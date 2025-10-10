Ingyenes Figma felhasználói útvonal térkép sablonok az ügyfélélmény vizualizálásához

A barista átadja a kávéját, de rosszul írta a nevét, kihagyta az extra adagot, és öt perccel tovább tartott, mint szokásosan. Apró részletek, de összeadódnak.

Ugyanez vonatkozik a digitális termékekre is. Minden kattintás, késleltetés vagy hibás lépés befolyásolja, hogy a felhasználók hogyan érzik magukat a márkáddal kapcsolatban.

A Figma felhasználói útvonal térkép sablon segít megragadni azokat a pillanatokat, mielőtt azok frusztrációvá válnának. Összegyűjtöttük a legjobb sablonokat, amelyek segítenek az UX-tervezőknek, termékcsapatoknak és marketingeseknek nyomon követni a vásárlói útvonal minden lépését, feltárni a problémás pontokat és finomhangolni az élményeket, hogy azok örömet okozzanak.

A 10 legjobb Figma felhasználói útvonal sablon egy pillanat alatt

Mi teszi jóvá a Figma felhasználói útvonal térkép sablont?

Mivel a Figma sablonokat különböző közreműködők készítik, gyakran többféle verziója is megtalálható egy felhasználói útvonal térképnek. Íme, mire kell figyelni egy hasznos ügyfélút sablonban. 👀

Felhasználói személyiségek: Demográfiai adatok, igények, célok, egyedi felhasználói profilok és a célfelhasználók gondolkodásmódja.

Az út szakaszai: Az élményt egyértelmű szakaszokra bontja, a hozzájuk tartozó felhasználói cselekvésekkel és célokkal együtt.

Érzelmek és problémás pontok: Megjeleníti, hogy a felhasználó hogyan érzi magát az egyes lépések során, és kiemeli a frusztrációkat.

Érintési pontok: Megmutatja, hol lépnek kapcsolatba a felhasználók a termékkel vagy szolgáltatással a különböző csatornákon keresztül.

Vizuális szerkezet: Tiszta, rendezett elrendezést kínál csatlakozókkal, ikonokkal vagy hangulatjelekkel, hogy a betekintés könnyen követhető legyen.

Rugalmasság: Lehetővé teszi a különböző termékek, személyiségek vagy Lehetővé teszi a különböző termékek, személyiségek vagy CRM munkafolyamatok testreszabását.

🔍 Tudta? A Spotify ügyfélút térképe egy csodálatos, praktikus példa arra, amit térképeznie kell. A Consumer Decision Journey Report(Fogyasztói döntési út jelentés) szerint a hallgatók 71%-a állítja, hogy a platform segít nekik a vásárlási útjuk során. A vásárlás útját öt szakaszra bontják: Létezés (amikor az emberek egyszerűen csak élnek, és még nem gondolnak vásárlásra), Álmodozás (a lehetőségek feltérképezése), Választás (a lehetőségek leszűkítése), Vásárlás és Használat (mi történik a vásárlás után).

10 Figma felhasználói útvonal térkép sablon

Fedezzük fel a 10 használatra kész Figma ügyfélút térképészeti eszközt, amelyek segítenek vizualizálni az ügyfélélményeket, kezelni a problémás pontokat és feltárni a fejlesztési lehetőségeket. 🎯

1. Figma felhasználói útvonal térkép sablon

via Figma

A Figma felhasználói útvonal térkép sablon egy tiszta, strukturált felületet biztosít a felhasználói útvonal minden érintkezési pontjának vizualizálásához és megértéséhez. Túlmutat az egyszerű lineáris folyamaton, és külön szakaszokat kínál a felhasználók tevékenységének, érzéseinek, gondolataiknak és valódi problémáiknak a rögzítésére.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Készítsen részletes felhasználói profilokat, külön mezőkkel a név , kor , célok és egyéb adatok számára.

Használja ki a beépített útmutatókat és a „hogyan kell” szakaszokat, amelyek megkönnyítik a folyamat megértését.

Használjon moduláris, rács alapú tervezést, hogy könnyedén hozzáadjon, eltávolítson vagy átrendezzen szakaszokat és érintési pontokat.

📌 Ideális: Termékmenedzserek, UX-tervezők és kutatók számára, akiknek átfogó megoldásra van szükségük a megosztható felhasználói útvonal térkép elkészítéséhez.

🧠 Érdekesség: Az első „folyamatábrát” Frank Gilbreth és Lillian Gilbreth alkotta meg az 1920-as években az ipari munkafolyamatok elemzése és a felesleges mozdulatok csökkentése érdekében.

