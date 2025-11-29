Hogyan lehet minimális piacképes terméket (MMP) létrehozni?

Az új AI-modellek gyors piacra dobása során láthattuk, hogy az OpenAI, a Google, a Microsoft és az Amazon célzott értékeket szállítottak. Ezek közül sok úgy tűnik, mintha minimális piacképes termék lenne.

Ha az idő szűkös, nehéz a funkciók teljes spektrumát kiépíteni. Az MMP kiadása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyértelmű, használható előnyt nyújtsanak a valódi felhasználóknak, miközben lehetőséget hagyva a funkcionalitás idővel történő bővítésére.

Ahelyett, hogy a „tökéletes” termékre várnának, a vállalatok tesztelhetik a feltételezéseket, gyűjthetik a visszajelzéseket, és biztosíthatják, hogy minden frissítés közelebb hozza a terméket ahhoz, amire a felhasználóknak valóban szükségük van.

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az MMP, miben különbözik az MVP-től, és lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan lehet létrehozni egy minimálisan értékesíthető terméket (MMP).

⭐️ Kiemelt sablon Használja a ClickUp Minimum Viable Product Template sablont, hogy megfogalmazza hipotéziseit, meghatározza a leghatékonyabb végpontok közötti ügyfélútvonalat, és piacra dobjon egy termékét. Gyorsan haladhat előre a minőség romlása nélkül, és egyértelmű útmutatást kap az MVP-tanulástól a minimálisan értékesíthető termék elkészítéséig. Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a legkisebb, piacra dobható szeletet, amely az MMP-hez vezet, a ClickUp Minimum Viable Product Template segítségével.

Mi az a minimálisan értékesíthető termék (MMP)?

A minimálisan értékesíthető termék az ötletének legkisebb változata, amely valódi értéket nyújt és fizető ügyfeleknek kínálható. Ez csak az alapvető funkciókat és a legfontosabb jellemzőket tartalmazza.

A cél az, hogy a korai vásárlóknak valami értelmeset nyújtsunk, ahelyett, hogy egy befejezetlen demót adnánk nekik.

Gyakran keverik azonban az MVP-vel (Minimum viable product, minimálisan életképes termék), ami kísértetiesen hasonlóan hangzik. Tisztázzuk ezt a kérdést.

Tudta-e, hogy: A Pendo termék-benchmark jelentése szerint a beépített funkciók körülbelül 80%-a soha nem éri el a jelentősebb elterjedtséget. Ez arra ösztönöz, hogy csak annyi funkciót szállítson, amennyi az emberek által ténylegesen használt alapvető funkcionalitást biztosítja, majd tanuljon abból, hogy mit tesznek ezután.

Az MMP és az MVP meghatározása

Egy apró foglalási alkalmazás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy időpontot válasszanak, e-mailben megerősítsék a foglalást, és az alkalmazáson belül fizessenek. Ezzel megoldja az egész feladatot egy konkrét eredmény elérése érdekében. Ez egy MMP, mert ma már piacképes.

Ugyanez a csapat korábban készített egy verziót, amely csak a rendelkezésre álló időpontokat mutatta és rögzítette az érdeklődést. Ez megmutatta nekik, mely időpontokat preferálják az emberek, de senki sem tudott foglalást végrehajtani. Ez egy MVP volt, mert elsősorban a felhasználói érdeklődés megismerésére és megértésére szolgált.

A céljuk eltérő. Az egyik a tanulás, tesztelés és fejlesztés céljából készült. A másik pedig azért, hogy már most értéket teremtsen. Tehát miben különböznek egymástól a gyakorlatban? Nézzünk meg egy egyszerű táblázatot.

Aspektus Minimálisan életképes termék (MVP) Minimális piacképes termék (MMP) Elsődleges cél Ellenőrizze az ötletet és csökkentse a bizonytalanságot azáltal, hogy minimális befektetéssel teszteli a legfontosabb feltételezéseket. Készítsen olyan használható megoldást, amelyért a vásárlók hajlandóak fizetni, és amely fenntartható bevételt generál. Hatály A legkockázatosabb feltételezések teszteléséhez szükséges minimális funkciók; szándékosan durva és hiányos, hogy maximalizálja a tanulási sebességet. A teljes, kielégítő felhasználói élményt biztosító alapvető funkciók; elég kifinomult ahhoz, hogy versenyképes legyen a piacon. Célközönség A korai felhasználók és tesztelők hajlandóak használni a még nem teljesen kész termékeket, cserébe a befolyásért és a korai hozzáférésért. Az első vásárlók megbízhatóságot, minőséget és olyan terméket várnak, amely teljes körűen megoldja problémájukat. Sikerjelzés A használati mintákból, felhasználói interjúkból és visszajelzésekből nyert kvalitatív betekintés megmutatja, hogy a alapvető probléma valódi-e. A fizetett konverziók, a megtartási arányok, az ajánlások és a bevételekhez hasonló mennyiségi mutatók bizonyítják a piaci alkalmasságot. Következő lépés Ismételje meg a termék-piac illeszkedés elérését a funkciók finomításával, az irányváltással vagy a kapcsolódó problémák validálásával. Bővítse stratégiailag a funkciókat a piaci részesedés növelése, az érték mélyítése és az ügyfélszerzés bővítése érdekében.

A termék „piacképességét” meghatározó kulcsfontosságú elemek

2024 januárjában a The Browser Company egy konkrét ígérettel indította el az Arc Search alkalmazást iPhone-ra. Írjon be egy kérdést, és a Browse for Me funkció egy áttekinthető eredményoldalt hoz létre, hogy gyorsan megkapja a választ.

