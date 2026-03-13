A legjobb, nem technikai felhasználók számára tervezett PM-szoftverek

Ha a szoftvert technikai felhasználóknak fejlesztik, és nem a mindennapi munkát végző csapatoknak, akkor még az egyszerű feladatok kiosztása is bonyolultnak tűnhet.

Számos projektmenedzsment-eszköz magasabb szintű technikai ismereteket feltételez a felhasználóktól, ami miatt a nem műszaki szakemberek túlterhelteknek érzik magukat a felesleges bonyolultság miatt.

A nem technikai felhasználók számára készült legjobb projektmenedzsment eszközök megváltoztatják ezt az élményt. A konfigurálhatóság helyett az áttekinthetőséget helyezik előtérbe, és minden lépésnél csökkentik az akadályokat.

Ebben a blogbejegyzésben azokat a projektmenedzsment eszközöket vesszük górcső alá, amelyek megkönnyítik a nem technikai felhasználók számára a határidők betartását és a hatékonyság fenntartását.

👀 Tudta? Ami Jim Snyder és egy kis baráti társaság közötti informális beszélgetésekkel kezdődött, fokozatosan egy nagyobb ötletté fejlődött: olyan tér létrehozása, ahol a projektmenedzserek kapcsolatba léphetnek egymással, gyakorlati tapasztalatokat cserélhetnek, és közösen dolgozhatnak a közös kihívások megoldásán. Ez az ötlet egy philadelphiai vacsora közbeni beszélgetés során öltött formát, és 1969. október 3-án, a Georgia Institute of Technology-n tartott hivatalos ülésen valósult meg, amely a Project Management Institute alapítását jelentette.

A nem technikai felhasználók számára tervezett legjobb projektmenedzsment szoftverek áttekintése

Az áttekintés összefoglalásaként az alábbi táblázat egy gyors áttekintést nyújt a nem technikai felhasználók számára tervezett legjobb projektmenedzsment eszközökről.

Eszköz neve Főbb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp All-in-one projektmenedzsment feladatokkal, dokumentumokkal, csevegéssel, irányítópultokkal, automatizálásokkal, AI-összefoglalásokkal, vállalati kereséssel és AI-ügynökökkel a manuális koordináció csökkentése érdekében Az összes feladat kezelése egy helyen, minimális erőfeszítéssel, különösen azoknak a nem technikai felhasználóknak, akik egyértelműséget szeretnének, anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódniuk Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Asana Célkövetés, feladatfüggőségek, portfóliók, munkaterhelés-kezelés és AI-alapú projektösszefoglalók Strukturált projekttervezés és célorientált végrehajtás, amely a munka terjedelmének növekedésével is kezelhető marad Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 13,49 dollártól kezdődik felhasználónként. Monday.com Vizuális táblák, Gantt-diagramok, irányítópultok, sablonok, időkövetés és kódírás nélküli automatizálások Vizuális projektkövetés azoknak a csapatoknak, amelyek egy pillanat alatt szeretnék áttekinteni az állapotot, a felelősségi köröket és az előrehaladást Ingyenes csomag elérhető (legfeljebb 2 felhasználó számára); a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik felhasználónként Trello Kártyalapú Kanban táblák, ellenőrzőlisták, Power-Upok, e-mailből feladatba való átvitel és egyszerű automatizálások Könnyű projektkövetés és személyes vagy kis csapatok feladatainak szervezése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 6 dollártól kezdődik felhasználónként Notion Adatbázis-vezérelt projektek, rugalmas nézetek, összekapcsolt dokumentumok, AI-ügynökök, értekezletjegyzetek és vállalati keresés Egyedi projekt szervezés azoknak a csapatoknak, amelyek rugalmasságot igényelnek a merev munkafolyamatok helyett Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik tagonként Basecamp Egyszerű projektirányító felületek, beépített üzenetküldő, teendőlisták, ütemtervek, Hill-diagramok és opcionális időkövető kiegészítő Olyan csapatok számára, akik egyszerű projektátláthatóságot és kommunikációt szeretnének, komplex munkafolyamatok és jelentések nélkül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik felhasználónként Smartsheet Táblázatszerű projektmenedzsment, képletek, űrlapok, irányítópultok, munkafolyamat-automatizálás és mesterséges intelligencián alapuló elemzések Olyan csapatok számára, akik jól boldogulnak a táblázatkezelő programokkal, és strukturált projektkövetést szeretnének anélkül, hogy új felületet kellene megtanulniuk A fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik tagonként Airtable Strukturált adatbázisok rugalmas nézetekkel, összekapcsolt rekordokkal, kódírás nélküli automatizálásokkal, AI-összefoglalásokkal és alkalmazásszerű felületekkel Olyan csapatok számára, akik testreszabható munkafolyamatokat és strukturált adatokat szeretnének technikai vagy adatbázis-szakértelem nélkül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik felhasználónként Csapatmunka Ügyfélorientált projektek, feladat alapú időkövetés, munkaterhelés-nézetek, mérföldkövek és számlázásbarát jelentések Szolgáltatásalapú csapatok, amelyeknek szükségük van a csapatmunkára és a projektmunkához közvetlenül kapcsolódó időnyilvántartásra Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 13,99 dollártól kezdődik. Wrike Vizuális munkaterhelési diagramok, feladaton belüli együttműködés, dokumentumjóváhagyások, táblák és AI-támogatott összefoglalók Olyan csapatok számára, amelyek kreatív együttműködésre szorulnak, anélkül, hogy bonyolult technikai beállításokra lenne szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mire kell figyelnie a nem technikai felhasználók számára tervezett projektmenedzsment szoftvereknél?

