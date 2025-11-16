ClickUp blog

Ingyenes szokáshalmozási sablon a napi szokások javításához

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. november 16.

Kora reggel kelj fel, ágyazz meg, készítsd elő az edzőruháidat, töltsd meg a vizes palackodat, nézd át a céljaidat, eddz, és ismételgesd. Ezt a falra ragasztod, miután elolvastad, hogy általában 21 napba telik, amíg egy szokás megszilárdul. A háromhetes időkeret megvalósíthatónak tűnt, így belekezdtél.

De aztán bekövetkezett a valóság, és mielőtt észbe kaptál volna, már 20 perce a közösségi médiában böngésztél reggel 8 órakor.

Ez nem csak Önre vonatkozik. Valójában csak 9% az embereknek tartja be az újévi fogadalmait, mondja Colin Camerer, a Caltech viselkedési közgazdásza, aki a szokások kialakulását tanulmányozza.

Mindenkinek egyedi a szokásai kialakításának idővonala. Azonban a ismétlés a kulcs ahhoz, hogy bármely viselkedés automatikus részévé váljon a napjának. Azok a szokások, amelyek megmaradnak, azokhoz kapcsolódnak, amelyeket már gondolkodás nélkül is csinál.

Ebben a blogbejegyzésben néhány kiváló ClickUp szokáshalmozási sablont mutatunk be, amelyek segítségével tartós rutinokat alakíthat ki. 🎯

Mik azok a szokáshalmozási sablonok?

A szokáshalmozási sablonok strukturált keretek, amelyek segítenek azonosítani a rutinjában már meglévő viselkedésmintákat, és összekapcsolni azokat az új szokásokkal.

Ezek általában oszlopokat tartalmaznak a jelenlegi kiváltó okok, a kívánt új szokások és a konkrét végrehajtási tervek számára. Például egy sablonban a „Miután bezártam a bejárati ajtót” kifejezés mellé a „Három mély lélegzetet veszek” kifejezés is szerepelhet.

Ezek a keretrendszerek kiküszöbölik a szokások kialakításának bizonytalanságát, és egyértelmű, megvalósítható kapcsolatokat teremtenek a már meglévő és az új szokások között.

🧠 Érdekesség: A strukturált célkitűzés ötlete Arisztotelészre vezethető vissza, aki a Nikomachoszi etika (Kr. e. 4. század) című művében azt írta, hogy az erények fejlesztése ismételt cselekedeteket igényel. Ez lényegében a szokások halmozásának korai filozófiája volt.

Mi jellemzi a jó szokáshalmozási sablont?

A jól megtervezett szokáshalmozási sablon kiküszöböli a zavart és egyszerűvé teszi a megvalósítást. Íme, mi különbözteti meg a hatékony sablonokat az általános ellenőrzőlistáktól:

  • Meghatározza a konkrét kiváltó pillanatokat: A „reggel” vagy „este” típusú homályos időtartamok helyett pontos cselekvésekre összpontosít.
  • A szokások nehézségét a kiváltó erőhöz igazítja: egyszerű, egészséges szokásokat párosít a már meglévő, szilárd szokásokkal, amelyeket soha nem hagy ki.
  • Tartalmazza a megvalósítás részleteit: Pontosan meghatározza, mikor, hol és hogyan valósul meg az új szokás, minden félreérthetőség nélkül.
  • Egyetlen cselekvésre összpontosít: Elkerüli a komplex, több lépésből álló rutinokat, amelyek döntéshozatali fáradtságot okoznak és csökkentik a következetességet.
  • Logikus sorrendeket hoz létre: Olyan folyamatokat hoz létre, amelyek természetesen haladnak egyik viselkedésformától a másikig.
  • Különböző ütemtervek figyelembevétele: Rugalmas lehetőségeket kínál különböző életmódokhoz és munkamódszerekhez.
  • A teljesítés nyomon követése: Jelölőnégyzeteket vagy egyszerű haladási jelzőket használ, amelyek nem igényelnek bonyolult rendszereket.
  • Lehetővé teszi az iterációt: lehetővé teszi a gyakorlatban nem működő kapcsolatok kiigazítását.