2. Figma útitérkép-sablon

via Figma

Ez az egyszerű Figma felhasználói útvonal térkép sablon egyértelmű struktúrát kínál a felhasználói útvonal vizualizálásához. Az egyértelműség és a hatékonyság érdekében készült, és segít a csapatoknak gyorsan azonosítani a kulcsfontosságú pillanatokat, az érzelmi változásokat és a kritikus érintkezési pontokat anélkül, hogy felesleges részletekbe bocsátkoznának.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Határozza meg a felhasználók céljait, cselekedeteit, gondolatait és érzelmeit az interakció különböző szakaszaiban.

Határozza meg a felhasználók által tapasztalt akadályokat és frusztrációkat, lehetővé téve a célzott problémamegoldást.

Dokumentálja a lehetséges fejlesztéseket és innovatív megoldásokat minden egyes szakaszra egy külön részben.

📌 Ideális: Startupok, kisvállalkozások és agilis csapatok számára, akiknek fontos a felhasználói élmény megértésének és javításának egyszerűsége, vagy azok számára, akik még nem ismerik az útvonal-térképeket.

3. Figma történet-térkép sablon

via Figma

A felhasználók igényeinek megfelelő termékek létrehozása azt jelenti, hogy meg kell értenünk a narratívájukat. A Figma Story Mapping sablon vizuálisan intuitív módszert kínál a felhasználói utazás kezelhető „történetkártyákra” bontására.

Minden kártya a felhasználók nagy céljaira és azok eléréséhez szükséges egyes lépésekre összpontosít.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Vázolja fel a magas szintű felhasználói tevékenységeket és célokat egy stratégiai áttekintéshez.

Bontsa le az egyes epikus feladatokat kisebb, megvalósítható történetkártyákra, amelyek konkrét felhasználói feladatokat és interakciókat ábrázolnak.

Használja a függőleges tengelyt a történetkártyák prioritás vagy kiadási növekmény szerinti rendezéséhez, irányítva az iteratív fejlesztést.

Összehangolja a funkciók közötti csapatokat a felhasználói igények és a termék hatókörének tekintetében.

📌 Ideális: Agilis termékcsapatok, termék tulajdonosok és scrum mesterek számára, akiknek együttműködési eszközre van szükségük a termékek hátralékainak tervezéséhez és a funkciók prioritásainak meghatározásához.

🔍 Tudta? Az 1990-es években az Unified Modeling Language (UML) tevékenységi diagramok a folyamatábrákat a digitális korszakba hozták. Szabványosították a szimbólumokat, és megkönnyítették a csapatok számára a folyamatok leképezését speciális UML szoftverek segítségével.

4. Figma felhasználói folyamatábra sablon

via Figma

A Figma felhasználói folyamatábra sablon logikus keretet kínál az alkalmazáson belüli felhasználói interakciók, döntések és rendszerreakciók illusztrálásához.

Ami ezt a folyamatábra-sablont különösen értékessé teszi, az az előre megtervezett komponensek átfogó készlete, a műveletektől és a képernyőnevekig a döntési pontokig. Segít azonosítani a potenciális súrlódási pontokat és optimalizálni az interakciós sorrendeket.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Térképezze fel a több lépésből álló felhasználói útvonalakat, bemutatva, hogyan mozognak a felhasználók az alkalmazásban.

Gyorsan állítson össze diagramokat a cselekvések, képernyők és döntési pontok gazdag alakzatkönyvtárának segítségével.

Építsen be egyértelmű Igen/Nem vagy Kérdés csomópontokat a felhasználói választások és az azokból következő útvonalak ábrázolásához.

Szerezzen be egy közös vizuális nyelvet a tervezők, fejlesztők és érdekelt felek számára, hogy megvitathassák és finomíthassák a felhasználói utazásokat.

📌 Ideális: UX/UI tervezők, termékfejlesztők és üzleti elemzők számára, akiknek dokumentálniuk és optimalizálniuk kell a felhasználók digitális termékeken vagy szolgáltatásokon keresztüli áramlását.

5. Figma felhasználói útvonal térkép sablon

via Figma

Ez a Figma felhasználói útvonal térkép sablon rendkívül vizuális és részletes megközelítést kínál a felhasználói élmény feltérképezéséhez. Kiemelkedik azzal, hogy külön sorokat biztosít a Gondolkodás, Cselekvés, Problémás pontok és Érzések számára, lehetővé téve a felhasználói interakció pszichológiai és érzelmi aspektusainak mélyreható vizsgálatát.

