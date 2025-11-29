Több mint 55 Meta AI prompt, amelyek inspirálják következő projektjét

A legtöbb ember úgy kezeli a mesterséges intelligencia eszközöket, mint egy keresősávot. Beírnak három szót, megnyomják az Enter billentyűt, és csodálkoznak, hogy a kimenet úgy néz ki, mintha egy kimerült ember írta volna hajnali 3-kor.

A helyzet a következő: a Meta AI egy félkész ötletet teljes marketingkampánnyá alakíthat, durva vázlatokat kifinomult vizuális elemekké alakíthat, és valóban működő kódot írhat. De ehhez egy kritikus összetevőre van szüksége Öntől: egy konkrét promptra.

A „blogbejegyzés írása” és egy remek prompt között körülbelül 30 másodpercnyi extra gondolkodás a különbség. És ez a 30 másodperc választja el a középszerű AI-kimeneteket a valóban hasznosaktól.

Ebben a blogbejegyzésben megosztjuk a legjobb Meta AI promptokat, valamint olyan alternatívákat, mint a ClickUp és a ChatGPT, hogy kiegészítsd AI arzenálodat. 🤩

Mi az a Meta AI?

A Meta AI a Meta mesterséges intelligencia asszisztense, amely a Meta összes termékébe be van építve, például a Facebookba, az Instagramba, a WhatsAppba és a Messengerbe. Egyszerűen fogalmazva, ez a Meta verziója egy AI chatbotnak, amelyet a nagy nyelvi modelljük (LLaMA) hajt.

A Meta alkalmazásaiba és eszközeibe beépítve, így a felhasználók kereshetnek, tartalmat generálhatnak, kérdéseket tehetnek fel, képeket hozhatnak létre és automatizálhatják a feladatokat közvetlenül a már használt platformokon belül. Csak beszélgessen közvetlenül az AI eszközzel, vagy jelölje meg csoportos üzenetekben, és máris kezdheti.

Mik azok a Meta AI promptok?

A Meta AI promptok egyszerűen azok az utasítások vagy kérdések, amelyeket beírsz, hogy megmondd a Meta AI-nak, mire van szükséged. Gondolj rájuk úgy, mint a módszerre, amellyel segítséget kérsz az AI-tól.

Például mondhatod, hogy „írj vicces feliratot a tengerparti fotómhoz”, „ajánlj egészséges vacsora recepteket” vagy „magyarázd el egyszerű szavakkal, hogyan működnek a napelemek”.

Minél egyértelműbb a prompt, annál jobb választ kap. A promptokat felhasználhatja új dolgok megtanulására, kreatív ötletek szerzésére, képek generálására, tartalom ötletelésére, vagy egyszerűen csak egy hasznos beszélgetésre.

Hogyan írjunk jó promptokat a Meta AI-hez?

A Meta AI-tól a legjobb válaszokat úgy kaphatja meg, ha világos, hatékony AI prompt sablonokat ír. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket az eredmények javítása érdekében.

1. lépés: Legyen konkrét azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne

A homályos kérések általános válaszokat eredményeznek, amelyek csak az idejét pazarolják. Ahelyett, hogy azt kérdezné: „meséljen a főzésről”, próbálja meg ezt: „adjon nekem egy 30 perces receptet csirke-tésztához, egyszerű hozzávalókkal, amelyeket bármelyik élelmiszerboltban meg lehet találni”.

Figyelje meg, hogy a második változatban a Meta AI-nak meg kell adnia, hogy pontosan milyen ételt szeretne, mennyi idő áll rendelkezésre, és milyen alapanyagokat preferál. Ez a részletesség lehetővé teszi az AI számára, hogy pontosan megértse az Ön igényeit, és olyan választ adjon, amelyet azonnal felhasználhat.

2. lépés: Állítsa be a kontextust

A Meta AI sokkal jobban működik, ha megérti a helyzetedet.

Hasonlítsa össze a „javasoljon néhány játékot” kifejezést a „7 éves gyermek születésnapi partiját tervezem, 10 gyerekkel a kertben. Javasoljon öt szórakoztató szabadtéri játékot, amelyek minimális előkészítést igényelnek” kifejezéssel.

A második prompt megadja a Meta AI-nak a közönségét, a helyszínt és a korlátokat, lehetővé téve számára, hogy olyan javaslatokat készítsen, amelyek valóban illeszkednek az Ön konkrét helyzetéhez, ahelyett, hogy véletlenszerű játékötleteket kínálna.

💡 Profi tipp: Hivatkozz a korábbi válaszokra úgy, hogy először összefoglalod őket: „Az imént adott recept alapján, amelyben fokhagyma és paradicsom szerepel, javasolj hozzá illő borokat.” Ez megerősíti a kontextust és megakadályozza a többfordulós beszélgetések eltérítését.

3. lépés: Adja meg a szükséges formátumot

Az, hogy hogyan kapod meg az információt, ugyanolyan fontos, mint az, hogy mit kapsz.

