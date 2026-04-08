Hogyan használjuk a Sintra AI-t az automatizáláshoz és a tartalomkészítéshez

Az amerikaiak 44%-a használ AI-ügynököt személyi asszisztensként, és ez az arány a Z generáció körében 70%-ra emelkedik. Ez a változás azt jelzi, hogy a mai csapatok azt szeretnék, ha az AI automatizálná a munkafolyamatok nagy részét, és végpontok közötti tartalmat hozna létre.

Ismerje meg a Sintra AI-t: egy olyan platformot, amely AI-ügynökökre és asszisztensekre épül, és amely automatizálja a monoton feladatokat, valamint márkának megfelelő tartalmat állít elő a különböző csatornákon.

Ha azt szeretné megtudni, hogyan használhatja a Sintra AI-t a mindennapi feladatok elvégzéséhez – például közösségi médiabejegyzések közzétételéhez, frissítések összefoglalásához, potenciális ügyfelek továbbításához vagy eszközök létrehozásához –, ez az útmutató végigvezeti Önt a gyakorlati beállításokon, amelyek illeszkednek a rendszeréhez és a munkafolyamataihoz.

Mi a Sintra AI és hogyan működik?

A Sintra AI egy digitális asszisztens platform, amely olyan speciális AI-ügynökökre épül, akiket „segítőknek” neveznek, és akik egy közös Brain AI tudásbázisból dolgoznak.

Képzelje el úgy, mint egy központot, ahol a Sintra AI botok különböző feladatokat látnak el – támogatást (Cassie), adatelemzői feladatokat (Dexter) és tartalomkészítést (Penn) blogokhoz és közösségi médiához –, miközben megosztják egymással a kontextust, hogy az eredmények konzisztensek maradjanak.

Beszélgethet ezekkel az AI-asszisztensekkel a hangnem, a hosszúság és a nyelv beállításához, majd hagyhatja, hogy bonyolult beállítások nélkül racionalizálják a mindennapi üzleti műveleteket. Kisvállalkozások, ügynökségek és szabadúszók számára készült, akik egy helyen szeretnék kezelni a projekteket és automatizálni a munkafolyamatokat.

A Sintra AI legfontosabb funkciói

A Sintra strukturálja a mindennapi munkát azáltal, hogy speciális AI-ügynököket párosít egy közös tudásbázissal, amely a következő főbb funkciókkal rendelkezik.

Figyelem: A Sintra AI kivonja a forgalomból a régi Sintra termékeket (beleértve a Sintra Plusban található Sintra Prompts-ot is), hogy a platform egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben karbantartható legyen. 2026. február 1-jétől a régi termékek élettartama lejár, és többé nem lesznek használhatók.

Brain AI

Az üzleti kontextus központi tárolója. A Brain AI segítségével:

Tárolja a weboldalakat, a médiát és a fájlokat, hogy a válaszok tükrözzék márkáját és a tényeket

Legfeljebb öt Brain-profil létrehozása az ügyfelek vagy üzletágak elkülönítése érdekében

Csatlakoztasson külső platformokat, hogy a Helpers személyre szabhassa a tartalomkészítést és -elemzést

Tudás keresése, szerkesztése és összeállítása a pontos eredmények érdekében

AI-segítők

Tizenkét domain-specifikus AI-asszisztens (a Sintra AI botok) e-mailek megírásához, blogokhoz, SEO-ellenőrzésekhez, termékötletek kidolgozásához, sőt, strukturált betekintést nyújtó adatelemző személyiséghez is.

Minden segédprogramnak megvannak a saját felhasználási esetei, így kontextusvesztés nélkül hozhat létre azonnali feladatokat támogatás, szövegírás vagy közösségi média tartalom céljából.

Automatizálások

Önálló munkafolyamatok, amelyek a konfigurálás után a háttérben futnak. Integrációkra támaszkodnak az ismétlődő üzleti műveletek automatizálásához – a frissítések közzétételétől az eszközök szinkronizálásáig –, így csapata nem kötődik a manuális utómunkákhoz.

Ismétlődő segítő feladatok

Ütemezzünk be prompt-alapú rutinokat egy menetrendbe, és hagyjuk, hogy a Helpers automatikusan végrehajtsa őket. Tökéletes megoldás heti összefoglalókhoz, tartalmi naptárakhoz vagy potenciális ügyfelek ápolásához – így Önnek több ideje marad a nagyobb hatással bíró feladatokra és döntésekre koncentrálni.

