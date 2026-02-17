10 Mammouth AI alternatíva az ügynöki automatizáláshoz nagy léptékben

Ahogy a csapatok komplex munkafolyamatok automatizálására, eszközök összekapcsolására és AI bevezetésére törekednek, úgy nőtt a kereslet a képes AI platformok iránt.

A Mammouth AI egy többmodellű munkaterület, amely olyan modelleket egyesít egy felületen, mint a Claude, a GPT és a Gemini. Jól használható mindennapi AI-feladatokhoz, különösen csevegéshez és könnyű feladatokhoz.

De ha egyszer munkafolyamatokat kell összehangolnia, rendszereket kell összekapcsolnia vagy eszközökön átívelő ügynököket kell futtatnia, akkor a korlátai egyértelműbbé válnak.

Ebben az útmutatóban két igény alapján vizsgáljuk a legjobb Mammouth AI alternatívákat: a mindennapi AI-munka kiterjesztése és az eszközökön átívelő ügynöki munkafolyamatok kiépítése.

Megjegyzés: A Mammouth elsősorban egy többmodellű AI munkaterület. Az alábbi alternatívák többmodellű környezetet és ügynöki automatizálási platformokat is tartalmaznak.

Mit kell keresnie a Mammouth AI alternatíváiban?

A Mammouth AI képes kezelni az alapvető ügynöki munkafolyamatokat, de korlátai miatt a növekvő csapatok hatékonyabb munkafolyamat-automatizálási eszközök felé fordulhatnak.

Az alternatívák és az ügynöki automatizálási platformok értékelésekor a következőket érdemes figyelembe venni. ⚙️

Ügynökök összehangolása: Több ügynök is együttműködhet, feladatokat delegálhat és kontextust oszthat meg a munkafolyamatok között?

Eszközök összekapcsolása: Az eszközök azonnal integrálhatók az Ön alkalmazásaival, adatbázisaival és API-jaival?

Viselkedés testreszabása: Beállíthatja a promptokat, eszközöket és korlátokat anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség?

Termelésben való futtatás: Támogatja-e a monitorozást, a hibakeresést, a biztonságot és a megfelelőséget?

Használhatóság: A nem technikai csapatok is használhatják-e fejlesztői támogatás nélkül?

Költségbecslés: Az árak és a használati korlátok egyértelműek-e nagy léptékben?

Hosting ellenőrzése: Lehet-e saját hostingot használni a magánélet védelme, az irányítás vagy az adatok tárolási helye miatt?

A Mammouth AI alternatívái egy pillantásra

Íme egy áttekintés a legjobb Mammouth AI alternatívákról és azok jellemzőiről. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Csapatok, akik konvergált AI-munkaterületet szeretnének, ahol az ügynökök, feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok együtt működnek. Szuper ügynökök, vállalati keresés, automatizálás, BrainMax, 15+ nézet, irányítópultok Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára ChatGPT (OpenAI) Sokoldalú AI-támogatás írás, kódolás, elemzés és egyedi automatizálás terén Egyedi GPT-k, természetes nyelvű következtetés, fájlelemzés, képértelmezés, többfordulós memória Ingyenes; fizetős csomagok 8 USD/hó és 200 USD/hó között; vállalati egyedi csomagok CrewAI Többügynökös együttműködési munkafolyamatok kutatás, tartalom és elemzés céljára Szerepköralapú ügynökök, megosztott memória, eszközhívás, összehangolt átadások Ingyenes; professzionális változat 25 USD/hó áron LangChain Termelési szintű LLM alkalmazásokat és RAG rendszereket fejlesztő fejlesztők LCEL láncok, LangGraph, eszközhasználati ügynökök, modellfüggetlen komponensek Ingyenes; Plus 39 USD/felhasználó/hónap LlamaIndex LLM-ek összekapcsolása strukturált és strukturálatlan vállalati adatokkal LlamaParse, hibrid RAG, hierarchikus indexek, adatközpontú ügynökök Ingyenes; kezdő csomag 50 USD/hó áron Zapier AI Actions Természetes nyelv használatával több mint 6000 alkalmazás valós világbeli műveleteinek automatizálása AI által generált Zaps, érvelés a munkafolyamatokon belül, eszközök meghívása Ingyenes; fizetős csomagok 29,99 dollártól/hó n8n AI ügynökök Csapatok, akik saját hosztolt, teljes mértékben ellenőrzött AI automatizálást szeretnének Csomópont-alapú építő, többügynökös logika, saját hosztolás, egyedi kód Fizetős csomagok 20 dollártól/hónap (éves) Google Vertex AI End-to-end ML + GenAI csapatok a Google Cloudon AutoML, Model Garden, MLOps folyamatok, modellértékelés Egyedi árazás Azure AI Foundry Vállalati csapatok, amelyek biztonságos, irányítás-intenzív AI-alkalmazásokat fejlesztenek a Microsoft ökoszisztémában Foundry Agent Service, Prompt Flow, modellkatalógus, Azure biztonság Egyedi árazás Databricks Model Serving ML és LLM modellek nagy léptékű telepítése egységes irányítással Szerver nélküli méretezhetőség, RAG-csatornák, modell-összehasonlítás, MLflow-követés Ingyenes próba; Egyedi árazás

📍 Gyors módszer a megfelelő alternatíva kiválasztásához Válasszon egy többmodellű AI munkaterületet, ha elsősorban gyorsabb vázlatkészítésre, jobb promptokra és egyszerűbb modellváltásra van szüksége. Válasszon egy ügynökalapú automatizálási platformot, ha olyan munkafolyamatokra van szüksége, amelyek integrációk, triggerek és termelési vezérlések segítségével több eszközön futnak.

