A tervezők számára legalkalmasabb 8 AI-ügynök a kreatív folyamatok automatizálásához

Mivel mind a vállalatok, mind a fogyasztók egyre több vizuális tartalmat igényelnek az iparágakban, a tehetséges tervezők iránti kereslet még soha nem volt ilyen nagy.

Azonban a tervezőiparban működő vállalatok közel 40%-a küzd azzal, hogy következetesen vizuálisan vonzó terveket készítsen.

A tervezőknek annyi dolguk van, hogy érdemes mesterséges intelligenciát alkalmazni néhány feladat automatizálására, ami új lehetőségeket teremt.

Szerencsére a tervezők jelentős előrelépést tettek az AI-ügynökök terén. Most már átvehetik a repetitívabb feladatok egy részét, segítve a csapatokat a gyorsabb haladásban anélkül, hogy elveszítenék az emberi tervezők érzékét.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Kreatív feladat tervezés és automatizálás AI-ügynökök feladatokban/dokumentumokban/csevegésben, ClickUp Brain, Whiteboards, Figma integráció és valós idejű frissítések Ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők Canva AI Gyors, vizuális elsődleges AI képalkotás Magic Media, szövegből kép, szövegből grafika, stílusbeállítások, Runway integráció Ingyenes, fizetős: 15 USD/hó felhasználónként Khroma Személyre szabott AI színpaletta generálás Képzés a színpreferenciákról, böngészőalapú palettagenerátor, akadálymentességi pontszámok Ingyenes Galileo AI UI-elrendezések generálása szöveges utasításokból Prompt-alapú felhasználói felület-tervezés, vizuális márkaépítés, Gemini-alapú sablonok Egyedi árazás Uizard Gyors vázlatok és makettek AI-sugallatokkal Szöveg/képernyőkép bevitel, UI automatikus generálás, reszponzív témák, valós idejű együttműködés Ingyenes, fizetős 19 USD/hó/felhasználó áron Runway AI-alapú videós történetmesélés és effektek Szöveg-videó, mozgó ecsetek, hangalámondás, AI-effektusok egy platformon Ingyenes, fizetős 15 USD/hó/felhasználó áron Adobe Firefly Kreatív csapatok az Adobe ökoszisztémában Szöveg/képes utasítások, hangulatlapok, fordítás, jelenet-kép Ingyenes, fizetős 9,99 USD/hó/felhasználó áron Figma AI Valós idejű tervezési együttműködés beépített AI-vel Automatikus elrendezés, szerkeszthető felhasználói felületek, háttér eltávolítás, vizuális eszközök keresése Ingyenes, fizetős 20 USD/hó/felhasználó áron

Mik azok a tervezőknek szánt AI-ügynökök?

Képzelje el a következő helyzetet: egy új alkalmazás képernyőjén dolgozik. Amint beállítja a színpalettát, az AI asszisztens a jelenlegi piaci trendek alapján három alternatívát javasol. Finomítja a felhasználói folyamatokat, jelzi a layoutban található következetlenségeket, és még a márka stílusához illő vektorgrafikákat is beilleszt.

Ez az AI-ügynökök ígérete a tervezők számára. Ezek a speciális ügynökök – amelyek gyakran gépi tanuláson alapulnak – feladatok végrehajtására, a felhasználói beviteli adatokhoz való alkalmazkodásra és a teljes tervezési folyamat kontextusérzékeny támogatására képesek, hogy segítsék a tervezőcsapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

Íme néhány funkciójának összefoglalása:

✅ Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az eszközök átméretezése, a fájlok címkézése vagy a rétegek átnevezése.

✅ Többféle tervezési ötletet generál, variációkat vizsgál, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyekre Ön talán nem is gondolt volna.

✅ Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, egyszerűsítve a tervezőcsapatok munkamegosztását és a visszajelzések gyűjtését.

✅ Elemezi a felhasználói adatokat és hozzáfér az adatbázisokhoz, hogy a kreatív folyamat során megalapozottabb döntések születhessenek.

