A 13 legjobb alkalmazotti fejlesztési szoftver a munkaerő képességeinek fejlesztéséhez

A munkavállalói fejlesztés már nem csak „jó, ha van”. Az erős képzési programokkal rendelkező csapatok akár 17%-kal is termelékenyebbek, de a legtöbb vállalat még mindig küzd azzal, hogy az egyszeri értékeléseken és szétszórt tanulási eszközökön túl is növelje a növekedést.

A személyre szabott fejlesztési tervek gyorsan összeomlanak, ha a szerepek, célok és készségek a csapatok között eltérőek. A vezetők elveszítik a kontextust, az alkalmazottak elveszítik a lendületet, és a fejlődés megtorpan.

Itt jönnek képbe az alkalmazotti fejlesztési szoftverek. A megfelelő platform összekapcsolja a tanulást, a visszajelzéseket és a nyomon követést, így a fejlesztés valóban megtörténik, és nem csak dokumentálásra kerül.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a valódi munkavállalói fejlesztési tervek példáit és a 13 legjobb munkavállalói fejlesztési eszközt, amelyek támogatják a növekedést nagy léptékben.

A 13 legjobb alkalmazotti fejlesztési szoftver egy pillanat alatt

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonja a HR-csapatoknak egységes módszert kínál a munkavállalói fejlesztési célok, a készségfejlesztési prioritások és a következő lépések dokumentálására anélkül, hogy minden negyedévben újra kellene írni ugyanazokat a fejlesztési terveket. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonjával minden munkavállalói fejlesztési tervet, visszacsatolási ciklust és előrehaladási ellenőrzést rendszerezhet.

Mit kell keresnie az alkalmazotti fejlesztési szoftverben?

A legjobb alkalmazotti képzési szoftver kiválasztása azt jelenti, hogy olyan platformot kell találni, amely támogatja mind az egyéni fejlődést, mind a szervezeti célokat.

Íme, mire kell figyelni az alkalmazotti fejlesztési terv példáiban:

✅ Személyre szabott tanulási útvonalakat biztosít az alkalmazottak fejlesztési céljai, készséghiányai, valamint jelenlegi és jövőbeli szerepei alapján✅ Lehetővé teszi a közösségi és együttműködésen alapuló tanulást a kollégák visszajelzései, vitafórumok és tudásmegosztó közösségek révén✅ Nyomon követi az előrehaladást valós idejű irányítópultokkal, teljesítményértékelésekkel és elemzésekkel, amelyek javítják az alkalmazottak elkötelezettségét és a képzési programokat✅ Intuitív felületet kínál mobil hozzáféréssel, így az alkalmazottak könnyedén, a saját tempójukban végezhetik el a képzést✅ Támogatja a HR-rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt és testreszabási lehetőségeket kínál

A 13 legjobb alkalmazotti fejlesztési szoftver

Amikor az alkalmazottak fejlesztési tervei szétszórt dokumentumokban, táblázatokban és csevegőüzenetekben találhatók, a HR végül kétszer végzi el ugyanazt a munkát: minden teljesítményértékelés után összegyűjti a frissítéseket és átírja a „következő lépéseket”. Ez a munka elszaporodása, és súlyosan befolyásolja a szervezet hatékonyságát.

Egy jobb rendszer összekapcsolja a fejlesztési terveket, a tanulási forrásokat és a nyomon követést. Például a ClickUp for Human Resources lehetővé teszi a csapatok számára, hogy képzési dokumentumokat készítsenek, a visszajelzéseket kijelölt feladatokká alakítsák, és a haladást a műszerfalon kövessék nyomon – mindezt ugyanazon a munkaterületen.

Íme 13 munkavállalói fejlesztési szoftverplatform, amelyek segítenek a HR-csapatoknak célzott képzési programokat megvalósítani, valamint támogatni a karrierépítést és a fejlődést.

1. ClickUp (A legjobb alkalmazottfejlesztés nyomon követéshez integrált teljesítménymenedzsmenttel)

A ClickUp segítségével célorientált munkavállalói fejlesztési munkafolyamatokkal segítse csapatát a fejlesztésben, nyomon követésben és növekedésben!

A ClickUp egy komplett alkalmazotti fejlesztő szoftver, amely lehetővé teszi a HR-csapatok számára a célok nyomon követését, a tudás szervezését, a feladatok kezelését, és segít az alkalmazottaknak strukturált, megvalósítható munkafolyamatok révén irányítani karrierjük fejlődését.

Vessünk egy pillantást a részletekre.

Központosítsa a tanulási tartalmakat, az együttműködést és a tudásmegosztást a ClickUp Docs segítségével

Hozzon létre élő tudásbázisokat képzési programokhoz, beilleszkedéshez és fejlesztési tervekhez a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs egy élő, kereshető tudásbázisként működik, amely támogatja az alkalmazottak képzését és beilleszkedését.

Az új értékesítési munkatársak egy helyen hozzáférhetnek a termékbemutatók, az ellenérvek kezelésére szolgáló szkriptek és a teljesítményértékelési sablonok könyvtárához. A vezetők és a csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, közösen szerkeszthetik, sőt, az ötleteket cselekvési tételekké is alakíthatják.

Például egy alkalmazott, aki az adatelemzésre szeretne átállni, együttműködhet vezetőjével egy személyre szabott fejlesztési terv kidolgozásában, amely magában foglalja a soft skill-ek képzését és belső projekteket.

A képzési tartalom azonban csak akkor hatékony, ha az emberek valóban megtalálják. A ClickUp Docs Hub egy helyen biztosít lehetőséget a HR és az L&D csapatok számára a dokumentumok és wikik szervezésére, keresésére és létrehozására, ami megkönnyíti a teljes szervezet számára készült bevezető útmutatók és dokumentumok karbantartását.

