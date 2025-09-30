ClickUp blog
Változáskezelés az AI korszakában: kontextus, konvergencia és az út a valódi AI-átalakuláshoz

Devin Stoker
Devin StokerDirector, AI solutions architecture and enablement
2025. szeptember 30.

Miért a változáskezelés a döntő tényező, most több mint valaha?

Ha ma egy csapatot vagy szervezetet vezet, akkor tudja, hogy a talaj a lába alatt mozog.

A munkahelyeken a változások üteme megállíthatatlan, különösen az AI-átalakulás terén. Karrierem során szervezetek alkalmazkodását segítettem, és biztosan állíthatom: a sikeres és a stagnáló csapatok közötti valódi különbség nem az eszközökben rejlik, hanem abban, hogy mennyire hatékonyan kezelik a változásokat.

És még soha nem volt ilyen sürgető a helyes megoldás megtalálása.

A megfelelő változáskezelés nélkül az új technológiákba való befektetés nem fogja meghozni a várt eredményeket. A vezetőknek alaposan át kell gondolniuk, hogyan zajlik a munka, hogyan működnek együtt a csapatok, és hogyan teremt új értékeket az új eszközök használata.

A tét nagyobb, mint valaha, és az AI változáskezelés megfelelő megvalósításának sürgőssége soha nem volt nagyobb.

Munkahelyi terjeszkedés: a fragmentáció rejtett költségei

Mielőtt a ClickUp-hoz csatlakoztam, egy nagy egészségügyi vállalatnál üzleti rendszereket kezeltem. Minden elképzelhető SaaS eszközzel rendelkeztek, beleértve a számviteli, HR, mérnöki, marketing és befektetési platformokat.

Minden csapatnak megvolt a maga kedvence, és egyikük sem beszélt a többiekkel. Az eredmény? Tartós szűk keresztmetszetek, elvesztegetett órák és állandó IT-megszakítások csak azért, hogy állapotfrissítést kapjanak.

Ez a munka terjeszkedése: a nem összekapcsolt eszközök elterjedése, a fragmentált munkafolyamatok és az elveszett kontextus – ami akadályozza a hatékony változáskezelést. Ha ezt IT-problémának tekintjük, akkor eltévesztjük a lényeget. Ez egy üzleti probléma, ennyi.

Amikor az információk szétszórtak és a csapatok különböző rendszerek között váltanak, csökken a termelékenység, stagnál az innováció és gyengül az elkötelezettség.

Emellett súlyos pénzügyi terhet is jelent: 2,5 billió dollár veszteséget oko z a globális termelékenységben .

Még akkor is, ha a vállalatok megpróbálják kijavítani, a bevezetések gyakran nem járnak sikerrel.

Amikor a régi cégemnél megpróbáltuk bevezetni a Jira marketinges verzióját, a csapat tagjai kötelességtudatosan részt vettek a képzésen, de utána rögtön visszatértek a fehér tábláikhoz. Miért? Mert nem magyaráztuk el nekik, hogy miért fontos a változás, hogyan fog segíteni nekik, és milyen támogatást kapnak majd.

A bevezetés nem azért bukik meg, mert az eszközök nem működnek, hanem azért, mert az emberek nem látják, hogy a változás hogyan kapcsolódik a mindennapi munkájukhoz.

A konvergencia felé vezető verseny: miért a kontextus a legfontosabb?

A Harvard Business Review megállapította, hogy az alkalmazottak idejük 61%-át információk továbbításával, keresésével vagy frissítésével töltik különböző eszközökön.

Minden nap új eszközök és technológiák ígérik a munka megkönnyítését, de a legtöbb szervezet végül csak több szilárd struktúrával és nagyobb komplexitással szembesül. Az igazi áttörés akkor következik be, amikor a munkát, a tudást és a kontextust egy helyen konvergálja – ez a sikeres változáskezelés és AI-átalakulás alapelve.

