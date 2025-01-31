A 10 legjobb Sora AI alternatíva videók készítéséhez 2025-ben

Az OpenAI innovatív szöveg-videó eszközével, a Sora AI-val átalakította az AI-alapú tartalomgyártási ipart. A Sora debütálása nem csupán egy termékbemutató volt; ez egy figyelemre méltó pillanat volt, amikor az AI és a multimédiás alkotás keresztezte egymást, új távlatokat nyitva a videokészítők előtt világszerte.

Ez az AI videógenerátor fejlett algoritmusokat használ, hogy a felhasználók szöveget interaktív videókká alakíthassanak. A szöveget képekkel és zenével integrálja, hogy professzionális megjelenésű videókat készítsen, ezzel kiemelve a Sorát a versenytársai közül.

A Sora AI számos alkalmazáshoz alkalmas, a videomarketing től az oktatóanyagokig és a szórakoztató videókig.

Lenyűgöző funkciói ellenére a Sora AI-nak vannak korlátai.

Először is, nem került nyilvános forgalomba (2024 májusában). Csak korlátozott számú red teamer és kreatív szakember számára elérhető, hogy az OpenAI visszajelzéseket kapjon a modell optimalizálásáról.

Másodszor, hiányzik belőle a fizika implicit megértése, ezért nem mindig tartja be a valós fizikai törvényeket. Ez a korlátozás olyan esetekhez vezethet, amikor a karakterek, tárgyak vagy állatok idővel eltűnhetnek, deformálódhatnak vagy megsokszorozódhatnak.

Végül, a Sora AI csak legfeljebb egy perces videókat tud generálni, ami korlátozza alkalmasságát hosszabb videotartalmakhoz.

Számos alternatíva kínál hasonló vagy jobb funkcionalitást, mint a Sora. Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb Sora alternatívát 2024-ben, és részletesen bemutatjuk azok funkcióit, előnyeit, árait és egyebeket.

De először is...

Mit kell keresnie a Sora AI alternatíváiban?

A Sora AI alternatíváinak mérlegelésekor fontos, hogy olyan kulcsfontosságú funkciókat és képességeket keressen, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Funkciókészlet: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva olyan robusztus funkciókészletet kínál, amely megfelel az Ön igényeinek, például szöveg-videó konverzió, érzelemelemzés, szövegösszefoglalás, testreszabási lehetőségek és integrációs képességek.

Könnyű használat : Válasszon egy felhasználóbarát és intuitív platformot, amely lehetővé teszi a videók hatékony létrehozását anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

Skálázhatóság: Válasszon olyan platformot, amely az üzleti igényeinek megfelelően skálázható, és a minőség vagy a teljesítmény romlása nélkül képes kielégíteni a növekvő videokészítési igényeket.

Könnyű integráció: Ellenőrizze, hogy az alternatíva integrálható-e a meglévő eszközeivel és munkafolyamataival, beleértve a CRM-et, a CMS-t, az Adobe Suite-ot és más eszközöket, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átállást és a kompatibilitást a jelenlegi beállításaival.

Megfelelés és biztonság: Ellenőrizze, hogy a platform betartja-e a vonatkozó adatvédelmi előírásokat és biztonsági szabványokat. Robusztus adatvédelmi mechanizmusokat kell kínálnia, és biztosítania kell az iparágra vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

Költség és árképzési modell: Hasonlítsa össze a különböző platformok árképzési struktúráit, beleértve az előfizetési díjakat, a használat alapú árazást és az egyedi testreszabás vagy támogatási szolgáltatások bármely további költségét. Válasszon olyan megoldást, amely megfelel a költségvetésének és jó ár-érték arányt kínál.

Ügyfélszolgálat: Értékelje az alternatíva által kínált ügyfélszolgálat színvonalát, beleértve a rendelkezésre állást, a reagálóképességet és a videokészítés terén szerzett szakértelmet.