A sablon tetején jól látható felhasználói személyiség és forgatókönyv biztosítja, hogy az út minden részletét egy adott felhasználói kontextushoz kössék.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kezdje egy világos felhasználói személyiséggel és forgatókönyvvel, biztosítva, hogy az összes élménytérkép-információ reális felhasználói profilon alapuljon.

Kövesse nyomon a felhasználók érzéseit az egyes szakaszokban emoji jelzőkkel, amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az érzelmi hullámvölgyeket.

Fejtsd ki a nehézségeket és akadályokat, hogy célzott megoldásokat találj és prioritásokat állíts fel a fejlesztési munkákhoz.

📌 Ideális: UX-kutatók, termékstratégák és marketingcsapatok számára, akiknek részletes képre van szükségük a felhasználói útvonalról.

🧠 Érdekesség: Az 1930-as években a Disney animátorai storyboardokat használtak a filmek eseményeinek sorrendjének megtervezéséhez. Az első teljes storyboard 1933-ban jelent meg a Három kismalac című rövidfilmben, majd 1937-ben a Hófehérke és a hét törpe című egész estés filmben is felhasználásra került. A modern UX-tervezők ezt az ötletet vették át a felhasználói interakciók és az ügyfélutak vizualizálására.

6. Figma divatalkalmazás élménytérkép sablon

via Figma

A dinamikus iparágakban, például a divatiparban a felhasználói viselkedés megértéséhez speciális megközelítésre van szükség. Ez a Figma Fashion App Experience Map sablon a digitális környezetben történő vásárlás, böngészés és interakció egyedi árnyalatait örökíti meg.

A általános útvonal-térképektől eltérően ez az alkalmazás integrálja az alkalmazás képernyőinek vizuális ábrázolását és a különböző felhasználói folyamatok példáit (például a jelenlegi és jövőbeli állapotok élménytérképét). Ez hatékonnyá teszi a felhasználók trendek felfedezésének, vásárlási döntéseinek és a tartalommal való interakciójának nyomon követését.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Térképezze fel a felhasználói útvonal opciókat és interakciókat közvetlenül egy mobil divatalkalmazás képernyőinek kontextusában.

Építsen be képernyőképeket vagy vázlatokat az alkalmazás felületéről, hogy konkrét kontextust biztosítson az egyes felhasználói lépésekhez.

Használja a beágyazott Emoji skálákat, hogy felmérje a felhasználók hangulatát az alkalmazással való interakció különböző szakaszaiban.

📌 Ideális: UX/UI tervezők és termékfejlesztő csapatok számára az e-kereskedelem és a divattechnológia területén, akiknek alaposan elemezniük és optimalizálniuk kell a teljes felhasználói élményt.

7. Figma útitérkép és felhasználói személyiség sablon

via Figma

Nehézséget okoz a komplex üzleti folyamatok és a felhasználók egyedi igényeinek összehangolása? Ez a Figma Journey Map és User Persona sablon kifejezetten vállalati szintű projektekhez lett kialakítva. Robusztus keretrendszert kínál a megvalósítási folyamatok meghatározásához, miközben a végfelhasználót tartja a középpontban.

Térképezze fel a fázisokat, lépéseket, felelősségi köröket és együttműködőket. Az ügyfélút sablon kiemelkedik azzal, hogy integrálja a termék UX Scale mutatóját és külön szakaszokat szentel a kritikus, kielégítetlen igényeknek. Így biztosíthatja, hogy a technikai megvalósítás közvetlenül foglalkozzon az emberközpontú kihívásokkal a nagyszabású bevezetések során.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Vázolja fel egy vállalati projekt különböző szakaszait, az alkalmazási esetek meghatározásától az adatfeldolgozási architektúráig.

Adja meg az egyes lépések felelőseit és az egyes együttműködőket , biztosítva ezzel a felelősségvállalást és a csapatok közötti egyértelmű kommunikációt.

Vizuálisan kövesse nyomon az UX hatását és az elkötelezettség szintjét a megvalósítási folyamat során, kiemelve a fejlesztésre szoruló területeket.

Dokumentálja azokat az átfogó kihívásokat és követelményeket, amelyekkel a sikeres bevezetéshez foglalkozni kell.

📌 Ideális: Vállalati termékcsapatok, IT-projektmenedzserek és üzleti architektok számára, akik nagyszabású rendszerbevezetéseket irányítanak.

🔍 Tudta? Az AIDA modellt(figyelem, érdeklődés, vágy, cselekvés) 1898-ban Elias Saint Elmo Lewis, a reklámipar úttörője vezette be. Ez a keretrendszer alapozta meg a modern ügyfélút-térképészetet.

