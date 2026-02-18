Hogyan használhatja a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez [év]

Ügyfelei már használják a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokat. Mostantól a Meta AI is rendelkezésre áll, hogy segítsen válaszokat megfogalmazni, képeket létrehozni és kampányokat kigondolni anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan érheted el a Meta AI-t az egyes platformokon, hogyan használhatod azt az ügyfélüzenetküldési munkafolyamatok felgyorsítására, és hogyan szervezheted a vele kapcsolatos munkát a ClickUp-ban, hogy semmi ne maradjon ki.

Mi az a Meta AI?

Gondoljon a Meta AI-ra úgy, mint a kedvenc alkalmazásain belül élő „rezidens zsenire”. Ez egy általános célú mesterséges intelligencia, amelyet a Meta (a Facebook, Instagram és WhatsApp anyavállalata) fejlesztett ki, és amelynek célja, hogy segítsen kérdések megválaszolásában, képek generálásában és feladatok elvégzésében anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegőablakot.

a Meta AI-n keresztül

Ha meg szeretné érteni, hogyan illeszkedik a Meta AI az AI-alapú marketingmegoldások szélesebb körébe, nézze meg ezt az áttekintést az AI marketingeszközökről és azok modern üzleti alkalmazásairól.

Hogyan érheted el a Meta AI-t az üzenetküldő platformokon?

A jó hír: a Meta AI nem igényel tanulási folyamatot, mert már be van építve az alkalmazásokba, amelyeket a csapatod naponta használ az ügyfelekkel való üzenetküldéshez.

A hozzáférés és az egyes funkciók régiónként eltérőek lehetnek, mivel a szolgáltatás globális bevezetése még folyamatban van, de a belépési pontok egyszerűek és intuitívak.

Így találhatja meg az egyes platformokon. 👀

WhatsApp

WhatsAppon keresztül

Ha beszélgetést szeretne kezdeményezni a Meta AI-val a WhatsApp-ban, nyissa meg az alkalmazást, és keresse meg a kék kör ikont a csevegőablak tetején. Új csevegést is indíthat, és egyszerűen csak rákereshet a „Meta AI” kifejezésre.

A WhatsApp Business felhasználói számára a Meta AI a szokásos felületen belül működik. Ez egy hatékony eszköz ügyfélválaszok megfogalmazásához, új üzenetküldési ötletek kidolgozásához vagy gyors tartalom generálásához.

👀 Fontos tudni, hogy a Meta AI-val folytatott beszélgetései magánjellegűek és elkülönülnek az ügyfelekkel folytatott csevegésektől. Az AI-val azért cseveg, hogy segítséget kapjon, nem pedig azért, hogy azt automatizált ügyfélfolyamatokba integrálja.

A Meta AI-t bevonhatja a csapat megbeszéléseibe is. Bármely csoportos csevegésben csak be kell írnia a @Meta AI szót, majd a kérdését, és segítséget kaphat anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést. Ezáltal a Meta AI egy együttműködési eszközzé válik a csapat számára, nem pedig egy automatizált bot, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek.

A teljes automatizáláshoz továbbra is a WhatsApp Business API-t kell használnia egy külön chatbot létrehozásához.

Megjegyzés: 2026. január 15-től a Meta tiltja az általános célú AI-csevegőrobotok használatát a WhatsApp Business API-n. Továbbra is létrehozhat feladat-specifikus robotokat ügyfélszolgálati, foglalási és rendeléskövetési célokra, de a platformon már nem engedélyezettek a nyitott végű AI-asszisztensek.

Messenger

A Meta AI eléréséhez a Messengerben ugyanolyan egyszerű. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a Meta AI ikonra a keresősávban, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg a „Meta AI” kifejezést.

Ha csapata üzleti oldalt kezel, a Meta AI segítségével hatékonyabban kezelheti a Messenger-beszélgetéseket. Tökéletes megoldás gyakori kérdésekre adott válaszok megfogalmazásához, promóciós üzenetekhez ötletek gyűjtéséhez, vagy akár egyszerű képek készítéséhez, amelyeket megoszthat az ügyfelekkel.

