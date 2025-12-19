Hogyan automatizálhatja a tartalom újrafelhasználását AI segítségével a skálázható marketing érdekében

Egy értékesítéshez 8-50 érintési pontra van szükség: azaz egy potenciális ügyfél vagy egy inaktív felhasználó aktív ügyféllé alakításához.

A tartalomcsapat tagjaként pontosan tudom, hogy mindenki elfoglaltabb, mint valaha. Több tartalom létrehozása nem megoldás.

A tartalom újrafelhasználása segít. Az AI mindenki számára megkönnyíti a munkát.

Túl jól hangzik, hogy igaz legyen? Az alábbiakban bemutatom, hogyan automatizálhatja a tartalom újrafelhasználását AI segítségével, anélkül, hogy erőforrásait vagy idejét pazarolná.

Elvesztette a nyomon követhetőséget a különböző csapattagok és határidők között zajló újrahasznosítási projektekben? Használja a ClickUp tartalomterv-sablonját, hogy minden tartalmat központosítson a kezdeti létrehozástól a végső publikálásig. Vizualizálja tartalom idővonalát 4+ különböző nézetben, és kövesse nyomon annak előrehaladását egy központi irányítópulton.

Mi az a tartalom újrafelhasználás (és miért fontosabb, mint valaha)?

A tartalom újrahasznosítása az a folyamat, amelynek során egy tartalmat stratégiailag különböző formátumokba alakítanak át különböző platformok számára. Például egy jól teljesítő blogot átalakítanak hírlevelek, közösségi média bejegyzések vagy interaktív videók sorozatává, attól függően, hogy a közönség mit szeret fogyasztani.

Az okos marketingesek ezt használják a nagy értékű tartalmi eszközök teljes élettartamának növelésére.

Az AI segítségével történő tartalom újrafelhasználás legnagyobb előnye, hogy bárki használhatja: a kezdő marketingesektől a középvezetőkig és a felsővezetőkig.

Íme néhány ok, amiért Önnek és csapatának érdemes újrahasznosítani a tartalmakat:

Különböző közönségek megragadása : A meglévő tartalmakat többféle formátumba alakíthatja át, hogy a célközönséget a preferált fogyasztási módszereiken (videó, közösségi média, rövid olvasmányok, hosszú olvasmányok) keresztül érje el, anélkül, hogy meg kellene ismételnie a kutatási és stratégiai munkát.

Csökkentse a létrehozási költségeket : csapata a meglévő tartalmakat különböző formátumokba alakíthatja át, a új anyagok fejlesztésére fordított költségek töredékéért.

Konzisztens üzenetek kialakítása : Az újrahasznosított tartalom megerősíti alapvető értékajánlatát az érintkezési pontokon, anélkül, hogy mindenhol ugyanúgy hangzana.

Maximalizálja a tartalom ROI-ját : Az újrafelhasználás segít maximálisan kihasználni a tartalomba fektetett beruházás értékét, mivel az örökzöld tartalmakat több bevételt generáló eszközzé alakítja.

Javítsa SEO teljesítményét: Az újrahasznosított tartalom több belépési pontot és belső linkelési lehetőséget teremt, amelyek növelhetik általános digitális jelenlétét.

A marketingcsapatok számára gyakori újrahasznosítási akadályok

A tartalom újrafelhasználása elméletben könnyűnek tűnik. Megértem. De ha először csinálja, akkor ez túl nagy feladatnak tűnhet.

Az alábbiakban bemutatom, hogy a legtöbb marketingcsapat milyen nehézségekkel küzd:

A újrahasznosításra alkalmas tartalom azonosítása : A nehézség azzal kezdődik, hogy meg kell határozni, mely tartalmakat érdemes újrahasznosítani és milyen formátumokban, azaz melyik tartalomtípust kell előnyben részesíteni a többihez képest.

Kézi formátum-alkalmazkodás : Minden platformnak megvannak a saját követelményei és a közönség elvárásai – a tartalom kézi alkalmazkodása minden csatornához rendkívül időigényes (néha több időt igényel, mint egy új tartalom létrehozása).

A márka hangjának következetlensége : Kihívást jelent a tartalom különböző platformokhoz való adaptálása anélkül, hogy a márka hangja sérülne vagy az üzenet lényege elmosódna.

Minőség-ellenőrzési hiányosságok : Az átalakulási folyamat során az újrahasznosított tartalom gyakran nem éri el a kívánt hatást, kontextust vagy pontosságot.

Koordinációs rémálmok: Az újrahasznosított tartalom több platformon történő közzététele koordinációt igényel, ha több részleggel (tervezés, termékfejlesztés stb.) kell együttműködnie az adatok beviteléhez.

👀 Tudta? Egy teljes hosszúságú blogbejegyzés elkészítése átlagosan 3 óra 48 percet vesz igénybe. 🤯 Nos, nekem több mint 12 óra kellett ehhez, és még AI-t is használtam. Ugyanezen felmérés szerint azok a bloggerek, akik 6 óránál több időt töltenek egy blogbejegyzés elkészítésével, valószínűleg jobb eredményeket érnek el. Ez azt jelenti, hogy még az AI segítségével sem elég csak beírni, másolni-beilleszteni és ütemezni. Az Ön igényeinek megfelelően kell működnie.

