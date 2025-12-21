A 11 legjobb Attio alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni [év]

Az üzleti tevékenység felépítésének kezdeti szakasza már eleve elég kaotikus, nem kell, hogy a CRM is hozzájáruljon a káoszhoz. Feltölti a potenciális ügyfeleket, beállít néhány mezőt, bevonja a csapatát... és akkor valami elromlik. Egy oszlop nem szinkronizálódik, egy mező nem nevezhető át, vagy az adatok fele eltűnik egy olyan mappában, amelyet esküszik, hogy nem ő hozott létre.

Ha ebben a fázisban kipróbálta az Attio-t, akkor ez talán ismerős lehet Önnek.

Ha ügyféladatainak kezelése a CRM-ben nehezebbé válik, mint a táblázatkezelő programban, akkor ideje megnézni az Attio alternatíváit.

Ebben a blogbejegyzésben összeállítottunk egy listát az Attio alternatíváiról, azok erősségeivel, gyengeségeivel, áraikkal és azzal, hogy kiknek a legalkalmasabbak. Kezdjük a keresést! 🔭

Miért érdemes az Attio alternatíváit választani?

Sok Attio-felhasználó számol be arról , hogy a CRM bevezetése során akadályokba ütközött , például lassabb bevezetés, megszakított munkafolyamatok és a testreszabás korlátai.

Nézzük meg néhány gyakori okot, amiért a csapatok Attio alternatívákat keresnek:

Megbízhatatlan adatfeltöltés és -feldolgozás: Nem képes megbízhatóan feltölteni és feldolgozni a potenciális ügyfelek adatait (még a fiók korlátai között sem), ami hiányzó rekordokhoz, figyelmen kívül hagyott attribútumokhoz és időpazarláshoz vezet a nagy nyomású munkafolyamatok során.

Korlátozott rugalmasság a rendszerobjektumok attribútumaival kapcsolatban: Az olyan alapvető attribútumok, mint a vállalatok, személyek és mások nem nevezhetők át, ami korlátozza Az olyan alapvető attribútumok, mint a vállalatok, személyek és mások nem nevezhetők át, ami korlátozza az értékesítési folyamatok fejlesztését a niche vagy nem hagyományos munkafolyamatokkal rendelkező csapatok számára.

A legfontosabb AI-funkciók nyelvi támogatása hiányzik: A hívások átírása, gazdagítása és más AI-alapú funkciók jelenleg nem támogatják a francia nyelvet, így a többnyelvű csapatoknak ezeket a feladatokat manuálisan kell elvégezniük.

A felület mögötti mélység hiánya: Egyes felhasználók úgy érzik, hogy bár az Attio felhasználóbarát felülettel rendelkezik, hiányoznak belőle olyan alapvető CRM funkciók, mint az AI, az adatmodellezés vagy a fejlett elemzés és automatizálás

Fontos integrációs hiányosságok: A több eszközhöz, például az Amplitude-hoz való csatlakozás hiánya akadályt jelenthet azoknak a termékorientált vagy adatközpontú csapatoknak, amelyek zökkenőmentes elemzési munkafolyamatokra támaszkodnak.

11 Attio alternatíva egy pillantásra

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a CRM szoftverek:

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Minden méretű csapat, amelynek egységes munkamenedzsmentre, testreszabható folyamatokra és projektek közötti összekapcsolt együttműködésre van szüksége. Beépített CRM testreszabható folyamatokkal, egyéni mezőkkel, célokkal, ClickUp Brain AI-alapú betekintéssel, automatizálással a szakaszfrissítésekhez és emlékeztetőkhöz, valós idejű csevegéssel, dokumentumok közös szerkesztésével, vállalati kereséssel és vizuális irányítópultokkal. Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára HubSpot CRM Értékesítési és marketing csapatok, amelyeknek közös adatokra, bejövő automatizálásra és az ügyfelek életciklusának nyomon követésére van szükségük. Többcsatornás kommunikáció Live Chat és chatbotokkal, AI lead scoring, Activity Timeline automatikus e-mail/hívás/napló szinkronizálással, e-mail sablonok, szekvenciák, CMS és marketing automatizálás kiegészítő Hubs, AI Content Writer segítségével. Ingyenes; fizetős csomagok 50 USD/felhasználó/hónaptól Folk Kapcsolatokra fókuszáló csapatok, akik emberpipeline-okat, meleg kapcsolatépítést és könnyű CRM munkafolyamatokat kezelnek. Intelligens és mágikus mezők a személyre szabott kapcsolattartáshoz, automatizált kampányok és szekvenciák, megosztott névjegyzékek és jegyzetek, egy kattintással történő rögzítés a LinkedIn/Gmail/böngészőből. Fizetős csomagok 25 USD/felhasználó/hónap áron Pipedrive Vizuális folyamatokat, ügyletkezelést és tevékenységalapú munkafolyamatokat használó értékesítési csapatok AI értékesítési asszisztens, testreszabható folyamatok, webes űrlapok és csevegőrobotok, naptártervezés, mobilalkalmazás, tevékenységkövetés, e-mail és naptár szinkronizálás Fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron Affinity Hálózati alapú csapatok, mint például kockázati tőkealapok és befektetési cégek, amelyek bemutatásokra és kapcsolati intelligenciára támaszkodnak. AI Notetaker, kapcsolati térkép, következtetett kapcsolatok, gazdagított kapcsolattartói/vállalati adatok, egyéni számításokhoz használható képletmezők, együttműködői helyek Fizetős csomagok 2000 USD/felhasználó/év áron Bigin by Zoho CRM Kisvállalkozások és szabadúszók, akiknek egyszerű, racionalizált folyamatokra van szükségük Beépített telefonos szolgáltatás, WhatsApp/SMS/közösségi csatornák, testreszabható folyamatok, mobilalkalmazások, szakaszalapú automatizálás, vizuális irányítópultok, szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és ellenőrzési naplófájlok. Ingyenes; fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron Capsule CRM Egyéni felhasználók és kis csapatok, akik egyszerű kapcsolattartó és értékesítési menedzsert keresnek Emberek és szervezetek profiljai, automatizált feladatfolyamatok nyomon követése, Kanban folyamat, értékesítési és tevékenységi jelentések, kapcsolattartás a Magical kiterjesztésen keresztül. Ingyenes; fizetős csomagok 21 USD/felhasználó/hónap áron Salesflare Csapatok, amelyek automatizált adatgyűjtést és minimális kézi adatbevitelt szeretnének Automatikus adatgazdagítás e-mailekből/naptárakból/közösségi profilokból, drag-and-drop folyamat, elkötelezettség nyomon követése, e-mail sorozatok, AI lead scoring és Hotness riasztások. Fizetős csomagok 39 USD/felhasználó/hónap áron EngageBay Költségtudatos csapatok, akik CRM + marketing automatizálás + szolgáltatási eszközöket szeretnének egy rendszerben Időpontfoglalás, céloldalak és felugró ablakok, szegmentálás és pontozás, Power Dialer és hívásrögzítés, drag-and-drop folyamatok, többmodulos jelentések, jegyrendszer és élő csevegés Ingyenes; fizetős csomagok 14,99 USD/felhasználó/hónap áron. Keap Szolgáltatásalapú vállalkozások, amelyek automatizált utánkövetésre és ügyfél-munkafolyamatokra támaszkodnak Címkék alapján történő szegmentálás, automatizált utazások, beépített számlázás és fizetés, fizetési űrlapok, tevékenységi ütemtervek és AI tartalomasszisztens. Egyedi árazás monday. com Egyének és csapatok, akiknek rugalmas munka-operációs rendszeren testreszabható munkafolyamatokra van szükségük. Vizuális táblák, folyamatkövetés, megosztott beérkező levelek, zökkenőmentes integráció a Google Workspace és az Outlook programokkal, AI idővonal-összefoglalók, automatizálási triggerek, előrejelző műszerfalak Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónaptól

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

👀 Baráti tipp: Nem minden értékesítési folyamat egyforma. Igazítsa a folyamat szakaszait az értékesítési folyamatához – például a tipikus szakaszok a következők: Vezető minősítés → Felfedező hívás → Ajánlat elküldése → Tárgyalás → Zárt-nyert/vesztett.

A legjobb Attio alternatívák

A listán szereplő eszközök mindegyike saját megközelítést kínál az ügyféladatok kezeléséhez, az ügyfelek bevonásához, a folyamatok nyomon követéséhez és az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapatok támogatásához:

1. ClickUp (A legjobb egységes platform CRM-hez, projektekhez és együttműködéshez)

A modern ügyfélkapcsolat-kezelés azt jelenti, hogy komplex értékesítési folyamatok során nyomon követjük az üzleteket, és automatizáljuk a követő munkafolyamatokat. Ehhez szükséges a marketing- és értékesítési csapatok közötti koordináció, az ügyfelekkel való interakciók dokumentálása, valamint minden kapcsolatra vonatkozóan egyetlen megbízható információforrás fenntartása.

Ha a CRM-je elkülönül attól a helytől, ahol a csapata a projekteket kezeli, az ügyfél dokumentációt tárolja és a munkát koordinálja, akkor folyamatosan kell váltania az eszközök között, hogy teljes képet kapjon.

Lépjen be a ClickUpba!

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

Hozza létre ideális rendszerét a kapcsolattartók, ügyfelek és üzletek tárolásához és elemzéséhez a ClickUp CRM segítségével.

Hatékony értékesítési CRM-ként és teljes körű munkamenedzsment platformként is működik. Értékesítési folyamatai, ügyféladatai, marketing automatizálása és értékesítési tevékenységei a csapatának az ügyfelek kiszolgálása érdekében végzett tényleges munkája mellett is működnek.

A ClickUp megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust biztosítson, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. A folyamatkezelés közvetlenül kapcsolódik a projekt megvalósításához. Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések kapcsolódnak a támogatási jegyekhez és a termékigényekhez. Az értékesítés automatizálása az egész szervezetben elindítja a munkafolyamatokat, nem csak egy önálló CRM eszközön belül.

A ClickUp CRM-je ennél sokkal többet kínál, ezért nézzük meg közelebbről:

A munka könnyed megszervezése és prioritásainak meghatározása

A ClickUp Tasks a munkaterület közepén helyezkedik el, rugalmas struktúrát biztosítva a kontextus központosításához. Minden feladat képviselhet egy potenciális ügyfelet, üzletet, tevékenységet, nyomon követést vagy támogatási kérést, így láthatja, mire kell figyelni és ki a felelős.

Adja hozzá a ClickUp egyéni mezőket a ClickUp feladatokhoz, hogy rendezhesse és szűrje CRM adatait

A ClickUp egyéni státuszokkal, megbízottakkal, határidőkkel, ellenőrzőlistákkal és értékesítési automatizálásokkal csapata minden interakciót egyértelmű következő lépésekre tud alakítani.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy a feladatokat gazdag, dinamikus CRM-rekordokká alakítsa. Például létrehozhat:

Üzlet értéke (pénznem) az egyes lehetőségek várható bevételének nyomon követéséhez

Lead forrás (legördülő menü) az egyes leadek eredetének kategorizálásához (webes űrlap, ajánlás, esemény stb.)