Mondja meg a Meta AI-nak, hogy „számozott lépéssorozatot”, „két mondatos összefoglalót”, „részletes magyarázatot példákkal” vagy „összehasonlító táblázatot” szeretne.

Például, ha valami újat tanul, kérjen „egyszerű magyarázatokkal ellátott, lépésről lépésre bemutatott útmutatót”. Ha gyors információkra van szüksége, kérjen „öt fő pontot felsorolás formájában”. A megfelelő formátum megkönnyíti az információk megértését és felhasználását.

4. lépés: Adja meg preferenciáit vagy korlátait

A korlátai határozzák meg, hogy mely megoldások működnek az Ön számára.

Mindig említsd meg előre a fontos korlátozásokat: „csak vegetáriánus receptek”, „eszközöket nem igénylő gyakorlatok”, „30 dollár alatti ajándékötletek” vagy „utazási tippek repüléstől félőknek”.

Ezek a konkrét részletek segítenek a Meta AI-nak kiszűrni azokat a javaslatokat, amelyek nem alkalmasak az Ön helyzetére. Például sokkal hasznosabb, ha „kezdőknek megfelelő jógapózok derékfájás ellen” kifejezést használ, mint egyszerűen csak „jógapózok”.

💡 Profi tipp: Helyezze a legfontosabb korlátozást vagy kérdést a prompt legvégére. Az utolsó mondat gyakran aránytalanul nagy súllyal bír a válasz fókuszának és hangvételének kialakításában. ​​​​​​​​​​​​​​​​

5. lépés: Tegyen fel kiegészítő kérdéseket

Az első prompt csak a beszélgetés kiindulópontja.

Ha a Meta AI válasza nem teljesen az, amire szüksége van, építsen rá. Mondhatja, hogy „egyszerűsítse ezt”, „adjon még három lehetőséget”, „magyarázza el részletesebben a második pontot” vagy „alkalmazza ezt a közösségi média marketingre”.

Minden visszajelzés segít a Meta AI-nak jobban megérteni az Ön igényeit és finomítani a válaszait. Gondoljon rá úgy, mint egy oda-vissza folyó beszélgetésre, nem pedig egyetlen kérdésre.

6. lépés: Ha lehetséges, használjon példákat

A bemutatás gyakran egyértelműbb, mint a leírás. Ha azt szeretné, hogy a Meta AI egy adott stílushoz vagy hangnemhez igazodjon, adjon meg egy példát.

Próbáld ki: „Írj egy Instagram-feliratot ebben a stílusban: Csak egy újabb nap a legjobb életemben ☀️ Ki más készen áll a hétvégére?” Ez konkrét referencia pontot ad a Meta AI-nak a hangnem, a hosszúság, az emoji használata és a személyiség tekintetében. A példák kiválóan alkalmasak olyan kreatív feladatokhoz, mint az írás, a tervezési leírások vagy a tartalmi ötletek.

💡 Profi tipp: Zárja le a promptokat a „Magyarázza el, mennyire bízik ebben a válaszban” vagy „Milyen feltételezéseket tett?” kérdésekkel. Ez feltárja a korlátokat és segít felmérni a megbízhatóságot anélkül, hogy szakértelemre lenne szükség.

A legjobb Meta AI promptok különböző felhasználási esetekhez

Íme néhány hatékony Meta AI prompt, amelyet különböző feladatokhoz kipróbálhat.

Promptok a közösségi média marketinghez

Próbáld ki a Meta AI promptokat az Instagram-marketinghez

Készítsen öt vonzó Instagram-feliratot egy fenntartható divatmárka nyári kollekciójának bemutatásához. Használjon emojikat és tegyen bele cselekvésre ösztönző felhívást. Javasoljon 10 tartalmi ötletet egy pékség Facebook-oldalához, amelyek ösztönzik a helyi vásárlók kommentjeit és megosztásait. Írjon három különböző változatot egy LinkedIn-bejegyzéshez, amelyben bejelenti cégünk új távmunka-politikáját. Az egyik legyen professzionális, a másik informális, a harmadik pedig inspiráló. Készíts egy hétre elegendő Twitter-szál ötleteket egy elfoglalt szakemberekre szakosodott fitneszedző számára. Minden szálhoz adj hozzá figyelemfelkeltő mondatokat. Készítsen egy négyzet alakú Instagram-posztot, amelyen egy merész idézet szerepel a vállalkozói szellemről, gradiens háttérrel. Használjon modern sans-serif betűtípust és inspiráló színeket. Kérem, adjon nekem egy egy hónapra szóló tartalomnaptár vázlatot egy állatápolási vállalkozás számára. Tartalmazza a bejegyzés típusokat, témákat és a legjobb közzétételi időpontokat. Írjon egy vonzó Facebook-hirdetést egy ingyenes, személyes pénzügyekkel foglalkozó webináriumról. A célközönség a diákhitelekkel küzdő millenniumi generáció. A szöveg ne haladja meg a 100 szót. Készítsen képet egy LinkedIn karusszelbejegyzéshez a termelékenységi tippekről. Tervezze meg az első diát tiszta elrendezéssel, professzionális színekkel és helyet hagyva a szöveg feliratozásához. Javasoljon trendi hashtageket egy utazási bloggernek, aki a délkelet-ázsiai olcsó hátizsákos utazásról ír. Válasszon népszerű és niche címkéket egyaránt.

