Több mint 25 Sora AI parancs a szöveg-videó varázslat létrehozásához

Mi lenne, ha egy szövegsor teljes értékű videóvá válhatna?

Ez már nem csak egy elméleti kísérlet – ez a Sora AI korai felhasználóinak mindennapi valósága, egy generatív videószerkesztő eszköz, amely nem csak a gyártást gyorsítja fel. Átalakítja a kreatív csapatok gondolkodásmódját a vizuális történetmesélésről: kevesebb csiszolás, több iteráció. Kevesebb vázlat, gyorsabb betekintés.

És a kreatív világ is felfigyelt rá.

Természetesen, mint minden új AI eszköz esetében, az internet gyorsan megtelik tanácsokkal, tippekkel és... viccekkel. Példa erre: itt van egy Reddit-beszélgetés, amely viccelődik a „legjobb” Sora AI promptok keresésén:

A mémek mögött azonban valódi potenciál rejlik. Az olyan eszközök, mint a Sora AI, lehetővé teszik a marketingesek, alkotók és termékfejlesztő csapatok számára, hogy könnyedén bővítsék videóalkotási, történetmesélési és vizuális tartalom-automatizálási tevékenységüket.

Ebben a blogbejegyzésben néhány Sora AI parancsot ismertetünk, amelyek segítségével tartalmat hozhat létre célközönségének. Bónuszként megnézzük, hogy a ClickUp miért a legjobb alternatíva a Sora AI-hez! 🏁

Mi az a Sora AI?

via Sora AI

A Sora AI egy OpenAI által fejlesztett szöveg-videó generáló modell, amely természetes nyelvű parancsokból rövid, kiváló minőségű videoklipeket hoz létre. A következő jeleneteket tudja létrehozni: Több karakter természetes interakciója

Kamera mozgás és filmes perspektíva

Részletes környezetek és egységes megvilágítás

Logikus fizika és időbeli koherencia a képkockák között

Az AI eszköz meglévő videókat is kibővíthet, új képkockákat generálhat, és diffúziós és transzformátor architektúrák kombinációját használva időben konzisztens, vizuálisan koherens eredményeket hozhat létre.

Mik azok a Sora AI promptok?

A Sora AI promptok olyan utasítások, amelyeket az OpenAI szöveg-videó AI-jének adsz, hogy ötleteidet legfeljebb egy perces videókká alakítsa. Meghatározhatsz mindent a karakterek mozgásától és a világítástól kezdve a kameraállásokig és az érzelmi hangulatig. Legyenek világosak (120 szó alatt), élénkek és strukturáltak – mint egy mini storyboard szöveg formájában.

A Sora szereti a konkrétumokat. Mondja el neki, mi történik, hol és milyen érzés.

✅ Példa promptra:

„Egy tervező napfényes stúdióban vázlatokat készít, miközben a háttérben lágy jazz zene szól.”

„Egy tervező napfényes stúdióban vázlatokat készít, miközben a háttérben lágy jazz zene szól.”

Ez a filmes tisztaság kevesebb mint 20 szóban.

Az AI-parancsok használatának előnyei a videókészítésben

Íme néhány előnye a Sora AI promptok használatának a videókészítésben:

Gyorsítja a videóprodukciót , egyszerű szövegbevitellel gyorsan generál tartalmat.

Bővíti a kreatív lehetőségeket azáltal, hogy a fantáziadús ötleteket vizuális jelenetekké alakítja.

Minimalizálja a gyártási költségeket , mivel nincs szükség színészekre, kamerákra és bonyolult vágásra.

Lehetővé teszi a videotartalom testreszabását és személyre szabását különböző promptokkal, nagy méretben.

Javítja a konzisztenciát több jelenetes vagy több felvételből álló videókban a promptok által vezérelt vezérléssel.

Megkönnyíti a gyors prototípus-készítést és a videókoncepciók iterációját a teljes produkció előtt.

A projektek méretezhetők, és lehetővé teszik a távoli együttműködést a felhőalapú hozzáférhetőségnek köszönhetően.

🔍 Tudta? Kutatások kimutatták, hogy az AI által generált szintetikus videók (amelyekben avatarok helyettesítik a felvett műsorvezetőket) ugyanolyan tanulási eredményeket hoznak, mint a hagyományos videók, ami arra utal, hogy a kiváló minőségű videók már nem feltétlenül nagy stúdiók munkáját jelentik.

Plug-and-play AI marketing stratégiát szeretne? Nézze meg ezt a gyors útmutatót, hogy megtudja, hogyan használják a valódi csapatok az AI-t a potenciális ügyfelek szegmentálására, a gyorsabb írásra és a fontos adatok mérésére – technikai átalakítás nélkül.

Hogyan írjunk hatékony Sora AI parancsokat

A jelenet, karakter vagy cselekvés leírása közvetlenül befolyásolja a videó végeredményét. Ezért kulcsfontosságú, hogy világos, tömör és kreatív utasításokat tudjon írni.

Így írhat világos, hatékony Sora AI parancsokat:

1. lépés: Először határozza meg a célját

Kérdezze meg magától: Milyen történetet szeretnék elmesélni? Egy rövid bemutató, egy drámai leleplezés vagy egy hangulatos termékbemutató? A célja határozza meg a tempót, a hangnemet és a vizuális hangulatot.

