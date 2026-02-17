AI-alapú feladatprioritizálás: Hogyan használom a Daily Focus Super Agent funkciót a projektek előrehaladásának biztosításához a ClickUp-ban

Ha Ön alapító vagy vezető, akkor a legtöbb nap úgy tűnik, mintha ezer apró döntés ütközne egymással. Reggel egy tervvel kel fel, de egy óra múlva már kommentekbe merül, jóváhagyási kérelmek halmozódnak fel, és ami reggel 8-kor még sürgősnek tűnt, 11-re már elsikkadt. Ebédidőre már nehéz megmondani, hogy valójában mivel kellene először foglalkoznia.

Ez a hiányosság pontosan tükrözi azt, amit a saját munkameneteimben tapasztaltam. Rájöttem, hogy az általam használt eszközök – feladatlisták, táblák, irányítópultok – megmutatták, mi létezik, de nem azt, mi fontos ma. Ekkor fordultam egy újfajta csapattárshoz, hogy segítsen nekem ebben.

Egy AI-társ a ClickUp-on belül: egy Daily Focus Super Agent, amelyet AI segítségével a feladatok prioritásainak meghatározására fejlesztettek ki.

Az elszigetelt AI-asszisztensekkel ellentétben a Super Agents a ClickUp munkaterületén belül működik, ahol valós kontextust kap a munkájáról – feladatok, dokumentumok, csevegések, határidők és tevékenységek egyaránt –, és emberi számára érthető módon segíthet a prioritások felismerésében.

Rólam: ClickUp által hitelesített tanácsadó és hatékonysági szakértő

Yvonne „Yvi” Heimann vagyok, ClickUp hitelesített tanácsadó és üzleti hatékonysági coach, és nagyon jól ismerem ezt a problémát. A legutóbbi ClickUp közösségi webináriumon megosztottam, hogyan használom a ClickUp Super Agenteket az üzleti tevékenységemben.

Ebben a bejegyzésben bemutatom, hogyan használom a Daily Focus Super Agent funkciót a következőkre:

Hagyja ki azokat a megbeszéléseket, amelyek „üzenetben is elintézhetők”

Hozza felszínre, ami igazán fontos, amikor fontos

A szétszórt tevékenységeket egyszerű, megvalósítható fókuszlistává alakítja

Ez nem azt jelenti, hogy a menedzsereket felváltják, vagy az üzleti tevékenységet átadják az AI-nak. A Super Agents arra szolgál, hogy gyorsabban hozhasson döntéseket és tudja, mire kell összpontosítania – nem pedig arra, hogy helyette vezesse a vállalatát.

Miért fontos a mesterséges intelligenciával történő feladatprioritizálás a modern csapatok számára?

Az elmúlt néhány évben a csapatok által kezelendő munkamennyiség robbanásszerűen megnőtt. A tudásmunkások 40%-a naponta több mint 26 eszköz között vált, és egy átlagos munkahét közel 60%-át „munkával kapcsolatos munkák” teszik ki. Gondoljon csak a koordinációra, a kontextusváltásra és a státuszfrissítésekre, ahelyett, hogy a tényleges végrehajtásra koncentrálna.

Miért van szüksége mesterséges intelligencia segítségével történő feladatprioritizálásra?

A termelékenység nem mindig csak arról szól, hogy több feladatot végezzünk el. Arról szól, hogy megbízhatóan megválaszoljunk egy napi kérdést: „Mivel kell először foglalkoznom?” A hagyományos teendőlisták és irányítópultok megmutatják az összes hamarosan esedékes feladatot, de nem értik a kontextust.

Még jól felépített terek, listák és munkafolyamatok esetén is továbbra is szakadék van a ClickUpban lévő és a ténylegesen elvégzett feladatok között. A munka nem azért áll le, mert a rendszer meghibásodott, hanem azért, mert:

Senki sem hozza folyamatosan felszínre a legfontosabb következő lépéseket.

A döntések és jóváhagyások a kommentek között maradnak

A tulajdonosok nem mindig veszik észre, hogy valami elakadt vagy ma esedékes.

Pontosan ezért nyer egyre nagyobb teret az AI-alapú feladatprioritizálás.

Ez csökkenti a fontos dolgok kiválasztásának kognitív terhelését. Több forrásból szintetizálja a kontextust, és következetes döntési szabályokat alkalmaz.