Promptok kreatív íráshoz

Írj egy novellát a Meta AI promptokkal

Írj egy novella kezdő részét egy nyomozóról, aki hallja az emberek gondolatait, de csak akkor, ha hazudnak. Legyen 150 szó hosszú, és végződjön egy izgalmas fordulatával! Készítsen öt egyedi karakter háttértörténetet egy fantasy regényhez. Minden karakternek megkülönböztető személyiségjeggyel és rejtett titokkal kell rendelkeznie. Segítsen nekem ötleteket gyűjteni egy romantikus regényhez, amelynek főszereplői rivális food truck-tulajdonosok Austinban, Texasban. Írj párbeszédet két régi barát között, akik 20 év után találkoznak újra. Az egyik gazdag lett, a másik az egyszerű életet választotta. Mutasd meg a feszültséget anélkül, hogy túl nyilvánvaló lenne. Készítsen részletes leírást egy elhagyatott vidámparkról naplemente idején. Fókuszáljon az érzékszervi részletekre, amelyek kísérteties hangulatot teremtenek. Készítsen hangulatos könyvborító-koncepciót egy ködös tengerparti városban játszódó rejtélyes thrillerhez. Tartalmazza a világítótornyot, a sötét vizet és a baljóslatú eget. Javasoljon 10 kreatív írási ötletet a második esélyek témájára alapozva. Legyenek elég konkrétak ahhoz, hogy azonnali ötleteket inspiráljanak. Írja át ezt a bekezdést három különböző stílusban: noir detektív, szeszélyes mese és modern thriller [illessze be a bekezdést] Készítsen karakterportrét egy steampunk feltalálóról a zsúfolt műhelyében. Tartalmazza a sárgaréz védőszemüveget, a mechanikus kütyüket és a viktoriánus kori ruházatot.

Utasítások videók készítéséhez

YouTube-miniatűrök létrehozása a Meta AI promptokkal

Írj egy 60 másodperces videó forgatókönyvet a TikTokhoz, amelyben elmagyarázod, hogyan kell ételt készíteni kezdőknek. Tartalmazza a bevezető részt, három fő tippet és egy záró felhívást. Javasoljon 15 YouTube-videó ötletet egy indie játékokra fókuszáló játékcsatornához. Mindenhez adjon meg fülbemászó címet és rövid leírást. Készítsen storyboard vázlatot egy 30 másodperces Instagram Reel videóhoz, amely bemutatja a ház rendezésének előtti és utáni állapotát. Ossza fel öt másodperces szakaszokra. Készíts YouTube-miniatűrt egy olcsó okostelefonokról szóló technikai áttekintő videóhoz. Használj vastag betűket, kontrasztos színeket és szemet gyönyörködtető elrendezést. Írj egy vonzó videó bevezető szöveget egy technológiai értékelő csatornához. A videó 50 dollár alatti, olcsó vezeték nélküli fülhallgatókról szól. Az első öt másodpercben ragadd meg a nézők figyelmét! Ötleteket generáljon 10 oktató jellegű YouTube Shorts videóhoz, amelyek mentális egészségügyi tippeket tartalmaznak. Mindegyik videó hossza legfeljebb 60 másodperc lehet, és vizuális javaslatot is tartalmazhat. Készíts animált címkártya-tervet egy főzőcsatornához. Használj konyhai eszközöket, friss alapanyagokat és játékos betűtípusokat. Stílus: modern és színes Írjon videó leírást és címkézési javaslatokat egy autentikus thai zöld curry elkészítéséről szóló főzőtanfolyamhoz. Optimalizálja a YouTube keresőjét Készítsen felvételi listát egy termék kicsomagolási videóhoz. A termék egy prémium bőr laptop táska. Tartalmazza a nyolc különböző kameraállást és azt, hogy mit kell kiemelni.

