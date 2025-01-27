10 Azure DevOps alternatíva a zökkenőmentes projektbevezetéshez

A mai, kegyetlenül gyors ütemű technológiai környezetben a szoftverek szállítása nem könnyű feladat.
A megfelelő fejlesztési eszközökkel azonban felgyorsíthatja a piacra lépés idejét és versenyelőnyt szerezhet.
Az Azure DevOps gyakran jut eszünkbe, mint hatékony lehetőség, de megfelel-e az Ön igényeinek? Megfelel-e az Ön egyedi igényeinek és költségvetésének? Ezek fontos kérdések, és a lehetőségek feltérképezése ijesztőnek tűnhet.
Ezért a ClickUp szakértőivel együtt kutattam, teszteltem és összeállítottam a 10 legjobb Azure DevOps alternatíva listáját. Ez az útmutató egyszerűsíti a döntéshozatali folyamatot.
Akár kis startup, akár nagyvállalat, ebben a listában biztosan megtalálja azt a megoldást, amely javítja DevOps-teljesítményét.
Mit kell keresnie az Azure DevOps alternatíváiban?
Mielőtt rátérnénk a legjobb Azure DevOps alternatívák listájára, hadd mutassam be azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelnie kell a választott eszköznél. Íme a hatékony alternatívák hat alapvető eleme:
- Átfogó menedzsment: Az ideális eszközök tervezési, nyomon követési és vizualizációs funkciókkal rendelkeznek. A megoldásnak támogatnia kell a Scrum és az Agile módszertanokat a hatékony és átlátható telepítés érdekében.
- Verziókezelés és együttműködés: A hatékony Git-alapú adattárkezelés elengedhetetlen a kódok közös szerkesztéséhez, elágazásához és egyesítéséhez. Az eszköznek emellett könnyen használhatónak kell lennie, hogy biztosítsa a zökkenőmentes csapatmunkát és elkerülje a konfliktusokat.
- CI/CD folyamatok: A DevOps automatizálási képességei segítenek a kód zökkenőmentes létrehozásában, tesztelésében és telepítésében a különböző környezetekben. Az olyan megoldások használata, mint az AI a DevOps-ban, segít felgyorsítani a fejlesztést és az általános piacra jutási időt.
- Testreszabhatóság és rugalmasság: Keressen olyan eszközöket, amelyek adaptálható munkafolyamatokkal, testreszabható irányítópultokkal és zökkenőmentes integrációs funkciókkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a CI/CD-t saját egyedi folyamataikhoz és preferenciáikhoz igazítsák.
- Skálázhatóság: A skálázhatóság magában foglalja a rugalmas felhasználói számot és a konfigurációk létrehozásának képességét. Így a megoldásnak a csapattal és a projektekkel együtt kell növekednie, kezelve a növekvő komplexitást és mennyiséget.
- Könnyű használat és bevezetés: A rövid tanulási görbe csökkenti a termelékenység veszteségét és a képzési költségeket. Ezért az Azure DevOps alternatívájának könnyen használható felülettel és hozzáférhető tanulási dokumentációval kell rendelkeznie.
💡 Profi tipp: Fedezze fel, hogyan alakíthatja át az AI a DevOps gyakorlatokat, hatékonyabbá és megbízhatóbbá téve a szoftverek fejlesztését és kezelését.
A 10 legjobb Azure DevOps alternatíva
Íme az Azure DevOps 10 legjobb és legmegbízhatóbb alternatívája:
1. ClickUp (a legjobb projektmenedzsment-központú DevOps-hoz)
Azoknak a szoftvercsapatoknak, amelyek a projekt kiválóságát a telepítési feladatokkal szeretnék ötvözni, a ClickUp a legátfogóbb Azure DevOps alternatíva. Projektmenedzsment szakértőként minimalizálja a szállítási időt és maximalizálja a projekt hatékonyságát.
A ClickUp for Software Teams egy olyan megoldás, amely a problémamentes szoftverbevezetésre specializálódott. A feladatkezeléstől a git-tároló integrációjáig a ClickUp segít gyors és kiterjedt CI/CD-folyamatok létrehozásában. Ez a ClickUp-megoldás agilis projektmenedzsmentet és zökkenőmentes együttműködést is támogat, biztosítva a projekt minden fázisának zökkenőmentes lefolyását.
A ClickUp használatának másik nagy előnye, hogy a platform használatra kész sablonokat kínál, amelyekkel megspórolhatja a megoldások testreszabásával járó időt és energiát.
A ClickUp szoftverfejlesztési sablon forradalmasítja a zökkenőmentes együttműködést és a valós idejű CI/CD-haladás nyomon követését. A sablon kiterjedt feladatkezelési és automatizálási funkciói minden folyamatot racionalizálnak – a terv kidolgozásától a hibajavításig.
