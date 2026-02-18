ClickUp blog

Hogyan használhatja a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez [év]

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2026. február 18.

Ügyfelei már használják a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokat. Mostantól a Meta AI is rendelkezésre áll, hogy segítsen válaszokat megfogalmazni, képeket létrehozni és kampányokat kigondolni anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan érheted el a Meta AI-t az egyes platformokon, hogyan használhatod azt az ügyfélüzenetküldési munkafolyamatok felgyorsítására, és hogyan szervezheted a vele kapcsolatos munkát a ClickUp-ban, hogy semmi ne maradjon ki.

Mi az a Meta AI?

Gondoljon a Meta AI-ra úgy, mint a kedvenc alkalmazásain belül élő „rezidens zsenire”. Ez egy általános célú mesterséges intelligencia, amelyet a Meta (a Facebook, Instagram és WhatsApp anyavállalata) fejlesztett ki, és amelynek célja, hogy segítsen kérdések megválaszolásában, képek generálásában és feladatok elvégzésében anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegőablakot.

A Meta AI felülete a Meta üzenetküldő alkalmazásokon belül jelenik meg, gyors hozzáférést és segítséget biztosítva.
a Meta AI-n keresztül

Ha meg szeretné érteni, hogyan illeszkedik a Meta AI az AI-alapú marketingmegoldások szélesebb körébe, nézze meg ezt az áttekintést az AI marketingeszközökről és azok modern üzleti alkalmazásairól.

Hogyan érheted el a Meta AI-t az üzenetküldő platformokon?

A jó hír: a Meta AI nem igényel tanulási folyamatot, mert már be van építve az alkalmazásokba, amelyeket a csapatod naponta használ az ügyfelekkel való üzenetküldéshez.

A hozzáférés és az egyes funkciók régiónként eltérőek lehetnek, mivel a szolgáltatás globális bevezetése még folyamatban van, de a belépési pontok egyszerűek és intuitívak.

Így találhatja meg az egyes platformokon. 👀

WhatsApp

Meta AI a WhatsAppban
WhatsAppon keresztül

Ha beszélgetést szeretne kezdeményezni a Meta AI-val a WhatsApp-ban, nyissa meg az alkalmazást, és keresse meg a kék kör ikont a csevegőablak tetején. Új csevegést is indíthat, és egyszerűen csak rákereshet a „Meta AI” kifejezésre.

A WhatsApp Business felhasználói számára a Meta AI a szokásos felületen belül működik. Ez egy hatékony eszköz ügyfélválaszok megfogalmazásához, új üzenetküldési ötletek kidolgozásához vagy gyors tartalom generálásához.

👀 Fontos tudni, hogy a Meta AI-val folytatott beszélgetései magánjellegűek és elkülönülnek az ügyfelekkel folytatott csevegésektől. Az AI-val azért cseveg, hogy segítséget kapjon, nem pedig azért, hogy azt automatizált ügyfélfolyamatokba integrálja.

A Meta AI-t bevonhatja a csapat megbeszéléseibe is. Bármely csoportos csevegésben csak be kell írnia a @Meta AI szót, majd a kérdését, és segítséget kaphat anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést. Ezáltal a Meta AI egy együttműködési eszközzé válik a csapat számára, nem pedig egy automatizált bot, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek.

A teljes automatizáláshoz továbbra is a WhatsApp Business API-t kell használnia egy külön chatbot létrehozásához.

Megjegyzés: 2026. január 15-től a Meta tiltja az általános célú AI-csevegőrobotok használatát a WhatsApp Business API-n. Továbbra is létrehozhat feladat-specifikus robotokat ügyfélszolgálati, foglalási és rendeléskövetési célokra, de a platformon már nem engedélyezettek a nyitott végű AI-asszisztensek.

Messenger

A Meta AI eléréséhez a Messengerben ugyanolyan egyszerű. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a Meta AI ikonra a keresősávban, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg a „Meta AI” kifejezést.