Hogyan oldja meg az AI az újrafelhasználás problémáját?

Az újrafelhasználási tevékenység végrehajtása során az időigényes és ismétlődő feladatokat az AI-ra bízom. Például:

Formátum-adaptáció

Az újrahasznosítás lényege, hogy a tartalmat az egyes csatornákhoz igazítsuk. A LinkedIn karusszel segítségével több információt tudok átadni az érdeklődő vásárlóknak. A rövid összefoglalók pedig jobban működnek a Twitteren (még mindig nem tudom rávenni magam, hogy X-nek nevezzem).

Ahogy korábban már említettem, ez azonban manuálisan gyakran túl sok munkával jár.

A platformspecifikus tartalom adaptálását AI tartalomkészítő eszközökre bízom.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI-eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik lapra kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban ez nem probléma. A ClickUp Brain a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

A márka hangjának megőrzése

Amikor több csapattag vesz részt a tartalom létrehozásában és újrahasznosításában, a legnagyobb kihívás a márka hangnemének és hangjának megőrzése.

A vezető szövegírója által írt blogbejegyzés nem hangozhat teljesen másképp, mint az új közösségi média munkatársa által írt tweet.

Itt jön be a képbe az AI, amely kiegyenlíti a készségbeli hiányosságokat.

A problémát úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy AI prompt könyvtárat, amely tartalmazza a márka hangvételét, szókincsét stb. Bárki lemásolhatja ezt, vagy követheti az egységes eredmények elérése érdekében.

Így néz ez ki a gyakorlatban: Kezdje márkairányelv-példákkal : hozzon létre egy rövid könyvtárat a jóváhagyott hangnemre vonatkozó referenciákból, például címsorokból, blogbevezetőből, közösségi média-feliratokból vagy hirdetések szövegeiből, amelyek tükrözik a hangnemét. Ezek a már meglévő, jól teljesítő tartalmakból származhatnak.

Adjon hozzá kontextust, ne parancsokat : Ahelyett, hogy az AI-t arra kérné, hogy „írjon barátságos feliratot”, adjon meg neki referenciát a márka hangvételéről, pl. „Írjon feliratot ugyanolyan hangnemben és ritmusban, mint a termékbejelentő bejegyzéseink”.

Használjon példákat a munkaterületen belül: Legyen szó dokumentumról, tartalmi összefoglalóról vagy kreatív tábláról, illesszen be 2–3 legjobb hangnemű példát, hogy az AI megértse a kívánt energiát, szerkezetet és megfogalmazást, mielőtt létrehozza a kimenetet.

Tartalom prioritizálása

Ha a tartalmak táblázatokban vannak tárolva, a újrafelhasználásra legalkalmasabb tartalmak megtalálása nehéz feladat.

Miért? Mert nem hoznak felszínre új információkat.

AI-vezérelt címkézés, csoportosítás vagy pontozás nélkül a legjobb újrafelhasználási lehetőségek azonosítása kézi nyomozói munkává válik.

Ha a tartalomtár nagy, akkor fennáll annak a lehetősége is, hogy tudat alatt duplikálja a témákat. Az AI képes hasonló darabokat csoportosítani, így segíti azok egyesítését vagy frissítését, ahelyett, hogy teljesen elölről kellene kezdeni.

A tartalommarketingben az AI ebben a tekintetben igazi áldás. Elemezheti az egész tartalomkönyvtárat, és kiemelheti a következőket:

Melyik tartalmak örökzöldek (hónapokkal később is relevánsak)?

Melyek azok, amelyek nem kerülnek kellőképpen kihasználásra (jó tartalmak, amelyek soha nem értek el elég nagy hatótávolságot)?

És melyek érdemelnek frissítést vagy átalakítást (magas megjelenítések, alacsony konverziók)?

Ehhez kapcsolódóan azt is tudnia kell, hogyan lehet az AI által generált tartalmakat emberibbé tenni. Enélkül a tartalom lelketlennek és unalmasnak tűnik. Használjon analógiákat és személyes tapasztalatait a szövegben. Ez lehet humor, szellemesség vagy bármi, ami személyes hangulatot kölcsönöz a szövegnek. Az AI-nak is vannak hallucinációi. A közzététel előtt ellenőrizzen le mindent. Ez magában foglalja az adatokat, jelentéseket, idézeteket és az AI által okozott torzításokat is.

Hogyan automatizálhatja a tartalom újrafelhasználását AI segítségével (és hogyan segít ebben a ClickUp)

Az AI messze nem csodaszer, hanem akkor működik a legjobban, ha egy strukturált újrahasznosítási rendszer része.

Használja ezt a keretrendszert, ha most kezd el automatizálni a tartalom újrafelhasználását AI segítségével.

