Hogyan találja meg termékének aha-pillanatát (+példák)

2007. január 9-én Steve Jobs bemutatta az iPhone-t a kaliforniai San Franciscóban megrendezett Macworld Conference & Expo kiállításon. Amint leírta a készülék funkcióit, a teremben izgalom és csodálat töltötte be a levegőt. Ez a termék egy korszakot fog meghatározni – ez még a szkeptikusok számára is egyértelmű volt.

Az Apple az első héten több mint 270 000 iPhone-t adott el, és 74 nap alatt elérte az egymillió eladott darabot. A szerencsés első iPhone-felhasználók pedig átélték az Aha! pillanatot – a hirtelen felismerést, hogy ez pontosan az, amire várták. Csak eddig nem tudták.

Ez az a pont, amelyet minden termékmenedzser keres: az a megvilágosodás pillanat, amikor a felhasználók megszeretik a terméket. Az aha-pillanat. Ebben a blogban valós példák segítségével megvizsgáljuk, hogyan lehet aha-pillanatokat teremteni. Kezdjük!

Mi az aha-élmény?

Az aha-pillanat az a kritikus pont a termék életciklusában, amikor egy új felhasználó először felismeri a termék értékét és annak szükségességét. A cél az, hogy az új felhasználók minél hamarabb eljussanak ehhez az aha-pillanathoz – ideális esetben már a bevezetés során.

Más szavakkal, ez a pillanat olyan, mint amikor hirtelen felgyullad a villanykörte a fejünk felett, és a homályosság egy pillanat alatt megértéssé válik.

Az Independentnek adott interjúban Tim Cook az Apple Vision Pro headsetével kapcsolatos első tapasztalatait „aha-élménynek” nevezte. Úgy véli, hogy ez a vegyes valóság eszköz új korszakot nyithat a számítástechnikában, jelentősen átalakítva munkamódszereinket, kommunikációnkat és a világgal való kapcsolatunkat.

Jelentős, hogy oly sok Apple-termékben van „aha” pillanat! Ez az, amit a termékének is elérnie kell. De hol kezdődött mindez?

Történelem és eredet

Az „aha-élmény” eredete a korai pszichológiára vezethető vissza, különösen a német pszichológus Karl Bühler 20. század eleji munkásságára. Ő alkotta meg az „Aha-Erlebnis” kifejezést, amely a hirtelen megvilágosodás vagy felfedezés pillanatát írja le.

A koncepció azonban szélesebb körű elismertségre tett szert a neves pszichológus, Wolfgang Köhler munkájának köszönhetően, aki megfigyelte, hogy a majmok hosszú kísérletezés és hibázás után hirtelen áttörésekkel oldják meg a problémákat.

Később a Gestalt pszichológusok is vizsgálták ezeket a pillanatokat, hangsúlyozva, hogy az emberek gyakran átrendezik az információkat a fejükben, amíg hirtelen, holisztikus megértéshez nem jutnak.

Az idő múlásával az ötlet továbbfejlődött és elterjedt a kreatív területeken, az üzleti életben és az oktatásban, mint az innováció és a tanulás kulcsfontosságú tényezője.

Az aha-pillanatok fontossága

Az aha-élmény a kíváncsiság és az elkötelezettség közötti híd. Ha termékéből hiányzik ez az élmény, akkor a felhasználók megszerzése és megtartása is nehézségekbe ütközik.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogy miért olyan fontosak ezek.

1. Az érték egyértelműsége

Az aha-pillanat az a pillanat, amikor a vevő végre megérti termékének értékét.

Megértik, hogy a termék hogyan oldja meg a problémájukat, hogyan takarít meg nekik időt, vagy hogyan javítja az életüket. Ez az az érték, amely hirtelen megérinti őket. A zsúfolt piacon ezek a pillanatok teszik a termékét kiemelkedővé.

Ezen a világos pillanat nélkül az ügyfelek soha nem fogják teljesen megérteni, mit tud nyújtani nekik a termék, ami hatással van a felhasználói bázisra.