Utasítások képalkotáshoz

Kreatív illusztrációkat kaphat a Meta AI promptok alapján

Készítsen képet egy hangulatos kávézó belső teréről, meleg világítással, vintage bútorokkal, a mennyezetről lelógó növényekkel és egy baristával a pult mögött. Stílus: akvarell illusztráció Készítsen minimalista logót, amelyen egy hegycsúcs és a felkelő nap látható. Csak három színt használjon: sötétkéket, narancssárgát és fehéret. Modern és letisztult esztétika. Tervezz futurisztikus éjszakai városi tájat repülő autók, neonfeliratok és magas felhőkarcolók segítségével. A stílusnak cyberpunknak kell lennie, lila és kék színpalettával. Készítsen képet egy békés zen kertről, fa híddal a koi-tó felett, cseresznyefákkal és kő lámpásokkal. Stílus: realisztikus fotózás Készítsen egy szeszélyes illusztrációt egy faház könyvtárról, tele könyvekkel, hangulatos olvasósarkokkal, tündérfényekkel és csigalépcsővel. Stílus: gyermekkönyv illusztráció Készítsen vintage utazási posztert Párizsról, az Eiffel-toronnyal, az 1950-es évek klasszikus színpalettájával, merész tipográfiával és Art Deco stílussal. Készítsen absztrakt ábrázolást a mesterséges intelligenciáról geometriai alakzatok, áramköri minták és kékből lilába átmenő színátmenet segítségével. Modern technológiai esztétika Hozzon létre egy fantasztikus tájat lebegő szigetekkel, a felhőkbe zuhanó vízesésekkel, varázslatos ragyogó kristályokkal és a távolban repülő sárkánnyal. Készítsen egy termékmakettet, amelyen egy kávéscsésze látható egy fa asztalon, reggeli fényben, háttérben egy laptop és minimalista munkaterület.

Utasítások fotószerkesztéshez

Tovább javíthatja fotóit és illusztrációit a Meta AI optimalizált promptjával

Promptok Instagramhoz

Készíts Instagram karusszel borító képeket a Meta AI segítségével

Készítsen 10 Instagram Story ötletet egy butikruházati üzlet számára. Tartalmazzon interaktív elemeket, például szavazásokat, kvízeket és kérdés matricákat. Készíts Instagram karusszel borítóképét egy reggeli rutin tippekről szóló bejegyzéshez. Használj nyugtató színeket, tiszta elrendezést, és hagyj helyet a cím szövegének. Írj egy bemutatkozást az utazási Instagram-fiókomhoz. Egyedül utazó nő vagyok, aki kedvező árú kalandokra koncentrál. Legyen 150 karakter alatt, és tartalmazzon cselekvésre ösztönző felhívást. Készíts karusszel poszt ötleteket egy grafikus portfóliójához. Javasold, mit érdemes minden diára tenni, hogy bemutasd a munkát és vonzz ügyfeleket. Készítsen márkás Instagram-sztori sablontervet egy wellness-edző számára. Hagyjon helyet napi tippeknek, motiváló idézeteknek és személyes márkaépítő elemeknek.

Promptok a WhatsApphoz

Írj OOO üzeneteket a Meta AI segítségével

Írj egy professzionális WhatsApp üzenetet, hogy visszajelzést kérj egy ügyféltől a múlt héten elküldött projektjavaslatomról. Legyél udvarias és ne legyél túl rámenős! Készíts egy barátságos emlékeztető üzenetet a tanulócsoportomnak a holnapi találkozónkról. Add meg az időpontot, a témát és azt, hogy mit kell mindenkinek előkészítenie. Írj egy WhatsApp üzenetet, hogy udvariasan elutasíts egy buli meghívást. Már van programom, de szeretném megmutatni, hogy értékelem a meghívást. Készítsen egyszerű, professzionális WhatsApp Business profilképet egy házi pékség számára. Tegyen rá egy cupcake ikont és a vállalkozás nevét, tiszta, barátságos stílusban. Javasolj egy jó reggelt üzenetet, amit elküldhetek a családi csoportos csevegésbe. Legyen meleg és pozitív, de ne legyen túl érzelgős. Írjon professzionális, távollétről szóló automatikus választ a WhatsApp Business alkalmazásba. Hétfőig szabadságon vagyok. Adja meg a sürgősségi elérhetőségét is. Készítsen üzenetsablont az ügyfelekkel való találkozók megerősítéséhez. Adja meg a dátumot, az időpontot, a helyszínt és azt, hogy mit kell magukkal hozniuk. Készíts WhatsApp állapotképet egy inspiráló idézettel a hála témájában. Használj természetes hátteret és elegáns tipográfiát. Írj egy köszönő üzenetet annak, aki ügyfelet ajánlott az üzletemnek. Legyen őszinte és konkrét, mennyire értékeled a támogatását. Készítsen promóciós üzenetet a WhatsApp Business számára, amelyben bejelenti az időkorlátozott kedvezményt. Hangsúlyozza a sürgősséget, adjon meg egyértelmű ajánlat részleteit, és hívjon fel cselekvésre.

Vicces Meta AI promptok

Próbálja ki a vicces Meta AI promptokat

Írj verset egy AI-ról, amelynek elege van abból, hogy minden nap ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolnia. Képzelje el, hogy Ön egy AI-terapeuta más AI-k számára. Milyen tanácsot adna egy egzisztenciális válságban lévő chatbotnak? Írja le egy AI életének egy napját, aki csak egy kenyérpirító szeretne lenni! Készítsen stand-up comedy műsort egy olyan AI szemszögéből, amely irigy az emberek kávészüneteire.