1. Végezzen tartalomellenőrzést

Összpontosítson az örökzöld alapvető témákra. Gondoljon olyan útmutatókra vagy problémamegoldó tartalmakra, amelyek több formátumban és platformon is működnek. Ezek a tartalmak állandó értéket nyújtanak, függetlenül attól, hogy mikor fedezik fel őket.

Az alábbi táblázat segítségével nyomon követem, hogy a legjobb újrafelhasználási jelölt hogyan illeszkedik a releváns mutatókhoz:

Tartalomtípus A legfontosabb mutatók, amelyeket nyomon kell követnie Blogbejegyzések Oldalnézetek, az oldalon töltött idő, visszalinkelések, közösségi megosztások, konverziós arányok Közösségi média bejegyzések Lájkolások, megosztások, kommentek, mentések, átkattintási arány E-mail hírlevelek Megnyitási arány, kattintási arány és továbbítási arány Fehér könyvek és e-könyvek Letöltések száma, potenciális ügyfelek generálása, elkötelezettség időtartama

Ebben a szakaszban a stratégiai illeszkedést is figyelembe kell vennie. Például: illeszkedik-e a tartalom a jelenlegi pozicionáláshoz? Támogatja-e az aktív kampányt? Összekapcsolható-e egy közelgő termékbevezetéssel vagy eseménnyel?

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Docs egy közös felületen központosítja az összes tartalmi eszközt, elemzési jegyzetet és audit eredményt. Mindenki, a tervezőktől az írókon át a stratégákig, egyetlen megbízható forrásra hivatkozik.

Használja a szerkeszthető és megosztható Clickup Docs dokumentumokat, hogy tartalom-ellenőrzést hajtson végre, mielőtt elindítaná tartalom-újrafelhasználási stratégiáját.

Minden tartalom címkézhető kampány, csatorna szakasz vagy személyiség szerint, így csapata láthatja, hogy az egyes eszközök hogyan illeszkednek a nagyobb marketing ökoszisztémába.

A valós idejű szerkesztés és a beépített megjegyzések megkönnyítik a tartalom-, a tervező- és a SEO-csapatok együttműködését az ötletek újrahasznosításában, közvetlenül a dokumentumban. Búcsút inthet a verziók közötti káosznak.

💡 ClickUp előnye: A tartalomellenőrzést egy negyedévente egyszer elvégzett egyéni feladattól egy olyan funkciók közötti folyamattá tudom alakítani, amely folyamatosan azonosítja az új újrahasznosítási lehetőségeket.

2. Határozza meg a tartalom újrafelhasználási stratégiáját és céljait

Határozza meg az újrahasznosítási céljait, azaz mit szeretne elérni az újrahasznosított tartalommal?

Szeretne több látogatót vonzani bizonyos céloldalakra?

Új csatornákon keresztül próbál minősített potenciális ügyfeleket szerezni?

Szüksége van arra, hogy olyan platformokon is megalapozza tekintélyét, ahol nem aktív?

Egy adott közönségszegmenst céloz meg, amely másképp fogyasztja a tartalmakat?

Szeretné meghosszabbítani a jól teljesítő tartalmak élettartamát?

Ezekre a kérdésekre adott válaszaid alakítják az újrahasznosítási munkafolyamat minden döntését. Főként ez a két fontos dolog:

Átalakítási prioritások: A fehér könyv átalakítható blogsorozattá, videosorozattá, infografikussorozattá vagy közösségi média bejegyzésekké – melyiket érdemes elsőként megvalósítani a prioritásai alapján?

Erőforrás-elosztás: Egy fehér könyv hírlevéllé alakítása kevesebb munkát igényelhet, mint egy interaktív infografika létrehozása – mennyi időt érdemes befektetni, az adott tartalomhoz fűződő céljaitól függően?

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Whiteboards a stratégiát a statikus dokumentumokból egy együttműködésen alapuló, vizuális térbe helyezi át. Csapata brainstormingot folytathat, tervezhet és ötleteket összekapcsolhat egy valós idejű digitális vásznon.

Vázolja, rajzolja és építse meg elképzeléseit könnyedén a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kössük össze a stratégiát a végrehajtással a Whiteboards segítségével. Egyetlen kattintással alakítsuk át a jegyzeteket vagy ötleteket megvalósítható ClickUp feladatokká, így újrahasznosítási tervünk mindig összhangban lesz a tartalomnaptárral.

💡 ClickUp előnye: A tartalom újrafelhasználási stratégiám interaktívvá és átláthatóvá válik. Mindenki egy pillanat alatt láthatja, hogy a tartalom hogyan kapcsolódik az üzleti célokhoz, csökkentve ezzel az átfedéseket, az elmulasztott ötleteket és a többszöri jóváhagyásokat.

3. Válassza ki és állítsa be az automatizálási eszközt

Most olyan AI-eszközökre van szüksége, amelyek megfelelnek a tartalom újrafelhasználási igényeinek és technikai komfortszintjének.

Ideális esetben olyan eszközt kell keresnie, amely képes:

Integrálja meglévő tartalomkezelő rendszereivel és közösségi platformjaival

Minimális tanulási görbe a csapat gyors alkalmazkodásához

A használat megkezdéséhez minimális beállítás és képzés szükséges.