Ezen tényezők átfogó értékelésével azonosíthatja a Sora AI legmegfelelőbb alternatíváját, amely megfelel üzleti igényeinek és hatékonyan támogatja AI-vezérelt kezdeményezéseit.

A 10 legjobb Sora AI alternatíva

Különböző alternatívák állnak rendelkezésre, beleértve a már megalapozott platformokat és az újabb vállalatokat, hogy kielégítsék a sokféle videomarketing-igényeket. Az alábbiakban bemutatjuk a Sora AI 10 legjobb alternatíváját a videókészítéshez.

1. ClickUp

Szervezze meg videóprodukciós feladatait a ClickUp 15 dinamikus nézetével a jobb videóprojekt-kezelés érdekében.

Bár a Sora AI népszerű választás volt különböző videóprodukciós feladatokhoz, néhány alternatíva hasonló funkciókat kínál, kiegészítve egyedi jellemzőkkel.

Az egyik ilyen alternatíva a ClickUp, egy sokoldalú videóprodukciós projektmenedzsment szoftver, amely különböző termelékenységi eszközöket integrál, többek között a ClickUp Brain és a ClickUp Clip alkalmazásokat.

A ClickUp ötvözi a legjobb AI technológiákat és AI átírási eszközöket, hogy kezelje az összes videoprojektet, kiosztja a szerepeket és prioritásokat, és biztosítsa, hogy mindenki betartsa a határidőket és tájékozott maradjon.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást hangfelvételek átírásához

A ClickUp Brain segítségével gyorsan leírhatja a hangklipeket, hogy feliratokat adjon hozzá videóihoz. Ez a funkció egyszerűsíti a hozzáférhető videotartalom létrehozását és javítja a felhasználói elkötelezettséget. Csak annyit kell tennie, hogy feltölti a hangklipjét a ClickUp Brain-be, amely leírja az audiót szöveggé.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan:

Ezt a szöveget feliratozásként használhatja videóiban, így a nézők hang nélkül is követni tudják a tartalmat. Ez a funkció hasznos oktatóanyagok, képzési videók és egyéb oktatási tartalmak készítéséhez, ahol a világos kommunikáció kulcsfontosságú.

Próbálja ki az AI-alapú összefoglalást a ClickUp Brain segítségével!

Használja ki a ClickUp Clip előnyeit a képernyő rögzítéséhez és videós utasítások készítéséhezHasználja ki a ClickUp Clip előnyeit a képernyő rögzítéséhez és videós utasítások készítéséhez

Ossza meg ClickUp videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A sikeres videócsatornákhoz nem csak kiváló felvételek kellenek. A ClickUp Windows, Mac és böngészőre készült, all-in-one képernyőfelvevő szoftvere segít videóid elkészítésében, rögzítésében, szerkesztésében és közzétételében.

A ClickUp Clips lehetővé teszi a képernyő rögzítését, mikrofonból származó hang hozzáadását és videoklipek megosztását egy link segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi üzenetek létrehozását, ötletek kidolgozását és azonnali kommunikációt a többfunkciós csapatokkal.

A ClickUp képernyőfelvevő Chrome-bővítményével üzeneteket és produkciós felvételeket rögzíthet a még nagyobb kényelem érdekében.

Ezenkívül a platformon belüli storyboard-sablonokkal javíthatja a brainstormingot és az ötletelést, valamint különböző projektmenedzsment nézetek segítségével feladatok hozzárendelhet minden produkciós projekthez. A ClickUp SOP-sablonokat kínál a belső munkafolyamatok létrehozásához és felülvizsgálatához, segítve ezzel mindenkit a produkciós feladatok gyorsabb elvégzésében.

Könnyedén megoszthatja képernyőjét és rögzítheti azt a ClickUp Task alkalmazásban, hogy gyorsabban kommunikálhasson más felhasználókkal, anélkül, hogy más képernyőfelvevő eszközökre lenne szüksége.