💡 Profi tipp: Ha a teljesítményértékelési megjegyzések hosszú feladatláncokban szerepelnek, a HR-csapatok időt veszítenek azzal, hogy a visszajelzéseket olyan formába alakítják, amelyet a vezető ténylegesen felhasználhat. A ClickUp alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja, mi változott egy értékelési feladatban (beleértve a legfontosabb megjegyzéseket és akár az alfeladatokat is), majd az összefoglalót közvetlenül beillesztheti az alkalmazott fejlesztési tervébe. Ezt tovább is fejlesztheti következő lépésként, például „Képzési modul elvégzése” vagy „Két érdekelt fél tájékoztatása ebben a hónapban”. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy a szétszórt munkavállalói visszajelzéseket egyértelmű, hetente nyomon követhető intézkedésekre váltsa. A ClickUp Brain segítségével részletes összefoglalót kaphat a legutóbbi értékelésekről és frissítésekről. De még jó dokumentációval is előfordulhat, hogy a csapatok időt pazarolnak a szabályzatok vagy folyamatok „legújabb verziójának” keresésével. A ClickUp Knowledge Management mesterséges intelligenciával támogatott válaszokat ad a munkaterületén, így az emberek kérdéseket tehetnek fel a Docs-ban, a feladatokban és a Chat-ben tárolt információkról, és gyorsabban kapnak egyértelmű választ. Ez különösen hasznos a HR-munkafolyamatokhoz, például az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos gyakori kérdések és a szabályzatok tisztázása esetén.

Figyelje nyomon az előrehaladást a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a csapatok készségfejlesztési és teljesítménytrendjeit.

A ClickUp Dashboards lehetővé teszi a HR- és L&D-szakemberek számára, hogy nyomon kövessék a tanulók előrehaladását és korán felismerjék az akadályokat.

Például létrehozhat egy irányítópultot, amely megmutatja, hány alkalmazott végzett el vezetői fejlesztési programot, mennyi időbe telt, és hol voltak a lemorzsolódások.

Ezek az információk segítenek a fejlesztési programok javításában és azok jobb összehangolásában az alkalmazottak fejlesztési céljaival és az üzleti igényekkel.

Ha AI-alapú jelentéseket szeretne hozzáadni közvetlenül a műszerfalaihoz és áttekintéseihez, a ClickUp AI Cards segíthet Önnek. Hozzáadhat olyan kártyákat, mint az AI StandUp és az AI Team StandUp, hogy összefoglalja a kiválasztott időszak legutóbbi tevékenységeit, vagy használhatja az AI Executive Summary és az AI Project Update kártyákat, hogy pillanatképet készítsen az aktuális állapotról és a következő prioritásokról.

💡 Profi tipp: A ClickUp BrainGPT segítségével alakítsa a teljesítményértékelési jegyzeteket nyomon követhető fejlesztési tervekké. A ClickUp BrainGPT segítségével gyorsabban juthat el a „jó visszajelzésektől” az alkalmazottak fejlesztési céljaiig, amelyeket csapattagjai valóban teljesíthetnek. Tartalmazza a Talk to Text funkciót, így hanggal rögzítheti az egyéni jegyzeteket vagy a coaching megfigyeléseket (ahelyett, hogy később begépelné őket), és ha több kontextusra van szüksége, a kapcsolódó munkaalkalmazásokban és az interneten is kereshet. Azonnali visszajelzés rögzítése (a részletek elvesztése nélkül): Az egyéni vagy teljesítményértékelés után azonnal használja a Talk to Text funkciót a legfontosabb pontok, a következő lépések és a készségfejlesztési hiányosságok diktálásához, majd alakítsa azokat fejlesztési tervekké és feladatokká.

Kérdezze meg a munkatársai adatainak mintáit: Tegyen fel kérdéseket a BrainGPT-nek, például: „Melyek a legfontosabb soft skill hiányosságok az elmúlt negyedév értékeléseiben?” vagy „Melyik képzési tartalom kapcsolódik leginkább a jobb teljesítményhez ebben a csapatban?”

Gyorsan megtalálhatja a korábbi visszajelzéseket az Enterprise Search segítségével: Keressen konkrét pillanatokat, például „ügyfélpanaszok”, „prezentációs készségek” vagy „vezetői fejlesztés” a dokumentumok, feladatok és jegyzetek között. Keressen konkrét pillanatokat, például „ügyfélpanaszok”, „prezentációs készségek” vagy „vezetői fejlesztés” a dokumentumok, feladatok és jegyzetek között.

Válassza ki a munkához legalkalmasabb modellt: Használjon különböző LLM-eket a ClickUp BrainGPT-ben, attól függően, hogy egyértelműbb szövegre van szüksége a szakmai fejlesztési tervekhez, vagy kreatív módszerekre a karrierfejlesztési beszélgetések kereteinek kialakításához.

A ClickUp Tasks segítségével tegye a teljesítményre vonatkozó visszajelzéseket cselekvéssé

A visszajelzéseket alakítsa át megvalósítható feladatokká, hogy a ClickUp Tasks segítségével folyamatos munkavállalói fejlődést érjen el

Amikor egy alkalmazott teljesítményértékelés során visszajelzést kap, például hogy javítsa a kapcsolattartást az érdekelt felekkel, azonnal létrehozhat egy feladatot, például „A következő hónapban vegyen részt hetente egy funkcióközi értekezleten”.

A ClickUp Tasks integrálódik a naptárakkal és emlékeztetőkkal, biztosítva, hogy a követő intézkedések prioritást élvezzenek. Ezáltal a munkavállalói fejlesztés folyamatos és nyomon követhető lesz, ahelyett, hogy egyszeri értékelésekre korlátozódna.

Íme egy rövid vizuális útmutató arról, hogyan lehet prioritásokat rendelni a ClickUp feladatokhoz, hogy jobban megtervezhesse a munkanapját:

Szabványosítsa az adatbeviteleket a ClickUp visszajelzési sablonjaival

Ha az alkalmazottak visszajelzései különböző formátumokban érkeznek (dokumentumok, e-mailek, csevegési jegyzetek), nehéz összehasonlítani a teljesítményértékeléseket vagy felismerni a közös készségfejlesztési hiányosságokat.

Ilyen esetekben a ClickUp képzési terv sablonjai segíthetnek Önnek ismétlődő visszajelzési sablonok készítésében teljesítményértékelések, kollégák általi értékelések vagy önértékelésekhez.

Kezdje a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon használatával, hogy következetes munkavállalói elkötelezettségi adatokat gyűjtsön, majd futtasson strukturált értékelési ciklusokat a ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével, hogy az önértékelések és a vezetői visszajelzések ugyanazt a folyamatot kövessék.

Miután megkapta a szükséges információkat, a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonja segít ezeket a betekintéseket egy tényleges fejlesztési tervvé alakítani, amelyet idővel nyomon követhet.