A csapat egy nyílt béta verzió után Androidra is kiterjesztette a terméket, és olyan átgondolt funkciókat adott hozzá, mint a hangalapú keresés. Ez egy jó példa egy minimálisan értékesíthető termékre, amelyet kis, minimálisan értékesíthető funkciók követnek, amelyek mélyítik az értékét.

Íme, mit tanít ez nekünk, és hogyan alkalmazhatjuk:

Szállítson teljes eredményt , amely az első lépéstől a befejezésig önállóan működik, így a korai felhasználók úgy érzik, hogy megbízhatnak a kezdeti verzióban.

Tartson meg csak annyi funkciót , amennyi ahhoz szükséges, hogy egyértelműen elérje ezt az eredményt, ami lerövidíti a fejlesztési időt és biztosítja a magas minőséget ott, ahol az a legfontosabb.

Tegye zökkenőmentessé az első futást a regisztrációtól a sikerig, hogy a alapvető funkciók könnyen megbízhatóak és megoszthatók legyenek.

Mutasson egyszerű árazást vagy egyértelmű fizetési módot, ha bevételt szeretne generálni, így az érték zökkenőmentesen döntéssé válik.

Gyűjtsön visszajelzéseket gyors kérdések és egyszerű elemzések segítségével, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a további funkciókról.

Tervezzen kis, önálló funkciókat a jövőbeli kiadásokhoz , így a termékfejlesztési folyamat stabil marad és elkerülhető a túlterheltség.

Figyelje a piaci kereslet jeleit, például az ismételt használatot, az ajánlásokat és a korai frissítéseket, hogy tudja, mikor kell befektetnie a következő kulcsfontosságú funkciókba.

Miért javítja az MMP keretrendszer a bevezetés eredményeit?

Az MMP kidolgozása segít abban, hogy őszinte maradjon az értékkel kapcsolatban. A legjobb az egészben, hogy csökkenti a pazarlást, lerövidíti a fejlesztési időt, és a jövőbeli termékfejlesztést a valós kereslethez köti.

💚 Ez egy kedvesebb módszer a fejlesztésre, mert tiszteletben tartja mind a felhasználókat, mind a csapatot.

via ClickUp Brain

Hogyan olvassa ezt:

Kezdje a problémával és azzal, hogy kiket szolgál ki. Térképezze fel azokat a lényeges funkciókat, amelyek egy teljes eredményt hoznak létre a alapvető funkcionalitással. Csökkentse a minimálisra, majd építsen egy kicsi, funkcionális verziót, amelyet valódi emberek használhatnak. Indítsa el a terméket az első felhasználók számára, gyűjtsön visszajelzéseket, és figyelje az egyszerű jelzéseket, mint például az aktiválás és a fizetett használat. Használja ezeket az információkat a következő minimálisan piacképes funkciók megtervezéséhez és a jövőbeli kiadások összeállításához.

Miért fontos az MMP-megközelítés a termékfejlesztésben?

Íme, miért változtathatja meg a minimálisan értékesíthető termék a termékfejlesztési folyamat ritmusát.

1. Csökkenti a bevételek eléréséhez szükséges időt

Az MMP lerövidíti az ötlettől a bevételig vezető utat azáltal, hogy csak a szükséges funkciókkal ellátott, teljes értékű terméket szállít. Így elkerülheti a ritkán használt extrák hónapokig tartó fejlesztését, és hamarabb elkezdhet tanulni a valódi vásárlásokból.

Az elit szoftvercsapatok gyorsabban érnek el bevételt azáltal, hogy növelik a telepítési gyakoriságot és lerövidítik az átfutási időt, két szokást, amelyet a DORA-jelentés kiemel, és amely ezeket a gyakorlatokat a jobb teljesítményhez köti.

Ráadásul, ha a hatókört egy piacképes szeletre korlátozza, akkor csökkenti a költséges kiadások túllépésének kockázatát is, ami megakadályozza a pénzforgalom leállását.

A csapatok egyszerűsíthetik az egész folyamatot integrált munkamenedzsment eszközökkel, amelyek ötvözik a dokumentációt, a tervezést és az elemzést.

A mai vásárlók körültekintőbbek. A Deloitte folyamatos Consumer Signals felmérése szerint a globális válaszadók 74%-a továbbra is aggódik a mindennapi árak miatt, és sokan olyan taktikákat alkalmaznak, mint például csak a legszükségesebb termékek vásárlása.

Ilyen körülmények között a fizetési hajlandóságot nem felmérések, hanem tettek bizonyítják.

Az MMP lehetővé teszi, hogy egyértelmű értékígéretet teszteljen egyszerű vásárlási útvonalon keresztül, így az ár és a funkciók valós viselkedés alapján kerülnek validálásra.

Megtudhatja, melyik csomagokat vagy csomagokat választják az emberek, hol haboznak, és mit nem hajlandók megfizetni. Ezek a jelek megbízhatóbbak, mint a hipotetikus érdeklődés, és iránymutatásul szolgálnak az árazáshoz, a csomagoláshoz és a következő minimálisan piacképes funkciókhoz.

📖 Olvassa el még: Hogyan javíthatja termékmarketing-stratégiáját

3. Gyorsabb visszacsatolási ciklusokat tesz lehetővé a korai felhasználókkal

Az egyetlen módja a győzelemnek, ha gyorsabban tanulunk, mint bárki más.

Az MMP ezt valósággá teszi, mert kicsi a felülete és egyértelmű az eredménye.

