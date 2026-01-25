Hogyan válasszon szuper ügynököt?

Az AI Agent segítségével automatizálni fogja munkafolyamatának egyes részeit, ami azt jelenti, hogy előzetesen megfontolt döntéseket kell hoznia.

Ha jól csinálja, csapata hetente több órát spórolhat meg. Ha rosszul csinálja, kedd reggel azzal fogja tölteni, hogy elmagyarázza, miért archivált az ügynök 200 aktív feladatot.

A szuperügynök kiválasztásának megtanulása lényegében a képességek és a feladatkör összehangolásáról szól.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezt pontosan beállítsa. A jogosultságokat részletes szinten konfigurálhatja, korlátozott hatókörrel kezdheti, miközben ellenőrzi a munkafolyamatot, és bővítheti a hozzáférést, ahogy az ügynök bizonyítja magát.

Ráadásul a Super Agent minél többet dolgozik, annál több tudást és tapasztalatot szerez, akárcsak egy ember. Ez lehetővé teszi, hogy az automatizálást olyan ütemben vezesse be, amely a csapata kockázatvállalási hajlandóságának és működési komplexitásának leginkább megfelel.

Ez az útmutató részletesen bemutatja a legfontosabb döntéseket. Kezdjük! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

Mi az AI szuperügynök?

Hogyan működik egy AI szuperügynök (ClickUp Brain által generált)

Az AI szuperügynök egy fejlett mesterséges intelligencia rendszer, amelyet komplex feladatok önálló kezelésére, munkafolyamatok automatizálására és a felhasználókkal való interakcióra terveztek, akárcsak egy ember. Az alapvető AI asszisztensekkel ellentétben a szuperügynökök testreszabhatók, tanulnak az adatokból, és több lépésből álló folyamatokat hajthatnak végre különböző eszközökön és platformokon.

A ClickUp szuperügynök az AI-alapú csapattársa, aki alkalmazkodik a munkaterületéhez. A ClickUp Brain által működtetett ügynökök segítenek a ismétlődő vagy manuális munkák kezelésében, és közvetlen üzenetekkel kommunikálhat velük.

🎥 Ismerje meg, hogyan működnek ezek az emberekhez hasonló csapattársak, és milyen szuperképességeket adnak Önnek. 👇🏼

AI szuperügynökök vagy autopilótaügynökök: melyikre van szüksége?

Válasszon az AI Hubban elérhető különböző ClickUp szuperügynökök közül

A ClickUp Autopilot ügynökök és szuperügynökök egyaránt automatizálják a munkát, de különböző igényeket szolgálnak ki. Itt talál egy áttekintést arról, hogy melyikre van szüksége a munkafolyamatai és üzleti céljai függvényében.

Funkció Szuperügynökök Autopilot ügynökök Intelligencia Alkalmazkodó, visszajelzésekből tanul, több lépéses logika Szabályalapú, beállított kiváltókat követ Interakció Emberhez hasonló, természetes nyelv, testreszabható Nincs beszélgetés, csendben fut A munkafolyamatok összetettsége Komplex, dinamikus munkafolyamatok kezelése Leginkább egyszerű, ismétlődő feladatokhoz alkalmas Használati esetek Kutatás, összefoglalók, kreatív briefek, eskaláció Állapotfrissítések, értesítések, emlékeztetők Testreszabás Magasan testreszabható, kontextusérzékeny Előre meghatározott kiváltó eseményekre/műveletekre korlátozva Rugalmas Képes gondolkodni, alkalmazkodni és fejlődni Rögzített logika, nincs tanulási folyamat A legjobb Dinamikus, folyamatosan fejlődő munka Előre jelezhető, rutin automatizálás

🎥 Íme, ami a Super Agenteket a munka új korszakának tökéletes virtuális munkatársává teszi. 👇🏼

Mit választ valójában, amikor szuper ügynököt választ?

Amikor kiválaszt egy szuper ügynököt, négy egymással összefüggő döntést hoz, amelyek meghatározzák, hogy a munkafolyamat-automatizálás hogyan illeszkedik a működésébe:

Ügynök típus: Szüksége van-e olyanra, amely triggerre reagál, ütemezés szerint fut, vagy meghatározott munkafolyamat-műveleteket kezel. Minden típus más-más működési problémát old meg. Hatály: Mit tud az ügynök valójában csinálni: mezőket frissíteni, feladatokat állapotok között mozgatni, munkát embereknek kiosztani vagy adatokat más eszközökből lekérni. A hatály közvetlenül meghatározza az ügynök hasznosságát és azt, hogy milyen problémákat okozhat, ha rosszul van beállítva. Engedélyek: Hol működhet az ügynök: melyik térhez, mappához és listához férhet hozzá. A szigorú engedélyek kevesebb kockázatot jelentenek, de valószínűleg kevesebb hasznosságot is. A széles körű engedélyek több automatizálási lehetőséget jelentenek, de több felügyeletet igényelnek. Munkafolyamat-integráció: Hogyan illeszkedik a meglévő folyamatokba? Az ügynöknek a csapat jelenlegi munkafolyamataival együtt kell dolgoznia anélkül, hogy zavart keltene azzal, hogy ki vagy mi hajtotta végre az egyes változtatásokat.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI termelékenységi eszközök

A legfontosabb döntési kritériumok

Mielőtt bármilyen Super Agentet telepítene, értékelnie kell az alkalmazási esetet bizonyos kritériumok alapján. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy az automatizálás mennyire illeszkedik csapata tényleges munkamódszereihez és kockázatvállalási hajlandóságához. 📋

Feladatok ismétlődési gyakorisága

Először nézze meg, milyen gyakran történik a munka:

Ha csapata hetente vagy akár havonta 50-szer végzi el ugyanazt a műveletet, akkor jó ok van az üzleti folyamatok automatizálására , és érdemes létrehozni egy szuperügynököt erre a célra.

Ha valami mély emberi ítélőképességet igényel, például egy csapattag teljesítményének értékelése, akkor egy ügynököt vehet igénybe az adatok összefoglalásához, de a végső döntést egy embernek kell meghoznia.

Az AI ügynökök könnyedén elvégzik az adminisztratív vagy ismétlődő feladatokat. Azonban az olyan feladatok, amelyek mély emberi ítélőképességet igényelnek, az emberekre kell hagyni.

🔍 Tudta? A döntéshozatali tanulmányokban a kutatók azt találták, hogy amikor az emberek kevésbé bíztak az emberi tanácsadókban (pl. kollégákban vagy szakértőkben), akkor nagyobb valószínűséggel támaszkodtak az AI útmutatásaira, különösen akkor, ha az AI rendszereket semlegesnek vagy elfogulatlannak tartották.

Hibatűrés

Ezután értékelje, mi történik, ha az ügynök hibázik:

A címkék hozzáadása vagy az állapotok frissítése minimális kockázatot jelent.

A befejezett munkák törlése vagy a kritikus projektek újbóli kiosztása a határidő közeledtével problémákat okozhat.

Az, hogy hajlandó-e elfogadni kisebb hibákat, meghatározza, hogy az ügynök mennyire önállóan dolgozhat, és mennyire szigorúan állítja be a jogosultságait.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1-2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3-5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra heti időmegtakarítás több mint 100 óra éves időmegtakarítást jelent – értékes időt, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

Adatérzékenység

Vegye figyelembe azokat az információkat, amelyekhez az ügynök hozzáfér és módosít.

A belső feladatkezelés más kockázatokkal jár, mint az ügyféladatokkal, pénzügyi nyilvántartásokkal vagy bizalmas stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos folyamatok. Az érzékeny információk szigorúbb jogosultsági korlátokat és minden műveletet nyomon követő ellenőrzési nyomvonalakat igényelnek.

Csapat láthatósági követelmények

Döntse el, mennyire átlátható legyen az automatizálás:

A háttérfeldolgozás jól működik olyan rutin állapotfrissítések esetén, amelyek nem befolyásolják senki közvetlen munkáját.

A feladatok változásairól vagy a prioritások eltolódásáról értesítést kell küldeni, hogy a csapat tagjai megértsék, miért változott a munkaterhelésük.

A világos átláthatóság megakadályozza a zavart és bizalmat épít a rendszer iránt.

A visszavonás bonyolultsága

Végül, tervezze meg, hogyan fordítaná vissza az ügynök intézkedéseit, ha valami baj történne.

A mezők frissítése manuálisan másodpercek alatt elvégezhető. A tömeges műveletek vagy a több listán végzett kaszkádszerű változtatások rendezése órákig is eltarthat, és előfordulhat, hogy nincs meg az adatok korábbi állapotának visszaállításához szükséges információ. Az automatizálás előtt ismerje meg a helyreállítási útvonalat.

🧠 Érdekesség: Van egy Nadine nevű szociális robot, amely képes felismerni az embereket, szemkontaktust teremteni, emlékezni a korábbi beszélgetésekre, és akár különböző hangulatokat is képes kifejezni, lényegében úgy viselkedik, mint egy hosszú távú virtuális csapattárs.