Árak (áttekintés)

A Sintra nem kínál ingyenes próbaverziót, de mindhárom csomaghoz 14 napos pénz-visszafizetési garancia tartozik. Az árak (kedvezmények nélkül) a következők:

12 hónapos csomag : 52 USD

3 hónapos csomag : 59 USD

1 hónapos csomag: 97 USD

Felhívjuk figyelmét, hogy az akciók változhatnak, ezért érdemes a weboldalukon ellenőrizni az aktuális árakat és az aktuális ajánlatokat.

A Sintra AI használatának megkezdése

A kezdés egyszerű. Beállítja a hozzáférést, majd személyre szabja a Sintrát, hogy az AI-asszisztensei úgy működjenek, ahogyan a csapata. Ezt követően összekapcsolhatja a kontextust, és további beállítások nélkül elindíthatja a valódi üzleti műveleteket.

1. lépés — Fiók létrehozása

Válasszon a három csomag közül egy megfelelő előfizetési csomagot, és a rendszer átirányítja a fizetési oldalra.

Ezután megadhatja az e-mail címét, kiválaszthatja a fizetési módot, megadhatja a számlázási címet, majd kattintson a „Küldés” gombra. A Sintra AI fiókja készen áll.

Ezután lépjen a Sintra bejelentkezési oldalára, és a fizetéskor használt e-mail címmel jelentkezzen be. A beérkező levelek mappájába egy hatjegyű egyszeri kódot fog kapni – írja be azt a bejelentkezéshez és a regisztráció befejezéséhez.

Ezután ellenőrizze az e-mailjeit a megerősítő kódért.

Az első bejelentkezés után állítson be egy állandó jelszót, hogy zökkenőmentesen kezdhesse el a munkát. Ha a kód nem érkezik meg, kövesse a platform hibaelhárítási lépéseit az e-mail cím ellenőrzéséhez és az újraküldéshez.

Miután belépett, készen áll a kontextus összekapcsolására, a segítők konfigurálására és a kezdeti feladatoknak a platformon lévő munkafolyamatához való hozzárendelésére.

2. lépés — Ismerje meg a Sintra munkaterületet

Nyisson meg egy segédprogramot, és kattintson a neve melletti fogaskerékre a viselkedés testreszabásához

Válassza ki a hangnemet (alap, informális, szakértői), az üzenet hosszát és a területet – legyen szó közösségi média menedzserről, virtuális asszisztensről vagy pénzügyi asszisztensről

Igazítsa a beállításokat a folyamataihoz, majd adja meg a legfontosabb részleteket a Brain AI-nak, hogy a válaszok tükrözzék márkáját és tudásbázisát.

Ahogy finomítja a segítőket (a Sintra AI botjait), relevánsabb eredményeket és zökkenőmentesebb átadásokat fog tapasztalni – készen állva a mélyebb automatizálásra és a napi munkába való zökkenőmentes integrációra.

💡 Profi tipp: Kísérletezzen a különböző hangulatokkal és nyelvhasználattal az egyes segítőknél, hogy megtudja, mi működik a legjobban a munkafolyamatában. A beállítások testreszabásával minden interakciót optimalizálhat.

Hogyan használjuk a Sintra AI-t az automatizáláshoz

Ahhoz, hogy hatékonyan kihasználhassa a Sintra AI automatizálási lehetőségeit, érdemes megismerni, hogyan vannak az asszisztensek főbb funkcióik alapján kategorizálva. Minden asszisztens úgy lett kialakítva, hogy a saját szakterületén nyújtson kiemelkedő teljesítményt, célzott és hatékony megoldásokat kínálva.

Buddy : Üzletfejlesztés

Cassie : Ügyfélszolgálat

Megjegyzés : e-kereskedelem

Dexter : Adatelemző

Emmie : E-mailes marketinges

Gigi : Személyes fejlődés

Milli : Értékesítési vezető

Penn : Szövegíró

Scouty : toborzó

Seomi : SEO-szakértő

Soshie : közösségi média menedzser

Vizzy: Virtuális asszisztens

3. lépés — Készítse el első AI-ügynökét

Kezdje azzal, hogy megadja a Brain AI-nek a szükséges kontextust. Adja hozzá a kézikönyveit, irányelveit, munkafolyamat-sablonjait, GYIK-jait és a legújabb kampánydokumentumait, hogy a válaszok tükrözzék üzleti tevékenységét. Kezelje úgy, mint egy élő tudásbázist, és tartsa naprakészen a fájlokat, hogy AI-asszisztensei a márka szellemiségét tükrözzék és pontosak legyenek.

