Termék-piaci illeszkedés felmérési kérdések, amelyekkel hasznos információkat gyűjthet

Ha a terméke egyik napról a másikra eltűnne, a vásárlói alternatívákat keresnének?
Vagy egyáltalán észrevennék, hogy eltűnt? Ez a termék-piaci illeszkedés igazi próbatétele.
Ha terméket fejleszt – ami valószínű, ha eljutott ehhez a cikkhez –, akkor nem haladhat előre anélkül, hogy megfelelő termék-piaci illeszkedési kutatást végezzen, beleértve a jól felépített felméréseket is.
Elkerülhetetlen, hogy korán megmérjük a termék piaci illeszkedését, hogy megértsük a piaci keresletet, ellenőrizzük a célpiacot, és meghatározzuk, hogy megoldásunk skálázható-e.
A megbízható információk megszerzése azonban egy dologtól függ: a megfelelő termék-piaci illeszkedési kérdések feltevésétől.
Mit kell megkérdeznie? Pontosan ezt fogjuk most bemutatni.
Mi az a termék-piaci illeszkedés és miért fontos?
A „must-have” és a „nice-to-have” közötti különbséget a termék-piac illeszkedés (PMF) igyekszik elérni.
Egyszerűen fogalmazva, a PMF azt jelenti, hogy terméke egy meghatározott felhasználói csoport – a célközönség – számára egy egyértelmű problémát old meg, olyan mértékben, hogy azok csalódottak lennének, ha többé nem használhatnák. Ebben a szakaszban a piaci kereslet igazolva van, és Ön magabiztosan tud terjeszkedni.
A legtöbb startup és SaaS vállalat számára a PMF megtalálása gyakran az első valódi mérföldkő a finanszírozás megszerzése vagy a terjeszkedés előtt.
A PMF-ről az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy ez egy folyamatos folyamat. Folyamatosan fel kell tennie a megfelelő termék-piaci illeszkedési kérdéseket, hogy finomítsa alapvető funkcióit és jobban kiszolgálja a megfelelő felhasználókat.
📌 Példa: Vegyük például a Dropboxot. Amikor elindult, a felhőalapú tárolás mint megoldás nehézkes és megbízhatatlan volt. A Dropbox azzal tűnt ki, hogy zökkenőmentes szinkronizálást kínált az eszközök között és egyszerű felületet – megoldva ezzel egy nagyon is valós problémát.
A termék egy jelentős problémát oldott meg: megkönnyítette a fájlokhoz való hozzáférést USB-meghajtók vagy végtelen e-mail-váltások nélkül.
A Dropbox vírusos ajánlóprogramja – amely extra tárhelyet kínál mind a küldő, mind a címzett számára – stratégiai lépés volt a növekedés érdekében. A felhasználókat promóterekké tette, erős piaci keresletet teremtett és bebizonyította, hogy elérték a termék-piac illeszkedést.
⭐ Kiemelt sablon
Íme egy gyors megoldás, amely segít minden betekintést, kérdést és választ egy helyen rendszerezni: a ClickUp piackutatási sablon azoknak a csapatoknak készült, akik komolyan veszik a termék-piac illeszkedést.
Ezzel a sablonnal strukturálhatja kutatását, felismerheti a célpiac mintáit, és a visszajelzéseket egyértelmű következő lépésekre fordíthatja – függetlenül attól, hogy új funkciót érvényesít, új piacot fedez fel, vagy finomítja pozicionálását.
Hogyan segítenek a felmérések a termék-piac illeszkedésének igazolásában?
A termék-piaci illeszkedés felmérései a leghatékonyabb termékvisszajelzési mechanizmusok közé tartoznak azoknak az alapítóknak és üzleti csapatoknak, akik stratégiai, tényeken alapuló döntéseket szeretnének hozni.