A WhatsApphoz hasonlóan csoportos csevegésekben is használhatja, ha beírja a @Meta AI parancsot.

👀 Ez a funkció eltér a Meta Business Suite-en keresztül beállítható automatizált botoktól. Azok a botok automatikus válaszokhoz lettek tervezve, míg a Meta AI valós idejű asszisztensként szolgál az üzeneteket kezelő személy számára.

Instagram

via TechCrunch /Meta

A Meta AI az Instagram közvetlen üzeneteiben található. Nyissa meg a közvetlen üzeneteit, és koppintson a Meta AI ikonra, vagy indítson el egy új üzenetet, és keresse meg azt.

Vállalkozások számára ez jelentősen gyorsabbá teszi az Instagram-jelenlét kezelését. Használja okos feliratok ötleteinek kidolgozásához, gyors válaszok megfogalmazásához gyakori kérdésekre, vagy egyedi képek létrehozásához a történeteihez és bejegyzéseihez.

A @Meta AI funkció csoportos DM-ekben is elérhető, így könnyen együttműködhetsz a csapatoddal a tartalmakon.

A Meta AI az alkalmazáson belül kreatív és produktivitási partnerként működik. Nem fog automatikusan válaszolni az ügyfelek közvetlen üzeneteire, de segít abban, hogy gyorsabban és kreatívabban tegye ezt.

👀 A Meta minden általad létrehozott képet automatikusan AI-generált tartalomként jelöl meg, így biztosítva a transzparenciát a közönséged számára.

A Meta AI üzleti üzenetküldéshez való felhasználásának módjai

A kulcs az, hogy azokra a feladatokra koncentráljon, amelyek szűk keresztmetszetet okoznak az ügyfélkommunikációban. A Meta AI célja, hogy segítsen a válaszok megfogalmazásában, ötletelésben és kiegészítő vizuális elemek létrehozásában. Ezek a praktikus alkalmazások a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban is működnek, így az AI egy újdonságból a csapat számára elengedhetetlen eszközzé válik. 🛠️

Íme négy praktikus módszer, amellyel a Meta AI-t üzleti üzenetküldéshez használhatja.

Automatizálja az ügyfélszolgálati válaszokat

Az „automatizálás” szó hallatán talán olyan botok jutnak eszünkbe, amelyek teljesen átveszik a beszélgetések irányítását. A Meta AI nem ezt teszi. Ehelyett segít a csapattagoknak gyorsabban és következetesebben válaszolni, így nagyobb mennyiségű beszélgetést tudnak kezelni a minőség romlása nélkül. A cél a csapat kiegészítése, nem pedig annak felváltása.

A munkafolyamat egyszerű. Amikor egy ügyfél kérdése beérkezik, megnyithatja a Meta AI-t, leírhatja a helyzetet, és megkérheti, hogy készítsen választervezetet.

Íme néhány példa a kezdéshez:

„Írjon barátságos választ egy ügyfélnek, aki a visszatérítési politikánkról érdeklődik.”

„Írjon professzionális választ, amelyben elmagyarázza, hogy a szállítás az időjárás miatt késik.”

„Írjon rövid, hasznos választ azoknak, akik a termék elérhetőségéről érdeklődnek.”

Még azt is megkérheted a Meta AI-t, hogy a hangnemet formálisabbá vagy informálisabbá tegye, illetve hogy az üzenetet rövidebbre vagy hosszabbá alakítsa. Ezzel a csapatodnak szilárd kiindulási pontot biztosítasz, amelyet aztán személyre szabhatnak, mielőtt elküldik.

Gyors válasz sablonok létrehozása

Az ügyfélszolgálati csapatok idejük akár 40%-át is ugyanazon 10 kérdés megválaszolásával töltik. A Meta AI segítségével perceken belül létrehozhat egy könyvtárat, amelyben a márkájához illeszkedő, következetes válaszok találhatók. Ez biztosítja, hogy üzenetei következetesek maradjanak, és csapatának több ideje maradjon a bonyolultabb ügyfélproblémákra koncentrálni.