A Clip tökéletes mélyreható oktatóanyagok készítéséhez termékekről vagy szolgáltatásokról. Ez nagyban elősegítheti az értékesítést, amint azt a 2022-es videomarketing-statisztikák is mutatják, amelyek szerint az emberek 96%-a nézi meg a bemutató videókat, hogy új termékekről tájékozódjon. Ezenkívül a platformot felhasználhatja alkalmazottaknak szóló bemutatók vagy gyakorlati útmutatók képernyőfelvételeinek elkészítéséhez is.

Használja a ClickUp videóprodukciós sablont

A ClickUp videóprodukciós sablonjával a teljes videóprodukciót szervezetten kezelheti a kezdeti koncepciótól a végső publikálásig.

Töltse le ezt a sablont Tervezze, kezelje és testreszabja videóit a ClickUp videóprodukciós eszközével!

A sablon előre meghatározott szakaszokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti videója előrehaladását. Osztályozza videóit egyéni állapotokba, például forgatás, szerkesztés, felülvizsgálat, jóváhagyás és végső vágás, hogy könnyen nyomon követhesse videótermelési munkafolyamatát.

Segít biztosítani, hogy minden érintett ugyanazon az oldalon álljon a határidők, feladatok és az általános előrehaladás tekintetében. Emellett minden videoprojekt számára világos ütemtervet biztosít, megkönnyítve ezzel a zökkenőmentes gyártási folyamatot.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain segítségével pontosan átírhatja a hangfelvételeket.

Biztosítson professzionális minőségű videó- és hangminőséget

Felvétel időkorlátok és vízjelek nélkül a képernyőfelvételeken

Hozzáférés több mint 1000 sablonhoz, beleértve videóprodukciós, marketing és tartalomírási sablonokat.

Használja ki a ClickUp Dashboards beépített jelentéseit és widgetjeit

Ossza meg videóit e-mailben vagy nyilvános vagy privát linkeken keresztül

Élvezze a több platformon való kompatibilitást

Használja a Chrome kiterjesztést a weboldalak gyors kivágásához és képernyőképek készítéséhez.

Használjon prezentációs eszközöket vonzó és kreatív prezentációk készítéséhez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a ClickUp széles körű funkciói túlnyomóak lehetnek, és időbe telik, mire teljes mértékben ki tudják használni a lehetőségeit.

Nem képes videókat generálni a semmiből, mint a SORA (de segíthet a kreatív ötletelés és a videóprodukció menedzsmentjében).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 19 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. RunwayML

vis RunwayML

Itt van egy másik alternatíva a Sora AI-hez. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy szövegből könnyedén videókat készítsen. Felhasználóbarát felületével és kiterjedt funkcióival a RunwayML kiváló választás kezdőknek és tapasztalt digitális tartalomkészítőknek egyaránt.

A RunwayML legújabb frissítése a Multi-Motion Brush, amely nagyobb kontrollt biztosít a generált videók mozgásai felett. Ez a Gen-2 funkció mind a Runway webplatformon, mind a mobilalkalmazásban elérhető, így rugalmasságot biztosít a kreatív projektekhez útközben is.

Megtekintheti és letöltheti az általuk generált videókat, és kiválaszthatja azt, amelyik leginkább megfelel elképzeléseinek. Ezenkívül a RunwayML lehetővé teszi a bevitt adatok szerkesztését, vágását és animálását, növelve ezzel a kreatív lehetőségeket.

A RunwayML legjobb funkciói

Készíts vonzó videókat és alakítsd át a szöveget videókká AI technológiával!

Javítsa a videók általános minőségét a hibátlan szerkesztéshez szükséges eszközökkel.

Testreszabhatja a videókat az igényeinek megfelelően.

Integrálja más AI eszközökkel és alkalmazásokkal

A RunwayML korlátai

Fejlett funkciói miatt a RunwayML tanulási görbéje meredekebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik az AI szoftvereket.

RunwayML árak

Alap: Örökre ingyenes

Standard : 15 USD/felhasználó/hónap

Pro : 35 USD/felhasználó havonta

Korlátlan : 95 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

RunwayML értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

3. Kaiber AI

via Kaiber AI

A Kaiber AI egy forradalmi platform, amely lehetővé teszi a alkotók számára, hogy ötleteiket lenyűgöző vizuális élménnyé alakítsák.

