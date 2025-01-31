A 10 legjobb folyamatmodellező szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A vállalkozások működési folyamatait folyamatosan fejlesztik, hogy azok hatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljanak. A folyamatmodellezés kulcsfontosságú szerepet játszik a szűk keresztmetszetek azonosításában és megszüntetésében, a munkafolyamatok racionalizálásában és a hatékonyság növelésében, hozzájárulva ezzel a fejlődéshez.

Mi az a folyamatmodellezés?

A folyamatmodellezés egy adott üzleti környezetben zajló üzleti folyamatok vagy munkafolyamatok képi vagy grafikus ábrázolása. Lehetnek lineárisak vagy nem lineárisak. Gondoljon egy folyamat egyes lépéseire, amelyeket folyamatábra vagy hasonló ábrázolás formájában rajzolnak le, hogy az egész folyamatot egy képen ábrázolják.

A folyamatmodellezés hivatalos nevén üzleti folyamatmodellezési jelölésként is ismert.

Mindez kissé bonyolultnak tűnik? A folyamatmodellező szoftver leegyszerűsíti a bonyolult feladatokat.

Ezzel a válogatott listával bemutatjuk a 10 legjobb folyamatmodellező szoftvert 2024-ben. Fedezze fel a folyamatmodellező szoftverek választékát a funkciók, korlátozások, árak és felhasználói értékelések alapján.

Mit kell keresnie az üzleti folyamatmodellező szoftverekben?

Mielőtt megvizsgálnánk az ajánlott eszközök listáját, nézzük meg, melyek azok a fontos funkciók, amelyeket figyelembe kell venni a folyamatmodellező eszköz kiválasztásakor.

Használhatóság: Válasszon egy intuitív folyamatmodellező eszközt, amely lehetővé teszi csapatának, hogy könnyedén hozzon létre és módosítson üzleti folyamatmodelleket, például munkafolyamat-diagramokat és szervezeti ábrákat.

Testreszabás: Válasszon olyan megoldást, amelynek funkciói lehetővé teszik a nézetek testreszabását az üzleti igényeinek megfelelően, például szerepkörspecifikus nézetek vagy iparágspecifikus sablonok.

Integrációs képességek: A folyamatmodellező szoftvernek zökkenőmentesen kell kapcsolódnia a CRM- vagy ERP-rendszerekhez az átfogó adatkezelés érdekében.

Valós idejű együttműködés: Válasszon olyan folyamatmodellező eszközt, amely javítja a csapat tagjai közötti együttműködést és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé.

Jelentések és elemzések: A megoldás kiválasztásakor elengedhetetlenek a részletes betekintések, amelyek segítségével azonosíthatók a hatékonysági hiányosságok és munkafolyamatok. A megoldás kiválasztásakor elengedhetetlenek a részletes betekintések, amelyek segítségével azonosíthatók a hatékonysági hiányosságok és optimalizálhatók

Skálázhatóság : Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a növekvő üzleti igényeihez, költségeket takarít meg és hosszú távú használhatóságot biztosít.

Költséghatékonyság: Értékelje a szoftver árát a funkcióihoz viszonyítva, hogy megbizonyosodjon az ár-érték arányról.

Ügyfélszolgálat: Értékelje az ügyfélszolgálati szolgáltatásokat, hogy gyors szoftveres segítséget és hibaelhárítási megoldásokat kapjon.

A 10 legjobb folyamatmodellező szoftver

A piacot olyan sok eszköz és platform árasztja el, hogy nehéz megbízhatóat találni. Mi azonban megkönnyítettük a dolgát azzal, hogy elvégeztük az alapmunkát. Ez a 10 üzleti folyamatmodellező eszköz a mai legjobb funkciókkal rendelkezik, hogy megfeleljen a legkülönbözőbb üzleti követelményeknek.

1. ClickUp

A ClickUp funkciói és sokoldalúsága miatt kiemelkedik a folyamatmodellező szoftverek listáján. A platform számos funkciót kínál, például a ClickUpChat, a ClickUpDocs és a ClickUpTasks funkciókat, amelyek segítenek több feladat elvégzésében.

A folyamatmodellezés terén azonban két funkció kerül a középpontba: a ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards.

A Mind Map segítségével könnyedén létrehozhat és összekapcsolhat feladatokat.

A ClickUp Mind Maps lehetővé teszi, hogy feladatok vagy csomópontok segítségével munkafolyamat-diagramokat hozzon létre, és ezáltal vizuális, lépésről lépésre követhető folyamatot alakítson ki a projektekhez.

