Kissflow és ClickUp: melyik a jobb a munkafolyamat-automatizáláshoz?

Dave a könyvelésről éppen jóváhagyott egy megrendelést, amelynek Dave-nek, a létesítményekről kellett volna eljutnia. Valaki, akit „Pending”-nek hívnak, 17 feladatot kapott. A gyakornok egy táblázatban készített egy megoldást, és most az egész harmadik negyedévi költségvetés ott található.

Ha a munkafolyamatai jelenleg e-mail láncok és dokumentálatlan tudás kombinációján alapulnak, akkor valószínűleg már elkezdett olyan platformokat keresni, amelyek mindent megoldanak.

Ha már elvégezte a kutatást, akkor a Kissflow és a ClickUp biztosan legalább egyszer felbukkant a böngészőjének lapjain.

Ez a két platform teljesen különböző kiindulási pontokból, funkciókból és filozófiákból közelíti meg a munkafolyamat-automatizálást. Találjuk ki, melyik az Ön számára megfelelő! 📝

ClickUp és Kissflow összehasonlítása egy pillanat alatt

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk az egyes eszközöket, itt van egy összehasonlító táblázat, amelyből gyorsan láthatja, melyik felel meg leginkább csapata működési igényeinek. 🧩

Kritériumok ClickUp Kissflow Fő funkciók Egységes projektmenedzsment, munkafolyamatok, feladatvégrehajtás, dokumentumok, irányítópultok és mesterséges intelligencia Kódolás nélküli munkafolyamat-készítő és könnyű üzleti alkalmazások Munkafolyamat-automatizálás Fejlett automatizálások és AI-ügynökök, amelyek elemzik a kontextust és intelligens lépéseket tesznek. Drag-and-drop folyamatépítő a szabályok, jóváhagyások és feltételek irányításához Feladat- és projektmenedzsment Mély feladat hierarchia, függőségek, irányítópultok, munkaterhelés, ütemtervek, célok Alapvető projektek, táblák, esetek és mátrix nézetek az operatív munkához AI képességek Beépített ClickUp Brain, munkaterület-keresés, kontextusfüggő válaszok, többmodellű AI a Brain MAX segítségével Korlátozott; ez a kiterjedt funkciókkal vagy AI-kiegészítőkkel való robusztus integrációktól függ. Testreszabás Magasan testreszabható mezők, irányítópultok, állapotok, nézetek, engedélyek, előre elkészített sablonok Erős testreszabási lehetőségek a folyamatok és alkalmazásokon belül; korlátozott PM-testreszabási lehetőségek Együttműködés Csevegés, megjegyzések, táblák, dokumentumok, valós idejű közös szerkesztés a munkaterületen belül Alapvető megjegyzések a folyamatokon belül; nincs natív többszintű együttműködési eszköz Használati esetek Műveletek, PMO-k, termék, mérnöki munka, HR, IT, támogatás a végpontok közötti végrehajtáshoz Jóváhagyások, folyamatkezelés, beszerzési kérelmek, beilleszkedési folyamatok, alacsony kódszintű belső alkalmazások Integrációk Kiterjedt ökoszisztéma + API-k + natív AI Több szoftverrel, például a Google Drive-val és a Slackkel integrálható; a mélyebb munkafolyamat-logika a fejlesztőn belül zajlik.

Mi az a ClickUp?

Tartsa összekapcsolva a munka minden részét a ClickUp-ban Növelje munkafolyamatai hatékonyságát a ClickUp segítségével

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere megoldja ezt a problémát az Everything App for Work alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ez a felhasználóbarát felület segítségével szabadságot ad Önnek a munka kaotikus, folyamatosan változó oldalának kezelésében. Lehetősége van komplex folyamatokat feltérképezni, minden mozgó részt nyomon követni, a dokumentációt központosítani, és a beszélgetéseket az azokhoz tartozó munkákhoz kapcsolni.

🔍 Tudta? Az automatizálás a következő mintát követi: jel → rutin → jutalom, ugyanazt a mintát , amelyet Charles Duhigg A szokás hatalma című könyvében leír . Működési szempontból: kiváltó ok → munkafolyamat → eredmény. Ezért tűnik az automatizálás olyan intuitívnak: tükrözi az agyunk működését.