Íme néhány olyan funkció, amelyre érdemes figyelni a nem technikai felhasználók számára készült legjobb projektmenedzsment szoftvereknél:

Intuitív és áttekinthető felület : Segít gyorsan megérteni, hol találhatók a dolgok, és képzés vagy technikai útmutatás nélkül elvégezni a műveleteket

Feladatok kiosztása és projektbeállítás: Lehetővé teszi több projekt létrehozását, a feladatok kiosztását és az előrehaladás nyomon követését perceken belül, bonyolult konfigurálás nélkül

Egyszerűen testreszabható munkafolyamatok: Lehetővé teszi az állapotok vagy nézetek munkamódszeréhez való igazítását, technikai szakértelem nélkül

Könnyű megtanulni, intelligens alapbeállításokkal: Azonnal használatra kész, és lehetővé teszi a fejlett funkciók fokozatos elsajátítását, ahelyett, hogy eleve túlterhelné Önt

Áttekinthető irányítópultok és jelentések: Lehetővé teszi egyedi irányítópultok létrehozását, és manuális jelentések készítése nélkül is áttekinthető képet ad a csapat előrehaladásáról

Célzott értesítések: Folyamatosan tájékoztatja Önt a releváns frissítésekről, miközben Önnek lehetőséget biztosít arra, hogy elkerülje az értesítések túlterhelését

Könnyen elérhető súgó és bevezető útmutató: Egyszerű útmutatókat és oktatóanyagokat kínál, hogy az IT-szakemberek segítségére sem szorulva is hatékonyan tudjon dolgozni

A legjobb, nem technikai felhasználók számára tervezett PM-szoftverek

Most nézzük át részletesen az egyes projektmenedzsment rendszereket, bemutatva azok legjobb funkcióit, korlátait, árait és a felhasználói véleményeket.

1. ClickUp (A legjobb választás az all-in-one projektmenedzsmenthez, AI-alapú áttekinthetőséggel és minimális munkafolyamat-akadályokkal)

Kezelje az összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével

Gyakori, hogy az ember túlterheltnek érzi magát a projektmenedzsment eszközök miatt, amelyek arra kényszerítik, hogy ismeretlen terminológiát és merev munkafolyamatokat tanuljon meg csak azért, hogy elvégezze az alapvető feladatokat. Ahelyett, hogy egyszerűsítenék a munkát, ezek az eszközök csak nehézségeket okoznak és lassítják a haladást.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy egy konvergált AI-munkaterületként működik, amely a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, célokat és az AI-t egyetlen összekapcsolt rendszerbe egyesíti. Nem kell több eszközt összekapcsolnia, vagy bonyolult keretrendszereket megértenie a projektek kezeléséhez.

Nézzük meg, hogyan teszi a ClickUp projektmenedzsment szoftver egyszerűbbé a mindennapi munkát a nem technikai felhasználók számára. Íme egy rövid áttekintés. 👇🏼

Szervezze meg és indítsa el projektjeit egy világos terv alapján

A munka gyakran szétszórt ötletekből indul ki, amelyek csevegésekben és értekezletek jegyzetében találhatók, és ezeket strukturált tervvé alakítani nehéznek tűnhet. A ClickUp Tasks segítségével rögzítheti az egyes ötleteket abban a pillanatban, amikor felmerülnek, alfeladatokat adhat hozzá, felelősöket rendelhet hozzájuk, határidőket állíthat be, releváns dokumentumokat csatolhat, és címkéket alkalmazhat egy adott projekt keretében a világos végrehajtás érdekében.

Hozzon létre és kezeljen hatékonyan projektismereteket

A projektinformációk gyakran elvesznek a fájlok és a megosztott mappák között, ami megnehezíti annak megállapítását, hogy mi a legfrissebb állapot, vagy mi a következő teendő. A ClickUp Docs a projektinformációkat közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal, így a SOW-k, projekttervek és követelményekhez hasonló dokumentumok könnyen megtalálhatók és használhatók.

Finomítsa tovább tartalmát a ClickUp Brain in Docs segítségével

A Docs segítségével bármilyen típusú munkához létrehozhat dokumentumokat beágyazott oldalakkal, sablonokkal, könyvjelzőkkel és formázási elemekkel a hatékony tudásmenedzsment érdekében. Ezután a csapata valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, csapattársait megjelölheti, és a szöveget feladatokká alakíthatja, ha az ötletek megvalósításra szorulnak.

Ezt követően a ClickUp Brain intelligens rétegként működik a munkaterületén, összefogva a kontextust, így válaszokat kaphat anélkül, hogy bonyolult projekteket kellene átkutatnia vagy eszközöket váltania.

Ahelyett, hogy csak általános mesterséges intelligenciát használna, amely csupán a megadott utasítások alapján ír szöveget, a ClickUp Brain megérti a munkaterületén található adatokat, és közvetlenül a munkája során hasznosítható betekintést és ajánlásokat nyújt.

