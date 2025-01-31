A 10 legjobb folyamatmodellező szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A vállalkozások működési folyamatait folyamatosan fejlesztik, hogy azok hatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljanak. A folyamatmodellezés kulcsfontosságú szerepet játszik a szűk keresztmetszetek azonosításában és megszüntetésében, a munkafolyamatok racionalizálásában és a hatékonyság növelésében, hozzájárulva ezzel a fejlődéshez.
Mi az a folyamatmodellezés?
A folyamatmodellezés egy adott üzleti környezetben zajló üzleti folyamatok vagy munkafolyamatok képi vagy grafikus ábrázolása. Lehetnek lineárisak vagy nem lineárisak. Gondoljon egy folyamat egyes lépéseire, amelyeket folyamatábra vagy hasonló ábrázolás formájában rajzolnak le, hogy az egész folyamatot egy képen ábrázolják.
A folyamatmodellezés hivatalos nevén üzleti folyamatmodellezési jelölésként is ismert.
Mindez kissé bonyolultnak tűnik? A folyamatmodellező szoftver leegyszerűsíti a bonyolult feladatokat.
Ezzel a válogatott listával bemutatjuk a 10 legjobb folyamatmodellező szoftvert 2024-ben. Fedezze fel a folyamatmodellező szoftverek választékát a funkciók, korlátozások, árak és felhasználói értékelések alapján.
Mit kell keresnie az üzleti folyamatmodellező szoftverekben?
Mielőtt megvizsgálnánk az ajánlott eszközök listáját, nézzük meg, melyek azok a fontos funkciók, amelyeket figyelembe kell venni a folyamatmodellező eszköz kiválasztásakor.
- Használhatóság: Válasszon egy intuitív folyamatmodellező eszközt, amely lehetővé teszi csapatának, hogy könnyedén hozzon létre és módosítson üzleti folyamatmodelleket, például munkafolyamat-diagramokat és szervezeti ábrákat.
- Testreszabás: Válasszon olyan megoldást, amelynek funkciói lehetővé teszik a nézetek testreszabását az üzleti igényeinek megfelelően, például szerepkörspecifikus nézetek vagy iparágspecifikus sablonok.
- Integrációs képességek: A folyamatmodellező szoftvernek zökkenőmentesen kell kapcsolódnia a CRM- vagy ERP-rendszerekhez az átfogó adatkezelés érdekében.
- Valós idejű együttműködés: Válasszon olyan folyamatmodellező eszközt, amely javítja a csapat tagjai közötti együttműködést és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé.
- Jelentések és elemzések: A megoldás kiválasztásakor elengedhetetlenek a részletes betekintések, amelyek segítségével azonosíthatók a hatékonysági hiányosságok és optimalizálhatók a munkafolyamatok.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a növekvő üzleti igényeihez, költségeket takarít meg és hosszú távú használhatóságot biztosít.
- Költséghatékonyság: Értékelje a szoftver árát a funkcióihoz viszonyítva, hogy megbizonyosodjon az ár-érték arányról.
- Ügyfélszolgálat: Értékelje az ügyfélszolgálati szolgáltatásokat, hogy gyors szoftveres segítséget és hibaelhárítási megoldásokat kapjon.
A 10 legjobb folyamatmodellező szoftver
A piacot olyan sok eszköz és platform árasztja el, hogy nehéz megbízhatóat találni. Mi azonban megkönnyítettük a dolgát azzal, hogy elvégeztük az alapmunkát. Ez a 10 üzleti folyamatmodellező eszköz a mai legjobb funkciókkal rendelkezik, hogy megfeleljen a legkülönbözőbb üzleti követelményeknek.
1. ClickUp
A ClickUp funkciói és sokoldalúsága miatt kiemelkedik a folyamatmodellező szoftverek listáján. A platform számos funkciót kínál, például a ClickUpChat, a ClickUpDocs és a ClickUpTasks funkciókat, amelyek segítenek több feladat elvégzésében.
A folyamatmodellezés terén azonban két funkció kerül a középpontba: a ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards.
A ClickUp Mind Maps lehetővé teszi, hogy feladatok vagy csomópontok segítségével munkafolyamat-diagramokat hozzon létre, és ezáltal vizuális, lépésről lépésre követhető folyamatot alakítson ki a projektekhez.
Ez a funkció javítja a tervezést, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy képernyőn lássák az egész munkafolyamatot, az egyes feladatokra koncentráljanak, és valós időben hatékonyan együttműködjenek. Ez különösen előnyös a brainstorming és a projekttervezés során.
A ClickUp Whiteboards egy vizuális együttműködési eszköz csapatok számára. Dinamikus és rugalmas digitális felületet biztosít ötletek, feladatok és projektek megvitatásához, tervezéséhez és közös kidolgozásához.