Ez az egyéni fejlesztési terv sablon lehetővé teszi személyre szabott fejlesztési tervek készítését azáltal, hogy a teljesítményértékeléseket és a kollégák visszajelzéseit egy feladatkezelő szoftverbe egyesíti.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen fel a jövőre felkészült tehetségeket, és támogassa a karrierfejlődést a ClickUp alkalmazottak fejlesztési terv sablonjával.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen 30/60/90 napos fejlesztési terveket az új alkalmazottak számára, amelyek kapcsolódnak a képzési programokhoz és a korai munkateljesítmény-célokhoz.

Készítsen előkészítési terveket, amelyek a teljesítményértékelés visszajelzéseit készségi mérföldkövekké és eredményekké alakítják.

Támogassa a szerepkörök közötti átmenetet azáltal, hogy világos ütemtervvel vázolja fel a jelenlegi és jövőbeli szerepkörökhöz szükséges készségek fejlesztését.

Vezessen vezetői fejlesztési programokat menedzser-ellenőrzésekkel, munkatársi visszajelzésekkel és haladás-ellenőrzési pontokkal.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg az alkalmazottak fejlesztési terveit egyéni mezők , állapotok és nézetek segítségével, hogy minden csapattag rendelkezzen egyértelmű tervvel és ütemtervvel.

ClickUp Knowledge Management segítségével gyorsabban válaszolhat a gyakran ismétlődő HR-kérdésekre a dokumentumokban, feladatokban és csevegésekben. segítségével gyorsabban válaszolhat a gyakran ismétlődő HR-kérdésekre a dokumentumokban, feladatokban és csevegésekben.

Rögzítsen aszinkron képzési bemutatókat és coaching útmutatókat a ClickUp Clips segítségével, és kommenteljen közvetlenül a felvételre.

A ClickUp Docs Hub segítségével gyorsan megtalálhatja a szabályzatokat, az új munkavállalók beilleszkedését segítő anyagokat és a képzési anyagokat egy helyen.

Használja a ClickUp Enterprise Search funkciót, ha gyorsan szüksége van kontextusra, és keresni szeretne a munkában és a kapcsolódó eszközökben.

Szabványosítsa a visszajelzési folyamatokat a ClickUp Forms testreszabható sablonjaival.

A ClickUp korlátai

Mélyebb tanulási görbe az első használatkor

Lehet, hogy több funkciót tartalmaz, mint amennyire szüksége van, ha csak egy alapvető alkalmazotti fejlesztési eszközt szeretne.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Ez a G2-vélemény kiemelte:

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében.

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében.

2. Lattice (A legjobb célorientált alkalmazotti fejlesztéshez és teljesítmény-összehangoláshoz)

via Lattice

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a HR-vezetők szembesülnek, az alkalmazottak fejlődésének összehangolása az üzleti prioritásokkal. Mivel a visszacsatolási ciklusok egymástól független eszközök között oszlanak meg, a fejlesztési beszélgetések nem következetesek.

A Lattice ezt úgy oldja meg, hogy a teljesítménymenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettséget egy célkövető alkalmazásba integrálja. A vezetők strukturált egyéni megbeszéléseket folytathatnak, egyértelmű OKR-ekkel fejlesztési terveket készíthetnek és 360 fokos visszajelzéseket gyűjthetnek, mindezt egy központi felületen.

A Lattice legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott fejlesztési terveket, amelyek összehangolják a karrier céljait a vállalat céljaival.

Állítson be és kövessen nyomon OKR-eket és személyes célokat vizuális haladási mutatókkal és csapat szintű összehangolással.

Lehetővé teszi a 360 fokos visszajelzést és a valós idejű elismerést, hogy könnyen azonosíthassa a fejlesztendő területeket.

Végezzen testreszabható teljesítményértékeléseket és egyéni megbeszéléseket automatizált ütemezéssel és jegyzetek rögzítésével.

Használja az alkalmazottak pulzusfelméréseit és az elkötelezettségi elemzéseket a képzési programok és a fejlesztési prioritások meghatározásához.

Osztja fel a csapatokat szerepkör vagy osztály szerint, hogy személyre szabhassa a fejlesztési útvonalakat és pontosan mérhesse az előrehaladást.

A rács korlátai

A teljesítmény sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A mobilalkalmazás funkcionalitása a desktophoz képest korlátozottabb.

Az integráció beállítása további időt és erőfeszítést igényelhet.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 USD/hó felhasználónként

Alapok: 11 USD/hó felhasználónként

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (190+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Lattice-ről?

Ez a Capterra-értékelés a következőket tartalmazza:

Ez a rendszer nagyon hasznosnak bizonyult számomra. Kiváló struktúrát biztosít az egyéni megbeszélések kezeléséhez, és garantálja, hogy a csapattagok visszajelzései mind Ön, mind pedig a vezetője számára elérhetők legyenek.

Ez a rendszer nagyon hasznosnak bizonyult számomra. Kiváló struktúrát biztosít az egyéni megbeszélések kezeléséhez, és garantálja, hogy a csapattagok visszajelzései mind Ön, mind pedig a vezetője számára elérhetők legyenek.

3. 15Five (A legjobb a folyamatos visszajelzés és a coaching-alapú fejlesztési kultúra kialakításához)

via 15Five

A HR számára az egyik legnagyobb kihívás a teljesítményértékelések folyamatos fejlesztéssé alakítása.

Ez az inkonzisztencia abból adódik, hogy a visszajelzések szórványosak, az elismerés rendszertelen, és a coaching gyakran hatástalan.

A 15Five ezt úgy oldja meg, hogy a teljesítménymenedzsmentet folyamatos, együttműködésen alapuló folyamattá alakítja. Összevonja az elkötelezettségi felméréseket, a coaching eszközöket, az OKR nyomon követést és az elismerési funkciókat, hogy segítsen a HR-csapatoknak és a vezetőknek összehangolni a munkavállalók fejlesztését a mindennapi munkával.

A platform beépített sablonokat is tartalmaz az egyéni megbeszélésekhez és a szerepkörök tisztázásához, így könnyebb meghatározni az elvárásokat és rendszeresen visszajelzést adni.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Határozzon meg egyértelmű karrierutakat és fejlesztési terveket heti egyéni megbeszélések és a növekedésre fókuszáló sablonok segítségével.

Kövesse nyomon az OKR-eket és a személyes célokat a csapatokban, majd kapcsolja össze az előrehaladást a teljesítményértékelésekkel és visszajelzésekkel.

Tegye lehetővé a folyamatos coachingot olyan bejelentkezési eszközökkel, amelyek segítenek a vezetőknek az alkalmazottaknak a kihívások és sikerek áthidalásában.

