Változáskezelés az AI korszakában: kontextus, konvergencia és az út a valódi AI-átalakuláshoz

Miért a változáskezelés a döntő tényező, most több mint valaha?

Ha ma egy csapatot vagy szervezetet vezet, akkor tudja, hogy a talaj a lába alatt mozog.

A munkahelyeken a változások üteme megállíthatatlan, különösen az AI-átalakulás terén. Karrierem során szervezetek alkalmazkodását segítettem, és biztosan állíthatom: a sikeres és a stagnáló csapatok közötti valódi különbség nem az eszközökben rejlik, hanem abban, hogy mennyire hatékonyan kezelik a változásokat.

És még soha nem volt ilyen sürgető a helyes megoldás megtalálása.

A megfelelő változáskezelés nélkül az új technológiákba való befektetés nem fogja meghozni a várt eredményeket. A vezetőknek alaposan át kell gondolniuk, hogyan zajlik a munka, hogyan működnek együtt a csapatok, és hogyan teremt új értékeket az új eszközök használata.

A tét nagyobb, mint valaha, és az AI változáskezelés megfelelő megvalósításának sürgőssége soha nem volt nagyobb.

Munkahelyi terjeszkedés: a fragmentáció rejtett költségei

Mielőtt a ClickUp-hoz csatlakoztam, egy nagy egészségügyi vállalatnál üzleti rendszereket kezeltem. Minden elképzelhető SaaS eszközzel rendelkeztek, beleértve a számviteli, HR, mérnöki, marketing és befektetési platformokat.

Minden csapatnak megvolt a maga kedvence, és egyikük sem beszélt a többiekkel. Az eredmény? Tartós szűk keresztmetszetek, elvesztegetett órák és állandó IT-megszakítások csak azért, hogy állapotfrissítést kapjanak.

Ez a munka terjeszkedése: a nem összekapcsolt eszközök elterjedése, a fragmentált munkafolyamatok és az elveszett kontextus – ami akadályozza a hatékony változáskezelést. Ha ezt IT-problémának tekintjük, akkor eltévesztjük a lényeget. Ez egy üzleti probléma, ennyi. Amikor az információk szétszórtak és a csapatok különböző rendszerek között váltanak, csökken a termelékenység, stagnál az innováció és gyengül az elkötelezettség. Emellett súlyos pénzügyi terhet is jelent: 2,5 billió dollár veszteséget oko z a globális termelékenységben .

Még akkor is, ha a vállalatok megpróbálják kijavítani, a bevezetések gyakran nem járnak sikerrel.

Amikor a régi cégemnél megpróbáltuk bevezetni a Jira marketinges verzióját, a csapat tagjai kötelességtudatosan részt vettek a képzésen, de utána rögtön visszatértek a fehér tábláikhoz. Miért? Mert nem magyaráztuk el nekik, hogy miért fontos a változás, hogyan fog segíteni nekik, és milyen támogatást kapnak majd.

A bevezetés nem azért bukik meg, mert az eszközök nem működnek, hanem azért, mert az emberek nem látják, hogy a változás hogyan kapcsolódik a mindennapi munkájukhoz.

A konvergencia felé vezető verseny: miért a kontextus a legfontosabb?

A Harvard Business Review megállapította, hogy az alkalmazottak idejük 61%-át információk továbbításával, keresésével vagy frissítésével töltik különböző eszközökön.

Minden nap új eszközök és technológiák ígérik a munka megkönnyítését, de a legtöbb szervezet végül csak több szilárd struktúrával és nagyobb komplexitással szembesül. Az igazi áttörés akkor következik be, amikor a munkát, a tudást és a kontextust egy helyen konvergálja – ez a sikeres változáskezelés és AI-átalakulás alapelve.

Az igazság ugyanis az, hogy az AI, az automatizálás és a digitális átalakulás csak annyira hatékony, amennyire a hozzáférhető kontextus. Ha minden alkalommal manuálisan kell táplálnia az AI-eszközét, akkor még mindig dupla munkát végez. A jövő azoknak a szervezeteknek tartozik, amelyek egységesítik a kontextust – ahol a munka, a tudás és az adatok együtt élnek, és az intelligencia zökkenőmentesen működhet a tényleges munkafolyamatokon belül. És ez a jövő eljön, akár készen áll rá, akár nem.