Zárási valószínűség (százalék) a folyamat állapotának előrejelzéséhez bizalmi pontszámmal

💡 Profi tipp: Automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását és a kampányok nyomon követését azáltal, hogy integrálja a Gmail, a HubSpot vagy a MailChimp platformokat a ClickUp-pal. Indítson el automatizált e-mail sorozatokat, amikor egy potenciális ügyfél egy adott szakaszba lép (pl. amikor egy potenciális ügyfél az „Érdeklődő" szakaszba lép, küldjön neki egy esettanulmányt). Tárolja az e-mailes interakciókat a ClickUp feladatok között, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Optimalizálja csatornáit azonnal

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense aktívan könnyíti a munkaterhelését. Teljesen kontextusfüggő, vagyis megérti a feladatait, dokumentumait, korábbi beszélgetéseit és a csapat tevékenységét, hogy válaszokat adjon Önnek.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy a munkaterület kontextusa alapján készítsen üzenetvázlatokat az ügyfelekkel való kommunikációhoz

Projektmenedzsment funkciói segítségével áttekintheti a folyamatokat, feltárhatja a szűk keresztmetszeteket, frissítéseket írhat, sőt, javaslatokat is tehet az üzletek vagy kampányok következő lépéseire vonatkozóan.

Például, ha egy üzlet egy héten belül nem halad előre, a ClickUp Brain jelzi azt, elkészíti a követési tervet, és frissíti a folyamat összefoglalóját. Arra is kérheti, hogy készítsen egy gyors összefoglalót a következő értékesítési értekezlet előtt.

Íme néhány példa: Összegezze az elmúlt hét napban nem előrehaladt ügyleteket, és javasoljon következő lépéseket.

Készítsen elő egy követő üzenetet azoknak a potenciális ügyfeleknek, akik a „Tárgyalás” szakaszban vannak, és akik ezen a héten nem válaszoltak.

Írjon állapotfrissítést az első negyedévi kampányról a csapat legutóbbi tevékenységei alapján.

Ha még nem ismeri az értékesítésben alkalmazott mesterséges intelligenciát, vagy úgy érzi, hogy a legtöbb mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanács csak túlzott várakozásokat kelt, akkor ez a videó Önnek szól. Vessünk egy pillantást arra, hogyan lehet a mesterséges intelligenciát az értékesítésben világosan felhasználni: konkrét eszközök, utasítások és sablonok, amelyek az Önéhez hasonló értékesítési csapatok számára is hatékonyak.

Automatizálja az ismétlődő munkákat az Automations segítségével

A ClickUp Automations egyszerű, Ön által beállított egyéni triggerekkel kezeli a munkafolyamat előre látható, ismétlődő részeit. Például, amikor egy új potenciális ügyfél „minősített” státuszt kap, a rendszer automatikusan hozzárendeli a feladatot egy képviselőhöz, hozzáad egy „magas prioritású” címkét, és áthelyezi a következő szakaszba.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat egyszerű „ha ez, akkor azt” parancsok alapján

Íme néhány példa az automatizálható folyamatokra: Az új potenciális ügyfeleket a megfelelő szakaszba helyezze át

Automatikusan értesítse csapatát, ha egy üzlet értéke meghalad egy bizonyos küszöbértéket.

Tartsa láthatóvá az elavult ügyleteket (ha egy feladatot öt napja nem frissítettek)

Hogyan segítik az AI-ügynökök az értékesítési képviselőket?

Az értékesítéshez használt AI-ügynökök olyanok, mint egy titkos fegyver a eszköztárában, így csapata a kapcsolatok építésére és a stratégia kidolgozására koncentrálhat.

Állítson be egyedi triggereket az időigényes, ismétlődő feladatok automatizálásához a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Az alábbi típusú ügynököket állíthat be:

Lead Scoring Agents : Gyorsan értékelje és rangsorolja a potenciális ügyfeleket az adatokon alapuló betekintés alapján.

Kommunikációs botok : Kezelje az első ügyfélkapcsolatokat vagy a nyomon követéseket

Adatelemző ügynökök : Összeállítják és feldolgozzák az adatokat, hogy hasznosítható információkat nyerjenek belőlük.

Versenyzői intelligencia és elemző ügynökök : Figyelje a piaci trendeket és a versenytársak teljesítményét

Ütemező ügynökök: Könnyedén koordinálhatja a találkozókat és kezelheti a naptárát.

A teljesítmény és a KPI-k egy pillanat alatt áttekinthetők

A valós idejű irányítópultok világos képet adnak az értékesítési teljesítményről, az üzletkötések előrehaladásáról és az ügyfelek elkötelezettségéről. Használja a jelentéskészítő widgeteket a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a szűk keresztmetszetek azonosításához, mielőtt azok hatással lennének az üzleti eredményekre.

A ClickUp Dashboards valós idejű pillanatképet nyújt az értékesítési folyamat teljesítményéről.

Hozzon létre személyre szabott CRM-dashboardot, amelynek kártyái az adott KPI-khez igazodnak, hogy adat alapú döntéseket hozhasson

Ezekkel a kártyákkal létrehozhat egy egyedi irányítópultot, amely csapata élő, lélegző parancsnokságává válik:

Osztós vagy tölcsérdiagram az üzletértékek szakaszonkénti megoszlásához

Kördiagram a potenciális ügyfelek státuszának lebontásához

Számított kártya a várható bevételekhez

Listakártya a közelgő megújításokhoz

Időkövető kártya az e-mailek válaszidejének nyomon követéséhez

Emellett figyelemmel kísérheti az értékesítési ciklus időtartamát, az ügyfelek hangulatát, az erőforrások elosztását, a kockázatos ügyleteket és a marketing hozzájárulását.

💡 Profi tipp: Használja ki a Lista, Tábla, Táblázat és Fehér tábla nézeteket, hogy a CRM adatait a csapatának leginkább megfelelő módon jeleníthesse meg. A Kapcsolat oszlopok segítségével összekapcsolhatja a kapcsolatokat a fiókokkal és az üzletekkel, így a navigáció és a frissítések zökkenőmentessé válnak.