Példa: Emmie (e-mailes marketinges) mint ügynök

Mit tud az Emmie : Képes a beérkező levelek szűrésére, a levelezés megfogalmazására és személyre szabására, a válaszok finomítására, valamint sablonok előhívására olyan gyakori helyzetekhez, mint a szerződésmegújítások, a nyomon követések vagy a támogatási események eskalálása.

Hogyan kapcsolódik össze : Használhatja a Sintra e-mailjével való zökkenőmentes integrációját, így az Emmie felkeresheti az üzeneteket feladó, tárgy vagy időtartomány szerint, majd külső eszközök használata nélkül megírhatja vagy ütemezheti a válaszokat

Miben segít: Segít a nagy volumenű várólisták és az SLA-érzékeny szálak kezelésében, ahol a hangnem, a sebesség és a pontosság számít.

4. lépés — Automatizált munkafolyamatok létrehozása

Miután az ügynökök megértették a kontextust, bízza rájuk az ismétlődő feladatok ütemezett elvégzését, hogy a csapata a kreatív munkára koncentrálhasson.

Példa: Soshie (közösségi média menedzser) rendszeres posztolással

Beállíthatja a heti generálást, így a Soshie a márka hangvételéhez és a Brain AI kontextusához igazodó bejegyzéseket fog megfogalmazni, majd hozzáadhat hozzájuk médiát, vagy hagyhatja, hogy a rendszer készítse el az eszközöket

Amikor a vázlatok elkészülnek, értesítést kapsz a Beérkező levelek mappában; nyisd meg a naptár nézetet, hogy áttekintsd a feliratokat, dátumokat és eszközöket, gyorsan szerkeszd őket, és jóváhagyd őket

Az eredmény: folyamatos publikálás felügyelet nélkül, ami kiválóan alkalmas kampányokhoz, tartalomkészítési folyamatokhoz és a virtuális asszisztens által kezelt, folyamatosan aktív csatornákhoz.

5. lépés — Integrációk összekapcsolása

Tegye még hatékonyabbá a Sintrát az összes fontos eszközének összekapcsolásával. Csatlakoztassa a Google Drive-ot, a Gmailt, a LinkedIn-t, a Facebookot és a naptárát. Ezek az integrációk további műveleteket tesznek elérhetővé a segítők számára, és lehetővé teszik az automatizálást.

A csatlakozás után mindegyiket tesztelje, hogy megbizonyosodjon arról, minden megfelelően működik-e. Ez a lépés garantálja, hogy ne maradjon le semmilyen frissítésről, üzenetről vagy lehetőségről.

🧠 Érdekesség: Az AI-ügynökökből álló csapatok ötlete nem új keletű – Pattie Maes, az MIT kutatója már 1994-ben írt a munkaterhelést és az információtúlterhelést csökkentő „szoftverügynökökről ”. A mai többügynökös platformok végre felzárkóznak ehhez a jövőképhez.

Hogyan használjuk a Sintra AI-t tartalomkészítéshez

Az alábbiakban bemutatunk néhány jól ismert példát a Sintra AI segítségével megvalósított üzleti folyamatok automatizálására különböző részlegekben.

Alkalmazási példa: Blogtartalom

Ha márkairányelveknek megfelelő vázlatokat szeretne, anélkül, hogy kézbe kellene vennie a dolgokat, indítsa el a Penn-t – a Sintra AI-asszisztensei közül a szövegírót. A Penn a briefeket vázlatokká, címsorokká, hosszú cikkekké és webes szövegekké alakítja, miközben összhangban marad a Brain AI-ban tárolt tudásbázisával és márkairányelveivel.

A szoftver hirdetések, blogbejegyzések, weboldalak és egyéb tartalmak készítésére lett kifejlesztve, így az ötlettől a publikálható szövegig gyorsan eljuthat.

Próbálja ki így: Töltse be a stílusútmutatókat és a korábbi bejegyzéseket a Brain AI-ba → A Penn létrehozza a blog vázlatát és az első vázlatokat a hangvételnek és a céloknak megfelelően, majd a csevegésen keresztül iterál a szakaszok átírásához és a cselekvésre ösztönző felhívásokhoz.