Adja meg a Meta AI-nak a leggyakrabban feltett ügyfélkérdéseket, és kérje meg, hogy több válaszlehetőséget generáljon.

A következetesség érdekében: „Adj öt különböző választ a „Mikor van nyitva az üzlet?” kérdésre.”

A hangnem változatosságához: „Készítsen három barátságos, de professzionális választ azoknak az ügyfeleknek, akik kedvezményeket kérnek.”

A világosság kedvéért: „Írjon egy világos, egyszerű sablonválaszt az ügyfeleknek, akik a megrendelésük állapotáról érdeklődnek.”

Ha összeállított egy sor olyan választ, amely tetszik, elmentheti azokat egy megosztott dokumentumba vagy közvetlenül az üzenetküldő platform gyorsválasz funkciójába. Így a válaszok könnyen elérhetőek lesznek a csapat minden tagjának.

Ötleteljünk üzenetküldési tartalmakat és kampányokat

Az egyéni ügyfélszolgálaton túlmutatva a Meta AI segítségével proaktív üzenetküldési stratégiákat is kidolgozhat.

Új ötletek kitalálása promóciós kampányokhoz, termékbevezetésekhez vagy szezonális promóciókhoz kihívást jelenthet. Előfordulhat, hogy kreativitásunk elakad, a határidők pedig közelednek, így marketingtevékenységeink unalmasnak vagy siettetettnek tűnhetnek. A Meta AI brainstorming partnerként segíthet ötleteket generálni és tartalmakat megfogalmazni nagyobb kampányokhoz.

Kérje segítségét a következő feladatokban:

Kampányötletek: „Adj öt kreatív ötletet egy WhatsApp-kampányhoz, amely a közelgő nyári akciónkat hirdeti.”

Újraaktiválás: „Írjon három üzenetet azoknak az ügyfeleknek, akik az elmúlt 60 napban nem vásároltak.”

Üzenetküldés elindítása: „Javasoljon néhány különböző üzenetküldési szempontot új előfizetési szolgáltatásunk elindításához a meglévő ügyfelek számára.”

Még A/B teszteléshez is használhatja. Kérje meg, hogy írjon két vagy három különböző változatot ugyanazon promóciós üzenetből, hogy láthassa, melyik teljesít a legjobban.

Készítsen vizuális elemeket a csevegésekhez

Néha egy kép valóban többet mond ezer szónál, de lehetetlen minden ügyfélkapcsolatra egyedi vizuális elemeket készíteni. Lehet, hogy csapata kénytelen általános stock fotókat használni, vagy – ami még valószínűbb – egyáltalán nem használ vizuális elemeket. Ezzel elszalasztja a lehetőséget, hogy üzeneteit vonzóbbá és hasznosabbá tegye.

A Meta AI képalkotó funkciójával azonnal, közvetlenül a csevegésen belül hozhat létre egyedi vizuális elemeket. Csak írja le a kívánt képet, és az AI elkészíti Önnek.

Ez tökéletes megoldás:

Termékmakettek: „Készítsen képet az új vizespalackunkról egy laptop mellett álló asztalon!”

Promóciós grafikák: „Készítsen egy ünnepi ajándékdoboz képet kék szalaggal az ünnepi promócióhoz”

Illusztrációs ikonok: „Készítsen egyszerű, tiszta illusztrációt egy szállítóautóról, amelyet a szállítási frissítésekhez használhat.”

Ezek a képek leginkább gyors, informális csevegésekhez alkalmasak. Nem helyettesítik a tervezőcsapat által készített kifinomult márkaelemeket, de hatékony eszközök a mindennapi beszélgetések javításához.

Kezelje üzleti üzenetküldési munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A Meta AI használata válaszok megfogalmazásához vagy kampányok kidolgozásához remek első lépés, de nem oldja meg az alapvető káoszt.