Használjon munkavállalói elkötelezettségi felméréseket és hőtérképeket, hogy felismerje a motiváció csökkenésének korai jeleit, és reagáljon a visszajelzésekre.

Ösztönözze a kollégák elismerését nyilvános „High Fives” segítségével, hogy megünnepeljék a sikereket és javítsák a hangulatot.

Végezzen strukturált, átlátható teljesítményértékeléseket saját, kollégák és vezetők visszajelzései alapján, hogy támogassa a holisztikus fejlődést.

A 15Five korlátai

Hiányoznak az alapvető HRIS funkciók, mint például a bérszámfejtés vagy a juttatások kezelése.

Gyakran küld e-mailes értesítéseket, amit egyes felhasználók zavarónak találnak.

Költséges lehet kis csapatok számára, amelyek csak alapvető visszajelzésekre vagy alkalmazotti elkötelezettségi mutatókra van szükségük.

15Five árak

Engage : 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Perform : 11 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

15Five értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (1840+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (890+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a 15Five-ról?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A heti bejelentkezések egyszerű, de hatékony módszerek arra, hogy személyesen és szakmailag is kapcsolatban maradjunk egymással. A vezetők valós időben betekintést nyerhetnek a csapat hangulatába és kihívásaiba, ami segít nekünk proaktívabbak és támogatóbbak lenni.

A heti bejelentkezések egyszerű, de hatékony módszerek arra, hogy személyesen és szakmailag is kapcsolatban maradjunk egymással. A vezetők valós időben betekintést nyerhetnek a csapat hangulatába és kihívásaiba, ami segít nekünk proaktívabbak és támogatóbbak lenni.

4. Trainual (A legjobb szabványosított képzéshez és folyamatok dokumentálásához)

via Trainual

A gyorsan növekvő csapatok gyakran küzdenek az inkonzisztens beilleszkedéssel és a szétszórt szabványos működési eljárásokkal (SOP), ami ismétlődő kérdésekhez vezet.

A központi tudásbázis hiányában az értékes szakértelem az egyének fejében marad, ahelyett, hogy a vállalkozással együtt növekedne.

A Trainual ezt úgy oldja meg, hogy minden folyamatot, irányelvet és szerepkörrel kapcsolatos felelősséget kereshető, nyomon követhető dokumentációvá alakít. Az új munkavállalók beillesztésétől a frissített protokollok bevezetéséig a csapatok egy megismételhető rendszert kapnak, amelynek segítségével következetesen képezhetik a munkatársakat, biztosíthatják a felelősségvállalást és csökkenthetik a vezetők felügyeleti feladatait.

A Trainual legjobb funkciói

Készítsen lépésről lépésre haladó képzési kézikönyveket beágyazott videókkal, kvízekkel és ellenőrzőlistákkal.

Rendeljen tartalmakat szerepkör, osztály vagy csapat szerint, hogy biztosítsa a releváns hozzáférést és a haladás nyomon követését.

Automatizálja az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát határidőkkel és emlékeztetőkkal.

Kövesse nyomon a tudás megőrzését értékelések és tanfolyamok elvégzésével.

Használjon sablonokat a szabályzatokhoz, a szerepkörökhöz, az SOP-khoz és a megfelelőségi munkafolyamatokhoz.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a BambooHR és a Gusto, hogy zökkenőmentesen szinkronizálja a szerepeket és a felhasználókat.

A Trainual korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentési műszerfalakon

A dokumentáció naprakészen tartása folyamatos erőfeszítést igényelhet.

Leginkább kis- és közepes méretű csapatok számára alkalmas; nagyobb vállalkozásoknak fejlett elemzési funkciókra lehet szükségük.

Trainual árak

Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (950+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (490+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trainualról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

Az informális tudást formális, strukturált tartalommá alakítva olyan ismételhető folyamatokat hoztunk létre, amelyek támogatják a szervezet egészében az egységességet és a minőséget. A Trainual mindennapi eszközzé vált számunkra.

Az informális tudást formális, strukturált tartalommá alakítva olyan ismételhető folyamatokat hoztunk létre, amelyek támogatják a szervezet egészében az egységességet és a minőséget. A Trainual mindennapi eszközzé vált számunkra.

5. Docebo (A legjobb vállalati szintű, AI-alapú tanulási személyre szabáshoz)

via Docebo

Amikor a HR és az L&D csapatok megpróbálják kiterjeszteni a képzést a különböző részlegekre vagy globális csapatokra, gyakran szembesülnek szétszórt tartalommal és korlátozott betekintéssel a program hatékonyságába. A hagyományos LMS platformok nem alkalmasak a személyre szabott, skálázható tanulásra, amely valódi üzleti eredményekhez kapcsolódik.

A Docebo ezt a problémát egy moduláris, mesterséges intelligenciával működő platformmal oldja meg, amely minden egyes munkavállaló pályafutási tervéhez alkalmazkodik.

Az új munkavállalók beillesztésétől és a szabályoknak való megfeleléstől az értékesítés támogatásáig és a tehetségek fejlesztéséig, ez a tehetségmenedzsment szoftver automatizálást és elemzéseket használ, hogy vonzó, mérhető tanulást biztosítson nagy léptékben.

A Docebo legjobb funkciói

Hozzon létre mesterséges intelligenciával vezérelt tanulási útvonalakat, amelyek személyre szabottak az alkalmazottak szerepeihez, készséghiányaihoz és szakmai céljaihoz.

Skalálható tartalmakat biztosíthat a Docebo piacterén, belső könyvtáraiban és a felhasználók által létrehozott forrásokban.

Tegye lehetővé a gamifikációt jelvényekkel, ranglistákkal és jutalmakkal, hogy ösztönözze az elkötelezettséget.

Kövesse nyomon a tanulás hatását fejlett jelentések, irányítópultok és üzleti eredmények feltérképezése segítségével.

Többnyelvű támogatást és SSO-t kínál, hogy biztosítsa a globális csapatok hozzáférhetőségét és biztonságát.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Microsoft Teams és a HRIS platformok, hogy összekapcsolt tanulási élményt nyújtson.

A Docebo korlátai

Az árak nem átláthatóak, és kisebb csapatok számára magasak lehetnek.

Inkább a vállalaton belüli képzésekre optimalizált, mint harmadik fél képzési viszonteladókra.