Alkalmazási példa: közösségi média bejegyzések

Használja a Soshie-t, ha állandó, ütemezett közösségi média tartalomra van szüksége. Egy gyors beállítás után a Soshie hetente generálhat bejegyzéseket a Brain AI kontextusából, értesítheti Önt azok áttekintésére, és a jóváhagyott elemeket felveheti a közzétételi naptárba – ideális megoldás a közösségi média menedzser munkafolyamatához.

Milyen előnyökkel jár ez: Rendszeres bejegyzéskészítés naptári ütemezéssel, médiafeltöltéssel vagy AI-képekkel, áttekintés → jóváhagyás → közzététel, valamint beérkező üzenetekről szóló értesítések, hogy ne kelljen a lapok között váltogatni.

Alkalmazási példa: E-mail írás

Használja az Emmie-t az életciklushoz kapcsolódó szövegek és kampányok elkészítéséhez. Csatlakoztassa a levelezőfiókját az Integrációk menüpontban, és az Emmie képes lesz válaszokat megfogalmazni, személyre szabni a kapcsolattartást, valamint releváns dokumentumokat vagy részleteket lekérni a Brain AI-ból – ez hasznos lehet ügyfélszolgálati feladatokhoz, értékesítési utánkövetésekhez és hírlevelekhez anélkül, hogy el kellene hagynia a Sintrát.

Gyakorlati lépések: Készítsen szekvenciákat, finomítsa a hangnemet, és hagyja, hogy Emmie a feladó, a tárgy vagy az idő szerint keresse meg az üzeneteket, így a triázs és a sablonos válaszok körüli ismétlődő feladatok nem fogják lassítani a munkáját.

Alkalmazási példa: Kutatás és összefoglalók

Gyors áttekintésekhez és versenytársak elemzéséhez használja a Brain AI-t (és szükség esetén a Dexter adatkezelőt). A Brain AI linkeket és fájlokat tárol, és azokat a csevegésekben kereshetővé teszi; a segítők ezt a kontextust használják fel a betekintések összefoglalásához, a legfontosabb pontok kiemeléséhez és a tartalom pontosságának biztosításához. Hozzon létre több Brain-profilt a csapatok vagy termékek elkülönítéséhez.

Miért hasznos: Központi memória (szöveg, linkek, fájlok, képek, videók), alapértelmezés szerint legfeljebb öt Brain-profil, valamint integrációk – így az AI-eszközei (Penn, Soshie, Emmie) tényeken alapuló szövegeket írnak.

Valódi példák a Sintra AI munkafolyamataira

Íme három valós példa három különböző Sintra AI-alkalmazottra és munkameneteikre:

1. Vizzy munkafolyamat-példa

Íme egy valós példa egy felhasználóra, aki a Vizzy-t teszteli egy átfogó tartalom-átalakítási munkafolyamat kidolgozása érdekében, amely segít a YouTube-oktatóvideókat többféle tartalomformátumba átalakítani, maximalizálva ezzel a különböző platformokon elérhető közönséget és az interakciót, miközben megőrzi a hatékonyságot.

2. Penn munkafolyamat-példa

Egy másik valós példa Pennre, a szövegíróra, aki egy hírlevélben kéri a segítségedet, értékes betekintéssel és egy könnyen használható sablonnal. A képen bal oldalon látható piros felugró értesítések Penn ötleteit tartalmazzák a munkaterületeddel kapcsolatban.

3. Milly munkafolyamat-példa

Ahogy a második példában láthattuk, hogy a Sintra AI ügynökei hogyan osztanak meg értékes ötleteket a mindennapi munkájuk során, íme egy újabb példa erre. Milly azt javasolja, hogy készítsen AI-bevezetési esettanulmány-sablonokat az üzleti átalakuláshoz, és fejlesszen

Átfogó esettanulmány-sablonok, amelyek bemutatják, hogyan alakították át a vállalkozások sikeresen működésüket az AI-eszközök segítségével.

Tippek a Sintra AI hatékonyabb használatához

Az AI-ból való értékteremtéshez a megfelelő AI-asszisztenseket kell a megfelelő üzleti folyamatokhoz párosítani, megfelelő kontextussal ellátni őket, és iterálni. Íme, hogyan lehet javítani az AI-alapú projektmenedzsment eredményein anélkül, hogy káoszt okoznánk.