✅ Integrálható olyan tervezőeszközökkel, mint a Figma, hogy átfogóan növelje a működési hatékonyságot.

Mit kell keresnie a tervezőknek szánt AI-ügynökökben?

A tervezők számára megfelelő AI-ügynököknek túl kell lépniük az alapvető funkciókon, mint például az AI-munkafolyamatok automatizálása, és képesnek kell lenniük az üzleti hatékonyság javítására az alábbi néhány kulcsfontosságú feltétel teljesítésével:

felhasználóbarát felületet , amely intuitívnak tűnik, legyen szó Kínáljon, amely intuitívnak tűnik, legyen szó kezdőknek szóló csevegésalapú AI eszközről , hangvezérlésű eszközről vagy a jelenlegi tervezőeszközökbe beágyazott eszközről.

Alkalmazkodjon a különböző tervezési környezetekhez, az UI/UX projektekektől a vektorgrafikákig, vagy akár a marketing anyagokig.

Valós érvelést és döntéshozatalt mutat be a felhasználói bevitelek elemzésével, az adatforrásokból való adatgyűjtéssel és a következő lépések ajánlásával.

Az Ön igényeinek megfelelően skálázható, függetlenül attól, hogy Ön egyéni tervező vagy egy nagy, különböző platformokon dolgozó tervezőcsapat tagja.

Tartsa szem előtt az etikai szempontokat. Keressen olyan ügynököket, amelyek kezelik az adatvédelmet és inkluzív tervezési lehetőségeket kínálnak.

A legjobb AI-ügynökök tervezők számára

Íme egy lista a figyelemre méltó AI-ügynökökről a tervezők számára. Mindegyikük a valós használhatóságra összpontosít, miközben teljesítményt, sebességet és alkalmazkodóképességet is biztosít.

1. ClickUp (A legjobb kreatív feladatmegtervezéshez és automatizáláshoz)

A ClickUp AI-ügynökei segítségével biztosítsa a tervezőcsapatok számára a szükséges struktúrát anélkül, hogy megzavarná az emberi kreativitást.

A mai tervezőcsapatoknak kevesebb szétszórt eszközre és több összekapcsolt rendszerre van szükségük. A ClickUp ezt a belső konszolidáció és az integrációk kombinálásával teszi lehetővé.

A ClickUp a következőképpen működik: lehetővé teszi a tervezőknek, hogy az alkalmazások között tabok váltása nélkül szinkronizálják munkájukat. Ezáltal az AI-ügynökök az összes adatforrásból meríthetnek, és a munkafolyamatok gyorsításával versenyelőnyt biztosítanak Önnek.

Tartalomtervezetek készítése, beszélgetések összefoglalása, képek generálása és még sok más a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével ötleteket gyűjthet, tartalmakat hozhat létre, maketteket készíthet és feltárhatja a kritikus munkakontextust, amire szüksége van.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia ügynök/asszisztens, amelyet kifejezetten a tervezők munkafolyamatait felgyorsító automatizálás, generálás és kreatív munkák szervezése céljából fejlesztettek ki a ClickUp platformon belül.

A tervezők kihasználhatják a Brain AI képalkotó funkcióját, hogy egyszerű szöveges utasítások alapján több AI modell, például a Gemini és a Claude segítségével azonnal koncepciórajzokat, maketteket vagy vizuális referenciákat hozzanak létre. Ez nagyon hasznos lehet a gyors prototípusok, hangulat táblák vagy ügyfélprezentációk készítéséhez.

Ezek az AI által generált képek közvetlenül csatolhatók a feladatokhoz vagy a dokumentumokhoz, így könnyen iterálhatók, megoszthatók és beépíthetők a folyamatban lévő projektekbe anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.