Melyek a leggyakoribb hibák a Meta AI promptok használatakor?

A Meta AI használata egyszerűnek tűnhet, de a következetes, magas színvonalú válaszok megszerzéséhez gyakorlatra van szükség. Az alábbiakban bemutatunk néhány gyakori hibát, amelyek csökkentik a promptok hatékonyságát, és megmutatjuk, hogyan lehet ezeket kijavítani.

Hiba Mi történik Hogyan lehet megoldani Hiányzó kontextus Az AI nehezen érti meg, mire van szükség A jobb érthetőség érdekében adjon hozzá háttérinformációkat vagy példákat. Túl sok utasítás A modell elveszíti a fókuszt Minden promptnak legyen egy egyértelmű célja Gyenge kérdésfeltevés Az eredmények hiányosnak vagy zavarosnak tűnnek Tegyen fel közvetlen, konkrét kérdéseket Visszacsatolási ciklusok kihagyása A promptok nem javulnak az idő múlásával Rendszeresen ellenőrizze az eredményeket és finomítsa a megfogalmazást

A Meta AI használatának korlátai

A Meta AI hasznos a gyors tartalomgeneráláshoz és az ötletek támogatásához, de nem hibátlan. Sok felhasználó úgy találja, hogy ezek a korlátozások arra késztetik őket, hogy a Meta AI alternatíváit keressék:

Felületes érvelés komplex témákban: Előfordulhat, hogy technikai vagy stratégiai vitákban elmulasztja a kontextust vagy a finom árnyalatokat.

A világos és jó promptoktól való függőség: A rosszul strukturált bemenetek irreleváns vagy ismétlődő eredményekhez vezethetnek.

Adat- és adatvédelmi aggályok: Az érzékeny információkat kezelő felhasználók számára az adatkezelési irányelvek korlátozónak tűnhetnek.

Korlátozott kreatív konzisztencia: A hangnem és a stílus A hangnem és a stílus az AI írási promptok között változhat, ami befolyásolhatja a márka egységességét.

Integrációs hiányosságok: Bizonyos vállalati vagy munkafolyamat-eszközökkel nem kapcsolódik zökkenőmentesen, ami korlátozza a valós idejű együttműködést.

Íme néhány Meta AI alternatíva, amelyekkel előre viheti munkáját. 👇

1. ClickUp

A legtöbb alkotó és marketinges szembesül ezzel a munkafolyamatbeli hiányossággal: az AI segít gyorsabban alkotni, de nem segít jobban végrehajtani. A promptok, vázlatok és ötletek végül dokumentumok, csevegőalkalmazások és projekteszközök között szétszóródnak.

A ClickUp áthidalja ezt a szakadékot, mint a világ első konvergált AI munkaterülete. Itt találkozik az AI által generált tartalom a tényleges projektmenedzsmenttel – a brainstormingok feladatokká, a vázlatok munkafolyamatokká, az ötletek pedig elkészült munkákká válnak.

A ClickUp megszünteti a munka minden formáját , hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök számára, ahol együtt dolgozhatnak.

Azok számára, akik tartalomalkotók és marketingesek, és szeretnék, ha AI-munkájuk valóban eredményre vezetne, íme, hogyan tart lépést a ClickUp.

AI, amely úgy működik, mint a személyes asszisztensed

Szeretne egy AI asszisztenst, aki megérti a célokat, megjegyzéseket, referencia dokumentumokat és beszélgetéseket, amelyeket már megnyitott? Nos, a ClickUp Brain ott van, ahol a munkája zajlik. Egyszerűen csak kérdezzen, és az értelmezni fogja, mi történik a munkaterületén.

Tegyük fel, hogy egy termékbemutatóhoz készítesz egy cikket. Megnyitod a vonatkozó feladatot, és megkéred a ClickUp Brain-t, hogy vizsgálja meg a felfedezési jegyzeteket, az ügyfelek hívásait és a belső visszajelzéseket. Ez egy olyan narratívát alakít ki, amely egyértelműen kiemeli a felhasználó kihívásait és az új élményt.

Ezután finomíthatja a megfogalmazást, csatolhatja a kiadási feladathoz, és megoszthatja felülvizsgálatra ugyanazon a felületen.

📌 Kipróbálhatja ezeket a promptokat is: Tekintse át a Feature Delta felfedezési és visszajelzési feladatait. Írjon egy rövid leírást, amely elmagyarázza a felhasználók problémáit és a funkció által elérhető eredményeket.

Foglalja össze egy mondatban a döntés hátterében álló érvelést, és csatolja a feladat leírásához.

Emelje ki a felhasználói interjú három legfontosabb tanulságát, és adjon hozzá egy ellenőrzőlistát a követendő lépésekről.

Írja át ezt a bekezdést úgy, hogy közvetlen és magabiztos hangvételű legyen, miközben a szándék változatlan marad.