És ez az, amit a Daily Focus Super Agent lehetővé tesz. Tehát az volt a célom, hogy létrehozzak egy olyan Super Agentet, amely professzionális operációs asszisztensként működik, és gondoskodik arról, hogy semmi fontos ne vesszen el a zajban.

Hogyan segítik a ClickUp Super Agents az AI-val történő feladatprioritizálást?

Amikor először hallottam a ClickUp Super Agents-ről, kíváncsi voltam, de óvatos is. Az AI-eszközök többsége csak egy divatos szlogennek tűnik, amíg meg nem látod, hogy képes-e kontextusban maradni a valódi munkáddal.

A ClickUp Super Agents különleges, mert nem csak szöveget generál, hanem megérti a kontextust is. A munkaterületén belül működik, megérti a jogosultságait, és a feladatokat, csevegéseket, dokumentumokat, ütemterveket és tevékenységeket a valódi munka összekapcsolt elemeiként kezeli.

Ez a videó elmagyarázza, hogyan működnek:

A feladatprioritizáláshoz ez azt jelenti, hogy a Super Agent megvizsgálja a tényleges tevékenységét, a határidőket és a felelősségi köröket, és mindezt felhasználva segít Önnek a zavaró tényezők kiszűrésében.

Az általam létrehozott Super Agent egy egyszerű feladatra összpontosít: átvizsgálja a munkaterületemet, és egy világos, prioritások szerint rendezett listát ad arról, hogy mi a fontos ma.

Ismerje meg a szuper ügynököt, aki (a legjobb értelemben) parancsolgat nekem

A Super Agent közvetlenül a ClickUp-ban található, a bal oldalon található AI fül alatt. Ott létrehoztam azt, amit Daily Focus and Delegation Assistant-nek nevezek.

Úgy gondolok rá, mint egy soha nem alvó műveleti vezérkari főnökre. Feladata egyszerű, de hatékony:

Nézze meg a munkaterületem tevékenységét

Döntse el, mi az, ami ma valóban fontos!

Készítsen nekem egy rövid, világos fókuszlistát, és küldje el közvetlenül nekem!

Hogyan aktiválódik az ügynök?

Minden hétköznap reggel, pontosan 8:00-kor az ügynök automatikusan elindul. Nem várja meg, hogy eszembe jusson egy gombra kattintani vagy egy jelentést ellenőrizni – felébred, áttekinti a történéseket, és elkészít egy új fókuszüzenetet. A feladatlistám és a személyes prioritásaim mellett figyelembe veszi a határidőket, az állapotváltozásokat, az említéseket és a tulajdonjogot is, így a prioritási lista nagyon kontextusfüggő.

Beállíthatja, hogy a Super Agent meghatározott időpontokban aktiválódjon.

Hogyan állítja össze az ügynök a legfontosabb prioritásaimat?

Minden reggel megnyitom a ClickUp alkalmazást, és megnézem a Super Agent közvetlen üzenetét, amelyben három dolog szerepel, amire ma koncentrálnom kell.

Minden prioritás a következőket tartalmazza:

Mi ez: A feladat neve, közvetlenül a ClickUp-ban linkelve

Miért ma: Egy mondatban elmagyarázza, miért fontos ez most.

Hogyan kezeljük: Egyértelmű címke – Csináld, Döntsd el vagy Delegaáld

Az üzenet tetején az ügynök hozzáadja ezt a három fókusz feladatot a Feladatprioritásaimhoz , így azok egész nap láthatóak maradnak – még akkor is, ha nem tudok azonnal foglalkozni velük. Ez teszi ezt a funkciót hasznossá: nem csak felveszi a feladatokat, hanem megmagyarázza a logikát is, ami a sürgősségük mögött áll.

Emellett kiemeli néhány figyelemre méltó elemet, anélkül, hogy elnyomná a fő listát.

Ahelyett, hogy újabb irányítópultot vagy végtelen listát adna vissza, a Super Agent ezt a tevékenységet világos útmutatássá alakítja. Így tudom, hogy ha csak ezt a három dolgot elvégzem, akkor „tovább jutok”, anélkül, hogy át kellene küzdenem magam a beérkező levelek, nézetek és táblák között.

Mivel az agent a fókuszlistát összekapcsolja a ClickUp tényleges feladataival, azonnal intézkedhetek. Nem kell eszközök között váltogatnom, vagy megpróbálnom összerakni a kontextus töredékeit.