Lépésről lépésre: Hogyan válasszunk szuper ügynököt

A szuperügynök kiválasztása hasonló szigorúságot igényel, mint egy új vezető felvétele.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete. A dokumentációja a feladatok, projektek és munkafolyamatok mellett található, nem pedig külön eszközökben, amelyek kontextusváltást igényelnek. Ezzel kiküszöböli a munka elszórt voltát, mivel a dokumentumok a tényleges munkához kapcsolódnak.

Testreszabhatja szuperügynökét a ClickUp-ban a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében

Az AI-ügynökök esetében meg kell győződnie arról, hogy a logika összhangban van céljaival, és hogy az ügynök rendelkezik a munkájához szükséges hozzáféréssel. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy olyan szuperügynököt válasszon, aki hozzáadott értéket teremt anélkül, hogy extra munkát okozna csapatának. 👇

Mondja el az ügynöképítőnek, mit szeretne és hol szeretné. Válasszon ki egy olyan problémát, amely feszültséget okoz, vagy amelyben van lehetőség a hatékonyság és a fejlesztés javítására. A cél az, hogy egy korlátozott területen bizonyítsa az értékét, mielőtt kiterjesztené az AI ügynök eszköz hatókörét.

Amikor meghatározza az eredményt, kössön hozzá valami mérhetőt. Vegye figyelembe ezeket a gyakori célokat:

Csökkentse a jegyekre való válaszadási időt 4 óráról 30 percre

Csökkentse a heti állapotfrissítés előkészítésének idejét 2 óráról 15 percre

Fedezze fel a blokkolókat 24 órán belül, három csapatban

A szűk körű kezdés lehetővé teszi, hogy tesztelje az ügynökök viselkedését, finomítsa az utasításokat és bizalmat építsen anélkül, hogy megzavarná a szélesebb körű műveleteket. Miután az eredmény egyértelművé vált, térképezze fel azokat a bemeneteket, döntéseket és intézkedéseket, amelyekre az ügynöknek szüksége van az eredmény eléréséhez.

Kerülje az olyan homályos célokat, mint a „működési hatékonyság javítása”, mivel ezek nem elég egyértelműek ahhoz, hogy megfelelően konfigurálhassa az ügynököt.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp követelménygyűjtő sablon segítségével rögzítheti az összes érdekelt fél igényeit, elvárásait és a munkafolyamat sikerkritériumait. Ez segít biztosítani, hogy mindenki egyetértse a munka tartalmával, mielőtt megépítené az automatizálást. Ingyenes sablon letöltése Csökkentse a félreértéseket, amelyek hibás konfigurációkhoz vagy nem kívánt eredményekhez vezetnek, a ClickUp követelménygyűjtési sablon segítségével. Használja ezt a sablont a következő dokumentumokhoz: Ki mit csinál ma?

Milyen bemenetek és kimenetek léteznek

Különleges kezelést igénylő szélsőséges esetek

A siker feltételei és mérőszámai. Mivel ez a sablon a ClickUp Docs-ban található, közvetlenül összekapcsolhatja feladatokkal, munkafolyamatokkal és irányítópultokkal. Ez lesz az egyetlen megbízható forrás, amelyre hivatkozhat, amikor meghatározza az ügynök utasításait, hatáskörét és kiváltó tényezőit.

2. lépés: Döntse el, hogy szuperügynökre vagy autopilot ügynökre van szüksége

A szuperügynökök olyan komplex munkafolyamatokat kezelnek, amelyek megítélést, kontextust és több lépésből álló érvelést igényelnek. Az Autopilot ügynökök kiválóan alkalmasak egyszerű, determinisztikus feladatok végrehajtására egy rögzített kiváltó esemény alapján.

Kérdezze meg magától: ez a munkafolyamat megköveteli-e az ügynöktől, hogy értékelje a kontextust, rangsorolja a teendőket vagy alkalmazkodjon a kivételekhez? Ha igen, akkor szüksége van egy szuperügynökre. Ha a logika statikus és az eredmény előre jelezhető, akkor az Autopilot is elegendő lesz.

Így lehet megkülönböztetni a különbséget:

A szuperügynök feladatkörébe tartozik: a személyre szabott támogatási jegyek sürgősség és előzmények alapján történő osztályozása, projektösszefoglalók készítése a szétszórt frissítésekből, a megfelelő csapattagok kijelölése, valamint a csapatok közötti átadások koordinálása, amikor a függőségek megváltoznak.

Autopilot terület: Feladatok automatikus hozzárendelése állapotváltozáskor, emlékeztető küldése 24 órával a határidő előtt, befejezett elemek áthelyezése archívumba.