A ClickUp Whiteboards segít feltérképezni a projekt életciklusának fázisait. Ezenkívül a Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet a csapataival, vizuálisan ötletelhet új ötleteket, és agilis munkafolyamatokat dolgozhat ki.
A fehér táblákról ClickUp feladatok létrehozásával lépjen az ötletelésről a kivitelezésre.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a haladást valós időben a ClickUp Dashboards segítségével
- Egyszerűsítse a komplex munkafolyamatokat a ClickUp Automation segítségével, amely testreszabható indítókkel minimalizálja a manuális feladatokat.
- Növelje termelékenységét a ClickUp To-Do Lists segítségével, napi feladatok és prioritási listák segítségével.
- Összegyűjtse és integrálja ötleteit és jegyzeteit a munkafolyamatába a ClickUp Notepad segítségével.
- Hozzon létre feladatokat, foglalja össze a jegyzeteket és hozzon létre emlékeztetőket, hogy időt takarítson meg a ClickUp AI segítségével.
- Hozzáférés előre megtervezett és testreszabható ClickUp sablonokhoz különböző projekttípusokhoz és munkafolyamatokhoz
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a szoftver megtanulása meglehetősen nehéz.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: 5 dollár munkaterületenként minden fizetős csomagban
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Creatio
A Creatio egy kódolás nélküli platformot, a Studio Creatio-t kínál, amelyet munkafolyamatok automatizálására és alkalmazások fejlesztésére terveztek. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási ismeretek nélkül is komplex alkalmazásokat és folyamatokat hozzanak létre, így ideális kisvállalkozások számára.
A Creatio legjobb funkciói
- Racionalizált munkafolyamat az alkalmazások létrehozásához az Application Hub-ban
- Kódolás nélküli tervezőeszközök sorát kínálja oldalak, adatmodellek és munkafolyamatok létrehozásához és módosításához.
- Előre definiált nézetek, widgetek és sablonok könyvtárát kínálja
- Lehetővé teszi komplex folyamatok létrehozását kódolás nélküli eszközökkel
A Creatio korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek és korlátozott kód nélküli opciók
- Nincs intuitív felülete
- Elavult dokumentáció és erőforrások
A Creatio árai
- Növekedés: 25 USD/hó a munkafolyamatok automatizálásáért kis- és középvállalkozások számára
- Vállalati: 55 USD/hó a teljes körű automatizálásért
- Unlimited: 85 USD/hó korlátlan automatizálásért
Creatio értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
3. Lucidchart
A Lucidchart egy sokoldalú diagramkészítő és üzleti folyamatmodellező eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző vizuális dokumentumokat hozzanak létre és közösen dolgozzanak rajtuk. Intuitív kialakítású és robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a komplex folyamatok és ötletek vizualizálásában.
A Lucidchart legjobb funkciói
- Támogatja az adatok importálását és összekapcsolását, megkönnyítve a komplex információk integrálását és vizualizálását.
- Számos sablon és valós idejű frissítés áll rendelkezésre a diagramok egyszerű létrehozásához.
- Mobilalkalmazás és hozzáféréskezelés a mobil munkavégzéshez
A Lucidchart korlátai
- Nincs lehetőség egyszeri vásárlásra
- Korlátozott megjegyzésfunkciók
A Lucidchart árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Egyéni: 7,95 USD/hó/felhasználó, felhőalapú, egyéni szakmai használatra
- Csapat: 9,00 USD/hó, felhőalapú, minimum 3 felhasználó szükséges
- Vállalati: Egyedi árazás
Lucidchart értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)
4. Jira
Az Atlassian által fejlesztett Jira egy dinamikus üzleti folyamatmodellező szoftver problémák és projektek nyomon követésére, amelyet elsősorban agilis csapatok számára terveztek.
Támogatja a különböző projektkövetési módszertanokat, és számos funkciót kínál a szoftverek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kiadásához.
A Jira legjobb funkciói
- Interaktív ütemterveket és útiterveket kínál a tervezéshez és a nyomon követéshez.
- Agilis táblákat (Scrum és Kanban) biztosít a projektek lebontásához és a munkafolyamatok vizualizálásához.
- Képes DevOps láthatóság
- Biztonság és skálázhatóság érdekében tervezve, olyan funkciókkal, mint a katasztrófa-helyreállítás
A Jira korlátai
- Különböző eszközök integrálása és zökkenőmentes működésük biztosítása bonyolult feladat lehet.
- Teljesítményproblémák nagyméretű telepítések esetén
A Jira árai
- Alap: Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)
- Standard: 81,50 USD/hó (legfeljebb 35 000 felhasználó)
- Prémium: 160 USD/hó (korlátlan tárhely, 24/7 ügyfélszolgálat és 99,9% rendelkezésre állási SLA) a
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5610 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (13760 értékelés)
5. Miro
A Miro egy zökkenőmentes vizuális együttműködési platform, amelyet egyének, csapatok és vállalkozások számára terveztek brainstorming, tervezés és projektek végrehajtása céljából.