Ez a projektmenedzsmentben alkalmazott mesterséges intelligencia a következőképpen segít Önnek:

Válaszoljon a kérdésekre közérthető nyelven, a feladataiból, dokumentumaiból és csevegéseiből származó valós adatok felhasználásával

A projekt állapotának automatikus összefoglalása, hogy egy pillanat alatt láthassa az előrehaladást és a kockázatokat

Kiemelje, mire kell legközelebb figyelni a határidők, frissítések vagy elakadt munkák alapján

Frissítések, teendők vagy tartalmak közvetlenül a munkaterületén zajló eseményekből történő megfogalmazása

Mivel a Brain megérti az Ön tényleges munkáját, egyszerűsíti az információk nyomon követését, és segít a nem technikai felhasználóknak abban, hogy összpontosítsanak a munkájukra anélkül, hogy bonyolult jelentésekre kellene támaszkodniuk.

💟 Bónusz: A ClickUp Brain MAX a ClickUp Brainre épít, véget vetve az AI szétszóródásának, és kontextusfüggő AI-t hozva a mindennapi munkaszerszámokba. Egyesíti a keresést, az automatizálást és a létrehozást, így a munka nem szakad meg, ha az információk egy adott alkalmazáson kívül találhatók. Kereshet a ClickUp-ban, a kapcsolódó eszközökben és az interneten, valamint automatizálhatja a műveleteket anélkül, hogy eszközt váltana vagy meg kellene tanulnia a különböző AI-rendszerek működését. Ezenkívül válthat a különböző AI-modellek, például a GPT, a Claude és a Gemini között attól függően, hogy mire van szüksége a konkrét eredmények eléréséhez. A Talk to Text segítségével hangfelvételeket készíthet ötleteiről, üzeneteket fogalmazhat meg vagy összefoglalhatja a végtelenül hosszú megbeszéléseket az AI-támogatott diktálás segítségével, így könnyebben és gyorsabban dolgozhat gépelés vagy bonyolult parancsok nélkül. Tapasztalja meg az egységes mesterséges intelligenciát, és egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp BrainMAX segítségével

A vállalati kereső segítségével azonnal megtalálhat bármit

A ClickUp Enterprise Search kiterjeszti az AI-alapú keresési funkciókat az egész munkaterületre, így a válaszok nem korlátozódnak egyetlen projektre, dokumentumra vagy eszközre.

A ClickUp Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a fájlokat és a frissítéseket

Az Enterprise Search segítségével egy helyről kereshet a feladatok, a dokumentumok, a megjegyzések és a kapcsolódó alkalmazások, például a Google Drive, a Notion, a Slack és a Gmail között. Beírhat egy egyszerű kulcsszót vagy kérdést, és azonnal megtalálhatja a megfelelő fájlt, frissítést vagy beszélgetést anélkül, hogy emlékeznie kellene a tárolási helyre, vagy alkalmazások között kellene váltania.

Csökkentse a felesleges munkát és növelje a hatékonyságot

A munka megszervezése után gyakran a ismétlődő nyomon követések és a kézi frissítések okoznak nehézségeket. A ClickUp Automations háttérben kezeli az ismétlődő feladatokat, így megszünteti ezt a felesleges munkát.

Kapcsolja be a szükséges automatizálási funkciókat, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével

Lehetővé teszi a feladatok automatikus kiosztását, az állapotok frissítését, a munkák szakaszok közötti áthelyezését, vagy a megfelelő személyek értesítését, ha valami változik. Ezeket a szabályokat egyszerű feltételek (nem technikai logika) alapján állítják be, ami azt jelenti, hogy a mindennapi projektmunkafolyamatok következetesek maradnak, anélkül, hogy emlékeztetőkre vagy manuális beavatkozásra lenne szükség.

A ClickUp Super Agents még egy lépéssel tovább megy, mivel nem csupán szabályok, hanem a kontextus alapján is cselekszik. Az ügynökök figyelemmel kísérhetik a munkát, azonosíthatják a kockázatokat, összefoglalhatják a változásokat, vagy javaslatokat tehetnek a következő lépésekre a munkaterületen zajló események alapján.

Például egy Super Agent figyelemmel kísérheti a projekt ütemtervét, észlelheti, ha a feladatok elmaradnak, jelzi a potenciális kockázatokat, és automatikusan felszólítja a megfelelő személyt, hogy tegyen lépéseket.

Kövesse nyomon hatékonyan a projekt állapotát és teljesítményét

Végül a ClickUp Dashboards segítségével világos, valós idejű képet kaphat a projektek teljesítményéről anélkül, hogy bonyolult jelentéseket vagy táblázatokat kellene értelmeznie. A rendszer az élő adatokat közvetlenül a csapata által naponta frissített feladatokból nyeri, így a haladás, a munkaterhelés, a jóváhagyások és az ütemtervek az Ön számára fontos mutatók mellett jelennek meg.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a projekt előrehaladását az ütemtervek, a munkaterhelés és a legfontosabb mutatók nyomon követésével.