A legjobb Mammouth AI alternatívák

Most pedig nézzük meg a részleteket!

1. ClickUp (A legjobb konvergált AI-munkaterület létrehozásához csapatok számára)

Használjon több LLM-et egyetlen felületről a ClickUp Brain segítségével.

A Mammouth AI segíthet alapvető AI-ügynökök létrehozásában, de nem arra lett kifejlesztve, hogy natívan megértse egy szervezet strukturált munkadatainak működését. Gyorsan változó csapatok esetében ez a hiányosság lassíthatja a folyamatokat.

A ClickUp Converged AI Workspace más megközelítést alkalmaz. A platform összesíti az összes munkaalkalmazását, adatait és munkafolyamatait egyetlen, AI-alapú térben. Ez a konvergencia kiküszöböli a munka szétszóródását (az alkalmazások közötti végtelen váltogatás, ami hetente órákat vesz el) és egyetlen felületet biztosít, ahol az emberek és az AI-ügynökök együttműködhetnek.

Építsen intelligens, kontextustudatos csapattársakat a Super Agents segítségével!

A ClickUp Super Agents programjai úgy lettek kialakítva, hogy a munkaterület kontextusában működjenek, így több lépésből álló munkafolyamatok automatizálásában nyújtanak segítséget. Feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, egyéni mezőket, ütemterveket, állapotokat és egyéb információkat gyűjtenek össze, hogy a tényleges működési állapot alapján hozzanak döntéseket.

A hatékony munkahelyi automatizálás érdekében hetente áttekinthetik a késedelmes feladatokat, a munkaterhelés alapján újraeloszthatják a feladatokat, automatikusan közzétehetik a projekt összefoglalókat, kiemelhetik az akadályokat és élő adatokból sprintjelentéseket generálhatnak.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat végpontok között a testreszabott ClickUp Super Agents segítségével.

Van még egy irányítási előny is. A ClickUp támogatja a szerepkörökön alapuló jogosultságokat és a részletes hozzáférés-vezérlést a munkaterület, a tér, a mappa, a lista és a feladat szintjén. A Super Agents ezeken a határokon belül működik.

Automatizálja az ismétlődő munkákat és a feladatkezelést az Automations segítségével.

A ClickUp automatizálási motorja automatizálja a munkafolyamatokat. Ahelyett, hogy ugyanazokat a lépéseket ismételnéd újra és újra, szabályokat határozhatsz meg, amelyek automatikusan futnak, ha bizonyos események bekövetkeznek.

Több mint 100 kész automatizálási sablon áll rendelkezésre, amelyeket azonnal alkalmazhat vagy a munkafolyamatához igazíthat, például feladatok automatikus kiosztása, csapattagok értesítése a határidő lejárta esetén, állapotok frissítése vagy feladatok listák közötti áthelyezése.

Egyedi igények esetén beépített, kódolás nélküli Automation Builder áll rendelkezésre a trigger- és akciószabályok létrehozásához. Az automatizálások dinamikus hozzárendeléseket is támogatnak (pl. hozzárendelheti az eseményt kiváltó személyt vagy bárkit, aki a feladatot figyelemmel kíséri), így rugalmasak és alkalmazkodóképesek olyan környezetekben, ahol a tulajdonjog rendszeresen változik.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan elindíthatja a megfelelő műveleteket és zökkenőmentesen futtathatja a műveleteket.

Így automatizálhatja a munkafolyamatokat mindössze 5 perc alatt, és hetente több mint 5 órát spórolhat meg ✨

A ClickUp Brain segítségével közvetlenül beágyazhatja az intelligenciát a munkaterületébe.

Az ügynökök és automatizálások mögött a ClickUp Brain áll, az AI-motor, amely mindezt működteti. Az AI-vezérelt projektmenedzsmentet támogatja azáltal, hogy feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit, ütemterveit, naptárait és egyebeket kezel.

A program képes a megbeszélések összefoglalóját feladatokká alakítani, azokat konkrét csapattagoknak kiosztani, a projekt ütemtervéhez igazodó határidőket beállítani, a feltételek változása esetén a feladatok állapotát frissíteni, valamint automatizált folyamatokat elindítani, amelyek értesítik az érintetteket vagy a munkát a következő szakaszba továbbítják.

A kontextusfüggő munkaterületi ismeretekkel a ClickUp Brain neurális hálózata kiküszöböli a generatív kimenet munkává alakításának manuális lépését.

Közvetlenül a feladatokból, csevegésekből, dokumentumokból és irányítópultokból lépjen kapcsolatba a ClickUp Brain-nel, hogy az információkat cselekvésre kész elemekké alakítsa.

Találjon válaszokat az egész munkakörnyezetéből az Enterprise Search segítségével.

A fájlok, mappák, csevegések és e-mailek átkutatása egy-egy kritikus frissítés után a napi termelékenység gátjává válik.

A ClickUp Enterprise Search szétszórt munkatapasztalatokat egyetlen kereshető központba alakít. Az AI nem egyszerű kulcsszó-találatokat vagy linkeket ad vissza, hanem megérti a lekérdezés kontextusát és jelentését.