📌 Például egy olyan prompt, mint „egy elegáns termékbemutató, amely minimalista felhasználói felülettel mutatja be az alkalmazás funkcióit”, nagyon eltérő lesz a „egy játékos termékbemutató, amely ugyanazt az alkalmazást mutatja be élénk színekkel és rajzfilmszerű ikonokkal”-tól.

Ha előre megfogalmazza a szándékát, a vizuális elemek konzisztensek és a márkához illeszkedőek lesznek.

Mielőtt bármilyen jelenet részleteit hozzáadná, gondolja át a hangnemet, a stílust és a célplatformot; ez időt takarít meg az iterációk során.

🔍 Tudta? Egy nagyszabású felmérésből kiderült , hogy a marketingesek 91%-a már valamilyen formában beépítette az AI-t a videó-munkafolyamataiba, és 85%-uk szerint ez csökkentette a költségeket.

2. lépés: A kulcsfontosságú elemek köré építse a promptokat

Minden hatékony prompt hat alapvető elemet tartalmaz: Ki, Cselekvés, Beállítás, Kamera, Világítás, Hang.

Példa a promptok lebontására:

Téma és cselekvés: „Egy termékmenedzser gesztikulál, miközben bemutatja az előtte lebegő holografikus műszerfalat”.

Környezet és hangulat: „Világos, modern iroda napfényes üvegfalakkal és csiszolt felületeken finoman tükröződő fényreflexekkel”.

Kamera és keretezés: „Közepes felvétel, alacsony és intim perspektíva, filmszerű felvétel, 50 mm-es objektív, sekély mélységélesség”

Világítás és szín: „Lágy, meleg világítás, enyhe filmes ragyogás, a holografikus felület hangsúlyozásával”

Hang és hangulat: „Billentyűzet kattogása, halvány irodai beszélgetés, lágy háttérzene”

💡 Profi tipp: Használjon mozgást jelző igéket, például „csúszik”, „forog”, „csúsztat”, hogy az animációk természetesnek tűnjenek.

3. lépés: A leírások legyenek élénkek, de tömörek

Kerülje a homályos Sora AI utasításokat, mint például „mutasson egy menő terméket”. Ehelyett részletezze a jelenetet: „A felhasználó végigcsúsztatja az interaktív irányítópultot, miközben az animált diagramok valós időben frissülnek. ” A konkrétumok irányítják a Sorát, miközben teret hagynak az AI kreativitásának.

4. lépés: Testreszabás hozzáadása

Vegye kézbe videója mozgását, stílusát és iterációit, hogy valóban a sajátjává tegye:

Mozgás és időzítés vezérlése: Ossza fel a komplex szekvenciákat egyértelmű lépésekre. Például: „ A menedzser odasétál az asztalhoz, megérinti a hologramot, és nagyítja a műszerfal mutatóit. ” Ez biztosítja a sima átmenetet és elkerüli a többfelvételből álló videókban előforduló hibákat.

Referencia stílusok vagy esztétika: Hozzárendelje vizuális elemeit műfajhoz vagy tervezési stílushoz: „Tech startup reklám stílus, futurisztikus felhasználói felület, élénk neon akcentusok” vagy „minimalista 2D animáció közösségi média hirdetéshez”. Az ismerős filmes referenciák segítenek a Sora-nak a vizuális elemek konzisztenciájának fenntartásában.

💡 Profi tipp: Kezelje a Sora AI parancsokat úgy, mint vázlatokat. Készítsen egy verziót → módosítson egy elemet (kameraszög, megvilágítás vagy szín) → futtassa újra. Ha az eredmény nem megfelelő, először egyszerűsítse: zárjon le egy kulcsfontosságú műveletet vagy beállítást, majd fokozatosan növelje a komplexitást.

5. lépés: Használjon képeket és állítsa be az API paramétereket

Szeretné, ha a karakterek megjelenése vagy a termék kinézete több videóban is egységes lenne? Adjon meg egy referencia képet a prompt mellett. Ez tökéletes megoldás olyan termékbemutatókhoz, ahol a márka vizuális elemeinek egységesnek kell maradniuk.

A videó hosszát, felbontását és modellverzióját is meg kell adnia az API-ban, nem pedig a prompt szövegében. A rövid klipek (4-8 másodperc) könnyebben kezelhetők és összefűzhetők hosszabb szekvenciákká, miközben megőrzik a sima mozgást és a koherenciát.

A legjobb Sora AI parancsok különböző felhasználási esetekhez

A Sora AI megváltoztatja a csapatok brainstormingjának, storyboard-készítésének és videókészítésének módját. Az ideális videó vagy kép elkészítéséhez pedig nem kell prompt mérnöknek lennie.

Íme néhány ötlet különböző területekre:

Marketing és reklám

Egy kávézó filmre emlékeztető reklámja

📌 Használati eset: Márka történetmesélés, kampányok, közösségi hirdetések és termékpromóciók.