Mozogjon folyékonyan több AI-modell között

A Brain és a ClickUp Brain MAX egyaránt lehetővé teszi a ChatGPT, a Claude és a Gemini használatát egy helyen. Mivel minden modell a saját erősségeire specializálódott, külön AI-eszközök használata nélkül válthat közöttük.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Ez csökkenti az AI Sprawl-t, mert minden modell ugyanazon projektadatok és kontextus alapján működik.

Példa: Tegyük fel, hogy egy funkció bejelentésére készülsz. Már rendelkezésedre állnak a kutatási eredmények, a hívásjegyzetek és a belső érvelés, amelyeket a ClickUp Task-ban dokumentáltál. Megnyitod a Brain MAX-ot, a ClickUp önálló asztali alkalmazását, és megkéred Claude-ot, hogy bontsa szét ezeket az információkat egy egyszerű narratív struktúrára. Használja a ClickUp Brain MAX-ban található Gemini promptot stratégiája támogatásához Miután a szerkezet stabilnak tűnik, váltson át a ChatGPT-re, hogy beállítsa a hangnemet egy ügyfeleknek szóló bejelentéshez. Ezután váltson át a Gemini-re, hogy a üzenetet két mondatos, tömör termékfrissítéssé sűrítsék.

📌 Próbáld ki ezt a promptot: Finomítsd ezt a narratívát, hogy egyértelműbbé váljon és hangsúlyozd a felhasználói eredményt. Ezután sűrítsd 2-3 mondatos termékfrissítéssé.

Rögzítse az ötleteit, amint azok felmerülnek!

Beszéljen a ClickUp-ba A Brain MAX támogatja a hangalapú termelékenységet, így gondolkodásmódja és meglátásai változatlanok maradnak. Egyszer beszél, és a Brain MAX a gondolatot használható munkává alakítja.

A ClickUp Talk to Text segítségével rögzítheti a kimondott gondolatokat, és azonnal strukturált lépésekre alakíthatja őket

Tegyük fel, hogy befejezted egy ügyfélhívást, és hallottál egy mondatot, amely tökéletesen leírja a felhasználó frusztrációját. Hangosan kimondod, miközben a feladat még nyitott. A Talk to Text ezt a gondolatot egy világos, érthető mondattá alakítja, amelyet hozzáadhat a feladathoz.

Hozza elő a tudást, amikor szüksége van rá

A ClickUp vállalati keresője összefogja a döntési előzményeket, a kutatási nyomokat, a felhasználói jegyzeteket és a kiegészítő dokumentumokat anélkül, hogy kutatnia kellene.

A ClickUp Enterprise Search segítségével azonnal hozzáférhet a kapcsolódó ismeretekhez és döntési kontextushoz

Beírja az emlékezetében megmaradt kifejezést, és a ClickUp Brain előhívja az ahhoz kapcsolódó összes információt.

Tegyük fel, hogy újra át kell gondolnia az előző negyedévben végrehajtott bevezetési folyamat változásának indokait. Megkeresi a funkció nevét, és az Enterprise Search megjeleníti a felhasználói kutatási feladatot, az értekezlet összefoglalóját és a végső döntés jegyzetét. Pillanatok alatt visszanyeri a tisztánlátást, és folytathatja a munkát.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő munkákat: Indítson el feladatfrissítéseket, irányítson feladatokat, és küldjön nyomon követéseket, hogy a munkafolyamatok önmaguktól fenntartsák magukat Indítson el feladatfrissítéseket, irányítson feladatokat, és küldjön nyomon követéseket, hogy a munkafolyamatok önmaguktól fenntartsák magukat a ClickUp Automation segítségével.

Hagyja, hogy a folyamatok önmagukat korrigálják: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Agenteket , hogy figyeljék a leállt feladatokat vagy a késedelmes munkákat, és a megfelelő időben figyelmeztessék a megfelelő személyeket.

Tartsa naprakészen a menetrendjét: A ClickUp Calendar segítségével új prioritások, határidők vagy munkaterhelés alapján átrendezheti a napját, így a menetrendje valós időben frissül. A ClickUp Calendar segítségével új prioritások, határidők vagy munkaterhelés alapján átrendezheti a napját, így a menetrendje valós időben frissül.

A beszélgetéseket váltsa végrehajtássá: Hagyja, hogy a Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker csatlakozzon a hívásokhoz, rögzítse a döntéseket, és csatolja a teendőket közvetlenül a feladathoz, amelyhez szükség van rájuk.

Rögzítse a megismételni kívánt gondolatokat: Mentse el a promptokat a ClickUp Brain-ben, hogy minden csapattag ugyanazokat a gondolkodási mintákat használja a kutatáshoz, elemzéshez vagy kapcsolattartáshoz.

Az ötlettől a munkafolyamathoz zökkenőmentesen: Térképezd fel a kísérleteket, munkafolyamatokat, ügyfélutakat vagy rendszerlogikát Térképezd fel a kísérleteket, munkafolyamatokat, ügyfélutakat vagy rendszerlogikát a ClickUp Whiteboards -on.