Számos funkciót kínál, például digitális táblákat, interaktív elmemap-sablonokat és integrációkat különböző üzleti folyamatok ábrázolására szolgáló alkalmazásokkal.
A Miro legjobb funkciói
- A ingyenes csomagban három szerkeszthető táblával, a fizetős csomagban pedig korlátlan számú táblával rendelkező munkaterületet biztosít.
- Több mint 2500 sablon található benne különböző felhasználási esetekhez.
- Több mint 100 alkalmazást és integrációt kínál, beleértve a Zoomot, a Slacket, a Google Drive-ot és a Sketch-et.
- Beépített időzítő, szavazás, videocsevegés és egyéb funkciók a hatékony értekezletekhez
A Miro korlátai
- A nagy táblák lassú betöltést és romló teljesítményt okozhatnak
- Az offline mód minimális
- A felhasználók nem hozhatnak létre és menthetnek el saját sablonokat.
- A munkamenetek váratlanul lejárhatnak, ami a nem mentett munkák elvesztését okozhatja.
A Miro árai
- Alap: Ingyenes (magánszemélyek és korlátlan számú csapattaggal rendelkező csapatok számára)
- Starter: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással, vagy 10 USD/hónap csapatok számára
- Üzleti: 16 USD/tag/hónap, éves számlázással, vagy 20 USD/hónap szakemberek számára
- Vállalati: Egyedi árazás
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (5211 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1410 értékelés)
6. Figma
Az UI/UX tervezők kedvence, a Figma egy felhőalapú folyamatprototípus-készítő és modellező eszköz, amely megkönnyíti a terméktervek közös létrehozását, tesztelését és szállítását.
A Figma olyan fejlett funkciókat kínál, mint a verziótörténet, a csapatkönyvtárak, az audiobeszélgetések, a tartalomkezelés, az átfedések, a vászonon történő megjegyzések és az automatizált provisioning.
A Figma legjobb funkciói
- Felhőalapú, együttműködésen alapuló tervezési környezetet biztosít
- Támogatja a vektorhálózatokat és az íves tervezést toll eszközzel
- Javítja az együttműködést hangbeszélgetésekkel és a vásznon történő megjegyzésekkel
- Mobilalkalmazás-támogatás iOS és Android rendszerekhez
- Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Maze, Zeplin, Pendo, Confluence és mások.
A Figma korlátai
- Korlátozott tárhely, ami miatt a csapatoknak rendszeresen új fájlokat kell létrehozniuk
- A teljesítmény Windows rendszereken általában elmarad
- A képek hozzáadása a tervezéshez bonyolult lehet azoknak a felhasználóknak, akik a Photoshop és az XD programokhoz vannak szokva.
A Figma árai
- Starter: Ingyenes (legfeljebb két szerkesztő és három projekt)
- Professzionális: 12 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás) vagy 15 USD/szerkesztő/hónap (havi számlázás)
- Szervezet: 45 USD szerkesztőnként/hónap (éves számlázás)
- Vállalati: 75 USD szerkesztőnként/hónap (csak éves számlázás)
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (996 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (689 értékelés)
7. Microsoft Visio
A Microsoft Visio tökéletes különböző diagramok, például folyamatábrák, szervezeti ábrák, alaprajzok, hálózati diagramok, UML-diagramok és gondolattérképek létrehozásához.
Robusztus adatmegjelenítési képességeiről ismert. A felhasználók diagramokat hozhatnak létre Excel-adatokból, és Visio-diagramokat ágyazhatnak be a Power BI irányítópultokon keresztül.
A Microsoft Visio legjobb funkciói
- Számos diagramtípust támogat
- Fejlett adatmegjelenítési funkciókat kínál
- Továbbfejlesztett adatábrázolás az Excel és a Power BI integrációjával
- További sablonokat, diagramokat és egyéb fejlett funkciókat tartalmaz a Professional kiadásban.
- Jól integrálható más Microsoft alkalmazásokkal
A Microsoft Visio korlátai
- Nehéz lehet megtalálni a nem általános használatra szánt speciális ikonkészleteket.
- Korlátozott interoperabilitás más diagramkészítő alkalmazásokkal
- A korábbi verziókban megtalálható visszafejtési funkciót eltávolítottuk.
