AI szuperügynök munkafolyamat-példák: 12 gyakorlati felhasználási eset a ClickUp-ban

Könnyű lelkesedni az AI-ügynökökért, amikor látja a kifinomult bemutatókat és a nagy ígéreteket. Aztán leül, hogy ténylegesen beállítson egyet a saját munkájához... és elkezdenek felmerülni a kérdések.

Hova illeszkedik? Mit kell kezelnie? Mitől kell tartózkodnia?

A ClickUp AI szuperügynökök átveszik a munkája ismétlődő részeit, és megtanítják a munkaterületét, hogyan kell azokat következetesen kezelni. Ha ezt jól végzi, olyan rendszert kap, amely a csapatával együtt működik, jelzi a fontos dolgokat, és előreviszi a munkát anélkül, hogy további tisztítási munkát igényelne.

Ebben az útmutatóban 12 gyakorlati szuperügynök munkafolyamat-példát láthat, amelyek a ClickUp-on belüli valós, mindennapi munkán alapulnak.

Mi az a szuperügynök?

A ClickUp szuperügynök egy mesterséges intelligenciával működő csapattag, aki a munkaterület élő kontextusát felhasználva több lépésből álló munkafolyamatokat tud tervezni, megfontolni és végrehajtani. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp szuperügynökeivel

Az alapvető üzleti folyamatok automatizálásától eltérően, amely rögzített kiváltó események alapján működik, ezek az ügynökök alkalmazkodnak a projektekben, a ClickUp feladatokban, a dokumentumokban és a csevegési szálakban zajló eseményekhez, majd a megfelelő eszközökkel és adatokkal lépnek akcióba.

Íme, mi különbözteti meg őket más AI termelékenységi eszközöktől:

Alapértelmezés szerint kontextusérzékeny: élő kontextust von le meghatározott feladatokból, dokumentumokból, megjegyzésekből és csevegőüzenetekből a döntéshozatalhoz.

Több lépésből álló tervezés: Teljes munkafolyamatokat futtat végig: elolvassa a feladatot, kutatja a kontextust, frissíti a dokumentumot, értesíti a tulajdonosokat és elkészíti a követési tervet.

Együttműködésre tervezve: Úgy működik, mint egy csapattárs Úgy működik, mint egy csapattárs a ClickUp Chat és Tasks alkalmazásokban; manuálisan indíthatja el, vagy beállíthatja, hogy automatikusan, ütemezés szerint működjön.

Konfigurálható és hatókörrel rendelkező: Lehetővé teszi, hogy pontosan szabályozza, mely eszközökhöz és adatforrásokhoz férhet hozzá, beleértve a kiválasztott külső alkalmazásokat is.

Emberi beavatkozás a tervezés során: Kritikus műveletekhez emberi jóváhagyás szükséges, minden lépés naplózásra kerül a láthatóság érdekében.

Idővel tanul: A visszajelzések és a múltbeli eredmények alapján alkalmazkodik, ahogy a munkafolyamatok megismétlődnek.

Konfiguráljon több lépésből álló munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents testreszabható eszközeivel és adatforrásaival

Kíváncsi arra, hogy a szuperügynökök valójában hogyan működnek? Nézze meg ezt a rövid magyarázatot, mielőtt belevágnánk a példákba, amelyeket azonnal alkalmazhat! 👇🏽

A kiváló szuperügynök munkafolyamat felépítése

A szuperügynök munkafolyamat egy meghatározott lánc, amely bemenetekből, szabályokból, eszközökből és ellenőrzésekből áll, és amely a munkaterületén található nyers jeleket konzisztens, ellenőrizhető eredményekké alakítja. A cél nem minden automatizálása, hanem a működési hatékonyság növelése egy olyan megbízható út kialakításával, amely a jeltől az eredményig vezet, és amely hibák nélkül, ismételten futtatható.

Minden hatékony munkafolyamat hasonló alapszerkezetet követ, még akkor is, ha a felhasználási esetek változnak. Íme, mit jelent az egyes részek a gyakorlatban, és hogyan működnek együtt. 👇

Bemenet

Minden egy jelzéssel vagy bemenettel kezdődik. Ez a jelzés lehet egy feladatfrissítés, egy új dokumentum, egy csevegőüzenet, egy értekezlet jegyzetek, egy űrlap beküldése vagy akár egy állapotváltozás.

A konkrét, stabil bemenetek előre jelezhető eredményekhez vezetnek, míg a homályos bemenetek nem egyértelmű eredményeket hoznak. Minden munkafolyamatnak standard bemeneti típusokkal kell kezdődnie, hogy az ügynök mindig tudja, mire reagál.

📌 Példa: A felépítés jobb megértése érdekében nézzük meg egy napi ügyfél-előkészítő ügynök munkáját, akinek a feladata az ügyfélmegbeszélésekkel kapcsolatos bejegyzések keresése az ügyfélkapcsolati menedzser naptárában, és az ügyfélkapcsolati menedzser segítése az egyes megbeszélések kontextusának megfelelő előkészítésében. Így néz ki az ügynök bevitele: A saját adatait olyan releváns eszközök beolvasásával gyűjti össze, mint a Naptár, a Gmail szálak, a ClickUp Docs és mások.

Trigger

Semmi sem működhet „csak azért, mert valami megváltozott”. A kiváltó tényező határozza meg, hogy mikor indulhat el a munkafolyamat. Ez az a pillanat, amikor az ügynök reagálhat a bejövő információra. A kiváltó tényező lehet manuális, például az ügynök megjelölése, vagy automatikus, például állapotváltozás, ütemezés vagy automatizálás.

A triggerek megakadályozzák a véletlen futtatásokat és a munka duplikálását. Ha ez a rész nem megfelelő, a munkafolyamatok gyorsan zavarossá válhatnak.

📌 Példa: A példánkban szereplő Daily Client Prep Agent (Napi ügyfél-előkészítő ügynök) naponta 8 órakor fut. Ezen kívül akkor is elindulhat, ha valaki megemlíti a ClickUp munkaterületen, közvetlen üzenetet küld neki a ClickUp Chatben, vagy hozzárendeli egy ClickUp feladathoz.

🔍 Tudta? A „szoftverügynök” kifejezés az 1980-as és 1990-es években nyert jelentős teret, amikor virágzott a decentralizált mesterséges intelligencia (DAI) és az autonóm, célorientált rendszerek kutatása. Ebben az időszakban a kutatók a passzív, szabályalapú programok építéséről áttértek az aktív, egyre autonómabb „ügynökök” létrehozására, amelyek komplex, dinamikus környezetben képesek a felhasználók nevében cselekedni.

Döntési szabályok

A döntési szabályok határozzák meg a munkafolyamat határait. Meghatározzák, hogy az ügynök mit tegyen, mit hagyjon figyelmen kívül, és mikor álljon le és továbbítsa az ügyet.

Itt találhatók a „semmit sem tenni” előre meghatározott szabályok. Valós példák közé tartozik az alacsony prioritású elemek kihagyása, a szükséges adatok hiányában történő eskalálás vagy a kontextus hiányában történő leállítás. A döntési szabályok a fő ellenőrzési réteg, amely az ügynököt a hatókörön belül tartja és megakadályozza a kockázatos automatizálást.

📌 Példa: Mi történik egy olyan napon, amikor nincs ügyfélmegbeszélés? A döntési szabályok segítenek a Daily Client Prep Agent-nek az ilyen speciális helyzetek/szélsőséges esetek kezelésében.