Emellett a szoftverfejlesztő csapatok ugyanabban a közös munkaterületen dolgozhatnak, mint más funkciók, például a minőségbiztosítás, a tervezés és az értékesítés.
Íme néhány ok, amiért a ClickUp tökéletes DevOps projektmenedzsment eszköz:
- Szervezze meg folyamatos integrációját és telepítését sprintekben és fázisokban több mint 14 előre megtervezett címkével.
- Vizualizálja projekttervezését és telepítését a Custom Views segítségével, mindössze néhány másodperc alatt. A Board View és a List View funkciók tökéletesen alkalmasak a munkaterhelés kapacitásának és a csapat előrehaladásának nyomon követésére.
- Priorizálja a fejlesztés alapvető lépéseit, és növelje a felelősségvállalást olyan egyéni mezőkkel, mint a MoSCoW (must-have, should-have, could-have és won’t-have).
A ClickUp legjobb funkciói
- Térképezze fel a szoftver telepítésének függőségeit és hatékonyságát egyéni nézetekkel, például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.
- Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és hozzon létre egyedi automatizálást a ClickUp Brain segítségével. Ez a DevOps számára készült AI eszköz csökkenti a manuális feladatok számát és pontos adatokat szolgáltat a projekt előrehaladásáról.
- A ClickUp Tasks segítségével azonnal létrehozhat és delegálhat feladatokat az érdekelt feleknek. Ezenkívül a ClickUp Goals segítségével integrálhatja a projekteket a DevOp üzleti céljaiba és mutatóiba.
- Könnyítse meg az azonnali kommunikációt és együttműködést a ClickUp Chat, a feladaton belüli megjegyzések és a zökkenőmentes dokumentummegosztás segítségével.
- Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz a ClickUp Integrations segítségével a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében. Ez magában foglalja a natív DevOps modulokat és a Git tárolókat, mint például a GitHub, a GitLab és a Slack.
A ClickUp korlátai
- Az összes projektmenedzsment eszköz és funkció elsajátítása időbe telhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. GitHub (a legjobb a közös verziókezeléshez és nyílt forráskódú projektekhez)
A GitHub ideális választás olyan vállalkozások számára, amelyek több érdekelt féllel és csapattal rendelkeznek. Zökkenőmentes együttműködése és verziókezelése biztosítja a CI/CD felelősségteljes és gyors működését.
A GitHub zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel is, mint a pull requestek és az akciók, így a kód megosztása és kezelése egyszerűvé válik. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, ez a szoftvermegoldás biztosítja, hogy a projektek szervezettek és skálázhatók maradjanak, minimális súrlódással.
A GitHub legjobb funkciói
- Robusztus kód-együttműködési és verziókezelési eszközöket biztosít.
- Támogatja a nagy és aktív közösséget a támogatás és a hozzájárulás érdekében.
- Integrálható egy hatalmas, harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások ökoszisztémájával.
A GitHub korlátai
- Elsősorban a kódkezelésre összpontosít, nem a teljes DevOps életciklusra.
- A projektmenedzsment funkciók kevésbé átfogóak, mint a dedikált eszközöké.
GitHub árak
- Ingyenes
- Csapat: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként
GitHub értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)
3. Jenkins (A legjobb CI-testreszabáshoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)
Egy másik klasszikus DevOps eszköz Kohsuke Kawaguchi Jenkins nevű szoftvere. Ez a szoftver jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes, mégis testreszabható CI/CD platformra van szükségük.
A Jenkins nyílt forráskódú jellege rugalmasságot biztosít. Noha nem tartalmaz infrastruktúra-csomagokat, minden szükséges eszköz könnyen integrálható a Jenkinsbe, így testreszabott CI/CD-folyamatot hozhat létre. Egy másik figyelemre méltó funkciója a DevOps munkafolyamatok átfogó automatizálása.
A Jenkins legjobb funkciói
- Páratlan rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál a DevOps folyamatokhoz.
- Széles körű plugin-ökoszisztémával rendelkezik a funkcionalitás bővítéséhez.
- Gyakorlatilag bármilyen platformot és technológiai stacket támogat
A Jenkins korlátai
- A felhasználói felület elavult és bonyolult
- A beállítás és karbantartás időigényes lehet.
- A hatékony konfiguráláshoz technikai szakértelem szükséges.
Jenkins árak
- Nyílt forráskódú és ingyenes (nem tartalmazza a felhőalapú opciókat és infrastruktúrát)
Jenkins értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 550 értékelés)
4. BitBucket (a legjobb Git-tároló hostinghoz)
A BitBucket, az Atlassian terméke, kiválóan ötvözi a verziókezelést és az együttműködést Git-alapú forráskód-tárolóival. Kiterjedt kódtárolási képességeiről ismert, emellett a Jira és más Atlassian eszközökkel való gyors integráció révén egyszerűsíti a fejlesztéskezelést.