8. Figma felhasználói történet (csapat brainstorming ülés) sablon

via Figma

A felhasználói történetek köré szervezett produktív csapat brainstorming ülés kaotikus lehet. Ha ilyen helyzetben van, használja ezt a Figma felhasználói történet sablont. Kifejezetten együttműködési workshopokhoz készült, és a felhasználói interakciókat könnyen emészthető folyamatokra bontja: Regisztráció és megosztás, Fizetés és Tartalom megosztása.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Építsen be felhasználói profilképeket minden lépésbe, hogy a folyamat személyesebbé és felhasználóközpontúbbá váljon a megbeszélések során.

Biztosítson közös vizuális alapot a csapatok számára, hogy megvitassák, finomítsák és prioritásba sorolják a felhasználói történeteket és a funkciók fejlesztését.

Könnyedén módosítsa vagy bővítse a meglévő folyamatokat, hogy alternatív útvonalakat fedezzen fel és optimalizálja a felhasználói élményt.

📌 Ideális: Agilis fejlesztőcsapatok, termékmenedzserek és UX-tervezők számára, akik közös brainstorming üléseket tartanak a felhasználói történetek és a funkciók fejlesztésének meghatározása, finomítása és prioritásainak megállapítása érdekében.

9. Figma Shu Ha Ri UX sablon

via Figma

A tervezés érettségének útját, a szabályok követésétől az innovációig, a Shu Ha Ri UX sablon ábrázolja. A japán harcművészetek koncepciója ihlette Figma felhasználói útvonal térkép sablon egy átfogó tervezési rendszer keretrendszer, amelynek célja, hogy három mesteri szinttel javítsa termékének felhasználói élményét.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Vezesse a tervezőket a „Shu” (szabályok betartása), „Ha” (szabályok megszegése) és „Ri” (szabályok túllépése) szakaszokon keresztül, elősegítve a folyamatos tanulási kultúrát.

Rendezze az elemeket logikai kategóriákba részletes számadatokkal, hogy javítsa a megtalálhatóságot.

Szerezzen alapvető struktúrát az összes tervezési komponens, stílus és változó kezeléséhez.

Dokumentáljon minden frissítést, kiegészítést, módosítást, elavult funkciót és hibajavítást egy részletes változásnaplóban.

📌 Ideális: Nagy tervezőcsapatok, tervezőrendszer-menedzserek és UX-vezetők számára, akik tervezési folyamatokat építenek, karbantartanak és méreteznek.

🧠 Érdekesség: 1947-ben John von Neumann és Herman Goldstine ábrákat fejlesztettek ki számítógépes programok tervezéséhez, ami az ábrák egyik legkorábbi felhasználását jelentette a számítástechnikában.

10. Figma szolgáltatás tervkészlet sablon

via Figma

Ez a Figma sablon egy fejlett eszköz a szolgáltatásélmény bonyolult rétegeinek elemzésére és vizualizálására. Egyidejűleg ábrázolja a felhasználói műveleteket, a front-stage interakciókat (amit a felhasználó lát), a back-stage műveleteket (belső folyamatok) és a támogató műveleteket (belső rendszerek és emberek).

Egyedülálló erőssége abban rejlik, hogy egyértelműen meghatározza az „interakciós vonalakat” és a „láthatósági vonalakat”, így világossá téve a szolgáltatás nyújtásához szükséges átadási folyamatokat és a háttérben végzett munkát.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Térképezze fel egymás mellett a mobil és asztali nézeteket a különböző eszközök közötti interakciókhoz.

Vázolja fel a szükséges „támogatási intézkedéseket”, a technikai hívásoktól a szervizbeavatkozásokig.

Vizualizálja az ügyfelek és a szolgáltatás közötti kapcsolódási pontokat, valamint azt, hogy a szolgáltatás mely részei láthatók vagy rejtve maradnak az ügyfél számára.

📌 Ideális: szolgáltatás-tervezők, üzemeltetési vezetők és élménystratégák számára olyan szervezetekben, amelyek több érintési ponttal rendelkező szolgáltatásokat nyújtanak.

A Figma korlátai a felhasználói utazások tervezésében

Íme néhány korlát, amely gyakran csökkenti a Figma útvonal térképek hatékonyságát:

Statikus vagy korlátozott interaktivitás: Interaktivitása viszonylag alapszintű. Nagyon dinamikus felhasználói útvonalak, feltételes logika vagy valós idejű változások (pl. a felhasználói beviteleken alapuló válaszok) szimulálása nehézkes.

Teljesítménycsökkenés a méret növekedésével: A sok réteg, keret, eszköz és csatlakozó befolyásolja a Figma-n belüli betöltést, szerkesztést és megosztást.