🔍 Tudta? Egy kutatás azt vizsgálta, hogy a célok félúton történő felülvizsgálata hogyan befolyásolhatja az önszabályozást. Az eredmény: azok az emberek, akik gyakran felülvizsgálják céljaikat, valójában ronthatják saját teljesítményüket, ha a felülvizsgálat a kötelezettségvállalást kifogások keresésével váltja fel.

11 szokáshalmozási sablon

A szokások halmozása akkor valósul meg, amikor új tevékenységek kapcsolódnak a már meglévő reggeli rutinokhoz.

A ClickUp segít abban, hogy szokásai tartósak legyenek. Hogyan pontosan? Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

A szoftver szokáshalmozási sablonokat is kínál, amelyek az ötleteket világos tervvé alakítják, kapcsolódó kiváltó okokkal, ütemezett ismétléssel és eredménykövetéssel, így a következetesség dráma nélkül épül fel.

Íme a szokáskövető alkalmazás 11 legjobb sablonja.

1. ClickUp személyes szokáskövető sablon

Állítson be napi célokat, és kövesse nyomon az új szokás elsajátításának előrehaladását a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

A ClickUp személyes szokáskövető sablonja a napi viselkedéseket egy listába gyűjti, mérhető célokkal és egyszerű állapotokkal. A ClickUp egyéni mezőkkel kategorizálhatja a feladatokat, és hozzáadhat olyan attribútumokat, mint Haladás, 15 oldal elolvasása és 10 000 lépés, hogy könnyebben láthassa az előrehaladást.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Több munkaszokást is rögzíthet egymás mellett az előre elkészített mérőszámmezőkkel (pl. elolvasott oldalak, lépések, folyadékbevitel).
  • Tartsa fenn a lendületet ismétlődő ütemtervekkel és kétlépcsős állapotokkal, így a napi bejelentkezések öt másodperces műveletté válnak.
  • Vizsgálja meg a sorozatokat és a hiányosságokat a ClickUp nézetek közötti váltással, például a táblázatban a tömeges szerkesztéshez és a listában a gyors áttekintéshez.

📌 Ideális: Olyan személyek számára, akik több szokást alakítanak ki, és mérhető felelősségvállalást szeretnének anélkül, hogy további napi ellenőrző listás alkalmazásokat kellene használniuk.

🎥 Fedezze fel a legjobb eszközöket rövid és hosszú távú céljainak nyomon követéséhez:

2. ClickUp rituális visszaállítási sablon

Szerezzen be egy keretrendszert az önreflexióhoz és új viselkedésformák kialakításához a ClickUp Ritual Reset Template segítségével.

A ClickUp Ritual Reset Template egy útmutatóval ellátott ClickUp Doc-kal kezdődik, amely segít a rutinok felülvizsgálatában. Ösztönzi az önreflexiót és keretet biztosít olyan rituálék létrehozásához, amelyek összhangban állnak a személyes fejlődési céljaival. Ezután a kiválasztott rituálékat ütemezett ClickUp feladatokká alakíthatja, tulajdonosokkal, ütemtervekkel és emlékeztetőkkal.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Kövesse nyomon az előrehaladást könnyű célokkal, ellenőrzőpontokkal és jegyzetelési stratégiákkal, így a kis sikerek láthatóvá válnak és összeadódnak.
  • Adjon hozzá egyéni mezőket, például Hangulat, Energiaszint és Befejezési idő, hogy lássa, hogyan befolyásolják a szokások a napját.
  • A nagyobb szokásokat kisebb lépésekre bontsa beágyazott alfeladatokkal, hogy ne érezze túlterhelve magát a rituálé átalakítása során.

📌 Ideális: Azok számára, akik szeretnék átalakítani a rutinjaikat, holisztikusan nyomon követni a személyes fejlődésüket, és a hosszú távú céljaiknak megfelelő rituálékat fenntartani.

🚀 Barátkozó tipp: A ClickUp Brain intelligenssé teszi a napi rutinjait azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat és az előrehaladást.

Például, ha reggeli rutin kialakítására törekszik, csak annyit kell tennie, hogy megkéri: „Hozzon létre egy ismétlődő ellenőrzőlistát a vízivás, a naplóírás és a nyújtás számára, és kövesse nyomon a heti eredményeket. ” Az eszköz azonnal létrehozza és karbantartja a rendszert, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

ClickUp Brain
Tegye a ClickUp-ot a hosszú távú szokásformálásért felelős partnerévé!