Az egyik legfontosabb jellemzője a könnyű, mégis hatékony folyamatos szállítási képessége. Ez a fókusz teszi kiválóan alkalmasnak a szoftverek hatékony, kompromisszumok nélküli szállítására.
A BitBucket legjobb funkciói
- Korlátlan számú privát tárolót biztosít ingyenesen.
- Beépített CI/CD funkciókat kínál az alapvető folyamatokhoz
A BitBucket korlátai
- A CI/CD funkciók kevésbé hatékonyak, mint a dedikált eszközök
- A felhasználói felület zavarosnak és kevésbé intuitívnak tűnhet.
- Lassúvá válik nagy adattárak feldolgozása során
BitBucket árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként (3 felhasználó), a felhasználók számától függően változó
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként (3 felhasználó), a felhasználók számától függően változó
BitBucket értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
5. GitLab (a legjobb all-in-one DevOps menedzsmenthez)
Amikor a vállalkozásoknak végpontok közötti DevOps-kezelésre van szükségük, a GitLab gyakran az első Azure DevOps alternatíva, amely eszükbe jut. Ez a megoldás a verziókezeléstől a CI/CD-ig mindent egyetlen platformon biztosít, ami megkülönböztető jellemző, mivel a versenytársak általában ezeket a funkciókat szétosztják, vagy harmadik féltől származó megoldások integrálását igénylik.
A GitLab beépített biztonsági és átláthatósági funkciókkal is rendelkezik, ami biztonságos együttműködésekhez ideális választássá teszi.
A GitLab legjobb funkciói
- Teljes DevOps platformot biztosít egyetlen alkalmazásban
- Beépített CI/CD, biztonsági szkennelés és Kubernetes-kezelés
- Erős közösségi támogatást és aktív fejlesztést kínál.
A GitLab korlátai
- Erőforrás-igényes és lassú lehet kevésbé erős hardveren
- A kezdeti beállítás és konfigurálás meglehetősen bonyolult
GitLab árak
- Ingyenes
- Prémium: 29 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: Egyedi árazás
- Kiegészítők: 19 USD/hó (GitLab Duo) és 15 USD/hó felhasználónként (Enterprise Agile Planning)
GitLab értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)
6. Visual Studio (a legjobb teljes körű fejlesztéshez és hibakereséshez)
Az Azure DevOps alternatíváinak listáján a következő a Visual Studio. Alapos vizsgálat után megállapítottam, hogy ez a szoftverbevezetés terén nagy tapasztalattal rendelkező eszköz hatékony eszköz a .NET és C# projektekhez.
A Visual Studio a kódolás, a hibakeresés és a fejlesztés területén specializálódott. Ezek a kulcsfontosságú funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a munkafolyamatok hatékony áramlásának optimalizálását is. Ha robusztus, all-in-one IDE-re van szüksége teljes körű fejlesztési funkciókkal, akkor a Visual Studio kiváló választás.
A Visual Studio legjobb funkciói
- Hatékony IDE-t biztosít a .NET fejlesztéshez beépített DevOps eszközökkel.
- Szorosan integrálódik az Azure DevOps-szal és más Microsoft-szolgáltatásokkal
- Robusztus hibakeresési és tesztelési képességeket kínál.
A Visual Studio korlátai
- Elsősorban a Microsoft technológiákra és a .NET ökoszisztémára összpontosít.
- Különösen nagyobb csapatok esetében drága lehet.
- Az IDE-t először használó fejlesztőknek meredek a tanulási görbe.
Visual Studio árak
- Professzionális: 45 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 250 USD/hó felhasználónként
- Nyitott értékprogram: Egyedi árazás
Visual Studio értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)
7. Codeship (A legjobb gyors CI/CD beállításhoz)
A CloudBees Codeship ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sokféle projektet végeznek. Egyszerűsége a CI/CD-ben a sebességet és a rugalmasságot hangsúlyozza. Valójában a Codeship felülete tökéletes a telepítési folyamatok felállításához, anélkül, hogy feleslegesen bonyolult lenne.
A Codeship elsődleges célja gyors, alkalmazkodó megoldások szolgáltatása, függetlenül a kontextustól vagy a programozási nyelvektől.
A Codeship legjobb funkciói
- Egyszerűsíti a CI/CD-t egy intuitív, felhőalapú felülettel.
- Gyors beállítás és egyszerű konfigurálás
- Támogatja a párhuzamos építést a gyorsabb visszajelzés érdekében
A Codeship korlátai
- A testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest korlátozottak.
- Az árak a magasabb oldalon vannak, és nagyobb projektek vagy csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.