Az igazság ugyanis az, hogy az AI, az automatizálás és a digitális átalakulás csak annyira hatékony, amennyire a hozzáférhető kontextus. Ha minden alkalommal manuálisan kell táplálnia az AI-eszközét, akkor még mindig dupla munkát végez. A jövő azoknak a szervezeteknek tartozik, amelyek egységesítik a kontextust – ahol a munka, a tudás és az adatok együtt élnek, és az intelligencia zökkenőmentesen működhet a tényleges munkafolyamatokon belül. És ez a jövő eljön, akár készen áll rá, akár nem.

A fragmentált munkafolyamatok valódi hatásának megértése érdekében nemrég felmérést végeztünk a tudásmunkások körében arról, hogyan alakítják át a beszélgetéseket cselekvési tételekké. Az eredmények kritikus hiányosságot tártak fel: a legtöbb csapat még mindig manuális vagy inkonzisztens módszerekre támaszkodik a következő lépések nyomon követéséhez, és nagyon kevesen használnak dedikált projektmenedzsment eszközöket. Ez a struktúra hiánya azt jelenti, hogy a fontos feladatok gyakran elsikkadnak, ami megnehezíti a csapatok összehangolt és produktív munkáját.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a fragmentált kommunikáció elmulasztott feladatokhoz és termelékenységcsökkenéshez vezet.
A legtöbb csapat még mindig manuálisan vagy inkonzisztensen követi nyomon a teendőket, míg csak egy kis részük használ projektmenedzsment eszközöket, ami követés elmulasztásához és termelékenység csökkenéséhez vezet.

A ClickUpnál ez a vezércsillagunk. Cégünket azzal a céllal alapítottuk, hogy az emberek produktívabbá váljanak, és ennek érdekében nem csak funkciókat fejlesztünk, hanem olyan alapot hozunk létre, ahol a kontextus egységes, a munkafolyamatok összekapcsolódnak, és a csapatok kevesebb súrlódással, gyorsabban tudnak haladni. Azok a szervezetek, amelyek most cselekszenek – amelyek lebontják a szilárd határokat és összehangolják munkájukat – fogják meghatározni a következő évtizedet.

De először is meg kell értenie, hol tart jelenleg. Ehhez jön jól az AI átalakulási mátrix.

Az AI-átalakulás mátrixa: diagnosztizálja, hol tart jelenleg

Annak érdekében, hogy a szervezetek lássák, hol tartanak és hová kell eljutniuk, az AI átalakulási mátrixot használom – ez egy praktikus eszköz a jelenlegi állapot diagnosztizálására és a továbbhaladás útjának megtervezésére.

Íme az AI-átalakulási mátrix vizuális ábrázolása:

A stratégiától a végrehajtásig – nézze meg, hol áll vállalkozása az AI-átalakulás mátrixában!

Az AI-átalakulási mátrix négy kvadránsa

  1. Alacsony kontextus, alacsony konvergencia: A legtöbb szervezet itt kezdi. Az eszközök fragmentáltak, az adatok szétszórtak, és az intelligencia izolált kísérleti projektekre korlátozódik. A manuális megoldások a normák, és minden új kezdeményezés olyan, mintha újra kellene feltalálni a kereket.
  2. Magas kontextus, alacsony konvergencia: Egyes csapatok gazdag adatokkal és mélyreható szakértelemmel rendelkeznek, de ezek szilókban maradnak. A projektek ígéretesnek tűnhetnek, de a kontextus nem áramlik a szervezeten belül, ezért a méretezhetőség lehetetlen.
  3. Alacsony kontextus, magas konvergencia: Itt egységesítette eszközeit, de az intelligenciát tápláló adatok és ismeretek még mindig szűkösek vagy elavultak. Az automatizálás lehetséges, de az eredmények általánosak és hatástalanok, mert még mindig hiányzik a kontextus.
  4. Magas kontextus, magas konvergencia: Ez a cél. A munka, a tudás és a kontextus egységes. Az intelligencia az élő munkafolyamatokon belül működik, és olyan testreszabott betekintést és automatizálást nyújt, amelyek valóban változást hoznak. A csapatok kevesebb időt töltenek kereséssel, és több időt fordítanak értékteremtésre.