Készítsen egy 20 másodperces filmszerű reklámot, amelyben egy kisvállalkozás tulajdonosa napkeltekor megnyitja kávézóját, megörökítve a melegséget, az illatokat és a közösségi szellemet. Készítsen elegáns termékbemutatót egy okosórához, kiemelve a fitnesz nyomon követését, a minimalista dizájnt és az aktív életmód jeleneteit. Képzelje el egy globális marketingkampány gyors ütemű montázsát, amely óriásplakátokon, telefonokon és közösségi platformokon jelenik meg. Készítsen egy rövid, függőleges videót a közösségi médiához, amelyben bemutatja egy fenntartható bőrápolási márka valós használatát természetes fényben.

💡 Profi tipp: Adja meg a kamera mozgását (panoráma, dolly zoom, légi felvétel) a dinamikus, reklámszerű vizuális effektekhez. Színkorrekciós kifejezéseket is használhat, például „meleg filmes tónusok”.

Tartalomkészítés és média

YouTube-videó filmes kameramozgásokról

📌 Használati eset: Történetmesélés, bevezető/záró rész, rövid tartalom és vizuális kísérletezés.

Készítsen egy 15 másodperces YouTube-bevezetőt egy moziszerű kameramozgással egy hangulatos, kreatív stúdióban, hangulatos világítással és művészeti kellékekkel. Készítsen időraffozást egy művészről, aki falfestményt rajzol, amely a képernyőn digitális változatba alakul át. Készítsen egy rövid történetet egy filmrendezőről, aki éjszaka az esős város utcáin keresi az ihletet. Készítsen ismétlődő B-roll vizuális elemeket podcast háttérként – lágy világítás, mozgó kamera, minimalista asztali elrendezés.

💡 Profi tipp: Adjon meg olyan részleteket, mint az képarány (16:9 vagy 9:16) és a kamera mozgása, hogy a végeredmény illeszkedjen a platformhoz – ez nagy különbséget jelent, ahogyan ezek a prompt engineering példák is mutatják.

Termék és technológia

Lépésről lépésre a felhőalapú tárolásról

📌 Használati eset: Funkciók bemutatása, bevezetés, befektetői prezentációk, termékvízió bemutatása.

Mutasson be egy zökkenőmentes animációt, amelyben egy felhasználó mobilalkalmazással interakcióba lép, kiemelve a bevezetési lépéseket és a sima átmeneteket. Készítsen vizuális bemutatót egy futurisztikus AI-munkaterületről, lebegő holografikus felületekkel, sokszínű csapatmunkával és adatvizualizációkkal. Készítsen egy tiszta, minimalista magyarázatot arról, hogyan tartja a felhőalapú tárolás az adatokat szinkronban több eszközön. Készítsen egy termékbemutató videót, amely bemutatja egy okosotthon-eszköz fejlődését a vázlattól a valós használatig.

🔍 Tudta? A videókat használó marketingesek 99%-a úgy véli, hogy azok javították a felhasználók termékük vagy szolgáltatásuk megértését.

Amikor egy kutya túljár a gazdája eszén: az egyik legviccesebb Sora AI prompt Könnyű a Sora AI-t filmekhez vagy hangulatos montázsokhoz használható eszközként elképzelni, de ez egyben egy játszótér is okos, abszurd és furcsán elbűvölő promptok számára, mint például ez: Ötlet: „Egy kutya büszkén ül gazdája mellett egy napsütéses pikniken a parkban. A gazda felemeli a pizza szeletet, és azt mondja: „Nem, ez az én ételem.” A kutya szomorúnak tűnik... majd lassan előveszi a mancsával a okostelefont, online rendel pizzát, és önelégülten vár, míg a futár elhalad a megdöbbent gazda mellett, és átadja a dobozt a kutyának.” Ötlet: „Egy kutya büszkén ül gazdája mellett egy napsütéses pikniken a parkban. A gazda felemeli a pizza szeletet, és azt mondja: „Nem, ez az én ételem.” A kutya szomorúnak tűnik... majd lassan előveszi a mancsával a okostelefont, online rendel pizzát, és önelégülten vár, míg a futár elhalad a megdöbbent gazda mellett, és átadja a dobozt a kutyának.”

Vállalati kommunikáció

Videók vagy képek vállalati bevezetéshez

📌 Használati eset: Belső történetmesélés, toborzás, beilleszkedés és kultúraépítés.

Készítsen professzionális, mégis barátságos videót, amelyen különböző alkalmazottak együttműködnek egy hibrid irodai környezetben. Készítsen dokumentumfilm stílusú kulturális videót, amely kiemeli a csapatmunkát, az inkluzivitást és a vállalat mérföldköveit. Készítsen egy bevezető animációt, amely bemutatja az új alkalmazottaknak a vállalat értékeit és küldetését. Képzelje el egy vezetői üzenet jelenetét, amelyben egy vezető természetes megvilágításban és beszélgető hangnemben szól a városháza alkalmazottaihoz.

E-kereskedelem és kiskereskedelem

Környezetbarát termék kipróbálása

📌 Használati eset: Termékbemutatók, lookbookok és közösségi bemutatók.