A ClickUp Brain túlmutat a képalkotáson, automatizálja a rutin tervezési műveleteket és javítja az együttműködést. Összetett tervezési feladatokat bonthat le megvalósítható alfeladatokra, összefoglalhatja az ügyfelek visszajelzéseit, és egyértelmű projektfrissítéseket hozhat elő a munkaterületéről. Ezenkívül a tervezők a Brain segítségével finomíthatják az írásos tartalmakat, lefordíthatják a globális csapatok kommunikációját, és a munkafolyamat szabályai alapján emlékeztetőket vagy állapotváltozásokat indíthatnak el.

Alkalmazzon ügynököket a napi feladatok kezeléséhez

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei közvetlenül be vannak ágyazva a ClickUp Tasks, a ClickUp Docs és a ClickUp Chat alkalmazásokba, ahol a tervezők máris a legtöbb időt töltik a csapataikkal való kommunikációval és feladataik elvégzésével.

Használja a ClickUp AI ügynököket a feladatok automatizálásához, a kérdések megválaszolásához és a hatékonyság növeléséhez.

Ezek az ügynökök, amelyek párhuzamosan működnek a ClickUp Automations-szel, olyan feladatokat tudnak végrehajtani, mint a státuszok frissítése, a tulajdonosok kijelölése, a megbeszélések összefoglalása, sőt akár az alfeladatok automatikus generálása is.

Ez egy rugalmas módszer a feladatok automatizálására és az AI integrálására a napi tervezési munkafolyamatokba. A ClickUp-ba olyan tanúsított AI-ügynököket is hozzáadhat, amelyek kifejezetten a márka következetességének vagy a minőség ellenőrzésének céljára lettek kifejlesztve.

Brainstorming élőben a csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével hidalhatja át a kreatív folyamat és a kivitelezés közötti szakadékot.

A ClickUp Whiteboards segítségével a tervezőcsapatok ötleteket gyűjthetnek, innovatív elképzeléseket vázolhatnak fel és felhasználói folyamatokat térképezhetnek fel egy kis csavarral: minden post-it vagy diagram azonnal feladattá alakítható. Ezzel a kreatív gondolkodás cselekvéssé válik, és a projektek lendülete megmarad.

Hatékony integrációk és keresés az adatok összekapcsolásához

A Figma vagy az Adobe XD tervezőeszközök és a ClickUp összekapcsolásával a ClickUp Enterprise Search + ClickUp Integrations segítségével valós időben szinkronizálhatók a feladatok és a tervezési frissítések.

A kreatív vezetők a fájlok frissítései alapján alfeladatokat rendelhetnek hozzá, míg a marketingesek ugyanazon a munkaterületen belül nyomon követhetik az eszközök készenlétét. Ez egy igazi híd a kreatív munkafolyamatok és a strukturált tervezési projektmenedzsment között.

A ClickUp Enterprise Search segítségével az összes munkával kapcsolatos információt egy helyen találja meg.

Végül, a ClickUp a tervezőcsapatok számára azt jelenti, hogy a munka közben is szervezheti a feladatokat. Egy olyan együttműködési platformot kínál, amely egyszerűsíti a teljes tervezési folyamatot, az ötletektől a végső jóváhagyásig, azáltal, hogy a feladatokat, visszajelzéseket és eszközöket egy helyen központosítja. A tervezők olyan funkciókat használhatnak, mint a Proofing, hogy közvetlenül a képekre, videókra és PDF-ekre tegyenek hozzá megjegyzéseket, rendeljenek hozzájuk feladatokat és oldják meg azokat, így könnyen összegyűjthetik a visszajelzéseket és iterálhatnak a kreatív munkán anélkül, hogy elhagynák a ClickUp-ot.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az all-in-one rendszerekkel még nem ismerős csapatok számára a tanulási görbe meredek lehet.

Egyes fejlett AI funkciókhoz fizetős kiegészítő szükséges.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Ez a G2 felhasználó így fogalmaz:

Naponta használom a ClickUp alkalmazást. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentesen ment.