A passzív elemzésekkel ellentétben a felmérések közvetlen hozzáférést biztosítanak a célközönségéhez. Ráadásul a termékkel kapcsolatos visszajelzésekkel kapcsolatos felmérésekkel Ön irányíthatja a visszajelzési ciklust, amelynek keretében a következőket teheti:
✅ Határozza meg célközönségét, és hozzon létre részletes ügyfélszegmenseket
✅ Könnyítse meg az ügyfélkommunikáció kezelését a termékpiaci illeszkedés folyamatában, hogy tanulmányozhassa a hangulatváltozásokat.
✅ Gyűjtsön közvetlen ügyfél-visszajelzéseket az élményekről, preferenciákról és elvárásokról.
Összességében a felmérések segítenek a termék piaci illeszkedésének mérésében azáltal, hogy rögzítik a célközönség érzelmi és viselkedési jelzéseit.
Olyan kérdések feltevése, mint „Hogyan érezné magát, ha többé nem használhatná ezt a terméket?” vagy „Ajánlotta már másoknak is a használatát?” segíthet felmérni az ügyfelek elégedettségét, lojalitását és a termék általános értékét.
🧠 Érdekesség: A széles körben használt Sean Ellis-teszt egy referenciaértéket állapít meg: ha a válaszadók 40%-a azt mondja, hogy nagyon csalódott lenne a terméked nélkül, akkor valószínűleg közel állsz a termék-piaci illeszkedés eléréséhez.
Összességében ezeknek a kvalitatív válaszoknak a kvantitatív adatokkal való kombinálása biztosítja, hogy megalapozott, adatokon alapuló döntéseket hozzon.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de 15%-uk több mint két órát vesz igénybe, ami eltéréseket és lendületvesztést eredményez. A ClickUp egyetlen központba egyesíti az üzeneteit, feladatait és frissítéseit, biztosítva, hogy csapata a különböző válaszadási sebességek ellenére is kapcsolatban maradjon és összehangoltan működjön.
Fontos kérdések a termék-piac illeszkedésről szóló felméréshez
Vessünk egy pillantást a leghatékonyabb termék-piaci illeszkedési kérdésekre, amelyekkel feltárhatja, hogy a felhasználók valójában hogyan állnak a termékhez.
Az alábbiakban 20 gondosan kiválasztott, termék-piaci illeszkedést vizsgáló kérdést talál, öt stratégiai kategóriába csoportosítva.
Elsődleges termék-piaci illeszkedési kérdés
1. Hogyan érezné magát, ha többé nem használhatná termékünket?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ez a legfontosabb termék-piaci illeszkedési felmérési kérdés, amelyet Sean Ellis tesztje is alátámaszt. Felfedi az érzelmi kötődést, és segít meghatározni, hogy elérte-e a termék-piaci illeszkedést, aszerint, hogy hányan mondják, hogy „nagyon csalódottak” lennének.
Használat és tapasztalatok kérdései
2. Milyen gyakran használja termékünket?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Segít azonosítani a legaktívabb felhasználókat és felismerni azokat a használati mintákat, amelyek jól illeszkednek a piaci igényekhez.
3. Meséljen arról, mikor tapasztalta utoljára ezt a problémát.
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ez a kérdés valós kontextust nyújt arra vonatkozóan, hogy a felhasználók mikor és miért keresik a termékét, ezáltal gazdagítva a termék piaci illeszkedésével kapcsolatos kutatását.
4. Milyen megoldásokat próbált már korábban?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Segít megérteni a versenytársakat és azt, hogy a felhasználók mit próbálnak elkerülni, így betekintést nyerhet a piaci kereslet hiányosságába.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét a felmérési kérdések generálásához!
5. Mi nem tetszett Önnek ezekben a megoldásokban?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Felfedi a versenytársak gyengeségeit, és segít a termék alapvető funkcióinak úgy alakításában, hogy azok felülmúlják az alternatívákat.
6. Hogyan néz ki egy tipikus munkanapja?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ez a kérdés viselkedési betekintést nyújt, amelynek segítségével jobban feltérképezheti, hogy terméke hogyan illeszkedik célcsoportja rutinjába.