A gyors válasz sablonok elvesznek egy véletlenszerű dokumentumban, a kampányterv egy táblázatban van, és a csapat egy külön csoportos csevegésben próbálja összehangolni, ki mire válaszoljon. Ez a munka szétszóródása – a munka fragmentáltsága egymással nem kommunikáló, egymástól független eszközök között –, ami rombolja a termelékenységet, mivel a csapatnak folyamatosan kell váltania az eszközök között, és minden kattintással elveszíti a kontextust.

Ez a széttagoltság időpazarláshoz vezet – heti 51 perc, következetlen üzenetküldés és megszakadt beszélgetések. Ahhoz, hogy valóban kihasználhassa az AI előnyeit, az egész munkafolyamatot – az ötlettől a végrehajtásig és az elemzésig – egy helyen kell kezelnie.

Szervezze meg az üzleti üzenetküldéssel kapcsolatos összes munkát a ClickUp konvergens AI munkaterületével – egy olyan egységes platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek a kontextusfüggő AI-vel, amely intelligens rétegként beágyazva kiegészíti a Meta AI-t.

Központosítsa az üzenetküldési sablonokat és a válaszok könyvtárait

Összpontosítsa az összes megosztott erőforrását egy helyen a Docs Hub segítségével

Ahogy a csapata a Meta AI-t használja a válaszok generálásához, gyorsan felhalmozódnak a variációk – visszatérítési szabályzatok, rendelésállapot-frissítések, promóciós válaszok, hangnem-specifikus változatok.

Ahelyett, hogy ezeket véletlenszerű jegyzetekben vagy csevegési szálakban tárolná, helyezze el őket a ClickUp Docs-ban:

Hozzon létre egy kategóriák szerint rendezett, strukturált válaszadatbázist (visszaküldések, szállítás, számlázás, promóciók).

Tartsa be a márka hangnemre vonatkozó irányelveit a sablonok mellett

A jogosultságok segítségével szabályozhatja, hogy ki szerkesztheti a jóváhagyott üzeneteket.

Kössük össze a dokumentumokat közvetlenül a feladatokkal, hogy az ügyintézők azonnal hozzáférhessenek a megfelelő sablonhoz.

Ezzel elkerülhető az inkonzisztencia a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban, különösen akkor, ha különböző csapattagok válaszolnak.

A beszélgetéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja

Automatizálja feladatait és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével.

Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések nem csak válaszokat igényelnek, hanem gyakran cselekvést is.

A ClickUp Tasks segítségével:

A kiemelt fontosságú beszélgetéseket rendelje hozzá feladatokhoz

A beszélgetések vagy kampányok felelősségét rendelje hozzá konkrét csapattagokhoz.

Adjon hozzá egyéni mezőket, például platformot (WhatsApp, Messenger, Instagram), sürgősségi szintet és ügyfélszegmenst.

Használjon egyéni állapotokat, például „Új érdeklődés”, „Válasz megfogalmazása”, „Várakozás az ügyfélre”, „Eszkalálva”, „Megoldva”.

Határidők és SLA-k beállítása a válaszadási időkhöz

Csatoljon releváns háttérinformációkat (képernyőképek, üzenetátiratok, rendelési adatok)

Hozzon létre belső megjegyzéseket, elkülönítve az ügyfeleknek szóló üzenetektől.

Üzenetküldési kampányok tervezése és végrehajtása strukturált munkafolyamatokkal

Készíts marketingkampány-irányítópultot a ClickUp Dashboards segítségével

A Meta AI segítségével ötleteket gyűjthet kampányüzeneteihez. A kampány elindítása azonban koordinációt igényel.

A ClickUp segítségével:

Kampánymappák létrehozása (pl. nyári kiárusítás, termékbevezetés, újraaktiválási sorozat)

Ossza fel a kampányokat feladatokra: szövegtervezetek, jogi áttekintés, eszközök létrehozása, hirdetések beállítása, indítás ütemezése.

Használjon függőségeket, hogy az üzenetek jóváhagyás előtt ne kerüljenek elküldésre.

