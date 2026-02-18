Hogyan használhatja a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez [év]

Ügyfelei már használják a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokat. Mostantól a Meta AI is rendelkezésre áll, hogy segítsen válaszokat megfogalmazni, képeket létrehozni és kampányokat kigondolni anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.
Ez az útmutató bemutatja, hogyan érheted el a Meta AI-t az egyes platformokon, hogyan használhatod azt az ügyfélüzenetküldési munkafolyamatok felgyorsítására, és hogyan szervezheted a vele kapcsolatos munkát a ClickUp-ban, hogy semmi ne maradjon ki.
Mi az a Meta AI?
Gondoljon a Meta AI-ra úgy, mint a kedvenc alkalmazásain belül élő „rezidens zsenire”. Ez egy általános célú mesterséges intelligencia, amelyet a Meta (a Facebook, Instagram és WhatsApp anyavállalata) fejlesztett ki, és amelynek célja, hogy segítsen kérdések megválaszolásában, képek generálásában és feladatok elvégzésében anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegőablakot.
Ha meg szeretné érteni, hogyan illeszkedik a Meta AI az AI-alapú marketingmegoldások szélesebb körébe, nézze meg ezt az áttekintést az AI marketingeszközökről és azok modern üzleti alkalmazásairól.
Hogyan érheted el a Meta AI-t az üzenetküldő platformokon?
A jó hír: a Meta AI nem igényel tanulási folyamatot, mert már be van építve az alkalmazásokba, amelyeket a csapatod naponta használ az ügyfelekkel való üzenetküldéshez.
A hozzáférés és az egyes funkciók régiónként eltérőek lehetnek, mivel a szolgáltatás globális bevezetése még folyamatban van, de a belépési pontok egyszerűek és intuitívak.
Így találhatja meg az egyes platformokon. 👀
Ha beszélgetést szeretne kezdeményezni a Meta AI-val a WhatsApp-ban, nyissa meg az alkalmazást, és keresse meg a kék kör ikont a csevegőablak tetején. Új csevegést is indíthat, és egyszerűen csak rákereshet a „Meta AI” kifejezésre.
A WhatsApp Business felhasználói számára a Meta AI a szokásos felületen belül működik. Ez egy hatékony eszköz ügyfélválaszok megfogalmazásához, új üzenetküldési ötletek kidolgozásához vagy gyors tartalom generálásához.
👀 Fontos tudni, hogy a Meta AI-val folytatott beszélgetései magánjellegűek és elkülönülnek az ügyfelekkel folytatott csevegésektől. Az AI-val azért cseveg, hogy segítséget kapjon, nem pedig azért, hogy azt automatizált ügyfélfolyamatokba integrálja.
A Meta AI-t bevonhatja a csapat megbeszéléseibe is. Bármely csoportos csevegésben csak be kell írnia a @Meta AI szót, majd a kérdését, és segítséget kaphat anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést. Ezáltal a Meta AI egy együttműködési eszközzé válik a csapat számára, nem pedig egy automatizált bot, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek.
A teljes automatizáláshoz továbbra is a WhatsApp Business API-t kell használnia egy külön chatbot létrehozásához.
Megjegyzés: 2026. január 15-től a Meta tiltja az általános célú AI-csevegőrobotok használatát a WhatsApp Business API-n. Továbbra is létrehozhat feladat-specifikus robotokat ügyfélszolgálati, foglalási és rendeléskövetési célokra, de a platformon már nem engedélyezettek a nyitott végű AI-asszisztensek.
Messenger
A Meta AI eléréséhez a Messengerben ugyanolyan egyszerű. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a Meta AI ikonra a keresősávban, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg a „Meta AI” kifejezést.
Ha csapata üzleti oldalt kezel, a Meta AI segítségével hatékonyabban kezelheti a Messenger-beszélgetéseket. Tökéletes megoldás gyakori kérdésekre adott válaszok megfogalmazásához, promóciós üzenetekhez ötletek gyűjtéséhez, vagy akár egyszerű képek készítéséhez, amelyeket megoszthat az ügyfelekkel.
A WhatsApphoz hasonlóan csoportos csevegésekben is használhatja, ha beírja a @Meta AI parancsot.
👀 Ez a funkció eltér a Meta Business Suite-en keresztül beállítható automatizált botoktól. Azok a botok automatikus válaszokhoz lettek tervezve, míg a Meta AI valós idejű asszisztensként szolgál az üzeneteket kezelő személy számára.