Láthatja, hol sikeresek az emberek, hol botlanak meg, és mit kérnek legközelebb, anélkül, hogy a felesleges funkciók elterelnék a figyelmét. Minden új verzió egyszerű beszélgetéssé válik a korai felhasználókkal, akik cselekedeteikkel és szavaikkal megmutatják, mi a fontos.

Például, ha egy AI jegyzetelő MMP-t indít, a korai felhasználók imádhatják az automatikus összefoglalásokat, de nehezen boldogulnak a címkézéssel. Lehet, hogy ezután exportálási lehetőségeket kérnek. Ezek a jelzések mutatják, mi a legfontosabb, így először a alapvető funkciókat fejlesztheti. A kevésbé fontos kiegészítések, mint a témák vagy a formázás, várhatnak.

Inkább egy gyors áttekintést szeretne a műszerfalakról? Nézze meg ezt a rövid útmutatót a projektmenedzsment műszerfal létrehozásáról, amelyet aktiváláshoz, megtartáshoz és egyszerű bevételi jelzésekhez használhat:

4. Összehangolja a termék-, marketing- és értékesítési csapatokat a bevezetési célok körül

Az MMP minden csapatnak egy egyszerű ígéretet ad, amely körül összefoghatnak.

A termékmenedzser vagy mérnök rendelkezik az egy eredményt biztosító minimális alapvető funkciókkal. A marketing egyértelmű üzenetet közvetít, amely megfelel a termék tartalmának. Az értékesítés a jelenlegi értéknek megfelelő elvárásokat támaszt, nem pedig a jövőbeli tervnek.

A lényeg nem a címke. Hanem a bevezetéskor megosztott értékdefiníció, valamint az azt követő megosztott mérőszámok.

📌 Példa: Egy munkafolyamat-alkalmazás MMP-jét úgy határozza meg, hogy egy kattintással létrehoz, hozzárendel és befejez egy feladatot, amelyet meg lehet osztani. A marketing a weboldalt erre az egyetlen ígéretre összpontosítja. Az értékesítési bemutatók csak ezt a folyamatot követik, és egy követő hívást kezdeményeznek, hogy a vevő első valódi használati hete után megbeszéljék a kiegészítőket.

Hogyan lehet létrehozni egy minimálisan értékesíthető terméket?

A minimálisan értékesíthető termék (MMP) létrehozása koncentrációt, egyértelműséget és gyorsaságot igényel.

A munka szétszórtasága pedig mindent lelassít: a kutatások egy dokumentumban, a feladatok egy másik alkalmazásban, a bevezetési mutatók pedig táblázatokban találhatók. Egyetlen megbízható forrás nélkül nehéz fenntartani egy világos, mérhető és megvalósítható első kiadást.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

A ClickUp for Product Teams segítségével egy helyen meghatározhatja a hatókört, rögzítheti a visszajelzéseket és nyomon követheti a mutatókat, így könnyebben szállíthat egy fókuszált, funkcionális MMP-t, amely valódi értéket nyújt.

Nézzük meg, hogyan lehet egy MMP-t a semmiből felépíteni:

1. lépés: Tisztázza a problémát és határozza meg az eredményt

Mielőtt kiválasztaná a funkciókat vagy megírná a kódot, először határozza meg, hogy milyen konkrét problémát old meg és kinek. Ez azt jelenti, hogy beszélnie kell a potenciális felhasználókkal, meg kell ismernie a problémáikat és meg kell értenie a napi rutinjukat.

A legújabb kutatások szerint azok a termékfejlesztő csapatok, amelyek a „funkciók teljesítménye” helyett a „vásárlói eredményekre” koncentrálnak, nagyobb valószínűséggel érik el a jelentősebb üzleti célokat.

Ha olyan eredményt határoz meg, mint „az első vásárlók 30 másodperc alatt lefoglalhatják és kifizethetik a terméket”, akkor egyértelmű célt tűz ki maga elé. Ez az egyértelműség segít eldönteni, hogy mi számít alapvető fontosságúnak. Emellett csökkenti a figyelemelterelő hatásokat is, miközben az MMP felé halad.

Tegye mérhetővé, a felhasználók számára láthatóvá és üzleti céljaival összhangban lévővé, hogy a bevezetéskor tudja, milyen a siker.

Így segít a ClickUp

A ClickUp Docs segítségével a felfedezéseket megvalósítható formában rögzítheti, és összekapcsolhatja az egyes feladatokkal

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy a felfedezéseket, interjúkból származó idézeteket és problémamegállapításokat egy helyen tárolja, ahol mindenki láthatja őket. Kapcsolja össze ezeket a dokumentumokat közvetlenül a feladatokkal, mérföldkövekkel és funkciókkal, hogy az ötletek további átadások nélkül váljanak cselekvéssé. Mindenki összhangban marad, így könnyű prioritásokat felállítani az MMP következő fejlesztéseihez.

Ezután használja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia asszisztensét a platformon belül. Ez elolvassa a dokumentumait, feladatait, irányítópultjait és egyebeket, hogy a teljes munkaterületi kontextusban válaszoljon a kérdésekre.

Ez segíthet a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában, a tervben lévő hiányosságok azonosításában és a felhasználói visszajelzések gyors feltárásában, így magabiztosan építheti és fejlesztheti minimális piacképes termékét.

Most, hogy közös megértése van a problémáról és az első eredményről, alakítsa azt következetes struktúrává, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélje. Ebben segít a ClickUp termékpozicionálási sablonja.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp termékpozicionálási sablonjával azonosítsa a célszegmenseket és a elvégzendő feladatokat.