Ha csapata üzleti oldalt kezel, a Meta AI segítségével hatékonyabban kezelheti a Messenger-beszélgetéseket. Tökéletes megoldás gyakori kérdésekre adott válaszok megfogalmazásához, promóciós üzenetekhez ötletek gyűjtéséhez, vagy akár egyszerű képek készítéséhez, amelyeket megoszthat az ügyfelekkel.

A WhatsApphoz hasonlóan csoportos csevegésekben is használhatja, ha beírja a @Meta AI parancsot.

👀 Ez a funkció eltér a Meta Business Suite-en keresztül beállítható automatizált botoktól. Azok a botok automatikus válaszokhoz lettek tervezve, míg a Meta AI valós idejű asszisztensként szolgál az üzeneteket kezelő személy számára.

Instagram

Hogyan használjuk a Meta AI-t az Instagramon?
via TechCrunch /Meta

A Meta AI az Instagram közvetlen üzeneteiben található. Nyissa meg a közvetlen üzeneteit, és koppintson a Meta AI ikonra, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg azt.

Vállalkozások számára ez jelentősen gyorsabbá teszi az Instagram-jelenlét kezelését. Használja okos feliratok ötleteinek kidolgozásához, gyors válaszok megfogalmazásához gyakori kérdésekre, vagy egyedi képek létrehozásához a történeteihez és bejegyzéseihez.

A @Meta AI funkció csoportos DM-ekben is elérhető, így könnyen együttműködhetsz a csapatoddal a tartalmakon.

A Meta AI az alkalmazáson belül kreatív és produktivitási partnerként működik. Nem fog automatikusan válaszolni az ügyfelek közvetlen üzeneteire, de segít abban, hogy gyorsabban és kreatívabban tegye ezt.

👀 A Meta minden általad létrehozott képet automatikusan AI-generált tartalomként jelöl meg, így biztosítva a transzparenciát a közönséged számára.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok.

De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

A Meta AI üzleti üzenetküldéshez való felhasználásának módjai

A kulcs az, hogy azokra a feladatokra koncentráljon, amelyek szűk keresztmetszetet okoznak az ügyfélkommunikációban. A Meta AI célja, hogy segítsen a válaszok megfogalmazásában, ötletelésben és kiegészítő vizuális elemek létrehozásában. Ezek a praktikus alkalmazások a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban is működnek, így az AI egy újdonságból a csapat számára elengedhetetlen eszközzé válik. 🛠️

Íme négy praktikus módszer, amellyel a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez használhatja.

Automatizálja az ügyfélszolgálati válaszokat

Az „automatizálás” szó hallatán talán olyan botok jutnak eszünkbe, amelyek teljesen átveszik a beszélgetések irányítását. A Meta AI nem ezt teszi. Ehelyett segít a csapattagoknak gyorsabban és következetesebben válaszolni, így nagyobb mennyiségű beszélgetést tudnak kezelni a minőség romlása nélkül. A cél a csapat kiegészítése, nem pedig annak felváltása.

A munkafolyamat egyszerű. Amikor egy ügyfél kérdése beérkezik, megnyithatja a Meta AI-t, leírhatja a helyzetet, és megkérheti, hogy készítsen választervezetet.

Íme néhány példa a kezdéshez:

  • „Írjon barátságos választ egy ügyfélnek, aki a visszatérítési politikánkról érdeklődik.”
  • „Írjon professzionális választ, amelyben elmagyarázza, hogy a szállítás az időjárás miatt késik.”
  • „Írjon rövid, hasznos választ azoknak, akik a termék elérhetőségéről érdeklődnek.”

Még azt is megkérheted a Meta AI-t, hogy a hangnemet formálisabbá vagy informálisabbá tegye, illetve hogy az üzenetet rövidebbre vagy hosszabbá alakítsa. Ezzel a csapatodnak szilárd kiindulási pontot biztosítasz, amelyet aztán személyre szabhatnak, mielőtt elküldik.

📚 Olvassa el még: Hogyan építsünk ügyfélszolgálati tudásbázist?

