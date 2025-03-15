A 15 legjobb termékmenedzsment blog az iparági betekintéshez

A termékmenedzsment gyorsan változik. Az egyik nap még a tervet finomítod, a következőn már a részvényesek támogatását biztosítod, miközben lépést tartasz a felmerülő trendekkel, eszközökkel és bevált gyakorlatokkal.

Annyi mindenre kell figyelni, hogy nehéz lehet naprakésznek maradni, de a megfelelő források sokat segítenek.

A stratégia finomításától a kommunikáció javításáig a legjobb blogok szakértői betekintést, gyakorlati tanácsokat és valós esettanulmányokat nyújtanak, amelyek segítenek Önnek PM-ként fejlődni.

Akár tapasztalt szakember, akár pályakezdő, összeállítottuk azokat a legjobb termékmenedzsment blogokat, amelyeket minden termékmenedzsernek érdemes elolvasnia.

Ez az Ön esélye, hogy a technológiai iparág legkiválóbb szakembereitől tanuljon!

⏰60 másodperces összefoglaló Íme néhány a legjobb termékmenedzsment blogok közül, amelyek segítenek Önnek naprakész információkat szerezni, fejleszteni készségeit és hasznos betekintést nyerni, amelyek javítják termékstratégiáját és döntéshozatalát. ClickUp: A legjobb all-in-one termelékenységi eszközök, termékmenedzsmenttel kapcsolatos betekintéssel. A legjobb all-in-one termelékenységi eszközök, termékmenedzsmenttel kapcsolatos betekintéssel.

Lenny hírlevele: A legjobb heti tanácsok termékfejlesztéshez, növekedés elősegítéséhez és karrierje felgyorsításához.

The Product Manager: A legjobb lépésről lépésre bemutatott útmutatók és bevált gyakorlatok a termékmenedzsment alapvető készségeihez.

Roman Pichler: A legjobb betekintést nyújtja a termékstratégiába és az agilis módszertanokba.

SVPG: A legjobb szakértői nézőpontok a termékvezetésről és stratégiáról

The Product Folks: A legjobb közösség által generált betekintések és válogatott PM-ismeretek

Mind the Product: A legjobb átfogó termékismeretekhez, valós esettanulmányokkal alátámasztva.

First Round Review: A legjobb alapító szintű tanulságok a termékmenedzsmentről, a vezetésről és a startupok méretének növeléséről.

Termékosztály: A legjobb betekintést nyújtja a termékfejlesztés technikai oldalába.

Ask Gib: A legjobb őszinte tanácsok a termékmenedzsmentről

Inside Intercom: A legjobb stratégiák az ügyfélközpontú termékmenedzsmenthez

Bring the Donuts: A legjobb vezetői tanulságok egy tapasztalt termékmenedzsertől

Product Coalition: A legjobb választás, ha a termékfejlesztői közösség különböző nézőpontjait szeretné megismerni.

Pendo: A legjobb adat alapú betekintést nyújt a termékekkel kapcsolatos döntésekbe.

Product Talk: A legjobb stratégiák a folyamatos felfedezéshez és a felhasználói kutatáshoz

A 15 legjobb termékmenedzsment blog, amelyet érdemes követni 2025-ben

1. ClickUp

A ClickUp termékmenedzsment blogja minden termékmenedzser számára kötelező olvasmány. A termékmenedzsment alapjainak feltárásától a csapat összehangolásával és az érdekelt felek kezelésével kapcsolatos haladó tippekig, a ClickUp részletes cikkeket kínál, amelyek széles témakört fednek le.

Akár új a termékmenedzsment területén, akár csak fejleszteni szeretné készségeit, itt megtalálja a legfontosabb témákkal kapcsolatos betekintést, többek között:

Találja meg termékének AHA-pillanatát

A termék életciklusának kezelése

Prioritizálási keretrendszerek

Egyértelmű elfogadási kritériumok meghatározása

Az Agile, Scrum és SAFe módszertanok megértése és alkalmazása

Egyszerűsítse a sprint ciklust azáltal, hogy a ClickUp segítségével egy helyen összegyűjti az összes csapatkommunikációt és tudást.

A ClickUp a tartalmas blog mellett egy sor hatékony eszközt is kínál, amelyek célja a termékmenedzsment folyamatok racionalizálása.