A szuperügynökök értelmeznek, míg az Autopilot ügynökök végrehajtják. Válasszon a munkafolyamat döntéshozatali terhelése alapján.

Egy valódi felhasználó osztja meg gondolatait a ClickUp használatáról:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így biztosítva, hogy minden munka és hatékony kommunikáció egy helyen összpontosuljon, és 100%-os kontextust biztosítson számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát.

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így biztosítva, hogy minden munka és hatékony kommunikáció egy helyen összpontosuljon, és 100%-os kontextust biztosítson számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát.

3. lépés: Határozza meg az ügynök hatáskörét, megengedett műveleteit és leállítási feltételeit

Határozza meg, hogy az ügynök mit tehet, hol működik, és mikor kell szünetet tartania vagy eskalálnia. Ez megakadályozza a hatókör kiterjedését, és biztosítja, hogy az ügynök hasznos maradjon anélkül, hogy túllépné a határait.

A hatókör magában foglalja az eszközökhöz való hozzáférést, az adatok olvasását és a döntéshozatalt. A leállási feltételek meghatározzák, mikor kell az ügynök átadnia az ügyet egy embernek, például hiányzó információk, ütköző prioritások vagy kockázatos döntések esetén.

Mielőtt bármit is konfigurálna, térképezze fel ezt a három réteget:

Mit láthat az ügynök: Azok a konkrét terek, mappák vagy listák, amelyeket figyelnie kell Mit tud megváltoztatni az ügynök: Feladatok létrehozása, állapotok frissítése, csapattagok megjelölése, megjegyzések közzététele Mit állít meg az ügynök: hiányzó kötelező mezők, túllépett költségvetési küszöbértékek, észlelt eskalációs kulcsszavak

A világos határok előre láthatóvá és biztonságossá teszik az ügynököt. Ha ezt a lépést kihagyja, akkor kockáztatja, hogy nem szándékos cselekedetek gyorsan aláássák a bizalmat.

Hogyan működik ez a ClickUp-ban?

Lépjen be az AI Hubba a ClickUp szuperügynökök létrehozásához és kezeléséhez

A ClickUp szuperügynököket a központi AI Hub segítségével kezelheti és hozhatja létre, ahol az összes AI-ügynökét megtekintheti, szűrheti és szerkesztheti.

Amikor létrehoz vagy szerkesztesz egy szuperügynököt, a következőket határozza meg kifejezetten:

Utasítások: Határozza meg az ügynök szerepét, céljait és a sikeres eredményekhez vezető lépéseket világos, strukturált, természetes nyelven.

Triggerek: Állítsa be, mikor és hogyan járjon el az ügynök. A triggerek között szerepelnek a megjegyzésekben vagy csevegésben szereplő @említések, közvetlen üzenetek, feladatkiosztások, ütemezett idők vagy automatizálások. Minden triggerhez további, trigger-specifikus Állítsa be, mikor és hogyan járjon el az ügynök. A triggerek között szerepelnek a megjegyzésekben vagy csevegésben szereplő @említések, közvetlen üzenetek, feladatkiosztások, ütemezett idők vagy automatizálások. Minden triggerhez további, trigger-specifikus szuperügynök utasítások tartozhatnak.

Eszközök: Rendeljen hozzá eszközöket, amelyeket az ügynök használhat a műveletek végrehajtásához (pl. feladatok létrehozása, dokumentumok keresése, üzenetek küldése). Az eszközöket bármikor hozzáadhatja vagy eltávolíthatja, és az eszközhöz való hozzáférés határozza meg, hogy mit tehet.

Tudás: Adja meg, hogy az ügynök milyen adatforrásokhoz férhet hozzá. Ide tartoznak a nyilvános munkaterületi adatok, a kiválasztott terek/listák/dokumentumok, a Connected Search segítségével elérhető külső alkalmazások, sőt még a webes keresés vagy a ClickUp súgócikkek is.

Ezek a beállítások együttesen határozzák meg az ügynök hatókörét, azt, hogy mit tud megváltoztatni (milyen műveleteket tud végrehajtani), és hogy milyen kontextusok vagy események váltják ki.

4. lépés: Állítsa be a jogosultságokat és a hozzáférést

Adja meg az ügynöknek a munkafolyamat elvégzéséhez szükséges minimális hozzáférést, hogy megvédje az érzékeny adatokat és korlátozza a hibák hatását.

A jogosultságoknak tükrözniük kell az ügynök szerepét. Tegyük fel, hogy az ügynök a beérkező kérelmeket osztályozza; ehhez olvasási hozzáférésre van szüksége a beérkező kérelmekhez, valamint írási hozzáférésre az osztályozási listához.