Így egy termékmenedzser, aki egy funkció kiadásában akadályokat keres, az Enterprise AI Search segítségével ellenőrizheti a fizetéssel kapcsolatos feladatok aktuális állapotát, áttekintheti a csevegésekben szereplő legutóbbi megjegyzéseket, megkeresheti a kiadási tervdokumentumok változásait, és akár a sprint táblák legfrissebb tevékenységeit is figyelembe veheti.

Találjon meg bármit a munkaterületén és a csatlakoztatott eszközökön az Enterprise Search segítségével.

Ez a különbség: ahelyett, hogy megmutatná, hol található az információ, az AI valós adatok alapján elmondja, mi történik és miért.

🚨 Fontos megjegyzés: A ClickUp kiemelten fontosnak tartja a vállalati szintű adatvédelmet. Az adatok a munkaterületén belül maradnak, és harmadik fél AI-szolgáltatók nem tudják azokat felhasználni képzésre.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a munkát a ClickUp Tasks segítségével: bontsa le az ötleteket egyértelmű feladatokra, rendeljen hozzájuk felelősöket, állítsa be a prioritásokat, és kövesse nyomon a haladást a kezdetektől a befejezésig. bontsa le az ötleteket egyértelmű feladatokra, rendeljen hozzájuk felelősöket, állítsa be a prioritásokat, és kövesse nyomon a haladást a kezdetektől a befejezésig.

Tartsa a beszélgetéseket közvetlenül kapcsolódva a munkához a ClickUp Chatben : Kapcsolja össze a csevegéseket a feladatokkal és projektekkel, hogy csökkentse a kontextusváltást és gyorsabb nyomon követést tegyen lehetővé. : Kapcsolja össze a csevegéseket a feladatokkal és projektekkel, hogy csökkentse a kontextusváltást és gyorsabb nyomon követést tegyen lehetővé.

Vizualizálja ugyanazt a munkát különböző módon több mint 15 egyéni nézettel : váltson a hagyományos listák, Kanban-stílusú táblák, Gantt-diagramok, színkódolt naptárak stb. között. : váltson a hagyományos listák, Kanban-stílusú táblák, Gantt-diagramok, színkódolt naptárak stb. között.

A projektadatok valós idejű láthatóságát biztosítja a ClickUp Dashboards : Korán felismerheti a kockázatokat és nyomon követheti a teljesítményt anélkül, hogy manuálisan kellene frissítéseket keresnie. : Korán felismerheti a kockázatokat és nyomon követheti a teljesítményt anélkül, hogy manuálisan kellene frissítéseket keresnie.

A ClickUp korlátai

A széles körű testreszabási lehetőségek kissé túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy G2-es értékelés:

A ClickUp-ban leginkább az tetszik, hogy mennyire testreszabható. Vállalati felhasználóként úgy szervezhetem a feladatokat, hogy azok valóban illeszkedjenek a munkafolyamatunkhoz, függetlenül attól, hogy listákkal, táblákkal vagy ütemtervekkel dolgozom. Az olyan funkciók, mint a feladatprioritások, a határidők, a megjegyzések és a fájlmellékletek megkönnyítik a munka nyomon követését és a csapat tagokkal való együttműködést egy helyen. Azt is értékelem, hogy minden központosított, így nem kell több eszköz között ugrálnom, csak azért, hogy megértsem egy feladat állapotát, az általános előrehaladást vagy a legfrissebb frissítéseket.

A ClickUp-ban leginkább az tetszik, hogy mennyire testreszabható. Vállalati felhasználóként úgy szervezhetem a feladatokat, hogy azok valóban illeszkedjenek a munkafolyamatunkhoz, függetlenül attól, hogy listákkal, táblákkal vagy ütemtervekkel dolgozom. Az olyan funkciók, mint a feladatprioritások, a határidők, a megjegyzések és a fájlmellékletek megkönnyítik a munka nyomon követését és a csapat tagokkal való együttműködést egy helyen. Azt is értékelem, hogy minden központosított, így nem kell több eszköz között ugrálnom, csak azért, hogy megértsem egy feladat állapotát, az általános előrehaladást vagy a legfrissebb frissítéseket.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX egyetlen, egységes alkalmazásba integrálja az AI-képességeket, amely összekapcsolódik a munkájával és az alkalmazásaival. Nem csak a ClickUp-adatokhoz kapcsolódik, hanem úgy lett kialakítva, hogy minden alkalmazásából, például a Google Drive-ból, a GitHub-ból, a SharePoint-ból, a Notion-ból és másokból is kontextust merítsen, prémium AI-modellekhez való hozzáféréssel. Integrálja összes munkáját a gyorsabb eredményekért a ClickUp BrainMAX segítségével.

2. ChatGPT (OpenAI) (A legjobb sokoldalú AI-asszisztens egyedi GPT-kkel)

via OpenAI

A ChatGPT (OpenAI) egy általános célú AI termelékenységi eszköz, amelyet széles körű tudás és kreatív munka támogatására terveztek. Erőssége a természetes nyelv megértésében és a kontextushoz való alkalmazkodásban rejlik, ami hasznossá teszi mindenféle feladatra, a tartalom megfogalmazásától és a dokumentumok összefoglalásától a kérdések megválaszolásáig és a problémák átgondolásáig.

Ahelyett, hogy egyetlen munkafolyamatra koncentrálna, az eszköz rugalmas asszisztensként működik. Képes fájlokat elemezni, képeket értelmezni, kódot generálni és több fordulóban is fenntartani a beszélgetés kontextusát.