💡 Profi tipp: Nem biztos benne, hogy a megbeszélései valóban hatékonyak? A megbeszélés utáni visszajelzési kérdések segítségével őszinte visszajelzéseket gyűjthet a csapattól, így olyan megbeszéléseket szervezhet, amelyeken az emberek valóban részt akarnak venni.
Vásárlói elégedettségi kérdések
7. Ajánlotta már ezt a terméket másoknak?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ezzel a kérdéssel mérheti az ügyfelek elégedettségét, és azonosíthatja azokat a márka támogatókat, akik elősegíthetik az organikus növekedést.
8. Ajánlotta már minket barátainak vagy családtagjainak?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Egy másik nézőpont a lojalitásra – megmutatja, hogy terméke elég erősen kielégíti-e az igényeket ahhoz, hogy szájpropagandával terjedjen.
9. Ön szerint milyen típusú emberek profitálhatnak leginkább a termékből?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Hagyja, hogy a felhasználók határozzák meg a célpiacát, és segítsenek finomítani a vevői profilokat és az elérési stratégiát.
10. Megengedné, hogy e-mailben visszatérjünk Önhöz, hogy egy vagy több válaszát pontosítsuk?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Visszacsatolási hurkot hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül reagáljon a felhasználókra, és mélyebb kapcsolatot ápoljon velük.
💡 Profi tipp: Van egy zseniális termékötlete, de nem tudja, hogyan adja elő? A Hogyan készítsünk nyerő termékajánlatot a vállalkozásunk számára című cikkben részletesen bemutatjuk, hogyan alakíthatja koncepcióját vonzó ajánlattá, amely meggyőzi a befektetőket és lendületet ad a projektnek.
Fejlesztési és ajánlási kérdések
11. Hogyan javíthatnánk a terméken, hogy jobban megfeleljen az Ön igényeinek?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? A vásárlóktól kapott közvetlen termékvisszajelzések segítenek a fejlesztés prioritásainak meghatározásában és a piaci illeszkedés hiányosságainak kiküszöbölésében.
12. Mit tudnánk javítani (pl. ügyfélszolgálat, megbízhatóság, dizájn)?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Célzott iránymutatást ad a fejlesztésekhez, és rávilágít a termék vagy szolgáltatás gyenge pontjaira.
13. Mit gondol, mi különböztet meg minket a versenytársainktól?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Felfedi az észlelt értékajánlatot, és segít finomítani márkájának differenciálási stratégiáját.
14. Mit használna alternatívaként, ha ez a termék már nem lenne elérhető?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Egy stratégiai alternatíva a felhasználói kutatások elvégzéséhez – megmutatja, mennyire helyettesíthető a terméke a piacon.
15. Keresett alternatívákat erre a megoldásra?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ezzel megerősítheti, hogy a felhasználók elkötelezettek-e a megoldása iránt, vagy csak addig maradnak, amíg nem találnak jobbat.
Felfedezés és szegmentálás kérdései
16. Hogyan fedezte fel/találkozott ezzel a termékkel?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Ez információval szolgál piackutatási erőfeszítéseihez, és megmutatja, hol vannak a legerősebb akvizíciós csatornái.
17. Mesélne nekünk egy kicsit magáról? Mi a foglalkoztatási státusza?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Kontextust biztosít a válaszok szegmentálásához és a termékének az egyes ügyfélszegmensekhez való igazításához.
18. Milyen kihívás késztette arra, hogy kipróbálja ezt a terméket?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Felfedi a felhasználók valódi motivációját, és igazolja, hogy releváns problémát old-e meg a termékpiacon.
19. Kérjük, segítsen nekünk megérteni, miért választotta ezt a választ.
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy ezt a kérdést felteszi? Egy nyitott kérdés, amely a zárt végű válaszok mögött mélyebb betekintést nyújt – hasznos a kvalitatív adatokhoz.