Alkalmazzon ezeket az elveket a hozzáférés hozzárendelésekor:

Kezdje a tér vagy mappa szintjén, soha ne a munkaterület egészén

30 naponta vizsgálja felül a jogosultságokat, mivel az ügynökök felelősségi köre folyamatosan változik.

Vonja vissza az ügynök hozzáférését minden olyan eszközhöz vagy adatforráshoz, amelyet az ügynök két héten keresztül nem használt.

Kezelje az ügynököt úgy, mint egy csapattagot: adjon meg neki mindazt, amire szüksége van, de ne többet. A korlátlan hozzáférés felesleges kockázatot jelent.

Hogyan működik ez a ClickUp-ban?

Adjon hozzáférést a ClickUp szuperügynökének bizonyos ismeretekhez és emlékekhez

A szuperügynök memória lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy emlékezzenek a korábbi interakciók kontextusára, a felhasználói preferenciákra és a megtanult információkra, és ezeket felhasználva idővel javítsák teljesítményüket. Emellett rendkívül konfigurálható:

A legutóbbi emlékek tárolják a legutóbbi beszélgetések és cselekvések epizodikus részleteit, lehetővé téve az ügynök számára, hogy releváns kontextusokban hivatkozzon a korábban történtekre.

A beállítások a felhasználó-specifikus követelményeket vagy utasításokat rögzítik, például a preferált nyelveket vagy formázási stílusokat, amelyeket az ügynök a jövőbeli válaszokban figyelembe vesz.

Az Intelligence lehetővé teszi az ügynök számára, hogy önállóan döntse el, mely információk hasznosak a jövőbeli feladatokhoz, így javítva a proaktív és kontextusérzékeny támogatás nyújtásának képességét.

A Super Agent profiljából engedélyezheti vagy letilthatja az egyes memóriatípusokat, valamint ellenőrizheti vagy szerkesztheti a tárolt adatokat, hogy az érzékeny információk megfelelő kezelése biztosítva legyen.

💡 Profi tipp: A szuperügynök memóriája mind nyilvános, mind magán helyekről származó információkat tárolhat. Azonban óvatosan kell bánni azzal, hogy mit tárolsz benne; csak akkor engedélyezd érzékeny vagy magánjellegű információk tárolását, ha az szükséges és biztonságos. Az ügynök memóriáját bármikor áttekintheted és szerkesztheted, hogy eltávolítsd a bizalmas adatokat.

📖 Olvassa el még: A szuperügynök adatvédelme, biztonsága és engedélyei

5. lépés: Válassza ki azokat a tudásforrásokat, amelyekre az ügynöknek támaszkodnia kell

Határozza meg azokat a dokumentumokat, irányítópultokat, feladatokat és külső erőforrásokat, amelyekre az ügynöknek hivatkoznia kell a döntéshozatal során.

A tudásforrások alakítják az AI-ügynök kontextusát és meghatározzák a kimenet minőségét. Az erős források aktuálisak, pontosak és a munkafolyamathoz kapcsolódnak. A gyenge források elavultak, homályosak vagy nem kapcsolódnak az ügynök tevékenységi köréhez.

Ellenőrizze tudásbázisát, mielőtt csatlakoztatná:

Távolítsa el a felesleges vagy egymásnak ellentmondó dokumentumokat, amelyek megzavarhatják az ügynököt.

Ellenőrizze az időbélyegeket a folyamatok útmutatóiban és a döntési naplóban (az elavult tartalom rontja a teljesítményt).

Kössd össze az ügynököt a csapatok által rendszeresen frissített élő dokumentumokkal

Például, ha az ügynök funkciókéréssel foglalkozik, irányítsa őt a termékfejlesztési tervhez, a prioritások meghatározásának keretrendszeréhez és az ügyfélkapcsolatok irányítópaneljéhez. Gondoskodjon arról, hogy az ügynök mindig egyértelműen lássa a valóságot.

Hogyan működik ez a ClickUp-ban?

Ellenőrizze, hogy a ClickUp szuperügynöke milyen hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik

A szuperügynököket ClickUp-felhasználóként kezeljük, így hozzáférésüket a munkaterület jogosultságai szabályozzák. Alapértelmezés szerint hozzáférésük van az összes nyilvános adathoz, de a Tudás részben korlátozhatja vagy bővítheti hozzáférésüket.

Lehet őket privátnak (csak Ön láthatja) vagy megoszthatja őket bizonyos személyekkel vagy csapatokkal, és részletes jogosultságokat állíthat be (indíthat, kezelhet).