Kezdje kicsiben, majd bővítse : Vezessen be egy-két nagy hatással bíró, ismétlődő feladatot (heti összefoglalók, beérkező levelek szűrése, bejegyzések vázlatának elkészítése). Mérje meg az időmegtakarítást, a minőséget és a hibaarányt. Csak akkor bővítse a rendszert, ha az első eredmények stabilak

Válasszon olyan eszközöket, amelyek illeszkednek a valós helyzetéhez : Ha több márkát vagy ügyfelet kezel egyszerre, használjon külön Brain-profilokat, hogy a kontextus soha ne keveredjen össze. Törekedjen a központi rendszerével való zökkenőmentes integrációra, hogy az automatizálások ne szakadjanak meg az átadások során

Kezelje az adatokat úgy, mint egy terméket : tartsa rendben a tudásbázisát – használjon egyértelmű fájlneveket, egységes formátumokat és naprakész dokumentumokat. A jobb adatok jobb vázlatokat, kevesebb átírást és pontosabb intézkedéseket eredményeznek

A végeredményt szem előtt tartva automatizálja a lépéseket : Először határozza meg a „kész” állapotot, majd tervezze meg a hozzá vezető munkafolyamatokat (bejegyzés jóváhagyása, számla küldése, jegy lezárása). Hagyja, hogy az automatizálás végezze el a rutinmunkát, míg a csapata a szélsőséges eseteket vizsgálja át

Fektessen be a felhasználók támogatásába : Ossza meg a példa-promptokat, a hangnemre vonatkozó szabályokat és azt, hogy „mi számít jónak”. Egy rövid útmutató felülmúlja a találgatásokat, és biztonságérzetet ad az üzleti érdekelt felek számára a rendszer bevezetése során.

Felülvizsgálat és finomítás: Heti retrospektívákat tartson a hibákról, felülírásokról és késésekről. Szigorítsa a parancsokat, szüntesse meg a fel nem használt automatizálásokat, és dokumentálja, hogy mit kell eskalálni, és mit lehet automatikusan megoldani az automatizálás segítségével.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

Az AI bevezetése inkább frissítésnek kell tűnnie, nem pedig többletterhelésnek. A legtöbb hiba akkor történik, amikor a csapatok sietnek a beállítással, vagy kihagyják a változáskezelést. Íme a leggyakrabban előforduló buktatók – és hogyan lehet elkerülni őket a lendület megőrzése mellett.

A modell kontextusának korlátozása: A rendezetlen vagy elavult tudásbázis homályos vázlatokhoz és helytelen lépésekhez vezet; válogassa ki a forrásokat, címkézze a fájlokat, és jelölje ki a felülvizsgálatért felelős személyeket

Az első nap túlzott automatizálása: Kezdjen egy vagy két nagy hatékonyságú folyamattal; csak azután bővítse az automatizálást, miután felmérte a pontosságot, a kivételeket és az átadásokat

A korlátok figyelmen kívül hagyása: Határozza meg, mit tehet és mit nem tehet az AI (hangnem, jóváhagyások, adatkorlátok). A „human-in-the-loop” elv nem megkerülhető a külső közösségi média tartalmak vagy az ügyfélkommunikáció esetében.

A csapat felkészítésének kihagyása: Ossza meg a példa-promptokat, a stílus szabályokat és a „jó vs. kiváló” eredményeket, hogy csapata következetesen tudja reprodukálni az eredményeket

A visszacsatolási ciklusok figyelmen kívül hagyása: Hetente kövesse nyomon a felülírásokat, hibákat és szélsőséges eseteket; szigorítsa a promptokat, szűkítse a fel nem használt lépéseket és a verzióváltozásokat, hogy a Brain AI hosszú távon is hatékony maradjon

A Sintra AI korlátai

Miután átnéztem a gyakorlati felhasználók legutóbbi Reddit-szálait, néhány téma folyamatosan felbukkan. Egyik sem jelent minden csapat számára kizáró okot, de érdemes figyelembe venni őket a bevezetési terv kidolgozásakor.

Hallucináció terhelés alatt

Egyesek túlzott ígéretekről számolnak be a virtuális asszisztens részéről (például azt állítják, hogy áthelyezte a csevegéseket a profilok között, majd később beismerte, hogy semmi sem történt).

Ez klasszikus LLM-hallucinációnak tűnik, amikor a feladatok több profilt, hosszú előzményeket vagy laza hatókörű tudásbázis-műveleteket ölelnek fel. A korlátok és a szűkített promptok segítenek, de több profilt érintő lépéseknél felügyeletre kell számítani.