Fejlett AI generáló motort használ, hogy szövegeket, videókat, fényképeket és zenét lenyűgöző, valósághű és fantáziadús jelenetekké alakítson, amelyek tartós benyomást hagynak. Egyszerűen feltölt egy dalt, és egy kis művészi érzékkel a Kaiber AI varázslatos, hipnotizáló audiovizuális utazást hoz létre.

A platform képkockánkénti animációs stílusa időtálló vonzerővel ösztönzi a kreativitást. Minden réteg az előzőre épül, így könnyedén felfedezhet új stílusokat és esztétikákat.

A Kaiber AI technológiája zökkenőmentesen alakítja át a parancsokat folyékonyság és mozgás által jellemzett, magával ragadó vizuális élménnyé.

A Kaiber AI legjobb funkciói

Tervezze meg narratíváját a Kaiber storyboard sablonjain

Fedezze fel az új stílusokat és esztétikát a fejlődő rétegekkel

Meríts inspirációt mások munkáiból, és mutasd meg alkotásaidat a világnak, mindezt egy helyen!

A Kaiber AI korlátai

A funkciók eléréséhez a felhasználóknak regisztrálniuk és bejelentkezniük kell.

Kaiber AI árak

Explorer : 5 USD/felhasználó havonta

Pro : 15 USD/felhasználó/hónap

Artist: 30 USD/felhasználó havonta

Kaiber AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

4. DescriptAI

via Descript

A Descript nem csak egy videószerkesztő, hanem egy multifunkcionális platform, amely könnyedén videókká alakítja az írásos tartalmakat. A DescriptAI segítségével gyorsan átírhatja az audiofelvételeket írásos szöveggé, ami előnyös azoknak a diákoknak, akik a hallgatást a olvasáshoz képest részesítik előnyben, vagy azoknak, akik hallássérültek.

A Descript hatékony együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon egy projekten. A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek és javaslatokat tehetnek, így egyszerűsítve a szerkesztési folyamatot.

Ezenkívül a platform könnyen integrálható olyan széles körben használt eszközökkel, mint a Slack, a Castos, a Podbean, a Restream és a Final Cut Pro. Az Adobe Premiere Pro-val való kompatibilitása tovább erősíti pozícióját, mint a fejlett szerkesztési feladatok elengedhetetlen eszköze.

Beépített képernyőfelvevővel is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a platformon belül könnyedén készítsen oktató- vagy prezentációs videókat az elejétől a végéig.

A Descript legjobb funkciói

Átírja az audiofelvételeket írásos szöveggé 23 nyelven

Könnyen hozzáadhat tartalmat a drag-and-drop funkciók segítségével.

Javítsd az audió minőségét egy kattintással az audió javítás és a szövegalapú szerkesztés segítségével.

Támogassa videóalkotását sablonokkal, feliratokkal és átmenetekkel, hogy videóalkotási folyamatát alapvető elemekkel gazdagítsa.

A Descript korlátai

A felhasználóknak stabil internetkapcsolatra lehet szükségük, és időt kell szánniuk a funkciók megismerésére, mivel a Descript használatának elsajátítása időbe telik.

Nagyobb csapatok számára magasabb költségekkel jár, mivel az ára felhasználónként/szerkesztőnként van meghatározva.

Descript árak

Ingyenes

Alkotó : 15 USD/felhasználó havonta

Pro : 30 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

5. Pika. art

A Pika. art egy innovatív platform, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a videokészítést hatékonyabbá és egyszerűbbé teszik.

A Pika. art egyik kiemelkedő jellemzője az intuitív felület, amely biztosítja, hogy könnyedén navigálhasson a platformon. Minden lépés egyszerű és felhasználóbarát, a felvételek feltöltésétől a szerkesztésig és az effektek hozzáadásáig.

