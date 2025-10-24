A 10 legjobb Notion ADHD-sablon a koncentráció és a termelékenység érdekében

Világszerte körülbelül 404 millió felnőtt él ADHD-vel. A legtöbb termelékenységi rendszer azonban nem az ő neurodivergens agyukra van szabva.

Tudjuk, milyen érzés, amikor a legnagyobb kihívás az időérzék hiánya, és egy merev tervezővel kell szembenézni. A feladatok elmaradnak, az idő eltűnik, és ami egyszerű napi tervnek tűnik, hirtelen egy halom befejezetlen munkának tűnik.

ADHD-tudatos sablonok nélkül ez a ciklus megismétlődik, és a neurodivergens egyének frusztrációban ragadnak, ahelyett, hogy áramlásban lennének.

Hogy időt takarítson meg és olyan rendszert használhasson, amely Önnek megfelel, összeállítottuk a legjobb Notion ADHD sablonokat, amelyeket MOST azonnal használatba vehet.

A legjobb Notion ADHD sablonok egy pillanat alatt

Mi teszi jóvá egy Notion ADHD sablont?

Nem minden termelékenységi sablon működik ugyanúgy mindenki számára, különösen, ha neurodiverz vagy könnyen túlterhel a komplexitás. A Notion ADHD sablonok értékelésekor az alábbi tényezőknek kell irányítaniuk a választásodat:👇

Egyszerű és minimalista elrendezés: Keressen egy ADHD-barát Notion sablont, amely tiszta irányítópultokat, minimális ikonokat és egyszerű navigációt helyez előtérbe. Egy pillantással meg kell tudnia állapítani, hogy mi a következő teendő, mert a túl sok szín vagy widget inkább zavaró, mint egyértelmű.

Egyértelmű idő- és feladatláthatóság: A vizuális jelzések segítenek a koncentráció fenntartásában, ha elveszíti az időérzékét. Válasszon egy Notion sablont, amely a naptárhoz vagy idővonalhoz kapcsolódó feladatokat, napi bontásokat, vagy akár a eltöltött időt és az elért eredményeket tükröző haladási sávokat is megjeleníti.

Beépített prioritáskezelés: Minden egyszerre sürgősnek tűnhet, ami döntésképtelenséghez vezet. Az ADHD-barát irányítópult-sablon lehetővé teszi, hogy a feladatokat sürgősségük alapján rangsorolja. Alternatív megoldásként kiemelhet egy „fő hangsúlyú” feladatot a napra.

Időbeosztás: Az ADHD egyik legfőbb kihívása, hogy a munka közben elveszti a koncentrációját. Szüksége van egy digitális tervező sablonra, amely Pomodoro időzítőkkel, koncentrációs mód kapcsolókkal vagy gyors jegyzetekhez való területekkel rendelkezik, hogy rögzíthesse a figyelemelterelő tényezőket.

Szokások és rutinok nyomon követése: Keressen egy ADHD-tervezőt, amelybe egyszerű szokáskövető funkció van beépítve a napi vagy heti irányítópultba. Így Ön (mint felhasználó) vagy ADHD-tanácsadója gyorsan kipipálhatja a feladatokat, és biztos lehet benne, hogy azok mobil eszközről is elérhetők.

Integrációk: Az ADHD-barát Notion sablonnak integrálódnia kell a mindennapi életében használt egyéb alkalmazásokkal és digitális eszközökkel, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és pozitív megerősítést nyújtson.

👀 Tudta? A nőknél általában körülbelül 4 évvel később diagnosztizálják az ADHD-t, mint a férfiaknál. Ennek valószínűsíthető okai a következők: A figyelmetlenség tüneteit lekicsinyelő társadalmi-kulturális elvárások

A férfiak tünetei alapján kidolgozott diagnosztikai kritériumok

Maszkírozás és kompenzáló viselkedés lányoknál és nőknél

A hangulatzavarok téves diagnosztizálása az ADHD felismerése előtt

📚 További információ: A legjobb könyvek az ADHD kezeléséhez

Ingyenes Notion ADHD sablonok

Fedezzük fel az ingyenes, ADHD-barát Notion sablonokat. Ezeket olyan diákok, alkotók és termelékenységi rajongók hozták létre, akik megértik az ADHD-val küzdők nehézségét.

Ezek a Notion sablonok és ADHD élettervezők kiindulási pontként szolgálnak. Töltse le őket, kezdje el használni, és nézze meg, mi működik Önnek – vagy módosítsa a rendszert, hogy az Ön igényeinek megfeleljen.

1. ADHD Mastery Toolkit sablon

Az ADHD Mastery Toolkit Template segít összpontosítani, rendszerezni és előrelépni a mindennapi életben.

Beépített Pomodoro időzítővel rendelkezik, így az alkalmazások közötti váltás zavaró hatása nélkül kezdhet mélyreható munkába. Ez az ADHD-barát élettervező külön szakaszokkal rendelkezik a személyes feladatok és a szakmai munka számára.

A sötét móddal rendelkező tervező hasznos azoknak a neurodivergens személyeknek, akik rugalmasságot és egyszerűséget szeretnének a tervezésükben.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készítsen ADHD teendőlistákat , hogy könnyebben boldoguljon a napi feladatokkal és javítsa időgazdálkodását.

Hozzáférhet válogatott információkhoz az ADHD-vel kapcsolatos tudásbázisban, amely forrásokat és stratégiákat kínál a munkaterületéhez.

Építsd ki a következetességet egy egyszerű szokáskövetővel, amely minden nap kis, megismételhető cselekvésekre ösztönöz.

Rögzítsd a fontos gondolatokat egy egy soros napi napló segítségével, amely gyors és fenntartható módon teszi lehetővé a haladás rögzítését.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki ADHD-vel él, és szüksége van egy strukturált rendszerre, amely egyesíti a tervezést, a szokások kialakítását és az időgazdálkodást egy irányítópulton.

2. ADHD/termelékenységi tervező sablon

Vannak napok, amikor az agyad úgy működik, mint egy böngésző 40 megnyitott lappal. Ilyenkor a Notion ADHD/Productivity Planner Template egy nyugodt ablakot kínál, amelyből dolgozhatsz. Éppen elegendő struktúrát ad ahhoz, hogy a dolgok ne legyenek nehézkesek vagy stresszesek, és segíti a feladatok nyomon követését. Gyorsan leírhatod a dolgokat, kitisztíthatod a fejed, és jobban érezheted, hogy kézben tartod a helyzetet.

Ennek a Notion élettervnek három fő összetevője van: a Brain Dump tábla, amely egy biztonságos hely, ahol véletlenszerű ötleteket tárolhat, hogy azok ne vonják el a figyelmét; a napi teendőlista, amely rövid és könnyen kipipálható feladatokat tartalmaz; és a Little Joys of Today (A mai apró örömök) mező, amely finoman emlékezteti Önt arra, hogy ünnepelje meg a kis sikereket, ami tökéletes azoknak a napoknak, amikor a tünetek kezelése nehezebbnek tűnik a szokásosnál.

Mi az élet, ha nem találsz örömteli pillanatokat a zaj közepette!

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyorsan állítsd vissza szokásaidat egy rugalmas szokáskövetővel, amely nem bünteti a kihagyott napokat.

Maradjon a pályán egy napi rutin ütemezéssel, amely finom struktúrát biztosít.

Használja a naptár nézetet, hogy áttekintse a napirendjét anélkül, hogy felesleges zavaró tényezőkkel kellene foglalkoznia.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki könnyű, rugalmas rendszert szeretne, amely támogatja a tervezést, ahelyett, hogy túlterhelné.

📚 További információ: Hogyan használhatja a Bullet Journal projektmenedzsmentet a tervek betartásához

3. ADHD feladatkezelő sablon

Az ADHD feladatkezelő sablon azoknak készült, akik gyakran hosszú listákat néznek, és nem tudják, hol kezdjék.

Ahelyett, hogy mindent egy túlterhelt oldalon hagyná, ez a sablon a feladatokat sürgősség, fontosság és akár időtartam szerint is csoportosítja. Gyorsan láthatja, melyek azok a feladatok, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, melyek várhatnak, és melyeket érdemes koncentrált időblokkokba ütemezni.

A Notion sablon irányítópultja gyors áttekintést nyújt arról, hogy hány feladat sürgős, opcionális vagy már elvégzett. Emellett megkímél a kontextusváltástól. Már nem kell több oldal, alkalmazás vagy lista között ugrálnod, hogy megtaláld, mi a következő teendő.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Ossza fel a munkát idő blokkokra, így a hosszú feladatok kevésbé lesznek ijesztőek.

A időtartam alapján történő rendezéssel okosabban állíthatja fel a prioritásokat, így könnyebben kiválaszthatja azokat a feladatokat, amelyek az adott pillanatban rendelkezésre álló energiájához illeszkednek.

Használja a befejezett feladatok listáját vizuális jutalmazási rendszerként, hogy megerősítse az előrehaladást és csökkentse a befejezetlen feladatok miatti bűntudatot.

✅ Ideális: Neurodivergens személyek és diákok számára, akiknek szükségük van egy döntéshozatali segédeszközre, amely beépül a tervezőjükbe, így könnyebb elkezdeni a munkát anélkül, hogy túl sokat gondolkodnának.

💡 Profi tipp: Mi lenne, ha az AI segítene Önnek a sürgős és fontos teendők meghatározásában? A ClickUp Brain, a ClickUp kontextusérzékeny AI-je átvizsgálja a munkaterületét, hogy azonosítsa a kritikus feladatokat. Emellett javaslatot tesz azok elvégzésének sorrendjére, valamint a múltbeli adatok alapján megvalósítható határidőkre. Könnyítse meg életét a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott feladatprioritizálási funkciójával.

4. ADHD intelligens napló sablon

Sok ADHD-s ember számára a gondolatok és érzelmek rendezetlennek tűnhetnek, és nehéz felismerni a mintákat, amíg a stressz nem kezd felhalmozódni. Az ADHD Smart Journal Template segít ezeket a mintákat fókuszba állítani.

Ez az ADHD-tervező napló és hangulatkövető funkciót ötvöz. Mit jelent ez Önnek? Nemcsak azt követi nyomon, mi történt a nap folyamán, hanem azt is, hogyan érezte magát közben.

Vizuális hangulatnaptárat és hőtérképet kap, így ezek a naplóbejegyzések egy pillantásra könnyebben érthetőek. Kövesse nyomon, mikor csökken az energiaszintje vagy mikor éri el a motivációja csúcspontját, valamint ezek kiváltó okait.

A sablonok hasznosságát a CBT (kognitív viselkedésterápia) elvein alapuló Mind Log biztosítja, amely a mindennapi reflexiókat önismereti és mentális tisztaságot elősegítő eszközökké alakítja.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a következetességet egy sorozat-számlálóval, amely motiválja Önt a rendszeres naplóírásra.

Fedezze fel az ADHD-barát, egyszerű és fókuszált kialakítást!

Rendezze életének területeit (személyes, célok, utazás, álmok) külön mappákba a tisztább elkülönítés érdekében.

Hozzáférhet egy teljesen asztali és mobil eszközökre optimalizált elrendezéshez, így a naplózás soha nem lesz egy eszközhöz kötve.

✅ Ideális: ADHD-s személyek számára, akik javítani szeretnék mentális egészségüket és önismeretüket azáltal, hogy naplózzák érzelmeiket és következetes ADHD-s élettervet készítenek.

💡 Profi tipp: Bár a Notion ADHD Smart Journal sablonja remek kiindulási pont, néha egy erre a célra kifejlesztett digitális naplóalkalmazás további funkciókat is kínál, például hangulatkövetést, útmutatókat vagy gyors mobilnaplózást.

5. ADHD célkövető és felfedező sablon

Bemutatjuk: az ADHD célkövető és felfedező sablont. Ez elkülöníti a konkrét céljaidat (például 5000 dollár megtakarítása vagy a fitnesz eredményeid nyomon követése) az absztrakt céloktól (például az önbizalom vagy a koncentráció javítása), így semmi sem tűnik túl homályosnak ahhoz, hogy megvalósítsd.

Ez a Notion sablon interaktív célfelfedező munkalappal rendelkezik, amely segít tisztázni, mi az igazán fontos, és átalakítani azt reális, nyomon követhető eredményekké. Mobil és asztali számítógépen is használható, és csak a mikrofonba kell beszélnie, hogy a rendszer leírja napi gondolatait.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a mérhető eredményeket a számokat és haladási sávokat használó Concrete Goal Tracker segítségével.

Maradjon motivált az Absztrakt Célkövetővel, amely napi teendőket javasol a nehezebben mérhető célok eléréséhez.

Csatlakozzon az ADHD-s barátok virágzó közösségéhez!

✅ Ideális: ADHD-s személyek, diákok vagy szakemberek számára, akiknek nehézséget okoz a célok megfogalmazása, és olyan keretrendszert keresnek, amely az elvont álmokat mérhető célokká alakítja.

6. ADHD-napló és hangulatnapló sablon

Az ADHD napló és hangulatnapló sablon ötvözi a gyors reflexiókhoz alkalmas napi ADHD naplót az ADHD tünetek naplózásával, hogy nyomon követhesse, hogyan reagál az agya és a teste a nap folyamán.

Ha negatív érzelmek törnek rád, a beépített „Negatív események feldolgozása” napló segít rendezni az érzelmeidet, ahelyett, hogy hagyod őket felhalmozódni. Ha pedig kevés az időd, a 90 másodperces hangulatnapló gyors módszert kínál a hangulatod ellenőrzésére és a minták felismerésére.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használjon játékos gombokat és színeket, amelyekkel az érzelmek rögzítése könnyebbnek, nem pedig nehezebbnek tűnik.

Állítson be időzítőket és figyelmeztetéseket, hogy elkerülje a végtelen naplóírási munkálatokat.

Hagyja, hogy az AI elemezze bejegyzéseit, hogy összefoglalja az érzéseit és feltárja a rejtett mintákat.

Testreszabhat mindent a rutinjához, függetlenül attól, hogy gyors jegyzeteket vagy részletes naplókat preferál.

✅ Ideális: ADHD-s felhasználók számára, akik olyan mentális ellenőrző rendszert keresnek, amely egyensúlyt teremt a sebesség és a mélység között, segítve őket az érzelmeik nyomon követésében és mentális jólétük kezelésében.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a feladatkezeléshez prioritási rendszert használ. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritásmeghatározás nélkül a könnyű sikerekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

7. ADHD szokások és rutinok nyomon követő sablon

Ha reggelente kaotikusnak érzi a napját, és az esték túl gyorsan eltelnek, ez az ADHD szokások és rutinok nyomon követő sablon segít megszilárdítani a napját az agyára szabott rutinokkal.

Van egy előre elkészített reggeli és esti rutin szakasz, amelyben tudományosan is megmagyarázzák, miért működik.

Van egy „Anti-ADHD Rutt” protokoll is, amely öt perc alatt tisztítja meg az agyad, és amelyet akkor használhatsz, amikor a motivációd a legalacsonyabb szintre csökken.

A mélyebb munkavégzéshez a „Get Ready for Focus” (Készülj fel a koncentrációra) szakasz lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig koncentrálj zavaró tényezők nélkül.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használj játékosított jelölőnégyzeteket és dopamin-vezérelt gombokat, amelyekkel a szokások kipipálása jutalmazó érzéssel jár.

A beépített motiváló szavakkal tartsa fenn a lelkesedését, miközben végzi a napi teendőit.

Videó oktatóanyagok és szöveges útmutatók segítségével saját tempójában sajátíthatja el az egyes protokollokat.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki küzd az inkonzisztens rutinokkal, és tudományosan alátámasztott struktúrát szeretne a reggelekhez, estékhez és koncentrációs munkához.

8. ADHD heti tervező sablon

Az ADHD heti tervező sablon világos rögzítési és szervezési folyamatot biztosít. Ahelyett, hogy a feladatokat a fejében tartaná, gyorsan rögzítse őket a Gyors rögzítés részben, majd rendezze őket napi vagy heti tervekbe.

A heti tervezési nézetről beszélve, átgondolhatja az elmúlt hetet, újrabeállíthatja a prioritásokat, és reális tervet készíthet a következő napokra. Ez csökkenti a hétfőnkénti nulláról való újrakezdés stresszét.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Építsen fel egy struktúrát egy lépésről lépésre haladó napi ellenőrzőlistával, amely segíti a tervezést és az áttekintést.

Használja a beépített Pomodoro időzítőt , hogy koncentráltan dolgozzon, és a nap végén áttekintse az elért eredményeket.

Rendezze céljait és emlékeztetőit külön szakaszokban, hogy azok hetente láthatóak legyenek.

Kövesse nyomon energiaszintjét és termelékenységét a hét folyamán felülvizsgálati utasítások és jegyzetek segítségével.

✅ Ideális: ADHD-s szakemberek számára, akiknek gondot okoz az idő elszaladása, és strukturált, mégis rugalmas heti újraindítási rendszert szeretnének.

9. Napi fókusztervező (ADHD és azon túl) sablon

Ha problémái vannak a prioritások meghatározásával, ez a Notion sablon az Ön számára készült. A Napi fókusztervező (ADHD & Beyond) sablon lehetővé teszi, hogy maximum három alapvető feladatot rögzítsen a sablonban.

Emellett lehetőséged van opcionális feladatok hozzáadására is.

A sablon Brain Dump zónája mentális beérkező levelek mappaként működik. Minden ötlet, zavaró tényező vagy emlékeztető azonnal rögzítésre kerül, mielőtt elvonná a figyelmét. Később ezeket a jegyzeteket feladatokká alakíthatja, vagy egyszerűen törölheti őket.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Építsd fel lépésről lépésre a következetességet a heti szokáskövetővel, amely a haladást jutalmazza anélkül, hogy túlterhelő táblázatokkal terhelne.

Tekintse át madártávlatból a hét fő céljait, napok szerint rendezve, hogy könnyebben tervezhessen.

Élvezze a minimalista, zavaró tényezőktől mentes dizájnt, tiszta formázással, emoji jelzésekkel és olyan elrendezéssel, amely segít megőrizni a koncentrációt.

✅ Ideális: Diákok vagy ADHD-szakemberek számára, akik minimális, de hatékony módszert keresnek a napi koncentráció fenntartásához, különösen akkor, ha a hosszú teendőlisták inkább hátráltatják őket.

⭐ Bónusz: A legjobb ötletek elvesznek, ha nem rögzítjük őket azonnal. A ClickUp Talk to Text funkciójával hanggal adhatja meg a feladatokat, jegyzeteket és emlékeztetőket, amint azok felmerülnek, és azok azonnal átírásra kerülnek a munkaterületére. A funkciót a ClickUp asztali AI szuperalkalmazásában, a ClickUp Brain MAX-ban aktiválhatja. Tökéletes azoknak az ADHD-s elmének, akiknek a feladatok vagy a görgetés közben villannak be az ötletek. Ahelyett, hogy megszakítanád a koncentrációt a gépelés miatt, hanggal rögzítheted a teendőidet, gondolataidat vagy a megbeszélések jegyzetét, és később rendszerezheted őket. Ezenkívül közvetlenül kapcsolódik a ClickUp-hoz, így kereshet, összefoglalhat, vagy akár hozzárendelhet is, amit mondott.

10. ADHD tervező all-in-one sablon

Gondoljon az ADHD Planner All-in-One Template sablonra úgy, mint egy önellátási irányítópultra. A Pomodoro technikát alkalmazza, hogy a munkaidőt 25 perces intervallumokra ossza fel.

Használja ezt a sablont, hogy átgondolja a napját, nyomon kövesse szokásait, kezelje költségvetését vagy akár impulzusvásárlásait, és rendezze érzelmeit.

Tartalmaz továbbá szórakoztató eszközöket is, mint például bakancslisták, álomnaplók, jutalomtáblázatok és egy Eisenhower-mátrix. Minden úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a szervezettségben, miközben rugalmas és könnyen követhető marad.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Hozzáférés több mint 30 beépített tervezőhöz, amelyek mindent lefednek a napi és heti tervezéstől a pénzügyekig, az egészségig, a tanulásig és a háztartási feladatokig.

Használjon ADHD-specifikus sablonokat, mint például a fókusztervek, jutalomtáblázatok, célprioritizálás és rendrakási ellenőrzőlisták, amelyeket a neurodivergens személyes igényekhez terveztek.

A napi, heti és havi tervező olyan szakaszokat tartalmaz, mint a feladatjegyzetek, gyorsjegyzetek, bevásárlólisták és egy szakasz a napi reflexiókról.

✅ Ideális: ADHD-vel élőknek vagy azoknak, akik strukturált, mindent magában foglaló élettervezőt keresnek, hogy személyes és szakmai céljaikban is koncentráltak, szervezettek és következetesek maradjanak.

💡 Profi tipp: Ha egyszerre több tucat gondolatot kell feldolgoznia, a következő lépés eldöntése nyomasztó lehet. Az Eisenhower-mátrix segít a feladatok egyértelmű kategóriákba sorolásában, például sürgős, fontos és minden egyéb. A ClickUp Eisenhower-mátrix sablonja előnyt biztosít Önnek. Ingyenes sablon letöltése Rendezze feladatait egyértelmű kategóriákba, és összpontosítson az igazán fontos dolgokra a ClickUp Eisenhower Matrix sablon segítségével. ADHD-s agyak számára ez a módszer még hatékonyabb, ha a következővel párosítják: A feladatok színkódolásával a prioritások azonnal láthatóvá válnak.

A „sürgős és fontos” feladatok mikrolépésekre bontása a túlterhelés elkerülése érdekében

A „fontos, de nem sürgős” célok beütemezése a naptárába, hogy ne feledkezzen meg róluk

Gyors időzítők (Pomodoro stílus) beállítása a „most megcsinálni” tételekhez, hogy sürgősséget és fókuszt teremtsen. Ezzel olyan rendszert kap, amely megkönnyíti a feladatok végrehajtását és még kielégítőbbé teszi azt.

A Notion korlátai

A Notion egy remek, mindent magában foglaló termelékenységi eszköz, de a felhasználók gyakran emelik ki néhány hátrányát a véleményeikben. Íme néhány gyakori hátrány, amit érdemes tudni:

A tanulási görbe meredek. Időbe telik, mire megérted a blokkokat, adatbázisokat és képleteket.

Nagy oldalak vagy nagy adatbázisok kezelése esetén lassú vagy akadozó lehet, különösen mobil eszközökön.

Offline állapotban nem működik jól, mert a legtöbb funkcióhoz internetkapcsolat szükséges.

Korlátozott beépített funkciók, mint például időkövetés, diagramok vagy fejlett jelentések

A képletek bonyolultak és nem ugyanúgy működnek, mint az Excel vagy a Google Sheets.

A toggle-ok (legördülő menük) belsejében lévő tartalom másolása vagy áthelyezése frusztráló lehet.

Alternatív Notion sablonok

Bár a Notion népszerű az ADHD-barát munkafolyamatok miatt, sok felhasználó több automatizálást, emlékeztetőt és beépített struktúrát szeretne.

A ClickUp előre elkészített sablonjai remek alternatívát kínálnak a Notionhoz. Nemcsak a feladatait szervezik meg, hanem:

Automatizálja a rutin lépéseket

Küldjön intelligens emlékeztetőket az ismétlődő feladatokhoz

Alkalmazkodjon a munkastílusához

Integrálja naptárát közvetlenül a feladatlistáival

Ne csak a mi szavunkat higgye el! Íme, mit mond egy ADHD-s felhasználó a ClickUp-ról :

Súlyos ADHD-vel élek, és a ClickUp valóban megváltoztatta az életemet. Korábban naponta többször is elmerültem a túlterheltségben, és elfelejtettem, mit kell tennem. Most csak megnyitom az alkalmazást – akár a laptopomon, akár a telefonomon – és minden ott van, a saját magam által létrehozott kategóriákba rendezve. A határidő és a prioritás szerint rendezve segít nekem a mentális káosz nélkül is a pályán maradni. A ClickUp beépített funkcióival (amelyekért korábban más eszközökben külön fizettem) végre úgy érzem, hogy tisztán és magabiztosan tudok működni.

Vessünk egy pillantást a ClickUp legjobb élettervező sablonjaira, amelyekkel ADHD esetén is hatékonyabban dolgozhatsz.

1. ClickUp naptártervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg feladatait, eseményeit és határidőit egy helyen a ClickUp naptártervező sablon segítségével.

Érezte már valaha, hogy a napirendje rendezetlen, tele van post-it cetlikkel, alkalmazásokkal és félig emlékezetes gondolatokkal? A ClickUp naptártervező sablon mindent egy színes, zavaró tényezőktől mentes naptárba gyűjt, amely valóban megvalósíthatóvá teszi a tervezést. Világos vizuális elrendezést kínál, amely megmutatja, mi következik, mi sürgős, és mit lehet nyugodtan félretenni.

Az ADHD-s elmének ez egy módja annak, hogy egy pillantással áttekintse a hetét, és ne kelljen többé találgatnia, mi érdemel figyelmet. A legjobb az egészben, hogy annyira egyszerűvé vagy részletessé teheti, amennyire csak szüksége van, anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagy képet.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Húzza át a feladatokat vagy eseményeket közvetlenül a naptárba, hogy azonnal láthassa a napját vagy a hetét.

Színes címkékkel gyorsan elkülönítheti a prioritásokat, a személyes eseményeket és a csapat feladatait.

Szűrje a tevékenységeket sürgősség, állapot vagy típus szerint, hogy elkerülje a túlterheltséget, és csak azokra a dolgokra koncentráljon, amelyek jelenleg fontosak.

Exportálja vagy tömegesen szerkessze az elemeket, hogy egyszerűbbé tegye a nagyobb munkaterhelés kezelését anélkül, hogy elveszítené az irányítást.

Adjon hozzá eseményhelyszíneket a Google Maps segítségével, és csatoljon nyugtákat, fájlokat vagy jegyzeteket, hogy minden összekapcsolódjon.

✅ Ideális: Neurodivergens szakemberek vagy diákok számára, akiknek vizuális, zavaró tényezőktől mentes módszerre van szükségük az idő strukturálásához és a döntéshozatali fáradtság csökkentéséhez.

💡 Profi tipp: Ha tetszett a ClickUp naptártervező sablon, akkor imádni fogja a teljes ClickUp naptár funkcióit. Ez egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi eszköz, amely valós időben alkalmazkodik az Ön prioritásaihoz. Automatikusan blokkolja a koncentrációs időt, áthelyezi a feladatokat az ütközések elkerülése érdekében, és akár átütemezi a lejárt feladatokat anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. De nem csak ezt teheti: Automatikusan ütemezze be a prioritást élvező feladatokat, hogy munkaterhelése kiegyensúlyozott maradjon, és a határidők ne okozzanak stresszt.

Zökkenőmentesen szinkronizálható a Google Naptárral és az Outlookkal, így soha nem marad le egyetlen eseményről sem.

Húzza át a feladatokat a hátralékokból vagy a prioritásokból, hogy azonnal időt szánjon a mély munkára.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazását a találkozók jegyzetének rögzítéséhez, leírásához és közvetlenül a feladatokhoz és dokumentumokhoz való kapcsolásához.

Szerezzen be intelligens ütemezési linkeket, hogy elkerülje a végtelen oda-vissza levelezést a találkozók tervezésekor.

Keressen és kapjon gyors válaszokat a ClickUp naptárban, hogy azonnal ellenőrizhesse a rendelkezésre állást. Legyen mindig egy lépéssel előrébb a tervezési ütemtervével a ClickUp Calendar segítségével.

🎥 Szeretnéd látni a ClickUp Calendar működését? Nézd meg ezt a rövid bemutató videót, amely bemutatja, hogyan ütemezi automatikusan a munkádat 👇

2. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg személyes feladatait határidő szerint, kövesse nyomon a prioritásokat, és tartsa be napi céljait a ClickUp napi tervező sablon segítségével.

A ClickUp napi tervező sablon olyan, mint egy személyes termelékenységi tanácsadó a zsebében. A mindennapi tervezést olyanná teszi, amire valóban vágyik.

A beépített sorozat-számlálóval motivált maradhat a rutinjainak betartásában, és minden nap elégedettséget nyújtó előrelépést érezhet.

Adjon hozzá színkódolt prioritásokat, és soha többé nem kell mentális energiát pazarolnia arra, hogy kitalálja, mi érdemel elsőként a figyelmét. Minden vizuálisan kiemelkedik, így ADHD-barát és stresszmentes.

Ezen felül a ClickUp Docs-ot is használhatja ugyanazon a munkaterületen belül. A Docs összekapcsolódik a feladatokkal, így egyszerre gondolkodhat és cselekedhet. Az ADHD-s felhasználók számára ez kevesebb kontextusváltást és nagyobb mentális tisztaságot jelent.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Osztja fel a feladatokat kezelhető lépésekre alfeladatok, feladatlisták és jegyzetek segítségével, hogy jobban átlássa a kontextust.

Váltson a gyors feladatfelvételhez a Lista nézetre , vagy a vizuális áramláshoz a Kanban nézetre, hogy az agya számára legkényelmesebb módon láthassa a napját.

Személyre szabhatja a tervezést a ClickUp egyéni mezőivel az egészség, a munka, a személyes fejlődés vagy más fontos területekhez.

Maradjon naprakész a emlékeztető és az ismétlődő feladatok opcióival, hogy ne csússzanak ki a fontos dolgok.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki ADHD-vel él, és szeretne szervezett és motivált maradni, valamint a napi feladatokat túlterheltség nélkül kezelni.

📚 További információ: A legjobb napi tervező alkalmazások a napod szervezéséhez

3. ClickUp napi időbeosztási sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg napját könnyedén a ClickUp Daily Time Blocking Template segítségével, amely órákonként osztja el a figyelmet, a szüneteket és a prioritásokat.

Sokszor előfordul, hogy az egész nap elrepült, és nem tudod megmondani, hogy mit is csináltál valójában. Itt segít a ClickUp napi időbeosztási sablon, amely minden órára egy feladatot rendel. Ahelyett, hogy egy sima teendőlista lenne, a napirendjét vizuális blokkokra bontva láthatja, olyan egyéni mezőkkel, mint az időtartam (hogy ne becsülje alá az időt), a kategória (hogy elkülönítse a munkát a magánélettől) és a fázis (hogy megtervezze a reggeli, délutáni és esti energiaszintjét).

Ami ezt az időbeosztást még hatékonyabbá teszi, az az, hogy nem kell többé találgatnia, hova tűnt az ideje, hanem pontosan láthatja, hogyan használja fel. Ez a struktúra nyugodt légkört teremt anélkül, hogy merev lenne. Tudja, mikor kell koncentrálnia, mikor kell feltöltődnie, és mikor kell egyszerűen csak lélegeznie.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vizualizálja az egész napját blokkokban, a mély munkától a pihenőidőig.

Váltson a napi, heti vagy havi nézetek között a teljesen testreszabható tervezés érdekében.

Adjon hozzá beépített időbecsléseket, hogy a célok reálisak maradjanak, és ne terhelje túl magát.

Használja a ClickUp Whiteboards és Priority Matrix alkalmazásokat, hogy elkerülje a zavaró tényezőket és megőrizze lendületét.

✅ Ideális: ADHD-s felhasználók számára, akiknek a végtelen listák helyett a napjuk vizuális áttekintése segít a hatékonyságban.

▶️ Hogyan működik a időblokkolás a való életben? Nézze meg az alábbi videót, amely bemutatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet az idejéből azáltal, hogy a napját koncentrált blokkokra osztja.

Tökéletes, ha most kezded el az időbeosztást, vagy frissítésre van szükséged a termelékenység növelése érdekében.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 50%-a még mindig az irodához kötött, annak ellenére, hogy 48%-uk a jobb munka-magánélet egyensúly érdekében a hibrid munkarendet részesíti előnyben. Az eredmény? Rigorózussá váló menetrendek, fárasztó ingázás és gyenge határok ellenőrzése. 🚗💨 Az automatizált ütemezés és időblokkolás segítségével a ClickUp naptára segít Önnek a munkakörnyezetek közötti szervezettség megőrzésében. Akár otthon, akár az irodában van, a ClickUp segítségével a munkafolyamatok konzisztensek maradnak, és a személyes ideje is védett marad! 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

⚡ Sablonarchívum: Tervezzen a napi feladatokon túlmutatóan az élettervezési sablonokkal, amelyek segítenek hosszú távú célokat kitűzni, nyomon követni a személyes fejlődést, és egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között.

4. ClickUp feladatkezelő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp feladatkezelő sablon segítségével egyszerűsítheti a prioritásokat és a csapat munkamenetét.

Ha úgy érzi, hogy a teendőlistája soha nem ér véget, a ClickUp feladatkezelő sablon személyes projektmenedzserként fog működni az Ön számára. Minden, beleértve a határidőket, a prioritásokat és a csapat feladatait, egy kristálytiszta nézetben jelenik meg, akárcsak egy hatékony feladatkezelő szoftver, de egy használatra kész sablonba illesztve.

Hozzáadhat olyan részleteket is, mint a sürgősség, a szükséges idő és a felelős személy, hogy pontosan tudja, mire kell figyelnie és mikor. Az igazi varázsa a rugalmasságában rejlik. Akár napi feladatokat, új ötleteket vagy hosszú hátralékokat követ nyomon, a sablon alkalmazkodik az Ön stílusához, és segít a szétszórt jegyzeteket világos előrehaladássá alakítani.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon az előrehaladást százalékos teljesítési sávokkal és valós idejű frissítésekkel.

Automatizálja az ismétlődő frissítéseket feladat-emlékeztetővel és állapotváltozásokkal.

Csatolmányokat, linkeket vagy költségvetéseket tárolhatsz közvetlenül a feladatokban, hogy egy kattintással hozzáférhess hozzájuk.

Váltson a személyes nézet és a csapat nézet között, hogy egyensúlyt teremtsen a koncentráció és az együttműködés között.

✅ Ideális: szabadúszóknak vagy ADHD-s szakembereknek, akiknek jól jön a vizuális struktúra, és akiknek megbízható rendszerre van szükségük, hogy elkerüljék a túlterheltséget és növeljék a felelősségvállalást.

🎥 Szeretnéd elsajátítani a feladatok prioritásainak meghatározását? Nézd meg a videót, és tudd meg, hogyan hozhatsz létre egy rendszert, amelyben a legfontosabb prioritások mindig előtérbe kerülnek.

⭐ Bónusz: Ismerje meg a ClickUp AI ügynökeit – beépített feladat-társakat, akik elvégzik az apróbb feladatokat, hogy Ön a nagy képre koncentrálhasson. Az automatikus feladatkiosztástól a frissítések megfogalmazásáig gondoskodnak a munkafolyamatok zavartalan működéséről, még akkor is, ha az agyának pihenésre van szüksége.

5. ClickUp élettervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze prioritásait, állítson be SMART célokat, és hangolja össze életének területeit a ClickUp Life Planner Template segítségével, hogy kiegyensúlyozott útitervet kapjon.

Ha ADHD-vel él, az élet olyan lehet, mint egy ötletek, célok és felelősségek forgószele. A ClickUp élettervezési sablon segít megnyugtatni a káoszt azáltal, hogy strukturált otthont ad nagy álmainak. Az életvízió meghatározásától a SMART célokra való lebontásig ez a sablon motivált és koncentrált marad, anélkül, hogy túlterhelné Önt.

Ami kiemeli a többi közül, az az a képessége, hogy minden célt összekapcsol az életed konkrét területeivel, mint például a kapcsolatok, az egészség, a karrier vagy a wellness, így mindig tudod, hova irányul az energiád. Ráadásul a felelősségteljes partner funkció biztosítja, hogy ne egyedül kelljen végigjárnod az utat.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Színkódolt jelölőkkel azonnal láthatja a feladatok állapotát (Teendő, Folyamatban, Befejezett).

Adjon hozzá prioritási címkéket a sürgősség és a fontosság gyors vizuális jelzéséhez.

Testreszabhatja az élet területeit (karrier, egészség, pénzügyek, kapcsolatok) egy átfogó áttekintés érdekében.

Váltson a Lista nézet és az Élet táblázat nézet között, a tervezési stílusától függően.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki egyensúlyt szeretne teremteni az élet nagy céljai és a napi haladás között, tökéletes azoknak az ADHD-s agyaknak, akik a strukturáltságtól és a vizuális egyértelműségtől profitálnak.

6. ClickUp órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg napját óránként a ClickUp órarend-sablon segítségével, hogy strukturáltan tudjon koncentrálni.

A ClickUp órarend-sablon segít visszanyerni az irányítást az órarendje felett, egy óránként. Az előre beállított blokkokkal testreszabhatja a megbeszéléseket, a mély munkát, a szüneteket vagy akár a spontán teendőket is, így napja strukturált marad, anélkül, hogy merevnek érezné.

Sőt, a színkódolt kategóriák és az ismétlődő feladatok opciói azt jelentik, hogy nem kell folyamatosan újraterveznie a mindennapjait. Csak húzza, ejtse és állítsa be az életének megfelelően, és a napirendje Önnel együtt változik, nem pedig Ön ellen.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Ossza fel a napját óránkénti szakaszokra, így könnyebben tud egy-egy feladatra koncentrálni anélkül, hogy túlterheltnek érezné magát.

A naptár nézetben a feladatok azonnal módosíthatók drag-and-drop funkcióval, így a menetrendje alkalmazkodik a hirtelen változásokhoz.

Maradjon következetes a Napi ütemterv nézet segítségével, amely nyomon követi az előrehaladást és megakadályozza a feladatok elfelejtését.

✅ Ideális: ADHD-s agyak számára, akiknek vizuális egyértelműségre és valós idejű rugalmasságra van szükségük ahhoz, hogy a zsúfolt napok és a változó prioritások mellett is lépést tudjanak tartani.

⚡ Sablonarchívum: A napodhoz megfelelő ritmust megtalálni nem mindig egyszerű, különösen ADHD esetén, ahol a rendszeresség gyakran döntő fontosságú. Ezért állítottuk össze ezt a sablonkönyvtárat, amelynek célja, hogy segítsen a saját igényeidnek megfelelően megtervezni az idődet az alábbiak segítségével: Szerkezetet ad, anélkül, hogy bezártságérzetet keltene

A rutinok nyomon követése, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül

A napjának felosztása világos, kezelhető időblokkokra

7. ClickUp Getting Things Done sablon

Ingyenes sablon letöltése Vezesse be a GTD rendszert a mindennapi munkájába, hogy a ClickUp Getting Things Done sablon segítségével szervezze meg a munkaterhelést.

Amikor minden sürgősnek tűnik, és az agya nem tud leállni a feladatok közötti ugrálással, a ClickUp GTD Board Template lép be, mint az Ön all-in-one agyszervezője. David Allen GTD módszere alapján készült, alkalmazkodik az agya működéséhez, és többféle lehetőséget kínál a feladatok kezelésére. Például átválthat egy Kanban táblára a vizuális drag-and-drop folyamatért, vagy egyszerűsítheti a napját egy egyszerű teendőlistával.

És ez még nem minden. Projektintenzív munkafolyamatok esetén választhatja a Tábla nézetet is, amely több csoport vagy osztály feladatait szervezi, vagy a Dokumentum nézetet, amely egyben együttműködési felületként is szolgál, ahol jegyzeteket fűzhet, ötleteket gyűjthet vagy részletes hivatkozásokat csatolhat közvetlenül a feladatok mellé.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Adjon hozzá kategória címkéket, például munka, otthon vagy személyes a feladatokhoz, hogy egy helyen egyensúlyba hozza az élet különböző területeit.

Használjon kontextus címkéket (telefon, e-mail, számítógép, papírmunka), hogy pontosan tudja, milyen típusú feladatot kell legközelebb elvégeznie.

Használja az energiaértékeléseket, hogy a feladatokat a koncentrációs szintjéhez igazítsa. Magas energiaszintű feladatok, amikor friss, gyors sikerek, amikor kimerült.

Rendeljen időbecsléseket a feladatokhoz, hogy ne vállaljon túl sok feladatot egy napra.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki feladatok túlterhelésével vagy ADHD-paralízissel küzd, és színes, rugalmas rendszerre van szüksége, hogy egyértelműen rangsorolhassa a feladatokat, és végre elvégezze őket.

⚡ Sablonarchívum: Több struktúrára van szüksége a munkafolyamatához? Fedezze fel a GTD sablonokat, amelyek segítségével könnyedén rögzítheti a feladatokat, szervezheti a projekteket és ellenőrizheti az előrehaladást.

8. ClickUp étkezés-tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp étkezés-tervező sablon segítségével könnyedén megtervezheti étkezéseit és kiegyensúlyozhatja táplálkozását.

Ha a „Mi lesz vacsorára?” kérdés a nap legstresszesebb kérdése, akkor a ClickUp étkezés-tervező sablon a megoldás. Tökéletes az ADHD-s agyak számára, akik színekkel, struktúrával és drag-and-drop egyszerűséggel dolgoznak, és megszünteti a stresszt azzal, hogy egy világos, vizuális rendszert kínál az étkezések, receptek és bevásárlólisták szervezéséhez.

Hetente vagy havonta tervezheti meg étkezéseit, táplálkozási célokat állíthat be, és a recepteket egyszerű bevásárlólistákra bontva elkerülheti a döntéshozatal fáradalmait. Az olyan egyéni mezők, mint a kalória, szénhidrát, fehérje és étkezés típusa (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora) megkönnyítik a táplálkozási célok nyomon követését, miközben csökkentik az élelmiszer-pazarlást is.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze a recepteket könnyen hozzáférhető mappákba, hogy kedvenceit bármikor könnyen megtalálja.

Hozzon létre automatikus bevásárlólistákat, hogy soha ne felejtsen el egy hozzávalót sem.

Több nézet segítségével könnyedén válthatsz perspektívát: étkezési naptár az átfogó tervezéshez, étkezés típusok táblája a gyors válogatáshoz és heti összefoglaló nézet a koncentrált napi előkészítéshez.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki ADHD-vel vagy elfoglalt napirenddel küzd, és segítségre szorul a stresszmentes étkezés tervezésében, valamint az étkezésekkel kapcsolatos döntéshozatal fáradalmainak csökkentésében.

💡 Profi tipp: Az étkezés tervezése nem jelenti azt, hogy minden héten újra kell írni ugyanazt a listát. A ClickUp ismétlődő feladataival egyszer beállíthatja a menüt, és a rendszer elvégzi a többit. Csak válassza ki a hét napját, állítsa be ismétlődőként, és az étkezési terve automatikusan megismétlődik a menetrend szerint. Nincs többé szükség arra, hogy minden héten újra hozzáadja ugyanazokat az étkezéseket.

Tervezésed legyen következetes és stresszmentes!

Szabadítson fel időt a kreativitásra (próbáljon ki új recepteket a régiek újragépelése helyett)!

Maradjon szervezett az ismétlődő feladatok szinkronizálásával a teljes naptárnézetben.

9. ClickUp szervezési ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze személyes, munkahelyi és társadalmi rutinjait a ClickUp szervezési ütemterv sablonjával.

A ClickUp szervezési ütemterv sablon olyan, mint az életed irányítópultja, amely mindent megszervez, beleértve a munkád határidőit, a házimunkákat, a társasági programokat és a személyes céljaidat.

Ez biztosítja, hogy életének minden területe (személyes, munka, otthon, társasági élet, sőt még a személyes fejlődés is) saját, színekkel jelölt sávot kapjon, így agya azonnal tudja, hogy egy feladat hova tartozik. És amikor a tervek megváltoznak (ami gyakran előfordul), a drag-and-drop funkció segítségével másodpercek alatt átrendezheti a napirendjét, így rugalmas maradhat, miközben továbbra is a terv szerint halad. Ez segít csökkenteni a túlterheltséget, és megkönnyíti a váltást anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Csoportosítsd a feladatokat tevékenységtípus szerint (személyes, munka, ház, társasági vagy fejlesztés), hogy pontosan tudd, melyik kategóriába tartozik az energiád.

Adjon meg kezdési és befejezési dátumokat, hogy strukturálja a napját, miközben hagy helyet a rugalmasságnak.

Tervezze meg ismétlődő szokásait (reggeli futás, házimunkák, csendes idő) automatikusan, anélkül, hogy minden héten újra be kellene írnia őket.

✅ Ideális: elfoglalt multitaskingesek és ADHD-sok számára, akiknek szükségük van egy madártávlatból áttekinthető képre az életükről, miközben továbbra is képesek a napi részletekbe belemélyedni.

10. ClickUp ADHD és neurodivergens felnőttek projektterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ADHD és a Neurodivergent Adults Project Plan Template segítségével komplex célokat is világos lépésekre bonts!

A ClickUp ADHD és neurodivergens felnőttek projektterv-sablonja nem egy szokványos projekttervező. Ehelyett segít koncentrálni és a tervben maradni azáltal, hogy a nagy, nyomasztó terveket strukturált, színkódolt lépésekre bontja, amelyeket valóban követni tud. Többféle munkamódszert kínál: a Lista nézet a rendezett, lépésről lépésre történő koncentrációhoz, a Tábla nézet a vizuális Kanban szervezéshez, és a Dokumentum nézet az összes jegyzet, útmutató és részlet egy helyen történő tárolásához.

Minden feladatlap teljes mértékben drag-and-drop funkcióval rendelkezik, így szabadon átrendezheti a projekteket, ahogy a nap folyamán változik a figyelmének középpontja. Ráadásul a színkódolt áttekinthetőség biztosítja, hogy semmi ne olvadjon bele a háttérbe. A szeme azonnal felismeri, mire kell figyelnie.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Testreszabhatja az állapotokat, hogy azok az Ön valódi munkafolyamatát tükrözzék, és ne mások merev rendszerét.

Központosítsd a terveket, jegyzeteket és forrásokat, hogy ne kelljen több fájl között keresgélni.

Rendeljen prioritási szinteket, határidőket és erőfeszítési besorolásokat a feladatokhoz, csökkentve ezzel a mentális zavart.

✅ Ideális: ADHD-s szakemberek vagy neurodiverz kreatívok számára, akik rugalmas, az agyuk működéséhez igazodó projekttervet szeretnének.

Fokozza munkafolyamatát a ClickUp segítségével!

A Notion ADHD sablonok jó kiindulási pontot jelentenek, ha szerkezetet és egy kicsit több kontrollt szeretne a napja felett. Tiszta teret biztosítanak a tervezéshez, nyomon követéshez és szervezéshez.

Ha azonban valaha is úgy érezte, hogy a kézi beállítások korlátozzák, vagy szeretné, ha a rendszere többet tudna Önért tenni, akkor a ClickUp lesz az Ön számára ideális eszköz.

A ClickUp sablonok nem csak a nap/hét/feladatok szervezésében segítenek. Az AI-alapú Brain, Docs, Calendar és egyéb funkciók segítségével ténylegesen elvégzik a munkát. A neurodivergens személyek és mindenki más számára ez kevesebb mentális terhelést és nagyobb termelékenységet jelent.

Ha készen állsz egy olyan rendszer kipróbálására, amely hozzád igazodik, és nem fordítva, akkor próbáld ki a ClickUp-ot.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!