Miután az ügynök tudja, hogy cselekednie kell, ez a réteg határozza meg, hogy hogyan cselekedhet. Ez komplex feladatok létrehozását vagy frissítését, adatok lekérését a Docs-ból, üzenetek megfogalmazását, kontextus lekérését a vállalat tudásbázisából vagy a tulajdonosok értesítését jelentheti. Minél szigorúbb ez a beállítás, annál biztonságosabbá válik a munkafolyamat.

Az eszközök és jogosultságok korlátozása csökkenti a mellékhatásokat, és megkönnyíti annak előrejelzését, hogy az ügynök mit tud és mit nem tud megváltoztatni.

📌 Példa: A napi ügyfél-előkészítő ügynöknek a kijelölt feladatok elvégzéséhez hozzáférnie kell az ügyfélkapcsolati menedzser naptárához, Gmail-fiókjához és a ClickUp Docs/Workspace-hez. Az ügynök készségei (az eszközökhöz való hozzáférés képessége), tudása és memóriája segítik a feladatai elvégzésében.

🔍 Tudta? A robotikus folyamatok automatizálása (RPA) a 2000-es évek elején kezdett jelentős teret nyerni, különösen a banki és biztosítási szektorban. A korai RPA-eszközök a felhasználói felületen utánozták az emberi tevékenységeket – gombok kattintása, adatok másolása, űrlapok kitöltése – anélkül, hogy mély integrációra lett volna szükség a háttérrendszerekkel.

Kimeneti formátum

A „kész” fogalmának soha nem szabad kétértelműnek lennie. A kimeneti formátum minden alkalommal meghatározza az eredmény alakját. Példák: egy adott egyéni mezőkkel kitöltött feladattal, egy rögzített szakasz elrendezéssel frissített dokumentummal vagy egy szabványos tárgyú üzenettel és a következő lépések ellenőrzőlistájával.

A strukturált kimenetek lehetővé teszik az eredmények felülvizsgálatát, ellenőrzését és könnyű újrafelhasználását. A szabad formátumú válaszok nem skálázhatók jól, mert nehezebb őket érvényesíteni és nehezebb velük továbbhaladni.

Emberi ellenőrzőpontok

Nem mindennek kell szünet nélkül végigfutnia. Az ellenőrzőpontok azok a pillanatok, amikor a munkafolyamat átadódik egy személynek, mielőtt valami nagy hatással bíró esemény bekövetkezik. Itt történnek a jóváhagyások, megerősítések vagy szerkesztések.

A cél az, hogy biztonságos átadások jöjjenek létre, amikor az eredmények hatással vannak az ügyfelekre, a pénzre vagy a szállítási kötelezettségvállalásokra. Az ellenőrzőpontok a munkafolyamat-automatizálást kontrollált rendszerré alakítják, ahelyett, hogy fekete dobozzá válna.

Mérés

Ez az elem határozza meg, hogy hogyan tudhatja meg, hogy a munkafolyamat valóban működik-e. Ha nem méri, akkor nem tudja megmondani, hogy a munkafolyamat segít-e, vagy csendben problémákat okoz.

A mérési mutatók között szerepel a megtakarított idő, a feldolgozott mennyiség, a hibaarány, az elkerült újramunka és az eredmény minősége. A világos mutatók egyértelművé teszik, mikor kell módosítani a döntési szabályokat, a bemeneti adatokat vagy a kimeneti adatokat.

A következő elvet alkalmazva olyan munkafolyamatokat tervezhet, amelyek a valós működés során is megállják a helyüket:

Válasszon egy megismételhető eredményt: A munkafolyamatokat úgy tervezze meg, hogy azok egy következetes eredményt hozzanak. Ha egyetlen munkafolyamatban több eredményt próbál megoldani, az elágazó logikát, nem egyértelmű kimeneteket és magasabb hibaarányt eredményez.

Határok és „ne tegyél semmit/eskalálj” szabályok meghatározása: Határozz meg döntési szabályokat, amelyek egyértelműen leírják, mikor kell az ügynöknek leállnia, kihagynia vagy eskalálnia. Ez a fajta döntési szabályokat, amelyek egyértelműen leírják, mikor kell az ügynöknek leállnia, kihagynia vagy eskalálnia. Ez a fajta tudásmenedzsment megakadályozza a véletlen cselekvéseket, amikor a kontextus hiányos vagy a hatókörön kívül esik.

Használjon minimális jogosultságokat és hiteles tudásforrásokat: Csak a munkafolyamat elvégzéséhez szükséges Csak a munkafolyamat elvégzéséhez szükséges ClickUp-térhez , mappákhoz, dokumentumokhoz és külső forrásokhoz biztosítson hozzáférést. A szűkített hozzáférés elősegíti a kockázatkezelést és javítja a kimeneti minőséget.

Strukturált kimenetekre van szükség: Határozza meg azokat a formátumokat, amelyeket a csapat beolvashat, jóváhagyhat és újra felhasználhat. A szabványos struktúrák előre jelezhetővé és biztonságosan méretezhetővé teszik a munkafolyamatokat.

Kis csoporttal kísérletezzen, mielőtt kiterjeszti: Futtassa a munkafolyamatot korlátozott számú felhasználóval és valós bemenetekkel. Figyelje meg, hol szegik meg a döntési szabályokat, hol kell szigorítani a kimeneteket, és hol szükséges emberi beavatkozás.

🚀 ClickUp előnye: Ha a szuperügynök beállítási képernyőjét bámulja, és azon töri a fejét, hogy „Oké... mit is kellene megmondanom ennek a dolognak, hogy csináljon?”, akkor a ClickUp Brain a megoldás. A ClickUp Brain egy beépített kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely teljes áttekintést nyújt a feladatokról, dokumentumokról, projektekről, megjegyzésekről és ismeretekről. Használhatja úgy, mint egy gondolkodó partnert, miközben megtervezi és fejleszti szuperügynök munkafolyamatait. A valós munkafolyamatokban a ClickUp Brain segítségével a következőket teheti: Tesztelje a szélsőséges eseteket azzal, hogy megkérdezi, mi történik, ha a feladatok késnek, blokkolva vannak vagy hiányosak.

Finomítsa a kiváltókat és a műveleteket , hogy az ügynök a megfelelő időben, és ne véletlenszerűen működjön.

Hibakeresés zavaros viselkedés esetén: kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze, mit tett az ügynök és miért. A ClickUp Brain segítségével egyszerű nyelven írja le AI munkafolyamatát, és alakítson ki egyértelmű szuperügynök utasításokat!

12 szuperügynök munkafolyamat-példa

Ezek a példák bemutatják, hogyan illeszkednek a szuperügynökök a ClickUp-on belüli mindennapi munkába. Minden munkafolyamat célja, hogy ötleteket adjon, amelyeket átvehet és adaptálhat, hogy a projektek haladjanak, vagy csökkentsék a csapatok közötti oda-vissza kommunikációt.

1. Állapotjelentő szuperügynök

A ClickUp Status Reporter Agent segítségével alakítsa a legutóbbi munkatevékenységeket világos, áttekinthető állapotfrissítéseké

A Status Reporter Agent mindig friss képet ad a munka tényleges előrehaladásáról. Olvassa a feladatállapot-változásokat, a határidőket, a megjegyzéseket, az akadályokat és a függőségeket a kiválasztott terekben vagy mappákban, majd ezeket rövid, könnyen olvasható előrehaladási frissítéssé alakítja. Ütemezés szerint futtathatja, vagy a projektállapot változásából indíthatja el.