Kezdje azzal, hogy őszintén megválaszolja a kérdést: Hol vagyok ebben a mátrixban? Tapasztalatom szerint a legtöbb vállalat azt hiszi, hogy előrébb tart, mint valójában.

A következő kérdés: Hogyan haladjak tovább? Itt jön képbe a változáskezelés.

A diagnózistól a cselekvésig: miért jelent a változáskezelés hidat?

A mátrixban elfoglalt helyének megértése csak a kezdet.

A valódi kihívás – és lehetőség – a jobb felső negyed felé való elmozdulás, amely zónát magas kontextus és magas konvergencia jellemez.

Ismét el kell mondani, hogy a technológia önmagában nem juttat el oda. De az emberek igen.

A fragmentációtól a konvergenciáig, az elszigetelt adatoktól az egységes kontextusig vezető út alapvetően az emberek útja – és minden hatékony digitális átalakulási stratégia gerince.

Ehhez szemléletváltásra, új szokások kialakítására és a fenntartható változás feltételeinek megteremtésére van szükség. A világ legfejlettebb eszközei sem hoznak eredményt, ha a csapatok nem fogadják el és nem kötelezik el magukat az ötlet mellett. Szükség van továbbá példát mutató vezetők és a folyamatos fejlesztést támogató rugalmas folyamatok is.

Ezt a változáskezelés négy pillérén keresztül fogom leírni – ezek azok a mozgatórugók, amelyek a szervezeteket a változás szükségességének felismerésétől a változás tényleges megvalósításáig vezetik.

A változáskezelés négy pillére, és hogyan alkalmazzuk őket a ClickUp-nál

Íme, hogyan jelennek meg a változáskezelés négy pillére a gyakorlatban.

A négy pillér – vezetői támogatás, csapat elkötelezettség, bajnokok és fokozatos változás – elengedhetetlen a sikeres változáskezeléshez

1. Vezetői támogatás: az alap

A változás a csúcson kezdődik. A legjobb vezetők nem csak jóváhagyják a változást, hanem teljes mértékben elkötelezik magukat mellette. Használják a platformot, megismerik annak sajátosságait és értékeit, majd közlik a jövőképüket, és gondoskodnak arról, hogy a csapatok rendelkezzenek mindennel, amire szükségük van. A vezetői támogatás látható, hangos és folyamatos.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • Vezérigazgatónk és műveleti igazgatónk rendszeresen részt vesz mesterséges intelligencia kezdeményezésekben, megosztja saját munkafolyamatait, és ünnepli a sikereket a vállalat egészét érintő csatornákon.
  • A vezetőség „példával jár elöl”, azaz saját napi munkájában is használja a ClickUp és az AI eszközöket, és megosztja az eredményeket.
  • Amikor a vezetők példát mutatnak, az mindenki más számára is mércét állít.

A vezetői támogatás előmozdításának lépései:

  • Biztosítson látható támogatást a felső vezetés részéről
  • Készítsen egy világos üzenetküldési stratégiát a vezetők számára, hogy kommunikálhassák a változás okait és a várható előnyöket.
  • A sikeres bevezetéshez szükséges időt, költségvetést és személyzetet biztosítsa.
  • Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az új eszközöket használják és aktívan megosszák tapasztalataikat.