Készítsen különböző tartalomadaptációkat, miközben megőrzi márkájának hangját.

Hogyan segít a ClickUp?

Ahelyett, hogy ebben a szakaszban több eszközzel is bajlódna, választhatja a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverét, amely központi hubként szolgál a tartalom teljes életciklusának kezeléséhez.

Kezelje összes marketingtevékenységét egy helyen a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével.

Miután beállította a munkaterületét, a ClickUp Tasks átveszi a nehéz munkát. Átalakítási stratégiáját könnyen hozzárendelhető, nyomon követhető és automatizálható lépésekre bontja.

Készítsen feladatokat közvetlenül ötletekből vagy Whiteboard-jegyzetekből, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz határidőkkel, alfeladatokkal és függőségekkel.

Használja az egyéni mezőket az egyes újrahasznosítási feladatok tartalomformátum, célcsatorna vagy kampánycél szerint történő kategorizálásához. Azonnal láthatja, hogy mi van folyamatban és mi következik.

Ezzel az átfogó munkaterülettel együtt működik a ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligenciája. Használja a Brain-t, hogy tartalmát különböző formátumokba alakítsa, miközben megőrzi a márka irányelveinek és hangvételének következetességét.

A ClickUp Brain segítségével értékes tartalmát többször felhasználható eszközökké alakíthatja.

A ClickUp Brain teljes kontextusban érti az összes projektjét és korábbi kampányát. Ez azt jelenti, hogy nem kell (minden alkalommal) kontextust adnia ahhoz, hogy működjön.

Ha mesterséges intelligenciával automatizálja a tartalomkészítést, ez a videó segít abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

Az újrafelhasználás mellett a Brain képes:

Azonosítsa a hosszú formátumú tartalmakból újrahasznosításra legalkalmasabb részeket

Készítsen tartalomnaptárakat, amelyek meghatározzák, mikor és hol kell közzétenni az egyes újrahasznosított tartalmakat.

Kövesse nyomon az újrafelhasználás előrehaladását több tartalomdarabban és formátumban egyszerre.

4. Hozzon létre újrahasznosítási munkafolyamatokat

Az újrafelhasználás akkor hozza a legjobb eredményeket, ha ismétlődő rendszerről van szó.

Az újrahasznosítási munkafolyamatok a stratégiájának alapját képezik. Biztosítják, hogy minden blog, videó vagy kampány ugyanazt a strukturált útvonalat kövesse. Például: kiválasztás → adaptálás → felülvizsgálat → közzététel.

Így lehet felépíteni egy ilyen rendszert:

Határozzon meg egyértelmű szakaszokat: Például: Ötletelés → eszközök kiválasztása → szöveg és design adaptálása → felülvizsgálat → jóváhagyás → közzététel → teljesítménymérés

Feladatok kiosztása : A junior író felelős a szöveg átalakításáért. A tervező a vizuális elemekkel foglalkozik. A senior szerkesztő adja meg a végső jóváhagyást.

Automatizálja az ismétlődő lépéseket: Használja az AI-t és az automatizálást a kiszámítható részek kezeléséhez. Ezáltal csapata szabadon összpontosíthat a kreatív szerkesztésre és a történetmesélésre.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Automations egyszerű, de hatékony folyamatot követve a háttérben futtatja az újrafelhasználási munkafolyamatot: Trigger → Condition → Action (Kiváltó ok → Feltétel → Művelet).

A ClickUp Automations segítségével futtathat időigényes és ismétlődő feladatokat a újrahasznosítási munkafolyamatokban automatikus pilóta üzemmódban.

Kiváltó ok: Az automatizálás akkor lép működésbe, amikor valami megváltozik – például amikor egy feladat állapota Felülvizsgálatra kész állapotra változik, vagy elérkezik a határidő.

Feltétel: A szabályok biztosítják, hogy az automatizálás csak a releváns esetekben alkalmazzák – például ezt a szabályt csak akkor hajtsa végre, ha a tartalom típusa „Blog” vagy ha a kampány címkéje „Q4 Launch”. Ez biztosítja a munkafolyamatok pontosságát és a kontextus figyelembevételét.

Művelet: Az automatizálás elindítása után az automatizálás kezeli a következő lépést: a megfelelő csapattag kijelölését, az állapot frissítését vagy az értesítések azonnali elküldését.

A ClickUp tartalomterv-sablonja segít a tartalomprojektek megvalósítható feladatokká alakításában, egyértelmű felelősségi körökkel és határidőkkel. Ez a sablon előre meghatározott projektstruktúrákat kínál, amelyek összekapcsolják a tartalomstratégiát a végrehajtással.

Ingyenes sablon letöltése Térképezze fel tartalmi feladatait a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Adjon hozzá egyéni mezőket a tartalom típusához, az eszközökhöz, a kulcsszavakhoz és a célhoz, hogy könnyen vizualizálhassa a tartalom adatait.

Kössön össze a kapcsolódó újrahasznosított elemeket, hogy a csapatok láthassák, hogyan lett egy blogbejegyzésből több közösségi média bejegyzés.