A ClickUp termékmenedzsment szoftverrel, amelyet kifejezetten a termékmenedzserek hatékonyságának növelésére fejlesztettek ki, könnyedén kezelheti csapata munkafolyamatát, rangsorolhatja a funkciókat, racionalizálhatja a sprint menedzsmentet és összehangolhatja az érdekelt feleket – mindezt egyetlen központi platformon.

Így teheti meg:

Egyszerűsített sprintkezelés: A ClickUp Sprints segít a hatékony sprintszervezésben, az előrehaladás nyomon követésében és a spillover kezelésében, támogatva a hatékony visszacsatolási ciklusokat az érdekelt felek között.

Szervezett termékfejlesztési tervek: Az eszköz hierarchikus felépítése lehetővé teszi a termékfejlesztési tervek áttekinthető szervezését, központosítva a projektmenedzsmentet és a kommunikációt a célzott intézkedések érdekében.

Rugalmas epikus és alfeladat-kezelés: Az alfeladatok lehetővé teszik az epikusok részletes lebontását, így rugalmas sprint-hozzárendelés végezhető az egész epikus áthelyezése nélkül, ami javítja a felhasználói történetek tervezését.

Központosított termékleírás-készítés: A ClickUp Docs támogatja átfogó termékleírások készítését, összefogva a követelményeket a mérnöki csapatokkal és az érdekelt felekkel való jobb kommunikáció érdekében.

Jobb adatláthatóság: A ClickUp és a ClickUp Dashboards egyéni mezői részletes adatkezelést kínálnak tesztelés, fejlesztés és scrum pontokhoz, és hasznos betekintést nyújtanak a sprint előrehaladásába és a napi stand-upokba.

Zökkenőmentes kommunikáció: A feladatokhoz rendelt megjegyzésektől a ClickUp Chat integrált üzenetküldő funkciójáig, a platform lehetővé teszi, hogy minden munkáját és munkával kapcsolatos beszélgetését egy platformon központosítsa.

Ha eljön az ideje a termékfejlesztési terv egyszerűsítésének, a ClickUp termékfejlesztési terv sablonja lehetővé teszi, hogy egy közös felületen vizualizálja az epikus feladatokat, a sprinteket és a prioritásokat.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze, kövesse nyomon és kezelje a termékfejlesztést a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjával.

Ez az eszköz különösen hasznos ahhoz, hogy az érdekelt feleket folyamatosan tájékoztassa a mérföldkövekről, vagy a határidők változásakor módosítsa a prioritásokat.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

2. Lenny hírlevele

Lenny hírlevelén keresztül

Ez a Substack blog Lenny Rachitsky, egy aktív angyalbefektető és termék tanácsadó ötlete, aki korábban az Airbnb-nél és a Neustar-nál dolgozott. Lenny hírlevele számos témát érint, például:

Ügyfélszerzési tippek

Termékfejlesztési terv példák

Termék-piac illeszkedési stratégiák

Termékfejlesztési együttműködés

A megosztott betekintések adat alapúak, így még a legbonyolultabb termékmenedzsment kihívásokat is megvalósítható tanulságokká alakítják.

Rachitsky emellett a Lenny’s Podcast műsorvezetője is, ahol interjúkat készít startup-alapítókkal és termékmenedzserekkel, és tapasztalataikat és tanulságaikat gyakorlati tanácsokká sűríti hallgatói számára.

Az írás és a podcastok mellett ő kezeli a „The Friends of Lenny’s Newsletter” Slack közösséget, amely egy exkluzív tér fizető előfizetők számára. Ez a közösség a következőket kínálja:

Élő AMA-k

Könyvklubok

Mentori programok

Interaktív műhelyek

🌟 USP: Lenny hírlevele igazi aranybánya a hálózatépítés és a folyamatos tanulás szempontjából. Túlmutat az elméleten, és konkrét, adatalapú stratégiákat és keretrendszereket kínál, amelyek közvetlenül alkalmazhatók a valós termékmenedzsment kihívásokra.

3. A termékmenedzser

via The Product Manager

Ha egy validált SaaS termék méretezésének kihívásaival küzd, akkor a The Product Manager az Ön számára szükséges forrás. Hannah Clark által alapított platform a kezdő termékmenedzsereknek szóló tartalmakon túlmutat, és azoknak a digitális termékvezetőknek szól, akik a termék-piac illeszkedés elérése után a növekedés felgyorsítására törekednek.