A ClickUp funkciói

A ClickUp alkalmazkodik a csapatok gondolkodásmódjához és működéséhez. Itt található a funkcióinak részletes leírása. 💁

1. funkció: Automatizálás és AI-ügynökök

Azoknak a csapatoknak, amelyek a műveletek racionalizálására, az eszközök számának csökkentésére és a folyamatok méretezésére törekednek, a ClickUp a munkafolyamat-automatizálást ötvözi az AI-vezérelt feladatvégzéssel.

Állítson be egyedi ClickUp automatizálásokat egyszerű „ha ez, akkor azt” parancsokkal a munkafolyamat konzisztenciájának biztosítása érdekében

A ClickUp Automations megszabadítja Önt a rutinmunkától. Ön beállít egy kiváltó tényezőt, és ők elvégzik a többit, például a feladatok áthelyezését, a tulajdonosok kijelölését, az elemek címkézését, az értesítések küldését, a mezők frissítését vagy a munkák áthelyezését a megfelelő listába. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a folyamat konzisztens maradjon, még akkor is, ha a volumen növekszik.

Tegyük fel, hogy a PMO csapat új projektkérelmeket vizsgál. Minden alkalommal, amikor valaki kitölti a projektfelvételi űrlapot, beállíthat egy munkafolyamat-automatizálási rendszert, amely:

Nézze meg a kiválasztott projekttípust

ClickUp feladatot rendelje hozzá egy elérhető programmenedzserhez.

Alkalmazzon prioritást az üzleti hatások alapján

Helyezze közvetlenül az „Intake Review” folyamatba.

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt az intelligens ClickUp AI ügynökökkel

Ha komplex munkafolyamatokat kell automatizálnia, próbálja ki a ClickUp AI Agents szolgáltatást. Ahelyett, hogy csak egy kiváltó eseményre reagálnának, elolvassák a feladatot, megértik, miről van szó, majd megteszik a megfelelő lépéseket.

Tegyük fel, hogy egy üzemeltetési vezető belső folyamatok problémáit vizsgálja. Amikor új visszajelzési feladat érkezik, az AI-ügynök:

Elolvassa a leírást, és felismeri, hogy munkafolyamat-hiányról, hozzáférési problémáról vagy rendszerhibáról van-e szó.

Átírja a problémát egy világos, szabványosított összefoglalássá.

Címkézze a feladatot a megfelelő részleghez

Azonosítja a problémát kezelő tulajdonosnak

Hozzáad egy rövid, ajánlott következő lépést, hogy a csapat azonnal cselekedhessen.

Ismerje meg, hogyan készítheti el a sajátját:

2. funkció: Kontextusfüggő mesterséges intelligencia

Összegezze a munkaterületén belüli projekttevékenységeket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a feladatok, dokumentumok és projektstruktúrák belsejében található. Megérti a munkafolyamatokat, a folyamatjegyzeteket, a változási naplókat és az operatív döntéseket.

Tegyük fel, hogy negyedéves folyamatfrissítést kezel, amely magában foglalja az új munkatársak beillesztését, a beszerzést és a hozzáférés-ellenőrzést. Megnyitja a fő projektfeladatot, és megkéri a ClickUp Brain-t, hogy mutassa meg a legfrissebb tevékenységeket ezekben a munkafolyamatokban.

Áttekinti a változási naplókat, a függőségeket és a tulajdonosok frissítéseit, majd pontos állapotösszefoglalót készít, amelyet megoszthat a vezetéssel. Ezt az eredményt felhasználhatja az átadási pontok megerősítésére, a határidők módosítására és a kockázatok korai felismerésére.

A ClickUp Brain-t használó csapatok szerint heti 1,1 napot takaríthatnak meg, mert a tervezés és a végrehajtás egy projektmenedzsment szoftverben történik.

📌 Példa: Tekintse át az onboarding, beszerzés és hozzáférés-ellenőrzés munkafolyamatainkat. Összegezze a jelenlegi helyzetet, nevezze meg a késedelmeket, és javasoljon következő lépéseket minden csapat számára.

Szüntesse meg az AI terjedését a ClickUp Brain MAX segítségével

Váltson a ChatGPT, a Claude és a Gemini között a ClickUp Brain MAX-ban, miközben továbbra is a projekt kontextusához hű marad

Használhatja az AI asztali kiegészítőt, a ClickUp Brain MAX-ot is, amely prémium AI modelleket, például a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t egyesíti egy helyen. Ezzel kiküszöböli az AI szétszóródását, és egységes AI réteget biztosít az egész munkafolyamatában.