Egyes jelentési és adminisztrációs beállítási funkciók megtanulása nehezebb.

Docebo árak

Egyedi árazás

Docebo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (730+ értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Docebo-ról?

Ez a G2-vélemény a következőket tartalmazza:

A platform rugalmasságot biztosít a tanulási élmény nyújtásában, és gyakori hibák vagy összeomlások nélkül működik – a stabilitás nagyon fontos számunkra a szervezetben.

A platform rugalmasságot biztosít a tanulási élmény nyújtásában, és gyakori hibák vagy összeomlások nélkül működik – a stabilitás nagyon fontos számunkra a szervezetben.

6. Culture Amp (A legjobb az alkalmazottak visszajelzéseinek értelmes intézkedésekhez való kapcsolásához)

via Culture Amp

Sok vállalat végez elkötelezettségi felméréseket, de sokuknak nehézséget okoz a visszacsatolási ciklus hatékony lezárása. Világos felelősségi körök, nyomonkövetési tervek és valós idejű láthatóság nélkül a felmérési eredmények gyakran elsüllyednek a műszerfalak között. Ez aláássa a munkavállalók bizalmát, és a visszajelzéseket a változás motorjává válás helyett egy egyszerű ellenőrző lista kitöltésévé teszi.

A Culture Amp kitölti ezt az űrt. Segít a HR-csapatoknak magas színvonalú visszajelzéseket gyűjteni és azok alapján cselekedni a fejlesztéshez, a teljesítménymenedzsmenthez és a célkitűzéshez beépített eszközök segítségével.

Az eredmény: egy platform, amely az alkalmazottak hangulatát mérhető előrelépéssé alakítja.

A Culture Amp legjobb funkciói

Indítson tudományosan alátámasztott elkötelezettségi, beilleszkedési és DEI (sokszínűség, méltányosság és befogadás) felméréseket testreszabható sablonokkal.

Lehetővé teszi a vezetők által vezetett egyéni megbeszéléseket, a célok összehangolását és a folyamatos visszajelzéseket a teljesítménymodulok segítségével.

Kövesse nyomon a fejlesztési célokat strukturált 360°-os visszajelzésekkel és személyre szabott cselekvési tervekkel.

Hozzáférés a Culture Amp Skills Coach mikro-tanulási könyvtárában található válogatott tanulási tartalmakhoz.

Hasonlítsa össze az elkötelezettségi pontszámokat az iparágak és a demográfiai adatok között, hogy felismerje az erősségeket és a kockázatokat.

A Culture Amp korlátai

A jelentések testreszabása a hagyományos BI eszközökhöz képest korlátozott.

A nagyvállalatok esetében a bevezetés időigényes lehet.

Nincs beépített LMS a fejlett tanulási folyamatokhoz (integráció szükséges)

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (1510+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Culture Amp-ről?

Ez a Capterra-értékelés megosztotta:

Hiszek a Culture Amp céljában, hogy az alkalmazottak elkötelezettségét, a célok kitűzését, a teljesítménymenedzsmentet és a szervezeti kultúra fejlesztését egy átfogó fejlesztési zónába egyesítse.

Hiszek a Culture Amp céljában, hogy az alkalmazottak elkötelezettségét, a célok kitűzését, a teljesítménymenedzsmentet és a szervezeti kultúra fejlesztését egy átfogó fejlesztési zónába egyesítse.

7. Zavvy by Deel (A legjobb AI-alapú csapatfejlesztéshez és teljesítménymenedzsmenthez)

via Zavvy

A legtöbb HR-platform feltételezi, hogy a vezetők fogják ösztönözni a fejlesztést. A Deel Zavvy tudja, hogy ez gyakran nem így van.

Legyen szó elmaradt teljesítményértékelésekről, homályos karrierutakról vagy kihagyott egyéni megbeszélésekről, a személyzetfejlesztés legnagyobb akadálya a nem megfelelő végrehajtás.

A Deel által fejlesztett Zavvy ezt a beépített mesterséges intelligenciával oldja meg, amely elvégzi a nehéz munkát: karrierutak kidolgozása, értékelési ciklusok automatizálása, visszacsatolási ciklusok ösztönzése és felmérések készítése anélkül, hogy a HR-nek folyamatosan nyomon kellene követnie.

A Zavvy eltávolítja az üres lapok okozta súrlódást és közvetlenül csatlakozik a Slackhez, így segítve a csapatokat a növekedés megvalósításában. Valós idejű adatokat, elkötelezettségi betekintést és strukturált tanulási programokat kap, amelyek valóban működnek – mert a rendszer futtatja őket.

Megjegyzés: Azóta a Deel HR platformja, az Engage néven új márkanév alatt működik.

A Deel Zavvy legjobb funkciói

Automatizálja a teljesítményértékeléseket, a 360°-os visszajelzéseket és a valós idejű elismeréseket.

Hozzon létre AI-generált karrierutakat, képzési modulokat és felmérési kampányokat.

Kövesse nyomon a belső mobilitást, és határozza meg a készségalapú növekedési keretrendszereket.

Indítson el személyre szabott tanulási útvonalakat peer-to-peer tanulással és a szabályok betartásának nyomon követésével.

Használja a HR Slack bővítményeket a szabadságok, dicséretek, szervezeti ábrák, ajánlások és felmérések kezeléséhez.

A Deel Zavvy korlátai

Az AI funkciók felügyeletet igényelhetnek a tartalom relevanciájának biztosítása érdekében.

Az árak gyorsan emelkednek a komplex, több modulból álló igényű csapatok esetében.

Egyes fejlett funkciók kiegészítők, például a Deel Compensation vagy a Workforce Planning mögött rejtőznek.

Zavvy by Deel árak

Deel Engage: 20 USD/hó felhasználónként

Zavvy by Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (12 340+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (3890+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Deel Zavvy-járól?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A Deel segítségével könnyen megszerezheti a problémák megoldásához szükséges információkat és támogatást, és valós időben felhasználhatja a felhasználók visszajelzéseit az egyes felhasználási esetekhez.

A Deel segítségével könnyen megszerezheti a problémák megoldásához szükséges információkat és támogatást, és valós időben felhasználhatja a felhasználók visszajelzéseit az egyes felhasználási esetekhez.

8. TalentLMS (A legjobb gyors, skálázható képzési bevezetésekhez, minimális beállítással)

via TalentLMS

Sok LMS platform hatékony, de nem túl praktikus. Hetekig tartó konfigurációt, speciális IT-támogatást és meredek tanulási görbét igényelnek mind az adminisztrátorok, mind a tanulók számára. A gyorsan változó HR- és L&D-csapatok számára ez a komplexitás késedelmet okoz, ami megakadályozza az alkalmazottak beilleszkedését, a megfelelőségi képzést és a készségfejlesztést.

A TalentLMS egy olyan platformmal oldja meg ezeket a kihívásokat, amely az első naptól kezdve intuitív. Technikai szakértelem nélkül is perceken belül létrehozhat, kioszthat és elindíthat vonzó tanfolyamokat.

Mesterséges intelligenciával működő tartalomkezelő eszközökkel, mobil hozzáféréssel és hatékony automatizálással mind kis csapatok, mind nagyvállalatok számára alkalmas.

A TalentLMS legjobb funkciói

Gyorsan készíthet és indíthat el tanfolyamokat a drag-and-drop tartalommal, AI-generált tesztekkel és automatikus fordítási funkciókkal.

A beépített automatizálási funkciók segítségével automatikusan rendeljen hozzá képzéseket a felhasználói szerepkörök, tevékenységek vagy készséghiányok alapján.

Tegye lehetővé a képzést útközben egy reszponzív mobilalkalmazással iOS és Android rendszerekhez.

Figyelje a tanulók teljesítményét egyedi jelentések, szűrők és haladási műszerfalak segítségével.

Globális méretű bővítés több mint 40 nyelv támogatásával, márkás aldomainokkal (fiókokkal) és SSO integrációkkal.

A TalentLMS korlátai

Ingyenes csomag

Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák a testreszabási és márkaépítési lehetőségeket.

Az élő csevegés és a telefonos ügyfélszolgálat csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

TalentLMS árak

Core : 149 USD/hó

Grow : 299 USD/hó

Pro : 579 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

TalentLMS értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (580+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a TalentLMS-ről?

Ez a Capterra-értékelés a következőket tartalmazza:

A tanfolyamokat a nulláról kezdhetem, a tartalmat számos médiaeszköz segítségével testreszabhatom, nyomon követhetem a tanulók előrehaladását, teszteket szervezhetek, valamint szabályokat és jogosultságokat állíthatok be. Nagyon könnyű használni, még akkor is, ha nem ismerem a módját.

A tanfolyamokat a nulláról kezdhetem, a tartalmat számos médiaeszköz segítségével testreszabhatom, nyomon követhetem a tanulók előrehaladását, teszteket szervezhetek, valamint szabályokat és jogosultságokat állíthatok be. Nagyon könnyű használni, még akkor is, ha nem ismerem a módját.

9. Mesh AI (A legjobb AI-vezérelt növekedési tervekhez és folyamatos teljesítménynöveléshez)

via Mesh AI

A fejlesztési tervek gyakran táblázatokban vagy HR-rendszerekben találhatók, amelyeket a vezetők ritkán néznek át.

Ennek eredményeként az alkalmazottak fejlesztési céljai homályosak maradnak, a teljesítményről szóló beszélgetések következetlenek lesznek, és a karrierfejlődés elszakad a mindennapi munkától.

A Mesh AI ezt úgy oldja meg, hogy az AI-t beépíti a munkavállalói fejlesztés középpontjába. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy személyre szabott fejlődési terveket hozzanak létre, folyamatosan nyomon kövessék az előrehaladást, és a mindennapi visszajelzéseket összekapcsolják a hosszú távú karrier célokkal.

A Mesh ösztönzőkkel, bejelentkezésekkel és mesterséges intelligencia által generált javaslatokkal segíti a HR-csapatokat az alkalmazottak fejlesztésének skálázásában, anélkül, hogy adminisztratív terheket okozna.

A Mesh AI legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott fejlődési terveket, amelyek összhangban vannak a jelenlegi és jövőbeli szerepekkel.

Használja az AI-t, hogy a munkavállalók karrierterveinek alapján tanulási célokat, projekteket és szerepkörrel kapcsolatos elvárásokat javasoljon.

Integrálja a fejlesztési beszélgetéseket a folyamatos teljesítményértékelésekbe, az egyéni megbeszélésekbe és a kollégák visszajelzéseibe.

Intelligens ösztönzőket generáljon a vezetők számára, hogy a fejlesztési tervek aktívak és relevánsak maradjanak.

Szerezzen betekintést az alkalmazottak fejlődésébe a csapatok, vezetők vagy funkciók szerint szegmentált irányítópultok segítségével.

A Mesh AI korlátai

Még mindig fejlődőben van az integráció terén a szélesebb HRIS ökoszisztémákkal.

Lehet, hogy kezdeti coachingra lesz szükség azoknak a vezetőknek, akik nem ismerik a folyamatos teljesítményértékelési munkafolyamatokat.

A karrierpályák testreszabási lehetőségei folyamatosan fejlődnek

Mesh AI árak

Alapok : 4 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 8 USD/hó felhasználónként

Excellence: 12 USD/hó felhasználónként

Mesh AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Mesh AI-ról?

Ez a G2-vélemény kiemelte:

Lehetőséget ad az önértékelésre, ami segít önmagunk elemzésében, és lehetővé teszi, hogy olyan személyeket jelöljünk, akiknek értékelését szeretnénk. Ez kényelmessé teszi az értékelési folyamatot, és lehetővé teszi, hogy kollégáitokat méltányosan értékeljétek.

Lehetőséget ad az önértékelésre, ami segít önmagunk elemzésében, és lehetővé teszi, hogy olyan személyeket jelöljünk, akiknek értékelését szeretnénk. Ez kényelmessé teszi az értékelési folyamatot, és lehetővé teszi, hogy kollégáitokat méltányosan értékeljétek.

10. iSpring Learn (A legjobb a gyors tanfolyamok bevezetéséhez és a mobilbarát alkalmazotti képzéshez)

via iSpringLearn

Sok HR-csapat küzd azzal, hogy gyorsan elindítsa az alkalmazotti fejlesztési programokat a korlátozott tartalom, a lassú bevezetési ciklusok vagy az oktatási tervezési erőforrások hiánya miatt.

Ez késlelteti az új munkatársak beilleszkedését, következetlen képzési élményeket eredményez, és megnehezíti a munkavállalói fejlesztési célok nyomon követését.

Az iSpring Learn ezt egy plug-and-play tanuláskezelő rendszerrel oldja meg, amely zökkenőmentesen illeszkedik a beépített szerzői eszközhöz, az iSpring Suite-hoz.

A HR és L&D csapatok PowerPoint-prezentációkat SCORM-kompatibilis tanfolyamokká alakíthatnak, interaktív kvízeket készíthetnek és képzési tartalmakat telepíthetnek néhány óra alatt.

Az iSpring Learn legjobb funkciói

Indítsa el gyorsan a képzési programokat a PowerPoint-SCORM konverzió és a beépített sablonok segítségével.

Hozzon létre egyedi fejlesztési terveket készségellenőrző listákkal és gyakorlati mentori nyomon követéssel.

Támogassa az offline hozzáférést natív mobilalkalmazásokon keresztül, valós idejű előrehaladás-szinkronizálással.

Hozzáférés a technikai támogatáshoz a nap 24 órájában, a munkavállalói képzés zavartalan lebonyolítása érdekében.

Készítsen előre elkészített sablonok és szerepjáték-szimulációk segítségével megfelelőségi képzéseket, bevezető képzéseket és soft skill-tartalmakat.

Az iSpring Learn korlátai

A szerzői funkciókhoz az iSpring Suite asztali eszköz szükséges.

Korlátozott integrációs lehetőségek a nagyobb vállalati szintű platformokhoz képest

A felhasználói felület funkcionális, de a modern felhasználók számára elavultnak tűnhet.

iSpring Learn árak

Egyedi árazás

iSpring Learn értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az iSpring Learnről?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

Jó felület, sok lehetőség kiváló minőségű tanfolyamok létrehozására, kényelmesen nyomon követhető az alkalmazottak fejlődése, remek, hogy megvásárolható a csomag, és fantasztikus anyagok hozhatók létre.

Jó felület, sok lehetőség kiváló minőségű tanfolyamok létrehozására, kényelmesen nyomon követhető az alkalmazottak fejlődése, remek, hogy megvásárolható a csomag, és fantasztikus anyagok hozhatók létre.

11. LearnUpon (A legjobb megoldás többféle célközönség képzéséhez egyetlen, automatizált platformon keresztül)

via LearnUpOn

Sok növekvő vállalat rejtett kihívással szembesül: alkalmazotti fejlesztési céljaikat gyakran megakadályozza az a szükségesség, hogy külön rendszereket kell kezelniük a belső képzés, a partnerek képzése és az ügyfelek oktatása számára.

Ez a széttagolt felépítés megterheli a HR-csapatokat.

A LearnUpon ezt úgy oldja meg, hogy az összes képzési igényt egy intuitív platformon központosítja. Akár új alkalmazottakat vesz fel, partnereket képez, vagy ügyfélakadémiát épít, a LearnUpon segítségével mindent egy helyen kezelhet.

A LearnUpon legjobb funkciói

Képezze alkalmazottait, ügyfeleit és partnereit egy platformon, különálló tanulási portálokon keresztül.

Automatizálja a tanfolyamok kiosztását az alkalmazottak osztálya, vezetője vagy helyszíne alapján.

Testreszabhatja a tanulási utakat és a karrierpályákat karriertérkép-sablonokkal a tartalom gyorsabb létrehozása érdekében.

Kövesse nyomon a tanulók előrehaladását, elkötelezettségét és teljesítményértékeléseit egységes elemzésekkel.

Integrálja HRIS eszközökkel a felhasználói adatok szinkronizálása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében.

A LearnUpon korlátai

Nincs beépített tanfolyam-könyvtár; a tartalmat külön kell létrehozni vagy megvásárolni.

A prémium árak nem feltétlenül alkalmasak a korlátozott költségvetéssel rendelkező kisebb vállalkozások számára.

Leghatékonyabb 400 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára.

LearnUpon árak

Egyedi árazás

LearnUpon értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a LearnUponról?

A Capterra értékelése a következőket emelte ki:

A LearnUpon platformot biztosított számunkra az új munkavállalók beillesztéséhez, a folyamatos fejlesztéshez és a szabályoknak való megfeleléshez szükséges képzéshez munkavállalóink, ügyfeleink és partnereink számára. Az új munkavállalók beillesztését hónapokról hetekre csökkentettük.

A LearnUpon platformot biztosított számunkra az új munkavállalók beillesztéséhez, a folyamatos fejlesztéshez és a szabályoknak való megfeleléshez szükséges képzéshez munkavállalóink, ügyfeleink és partnereink számára. Az új munkavállalók beillesztését hónapokról hetekre csökkentettük.

12. Rise 360 by Articulate (A legjobb gyors, rugalmas tanfolyamkészítéshez, tervezési szakértelem nélkül)

via Rise 360

A legtöbb L&D csapatnak nehézséget jelent a vonzó, mobil eszközökre is alkalmas képzések létrehozása dedikált tervezők nélkül. A hagyományos szerzői eszközök túl bonyolultak lehetnek, a kiszervezés pedig lassítja a szállítást.

Az eredmény gyakran elavult, következetlen képzés, amely nem felel meg a modern tanulási igényeknek.

Az Articulate Rise 360 megoldja ezt a problémát egy egyszerű, webalapú, reszponzív kialakítású szerkesztővel. Blokk alapú felülete megkönnyíti az interaktív, multimédiás tartalmak strukturálását technikai ismeretek nélkül.

Ráadásul az AI funkciók segítségével, amelyekkel órákat lehet tervezni, kvízeket készíteni és képeket létrehozni, a csapatok gyorsabban és következetesebben tudnak kifinomult képzési tartalmakat összeállítani.

A Rise 360 by Articulate legjobb funkciói

Moduláris blokkok segítségével készítsen reszponzív tanfolyamokat szövegek, média és interaktivitás számára.

Használja az AI Assistant szolgáltatást tartalomtervezetek készítéséhez, képek generálásához és tudásellenőrzések létrehozásához a forrásfájlokból.

Válasszon több mint 1000 célkitűzési sablon közül az új munkavállalók beillesztése, a szabályoknak való megfelelés és a soft skill képzés területén.

Testreszabhatja a tanfolyamok témáit és stílusait, hogy azok illeszkedjenek a márkájához.

Valós időben együttműködhet csapattársaival, és összegyűjtheti az érdekelt felek visszajelzéseit a kontextusban.

Gondoskodjon arról, hogy minden tanfolyam zökkenőmentesen működjön asztali számítógépen, táblagépen és mobiltelefonon egyaránt.