📌 Példa: Ön egy többfunkciós bevezetést vezet, amelyben a mérnöki, a minőségbiztosítási és a marketing részlegek különböző terekben dolgoznak. Minden pénteken ez a szuperügynök átnézi a bevezetés mérföldkőhöz rendelt feladatokat, kiemeli, hogy mi készült el a héten, mi maradt el, és mi akadt el a jóváhagyások miatt.

Tiszta összefoglalót tesz közzé a projektcsatornán, és hetente frissíti a státuszdokumentumot. Ha egy kritikus függőség késedelmes, azt egyértelműen jelzi, ahelyett, hogy elrejtse egy hosszú feladatlistában.

💬 Példa:

Minden pénteken délután 4 órakor ellenőrizze az összes, a „Launch Q2” mérföldkőhöz kapcsolódó feladatot. Összegezze a befejezett munkákat, a blokkolt elemeket és a jövő héten kockázatnak kitett feladatokat. Tegye közzé a frissítést a #launch-status csatornán, és frissítse a heti állapotjelentést.

Ha bármelyik „Kritikus” jelöléssel ellátott feladat több mint 24 órával késik, vegye fel azt egy külön „Figyelmet igényel” szakaszba, és jelölje meg a tulajdonosát.

A „Backlog” állapotú feladatok figyelmen kívül hagyása

🎯 Esettanulmány: AI-projekt állapotfrissítések a ClickUp szuperügynökökkel Illia Shevchenko, az sProcess alapítója és hitelesített ClickUp-tanácsadó, észrevette, hogy egyik ügyfele ismétlődő problémával küzd. A vezetők gyors projektfrissítéseket akartak. A fejlesztőknek meg kellett szakítaniuk a munkát, hogy megírják azokat. Így létrehozott egy kis ClickUp szuperügynököt, a Website Project Status Sync Agent névre kereszteltet. Ahelyett, hogy a csapatot kérte volna jelentések írására, az ügynök elolvassa a ClickUp-ban a tényleges feladataktivitást, és automatikusan generál vezetői szintű projektfrissítéseket. A szállítási csapat a szokásos feladatnézetekben folytatja a munkát, míg az ügynök szinkronizálja a nyomkövetőket. Az eredmény: a vezetés azonnali pillanatképet kap arról, hogy mi halad, mi állt meg, és mire kell figyelni – megbeszélések, állapotjelentések vagy manuális jelentések nélkül.

Ha szeretné megtudni, hogyan automatizálhatja a ClickUp Super Agents a jelentéseket, a koordinációt vagy a projektfrissítéseket a szervezetében, a ClickUp csapata segíthet azok tervezésében és nagy léptékű bevezetésében.

2. Prioritások menedzser szuperügynök

Figyelje az aktív munkát az egész munkaterületen, és észlelje a sürgős feladatokat a ClickUp Priorities Manager segítségével

A Priority Manager Agent megvizsgálja az aktív munkák határidőit, függőségeit, SLA-jait és állapotváltozásait, és a feltételek változása esetén módosítja a feladatok prioritását. Ha az upstream munkák elmaradnak, a downstream feladatok automatikusan előrébb kerülnek.

📌 Példa: A szállítási csapat SLA-kötelezettségvállalásokkal kezeli az ügyfelek kéréseit. Egy „normál” feladat hirtelen sürgőssé válik, mert egy függőség elmaradt, és az SLA-időzítő ketyeg.

Az ügynök felismeri a kockázatot, a prioritást „Magasra” emeli, és a feladatnál megjegyzést fűz hozzá, elmagyarázva az okát. Ha az SLA már nem veszélyeztetett, akkor a prioritást visszaminősíti, és megjegyzi a változást, hogy a csapat ne folytassa a régi problémák megoldását.

💬 Példa:

Figyelje a feladatokat a „Ügyfélkérések” mappában. Ha egy feladat SLA-határideje 48 órán belül lejár, állítsa a prioritást Magasra, és adjon hozzá egy megjegyzést, amelyben elmagyarázza a kockázatot.

Ha egy függőség késedelmes és blokkol egy másik feladatot, emelje a blokkolt feladat prioritását egy szinttel.

Ne változtassa meg a már „Kritikus” jelöléssel ellátott feladatok prioritását anélkül, hogy jelölné azokat emberi felülvizsgálatra.

🧠 Érdekesség: Az 1970-es évek elején a Stanford Egyetemen fejlesztették ki a MYCIN rendszert bakteriális fertőzések diagnosztizálására és antibiotikumok ajánlására. A rendszer szabályalapú „ha ez, akkor az” motorral működött, és ellenőrzött tesztek során a fertőző betegségek szakértőivel összehasonlítható szinten teljesített.

3. Field Filler Agent szuperügynök

A ClickUp Field Filler Agent segítségével a sürgősség, a határidők és a kulcsszavak alapján következtessen és módosítsa a feladatok prioritását.

A rendezetlen feladatadatok általában senki hibája. Az emberek gyorsan dolgoznak, nem adnak hozzá releváns kontextust az egyéni mezőkhez, és feltételezik, hogy valaki más majd később rendet rak. A ClickUp Field Filler Super Agent a háttérben elvégzi ezt a tisztítást.

Ha új feladatok érkeznek hiányzó vagy következetlen mezőkkel, a rendszer a munkaterület szabályait, a munkafolyamat-sablonokat és a korábbi feladatok mintáit felhasználva kitölti az alapvető adatokat. A címekből, leírásokból, kapcsolódó dokumentumokból és kérelemforrásokból nyeri ki a kontextust, hogy a munkaterület strukturált maradjon.

📌 Példa: Az operációs csapat gyors belső feladatokat dob be a ClickUp-ba. A legtöbbjük csak egy címmel érkezik, például „Számlázási export javítása”, és nincs tulajdonos, csapat vagy prioritás. Az ügynök elolvassa a feladat nevét, összekapcsolja a Számlázás területtel, hozzárendeli a pénzügyi operációs tulajdonoshoz, a „számlázás” és „export” kulcsszavak alapján meghatározza a prioritást, és alkalmazza a megfelelő munkafolyamat-státuszt.

💬 Példa:

Amikor új feladatot hoznak létre a „Support Intake” (Támogatási felvétel) részben, a leírásban szereplő kulcsszavak és a kérelmező csapata alapján automatikusan kitöltődik a Kategória, a Tulajdonos és az SLA mező.

Ha a prioritás hiányzik, akkor azt a sürgősséget jelző kifejezésekből, például „blokkolt”, „sürgős” vagy „gyártási probléma” alapján lehet következtetni.

Ha a kötelező mezők nem tölthetők ki biztosan, hagyjon megjegyzést, amelyben tisztázást kér a kérelmezőtől, és ne rendelje hozzá a feladatot.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 25%-a úgy véli, hogy az AI-ügynökök segíthetnek nekik a szervezettség fenntartásában. És igazuk van. A speciális AI-ügynökök segíthetnek a szervezettség fenntartásában azáltal, hogy előreviszik a feladatokat, kijelölik a felelősöket, határidőket állapítanak meg és elvégzik a rutin feladatok nyomon követését, amelyek egyébként késedelmet okoznának. Ez azonban csak akkor működik, ha az ügynök a megfelelő határok között valaki más nevében intézkedhet. A szuperügynökök egy egységes munkaterületen működnek, ahol a feladatok, fájlok és korábbi interakciók már összekapcsolódnak, és ugyanazokat a felhasználói szintű jogosultságokat örökölnek, mint azok, akiket támogatnak. Ez azt jelenti, hogy felelősségteljesen tudnak cselekedni (feladatokat előrehaladni, állapotokat frissíteni vagy információkat továbbítani) anélkül, hogy túllépnék a hatáskörüket vagy állandó felügyeletre lenne szükségük.