A lendületet lassító felhasználói felületi akadályok

Gyakori panasz a navigációs nehézségek – a legfontosabb profilok túlcsorduló menük mögött rejtőznek, a munkakörnyezet váltásához további kattintásokra van szükség, és apróbb hiányosságok vannak a megtalálhatóság terén.

A gyors tempójú csapatok esetében ezek a mikrokésések összeadódnak, és a forgalmas napokon elronthatják az „egy platform” ígéretét.

A vizuális munkafolyamatok korlátai

A képekkel kapcsolatos feladatokat (pl. címkézett színmintákkal és pontos CMYK/RGB képletekkel rendelkező palettaopciók) tesztelő felhasználók azt tapasztalták, hogy a segédprogramok hozzávetőleges eredményeket adtak, pontos értékek és a megjelenés hűséges visszaadása nélkül.

Ha a tartalomkészítés során tervezési színvonalú eredményeket is létrehoz, akkor továbbra is szükség lehet speciális eszközökre, és a Sintra által generált vizuális elemeket inkább vázlatként, mintsem végleges anyagként kell kezelni.

💡 Profi tipp: Tartsd az embereket a képben a profilok közötti műveleteknél, dokumentáld a csapatod számára a felhasználói felület körüli megoldásokat, és párosítsd a Sintrát speciális alkalmazásokkal a pixelpontos kreatívok elkészítéséhez. Így használva az AI-asszisztensek továbbra is rengeteg ismétlődő feladatot tudnak átvállalni, miközben te megőrizheted a minőséget ott, ahol igazán számít.

A legjobb Sintra-alternatívák, amelyeket érdemes megismerni

Ha a fent említett korlátozások elkerülése érdekében a Sintra AI alternatíváit keresi, íme néhány érdemes platform, amelyet érdemes megfontolni.

1. ClickUp (A legjobb megoldás AI-alapú feladatok, projektek és csapatmunka egyetlen platformon)

Összevonhatja projektjeit, feladatait, dokumentációját és kommunikációját a ClickUp Converged AI Workspace-ben

Amikor a csapatok több AI-eszközt is kipróbálnak, a dolgok gyorsan széttöredeznek: egy alkalmazás a tartalomkészítéshez, egy másik az összefoglalókhoz, egy harmadik pedig a mutatókhoz. Ez a széttöredezettség az AI-túlterjedéshez vezet, ahol a kontextus széttöredezik és a frissítések lelassulnak. A ClickUp megfordítja a helyzetet azzal, hogy az AI-t beágyazza a munka meglévő környezetébe, így a kontextus és a végrehajtás egy helyen marad.

A ClickUp más utat választott a világ első konvergens AI-munkaterületével. Ahelyett, hogy önálló AI-eszközöket rétegezne a rendszerére, a ClickUp közvetlenül a munkaterületbe hozza az AI-t, ahol a munka már folyik.

Tegye hatékonyabbá működését a ClickUp Super Agents segítségével

Az AI Super Agents olyan mesterséges intelligenciával működő csapattársak, amelyek közvetlenül a munkaterületén belül dolgoznak. Figyelik a ClickUp Tasks, a ClickUp Docs és az idővonalak tevékenységét, meghatározott szabályok alapján cselekszenek, és a megfelelő információkat a megfelelő időben jelenítik meg – anélkül, hogy megzavarnák a csapatok munkáját.

Gyorsítsd fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents funkciójával

A ClickUp-ban egyszerű, kódolás nélküli beállításokkal indíthatja el a Super Agenteket. Megadhatja az ügynöknek, hogy mit figyeljen (állapotváltozások, határidők), mit tegyen (mezők frissítése, feladatok kiosztása, napi összefoglalók közzététele), majd kattintson a „Go” gombra. Ettől kezdve az ügynök csendben fut a háttérben, növelve az automatizáltságot és a megbízhatóságot.

Hozzon létre egyedi AI Super Agenteket a ClickUp-on egy intuitív, kódolásmentes szerkesztő segítségével

💡 Profi tipp: Hosszú ClickUp-listával dolgozol a megújítandó fiókokról vagy a nyitott jegyekről? Nyisd meg a listát, indítsd el a ClickUp Brain-t, a kontextusfüggő AI-asszisztensedet, és kérd meg, hogy segítsen a feladatok szervezésében vagy a megjegyzések elolvasásában. Másodpercek alatt fel tudja tárni azokat a néhány lépéseket, amelyek valóban előreviszik az ügyfelek eredményeit.