A Meta AI az Instagram közvetlen üzeneteiben található. Nyissa meg a közvetlen üzeneteit, és koppintson a Meta AI ikonra, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg azt.
Vállalkozások számára ez jelentősen gyorsabbá teszi az Instagram-jelenlét kezelését. Használja okos feliratok ötleteinek kidolgozásához, gyors válaszok megfogalmazásához gyakori kérdésekre, vagy egyedi képek létrehozásához a történeteihez és bejegyzéseihez.
A @Meta AI funkció csoportos DM-ekben is elérhető, így könnyen együttműködhetsz a csapatoddal a tartalmakon.
A Meta AI az alkalmazáson belül kreatív és produktivitási partnerként működik. Nem fog automatikusan válaszolni az ügyfelek közvetlen üzeneteire, de segít abban, hogy gyorsabban és kreatívabban tegye ezt.
👀 A Meta minden általad létrehozott képet automatikusan AI-generált tartalomként jelöl meg, így biztosítva a transzparenciát a közönséged számára.
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok.
De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
A Meta AI üzleti üzenetküldéshez való felhasználásának módjai
A kulcs az, hogy azokra a feladatokra koncentráljon, amelyek szűk keresztmetszetet okoznak az ügyfélkommunikációban. A Meta AI célja, hogy segítsen a válaszok megfogalmazásában, ötletelésben és kiegészítő vizuális elemek létrehozásában. Ezek a praktikus alkalmazások a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban is működnek, így az AI egy újdonságból a csapat számára elengedhetetlen eszközzé válik. 🛠️
Íme négy praktikus módszer, amellyel a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez használhatja.
Automatizálja az ügyfélszolgálati válaszokat
Az „automatizálás” szó hallatán talán olyan botok jutnak eszünkbe, amelyek teljesen átveszik a beszélgetések irányítását. A Meta AI nem ezt teszi. Ehelyett segít a csapattagoknak gyorsabban és következetesebben válaszolni, így nagyobb mennyiségű beszélgetést tudnak kezelni a minőség romlása nélkül. A cél a csapat kiegészítése, nem pedig annak felváltása.
A munkafolyamat egyszerű. Amikor egy ügyfél kérdése beérkezik, megnyithatja a Meta AI-t, leírhatja a helyzetet, és megkérheti, hogy készítsen választervezetet.
Íme néhány példa a kezdéshez:
- „Írjon barátságos választ egy ügyfélnek, aki a visszatérítési politikánkról érdeklődik.”
- „Írjon professzionális választ, amelyben elmagyarázza, hogy a szállítás az időjárás miatt késik.”
- „Írjon rövid, hasznos választ azoknak, akik a termék elérhetőségéről érdeklődnek.”
Még azt is megkérheted a Meta AI-t, hogy a hangnemet formálisabbá vagy informálisabbá tegye, illetve hogy az üzenetet rövidebbre vagy hosszabbá alakítsa. Ezzel a csapatodnak szilárd kiindulási pontot biztosítasz, amelyet aztán személyre szabhatnak, mielőtt elküldik.
Gyors válasz sablonok létrehozása
Az ügyfélszolgálati csapatok idejük akár 40%-át is ugyanazon 10 kérdés megválaszolásával töltik. A Meta AI segítségével perceken belül létrehozhat egy könyvtárat, amelyben a márkájához illeszkedő, következetes válaszok találhatók. Ez biztosítja, hogy üzenetei következetesek maradjanak, és csapatának több ideje maradjon a bonyolultabb ügyfélproblémákra koncentrálni.
Adja meg a Meta AI-nak a leggyakrabban feltett ügyfélkérdéseket, és kérje meg, hogy több válaszlehetőséget generáljon.
- A következetesség érdekében: „Adj öt különböző választ a „Mikor van nyitva az üzlet?” kérdésre.”
- A hangnem változatosságához: „Készítsen három barátságos, de professzionális választ azoknak az ügyfeleknek, akik kedvezményeket kérnek.”
- A világosság kedvéért: „Írjon egy világos, egyszerű sablonválaszt az ügyfeleknek, akik a megrendelésük állapotáról érdeklődnek.”
Ha összeállított egy sor olyan választ, amely tetszik, elmentheti azokat egy megosztott dokumentumba vagy közvetlenül az üzenetküldő platform gyorsválasz funkciójába. Így a válaszok könnyen elérhetőek lesznek a csapat minden tagjának.