Íme néhány bónusz tipp. ✨

  • Hozzon létre egy 21 napos szokáskihívást napi bejelentkezésekkel.
  • Összefoglalom a héten elért eredményeimet az egészségügyi és tanulási szokások terén.
  • Emlékeztess 20 órakor, hogy áttekintsem és rögzítsem a befejezett szokásaimat.

Használja a ClickUp Brain irányítópultjának összefoglalóját, hogy minden reggel nyomon követhesse előrehaladását (személyes és munkahelyi):

3. ClickUp önellátási terv sablon

Állítson be elérhető célokat a szokások halmozásához a ClickUp önellátási terv sablonjával.

A ClickUp önellátási terv sablonja helyreállító feladatokat ütemez és eredményeket rögzít külön szakaszokban. Ez az eszköz, amely a fizikai, mentális, érzelmi és lelki jólétre van szabva, strukturált megközelítést kínál az önellátáshoz.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Kövesse nyomon az önápolási céljait, és módosítsa terveit a ClickUp egyéni feladatállapotai alapján, mint például Elérve, Halad, Még nem kezdődött, és Felfüggesztve.
  • Használjon négy különböző egyéni mezőt, beleértve a Jegyzetek, Önmagáról való gondoskodás típusa, Hivatkozások és Wellness típus mezőket.
  • Állítson be emlékeztetőket és értesítéseket a következetesség fenntartása és a napi szokások megerősítése érdekében.

📌 Ideális: Diákok és szakemberek számára, akiknek ismétlődő rendszerre van szükségük a látható, következetes önápoláshoz.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 26%-a szerint a legjobb módszer a kikapcsolódásra a hobbi vagy az edzés, míg 22% a nap végi rituálékra támaszkodik, például a laptopok meghatározott időben történő bezárására vagy a munkaruhák lecserélésére, ha otthonról dolgoznak. De 30% még mindig nehezen tud mentálisan kikapcsolni!

A ClickUp emlékeztetők segítenek megerősíteni az egészséges szokásokat. Állítson be napvégi összefoglaló riasztást, automatikusan tájékoztassa csapatát az elvégzett feladatokról AI standupokkal, és használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst, hogy naponta áttekintse feladatait, így mindig kézben tarthatja a legfontosabb teendőit.

4. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon

A ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon segítségével áttekintheti a napok menetét.

A ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon a „75 Hard” program keretrendszerére épül. A teljes programot napi kártyákra osztja. A 75 nap mindegyike egy feladatként (vagy feladatok sorozataként) jelenik meg, amely a kihívás alapvető követelményeit fedi le.

Két edzés (egy szabadtéri), táplálkozási/étkezési terv betartása, meghatározott mennyiségű víz fogyasztása, személyes fejlődéssel kapcsolatos olvasmányok és napi haladásról készült fotók készítése. Ezek a napi feladatok gyakran tartalmaznak alfeladatokat vagy ellenőrzőlistát minden egyes komponenshez, így a nap folyamán minden egyes részt kipipálhat.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Használjon olyan állapotokat, mint Teendő, Folyamatban és Megtettem, amelyek egyértelműen jelzik, hol tart.
  • Tartsa fenn a fegyelmet vizuális sorozatokkal és kihagyott napok jelölőivel, amelyek egyértelművé teszik a felelősségvállalást.
  • Váltson a Kihívás összefoglalása, Táblázatos nézet, Kihívás állapotának nézet, Bevezető útmutató és egyéb nézetek között.
  • Értékelje teljesítményét, gondolkodjon el a kihívásokon, és a rendszeres (heti) felülvizsgálatok segítségével módosítsa tervét.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki szigorú 75 napos kihívás rutinra vállalkozik, és határozott, látható elszámoltathatóságra vágyik.

⚙️ Bónusz: Fedezze fel a 75 Hard Challenge egyéb sablonjait, hogy szervezett maradjon, nyomon követhesse az előrehaladását, és motivált maradjon az egész út során.

5. ClickUp napi teendők szokásformáló sablon

Szervezze meg napi feladatait és szokásait a ClickUp napi teendők sablonjával.