A ClickUp segít az AI felelősségteljes értékelésében, tesztelésében és méretezésében a következő eszközökkel:

Listák a kísérletek, a felelősök, a bemeneti adatok és az eredmények nyomon követéséhez – így a kísérleti projektek nem tűnnek el a kiegészítő eszközök között

A ClickUp Docs segítségével központosíthatja a szabályzatokat, utasításokat, értékelési kritériumokat és döntéseket, élő együttműködés és verziótörténet segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével az AI-tevékenységek látható hatássá válnak – ciklusidő, munkaterhelés, teljesítmény – mielőtt bármi széles körben elterjedne

A ClickUp Automations segítségével összekapcsolhatjuk az emberi lépéseket az AI-műveletekkel, így csökkentve az ismétlődő feladatok számát, miközben a biztonsági korlátok sértetlenek maradnak.

Mivel a ClickUp AI-ügynökei ugyanabban a munkaterületen működnek, mint a munkád és a tudásbázisod, a kontextus sértetlen marad. Kevesebb időt kell töltened a szerszámok szétszóródásával való küzdelemmel, és több időd marad a folyamatok nagymértékű fejlesztésére.

2. Lindy AI (A legjobb választás kódírás nélküli és többcsatornás AI-ügynökökhöz)

Ha olyan „AI-alkalmazottakat” keres, akik elvégzik az Ön helyett a rutinmunkákat – e-mailek kezelése, naptár rendezése, CRM-frissítések összegyűjtése, sőt telefonhívások kezdeményezése –, akkor a Lindy egy praktikus AI-platform, amely kódírás nélkül teszi lehetővé AI-ügynökök létrehozását.

Kezdje sablonokkal vagy az Agents Hubbal, csatlakoztassa a Gmailt, a Naptárat és más alkalmazásokat, majd lépéseket kapcsoljon össze egy vizuális folyamatban. Ezek az utasítások, amelyeket az ügynöke elolvas, értelmez és végrehajt. Az árazás használat alapú (feladat/perc alapú fizetés), ami megkönnyíti a tesztelést a méretezés előtt.

3. n8n (A legjobb az AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz, finomhangolási lehetőségekkel)

Az n8n egy nyílt forráskódú, fair-code munkafolyamat-automatizálási platform. Vizuális, csomópont-alapú felületet használ az alkalmazások és szolgáltatások összekapcsolására, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kiterjedt kódolás nélkül automatizálják a köztük zajló ismétlődő feladatokat.

Támogatja a JavaScript-alapú egyéni szkriptelést, és saját szerveren vagy felhőszolgáltatáson keresztül is használható.

Egyetlen folyamatban ötvözheti az API-kat, az adatbázisokat és az AI-ügynököket, biztonsági korlátokat állíthat be, és termeléskész automatizálásokat hozhat létre.

4. Make (Legalkalmasabb olyan automatizálásokhoz, amelyeket saját szerveren vagy a felhőben futtathat)

A Make (korábban Integromat) egy kódírás nélküli automatizálási platform, amely összeköti az alkalmazásokat és szolgáltatásokat a munkafolyamatok és folyamatok vizuális automatizálása érdekében.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódírás nélkül hozzanak létre komplex automatizálásokat olyan „forgatókönyvek” létrehozásával, amelyek különböző alkalmazásokat kapcsolnak össze kiváltó eseményekkel és műveletekkel.

A Make segítségével gyorsan építhet drag-and-drop, prompt mód és AI-alapú munkafolyamat-kiegészítők segítségével, majd felhőalapú csomagokkal bővítheti, vagy saját maga is futtathatja a szigorúbb ellenőrzés érdekében.

🔎 Tudta? A NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) gyakorlati útmutatót nyújt a csapatoknak az AI-rendszerek irányításához – ez hasznos lehet, ha olyan ügynököket telepít, amelyek érzékeny adatokhoz vagy ügyfél-munkafolyamatokhoz kapcsolódnak.

5. Taskade AI (A legjobb megoldás AI-ügynökök és automatizálások létrehozásához egy munkaterületen belül)

A Taskade azoknak a csapatoknak szól, akik nem csupán „egy e-mail botot” vagy „egy jelentéskészítő botot” akarnak, hanem egy olyan helyet, ahol egy teljes, ügynökök által működtetett munkaterületet alakíthatnak ki.