Például: Tegyük fel, hogy először használ egy olyan tervezőeszközt, mint a Canva. Megpróbálja kitalálni, hogyan lehet PowerPoint-prezentációt készíteni. A kezdőlapon talál egy PPT-sablonokból álló könyvtárat, ahová hozzáadhatja a tartalmát és a márka színeit, és máris készen áll a prezentáció. Pontosan ez a pillanat, amikor felfedezi a „kész sablonokat”, lesz az aha-élménye.

2. Jobb ügyfélkapcsolatok

Amint a felhasználó átéli ezt a döntő pillanatot, nagyobb valószínűséggel fog mélyen elköteleződni a termék iránt. Mintha egy kapcsoló kattanna, és hirtelen már nem csak kipróbálja a szolgáltatást, hanem teljesen rabjává válik.

Ekkor ugrik meg az aktív használat, és a vásárlók elkezdik jobban felfedezni a termék által kínált lehetőségeket. Érdekes módon, ha az aha-pillanatokat beépíti a feltámadás folyamatába, a lemorzsolódott felhasználók is visszatérnek.

3. Erős ügyfélkapcsolatok

Az aha-pillanat ereje abban rejlik, hogy kapcsolatot teremt a felhasználói szegmensek, az ügyfelek és a márka között.

Termékei nem csupán funkcionálisak lehetnek. Inkább kapcsolatot kell teremteniük. Amikor a felhasználó rájön, hogy terméke megadja neki azt, amire szüksége van, akkor már nem csak egy vállalatnak tekinti Önt, hanem életének vagy üzleti tevékenységének elengedhetetlen partnerének.

4. Szájpropaganda

Az aha-élménynek van egyfajta fertőző hatása. Amikor egy ügyfél átéli ezt az élményt, izgatottá válik. Ez az izgalom pedig arra készteti, hogy másokkal is megossza az élményt.

Ezért beszélnek az emberek kedvenc termékeikről, és ajánlják azokat barátaiknak és kollégáiknak. Ezek a pillanatok javítják az organikus növekedést a szájpropagandán keresztül, amely gyakran hatékonyabb, mint bármely marketingkampány.

Barátkozó emlékeztető: A felhasználók által átélt aha-pillanatok nem könnyen mérhetők és számszerűsíthetők, hacsak nem végezünk kiterjedt felhasználói felméréseket. Ez azért van, mert egyes felhasználók aktívan tudatában vannak ennek a pillanatnak (és végül el is felejtik), míg mások inkább tudat alatt élik meg. Akár így, akár úgy, az aha-élmény az a kapcsoló, amely az értékelő felhasználót aktív felhasználóvá változtatja.

Hogyan használják a vállalkozások az aha-pillanatokat?

Azok a vállalkozások, amelyek termékeikben prioritást adnak az aha-pillanatoknak, gyakran tapasztalják, hogy ügyfeleik hűségesebbé válnak és mélyebb érzelmi kötődés alakul ki közöttük. Íme, hogyan csinálják:

Személyre szabás : A mai üzleti világban az egy méretű megoldások ritkán működnek. Ahhoz, hogy valóban erős kapcsolatot teremtsenek az ügyfelekkel, a vállalkozások személyre szabják az utat, így minden felhasználó úgy érzi, hogy a termék vagy szolgáltatás kifejezetten neki készült. Az adatok gyűjtésével és az ügyfelek viselkedésének megfigyelésével a vállalatok rendkívül személyre szabott : A mai üzleti világban az egy méretű megoldások ritkán működnek. Ahhoz, hogy valóban erős kapcsolatot teremtsenek az ügyfelekkel, a vállalkozások személyre szabják az utat, így minden felhasználó úgy érzi, hogy a termék vagy szolgáltatás kifejezetten neki készült. Az adatok gyűjtésével és az ügyfelek viselkedésének megfigyelésével a vállalatok rendkívül személyre szabott felhasználói élményt tudnak nyújtani, amely az aha-pillanatokhoz vezet.

