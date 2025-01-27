10 Azure DevOps alternatíva a zökkenőmentes projektbevezetéshez

A mai, kegyetlenül gyors ütemű technológiai környezetben a szoftverek szállítása nem könnyű feladat.

A megfelelő fejlesztési eszközökkel azonban felgyorsíthatja a piacra lépés idejét és versenyelőnyt szerezhet.

Az Azure DevOps gyakran jut eszünkbe, mint hatékony lehetőség, de megfelel-e az Ön igényeinek? Megfelel-e az Ön egyedi igényeinek és költségvetésének? Ezek fontos kérdések, és a lehetőségek feltérképezése ijesztőnek tűnhet.

Ezért a ClickUp szakértőivel együtt kutattam, teszteltem és összeállítottam a 10 legjobb Azure DevOps alternatíva listáját. Ez az útmutató egyszerűsíti a döntéshozatali folyamatot.

Akár kis startup, akár nagyvállalat, ebben a listában biztosan megtalálja azt a megoldást, amely javítja DevOps-teljesítményét.

Mit kell keresnie az Azure DevOps alternatíváiban?

Mielőtt rátérnénk a legjobb Azure DevOps alternatívák listájára, hadd mutassam be azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelnie kell a választott eszköznél. Íme a hatékony alternatívák hat alapvető eleme:

Átfogó menedzsment: Az ideális eszközök tervezési, nyomon követési és vizualizációs funkciókkal rendelkeznek. A megoldásnak támogatnia kell a Scrum és az Agile módszertanokat a hatékony és átlátható telepítés érdekében.

Verziókezelés és együttműködés: A hatékony Git-alapú adattárkezelés elengedhetetlen a kódok közös szerkesztéséhez, elágazásához és egyesítéséhez. Az eszköznek emellett könnyen használhatónak kell lennie, hogy biztosítsa a zökkenőmentes csapatmunkát és elkerülje a konfliktusokat.

CI/CD folyamatok: A DevOps automatizálási képességei segítenek a kód zökkenőmentes létrehozásában, tesztelésében és telepítésében a különböző környezetekben. Az olyan megoldások használata, mint az AI a DevOps-ban, segít felgyorsítani a fejlesztést és az általános piacra jutási időt.

Testreszabhatóság és rugalmasság: Keressen olyan eszközöket, amelyek adaptálható munkafolyamatokkal, testreszabható irányítópultokkal és zökkenőmentes integrációs funkciókkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a CI/CD-t saját egyedi folyamataikhoz és preferenciáikhoz igazítsák.

Skálázhatóság: A skálázhatóság magában foglalja a rugalmas felhasználói számot és a konfigurációk létrehozásának képességét. Így a megoldásnak a csapattal és a projektekkel együtt kell növekednie, kezelve a növekvő komplexitást és mennyiséget.

Könnyű használat és bevezetés: A rövid tanulási görbe csökkenti a termelékenység veszteségét és a képzési költségeket. Ezért az Azure DevOps alternatívájának könnyen használható felülettel és hozzáférhető tanulási dokumentációval kell rendelkeznie.

💡 Profi tipp: Fedezze fel, hogyan alakíthatja át az AI a DevOps gyakorlatokat, hatékonyabbá és megbízhatóbbá téve a szoftverek fejlesztését és kezelését.

A 10 legjobb Azure DevOps alternatíva

Íme az Azure DevOps 10 legjobb és legmegbízhatóbb alternatívája:

1. ClickUp (a legjobb projektmenedzsment-központú DevOps-hoz)

Tervezze, építse és szállítsa a teljes fejlesztési életciklust a ClickUp szoftvercsapatok számára készült projektmenedzsmentjével

Azoknak a szoftvercsapatoknak, amelyek a projekt kiválóságát a telepítési feladatokkal szeretnék ötvözni, a ClickUp a legátfogóbb Azure DevOps alternatíva. Projektmenedzsment szakértőként minimalizálja a szállítási időt és maximalizálja a projekt hatékonyságát.

A ClickUp for Software Teams egy olyan megoldás, amely a problémamentes szoftverbevezetésre specializálódott. A feladatkezeléstől a git-tároló integrációjáig a ClickUp segít gyors és kiterjedt CI/CD-folyamatok létrehozásában. Ez a ClickUp-megoldás agilis projektmenedzsmentet és zökkenőmentes együttműködést is támogat, biztosítva a projekt minden fázisának zökkenőmentes lefolyását.

A ClickUp használatának másik nagy előnye, hogy a platform használatra kész sablonokat kínál, amelyekkel megspórolhatja a megoldások testreszabásával járó időt és energiát.