Készítsen divatvideót, amelyben modellek sétálnak különböző városi tájakon, és minden ruha egy-egy évszakot tükröz. Készítsen tiszta, minimalista termékbemutató videót egy luxus parfümhöz makró felvételekkel és drámai megvilágítással. Mutassa meg az ügyfélnek, hogyan lehet végiglapozni egy online áruházat, környezetbarát termékeket kosárba tenni, és a megrendelést fenntartható csomagolásban átvenni. Készítsen vizuális sorozatot, amely bemutatja a szobák átalakítását lakberendezési termékek felhasználásával.

Utazás és vendéglátás

Egyedül utazó egy homokos és sziklás terepen

📌 Használati eset: Úti célok marketingje, élmények, vizuális történetmesélés.

Készítsen filmszerű utazási montázst egy párról, akik part menti városokat fedeznek fel drónfelvételekkel és aranyórában készült fényképekkel. Készítsen légi felvételt, amely egy luxus üdülőhelyről a helyi kulturális élményekre és konyhára vált át. Készítsen egy történetmesélő videót, amelyben egy egyedül utazó naplózik és fényképez a festői hegyi ösvényeken. Képzelje el a szállodai élményt a bejelentkezéstől a reggeliig, lágy természetes fényben, kilátással az óceánra.

🔍 Tudta? A márkák 41%-a jelentette, hogy AI-t használ videók készítéséhez.

🤩 Bónusz: Képes promptok

A termék fő képe

📌 Használati példa: Kampányvizuális elemek, termékfotók és közösségi médiaeszközök.

Készítsen fotórealisztikus termékbemutatót egy okosóráról egy minimalista íróasztalon, lágy reggeli fényben. Készítsen filmszerű közösségi média hirdetést, amelyben egy kisvállalkozás tulajdonosa napkeltekor megnyitja kávézóját. Készítsen kontrasztos hős képet egy új bőrápolási termékről, természetes textúrákkal és tiszta háttérrel. Képzelje el egy dinamikus digitális hirdetőtáblát, amely egy globális márka több kampányát mutatja be egy emberekkel teli tokiói utcán.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy fogalmat, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a promptod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

A Sora AI parancsokkal elkerülendő gyakori hibák

A Sora AI nem varázslat. Hanem tükör. Ha videója homályos, lapos vagy furcsa, akkor valószínűleg egy rendezetlen prompttal kezdődött. A legjobb eredmények nem a nagyobb kreativitásról szólnak. Hanem arról, hogy szándékosabbak legyenek. A Sora-nak nem csak ötletekre van szüksége. Iránymutatásra is szüksége van. Íme, hogyan lehet abbahagyni a promptok pazarlását, és elkezdni olyan jeleneteket készíteni, amelyek valóban működnek.

Ne terhelje túl a promptokat ellentmondásos leírásokkal vagy túl sok vizuális elemmel egy felvételben.

Vegye figyelembe a környezetet , például a fényviszonyokat és a kamera perspektíváját, hogy a vizuális elemek hitelesek legyenek.

Használjon következetes nyelvet , mivel a stílusok keverése (pl. „film + rajzfilm”) megzavarhatja a modellt és egyenetlen eredményeket hozhat.

Irányítsa a tempót az időzítés vagy a jelenetátmenetek megemlítésével, hogy elkerülje a hirtelen vágásokat.

Érzelmeket vagy finom mozdulatokat („ideges várakozás gyors pillantásokban”) is beépíthet, hogy az eredmények még élethűbbek legyenek.

Adja meg a nem kívánt elemeket („nincs szövegfelirat”, „nincs lencseflare”) a végső eredmény finomításához.

Dokumentálja a hatékony promptokat és eredményeket kategóriák szerint, hogy felgyorsítsa a jövőbeli kísérleteket.

🧠 Érdekesség: Egy kis családi tulajdonban lévő tamale-üzlet Los Angelesben mindössze 10 perc alatt készített egy 46 másodperces videót (AI-t használva a forgatókönyv/hang felvételéhez), amely körülbelül három hét alatt 22 millió megtekintéssel vírusként terjedt el, megmutatva, hogy az AI-videóprodukció hogyan egyenlít ki a kisvállalkozások esélyeit.

Az ilyen történetek azt mutatják, hogy az AI-alapú videóeszközök egyre elérhetőbbé válnak – még a kisvállalkozások is virálissá válhatnak.

De a Sora még mindig korlátozott. Igen, hatékony, de a legtöbb felhasználó számára még nem teljesen nyitott vagy termeléskész eszköz. A modellt még tesztelik és finomítják, ami azt jelenti, hogy aki professzionális kampányokhoz vagy hosszú formátumú történetmeséléshez szeretné használni, annak tisztában kell lennie a korlátaival. Gondoljon rá úgy, mint egy koncepció bizonyítékára – rendkívül képes, de még nem elég stabil ahhoz, hogy teljes körű videó-pipeline-eket helyettesítsen.

A Sora használatának korlátai

A Sora minden verziója áttörést hoz, de a modell még mindig mutat olyan furcsaságokat, amelyek befolyásolják a videók megjelenését és hangulatát. Íme, amit a felhasználók leginkább észrevesznek – és mire kell figyelni, ha az újabb Sora AI alternatívákkal teszteled.