Problémás pontok: A nagyvállalatok kutatásba fektetnek, beszélgetnek a felhasználóikkal és visszajelzéseket gyűjtenek a problémás pontok azonosítása érdekében. Nem csak feltételezik, hogy mi a probléma, hanem meg is hallgatják a felhasználókat. Ez megteremti a feltételeket olyan megoldások kidolgozásához, amelyek valóban megfelelnek a valós igényeknek.

Jó tervezés : Az aha-élmény a dolgok egyszerűbbé tételéről szól. A legsikeresebb vállalkozások az UI és UX egyszerűsítésére koncentrálnak, biztosítva, hogy az aha-élményhez vezető út a lehető legegyértelműbb legyen.

Kiemelt funkciók : Azok a vállalkozások, amelyek elsődleges célként kezelik alapértékeik gyors bemutatását, gyakran sikeresen váltanak ki korai aha-élményt. : Azok a vállalkozások, amelyek elsődleges célként kezelik alapértékeik gyors bemutatását, gyakran sikeresen váltanak ki korai aha-élményt.

Folyamatos fejlődés: Az aha-pillanat egy folyamatos folyamat. Azok a vállalkozások, amelyek folyamatosan fejlesztik termékeiket vagy szolgáltatásaikat a vásárlói visszajelzések alapján, több lehetőséget teremtenek új aha-pillanatokra. Ez azt mutatja, hogy a márka figyel és alkalmazkodik, ami idővel erősíti a vásárlói kapcsolatot.

Hogy jobban megértsük ezt a koncepciót, nézzünk meg néhány valós példát a mindennapi termékekben bekövetkező átalakító aha-pillanatokra.

Valós példák az aha-pillanatokra

Mindannyian tapasztaltunk már aha-pillanatokat életünk különböző szakaszaiban.

Legyen szó akár egy komplex helyzet megértésének hirtelen áttöréséről, akár egy kreatív szikráról, amely megváltoztatja a perspektívánkat, ezek a pillanatok mélyreható módon visznek előre minket. Hogy ezt jobban illusztráljuk, nézzünk meg néhány valós példát.

Spotify

A Spotify „aha” pillanata gyakran akkor következik be, amikor a felhasználók rájönnek, hogy az alkalmazás milyen jól ismeri zenei ízlésüket. Nem csak a dalok streameléséről van szó – a személyre szabott lejátszási listák, mint a Discover Weekly és a Release Radar azok, amelyek miatt a felhasználók azt gondolják: „Hű, pont ezt akarom hallgatni!”

A Spotify sikerének kulcsa az algoritmusa, amely figyelembe veszi a hallgatási előzményeket, a kedvelt zeneszámokat és még az átugrott zeneszámokat is, hogy személyre szabott élményt nyújtson, amely úgy tűnik, mintha csak Önnek készült volna.

Airbnb

A második aha-élmény példánk az Airbnb-hez kapcsolódik. Az Airbnb-n egyedülálló szálláshelyeket böngészhet, és lefoglalhat egy faházat, egy tengerparti villát vagy egy apartmant a part közelében. Ez a pillanat megváltoztatja az emberek utazásról és szállásról alkotott véleményét – már nem csak egy helyről van szó, ahol aludni lehet, hanem egy személyesebb és gyakran olcsóbb módon megélhető úti célról.

A házigazdák számára az első foglalás megszerzése ugyanolyan izgalmas pillanat, amely felnyitja előttük azt a lehetőséget, hogy otthonuk bevételi forrássá válhat.

Zoom

Korábban is léteztek videokonferencia-eszközök, de a Zoom a videohívásokat minden eddiginél könnyebbé tette.

Abban a pillanatban, amikor rájön, hogy egyetlen kattintással elindíthat vagy csatlakozhat egy értekezlethez – anélkül, hogy bonyolult szoftvert kellene telepítenie, jelszavakat kellene megjegyeznie vagy technikai problémákkal kellene foglalkoznia –, megérkezik az aha-élmény.

A Zoom segítségével a virtuális találkozók könnyűnek és természetesnek tűntek, különösen a COVID-19 járvány idején, amikor a távmunka vált a normává.