Használjon sablonokat az első CRM gyors beállításához

A ClickUp CRM sablon a kiindulási pont az értékesítési folyamatban szereplő kapcsolatok, ügyletek és feladatok kezeléséhez. 22 egyéni státuszt kínál, például Jóváhagyásra vár, Minősített és Ütemezett, amelyek segítségével pontosan nyomon követheti az ügyletek és az ügyfelek előrehaladását.

Ráadásul nyolc egyéni mezője, például a CRM tétel típusa, kapcsolattartó neve és beosztás, segít a részletes kapcsolattartói és üzleti adatok rögzítésében.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket egy szisztematikus folyamatban a ClickUp CRM sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségekhez a felhasználóknak nehéz lehet hozzászokni.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A legjobban az tetszik, hogy mindent egy helyen tudok központosítani: feladatokat, dokumentumokat, megbeszéléseket, határidőket és irányítópultokat különböző projektekhez és csapatokhoz. A hierarchia (munkaterületek → terek → mappák → listák → feladatok), az egyéni mezők és nézetek (lista, tábla, Gantt-diagram stb.) lehetővé teszik, hogy a ClickUp-ot nagyon különböző munkafolyamatokhoz igazítsam anélkül, hogy külön eszközökre lenne szükségem. Kiválóan alkalmas közös munkára is: a megjegyzések, a hozzárendelt megjegyzések, a ellenőrzőlisták és az automatizálások sokkal könnyebbé teszik a feladatok nyomon követését és a komplex projektek irányítását.

💡 Profi tipp: Az értékesítési vezetőknek nem kell kézzel összeállítaniuk a jelentéseket vagy átnézniük a CRM-rekordokat, hogy megértsék az üzletek állapotát vagy a csapat teljesítményét. A ClickUp BrainGPT az egész CRM-adatok alapján azonnali válaszokat ad a folyamatok állapotáról, az ügyfelekkel való interakciókról és az értékesítési trendekről. Használja a hangját jegyzetek diktálásához, emlékeztetők beállításához és a munkaterületén való kereséshez.

Azonnali folyamat-elemzés manuális jelentéskészítés nélkül : Kérdezze meg a BrainGPT-t: „Mely ügyletek vannak veszélyben ebben a negyedévben?”, és azonnali választ kap a tényleges ügyletállapotok, tevékenységi naplófájlok és lezárási dátumok alapján a munkaterületén.

Hangvezérelt CRM-frissítések útközben : Használja : Használja a Talk to Text funkciót ügyfélhívások rögzítésére, üzletkötési szakaszok frissítésére vagy jegyzetek hozzáadására ügyfélmegbeszélések után, vezetés közben vagy két találkozó között.

Válassza ki a megfelelő AI modellt a különböző feladatokhoz: A BrainGPT több LLM-et kínál, így a Claude-ot személyre szabott e-mailek megírásához, a ChatGPT-t üzletkötési minták elemzéséhez, vagy más modelleket konkrét értékesítési feladatokhoz használhatja.

2. HubSpot CRM (A legjobb az értékesítés és a marketing összehangolásához nagy léptékben)

via HubSpot

A HubSpot kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek marketing-, értékesítési és szolgáltatási feladataikat szeretnék ellátni. Kezdje egy ingyenes CRM-mel, amely lefedi az alapvető funkciókat: névjegyek, ügyletek, e-mailek és űrlapok, majd csak akkor adjon hozzá további funkciókat, ha szüksége van rájuk. Ezen felül létrehozhat egy megosztott CRM-adatbázist, amely biztosítja, hogy mindenki ugyanazokkal az ügyféladatokkal dolgozzon.

A platform bejövő megközelítésre épül, így természetesen támogatja a tartalomvezérelt lead-ápolást, az egyszerű automatizálást és a szervezett utánkövetést. Ha pedig az Ön igényei megváltoznak, hozzáadhatja a Hubs marketing automatizálási, értékesítési szekvenciák, jegyrendszer, tudásbázisok, adatszinkronizálás vagy akár CMS funkciókat.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Vonzza be a webhely látogatóit élő csevegéssel és csevegőrobotokkal, amelyek rögzítik a potenciális ügyfelek adatait.

Használja az AI által támogatott lead scoring és intelligens betekintés funkciókat, hogy a potenciális ügyfeleket elkötelezettségük alapján rangsorolja.

Tartsa rendben a kommunikáció naplózását az Activity Timelines segítségével, amely automatikusan rögzíti az e-maileket, hívásokat, találkozókat és jegyzeteket az ügyfél-adatbázis szoftverben.

Hozzáférhet egy AI tartalomíróhoz, amely segítségével gyorsan elkészítheti marketinganyagainak tartalmát.

A HubSpot CRM korlátai

Egyes funkciók nem elég rugalmasak és testreszabhatók; például betűtípusokat csak akkor adhat hozzá, ha rendelkezik technikai szakértelemmel.

A platformon belül az e-mailek tervezése nem felhasználóbarát, ellentétben a HubSpot alternatíváival.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Professzionális: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

Imádom, hogy a HubSpot Marketing Hub egyetlen megbízható forrásként szolgál, és zökkenőmentesen integrálódik mind CRM-, mind marketingplatformunkként. Lehetővé teszi a marketingkampányok, szegmensek, jelentések és e-mailek hatékony kezelését, így elengedhetetlen a napi működéshez... Néhány korlátozás csak a növekedés során válik nyilvánvalóvá. Például a dinamikus tartalom méretezése vagy a mélyen többágú munkafolyamatok kiépítése gyorsan kezelhetetlenné válhat...