Ez a funkció javítja a tervezést, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy képernyőn lássák az egész munkafolyamatot, az egyes feladatokra koncentráljanak, és valós időben hatékonyan együttműködjenek. Ez különösen előnyös a brainstorming és a projekttervezés során.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy vizuális együttműködési eszköz csapatok számára. Dinamikus és rugalmas digitális felületet biztosít ötletek, feladatok és projektek megvitatásához, tervezéséhez és közös kidolgozásához.

A ClickUp Whiteboards segít feltérképezni a projekt életciklusának fázisait. Ezenkívül a Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet a csapataival, vizuálisan ötletelhet új ötleteket, és agilis munkafolyamatokat dolgozhat ki.

A fehér táblákról ClickUp feladatok létrehozásával lépjen az ötletelésről a kivitelezésre.

Szabadítson fel több időt a tudásigényes munkákra az ismétlődő feladatok ClickUp Automations segítségével történő racionalizálásával.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Hozzon létre feladatokat, foglalja össze a jegyzeteket és hozzon létre emlékeztetőket, hogy időt takarítson meg a ClickUp AI segítségével.

Hozzáférés előre megtervezett és testreszabható ClickUp sablonokhoz különböző projekttípusokhoz és munkafolyamatokhoz

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver megtanulása meglehetősen nehéz.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 dollár munkaterületenként minden fizetős csomagban

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Creatio

via Creatio

A Creatio egy kódolás nélküli platformot, a Studio Creatio-t kínál, amelyet munkafolyamatok automatizálására és alkalmazások fejlesztésére terveztek. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási ismeretek nélkül is komplex alkalmazásokat és folyamatokat hozzanak létre, így ideális kisvállalkozások számára.

A Creatio legjobb funkciói

Racionalizált munkafolyamat az alkalmazások létrehozásához az Application Hub-ban

Kódolás nélküli tervezőeszközök sorát kínálja oldalak, adatmodellek és munkafolyamatok létrehozásához és módosításához.

Előre definiált nézetek, widgetek és sablonok könyvtárát kínálja

Lehetővé teszi komplex folyamatok létrehozását kódolás nélküli eszközökkel

A Creatio korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és korlátozott kód nélküli opciók

Nincs intuitív felülete

Elavult dokumentáció és erőforrások

A Creatio árai

Növekedés: 25 USD/hó a 25 USD/hó a munkafolyamatok automatizálásáért kis- és középvállalkozások számára

Vállalati: 55 USD/hó a teljes körű automatizálásért

Unlimited: 85 USD/hó korlátlan automatizálásért

Creatio értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

3. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy sokoldalú diagramkészítő és üzleti folyamatmodellező eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző vizuális dokumentumokat hozzanak létre és közösen dolgozzanak rajtuk. Intuitív kialakítású és robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a komplex folyamatok és ötletek vizualizálásában.

A Lucidchart legjobb funkciói

Támogatja az adatok importálását és összekapcsolását, megkönnyítve a komplex információk integrálását és vizualizálását.

Számos sablon és valós idejű frissítés áll rendelkezésre a diagramok egyszerű létrehozásához.

Mobilalkalmazás és hozzáféréskezelés a mobil munkavégzéshez

A Lucidchart korlátai

Nincs lehetőség egyszeri vásárlásra

Korlátozott megjegyzésfunkciók

A Lucidchart árai

Alapszintű: Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó, felhőalapú, egyéni szakmai használatra

Csapat: 9,00 USD/hó, felhőalapú, minimum 3 felhasználó szükséges

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

4. Jira

via Jira Software

Az Atlassian által fejlesztett Jira egy dinamikus üzleti folyamatmodellező szoftver problémák és projektek nyomon követésére, amelyet elsősorban agilis csapatok számára terveztek.

Támogatja a különböző projektkövetési módszertanokat, és számos funkciót kínál a szoftverek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kiadásához.

A Jira legjobb funkciói

Interaktív ütemterveket és útiterveket kínál a tervezéshez és a nyomon követéshez.

Agilis táblákat (Scrum és Kanban) biztosít a projektek lebontásához és a munkafolyamatok vizualizálásához.

Képes DevOps láthatóság

Biztonság és skálázhatóság érdekében tervezve, olyan funkciókkal, mint a katasztrófa-helyreállítás

A Jira korlátai

Különböző eszközök integrálása és zökkenőmentes működésük biztosítása bonyolult feladat lehet.

Teljesítményproblémák nagyméretű telepítések esetén

A Jira árai

Alap: Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Standard: 81,50 USD/hó (legfeljebb 35 000 felhasználó)

Prémium: 160 USD/hó (korlátlan tárhely, 24/7 ügyfélszolgálat és 99,9% rendelkezésre állási SLA) a

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5610 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13760 értékelés)

5. Miro

via Miro

A Miro egy zökkenőmentes vizuális együttműködési platform, amelyet egyének, csapatok és vállalkozások számára terveztek brainstorming, tervezés és projektek végrehajtása céljából.