A Product Manager blog minden szintű termékmenedzserek számára nyújt értékes, praktikus tartalmat, olyan témákkal, mint:

Feltörekvő UX és AI trendek

Scrum és Agile módszertanok

SaaS növekedési és árazási stratégiák

🌟 USP: A validált termékek méretezésére összpontosítva ez a blog olyan eszközöket, keretrendszereket és betekintéseket nyújt, amelyek segítségével a termékmenedzserek finomhangolhatják MVP-jüket, optimalizálhatják termékstratégiájukat, és magabiztosan navigálhatnak a B sorozatú finanszírozáson és azon túl.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

Roman Pichler blogja a termékmenedzsment területének egyik legfontosabb forrása, amely mélyreható szakértelmet kínál a termékstratégia, a felhasználói élmény és a backlog menedzsment terén. A Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age (Stratégia: Termékstratégia és termékfejlesztési útiterv a digitális korban) című könyv szerzőjeként Pichler gyakorlatias, megvalósítható betekintéseiről ismert, amelyek segítenek a termékmenedzsereknek finomítani megközelítésüket és hatékony termékfejlesztést megvalósítani.

Blogjai a termékmenedzsment témakörének széles spektrumát fedik le, többek között:

Különböző típusú termékmenedzserek hatékony irányítása

Empátia kialakítása és ápolása a termékcsapatokon belül

Hatékony termékéletciklus -víziótáblák létrehozása

Az érdekelt felek támogatásának és összehangolásának biztosítása

Pichler megosztja a digitális korszak kihívásainak leküzdésére vonatkozó bevált gyakorlatokat is, hangsúlyozva az agilitás, a világos kommunikáció és az erős termékstratégia fontosságát.

🌟 USP: Azok számára, akik az audiovizuális tartalmakat preferálják, Pichler felvett videókat és podcastokat kínál, így szakértelme különböző formátumokban könnyen elérhető. És a legjobb rész? Minden értékes tartalma ingyenesen elérhető.

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

Az SVPG cikkei kötelező olvasmányok minden termékmenedzsment szakember számára. Az SVPG-t Marty Cagan alapította, aki igazi termékmenedzsment-legenda, és olyan cégeknél töltött be jelentős pozíciókat, mint a HP, a Netscape és az eBay. Az SVPG a termékmenedzsment gondolkodásmódjának élvonalában áll.

Az SVPG arról ismert, hogy rendkívül praktikus és stratégiai tartalmakat kínál, amelyek mélyen rezonálnak a digitális termékek komplex világában navigáló termékmenedzserekkel, különösen akkor, amikor csapatokat és projekteket bővítenek. A blog számos kritikus témát fed le, többek között:

Projektátalakítások: A termékfejlesztő csapatok bővítésének és fejlődésének útjának megértése

Termékmodell-tesztelés: Hogyan lehet termékmodelleket létrehozni és iterálni az üzleti feltételezések validálása érdekében?

Termékműveletek: Bevált gyakorlatok olyan működési keretrendszerek kialakításához, amelyek támogatják a magas teljesítményű csapatokat.

Az alapítók és közreműködők összesen több mint 50 éves tapasztalatával az SVPG alapvető útmutatást nyújt a különböző termékekkel kapcsolatos szerepkörökben dolgozóknak, függetlenül attól, hogy Ön vezérigazgató, termékvezető vagy a termékfronton dolgozó munkatárs.

🌟 USP: Ha mélyebb betekintést szeretne nyerni, fedezze fel a „PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,” című, négy részes, betekintést nyújtó könyvsorozatot, amelynek szerzője Marty Cagan és az SVPG csapata. Ezek a könyvek a következő témákba nyújtanak betekintést: Termékcsapatok vezetése

Marketing technológiai termékek

Átállás termékcentrikus működési modellre

📮ClickUp Insight: Míg a munkavállalók 60%-a 10 perc alatt válaszol az azonnali üzenetekre, 15%-uknak több mint 2 óra kell a válaszadáshoz. A villámgyors válaszok és a késleltetett válaszok keveréke kommunikációs hiányosságokat okozhat és lassíthatja az együttműködést. A ClickUp segítségével minden üzenete, feladata és frissítése egy helyen található, így biztosítva, hogy egyetlen beszélgetés se maradjon félbeszakítva, és mindenki szinkronban maradjon, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan – vagy lassan – válaszol.

6. The Product Folks

via The Product Folks

A Product Folks egy önkéntesek által működtetett termékmenedzserek közössége. Bengaluruban alapították, több mint 100 000 tagja van, és tartalmával körülbelül 1 millió embert ér el.