- Nem olyan átfogó, mint más kiforrott CI/CD platformok
Codeship árak
- Starter: 49 USD/hó
- Alapvető: 99 USD/hó
- Teljesítmény: 399 USD/hó
Codeship értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Buildkite (a legjobb skálázható CI/CD-folyamatokhoz)
Ha a vállalkozásoknak vállalati szintű sebességre van szükségük, a Buildkite kiváló választás. Rugalmasságot kínál a build-ek futtatásához bármilyen infrastruktúrán és hibrid felhőszolgáltatásokon.
A Buildkite átfogó skálázhatósága tökéletes a gyors ütemű fejlesztéshez és a nagy, összetett munkafolyamatokhoz. Ez biztosítja, hogy a folyamatos szállítás az üzleti igényekkel együtt növekedjen.
A Buildkite legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a CI/CD folyamatok saját infrastruktúráján való futtatását a maximális ellenőrzés érdekében.
- Párhuzamosítás és gyorsítótár segítségével gyors és skálázható build-eket biztosít.
- Integrálható a népszerű verziókezelő és telepítési eszközökkel
A Buildkite korlátai
- Az ügynökök beállítása és kezelése technikai szakértelmet igényel.
- Nincsenek benne a teljesen felügyelt CI/CD platformokban megtalálható beépített funkciók
- A problémák elhárítása kihívást jelenthet a rendszer elosztott jellege miatt.
Buildkite árak
- Ingyenes
- Előny: 20 USD/hó/felhasználó áron elérhető
- Vállalati: Egyedi árazás
Buildkite értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Bamboo (a legjobb CI/CD az Atlassian integrációval)
Az Atlassian Bamboo egy CI és telepítési szoftver, amely komplex felépítések egyszerűsítéséről ismert. Figyelembe véve, hogy a Fortune 500 vállalatok 80%-a Atlassian termékeket használ, jó választás a márka ökoszisztémájába integrálni.
A Bamboo szolgáltatásait központi szerverként kínálja, amely szisztematikusan ütemezi és koordinálja a CI-feladatokat. Számos plugint is kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára a forráskódok feltöltését.
A Bamboo legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálható a Jira és a Bitbucket alkalmazásokkal az egységes munkafolyamat érdekében.
- Beépített támogatást kínál a legkülönbözőbb fejlesztési és telepítési feladatokhoz.
- Részletes build naplókat és jelentéseket biztosít a betekintéshez
A Bamboo korlátai
- Nem elérhető a felhőben vagy a szolgáltatásban
- Különösen komplex folyamatok esetén drága lehet.
- A felhasználói felület kevésbé intuitív és hiányoznak belőle a versenytárs eszközökhöz képest a fejlett funkciók.
Bamboo árak
- Adatközpont: 1200 USD/évtől
Bamboo értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. TeamCity (A legjobb a rugalmas építési automatizáláshoz)
A testreszabható build-ekhez használható alternatív DevOps eszközök áttekintésekor a TeamCity volt a legkézenfekvőbb választás. A megoldás beállítása meglehetősen egyszerű, részletes jelentéseket kínál és kiterjedt konfigurációs lehetőségekkel rendelkezik.
Ezenkívül a TeamCity CI funkciói is segítenek a finomhangolásban, a fejlesztésben és az automatizálásban. A folyamatos visszajelzésre való összpontosítás egy további előny, amely biztosítja a hatékony és eredményes munkafolyamatokat.
A TeamCity legjobb funkciói
- Hatékony buildkezelési és jelentéskészítési funkciókat biztosít
- Számos build és telepítési konfigurációt támogat
- Kiterjedt build-előzmények és részletes build-naplók
A TeamCity korlátai
- Bonyolult árazási modell
- Elavult és bonyolult felhasználói felület
- A kezdeti beállítás és konfigurálás időigényes lehet.
TeamCity árak
- On-Premises Professional: Örökre ingyenes (3 build ügynök esetén), 359 USD/év/build ügynök áron (3 build ügynöknél több esetén)
- Helyi vállalati: 2399 USD/évtől
- Felhőszolgáltatás: 45 USD/hó áron elérhető build agentenként
TeamCity értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
Egyszerűsítse a projektfejlesztést a ClickUp segítségével
A csapat megfelelő szoftverfejlesztő eszközzel való felszerelése elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tudjon tartani az innováció iránti egyre növekvő igénygel. Bár a veterán platformok, mint az Azure DevOps, széles körben népszerűek, elengedhetetlen, hogy olyan alternatívát találjon, amely megfelel vállalkozása egyedi igényeinek.
Ebben az útmutatóban szereplő 10 legjobb Azure DevOps alternatíva közül a ClickUp kiemelkedik átfogó projektvégrehajtási és szoftverfejlesztési funkcióival. Több mint 30 hatékony eszközzel és 1000+ integrációval a ClickUp a legjobb választás a hibátlan szoftverbevezetéshez a legnagyobb sebességgel.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a DevOps-kezelést!