2. Csapat elkötelezettség: korán és gyakran vegyen részt

A felülről előírt változások ritkán maradnak meg. A legjobb eredmények akkor születnek, ha a csapatok már a kezdetektől fogva felelősséget éreznek. Vonja be a csapat tagjait már a kezdeti szakaszban, hívja meg őket, hogy teszteljék az új változást, és hozzon létre visszacsatolási ciklusokat, amikor javítási javaslatokat tesznek. Ezután kérje meg őket, hogy mutassák meg, hogyan hat a változás a munkájukra.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • Cégszintű AI-versenyeket szervezünk, ahol bárki, bármelyik részlegből, benyújthatja saját AI-alapú munkafolyamatait.
  • A nyertes pályamunkákat fő csevegőcsatornáinkon mutatjuk be, hogy másokat is inspiráljunk és terjesszük az ötleteket.
  • A részvétel kiterjed az értékesítésre, a pénzügyekre, a humánerőforrás-menedzsmentre és a marketingre is, nem csak a termékekre és a mérnöki munkára.

A csapat elkötelezettségének elősegítéséhez szükséges lépések:

  • Vonja be a csapat tagjait a bevezetés és a döntéshozatal korai szakaszába
  • Hozzon létre nyílt csatornákat a munkatársak számára, hogy megoszthassák véleményüket, aggályaikat és javaslataikat.
  • Használja a visszajelzéseket a munkafolyamatok finomításához és a reagálóképesség bizonyításához.
  • Világosan magyarázza el, hogy a változások hogyan befolyásolják a mindennapi munkát, és válaszoljon a „mi hasznom belőle?” kérdésre.
  • Nyilvánosan ismerje el a hozzájárulásokat, még akkor is, ha nem minden javaslatot fogadnak el.

3. Azonosítsa bajnokait: hidalja át a szakadékot

A bajnokok a szervezetben a változás előmozdítói, akik összekötik a vezetést és a szervezet egészét. Széles körben tisztelik őket, innovatívak és mélyen ismerik a munka tényleges lebonyolítását. A bajnokok nem csak hirdetik az üzenetet, hanem építenek, megoldják a problémákat és bizalmat keltenek a változási folyamatban.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • A bajnokok az élen járnak, felhúzzák az ingujjukat, hogy segítsék csapattársaikat az új eszközök elsajátításában.
  • Csapatommal hetente workshopokat és webináriumokat szervezünk, ahol a tapasztaltak és az újoncok egyaránt tanulhatnak, kérdéseket tehetnek fel és gyakorlati támogatást kaphatnak.
  • Amikor a csapatok akadályokba ütköznek, a bajnokok és a csapatom tagjai beavatkoznak, hogy megoldják a problémákat, közösen kidolgozzák a munkafolyamatokat és megosszák a bevált gyakorlatokat.

A bajnokok felhatalmazásának lépései:

  • Válasszon elismert, innovatív szakértőket, akik jól ismerik a munkafolyamatokat.
  • Vonja be őket tanácsadók, építők és változás előmozdítóiként!
  • Vonja be a bajnokokat a képzések korai szakaszába, és tartsa őket jelen a bevezetés során.
  • Segítsen a bajnokoknak az üzenetek megerősítésében, az aggályok kezelésében és a modell bevezetésében.
  • Gondoskodjon arról, hogy a bajnokok aktív változás-nagykövetként működjenek a szervezet egészében.

4. Fogadja el a fokozatos változást: építsen lendületet

Ha egyszerre mindent megpróbálunk megváltoztatni, az ellenállást vált ki. A lendület akkor növekszik, ha a csapatok biztonságosan kísérletezhetnek, személyre szabhatják tapasztalataikat, és ünnepelhetik az elért eredményeket.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • Minden AI-verseny egy munkafolyamatra vagy üzleti problémára összpontosít, és idővel iteratív fejlesztéseket hajt végre.
  • A csapatokat arra ösztönzik, hogy személyre szabják tapasztalataikat, egyértelmű határokat szabva annak, hogy mit lehet és mit nem lehet megváltoztatni.
  • A felhasználók saját igényeiknek megfelelő privát nézeteket hozhatnak létre, miközben továbbra is megfelelnek a szervezeti szabványoknak.
  • A kis sikereket vállalati szintű csatornákon ünneplik, megerősítve a folyamatos fejlődés fontosságát.