Az olyan funkciók, mint az egyéni GPT-k, projektek és memória lehetővé teszik, hogy az élményt konkrét feladatokhoz vagy hosszú távú munkákhoz igazítsa, így a platform inkább egy sokoldalú AI-munkaterület, mint egy speciális eszköz.

A ChatGPT (OpenAI) legjobb funkciói

Értsd meg és kövesd a komplex természetes nyelvű utasításokat, beleértve a több lépésből álló utasításokat és a beszélgetéses visszajelzéseket.

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat íráshoz, összefoglaláshoz, átíráshoz és kreatív ötletekhez különböző felhasználási esetekben.

Lépésről lépésre gondolja át a problémákat, hogy elmagyarázza a fogalmakat, megoldja a problémákat vagy támogassa a döntéshozatalt.

Elemezzen dokumentumokat, adatokat és fájlokat, hogy betekintést nyerjen, összefoglalja az információkat vagy kontextusspecifikus kérdésekre válaszoljon.

Hozzon létre egyedi GPT-ket testreszabott utasításokkal és ismeretekkel, hogy támogassa a speciális feladatokat vagy munkafolyamatokat.

A ChatGPT (OpenAI) korlátai

Hosszabb vagy összetettebb feladatok esetén a válaszok eltérhetnek vagy ismétlődhetnek.

ChatGPT (OpenAI) árak

Ingyenes

Go : 8 USD/hó

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Üzleti : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT (OpenAI) értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a ChatGPT-ről (OpenAI)?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ChatGPT továbbra is a legjobb all-in-one AI megoldás a sokrétű igényeimhez. Egyetlen platformon egyesíti a szöveggenerálást, a kódolást, az audio- és videokészítést. Leginkább a testreszabási lehetőségek sokszínűségét értékelem: finomhangolhatom az egyedi GPT-ket a konkrét munkafolyamatokhoz, testre szabhatom a válaszok stílusát és hangnemét, és szükség szerint összekapcsolhatom a különböző eszközöket.

A ChatGPT továbbra is a legjobb all-in-one AI megoldás a sokrétű igényeimhez. Egyetlen platformon zökkenőmentesen egyesíti a szöveggenerálást, a kódolást, az audio- és videokészítést. Leginkább a testreszabási lehetőségek mélységét értékelem: finomhangolhatom az egyedi GPT-ket konkrét munkafolyamatokhoz, testre szabhatom a válaszok stílusát és hangnemét, és szükség szerint összekapcsolhatom a különböző eszközöket.

3. CrewAI (A legjobb többügynökös AI együttműködési munkafolyamatokhoz)

via CrewAI

A CrewAI olyan helyzetekre lett kifejlesztve, amikor egy egyetlen AI-modell nem elég. Ahelyett, hogy egy modellre bízná az összes feladatot, az AI-projektmenedzsment eszköz segítségével létrehozhat egy kis csapatot, amelyben az AI-ügynökök együtt dolgoznak. Minden ügynöknek megvan a maga szerepe, például kutató, elemző vagy író, és együtt dolgoznak a komplex feladatok előrehaladásán.

Az ügynökök megoszthatják a kontextust, átadhatják egymásnak a munkát, és olyan eszközöket használhatnak, mint a webes keresés, adatbázisok vagy külső API-k a munka elvégzéséhez.

Ez különösen hasznos olyan területeken, mint a mélyreható kutatás, a tartalomcsatornák vagy a fejlesztési munkafolyamatok, ahol a feladatok természetesen lépésekre oszthatók.

A CrewAI legjobb funkciói

Több AI-ügynököt koordinálhat meghatározott szerepekkel, célokkal és átadásokkal, így a komplex feladatok összehangolt munkafolyamatokként futnak, nem pedig elszigetelt utasításokként.

Építsen strukturált, eseményvezérelt folyamatokat, amelyek több lépésből álló AI-feladatok során kezelik az állapotot, az elágazási logikát és a hosszú távú folyamatokat.

Csatlakoztassa az ügynököket valódi eszközökhöz és API-khoz, beleértve a webes keresést, az adatfájlokat, a Python végrehajtást és az egyedi integrációkat a végpontok közötti automatizáláshoz.

Tartsa fenn a megosztott memóriát és kontextust az ügynökök között, hogy a kutatás, a döntések és az eredmények a munka előrehaladtával konzisztensek maradjanak.

A CrewAI korlátai

A komplex ügynöki munkafolyamatok tervezéséhez próba-hiba módszerre van szükség.

Megtanulása bonyolult a több ügynökös koordinációhoz

CrewAI árak

Alapszintű : Ingyenes

Professzionális : 25 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CrewAI-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynökök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynökök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.

🔎 Tudta? Az a gondolat, hogy több AI-ügynök csapatként működjön együtt, a természet ihlette számítástechnikára vezethető vissza. 1986-ban Craig Reynolds számítógépes grafikus kutató létrehozta a boidokat (egyszerű digitális lények, amelyek csak három alapvető szabályt követtek, és hirtelen realisztikus rajokat, iskolákat és csordákat alkottak). Ez a korai szimuláció megmutatta, hogy a független ügynökök hogyan hozhatnak létre intelligens kollektív viselkedést, ami pontosan a mai többügynökös keretrendszerek mögött álló elv.