Adatainak automatikus frissítése: Adja hozzá Adja hozzá a ClickUp AI Fields funkciót , hogy automatikusan kiszámítsa az érzelmeket, a sürgősséget, a komplexitást, az egészségi állapotot vagy az üzlet kockázatát.

A ClickUp korlátai

A szerszám kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei túlterhelhetik az új felhasználókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 585+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

2. ChatGPT

a ChatGPT-n keresztül

A ChatGPT egy egyszerű csevegőfelületen keresztül mindent elintéz, az e-mailek megírásától a kód hibakereséséig. Az OpenAI beszélgetési modellje megjegyzi a munkamenet során történt korábbi cseréket, így a korábbi válaszokra építhetsz anélkül, hogy meg kellene ismételni a kontextust.

Az írási asszisztens eszköz különböző modell opciókat kínál, attól függően, hogy kifinomultabb érvelésre vagy gyorsabb eredményekre van szüksége. A hangos beszélgetések meglepően jól működnek a kézmentes interakcióhoz, és a mobilalkalmazás a teljes funkcionalitást elhozza a telefonjára.

A ChatGPT legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi GPT-ket, amelyek megőrzik a visszatérő feladatokra vonatkozó konkrét utasításokat és preferenciákat, így nem kell minden új beszélgetés során újra elmagyarázni a követelményeket.

Váltson a modellverziók között a beszélgetés közben, hogy a jelenlegi igényeinek megfelelően egyensúlyba hozza a feldolgozási sebességet és a komplexitást.

Töltsön fel PDF-eket, táblázatokat vagy képeket, és tegyen fel részletes kérdéseket azok tartalmáról anélkül, hogy manuálisan kivonná vagy átírná az információkat.

Készítsen vizuális elemeket AI képek segítségével , és finomítsa azokat azáltal, hogy konkrét módosításokat kér az elemekhez, például a kompozícióhoz, a színekhez vagy a stílushoz.

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes csomag felhasználói csúcsidőszakokban lassabb válaszidőket tapasztalnak, és elveszítik a hozzáférést olyan fejlett funkciókhoz, mint a képgenerálás és az adatelemzés.

A közösség által létrehozott egyedi GPT-k kimeneti minősége jelentősen eltérő, mivel bárki létrehozhatja és megoszthatja őket.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1045+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

3. Claude

via Claude

A Claude hosszú dokumentumokat dolgoz fel és megőrzi a kontextust hosszabb beszélgetések során is. Az Anthropic úgy fejlesztette ki, hogy többszöri eszmecserén átívelő komplex projekteket kezeljen, így hasznos olyan munkákhoz, amelyek időben konzisztens megértést igényelnek.

A Vision funkciók lehetővé teszik diagramok, ábrák vagy képek feltöltését értelmezés és elemzés céljából. A felület minimalista és zavaró tényezőktől mentes marad, így a beszélgetés áll a középpontban.

Claude legjobb funkciói

Töltsön fel egyszerre több dokumentumot, és tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekhez különböző forrásokból származó információk összefoglalása szükséges a minták vagy ellentmondások azonosítása érdekében.

Kérjen írásokat meghatározott hangnemben és stílusban, majd finomítsa az eredményt azzal, hogy pontosan leírja, hogyan szeretné módosítani a hangnemet, a szerkezetet vagy a formalitást.

Fejlesszen kódot több tőzsdén, miközben az asszisztens megjegyzi az Ön architektúrával kapcsolatos döntéseit, névkonvencióit és a korábbi üzenetekben megadott projektkövetelményeket.

Claude korlátai

Az asszisztens időnként elutasítja az ésszerű kéréseket, túlzottan óvatos tartalompolitikát alkalmazva, ami megzavarhatja a legitim munkafolyamatokat.

A nagy igénybevételű időszakokban a ingyenes hozzáférés korlátozottá válik, és a felhasználóknak öt órát kell várniuk, mielőtt folytathatják beszélgetéseiket.

A jelenlegi információkhoz a webes keresési funkciók kifejezett aktiválása szükséges, mivel az alapismereteknek van egy határideje.

Claude árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 100 dollár/hó/felhasználó áron kezdődik

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

4. Google Gemini

via Gemini

A Google Gemini közvetlenül kapcsolódik a meglévő Google-ökoszisztémádhoz. A platform integrálódik a Gmail, a Drive, a Docs és a Naptár szolgáltatásokkal, így a beszélgetésből kilépés nélkül kereshetsz a személyes fájljaidban és adataidban.

A bővítmények adatokat gyűjtenek a YouTube-ról, a Maps-ről és a Flights-ról, így egyetlen felületen többet tud elérni. Olyan tartalmakat készíthet, amelyeket közvetlenül a Google Workspace alkalmazásokba exportálhat, így elkerülheti a szokásos másolás-beillesztéses munkafolyamatot.

A Google Gemini legjobb funkciói

Készítsen dokumentumokat, táblázatokat vagy prezentációkat, amelyek formázásuk megőrzésével közvetlenül a Google Workspace alkalmazásokba kerülnek.