Kövesse nyomon a több tartalomra kiterjedő újrafelhasználás folyamatát egyszerre, egy központi irányítópulton.

👀 Tudta? A tartalommarketingesek 41,9%-a küzd azzal, hogy jó írókat találjon projektjeihez. Az intelligens tartalom újrahasznosítás segíthet megoldani ezt a tehetséghiányt. Míg írói a magas színvonalú forrásanyagok létrehozására koncentrálnak, hagyja, hogy az AI kezelje az adaptációt több csatornán és formátumban.

5. Állítson be értékelési rendszereket

Még akkor is, ha az AI végzi a legtöbb adaptációs munkát, az emberi felülvizsgálat elengedhetetlen.

Az AI felgyorsíthatja a tartalomkészítést, de ahhoz, hogy a tartalom a „jó” szintről a „kiváló” szintre lépjen, továbbra is szükség van a márka kontextusára, az érzelmi árnyalatokra és a szerkesztői ítélőképességre.

Így építheti fel a felülvizsgálati ciklusát:

Jóváhagyási szakaszok beállítása : Határozza meg a szerkesztés, a tervezés és a márkaegyeztetés ellenőrzési pontjait, mielőtt a tartalom megjelenik.

Kritériumok egységesítése : Használjon ellenőrzőlistákat a hangnem, a formátum pontossága és a tények ellenőrzése érdekében, hogy az újrahasznosított formátumok minőségének konzisztenciáját biztosítsa.

Integrálja a visszacsatolási ciklusokat: a megjegyzéseknek és a módosításoknak ugyanazon a rendszeren belül kell maradniuk.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp tartalomkezelési sablonja segítségével egyetlen irányítópultról kezelheti az összes újrahasznosított tartalmát. Használja ezt az ingyenes sablont a tartalom tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez, és biztosítson közös láthatóságot a szervezetének.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze és kezelje az összes tartalmát a ClickUp tartalomkezelési sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használjon előre elkészített űrlapokat, amelyeket drag-and-drop módszerrel testreszabhat, hogy egyszerűsítse a tartalom újrafelhasználására vonatkozó kéréseket az érdekelt felektől.

Tekintse meg az összes befejezésre váró vagy már befejezett tartalommarketing-feladatot és projektet egy központi irányítópulton.

Vizualizálja a tartalom munkafolyamatokat 8 hatékony ClickUp nézetben, beleértve a táblát, a listát, az idővonalat és a Gantt-diagramot.

Itt találhat részletesebb információkat arról, hogyan használhatja a ClickUp tartalomkezelési sablonját.

⭐ Bónusz: A ClickUp BrainGPT Talk-to-Text funkciójával azonnal rögzítheti tartalom újrahasznosítási ötleteit. Diktálja az újrahasznosítási összefoglalókat, tartalmi utasításokat vagy kampányjegyzeteket közvetlenül a Feladatok és Dokumentumok menüpontba, és így gondolatmenete megszakítása nélkül kaphat kifinomult, strukturált jegyzeteket.

6. Ütemezés és közzététel több csatornán

Ideális esetben ugyanazt a fajta bejegyzést szeretné megosztani az összes csatornán, még akkor is, ha azok újrahasznosítottak.

Az ütemterve a következőképpen nézhet ki:

Ugyanazon a napon: X szál

Következő nap: 20 másodperces videó

Két nappal később: Blogbejegyzés

Öt nappal később: Hírlevél

Hét nappal később: infografika vagy hosszabb videó

7. Az AI által újrahasznosított tartalom teljesítményének nyomon követése és elemzése

Meg kell értenie, mely tartalmak teljesítettek a legjobban. Ezután pedig többet kell létrehoznia belőlük.

Kezdetben ez egyfajta próba-hiba játék, amíg megtalálja azt a tartalomtípust, amelyre a közönsége a legjobban reagál. Ezért nem érdemes túl merevnek lenni.

Tegyük fel, hogy úgy dönt, hogy egy jelentést blogbejegyzés-sorozattá alakít, de azt tapasztalja, hogy ez nem talál visszhangra a közönségében, mivel a webhely forgalma elenyésző.

Ehelyett inkább készítsen olyan videosorozatot, amelyet fel lehet darabolni és szét lehet osztani a közösségi médiában.

A tevékenységek nyomon követése segít megtervezni, hogy milyen típusú tartalom találja meg leginkább a közönségét. Ez segít finomítani a tartalom újrahasznosítási stratégiáját, hogy maximalizálja annak értékét.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az összes újrahasznosított elem teljesítménymutatóinak összehasonlításához.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget, a konverziókat vagy az eszközök teljesítményét minden csatornán. Hozzáadhat egyedi widgeteket, amelyek adatokat gyűjtenek feladatokból, célokból vagy integrációkból (például Google Analytics vagy HubSpot).

A ClickUp Dashboards segítségével láthatóvá teheti az újrahasznosított tartalmak hatását.

A statikus jelentésekkel ellentétben a műszerfalak interaktívak. A widgetekre kattintva nyomon követheti a mutatókat a tényleges tartalomig vagy feladathoz, így minden szám a valós forrásához kapcsolódik.