💡 Profi tipp: A gyors válaszok időt takarítanak meg – de csak akkor, ha a csapatod gyorsan megtalálja a megfelelőt.
A ClickUp-on belüli Ambient Answers Agent valós időben figyelemmel kíséri a beszélgetéseket és feladatokat, és automatikusan megjeleníti a releváns válaszsablonokat, GYIK-eket vagy korábbi megoldásokat a kulcsszavak vagy az ügyfél szándéka alapján.
Ötleteljünk üzenetküldési tartalmakat és kampányokat
Az egyéni ügyfélszolgálaton túlmutatva a Meta AI segítségével proaktív üzenetküldési stratégiákat is kidolgozhat.
Új ötletek kitalálása promóciós kampányokhoz, termékbevezetésekhez vagy szezonális promóciókhoz kihívást jelenthet. Előfordulhat, hogy kreativitásunk elakad, a határidők pedig közelednek, így marketingtevékenységeink unalmasnak vagy siettetettnek tűnhetnek. A Meta AI brainstorming partnerként segíthet ötleteket generálni és tartalmakat megfogalmazni nagyobb kampányokhoz.
Kérje segítségét a következő feladatokban:
- Kampányötletek: „Adj öt kreatív ötletet egy WhatsApp-kampányhoz, amely a közelgő nyári akciónkat hirdeti.”
- Újraaktiválás: „Írjon három üzenetet azoknak az ügyfeleknek, akik az elmúlt 60 napban nem vásároltak.”
- Üzenetküldés elindítása: „Javasoljon néhány különböző üzenetküldési szempontot új előfizetési szolgáltatásunk elindításához a meglévő ügyfelek számára.”
Még A/B teszteléshez is használhatja. Kérje meg, hogy írjon két vagy három különböző változatot ugyanazon promóciós üzenetből, hogy láthassa, melyik teljesít a legjobban.
💡 Profi tipp: A beépített AI asszisztens, a ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt készíthetsz marketing szövegeket.
Készítsen vizuális elemeket a csevegésekhez
Néha egy kép valóban többet mond ezer szónál, de lehetetlen minden ügyfélkapcsolatra egyedi vizuális elemeket készíteni. Lehet, hogy csapata kénytelen általános stock fotókat használni, vagy – ami még valószínűbb – egyáltalán nem használ vizuális elemeket. Ezzel elszalasztja a lehetőséget, hogy üzeneteit vonzóbbá és hasznosabbá tegye.
A Meta AI képalkotó funkciójával azonnal, közvetlenül a csevegésen belül hozhat létre egyedi vizuális elemeket. Csak írja le a kívánt képet, és az AI elkészíti Önnek.
Ez tökéletes megoldás:
- Termékmakettek: „Készítsen képet az új vizespalackunkról egy laptop mellett álló asztalon!”
- Promóciós grafikák: „Készítsen egy ünnepi ajándékdoboz képet kék szalaggal az ünnepi promócióhoz”
- Illusztrációs ikonok: „Készítsen egyszerű, tiszta illusztrációt egy szállítóautóról, amelyet a szállítási frissítésekhez használhat.”
Ezek a képek leginkább gyors, informális csevegésekhez alkalmasak. Nem helyettesítik a tervezőcsapat által készített kifinomult márkaelemeket, de hatékony eszközök a mindennapi beszélgetések javításához.
💡 Profi tipp: Készítsen egyedi képeket kampányaihoz néhány egyszerű utasítással a ClickUp Brain segítségével.
📮ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünk egyértelmű kihívást tár fel: a csapatok 54%-a szétszórt rendszereken dolgozik, 49%-uk ritkán osztja meg a kontextust az eszközök között, 43%-uk pedig nehezen találja meg a szükséges információkat. Ha a munka fragmentált, az AI-eszközök nem tudnak hozzáférni a teljes kontextushoz, ami azt jelenti, hogy a válaszok hiányosak, késleltetettek, és a kimenetek nem elég mélyek vagy pontosak.
Kezelje üzleti üzenetküldési munkafolyamatait a ClickUp segítségével
A Meta AI használata válaszok megfogalmazásához vagy kampányok kidolgozásához remek első lépés, de nem oldja meg az alapvető káoszt.
A gyors válasz sablonok elvesznek egy véletlenszerű dokumentumban, a kampányterv egy táblázatban van, és a csapat egy külön csoportos csevegésben próbálja összehangolni, ki mire válaszoljon. Ez a munka szétszóródása – a munka fragmentáltsága egymással nem kommunikáló, egymástól független eszközök között –, ami rombolja a termelékenységet, mivel a csapatnak folyamatosan kell váltania az eszközök között, és minden kattintással elveszíti a kontextust.