A ClickUp napi teendők sablonja segít rögzíteni és kezelni az összes feladatot, amelyet a nap folyamán el kell végeznie, és biztosítja az önfegyelmet. Ideális azok számára, akiknek központi napi ellenőrzőlistára van szükségük.

Beépített listák és testreszabható mezők segítségével felépítheti napját, mint egy feladatot, így a „teendőket” kisebb, megvalósítható lépésekre bonthatja.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Ossza fel a feladatokat megvalósítható alfeladatokra, amelyeket menet közben kipipálhat.
  • Adjon hozzá prioritási, kategória vagy határidő mezőket, hogy a feladatokat a munkafolyamatához igazítsa.
  • Használja a ClickUp ismétlődő feladatait a napi rutinokhoz, így nem kell minden reggel elölről kezdenie.

📌 Ideális: Mindenkinek, aki strukturált napi rutinra vágyik a jó szokások kialakítása érdekében, beleértve a diákokat, szakembereket, szabadúszókat vagy távoli munkavállalókat, akik több prioritást kell kezelniük.

🔍 Tudta? James Clear Atomic Habits című könyve több mint 25 millió példányban kelt el, és több mint 60 nyelvre fordították le.

A könyv leírja, hogyan lehet egészséges szokásokat kialakítani, miközben a meglévő szokásokat apró, következetes változásokkal feladjuk. A szerző szerint a következő négy viselkedésváltozási törvény segít a szokások megőrzésében:

  • Tegye egyértelművé
  • Tegye vonzóvá
  • Könnyítse meg a dolgát
  • Tegye kielégítővé

6. ClickUp napi tervező sablon

Kövesse nyomon az előrehaladást grafikonok és táblázatok segítségével a ClickUp napi tervező sablonjában.

A ClickUp napi tervező sablonja egyszerű, megismételhető struktúrába rendezi a mindennapi feladatait. Tervezze meg napi feladatait kategóriák szerint, hatékonyan állítsa fel a prioritásokat, és különböző módokon vizualizálja az előrehaladást. Alapvető állapotok, például Nyitott és Befejezett állnak rendelkezésre a munkája nyomon követéséhez.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Váltson az Összes feladat, a Naptár és a Kezdés ideje útmutató között, hogy minden nap tájékozódjon.
  • Tekintse át a befejezett elemeket a Történet szakaszban, hogy átgondolja a termelékenységi mintákat.
  • Rendezze a feladatokat kategóriákba, például Személyes, Munka vagy Célok, és állítsa be a fontosság/sürgősség szintjét.

📌 Ideális: Elfoglalt szakemberek és diákok számára, akiknek megbízható napi rendszerre van szükségük, amely nem omlik össze a versengő prioritások miatt.

🚀 Barátos tipp: A szokások, projektek és személyes célok kezelése gyakran sok eszköz egyidejű használatát jelenti. Az egységes központként működő ClickUp Brain MAX megszünteti az AI-k szétaprózottságát, és összefogja a feladatait, rutinjait, sőt még a Google Drive és a Notion eszközökből származó fájljait is.

A Talk to Text hangvezérlésű parancsok , az alkalmazások közötti automatizálás és a legjobb AI-modellek közül való rugalmas választás segítségével az eszköz alkalmazkodik a munkafolyamatához. Vizsgálja meg közelebbről a képességeit:

7. ClickUp naptár teendőlista sablon

A ClickUp naptár teendőlista sablonjával rendezze a feladatokat egyértelmű kategóriákba a jobb áttekinthetőség érdekében.

A ClickUp Naptár Teendőlista Sablon ötvözi a teendőlista szerkezetét a naptárral. Mivel a Naptár nézetben van beépítve, a feladatok dátumokhoz vannak kötve, így megtervezheti, mikor történjenek meg a dolgok. A beépített színkódolt prioritásokkal azonnal láthatja, mely feladatok igénylik elsőként a figyelmét.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Vizualizálja feladatait olyan attribútumokkal, mint Kategória, Erőforrások, Termelékenységi szint és Szerep.
  • Válasszon öt különböző nézet közül, például Találkozó kérés, Szerepkör szerint, Kategória szerint, Ütemezés és Bevezető útmutató.
  • Ossza fel a napját reggeli, délutáni és esti blokkokra, és rendeljen feladatokat konkrét időkeretekhez.
  • Kövesse nyomon a napi reflexiókat a beépített jegyzetek részleg segítségével, amely lehetővé teszi a sikerek, akadályok és holnapi emlékeztetők rögzítését.