Készítsen fejlesztési ütemterveket és telepítsen szoftvereket zökkenőmentesen a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével

A ClickUp szoftverfejlesztési sablon forradalmasítja a zökkenőmentes együttműködést és a valós idejű CI/CD-haladás nyomon követését. A sablon kiterjedt feladatkezelési és automatizálási funkciói minden folyamatot racionalizálnak – a terv kidolgozásától a hibajavításig.

Emellett a szoftverfejlesztő csapatok ugyanabban a közös munkaterületen dolgozhatnak, mint más funkciók, például a minőségbiztosítás, a tervezés és az értékesítés.

Íme néhány ok, amiért a ClickUp tökéletes DevOps projektmenedzsment eszköz:

Szervezze meg folyamatos integrációját és telepítését sprintekben és fázisokban több mint 14 előre megtervezett címkével.

Vizualizálja projekttervezését és telepítését a Custom Views segítségével, mindössze néhány másodperc alatt. A Board View és a List View funkciók tökéletesen alkalmasak a munkaterhelés kapacitásának és a csapat előrehaladásának nyomon követésére.

Priorizálja a fejlesztés alapvető lépéseit, és növelje a felelősségvállalást olyan egyéni mezőkkel, mint a MoSCoW (must-have, should-have, could-have és won’t-have).

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes projektmenedzsment eszköz és funkció elsajátítása időbe telhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. GitHub (a legjobb a közös verziókezeléshez és nyílt forráskódú projektekhez)

via GitHub

A GitHub ideális választás olyan vállalkozások számára, amelyek több érdekelt féllel és csapattal rendelkeznek. Zökkenőmentes együttműködése és verziókezelése biztosítja a CI/CD felelősségteljes és gyors működését.

A GitHub zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel is, mint a pull requestek és az akciók, így a kód megosztása és kezelése egyszerűvé válik. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, ez a szoftvermegoldás biztosítja, hogy a projektek szervezettek és skálázhatók maradjanak, minimális súrlódással.

A GitHub legjobb funkciói

Robusztus kód-együttműködési és verziókezelési eszközöket biztosít.

Támogatja a nagy és aktív közösséget a támogatás és a hozzájárulás érdekében.

Integrálható egy hatalmas, harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások ökoszisztémájával.

A GitHub korlátai

Elsősorban a kódkezelésre összpontosít, nem a teljes DevOps életciklusra.

A projektmenedzsment funkciók kevésbé átfogóak, mint a dedikált eszközöké.

GitHub árak

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Jenkins (A legjobb CI-testreszabáshoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Jenkins

Egy másik klasszikus DevOps eszköz Kohsuke Kawaguchi Jenkins nevű szoftvere. Ez a szoftver jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes, mégis testreszabható CI/CD platformra van szükségük.

A Jenkins nyílt forráskódú jellege rugalmasságot biztosít. Noha nem tartalmaz infrastruktúra-csomagokat, minden szükséges eszköz könnyen integrálható a Jenkinsbe, így testreszabott CI/CD-folyamatot hozhat létre. Egy másik figyelemre méltó funkciója a DevOps munkafolyamatok átfogó automatizálása.

A Jenkins legjobb funkciói

Páratlan rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál a DevOps folyamatokhoz

Széles körű plugin-ökoszisztémával rendelkezik a funkcionalitás bővítéséhez.

Gyakorlatilag bármilyen platformot és technológiai stacket támogat

A Jenkins korlátai

A felhasználói felület elavult és bonyolult

A beállítás és karbantartás időigényes lehet.

A hatékony konfiguráláshoz technikai szakértelem szükséges.

Jenkins árak

Nyílt forráskódú és ingyenes (nem tartalmazza a felhőalapú opciókat és infrastruktúrát)

Jenkins értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 550 értékelés)

4. BitBucket (a legjobb Git-tároló hostinghoz)

via BitBucket

A BitBucket, az Atlassian terméke, kiválóan ötvözi a verziókezelést és az együttműködést Git-alapú forráskód-tárolóival. Kiterjedt kódtárolási képességeiről ismert, emellett a Jira és más Atlassian eszközökkel való gyors integráció révén egyszerűsíti a fejlesztéskezelést.

Az egyik legfontosabb jellemzője a könnyű, mégis hatékony folyamatos szállítási képessége. Ez a fókusz teszi kiválóan alkalmasnak a szoftverek hatékony, kompromisszumok nélküli szállítására.

A BitBucket legjobb funkciói

Korlátlan számú privát tárolót biztosít ingyenesen.