Karbantartási nehézség: Az érzelmeket, érintési pontokat, új folyamatokat és egyéb elemeket manuálisan kell frissítenie, hogy az útvonal térkép naprakész legyen.

Beépített elemzési és visszacsatolási funkciók hiánya: A valódi felhasználói mutatókat (pl. kilépési arány, NPS, CSAT) nem lehet közvetlenül bevonni a Figma térképekbe, ami korlátozza, hogy az út mennyire tükrözi a valódi viselkedést a feltételezésekhez képest.

Sablonok merevsége kontra túlzott testreszabás: A Figma közösség által létrehozott sablonok stílusukban és felépítésükben nagyon eltérőek. Ha egy „kész” sablont használ, akkor a térképét annak stílusához kell igazítania, nem pedig a saját folyamatához.

🔍 Tudta? 1986-ban a Szovjetunió kifejlesztette a DRAKON vizuális programozási nyelvet, hogy javítsa a szoftverfejlesztés hatékonyságát a Buran űrrepülőgép-program számára. A DRAKON strukturált folyamatábráit ma is használják különböző alkalmazásokban.

Alternatív felhasználói útvonal térkép sablonok

A Figma kiválóan alkalmas tervezésre, de amikor felhasználói útvonal térképek készítéséről és karbantartásáról van szó, gyorsan megmutatkoznak a korlátai.

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. CRM-szoftverként is funkcionál, és minden szükséges eszközt (beleértve néhány fantasztikus sablont) biztosít a zökkenőmentes ügyfélélményhez. 🏁

Bónuszként íme egy kis betekintés a platformon belül használható legjobb felhasználói útvonal térkép sablonokba:

1. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen betekintést az ügyfelek hűségébe és elégedetlenségébe a ClickUp ügyfélút térkép sablon segítségével.

A ClickUp ügyfélút térkép sablon segítségével csapata vizuálisan áttekintheti a teljes ügyfélélményt az elejétől a végéig. Már nem kell összeillesztenie a Figma-ban egymástól független információkat.

Ez a sablon mindent egy együttműködésen alapuló ClickUp Whiteboard táblán jelenít meg, és az utat Tudatosság, Megfontolás és Konverzió szakaszokra bontja.

Minden szakasz előre betöltött jegyzetekkel és útmutatókkal rendelkezik, amelyek segítenek rögzíteni az ügyfelek cselekedeteit, a legfontosabb érintési pontokat és a lehetséges akadályokat.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

A felelősség egyértelművé tétele érdekében rendeljen tulajdonjogot az egyes szakaszokhoz a csapatvezetők összekapcsolásával.

Vázolja fel a megoldásokat és lehetőségeket az ügyfélkapcsolati pontok mellett, hogy előmozdítsa a növekedési stratégiákat.

Kövesse nyomon az érzelmi hullámvölgyeket, hogy olyan élményeket tervezzen, amelyek bizalmat és hűséget építenek.

📌 Ideális: Marketing-, értékesítési és termékfejlesztési csapatok számára, akik összehangolni szeretnék az ügyfelekről szerzett ismereteket, azonosítani szeretnék a problémás pontokat, és együttműködni szeretnének a teljes felhasználói élmény javításában.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Mind Maps segítségével a brainstormingot cselekvéssé alakíthatja, mivel minden csomópont egy ötletet, feladatot vagy ágat képvisel az útján. Minden ág teljes mértékben szerkeszthető, színében testreszabható, és közvetlenül feladatokká vagy alfeladatokká alakítható. Az automatikus újrarendezés, a függőségek, a Lista és Üres módok, valamint a feladatokhoz, dokumentumokhoz, irányítópultokhoz és automatizálásokhoz való zökkenőmentes kapcsolódás révén térképei megvalósítható tervekké válnak.

2. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen intuitív felületet termékéhez a ClickUp felhasználói folyamat sablonjával.

Zökkenőmentes felhasználói élményt szeretne tervezni? A ClickUp felhasználói folyamat sablon az első lépés. Ezzel minden döntést, műveletet és képernyőt feltérképezhet, amellyel a felhasználók találkoznak. A kezdőpontok, műveletek és döntési csomópontok színekkel jelölt rendszerével gyorsan megtervezheti a leglogikusabb útvonalakat, kiszúrhatja az eltéréseket, és finomíthatja a felhasználók termékén belüli mozgását.

Tekintse ezt a sablont a használhatóság tervének, amely segít előre látni az akadályokat és egyszerűsíteni a döntéshozatalt. Mivel az egész sablon együttműködésen alapul, valós időben áttekintheti a folyamatokat a csapatával, hogy egyszerűsítse a komplex folyamatokat.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Térképezd fel a döntéseket egy világos legenda segítségével, amely tartalmazza a kezdő- és végpontokat, a műveleteket és a feltételes logikai csomópontokat.