📌 Ideális: Szakemberek számára, akik strukturált napi tervet szeretnének, amely tartalmazza a megbeszéléseket, a határidőket és a feladatokat, anélkül, hogy szem elől tévesztenék a reflexiót vagy a prioritásokat.

🧠 Érdekes tény: Az UCSF + Big Joy Project keretében azok a személyek, akik naponta mindössze 5-10 percet szenteltek „apró örömöknek” – például hálát fejeztek ki, kedves gesztust tettek vagy megfigyelték a szépséget –, magasabb jóllétről, alacsonyabb stresszszintről és nagyobb érzelmi kontrollról számoltak be. Ez azt mutatja, hogy a kis napi szokások nagy hatással lehetnek.

8. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Tervezze meg növekedési céljait és szokásait a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával.

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja strukturált, mindent magában foglaló irányítópultot biztosít személyes és szakmai fejlődésének meghatározásához, nyomon követéséhez és javításához. Egy helyen egyesíti a célokat, a mutatókat, az ütemterveket, a bejelentkezéseket és a reflexiókat. A feladatokat közvetlenül a naptár konkrét dátumaira húzhatja, így könnyen megtervezheti a határidőket.

A sablon négy nézetet tartalmaz: PD per Quarter (negyedéves PD) a negyedéves célok tervezéséhez és Progress Tracker (haladáskövető) a feladatok egy pillanat alatt történő nyomon követéséhez. A Plan of Action (cselekvési terv) nyomon követi a végrehajtható lépéseket és az ütemtervet, míg a Getting Started Guide (kezdő útmutató) utasításokat és példákat tartalmaz.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Jelölje meg az egyes célok státuszát, például Cél elérve, Még nem kezdődött el, Nem halad a terv szerint, Felfüggesztve és A terv szerint halad.
  • Használja az előre elkészített mezőket, mint például Minimális napi cél, Mennyire elégedett az előrehaladásával, Sikerek és eredmények, valamint Tanulási célok.
  • Szinkronizálja külső naptárakkal, például a Google vagy az Outlook naptárával, így a találkozók és a megbeszélések a feladatok mellett jelennek meg.
  • Váltson a Nap, Hét és Hónap elrendezések között, hogy részletes bontást kapjon a hamarosan esedékes feladatokról, vagy átfogóbb képet a hosszabb távú prioritásokról.

📌 Ideális: Szakemberek és diákok számára, akik egy naptárat és egy szokáskövető sablont szeretnének, amely mind az időhöz kötött eseményeket, mind a napi teendőket nyomon követi.

Íme, mit mondott a ClickUp-ról Fahad Khan, a Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. üzletfejlesztési elemzője:

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Ezzel jelölheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint elkülönítheti az egyes feladatokat. Beállíthatja a feladatok prioritását a teendőlistáján, és az emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőre.

Ez az eszköz nagyon hatékony a személyes és szakmai fejlődéshez. Ezzel jelölheti a jelenlétét, nyomon követheti a munkaidejét, és igényei szerint elkülönítheti az egyes feladatokat. Beállíthatja a feladatok prioritását a teendőlistáján, és az emlékeztetheti Önt a feladatokban megadott határidőre.

9. ClickUp napi személyes ütemterv sablon gyerekeknek

Szervezze meg rutinjait a ClickUp napi személyes ütemterv sablonjával gyerekeknek.

A ClickUp napi személyes ütemterv sablonja gyerekeknek úgy lett kialakítva, hogy segítse a gyermekeket a napi rutinjuk megszervezésében, egyensúlyt teremtve az iskolai feladatok, a családdal töltött idő és a szórakoztató tevékenységek között. A szülők emlékeztetőket állíthatnak be és nyomon követhetik a haladást, ami felelősségérzetet és önállóságot fejleszt. Ez egy szórakoztató, vizuális módszer a napi feladatok lebontására és az iskolán kívüli tevékenységek időbeosztására.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Ossza fel a napot egyértelmű kategóriákra, például iskola, játék és házimunka, hogy a gyerekek megértsék, mire kell koncentrálniuk.
  • Ösztönözze az önreflexiót olyan mezőkkel, mint Hogy telt a napod?, Mi mosolygott ma? és Van valami, ami ma gondot okoz?
  • Ossza meg a menetrendet több gondozóval, hogy mindenki tisztában legyen az elvárásokkal és a rutinokkal.