A Microsoft Visio árai
- Visio Plan 1: 5,00 USD/felhasználó/hónap az alapvető létrehozás és a részletes diagramok készítése esetén
- Visio Plan 2: 15,00 USD/felhasználó/hónap speciális diagramkészítési igényekhez
Microsoft Visio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (657 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3070 értékelés)
8. Process Street
A Process Street egy folyamatmodellező platform, amelynek segítségével a csapatok létrehozhatják, kezelhetik és nyomon követhetik szabványos működési eljárásaikat, ellenőrzőlistáikat és munkafolyamataikat.
A csapat tudását megvalósítható munkafolyamatokká alakítja, és működési tudásbázisként is szolgál.
A Process Street legjobb funkciói
- Minden csomagban korlátlan munkafolyamatok és oldalak állnak rendelkezésre.
- Az adattárolási kapacitás a Startup csomag 5000 rekordjától az Enterprise csomag testreszabható korlátaiig terjed.
- Korlátlan fájltárolást kínál minden csomagban
A Process Street korlátai
- A szoftver néha kissé hibás lehet.
- Nem kielégítő beérkező levelek mappájának kialakítása
- Komplex feltételes programozás hiánya és jobban testreszabott élmények
A Process Street árai
- Startup: 100 dollár havonta vagy 1000 dollár évente
- Pro: 415 dollár havonta vagy 5000 dollár évente
- Vállalati: 1660 USD havonta vagy 20 000 USD havonta
Process Street értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (387 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (617 értékelés)
9. ProcessModel
A vállalkozásoknak rendszeresen szükségük van a folyamataik mélyreható ismeretére, és a ProcessModel pontosan erre a célra tervezett folyamatelemző és -fejlesztő eszköz.
A ProcessModel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitális ikertestvért hozzanak létre a folyamataikról, így könnyebbé válik a folyamatok hatékonyságának javítása a csapatok között és a lehetséges fejlesztések tesztelése.
A ProcessModel legjobb funkciói
- Modellezze, szimulálja és elemezze a komplex üzleti folyamatokat a valós világban történő megvalósítás előtt.
- Személyre szabott képzés a folyamatok fejlesztéséhez
- Sokoldalú eszköz, amely több szektorban is alkalmazható
- Dedikált támogatási csatornák
A ProcessModel korlátai
- A szoftverek összetettsége jelentős tanulási folyamatot igényelhet.
- A különböző operációs rendszerekkel való kompatibilitás problémát jelenthet
A ProcessModel árai
- Egyedi csomag: 2995 USD
- Projektcsapat-csomag: 12 995 USD
- Process Team csomag: 25 995 USD
ProcessModel értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Modelio Open Source
A Modelio egy nyílt forráskódú modellező megoldás, amely elsősorban fejlesztők, elemzők és építészek számára készült. Mivel nyílt forráskódú, a fejlesztők saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják az eszközt.
A szoftver beüzemelése és üzembe helyezése azonban időigényes, és hiányoznak belőle különböző hasznos funkciók, például a modellek szimulációja és integrációja.
A Modelio Open Source legjobb funkciói
- Számos üzleti folyamatmodell és diagram áll rendelkezésre, modellsegítség és konzisztencia-ellenőrzés mellett.
- Integrálja az üzleti folyamatok kezelését (BPM) az UML-lel az üzleti folyamatok modellezéséhez.
- Támogatja a Java kód generálását és a Javadoc generálását
- Lehetővé teszi az UML2 modellek cseréjét különböző üzleti folyamatkezelő eszközök között.
A Modelio Open Source korlátai
- A felhasználói élmény (UX) közepesnek bizonyulhat
- Nem támogatja az alapvető modellek szimulációját.
- Problémák az XMI interoperabilitásával a versenytárs eszközökkel
- A felhasználók több hibát is jelentettek, amelyek megnehezítik a rendszer működését.
Modelio Open Source árak
Ingyenes: Nyílt forráskódú, és letölthető a GitHubról.
Modelio Open Source értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
A megfelelő folyamatmodellező szoftver megtalálása már nem jelent kihívást!
A vállalkozásához legmegfelelőbb folyamatmodellező szoftver megtalálása és kiválasztása nehéz feladat, de egyértelmű, hogy minden igényhez létezik megfelelő eszköz.
Akár kis csapatról, akár komplex folyamatokkal rendelkező nagy szervezetről van szó, ez a 10 legjobb üzleti folyamatmodellező eszköz számos funkcióval segíti a munkafolyamatok egyszerűsítését és fejlesztését.
Ezek közül a ClickUp kiemelkedik kiváló folyamatmodellezési képességeivel és funkcióival, amelyek segítségével egyetlen platformról hozhat létre és tarthat fenn kritikus üzleti folyamatokat.
Ne feledje, hogy a legjobb szoftver az, amely megfelel az Ön egyedi követelményeinek, ezért a döntés meghozatala előtt vegye figyelembe csapata egyedi igényeit.
Ki tudja? A folyamatmodellezéshez tökéletes eszköz csak egy kattintásra van!