Beépített CI/CD funkciókat kínál az alapvető folyamatokhoz

A BitBucket korlátai

A CI/CD funkciók kevésbé hatékonyak, mint a dedikált eszközök

A felhasználói felület zavarosnak és kevésbé intuitívnak tűnhet.

Lassúvá válik nagy adattárak feldolgozása során

BitBucket árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként (3 felhasználó), a felhasználók számától függően változó

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként (3 felhasználó), a felhasználók számától függően változó

BitBucket értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

5. GitLab (a legjobb all-in-one DevOps menedzsmenthez)

via GitLab

Amikor a vállalkozásoknak végpontok közötti DevOps-kezelésre van szükségük, a GitLab gyakran az első Azure DevOps alternatíva, amely eszükbe jut. Ez a megoldás a verziókezeléstől a CI/CD-ig mindent egyetlen platformon biztosít, ami megkülönböztető jellemző, mivel a versenytársak általában ezeket a funkciókat szétosztják, vagy harmadik féltől származó megoldások integrálását igénylik.

A GitLab beépített biztonsági és átláthatósági funkciókkal is rendelkezik, ami biztonságos együttműködésekhez ideális választássá teszi.

A GitLab legjobb funkciói

Teljes DevOps platformot biztosít egyetlen alkalmazásban

Beépített CI/CD, biztonsági szkennelés és Kubernetes-kezelés

Erős közösségi támogatást és aktív fejlesztést kínál.

A GitLab korlátai

Erőforrás-igényes és lassú lehet kevésbé erős hardveren

A kezdeti beállítás és konfigurálás meglehetősen bonyolult

GitLab árak

Ingyenes

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Egyedi árazás

Kiegészítők: 19 USD/hó (GitLab Duo) és 15 USD/hó felhasználónként (Enterprise Agile Planning)

GitLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

6. Visual Studio (a legjobb teljes körű fejlesztéshez és hibakereséshez)

via Visual Studio

Az Azure DevOps alternatíváinak listáján a következő a Visual Studio. Alapos vizsgálat után megállapítottam, hogy ez a szoftverbevezetés terén nagy tapasztalattal rendelkező eszköz hatékony eszköz a .NET és C# projektekhez.

A Visual Studio a kódolás, a hibakeresés és a fejlesztés területén specializálódott. Ezek a kulcsfontosságú funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a munkafolyamatok hatékony áramlásának optimalizálását is. Ha robusztus, all-in-one IDE-re van szüksége teljes körű fejlesztési funkciókkal, akkor a Visual Studio kiváló választás.

A Visual Studio legjobb funkciói

Hatékony IDE-t biztosít a .NET fejlesztéshez beépített DevOps eszközökkel.

Szorosan integrálódik az Azure DevOps-szal és más Microsoft-szolgáltatásokkal

Robusztus hibakeresési és tesztelési képességeket kínál.

A Visual Studio korlátai

Elsősorban a Microsoft technológiákra és a .NET ökoszisztémára összpontosít.

Különösen nagyobb csapatok esetében drága lehet.

Az IDE-t először használó fejlesztőknek meredek a tanulási görbe.

Visual Studio árak

Professzionális: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 250 USD/hó felhasználónként

Nyitott értékprogram: Egyedi árazás

Visual Studio értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

7. Codeship (A legjobb gyors CI/CD beállításhoz)

via CloudBees

A CloudBees Codeship ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sokféle projektet végeznek. Egyszerűsége a CI/CD-ben a sebességet és a rugalmasságot hangsúlyozza. Valójában a Codeship felülete tökéletes a telepítési folyamatok felállításához, anélkül, hogy feleslegesen bonyolult lenne.

A Codeship elsődleges célja gyors, alkalmazkodó megoldások szolgáltatása, függetlenül a kontextustól vagy a programozási nyelvektől.

A Codeship legjobb funkciói

Egyszerűsíti a CI/CD-t egy intuitív, felhőalapú felülettel .

Gyors beállítás és egyszerű konfigurálás

Támogatja a párhuzamos építést a gyorsabb visszajelzés érdekében

A Codeship korlátai

A testreszabási lehetőségek más eszközökhöz képest korlátozottak.

Az árak a magasabb oldalon vannak, és nagyobb projektek vagy csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.

Nem olyan átfogó, mint más kiforrott CI/CD platformok

Codeship árak

Starter: 49 USD/hó

Alapvető: 99 USD/hó

Teljesítmény: 399 USD/hó

Codeship értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Buildkite (a legjobb skálázható CI/CD-folyamatokhoz)

via Buildkite

Ha a vállalkozásoknak vállalati szintű sebességre van szükségük, a Buildkite kiváló választás. Rugalmasságot kínál a build-ek futtatásához bármilyen infrastruktúrán és hibrid felhőszolgáltatásokon.