4. LangChain (a legjobb termelési szintű LLM alkalmazások fejlesztéséhez)

via LangChain

A LangChain segít a fejlesztőknek nagy nyelvi modellek alapján valódi alkalmazások építésében azáltal, hogy keretrendszert biztosít az LLM-ek összekapcsolásához. Szabványosítja a különböző komponensek közötti interakciót, megkönnyítve az OpenAI és Anthropic szolgáltatók közötti kísérletezést vagy váltást anélkül, hogy az alkalmazást teljesen újra kellene építeni.

Egyszeri modellhívások helyett láncokat épít, amelyek promptokat, AI modelleket, memóriát és külső adatokat kombinálnak ismétlődő munkafolyamatokká. Ez egy megbízható eszköz a visszakereséssel kiegészített generáláshoz, ahol a modellek belső dokumentumokból vagy vektor adatbázisokból merítenek, hogy megalapozottabb válaszokat adjanak.

A platform az LLM-eket olyan rendszerekké alakítja, amelyek képesek gondolkodni, információkat lekérni és cselekedni termelési szintű alkalmazásokon belül, nem pedig elszigetelt csevegési élményeken keresztül. Ezt olyan ökoszisztéma-eszközök teszik lehetővé, mint a LangGraph és a LangSmith, amelyek kibővítik a platform képességeit.

A LangChain legjobb funkciói

Összeállíthat komplex munkafolyamatokat az LCEL segítségével, így a láncok olvashatók maradnak, támogatják a streaming válaszokat, és a lépéseket aszinkron módon vagy párhuzamosan futtathatja.

Cserélje ki könnyedén az AI-modelleket és komponenseket az LLM-ek, prompt sablonok, kimeneti elemzők és dokumentumtöltők szabványosított interfészeinek segítségével.

Készítsen autonóm ügynököket, amelyek ügynöki érvelés és keretrendszerek segítségével döntik el, mely eszközöket, API-kat vagy adatforrásokat használják.

A LangChain korlátai

Az eszköz egyszerű felhasználási esetekhez túl bonyolult lehet, és a kezdőknek nehéz megtanulni a használatát.

LangChain árak

Fejlesztő : Ingyenes

Plusz : 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

LangChain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangChainről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Nagyon tetszik, hogy a LangChain az AI-alkalmazásfejlesztés összes mozgó elemét egy helyen egyesíti. A különböző LLM-ekkel, vektoradatbázisokkal és API-kkal való integráció rendkívül zökkenőmentes, így nem kell időt pazarolnom a csatlakozók nulláról történő felépítésére.

Nagyon tetszik, hogy a LangChain az AI-alkalmazásfejlesztés összes mozgó elemét egy helyen egyesíti. A különböző LLM-ekkel, vektoradatbázisokkal és API-kkal való integráció rendkívül zökkenőmentes, így nem kell időt pazarolnom a csatlakozók nulláról történő felépítésére.

🔍 Tudta? A LangChain 2022 októberében (szó szerint néhány nappal a ChatGPT megjelenése után) egy 800 soros mellékprojektként indult a GitHubon. Harrison Chase azért hozta létre, mert a fejlesztőknek sürgősen szükségük volt egy módszerre, amellyel összekapcsolhatják az LLM-eket az eszközökkel, a memóriával és az adatokkal. Néhány hónapon belül az egyik leggyorsabban növekvő nyílt forráskódú projekt lett.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek. Ez általában azért történik, mert a legtöbb ügynök izoláltan működik. Egyetlen parancsra reagálnak, anélkül, hogy tudnák, hogyan szereti csinálni a dolgokat, hogyan dolgozik, vagy milyen folyamatokat részesít előnyben. A Super Agents másképp működik. 100%-ban a feladataiból, dokumentumaiból, csevegéseiből, megbeszéléseiből és frissítéseiből származó kontextussal működnek, valós időben. Emellett idővel megőrzik a legfrissebb, preferenciákon alapuló, sőt epizodikus memóriát is. Ez az, ami egy ügynököt magabiztos találgatóból proaktív munkatárssá változtat, aki lépést tud tartani a munka fejlődésével.

5. LlamaIndex (a legjobb az LLM-ek és a vállalati adatok összekapcsolásához)

via LlamaIndex

A LlamaIndex egy problémára koncentrál, és azt jól oldja meg: nagy nyelvi modelleket kapcsol össze a saját adataival.

Ahelyett, hogy az LLM-et önálló csevegőrobotként kezelné, az eszköz közbenső rétegként működik, kezelve a dokumentumok, adatbázisok és API-k bevitelét, strukturálását és visszakeresését, így a válaszok az Ön adatainak releváns információin alapulnak.

Ez egy megbízható választás adatigényes és dokumentumvezérelt felhasználási esetekben. Különböző forrásokból származó tartalmakat gyűjthet össze, az adatokat hatékony indexekbe rendezheti, és a visszakereséssel kiegészített generálást használhatja a hallucinációk csökkentésére.

A LlamaIndex legjobb funkciói

A LlamaParse segítségével pontosan elemezheti a komplex dokumentumokat, kezelheti a PDF-eket, táblázatokat, képeket és diagramokat, és konvertálhatja őket tiszta, LLM-kompatibilis formátumokká.

Javítsa a válaszok minőségét fejlett RAG segítségével, hibrid kereséssel, szemantikai darabokra bontással és hierarchikus indexeléssel, amely a legrelevánsabb kontextust hozza felszínre.

Készítsen ügynökalapú, adatközpontú munkafolyamatokat, amelyek támogatják a több lépésből álló gondolkodást, az eszközhasználatot és a memóriát a dokumentumokhoz kötődő és visszakeresés-vezérelt alkalmazásokhoz.