A sablon egyszerű keretet ad ahhoz, hogy leírja, kinek szól a termék, milyen problémát old meg, és miért más a megközelítése. Emellett rögzíti az eddig összegyűjtött bizonyítékokat is, így a viták a vélemények helyett a tényekre alapulnak.

Térképezze fel, mi teszi termékét egyedivé az első eredményhez közvetlenül kapcsolódó területeken, majd kapcsolja össze a dokumentumot és az első ügyfelek véleményét, hogy a döntések a valós igényekhez igazodjanak.

Adjon hozzá célszegmenseket és alapvető feladatokat, kapcsolja össze őket a kutatáshoz és interjúkhoz szükséges feladatokkal, és tartsa láthatóvá az állapotot, hogy a csapat láthassa az előrehaladást anélkül, hogy frissítéseket kellene keresnie.

Tároljon egy rövid pozicionálási nyilatkozatot, amelyre az egész csapat hivatkozhat a Docs és a Tasks alkalmazásokban, és használja azt a hatókör változásainak felülvizsgálatához, hogy az eredmény egyértelmű maradjon, miközben az MMP felé halad.

2. lépés: A legfontosabb funkciók prioritásainak meghatározása a minimális készletig

Miután meghatározta az eredményt, sorolja fel az összes lehetséges megoldást, majd tegye fel a kérdést: „Melyikre van szükségünk most, hogy értéket teremtsünk és bevételt generáljunk?” A cél egy minimális funkciókészlet, nem pedig minden lehetséges extrával ellátott termék. Ezt kutatások segítségével fogja megérteni.

A termék kutatásának ötvöznie kell a mennyiségi és minőségi jelzéseket, hogy eldöntse, mely funkciók fontosak. Hasznosak lehetnek a prioritásmeghatározó eszközök, mint például a felhasználói érték és a költség, valamint a kockázat és a haszon összehasonlítása. Az ötlet az, hogy olyan funkcionalitást építsen, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elvégezzék az Ön által ígért feladatot, rejtett függőségek nélkül.

Így rövid marad a fejlesztési idő, tiszta a hatókör, és az első verzió is értelmes lesz. Minden extra funkció késlelteti a piacra lépést és megnehezíti a felhasználói visszajelzések gyűjtését.

Így segít a ClickUp

Húzza át ötleteit a ClickUp Whiteboards- ra , hogy a legkisebb, önálló részeket csoportosítsa, amelyek még mindig teljes eredményt nyújtanak. Konvertálja a kiválasztott kártyákat ClickUp Tasks-ba egyéni mezőkkel a hatás, az erőfeszítés és a bizalom tekintetében, hogy a kompromisszumok egyértelműek legyenek.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha valaki azt kérdezi, hogy mit kell most belevenni, hagyja, hogy a ClickUp Brain elolvassa a feladat mezőket, és kiválassza a valóban lényeges elemeket. „ClickUp Brain, rangsorold az MMP-vel megjelölt funkciókat hatékonyság és erőfeszítés szerint, és adj vissza egy három elemből álló, linkekkel ellátott listát a kötelezően szállítandó elemekről.”

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze, gyűjtsön össze visszajelzéseket az ügyfelektől, és javasoljon alapvető funkciókat az MMP-hez.

Most egy könnyű szerkezetre van szüksége, amely stabilan tartja ezt a fókuszt, miközben a csapat halad előre. Ebben segít a ClickUp Minimum Viable Product Template ( Minimálisan életképes termék sablon ).

Ingyenes sablon letöltése Jegyezze fel a legkisebb funkciókészletet, amely valós információkat nyújt a keresletről a ClickUp Minimum Viable Product Template (Minimálisan életképes termék sablon) segítségével.

Ez a sablon egyszerű dokumentumáramlást biztosít, amelynek segítségével a legkisebb funkciókészletet is rögzítheti, amely bizonyítja a keresletet, anélkül, hogy felesleges extrákat tartalmazna. Összekapcsolja a felfedezési jegyzeteket a végrehajtással, így a kutatási irányok feladatokká válnak, amelyeknek megvan a felelőse és a határideje.

Ezenkívül a dokumentum rögzíti a tanulási célokat és kockázatokat is, ami biztosítja, hogy az MVP természetesen befolyásolja az MMP-t, ahelyett, hogy különálló elemként létezne.

💡 Profi tipp: Vonja be kollégáit és szakértőket az MMP kialakításába. A funkciók közötti együttműködés feltárja a vakfoltokat, felgyorsítja a problémamegoldást és biztosítja, hogy az első verzió valóban megfeleljen a felhasználói igényeknek. Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy minden beszélgetést, visszajelzést és döntést egy helyen tároljon a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

3. lépés: Készítse el a funkcionális verziót, és készüljön fel a bevezetésre

A leegyszerűsített funkciók listájával elkészítheti az első verziót, amelyet valódi ügyfelek használhatnak, nem pedig egy demót vagy egy játékteret. Ez a funkcionális verziónak elég megbízhatóan kell működnie ahhoz, hogy a felhasználók megbízzanak benne, és kényelmesen fizessenek, ha a modellje ezt megköveteli.

Ugyanakkor a minőség még egy lean bevezetés esetén is fontos. Fókuszáljon a legfontosabb folyamatokra, gondoskodjon a zökkenőmentes bevezetésről, szüntesse meg a főbb súrlódási pontokat, tesztelje egy kis belső csoporttal, és készüljön fel a valódi használatra.

Ez a verzió határozza meg az MMP-t. Eladhatónak kell lennie. Ezután készítse el a bevezetési tervét, beleértve az árazást, a támogatást és az egyszerű vásárlási folyamatot.

Nézze meg: Ebben a videóban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell PRD-t írni – példákkal, bevált gyakorlatokkal és egy adaptálható sablonnal kiegészítve. Megtanulja: Mi az a PRD és miért elengedhetetlen a termékek összehangolásához?

A legfontosabb szakaszok: a probléma leírása, célok és mutatók, jellemzők, hatókör, függőségek és korlátok.

Hogyan lehet a követelményeket világosan megfogalmazni, hogy a csapatok ne értelmezzék túl őket?

Tippek a PRD felülvizsgálatához, iterálásához és életben tartásához

Így segít a ClickUp

Kezelje a munkát a ClickUp Tasks alkalmazásban, hogy a mérnöki, tervezési és termékfejlesztési csapatok egy közös valóságot lássanak. Használjon egyszerű automatizálásokat a felülvizsgálatokhoz és az átadásokhoz, majd kapcsolja be a Gantt-nézetet, ha egyszerű időzítési képre van szüksége.

Tekintse meg, adjon hozzá vagy távolítson el feladatokat más feladatlistákból, hogy javítsa a láthatóságot és a csapatok közötti együttműködést.

Tartsa a tesztjegyzeteket egy összekapcsolt dokumentumban, hogy a minőségi részletek a munkával együtt maradjanak. Ha pedig hatékony AI-segítőt szeretne, a ClickUp Brain MAX áll rendelkezésére. Íme, hogyan:

Szerezzen közvetlen betekintést és koordinálja termékfejlesztését a ClickUp Brain MAX segítségével

Találjon meg mindent azonnal : Keressen a ClickUp, a Google Drive, a GitHub, az OneDrive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazásában, hogy megtalálja a felhasználói kutatásokat, a funkciók specifikációit, a tervezési fájlokat és a versenytársak elemzését anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat.

A termék kontextusát ismerő AI : A Brain MAX-on belül több AI-modellhez is hozzáférhet, például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz és a Gemini-hez . Így egyetlen munkaterületen érheti el a termékfejlesztési tervet, a felhasználói visszajelzéseket, a funkciók prioritásait és a csapat megbeszéléseit, valamint prémium LLM-eket.

Készítse el MMP-jét kéz nélkül: Használja : Használja a Talk to Text funkciót termékigény-dokumentumok megfogalmazásához, a funkciók állapotának frissítéséhez, fejlesztési feladatok kiosztásához vagy az ügyfelek visszajelzéseivel kapcsolatos kérdések feltevéséhez, miközben prototípusokat vizsgál vagy egyik megbeszélésről a másikra tart.

Íme egy tipp, amelyet a Brain MAX-ban használhat: Készítsen egy bevezetési ellenőrzőlistát az MMP Readiness nevű dokumentumból, adjon hozzá egy feladatot minden ellenőrzőlista elemhez, rendeljen hozzá egy felelőst a korábbi munkák alapján, és kapcsolja össze az MMP projekttel.

Az ellenőrzőlista linkelt feladatokként jelenik meg, tulajdonosokkal és határidőkkel, ami biztosítja a bevezetés zökkenőmentes lebonyolítását.

💡 Profi tipp: Most egy egyszerű módszerre van szüksége, amellyel megmutathatja, hol végződik az első kiadás és hol kezdődnek a következő minimálisan értékesíthető funkciók. A ClickUp termékútvonal-sablon egyértelmű áttekintést nyújt, amely a bevezetésre kerülő elemeket a következő szeletek mellé helyezi. Így mindenki egy pillantással láthatja a sprint sorrendjét és hatókörét.

4. lépés: Indítsa el a terméket a korai felhasználók körében, és gyűjtsön valódi felhasználói visszajelzéseket

Mostantól a termékét valódi felhasználók, azaz a korai felhasználók kezébe adhatja, akik ebben a szakaszban a legfontosabbak. Használjon elemzéseket, termékbeli utasításokat és interjúkat a felhasználói visszajelzések rögzítéséhez és a viselkedés megfigyeléséhez.

A kutatások azt mutatják, hogy azok a csapatok, amelyek korai visszacsatolási ciklusokat integrálnak, bizonytalan piacokon jobban teljesítenek. Kérdezze meg a felhasználókat, hogy elérték-e a kívánt eredményt, hol akadtak el, mely funkciók hiányoznak, és mennyit lennének hajlandók fizetni.

A visszajelzések gyűjtése és elemzése nem opcionális; ez igazolja, hogy az MMP-je megfelelő-e, és segít eldönteni, hogy mit kell legközelebb fejleszteni. A cél nem csak a piacra dobás, hanem a gyors tanulás és a bölcs iteráció.

Így segít a ClickUp

Gyűjtsön visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével, amely triázs feladatokat hoz létre, majd tárolja az interjú jegyzeteket a ClickUp Docs-ban, és jelölje meg a kapcsolódó feladatokat.

A ClickUp Forms segítségével minden ügyfélválasz és visszajelzés megvalósítható feladattá válik.

A hívások során a ClickUp AI Notetaker funkciója extra gépelés nélkül rögzíti a döntéseket és a teendőket. Így teljes mértékben az ügyfelek problémáira koncentrálhat, figyelheti testbeszédüket, és éles követő kérdéseket tehet fel.

Rögzítse az élő találkozók során szerzett ismereteket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Ha a listája hosszú, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy sűrítsen és irányítsa a jelet. Íme egy kipróbálásra érdemes utasítás: ClickUp Brain, foglald össze az utolsó tíz ügyféljegyzetből a három legfontosabb súrlódási témát, kapcsold össze a megfelelő feladatokat, és javasolj egy minimálisan értékesíthető funkciót minden témához. ”

📖 Olvassa el még: A legjobb termékmenedzsment blogok az iparági betekintéshez

5. lépés: Mérje fel a sikert, és az adatok alapján döntse el a következő lépéseket

A bevezetés után a siker mérése kritikus fontosságú. Az 1. lépésben állítsa be a mérőszámokat, például a konverziós arányt, az értékesítésig eltelő időt, az első hét utáni megtartási arányt és az egy felhasználóra jutó bevételt. Ezek segítségével értékelje, hogy elérte-e a kívánt eredményt.

Az iparági források hangsúlyozzák a funkciók számának és más kimeneti mutatóknak a helyett az eredményekre, például a felhasználói hatásra és az üzleti értékre való átállás fontosságát.

Nézze meg a kemény adatokat, és kérdezze meg, hogy az emberek fizetnek-e, használják-e és maradnak-e. Kérdezze meg, hogy ajánlják-e másoknak. Ha nem, akkor vizsgálja meg a visszajelzéseket. Az adatok és a visszajelzések együttesen olyan betekintést nyújtanak, amelynek segítségével megalapozott döntéseket hozhat a következő minimális piacképes funkciókról.

Így segít a ClickUp

Hozzon létre egy egységes adatforrást a ClickUp Dashboards alkalmazásban, amely az aktiválást, az elfogadás mértékét és az egyszerű bevételi jelzéseket, valamint néhány kártyát a ciklusidőre és a hibaszámra vonatkozóan mutatja. Kövesse nyomon MMP-jének valós hatását egy helyen, a felhasználók bevonásától a termék minőségéig. Emellett felismerheti a trendeket, és gyors, megalapozott döntéseket hozhat az iteráció és a növekedés során.

Azonnali AI-összefoglalók és frissítések a ClickUp Dashboards segítségével

Amikor a vezetők eredményeket akarnak látni, a ClickUp Brain élő adatok alapján válaszol a kérdésekre. Kérdezze meg: „Melyik csoport konvertált a legjobban ebben a hónapban, és melyik bevezetési feladatok változtak ugyanebben az időszakban? Linkeket is mellékeljen.”

Ha hetente egy kis ösztönzésre van szüksége, kérje meg a ClickUp ügynököket, hogy küldjenek egy rövid frissítést a legfontosabb kockázatokról, akadályokról és sikerekről, így mindenki egyeztetett maradhat anélkül, hogy megbeszéléseket kellene tartani.

Heti kockázati, akadályozó tényezők és sikerek összefoglalók, amelyek könnyedén összehangolhatók a ClickUp Agents szolgáltatással.

6. lépés: Tervezze meg a jövőbeli kiadásokat, és növekedjen a minimális piacképes funkciók segítségével

Az MMP nem a végállomás. Ez a termékfejlesztés kezdete.

A tanultak alapján most már szakaszokban tervezheti a jövőbeli termékfejlesztést, ahol minden szakasz egy minimálisan értékesíthető funkció vagy egy kis, önálló funkciókból álló csoport, amelyek új értéket teremtenek.

Válasszon olyan kiegészítéseket, amelyek kapcsolódnak az eredeti eredményéhez és tükrözik a felhasználók egyértelmű igényeit. A fokozatos fejlesztéssel a folyamat költséghatékony, rugalmas és célzott marad. Ez az iteratív folyamat, amelyet a start-upok agilis gyakorlataira vonatkozó legújabb kutatások támasztanak alá, azt mutatja, hogy azok a csapatok, amelyek folyamatosan tanulnak és új termékeket hoznak ki, gyakrabban érnek el sikert. Meghatározza a szállítás, a tanulás és a finomítás ütemét.

Így segít a ClickUp

Vázolja fel a következő lépést a ClickUp Whiteboards-on, alakítsa át összekapcsolt feladatokká, és adjon hozzá egy egyszerű sikertesztet.

Gondolkodjon el az MMP 1.0 következő funkcióin a ClickUp Whiteboards segítségével!

Emellett a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segít a termékfejlesztés minden fázisának kezelésében, a backlog groomingtól a végleges kiadásig. Egy központi munkaterületen könnyedén szervezheti a sprinteket, nyomon követheti a hibákat és rangsorolhatja a funkciók iránti igényeket. Ez a sablon ideális azoknak a csapatoknak, amelyek minimális piacképes termékük (MVP) iterációját szeretnék megvalósítani.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével vizualizálhatja a termék teljes életciklusát.

Gyakori hibák az MMP kialakításakor

Még a jó csapatok is hibáznak, ha sietnek a minimálisan értékesíthető termék elkészítésével. Nevezzük meg a leggyakoribb buktatókat, hogy elkerülhesse őket.

Széles körű funkciók kidolgozása egy teljes eredmény bizonyítása előtt, ami elrejti a hibákat, lassítja a tanulást, és a korai vásárlókban bizonytalanságot kelt azzal kapcsolatban, hogy a termék valójában mit nyújt számukra.

Az MVP kezelése MMP-ként oly módon, hogy olyan prototípust dobunk piacra, amely nem képes elvégezni a feladatot, majd mégis megpróbáljuk eladni, ami aláássa a bizalmat és megnehezíti a jövőbeli árazást és csomagolást.

A valódi felhasználói beszélgetések kihagyása és kizárólag a belső véleményekre támaszkodás, ami papíron jól néz ki, de nem veszi figyelembe az ügyfelek igényeit, és olyan munkát jelent, amelyet senki sem használ.

Az eredmények helyett a teljesítményt mérjük, például a lezárt ügyletek számát számoljuk, ahelyett, hogy az aktiválást, az értékesítésig eltelő időt, a megtartást és az egyszerű jeleket követnénk nyomon, amelyek azt mutatják, hogy a minimális készlet valóban működik-e.

Elfelejteni a bevezetés utáni következő lépést és hagyni, hogy a kérések felhalmozódjanak, ahelyett, hogy azokat kis, önálló lépésekre bontaná, így minden egyes kiadás egyértelmű értéket ad hozzá a rendszerhez, anélkül, hogy túlterhelné azt.

Példák sikeres minimális piacképes termékekre

Íme néhány közelmúltbeli termékbevezetés, amelyek jól sikerült minimális piacképes termékeket mutatnak be. Mindegyik kis léptékkel indult, bebizonyította valódi értékét, majd gondos kiegészítésekkel növekedett.

via The Verge

A Google a Gemini 1. 5 Pro és új forrás típusok, például weboldalak és Google Slides segítségével erősítette meg a NotebookLM-et, így a kutatási prototípusból olyan termék lett, amelyre a mindennapi felhasználók is támaszkodhatnak.

A frissítés néhány nagy értékű képességre összpontosított, ahelyett, hogy egy terjedelmes eszközkészletet kínált volna. A sajtó úgy írta le, hogy hasznosabb és általánosabb célra alkalmas, ami pontosan az MVP-tanulásról a minimális piacképes termékre való átállást jelenti.

A szigorúbb olvasási és összefoglalási munkafolyamatokra összpontosítva a Google elérte, hogy a termék alkalmas legyen a rendszeres tanuláshoz és munkavégzéshez.

2. OpenAI SearchGPT prototípus és ChatGPT Search

Az OpenAI egy SearchGPT nevű, kis méretű, időkorlátos prototípust mutatott be, amelynek célja a webes keresési eredmények egyértelmű hivatkozásokkal történő tesztelése volt. A prototípust először egy korlátozott csoportnak mutatták be, így az OpenAI a teljes ChatGPT termék átalakítása nélkül ismerhette meg a lekérdezések minőségét és a kiadók igényeit.

via OpenAI

Hónapokkal később az OpenAI a legjobb ötleteket beépítette a ChatGPT Search-be, és szélesítette a hozzáférést. Ez egy nyilvános, minimális piacképes termék íve: szállítson egy fókuszált szeletet, tanuljon a valódi használatból, majd építse be a működő részeket a fő termékbe.

3. Amazon Rufus bevásárlási asszisztens

via Amazon

Az Amazon elindította a Rufus alkalmazást, amely egy alkalmazáson belüli asszisztens, amely vásárlási kérdésekre válaszol és segít a termékek felfedezésében. Az alkalmazás béta verzióban és meghatározott piacokon indult.

A funkció egy olyan élménybe ágyazódott, amelyet a vásárlók már használtak, ami csökkentette az ellenállást és egyértelművé tette az értéket. Az Amazon ezután kibővítette a bevezetést és kiemelte az erős elkötelezettséget, ami azt jelezte, hogy az első lépés visszhangra talált.

A kis léptékű kezdés lehetővé tette a csapat számára, hogy finomítsa a válaszokat, kategóriákat és javaslatokat, mielőtt szélesebb körben alkalmazta volna azokat.

Hogyan növelje méretét az MMP kiadása után

Miután minimálisan értékesíthető terméke eljutott a valódi felhasználókhoz, a következő kihívás az, hogy növekedjen anélkül, hogy elveszítené a fókuszt. Íme néhány tipp, amely segíthet ebben.

1. Elemezze az ügyfél-elkötelezettségre vonatkozó adatokat

Az első növekedési jelek a használati adatokban rejlenek. Nézze meg, hogy a felhasználók milyen gyakran térnek vissza, milyen útvonalakat követnek, és hol állnak meg.

Kövesse nyomon az értékesítésig eltelő időt és azokat a funkciókat, amelyekkel a leggyakrabban érintkeznek. A mintákból megtudhatja, mi tűnik természetesnek, és mi még mindig munkának tűnik. Az elkötelezettségi adatok rendszeres felülvizsgálata segít megérteni, hogy túllépett-e a korai felhasználók szakaszán, és elérte-e a stabil, ismétlődő használat szakaszát.

Sok sikeres csapat hetente rövid elemzési áttekintéseket végez, hogy közel maradjon ezekhez a számokhoz. 💯

2. A bevezetés utáni fejlesztések prioritásainak meghatározása

Nem minden ügyfél-visszajelzés érdemel azonnali megoldást. A bevezetés után a csapatok gyakran elmerülnek a kérésekben, de a méretezést az határozza meg, hogy mi mélyíti az elfogadottságot.

Kezdje azzal, hogy elkülöníti a használatot gátló problémákat azoktól az ötletektől, amelyek egyszerűen csak javítják azt. Ezután rangsorolja a fejlesztéseket aszerint, hogy mennyire segítik a felhasználókat az eredeti eredmény gyorsabb elérésében.

Valószínűleg meg fogja tapasztalni, hogy néhány célzott változtatás hozza a legnagyobb eredményt az elkötelezettség terén.