Akár tartalomstratéga, tervező vagy marketingvezető vagy, testreszabhatod a műszerfalakat a szerepednek megfelelő widgetekkel – a magas szintű teljesítményáttekintésektől a részletes kampányelemzésekig.

⭐ Bónusz: Az AI Cards segítségével értelmezheti a műszerfal teljesítményét. A ClickUp AI Cards segítségével automatikusan összefoglalhatja a kampány eredményeit, kiemelheti a trendeket és megjelenítheti a következő lépésekre vonatkozó ajánlásokat közvetlenül a Dashboardon belül. Összefoglalókat generálhat, amelyeket aztán vezetői jelentésekbe konvertálhat. Gyors, összefoglaló betekintést nyerhet a ClickUp Dashboards-ba az AI Cards segítségével, amely egy pillanat alatt megjeleníti a legfontosabb adatokat, trendeket vagy javaslatokat.

👀 Tudta? Ha még mindig azon töpreng, hogy az AI-alapú tartalom újrahasznosítás hatékony-e, akkor tudnia kell, hogy a vezető vállalatok marketingeseinek közel 38%-a máris az AI-ra támaszkodik a jól teljesítő tartalmak újrahasznosításához.

8. Bónusz: (Újra)értékelje technológiai eszközeit

Érdemes megfontolnia azt is, hogy milyen technológiai eszközöket használ a újrahasznosításhoz, és hogy az összes eszköz képes-e egymással kommunikálni az adatátvitelhez. A tartalom újrahasznosításához szükséges eszközkészlet a következőképpen nézhet ki:

Kategória Eszközök Használati eset Az AI előnye AI tartalomintelligencia ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Azonosítsa a jól teljesítő vagy örökzöld tartalmakat Felfedi a betekintéseket és automatikusan javasolja az újrafelhasználásra alkalmas tartalmakat. AI írás és adaptáció Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Tartalom átírása, összefoglalása vagy adaptálása különböző formátumokban Személyre szabott változatokat generál, miközben megőrzi a hangnemet és az egyértelműséget. Multimédiás újrafelhasználás Canva, Figma Írásos vagy hosszú formátumú tartalmakat alakítson át vizuális elemekké vagy videókká Automatikusan generál vizuális elemeket vagy rövid videókat a hatókör bővítése érdekében. Munkafolyamat és projektmenedzsment Asana ClickUp, Notion Feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése és együttműködés Egyszerűsíti az átadást és automatizálja az ismétlődő lépéseket Ütemezés és terjesztés Buffer, Later Tervezze meg és tegye közzé a tartalmakat a különböző platformokon Javaslatok az egyes csatornákhoz optimális időpontokra és formátumokra Teljesítmény nyomon követése Sprout Social ClickUp Dashboards, Ahrefs Kövesse nyomon az újrahasznosított tartalom iránti érdeklődést és a befektetés megtérülését A nyers mutatókat a jövőbeli tervezéshez felhasználható információkká alakítja

Okos prompt példák az újrafelhasználás felgyorsításához

Akár szövegíráshoz, akár tartalomadaptálás hoz használja az AI-t, kontextusban gazdag utasításokra van szüksége ahhoz, hogy a tartalmat úgy tudja újrahasznosítani, hogy az valóban szolgálja marketingcéljait.

Ha kevés az időd, ezek a promptok segítenek a tartalmi erőforrások maximális kihasználásában. Tartsd őket a promptkönyvtárban, hogy a marketingcsapat minden tagja hozzáférhessen.

A blog újbóli felhasználásának ösztönzése közösségi média bejegyzések formájában

A blogbejegyzésekkel meglévő közönségét tájékoztathatja, de a potenciális ügyfelek, akik még csak a tudatosság szakaszában vannak, könnyen emészthető információkat kereshetnek a közösségi médiában böngészve.

Az AI-alapú tartalom újrafelhasználás legnagyobb előnye, hogy az AI-eszközök segítségével összefoglalhatja a hosszú tartalmakat, és azokat különböző csatornákon felhasználhatja.

🤖 Prompt: Konvertálja ezt a blogbejegyzést 5 LinkedIn-bejegyzéssé, amelyek mindegyike a blog egyik fő tanulságára összpontosítson. Kezdje egy figyelemfelkeltő kérdéssel vagy meglepő statisztikával, adjon 2-3 pontban gyakorlati tanácsokat, zárjon egy interaktív kérdéssel, maradjon 150 szó határain belül, és tartsa meg a professzionális, beszélgető hangnemet.

Felhívás a fehér könyv hírlevél tartalommá alakítására

A fehér könyve rengeteg értékes információt tartalmazhat, de nem mindenki fog letölteni egy 20 oldalas PDF-fájlt, hogy elolvassa az adatait.

A legfontosabb információkat hírlevélben is felhasználhatja. Sőt, még ennél is jobb, hogy szegmentálhatja a közönséget, és a hírlevélből kontextusba helyezett információkat küldhet nekik.