A fragmentált munkafolyamatok valódi hatásának megértése érdekében nemrég felmérést végeztünk a tudásmunkások körében arról, hogyan alakítják át a beszélgetéseket cselekvési tételekké. Az eredmények kritikus hiányosságot tártak fel: a legtöbb csapat még mindig manuális vagy inkonzisztens módszerekre támaszkodik a következő lépések nyomon követéséhez, és nagyon kevesen használnak dedikált projektmenedzsment eszközöket. Ez a struktúra hiánya azt jelenti, hogy a fontos feladatok gyakran elsikkadnak, ami megnehezíti a csapatok összehangolt és produktív munkáját.

A legtöbb csapat még mindig manuálisan vagy inkonzisztensen követi nyomon a teendőket, míg csak egy kis részük használ projektmenedzsment eszközöket, ami követés elmulasztásához és termelékenység csökkenéséhez vezet.

A ClickUpnál ez a vezércsillagunk. Cégünket azzal a céllal alapítottuk, hogy az emberek produktívabbá váljanak, és ennek érdekében nem csak funkciókat fejlesztünk, hanem olyan alapot hozunk létre, ahol a kontextus egységes, a munkafolyamatok összekapcsolódnak, és a csapatok kevesebb súrlódással, gyorsabban tudnak haladni. Azok a szervezetek, amelyek most cselekszenek – amelyek lebontják a szilárd határokat és összehangolják munkájukat – fogják meghatározni a következő évtizedet.

De először is meg kell értenie, hol tart jelenleg. Ehhez jön jól az AI átalakulási mátrix.

Az AI-átalakulás mátrixa: diagnosztizálja, hol tart jelenleg

Annak érdekében, hogy a szervezetek lássák, hol tartanak és hová kell eljutniuk, az AI átalakulási mátrixot használom – ez egy praktikus eszköz a jelenlegi állapot diagnosztizálására és a továbbhaladás útjának megtervezésére.

Íme az AI-átalakulási mátrix vizuális ábrázolása:

A stratégiától a végrehajtásig – nézze meg, hol áll vállalkozása az AI-átalakulás mátrixában!

Az AI-átalakulási mátrix négy kvadránsa

Alacsony kontextus, alacsony konvergencia: A legtöbb szervezet itt kezdi. Az eszközök fragmentáltak, az adatok szétszórtak, és az intelligencia izolált kísérleti projektekre korlátozódik. A manuális megoldások a normák, és minden új kezdeményezés olyan, mintha újra kellene feltalálni a kereket. Magas kontextus, alacsony konvergencia: Egyes csapatok gazdag adatokkal és mélyreható szakértelemmel rendelkeznek, de ezek szilókban maradnak. A projektek ígéretesnek tűnhetnek, de a kontextus nem áramlik a szervezeten belül, ezért a méretezhetőség lehetetlen. Alacsony kontextus, magas konvergencia: Itt egységesítette eszközeit, de az intelligenciát tápláló adatok és ismeretek még mindig szűkösek vagy elavultak. Az automatizálás lehetséges, de az eredmények általánosak és hatástalanok, mert még mindig hiányzik a kontextus. Magas kontextus, magas konvergencia: Ez a cél. A munka, a tudás és a kontextus egységes. Az intelligencia az élő munkafolyamatokon belül működik, és olyan testreszabott betekintést és automatizálást nyújt, amelyek valóban változást hoznak. A csapatok kevesebb időt töltenek kereséssel, és több időt fordítanak értékteremtésre.

Kezdje azzal, hogy őszintén megválaszolja a kérdést: Hol vagyok ebben a mátrixban? Tapasztalatom szerint a legtöbb vállalat azt hiszi, hogy előrébb tart, mint valójában.

A következő kérdés: Hogyan haladjak tovább? Itt jön képbe a változáskezelés.

A diagnózistól a cselekvésig: miért jelent a változáskezelés hidat?

A mátrixban elfoglalt helyének megértése csak a kezdet.

A valódi kihívás – és lehetőség – a jobb felső negyed felé való elmozdulás, amely zónát magas kontextus és magas konvergencia jellemez.

Ismét el kell mondani, hogy a technológia önmagában nem juttat el oda. De az emberek igen.

A fragmentációtól a konvergenciáig, az elszigetelt adatoktól az egységes kontextusig vezető út alapvetően az emberek útja – és minden hatékony digitális átalakulási stratégia gerince.

Ehhez szemléletváltásra, új szokások kialakítására és a fenntartható változás feltételeinek megteremtésére van szükség. A világ legfejlettebb eszközei sem hoznak eredményt, ha a csapatok nem fogadják el és nem kötelezik el magukat az ötlet mellett. Szükség van továbbá példát mutató vezetők és a folyamatos fejlesztést támogató rugalmas folyamatok is.

Ezt a változáskezelés négy pillérén keresztül fogom leírni – ezek azok a mozgatórugók, amelyek a szervezeteket a változás szükségességének felismerésétől a változás tényleges megvalósításáig vezetik.

A változáskezelés négy pillére, és hogyan alkalmazzuk őket a ClickUp-nál

Íme, hogyan jelennek meg a változáskezelés négy pillére a gyakorlatban.

A négy pillér – vezetői támogatás, csapat elkötelezettség, bajnokok és fokozatos változás – elengedhetetlen a sikeres változáskezeléshez

A változás a csúcson kezdődik. A legjobb vezetők nem csak jóváhagyják a változást, hanem teljes mértékben elkötelezik magukat mellette. Használják a platformot, megismerik annak sajátosságait és értékeit, majd közlik a jövőképüket, és gondoskodnak arról, hogy a csapatok rendelkezzenek mindennel, amire szükségük van. A vezetői támogatás látható, hangos és folyamatos.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

Vezérigazgatónk és műveleti igazgatónk rendszeresen részt vesz mesterséges intelligencia kezdeményezésekben, megosztja saját munkafolyamatait, és ünnepli a sikereket a vállalat egészét érintő csatornákon.

A vezetőség „példával jár elöl”, azaz saját napi munkájában is használja a ClickUp és az AI eszközöket, és megosztja az eredményeket.

Amikor a vezetők példát mutatnak, az mindenki más számára is mércét állít.

Biztosítson látható támogatást a felső vezetés részéről

Készítsen egy világos üzenetküldési stratégiát a vezetők számára, hogy kommunikálhassák a változás okait és a várható előnyöket.

A sikeres bevezetéshez szükséges időt, költségvetést és személyzetet biztosítsa.

Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az új eszközöket használják és aktívan megosszák tapasztalataikat.

2. Csapat elkötelezettség: korán és gyakran vegyen részt

A felülről előírt változások ritkán maradnak meg. A legjobb eredmények akkor születnek, ha a csapatok már a kezdetektől fogva felelősséget éreznek. Vonja be a csapat tagjait már a kezdeti szakaszban, hívja meg őket, hogy teszteljék az új változást, és hozzon létre visszacsatolási ciklusokat, amikor javítási javaslatokat tesznek. Ezután kérje meg őket, hogy mutassák meg, hogyan hat a változás a munkájukra.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

Cégszintű AI-versenyeket szervezünk, ahol bárki, bármelyik részlegből, benyújthatja saját AI-alapú munkafolyamatait.

A nyertes pályamunkákat fő csevegőcsatornáinkon mutatjuk be, hogy másokat is inspiráljunk és terjesszük az ötleteket.

A részvétel kiterjed az értékesítésre, a pénzügyekre, a humánerőforrás-menedzsmentre és a marketingre is, nem csak a termékekre és a mérnöki munkára.

A csapat elkötelezettségének elősegítéséhez szükséges lépések:

Vonja be a csapat tagjait a bevezetés és a döntéshozatal korai szakaszába

Hozzon létre nyílt csatornákat a munkatársak számára, hogy megoszthassák véleményüket, aggályaikat és javaslataikat.

Használja a visszajelzéseket a munkafolyamatok finomításához és a reagálóképesség bizonyításához.

Világosan magyarázza el, hogy a változások hogyan befolyásolják a mindennapi munkát, és válaszoljon a „mi hasznom belőle?” kérdésre.

Nyilvánosan ismerje el a hozzájárulásokat, még akkor is, ha nem minden javaslatot fogadnak el.

3. Azonosítsa bajnokait: hidalja át a szakadékot

A bajnokok a szervezetben a változás előmozdítói, akik összekötik a vezetést és a szervezet egészét. Széles körben tisztelik őket, innovatívak és mélyen ismerik a munka tényleges lebonyolítását. A bajnokok nem csak hirdetik az üzenetet, hanem építenek, megoldják a problémákat és bizalmat keltenek a változási folyamatban.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

A bajnokok az élen járnak, felhúzzák az ingujjukat, hogy segítsék csapattársaikat az új eszközök elsajátításában.

Csapatommal hetente workshopokat és webináriumokat szervezünk, ahol a tapasztaltak és az újoncok egyaránt tanulhatnak, kérdéseket tehetnek fel és gyakorlati támogatást kaphatnak.

Amikor a csapatok akadályokba ütköznek, a bajnokok és a csapatom tagjai beavatkoznak, hogy megoldják a problémákat, közösen kidolgozzák a munkafolyamatokat és megosszák a bevált gyakorlatokat.

A bajnokok felhatalmazásának lépései:

Válasszon elismert, innovatív szakértőket, akik jól ismerik a munkafolyamatokat.

