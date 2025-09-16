A munka terjeszkedésének megoldása: a ClickUp Field CTO-ja az AI-ről és a munka jövőjéről

Hogyan néz ki valójában a munka terjeszkedése?

Karrierem során szervezeteknek segítettem a munkaterület kiterjedésének problémáját megoldani. Ez nem elméleti probléma, hanem a manuális folyamatokban, elavult rendszerekben és egymástól független eszközökben elmerülő csapatok mindennapi valósága. Látom a fájdalmat a szemükben, amikor leírják, hogy újabb napot veszítettek el a státuszfrissítésekkel, újabb projektet tett tönkre a rossz kommunikáció, újabb lehetőséget szalasztottak el, mert az információk szilóba zárva maradtak.

A munkaterület szétaprózódásának költségei

Számoljuk ki: évente 2,5 billió dollár termelékenységi veszteség keletkezik. De e szám mögött valódi emberek állnak – olyan csapatok, akik értelmes munkát szeretnének végezni, de a káosz kezelésével vannak elfoglalva.

Munka terjeszkedése diagram

Első sorból: történetek a terepről

A VaynerMedia „aha” pillanata

Egy történet, amelyre mindig visszatérek, egy bemutató, amelyet a VaynerMedia-val tartottam. Ők a ClickUp-ot értékelték, én pedig ott voltam, hogy beszéljünk az erőforrás-kezelésről – ami őszintén szólva egy bonyolult terület, mert még mindig fejlesztünk néhány funkciót. De amikor bemutattam nekik, hogy a csapatuk hogyan tudná ténylegesen elvégezni a munkát a ClickUp-ban – nem csak az órákat rögzíteni vagy a státuszokat frissíteni, hanem együttműködni, alkotni és végrehajtani –, valami megcsattant.

A bajnokuk, Mika, megállított:

„Várjunk csak, itt tényleg dolgoznak az emberek?”

Ez a szünet, ez a felismerés hajt engem. Ez az a pillanat, amikor valaki rájön, hogy a konvergencia nem csak lehetséges, hanem már megvalósul.

Az ügyfelek megosztottak: túlterheltek vagy túlépítettek

Minden nap kétféle ügyféllel beszélek.

Az első csoportot elárasztják a manuális folyamatok. Tudják, hogy valami nem működik, de nem tudják, hol kezdjék. Ragadtak a régi módszerekben, ragaszkodnak a régi PMO eszközök funkcióihoz, mert „mindig is így csináltuk”.

A második csoport a spektrum másik végén helyezkedik el: ők saját mesterséges intelligencia megoldásaikat szeretnék felépíteni a semmiből. Mérnökeik vannak, ambíciójuk és valódi innovációs hajlandóságuk, de ami előrelépésként indul, gyorsan összefonódó, egymással nem kommunikáló eszközök zűrzavarába torkollik. Ez már nem csak a munka terjeszkedése, hanem a mesterséges intelligencia terjeszkedése is. Különböző modellek, egymástól független eredmények és közös kontextus hiánya. Láttam, ahogy ez megakasztja a lendületet.

Mindkét csoportnak ugyanaz hiányzik: a konvergencia.

Az erő, amely mindent – kontextust, kommunikációt, végrehajtást – egyetlen egységes munkaterületre és platformra hoz.

A lehetséges művészete: Miért az AI konvergencia a tanításról szól, és nem az eladásról?

Amikor először találkozom a vezetőkkel, elmondom nekik, hogy a munkám nem a szoftver értékesítése. Hanem a lehetséges dolgok művészetének tanítása. Szeretném, ha megértenék, hogy a termelékenységi platform nem csak egy mesterséges intelligenciával ellátott projektmenedzsment eszköz. Hanem egy új munkamódszer – egy átállás a tányérforgatásról valami tartós felépítésére.

Konvergencia: a munkaterület-terjeszkedés ellenszere

Láttam, ahogy szervezetek több eszköz vásárlásával próbálták megoldani a munkaterület szétaprózódásának problémáját. Úgy gondolják, hogy a következő alkalmazás vagy mesterséges intelligencia funkció lesz a csodaszer. De minden új pontszerű megoldás csak egy újabb teher, amely a kontextus elvesztéséhez és a végrehajtás széttöredezettségéhez vezet.