Természetesen, ha érdekeltek, bármikor rákattinthatnak a jelentésre, hogy többet tudjanak meg.

🤖 Prompt: Alakítsa át ezt a fehér könyvet egy háromrészes e-mail hírlevél sorozattá, amelyben az 1. e-mail bemutatja a problémát és a legfontosabb statisztikákat, a 2. e-mail a főbb megoldásokat és a megvalósítható lépéseket ismerteti, a 3. e-mail pedig esettanulmányokat és a következő lépéseket tárgyalja, mindegyik 300 szóban. A legfontosabb pontokat felsoroljuk, hogy az adatok könnyen emészthetőek legyenek. Minden e-mailhez mellékeljen egy releváns CTA-t is. VAGY 🤖 Prompt: Konvertálja ezt a PDF-fájlt személyre szabott hírlevél-összefoglalókba. Azonosítsa a jelentésben említett vagy utalt minden vevői személyiséget (például termékmenedzserek, CIO-k és beszerzési vezetők). Minden személyiség esetében: Válassza ki a 3 legrelevánsabb betekintést, problémás pontot vagy kiemelt adatot

Fogalmazza át őket a személyiség saját nyelvén és prioritásai szerint.

Írjon egy két mondatos összefoglalót, amelyben elmagyarázza, miért fontos ez a szerepük szempontjából.

Javasoljon egy hírlevél címsorát vagy szakasz címét, amely az adott személyiségre szabott.

Zárja le egy egyértelmű, személyre szabott CTA-val (pl. „Töltse le a teljes technológiai elemzést a CIO-k számára” vagy „Tekintse meg a beszerzési költségmegtakarítási modellt”).

Funkciók videotartalommá alakítására való felszólítás

A termékjellemzők bemutatásával jobban felkeltheti az érdeklődést, mint leírásukkal. Használja fel újra a termékoldalakat vagy a kiadási megjegyzéseket rövid videókban, amelyek bemutatják a felhasználóknak, hogy mit kínálnak.

🤖 Prompt: Alkosson ebből a termékjellemzők listájából 3 rövid videó forgatókönyvet (mindegyik 45 másodpercnél rövidebb). Minden videónak: Kezdje a probléma leírásával vagy egy felhasználási esettel!

Mutasson be egy funkciót megoldásként

Zárja egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívással vagy az előnyök bemutatásával.

Tartsa a hangnemet egyszerűnek, vizuálisnak és előnyökre összpontosítottnak.

Felhívás az esettanulmányok infografikákká alakítására

A részletes esettanulmányok bizonyítják képességeit a komoly potenciális ügyfelek számára, de a közösségi média közönsége gyors hitelességi jelzéseket igényel. Az AI által újrahasznosított tartalom, rövid sikertörténetek és ügyfél eredmények formájában, hatékony bizalomépítőként működik azok számára, akik a közösségi média platformokon fedezik fel márkáját.

Ezeket az adatokat a platform és a közönség preferenciái szerint fel lehet bontani, és így a legtöbbet hozhatja ki a tartalom újrafelhasználási erőfeszítéseiből.

🤖 Prompt: Válasszon ki 3 kulcsfontosságú eredményt konkrét számokkal ebből az esettanulmányból, és alakítsa mindegyiket külön közösségi bejegyzéssé vagy infografikává. Fókuszáljon egy mérhető eredményre vizuális elemenként (pl. „45%-kal gyorsabb bevezetés”), és említsen meg az ügyfél iparágát a kontextus és a hitelesség érdekében.

💡 Profi tipp: Ha már használja a ClickUp munkaterületét, akkor a Brain segítségével képeket is létrehozhat. Az alábbiakban a Brain segítségével alakítottam át egy ClickUp esettanulmányt infografikává, amelyet tovább szerkeszthetek vagy úgy is felhasználhatok, ahogy van. A vizuális tartalomkészítési funkciónak köszönhetően nem kell minden apró változtatásért a tervezőcsapatra támaszkodnom. Vagy használhatom a Brain-t inspirációként, amelyet a tervező aztán finomíthat.

Podcastot hírlevél tartalommá alakítás

A podcast-epizódok beszélgetések révén építenek ki kapcsolatot a hallgatókkal, de nem mindenkinek van ideje 45 perces epizódokat hallgatni. A hírlevél-változatok segítségével elérheti azokat a feliratkozókat, akik gyors betekintésre vagy talán egy kis ösztönzésre szorulnak, hogy belevessék magukat a teljes podcastba.

Ha részleges jegyzetekkel vagy időbélyegekkel rendelkezik, azokat beillesztheti egy tartalom újrahasznosító eszközbe, amely kivonja a legfontosabb pontokat. Miután azonosította a legfontosabb pillanatokat, sűrítsen őket egy rövid videoklipbe, vagy hozzon létre egy új blogbejegyzést, amely a SEO-nak is segít.

🤖 Prompt: Alakítsa át ezt a podcast-epizódot hírlevél formátumba, vonzó tárgyvonallal, 3 fő témakörrel külön-külön szakaszokban, és azonnal megvalósítható ötletekkel, amelyeket a feliratkozók azonnal alkalmazhatnak.