Canva

A Canva segítségével a nem tervezők is professzionális megjelenésű grafikákat készíthetnek anélkül, hogy grafikust kellene alkalmazniuk. Drag-and-drop felülete és több ezer sablonja, amelyek a közösségi média bejegyzésektől a prezentációkig mindenre kiterjednek, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző vizuális anyagokat készítsenek.

Abban a pillanatban, amikor perceken belül elkészít egy kifinomult grafikát – legyen az névjegykártya vagy Facebook-hirdetés –, rájön, hogy a Canva forradalmi változást hoz.

Uber

Nyissa meg az Uber alkalmazást, adja meg az úticélját, válassza ki a járművet, és a sofőr máris úton van.

Az igazi aha-élmény akkor következik be, amikor rájön, hogy nyomon követheti az autó helyét, megismerheti a sofőr nevét és megtudhatja, milyen messze van a felvételi ponttól. Ez a kényelem megváltoztatja az A pontból a B pontba való eljutásról alkotott véleményét: miért vezetne, ha Uberrel is utazhat?

A termék „aha” pillanatának felfedezése kulcsfontosságú az elkötelezettség és a hosszú távú siker elősegítéséhez. De hogyan lehet azonosítani ezt a döntő élményt a termékcsapat és a felhasználók számára? Derítsük ki!

Hogyan találja meg termékének aha-pillanatát?

A termék „aha” pillanatának megtalálásához mélyreható felhasználói betekintésre és elkötelezettségre van szükség, hogy megértsük, hogyan interagálnak a felhasználók a termékkel.

És mi a legegyszerűbb módja ennek? Egy olyan platform használata, mint a ClickUp. Használja ki annak hatékony funkcióit, hogy összegyűjtse, elemezze és finomítsa a felhasználói interakciókra vonatkozó adatokat a felhasználói életciklus minden szakaszában.

A ClickUp CRM megoldása úgy lett kialakítva, hogy megkapja a szükséges betekintést. A ClickUp segít központosítani az ügyfelekkel való kapcsolattartást és jól megtervezett ügyfél-adatbázisokat építeni.

Így segíthet felismerni termékének aha-pillanatát:

1. Felhasználói interjúk

Kezdje azzal, hogy egyéni interjúkat készít a felhasználóival, és összegyűjti a felhasználói visszajelzéseket.

Tegyen fel nyitott kérdéseket a felhasználók tapasztalatairól, és próbálja rávenni őket, hogy azonosítsák azokat a pillanatokat, amikor felismerték termékének értékét. Ezek a beszélgetések értékes betekintést nyújthatnak abba, hogy a felhasználók hogyan érzékelik termékének alapvető funkcióit, és jelentősen csökkenthetik a lemorzsolódó felhasználók számát.

2. Felhasználói visszajelzések és felmérések

Gyűjtsön közvetlen visszajelzéseket a felhasználóitól felmérések vagy visszajelzési űrlapok segítségével.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp űrlapfunkciója, lehetővé teszik, hogy testreszabott űrlapokat hozzon létre az értékes adatok gyűjtéséhez. A felhasználói visszajelzések segíthetnek abban, hogy pontosan meghatározza azokat a funkciókat vagy pillanatokat, amelyek a leginkább eltalálják a célközönség igényeit.

Ezenkívül megtekintheti ezt a 11 ingyenes visszajelzési űrlap sablont is, amelyekkel könnyebb és gyorsabb lesz a munka.

3. Használhatósági tesztelés

A használhatósági tesztelés segítségével első kézből láthatja, hogyan navigálnak a felhasználók a termékében. Megfigyelve a felhasználók cselekedeteit, azonosíthatja a problémás pontokat, a zavaró tényezőket vagy a felismerés pillanatait. Mosolyog a felhasználó, amikor befejezi a feladatot?

Van-e az a „hűha!” kifejezés az arcukon, amikor felfedeznek egy adott funkciót? Ezek fontos mutatók. Ötletekért nézze meg ezeket a használhatósági tesztelési példákat is.

4. A/B tesztelés

Az A/B tesztek elvégzésével különböző felhasználói folyamatokat és tervezési elemeket próbálhat ki, hogy megnézze, melyik verzió vezet gyorsabb aha-élményhez.