Vonja be őket tanácsadók, építők és változás előmozdítóiként!

Vonja be a bajnokokat a képzések korai szakaszába, és tartsa őket jelen a bevezetés során.

Segítsen a bajnokoknak az üzenetek megerősítésében, az aggályok kezelésében és a modell bevezetésében.

Gondoskodjon arról, hogy a bajnokok aktív változás-nagykövetként működjenek a szervezet egészében.

4. Fogadja el a fokozatos változást: építsen lendületet

Ha egyszerre mindent megpróbálunk megváltoztatni, az ellenállást vált ki. A lendület akkor növekszik, ha a csapatok biztonságosan kísérletezhetnek, személyre szabhatják tapasztalataikat, és ünnepelhetik az elért eredményeket.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

Minden AI-verseny egy munkafolyamatra vagy üzleti problémára összpontosít, és idővel iteratív fejlesztéseket hajt végre.

A csapatokat arra ösztönzik, hogy személyre szabják tapasztalataikat, egyértelmű határokat szabva annak, hogy mit lehet és mit nem lehet megváltoztatni.

A felhasználók saját igényeiknek megfelelő privát nézeteket hozhatnak létre, miközben továbbra is megfelelnek a szervezeti szabványoknak.

A kis sikereket vállalati szintű csatornákon ünneplik, megerősítve a folyamatos fejlődés fontosságát.

A fokozatos változás elfogadásának lépései:

Vezesse be a változásokat kezelhető fázisokban, hogy lendületet teremtsen.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy új funkciókat teszteljenek és fejlesztéseket javasoljanak.

Határokat állítson fel a rugalmas és a rögzített munkafolyamatok között

Lehetővé teszi a személyre szabást privát nézetekkel és biztonságos kísérletezéssel.

Lépjen partnerségre a bajnokokkal, hogy elterjessze az alkalmazást és normalizálja a változást, mint közös gyakorlatot.

A menedzser szerepe: a vízió megvalósítása

A nagyszerű vezetők példával járnak elöl, és a menedzserek minden átalakulás kulcsfigurái. A ClickUpnál a menedzserektől elvárják, hogy közöljék a „miért” és a „hogyan” kérdéseket, elősegítsék a visszajelzéseket, és példát mutassanak a csapattagoktól elvárt viselkedésformákra.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

A vezetők nem csak nézők. Részt vesznek a workshopokon, megosztják saját munkafolyamatuk sikereit, és ösztönzik csapataikat, hogy nevezzenek be a versenyre.

Támogatják a bajnokokat, biztonságos teret teremtenek a kísérletezéshez, és maguk is új eszközöket használnak.

Lépések a vezetők számára:

Világosan magyarázza el a változás célját és folyamatát

Ösztönözze a nyílt visszajelzéseket és foglalkozzon az aggályokkal

Használjon új eszközöket és folyamatokat csapataival együtt

Támogassa és működjön együtt a bajnokokkal

A vevőkapcsolati menedzser szerepe

Amikor ügyfeleinknek segítünk a ClickUp bevezetésében, ugyanazt a folyamatot javasoljuk. Ebben a folyamatban ügyfélsiker-menedzsereink (CSM) kulcsfontosságú partnerek az átalakulásban.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

CSM-jeink tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, segítenek a tervezésben és megosztják a bevált gyakorlatokat.

Elősegítik az üzleti eredményeket, megkönnyítik a vezetői értékeléseket, és biztosítják, hogy a csapatok hozzáférjenek a képzésekhez és az erőforrásokhoz.

Segítenek nyomon követni a KPI-ket, „trénerképző” programokat futtatni, és új funkciókkal és webináriumokkal ismertetnek meg minket.

A CSM kihasználásának lépései:

Használja a tanácsadási szolgáltatásokat a irányítás és a bevált gyakorlatok terén.

Fejlesszen egyedi sikerterveket és képezzen belső oktatókat

Használja a KPI-elkötelezettséget és a jelentéseket a haladás nyomon követéséhez.

Használja ki a rendelkezésre álló erőforrásokat, például a képzéseket és a webináriumokat.

A siker tervezése: mire kell támaszkodni

A sikeres bevezetések nem véletlenül vagy jó szándékok alapján történnek. Meg kell tervezni és stratégiát kell kidolgozni hozzájuk.

Hogyan néz ez ki a ClickUp esetében:

A bevezetést fázisokban tervezzük, egyértelmű mérföldkövekkel és kommunikációval.

Korán azonosítjuk a korlátokat – például az erőforrások korlátait, a technikai kihívásokat vagy az egymással versengő prioritásokat – és azokat közvetlenül kezeljük.