A ClickUp legjobb funkciói

A projektfelvétel egyszerűsítése: Rögzítse a beérkező kéréseket és visszajelzéseket Rögzítse a beérkező kéréseket és visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével, majd automatikusan irányítsa őket több projektbe, kézi válogatás nélkül

Tegye terveit vizuálisan is láthatóvá: Brainstormingoljon digitális vásznakon Brainstormingoljon digitális vásznakon a ClickUp Whiteboards segítségével, és alakítsa át az alakzatokat vagy a post-it cetliket nyomon követhető feladatokká

Tartsa a beszélgetéseket a végrehajtáshoz kapcsolva: Beszélje meg a munkát közvetlenül Beszélje meg a munkát közvetlenül a ClickUp Chatben , és rendeljen feladatokat az üzenetekből anélkül, hogy eszközt váltana vagy elveszítené a kontextust

Használja ki az értekezletek lendületét: rögzítse a hívásokat, készítsen AI-alapú összefoglalókat, és hozzon létre összekapcsolt teendőket a rögzítse a hívásokat, készítsen AI-alapú összefoglalókat, és hozzon létre összekapcsolt teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével a ClickUp, a Zoom vagy a Microsoft Teams alkalmazásokban

Proaktív idő- és költségvetés-ellenőrzés: Kezelje a számlázható időt, és észlelje korán a költségvetési kockázatokat Kezelje a számlázható időt, és észlelje korán a költségvetési kockázatokat a ClickUp beépített időkövetési funkcióival

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazás ugyan teljes értékű asztali élményt nyújt, de egyes fejlett funkciók kezelése asztali számítógépen egyszerűbb.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4540 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó szerint:

Bárki számára, aki a munkát, az iskolát, a családot és a személyes célokat egyensúlyozza, a ClickUp nem csupán egy alkalmazás. A második agyává válik. Segített nekem rendszert teremteni életem egyik legforgalmasabb és legnyomasztóbb időszakában, és őszintén nem tudom, hogyan tudtam volna nélküle a pályán maradni. Ha még hezitál, egyszerűen kezdje el. Már a ingyenes csomag is hatékonyabb, mint a legtöbb fizetős eszköz a piacon.

2. Asana (A legjobb strukturált projekttervezéshez és célkövetéshez, amely skálázható anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat)

A hagyományos projektmenedzsment eszközök vagy túlságosan leegyszerűsítik a munkát, vagy a projektek növekedésével egyre bonyolultabbá válnak. Az Asana azonban olyan struktúrát kínál, amely skálázható, ugyanakkor a nem technikai felhasználók számára is könnyen kezelhető marad.

Kezdje az Asana célkezelési funkcióival, hogy mérhető célokkal és határidőkkel egyértelmű projektcélokat határozzon meg. Ezután kézzel vagy automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást, és ossza meg a célokat a megfelelő személyekkel, hogy a belső csapatok összehangoltan dolgozhassanak.

Ez a feladatkezelő alkalmazás a munkák közötti kapacitástervezést is támogatja. Láthatja, hol vannak a munkatársak, és megoszthatja a magas szintű erőforrás-terveket, hogy segítsen csapatának a munkák pontosabb kiosztásában és kiegyensúlyozásában.

Ezen felül a beépített mesterséges intelligencia segít abban, hogy tájékozott maradjon anélkül, hogy át kellene böngésznie a jelentéseket. Ez azt jelenti, hogy tömör előrehaladási összefoglalókat készíthet, és közvetlenül a projektadatokból kaphat javaslatokat a következő logikus lépésekre.

Az Asana legjobb funkciói

Optimalizálja a munkaterhelés elosztását valós időben azáltal, hogy ellenőrzi, hány órája van minden egyes személynek, és nyomon követi a becsült és a tényleges időt.

Kövesse nyomon a kapcsolódó projekteket portfóliók segítségével, hogy központi áttekintést kapjon, és egy helyről együttműködhessen a globális csapatokkal

Egységesítse a folyamatokat a szervezet egészében olyan újrafelhasználható folyamatcsomagok létrehozásával, amelyek segítenek a távoli csapatoknak az egységes munkamódszerek bevezetésében

Az Asana korlátai

A fejlett MIS-szintű jelentéskészítés manuális munkát vagy külső eszközöket igényel a mélyebb, testreszabható betekintés érdekében

Nincs lehetőség a felelősök és a határidők letiltására, illetve nem feladat jellegű elemek létrehozására.

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Könnyen használható, és segít a kisebb csapatoknak nyomon követni a munkájukat. Az Asana feladat táblái és listái rendet tartanak, és megkönnyítik a célok elérését. Tetszik, hogy milyen egyszerű azok számára, akik még nem jártasak a projektmenedzsmentben.

👀 Tudta? A válaszadók 42%-a egy vagy több teljes napot tölt a projektjelentések kézi összeállításával. Eközben 72% úgy véli, hogy a PMO hatásköre és felelősségei tovább fognak bővülni, a Wellingtone „The State of Project Management Report 2025” című jelentése szerint.

3. monday.com (A legjobb vizuális projektkövetéshez, egyértelmű felelősségi körökkel és a haladás áttekinthető megjelenítésével)

A monday.com vizuális, táblázatszerű táblákra épül, amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a munka állását. A színkódolt oszlopok egyértelműen jelzik a felelősséget, az állapotokat, az előrehaladást és a határidőket, így nincs szüksége technikai ismeretekre ahhoz, hogy megértse, mire kell figyelnie.