Tegyük fel, hogy egy rendszerfrissítéshez végrehajtási tervet kell készítenie az IT, a termék és a támogatás részéről kapott információk alapján. Megkérheti Claude-ot, hogy átalakítsa a tervezetét egy áttekinthető, szakaszos bevezetési tervvé. Ezután váltson át a Brain MAX ChatGPT funkciójára, hogy megfogalmazza az üzenetet az érdekelt felek számára. Végül használja a Gemini funkciót, hogy a tervet rövidített változatba sűrítsék a jegykiadó csapat számára.

📌 Példa: Szervezze át ezt a végrehajtási tervet három egyértelmű fázisra. Ezután készítsen egy rövid frissített változatot az érdekelt felek tájékoztatására.

🚀 A ClickUp előnye: A Brain MAX-on belüli ClickUp Talk-to-Text támogatja a hangalapú termelékenységet, így operatív tudása késedelem nélkül beépül a feladatokba. Egyszer beszél, és a gondolatot strukturált munkává alakítja. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban dolgozhat Például egy üzemeltetési vezető az ellenőrzés közben belép a szerverterembe, és hallja, ahogy egy technikus egy ismétlődő hiba mintát magyaráz. A vezető megnyitja a lebegő Brain MAX sávot (vagy megnyomja a gyorsbillentyűt), és elmondja az összefoglalót. A Talk to Text leírja, létrehoz egy alfeladatot az audit projektben, automatikusan megemlíti a technikus nevét, és csatolja a vonatkozó érzékelő naplófájlt. Mivel minden ugyanazon a munkaterületen történik, gyorsabban dolgozhat, mert a nyomon követés már másnap megtörténik.

3. funkció: Feladat- és projektmenedzsment

Minden munkafolyamat középpontjában a ClickUp Tasks áll – ez az egyetlen forrás, amelyből megtudhatja, mit kell elvégezni, ki a felelős érte, és hol helyezkedik el a nagyobb folyamatban.

A ClickUp Tasks segítségével világosan szervezheti munkáját

A feladatok olyan rugalmas tárolóeszközök, amelyek minden olyan elemet tartalmazhatnak, amelyre a csapatának szüksége van a munka előrehaladásához: leírások, mellékletek, alfeladatok, ellenőrzőlisták, egyéni mezők, függőségek, megjegyzések, sőt teljes beszélgetési szálak is.

Rögzítheti a kéréseket, kategorizálhatja őket a ClickUp egyéni mezőkkel, kijelölheti a megfelelő tulajdonosokat, naplózhatja a korábbi kontextust, összekapcsolhatja őket egy nagyobb kezdeményezéssel, és nyomon követheti minden frissítést anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

De ha a volumen növekszik, nem elég tudni, hogy mi történik az egyes feladatokon belül. Látnia kell a mintát, és ebben segít a ClickUp Dashboards.

A ClickUp Dashboards segítségével azonnal láthatja a mintákat

A műszerfalak áttekintést nyújtanak minden feladatról, ami a háttérben zajlik. Ahelyett, hogy egyenként ellenőrizné a feladatok előrehaladását, a műszerfalak valós idejű adatokat gyűjtenek a munkaterületről: állapotok, munkaterhelés, szűk keresztmetszetek, ciklusidők, befejezési arányok, csapatkapacitás, eredmények és egyéb projektmenedzsment KPI-k.

🔍 Tudta? Az 1800-as években a határidő a börtönök körüli fizikai vonalat jelentette. Ha átlépte, lelőtték.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseket a munkaterület kontextusához kapcsolhatja

A ClickUp Chat visszahozza a beszélgetéseket oda, ahol a munkája zajlik. A csatornák és a közvetlen üzenetek segítségével megbeszélheti a feladatokat, kérdéseket tehet fel, fájlokat küldhet, gyors frissítéseket oszthat meg, és a csapatok közötti beszélgetéseket közvetlenül ahhoz a projekthez kötheti, amelyet alakítanak.

Csatlakozzon egy gyors audio- vagy videohíváshoz, hogy megbeszélje a ClickUp SyncUps stand-upjait, @mentions segítségével ossza ki a feladatokat, és egyetlen kattintással alakítson bármilyen üzenetet feladattá. Ráadásul a ClickUp AI (Brain) segítségével összefoglalhatja a csevegési szálakat, feladatokat hozhat létre, kapcsolódó feladatokat kereshet és még sok mást.