Prioritizálás túlterhelés nélkül: miért teszi ez az ügynök a kimenetet korlátozva valóban használhatóvá?

Csábító lehet, hogy az AI-ügynöknek mindent megmutassunk, és megkérjük, hogy mindent összefoglaljon. De ez a leggyorsabb módja annak, hogy az ügynök – és Ön – kevésbé legyen hatékony.

Ezért van a Daily Focys Super Agent szándékosan korlátozva:

Csak három legfontosabb prioritás

Néhány „figyelembe veendő dolog”

Egy kis készlet egyértelmű cselekvési címkék

Kezdje egyszerűen! Kezdje a három fókuszponttal, és azzal, hogy mire kell még figyelnie. Ezután építkezzen tovább erre.

Ennek a kialakításnak két fő oka van:

A túl sok kimenet túlterhelő. Ha az ügynök egy falnyi feladatot ad át Önnek, akkor azt ugyanúgy figyelmen kívül hagyja, mint minden más zavaró értesítést. A prompt minősége minden. Az, ahogyan a Super Agentnek megmondja, hogy hozza meg a döntéseket – mit tart fontosnak, hogyan szeretne információkat kapni – az a döntő tényező, hogy valóban hasznos-e.

A hatókör korlátozásával és a döntési szabályok tisztázásával az ügynök nem csupán egy újabb figyelmeztetés, hanem megbízható tanácsadóvá válik.

Hogyan változtatja meg a ClickUp Super Agent mesterséges intelligenciával történő feladatprioritizálása a nap kezdetét?

Ennek a beállításnak az előtt a csapatom egy hagyományosabb napi működési módszert követett: ellenőrizte a beérkező leveleket, átnézte a táblákat, váltogatott a nézetek között, és megpróbálta összerakni a legfontosabbakat.

Mostantól a nap másképp kezdődik:

A Super Agent már beolvasta a munkaterületet.

A három legfontosabb prioritás kontextussal és cselekvési címkékkel együtt megjelenik a DM-emben.

A magas prioritású feladatok megjelennek és megjelölésre kerülnek, így nem tűnnek el.

A Super Agent bevezetése óta rég nem voltam ilyen produktív.

Ahelyett, hogy őrült módon kezdeném a napot, és megpróbálnám kitalálni a dolgokat, tudom:

Milyen döntéseket kell meghoznom?

Mely feladatokat kell személyesen elvégeznem?

Mely feladatokat kell tovább delegálni?

Ez az ígéret a feladatprioritizálásnak az AI segítségével egy olyan konvergált munkaterületen belül , mint a ClickUp, amely összehozza a feladatait, dokumentumait, projektjeit és az AI-t. Kevesebb zavaró tényezővel kell szembenéznie, jobban tud koncentrálni, és minden reggel egy döntésre kész lista várja Önt.

Hogyan hozhatja létre saját Daily Focus Super Agent alkalmazását (1. verzió)

A Super Agent konfigurációm alapelvei elég egyszerűek ahhoz, hogy bármely csapat alkalmazni tudja őket.

Így gondolkodjon el a saját első verziójáról:

1. Adjon az ügynöknek egyetlen, egyértelmű feladatot

Kezdjen egy Super Agenttel, amelynek egyetlen feladata a napi fókusz, ne egyszerre mindent.

📌 Példák egyértelmű feladatokra:

„Minden hétköznap reggel mondd meg nekem a munkaterületem három legfontosabb prioritását!”

„Felfedje a megakadt és a döntésemre váró munkákat”

„Kiemelje azokat a jóváhagyásokat és kommenteket, ahol én vagyok a blokkoló.”

Ha az ügynök munkaköri leírása homályos, akkor az eredménye is homályos lesz.

Hozzon létre egyedi AI Super Agenteket a ClickUp-ban egy intuitív, kódolás nélküli építővel.

2. Korlátozza a kimenetet arra, amit ténylegesen meg fog valósítani

Korlátozza az ügynök által visszaküldött eredményeket:

A mai nap három legfontosabb feladata

Egy rövid lista a figyelembe veendő további tételekről

Egy mondatos magyarázat arra, hogy miért fontos ma az egyes legfontosabb tételek

Így a fókusz lista elég rövid marad ahhoz, hogy valóban elolvassa és használja.

3. Tanítsa meg az ügynöknek, hogyan hoz döntéseket

A varázslat nem csak abban rejlik, hogy a Super Agent mit vizsgál, hanem abban is, hogy hogyan dönt.