Például kipróbálhat különböző bevezetési élményeket, hogy meghatározza, melyik segít a felhasználóknak gyorsan felfedezni termékének alapvető értékét. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az A/B teszt eredményeinek vizualizálásához és a különböző felhasználói folyamatok hatékonyságának nyomon követéséhez. A Dashboards alkalmazásról később még bővebben beszélünk.

5. Elemzés

A felhasználói viselkedéselemző eszközök segítségével nyomon követheti, hol hagyják el a felhasználók az alkalmazást, vagy hol töltenek a legtöbb időt. Ezek az adatok felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a felhasználói élményben fellelhető potenciális aha-pillanatok vagy szűk keresztmetszetek azonosításában.

A ClickUp Dashboards funkciója kiválóan alkalmas ezeknek a kulcsfontosságú mutatóknak a figyelemmel kísérésére és a felhasználói viselkedés tendenciáinak elemzésére. Alternatív megoldásként a termékelemzési adatokat is felhasználhatja az aha-pillanat megtalálásához. Ezen stratégiák kombinálásával azonosíthatja termékének aha-pillanatát, és azon dolgozhat, hogy azt a felhasználói folyamatokban felerősítse.

A ClickUp segítségével kiváló felhasználói élményt tervezhet. Íme egy útmutató a kezdéshez:

I. ClickUp űrlapok

Először is, a ClickUp Forms egy egyszerű módszer arra, hogy közvetlenül a felhasználóktól gyűjtsön betekintést. Terméke felhasználói tesztelésének részeként gyűjtsön visszajelzéseket, miután a felhasználók interakcióba léptek termékével, vagy a felhasználói élmény bizonyos szakaszaiban.

Hozzon létre egy űrlapot, és testreszabhatja a mezőket, hogy a kívánt visszajelzéseket kapja.

Tegyen fel kérdéseket , például: „Mi volt a leghasznosabb funkció?” vagy „Mikor jött rá, hogy ez az eszköz megoldja a problémáját?”

Ágyazza be űrlapjait e-mailekbe, vagy küldje el őket a felhasználók fontosabb műveletei után, például egy új funkció használata után.

Gyűjtsön betekintést a ClickUp Forms segítségével a tényleges felhasználóktól.

II. ClickUp műszerfalak

Az adatok kulcsfontosságúak az aha-pillanatok kialakításában, és a ClickUp Dashboards áttekintést nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével. Létrehozhat egy termékmenedzsment-dashboardot, amely segít nyomon követni a mintákat, elemezni, mely funkciókat használják leggyakrabban, és meghatározni, hol akadhatnak el a felhasználók.

Hozzon létre egyedi widgeteket , hogy nyomon követhesse a fontos mutatókat, mint például a feladatok elvégzése, az egyes funkciókra fordított idő és a szűk keresztmetszetek.

Kövesse nyomon az aktivitási trendeket a műszerfalakon, hogy azonosíthassa a legmagasabb elkötelezettséget mutató pillanatokat.

Használja a műszerfalakról nyert betekintést a gyengén teljesítő funkciók javításához, és fókuszáljon azokra a területekre, amelyek fokozzák az elkötelezettséget.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti a felhasználói élményeket.

Miután összegyűjtötte a visszajelzéseket és elemezte az adatokat, a következő lépés az, hogy ezeket az ötleteket megvalósítható stratégiákká alakítsa.

III. ClickUp Docs

A ClickUp Docs tökéletes eszköz arra, hogy dokumentálja mindazt, amit megtanult, és felvázolja a következő lépéseket.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy létrehozzon egy adattárat a felhasználói betekintések, visszajelzések elemzése és a funkciók teljesítményéről szóló jelentések számára.

Együttműködés valós időben a csapattal, hogy visszajelzéseket és ötleteket gyűjtsön, és mindenki hozzájárulhasson a termék finomításához.

Ossza meg másokkal a termékcsapatban a ClickUp Docs segítségével, amit tanult.