📮 ClickUp Insight: 16% szeretne kisvállalkozást működtetni portfóliójának részeként, de jelenleg csak 7% teszi ezt. A félelem, hogy mindent egyedül kell megcsinálni, az egyik oka annak, hogy az emberek gyakran visszariadnak a cselekvéstől. Ha önálló alapító vagy, a ClickUp Brain GPT üzleti partnerként működik. Kérd meg, hogy rangsorolja az értékesítési leadeket, készítsen előzetes e-maileket vagy kövesse nyomon a készleteket, miközben az AI-ügynökeid elvégzik a rutinmunkát. Minden feladat, a szolgáltatások marketingjétől a megrendelések teljesítéséig, AI-alapú munkafolyamatok segítségével kezelhető, így Önnek csak az üzleti növekedésre kell koncentrálnia, nem pedig a vállalkozás vezetésére.

3. Folk (A legjobb kapcsolatokra összpontosító csapatok számára, akik meleg kapcsolatokat ápolnak)

via Folk

A Folk egy könnyű, kapcsolatközpontú, együttműködésen alapuló CRM, amelyet olyan egyének és kis csapatok számára fejlesztettek ki, akik egyszerű, rugalmas módszert keresnek az emberek kezelésére. Az Airtable vagy a Notion eszközökhöz hasonló, táblázatos megközelítést alkalmaz, így egyszerűvé teszi a kapcsolatok, folyamatok és projektek szervezését.

A platform minden típusú kapcsolatot központosít: ügyfelek, jelöltek, partnerek, befektetők és együttműködők. Így ugyanolyan jól működik a toborzás és a forrásgyűjtés területén, mint az értékesítésben. A LinkedIn, a Gmail és a böngészőből egy kattintással elérhető kapcsolattartók rögzítésével a Folk csökkenti a hálózat kiépítésének és bővítésének nehézségeit.

A legjobb funkciók

A Smart Fields és az AI-alapú Magic Fields segítségével rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket, és prioritásként kezelheti a legígéretesebb leadeket.

Használja az automatizált Sequences és Campaigns funkciókat személyre szabott, tömeges üzenetek küldéséhez, AI által generált tartalmi javaslatokkal.

Ossza meg a kapcsolattartói listákat, jegyzeteket és interakciós idővonalakat, hogy csapata átláthassa a beszélgetéseket és elkerülje a párhuzamos kapcsolatfelvételeket.

Népi korlátozások

Nincs olyan fejlett jelentéskészítési és automatizálási funkciója, mint más Folk CRM alternatíváknak.

A LinkedIn DM-ek nem integrálhatók a platformba.

Népi árazás

Standard: 25 USD/hó felhasználónként

Prémium: 50 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 100 USD/hó felhasználónként

Felhasználói értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Folk-ról a valódi felhasználók?

Egyértelműen egy értékelésből:

Tetszik, hogy a Folk CRM nem bonyolult. Zökkenőmentes, integrációkat és egyedi funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a napi műveleteket... A LinkedIn-nel való integráció néha akadozik, de ez várható, tekintve, hogy a LinkedIn milyen keményen próbálja blokkolni a harmadik feleket, különösen a kisebbeket, mint a Folk...

💡 Profi tipp: Mielőtt testreszabná a szakaszokat egy új CRM-ben, ellenőrizze a potenciális ügyfelek minősítésének logikáját a BANT keretrendszerrel (költségvetés, hatáskör, igény, ütemterv). Ezzel elkerülheti a túlzsúfolt folyamatokat, és biztosíthatja, hogy a CRM valóban a fontos dolgokat kövesse nyomon.

4. Pipedrive (A legjobb választás azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek vizuális folyamatokra és üzletkövetésre támaszkodnak)

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítésorientált CRM, amely vizuális folyamatok köré épül, és segít a képviselőknek lendületben tartani az üzleteket. Nem próbál all-in-one platform lenni, hanem az értékesítési képviselők igényeire koncentrál, beleértve a tiszta üzletpaneleket, a világos következő lépéseket és a könnyű automatizálást, amely megszünteti az adminisztratív munkát.

Kanban-stílusú folyamatai megkönnyítik az ügyletek szakaszok közötti áthelyezését, a szűk keresztmetszetek felismerését és a egészséges értékesítési csatorna fenntartását egy pillanat alatt – ez a megközelítés a „értékesítők által épített” filozófián alapul. A platform olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a testreszabható folyamatok, a kapcsolattartás kezelése, a tevékenységek nyomon követése, az e-mailek és a naptár szinkronizálása, valamint egy robusztus mobilalkalmazás az útközbeni értékesítéshez.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vegye igénybe az AI Sales Assistant szolgáltatást, hogy jelölje meg a megakadt ügyleteket, ajánlott intézkedéseket kapjon és kezelje az ismétlődő feladatokat.

Szerezzen potenciális ügyfeleket testreszabott webes űrlapokkal és csevegőrobotokkal

Naptárintegrációval ütemezheti meg a találkozókat, beleértve a körbejárásos ütemezést is.

A Pipedrive korlátai

Nincs automatizált riasztás a feladatkiosztás során a megbízottak számára.

A Pipedrive alternatíváktól eltérően nehéz több lépéses, feltételes munkafolyamatokat létrehozni.

Pipedrive árak

Lite: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 34 USD/hó felhasználónként

Prémium: 64 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 89 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelő így fogalmazott:

Nagyra értékelem a Pipedrive kiváló felhasználói felületét, amely jelentősen javítja a használhatóságot, és zökkenőmentessé és intuitívvá teszi a kezelést. A különböző eszközökkel, például telefonokkal és számítógépekkel való könnyű hozzáférés, valamint a felhőalapú jelleg megkönnyíti a zökkenőmentes működést, függetlenül a helyszíntől. Nem tetszik, ahogy a Pipedrive kezeli az ugyanazon projekthez tartozó több ügyletet. Nehéz ezeket az ügyleteket könnyen elkülöníteni, hogy elkerüljük a duplikációkat.