4. Munkafelosztási tervező szuperügynök

*Használja a Work Breakdown Planner eszközt, hogy a fő feladatokat egyértelmű, végrehajtható alfeladatokká alakítsa, kijelölt felelősökkel és határidőkkel.

A Work Breakdown Planner a homályos szülői feladatokat világos, felülvizsgálható végrehajtási tervvé alakítja, de csak akkor, ha kifejezetten @megemlíted egy feladatban, vagy hozzárendeled egy feladathoz.

A rendszer elolvassa a feladat teljes kontextusát (leírás, megjegyzések, meglévő alfeladatok, határidők és felelősök), ha szükséges, hasonló feladatokat keres a munkaterületén, és 3-10 alfeladatból álló strukturált listát készít a javasolt felelősökkel és határidőkkel. A feladat megjegyzéseiben láthatja a javasolt bontást, szükség esetén módosíthatja, és jóváhagyhatja, mielőtt bármilyen alfeladatot hozzáadnának.

📌 Példa: A csapatvezető @megemlíti az ügynököt egy „Számlázási rendszer áttelepítése új szolgáltatóhoz” nevű szülői feladatban, és megjegyzésben hozzáadja a célt és a határidőt.

Az ügynök egy tervezeti tervvel válaszol: felfedezés, adatfeltérképezés, migrációs beállítás, minőségbiztosítás és átállás, mindegyikhez javasolt tulajdonosokkal és dátumokkal. A projektmenedzser kéri, hogy két lépést egyesítsenek és egy tulajdonost cseréljenek. Jóváhagyás után az ügynök létrehozza a végleges alfeladatokat a szülői feladat alatt.

💬 Példák:

@Work Breakdown Planner, bontsa ezt a fő feladatot 5–8 alfeladatra. A cél: ___. A határidő: ___. Előnyben részesítse ezeket a tulajdonosokat/szerepeket: ___. Korlátozások: ___

@Work Breakdown Planner javasoljon egy bontást ehhez a feladathoz. Csoportosítsa a lépéseket fázisok szerint, és javasoljon határidőket. Ne hozzon létre semmit, amíg én nem erősítem meg.

@Work Breakdown Planner, készítsen egy egyszerű bontást (maximum 5 alfeladat). Ha hiányoznak részletek, tegyen fel egy pontosító kérdést, mielőtt javaslatot tesz a tervre.

5. Napi prioritási összefoglaló szuperügynök

A Daily Priority Briefer szuperügynök segítségével hozza felszínre a fontos, közelgő feladatokat és az elavult/esetleg elakadt feladatokat.

A Daily Priority Briefer áttekinti az Önnek kiosztott összes nyitott feladatot, és a hosszú, rendezetlen feladatlistát rövid, áttekinthető napi tervvé alakítja. Kijelöli, mire kell most figyelni, feltünteti az esedékességet túllépő feladatokat, előnézetet ad az elkövetkező öt munkanap feladatairól, és jelzi azokat a feladatokat, amelyek túl sokáig nem kerültek elő.

📌 Példa: Hétköznap reggel 9 órakor a projektmenedzser egy gyors összefoglalót tartalmazó DM-t kap: két késedelmes beszállítói nyomon követés, három „ma elvégzendő” feladat a közelgő termékbevezetéshez kapcsolódóan, és egy tervezési felülvizsgálat, amely egy hete várakozik. Ez segít Önnek egy perc alatt áttekinteni a listát, és a késedelmes nyomon követéssel kezdeni.

💬 Példa:

Minden hétköznap reggel 9 órakor foglalja össze az esedékes feladataimat, a mai határidőket és az új @említéseket. Javasolja a három legfontosabb teendőt, amit először meg kell tenni.

Ha bármely feladat blokkolva van és hozzám van rendelve, külön jelentsd, ki blokkolja azt.

Ne vegyen fel feladatokat a „Backlog” (Hátralék) vagy „Someday” (Valamikor) állapotba.

🎯 Esettanulmány: AI-feladatok prioritásainak meghatározása a ClickUp szuperügynökökkel Yvonne „Yvi” Heimann, a ClickUp hitelesített tanácsadója és üzleti hatékonysági coach, egy ismerős problémával küzdött: túl sok feladat, túl sok jelzés, és nincs egyértelmű válasz arra, hogy mi a fontos ma. Ezért létrehozott egy Daily Focus Super Agent alkalmazást a ClickUp-ban. Minden hétköznap reggel 8 órakor az ügynök áttekinti a munkaterületét – feladatokat, határidőket, említéseket és tevékenységeket –, majd elküldi a nap három legfontosabb prioritását tartalmazó üzenetet, amelynek címe Csináld, Döntsd el vagy Delegáld. Így most, ahelyett, hogy a műszerfalakat és a beérkező leveleket válogatná, minden reggel egy világos, döntésre kész fókuszlistával kezdi a napot.

Szeretné megtudni, hogyan segíthetnek a ClickUp szuperügynökök a munka koordinálásában, a prioritások meghatározásában vagy a döntéshozatal automatizálásában a szervezeten belül?

6. Jóváhagyási menedzser szuperügynök

Az Approval Manager szuperügynök segítségével gyors és megbízható pillanatképet adhat a csapattagoknak a jóváhagyási státuszról, amikor csak kérik.

A jóváhagyások gyakran elakadnak, ha a felelősség és az időzítés nem egyértelmű. Az Approval Manager a ClickUp-on belül futtatja a jóváhagyási folyamatot azáltal, hogy a feladatokat a megfelelő jóváhagyóhoz irányítja, nyomon követi a kontextusra figyelmes válaszokat, és a jóváhagyási nyomvonalat egy helyen láthatóvá teszi. Ez biztosítja, hogy a munka addig ne haladjon előre, amíg a megfelelő személy nem vizsgálta át.

📌 Példa: Amikor egy feladat a „Jóváhagyásra vár” állapotba kerül, az ügynök továbbítja azt a feladatban megadott jóváhagyónak, közzéteszi a változások rövid összefoglalóját, és megvárja a választ, mielőtt engedélyezné az állapot előrehaladását.

💬 Példa:

Amikor egy feladat „Jóváhagyásra vár” állapotba kerül, rendelje hozzá a „Jóváhagyó” mezőben felsorolt jóváhagyóhoz, és tegyen közzé egy rövid összefoglalót a változásokról.

Ha 48 órán belül nem érkezik válasz, küldjön emlékeztető megjegyzést, és értesítse a jóváhagyót a csevegésben.

Ne helyezze át a feladatokat a Jóváhagyott kategóriába anélkül, hogy a megjegyzésekben kifejezett jóváhagyást rögzítene.

7. Kampányindító szuperügynök

A Campaign Launchpad ügynök segítségével automatikusan áthidalhatja az alfeladatok előrehaladása és a fő kampány állapota közötti szakadékot.

A Campaign Launchpad Agent minden új kampány létrehozásakor ugyanazt az alapvető munkafolyamatot állítja be, így kampánytáblája mindig kiszámítható marad. Amint egy kampányfeladat megjelenik a munkaterületén, a rendszer hozzáad egy szabványos alfeladatsort a komplex tervezés, létrehozás, elindítás, optimalizálás és jelentéskészítéshez.

A munka előrehaladtával a fő kampány állapota szinkronban marad az alfeladatokban ténylegesen történtekkel, így a táblázat a kívánságok helyett a valós előrehaladást tükrözi.