Valósítsa meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy vizuális felület, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok feltérképezését, a folyamatok vázlatos ábrázolását, a projekt fázisainak felvázolását, az ötletek csoportosítását vagy a csapatok közötti megoldások kidolgozását. A „beszélgetésről” a „megvalósításra” térhet át anélkül, hogy elveszítené a lendületet.

Tegyük fel például, hogy termékcsapata egy új bevezetési élmény bevezetését tervezi. A táblára felvázolják a magas szintű felhasználói folyamatot, felragasztanak nyitott kérdéseket tartalmazó cetliket, és csoportosítják a visszajelzésekből származó ügyfélproblémákat.

Ezt követően minden post-it cetlit feladattá alakítanak, kijelölik a felelősöket, és hozzáadják a határidőket a projektmenedzsment eszközben.

Miután az ötleteket leképezted és az irány egyértelművé vált, alakítsd ezeket a koncepciókat valami kifinomultabbá.

A ClickUp Docs segít a táblákon szereplő nyers gondolatokat szervezett, hosszú formátumú tartalommá alakítani, amelyet csapata felhasználhat: SOP-k, projektismertetők, folyamatdokumentációk, tudásbázisok, javaslatok, döntési naplófájlok vagy funkciók közötti tervek.

Dokumentálja döntéseit egyértelműen a ClickUp Docs-ban

Minden dokumentum ugyanabban a munkaterületben található, mint a feladatok és a táblák, így közvetlenül hivatkozhat a munkatételekre, beágyazhat nézeteket, megjelölhet csapattagokat, és a dokumentációt a végrehajtáshoz kapcsolhatja.

🧠 Érdekesség: 1968-ban a 3M egyik tudósa feltalált egy gyenge ragasztót, amely nem tapadt jól. Egy másik alkalmazott később ezt használta a kórus énekeskönyvének oldalainak megjelölésére, és így született meg a Post-it jegyzetlap.

ClickUp árak

📮 ClickUp Insight: Az emberek 50%-a úgy szervezi az idejét, hogy bizonyos napokat adminisztratív feladatokra, más napokat pedig koncentrált munkára szán, de csak 22% mondja, hogy automatizálja vagy delegálja a feladatokat. A manuális időgazdálkodás segít, de nem szünteti meg azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek továbbra is elvonják a figyelmet a mély munkavégzésről. ✔️ A ClickUp naptára, időblokkoló funkciója és AI-ügynökei együttesen védik az idejét. Automatikusan ütemezheti az ismétlődő munkákat, prioritás alapján áthelyezheti a feladatokat és emlékeztetőket állíthat be, így a hete zökkenőmentesen fog telni. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

Mi az a Kissflow?

via Kissflow

A Kissflow egy kódolás nélküli platform, amelyet belső jóváhagyási folyamatok, kérelemkezelési folyamatok és egyszerű üzleti alkalmazások létrehozására és automatizálására használnak.

A csapatok gyakran használják olyan dolgok létrehozására, mint beszerzési igényrendszerek, alkalmazottak beilleszkedési folyamatai, beszállítói menedzsment folyamatok, utazási jóváhagyások, IT jegyrendszerek beállítása és szolgáltatási igényportálok.

Meghatározhatja a folyamat minden egyes lépését, eldöntheti, kinek kell cselekednie, beállíthatja az útválasztási szabályokat, csatolhat űrlapokat, és nyomon követheti a munkafolyamaton átmenő minden elem állapotát.

🔍 Tudta? Az IBM 1979-ben úttörő szerepet játszott a távmunka bevezetésében, amikor mindössze öt alkalmazottal indított egy távmunka-kísérleti programot. A program olyan jól működött, hogy 1983-ra már több mint 2000 IBM-alkalmazott dolgozott távmunkában, így a vállalat az egyik legkorábbi úttörőjévé vált a decentralizált munkavégzésnek.

A Kissflow funkciói

Íme a Kissflow funkciói, amelyek segítenek a munkafolyamatok szabványosításában.

1. funkció: Vizuális folyamatépítő és automatizálás

Kissflow segítségével építsen fel egyértelmű üzleti folyamatokat, amelyek növelik a termelékenységet komplex projektek során

A Kissflow intuitív vizuális Process Builder funkciójával segíti a csapatokat a munkafolyamatok szabványosításában és méretezésében. A csapatok drag-and-drop elemekkel ábrázolhatják az egyes lépéseket, meghatározhatják a feltételeket, konfigurálhatják a feladat szintű szabályokat és párhuzamos ágakat adhatnak hozzá.