Ahelyett, hogy külön eszközöket használna a feladatlisták, gondolattérképek, értekezletek és az AI-csevegés kezelésére, a Taskade ezeket egyetlen közös felületen egyesíti. Így a projektek, jegyzetek és beszélgetések az ügynökei mellett jelennek meg.

Ezen a felületen egyedi AI-ügynököket hozhat létre, amelyek tartalmat készítenek, adatokat elemeznek vagy munkafolyamatokat kezelnek a saját dokumentumai és a projekt kontextusa alapján.

Az AI Project Studio segít teljes projektterveket készíteni egy rövid brief vagy kiinduló dokumentumok alapján, míg az automatizálások összekapcsolódnak olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a Google Sheets. Így az ügynökök ténylegesen elvégezhetik a követő munkát, nem csak javaslatokat tehetnek.

Miért alkalmas a ClickUp ott, ahol az AI-ügynökök önmagukban nem elégségesek

Ha a Sintra-típusú asszisztensekkel kísérletezel a tartalomkészítés és az operatív feladatok felgyorsítása érdekében, ne feledd, hogy az igazi nyereség a munka, az emberek és a kontextus összekapcsolásában rejlik, így az üzleti folyamatok valóban előrehaladnak. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Ahelyett, hogy különálló megoldásokat illesztene össze, egy olyan helyet kap, ahol tervezhet, megbeszélhet és megvalósíthatja terveit – egy élő tudásbázishoz, egységes feladatokhoz és megbízható, egyszerű automatizáláshoz kapcsolódva. Az eredmény: kevesebb forgószékes munka, nagyobb lendület és lehetőség a bővítésre anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Azoknak a csapatoknak, amelyek zökkenőmentes integrációt és egyértelmű felelősségi köröket szeretnének, a ClickUp egy gyakorlatias megoldást kínál: kezdjenek kicsiben, bizonyítsák be a hatást, majd bátran bővítsenek.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a Sintra AI alternatívái?

Kiváló lehetőségek közé tartozik a ClickUp (munkaterület + AI-ügynökök), a Zapier, az n8n, a Make, a Lindy és a CrewAI. Fejlesztőközpontú megoldásokhoz érdemes megfontolni a LangChain vagy a Microsoft használatát. Válasszon az üzleti működéséhez és irányítási igényeihez leginkább illeszkedő megoldást.

A Sintra AI ingyenes?

Nem. Ez egy fizetős platform, többszintű csomagokkal és 14 napos pénz-visszafizetési garanciával. Az árak időről időre változnak, ezért kérjük, ellenőrizze az aktuális árakat a weboldalukon. Készítsen költségvetést az AI-asszisztensek és a háttérbeli automatizálások várható használatával, hogy elkerülje a meglepetéseket.

Képes-e a Sintra AI közösségi média bejegyzéseket és blogtartalmakat generálni?

Igen. Az olyan segítők, mint a közösségi média menedzser és a szövegíró, megfogalmazhatnak közösségi média tartalmakat, képaláírásokat és hosszú formátumú tartalmakat. A beépített automatizálási funkciók segítségével áttekintheti, finomíthatja a hangnemet és ütemezheti a közzétételt a márka következetes megjelenése érdekében.

A Sintra AI könnyen használható kezdők számára?

Általánosságban véve igen. A rendszer nem technikai felhasználók számára készült, útmutatókkal, kezdő „segítőkkel” és egy központi tudásbázissal. Számítson rövid bevezető időszakra az integrációk és a jogosultságok tekintetében, különösen, ha több lépésből álló üzleti folyamatok automatizálását tervezi.

Összekapcsolható a Google szolgáltatásokkal (pl. Google Drive, Naptár, Gmail) és a főbb közösségi platformokkal a posztoláshoz. A Notion vagy a Slack támogatása változó lehet – ellenőrizze a Sintra aktuális integrációs listáját a zökkenőmentes integráció biztosítása érdekében.

Hogyan viszonyul a Sintra a ChatGPT-hez vagy a ClickUp Brain-hez?

Az OpenAI ChatGPT egy általános mesterséges intelligencia-asszisztens; a Sintra feladatspecifikus segítőket és automatizálásokat tartalmaz. A ClickUp Brain beágyazza a mesterséges intelligenciát a feladatokba, a dokumentumokba és a műszerfalakba – ez akkor előnyös, ha kontextusfüggő végrehajtásra és jelentéskészítésre van szükség egy munkaterületen belül.