A blog, amely értékes információkkal szolgál a pályakezdő és kezdő termékmenedzserek számára, egyedülálló, emberközpontú perspektívát nyújt a termékmenedzsment világába. Elkerüli a túlzott elméleti tartalmat, és gyakorlati információkat nyújt, amelyek segítenek a készségek fejlesztésében.

A szervezet több mint 500 karrierváltást segített elő és több mint 200 rendezvényt szervezett, több mint 50 önkéntesből álló csapat támogatásával.

A legfontosabb témák a következők:

PM esettanulmányok és álláskeresési útmutatók

Termékmenedzsment stratégiák

Karriertervek

🌟 USP: Harcban kipróbált betekintések, strukturált tanulási útvonalak és praktikus megközelítés a termékmenedzsment elsajátításához.

7. Mind the Product

via Mind the Product

A Mind the Product a világ egyik legnagyobb termékmenedzsment közössége, blogja pedig elengedhetetlen olvasmány mindenkinek, aki komolyan foglalkozik termékmenedzsmenttel. Szakértő szerzőkkel és a termékvezetés mélyreható elemzésével ez a blog taktikai és stratégiai betekintést egyaránt kínál.

De nem csak a tartalomról van szó. A Mind the Product rendezvényei a termékmenedzsment közösséghez való hozzájárulásuk sarokkövei, legfontosabb rendezvényük, a #mtpcon pedig kiemelkedő eseménynek számít. A #mtpcon olyan globális központokban kerül megrendezésre, mint London és San Francisco, és sokféle közönséget vonz, a kezdő termékmenedzserektől a tapasztalt veteránokig, tanulási és hálózatépítési platformot biztosítva.

Főbb témák:

Növekedési és kísérleti technikák

Termékmenedzsment trendek

Célkitűzés a termékben

🌟 USP: Virtuális interjúsorozattal is rendelkezik, a Product Unplugged-del, amely stratégiákat, tanulságokat és kreatív folyamatokat tár fel, amelyek a sikeres termékcsapatokat alakítják.

8. Első kör felülvizsgálat

via First Round Review

A First Round Review, a First Round Capital (egy induló vállalkozásokat támogató befektetési társaság) tartalomszolgáltató részlege, megbízható forrásként vált ismertté a startupok alapítóinak és termékmenedzsereinek körében.

A „Harvard Business School for Startups” (Harvard Üzleti Iskola induló vállalkozások számára) mottóval alapított blog PM-eket, alapítókat és befektetőket hoz össze, hogy megosszák személyes történeteiket és értékes tapasztalataikat olyan témákban, mint:

Adománygyűjtés

Startup PR tervezés

Termék SWOT-elemzés

Empátia kialakítása a csapatokban

A First Round Review néhány híres blogja között megtalálható Molly Graham „ Give Away Your Legos „ című cikke, amely kiemeli a delegálás fontosságát a csapatok bővítésében; Rahul Vohra „ How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit „ című cikke, amely bemutatja a PMF adatvezérelt megközelítését; vagy a Figma bővítési stratégiája.

🌟 USP: A First Round Review azzal tűnik ki, hogy a termékmenedzsment emberi oldalára koncentrál, segítve az egyéneket a vállalaton belüli fejlődésben és siker elérésében.

9. Termékosztály

via Termékfejlesztési Osztály

A Department of Product blog a termékekkel kapcsolatos hírek, magyarázatok és termékfejlesztési betekintések erőteljes forrása.

Több mint 45 000 termékmenedzser, tervező, mérnök és kockázati tőke befektető bízik bennünk olyan cégeknél, mint a Spotify, a Netflix, az Apple és az Amazon. A következő témákról találhat tartalmakat:

Termékpozicionálás és marketing tippek

Energiaalapú feladatkezelés

Aszinkron tervezés

Ez a gondolatvezetés és a gyakorlati tanácsok tökéletes keveréke.

🌟 USP: A blog webhookokkal, mikroszolgáltatásokkal, API-dokumentációval és SaaS-tervezési engedélyekkel foglalkozik, így értékes információkat nyújt azoknak a termékmenedzsereknek, akiknek nagyobb technikai ismeretekre van szükségük.

10. Kérdezze Gibet

via Ask Gib

Az Ask Gib egy különleges blog, amelyet Gibson Biddle, a Netflix korábbi termékmenedzsment alelnöke vezet.

Mi teszi azonban egyedivé?

Ez nem annyira strukturált tanácsokról szól, hanem inkább őszinte reflexiókról, érdekes kérdések és válaszokról, valamint Biddle személyes gondolatai és anekdotái a termékmenedzsment változó világáról. Emellett beszélgető stílusú, tömör címeket használ, amelyek élvezetessé teszik a blogok olvasását.