Egy másik fontos funkció a hatalmas, előre megtervezett sablonok és testreszabható elemek könyvtára. Akár szöveganimációkat, átmenetek vagy grafikákat keres, a Pika. art minden igényét kielégíti. A platform együttműködési lehetőségeket is kínál, lehetővé téve a csapatok számára, hogy valós idejű projektekben működjenek együtt.

Ezenkívül a Pika. art robusztus exportálási lehetőségeket kínál, amelyekkel a végleges videókat különböző formátumokban és felbontásokban mentheti el. Akár közösségi médiára, weboldalakra vagy prezentációkra készít tartalmat, könnyedén optimalizálhatja videóit a kívánt platformhoz.

Pika. art legjobb funkciói

Használja a Pika. art szinkronizálási funkcióját, hogy hangot adjon karaktereinek.

Készítsen magával ragadó animált történeteket könnyedén

Használja ki a hanghatások funkcióját úgy, hogy parancsokat ad, vagy hagyja, hogy a Pika. art generálja azokat Önnek.

A „vászon kibővítése” funkcióval könnyedén személyre szabhatja a sablonokat.

Hosszabbítsa meg videóinak hosszát, és mentse alkotásait különböző formátumokban!

Pika. művészeti korlátozások

Egyes felhasználók kompatibilitási problémákat tapasztaltak külső szoftverekkel vagy bővítményekkel.

Pika. art árak

Alap: Ingyenes

Standard : 10 USD/felhasználó havonta

Korlátlan : 35 USD/felhasználó havonta

Pro: 70 USD/felhasználó havonta

Pika. art értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

6. Invideo

via Invideo

Az Invideo egy sokoldalú online videószerkesztő platform, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén professzionális megjelenésű videókat készítsen.

Az egyik legjobb tulajdonsága a testreszabható sablonok kiterjedt könyvtára. Több mint 4000 kész sablon áll rendelkezésre, így rengeteg lehetőség közül választhat a különböző típusú videókhoz.

Az Invideo másik kiemelkedő tulajdonsága az intuitív felület és a felhasználóbarát szerkesztő. A drag-and-drop funkcióval könnyedén hozzáadhat szöveget, képeket és videoklipeket a projektjéhez, és tetszés szerint elrendezheti őket.

Az Invideo hozzáférést biztosít egy hatalmas stock felvételek, zeneszámok és hanghatások könyvtárához is, így nem kell külső forrásokból beszereznie az anyagokat a projektjeihez.

Ezenkívül a platform különféle beépített tervezési elemeket kínál, például matricákat, ikonokat és animációkat, amelyekkel javíthatja videói vizuális vonzerejét.

Az Invideo legjobb funkciói

Használjon testreszabható sablonokat különböző típusú videókhoz, például közösségi média hirdetésekhez, marketing videókhoz és prezentációkhoz.

Adjon meg utasításokat, például a célközönséget és a platformot, hogy személyre szabhassa videóit.

Használja a teljes funkcionalitású videószerkesztőt a videó szkriptek és médiafájlok egyszerű felületen történő módosításához.

Használjon emberhangú hangalámondást, hogy videói életre keljenek!

Az Invideo korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek az önálló szoftverekhez képest.

Invideo árak

Ingyenes

Plusz : 25 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Max: 60 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Invideo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

7. Lumen5

via Lumen5

A Lumen5 egy hatékony online videokészítő, amely egyszerűsíti a vonzó videotartalmak létrehozását.

Felhasználóbarát platformja lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy technikai ismereteiktől és tapasztalatuktól függetlenül könnyedén professzionális megjelenésű videókat készítsenek. A platform pont-és-kattintás, drag-and-drop felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan szöveget, képeket és videoklipeket adjon hozzá projektjeihez.

A Lumen5 egyik legfontosabb jellemzője a fejlett automatizálási technológia, amely néhány kattintással blogbejegyzéseket vagy Zoom-felvételeket vonzó videókká alakíthat.