📌 Példa: Amikor egy új feladat, az „Áprilisi webinárium kampány” felkerül a kampánylistára, az ügynök hat standard alfeladatot ad hozzá: brief, kreatívok, beállítás, indítás, optimalizálás és jelentés. Amikor az indítás alfeladat befejeződik, a szülő kampány automatikusan „Élő” állapotba kerül, így a táblázat a valóságot tükrözi, anélkül, hogy bárkinek is emlékeznie kellene a frissítésre.

💬 Példa:

Amikor új feladatot hoznak létre a marketingkampány-kezelésben, hozzon létre 6 szabványos kampány-alfeladatot, és adjon hozzá egy rövid megjegyzést, amelyben elmagyarázza, hogy mit hozott létre.

Amikor a Launch alfeladat befejeződött, helyezze át a szülő kampányt „Live” állapotba.

Ha egy kampányfeladat címe nem egyértelmű vagy helyőrző, kérje meg a létrehozót, hogy nevezze át, mielőtt alfeladatokat hozna létre.

8. Reggeli kávé asszisztens

Használja a Morning Coffee Assistant szolgáltatást, hogy rövid, döntéshozatalra kész összefoglalásokat készítsen a napi sürgős szálakról vagy feladatokról

A reggelek rosszul indulnak, ha szűretlen adatok halmazával kell kezdeni. A Morning Coffee Agent az éjszakai tevékenységeket rövid, fontos információkat tartalmazó összefoglalóba rendezi, amely tartalmazza a sürgős frissítéseket, a válaszra váró üzeneteket és mindent, ami ma megzavarhatja a prioritást élvező munkát. Ezzel elkerülhető a kontextusváltás, és gyors válaszvázlatok készülnek, így gyorsan haladhat, anélkül hogy egyszerre tíz szálat kellene megnyitnia.

📌 Példa: Egy ügyfélsiker-vezető reggel 9-kor bejelentkezik a ClickUpba, és egy rövid „Reggeli összefoglaló” dokumentumot talál ott. A dokumentum a következőket tartalmazza:

Két támogatási eskaláció, amely éjszaka érkezett

Egy megújítási feladat, amelyet az árazás jóváhagyása blokkol

Egy csapattag megjegyzése, amelyben döntést kér egy ügyfél problémájának megoldásáról

Minden elem tartalmaz egy egy soros összefoglalót és egy javasolt választ, amelyet a feladat előzményeiből és a szál utolsó üzenetéből merítenek. Anélkül, hogy bármilyen feladatlistát vagy csevegőszálat megnyitnának, öt perc alatt elintézik a sürgős feladatokat, és a napot valódi munkával kezdik, ahelyett, hogy a beérkező üzeneteket válogatnák.

💬 Példa:

Minden hétköznap reggel összefoglalom a prioritást élvező projekteim sürgős frissítéseit, és válaszokat fogalmazok meg azokra az üzenetekre, amelyekre válaszolni kell.

Jelölje meg mindent, ami késleltetheti a szállítást ezen a héten.

Kizárja a rutin állapotfrissítéseket, kivéve, ha azok hatással vannak a határidőkre vagy a jóváhagyásokra.

9. Határidő-őr szuperügynök

A Deadline Guardian Agent segítségével jelölje meg, mely elemek tűnnek a legveszélyeztetettebbnek a határidők és az állapot alapján.

A Deadline Guardian Agent figyelemmel kíséri a munkaterületen az Önnek kiosztott feladatok határidejét.

Ha valamit ma kell elvégezni, vagy a határidő lejárt, akkor a feladatra közvetlenül egy rövid emlékeztető kerül, így semmi időérzékeny feladat nem marad el. Kérésre gyors áttekintést ad a határidőre váró és a lejárt feladatokról, így a prioritások könnyen átállíthatók anélkül, hogy hosszú listákat kellene átnézni.

📌 Példa: Egy SaaS weboldal tartalmi ellenőrzési feladata ma esedékes, de még mindig folyamatban van. Az ügynök rövid emlékeztetőt tesz közzé a feladatról, megjegyezve, hogy ma esedékes. Később megkérdezheti, mi késik, és az ügynök egy rövid listával válaszol, amelyben egy elmulasztott belső felülvizsgálat és egy tegnap elmaradt elemzési frissítés szerepel.

💬 Példa:

Figyelje a határidőket a Delivery Space-ben. Jelölje meg a veszélyben lévő feladatokat, ha a függőségek a határidő előtt 48 órával még nem teljesültek.

Küldjön napi összefoglalót a lejárt feladatokról a projekt tulajdonosának.

Ne küldjön értesítést azokról a feladatokról, amelyek határideje több mint hét napra van.

10. PRD dokumentumgenerátor

Gyűjtse össze és szintetizálja a „csapat hozzájárulásait” az epikus feladatokból, alfeladatokból és a releváns értekezletjegyzetekből a PRD Writer Agent segítségével

A PRD dokumentumgenerátor összegyűjti a jegyekből, megjegyzésekből és félig megírt jegyzetekből származó szétszórt adatokat, és azokat a ClickUp dokumentumkezelő szoftverében teljes termékigény-dokumentummá alakítja.

Elolvassa az epikus, kapcsolódó alfeladatokat és a találkozó jegyzeteket, majd összefoglalja a szándékot, a célokat, a követelményeket, a kockázatokat és a nyitott kérdéseket egy tiszta PRD-ben, amelyből a csapatok ténylegesen építhetnek. Ha már létezik PRD ugyanarra a funkcióra, akkor azt frissíti és szigorítja, ahelyett, hogy duplikátumokat hozna létre.

📌 Példa: Az ügyfélszolgálat vezetője jelzi egy visszatérő problémát: a helyszíni technikusok elveszítik a jegyzeteket, amikor offline állapotba kerülnek. @megemlítik az ügynököt a „Offline mód a helyszíni alkalmazáshoz” epikában.

Az ügynök a támogatási jegyekből, az operációs csapat találkozói jegyzetéből és a helyi tárolási korlátokkal kapcsolatos háttérfeladatokból merít kontextust. Létrehoz egy PRD-t, amely egyértelmű követelményeket tartalmaz az offline jegyzetelés, a szinkronizálási konfliktusok kezelése és a folyamatok dokumentálása tekintetében.

💬 Példa:

Alakítsa ezt az epikus feladatot és alfeladatait teljes PRD-vé a szabványos PRD vázlat segítségével.

Frissítse a funkció meglévő PRD-jét a legutóbbi értekezlet jegyzetéből származó új döntésekkel.

Ha fontos részletek hiányoznak, tegyen fel legfeljebb három célzott kérdést, majd folytassa a legjobb tudása szerint a vázlat elkészítésével.

🎥 Bónusz: Képezze PRD-dokumentum-generáló ügynökét ezekkel a praktikus tippekkel a kiváló PRD-k írásához:

11. Témaelemző szuperügynök

Készítsen betekintő jelentéseket, amelyek feltárják a mintákat, lehetőségeket, kockázatokat és ajánlásokat a Topic Intelligence Analyst Agent segítségével

A Topic Intelligence Analyst Agent azoknak a tartalomcsapatoknak szól, amelyeknek nehézséget okoz annak eldöntése, hogy milyen témákról készítsenek tartalmat.

A ClickUp munkaterületén már meglévő információkat és friss webes kutatásokat ötvözve világos képet ad bármely témáról. Ezután ezt a kevert kontextust felhasználható eredményekké alakítja, például összefoglalók, vázlatok, tervezetek vagy betekintési jelentések formájában, amelyek az Ön által kitűzött célhoz igazodnak.