A konvergencia valami mást jelent: a szilók lebontását, a pontok összekapcsolását és azt, hogy a csapatok egy helyen éljenek és dolgozzanak. A konvergencia elérésével nem csak hatékonyságot nyer, hanem egyértelműséget, lendületet és teret a valódi innovációhoz.

A konvergencia nem azt jelenti, hogy több eszközt kell hozzáadni. Arról szól, hogy végre összehangolja a munkáját, az adatait és a beszélgetéseit.

Hogyan néz ki a valódi mesterséges intelligencia integrációja?

Hadd mondjak egy konkrét példát. Nemrég dolgoztam egy ügyféllel, aki három különböző eszközt használt az értékesítési hívások kezelésére, az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követésére és a nyomon követések kiosztására. Kézzel másolták át a jegyzeteket a Gongból, frissítették a Gainsightot, majd e-mailben küldték el a feladatokat.

Amikor mindent a ClickUp-ba vittünk át, az AI-alapú automatizálás elkezdte a hívások leírását, a teendők címkézését és a nyomon követések hozzárendelését – mindezt egy helyen.

Nincs többé másolás-beillesztés. Nincs többé kontextusvesztés a rendszerek között. ✅

A csapat láthatta az ügyfelek teljes útját, valós időben együttműködhetett, és valóban a kapcsolatok építésére koncentrálhatott a logisztika kezelése helyett.

Hogyan oldja meg a mesterséges intelligenciával támogatott konvergált munkaterületek a munkaterületek szétszóródását?

Megtanultam, hogy a munkaterületek szétszóródását nem lehet több eszköz hozzáadásával megoldani. Azáltal lehet megoldani, hogy kevesebb helyet hagyunk a munkának, ahol elrejtőzhet.

Ezt építjük a ClickUp-pal, és ezt használom minden nap. A ClickUp Brain segítségével nem kell ugrálnom a jegyzetelő alkalmazás, a feladatkezelő és a dokumentumszerkesztő között. Összefoglalhatom a megbeszélést, átalakíthatom cselekvési tételekké, és ténylegesen előre vihetem a dolgokat – anélkül, hogy elhagynám a munka helyszínét. Mivel az AI megérti a kontextust, amelyben dolgozom, kevésbé érzem eszköznek, inkább csapattagnak. Ez a kontextusfüggő AI különbsége – nem csak generál, hanem együttműködik is.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén ötletelhet, szervezhet és valósíthat meg ötleteket

Az egyik dolog, amit meglepően értékesnek találtam, az a lehetőség, hogy a ClickUp Brain-en belül nagy nyelvi modellek között válthatok. Néha sebességre van szükségem. Máskor viszont a hangnem vagy a mélység a fontosabb. Ez a fajta rugalmasság – anélkül, hogy platformok között kellene váltani – miatt az AI kevésbé tűnik kiegészítőnek, inkább igazi együttműködő partnernek.

És akkor ott van még a Talk to Text . Ez meglepett. Régebben a megbeszélések között elvesztettem az ötleteimet – nagyszerű gondolatokat, amelyekhez soha nem tértem vissza. Most csak hangosan kimondom őket, és azok feladatokká vagy dokumentumokká alakulnak a ClickUp-ban. Nincs gépelés. Nincs üldözés. Csak... ott vannak. A ClickUp Brain Max asztali verziójával ez az élmény még élesebbé válik – minden kimondott ötlet azonnal a megfelelő helyre kerül, készen arra, hogy továbbhaladjon.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

Ez az a rész, amelyik a leginkább visszhangot kelt, amikor más vezetőkkel beszélek. Mindenki küzd a túl sok eszközzel és az időhiánnyal. De amikor meglátják, mire képes a konvergencia – amikor a munka, a kontextus és az AI egy helyen jelenik meg –, akkor valami megváltozik. Nem azt kérdezik többé, hogy „hogyan oldjuk meg a káoszt?”, hanem azt, hogy „mit építhetnénk, ha ez nem állna az utunkban?”.

Ekkor tudom, hogy meglátták.