A tervezés és ütemezés során az eszköz segít egy világos alapvonalat meghatározni, valamint összehasonlítani a tervezett ütemtervet a tényleges előrehaladással. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Gantt-diagramok és a kritikus út átfedései, könnyen felismerheti a függőségeket, és időben módosíthatja az ütemtervet, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

A platform automatizálási funkciókat és azonnal használható sablonokat is kínál, hogy a munka zökkenőmentesen haladjon. Az előre elkészített opciók segítségével automatizálhatja a frissítéseket és a feladatok kiosztását, míg a kész sablonok segítségével gyorsan elindíthat több projektet is.

monday.com legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt, hogy javítsa a jövőbeli tervezést és pontosabban becsülje meg a munkaterhelést

Rögzítse a projektigényeket strukturált űrlapok segítségével, és egyszerűsítse a jóváhagyási és prioritási folyamatokat

Kövesse nyomon a projekteket és a csapat rendelkezésre állását irányítópultok és részletes jelentések segítségével, hogy megalapozott döntéseket hozhasson

A monday.com korlátai

A táblák átszervezése vagy a sablonok cseréje a beállítás után nehézkes és frusztráló lehet

monday.com árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5690 értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-értékelés:

Nagyon elégedett vagyok a monday.com-mal, valamint a rendszer értékével és áttekinthetőségével. A felület tiszta, intuitív és könnyen beállítható, így szinte tanulási görbe nélkül hozhatunk létre hatékony, jól szervezett táblákat és egyszerű munkafolyamatokat; ez megkönnyíti az új felhasználók számára az azonnali belépést, amint hozzáadom őket.

📮 ClickUp Insight: Minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy a feladataihoz kapcsolódó további információkat keres. Ez a teljes munkahét közel 40%-a, amit olyan dologra pazarolnak, ami csak néhány másodpercet igényelne! A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Enterprise Search és ClickUp Brain funkciói egyesítik az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan azt találja meg, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy az eszközök között kellene váltogatnia.

4. Trello (A legjobb egyszerű, kártyalapú feladatkezeléshez és könnyű projekt szervezéshez)

via Trello

Az Atlassian által fejlesztett Trello egy egyszerű, kártyalapú feladatkezelő eszköz, amely a Kanban-módszeren alapul. Minden kártya egy adott feladathoz kapcsolódó összes információt egy helyen tárol, beleértve a leírásokat, ellenőrzőlistákat, határidőket és mellékleteket.

Ha a munka több projektre terjed ki, a kártyák tükrözése segít a rendszerezésben. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz a kártya több táblán is megjelenjen, így a feladatok duplikálása vagy a láthatóság elvesztése nélkül követheti nyomon a kapcsolódó munkákat különböző kontextusokban.

A Power-Ups kiegészítők bővítik a Trello táblák funkcióit olyan funkciók hozzáadásával, mint a naptárak, az egyéni mezők, a jelentések vagy az integrációk, és mindezt csak akkor, amikor szüksége van rájuk. A Butler ezt kiegészíti egyszerű, szabályalapú automatizálással, amely csökkenti az ismétlődő műveleteket és minimális kézi erőfeszítéssel tartja mozgásban a munkát.

A Trello legjobb funkciói

Alakítsa át e-mailjeit rendezett teendőlistákká úgy, hogy továbbítja őket a Trello Beérkező levelek mappájába, ahol a mesterséges intelligencia rögzíti a legfontosabb részleteket és a releváns linkeket

Küldje el a fontos Slack- vagy Microsoft Teams-üzeneteket a Trello-ba, hogy azok AI által generált összefoglalóval megjelenjenek a Beérkező levelek mappájában

A feladatok átcsoportosítását közvetlenül a Google Naptárból és az Outlookból is elvégezheti, így könnyedén nyomon követheti a munkát

A Trello korlátai

A fejlett jelentéskészítés és a függőségek nyomon követése gyakran Power-Up-okra vagy kiegészítő eszközökre támaszkodik

Ahogy a táblák bővülnek, zsúfoltnak tűnhetnek, és megnehezíthetik az információkhoz való hozzáférést

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/felhasználó havonta

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Unlimited: 17,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 960 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 450 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A Trello-t azért találom hasznosnak, mert segítségével áttekinthetem az általam végzett projektek, feladatok stb. összképét. Úgy gondolom, hogy a Trello erőssége abban rejlik, hogy nagyon egyszerű (táblák, listák, kártyák) és könnyen használható, így szinte bármire alkalmazható, ahol információkat kell rendszerezni.

5. Notion (A legjobb választás rugalmas projekt szervezéshez és strukturált tudásmegosztáshoz egy munkaterületen belül)

via Notion

A Notion a projekteket strukturált adatbázisokként szervezi, ami azt jelenti, hogy nem korlátozódik az alapvető feladatlistákra. Egy helyen rögzítheti az olyan részleteket, mint a feladatok, a felelősök, az állapotok, a határidők, a címkék és a kiegészítő információk, miközben összekapcsolhatja a kapcsolódó adatokat, hogy elkerülje az információszigetek kialakulását.

Vezesse a napi munkát egyszerű ellenőrzőlisták segítségével, majd váltson át az idővonalra, ha meg kell értenie, hogyan illeszkednek egymáshoz a projektek. Ez megkönnyíti a függőségek felismerését és a határidők módosítását anélkül, hogy a terveket duplikálnia vagy a nézeteket újra kellene építenie.