Számos funkciót kínál, például digitális táblákat, interaktív elmemap-sablonokat és integrációkat különböző üzleti folyamatok ábrázolására szolgáló alkalmazásokkal.

A Miro legjobb funkciói

A ingyenes csomagban három szerkeszthető táblával, a fizetős csomagban pedig korlátlan számú táblával rendelkező munkaterületet biztosít.

Több mint 2500 sablon található benne különböző felhasználási esetekhez.

Több mint 100 alkalmazást és integrációt kínál, beleértve a Zoomot, a Slacket, a Google Drive-ot és a Sketch-et.

Beépített időzítő, szavazás, videocsevegés és egyéb funkciók a hatékony értekezletekhez

A Miro korlátai

A nagy táblák lassú betöltést és romló teljesítményt okozhatnak

Az offline mód minimális

A felhasználók nem hozhatnak létre és menthetnek el saját sablonokat.

A munkamenetek váratlanul lejárhatnak, ami a nem mentett munkák elvesztését okozhatja.

A Miro árai

Alap: Ingyenes (magánszemélyek és korlátlan számú csapattaggal rendelkező csapatok számára)

Starter: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással, vagy 10 USD/hónap csapatok számára

Üzleti: 16 USD/tag/hónap, éves számlázással, vagy 20 USD/hónap szakemberek számára

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5211 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1410 értékelés)

6. Figma

via Figma

Az UI/UX tervezők kedvence, a Figma egy felhőalapú folyamatprototípus-készítő és modellező eszköz, amely megkönnyíti a terméktervek közös létrehozását, tesztelését és szállítását.

A Figma olyan fejlett funkciókat kínál, mint a verziótörténet, a csapatkönyvtárak, az audiobeszélgetések, a tartalomkezelés, az átfedések, a vászonon történő megjegyzések és az automatizált provisioning.

A Figma legjobb funkciói

Felhőalapú, együttműködésen alapuló tervezési környezetet biztosít

Támogatja a vektorhálózatokat és az íves tervezést toll eszközzel

Javítja az együttműködést hangbeszélgetésekkel és a vásznon történő megjegyzésekkel

Mobilalkalmazás-támogatás iOS és Android rendszerekhez

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Maze, Zeplin, Pendo, Confluence és mások.

A Figma korlátai

Korlátozott tárhely, ami miatt a csapatoknak rendszeresen új fájlokat kell létrehozniuk

A teljesítmény Windows rendszereken általában elmarad

A képek hozzáadása a tervezéshez bonyolult lehet azoknak a felhasználóknak, akik a Photoshop és az XD programokhoz vannak szokva.

A Figma árai

Starter: Ingyenes (legfeljebb két szerkesztő és három projekt)

Professzionális: 12 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás) vagy 15 USD/szerkesztő/hónap (havi számlázás)

Szervezet: 45 USD szerkesztőnként/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 75 USD szerkesztőnként/hónap (csak éves számlázás)

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (996 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (689 értékelés)

7. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

A Microsoft Visio tökéletes különböző diagramok, például folyamatábrák, szervezeti ábrák, alaprajzok, hálózati diagramok, UML-diagramok és gondolattérképek létrehozásához.

Robusztus adatmegjelenítési képességeiről ismert. A felhasználók diagramokat hozhatnak létre Excel-adatokból, és Visio-diagramokat ágyazhatnak be a Power BI irányítópultokon keresztül.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Számos diagramtípust támogat

Fejlett adatmegjelenítési funkciókat kínál

Továbbfejlesztett adatábrázolás az Excel és a Power BI integrációjával

További sablonokat, diagramokat és egyéb fejlett funkciókat tartalmaz a Professional kiadásban.

Jól integrálható más Microsoft alkalmazásokkal

A Microsoft Visio korlátai

Nehéz lehet megtalálni a nem általános használatra szánt speciális ikonkészleteket.

Korlátozott interoperabilitás más diagramkészítő alkalmazásokkal

A korábbi verziókban megtalálható visszafejtési funkciót eltávolítottuk.

A Microsoft Visio árai

Visio Plan 1: 5,00 USD/felhasználó/hónap az alapvető létrehozás és a részletes diagramok készítése esetén

Visio Plan 2: 15,00 USD/felhasználó/hónap speciális diagramkészítési igényekhez

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (657 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3070 értékelés)

8. Process Street

via Process Street

A Process Street egy folyamatmodellező platform, amelynek segítségével a csapatok létrehozhatják, kezelhetik és nyomon követhetik szabványos működési eljárásaikat, ellenőrzőlistáikat és munkafolyamataikat.

