Hogyan használhatja a Sora AI-t szöveg-videó tartalom létrehozásához

Megjegyzés: A Sora AI még nem elérhető a nagyközönség számára. Jelenleg az Open AI egy kiválasztott művész-, tervező- és filmes csoport számára biztosít hozzáférést az eszköz teszteléséhez.

A generatív AI technológia alapvető ígérete az, hogy a felhasználói utasításokra reagálva képes új dolgokat létrehozni. Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, a Google Gemini, a Microsoft Copilot stb. AI szöveggenerátorok.

A DALL-E és a Midjourney szövegre reagálva generál képeket. Az Open AI Sora programja szöveges utasítások alapján valósághű videókat készít. Ez az egyik a kevés olyan program közül, amely szöveg-videó AI-t kínál, ami hatalmas érdeklődést vált ki a kreatív szakemberek körében.

Nézzük meg, hogyan működik, és hogyan használhatja videotartalom-igényeinek kielégítésére.

Mi az a Sora AI?

A Sora AI egy generatív AI eszköz, amely szövegbevitelen/parancsokon alapuló, valósághű videókat hoz létre. Az Open AI által kifejlesztett eszköz karaktereket, állatokat, tájakat, perspektívákat, stop-motion képeket stb. hozhat létre a felhasználó által megadott szöveges leírás alapján.

Képernyőfelvétel a bemutató videóból az openai.com/sora oldalon

Hogyan működik a Sora: az AI mögött álló tudomány

Az AI írási eszközökhöz (ChatGPT) és képalkotó eszközökhöz (DALL-E) hasonlóan a Sora szövegek/képek helyett videókat hoz létre.

A Sora AI modellje olyan videókon van betanítva, amelyek alternatív szöveggel magyarázzák a videóban történteket. Ennek alapján a Sora szavakat társít a képekhez, amelyeket aztán a parancsok szerint videók létrehozásához használ fel. A Sora AI néhány főbb jellemzője a következő.

A Sora AI legfontosabb funkciói

A Sora, amelynek neve a japán „ég” szóból származik, korlátlan kreatív potenciállal rendelkezik. A Sora néhány képessége:

1. Szöveg-videó

Alapvetően a Sora egy AI tartalomkészítő eszköz, amely néhány szó formájában fogadja az adatokat, és videókat hoz létre kimenetként.

Mondhatja például: „Mutass egy repülő csészealjat, amely délben köröz a Szabadság-szobor körül”, és szinte azonnal elkészül a videó.

2. Nagy felbontás

A Sora képes nagy felbontású videókat generálni meghatározott mozgás-, téma- és háttérrel.

1 perc hosszú

Jelenleg a Sora egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgenerátor, amely legfeljebb egyperces videókat készít.

4. Több felvétel egyetlen videóban

A Sora AI képes történetet mesélni vagy lenyűgöző videót készíteni több felvétellel – például nagyítással, kicsinyítéssel, közeli felvételekkel stb. –, amelyek stílusa és szereplői egységesek.

A Sora AI árai

A Sora AI még nem került nyilvános forgalomba. Az árakról további információk birtokában tájékoztatni fogjuk Önt.

A Sora AI használata

Mivel a Sora AI még nem került forgalomba, a nagyközönség nem tudja használni. Jelenleg az Open AI egy kiválasztott művész-, tervező- és filmes csoportnak biztosít hozzáférést az eszköz teszteléséhez.

A Sora működéséről átfogó jelentést olvashat a cég weboldalán. Ez számos technikai szempontot tartalmaz, például:

LLM-ek és vizuális adatok használata

Hossz, felbontás és képarány

Keret és kompozíció

Képek és videók (valamint szövegek) segítségével történő promptolás lehetősége

3D-szimulációs képességek

A Sora lehetséges alkalmazásai és felhasználási esetei

A generatív AI hatalmas lehetőségeket teremtett az iparágakban és a felhasználási esetekben, exponenciálisan felgyorsítva a tartalomgyártást. A Sora AI sem marad el ettől. Néhány jelenleg vizsgált felhasználási eset:

Termékbemutatók és reklámok

A márkák a mai költségek és időráfordítás töredékéért készíthetnek termékbemutatókat és videó reklámokat. A filmkészítők az AI-modellbe betölthetik játékfilmjeiket, és fantáziadús filmelőzeteseket készíthetnek a legfontosabb elemekkel.

Közösségi videók

Az Instagram-influencerek és a kreatív szakemberek nagy mennyiségben készíthetnek kiváló minőségű videókat promóciós és szórakoztató célokra.

Filmek

A filmek, különösen a fantasy vagy a történelmi fikció filmek, a képzeletben megelevenedhetnek, és azonnal életre kelhetnek.