20. Szeretne szerepelni a bétatesztelők listáján, amikor új funkciókat indítunk?
✍🏻 Mit nyer azzal, hogy felteszi ezt a kérdést? Meghatározza a korai felhasználókat, segít új funkciók tesztelésében, és erősebb közösséget épít a termék köré.
Hogyan lehet felméréseket létrehozni és kezelni a ClickUp-ban?
Készen állnak a termékpiaci illeszkedés felmérési kérdései, és világos elképzelése van arról, hogy mit kell megkérdeznie. De a megfelelő rendszer nélkül az adatok több kárt okozhatnak, mint hasznot.
A probléma a következő: az válaszokat egy eszközzel gyűjti, egy másikkal tárolja, és a betekintést valahol máshol követi nyomon. Ez a fragmentált munkafolyamat hiányosságokhoz, torz eredményekhez és megbízhatatlan adatokhoz vezet, ami megnehezíti a termék piaci illeszkedésének valódi mérését.
Most pontosan ez az, amire szüksége van: ClickUp – egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelyben válaszokat gyűjthet, beérkező anyagokat rendszerezhet, vevői igényeket elemezhet és együttműködhet csapatával.
Nincs szükség lapkapcsolásra. Nincs szükség bonyolult exportálásra.
Nem szabad, hogy legyenek. Nem szabad kihagyni a lehetőségeket. Nézzük meg, hogyan lehet ezt megvalósítani.
Használja a ClickUp űrlapokat egyedi PMF-felmérések készítéséhez.
Ahelyett, hogy általános termékstratégiai sablonokra támaszkodna, az egyedi felmérések segítségével a megfelelő termék-piaci illeszkedési kérdéseket teheti fel a konkrét célközönségének.
Miért fontos ez? Azért, mert nincs két egyforma termék – és nincs két egyforma ügyfélszegmens.
A kérdőív kérdéseinek személyre szabásával feltárhatja a viselkedési mintákat, felfedezheti a súrlódási pontokat, és minőségi válaszokat gyűjthet, amelyek segítenek Önnek a piaci kereslethez igazodni.
Itt jönnek képbe a ClickUp űrlapok. Az önálló, szilószerűen működő űrlapkészítőktől eltérően a ClickUp űrlapok közvetlenül kapcsolódnak a munkaterületéhez, így minden válasz feladatot, betekintést vagy munkafolyamatot eredményez.
Ez azt jelenti, hogy miután összegyűjtötte a válaszokat, gyorsan elemezheti azokat a ClickUp beépített mesterséges intelligenciájával, és megoszthatja a frissítéseket a csapatával.
💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a szétszórt ügyfélkommentek valódi termékdöntésekké alakítása? A Hatékony visszajelzéskezelő rendszer bevezetése című cikk megmutatja , hogyan lehet a visszajelzéseket rendszerezni, elemezni és azok alapján cselekedni.
✨ Íme egy rövid útmutató a PMF-felmérés létrehozásához a ClickUp alkalmazásban:
1. lépés: Adjon hozzá egy űrlapnézetet
Lépjen a ClickUp Space, Folder vagy List oldalra, és adjon hozzá egy új űrlap nézetet, hogy megkezdhesse a felmérés elkészítését.
2. lépés: Adjon hozzá PMF-felmérési kérdéseket
Tartalmazza az elsődleges kérdést – „Hogyan érezné magát, ha többé nem használhatná ezt a terméket?” –, majd folytassa a célpiacának és céljainak megfelelő egyedi kérdésekkel.
3. lépés: Feltételes logika engedélyezése
Használja a logikát, hogy a válaszok alapján testreszabott kiegészítő kérdéseket tegyen fel (pl. kérdezze meg, miért, ha valaki azt mondja, hogy „nagyon csalódott” lenne).
4. lépés: Testreszabja a tervezést
Az űrlapot a márkájához igazíthatja egyedi képek, színek és elrendezés-módosítások hozzáadásával.
5. lépés: Automatizálja a munkafolyamatokat
Állítson be automatizálásokat vagy Autopilot ügynököket, hogy a válaszokat feladatokká alakítsa, érzelmek alapján címkézze, vagy a csapat tagjainak utólagos feladatokkal lássa el őket.
A ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonja kiváló kiindulási pont strukturált, értelmes visszajelzések gyűjtéséhez anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná. Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, ez a sablon segít gyorsan megismerni ügyfelei véleményét, felismerni a fejlesztésre szoruló területeket, és a felhasználói visszajelzéseket intelligens termékdöntésekbe átalakítani.
Kövesse nyomon a válaszokat és azonosítsa a trendeket a beépített mesterséges intelligenciával és irányítópultokkal.
Az első lépéssel már megvan, de ez csak a kezdet – az igazi értéket az adja, hogy mit csinál az adatokkal.
Ha nem látja, hogyan reagálnak a felhasználók, akkor kockáztatja, hogy elmulasztja a legfontosabb mintákat, a piaci kereslet változásait vagy a termék piaci validációs stratégiájának javítására kínálkozó lehetőségeket.
Emlékszik a korábbi példánkra, amelyben bemutattuk, hogyan frissítette a Dropbox a kínálatát?
Ennek számos versenyelőnye van: az adatközpontú vállalatok 23-szor nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban a versenytársaiknál az ügyfélszerzés terén, 19-szer nagyobb valószínűséggel nyereségesek, és közel 7-szer nagyobb valószínűséggel tartják meg ügyfeleiket.
A ClickUp Dashboards tökéletes környezetet biztosít ehhez.
Személyre szabott vizuális jelentéseket készíthet, amelyek összesítik az összes termékpiaci illeszkedési felmérésre adott választ, és áttekinthető, informatív képet nyújtanak. Ezzel egyidejűleg a következőket teheti:
✅ Ábrázolja a felmérés tendenciáit oszlopdiagramokkal, kördiagramokkal vagy vonaldiagramokkal.
✅ Állítson be élő irányítópultokat, hogy valós időben figyelemmel kísérhesse a piaci illeszkedés jelzéseit.
✅ Szűrje a nézeteket minta méret, felhasználó típus vagy vélemény kategória szerint.
✅ Kapcsolja össze a felmérés eredményeit közvetlenül a feladatokkal vagy a termékfrissítésekkel
Ha magas szintű összefoglalásokat vagy gyors betekintést szeretne kapni a felméréseiből, kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az azonnal megmutatja Önnek a betekintést. Így működik. 👇🏼
A ClickUp termékpozicionálási sablon egy másik remek módszer arra, hogy a nyers ügyfél-visszajelzéseket egyértelmű, stratégiai előnyre váltsa. Ahelyett, hogy találgatna, mi különbözteti meg termékét a többitől, ez a sablon segít a valódi betekintést a megfelelő célpiacra vetíteni, hogy terméke kiemelkedjen és kapcsolatot teremtsen.
💡 Profi tipp: A kérdőív nulláról történő megtervezése gyorsan túlterhelővé válhat – az ingyenes kérdőív-sablonok hatékony adatgyűjtéshez készen használható, testreszabható sablonokat kínálnak, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot és pillanatok alatt pontos betekintést nyújtanak.
Dolgozzon együtt a csapatokkal a Docs és a Comments alkalmazásokban az adatok elemzéséhez.
A termék-piac illeszkedés egy vállalat egészét érintő téma, amelyhez adatokból nyert betekintés, marketinges empátia és átfogó stratégiai végrehajtás szükséges.
A többfunkciós perspektívák bevonásával biztosíthatja, hogy a vásárlói visszajelzéseket valóban átalakítja és elemzi, és azok alapján olyan intézkedéseket hoz, amelyek megoldják a problémás pontokat.
Íme, kiknek érdemes részt venniük, és mit hozhatnak az asztalra:
- Termékmenedzser/tulajdonos → Meghatározza a PMF céljait és a felmérési stratégiát, és irányítja a döntéshozatalt.
- Adatelemző → Adatok tisztítása, minták felismerése és felhasználói betekintés biztosítása
- Marketingcsapat → Segít a célpiac szegmentálásában és biztosítja az üzenetek összehangolását.