📖 Olvassa el még: Alkalmazottak beilleszkedési sablonok

5. Affinity (A legjobb hálózati alapú ügyletek és kapcsolati intelligencia kezeléséhez)

via Affinity

Az Affinity olyan csapatok számára készült, amelyek nagyban támaszkodnak a hálózatokra és a baráti bemutatásokra, mint például a kockázati tőke társaságok, befektetési csapatok és üzletkötő irodák. Automatikusan rögzíti minden e-mailt és naptári eseményt, hogy élő térképet készítsen arról, ki ismer kit, így csapata áttekintést kap a legerősebb kapcsolatokról.

A platform naprakész adatokkal gazdagítja kapcsolattartói és vállalati adatait, beleértve a munkaváltásokat, a szervezeti információkat és egyebeket. Fontos, hogy az Affinity meleg bemutatkozási útvonalakat jeleníti meg, automatikusan kiemelve a kulcsfontosságú érdekelt felekkel való belső kapcsolatokat, ami segíthet a csapatoknak az üzletek gyorsításában.

Az Affinity legjobb funkciói

Rögzítse és alakítsa át a megbeszéléseken elhangzottakat jegyzetekké az AI-alapú Affinity Notetaker segítségével.

Mennyiségi mutatókkal mérje hálózatát a Smart Relationship Mapping és az Inferred Connections segítségével.

Dolgozzon együtt csapatával és külső partnereivel a Collaborator Seats segítségével.

Végezzen egyedi számításokat az Affinity Lists adatbázisokban a Formula Fields segítségével.

Affinity korlátai

Nincs közvetlen LinkedIn integráció

Gyenge dokumentumkezelési funkciók, amelyek nem kapcsolódnak a technológiai rendszerében már meglévő eszközökhöz

Affinity árazás

Alapvető: 2000 USD/év felhasználónként

Ár: 2300 USD/év felhasználónként

Haladó: 2700 USD/év felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Affinity értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (nincs elég értékelés)

Mit mondanak az Affinity-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy G2-es értékelés:

Kifejezetten kockázati befektetők számára készült. Nagyon jól integrálható az e-mailjeivel és naptárával. A jegyzetelő és a korai AI funkciók nagyon jól működnek. A mobilalkalmazás nem túl hasznos. A keresési funkciót még tovább kell fejleszteni.

6. Bigin by Zoho CRM (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyeknek egyszerűsített folyamatokra van szükségük)

via Bigin

A Bigin kisvállalkozások, szabadúszók és mikroszervezetek számára készült, akik intuitív CRM-et szeretnének, anélkül, hogy az túl bonyolult lenne. Több testreszabható folyamatot támogat, így különböző típusú ügyfélutakat (értékesítés, bevezetés, támogatás stb.) követhet nyomon.

Ezen felül a platform lehetővé teszi a szakaszon alapuló automatizálások elindítását. Így amikor egy ügylet egy adott szakaszba lép, automatikusan e-maileket küldhet, feladatokat hozhat létre vagy mezőket értékelhet újra. A Zoho PhoneBridge segítségével a támogatott szolgáltatókon keresztül közvetlenül a CRM-ből kezdeményezhet és nyomon követhet hívásokat.

A Bigin legjobb funkciói

Vonzza be ügyfeleit a beépített telefonos, WhatsApp, SMS és közösségi média csatornák segítségével.

Használja mobil-első megközelítését iOS és Android alkalmazásokkal, hogy csapata bárhonnan nyomon követhesse a határidőket.

Készítsen vizuális irányítópultokat és részletes jelentéseket az értékesítési teljesítményről, a folyamatok szakaszairól és a csapat tevékenységéről.

Védje az érzékeny információkat szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel, auditnaplókkal és biztonságos adatkezeléssel (GDPR, SSO és többfaktoros hitelesítés támogatása).

Bigin korlátai

Korlátozott integrációk olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, amelyek nem tartoznak a Zoho csomaghoz.

Nincs rugalmasság az automatizálási triggerek és a műszerfalak terén

Bigin árak

Ingyenes

Express: 9 USD/hó felhasználónként

Premier: 15 USD/hó felhasználónként

Bigin 360: 21 USD/hó felhasználónként

Bigin értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (650+ értékelés)

Mit mondanak a Biginről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

A Bigin by Zoho CRM tiszta, intuitív és könnyű CRM-élményt kínál, amely tökéletes kis és növekvő csapatok számára. A folyamatnézet megkönnyíti az ügyletek nyomon követését, a mobilalkalmazás pedig mindenhez hozzáférést biztosít útközben is. Bár a Bigin egyszerűségével tűnik ki, néhány fejlettebb jelentéskészítési és munkafolyamat-testreszabási opcióval még jobb lehetne. A Zoho csomagon kívüli harmadik féltől származó eszközökkel való integráció némileg korlátozott.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI e-mail írók szakemberek és marketingesek számára

7. Capsule CRM (legalkalmasabb egyéni felhasználók és kis csapatok számára)

via Capsule CRM

A Capsule CRM olyan kis- és középvállalkozások számára készült, amelyeknek megbízható, felhasználóbarát rendszerre van szükségük a kapcsolatok, feladatok és értékesítési lehetőségek kezeléséhez. A kapcsolatok tekintetében lehetővé teszi gazdag profilok tárolását, például nevek, cégadatok, megjegyzések és akár közösségi linkek formájában, és automatikusan kiegészíti a profilokat további információkkal.

A folyamatkezelésük vizuális és rugalmas. A Kanban táblán az üzleteket a különböző szakaszok között húzhatja, több folyamatot is beállíthat a különböző értékesítési folyamatok (pl. új üzletek vs. felárértékesítés) tükrözésére, valamint nyomon követheti az üzletek értékét és az ügyfelek elkötelezettségét.

Ezenkívül a jelentéskészítési funkciói is megbízhatóak, és számos értékesítési és tevékenységi jelentést (nyereség/veszteség, folyamat növekedése, átlagos üzletméret) kínálnak, amelyeket dátum, felhasználó vagy csapat szerint szűrhet.