Nehézségeket okozhat a valósághű fizika és az ok-okozati összefüggések, ami miatt az objektumok természetellenesen mozognak vagy maguktól helyreállnak.

A videók hossza rövid , általában 20 másodperc és egy perc között van, a hosszabb klipeknél ugyanis vizuális hibák vagy a folytonosság elvesztése léphet fel.

Inkonzisztenciákat okozhat az objektumokban és a jelenetekben, például hirtelen pozícióváltozásokat, villódzást vagy eltűnő elemeket, amelyek csökkentik a realizmust.

A hozzáférés jelenleg korlátozott , főként meghívásos alapon elérhető iOS-felhasználók számára bizonyos régiókban, ami korlátozza a szélesebb körű kísérletezést és visszajelzéseket.

Korlátozott számú egyidejű videófeladatot támogat, általában legfeljebb kettőt, és a feladatok elérhetősége időben korlátozott, legfeljebb 24 órára.

🧠 Érdekesség: A Coca-Cola egy népszerű komikussal készített egyetlen master videót, majd AI segítségével automatikusan 32 különböző piacra adaptálta. A poénokat, a szlenget és még a vizuális utalásokat is az egyes kultúrákhoz igazították. Az eredmény: hatalmas elérhetőség, anélkül, hogy újravételek hatalmas költségei merültek volna fel.

Kíváncsi arra, hogy az AI hogyan alakítja át a marketinget a videók létrehozásán túl? Ez az áttekintés bemutatja, hogy a csapatok hogyan használják a Sora és a ClickUp eszközöket a tartalom nagymértékű személyre szabásához, a meglévő tartalom újrafelhasználásához és a pontosság elvesztése nélküli gyorsabb munkavégzéshez.

Sora alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

A piacon számos AI-eszköz található, amelyek filmszerű történetmesélést, avatárral vezérelt magyarázó videókat és intelligens felvételek újrahasznosítását kínálják. Íme néhány kiváló Sora AI alternatíva, amelyek rengeteg kreatív rugalmasságot kínálnak, hogy megfeleljenek az Ön céljainak. 🏁

1. ClickUp (A legjobb kreatív feladatkezeléshez és képalkotáshoz)

Ha a Sora AI szöveget videókká alakít, a ClickUp ezeket az ötleteket teljes értékű kreatív munkafolyamatokká alakítja. A Sora segít vizualizálni a történetet. A ClickUp segít megalkotni mindazt, ami a történetet valósággá teszi: forgatókönyveket, ütemterveket, áttekintéseket és a megvalósítást.

Ez a Converged AI Workspace azoknak a csapatoknak, akik kreatív produkcióval foglalkoznak, és a ClickUp Brain és annak asztali társprogramja, a ClickUp Brain MAX hajtja.

Az ötlettől a megvalósításig: hogyan támogatja a ClickUp Brain a kreatív munkát az elejétől a végéig

A ClickUp Brain nem csak egy AI-kiegészítő, hanem a munkaterületének középpontjában álló kreatív motor. Az ötlet első szikrájától a végső eredményig segít a csapatoknak gondolkodni, írni, vizualizálni és szervezni anélkül, hogy elveszítenék a kontextust vagy a lendületet.

A ClickUp Brain irányítópultja egyesíti az ötletelést, az írást és a vizuális eszközöket, így minden kreatív lépés, a forgatókönyvtől a storyboardig, egy helyen történik.

✍️ Forgatókönyvírás és ötletelésKezdje egy gyors hangjegyzettel, és fejezze be egy áttekintésre kész forgatókönyvvel. A ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkciójával kézmentesen brainstormingolhat, és másodpercek alatt láthatja, ahogy az ötletek strukturált vázlatokká alakulnak – ez tökéletes megoldás a gyorsan változó kreatív irányvonalakhoz.

A ClickUp Brain MAX segítségével azonnal leírhatja, strukturálhatja és finomíthatja gondolatait.

A parancsok láncolása biztosítja, hogy a történet logikusan fejlődjön. Írja meg az első Sora AI parancsot egy dokumentumban, bővítse ki egy másikban storyboarddá, majd a következőben a Brain segítségével generáljon CTA-kat vagy feliratokat – mindezt a munkaterületén belül összekapcsolva.

Szüksége van hangszínválasztékra? A ClickUp Brain és a Brain MAX egyaránt lehetővé teszi a vezető LLM-ek – ClickUp Brain, GPT, Claude és Gemini – közötti váltást, így a hangszínt, stílust és érvelés mélységét kreatív céljához igazíthatja.

Cserélje ki a modelleket kísérletezés céljából:

Claude az érzelmi mélységért

GPT a figyelemfelkeltő bevezetőhöz

Brain a projektadatokhoz kapcsolódó kontextuális pontosságért

Példa: „Írjon egy 15 másodperces hangfelvételi szkriptet egy termékteaserhez, 45–50 szóval. Két hangszínváltozatot adjon meg.” → A Brain mindkettőt generálja, tárolja őket egy dokumentumban, és mindkét verziót összekapcsolja a feladattal, így semmi sem marad ki az írás és a gyártás között.