Ez az automatizálás – több sablon, betűtípus, szín és animációval párosítva – lehetővé teszi, hogy lenyűgöző videókat készítsen, amelyek hatékonyan közvetítik üzenetüket a közönségnek.

Akár marketing, képzés vagy oktatási célokra használja, a Lumen5 testreszabható tervei és együttműködési eszközei miatt ez a legjobb választás minden méretű vállalkozás számára.

A Lumen5 legjobb funkciói

Használja a Lumen5 AI Script Composer alkalmazását, hogy szövegeit videókká alakítsa át.

Hozzáférés magas minőségű videoklipek és képek könyvtárához

Konvertálja blogbejegyzéseit, cikkeit, PDF-jeit, fehérpapírjait és egyéb írásos anyagait dinamikus videókká!

Használja az AI-t a szöveg és a releváns vizuális elemek automatikus összehangolásához.

A Lumen5 korlátai

Más Sora alternatívákhoz képest drága

Lumen5 árak

Alap : 29 USD/hó

Starter : 79 USD/hó

Professzionális : 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lumen5 értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

8. Animaker

via Animaker

Az Animaker egy „csináld magad” (DIY) platform, amelyen perceken belül professzionális élő és animált videókat hozhat létre.

A platform segítségével technikai szakértelem nélkül is kiváló minőségű 4K videókat készíthet különböző célokra, például bevezetéshez, marketinghez, márkaépítéshez és komplex fogalmak egyszerűsítéséhez. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a piaci változásokhoz és versenyelőnyt szerezzenek.

Az Animaker egyik legfontosabb jellemzője a videó infografikák támogatása, amelyek segítségével a vállalati csapatok sokféle diagram, ikon és térkép segítségével vizuálisan tudják bemutatni az adatokat.

A platform professzionális szintű funkciókat is kínál, mint például felvétel, többszörös mozgatás, görbe, átmeneti effektek, kamera be- és kimenet, valamint belépési/kilépési effektek, amelyek segítségével professzionális és vonzó animációkat hozhat létre.

Ezenkívül az Animaker olyan eszközöket is kínál, amelyekkel életet lehelhet a videókba, például szöveg-beszéd funkciót, háttérzene- és hanghatás-könyvtárat, valamint közvetlen hangfelvételt. Videóit teljes HD minőségben exportálhatja, és mobil képernyőkhöz függőlegesen optimalizálhatja.

Az Animaker legjobb funkciói

Használjon több mint 50 hangot, több mint 25 nyelvet és egyéb testreszabási lehetőségeket a szöveg-beszéd átalakítás humanizálásához.

Hozzon létre egyedi karaktereket több mint 15 arcvonással, 10 kiegészítőhellyel és 20 arckifejezéssel.

Használja ki a vállalati környezethez készült több száz sablont!

Adjon hozzá képeket, videókat és GIF-eket projektjeihez a Giphy és a Getty oldalairól.

Egyszerűsítse munkaterhelését azáltal, hogy valós időben lép kapcsolatba projektjeivel.

Használja az Animaker Steve.ai szolgáltatását a szöveg videókká alakításához.

Az Animaker korlátai

Mivel a szoftver új, a karakteranimációk száma korlátozott.

Egyes felhasználók szerint a videószerkesztéshez több adat szükséges.

Animaker árak

Alap : 24 USD/hó

Starter : 37 USD/hó

Pro : 79 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Animaker értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

9. Vidyo. ai

A Vidyo. ai segítségével javíthatja videószerkesztési és -gyártási képességeit. Fejlett AI technológiájával a Vidyo. ai számos funkciót és eszközt kínál, amelyek egyszerűsítik a kiváló minőségű videók készítését.

Az egyik legfontosabb funkciója, hogy automatikusan generál videó összefoglalókat, így könnyebb azonosítani és megosztani a felvételek legfontosabb pillanatait.

Ezenkívül a Vidyo. ai számos szerkesztőeszközt kínál, például automatikus jelenetfelismerést és intelligens kivágást, amelyek hatékonyabbá teszik a szerkesztési folyamatot és javítják videóid általános minőségét.