A platform emellett mesterséges intelligenciával működő ügynököket is biztosít az ismétlődő projektkarbantartási feladatok kezeléséhez. Beállításuk után ezek az ügynökök képesek megválaszolni a gyakori kérdéseket vagy elvégezni a rutin jellegű nyomon követési feladatokat, így a munka folyamatos kézi beavatkozás nélkül is folytatható.

Az Enterprise Search egyetlen helyet biztosít a válaszok kereséséhez. A Notionban és a kapcsolódó eszközökben keres, és jóváhagyott forrásokból származó eredményeket ad vissza kontextussal és hivatkozásokkal, így segít megbízható információkat találni anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A Notion legjobb funkciói

Szűrje és rendezze az információkat, hogy az Önnek kiosztott feladatokra vagy a pillanatnyilag szükséges részletekre koncentrálhasson

Szabályozza a láthatóságot és a szerkesztést részletes jogosultságokkal, amelyek automatikusan biztosítják a megfelelő hozzáférést a megfelelő személyek számára

Rögzítse automatikusan a végtelenül hosszú értekezleteket, és kapjon mesterséges intelligenciával készített értekezleti jegyzeteket és hasznos összefoglalókat, amelyeket azonnal felhasználhat a munkaterületén

A Notion korlátai

A Notionból hiányoznak a mélyebb projektmenedzsment funkciók, mint például a natív időkövetés

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/tag/hónap

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 10 210 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2680 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője szerint:

A felület tiszta, modern és intuitív. Még a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók is gyorsan megértik, hogyan lehet oldalakat létrehozni és az információkat rendszerezni. A blokkok, sablonok és gyorsbillentyűk drag-and-drop funkciója gyorsabbá és strukturáltabbá teszi a munkát.

6. Basecamp (A legjobb egyszerű projektkommunikációhoz és átláthatósághoz, bonyolult munkafolyamatok nélkül)

via Basecamp

Azok számára, akik egyszerűen és áttekinthetően szeretnék kezelni a munkájukat, a Basecamp jó választás. Az alkalmazás megnyitásakor a kezdőképernyőn egy áttekinthető nézetben jelennek meg a projektek, az ütemterv, a feladatok és a közelgő események.

Ha nyomon kell követnie az időt a számlázáshoz, vagy meg kell értenie, hogyan oszlik meg a munka, az eszköz kiegészítőként kínálja a Timesheet funkciót. Ez lehetővé teszi a teendőkkel és dokumentumokkal töltött idő rögzítését az időgazdálkodás javítása érdekében.

Nem kell bonyolult jelentésekhez folyamodnia ahhoz, hogy tisztában legyen a helyzet állásával. A Lineup, a Mission Control és a Hill Charts világos képet adnak az előrehaladásról anélkül, hogy elárasztanák Önt adatokkal. A Hey menü összegyűjti azokat a dolgokat, amelyekre figyelnie kell, a Pings pedig tiszta felületet biztosít a gyors oda-vissza kommunikációhoz, ha valamit meg kell oldani.

A Basecamp legjobb funkciói

Használja újra a projekt sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, miközben pontosan kiválaszthatja, hogy az ügyfelek mit láthatnak, és mi marad magánjellegű

Rendezze meg eseményeit zökkenőmentesebben az egy kattintással elérhető videohívások és a mindennapi nyelv használatának támogatása segítségével

Tekintse át az összes projektben lévő, még ki nem osztott munkát egyetlen jelentésben, hogy még mielőtt bármi elmaradna, kioszthassa a feladatokat és meghatározza a határidőket

A Basecamp korlátai

A feladatrendszer egyszerű, ami korlátozó lehet, ha fejlettebb munkafolyamatokra, egyéni állapotokra, függőségekre vagy jelentésekre van szüksége

Az értesítések túlterhelőek lehetnek, vagy könnyen elkerülhetik a figyelmét a korlátozott vezérlés miatt

A Basecamp árai

Ingyenes

Plus: 15 USD/felhasználó havonta

Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5440 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megosztja tapasztalatait:

A Basecamp egyszerűsége számomra a legnagyobb előny. Projekt-dashboardjai világos áttekintést nyújtanak a prioritásokról, az akadályokról és a felelősségi körökről, ami minimálisra csökkenti azokat a zavaró tényezőket, amelyek gyakran lassítják a döntéshozatalt. Tetszik, hogy minden projekt rendelkezik olyan beépített eszközökkel, mint a üzenőfal, a teendőlista, a dokumentumok és a fájlok, így nem kell több más platformon keresgélnem a frissítéseket.

🚀 A ClickUp előnye: Több mint 1000 ingyenes, előre elkészített sablonnal a ClickUp megszünteti a projektmenedzsment legnehezebb részét: az indulást. Nem kell munkafolyamatokat terveznie vagy komplex rendszereket konfigurálnia a semmiből. Egyszerűen adjon hozzá egy ClickUp-sablont a munkaterületéhez, és azonnal kezdhet dolgozni.

7. Smartsheet (A legjobb táblázatos stílusú projektmenedzsmenthez, automatizálással és adatalapú betekintéssel)

A Smartsheet egy felhőalapú projektmenedzsment-platform, amely ötvözi a táblázatok ismerős kezelhetőségét a strukturált munkamenedzsmenttel. Központi helyet kap a munka tervezéséhez és kezeléséhez anélkül, hogy egy teljesen új felületet kellene megtanulnia.