Váltson a szövegbevitel, a hangos lekérdezések és a képfeltöltések között ugyanazon beszélgetési szálon belül, az aktuális helyzetének megfelelően.

A beszélgetések során automatikusan szerezzen be valós idejű információkat a Google Keresőből az aktuális eseményekről, tényekről vagy frissített adatokról.

A Google Gemini korlátai

A Google-szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiterjesztések nem minden fióktípusnál működnek egyformán, a munkaterületi fiókok bizonyos régiókban több korlátozásnak vannak kitéve.

A válaszok néha a Google termékeit és szolgáltatásait részesítik előnyben, még akkor is, ha az alternatívák jobban megfelelnek az Ön konkrét kérdésének vagy igényének.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (275+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Perplexity AI

via Perplexity AI

A Perplexity AI egy kutatási eszközként működik, amely hivatkozik forrásaira. Minden válasz tartalmaz kattintható hivatkozásokat, amelyek az eredeti anyaghoz vezetnek, így ellenőrizheti az információkat és tovább kutathatja a témákat.

A fókusz mód a keresést bizonyos forrás típusokra szűkíti, például tudományos cikkekre, Reddit-vitákra vagy YouTube-videókra. A gyűjtemények segítségével a kapcsolódó kereséseket témák szerint rendezheti, így több munkamenetet átfogó, folyamatban lévő projektekhez tudásbázist építhet.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Ellenőrizze az állításokat azokra a beágyazott hivatkozásokra kattintva, amelyek közvetlenül a forrásanyaghoz vezetnek, így elolvashatja az eredeti tartalmat, és saját maga értékelheti annak hitelességét.

Kövesse az AI által generált javaslatokat a kapcsolódó kérdésekre, amelyek minden válasz után megjelennek, és fedezze fel azokat a kapcsolatokat és perspektívákat, amelyeket esetleg figyelmen kívül hagyott.

Hozzáférjen az aktuális információkhoz az automatikus webes keresések segítségével, amelyek minden lekérdezéskor futnak, így biztosítva, hogy a válaszok tükrözzék a legújabb fejleményeket és frissítéseket.

A Perplexity AI korlátai

Az ingyenes fiókok napi korlátozásokkal rendelkeznek a fejlett keresések tekintetében, ami korlátozza a hozzáférést a nagyobb teljesítményű modellekhez, amikor mélyebb kutatásra van szükség.

A válaszok a mélység helyett a rövidséget helyezik előtérbe, néha hiányoznak belőlük a finom árnyalatok és a részletek.

A hivatkozások minősége teljes mértékben a rendelkezésre álló forrásoktól függ, és esetenként kevésbé hiteles weboldalakra támaszkodik, amelyek nem teljes mértékben alátámasztják a megfogalmazott állításokat.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Max: 325 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Élessze meg AI-eredményeit a ClickUp segítségével

A jó Meta AI promptok mindent megváltoztatnak. Tisztázzák a dolgokat, élesítik az ötleteket, és segítenek gyorsabban a lényegre térni.

De a promptok önmagukban nem zárják le a kört. Szüksége van egy helyre, ahol az ötlet tervvé válik, a terv cselekvéssé, a cselekvés pedig valós eredményekhez vezet.

Itt dől el, hogy a munka előrehalad vagy megakad, és általában itt kezdődik a tabok közötti váltás zűrzavara.

A ClickUp az egész folyamatot egy helyen tartja. A ClickUp Brain segítségével ötleteket gyűjthetsz, a felismeréseket közvetlenül a Feladatokba helyezheted, és a munkát anélkül viheted tovább, hogy ötpercenként újra kellene állítanod a kontextust.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Meta AI a beállításaitól és a platform használatától függően promptokat és kimeneteket használhat modelljeinek fejlesztéséhez. A legjobb, ha áttekinti a Meta adatvédelmi irányelveit, és kerülje az érzékeny vagy bizalmas információk megosztását.

A Meta AI promptok természetes, leíró kifejezésekkel működnek jól, és gyors válaszokhoz lettek tervezve olyan Meta platformokon, mint a Facebook, az Instagram és a WhatsApp. A ChatGPT promptok jobban megfelelnek részletes, strukturált kérésekhez, amelyek hosszabb vagy összetettebb válaszokat igényelnek.

A legjobb Meta AI képekhez kapcsolódó promptok világosak és konkrétak, általában egy-három mondat hosszúságúak. A túl rövidek homályosak lehetnek, a túl hosszúak pedig megzavarhatják az AI-t. Koncentráljon arra, hogy elegendő kontextust adjon anélkül, hogy túlterhelné a részletekkel.

Igen, a Meta AI egyetlen prompttal szöveget és képeket is generálhat. Részletesen leírhatja, mit szeretne, és az AI a kérésnek megfelelően írásos tartalmat, vizuális elemeket vagy mindkettőt előállítja.