Naponta használom a ClickUp alkalmazást. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentesen ment.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy all-in-one AI-ügynök és asztali társ, amelyet kifejezetten a tervezési munkafolyamatok felgyorsítására fejlesztettek ki. A tervezési fájlok, projektmenedzsment eszközök, e-mailek és naptárak mély integrációjával a Brain MAX mindig teljes képet kap a kreatív projektekről. Csak használja a hangparancsokat ötletek kidolgozásához, képkoncepciók létrehozásához, visszajelzések rendszerezéséhez vagy ismétlődő tervezési feladatok automatizálásához – a Brain MAX azonnal megérti és végrehajtja az utasításait. Egyetlen platformról több vezető AI-modellhez (például GPT, Claude és Gemini) férhet hozzá, a kreatív ötletelés és tartalomgenerálás, valamint a technikai problémamegoldás és képalkotás területén egyaránt. Azonnali hozzáférés az eszközökhöz, a projekt ütemtervének kezelése, feladatok kiosztása és a módosítások nyomon követése, minden művelet a munkaterület jogosultságainak és adatvédelmének tiszteletben tartásával.

2. Canva AI (A legjobb gyors, vizuális elsődleges AI képalkotáshoz)

via Canva AI

Ha Ön is azzal küzd, hogy állandóan stock fotókat kell keresnie, vagy a megfelelő illusztrációs stílust kell megtalálnia a különböző platformokon, akkor nem Ön az egyetlen.

Azok számára, akiknek gyorsan egyedi vizuális elemekre van szükségük, de nem akarnak órákat tölteni a Photoshopban, a Canva mesterséges intelligenciája gyors megoldást kínál. Megkérheted, hogy a megadott utasítások alapján tervezzen neked, készítsen képeket, kódot, vagy akár videoklipet is. Még hang-szöveg funkcióval is rendelkezik, amely segít részletesen leírni az utasításokat.

A Magic Media és a Text to Image eszközökkel a Canva lehetővé teszi grafikák, ikonok vagy teljes jelenetek létrehozását a pontos utasítások és vizuális stílus alapján. Nincs szükség pluginekre, nincs szükség alkalmazások közötti váltásra – csak írja be, amire szüksége van, és helyezze el közvetlenül a layoutban.

A Canva AI legjobb funkciói

Készítsen AI-képeket azonnal a Magic Media Text to Image funkciójával, testreszabható stílusokkal.

Használja a Text to Graphic funkciót ikonok, matricák és illusztrációk létrehozásához, amelyek a márkájához igazodnak.

Készítsen rövid, AI-alapú videókat a Runway Gen-2 modellintegrációjának segítségével.

Kísérletezzen olyan stílusbeállításokkal, mint a Watercolor, Neon és Retrowave, hogy azok illeszkedjenek a vizuális irányvonalához.

A Canva AI korlátai

Nincs további utasítás; a változtatásokhoz új adatok megadása szükséges.

A képek kimenete négyzet alakú, hacsak nem állítják be manuálisan.

Az ingyenes csomagban 50 AI-kép és 5 videó áll rendelkezésre, amelyek gyorsan elfogynak.

Canva AI árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Canva AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Canva AI-ről?

A G2 felhasználó kiemeli:

Az AI funkciók varázslatosak. Zene hozzáadása, AI-alapú tartalom generálása, saját zene létrehozása integrált AI eszközökkel és még sok más funkció teszi ezt a népszerű eszközt csodálatos géppé.

Az AI funkciók varázslatosak. Zene hozzáadása, AI-alapú tartalom generálása, saját zene létrehozása integrált AI eszközökkel és még sok más funkció teszi ezt a népszerű eszközt csodálatos géppé.

3. Khroma (A legjobb személyre szabott AI színpaletta-generáláshoz)

via Khroma

Amikor egy márka számára tervez, a legtöbb színkezelő eszköz vagy túl sok választási lehetőséggel terheli, vagy mások ízlésének megfelelő korlátok közé szorítja.