A csapat tudását megvalósítható munkafolyamatokká alakítja, és működési tudásbázisként is szolgál.

A Process Street legjobb funkciói

Minden csomagban korlátlan munkafolyamatok és oldalak állnak rendelkezésre.

Az adattárolási kapacitás a Startup csomag 5000 rekordjától az Enterprise csomag testreszabható korlátaiig terjed.

Korlátlan fájltárolást kínál minden csomagban

A Process Street korlátai

A szoftver néha kissé hibás lehet.

Nem kielégítő beérkező levelek mappájának kialakítása

Komplex feltételes programozás hiánya és jobban testreszabott élmények

A Process Street árai

Startup: 100 dollár havonta vagy 1000 dollár évente

Pro: 415 dollár havonta vagy 5000 dollár évente

Vállalati: 1660 USD havonta vagy 20 000 USD havonta

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (387 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (617 értékelés)

9. ProcessModel

via ProcessModel

A vállalkozásoknak rendszeresen szükségük van a folyamataik mélyreható ismeretére, és a ProcessModel pontosan erre a célra tervezett folyamatelemző és -fejlesztő eszköz.

A ProcessModel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitális ikertestvért hozzanak létre a folyamataikról, így könnyebbé válik a folyamatok hatékonyságának javítása a csapatok között és a lehetséges fejlesztések tesztelése.

A ProcessModel legjobb funkciói

Modellezze, szimulálja és elemezze a komplex üzleti folyamatokat a valós világban történő megvalósítás előtt.

Személyre szabott képzés a folyamatok fejlesztéséhez

Sokoldalú eszköz, amely több szektorban is alkalmazható

Dedikált támogatási csatornák

A ProcessModel korlátai

A szoftverek összetettsége jelentős tanulási folyamatot igényelhet.

A különböző operációs rendszerekkel való kompatibilitás problémát jelenthet

A ProcessModel árai

Egyedi csomag: 2995 USD

Projektcsapat-csomag: 12 995 USD

Process Team csomag: 25 995 USD

ProcessModel értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

10. Modelio Open Source

via Modelio

A Modelio egy nyílt forráskódú modellező megoldás, amely elsősorban fejlesztők, elemzők és építészek számára készült. Mivel nyílt forráskódú, a fejlesztők saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják az eszközt.

A szoftver beüzemelése és üzembe helyezése azonban időigényes, és hiányoznak belőle különböző hasznos funkciók, például a modellek szimulációja és integrációja.

A Modelio Open Source legjobb funkciói

Számos üzleti folyamatmodell és diagram áll rendelkezésre, modellsegítség és konzisztencia-ellenőrzés mellett.

Integrálja az üzleti folyamatok kezelését (BPM) az UML-lel az üzleti folyamatok modellezéséhez.

Támogatja a Java kód generálását és a Javadoc generálását

Lehetővé teszi az UML2 modellek cseréjét különböző üzleti folyamatkezelő eszközök között.

A Modelio Open Source korlátai

A felhasználói élmény (UX) közepesnek bizonyulhat

Nem támogatja az alapvető modellek szimulációját.

Problémák az XMI interoperabilitásával a versenytárs eszközökkel

A felhasználók több hibát is jelentettek, amelyek megnehezítik a rendszer működését.

Modelio Open Source árak

Ingyenes: Nyílt forráskódú, és letölthető a GitHubról.

Modelio Open Source értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

A megfelelő folyamatmodellező szoftver megtalálása már nem jelent kihívást!

A vállalkozásához legmegfelelőbb folyamatmodellező szoftver megtalálása és kiválasztása nehéz feladat, de egyértelmű, hogy minden igényhez létezik megfelelő eszköz.

Akár kis csapatról, akár komplex folyamatokkal rendelkező nagy szervezetről van szó, ez a 10 legjobb üzleti folyamatmodellező eszköz számos funkcióval segíti a munkafolyamatok egyszerűsítését és fejlesztését.

Ezek közül a ClickUp kiemelkedik kiváló folyamatmodellezési képességeivel és funkcióival, amelyek segítségével egyetlen platformról hozhat létre és tarthat fenn kritikus üzleti folyamatokat.

Ne feledje, hogy a legjobb szoftver az, amely megfelel az Ön egyedi követelményeinek, ezért a döntés meghozatala előtt vegye figyelembe csapata egyedi igényeit.

Ki tudja? A folyamatmodellezéshez tökéletes eszköz csak egy kattintásra van!