Példa: „Írjon egy 15 másodperces hangfelvételi szkriptet egy termékteaserhez, 45–50 szóval. Két hangszínváltozatot adjon meg.” → A Brain mindkettőt generálja, tárolja őket egy dokumentumban, és mindkét verziót összekapcsolja a feladattal, így semmi sem marad ki az írás és a gyártás között.

Közös projektek esetén a stratéga összefoglalhatja a közönségről szerzett információkat a Claude-ban, míg az író finomíthatja a szöveget a GPT-ben – mindezt ugyanazon a szálon, így a csapat tagjai mindig szinkronban maradnak.

🖼 Képalkotás és animációra kész eszközök

A ClickUp Brain nem csak szavakról szól – vizuális erőmű is egyben. Azonnali referenciaképek, hangulat táblák, színpaletták, termékfotók vagy környezeti koncepciók létrehozása közvetlenül a Docs vagy a Whiteboards alkalmazásokban. Minden kép a kampány feladatához van kötve, így semmi sem vész el egy külön alkalmazásban.

Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy „Készítsen hangulat táblát egy wellness kampányhoz”. Az eredmény azonnal megjelenik a dokumentumában, készen arra, hogy irányítsa a Sora videó promptjait vagy kampánykoncepcióit.

AI által generált hangulatlap és referencia képek, amelyek közvetlenül a ClickUp Brain-ben készültek

Termékkoncepció-képeket is létrehozhat, és csatolhatja őket a kampányok ClickUp feladatokhoz, így biztosítva, hogy minden kreatív referencia elérhető legyen felülvizsgálatra és iterációra.

A ClickUp Brain által generált vizuális elemek a kampányfeladatokhoz vannak csatolva, így minden kreatív referencia elérhető a felülvizsgálat és az iteráció céljából.

A következő Sora videó finomításakor ezek a képek referenciaként szolgálnak, biztosítva, hogy a hangnem, a textúra és a keretezés minden eszközön konzisztens maradjon. Miután a vizuális elemek jóváhagyásra kerültek, exportálja őket a Canva, Kapwing vagy Runway programba animálás céljából. A ClickUp automatikusan nyomon követi minden verziót, megjegyzést és visszacsatolási ciklust, így soha nem veszíti szem elől a haladást.

Példa: „Készítsen három koncepciókeretet egy 20 másodperces wellness-reklámhoz, különböző fényviszonyokkal.” → A Brain elkészíti a képeket, csatolja őket egy feladathoz, és beállítja a jóváhagyási munkafolyamatot a határidőkkel együtt.

Példa: „Készítsen három koncepciókeretet egy 20 másodperces wellness-reklámhoz, különböző fényviszonyokkal.” → A Brain elkészíti a képeket, csatolja őket egy feladathoz, és beállítja a jóváhagyási munkafolyamatot a határidőkkel együtt.

🎬 Storyboard, visszajelzés és iteráció

A ClickUp Brain segítségével a storyboard készítése gyerekjáték. Készítsen világos, képkockánkénti utasításokat – kameraállás, világítás stílusa, érzelmi hangvétel – és ábrázolja azokat vizuálisan egy táblán, hogy csapata mindig tudja, mi következik.

Például megadhatja a következő parancsot: „Vázoljon fel hat storyboard-képkockát egy 25 másodperces előzeteshez. Mindegyikhez adja meg az érzelmet, a kamera típusát és a megvilágításra vonatkozó információkat.” Az eredmény egy részletes storyboard, amely készen áll a felülvizsgálatra.

Példa: „Vázoljon fel hat storyboard-képkockát egy 25 másodperces teaserhez. Mindegyikhez adja meg az érzelmet, a kamera típusát és a megvilágítást.” → Helyezze az eredményeket egy táblára, jelölje meg csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást, ahogy az egyes képkockák alakulnak.

A ClickUp Brain által generált storyboard-képkockák, mindegyik kamerával, világítással és érzelmekkel kapcsolatos részletekkel ellátva a pontos videóprodukció tervezéséhez

Példa: „Vázoljon fel hat storyboard-képkockát egy 25 másodperces teaserhez. Mindegyikhez adja meg az érzelmet, a kamera típusát és a megvilágítást.”

→ Helyezze az eredményeket egy táblára, jelölje meg csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást, ahogy az egyes képkockák alakulnak.

Miután elkészült a Sora első videóvázlata, töltse fel a ClickUp-ba lektorálás céljából. A Brain összefoglalja a lektorok időbélyeggel ellátott megjegyzéseit, és automatikusan végrehajtható szerkesztésekre alakítja azokat. Minden visszajelzés egy teendőlistává válik, nem pedig fekete lyukká.

A kampány elindítása után az AI Cards segítségével összefoglalhatja a kampány eredményeit – melyik vizuális elem vagy forgatókönyv volt a leghatékonyabb –, és ezeket a tapasztalatokat a csapat kreatív könyvtárában tárolhatja jövőbeli projektekhez.