Biddle nem riad vissza a következő nehéz kérdések megválaszolásától:

Termékfejlesztés és stratégia

Hogyan adjunk és fogadjuk a konstruktív visszajelzéseket?

Együttműködés a termék- és a tervezőcsapatok között

🌟 USP: Az Ask Gib olvasása olyan, mintha egy barátságos, éleslátó beszélgetést folytatna egy mentorral – humorral és bölcsességgel fűszerezve. A blog mindenki számára ingyenesen elérhető.

11. Inside Intercom

via Intercom

A SaaS termékek világának vezetőjeként az Intercom blogja, az Inside Intercom, kulcsfontosságú forrás lett a termékmenedzserek, az ügyfélszolgálati csapatok és mindenki számára, aki technológiai termékekkel dolgozik.

Az iparági változásokkal lépést tartva a blog kiterjesztette tevékenységi körét, és most már az ML, az AI-ügynökök és az automatizálás termékekre gyakorolt hatásaival is foglalkozik, így biztosítva, hogy az innováció élvonalában maradjon.

Szeretne olvasni az AI-vezérelt termékmenedzsmentről? Az Intercom segít Önnek. Termékalapelveket keres? Erről is van blog.

Egyéb fontos témák:

SaaS növekedés és méretezhetőség

Termékfejlesztési folyamatok keretrendszerei

A ügyfélszolgálat és a siker jövője

🌟 USP: Az Inside Intercom célja, hogy gondolatébresztő és éleslátó cikkekkel segítse Önt olyan termékek fejlesztésében, amelyek valóban megoldják a felhasználók problémáit.

12. Hozzon fánkot!

via Bring the Donuts

A Bring the Donuts, Ken Norton termékmenedzsment blogja – aki a Google Docs, a Google Calendar és a Google Mobile Maps termékkezdeményezéseit vezette – új perspektívát kínál a következő témákban:

Miért koncentrálnak a kiváló termékmenedzserek a kommunikációra a folyamatok helyett?

Hogyan lehet vezetni hatalom nélkül és hogyan lehet megnyerni a csapatok támogatását?

Miért az önismeret a legnagyobb előnye a karrierjében?

Ó, és ha kíváncsi a névre? Norton híres tanácsára utal: „Mindig hozz magaddal fánkot” – mert a kis gesztusok sokat segítenek a bizalom építésében.

🌟 USP: Norton nem csak keretrendszerekről és stratégiákról beszél, hanem arról is, hogy mi szükséges valójában a vezetéshez, hogyan lehet eligazodni a termékmenedzsment valóságában, és hogyan lehet bizalmat építeni a csapattal, miközben nehéz beszélgetéseket kell lefolytatni és ugyanúgy kell kezelni önmagunkat, mint a terméket.

13. Product Coalition

via Product Coalition

A Product Coalition egy Substack és Medium kiadvány, amelyet Jay Stansell, az egyik világszerte legelismertebb termékmenedzsment szakértő szerkeszt. A blog célja, hogy a termékmenedzsment ismereteit világszerte elérhetővé tegye.

Hatalmas könyvtárat kínál tapasztalt termékmenedzserek és iparági vezetők által írt, értékes cikkekkel a következő témákban:

Bevezetés a termékmenedzserek számára

Felhasználói tesztelési technikák

Működési folyamatok diagramjai

🌟 USP: Azok számára, akik szeretnék elmélyíteni tudásukat, a Product Coalition rövid tanfolyamokat kínál, amelyek elvégzése után a fizető előfizetők tanúsítványt kapnak. Stansell rendszeresen podcastokat és élő eseményeket is szervez.

14. Pendo

via Pendo

A Pendo, egy termékélmény-platform, hatékony elemzések, munkamenet-visszajátszások és alkalmazáson belüli útmutatások révén javítja a digitális élményt. Ahogyan az várható, a Pendo blogjai értékes betekintést nyújtanak azoknak a termékmenedzsereknek, akik ki akarják aknázni az adatok és a felhasználói visszajelzésekben rejlő lehetőségeket.

A blogok olyan fontos témákat fednek le, mint:

Termék személyre szabás és irányítás

AI útitervek CPO-k számára

Termék-benchmarkok

Ezenkívül a termékek teljesítményét összehasonlító cikkek hasznos összehasonlításokat nyújtanak, amelyek segítségével a termékmenedzserek felmérhetik, hogy termékeik hol állnak a piacon.