A LlamaIndex korlátai

A kontextus és a tokenek korlátai kihívásokat jelentenek a nagy dokumentumok esetében.

Korlátozott beszélgetési memória többfordulós interakciókhoz

LlamaIndex árak

Ingyenes

Starter : 50 USD/hó

Pro : 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

LlamaIndex értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LlamaIndexről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF, API, adatbázisok és Excel formátumban vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF-ek, API-k, adatbázisok és Excel-fájlok formátumában vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

6. Zapier AI Actions (A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz alkalmazások között)

a Zapier segítségével

A hagyományos Zap helyett az AI Actions értelmezi a közérthető nyelvű parancsot, és a Zapier számos automatizálási művelete közül egyet végrehajt az Ön nevében.

A modell megérti a felhasználó szándékát, hozzárendeli a megfelelő Zapier művelethez, kitölti a szükséges mezőket, és a Zapier infrastruktúráján keresztül elküldi a kérést. A végrehajtás előtt előzetesen áttekintheti a műveleteket a nagyobb pontosság és ellenőrzés érdekében.

A hitelesítés, az API-kezelés, az újrakísérletek és a harmadik féltől származó integrációk közvetlenül a Zapierben kezelhetők. Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan kezelnie a tokeneket, és nem kell egyedi middleware-t írnia. Miután egy alkalmazásfiókot csatlakoztatott a Zapierhez, az AI biztonságosan végrehajthatja a megengedett műveleteket további mérnöki munkák nélkül.

A platform csatlakoztatható olyan platformokhoz, mint a GPT-k vagy az egyedi AI-beállítások, és a természetes nyelvű parancsokat élő műveletekké alakítja a csatlakoztatott eszközökön.

A Zapier AI Actions legjobb funkciói

Ágyazza be az AI-érvelést közvetlenül a munkafolyamatokba a szöveg, képek vagy adatok Zap-on belüli elemzésével, és strukturált kimenetek visszaadásával, amelyeket a későbbi lépésekben felhasználhat.

Telepítsen autonóm AI-ügynököket, amelyek strukturálatlan, több lépésből álló feladatokat kezelnek az összekapcsolt alkalmazásokban végzett kutatások és intézkedések révén.

Készítsen automatizálásokat természetes nyelv használatával, így egyszerű angol nyelven írhatja le a munkafolyamatot, és a Zapier generálja, hibakeresést végez és finomítja azt az Ön számára.

A Zapier AI Actions korlátai

Megtanulása nehéz a nem technikai felhasználók számára, akik fejlett munkafolyamatokat hoznak létre.

Az ingyenes és belépő szintű csomagok jelentősen korlátozzák a kísérletezést.

Zapier árak

Ingyenes

Professional : 29,99 USD/hó áron

Csapat : 103,50 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Imádom a könnyű használhatóságot, különösen most, hogy AI-asszisztens funkciókkal is rendelkezik. Leírhatja, mire van szüksége, és az AI mindent előre beállít Önnek. A Zapier őszintén szólva életmentő, mivel lehetővé teszi a unalmas és ismétlődő feladatok egyszerű automatizálását. Ez a legjobb eszköz a potenciális ügyfelek generálásához. Valós időben tájékoztat engem és ügyfeleimet.

Imádom a könnyű használatát, különösen most, hogy AI-asszisztens funkciókkal is rendelkezik. Leírhatja, mire van szüksége, és az AI mindent előre beállít Önnek. A Zapier őszintén szólva életmentő, mivel lehetővé teszi a unalmas és ismétlődő feladatok egyszerű automatizálását. Ez a legjobb eszköz a potenciális ügyfelek generálásához. Valós időben tájékoztat engem és ügyfeleimet.

7. n8n AI Agents (A legjobb megoldás a teljes ellenőrzéssel rendelkező, saját hosztolt AI-automatizáláshoz)

via n8n

Az n8n teljes ellenőrzést biztosít a csapatoknak az automatizálási logika felett, különösen akkor, ha az AI a munkafolyamat része. Az egyszerű, trigger-alapú eszközökkel ellentétben ez az eszköz lehetővé teszi komplex, elágazó munkafolyamatok tervezését, ahol az AI-ügynökök döntéseket hozhatnak és több száz alkalmazással léphetnek kapcsolatba a valós körülmények alapján.

Erőssége a rugalmasságban és az átláthatóságban rejlik. Több forrásból is lekérhet adatokat, azokat AI-modelleken futtathatja, majd az eredményeket több mint 400 integrációban felhasználhatja.

Vizuális, csomópontalapú szerkesztőjével és az egyéni kódok támogatásával jól működik olyan technikai csapatok számára, amelyeknek pontos logikára és olyan AI-ügynökökre van szükségük, amelyek nagyobb automatizálási rendszereken belül kiszámíthatóan viselkednek, ahelyett, hogy fekete dobozként működnének.

Az n8n legjobb funkciói

Koordinálja a több ügynökös munkafolyamatokat úgy, hogy speciális ügynököket rendel a kutatáshoz, tervezéshez, íráshoz, érvényesítéshez és cselekvéshez komplex, több lépésből álló folyamatokban.

Készítsen szigorúan ellenőrzött AI-automatizálást emberi beavatkozással történő jóváhagyások, egyedi API-k és JavaScript vagy Python logika segítségével, ha a vizuális csomópontok nem elegendőek.