A munkaterület kiterjedése mögött álló változáskezelési kihívás

Miért olyan nehéz lemondani a régi rendszerekről?

A változáskezelés a munkám legnehezebb része. Megértem, miért ragaszkodnak a szervezetek a régi rendszerekhez – ismerősek, sőt megnyugtatóak. De a kényelem a fejlődés ellensége.

Láttam, ahogy a csapatok átalakulnak, amikor végre elengedik a dolgokat. Visszanyerik az órákat, csökkentik a súrlódást és felszabadítják a kreativitást, ezzel megszüntetve a csapatok termelékenységét jelentősen csökkentő tényezőket. De bátorság kell ahhoz, hogy megkérdőjelezzük a status quo-t, hogy beismerjük, hogy ami ide juttatott minket, nem fog eljuttatni oda, ahová szeretnénk.

Gyakorlati ellenőrzőlista a változások vezetéséhez Hallgasson és alkalmazkodjon: kérjen visszajelzéseket, és legyen hajlandó módosítani a megközelítését. Kezdjen egy folyamattal: ne próbáljon mindent egyszerre átalakítani. Válasszon ki egy problémás területet, és oldja meg azt. Mutassa meg, ne csak beszéljen róla: mutassa be a konvergencia hatását a saját csapatából vett valós példákkal. Ünnepelje a kis sikereket: a változás nehéz – ismerje el az előrelépéseket, és ossza meg a sikertörténeteket.

Fokozatos bevezetés: az emberekkel ott találkozunk, ahol vannak

Egy dolgot megtanultam: a változást nem lehet kikényszeríteni.

Az embereket ott kell megismerni, ahol vannak. Ez néha azt jelenti, hogy kicsiben kell kezdeni: egy régi eszközt lecserélni, egy folyamatot automatizálni, egy csapatnak megmutatni, mi lehetséges.

De minden lépés a konvergencia felé egy lépés távolabb a munkaterület szétaprózódásától. És ha az emberek egyszer meglátják a különbséget, nem akarnak visszatérni a régihez.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésével ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra konvergálja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsúzzon el a „munkával kapcsolatos munkától”, és szerezze vissza produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Tanácsok vezetőknek: Ne elégedjen meg kevesebbel!

A tétlenség költsége

Ha vezető pozícióban van, akkor itt a kihívás: ne elégedjen meg a jelenlegi helyzettel. Ne hagyja, hogy a tehetetlenség határozza meg a jövőjét. A munka terjeszkedése nem elkerülhetetlen. A konvergencia elérhető, de ahhoz akarnia kell.

Kérdezze meg magától: a jövőre épít, vagy csak a múltat tartja fenn? Erősíti csapatait, vagy arra kényszeríti őket, hogy az Ön rendszereihez igazodjanak?

A folyamatos fejlesztés kultúrájának kiépítése

Az általam ismert legjobb vezetők a folyamatos fejlődés kultúráját támogatják. Ösztönzik a kísérletezést, jutalmazzák a kíváncsiságot, és nem félnek elengedni a kényelmes dolgokat.

Az AI és a konvergencia nem csak a technológiáról szól, hanem a gondolkodásmódról is. Arról szól, hogy hiszünk abban, hogy a munka jobbá tehető, és meg is tesszük a szükséges erőfeszítéseket ennek érdekében.

A jövőbe tekintve: a munka jövője a konvergenciában rejlik

Hogyan fogják a szerepek és a csapatok fejlődni?

A munka terjeszkedésének csökkenésével a szerepek is változnak. Szükségünk lesz több „ügynök menedzserre” – olyan emberekre, akik összehangolják az AI és az emberi együttműködést. A gyors mérnöki munka alapvető készséggé válik. A csapatok kisebbek, agilisebbek lesznek, és nem csak a teljesítményre, hanem az eredményekre is összpontosítanak.

👉 Felhívás cselekvésre

Ha ezt olvassa, akkor máris a következő lépésen töri a fejét. Tanácsom: tegye meg az első lépést. Kérdőjelezze meg feltételezéseit. Próbáljon ki valami újat.

A munka terjeszkedése egy olyan probléma, amelyet együtt megoldhatunk. A konvergencia az, amivel ezt elérhetjük.