Például egy költségigénylés automatikusan továbbítható a vezetőnek, ha túllépi a limitet, akkor a pénzügyi osztályhoz kerül, és ha túl sokáig függőben marad, akkor emlékeztetőket indít el. Ezek a folyamatok mélyebb üzleti folyamatok automatizálását támogatják anélkül, hogy a csapatoknak kódot kellene írniuk.

2. funkció: Alacsony kódszükségletű és kódmentes alkalmazáskészítő

A Kissflow segítségével zökkenőmentes alkalmazásfejlesztési folyamatot biztosíthat, anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellene leküzdenie.

A Kissflow egy alacsony kódszükségletű és kódmentes alkalmazáskészítőt is kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuális űrlapok, adattáblák, munkafolyamatok és szabályalapú automatizálások segítségével egyedi belső megoldásokat hozzanak létre.

Ezzel a csapat egy kis belső készletnyomkövető vagy beilleszkedési kérelem eszközt hozhat létre, teljesen kódolás nélkül. Az IT továbbra is beállíthatja a hozzáférési ellenőrzéseket és figyelemmel kísérheti a változásokat, míg az üzleti felhasználók gyorsan építhetik és iterálhatják a rendszert.

🧠 Érdekesség: Cyril Northcote Parkinson felfedezte, hogy „a munka kitölti a rendelkezésre álló időt”. Ez magyarázza, miért dolgoznak 2-3-szor gyorsabban azok a csapatok, amelyek szigorúbb munkafolyamatokat és automatizált SLA-kat terveznek.

3. funkció: Projekt-, táblázat- és esetkezelés

A Kissflow segítségével vizualizálhatja a csapatok teljesítménymutatóit, hogy maximalizálja a hatékonyságot

A hagyományos CRM munkafolyamatok mellett a Kissflow lehetővé teszi, hogy Kanban táblák, listanézetek, mátrix elrendezések és részletes projektterek között váltson, attól függően, hogy hogyan szeretnének a munkát vizualizálni.

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ugyanazon a platformon belül kezeljék a strukturált folyamatokat és a folyamatos operatív feladatokat.

🔍 Tudta? A legtöbb folyamatkésedelem nem a munka során, hanem a munka között történik. Tanulmányok szerint a legnagyobb lassulások a csapatok, eszközök vagy jóváhagyások közötti „fehér foltokban” történnek, ahol az információk elakadnak, a kommunikáció megszakad, és a feladatok egyszerűen várakoznak.

Kissflow árak

Alap: 2500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

🔍 Tudta? A ellenőrzőlista 1935-ben, egy tragikus Boeing Model 299-es repülőgép-szerencsétlenség után született, amelyet egy elmulasztott repülés előtti lépés okozott. A repülőgép összetettsége miatt lehetetlen volt kizárólag a memóriára támaszkodni, ezért a Boeing létrehozta a világ első hivatalos ellenőrzőlistáját, amely ma már szabványos biztonsági gyakorlat a légi közlekedésben, az egészségügyben és a modern munkafolyamat-tervezésben.

ClickUp és Kissflow: funkciók összehasonlítása

A folyamatok automatizálását és a strukturált munkafolyamat-kezelést vizsgáló csapatok gyakran hasonlítják össze a ClickUp és a Kissflow alkalmazásokat, mivel mindkettő segít a munka szervezésében és a műveletek racionalizálásában.

A ClickUp az AI-vezérelt projektvégrehajtásra, a feladatkezelés mélységére és a feladatok, dokumentumok és irányítópultok közötti együttműködésre helyezi a hangsúlyt. A Kissflow a strukturált jóváhagyási folyamatok és a könnyű belső alkalmazások létrehozására összpontosít vizuális, kódolás nélküli építők segítségével.

Íme a két eszköz funkciók szerinti összehasonlítása:

1. funkció: Munkafolyamatok testreszabása és rugalmasság

Először is nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp és a Kissflow, amikor a folyamatokat a csapata egyedi munkamódszeréhez igazítják.

ClickUp

A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a mindennapi munkához igazodó munkafolyamatokat tervezzenek. Testreszabhatja az állapotokat, mezőket, nézeteket, feladat típusokat, irányítópultokat és engedélyeket. A gyorsan változó projekteket megvalósító csapatok teljes ellenőrzést kapnak a munka szervezése, nyomon követése és megtekintése felett, ami megkönnyíti az alkalmazkodást a prioritások változásához.