A fokozatos változás elfogadásának lépései:

  • Vezesse be a változásokat kezelhető fázisokban, hogy lendületet teremtsen.
  • Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy új funkciókat teszteljenek és fejlesztéseket javasoljanak.
  • Határokat állítson fel a rugalmas és a rögzített munkafolyamatok között
  • Lehetővé teszi a személyre szabást privát nézetekkel és biztonságos kísérletezéssel.
  • Lépjen partnerségre a bajnokokkal, hogy elterjessze az alkalmazást és normalizálja a változást, mint közös gyakorlatot.

A menedzser szerepe: a vízió megvalósítása

A nagyszerű vezetők példával járnak elöl, és a menedzserek minden átalakulás kulcsfigurái. A ClickUpnál a menedzserektől elvárják, hogy közöljék a „miért” és a „hogyan” kérdéseket, elősegítsék a visszajelzéseket, és példát mutassanak a csapattagoktól elvárt viselkedésformákra.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • A vezetők nem csak nézők. Részt vesznek a workshopokon, megosztják saját munkafolyamatuk sikereit, és ösztönzik csapataikat, hogy nevezzenek be a versenyre.
  • Támogatják a bajnokokat, biztonságos teret teremtenek a kísérletezéshez, és maguk is új eszközöket használnak.

Lépések a vezetők számára:

  • Világosan magyarázza el a változás célját és folyamatát
  • Ösztönözze a nyílt visszajelzéseket és foglalkozzon az aggályokkal
  • Használjon új eszközöket és folyamatokat csapataival együtt
  • Támogassa és működjön együtt a bajnokokkal

A vevőkapcsolati menedzser szerepe

Amikor ügyfeleinknek segítünk a ClickUp bevezetésében, ugyanazt a folyamatot javasoljuk. Ebben a folyamatban ügyfélsiker-menedzsereink (CSM) kulcsfontosságú partnerek az átalakulásban.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • CSM-jeink tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, segítenek a tervezésben és megosztják a bevált gyakorlatokat.
  • Elősegítik az üzleti eredményeket, megkönnyítik a vezetői értékeléseket, és biztosítják, hogy a csapatok hozzáférjenek a képzésekhez és az erőforrásokhoz.
  • Segítenek nyomon követni a KPI-ket, „trénerképző” programokat futtatni, és új funkciókkal és webináriumokkal ismertetnek meg minket.

A CSM kihasználásának lépései:

  • Használja a tanácsadási szolgáltatásokat a irányítás és a bevált gyakorlatok terén.
  • Fejlesszen egyedi sikerterveket és képezzen belső oktatókat
  • Használja a KPI-elkötelezettséget és a jelentéseket a haladás nyomon követéséhez.
  • Használja ki a rendelkezésre álló erőforrásokat, például a képzéseket és a webináriumokat.

A siker tervezése: mire kell támaszkodni

A sikeres bevezetések nem véletlenül vagy jó szándékok alapján történnek. Meg kell tervezni és stratégiát kell kidolgozni hozzájuk.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

  • A bevezetést fázisokban tervezzük, egyértelmű mérföldkövekkel és kommunikációval.
  • Korán azonosítjuk a korlátokat – például az erőforrások korlátait, a technikai kihívásokat vagy az egymással versengő prioritásokat – és azokat közvetlenül kezeljük.
  • Minden kezdeményezéshez meghatározzuk az MVP-ket, mérhető célokat tűzünk ki, és funkciók közötti projektcsapatokat hozunk létre.