A Capsule CRM legjobb funkciói

Kezelje az értékesítési lehetőségeket a People & Organizations (Emberek és szervezetek) fülön egyszerű importálással, címkézéssel és tevékenységnaplózással.

Automatizálja a rutin értékesítési és projektfeladatokat a Tracks segítségével, amely lehetővé teszi a feladatok egymást követő aktiválását.

A Capsule „Magical” böngészőbővítmény segítségével automatikusan rögzítheti a LinkedIn, WhatsApp, Gmail és Outlook kapcsolatait.

A Capsule CRM korlátai

A mobilalkalmazás lassú, kevés funkcióval rendelkezik és nehézkes.

Egy harmadik fél szoftverét, például a Zapier-t kell használnia, hogy összekapcsolja más eszközökkel a technológiai rendszerében; hiányzik az integráció olyan rendszerekkel, mint az APTEM, a Survey Monkey és a Force 24.

Capsule CRM árak

Ingyenes

Starter: 21 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38 USD/hó felhasználónként

Haladó: 60 USD/hó felhasználónként

Capsule CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Capsule CRM-ről a valódi felhasználók?

A Capsule CRM-ről szóló vélemény:

Nagyra értékelem, hogy a Capsule CRM milyen fontos szerepet játszik a vevőkkel és potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetések és lehetőségek részletes nyilvántartásában. A Capsule CRM egyszerűsége számomra a legkiemelkedőbb tulajdonsága; egyszerűen működik, felesleges bonyodalmak nélkül. Észrevettem, hogy a Capsule CRM-ben sok olyan funkció van, amelyet valószínűleg nem használok. Hasznos lenne, ha oktatóvideók segítenék megtanulni, hogyan lehet ezeket a további funkciókat hatékonyan használni.

via Salesflare

A Salesflare azoknak a csapatoknak készült, akik utálják a kézi adatbevitelt (és ez látszik is!). A platform automatikusan lekérdezi a kapcsolattartási adatokat az e-mailekből, naptári találkozókból, aláírásokból, közösségi profilokból és akár a weboldalak látogatásából is. Ez különösen vonzóvá teszi a B2B vállalatok számára, ahol a kontextus és a kapcsolati előzmények elengedhetetlenek.

Vizuális folyamatai megkönnyítik az ügyletek kezelését, míg az automatizálás elvégzi a ismétlődő munkákat: emlékeztetőket, szakaszváltásokat és e-mail sorozatokat. A Salesflare elkötelezettség-követése megmutatja, ki nyitotta meg az e-mailjeit, kattintott a linkekre és látogatta meg a webhelyét. Így segítve Önt a kampányok sikeres lebonyolításában.

A Salesflare legjobb funkciói

Vizuálisan ábrázolja értékesítési folyamatát egy drag-and-drop értékesítési folyamat segítségével.

Automatizálja a követési munkafolyamatokat az Email Sequences segítségével, amely személyre szabott, több lépésből álló kampányokat küld, amelyeket a viselkedés indít el.

Használja az AI-alapú Lead Scoring és Hotness riasztásokat a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásához.

A Salesflare korlátai

Nincs automatizálási funkció a dokumentumok közvetlen elküldéséhez a CRM-be, és nem kínál jelentéskészítési és irányítópult funkciókat.

Korlátozott natív integrációk, ami azt jelenti, hogy a Zapier-re kell támaszkodnia.

Salesflare árak

Növekedés: 39 USD/hó felhasználónként

Előny: 64 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 124 USD/hó felhasználónként

Salesflare értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Salesflare-ről a valódi felhasználók?

Mit mondott egy G2 felhasználó:

Nagyra értékelem a Salesflare képességét, hogy adatokat tud lekérni e-mailekből, naptárakból, közösségi médiából és telefonnaplókból, ami rengeteg időt takarít meg nekem, mivel nincs szükség manuális frissítésekre... A Salesflare kissé korlátozottnak tűnhet nagyon nagy vállalatok vagy csapatok számára. Elsősorban kis- és középvállalkozások számára alkalmas, és szeretném, ha nagyvállalatoknál is használható lenne.

📖 Olvassa el még: Salesflare vs. ClickUp

via EngageBay

Az EngageBay egy eszközcsomagot kínál CRM, marketing automatizálás, értékesítési folyamatok és ügyfélszolgálat területén. A marketing oldalon vizuális munkafolyamatokat tartalmaz a potenciális ügyfelek ápolásához, szegmentáláshoz, pontozáshoz és többcsatornás kampányokhoz. Célzott sorozatokat hozhat létre, amelyek reagálnak az ügyfelek viselkedésére, így még a kis csapatok is kifinomult automatizálást tudnak végrehajtani.

Másrészt, értékesítési CRM-je drag-and-drop folyamatokat, részletes kapcsolattartói profilokat, időpontfoglalást és beépített telefonálási funkciót kínál. A platform valós idejű ügyfélkapcsolatokat is támogat élő csevegés, webes űrlapok és támogatási jegyek révén, amelyek mind egy ügyfélrekordba kerülnek.

Az EngageBay legjobb funkciói

Ütemezzen megbeszéléseket és automatizálja a naptárkezelést személyre szabott találkozó linkekkel és csapat-szintű naptármegosztással.

Szerezzen és ápoljon potenciális ügyfeleket testreszabható céloldalak, webes űrlapok és intelligens felugró ablakok segítségével.

Integrálja a telefonálást a Power Dialer , a hívásrögzítés és a valós idejű híváselemzés funkciókkal.

Mérje fel, mely csatornák hoznak konverziókat, hogyan haladnak a potenciális ügyfelek, és hol vannak a szűk keresztmetszetek a többmodulos jelentéskészítés segítségével.

EngageBay korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy a mobilalkalmazás nem rendelkezik az asztali verzió funkcióival.

Nincs speciális integráció és jelentéskészítési funkció a toborzáshoz.