💡 Profi tipp: Mindig kövesse a legkisebb jogosultság elvét: csak azokat az adatokat és eszközöket engedje meg az AI-ügynököknek, amelyekre feladataik elvégzéséhez szükségük van. Ha egy szuperügynök hozzáférést kap magán- vagy külső adatokhoz, akkor azokat felhasználhatja, amikor olyan felhasználóknak válaszol, akiknek engedélyük van az aktiválásához, még akkor is, ha azoknak a felhasználóknak nincs közvetlen hozzáférésük az eredeti adatokhoz.

6. lépés: Válassza ki a megfelelő bevezetési modellt: sandbox > pilot > scale

Tesztelje az ügynököt ellenőrzött környezetben, mielőtt a teljes csapat számára elérhetővé tenné. Így korán felismerheti a problémákat és finomíthatja a viselkedést anélkül, hogy megzavarná az élő munkafolyamatokat.

Kezdje egy dummy adatokkal és egy kis tesztcsoporttal teli sandbox térben. Ellenőrizze, hogy az ügynök a várakozásoknak megfelelően működik-e. Ezután folytassa egy pilot programmal, amelyben valódi munkafolyamatokat és egy felhasználói alcsoportot használ. Így visszajelzéseket gyűjthet, módosíthatja az utasításokat és figyelemmel kísérheti a szélsőséges eseteket. Ha az ügynök megbízhatónak bizonyul, terjessze ki a teljes csapatra.

Hogyan működik ez a ClickUp-ban?

@mention egy ClickUp szuperügynököt a csevegőcsatornákon, hogy gyorsabban haladjon

Miután ellenőrzött környezetben validálta a szuperügynököt, a következő lépés az, hogy beépítse azt a csapata rutinjaiba, hogy hatása látható, mérhető és megbízható legyen.

A szuperügynökök úgy lettek kialakítva, hogy emberekkel együttműködve dolgozzanak, minden interakcióból tanuljanak és alkalmazkodjanak a munkaterület egyedi igényeihez. A ClickUp Chatben aktiválhatók, a Docsban hivatkozhatók és a ClickUp Dashboardson keresztül figyelhetők, így biztosítva, hogy hozzájárulásuk mindig átlátható és megvalósítható legyen.

Állítsa be a Lead Scoring Qualifier szuperügynököt a ClickUp-ban a CRM-leadjeihez

Így használják a csapatok a ClickUp szuperügynököket minden nap:

A támogatási csapat @megemlíti a „Ticket Triage” szuperügynököt, hogy azonnal hozzárendelje a sürgős jegyeket, és közzétegye a mai hátralék összefoglalóját.

A bevezetési megbeszélés során a „Launch Planner” szuperügynök létrehoz egy ellenőrző listát, amelyet közvetlenül hozzáad a megosztott Launch Plan Doc dokumentumhoz, egyedi feladatokat és alfeladatokat hoz létre, és azokat a megfelelő csapattagoknak rendeli hozzá.

Az értékesítési csapat egy Dashboard widget segítségével ellenőrzi, hogy a „Lead Qualifier” szuperügynök hány potenciális ügyfelet értékelte és osztott ki a héten.

Ha több munkafolyamatot értékel automatizálás céljából, használjon értékelési rendszert az objektív prioritás meghatározásához. Ez megakadályozza a döntéshozatal fáradtságát, és biztosítja, hogy először a legnagyobb hatással bíró ügynökbe fektessen be.

Értékelje az egyes jelölteket a következő szempontok alapján:

Gyakoriság: Hányszor fordul elő ez a munkafolyamat hetente?

Időmegtakarítás: Mennyi időt takarít meg az ügynök egy-egy esetben?

Hibák csökkentése: A jelenlegi folyamat rendszeresen meghibásodik vagy újramunkálást igényel?

Csapat összehangolása: Csökkenti-e az ügynök az átadás során felmerülő súrlódásokat vagy Csökkenti-e az ügynök az átadás során felmerülő súrlódásokat vagy a projekt szűk keresztmetszeteit

Adjon 1-5 pontot minden dimenziónak, majd adja össze a pontszámokat. A legmagasabb pontszámot elért munkafolyamat lesz az első ügynöke.

Tegyük fel, hogy egy értekezletjegyzet-összefoglaló és egy ügyfelek felvételét kezelő ügynök között kell választania. A rubrika megmutatja, melyikükkel takaríthat meg több munkaidőt és csökkentheti a legjobban a súrlódásokat.

🚀 ClickUp előnye: Hasonlítsa össze vizuálisan és objektíven az opciókat egy 2×2-es rácsban a ClickUp Assumption Grid Decision Matrix Template segítségével. Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a munkafolyamat-automatizálási ötleteket a bizonyosság és a kockázat alapján a ClickUp feltételezési rács döntési mátrix sablonjával. Először rögzítsen minden ügynöki AI munkafolyamatot, például a potenciális szuperügynököket, a Pool of Ideas (Ötletek gyűjteménye) című jegyzetfüzetben. Ezután helyezze át mindegyiket a rács megfelelő negyedébe aszerint, hogy mennyire érti a folyamatot (bizonyosság) és mennyire kockázatosnak érzi az automatizálást (kockázat).

A legjobb gyakorlatok az AI szuperügynökök kiválasztásához, hogy azok megmaradjanak

A választott AI-ügynökök típusainak illeszkedniük kell a csapat munkamódszeréhez. Ezek a bevált gyakorlatok segítenek kiválasztani és bevezetni azokat a szuperügynököket, amelyeket az emberek a kezdeti bevezetés után is hosszú ideig használni fognak. 📨

Kezdje a jól látható, alacsony kockázatú feladatokkal

Gondosan válassza ki az első automatizálást. A legjobb, ha olyan feladatot választ, amelyet a csapata folyamatosan végez és rendszeresen panaszkodik, de amelynek meghibásodása nem okoz káoszt.

A kulcsszavak alapján történő automatikus feladatcímkézés vagy az ismétlődő munkafolyamatok ütemezett állapotfrissítései egyaránt illeszkednek ehhez a profilhoz. Csapata azonnal megérti az előnyöket, és minimalizálja a negatív hatásokat, ha az ügynöknek módosításokra van szüksége. A korai sikerek lendületet adnak a szélesebb körű bevezetéshez.

🔍 Tudta? A szociálpszichológiai kutatásokban az echoborg az, amikor egy ember beszédét valós időben egy mesterséges intelligencia vezérli, és a megfigyelők alig veszik észre. Ez azt mutatja, hogy a prezentáció és az emberi jelek mennyire befolyásolják az ügynöki teljesítmény értelmezését.

Vonja be csapatát a döntésekbe

Azok, akik elvégzik a munkát, tudják, hol segít az automatizálás, és hol akadályozza azt.

Mielőtt konfigurálna vagy létrehozna egy AI ügynököt, beszéljen a csapattagokkal, akik naponta fogják használni. Kérdezze meg, mely ismétlődő feladatok veszik el az idejüket, és mely folyamatokhoz van szükség emberi ítélőképességre. Ez a beszélgetés olyan szélsőséges eseteket hoz felszínre, amelyekről esetleg nem is tud, és a csapatnak tulajdonjogot ad az automatizálás felett.

Dokumentálja, mit csinál az ügynök és miért

Írja le az ügynök célját, hatókörét és kiváltó feltételeit egyszerű nyelven. Ossza meg ezt a dokumentációt a csapatával, hogy kérdések felmerülése esetén hivatkozhassanak rá, és adjon példákat arra, hogy mit fog és mit nem fog kezelni az ügynök.

A folyamatok egyértelmű dokumentálása megakadályozza a zavart, amikor valaki észreveszi, hogy a feladatok automatikusan mozognak, vagy a mezők önmaguktól frissülnek. Emellett egyszerűsíti az új csapattagok beilleszkedését, akik csodálkoznak, hogy bizonyos feladatok miért frissülnek automatikusan.

Figyelje szorosan az első két hetet

Figyelje meg, hogyan teljesít az ügynök a kezdeti bevezetési időszakban. Ellenőrizze, hogy nincs-e váratlan viselkedés, vizsgálja meg a végrehajtott műveleteket, és jegyezze fel a csapat tagjainak esetleges zavarát. Ekkor fedezheti fel a konfigurációs problémákat vagy a módosításra szoruló munkafolyamatokat.

A korai figyelemmel kísérés lehetővé teszi a problémák kijavítását, mielőtt azok szokássá válnának, és megmutatja a csapatának, hogy aktívan kezeli az automatizálást. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Tudta? Az automatizálás iránti bizalomról szóló kutatások szerint az emberek iránti bizalomra alkalmazott kognitív keretrendszer ugyanúgy érvényes az ügynökök iránti bizalomra is, beleértve a kiszámíthatóságot, az észlelt kompetenciát és a múltbeli megbízhatóságot.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A legtöbb szuperügynök bevezetése előre látható okok miatt kudarcot vall. Íme néhány hiba, amely megakadályozza a csapatok munkáját, és hogyan lehet ezeket elkerülni.

Hiba Miért történik ez? Hogyan lehet elkerülni A nem egyértelmű folyamatok automatizálása Megpróbál automatizálni egy olyan munkafolyamatot, amelyet a csapat nem következetesen kezel, vagy amelyben túl sok kivétel van. Először dokumentálja és szabványosítsa a folyamatot. Ha az emberek nem tudnak megegyezni a működéséről, az ügynök sem fogja varázsütésre kitalálni. Túl széles körű jogosultságok beállítása Az ügynöknek hozzáférést biztosít az egész munkaterülethez vagy az összes listához, hogy időt takarítson meg a beállítás során. Csak az ügynöknek szükséges mappákhoz és listákhoz adjon hozzáférést. A munkafolyamat ellenőrzése után később bővítheti a jogosultságokat. A tesztfázis kihagyása Közvetlenül a termelésbe telepíti, mert a konfiguráció megfelelőnek tűnik, és gyors eredményeket szeretne elérni. Először futtassa az ügynököt egy tesztkörnyezetben vagy egy kis feladatkörben. Fedezze fel a problémákat, mielőtt azok hatással lennének a valódi munkára. Nincs egyértelmű tulajdonjog Beállította az ügynököt, de nem jelölt ki senkit, aki figyelemmel kísérné, válaszolna a kérdésekre vagy módosításokat végezne. Jelöljön ki egy tulajdonost, aki felelős a karbantartásért, a hibaelhárításért és a visszacsatolási ciklusokért. Túl sok automatizálás egyszerre Több speciális ügynököt is bevethet egyszerre különböző munkafolyamatokban a hatékonyság maximalizálása érdekében. Egyszerre csak egy ügynököt vezessen be. Hagyja, hogy a csapat alkalmazkodjon, mielőtt bevezetné a következő automatizálást. A csapat visszajelzéseinek figyelmen kívül hagyása Azt feltételezi, hogy az ellenállás azt jelenti, hogy az emberek nem értik az értéket, ezért nem változtat az ügynökön. Vegye komolyan a visszajelzéseket. Az ismétlődő problémák azt jelzik, hogy az ügynököt be kell állítani, nem pedig további magyarázatot adni.

🔍 Tudta? A statisztikák szerint a magas szimpátiájú személyiséggel rendelkező AI ügynököket nagyobb valószínűséggel tévesztik össze emberekkel a Turing-típusú tesztekben. Ez jól mutatja, hogy a személyiségjegyek milyen hatással vannak a felhasználók elfogadására.

Ne üljön tétlenül, vegye kézbe a ClickUp-per feladatait!

A szuperügynök kiválasztásának megtanulása nem feltétlenül jelent ijesztő ugrást az ismeretlenbe. Ha a megfelelő képességeket egyértelműen meghatározott feladatkörrel párosítja, az automatizálás kockázatos kísérletből megbízható csapattaggá válik.

A ClickUp zökkenőmentessé teszi ezt az átállást azáltal, hogy konvergált munkaterületet kínál, ahol az Ön konkrét feladatai, dokumentumai és AI ügynökei együtt működnek. Akár komplex projektösszefoglalók áttekintéséhez van szüksége szuperügynökre, akár rutin értesítések kezeléséhez autopilóta ügynökre, Ön részletesen szabályozhatja, hogy pontosan mennyi autonómiát szeretne biztosítani.

Adja meg csapatának azt az AI-társat, akire már régóta várnak. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A szuperügynök egy intelligens, mesterséges intelligenciával rendelkező csapattag, aki komplex, rugalmas feladatokat tud kezelni és természetes nyelven tud kommunikálni. Az autopilótaügynök viszont előre meghatározott szabályokat és kiváltókat követ, hogy egyszerű, ismétlődő műveleteket automatizáljon.

A szuperügynöknek csak a munkájához szükséges jogosultságokkal kell rendelkeznie. Kezdje korlátozott hozzáféréssel, és szükség szerint bővítse azt.

Kezdje egy szuperügynökkel, aki alacsony kockázatú, hasznos feladatokat végez, például emlékeztetőket küld, frissítéseket összefoglal vagy gyakori kérdésekre válaszol.

Ha a munkafolyamat logikai gondolkodást igényel, változó információkhoz alkalmazkodik, vagy a természetes nyelvi interakció előnyeit kihasználja, akkor az Super Agent kiváló választás.

Korlátozza a jogosultságokat, ellenőrizze az utasításokat, és kérjen emberi jóváhagyást az érzékeny vagy kritikus műveletekhez.

A világos utasítások, a megfelelő eszközök és a jó memória segítik a szuperügynököt abban, hogy jobb döntéseket hozzon, hatékonyabban dolgozzon és pontosabb eredményeket nyújtson.