📌 Példa: Egy tartalomstratéga egy „AI a nem technikai csapatok számára történő szoftverfejlesztésben” című bejegyzést tervez. Megkéri az ügynököt, hogy készítsen egy dokumentumtervezetet, és előre ossza meg az alapvető információkat, például a hangnemet, a célközönséget és a SEO-igényeket.

Az ügynök előhívja a korábbi blogvázlatokat és kampányjegyzeteket a munkaterületről, átnézi a legújabb iparági cikkeket aktuális példák után kutatva, majd egy rövid vázlatot és egy 5 pontból álló rövid összefoglalót helyez el a Marketingkampány-kezelés listában.

💬 Példa:

Kutassa a mesterséges intelligenciát a szoftverfejlesztésben, és adjon nekem egy rövid összefoglalót a legfontosabb trendekről, kockázatokról és tartalmi szempontokról egy blogbejegyzéshez.

Kombinálja a belső jegyzeteket a webes kutatással, és vázolja fel egy hosszú cikk vázlatát erről a témáról.

Ha a téma vagy a cél nem egyértelmű, tegyen fel egy pontosító kérdést, mielőtt elkezdené.

Íme, mit mondott egy felhasználó a ClickUp szuperügynökökről:

Valójában elég jó érzés, hogy az AI-vel úgy beszélgethetek, mintha egy csapattársam lenne. Például Dawn segít nekem egy projektet a koncepciótól az átadásig kidolgozni, létrehozza a feladatokat, majd megkérhetem Dawnt, hogy Jess-t (egy másik, általam létrehozott szuperügynököt) kérje meg, hogy készítse el az e-mail sablonokat, a vázlatos dokumentumokat stb., amelyek a projekthez kapcsolódnak, és emlékeztessen engem egy adott időpontban, hogy valamit megtegyek stb.

12. Folyamat-automatizáló szuperügynök

A Task Pattern Automator Agent segítségével felismerheti az ismétlődő feladatmintákat, és automatikusan alkalmazhatja azokat.

A Process Automator Super Agent figyeli, hogyan halad a munka a CRM- és marketinglistákon, felismeri a feladatok ismétlődő kezelési módjait, és ezeket a lépéseket egységesíti az Ön számára. Ahelyett, hogy újra és újra beállítaná ugyanazokat a mezőket, tulajdonosokat és nyomon követéseket, továbbviszi ezeket a szokásokat, és minden beavatkozáskor egyértelmű megjegyzést hagy.

📌 Példa: Egy növekedési vezető észreveszi, hogy amikor egy új kampányfeladatot „Partner” címkével látnak el, a csapat hozzáad egy ellenőrzőlistát, kijelöl egy konkrét ellenőrt, és három nappal meghosszabbítja a határidőt. Miután ez a minta néhány alkalommal megismétlődik, az ügynök elkezd alkalmazni az új, Partner címkével ellátott feladatokra.

A következő alkalommal, amikor egy ilyen létrehozásra kerül sor, megjelenik a ellenőrzőlista, kijelölésre kerül a felülvizsgáló, és egy rövid megjegyzés magyarázza az alkalmazott szabályt.

💬 Példa:

Tekintse át a legutóbbi CRM-tevékenységeket, és mondja el, milyen mintákat fedezett fel!

Milyen automatikus viselkedés alkalmazható erre a feladatra, ha áthelyezem a következő állapotba?

Magyarázza el, miért frissült ez a feladat, és melyik szabály váltotta ki.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynökök beállítása vagy eszközeikhez való csatlakoztatása nehéz, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, az engedélyeket újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltolódhat. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp szuperügynökeit a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy megbeszéléseivel. Ezek natívan beágyazódnak a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, engedélyeket és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik másik emberi munkatárs. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal cselekedhetnek az eszközök között, anélkül, hogy egyedi beállításokat kellene végezniük. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

A szuperügynök munkafolyamatok bevezetésének legjobb gyakorlata

A szuperügynökök bevezetése akkor működik a legjobban, ha úgy kezeled őket, mint a csapatod új tagjait. Íme néhány praktikus szokás, amely segít nekik hasznosnak maradni:

Határozzon meg egy egyértelmű eredményt ügynökönként: Határozza meg pontosan, hogy milyen feladatot szeretne elvégezni (pl. összefoglalja a napi akadályokat a ClickUp Chatben), hogy az ügynök ne próbáljon egyszerre öt problémát megoldani.

Alkalmazza a kész ügynököt, mielőtt a nulláról kezdene: Válassza ki a Super Agent katalógusból a leginkább megfelelőt, és módosítsa a kiváltókat, a hatókört és a kimeneteket, hogy azok illeszkedjenek a folyamatához, ahelyett, hogy újra feltalálná a szokásos folyamatokat.

Csak akkor konfiguráljon fejlett logikát, ha szükséges: Adjon hozzá egyedi utasításokat, eszközöket, memóriát és triggereket szélsőséges esetekhez vagy többlépcsős munkafolyamatokhoz, ahelyett, hogy egyszerű feladatokat túltervezne.

A hozzáférés korlátozása a szükségesre: Korlátozza a jogosultságokat és a csatlakoztatott eszközöket a szükséges minimumra, hogy az ügynök biztonságosan dolgozhasson a megfelelő területeken, listákon és adatforrásokban.

Dokumentálja az egyes ügynökök feladatait: Jegyezze fel az ügynök célját, kiváltó tényezőit és korlátait egy megosztott dokumentumban, hogy a csapattagok tudják, mikor támaszkodhatnak rá, és mikor kell manuálisan beavatkozniuk.

Gyűjtsön visszajelzéseket valódi felhasználóktól: kérdezze meg az ügynökök által érintett embereket, hogy mi hasznos, mi zavaró vagy mi hiányzik, majd finomítsa a beállításokat a napi munkában tapasztalt teljesítmény alapján.

Ismerje meg, hogyan működnek a ClickUp szuperügynökök a munkaterület kontextusában:

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A szuperügynökök gyakran apró, észrevétlen konfigurációs döntések miatt buknak el:

Hiba Megoldás A szuperügynök kezelése egyszeri funkcióként Rendszeres ellenőrzéseket tervezzen (először hetente, majd havonta), és ennek megfelelően finomítsa a kiváltó tényezőket. Az ügynök utasításainak egy tökéletes eset köré építése, amely aztán a variációk miatt kudarcot vall Az aktiválás előtt több AI-ügynök példával gyakorolhat, beleértve a szélsőséges eseteket és a kétértelmű feladatokat is. Az ügynököknek lehetőséget adni olyan feladatok elvégzésére, ahol az automatizálás nem működik (pl. manuális ellenőrzésre jelölt feladatok) Határozzon meg egyértelmű kizárási kritériumokat a triggerekben konkrét címkékkel, egyéni mezőértékekkel vagy egyéni állapotokkal A munkafolyamat hatókörén kívül eső adatok vagy eszközök engedélyezése, ami helytelen kontextushoz vagy nem kívánt műveletekhez vezet Szűkítse a hozzáférési jogokat, rendszeresen ellenőrizze a hozzáférési jogosultságokat, és korlátozza mindazt, ami nem közvetlenül szükséges. Az alapértelmezett triggerek és műveletek használata a csapat tényleges folyamatainak ritmusához való igazítás nélkül (pl. hétvégék és nem munkaidő kihagyása) Testreszabhatja a kiváltókat és az ütemterveket a valós munkaminták alapján, így az ügynök akkor lép működésbe, amikor a munka folyik. Rendkívül változatos, kreatív vagy ítélőképességet igénylő feladatok automatizálásának kísérlete Az automatizálást tartsa fenn a mintákban gazdag munkákhoz, és a rugalmas feladatokat végezze manuálisan. Ha a minták nem konzisztensek, jelölje meg a munkafolyamatot, és végezzen manuális felülvizsgálatot. Hasonló kiváltó okokkal rendelkező, egymást átfedő speciális ügynökök létrehozása, ami ütköző frissítéseket okoz Összevonhatja a hasonló ügynöki példákat, vagy egyértelműen feloszthatja a felelősségi köröket. Használjon egy központi nyilvántartási dokumentumot az aktív ügynökök feltérképezéséhez és a feladatkörök átfedésének elkerüléséhez.