A Buildkite átfogó skálázhatósága tökéletes a gyors ütemű fejlesztéshez és a nagy, összetett munkafolyamatokhoz. Ez biztosítja, hogy a folyamatos szállítás az üzleti igényekkel együtt növekedjen.

A Buildkite legjobb funkciói

Lehetővé teszi a CI/CD folyamatok saját infrastruktúráján való futtatását a maximális ellenőrzés érdekében.

Párhuzamosítás és gyorsítótár segítségével gyors és skálázható build-eket biztosít.

Integrálható a népszerű verziókezelő és telepítési eszközökkel

A Buildkite korlátai

Az ügynökök beállítása és kezelése technikai szakértelmet igényel.

Nincsenek benne a teljesen felügyelt CI/CD platformokban megtalálható beépített funkciók

A problémák elhárítása kihívást jelenthet a rendszer elosztott jellege miatt.

Buildkite árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó/felhasználó áron elérhető

Vállalati: Egyedi árazás

Buildkite értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Bamboo (a legjobb CI/CD az Atlassian integrációval)

via Bamboo

Az Atlassian Bamboo egy CI és telepítési szoftver, amely komplex felépítések egyszerűsítéséről ismert. Figyelembe véve, hogy a Fortune 500 vállalatok 80%-a Atlassian termékeket használ, jó választás a márka ökoszisztémájába integrálni.

A Bamboo szolgáltatásait központi szerverként kínálja, amely szisztematikusan ütemezi és koordinálja a CI-feladatokat. Számos plugint is kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára a forráskódok feltöltését.

A Bamboo legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Jira és a Bitbucket alkalmazásokkal az egységes munkafolyamat érdekében.

Beépített támogatást kínál a legkülönbözőbb fejlesztési és telepítési feladatokhoz.

Részletes build naplókat és jelentéseket biztosít a betekintéshez

A Bamboo korlátai

Nem elérhető a felhőben vagy a szolgáltatásban

Különösen komplex folyamatok esetén drága lehet.

A felhasználói felület kevésbé intuitív és hiányoznak belőle a versenytárs eszközökhöz képest a fejlett funkciók.

Bamboo árak

Adatközpont: 1200 USD/évtől

Bamboo értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. TeamCity (A legjobb a rugalmas építési automatizáláshoz)

via TeamCity

A testreszabható build-ekhez használható alternatív DevOps eszközök áttekintésekor a TeamCity volt a legkézenfekvőbb választás. A megoldás beállítása meglehetősen egyszerű, részletes jelentéseket kínál és kiterjedt konfigurációs lehetőségekkel rendelkezik.

Ezenkívül a TeamCity CI funkciói is segítenek a finomhangolásban, a fejlesztésben és az automatizálásban. A folyamatos visszajelzésre való összpontosítás egy további előny, amely biztosítja a hatékony és eredményes munkafolyamatokat.

A TeamCity legjobb funkciói

Hatékony buildkezelési és jelentéskészítési funkciókat biztosít

Számos build és telepítési konfigurációt támogat

Kiterjedt build-előzmények és részletes build-naplók

A TeamCity korlátai

Bonyolult árazási modell

Elavult és bonyolult felhasználói felület

A kezdeti beállítás és konfigurálás időigényes lehet.

TeamCity árak

On-Premises Professional: Örökre ingyenes (3 build ügynök esetén), 359 USD/év/build ügynök áron (3 build ügynöknél több esetén)

Helyi vállalati: 2399 USD/évtől

Felhőszolgáltatás: 45 USD/hó áron elérhető build agentenként

TeamCity értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Egyszerűsítse a projektfejlesztést a ClickUp segítségével

A csapat megfelelő szoftverfejlesztő eszközzel való felszerelése elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tudjon tartani az innováció iránti egyre növekvő igénygel. Bár a veterán platformok, mint az Azure DevOps, széles körben népszerűek, elengedhetetlen, hogy olyan alternatívát találjon, amely megfelel vállalkozása egyedi igényeinek.

Ebben az útmutatóban szereplő 10 legjobb Azure DevOps alternatíva közül a ClickUp kiemelkedik átfogó projektvégrehajtási és szoftverfejlesztési funkcióival. Több mint 30 hatékony eszközzel és 1000+ integrációval a ClickUp a legjobb választás a hibátlan szoftverbevezetéshez a legnagyobb sebességgel.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a DevOps-kezelést!