Prototípus készítés

A filmkészítők és a vizuális művészek ambiciózus projekteket mutathatnak be rövid, AI által generált videó prototípusok készítésével. Ez a technika alkalmazható prototípusok készítésére is, például ügyfélútvonalak, online képzések, építészeti tervek stb. esetében.

Tekintettel a Sora AI fejlődő érettségére, a fentiak csak kiindulási pontok. A Sora AI-hoz hasonló szöveg-videó eszközökben rejlő potenciál hatalmas sebességet és méretet biztosíthat a videóprodukcióban.

A Sora AI használatának előnyei

A Sora AI lehetővé teszi a videók készítését, ami eddig jelentős időt, energiát és befektetést igényelt. A Sora AI-hez hasonló videókészítő eszközök legnagyobb előnyei a következők:

Sebesség: A Sora AI néhány perc alatt képes rövid videókat készíteni, ami egyébként legalább pár hetet venne igénybe.

Méretezés: A Sora AI több tucat videót képes létrehozni, anélkül, hogy korlátozná a készségeket vagy az időt, hasonlóan a szövegalapú AI bekezdésgenerátorokhoz, amelyek perceken belül képesek tartalmat létrehozni.

Rugalmasság: Az eszköz széles látószögű, közeli, függőleges, vízszintes és számos más formátumú felvételeket tud készíteni, amelyekhez egyébként több berendezés és több felvétel szükséges. A meglévő videókat is kibővítheti további produkciós munkák nélkül.

Újrakezdés: A Sora AI segítségével készített videók esetében a hibák kijavítása vagy a videó egyes részeinek újrakezdése könnyebb, amíg el nem érjük a kívánt szintet, miközben megőrizzük a vizuális minőséget.

Képzelőerő: A Sora AI lehetővé teszi, hogy vizualizálja a lehetetlent, fantáziadús jeleneteket és karaktereket hozzon létre. Emellett kiváló AI eszköz prezentációkhoz is, amely kreativitást és érdeklődést vált ki az egykor unalmas dolgokból.

Képernyőfelvétel egy „kicsi, kerek, bolyhos lény nagy, kifejező szemekkel” című videóról az openai.com/sora webhelyről.

A Sora AI felhasználók általánosan tapasztalt problémák

A Sora AI legnagyobb problémája, hogy még nem elérhető a nyilvánosság számára. Ezen felül a modellnek számos hiányossága van, például:

Képtelenség komplex jelenetek fizikájának szimulálására

Az ok-okozati összefüggések ábrázolása

A térbeli részletek megkülönböztetése

Megtévesztő tartalom az AI által generált videókban

Sora AI vélemények a Redditen

Míg a közönség a Sora AI megjelenését várja, néhány szakértő már kipróbálhatta az eszközt. Íme néhány vélemény a Redditről.

A Sora eredeti tartalomkészítési képességeinek korlátait bemutatva egy Reddit-felhasználó így fogalmaz: „Egy rajzfilm kenguru diszkózik. Nyilvánvaló, hogy ez egy filmből vett felvétel. A tánc nem véletlen (semmi sem az); pontosan ugyanaz a tánc, vagy egy nagyon hasonló tánc egy adott felvételből.

Ugyanez történik az ott bemutatott minden egyes videó példával. Azt gondolná az ember, hogy ez egy eredeti, generált videó, de valójában csak kevert bemeneti adatokról van szó. Nem lehet túllépni a képzéshez használt felvételeken. Soha.

A film minőségéről egy Reddit-felhasználó így nyilatkozott: „Teljesen hihetetlen. Még csak félig néztem meg az Air Head-et, de ez az, amit megfelelő zavarásnak neveznek.

Ez a minőségi színvonal, ilyen alacsony nehézségi fok mellett, lehetővé teszi, hogy sok eddig el nem mesélt történet napvilágra kerüljön. Reménykedő vagyok. ”

Bár a remény egyre növekszik, a hétköznapi felhasználók még nem férhetnek hozzá a Sora AI-hez. Addig is, íme néhány alternatíva.

Bár a Sora keltette a legnagyobb feltűnést, nem ez az egyetlen szöveg-videó eszköz, amely ma elérhető. A Meta Make-A-Video és a Google Lumiere különböző fejlesztési szakaszokban vannak.

A Synthesia egy azonnal használható AI videógeneráló szoftver. Bár csak AI avatarokkal és hangalámondással tud videókat készíteni, lehetővé teszi a videók méretének és sebességének növelését demók, értékesítési prezentációk, oktatóvideók stb. készítéséhez.

Számos eszköz használja az AI képességeit a videók készítésének és elérésének támogatására.

A ClickUp segítségével havi 5 dollárért hozzáférhet számos projektmenedzsment és AI funkcióhoz.