A platform hatékony képleteket kínál a számítások automatizálásához és az adatok projektek közötti összekapcsolásához, a frissítések pedig valós időben jelennek meg. Emellett megkönnyíti az adatgyűjtést a márkás, testreszabható űrlapok segítségével, amelyekkel következetes információkat gyűjthet a kérésekhez vagy visszajelzésekhez.

A Smartsheet AI intelligenciával tölti meg munkáját azáltal, hogy betekintést nyújt és segít a komplex adatok értelmezésében anélkül, hogy speciális ismeretekre lenne szükség. Ez csökkenti a kézi munkát és támogatja a jobb döntéshozatalt a projektek növekedésével.

A Smartsheet legjobb funkciói

Képzelje el a legfontosabb trendeket testreszabható diagramok, például burndown- és idősor-nézetek segítségével, amelyek megkönnyítik az adatok értelmezését

Automatizálja a rugalmas projektmunkafolyamatokat több művelettel és feltétellel olyan eszközökön keresztül, mint a Microsoft Teams és a Slack

Irányítsa az értesítéseket, hogy az alkalmazáson belüli riasztások és e-mailes frissítések révén kiemelje a fontos feladatokat és jóváhagyásokat

A Smartsheet korlátai

A Smartsheet irányítópultjain nincsenek részletes elemzési és szűrési lehetőségek, és a vizualizációk más eszközökhöz képest korlátozottnak tűnnek.

A Smartsheet árai

Ingyenes próba

Pro: 12 USD/tag/hónap

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 21 420 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3470 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely ötvözi a táblázatok megszokott megjelenését a hatékony projektmenedzsment funkciókkal. Ezen felül robusztus együttműködési eszközei, mint például a valós idejű frissítések, a megjegyzések és a fájlmegosztás, megkönnyítik a csapatok hatékony együttműködését.

8. Airtable (A legjobb a strukturált adatokon alapuló, kódolás nélküli, nagymértékben testreszabható munkafolyamatokhoz)

via Airtable

Az Airtable-ben végzett munka strukturált mezők, például legördülő menük, mellékletek, dátumok és összekapcsolt rekordok köré épül. Összekapcsolhatja a táblázatokat, így a projektek és az eszközök kapcsolatban maradnak, ami segít az egyéni munkafolyamatok kezelésében anélkül, hogy kódra vagy külön fájlokra lenne szüksége.

Az adatok megtekintése és használata rugalmas. Váltson a rács, a kanban, a naptár és az idővonal nézetek között, hogy a kreatív csapatok ugyanazokat az adatokat a számukra legmegfelelőbb formátumban dolgozhassák fel. A platform beépített mesterséges intelligenciája és kódírás nélküli automatizálási funkciói ezután automatikusan futtatják a munkafolyamatokat, és a projektadatokat világos összefoglalókba és strukturált betekintésekbe alakítják.

Az Airtable legjobb funkciói

Készítsen alkalmazásszerű felületeket a csapatvezetők számára, hogy csak a munkájukhoz releváns mezőket és műveleteket lássák, anélkül, hogy megváltoztatnák az alapul szolgáló adatokat

Készítsen gyorsan termeléskész alkalmazásokat az Omni segítségével, amely természetes beszélgetés útján generál AI-alapú alkalmazásokat, és feltárja az adatokból és az internetről nyert betekintéseket.

Készítsen irányítópultokat, diagramokat és jelentéseket a bővítmények segítségével, amelyek megfelelnek a csapatvezetők jelentési igényeinek, és így láthatóvá teheti a legfontosabb mutatókat.

Az Airtable korlátai

A Lista nézetben nincs lehetőség az elsődleges mező rögzítésére, és nincs egyszerű módszer a képek tömeges letöltésére.

A képletekkel való munka zavaros lehet, mivel nem mindig egyértelmű, hogy melyik típus alkalmazandó az egyes esetekben

Az Airtable árai

Ingyenes

Team: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati szint: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3180 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Reddit-vélemény:

Imádom, hogy szinte bármilyen funkciót hozzáadhatok, amint rájövök, hogy szükségem van rá. Tökéletes azok számára, akik teljesen személyre szabott megoldást szeretnének, és élvezik a megvalósítását.

9. Teamwork (A legjobb választás ügyfélközpontú projektmenedzsmenthez, integrált időkövetéssel és számlázási átláthatósággal)

via Teamwork

A nem technikai felhasználók számára gyakran nehéz egyszerűen ellenőrizni a haladást és az időfelhasználást, mivel több eszközre kell támaszkodniuk, és különböző munkafolyamatokat kell megtanulniuk ahhoz, hogy naprakészek maradjanak.

A Teamwork ezt úgy oldja meg, hogy az együttműködést és az időnyilvántartást közvetlenül a napi munkához köti. Hozzáférést adhat az ügyfeleknek bizonyos projektekhez, így azok egy helyen tekinthetik meg az állapotfrissítéseket és a befejezett munkákat.

Ugyanakkor a csapata közvetlenül a feladatokhoz rögzíti az időt, így az időadatok pontosak maradnak, és a valódi munkához kapcsolódnak, nem pedig különálló eszközökhöz vagy manuális jelentésekhez.