Kissflow

A Kissflow a strukturált, űrlapalapú munkafolyamatokra összpontosít. Testreszabhatja a folyamat vagy jóváhagyási lánc lépéseit, de a testreszabás főként a lineáris munkafolyamatokat támogatja. Alacsony kódszintű eszközei jól működnek olyan rögzített üzleti folyamatoknál, mint a megrendelések vagy a HR-kérelmek.

🏆 Győztes: Döntetlen! A ClickUp rugalmas projektmenedzsment funkciókkal tűnik ki, míg a Kissflow akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, ha a csapatoknak strukturált, folyamatorientált munkafolyamatokra van szükségük.

2. funkció: Együttműködés és tudásmegosztás

Hogyan segítik ezek az eszközök a csapatodat abban, hogy a munkanap során összehangoltan és kapcsolatban maradjanak? Nézzük meg:

ClickUp

A ClickUp a munkahelyi együttműködést a munkafolyamaton belül centralizálja. A csapatok valós időben cseveghetnek a feladatokon belül, hozzászólásokat fűzhetnek, fájlokat csatolhatnak, valamint dokumentumokat vagy táblákat ágyazhatnak be. Minden beszélgetés egy adott projekthez vagy eredményhez kapcsolódik, így a csapatok soha nem veszítik el a kontextust.

Ezenkívül a ClickUp Docs lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kézikönyveket, SOP-kat, terveket és belső tudásbázisokat hozzanak létre a munkaterületen belül. A dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, projektekhez és célokhoz, így a döntések, tervek és intézkedések egységesek maradnak. A csapatoknak nincs szükségük külön eszközökre a dokumentumok tárolásához.

Kissflow

A Kissflow megjegyzéseket is tartalmaz a munkafolyamatokban, de az együttműködés másodlagos a folyamatmenettel szemben. A kommunikáció nagy része a platformon kívül zajlik, így a csapatoknak külső eszközöket kell használniuk a megbeszélésekhez, visszajelzésekhez vagy ötleteléshez. Ez jó megoldás jóváhagyásokhoz, de nem alkalmas projektorientált csapatmunkához.

Ezenkívül a Kissflow alapvető dokumentációt biztosít a munkafolyamatok leírásában, de nem támogatja a mélyreható, egymással összekapcsolt dokumentumokat vagy a hosszú formátumú tartalmakat.

🏆 Győztes: ClickUp integrált együttműködési funkcióival és teljes mértékben integrált dokumentációjával vezet.

3. funkció: Automatizálási lehetőségek

Most beszéljünk az automatizálásról és arról, hogy az egyes eszközök hogyan kezelik az ismétlődő munkákat.

ClickUp

A ClickUp automatizálási és AI-ügynökök segítségével a csapatok felgyorsíthatják a feladatkiosztást, az állapotváltozásokat, az emlékeztető ütemezését és az átadási lépéseket. Az automatizálásokat listák, terek és munkafolyamatok között is összekapcsolhatja, ami mind a strukturált, mind a dinamikus munkát támogatja.

Olyan csapatok számára készült, amelyeknek több részlegen átívelő automatizálásra van szükségük.

Kissflow

A Kissflow strukturált folyamatok, például pénzügyi jóváhagyások vagy beszerzési munkafolyamatok automatizálásában jeleskedik. Az automatizálás azonban űrlapokhoz és előre meghatározott útvonalakhoz kötött, ezért nem ideális kreatív vagy nem lineáris projektmunkákhoz.

🏆 Győztes: ClickUp nyerte ezt a kört rugalmas automatizálási rendszerével, amely mind a komplex munkafolyamatokhoz, mind a mindennapi projektigényekhez alkalmazkodik.

4. funkció: Jelentések és átláthatóság

Végül hasonlítsuk össze a valós idejű jelentési funkciókat, amelyek segítségével csapata betekintést nyerhet a haladásba.

ClickUp

A ClickUp műszerfalakat, kártyákat, munkaterhelési diagramokat, sprint mutatókat, időkövetést és minden más funkciót kínál, amire a vezetőknek szükségük van a haladás nyomon követéséhez. A láthatóság kiterjed a részlegekre, projektekre és csapatokra, így ideális a működés átláthatóságához.