A ClickUp Whiteboards a Sora felhasználóknak azt a vizuális felületet biztosítja, amely eddig hiányzott nekik – a „parancs” és a „produkció” közötti teret. Tervezzen, térképezzen és működjön együtt a storyboardokon, kampányfolyamatokon vagy hangulatkoncepciókon, mielőtt bármi is élőben megjelenne.

Alkalmazza kreatív ötleteit a Whiteboardon belül megvalósítható ClickUp feladatokká

A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a Whiteboards-on belül generálhat AI-képeket – vizualizálhatja a legfontosabb pillanatokat, termékek szögét vagy hangulati koncepciókat anélkül, hogy elhagyná a vásznat. Helyezze ezeket a vizuális elemeket a jegyzetek, szkriptek vagy Sora videó állóképek mellé, majd a projekt előrehaladtával alakítsa át az egyes elemeket feladattá vagy visszajelzési szálakká.

A kollaboratív táblázat működése – a csapat tagjai kreatív feladatokat generálnak, szerveznek és osztanak ki, biztosítva, hogy minden ötlet megvalósítható és nyomon követhető legyen

A ClickUp legjobb funkciói

Tartalomkészítés egyszerűsítése: Készítsen, szerkesszen és finomítson jelentéseket, e-maileket és dokumentációkat a ClickUp Brain AI Writer for Work Készítsen, szerkesszen és finomítson jelentéseket, e-maileket és dokumentációkat a ClickUp Brain AI írási promptjainak segítségével.

Automatizálja a rutin projektmenedzsmentet: Kövesse nyomon az előrehaladást, hozzon létre feladatokat, tartson stand-up megbeszéléseket és kezelje a frissítéseket a ClickUp Brain AI Project Manager segítségével.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat: A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítson el műveleteket, értesítéseket és feladatfrissítéseket egyéni szabályok és események alapján. A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítson el műveleteket, értesítéseket és feladatfrissítéseket egyéni szabályok és események alapján.

Tudás szervezése: Hozzon létre, tároljon és működjön együtt élő Hozzon létre, tároljon és működjön együtt élő AI prompt sablonokkal , amelyek kereshetőek és összekapcsolhatók feladatokkal, projektekkel és csapatokkal a ClickUp Docs segítségével.

Növelje a termelékenységet: delegálja az ismétlődő feladatokat, foglalja össze a megbeszéléseket, emelje ki a teendőket, és kapjon kontextusérzékeny ajánlásokat delegálja az ismétlődő feladatokat, foglalja össze a megbeszéléseket, emelje ki a teendőket, és kapjon kontextusérzékeny ajánlásokat az egyéni ClickUp Autopilot Agents létrehozásával.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Chat segítségével, hogy ötleteket gyűjtsön, promptokat osszon meg és a munkával kapcsolatos visszajelzéseket látható helyen tartsa – közvetlenül a munka mellett. Nincs Slack-ugrálás, nincs kontextusvesztés.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt testreszabási funkciói kezdők számára túlnyomóak lehetnek.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Ez a G2-es értékelés nagyon jól elmagyarázza:

A Clickup az utóbbi időben nagyon jól teljesít, sok új funkciót indítottak el. Most indították el a képalkotást is, ami szintén nagyon klassz. Imádom, hogy az új agentikus AI-vel nagyon könnyű használni, és megtalálni a feladatokat, alfeladatokat, listákat, dokumentumokat, űrlapokat és minden mást. Segít nekem az értékesítési projektek nyomon követésében is. Nagyon jó eszköz, remek ügyfélszolgálattal. Kétségkívül a legjobb projektmenedzsment eszköz.

A Clickup az utóbbi időben nagyon jól teljesít, sok új funkciót indítottak el. Most indították el a képalkotást is, ami szintén nagyon klassz. Imádom, hogy az új agentikus AI-vel nagyon könnyű használni, és megtalálni a feladatokat, alfeladatokat, listákat, dokumentumokat, űrlapokat és minden mást. Segít nekem az értékesítési projektek nyomon követésében is. Nagyon jó eszköz, remek ügyfélszolgálattal. Kétségkívül a legjobb projektmenedzsment eszköz.

2. Runway ML (A legjobb filmekhez hasonló szöveg-videó készítéshez)

via Runway ML

A Runway ML egy felhőalapú kreatív platform, amely lehetővé teszi a marketingesek és a termékfejlesztő csapatok számára, hogy fejlett AI eszközök segítségével videókat és vizuális tartalmakat hozzanak létre, szerkesszenek és alakítsanak át. Az AI videógenerátor egy Gen-4 modellt kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen elképzelhető stílusban szintetizáljanak videókat. A platform emellett egy átfogó eszközkészletet is kínál a tartalom szerkesztéséhez.

A Runway ML legjobb funkciói

Használjon AI-alapú eszközöket a videók módosításához, beleértve a háttér eltávolítását, objektumok cseréjét és jelenetek átalakítását.

Alkalmazz professzionális minőségű effektusokat, mint például színkorrekció, lassított felvétel és arc elmosás.

Használja ki a nagy teljesítményű feldolgozást támogató felhőalapú infrastruktúra előnyeit!

A Runway ML korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy túl sok kreditre van szükség a rövid jelenetekhez.