Idővonalak megjelenítése Gantt- vagy Naptár nézetben

Teljesítmény nyomon követése testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

Ez különösen fontos a kattintásos üzenetküldő kampányok esetében, ahol a hirdetések nagyszámú beszélgetést indítanak el.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

Automatizálja ismétlődő feladatait a ClickUp Automations segítségével

Az ismétlődő koordináció jobban lassítja a csapatokat, mint az üzenetek megfogalmazása. A ClickUp Automations segítségével:

Új üzenetküldési feladatok automatikus hozzárendelése platform vagy kampány alapján

Emlékeztetőket állíthat be a nyomon követő üzenetekhez.

Frissítsd az állapotokat, amikor a határidők lejárnak

Értesítse a vezetőket, ha az SLA küszöbértékeket túllépik

Az eredmény? Csapatod az ügyfélkommunikációra koncentrálhat, nem pedig a belső adminisztrációra.

Használja az AI-t a munkaterületén belüli tartalom megfogalmazásához és finomításához.

Hozzáférés az AI-hez a ClickUp Docs-ban, ahol dolgozik

Míg a Meta AI az üzenetküldő alkalmazásokon belül működik, a ClickUp Brain a munkafolyamaton belül működik.

A következőkre használhatja:

Kampányüzenetek közvetlenül a feladatokban vagy a Dokumentumokban történő megfogalmazása

Összegezze az ügyfelek visszajelzéseit több beszélgetésből

Alternatív változatok létrehozása A/B teszteléshez

Finomítsd a hangnemet és a szerkezetet, mielőtt az üzenetek megjelennek

Ahelyett, hogy eszközök között váltana, ötletei és azok megvalósítása összekapcsolódnak.

Használja a Meta AI-t a sebesség érdekében, de építsen ki egy skálázható rendszert

A Meta AI – amely a Meta Llama modelljein alapul – gyorsabb módszert kínál a vállalkozásoknak a WhatsApp, Messenger és Instagram üzenetváltások kezelésére. Másodpercek alatt válaszokat fogalmazhat meg, gyors vizuális elemeket generálhat, kampányokat tervezhet, és csökkentheti az üzleti üzenetváltásokkal járó mentális terhelést.

De a valóság az, hogy a Meta AI az egyéni interakciókat javítja. Nem kezeli a munkafolyamatot.

Nem fog:

Kövesse nyomon, ki válaszol melyik ügyfélnek

A jóváhagyott üzenetsablonok strukturált módon történő tárolása

Kampányok idővonalának összehangolása a csapatok között

Gondoskodjon arról, hogy a nyomon követés időben megtörténjen

Áttekintést nyújt a válaszadási időkről és a munkaterhelésről

Az üzleti üzenetek mennyiségének növekedésével a sebesség önmagában már nem elég.

Itt jönnek képbe a ClickUp-hoz hasonló központi munkaterületek. A Meta AI segít az üzenet megírásában. A ClickUp pedig az üzenet mögötti rendszer kezelésében segít – sablonok, feladatok, kampányok, automatizálási szabályok, irányítópultok és csapatkoordináció – mindezt egy helyen.

Összehangolja üzleti üzenetküldési munkafolyamatait. Kezdje el még ma ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, a Meta AI jelenleg ingyenes a WhatsApp, a Messenger és az Instagram alkalmazásokban. 2026 januárjában a Meta bejelentette, hogy tesztelni fogja a prémium előfizetéseket, amelyek kibővített AI-funkciókat kínálnak, de az alapvető funkciók továbbra is ingyenesek maradnak.

A Meta AI használatához Meta-fiókra van szükség, de Facebook-profil nélkül is hozzáférhet a WhatsAppon keresztül. A WhatsApp a Facebook-bejelentkezés helyett telefonszám-ellenőrzést használ.

A Meta AI egy személyi asszisztens, amely segít a tartalom megfogalmazásában és a válaszok megszerzésében. A WhatsApp chatbot egy automatizált rendszer, amely közvetlenül válaszol az ügyfeleknek az Ön nevében.