Gyors válasz sablonok létrehozása

Az ügyfélszolgálati csapatok idejük akár 40%-át is ugyanazon 10 kérdés megválaszolásával töltik. A Meta AI segítségével perceken belül létrehozhat egy könyvtárat, amelyben a márkájához illeszkedő, következetes válaszok találhatók. Ez biztosítja, hogy üzenetei következetesek maradjanak, és csapatának több ideje maradjon a bonyolultabb ügyfélproblémákra koncentrálni.

Adja meg a Meta AI-nak a leggyakrabban feltett ügyfélkérdéseket, és kérje meg, hogy több válaszlehetőséget generáljon.

  • A következetesség érdekében: „Adj öt különböző választ a „Mikor van nyitva az üzlet?” kérdésre.”
  • A hangnem változatosságához: „Készítsen három barátságos, de professzionális választ azoknak az ügyfeleknek, akik kedvezményeket kérnek.”
  • A világosság kedvéért: „Írjon egy világos, egyszerű sablonválaszt az ügyfeleknek, akik a megrendelésük állapotáról érdeklődnek.”

Ha összeállított egy sor olyan választ, amely tetszik, elmentheti azokat egy megosztott dokumentumba vagy közvetlenül az üzenetküldő platform gyorsválasz funkciójába. Így a válaszok könnyen elérhetőek lesznek a csapat minden tagjának.

💡 Profi tipp: A gyors válaszok időt takarítanak meg – de csak akkor, ha a csapatod gyorsan megtalálja a megfelelőt.

A ClickUp-on belüli Ambient Answers Agent valós időben figyelemmel kíséri a beszélgetéseket és feladatokat, és automatikusan megjeleníti a releváns válaszsablonokat, GYIK-eket vagy korábbi megoldásokat a kulcsszavak vagy az ügyfél szándéka alapján.

Válaszoljon a csevegésben ismétlődő kérdésekre a ClickUp Ambient Answers segítségével.

Ötleteljünk üzenetküldési tartalmakat és kampányokat

Az egyéni ügyfélszolgálaton túlmutatva a Meta AI segítségével proaktív üzenetküldési stratégiákat is kidolgozhat.

Új ötletek kitalálása promóciós kampányokhoz, termékbevezetésekhez vagy szezonális promóciókhoz kihívást jelenthet. Előfordulhat, hogy kreativitásunk elakad, a határidők pedig közelednek, így marketingtevékenységeink unalmasnak vagy siettetettnek tűnhetnek. A Meta AI brainstorming partnerként segíthet ötleteket generálni és tartalmakat megfogalmazni nagyobb kampányokhoz.

Kérje segítségét a következő feladatokban:

  • Kampányötletek: „Adj öt kreatív ötletet egy WhatsApp-kampányhoz, amely a közelgő nyári akciónkat hirdeti.”
  • Újraaktiválás: „Írjon három üzenetet azoknak az ügyfeleknek, akik az elmúlt 60 napban nem vásároltak.”
  • Üzenetküldés elindítása: „Javasoljon néhány különböző üzenetküldési szempontot új előfizetési szolgáltatásunk elindításához a meglévő ügyfelek számára.”

Még A/B teszteléshez is használhatja. Kérje meg, hogy írjon két vagy három különböző változatot ugyanazon promóciós üzenetből, hogy láthassa, melyik teljesít a legjobban.

💡 Profi tipp: A beépített AI asszisztens, a ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt készíthetsz marketing szövegeket anélkül, hogy elhagynád a ClickUp alkalmazást.

Készítsen vizuális elemeket a csevegésekhez

Néha egy kép valóban többet mond ezer szónál, de lehetetlen minden ügyfélkapcsolatra egyedi vizuális elemeket készíteni. Lehet, hogy csapata kénytelen általános stock fotókat használni, vagy – ami még valószínűbb – egyáltalán nem használ vizuális elemeket. Ezzel elszalasztja a lehetőséget, hogy üzeneteit vonzóbbá és hasznosabbá tegye.

A Meta AI képalkotó funkciójával azonnal, közvetlenül a csevegésen belül hozhat létre egyedi vizuális elemeket. Csak írja le a kívánt képet, és az AI elkészíti Önnek.