Hogyan ösztönözheti az aha-pillanatokat a termékében

Az aha-pillanatok nem véletlenek – a termékmenedzserek gondosan megtervezik és átgondolják őket. Azok a környezetek, amelyek kiváltják ezeket a megfoghatatlan aha-pillanatokat, kulcsfontosságúak a tartós felhasználói elkötelezettség kialakításában.

Fedezzünk fel néhány hatékony technikát, amelyek olyan környezetet teremtenek, ahol ezek a pillanatok nagyobb valószínűséggel jelentkeznek: Egyértelmű értékajánlat: Korán közölje termékének legfontosabb előnyeit, hogy a felhasználók gyorsan összekapcsolhassák igényeiket és megoldását.

Érzelmi kiváltók : Érzelmi tervezési elemeket (például teljesítményjelvényeket vagy jutalmakat) építsen be, hogy örömöt, meglepetést vagy elégedettséget keltsen, és így növelje az aha-pillanat valószínűségét.

Használjon gyakorlati útmutatókat : Használjon útmutatókat, amelyek segítségével a felhasználók aktívan megismerhetik a funkciókat, és megérthetik, hogyan oldja meg a termék a problémáikat.

Kiemelt elemek: Hozzon létre olyan környezetet, amely ösztönzi a kíváncsiságot, például olyan utasításokkal, eszköztippekkel vagy funkciókiemelésekkel, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy tovább fedezzék fel a terméket.

A ClickUp termékmenedzsment platformja valóban javíthatja terméktervezési tapasztalatait.

A ClickUp segítségével a semmiből építheti fel termékstratégiáját. Kezdje a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps használatával, hogy megtervezze és automatizálja a felhasználói folyamatokat. A felhasználói út minden lépésének vizualizálása segít felismerni a lehetőségeket, amelyekkel egyszerűsítheti és javíthatja az élményt.

A ClickUp Mind Maps segítségével lépésről lépésre vizualizálhatja a felhasználói folyamatot.

Mit tud még nyújtani a ClickUp? Rengeteget.

A fent leírt összes funkció már gondosan össze van csomagolva a ClickUp előre beállított sablonjaiba! Nézze meg néhányat közülük. Mint mindig, most is létrehozhat és testreszabhat saját sablonokat. A ClickUp hatalmas termékmenedzsment sablonkönyvtárat kínál, amelynek segítségével azonnal nekiláthat a munkának. Fedezzük fel őket együtt!

ClickUp termékstratégiai sablon

A ClickUp termékstratégiai sablon segít a csapatoknak abban, hogy minden termékkel kapcsolatos döntést az ügyfelek igényeihez igazítsanak, és zökkenőmentes élményt nyújtsanak, így megteremtve az „aha” pillanatot az ügyfelek számára.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a termékfejlesztési folyamatot a ClickUp termékstratégiai sablonjának fejlett funkcióinak kihasználásával.

Így hat a vásárlói élményre:

Ügyfélközpontú fejlesztés : A csapatok prioritásként kezelhetik az ügyfelek igényeit, és olyan terméket készíthetnek, amely közvetlenül megoldja a problémákat. Az eredmény? Az ügyfelek átélhetik azt az aha-élményt, amikor a termék tökéletesen megfelel elvárásaiknak és megoldja a valódi problémákat.

Gyorsabb megtérülés : A racionalizált tervezési folyamat segít a csapatoknak abban, hogy a termékeket és frissítéseket gyorsabban piacra dobják, anélkül, hogy a minőséget veszélyeztetnék.

Visszajelzések alapján történő iteratív fejlesztések: A beépített visszajelzési ciklusok segítségével a sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a valódi ügyfélvisszajelzések alapján adaptálják és finomítsák a terméket. Az ügyfelek észreveszik, amikor visszajelzéseik alakítják a termékfrissítéseket, ami olyan aha-élményt eredményez, amikor úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket.

A ClickUp segítségével mérnöki részlegünk rendkívül koncentráltan tud a megfelelő kezdeményezésekre összpontosítani. Automatizált sprinteket használunk a kérések prioritásainak meghatározásához, valamint valós idejű áttekintést és haladási információkat nyújtunk termék- és marketing részlegünk érdekelt feleinek.