A Khroma ezt megváltoztatja azzal, hogy mesterséges intelligenciáját az Ön preferenciái alapján képezi, megtanulja, mit szeret (és mit nem), és olyan palettákat generál, amelyek valóban illeszkednek az Ön vizuális stílusához.

Ahelyett, hogy véletlenszerű színmintákból válogatna, a Khroma mesterséges intelligenciával rendelkező ügynöke több ezer tervező által készített palettából tanul, és ezt a tudást ötvözi az Ön által megadott színekkel, így létrehozva egy belső tudásbázist. A végső cél: segíteni Önnek a gyors haladásban, miközben elvégzi a konkrét feladatokat, és az emberi kreativitás marad a középpontban.

A Khroma legjobb funkciói

Képezzen egy személyre szabott algoritmust a választott színek alapján, hogy kiszűrje a nem kívánt árnyalatokat.

Készítsen végtelen számú színpalettát, színátmenetet és tipográfiai mintát közvetlenül a böngészőjében!

Szűrje és keresse a palettákat színárnyalat, színárnyalat, érték, hex kód vagy RGB értékek szerint.

Készítsen kedvenceket teljes színes metaadatokkal, beleértve az akadálymentességi pontszámokat (WCAG)

Tekintse meg a palettákat különböző tervezési kontextusokban, például szöveg, képátfedések és makettek formájában.

A Khroma korlátai

Nincs offline hozzáférés; csak böngészőalapú

Korlátozott lehetőség a generált paletták kézi módosítására

Nincs integráció olyan tervezőeszközökkel, mint a Figma vagy az Adobe.

A Khroma árai

Ingyenes

Khroma értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ha unod már a ismétlődő feladatok kézi elvégzését, itt találsz egy rövid útmutatót arról, hogyan automatizálja a ClickUp az AI segítségével a munkát:

4. Galileo AI (A legjobb szöveges utasításokból UI-elrendezések létrehozásához)

via Galileo AI

A makettek elkészítése nem tarthat napokig. Tegyük fel, hogy egy kriptográfiai alkalmazás irányítópultját vagy egy zenészeknek szóló foglalási rendszert tervez. Mindkettőnek más-más munkafolyamatai, színei és elrendezési igényei vannak. De minden alkalommal újra kell építenie a felhasználói felület vázát a semmiből.

A Galileo AI megváltoztatja ezt. Lehetővé teszi, hogy egyetlen parancsot írjon be – „egy túrafelszerelés-üzlet listázó oldala kék témával, szűrősávval és termékkártyákkal” – és azonnal használható interfészterveket generál.

A Google-hoz való csatlakozása óta a Galileo (ma Stitch) integrálta a Gemini modelleket, hogy még gazdagabb, AI által generált terveket készítsen, segítve a tervezőcsapatokat abban, hogy gyorsan konzisztens, reszponzív felhasználói felületeket hozzanak létre bármely iparág vagy platform számára.

A Galileo AI legjobb funkciói

Egyszerűen írja le, mit szeretne, és a rendszer felhasználóbarát felületeket generál.

Alkalmazzon egységes vizuális arculatot adaptív színsémákkal az összes komponensen.

Hozzáférés egy sokszínű sablonkönyvtárhoz olyan iparágak számára, mint a kiskereskedelem, a SaaS vagy a wellness.

Testreszabhatja a gyakori felhasználói felületelemeket, mint például a keresősávokat, szűrőket és termékkártyákat.

Előnézet és iteráció az interfészeken valós idejű visszajelzésekkel és módosításokkal

A Galileo AI korlátai

Széles funkciókészlete miatt elsajátítása időt igényel.

Az alapvető sablonok nem teljesen rugalmasak a radikális tervezési változásokhoz.

A nagy erőforrás-felhasználás lassíthatja a teljesítményt az alacsonyabb kategóriájú eszközökön.

Galileo AI árak

Egyedi árazás

Galileo AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Galileo AI-ról?

Egy felhasználói vélemény szerint :

Eddig nagyon élvezem a Galileo AI-t. Hihetetlen sebességgel generál tiszta maketteket. Nem tökéletes, de remek kiindulási pontot nyújt, ami órákat takarít meg a munkából. Alig várom a további frissítéseket.

Eddig nagyon élvezem a Galileo AI-t. Hihetetlen sebességgel generál tiszta maketteket. Nem tökéletes, de remek kiindulási pontot nyújt, ami órákat takarít meg a munkából. Alig várom a további frissítéseket.

5. Uizard (A legjobb gyors vázlatok és makettek készítéséhez AI-sugallatokkal)

via Uizard

Volt már olyan, hogy öt érdekelt fél kért egy makettet a nap végéig?

Ez az a forgatókönyv, amelyre az Uizard készült. Ahelyett, hogy dobozokat húzna a Figma-ban, vagy harmadszor is újrarajzolná ugyanazt a vázlatot, egyszerűen csak írja le szövegben, mire van szüksége.

Ahelyett, hogy minden elemet manuálisan kellene megalkotniuk, a felhasználók egyszerűen leírják igényeiket egyszerű, természetes szövegben – például: „Egy e-kereskedelmi webhelyhez tartozó webes irányítópult, amelyen a legkelendőbb termékek, a bevételi diagram és a legutóbbi megrendelések táblázata látható.”

Az Uizard saját fejlesztésű motorja feldolgozza ezt a parancsot, és azonnal létrehoz egy teljes, szerkeszthető UI prototípust. Ez a kimenet több, mint egy statikus kép: tartalmazza a kialakult tervezési mintáknak megfelelő logikai elrendezéseket, előre alkalmazott, összehangolt témákat (színek és betűtípusok), valamint teljesen strukturált, moduláris komponenseket, amelyek azonnal módosíthatók.

Az Uizard legjobb funkciói

Szöveg, képernyőképek vagy kézzel rajzolt vázlatok alapján szerkeszthető UI-makettek létrehozása

Azonnali, a márkájához igazított reszponzív tervezési témák létrehozása

Használja az AI-t szövegek javaslatához, képek létrehozásához és a felhasználók figyelmének felkeltéséhez.

Váltson a vázlat és a makett nézetek között, hogy a tervezés hűségét biztosítsa.

Valós időben együttműködhet a csapatokkal, és azonnal megoszthatja a nyilvános linkeket.

Az Uizard korlátai

Az Autodesigner fizetős csomagot igényel, az ingyenes verzióban csak korlátozott AI-hozzáférés áll rendelkezésre.

Egyes generált elrendezések túl egyszerűnek vagy általánosnak tűnnek.

Hiányzik a mélyreható tervezési rendszer-vezérlés és az akadálymentesítési eszközök

Uizard árak

Ingyenes

Pro : 19 USD/hó

Üzleti : 39 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Uizard értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (190+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Uizardról?

A Capterra egyik felhasználója így fogalmaz:

Az Uizardnak köszönhetően most már nem csak elképzelnem kell az ötletemet, hanem gyorsan meg is rajzolhatom. Ezzel sokkal gyorsabbá válik a tervezés folyamata.

Az Uizardnak köszönhetően most már nem csak elképzelnem kell az ötletemet, hanem gyorsan meg is rajzolhatom. Ezzel sokkal gyorsabbá válik a tervezés folyamata.

6. Runway (A legjobb AI-alapú videós történetmeséléshez és speciális effektusokhoz)

via Runway

A tervezőktől manapság mindent elvárnak, a vizuális elemek megalkotásától és a videók szerkesztésétől kezdve az audio tisztításáig, sőt néha még a mozgás megírásáig is.

De minden feladat elvégzéséhez más eszközre váltani megszakítja a munkafolyamatot és időt vesz igénybe. Amikor a kreativitásod teljes gőzzel működik, az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy órákat tölts azzal, hogy egyik szoftverről a másikra váltogatsz, csak azért, hogy egy 10 másodperces klipet animálj vagy egy hátteret eltávolíts.

Ezért kiemelkedik a Runway. Ez a feladat-automatizáló szoftver egyetlen, egységes felületen egyesíti az AI-alapú videokészítést, szerkesztést, hanggenerálást és vizuális effektusokat. Ötleteit szöveg formájában vázolhatja fel, és azonnal megtekintheti azokat dinamikus videó formájában.

Képkockát kell módosítani? Elemeket cserélni? Hangalámondást hozzáadni? A Runway mindezt egy helyen intézi.

A Runway legjobb funkciói

Készítsen filmszerű videókat szöveges utasítások, képek vagy videó bemenetek alapján.

Adjon hozzá szinkronizált hangalámondást és egyedi hanganyagot a szöveg-beszéd funkcióval.

Átalakítsa a álló képeket animált klipekké mozgáskefe segítségével

Vizuális elemek szerkesztése, cseréje és keverése AI-vezérelt eszközökkel

Készítsen 3D textúrákat és eszközöket játékokhoz vagy animációkhoz

Kifutó korlátai

Nincs offline hozzáférés; stabil internetkapcsolat szükséges.

A képalkotás minősége elmarad a legfőbb versenytársaktól

Hosszabb vagy nagy felbontású videoprojektekhez magasabb szintű csomagokra lehet szükség.

Runway árak

Ingyenes

Standard : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 35 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Runway-ről?

Ez a G2 felhasználó így fogalmaz:

A RunwayML az egyik legjobb AI eszköz a piacon, egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyen beépíthető a videószerkesztési munkafolyamatomba.

A RunwayML az egyik legjobb AI eszköz a piacon, egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyen beépíthető a videószerkesztési munkafolyamatomba.

7. Adobe Firefly (A legjobb az Adobe ökoszisztémában dolgozó kreatív csapatok számára)

via Adobe Firefly

Ha már olyan eszközökkel dolgozik, mint a Photoshop, az Illustrator vagy az Express, az Adobe Firefly zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába. Segít vizuális terveket készíteni, kampányok storyboardját megtervezni vagy tartalmakat lokalizálni közvetlenül az Ön által naponta használt alkalmazásokon belül.

Szüksége van néhány vizuális elemre egy prezentációhoz, vagy egy videó fordítására, miközben meg kell őriznie annak hangvételét? A Firefly ezt tiszta felülettel és megbízható eredményekkel oldja meg.

Ráadásul a gyártást szem előtt tartva készült – olyan AI rendszereket használ, amelyek több formátumot támogatnak, miközben a képanyagok kereskedelmi szempontból biztonságban vannak.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képeket, vektorokat és rövid videókat szöveg vagy kép alapján.

Hasonlítsa össze a stílust vagy a szerkezetet referenciaképek segítségével, és válassza ki a kívánt képarányt.

Használja a Firefly Boards alkalmazást AI-alapú hangulat táblák és csapat ötleteléshez.

Fordítson videókat több mint 20 nyelvre, miközben megőrzi a hangnemet és a szinkronizálást.

Készítsen videóeffektusokat, térbeli illusztrációkat és csomagolási vizuális elemeket a Scene to Image és a Text to Video segítségével.

Az Adobe Firefly korlátai

A videó generálását 5 másodpercre korlátozza, még a fizetős csomagok esetében is.

Nincs negatív prompt mező vagy utólagos prompt szerkesztés a kimenetek finomításához.

A képekben megjelenő szövegek gyakran megbízhatatlanok vagy torzítottak.

Az Adobe Firefly árai

Ingyenes

Firefly Standard : 9,99 USD/hó felhasználónként

Firefly Pro : 29,99 USD/hó felhasználónként

Firefly Premium: 199,99 USD/hó felhasználónként

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2 : 4,57/5,0 (5+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Adobe Firefly-ról?