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 64,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 119,99 USD/hó felhasználónként

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900 értékelés)

Mit mondanak az EngageBay-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő véleménye:

Naponta rengeteg diákos megkeresés érkezik, és ezek kezelése korábban meglehetősen kaotikus volt. Az EngageBay segítségével minden rendezett: a potenciális ügyfelek, e-mailek, űrlapok és emlékeztetők mind egy helyen találhatók. Az automatizálás különösen hasznos számunkra... Örülnék, ha a jelentések több részletet tartalmaznának, hogy jobban támogassák az oktatási igényeket, például nyomon követve, melyik csoportok konverziós aránya magasabb, vagy figyelemmel kísérve a diákok előrehaladását a felvételi ciklusban.

📖 Olvassa el még: EngageBay CRM vs. ClickUp

10. Keap (A legjobb automatizált utánkövetést alkalmazó szolgáltató vállalkozások számára)

via Keap

A Keap (korábban Infusionsoft) kisvállalkozások, egyéni vállalkozók és szolgáltatók számára készült. A platform összeállítja a névjegyeket, e-mailes marketinget, számlákat, találkozókat és fizetéseket. Ezenkívül integrált e-mail szinkronizálás, hívásnaplók és tevékenységi idővonalak segítségével biztosíthatja az ügyfélkezelést.

Az automatizálási eszköz kiemelkedő funkciója. Triggerek és akciók segítségével személyre szabott ügyfélutakat hozhat létre, amelyek követő lépéseket küldenek, feladatokat rendelnek hozzá, mezőket frissítenek és e-mail sorozatokat indítanak el a felhasználói viselkedés alapján.

A Keap legjobb funkciói

Biztosítsa a kapcsolattartók és a potenciális ügyfelek kezelését címkézéssel, részletes profilokkal, interakciók nyomon követésével és jegyzetekkel.

Használja a beépített fizetési és számlázási funkciókat a fizetési űrlapok létrehozásához, a számlák elküldéséhez, a fizetések nyomon követéséhez és a számlázás automatizálásához.

Szegmentálja a kapcsolatokat rugalmas címkéken alapuló szűréssel és automatizálási triggerekkel, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessen.

Használja ki az AI-alapú tartalomasszisztens előnyeit, hogy személyre szabott marketing szövegeket generáljon.

A Keap korlátai

A felhasználók hiányzó funkciókról számolnak be, különösen olyan területeken, mint az e-kereskedelem és az AI-integráció, ami a Keap alternatívái felé tereli őket.

A sablonok elavultak és kevésbé rugalmasak

Keap árak

Egyedi árazás

Keap értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (1250+ értékelés)

Mit mondanak a Keap-ről a valódi felhasználók?

Egy értékelő így fogalmazott:

Nagyon értékelem a Keap munkafolyamatait; véleményem szerint ezek a legjobbak az iparágban. Szívesen használom az új SMS-marketing funkcióikat is. Ezenkívül az e-mailek kézbesíthetősége is kiváló. A Keap meglehetősen drága, ami a szoftverrel kapcsolatos fő problémám. Ezenkívül az új felhasználók számára bonyolult lehet. Bár robusztus platformról van szó, ez néha megnehezíti a használatát.

💡 Profi tipp: Ha csapata B2B vagy vállalati ügyleteket kezel, állítsa be CRM-fázisait a MEDDIC (Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identifying Pain, Champion) alapján. Ez javítja az előrejelzések pontosságát és tisztább, betekintésen alapuló lehetőségeket teremt.

11. monday. com (A legjobb azoknak, akik testreszabható munkafolyamatokat szeretnének egy munkahelyi operációs rendszeren)

A Monday.com rugalmas testreszabási lehetőségeket kínál a folyamatok, a munkafolyamatok és az együttműködés terén. Csoportok, oszlopok és nézetek (táblázat, Kanban, idővonal) segítségével vizuális táblákat hozhat létre, hogy a csapatának leginkább megfelelő struktúrában követhesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és a kapcsolatokat.

E-mail sorozatok, tömeges e-mail küldés, hívás- és találkozó-naplózás, valamint automatizálási funkciók állnak rendelkezésre a feladatok és az üzletkötések nyomon követéséhez. A műszerfalak és előrejelző eszközök segítségével csatorna diagramok, ranglisták és szűrők segítségével figyelemmel kísérheti a folyamatok állapotát, a csapat teljesítményét és az üzletkötések eredményeit.

monday. com legjobb funkciói

Központosítsa a kommunikációt megosztott beérkező levelek mappákkal és együttműködési eszközökkel.

Kövesse nyomon az e-mailes kommunikációt a beépített Gmail és Outlook integrációk segítségével, amelyek lehetővé teszik az e-mailek küldését, fogadását és valós idejű nyomon követését.

Az AI-alapú idővonal-összefoglalók segítségével kiolvashatja a hangulatot, személyre szabott javaslatokat kaphat a megvalósítható lépésekről, és megjósolhatja az üzletek sikerét vagy kudarcát.

monday. com korlátai

Nem lehet képleteket használni számok megjelenítésére, és hiányzik az AI munkafolyamat-automatizálás a tükrözött információkhoz.

Az Outlook integráció nem segít, ha egy kapcsolattartóval több szerződést is kezel, ezért keressen monday.com alternatívákat

monday. com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Előny: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 17 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5600 értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy monday.com felhasználó így nyilatkozott:

Nagyon tetszik, hogy a monday CRM intuitív és könnyen használható – nagyon vizuális és egyszerű, így az egész csapatunk könnyedén be tud szállni a munkába, anélkül, hogy sok képzésre lenne szükség... Az egyetlen hátránya számomra, hogy úgy érzem, a CRM-nek sokkal több potenciálja van, mint amit jelenleg kihasználunk, és valószínűleg csak a felszínt kapargáljuk az alapfunkciókkal.