A ClickUp segítségével mérnöki részlegünk rendkívül koncentráltan tud a megfelelő kezdeményezésekre összpontosítani. Automatizált sprinteket használunk a kérések prioritásainak meghatározásához, valamint valós idejű áttekintést és haladási információkat nyújtunk termék- és marketing részlegünk érdekelt feleinek.

ClickUp ügyfélút térkép sablon

A ClickUp ügyfélút térkép sablonja komplex ügyfél-betekintéseket alakít át világos, vizuális útitervvé, ami az aha-pillanatot váltja ki. Ez nem csak egy eszköz, hanem egy stratégiai terv, amely segít pontosan megérteni, hogyan haladnak az ügyfelek a vásárlási folyamaton keresztül.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával vizuálisan ábrázolhatja az ügyfélútját.

A sablon három fázisra oszlik: tudatosság, mérlegelés és konverzió.

Így működik:

Mikro nézet : A sablon beépített struktúrájával a felhasználók azonnal láthatják a vásárlói élmény minden lépését. A tudatosságtól a lojalitásig minden fázis fel van térképezve, így nincs helye a találgatásoknak. Ez az a pillanat, amikor rájön, hogy nem csak a vásárlókat követi nyomon, hanem az egész utazásukat is látja.

Személyre szabott betekintés : A rugalmasság lehetővé teszi, hogy a térképet az egyes ügyfélprofilokhoz és problémás pontokhoz igazítsa. Ez az aha-élmény – ez nem csak egy térkép, hanem egy eszköz, amely az üzleti tevékenységével együtt fejlődik.

A ClickUp sablonok a vásárlói utazásokat vizuális, megvalósítható és együttműködésen alapulóvá teszik, így nem csak az adatokat szervezik, hanem átalakítják a csapatok vásárlói megértését és kapcsolattartását is.

ClickUp új felhasználói bevezetési sablon

Ezenkívül megismerheti a ClickUp új felhasználói bevezetési sablonját, és megtapasztalhatja, hogyan alakítja át a felhasználói bevezetést intuitív folyamattá.

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja a feladatokat és együttműködhet a csapatokkal a ClickUp új bevezetési sablonjával.

ClickUp felhasználói folyamat sablon

Továbbá, ha vizuálisan szeretné szervezni és összehangolni a felhasználói élményt a felhasználói felülettel, akkor egy strukturált megközelítésre van szüksége, amely mindkét aspektust zökkenőmentesen integrálja. Az UX-tervezők és csapatok imádni fogják a ClickUp felhasználói folyamat sablonját.

Töltse le ezt a sablont Készítsen jobb felhasználói élményt a ClickUp felhasználói folyamat sablonjával!

Ez a sablon megkönnyíti olyan termék létrehozását, amely nemcsak megfelel a felhasználói elvárásoknak, hanem túlteljesíti azokat, és tökéletes aha-élményt nyújt.

Javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Lehet, hogy Ön is átél egy aha-élményt.

A ClickUp segítségével elérheti termékének aha-pillanatát

Termékmenedzserként vagy felhasználói élmény szakértőként a felhasználói élmények azonosítása és erősítése döntő jelentőségű lehet. A felhasználói interjúk, a használhatósági tesztek és a visszajelzési űrlapok segítségével megismerheti termékének aha-pillanatát, és megteremtheti a felhasználók számára a lehetőséget, hogy gyorsan felfedezzék annak értékét.

És egy olyan termék, amely több aha-pillanatot is kínál? Az a termékfejlesztés szent grálja. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, jelentősen segíthetnek a felhasználói élmény optimalizálásában, a visszajelzések gyűjtésében és olyan munkafolyamatok tervezésében, amelyek a felhasználókat az aha-pillanatokhoz vezetik.

A Whiteboards-on történő felhasználói folyamatok létrehozásától az onboarding folyamat lépéseinek automatizálásáig a ClickUp olyan funkciók sorát kínálja, amelyek minden szakaszban támogatják a termékmenedzsmentet.

Mire vár még?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készüljön fel egy igazi aha-élményre!