3. Finomítsa az üzeneteket és az onboardingot

Egy szilárd MMP segít az új felhasználóknak megérteni, hogy a termék milyen problémát old meg, és hogyan teszi könnyebbé az életüket.

A bevezetés és az üzenetek finomítása a termék piacra dobása után biztosítja, hogy az emberek gyorsan megismerjék a termék valódi értékét. Nézze át webhelyének szövegét, üdvözlő e-mailjeit és az alkalmazáson belüli bemutatókat, hogy azok összhangban legyenek azzal, ahogy a valódi felhasználók jelenleg leírják termékét.

Egyszerűsítse minden első benyomást, amíg a fő eredmény egyértelművé nem válik!

4. Bővítse útitervét a teljes piaci illeszkedés felé

A termék méretezésével a korai eredményeket tartós piaci sikerré alakíthatja. Tehát nézze meg, hol csoportosulnak természetesen a felhasználók – iparág, szerepkör vagy munkafolyamat szerint –, és először ezeknek a csoportoknak szabja testre a mélyebb funkciókat.

Továbbá, csak akkor vezessen be kiegészítő funkciókat, ha azok erősítik a fő értékajánlatot. A termékfejlesztési terv sikerének kulcsa, hogy minden bővítést kis léptékű bevezetésekkel teszteljen, mielőtt teljes körűen bevezetné.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

Kattintson a darabokra, mielőtt a termék elkészülne

Íme egy rövid összefoglaló: Meghatároztuk az eredményeket, a legfontosabb funkciókra szűkítettük a terméket, kiadtunk egy működőképes első verziót, és tanultunk a korai felhasználóktól.

A valódi fejlődés titka az, hogy az első verziót egyszerűen tartsa, csak azokkal a minimális funkciókkal, amelyek bizonyítják az értékét, és közelebb viszik a termék-piac illeszkedéshez. Amint ezek az alapvető funkciók következetes eredményeket hoznak, minden következő lépés egyértelműbbé válik, és jobban alapul a valós keresleten.

Most pedig elmondjuk, miért alkalmas a ClickUp erre a feladatra. A dokumentumokat, feladatokat, ütemterveket és eredményeket egy helyen tárolja, így a termékfejlesztési folyamat egyszerű marad. A ClickUp Docs tárolja a kutatásait és a specifikációkat.

A ClickUp Tasks minden döntést cselekvéssé alakít, tulajdonosokkal és dátumokkal. A ClickUp Brain megérti a munkaterületét, és kontextussal válaszol, míg a ClickUp Brain MAX azonnal használható terveket és ellenőrzőlistákat készít.

Kevesebb átadás. Több előrelépés. Ha ez úgy hangzik, ahogyan Ön is építeni szeretne, regisztráljon a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A minimálisan életképes termék (MVP) célja, hogy tesztelje a feltételezéseket és validálja a termékötleteket a korai felhasználókkal. Gyakran nyers, funkcionalitása korlátozott, és főként tanulási célokra használják. A minimálisan értékesíthető termék (MMP) viszont a termék első, értékesítésre kész verziója. Csak annyi kifinomult, alapvető funkciót tartalmaz, amennyi ahhoz szükséges, hogy értéket nyújtson a fizető ügyfeleknek, miközben Ön tovább fejleszti a terméket.

A startupok számára az MMP lerövidíti az ötlet és a bevétel közötti utat. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsabban induljanak el, valódi felhasználói visszajelzéseket gyűjtsenek és bizonyítsák a keresletet anélkül, hogy túlzottan befektetnének egy teljes körű fejlesztésbe. Azáltal, hogy a legkisebb, az ügyfelek igényeit kielégítő és bevételt generáló verzióra koncentrálnak, a startupok korán validálhatják üzleti modelljüket és felelősségteljesen kezelhetik a cash flow-t.

Kezdje korlátozott kísérleti tesztekkel vagy zárt bétatesztekkel a célcsoportot képező ügyfelekkel. Gyűjtse össze a korai felhasználói visszajelzéseket, hogy megnézze, képesek-e elvégezni a fő feladatot, és elégedettek-e az élménnyel. Ha a felhasználók hajlandóak fizetni, ajánlani másoknak, vagy rendszeresen visszatérni, akkor az MMP-je megfelelt a validáción. Folyamatosan finomítsa a konverziós arány, a használati gyakoriság és a megtartás mérhető jelzései alapján.

A csapatok egyszerűsíthetik az egész folyamatot integrált munkamenedzsment eszközökkel, amelyek ötvözik a dokumentációt, a tervezést és az elemzést. Az olyan eszközök használata, mint a ClickUp Docs a termék specifikációkhoz, a ClickUp Tasks a végrehajtáshoz és a ClickUp Dashboards a teljesítmény nyomon követéséhez, mindenki számára egyetlen megbízható információforrást biztosít. A ClickUpBrain segítségével a csapatok összefoglalhatják a felhasználói visszajelzéseket és betekintést nyerhetnek a következő minimálisan értékesíthető funkciók prioritásainak meghatározásához, anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

A sikert az eredmények, és nem csak a kimenetek alapján mérje. Vizsgálja meg az elkötelezettségi mutatókat (aktív felhasználók, megtartási arány, elvándorlás), az üzleti mutatókat (konverziós arány, bevétel) és a hangulatjelzéseket (ügyfél-elégedettség vagy NPS). Ha az MMP következetesen megoldja a legfontosabb ügyfélproblémát, ismételt használatot eredményez és olyan bevételt generál, amely indokolja a további fejlesztést, akkor elérte a termék-piac összehangolásának első szakaszát.