Emellett a komplex tervezési fogalmak bevezetése nélkül is könnyebben érthetővé teszi a munkaterhelést és a projekt állapotát. Gyorsan megtekintheti a csapat rendelkezésre állását, hogy felismerje a túlterhelést, és összehasonlítsa a becsült és a tényleges időt, hogy ellenőrizze, a projektek a keretek között maradnak-e.

A Teamwork legjobb funkciói

Küldje el a nyomon követett időadatokat közvetlenül a számlázási munkafolyamatokba, és biztosítson pénzügyi átláthatóságot a szolgáltató csapatok számára anélkül, hogy új pénzügyi rendszert kellene bevezetni

Szervezze a munkát mérhető eredmények vagy mérföldkövek köré, hogy a távoli csapatok ne veszítsék szem elől a nagyobb célt

Teljes projektsablonok mentése és alkalmazása a szállítás egységesítése érdekében, anélkül, hogy újra kellene kialakítani a feladatok kiosztását ismétlődő vagy hasonló munkák esetén

A Teamwork korlátai

A legfontosabb funkciók nehezen megtalálhatók, a felhasználói felület pedig elavultnak és nem intuitívnak tűnhet.

A korlátozott testreszabási lehetőségek miatt az értesítések gyorsan felhalmozódhatnak

A Teamwork árai

Ingyenes

Deliver: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 25,99 USD/felhasználó havonta

Ár: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Teamwork értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 900 értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-felhasználó az eszközről:

Imádom, ahogy a Teamwork.com segít áttekinteni az összes feladatot, egyenként nyomon követni őket, és konkrét fejlesztőkhöz vagy csapattagokhoz rendelni őket. Az is tetszik, hogy teljesen egyszerű beállítani. Csak be kell jelentkezni, és máris elkezdhetjük a munkát. Ráadásul a Slackkel való integrációja nagyon hasznos számunkra, mivel zökkenőmentesebbé teszi az együttműködést.

10. Wrike (A legjobb kreatív és operatív munkák kezeléséhez, kontextusfüggő együttműködéssel és jóváhagyásokkal)

via Wrike

Akár kreatív, akár operatív munkát irányít, a Wrike technikai szakértelem nélkül is támogatja a projektmenedzsmentet és a kontextusfüggő együttműködést.

Vizuális munkaterhelési nézeteket biztosít, amelyek világos, könnyen olvasható diagramokon mutatják be a csapat kapacitását, így könnyebb megérteni, ki túlterhelt és hol szükségesek kiigazítások.

A platform emellett a munkához közvetlenül kapcsolódó, továbbfejlesztett együttműködési funkciókat is kínál. A feladatokon belül megtekintheti a képeket és egyéb fájlokat, valamint megjegyzéseket vagy kommentárokat fűzhet azokhoz a részekhez, amelyekre figyelmet kell fordítani.

A vizuális tervezést támogató Wrike Whiteboard és a leírások és összefoglalók elkészítését segítő Wrike Copilot segítségével ötleteket gyűjthet és rutinszerű frissítéseket kezelhet anélkül, hogy további eszközökre lenne szüksége.

A Wrike legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen kódírás nélküli AI-ügynököket a kockázatok figyelemmel kíséréséhez, az erőforrások automatikus kiosztásához és a manuális koordináció csökkentéséhez

Kövesse nyomon és kezelje a dokumentumok jóváhagyását egy helyen, hogy korán felismerje a függőben lévő teendőket, és elkerülje a jóváhagyással kapcsolatos késedelmeket

Használjon fejlett BI-elemzési és jelentéskészítő eszközöket, hogy a projektadatokat olyan egyértelmű betekintéssé alakítsa, amely támogatja a jobb döntéshozatalt

A Wrike korlátai

A platform használatának megtanulása időt igényel, különösen a fejlettebb funkciók, például az automatizálások és az egyéni mezők használata esetén.

A platformon egyes műveletek több kattintást igényelnek a vártnál, és a régebbi elemek megkeresése lassú lehet

A Wrike árai

Ingyenes

Team: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 25 USD/felhasználó havonta

Pinnacle: Egyedi árazás

Apex: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2870+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Wrike-ról?

A Capterra értékelése szerint:

Tetszik a termék elrendezése, általános hangulata és a felhasználói élmény. Úgy gondolom, hogy a Microsoft Teams-szel és az értesítési rendszerekkel való integráció nagyon jól működik. Élvezem a különböző nézeteket, szerintem a Gantt-diagram a Wrike egyik legjobb változata ennek a nézetnek. A naptár nagyon jól működik, és jobban integrálva van, mint más projektmenedzsment eszközök.

A nem technikai felhasználók számára készült legjobb projektmenedzsment szoftvereknek átláthatóságot kell biztosítaniuk a mindennapi munkában. A legtöbb eszköz azonban vagy nem elég strukturált ahhoz, hogy megbízható maradjon, vagy a projektek növekedésével túlterheltté válik.

A ClickUp úgy oldja meg ezt a problémát, hogy elkerüli a bonyolultságot, miközben megadja a valódi munkák kezeléséhez szükséges struktúrát. A feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, űrlapok és táblák mind egy összekapcsolt munkaterületen találhatók, így a tervek és a végrehajtás soha nem kerülnek egymástól távol.

Ezen felül a ClickUp Brain kontextusfüggő mesterséges intelligenciát is kínál, amely kérdésekre válaszol és a tényleges munkája alapján javasolja a következő lépéseket.