Ez tökéletes megoldás:

  • Termékmakettek: „Készítsen képet az új vizespalackunkról egy laptop mellett álló asztalon!”
  • Promóciós grafikák: „Készítsen egy ünnepi ajándékdoboz képet kék szalaggal az ünnepi promócióhoz”
  • Illusztrációs ikonok: „Készítsen egyszerű, tiszta illusztrációt egy szállítóautóról, amelyet a szállítási frissítésekhez használhat.”

Ezek a képek leginkább gyors, informális csevegésekhez alkalmasak. Nem helyettesítik a tervezőcsapat által készített kifinomult márkaelemeket, de hatékony eszközök a mindennapi beszélgetések javításához.

💡 Profi tipp: Készítsen egyedi képeket kampányaihoz néhány egyszerű utasítással a ClickUp Brain segítségével. Az utasításokat el is mentheti, megoszthatja és újra felhasználhatja.

Képek létrehozása a ClickUp Brain segítségével

📮ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünk egyértelmű kihívást tár fel: a csapatok 54%-a szétszórt rendszereken dolgozik, 49%-uk ritkán osztja meg a kontextust az eszközök között, 43%-uk pedig nehezen találja meg a szükséges információkat. Ha a munka fragmentált, az AI-eszközök nem tudnak hozzáférni a teljes kontextushoz, ami azt jelenti, hogy a válaszok hiányosak, késleltetettek, és a kimenetek nem elég mélyek vagy pontosak. Ez a munka szétszóródásának eredménye, és a vállalatoknak több millió dollárba kerül a termelékenység csökkenése és az elpazarolt idő miatt. A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy egy egységes, AI-alapú munkaterületen működik, ahol a feladatok, dokumentumok, csevegések és célok mind összekapcsolódnak. Az Enterprise Search minden részletet azonnal felszínre hoz, míg az AI-ügynökök az egész platformon működnek, hogy összegyűjtsék a kontextust, megosszák a frissítéseket és előre mozdítsák a munkát. Az eredmény egy gyorsabb, világosabb és következetesen tájékozott AI, amellyel a nem összekapcsolt eszközök egyszerűen nem tudnak versenyezni.

Kezelje üzleti üzenetküldési munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A Meta AI használata válaszok megfogalmazásához vagy kampányok kidolgozásához remek első lépés, de nem oldja meg az alapvető káoszt.

A gyors válasz sablonok elvesznek egy véletlenszerű dokumentumban, a kampányterv egy táblázatban van, és a csapat egy külön csoportos csevegésben próbálja összehangolni, ki mire válaszoljon. Ez a munka szétszóródása – a munka fragmentáltsága egymással nem kommunikáló, egymástól független eszközök között –, ami rombolja a termelékenységet, mivel a csapatnak folyamatosan kell váltania az eszközök között, és minden kattintással elveszíti a kontextust.

Ez a széttagoltság időpazarláshoz vezet – heti 51 perc, következetlen üzenetküldés és megszakadt beszélgetések. Ahhoz, hogy valóban kihasználhassa az AI előnyeit, az egész munkafolyamatot – az ötlettől a végrehajtásig és az elemzésig – egy helyen kell kezelnie.

Szervezze meg az üzleti üzenetküldéssel kapcsolatos összes munkát a ClickUp konvergens AI munkaterületével – egy olyan egységes platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek a kontextusfüggő AI-vel, amely intelligens rétegként beágyazva kiegészíti a Meta AI-t.

Központosítsa az üzenetküldési sablonokat és a válaszok könyvtárait

ClickUp Docs Hub
Összpontosítsa az összes megosztott erőforrását egy helyen a Docs Hub segítségével

Ahogy a csapata a Meta AI-t használja a válaszok generálásához, gyorsan felhalmozódnak a variációk – visszatérítési szabályzatok, rendelésállapot-frissítések, promóciós válaszok, hangnem-specifikus változatok.