Ez a G2 felhasználó hozzáteszi:

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas színvonalú közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas színvonalú közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

8. Figma AI (A legjobb beépített AI-vel való valós idejű tervezési együttműködéshez)

via Figma

A határidők nem várnak a tiszta rétegnevekre, a hiányzó eszközökre vagy a statikus makettekre. A Figma AI segít elkerülni az ismétlődő lépéseket, mint például a rétegek átnevezése vagy a képek háttérének eltávolítása, így Ön a valódi termékproblémák megoldására és a felhasználói élmény javítására koncentrálhat.

A tervezők egyetlen kattintással statikus felhasználói felületeket interaktív prototípusokká alakíthatnak, valósághű helyőrző tartalmakat generálhatnak, vagy vizuális kereséssel megtalálhatják a munkaterületen található meglévő komponenseket.

Sőt, az automatikus elrendezési javaslatok és a szerkeszthető, AI által generált képernyők olyan funkciók, amelyek lerövidítik az ötletelés és az iteráció közötti időt.

A Figma AI legjobb funkciói

A beépített tervezési rendszerek segítségével szerkeszthető UI-makettek készítése szöveges utasításokból

Egy kattintással alakítsa statikus terveit kattintható prototípusokká

Rétegek automatikus átnevezése és helyőrző szövegek AI által írt tartalommal való helyettesítése

Azonnali háttér eltávolítás és szövegfordítás a tervezési fájlban

Használja a vizuális keresést, hogy feltöltött képek vagy képernyőképek alapján találjon eszközöket.

A Figma AI korlátai

Egyes funkciók (például az AI által generált felhasználói felület) még béta verzióban vannak, és nem érhetők el mindenhol.

Nincs fejlett vezérlő a generált tervek finomításához az első vázlat után

A funkció megbízhatósága a prompt komplexitásától vagy az alkalmazási esettől függően változhat.

Figma AI árak

Ingyenes

Professzionális : 20 USD/hó felhasználónként

Szervezet : 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 90 USD/hó felhasználónként

Figma AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (810+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Figma AI-ről?

Ez a Capterra-felhasználó kiemelkedik:

A Figma mögött álló ötlet csodálatos. Azért készült, hogy segítse a tartalom- és tervezőcsapatokat az alkalmazások fejlesztésében való együttműködésben, ahelyett, hogy a fejlesztési folyamat során egymástól elszigetelten dolgoznának.

A Figma mögött álló ötlet csodálatos. Azért készült, hogy segítse a tartalom- és tervezőcsapatokat az alkalmazások fejlesztésében való együttműködésben, ahelyett, hogy a fejlesztési folyamat során egymástól elszigetelten dolgoznának.

A ClickUp segít ötvözni a kreativitást az automatizálással

A legtöbb tervezőcsapatnak nincs hiányában a kreativitás. Ami hiányzik nekik, az az idő: idő az iterációra, a visszajelzésekre való reagálásra, a részletek kidolgozására, és mindezt a határidők betartása mellett.

Ez az a terület, ahol az AI valódi hatást gyakorol, mivel előkészíti az utat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a tényleges tervezési munkára koncentráljanak. Az ismétlődő feladatok automatizálása – például a rétegek elnevezése, a szálak összefoglalása és a frissítések nyomon követése – felszabadítja a mentális kapacitást és felgyorsítja a teljesítést.

A ClickUp az egyik kevés olyan platform, amely ezt az egyensúlyt megfelelően biztosítja.

Az AI-eszközöket beépíti a csapat már meglévő munkamódszereibe. Egy helyen vázolhatja fel ötleteit a táblán, feladatokká alakíthatja őket, bevonhatja a fejlesztőket, és véglegesítheti őket.

És ez működik is. A ClickUp-ra való áttérés után a Trinetix 20%-os növekedést tapasztalt a tervezési műveletek csapatának elégedettségében.

Ha csapata hasonló eredményeket szeretne elérni, és a strukturált munkavégzésben jeleskedik, akkor érdemes közelebbről megnéznie a ClickUp szolgáltatást. Regisztráljon most!