Kissflow

A Kissflow jelentéskészítési funkciója kiválóan alkalmas folyamatellenőrzésekhez és jóváhagyási szűk keresztmetszetek azonosításához, de nem biztosít részletes projektláthatóságot vagy csapatok közötti jelentéskészítést. Inkább üzleti műveletekhez alkalmas, mint folyamatban lévő projektmunkához.

🏆 Győztes: ClickUp nyeri ezt a kört átfogó jelentéskészítési funkcióival és valós idejű irányítópultjaival, amelyek csapat-szintű átláthatóságot biztosítanak.

ClickUp és Kissflow a Redditen

Átnéztük a Reddit oldalt, hogy megértsük, hogyan beszélnek a felhasználók a ClickUp és a Kissflow alkalmazásokról. Bár nem sok közvetlen összehasonlító téma található a kettő között, az egyes eszközökről szóló beszélgetések világos képet adnak arról, hogyan érzékelik őket az emberek.

A ClickUp oldalán egy felhasználó megosztotta, hogy ez mennyire átalakította ügynökségük mindennapi munkáját:

Körülbelül fél éve működtetjük ügynökségünket a ClickUp segítségével, és őszintén szólva, ez olyan módon változtatta meg munkamódszerünket, amire nem számítottam... A Docs rendszerük csendesen felváltotta a Google Docs-ban végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebb, amikor dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint projektjeink.

Körülbelül fél éve működtetjük ügynökségünket a ClickUp segítségével, és őszintén szólva, ez olyan módon változtatta meg munkamódszerünket, amire nem számítottam... A Docs rendszerük csendesen felváltotta a Google Docs-ban végzett munkánk nagy részét. Minden sokkal gördülékenyebb, amikor dokumentációnk ugyanazon a helyen található, mint projektjeink.

Kiemelték azt is, hogy a ClickUp Brain hogyan vált a szkeptikusok aggodalmának tárgyából praktikus időmegtakarító eszközzé:

Eleinte nem voltam biztos a ClickUp Brain-ben... de megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot.

Eleinte nem voltam biztos a ClickUp Brain-ben... de megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot.

Egy másik Redditor egyértelműen összefoglalta a Kissflow vonzerejét:

A Kissflow valószínűleg az Ön számára ideális választás, ha olyan eszközt keres, amely egyszerre ötvözi a könnyű használatot, a rugalmasságot és a hatékony funkciókat. A Kissflow-t kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a nem technikai felhasználók is önállóan fejlesszenek alkalmazásokat... így a Kissflow egy robusztus eszköz, amely mindenre kiterjedő méretű műveletek racionalizálásának igényeit kielégíti.

A Kissflow valószínűleg az Ön számára ideális választás, ha olyan eszközt keres, amely egyszerre ötvözi a könnyű használatot, a rugalmasságot és a hatékony funkciókat. A Kissflow-t kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a nem technikai felhasználók is önállóan fejlesszenek alkalmazásokat... így a Kissflow egy robusztus eszköz, amely mindenre kiterjedő méretű műveletek racionalizálásának igényeit kielégíti.

A Reddit-en ez a minta következetes. Azok a csapatok, amelyek strukturált folyamatalkalmazásokat, űrlapokból álló munkafolyamatokat és egyszerű fejlesztést szeretnének, inkább a Kissflow-t választják. Azok a csapatok, amelyek projektmenedzsmentet, dokumentációt és AI-vezérelt végrehajtást szeretnének egy munkaterületen, a ClickUp-ot tartják jobb hosszú távú megoldásnak.

Melyik munkafolyamat-automatizálási eszköz a legjobb?

Az eredmények megvannak, és egyértelmű győztesünk van. 💪

A ClickUp! 🤩

A Kissflow jól működik strukturált jóváhagyási folyamatok, űrlapalapú folyamatok és egyszerű, kódolás nélküli alkalmazások esetén. Azoknak az operációs csapatoknak, amelyeknek csak útvonaltervezésre, űrlapokra és egyszerű folyamatlépésekre van szükségük, ez a megoldás megfelelő.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ennél sokkal többet kínál. Feladatokat, dokumentumokat, irányítópultokat, automatizálást, mesterséges intelligenciát és együttműködést egyesít egy munkaterületen. Kezelheti a napi munkát, komplex munkafolyamatokat hozhat létre, nyomon követheti a teljesítményt, dokumentálhatja a folyamatokat, és mesterséges intelligenciát használhat a kontextus értelmezéséhez és a feladatok előrehaladásához.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