Ahelyett, hogy ezeket véletlenszerű jegyzetekben vagy csevegési szálakban tárolná, helyezze el őket a ClickUp Docs-ban:

  • Hozzon létre egy kategóriák szerint rendezett, strukturált válaszadatbázist (visszaküldések, szállítás, számlázás, promóciók).
  • Tartsa be a márka hangnemre vonatkozó irányelveit a sablonok mellett
  • A jogosultságok segítségével szabályozhatja, hogy ki szerkesztheti a jóváhagyott üzeneteket.
  • Kössük össze a dokumentumokat közvetlenül a feladatokkal, hogy az ügyintézők azonnal hozzáférhessenek a megfelelő sablonhoz.

Ezzel elkerülhető az inkonzisztencia a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban, különösen akkor, ha különböző csapattagok válaszolnak.

A beszélgetéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja

Automatizálja feladatait és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével
Automatizálja feladatait és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével.

Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések nem csak válaszokat igényelnek, hanem gyakran cselekvést is.

A ClickUp Tasks segítségével:

  • A kiemelt fontosságú beszélgetéseket rendelje hozzá feladatokhoz
  • A beszélgetések vagy kampányok felelősségét rendelje hozzá konkrét csapattagokhoz.
  • Adjon hozzá egyéni mezőket, például platformot (WhatsApp, Messenger, Instagram), sürgősségi szintet és ügyfélszegmenst.
  • Használjon egyéni állapotokat, például „Új érdeklődés”, „Válasz megfogalmazása”, „Várakozás az ügyfélre”, „Eszkalálva”, „Megoldva”.
  • Határidők és SLA-k beállítása a válaszadási időkhöz
  • Csatoljon releváns háttérinformációkat (képernyőképek, üzenetátiratok, rendelési adatok)
  • Hozzon létre belső megjegyzéseket, elkülönítve az ügyfeleknek szóló üzenetektől.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére (használati példák és eszközök)

Üzenetküldési kampányok tervezése és végrehajtása strukturált munkafolyamatokkal

Marketingkampány-irányítópult
Készíts marketingkampány-irányítópultot a ClickUp Dashboards segítségével

A Meta AI segítségével ötleteket gyűjthet kampányüzeneteihez. A kampány elindítása azonban koordinációt igényel.

A ClickUp segítségével:

  • Kampánymappák létrehozása (pl. nyári kiárusítás, termékbevezetés, újraaktiválási sorozat)
  • Ossza fel a kampányokat feladatokra: szövegtervezetek, jogi áttekintés, eszközök létrehozása, hirdetések beállítása, indítás ütemezése.
  • Használjon függőségeket, hogy az üzenetek jóváhagyás előtt ne kerüljenek elküldésre.
  • Idővonalak megjelenítése Gantt- vagy Naptár nézetben
  • Teljesítmény nyomon követése testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

Ez különösen fontos a kattintásos üzenetküldő kampányok esetében, ahol a hirdetések nagyszámú beszélgetést indítanak el.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a ClickUp Automations segítségével
Automatizálja ismétlődő feladatait a ClickUp Automations segítségével

Az ismétlődő koordináció jobban lassítja a csapatokat, mint az üzenetek megfogalmazása. A ClickUp Automations segítségével:

  • Új üzenetküldési feladatok automatikus hozzárendelése platform vagy kampány alapján
  • Emlékeztetőket állíthat be a nyomon követő üzenetekhez.
  • Frissítsd az állapotokat, amikor a határidők lejárnak
  • Értesítse a vezetőket, ha az SLA küszöbértékeket túllépik

Az eredmény? Csapatod az ügyfélkommunikációra koncentrálhat, nem pedig a belső adminisztrációra.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy Super Agent-et a ClickUp-ban, amelyet az üzenetküldési sablonjaira, márkairányelveire, SLA-szabályaira és eskalációs politikáira képeztek ki.

Aztán hagyja, hogy:

  • Válaszok javaslása közvetlenül a feladatokon belül
  • A beszélgetések automatikus címkézése kategória vagy sürgősség szerint
  • Ajánlja az ügynököknek a következő lépéseket
  • Jelöld meg a késedelmes visszajelzéseket, mielőtt elmulasztanád őket

A Super Agent olyan, mint egy AI csapattárs: megérti a kontextust, @megemlítéssel frissítéseket fogalmazhat, összefoglalhatja a visszajelzéseket, és akár automatikusan is intézkedhet az Ön által megadott kiváltó okok alapján.