Tervezzen átlátható, termelésre alkalmas munkafolyamatokat a determinisztikus szabályok és az AI kombinálásával, minden csomópont bemenetének, parancsának és kimenetének nyomon követésével a könnyű hibakeresés érdekében.

Futtassa biztonságosan a saját infrastruktúráján, saját hosztinggal, titkosított hitelesítő adatokkal és vállalati szintű megfelelőségi támogatással az érzékeny adatokat tartalmazó környezetekhez.

Az n8n korlátai

Kis konfigurációs hibák túlzott végrehajtásokat vagy váratlan költségeket okozhatnak, különösen hurkokban vagy scraping munkafolyamatokban.

n8n árak

Starter : 20 USD/hó (éves számlázás)

Pro : 50 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti : 800 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

n8n értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az n8n-ről?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az n8n egy hihetetlenül megfizethető automatizálási eszköz, amely hatékony funkciókkal rendelkezik. A Hostinger Cloud önálló telepítési opciója költséghatékony és teljes ellenőrzést biztosít. A vizuális munkafolyamat-építő intuitív, és kiterjedt integrációkat támogat. Kiváló eszköz automatizálás-igényes projektekhez.

Az n8n egy hihetetlenül megfizethető automatizálási eszköz, amely hatékony funkciókkal rendelkezik. A Hostinger Cloud önálló telepítési opciója költséghatékony és teljes ellenőrzést biztosít. A vizuális munkafolyamat-építő intuitív, és kiterjedt integrációkat támogat. Kiváló eszköz automatizálásigényes projektekhez.

🧠 Érdekesség: az n8n a nodemation (node + automation) numeronimája. A „8” az első és az utolsó „n” közötti nyolc betűt jelenti.

8. Google Vertex AI (a legjobb a Google Cloudon végzett végpontok közötti gépi tanuláshoz és generatív mesterséges intelligenciához)

a Google Vertex AI-n keresztül

A Google Vertex AI egyetlen munkaterületet biztosít az adatok előkészítéséhez, a modellek képzéséhez, azok telepítéséhez és a teljesítmény figyeléséhez.

Kezdőknek és haladóknak egyaránt alkalmas. Az AutoML segítségével alacsony kódszintű modelleket építhet, vagy népszerű keretrendszerekkel egyedi AI-modelleket képezhet. A generatív AI területén az eszköz a Model Garden segítségével hozzáférést biztosít a Google Gemini AI-modelleihez, valamint nyílt forráskódú és harmadik féltől származó opciókhoz.

A beépített MLOps funkciók és a Google Cloud irányítási ellenőrzései megbízható választássá teszik a termelési méretű AI-rendszerek számára.

A Google Vertex AI legjobb funkciói

Kövesse nyomon a modellek verzióit, tesztelje a változásokat, figyelje a teljesítményt, és javítsa ki a problémákat, ha valami elromlik.

Használja újra az előre kiszámított, konzisztens funkciókészleteket a modellekben, javítva a teljesítményt és csökkentve az ismétlődéseket.

Szerezzen hozzáférést olyan eszközökhöz, amelyek segítenek értelmezni a modell döntéseit és értékelni a teljesítményt az adatkészleteken keresztül.

A Google Vertex AI korlátai

Az egyedi folyamatok beállítása vagy a bonyolultabb munkafolyamatok hibakeresése néha a Google Cloud és a ML alapvető fogalmainak mélyreható ismeretét igényli.

A Google Vertex AI árai

Egyedi árazás

Google Vertex AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Vertex AI-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Vertex AI-ban leginkább az egységes ökoszisztéma tetszik. Az adatelőkészítést, a modellek képzését és a telepítést egyetlen, koherens munkafolyamatba egyesíti, ami az egész folyamatot zökkenőmentessé és jól összekapcsoltá teszi. A Model Garden számomra igazi kiemelkedő elem, amely könnyű hozzáférést biztosít több mint 150 alapmodellhez, például a Geminihez és a Claude-hoz, és jelentősen felgyorsítja a termelési szintű AI-megoldások építését és szállítását.

A Vertex AI-ban leginkább az egységes ökoszisztéma tetszik. Az adatelőkészítést, a modellek képzését és a telepítést egyetlen, koherens munkafolyamatba egyesíti, ami az egész folyamatot zökkenőmentessé és jól összekapcsoltá teszi. A Model Garden számomra igazi kiemelkedő elem, amely könnyű hozzáférést biztosít több mint 150 alapmodellhez, például a Geminihez és a Claude-hoz, és jelentősen felgyorsítja a termelésre alkalmas AI-megoldások építését és szállítását.

9. Azure AI Foundry Portal (A legjobb vállalati AI-alkalmazásokhoz a Microsoft ökoszisztémában)

via Microsoft

Az Azure AI Foundry Portal segítségével a fejlesztők hozzáférhetnek egy válogatott AI-modellkészlethez, amely Azure OpenAI, Microsoft-modellek, valamint beépített katalógusból kiválasztott nyílt és harmadik féltől származó opciókat tartalmaz.

Az AI fejlesztést megkönnyíti az egységes eszközök, az SDK támogatás és a kezdő sablonok, amelyek segítségével a csapatok könnyedén átléphetnek a prototípusról a termelésre.

A vállalati használatra tervezett Azure AI Foundry az korábbi Azure AI Studio élményt kiegészíti irányítással, értékeléssel és életciklus-kezeléssel. A csapatok különböző modelleket próbálhatnak ki, és megnézhetik, melyik működik a legjobban az adott felhasználási esethez, mielőtt telepítenék.