🌟 USP: A Pendo robusztus, adatközpontú stratégiákat ötvöz praktikus betekintésekkel. A blogok nem csak a termékek jellemzőit mutatják be, hanem mélyreható fehérpapírokat és esettanulmányokat is közölnek vezető márkákról, például a Thomson Reutersről és a LexisNexisről, így a termékmenedzserek tanulhatnak a valós alkalmazásokból és a bevált eredményekből. Ez az analitikai mélység és az esettanulmányokon alapuló tanulás kombinációja teszi a Pendo blogját a termékelemzés és a felhasználói élmény javítása iránt érdeklődő termékmenedzserek számára elengedhetetlen platformmá.

15. Product Talk

via Product Talk

A Teresa Torres által alapított Product Talk felbecsülhetetlen értékű forrás a termékmenedzserek, UX-tervezők és alapítók számára, akik termékfejlesztési folyamataikat szeretnék tökéletesíteni. Torres feltárja a kiváló technológiai termékek fejlesztésének összetettségét, és egyértelmű útmutatást ad az adatok és a kísérletezés használatához.

Hasznos tartalmakat találhat a következő témákban:

Feltételezések tesztelésének technikái

Folyamatos felfedezés alkalmazása az UX-re

Hatékony ügyfélinterjúk lefolytatása

🌟 USP: Torres a Product Talk Academy-t is vezeti, amely termékcsapatok fejlesztésére tervezett tanfolyamokat és vállalati workshopokat kínál.

Tiszteletre méltó említések

A termékmenedzser mindennapjai tele vannak különböző élményekkel. Tudja, hogy soha nem lineárisak – a nap folyamán folyamatosan változnak. Még ha rendelkezik is egy listával a termékmenedzsment blogokról, amelyek különböző perspektívákat fednek le, kreatív szakemberként tudja, hogy ennél többre van szüksége.

Új ötleteket szeretne szülni, kreativitását szabadjára engedni és másképp megközelíteni a dolgokat. Akkor miért ne próbálna ki valami újat? Íme két további blog, amely felrázhatja a dolgokat.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Az első a Farnam Street.

Ez a blog egy rejtett kincs azoknak a vezetőknek, akik következetesen jobb döntéseket akarnak hozni. Ingyenes, és olyan örökérvényű témákat fed le, mint a döntéshozatal, a folyamatos tanulás, az olvasási szokások javítása és a célok megtalálása.

A bejegyzések könnyen érthetőek és tele vannak értékes betekintésekkel, amelyeket azonnal alkalmazhat.

2. Stratechery

via Stratechery

A következő a Stratechery.

Az üzleti stratégia, a technológia és a termékmenedzsment metszéspontjaként ez a blog elismert forrásnak számít a technológiai üzleti modellek, a versenystratégia és a termék-piac dinamikájának megértéséhez.

Az elemző Ben Thompson által alapított blog segít a termékmenedzsereknek úgy gondolkodni, mint a vezetők és a befektetők, és nem csak a keretrendszerekre és a végrehajtásra koncentrálni. Először is meg fogja érteni, hogyan versenyeznek, differenciálódnak és tartják fenn üzleti tevékenységüket olyan cégek, mint az Apple, a Google, a Microsoft és a startupok.

A Stratechery emellett a PM-barát szemszögből elemzi az AI, a SaaS, a piacterek és a média területén bekövetkezett jelentős változásokat.

A ClickUp segítségével a megfelelő források mindig kéznél vannak

A kiváló termékmenedzsment ugyanolyan mértékben a tanulásról szól, mint az építésről.

Ha olyan blogokra bukkan, amelyekkel azonosulni tud, ne habozzon feliratkozni, elolvasni és alkalmazni az ott található információkat. Végtelen mennyiségű tudás, keretrendszer és inspiráció áll rendelkezésre, amelyek segítenek Önnek szakmájában fejlődni.

A ClickUp blogja egyértelműen egy olyan kincsesbánya, amelyet nem szabad kihagynia. Mivel az eszköz olyan termékfejlesztők számára készült, akik hatékonyabban szeretnének dolgozni és javítani szeretnék a mindennapi termelékenységüket, értékes betekintést és szakértői tanácsokat találhat számos témában. A kezdéshez egyszerűen kattintson ide.

Ha azonban már készen áll arra, hogy megalkossa azt a forradalmian új terméket, regisztráljon a ClickUp-ra, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazásra.