Ügynöki prompting útmutató: Hogyan építsünk megbízható AI munkafolyamatokat

A legjobb AI-ügynökök nem egy lépésben készülnek. Rétegekben épülnek fel, mint az építőelemek, és mindegyik réteg több képességet és nagyobb megbízhatóságot biztosít az ügynöknek.

Áttekintjük a pontos építőelemeket, a feladat meghatározásától a prompt megírásáig, a kimenet hibakereséséig és a bevezetés előtti nyomáspróbáig.

Generatív prompting vs. ügynöki prompting

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a prompting csak annyiból áll, hogy feltesz egy kérdést és elolvassa a választ. Ez igaz. De csak a generatív prompting esetében.

Az alábbi kép a ClickUp Brain válaszát mutatja egy nyitott, kreatív promptra. A felhasználó azt kérdezi: „Megmutatnád, hogy nézne ki, ha egy kutya kalapot viselne?”, és rugalmas, fantáziadús választ kap, generált képpel és leíró szöveggel.

Példa generatív promptingra a ClickUp Brain segítségével, amely kreatív és leíró választ ad egy nyitott kérdésre

A generatív prompting nyitott, kreatív és rugalmas. Kiválóan alkalmas gyors ötletek vagy tartalmak létrehozására. De ha olyasmit épít, ami minden alkalommal futnia kell, valós ügyféladatokon, előre jelezhető struktúrával és eredménnyel, akkor másfajta fegyelemre van szükség.

Ez az ügynöki prompting . Az átállás a kérdezésről az utasításra, a generálásról a végrehajtásra.

Az alábbi kép bemutatja az ügynökök utasításait a ClickUp-ban. Itt egy ügynök (projektmenedzser) világos munkaköri leírással, strukturált utasításokkal és meghatározott felelősségi körökkel van felruházva. Ez a megközelítés biztosítja, hogy az ügynök minden alkalommal megbízhatóan és következetesen teljesítsen, amikor aktiválják.

Példa az ügynökök ösztönzésére, ahol az ügynök strukturált szerepet és egy sor utasítást kap a megismételhető, előre jelezhető végrehajtáshoz

A generatív és az ügynöki prompting közötti főbb különbségek

Attribútum Generatív prompting Ügynökök ösztönzése Cél Felfedezés, kreativitás Megbízhatóság, struktúra Gondolkodásmód „Adj nekem valamit” „Mindig végezze el ezt a feladatot” Kimenet Rugalmas, nyitott végű Ismételhető, strukturált Használati eset Írjon blogbevezetőt Triage egy támogatási jegy

👉 Amikor ügynököt utasít, nem kérdést tesz fel. Munkaköri leírást, szerződést és szabályrendszert ad neki.

A generatív prompting azt kérdezi: „Mit tud létrehozni a modell?” Az ügynöki prompting azt kérdezi: „Hogyan tudom elérni, hogy a modell következetesen és kiszámíthatóan viselkedjen?”

A legtöbb csapat nem veszi észre, hogy még mindig a generatív-ügynöki szakadék rossz oldalán áll.

A generatív prompting kreatív, rugalmas és gyors. De egyszeri kimenetekre lett kialakítva.

Az ügynökök utasításainak megadása az utasításokról szól. Ez az a módszer, amellyel megbízhatóan és kiszámíthatóan működő mesterséges intelligenciát hozhat létre a valós világban.

A generatív prompting egy pillanat. Az ügynöki prompting egy rendszer, és a rendszerek skálázhatók.

Míg a felmérésünkben résztvevők 35%-a használja az AI-t alapvető feladatokhoz, a fejlett funkciók, mint az automatizálás (12%) és az optimalizálás (10%) még mindig elérhetetlennek tűnnek sokak számára. A legtöbb csapat úgy érzi, hogy „AI kezdő szinten" ragadt, mert alkalmazásaik csak felületes feladatokat képesek kezelni. Az egyik eszköz szöveget generál, a másik feladatokat javasol, a harmadik jegyzeteket foglal össze – de egyik sem osztja meg a kontextust, és egyik sem működik együtt a többivel. Amikor az AI ilyen elszigetelt területeken működik, eredményeket hoz, de nem hoz ki eredményeket. Ezért fontosak az egységes munkafolyamatok.

1. építőelem: Kezdje azzal, hogy az AI-t a specifikáció megfogalmazására ösztönzi

A promptok, a struktúra és a formátum előtt jön a specifikáció. Ez az alap.