Technikai jelentés videó részletekké alakítására való felszólítás

A elfoglalt olvasók soha nem jutnak el a teljes jelentésig. Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás rövid, értékes videofelvételek formájában gyorsabban elérheti őket, mint az írott tartalom. Alternatív megoldásként hosszú videótartalmakat is felhasználhat blogokban vagy YouTube-videókként.

🤖 Prompt: Sűrítsd ezt a technikai jelentést 3–4 rövid videóklipbe (mindegyik 60 másodpercnél rövidebb). Minden klipnek: Összpontosítson egy fontosabb betekintésre vagy adatpontra

Egyszerű nyelven magyarázza el a tanulságot

Helyezzen el statisztikát, táblázatot vagy idézetet a hitelesség érdekében.

Zárja minden rövid részletet egy finom CTA-val, amely a teljes jelentéshez vezet.

⭐ Bónusz: Előre elkészített vagy egyedi ügynökök az újrafelhasználáshoz. Ha marketingcsapata gyakran újrahasznosítja a meglévő tartalmakat, a ClickUp előre elkészített és egyedi AI-ügynökei automatizálhatják ezt a munkafolyamatot. Az előre elkészített ügynökök olyan, azonnal használható funkciókkal rendelkeznek, mint a blogbejegyzések összefoglalása, a tartalom átfogalmazása konkrét közösségi média platformokhoz, vagy statisztikák kivonása PDF-fájlokból. Tökéletesen alkalmasak olyan standard újrahasznosítási feladatokra, mint „blogbejegyzések közösségi média bejegyzésekké alakítása” vagy „jelentések összefoglalása hírlevelekhez”.

A Custom Agents segítségével pedig AI-asszisztenst képezhet ki a márkája hangvételére, sablonjaira és személyiségkereteire. Például létrehozhat egy „Social Media Repurposing Agent” (közösségi média újrahasznosító ügynök) nevű eszközt, amely ismeri az Ön által preferált szószámot, formázást, hangvételt és cselekvésre ösztönző stílust – így biztosítva a következetes eredményeket.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az AI-alapú újrahasznosításból?

Mielőtt belevágna az AI-alapú tartalom újrahasznosítási munkafolyamat beállításába, íme néhány értékes tipp:

Képezze ki AI-jét vagy LLM-jét : Adja meg a legjobban teljesítő tartalmakat és a márka/formátum-specifikus irányelveket, hogy az AI konkrétan megértse, mi működik a közönség és a márka hangja számára. Ellenkező esetben az AI által generált tartalom problémája az lesz, hogy ami bejön, az jön ki is.

Készítsen platformspecifikus prompt sablonokat : Készítsen szabványosított promptokat minden platformhoz, hogy ne kelljen minden alkalommal utasításokat adnia.

Állítson be tartalomjóváhagyási ellenőrző pontokat : hozzon létre felülvizsgálati szakaszokat, és vonjon be egy csapattagot, hogy minden újrahasznosított tartalom pontosan a márka szabványainak megfelelően legyen szerkesztve.

Kövesse nyomon a teljesítményt : Kövesse nyomon az újrahasznosított tartalmakat, és használja azok sikeres példáit a jövőbeli tartalmakhoz szükséges utasítások és képzési adatok javításához.

Hasonló újrahasznosítási feladatok csoportosítása : Több azonos típusú tartalmat egyszerre dolgozzon fel, például a legnépszerűbb blogbejegyzéseket egyszerre alakítsa át közösségi média-részletekké. Ez hatékonyabb, mint az egyedi újrahasznosítás.

Válassza ki a megfelelő AI platformot: A : A tartalommarketing-kezelési terv elkészítésekor válasszon olyan AI platformot, amely könnyen integrálható a meglévő marketingrendszerekbe és munkafolyamatokba.

⚠️ A „Lost in the Middle” hatás: A nagy nyelvi modellek (LLM-ek) hajlamosak figyelmen kívül hagyni a hosszú szövegsorozatok közepén elhelyezett információkat – ezt a jelenséget az MIT kutatói „Lost in the Middle” hatásnak nevezik. Hosszú tartalmak újrahasznosításakor a közepén elrejtett kulcsfontosságú információk figyelmen kívül maradhatnak, hacsak nem bontja kisebb részekre a szöveget.

Könnyítse meg a tartalom újrahasznosítását a ClickUp segítségével

A meglévő tartalom újrahasznosításával maximális hozamot érhet el befektetéséből. Ahhoz, hogy ezt nagy léptékben megtehesse, AI technológiai háttérre van szüksége.

Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás lényege a megfelelő eszköz kiválasztása és a folyamat automatizálása.

A ClickUp segítségével beépített AI-t kap, amely minden marketingtevékenységével együtt működik, anélkül, hogy folyamatos segítségre vagy ismételt utasításokra lenne szükség. A ClickUp konvergált AI munkaterületén található tartalmak, márkairányelvek, feladatok, csapatmegbeszélések és adatok segítségével az egész folyamat zökkenőmentessé válik.