Ez a széttagoltság időpazarláshoz vezet – heti 51 perc, következetlen üzenetküldés és megszakadt beszélgetések. Ahhoz, hogy valóban kihasználhassa az AI előnyeit, az egész munkafolyamatot – az ötlettől a végrehajtásig és az elemzésig – egy helyen kell kezelnie.
Szervezze meg az üzleti üzenetküldéssel kapcsolatos összes munkát a ClickUp konvergens AI munkaterületével – egy olyan egységes platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek a kontextusfüggő AI-vel, amely intelligens rétegként beágyazva kiegészíti a Meta AI-t.
Központosítsa az üzenetküldési sablonokat és a válaszok könyvtárait
Ahogy a csapata a Meta AI-t használja a válaszok generálásához, gyorsan felhalmozódnak a variációk – visszatérítési szabályzatok, rendelésállapot-frissítések, promóciós válaszok, hangnem-specifikus változatok.
Ahelyett, hogy ezeket véletlenszerű jegyzetekben vagy csevegési szálakban tárolná, helyezze el őket a ClickUp Docs-ban:
- Hozzon létre egy kategóriák szerint rendezett, strukturált válaszadatbázist (visszaküldések, szállítás, számlázás, promóciók).
- Tartsa be a márka hangnemre vonatkozó irányelveit a sablonok mellett
- A jogosultságok segítségével szabályozhatja, hogy ki szerkesztheti a jóváhagyott üzeneteket.
- Kössük össze a dokumentumokat közvetlenül a feladatokkal, hogy az ügyintézők azonnal hozzáférhessenek a megfelelő sablonhoz.
Ezzel elkerülhető az inkonzisztencia a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban, különösen akkor, ha különböző csapattagok válaszolnak.
A beszélgetéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja
Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések nem csak válaszokat igényelnek, hanem gyakran cselekvést is.
A ClickUp Tasks segítségével:
- A kiemelt fontosságú beszélgetéseket rendelje hozzá feladatokhoz
- A beszélgetések vagy kampányok felelősségét rendelje hozzá konkrét csapattagokhoz.
- Adjon hozzá egyéni mezőket, például platformot (WhatsApp, Messenger, Instagram), sürgősségi szintet és ügyfélszegmenst.
- Használjon egyéni állapotokat, például „Új érdeklődés”, „Válasz megfogalmazása”, „Várakozás az ügyfélre”, „Eszkalálva”, „Megoldva”.
- Határidők és SLA-k beállítása a válaszadási időkhöz
- Csatoljon releváns háttérinformációkat (képernyőképek, üzenetátiratok, rendelési adatok)
- Hozzon létre belső megjegyzéseket, elkülönítve az ügyfeleknek szóló üzenetektől.
Üzenetküldési kampányok tervezése és végrehajtása strukturált munkafolyamatokkal
A Meta AI segítségével ötleteket gyűjthet kampányüzeneteihez. A kampány elindítása azonban koordinációt igényel.
A ClickUp segítségével:
- Kampánymappák létrehozása (pl. nyári kiárusítás, termékbevezetés, újraaktiválási sorozat)
- Ossza fel a kampányokat feladatokra: szövegtervezetek, jogi áttekintés, eszközök létrehozása, hirdetések beállítása, indítás ütemezése.
- Használjon függőségeket, hogy az üzenetek jóváhagyás előtt ne kerüljenek elküldésre.
- Idővonalak megjelenítése Gantt- vagy Naptár nézetben
- Teljesítmény nyomon követése testreszabható ClickUp Dashboards segítségével
Ez különösen fontos a kattintásos üzenetküldő kampányok esetében, ahol a hirdetések nagyszámú beszélgetést indítanak el.
Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat
Az ismétlődő koordináció jobban lassítja a csapatokat, mint az üzenetek megfogalmazása. A ClickUp Automations segítségével:
- Új üzenetküldési feladatok automatikus hozzárendelése platform vagy kampány alapján
- Emlékeztetőket állíthat be a nyomon követő üzenetekhez.
- Frissítsd az állapotokat, amikor a határidők lejárnak
- Értesítse a vezetőket, ha az SLA küszöbértékeket túllépik
Az eredmény? Csapatod az ügyfélkommunikációra koncentrálhat, nem pedig a belső adminisztrációra.