Meghatározza az ügynök:

A elvégzendő feladat

Beviteli mezők

Várható eredmények

Korlátozások és követelmények

Mi a „jó”

Ezt mesterséges intelligenciával generáljuk, nem manuálisan.

✅ Specifikáció-tervezet készítése:

Ezzel szilárd alapot kap. A többi már csak rétegezés és finomítás.

2. építőelem: Rétegezés – egy prompt fokozatos bővítése

A rétegezéssel válhat a hasznos AI-asszisztensből megbízható csapattag. Kezdje a lehető legkisebb feladattal. Tesztelje. Majd bővítse.

A réteg: Alapvető viselkedés

Kezdje egyszerűen. Csak a legfontosabbakkal.

Miután ez megalapozottnak és következetesnek tűnik, hozzáadjuk a következő réteget.

B réteg: Szerkezet hozzáadása

Most bővítse ki ugyanazt a promptot strukturált kontextus hozzáadásával.

A struktúra egyértelműbbé válik. Mostantól valódi triázs eredményeket kap.

C réteg: Magasabb értékű logika hozzáadása

Most hozzáadjuk az utolsó réteget: ajánlások és hiányzó információk.

Ezen a ponton már rendelkezünk egy teljesen működőképes, többszintű ügynökkel.

Következő lépés: tartsa stabilnak a viselkedést.

3. építőelem: Korlátozások hozzáadása

Miután a réteges viselkedés működik, korlátozásokat adunk hozzá. A korlátozások következetességet teremtenek és megakadályozzák a hallucinációkat. Ezek a korlátozások közvetlenül a növekvő promptba kerülnek.

🔐 Korlátozások blokkolásának példája

Mostantól a viselkedés stabil, kiszámítható és biztonságos.

A korlátozások megbízhatóságot teremtenek Az ügynöki rendszerekben a korlátozások nem korlátok, hanem infrastruktúra. Világos határokat szabnak a modellnek, így az nem improvizál, hanem következetesen viselkedik – minden alkalommal ugyanazzal a struktúrával és logikával. Ez a következetesség teszi lehetővé, hogy az ügynökök valódi munkafolyamatokba illeszkedjenek. Ha az eredmények soha nem térnek el, a csapatok bízhatnak olyan eszközökben, amelyek a munkájukat átgondolás vagy átírás nélkül osztályozzák, továbbítják vagy összefoglalják. A korlátok nem korlátozzák a képességeket, hanem az ügynököket elég stabilakká teszik az automatizáláshoz és elég megbízhatóvá a méretezhetőséghez.

4. építőelem: Példák hozzáadása (többszöri prompting)

Példák hozzáadásával megtaníthatja az ügynöknek, hogy mi a „jó”, és elvárásokat állíthat fel a hangnem, a mélység és az érvelés tekintetében. Minden példa erősíti a kimenetek konzisztenciáját.

Példa jegy (többszöri prompting esetén)

Példa a kimenetre

5. építőelem: A kimeneti formátum (séma) meghatározása

Formálja ki eredményeit előre jelezhető, géppel olvasható sémává.

A sémára vonatkozó utasításokat a prompt után függesztjük be:

Séma definíció:

Ez az ügynököt konzisztens, géppel olvasható kimenet-generátorrá alakítja.

Utolsó építőelem: Összeállítjuk az egészet egy termelési promptba

Íme a kombinált prompt, amely a következőket tartalmazza:

Réteges viselkedés

Korlátozások

Többszöri példa

Séma

Szeretné látni, hogyan működik ez a gyakorlatban?

🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy megtanulja, hogyan automatizálhatja a gyakori kérdéseket, egyszerűsítheti az élő csevegések átadását, beállíthat visszacsatolási hurkokat, és fenntarthatja a minőséget megfelelő adat-tréning és eskalációs útvonalak segítségével, így az AI valóban segíti a csapatát, és nem frusztrálja őket.

A promptoktól a gyártásig: mi kell hozzá valójában

A törékeny prompt és a sziklaszilárd ügynök közötti különbség a struktúra.

Ön rendszereket épít, nem csak szöveget. Ez azt jelenti, hogy:

Óvatosan rétegezzen

Korlátozások hozzáadása

Teszteljen megszállottan

Hagyja, hogy az AI segítse a hibakeresésben

Gondolkodjon úgy, mint egy mérnök, ne csak egy író!

Így juthat el az okos kimenetektől a megbízható ügynökökig, akiket magabiztosan alkalmazhat.

Más szavakkal: Építsen. Teszteljen. Fejlesszen.