Minden kezdeményezéshez meghatározzuk az MVP-ket, mérhető célokat tűzünk ki, és funkciók közötti projektcsapatokat hozunk létre.

A sikeres tervezés lépései:

Döntse el, hogy egyetlen lépésben vagy fokozatosan vezeti-e be a rendszert, a szervezet felkészültségének függvényében.

Állítson fel reális mérföldköveket, és kommunikálja azokat egyértelműen

A potenciális akadályok korai felismerése

Tisztázza, mit jelent az „elégséges minimális termék” az átalakulás szempontjából.

Határozzon meg mérhető célokat az új rendszer vagy folyamat számára

Állítson össze egy többfunkciós csapatot, amelyben szerepel egy szponzor, bajnokok, bevezetési vezetők, képzési támogatás és tesztelők.

Az intelligencia beépítése a változásba

A változás egyik legnagyobb akadálya nem a nyílt ellenállás, hanem a súrlódás. Az emberek szeretnének új munkamódszereket alkalmazni, de ha ez több lépést, több eszközt vagy több ráfordítást jelent, akkor hajlamosak visszatérni a régi, kényelmes szokásaikhoz.

Itt jönnek képbe a ClickUp Brain és a ClickUp Brain Max. Ahelyett, hogy a csapatoktól megkövetelné az új folyamatok megjegyzését, a Brain közvetlenül a napi munkafolyamatokba ágyazza az intelligenciát.

ClickUp Brain segítségével a tudás feladatok, dokumentumok és megjegyzések között is kereshetővé válik. Ahelyett, hogy „Hol van az a frissítés?”, a csapatok csak megkérdezik a Brain-t, és azonnal megkapják a választ. segítségével a tudás feladatok, dokumentumok és megjegyzések között is kereshetővé válik. Ahelyett, hogy „Hol van az a frissítés?”, a csapatok csak megkérdezik a Brain-t, és azonnal megkapják a választ.

hangbevitellel rögzíti a frissítéseket, a jegyzeteket teendőkké alakítja, és még a sürgős feladatokat is automatikusan felszínre hozza. ClickUp Brain MAX még tovább megy:rögzíti a frissítéseket, a jegyzeteketalakítja, és még a sürgős feladatokat is automatikusan felszínre hozza.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és kapjon valós idejű frissítéseket, dokumentumokat és feladatokat.

A kognitív terhelés csökkentésével és a helyes cselekvések megkönnyítésével az új szokások természetesen és tartósan meggyökeresednek.

Tanulságok a frontvonalról

Fontos szempontok a konvergenciára való zökkenőmentes átálláshoz

A változáskezelés nem egy ellenőrzőlista, hanem folyamatos munka – hallgatás, iteráció és a sikerek ünneplése. A ClickUpnál mesterséges intelligencia versenyeket szerveztünk, ösztönzőket kínáltunk és a sikereket vállalati csatornákon keresztül terjesztettük. De a legnagyobb hatást a szokások kialakítása és a csapatoknak annak bemutatása jelenti, hogy az eszköz hogyan oldja meg a konkrét munkájukkal kapcsolatos problémákat. Semmi sem hat olyan erősen, mint amikor a saját szemünkkel láthatjuk, hogy a problémánk megoldódik.

Az egyik kedvenc pillanatom egy titkos vacsora eseményen volt Mexikóvárosban. Bemutattam egy automatizált munkafolyamatot az értékesítési hívások pontozásához és kampánytartalom generálásához. Az volt a fordulópont, amikor láttam, hogy az emberek rájönnek: „Ez valóban megoldja a problémámat”.

Azok az „aha” pillanatok azok, amelyek valódi elfogadáshoz vezetnek.

A jelen sürgőssége

A kontextuskonvergencia – a munkafolyamatok, a kontextus és az AI ötvözése – felé történő gyorsuló elmozdulás azt jelenti, hogy a versenyelőny megszerzésének lehetősége egyre csökken. Azok a szervezetek, amelyek a változáskezelést stratégiaként kezelik – és nem utólagos gondolatként –, megelőzik a többieket.

Ha saját átalakulását kezdi meg, ne várjon tovább. Kezdje kicsiben, ünnepelje a sikereket, támogassa a bajnokait, és soha ne veszítse szem elől azokat az embereket, akik a változás középpontjában állnak. Azok a szervezetek, amelyek most lépnek – amelyek egységesítik a munkakörnyezetet, csökkentik a munka terjeszkedését és előmozdítják az AI-átalakulást – fogják meghatározni a munka jövőjét.

Építsünk együtt valami jobbat!