Lépésről lépésre: Bármely munkafolyamatot szuperügynökré alakíthat

Ha egy munkafolyamat ismétlődőnek, szabályalapúnak vagy könnyen elfelejthetőnek tűnik, akkor kiválóan alkalmas a szuperügynökök számára. A cél az, hogy a ClickUp-ban már elvégzett feladatokat egy ügynök végezze el helyetted.

Íme egy egyszerű, praktikus módszer az ügynökök beépítésére a munkafolyamatába:

1. lépés: Határozza meg az automatizálni kívánt munkafolyamatot

Mielőtt belekezdene a ClickUp használatába, határozza meg pontosan, hogy milyen munkafolyamatot szeretne szuperügynökké alakítani. Írja le, hogy az a valóságban hogyan zajlik minden nap: mi indítja el, milyen döntések születnek, milyen kontextust ellenőriznek, és milyennek kell lennie a végső eredménynek.

Ez megakadályozza, hogy olyan homályos ügynököket hozzon létre, akik „néha segítenek”, de valós helyzetekben kudarcot vallanak. Ebben a szakaszban három dologra kell összpontosítania:

Mi indítja el a munkafolyamatot?

Mit kell tennie az ügynöknek, sorrendben

Hogyan néz ki a sikeres eredmény?

💡 Profi tipp: Az automatizálás előtt vizuálisan ábrázolja a munkafolyamatot a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. A következőket teheti: Adjon hozzá alakzatokat, összekötőket és szöveget , hogy a kiváltó okokat, döntéseket, intézkedéseket és eredményeket egy áttekinthető folyamatban ábrázolja.

Bármilyen alakzatot vagy jegyzetet ClickUp feladattá alakíthat , hogy összekapcsolja az ötleteket a kivitelezéssel.

Valós időben együttműködhet csapatával, ami tökéletes megoldás az Ops, PMO vagy RevOps csapatok számára, akik az automatizálás élesítése előtt áttekintik a logikát.

Beágyazza közvetlenül a kontextust azáltal, hogy dokumentumokat, feladatokat, linkeket vagy képernyőképeket ad hozzá közvetlenül a táblához.

Kicsinyítse a képet, hogy lássa a függőségeket, az átadásokat és a kockázati pontokat. Vizuálisan tesztelje a szélsőséges eseteket, mielőtt megalkotná az automatizálási logikát a ClickUp Whiteboards-ban

2. lépés: Döntse el, hogyan kell a munkafolyamatnak a ClickUp-on belül futnia

Miután egyszerű nyelven leírta a munkafolyamatot, a következő nagy döntés az, hogy a szuperügynök hogyan és mikor lépjen akcióba. Ezek a kiváltó tényezők a megbízható végrehajtás motorjai.

Általában néhány megközelítés közül választhat:

1. Esemény által kiváltott

Ez azt jelenti, hogy a szuperügynök akkor lép működésbe, amikor egy adott esemény bekövetkezik, például állapotváltozás, mezőfrissítés vagy megbízott személy változás. Ezek ideálisak, ha azt szeretné, hogy az ügynök a munka előrehaladásával reagáljon, és ne egy ütemezés szerint. Akkor használhatja, ha azonosított egy munkafolyamatot, amely mindig egy feladat tulajdonságának változásával kezdődik.

2. Ütemezett triggerek

Használja ezt, ha a munkafolyamatában rendszeres ellenőrzések szerepelnek, például napi állásfoglalások, heti összefoglalók, határidők, késedelmes felülvizsgálatok vagy házimunkák. Ez előre jelezhető, szisztematikus és könnyen összehangolható csapatritmust biztosít.

3. Kézi vagy igény szerinti kiváltók

Ez akkor működik, ha azt szeretné, hogy az emberek döntsék el, mikor kell az ügynöknek működnie, például hogy összefoglalja a legújabb megjegyzéseket a megbeszélés közepén, vagy hogy kérésre új dokumentumtartalmat generáljon. A munkafolyamat emberi ítélőképességet igényel, mielőtt elindulna vagy megvitatásra kész anyagokat állítana elő.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy leírja, hogyan működik ez a munkafolyamat. Dokumentáljon mindent, beleértve azt is, hogy mi indítja el, mi történik, és az ügynököknek szóló útmutatót. Ez lesz a referencia a kiváltó események konfigurálásakor, és segít az ügynökök viselkedésének összehangolásában a munkafolyamat fejlődésével. Használja a ClickUp Docs-ot közös referenciaanyagként mindenki számára, aki az ügynököt felülvizsgálja vagy finomítja, így a változások nem a törzsi tudáson alapulnak.

3. lépés: A munkafolyamatot szuperügynökré alakítsa

Itt fordíthatja le munkafolyamatát olyanná, amit a ClickUp végrehajthat. Ahelyett, hogy azt gondolná: „Készítek egy ügynököt”, gondoljon inkább arra, hogy „Megtanítom a ClickUp-nak, hogyan kövesse a folyamatomat”.

Ehhez három gyakorlati módszer áll rendelkezésre. A megfelelő választás attól függ, hogy a munkafolyamat már mennyire jól definiált, és mennyi ellenőrzésre van szükség.

1. módszer: Használja a természetes nyelvű szerkesztőt (a legtöbb munkafolyamat esetében ez a legjobb megoldás)

Készítsen szuperügynököt természetes nyelven úgy, hogy leírja, mit szeretne, hogy csináljon, és kövesse az utasításokat

Ez a leggyorsabb módja annak, hogy egy dokumentált munkafolyamatot működő szuperügynökké alakítson.

1. Nyissa meg az AI-t a bal oldali globális navigációs menüből.

2. Kattintson az Új szuperügynök gombra

3. Írja le a munkafolyamatot egyszerű nyelven

4. Legyen konkrét a következőket illetően:

Mi indítsa el a munkafolyamatot (állapotváltozás, űrlap benyújtása, ütemezés, kézi futtatás)?

Mit kell figyelnie az ügynöknek (tér, listák, dokumentumok, mezők, feladat tartalom)

Mit kell tennie futáskor (feladatok létrehozása, mezők frissítése, összefoglalás, értesítés, munka továbbítása)

A ClickUp további kérdéseket tesz fel, hogy kialakítsa az ügynök viselkedését, eszközeit és hozzáférését. A beállítás befejezése után megmutatja az ügynök teljes profilját.

🎥 Nézze meg ezt a videót a gyors beállítási útmutatóért:

2. módszer: Kezdje a szuperügynök-katalógussal (ez akkor a legjobb, ha a munkafolyamatok hasonlóak)

Kezdje egy előre elkészített ügynökkel, és hagyja, hogy a ClickUp AI természetes nyelvű építőjével segítsen Önnek a testreszabásban

Ha a munkafolyamata hasonlít egy általános felhasználási esethez (jóváhagyások, emlékeztetők, összefoglalók, átadások), a katalógus hasznos kiindulási struktúrát nyújt.