💡 Profi tipp: Hozzon létre egy Super Agent-et a ClickUp-ban, amelyet az üzenetküldési sablonjaira, márkairányelveire, SLA-szabályaira és eskalációs politikáira képeztek ki.
Aztán hagyja, hogy:
- Válaszok javaslása közvetlenül a feladatokon belül
- A beszélgetések automatikus címkézése kategória vagy sürgősség szerint
- Ajánlja az ügynököknek a következő lépéseket
- Jelöld meg a késedelmes visszajelzéseket, mielőtt elmulasztanád őket
A Super Agent olyan, mint egy AI csapattárs: megérti a kontextust, @megemlítéssel frissítéseket fogalmazhat, összefoglalhatja a visszajelzéseket, és akár automatikusan is intézkedhet az Ön által megadott kiváltó okok alapján.
Használja az AI-t a munkaterületén belüli tartalom megfogalmazásához és finomításához.
Míg a Meta AI az üzenetküldő alkalmazásokon belül működik, a ClickUp Brain a munkafolyamaton belül működik.
A következőkre használhatja:
- Kampányüzenetek közvetlenül a feladatokban vagy a Dokumentumokban történő megfogalmazása
- Összegezze az ügyfelek visszajelzéseit több beszélgetésből
- Alternatív változatok létrehozása A/B teszteléshez
- Finomítsd a hangnemet és a szerkezetet, mielőtt az üzenetek megjelennek
Ahelyett, hogy eszközök között váltana, ötletei és azok megvalósítása összekapcsolódnak.
💡 Profi tipp: Válaszoljon sürgős üzenetekre útközben a ClickUp Talk to Text funkciójával. Csak érintse meg a mikrofont egy feladat vagy megjegyzés belsejében, mondja el természetesen a válaszát, és a ClickUp átalakítja azt tiszta, szerkeszthető szöveggé.
Különösen hasznos időérzékeny események vagy jóváhagyások esetén – diktálhat egy választ, szükség esetén módosíthatja a megfogalmazást, és másodpercek alatt folytathatja a munkafolyamatot.
Használja a Meta AI-t a sebesség érdekében, de építsen ki egy skálázható rendszert
A Meta AI – amely a Meta Llama modelljein alapul – gyorsabb módszert kínál a vállalkozásoknak a WhatsApp, Messenger és Instagram üzenetváltások kezelésére. Másodpercek alatt válaszokat fogalmazhat meg, gyors vizuális elemeket generálhat, kampányokat tervezhet, és csökkentheti az üzleti üzenetváltásokkal járó mentális terhelést.
De a valóság az, hogy a Meta AI az egyéni interakciókat javítja. Nem kezeli a munkafolyamatot.
Nem fog:
- Kövesse nyomon, ki válaszol melyik ügyfélnek
- A jóváhagyott üzenetsablonok strukturált módon történő tárolása
- Kampányok idővonalának összehangolása a csapatok között
- Gondoskodjon arról, hogy a nyomon követés időben megtörténjen
- Áttekintést nyújt a válaszadási időkről és a munkaterhelésről
Az üzleti üzenetek mennyiségének növekedésével a sebesség önmagában már nem elég.
Itt jönnek képbe a ClickUp-hoz hasonló központi munkaterületek. A Meta AI segít az üzenet megírásában. A ClickUp pedig az üzenet mögötti rendszer kezelésében segít – sablonok, feladatok, kampányok, automatizálási szabályok, irányítópultok és csapatkoordináció – mindezt egy helyen.
Összehangolja üzleti üzenetküldési munkafolyamatait. Kezdje el még ma ingyenesen a ClickUp használatát.
Gyakran ismételt kérdések
Igen, a Meta AI jelenleg ingyenes a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban. 2026 januárjában a Meta bejelentette, hogy tesztelni fogja a prémium előfizetéseket, amelyek kibővített AI-funkciókat kínálnak, de az alapvető funkciók továbbra is ingyenesek maradnak.
A Meta AI használatához Meta-fiókra van szükség, de Facebook-profil nélkül is hozzáférhet a WhatsAppon keresztül. A WhatsApp a Facebook-bejelentkezés helyett telefonszám-ellenőrzést használ.
A Meta AI egy személyi asszisztens, amely segít a tartalom megfogalmazásában és a válaszok megszerzésében. A WhatsApp chatbot egy automatizált rendszer, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek az Ön nevében.