- Mérnöki/termékcsapat → Az ismereteket prioritás szerinti feladatokká és funkciófejlesztésekké alakítja
Pontosan ezt a fajta együttműködést teszi lehetővé a ClickUp Docs.
Létrehozhat egy megosztott dokumentumot, amelyben összefoglalhatja a termék-piaci illeszkedés felmérés eredményeit, hozzáadhat diagramokat és összefoglalókat, valamint a ClickUp Assign Comments segítségével valós időben megjelölheti az érdekelt feleket.
Minden visszajelzés vita tárgyává válik, és minden vita feladatot eredményezhet.
Ahelyett, hogy különböző eszközök között ugrálna, vagy az e-mailek között elveszítené a teendőket, a ClickUp mindent egy helyen tárol, így semmi sem marad ki.
Akár azt vizsgálja, miért lennének a felhasználók „nagyon csalódottak”, akár a főbb funkciók fejlesztéséről tart brainstormingot, az egész csapata összehangoltan és felelősségteljesen dolgozik.
Ideje, hogy a piaci visszajelzések valóban hatást gyakoroljanak (pozitív irányban)
A termék-piaci illeszkedés nem valami, amire véletlenül rábukkansz. Meg kell mérni, tesztelni, felmérni, és néha megszállottan foglalkozni vele. És ez jó dolog.
A termék-piaci illeszkedés felmérései azonban csak akkor működnek, ha megfelelően vannak felállítva, megfelelően nyomon követik őket, és gyorsan reagálnak rájuk. Pontosan itt jön be a ClickUp.
A ClickUp Forms segítségével összegyűjtheti és automatizálhatja a visszajelzéseket. Eközben a ClickUp Docs és az Assigned Comments lehetővé teszi, hogy az egész csapata – a terméktől a marketingig – egy helyen működjön együtt.
Ahogy Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatója fogalmaz:
A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.
A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.
Végül is, ha a felhasználók 40%-a nagyon csalódott a termék elvesztése miatt, akkor jó úton jár. Ha még nem tudja a választ erre a kérdésre, regisztráljon most a ClickUp-ra!
Gyakran ismételt kérdések
1. Mi a kérdés a termék-piac illeszkedési tesztben?
A termék-piaci illeszkedés teszt leggyakoribb kérdése:
„Hogyan érezné magát, ha többé nem használhatná ezt a terméket?”
A tipikus válaszlehetőségek a következők:
- Nagyon csalódott
- Kissé csalódott
- Nem csalódtam (tényleg nem olyan hasznos)
2. Mi az 5 jó felmérési kérdés?
Öt hatékony kérdőívkérdés a termék-piaci illeszkedés vagy a felhasználói elégedettség felméréséhez:
- Hogyan érezné magát, ha többé nem használhatná ezt a terméket?
- Mi a fő előnye ennek a terméknek?
- Ön szerint milyen típusú személyek profitálhatnak leginkább ebből a termékből?
- Hogyan tudjuk javítani a terméket az Ön számára?
- Ajánlotta ezt a terméket másoknak? Miért, vagy miért nem?
3. Mit kérdezzen a felhasználóitól a termék-piaci illeszkedésről?
A termék-piac illeszkedés értékeléséhez kérdezze meg a felhasználókat:
- Mennyire lenne csalódott, ha többé nem használhatná ezt a terméket?
- Milyen problémát old meg Önnek ez a termék?
- Milyen alternatívákat használna, ha ez a termék nem lenne elérhető?
- Mely funkciókat értékeli leginkább?
- Hogyan fedezte fel ezt a terméket?
4. Mi a 40%-os szabály a termék-piac illeszkedésnél?
A 40%-os szabály szerint, ha a megkérdezett felhasználók legalább 40%-a azt mondja, hogy „nagyon csalódott” lenne, ha többé nem használhatná a termékét, akkor valószínűleg elérte a termék-piac illeszkedést.