A globális navigációban található AI-ból lépjen az All Super Agents (Minden szuperügynök) menüpontra. Böngésszen a katalógusban, és válasszon ki valamit, ami közel áll az Ön felhasználási esetéhez.

Testreszabhatja szuperügynökét egyértelmű utasítások és pontos kiváltó események beállításával

Az emberek itt azt a hibát követik el, hogy a katalógus ügynököket kész megoldásokként kezelik. Továbbra is át kell alakítania a kiváltókat, a hatókört és a műveleteket, hogy az ügynök tükrözze a tényleges munkafolyamatát, ahelyett, hogy a munkafolyamatát egy termelékenységi sablonhoz kellene igazítania.

Azok a csapatok, amelyek a legtöbbet profitálnak a szuperügynökökből, általában alaposan testreszabják őket. Segítségre van szüksége a szuperügynököknek a csapata valós folyamatait figyelembe vevő kialakításában?

3. módszer: Kezdje a nulláról (legalkalmasabb komplex vagy érzékeny munkafolyamatok esetén)

Válasszon egy üres beállítást, hogy olyan szuperügynököt tervezzen, amely pontosan megfelel a munkafolyamat szabályainak

Ha a munkafolyamat több lépésből áll, szélsőséges eseteket tartalmaz, vagy szigorú szabályok vonatkoznak a hozzáférésre és a viselkedésre, akkor a nulláról indulva teljes ellenőrzést kaphat.

Az AI Hub oldalsávján kattintson az All Super Agents (Minden szuperügynök) elemre, majd a Start from scratch (Kezdés a nulláról) gombra. Itt manuálisan konfigurálhatja a következőket:

Utasítások (mi az ügynök feladata és mit nem szabad soha tennie)

Triggerek (mikor kell futnia és mikor kell csendben maradnia)

Eszközök (milyen műveletek végrehajthatók a ClickUp-ban)

Memória (amit idővel meg kell jegyeznie)

Tudás (mely dokumentumokra, terekre vagy kontextusokra hivatkozhat)

Ez több időt vesz igénybe, de ez a legegyszerűbb módszer a finom árnyalatokkal rendelkező munkafolyamatok modellezésére. Emellett arra is kényszerít, hogy pontosan határozza meg a határokat.

💡 Profi tipp: Íme néhány módszer, amellyel a legjobban kihozhatja az újonnan létrehozott szuperügynökökből: Küldjön közvetlen üzenetet az ügynöknek, és nézze meg, hogyan magyarázza el Önnek a szerepét. Használja a Run Agent funkciót a valós futások szimulálásához, különösen, ha azok ütemezett vagy meghatározott változások által kiváltott futások.

4. lépés: Tesztelje, aktiválja és finomítsa ügynökeit

Mielőtt aktiválná az ügynököt, futtassa le valós feladatokon, vagy küldjön neki valósághű bejegyzéseket. Két dologra figyeljen: hogy akkor fut-e, amikor kell, és hogy csendben marad-e, amikor nem kell.

Itt az ideje, hogy pontosítsa az utasításokat, módosítsa a kiváltó tényezőket és kijavítsa a hiányosságokat. Ha az ügynöknek a tesztelés során jelentős kézi korrekcióra van szüksége, akkor még nem áll készen a valódi munkára.

📮 ClickUp Insight: Amikor megkérdezték, mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakoribb válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát. Ez logikus, mivel a legtöbb AI-ügynök kudarcot vall, ha nem érti, miért hozták meg a döntéseket, vagy hogyan kell a munkának folyni. Mivel a ClickUp szuperügynökök megőrzik a kontextust, emlékeznek a korábbi döntésekre és folyamatosan működnek, sokkal megbízhatóbban tudnak cselekedni, mint a prompt-alapú ügynökök. Élő munkaterület-előzmények alapján dolgoznak, aktívak maradnak a munka előrehaladtával, és egyértelmű engedélyhatárok és ellenőrzési nyomvonalak keretein belül működnek. Amikor az intelligencia megérti a munkát és biztonságosan végzi el, végre úgy fogja érezni, hogy egy olyan virtuális munkatárssal dolgozik, akire valóban számíthat.

Készítsen valódi munkafolyamatokat. Valós időmegtakarítás

A szuperügynökök akkor működnek a legjobban, ha azokat a munkafolyamat azon részeire építik, amelyek csendesen lassítják az egész folyamatot: átadások, hiányzó kontextus, memóriára támaszkodó nyomon követések és bizonytalan döntések. Az igazi győzelem az, ha eltávolítják azokat a súrlódásokat, amelyek miatt a munka újraindul, leáll vagy elveszik a eszközök és az emberek között.

Az egy eszközben működő önálló AI-ügynökökkel összehasonlítva a ClickUp szuperügynököknek az a előnyük, hogy valós kontextusban működnek. Magában a munkában működnek, így ugyanazon a forráson alapulnak, amelyet a csapata már használ. Ez csökkenti az eszközök számát. Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálna a munka előrehaladásához, a munkafolyamat ott fut, ahol a munka már létezik.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A szuperügynök egy mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztens, amely a ClickUp munkaterületén belül működik, és önálló csapattagként viselkedik. Teljes körűen ismeri a munkáját, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, ütemterveket és a kapcsolódó eszközöket, és több lépésből álló munkafolyamatokat hajthat végre, adatokon alapuló következtetéseket vonhat le, valamint meghatározott szabályok és kiváltó események alapján műveleteket indíthat el.

A hagyományos automatizálás merev, előre meghatározott szabályokat követ (pl. „ha ez az állapot megváltozik, akkor hajtsd végre azt a műveletet”). A szuperügynök munkafolyamat AI-érvelést, memóriát és kontextust használ a célok értelmezéséhez, több lépésből álló műveletek tervezéséhez és az idővel egyre összetettebb feladatok kezeléséhez.

Kezdje olyan munkafolyamatokkal, amelyek ismételhetők, kontextusban gazdagok és időigényesek, ha manuálisan végzik őket. Jó példák erre a napi vagy heti állapotjelentések, az új munkatételek osztályozása, következetes tartalom, például nyomonkövetési e-mailek vagy összefoglalók megírása, prioritások meghatározása az SLA-szabályok alapján, valamint a megbeszéléseken elhangzottak összefoglalása.

Az ellenőrzés két szinten történik: jogosultságok és tudásforrások. Ön dönti el, hogy a szuperügynök melyik teret, listát, dokumentumot és kapcsolódó alkalmazást használhatja. Válassza ki, hogy mely eszközöket használhatja a műveletek végrehajtásához. A munkajogosultságok a munkaterületi szerepköröket követik, és korlátozhatja vagy bővítheti a hozzáférést bizonyos adatokhoz, így az ügynök csak a munkafolyamatához szükséges információkat láthatja.

A következetesség a világos utasításokból és a minőségi tudásforrásokból fakad. Az ügynök felépítésekor határozza meg annak céljait, határait és várt eredményeit strukturált, természetes nyelven. Kapcsolja össze a legfrissebb dokumentumokkal és a munkaterület kontextusával, hogy az ügynök hiteles adatok alapján tudjon következtetéseket levonni.

A telepítés után az ügynök auditnaplói és profilaktivitása segítségével nyomon követheti, hogy mit tett. Figyelje a hibákat vagy a váratlan eredményeket, és ennek megfelelően finomítsa az utasításokat vagy a tudásforrásokat. Szerkesztheti a triggereket, a több eszközöt és a memória beállításokat.