Az AI-alapú hangjavító funkciója javíthatja videóinak hangminőségét azáltal, hogy csökkenti a háttérzajt és javítja a beszéd tisztaságát. Ez a funkció hasznos interjúk, webináriumok és más olyan tartalmak esetén, ahol a tiszta hangminőség elengedhetetlen.

A Vidyo. ai számos együttműködési eszközt is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a projekten.

Vidyo. ai legjobb funkciói

Adjon feliratokat videóihoz az AI-alapú automatikus videófelirat-generátor segítségével.

Használja az AI-alapú videókiemelő és trailerkészítőt hosszú videókhoz.

Növelje online közönségét a Vidyo. ai Virality Scores funkciójával rövidfilmjei, videóklipjei és TikTok-videói számára.

A Vidyo.ai korlátai

Az ingyenes verzióban a felhasználók egyszerre csak egy videót tölthetnek fel.

A platform nem vágja ki automatikusan a szüneteket és a kitöltő szavakat.

Vidyo. ai árak

Ingyenes

Alapvető : 35 USD/hó

Növekedés : 50 USD/hó

Egyedi: 75–150 USD/hó

Vidyo. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelések nem elérhetők

10. Pictory AI

via Pictory AI

A Pictory egy rendkívül intuitív eszköz, amely gyorsan és könnyedén alakítja át a szkripteket videókká. A Pictory AI segítségével videó háttérképeket, AI hangalámondásokat, feliratokat, feliratozásokat és még sok mást hozhat létre közvetlenül a szövegeiből.

Használja ezt az eszközt a videók méretének módosításához, hogy azok illeszkedjenek a különböző közösségi média platformokhoz, mint például az Instagram, a YouTube, a TikTok stb.

Míg a prémium felhasználók további funkciókhoz férhetnek hozzá, az ingyenes csomaggal csak rövid videókat lehet készíteni. A Pictory célja, hogy egyszerűsítse a videokészítési folyamatot, így mindenki számára elérhetővé téve azt, függetlenül a technikai ismereteiktől.

A Pictory AI legjobb funkciói

Használja a Pictory AI-alapú eszközeit, hogy szövegeit, képeit és szkripteit videókká alakítsa át.

Hozzáférés egy hatalmas zenei könyvtárhoz, hogy videóit még jobbá tegye

Könnyedén adjon zenét a videókhoz a Pictory könyvtárában található dalok segítségével.

Válasszon videóihoz a különböző stílusok közül!

A Pictory AI korlátai

A kezdő csomaggal a felhasználók korlátozott számú fejlett funkciót kapnak.

A videó renderelési sebessége lassabb lehet, mint más eszközöknél.

Pictory AI árak

Starter : 29 USD/hó

Professzionális : 59 USD/hó

Csapatok: 149 USD/hó

Pictory AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (75+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

A legjobb Sora AI alternatíva kiválasztása videóprodukciós igényeinek megfelelően

A 2024-es legjobb Sora alternatívák listáját lezárva egyértelmű, hogy a szöveg-videó platformok gyorsan fejlődnek, hogy megfeleljenek a felhasználók változatos igényeinek. Minden opció egyedi funkciókat kínál, ami jól mutatja ennek a területnek a versenyképességét.

A technológia fejlődésével még több platform megjelenésére számíthatunk, amelyek innovatív módszereket kínálnak a vonzó videók készítéséhez. Az egyik ilyen platform a ClickUp, amely nemcsak írásos szövegeket alakít lenyűgöző videókká, hanem segít a projektek szervezésében és kezelésében is (és nem csak a videóprodukcióval és -terjesztéssel kapcsolatosakban!).

A ClickUp segítségével egyszerűsítheti és felgyorsíthatja videószerkesztési munkafolyamatát. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy AI virtuális asszisztensek és podcasting szoftverek segítségével javítsa tartalomkészítési folyamatát a ClickUp segítségével.