Az Azure AI Foundry legjobb funkciói

Használja a Microsoft Azure biztonsági rendszerét, hogy ellenőrizhesse, ki férhet hozzá az adatokhoz, modellekhez és alkalmazásokhoz.

Építsen és kezeljen AI-ügynököket memóriával, eszközökkel és többfordulós beszélgetésekkel a Foundry Agent Service segítségével.

Készítsen és teszteljen lépésről lépésre AI munkafolyamatokat anélkül, hogy bonyolult kódot kellene írnia a Prompt Flow vizuális építőjével.

Az Azure AI Foundry korlátai

A csevegőfelület kevésbé intuitív, mint az újabb AI-platformoké.

A beállítás és testreszabás jelentős technikai erőfeszítést igényel.

Az Azure AI Foundry árak

Egyedi árazás

Azure AI Foundry értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Databricks Model Serving (a legjobb ML-modellek nagy léptékű telepítéséhez)

via Databricks

A Databricks Model Serving segítségével a csapatok gépi tanulási modelleket, nagy nyelvi modelleket és AI-ügynököket telepíthetnek termeléskész API-ként anélkül, hogy az infrastruktúrát kezelniük kellene.

Beépített méretezési és irányítási funkciók segítségével egyetlen végponton keresztül különböző modelltípusokat szolgálhat ki. A tapasztalt felhasználók értékelik a rugalmasságot, amely lehetővé teszi több AI-modell használatát és a modellek összehasonlítását a különböző felhasználási esetekben a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Az automatikus költségoptimalizálás és a Databricks munkafolyamatokkal való szoros integráció révén ez egy jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek megbízható, vállalati szintű AI-t szeretnének a termelésben, anélkül, hogy az üzemeltetési költségek megnövekednének.

A Databricks Model Serving legjobb funkciói

Az AI-modellek azonnali telepítése szerver nélküli infrastruktúrával, amely nulláról automatikusan méretezhető és optimalizálja a költségeket.

Valós idejű és kötegelt előrejelzéseket nyújt magas teljesítmény és alacsony késleltetés mellett, beépített rugalmas CPU/GPU-val.

Gyorsítsa fel a GenAI és LLM használati eseteit finomhangolással, RAG-gal vektoros keresésen keresztül, valamint az AI és alapmodellek könyvtárához való hozzáféréssel.

Központosítsa az összes AI modellt egy helyen az MLflow és a Unity Catalog segítségével a nyomon követés, a származás és a irányítás érdekében.

Databricks Model Serving korlátozások

Néha a hibakeresés vagy a teljesítményproblémák is kihívást jelenthetnek, különösen nagy vagy erősen integrált munkafolyamatok esetén.

Databricks Model Serving árak

Ingyenes próba

Egyedi árazás

Databricks Model Serving értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Databricks Model Servingről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Databricks Data Intelligence Platform nagyon megbízható, és jó tudni, hogy a felhőalapú architektúra nem állt le közvetlenül azután, hogy telepítettem a Kubernetesre. Őszintén szólva azt hittem, hogy a Python/R integráció nem fog működni, ezért meglepetés volt, hogy mindkettő késleltetés nélkül futott.

A Databricks Data Intelligence Platform nagyon megbízható, és jó tudni, hogy a felhőalapú architektúra nem ment tönkre, miután telepítettem a Kubernetesre. Őszintén szólva, azt hittem, hogy a Python/R integráció nem fog működni, ezért meglepetés volt, hogy mindkettő késleltetés nélkül futott.

A Mammouth AI akkor hasznos, ha elsősorban egyszerű módszert keres több AI-modell kezelésére. A legtöbb csapat azonban nem csak jobb válaszokat szeretne. Olyan AI-t szeretnének, amely elősegíti a munkát a projektek, az emberek és az eszközök között.

Ezért a listán szereplő alternatívák két csoportba sorolhatók:

AI munkaterületek a gyorsabb tervezés, elemzés és döntéshozatal támogatásához

Ügynökalapú automatizálási platformok koordinációhoz, integrációkhoz és termelési munkafolyamatokhoz

Ha azt szeretné, hogy AI-je a valós munkakörnyezethez kapcsolódjon, és az eredményeket cselekvéssé alakítsa, akkor a ClickUp a legmegfelelőbb választás. A tervezést és a végrehajtást egy helyen tartja, így ügynökei és automatizálási rendszerei ugyanazzal a forrásból meríthetnek, amelyet csapata is nap mint nap használ.

Vigye be az AI-t a munkába. Próbálja ki a ClickUp-ot. ✅

Gyakran ismételt kérdések

A Mammouth AI-t általában AI-ügynökök és alapvető munkafolyamatok prototípusainak elkészítésére használják. A csapatok gyakran máshol keresnek megoldást, ha mélyebb integrációra, irányításra és termelési monitorozásra van szükségük.

Ha olyan AI-ügynököket szeretne, amelyek közvetlenül a projektekben, feladatokban, dokumentumokban és csapatmunka-folyamatokban működnek, akkor a ClickUp általában a legmegfelelőbb, mert a végrehajtás ugyanazon a helyen történik, mint a koordináció.

Ha ügynökkeretekre és összetett munkafolyamatokra van szüksége, a CrewAI, a LangChain és a LlamaIndex gyakori választások, attól függően, hogy Ön az összehangolást, az alkalmazásépítést vagy a visszakeresést tartja-e fontosabbnak.