AI bevezetése kisvállalkozásokban technikai csapat nélkül: ClickUp Super Agents
Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kód nélküli AI Super Agents segítségével.

Használja az AI-t a munkaterületén belüli tartalom megfogalmazásához és finomításához.

Hozzáférés az AI-hez a ClickUp Docs-ban, ahol dolgozik
Hozzáférés az AI-hez a ClickUp Docs-ban, ahol dolgozik

Míg a Meta AI az üzenetküldő alkalmazásokon belül működik, a ClickUp Brain a munkafolyamaton belül működik.

A következőkre használhatja:

  • Kampányüzenetek közvetlenül a feladatokban vagy a Dokumentumokban történő megfogalmazása
  • Összegezze az ügyfelek visszajelzéseit több beszélgetésből
  • Alternatív változatok létrehozása A/B teszteléshez
  • Finomítsd a hangnemet és a szerkezetet, mielőtt az üzenetek megjelennek

Ahelyett, hogy eszközök között váltana, ötletei és azok megvalósítása összekapcsolódnak.

💡 Profi tipp: Válaszoljon sürgős üzenetekre útközben a ClickUp Talk to Text funkciójával. Csak érintse meg a mikrofont egy feladat vagy megjegyzés belsejében, mondja el természetesen a válaszát, és a ClickUp átalakítja azt tiszta, szerkeszthető szöveggé.

Különösen hasznos időérzékeny események vagy jóváhagyások esetén – diktálhat egy választ, szükség esetén módosíthatja a megfogalmazást, és másodpercek alatt folytathatja a munkafolyamatot.

ClickUp-Brain-Talk-to-Text

Használja a Meta AI-t a sebesség érdekében, de építsen ki egy skálázható rendszert

A Meta AI – amely a Meta Llama modelljein alapul – gyorsabb módszert kínál a vállalkozásoknak a WhatsApp, Messenger és Instagram üzenetváltások kezelésére. Másodpercek alatt válaszokat fogalmazhat meg, gyors vizuális elemeket generálhat, kampányokat tervezhet, és csökkentheti az üzleti üzenetváltásokkal járó mentális terhelést.

De a valóság az, hogy a Meta AI az egyéni interakciókat javítja. Nem kezeli a munkafolyamatot.

Nem fog:

  • Kövesse nyomon, ki válaszol melyik ügyfélnek
  • A jóváhagyott üzenetsablonok strukturált módon történő tárolása
  • Kampányok idővonalának összehangolása a csapatok között
  • Gondoskodjon arról, hogy a nyomon követés időben megtörténjen
  • Áttekintést nyújt a válaszadási időkről és a munkaterhelésről

Az üzleti üzenetek mennyiségének növekedésével a sebesség önmagában már nem elég.

Itt jönnek képbe a ClickUp-hoz hasonló központi munkaterületek. A Meta AI segít az üzenet megírásában. A ClickUp pedig az üzenet mögötti rendszer kezelésében segít – sablonok, feladatok, kampányok, automatizálási szabályok, irányítópultok és csapatkoordináció – mindezt egy helyen.

Összehangolja üzleti üzenetküldési munkafolyamatait. Kezdje el még ma ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, a Meta AI jelenleg ingyenes a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban. 2026 januárjában a Meta bejelentette, hogy tesztelni fogja a prémium előfizetéseket, amelyek kibővített AI-funkciókat kínálnak, de az alapvető funkciók továbbra is ingyenesek maradnak.

A Meta AI használatához Meta-fiókra van szükség, de Facebook-profil nélkül is hozzáférhet a WhatsAppon keresztül. A WhatsApp a Facebook-bejelentkezés helyett telefonszám-ellenőrzést használ.

A Meta AI egy személyi asszisztens, amely segít a tartalom megfogalmazásában és a válaszok megszerzésében. A WhatsApp chatbot egy automatizált rendszer, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek az Ön nevében.