A parancsban és a konfigurációban ügyeljen arra, hogy:

Magyarázza el, mely jelzések a legfontosabbak (például határidők, említések, állapotváltozások).

Tisztázza, mit jelent valójában a „sürgős” kifejezés a csapat számára.

Adja meg, milyen hangnemet és formátumot szeretne látni a napi DM-ben.

Minél jobban tükrözi az ügynök a valódi döntéshozatalt, annál inkább olyan érzés, mintha egy emberi asszisztens lenne, aki „megérti” Önt.

Adjon egyértelmű utasításokat a Super Agentnek, és határozza meg, hogy milyen tudásforrásokhoz férhet hozzá.

4. Kezdjen egy ügynökkel, majd ismételje meg a folyamatot

És végül a legfontosabb ajánlásom: ne próbáljon egyszerre öt Super Agentet létrehozni.

Kezdje egyetlen napi fókusz ügynökkel!

Hagyja egy ideig futni

Finomítsa a promptot és a szűrőket, miközben megtanulja, mi működik (és mi nem).

Miután az első verzió megbízhatóan segít, további Super Agenteket vehet igénybe a delegálási munkafolyamatokhoz, a csapat szintű fókuszáláshoz vagy a jelentésekhez.

💡 Profi tipp: Egyetlen sor kódot sem kell írnia a Daily Focus Super Agent létrehozásához. A ClickUp természetes nyelvű Super Agent építője lépésről lépésre végigvezeti Önt, miközben leírja, mit szeretne, hogy az ügynök végrehajtson. Emellett kiegészítő kérdéseket is fel tesz, és közvetlenül az AI Hubban finomítja a viselkedését. Amikor új ügynököt hoz létre az AI oldalsávról, a fejlesztő végigvezeti Önt az ügynök tudásforrásainak kiválasztásán, a kiváltó események (például a napi ütemterv) beállításán és a munkájával kapcsolatos gondolkodásmódjának kialakításán. Készítsen kódolás nélküli AI ügynököt egyszerűen, természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp-on belül. A Super Agent létrehozása után közvetlenül a profiljából tesztelheti és finomíthatja azt, DM-et küldve vagy ütemezetten futtatva, hogy lássa, hogyan alakul a kimenete. Mivel a Super Agent teljes kontextussal rendelkezik a munkaterületén – feladatok, dokumentumok, csevegések és ütemtervek –, így történő konfigurálása valódi, releváns prioritási betekintést eredményez.

Készítse el saját szuper ügynökét, amely a nap első „találkozója” lesz

A lényeg? A Super Agents segít a munka előrehaladásában anélkül, hogy minden egyes lépést Önnek kellene irányítania.

Azáltal, hogy a ClickUp-ban már meglévő összes elemet – feladatokat, megjegyzéseket, folyamatokat és prioritásokat – egyszerű, napi fókuszüzenetté alakítja, a Super Agent:

Megakadályozza a kritikus munkák leállását

Csökkenti a státuszmegbeszélések szükségességét

Ez minden reggel nyugodt, magabiztos kiindulási pontot biztosít számomra.

Ha készen áll arra, hogy ezt kipróbálja a saját munkaterületén:

Határozzon meg egy egyértelmű feladatot az első Super Agent számára (a napi fókusz kiváló kiindulási pont). Korlátozza a kimenetet egy rövid, használható listára (három prioritás, néhány FYI). Tanítsa meg neki, hogyan dönt, majd ismételje meg azt, ami a leghasznosabbnak tűnik.

Kezdje kicsiben, maradjon céltudatos, és hagyja, hogy a ClickUp Super Agents legyen az a következetes operátor, amely előreviszi a projektjeit – anélkül, hogy további eszközöket vagy irányítópultokat kellene hozzáadnia a már amúgy is elfoglalt napjához.

Yvonne Heimann a FemAuthority LLC alapítója, az Ask Yvi vezérigazgatója és a Boss Your Business Academy létrehozója, ahol egyszerű rendszerek és AI-alapú munkafolyamatok segítségével segíti a vállalkozóknak a fenntartható üzleti tevékenységek kiépítését. ClickUp szakértőként és automatizálási stratégaként a manuális munka csökkentésére, a végrehajtás javítására és a növekedés elősegítésére specializálódott, emberközpontú tervezéssel.