A sikeres tervezés lépései:

  • Döntse el, hogy egyetlen lépésben vagy fokozatosan vezeti-e be a rendszert, a szervezet felkészültségének függvényében.
  • Állítson fel reális mérföldköveket, és kommunikálja azokat egyértelműen
  • A potenciális akadályok korai felismerése
  • Tisztázza, mit jelent az „elégséges minimális termék” az átalakulás szempontjából.
  • Határozzon meg mérhető célokat az új rendszer vagy folyamat számára
  • Állítson össze egy többfunkciós csapatot, amelyben szerepel egy szponzor, bajnokok, bevezetési vezetők, képzési támogatás és tesztelők.

Az intelligencia beépítése a változásba

A változás egyik legnagyobb akadálya nem a nyílt ellenállás, hanem a súrlódás. Az emberek szeretnének új munkamódszereket alkalmazni, de ha ez több lépést, több eszközt vagy több ráfordítást jelent, akkor hajlamosak visszatérni a régi, kényelmes szokásaikhoz.

Itt jönnek képbe a ClickUp Brain és a ClickUp Brain Max. Ahelyett, hogy a csapatoktól megkövetelné az új folyamatok megjegyzését, a Brain közvetlenül a napi munkafolyamatokba ágyazza az intelligenciát.

  • A ClickUp Brain segítségével a tudás feladatok, dokumentumok és megjegyzések között is kereshetővé válik. Ahelyett, hogy „Hol van az a frissítés?”, a csapatok csak megkérdezik a Brain-t, és azonnal megkapják a választ.
  • A ClickUp Brain MAX még tovább megy: hangbevitellel rögzíti a frissítéseket, a jegyzeteket teendőkké alakítja, és még a sürgős feladatokat is automatikusan felszínre hozza.
ClickUp-Brain
Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és kapjon valós idejű frissítéseket, dokumentumokat és feladatokat.

A kognitív terhelés csökkentésével és a helyes cselekvések megkönnyítésével az új szokások természetesen és tartósan meggyökeresednek.

Tanulságok a frontvonalról

A konvergenciára való zökkenőmentes átálláshoz figyelembe veendő szempontok
Fontos szempontok a konvergenciára való zökkenőmentes átálláshoz

A változáskezelés nem egy ellenőrzőlista, hanem folyamatos munka – hallgatás, iteráció és a sikerek ünneplése. A ClickUpnál mesterséges intelligencia versenyeket szerveztünk, ösztönzőket kínáltunk és a sikereket vállalati csatornákon keresztül terjesztettük. De a legnagyobb hatást a szokások kialakítása és a csapatoknak annak bemutatása jelenti, hogy az eszköz hogyan oldja meg a konkrét munkájukkal kapcsolatos problémákat. Semmi sem hat olyan erősen, mint amikor a saját szemünkkel láthatjuk, hogy a problémánk megoldódik.

Az egyik kedvenc pillanatom egy titkos vacsora eseményen volt Mexikóvárosban. Bemutattam egy automatizált munkafolyamatot az értékesítési hívások pontozásához és kampánytartalom generálásához. Az volt a fordulópont, amikor láttam, hogy az emberek rájönnek: „Ez valóban megoldja a problémámat”.

Azok az „aha” pillanatok azok, amelyek valódi elfogadáshoz vezetnek.

A jelen sürgőssége

A kontextuskonvergencia – a munkafolyamatok, a kontextus és az AI ötvözése – felé történő gyorsuló elmozdulás azt jelenti, hogy a versenyelőny megszerzésének lehetősége egyre csökken. Azok a szervezetek, amelyek a változáskezelést stratégiaként kezelik – és nem utólagos gondolatként –, megelőzik a többieket.

Ha saját átalakulását kezdi meg, ne várjon tovább. Kezdje kicsiben, ünnepelje a sikereket, támogassa a bajnokait, és soha ne veszítse szem elől azokat az embereket, akik a változás középpontjában állnak. Azok a szervezetek, amelyek most lépnek – amelyek egységesítik a munkakörnyezetet, csökkentik a munka terjeszkedését és előmozdítják az AI-átalakulást – fogják meghatározni a munka jövőjét.

Építsünk együtt valami jobbat!