📌 Ideális: Családok számára, akik kiszámítható rutinokat szeretnének kialakítani, miközben megtanítják gyermekeiket a saját napi feladataik kezelésére.

🔍 Tudta? Az emberek sokkal jobban kitartanak a határozataik mellett, ha a célok önmagukban is kielégítőek (azaz élvezetesek vagy érdekesek), és nem csak „fontosak” vagy „hasznosak”. A folyamat élvezete fontosabb, mint pusztán az eredmény elérése.

10. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Fokozza a szokások halmozására való koncentrációt a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

A ClickUp személyes termelékenységi sablonja azoknak készült, akik egy rendszert szeretnének, amellyel prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között és kiküszöbölhetik a felesleges erőfeszítéseket. A szokáskövető egy keretrendszerbe szervezi az összes munkáját, kiemelve a legfontosabbakat.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Használjon több mint 15 egyéni státuszt, például Étkezések tervezése, Vásárlás a húsboltban, Receptek, Hozzávalók megvannak és Kész.
  • Rendezze a feladatokat kategóriákba, például sürgős, fontos és opcionális.
  • Elemezze a termelékenységi trendeket az időben elvégzett feladatok áttekintésével, ami segít azonosítani, mikor és hogyan teljesít a legjobban.

📌 Ideális: Azok számára, akik praktikus struktúrát szeretnének, hogy javítsák a koncentrációjukat és következetesen haladjanak előre a fontos munkákkal.

📖 Olvassa el még: Szokások vs. célok: a legfontosabb különbségek és hogyan lehet egyensúlyt teremteni közöttük

11. ClickUp SMART célok sablon

Tervezze meg szokáshalmozási céljait a ClickUp SMART Goals Template sablon segítségével.

A ClickUp SMART Goals Template sablon biztosítja, hogy a célok a SMART keretrendszer (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound – konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) lépéseire legyenek lebontva. A homályos szándékokat konkrét tervekké alakítja, amelyeket emlékeztetők, ellenőrzési pontok és a haladás nyomon követése támogat.

🌟 Miért fog tetszeni:

  • Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását olyan állapotokkal, mint Jó úton, Szuper, Rossz úton, Felfüggesztve és Befejezve.
  • Rögzítse a fontos részleteket az egyéni mezők segítségével, beleértve a szükséges készségeket, az erőfeszítés mértékét, a cél fontosságát és a siker mutatóit.
  • Kövesse nyomon a rövid távú feladatok és a hosszú távú célok elérését egy munkaterületen.
  • Öt testreszabott nézet áll rendelkezésre: SMART célok, Célok elérése, SMART célok munkalapja, Vállalati célok és Bevezető útmutató a célok vizualizálásához és kezeléséhez.

📌 Ideális: szakemberek, csapatok és szervezetek számára, akik egyértelmű, mérhető célokhoz szeretnék igazítani erőfeszítéseiket, biztosítva ezzel a következetes fejlődést és a felelősségvállalást.

📖 Olvassa el még: Mi az a szokásciklus és hogyan használhatja a termelékenység növelésére (+ példák)

Új és tartós szokásokat alakítson ki a ClickUp segítségével

Minden nap apró rituálékból áll. Megnézi a telefonját, megfogja a kulcsait, vagy megteszi az első lépést a munka megkezdéséhez.

Ezek a kis lépések meghatározzák a ritmust, és a megfelelő szokások egymásra építve megváltoztathatják az egész napod menetét.

A ClickUp megadja az alapot ahhoz, hogy ezek a szokások megmaradjanak. A testreszabható szokáshalmozási sablonokkal, ismétlődő feladatokkal és a haladás nyomon követésével a szétszórt jó szándékokat ismételhető rutinokká alakíthatja.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