Runway ML árak

Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 35 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Runway ML értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Pika Labs (A legjobb gyors közösségi média videókhoz)

via Pika Labs

A Pika Labs szövegeket és képeket vonzó rövid videókká alakít különböző célokra, például közösségi média bejegyzésekhez, marketing anyagokhoz vagy termékbemutatókhoz. A felhasználók leíró szöveget adhatnak meg vagy képeket tölthetnek fel, és a platform különböző stílusú videókat generál, beleértve filmeket, animációkat és rajzfilmeket.

A Pika Labs legjobb funkciói

Tegye videóit még jobbá kreatív effektekkel, mint a Poke It és a Tear It , hogy tartalmának egyedi hangulatot adjon.

Exportáljon videókat olyan formátumokban, amelyek optimalizáltak olyan platformokhoz, mint a TikTok, az Instagram és a YouTube Shorts.

Bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérheti a platformot.

A Pika Labs korlátai

A generált animációkban hiányozhatnak a koherens részletek.

A Pika Labs árai

Ingyenes

Standard: 10 USD/hó

Pro: 35 USD/hó

Fancy: 95 USD/hó

Pika Labs értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Dream Machine (a legjobb a valósághű AI-videókhoz)

via Dream Machine

A Luma Labs Dream Machine a Luma Ray2 modelljét használja, hogy természetes mozgással és pontos fizikával rendelkező, filmszerű vizuális effekteket nyújtson.

Az AI művészeti generátor 10 másodperces videoklipeket hoz létre 1080p felbontásban, 4K-ra való felskálázási lehetőséggel. Webes felületen és iOS-alkalmazáson keresztül érhető el, így a felhasználók kényelmesen készíthetnek és szerkeszthetnek útközben is.

A Dream Machine legjobb funkciói

A Boards funkcióval szervezheti és kezelheti videoprojekteket, így egyszerűsítheti az együttműködést.

Javítsa a minőséget és a vizuális megjelenést a Photon képalkotó modell segítségével, amely gyors iterációkat támogat.

Egységes karakterábrázolást biztosíthat, ha egyetlen referencia képet ad meg.

A Dream Machine korlátai

A magasabb felbontású képek vizuális integritásának megőrzése extra szerkesztést igényel.

A Dream Machine árai

Ingyenes

Lite: 9,99 USD/hó

Plusz: 29,99 USD/hó

Korlátlan: 94,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Dream Machine értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az Interactive Advertising Bureau (IAB) szerint a digitális videohirdetések 30%-a már teljesen újból készült vagy generatív AI segítségével lett továbbfejlesztve.

5. Makefilm (A legjobb a kifinomult, AI által generált tartalmakhoz)

via Makefilm

A Makefilm egy hatékony, AI-alapú videógenerátort kínál, amely egyszerű szöveges utasításokat teljes értékű videókká alakít. AI hanggenerátora több mint 20 nyelven több mint 200 hanghoz biztosít hozzáférést, lehetővé téve a valósághű és kifejező narrációt.

Feliratok, feliratok és vízjelek hozzáadása és eltávolítása, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson videója megjelenése felett.

A Makefilm legjobb funkciói

Szövegelemeket beépíthet vagy eltávolíthat, hogy személyre szabja videója üzenetét.

Használja a fejlett AI technológiát a nem kívánt szövegek vagy logók tiszta törléséhez.

Kivonja a legfontosabb pontokat, és készítsen rövid összefoglalókat a hosszabb videókról.

A Makefilm korlátai

A beépített hangok robotosak és nem természetesek.

A Makefilm árai

Ingyenes

Pro: 29 dollártól/hónap

Lite: 9,9 dollár/hó

Makefilm értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A Cadbury India az egyik legokosabb AI-videokampányt valósította meg. Generatív AI-t használtak, hogy több ezer helyi üzlet tulajdonosának lehetővé tegyék, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek Shah Rukh Khan szereplésével, az üzletük nevével. Egy master videóból több ezer egyedi videó lett, amelyek mindegyike egy-egy helyi vállalkozást népszerűsített.

Javasoljuk, hogy használja a ClickUp-ot!

A Sora AI promptok elsajátításával életre keltheti képzeletét a képernyőn. De miután a videó elkészült, kezdődik az igazi kreatív munka: a forgatókönyvek írása, a visszajelzések gyűjtése, a jóváhagyások kezelése és az ötletek kampányokba való beépítése.

Itt jön be a ClickUp – nem mint egy újabb kreatív eszköz, hanem mint az ötletei mögött álló operációs rendszer. A storyboardokat, vizuális elemeket és jóváhagyásokat ugyanazon a helyen tárolja, ahol ír, nyomon követ és szállít. Itt akár vizuális elemeket is létrehozhat, exportálhatja őket animáláshoz, és minden szerkesztést vagy felülvizsgálatot egy munkafolyamatban tarthat.

Így amikor elindul a következő kampány, nem csak egy videóval fog rendelkezni, hanem a teljes kreatív motorral is, amely azt létrehozta.

👉 Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan valósulhat meg minden ötlet a prompttól a produkcióig, anélkül, hogy bármi is kimaradna.