Rise 360 by Articulate korlátai

Kevésbé rugalmas a fejlett interaktivitáshoz képest a Storyline-hoz viszonyítva.

A rendelkezésre álló blokkokon túl a vizuális elrendezés feletti korlátozott ellenőrzés

Teljes Articulate 360 előfizetés szükséges.

Rise 360 by Articulate árak

Articulate 360 Standard : 1499 USD/év felhasználónként

Articulate 360 AI: 1749 USD/év felhasználónként

Rise 360 by Articulate értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (690+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Articulate Rise 360-ról?

Ez a G2-vélemény a következőket tartalmazza:

Amit a legjobban szeretek benne, az a sokoldalúsága és a könnyű használata. Akár kezdő, akár tapasztalt oktatási tervező vagy, az Articulate 360 használatának elsajátítása intuitív és egyszerű.

Amit a legjobban szeretek benne, az a sokoldalúsága és a könnyű használata. Akár kezdő, akár tapasztalt oktatási tervező vagy, az Articulate 360 használatának elsajátítása intuitív és egyszerű.

13. Coursera for Business (A legjobb vállalati szintű továbbképzéshez, elit akadémiai tartalommal)

via Coursera for Business

Sok vállalati képzési program nehezen tart lépést a folyamatosan változó iparági szabványokkal. Az alkalmazottak gyakran elveszítik érdeklődésüket, ha a képzési tartalom általánosnak, elavultnak vagy a valós világban szükséges készségektől elrugaszkodottnak tűnik.

A képzés és a relevancia közötti ez a szakadék korlátozza a hatást, különösen nagy léptékben.

A Coursera for Business ezt úgy oldja meg, hogy hozzáférést biztosít több mint 9200 kurzushoz a legjobb egyetemekről és olyan vállalatoktól, mint a Google, a Stanford és az IBM.

Minden méretű csapat számára készült, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gondosan összeállított tanulási útvonalakat, irányított projekteket és szakmai tanúsítványokat kínáljanak.

A Coursera for Business legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 9200 tanfolyamhoz, több mint 1500 projekthez és több mint 150 tanúsítványhoz vezető intézményekből.

Készítsen egyedi tanulási útvonalakat AI-alapú eszközökkel és munkakörspecifikus akadémiákkal.

Integrálja a főbb LMS platformokkal, SSO-val és HRIS eszközökkel a zökkenőmentes bevezetés érdekében.

Használja az AI-alapú coachingot és készségértékeléseket a tanulás személyre szabásához.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan irányítópultokkal, amelyek összekapcsolják a megszerzett készségeket az üzleti eredményekkel.

Helyezze a tanulást a középpontba többnyelvű tartalommal és mobil hozzáféréssel

A Coursera for Business korlátai

Korlátozott lehetőségek a harmadik felek tanfolyamainak tartalmának szerkesztésére vagy testreszabására

Magasabb árak a belső LMS megoldásokhoz képest

Az adminisztrátori irányítópult első használatkor bejelentkezést igényelhet az új felhasználók számára.

Coursera for Business árak

Csapat : 399 USD/év felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coursera for Business értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (460+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (18+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Coursera for Businessről?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A legjobban azt szeretem, hogy a CourseBuilder segítségével gyorsan összeállíthatok, márkázhatok és bevezethetek kiváló minőségű képzési útvonalakat. A Coursera katalógusa globális szakértelmet kínál olyan új témákban, mint az AI, elismert mikro-képesítésekkel, amelyek növelik a tanulók motivációját és foglalkoztathatóságát.

A legjobban azt szeretem, hogy a CourseBuilder segítségével gyorsan összeállíthatok, márkázhatok és bevezethetek kiváló minőségű képzési útvonalakat. A Coursera katalógusa globális szakértelmet kínál olyan új témákban, mint az AI, elismert mikro-képesítésekkel, amelyek növelik a tanulók motivációját és foglalkoztathatóságát.

Munkatársfejlesztési terv példák, amelyeket lemásolhat és testreszabhat 1) 30/60/90 napos terv új alkalmazottak számára Cél: 90 napon belül elérni a független végrehajtást

Készségek: A szerep alapjai, eszközök magabiztos használata, az érdekelt felek alapjai

Feladatok: 1. hét: beilleszkedési ellenőrzőlista → 3 hívás kísérése → 30. napig 1 kis teljesítmény/hét

Sikerességi mutató: 3 teljesített feladat + vezető értékelése ≥ „Megfelel” a 90. napig 2) Előléptetésre való felkészültségi terv (IC → Senior IC) Cél: Mutassa be a következő szintű hatókört és felelősségvállalást

Készségek: Projektvezetés, prioritások meghatározása, csapatok közötti befolyásolás

Feladatok: 1 funkcióközi projekt vezetése, negyedéves mutatókért való felelősség, 1 csapattag mentorálása

Sikerességi mutató: A projekt időben elkészült + mérhető mutató hatása + a kollégák visszajelzései megerősítik a vezetői képességeket. 3) Szerepkör-átállási terv (támogatás → ügyfélsiker) Cél: Áttérés a reaktív támogatástól a proaktív fiókkezelésig

Készségek: Számla tervezés, megújítási kockázat, érdekelt felekkel való kommunikáció

Feladatok: Teljesítsd a termék tanúsítását, legyél társtulajdonosa 5 fióknak, vezess 2 QBR-t a menedzserrel.

Sikerességi mutató: CSAT fenntartása + korábban jelzett megújítási kockázat + vezető jóváhagyása a QBR minőségéről

A növekedés soha nem áll meg a ClickUp segítségével

A tanulásba befektető vállalatok termelékenység, megtartás és elkötelezettség terén felülmúlják versenytársaikat. De itt van a bökkenő: nagyméretű, személyre szabott fejlesztési utak kialakítása nehéz feladat.

A célok elsüllyednek a dokumentumokban, a képzés szétszórt marad, a visszajelzések pedig elvesznek a táblázatokban.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp összekapcsolja a fejlesztési célokat a mindennapi munkával, az OKR-ek meghatározásától és a képzési könyvtárak felépítésétől a haladás nyomon követéséig a műszerfalakon és a teljesítményértékelések automatizálásáig. Minden egy helyen található. Nincs eszközváltás. Nincs kontextusváltás. Csak okosabb növekedés.

Készen áll arra, hogy csapatának megadja a fejlődéshez szükséges struktúrát és támogatást? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!