerkesztését.

Az előre definiált sablonok, a fejlett tervezési funkciók és az integrációk hozzáadásával a folyamatok létrehozása és fejlesztése könnyebbé és gyorsabbá válik.

A szoftverek értékelésének legjobb módja az, ha első kézből teszteli őket, és a ClickUp erre kiválóan alkalmas! Készíts diagramokat, működj együtt a csapatoddal, és kövesd nyomon az előrehaladást anélkül, hogy elhagynád a böngészőt.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp interaktív tábláját és folyamatábra-sablonjait, és fedezze fel, hogyan működik a ClickUp, mint egy minden ábrakészítési igényét kielégítő egyablakos megoldás.