Csatoljon valódi képernyőmaketteket, hogy csapata összekapcsolhassa a folyamatokat a tényleges tervekkel.

Vizualizálja a „mi történik, ha” forgatókönyveket elágazó útvonalakkal, hogy minden lehetséges kimenetelt lefedjen.

📌 Ideális: UX/UI tervezők, termékmenedzserek és fejlesztők számára, akiknek szükségük van a felhasználói útvonalak vizualizálására, a tervezési döntések validálására és az együttműködésre a zökkenőmentes, hibamentes felhasználói élmény megteremtése érdekében.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokra, a műszerfalakra vagy az erőforrás-nézetekre támaszkodnak. De a legtöbb eszköz arra kényszerít, hogy egyet válasszon. Ha a nézet nem felel meg az Ön gondolkodásmódjának, az csak újabb feszültséget okoz. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban táblák, irányítópultok vagy munkaterhelés-nézetek között. A ClickUp Brain segítségével pedig automatikusan létrehozhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően, hogy ki nézi őket – Ön, egy vezető vagy a tervezője. 💫 Valós eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és 24 óráról másodpercekre csökkentette a kommunikációs késleltetéseket.

3. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre dedikált felhasználói személyiségtérképeket a ClickUp felhasználói történet térkép sablonjával.

Ha csapata nehezen tudja a nagy termékötleteket megvalósítható fejlesztési feladatokká alakítani, akkor a ClickUp felhasználói történet-térkép sablon pont az Önök számára készült. A felhasználói utazási térképpel ellentétben, amely a képernyőnkénti döntésekre fókuszáló felhasználói áramlásra koncentrál, a történet-térkép a felhasználói tevékenységeket strukturált fejlesztési történetekké alakítja.

Ezzel a felhasználói élménytérképpel a felhasználói igényeket lépésekre bontva rendszerezheti, személyiségekhez kapcsolhatja, majd prioritásokat állíthat fel, hogy mely funkciókat vegye fel az egyes kiadásokba.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Bontsa a tevékenységeket egymást követő lépésekre, és alakítsa őket részletes, színkódolt felhasználói történetekké.

Vizuálisan rangsorolja a kiadásokat úgy, hogy a térképet 1. kiadás , 2. kiadás és további kiadásokra osztja.

Használja a ClickUp Whiteboard rugalmasságát a jegyzetlapokkal, nyilakkal, szövegekkel, linkekkel és rajzokkal.

📌 Ideális: Agilis termékcsapatok, projektmenedzserek és többfunkciós csoportok számára, akiknek össze kell hangolniuk a termék funkcióit a valódi felhasználói igényekkel, és meg kell tervezniük a kiadásokat.

Íme, mit mondott erről Stefani DiGiovanni, a Tefans Tactics rendszerszakértője:

A ClickUp-ra akkor bukkantam, amikor ügyfélportált kerestem, és nem is sejtettem, hogy ez lesz a virtuális irodánk, mert ennél sokkal többet tud. Több más szoftvert és költséget váltott ki, és testreszabható a csapatunk minden egyes folyamatának típusához. Személyesen és szakmailag is használom, és másokat is segítek benne. ClickUp for Life!

4. ClickUp empátia térkép fehér tábla sablon

Ingyenes sablon letöltése Fedezze fel a felhasználói igényeket és célokat a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segítségével.

A ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segít mélyreható ügyfél-elemzéseket készíteni anélkül, hogy órákat kellene töltenie a térkép nulláról való felépítésével. Digitálisan dolgozhat színkódolt négyzetekkel, külön fájdalom/nyereség szakaszokkal és egy központi ügyfélprofillal, amely a felhasználóra összpontosít.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Dolgozzon négy előre meghatározott kvadránsban, mint például Gondolkodás és érzés , Látás , Hallás és Beszéd és cselekvés , hogy strukturált, felhasználóközpontú betekintést nyerjen.

Fedezze fel a rejtett frusztrációkat és lehetőségeket a Pain and Gain (Fájdalom és nyereség) szakaszok segítségével.

Az összes kutatást egyetlen profilra összpontosítsa a központi Ügyfélprofil kör segítségével.

📌 Ideális: UX-kutatók, terméktervezők és marketingcsapatok számára, akik túl akarnak lépni a feltételezéseken, empátiát akarnak kialakítani és olyan megoldásokat akarnak létrehozni, amelyek a valódi felhasználói motivációkon alapulnak.

5. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélsiker-terv sablonjával világos képet kaphat arról, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak.

Az ügyfelek megtartása gyakran kevésbé függ az első benyomástól, mint inkább attól, hogy az üzlet megkötése után mennyire következetesen támogatja őket. A ClickUp ügyfélsiker-terv sablon egy vizuális munkafolyamatban rendszerezi az összes ügyféladatot, szerződést és előrehaladást.

Ennek az ügyfélkezelő eszköznek az igazi előnye a láthatóságban rejlik. Minden ügyfél egy táblán jelenik meg a legfontosabb adatokkal, beleértve az elérhetőségeket, a megállapodott árat és a szolgáltatás típusát, mindezt a teljes életcikluson át nyomon követhető haladási mutatókkal párosítva.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Bevezetés , Megtartás , Vagy Visszaesés kockázata. Szűrje az ügyfeleket életciklusuk szakasza szerint a ClickUp egyéni státuszokkal , mint példáulVisszaesés kockázata.

Tárolja a fontos ügyféladatokat, mint például az előfizetés típusa, a szerződés, a fiók állapota és a problémák leírása a ClickUp egyéni mezőkben

Az egyes ügyfélkártyákon található százalékos haladási sávok segítségével azonnal láthatja az előrehaladást.

Új ügyfelek, Új ügyfelek bevonása, Ügyfelek állapot szerint, hogy gyorsan hozzáférjen az egyes szegmensekhez. Válasszon hét kész ClickUp nézet közül, például, hogy gyorsan hozzáférjen az egyes szegmensekhez.

📌 Ideális: SaaS ügyfélsiker (CS) csapatok, ügyfélmenedzserek és támogatási vezetők számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük az ügyfelek életciklusának kezeléséhez.

🚀 ClickUp előnye: Vannak mindenfelé szétdobált post-it cetlik, Figma megjegyzések vagy nyers ügyfél-visszajelzések? Helyezze őket közvetlenül a ClickUpba, és hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát: Azonnal felismeri a mintákat: Áttekinti a jegyzeteket, hogy azonosítsa az ismétlődő témákat, a szűk keresztmetszeteket vagy az ügyfelek frusztrációit.

Összefoglalás kontextussal: Kapjon tömör összefoglalót az út minden szakaszáról, az érzelmekkel, érintési pontokkal és felhasználói igényekkel együtt.

Tevékenységek generálása: Hozzon létre feladatokat a nyomon követéshez, javításokhoz vagy funkciókéréshez, és rendelje azokat a megfelelő tulajdonoshoz. Keresse meg a teljes munkafolyamatot a ClickUp Brain segítségével, hogy kontextusérzékeny válaszokat kapjon az ügyfélútjával kapcsolatban 🤩 Próbálja ki ezeket a tippeket: Összegezze ezt a felhasználói útvonal térképet a legfontosabb szakaszokra, célokkal és érzelmekkel.

Készítsen jelentést az ügyfelek bejelentkezési folyamatokkal kapcsolatos frusztrációiról és a lehetséges megoldásokról.

Csoportosítsa ezeket a visszajelzéseket az utazás szakasza szerint: Tudatosság, Megfontolás, Vásárlás, Megtartás

6. ClickUp Ügyfélhang sablon

Ingyenes sablon letöltése Végezzen érdemi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéseket a ClickUp Voice of the Customer sablon segítségével.

Míg az előző sablonok segítenek vizualizálni az ügyfél útját és fenntartani a jó kapcsolatokat, a ClickUp Voice of the Customer (VoC) sablon lehetővé teszi, hogy az ügyfelek saját szavaival megértsd őket.

Ez a kiváló ügyfélszolgálatot biztosító eszköz lehetővé teszi, hogy több csatornán keresztül, például felmérések, közösségi média, interjúk és online értékelések segítségével elemezze a visszajelzéseket, mielőtt azokat egyértelmű tételekké alakítaná.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Rögzítse az ügyfelek hiteles idézeteit, valamint az értelmezett igényeket és a megvalósítható megoldásokat.

Kössön össze minden visszajelzést feladatokkal, alfeladatokkal és felelősökkel, hogy a megoldások ne vesszenek el a kavarodásban.

Használjon olyan egyéni mezőket, mint Ügyfél igény , VoC forrás és Megoldás , hogy az információk konzisztensek és strukturáltak legyenek.

Váltson a Lista, Tábla és Kezdés itt nézetek között a gyors navigáció és elemzés érdekében.

📌 Ideális: Termékmenedzserek, kutatócsoportok és ügyfélkapcsolati csapatok számára, akiknek a nyers ügyfél-visszajelzéseket adat alapú döntésekre és megvalósítható fejlesztésekre kell átalakítaniuk.

7. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfél-bevonási sablon segítségével az új regisztrálók hűséges, hosszú távú ügyfelekké válnak.

A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon strukturált üdvözlési folyamaton vezeti végig az új ügyfeleket. Biztosítja, hogy minden új ügyfél a regisztráció pillanatától kezdve támogatást érezzen, csökkentve ezzel az ügyfélvesztést és növelve a hosszú távú elégedettséget.

A zökkenőmentes kezdés érdekében az ügyfelek bevonását világos szakaszokra bontja, például üdvözlő ajándék, csapatba osztás, kérdőív és bevonási beszélgetés.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az onboarding folyamatát egyedi státuszokkal, mint például Új ügyfél , Onboarding hívás, Kérdőív és Befejezve .

Rögzítse a legfontosabb részleteket, beleértve az ügyfél típusát, a szolgáltatásokat és az onboarding hívás dátumát.

Hét előre elkészített nézet közül választhat, köztük a Vásárlói felvételi űrlap, a Kezdő útmutató és a Bevezetési folyamat.

📌 Ideális: Ügyfélsiker-csapatok és ügyfélmenedzserek számára, akiknek CRM-sablonra van szükségük a következetes, személyre szabott bevezetési élmény biztosításához.

Íme egy speciális útmutató az ügyfélkapcsolatok kezeléséről:

8. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Ingyenes sablon letöltése Oldja meg a problémákat és tartsa meg ügyfeleit a ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablonjával.

Ha egy ügyfélszolgálati kérelem bonyolulttá válik, egyértelmű eskalációs folyamatra van szükség. Pontosan ezt teszi a ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon. Egy többszintű rendszert biztosít a komplex ügyfélkapcsolati problémák gyors kezeléséhez és megoldásához.

A Tier 1-es kérdésektől a Tier 2-es kritikus problémákig, a sablon biztosítja, hogy a megfelelő emberek a megfelelő időben vállaljanak felelősséget.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a jegyeket egyedi állapotokkal, mint például Nyitott , Folyamatban , Várakozás az ügyfélre vagy 2. szintű eskaláció.

Gyűjtse össze a teljes ügyféladatokat a megrendelés azonosítója, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe és egyéb adatokhoz tartozó egyéni mezők segítségével.

Használja a Jegyek listája nézetet az összes nyitott eset megtekintéséhez, vagy váltson a Tier Support Board nézetre a vizuálisabb munkafolyamat megtekintéséhez.

📌 Ideális: Nagy mennyiségű jegyet kezelő ügyfélszolgálati és CS csapatok, valamint többszintű eskalációs folyamatokkal rendelkező SaaS vállalkozások számára.

9. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje ügyféladatait a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával

A ClickUp értékesítési folyamat sablon minden üzletét egy helyen tárolja, így nyomon követheti a lehetőségeket, előre jelezheti a bevételeket, és végigkísérheti a potenciális ügyfeleket az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig.

A drag-and-drop szakaszokkal, valós idejű irányítópultokkal és testreszabható nézetekkel mindig tudni fogja, hogy az egyes fiókok hol tartanak. Használja a feladatkiosztásokat, a határidőket és a ClickUp emlékeztetőket, hogy naprakészen tartsa a nyomon követéseket, így csapata az értékesítésre koncentrálhat, anélkül, hogy szétszórt frissítéseket kellene követnie.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Szervezze meg a lehetőségeket több mint 30 egyedi státusszal, például Minősített potenciális ügyfél , Figyelemre szorul , Elvesztett vagy Megújításra vár .

Rögzítse a legfontosabb üzletkötési információkat az egyéni mezőkben, például az utolsó kapcsolatfelvétel dátumát, az üzlet értékét, a fizetési státuszt és egyebeket.

Váltson a részletekhez a Lista nézet és a folyamat lépéseihez a Sales SOP nézet között.

Jelentse előre a bevételt olyan számított mezőkkel, amelyek az üzletértékeket szakaszonként vagy az egész folyamat során összesítik.

📌 Ideális: komplex üzletkötési ciklusokat kezelő értékesítési csapatok, megújításokat és felárértékesítéseket nyomon követő ügyfélmenedzserek, vagy bármely vállalkozás számára.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX nem csak a kérdéseire válaszol, hanem aktívan kezeli a feladatok, dokumentumok és beszélgetések kontextusát is. Úgy tervezték, hogy véget vessen az AI terjedésének, egy helyen biztosítva a létrehozás, a keresés és a cselekvés lehetőségét. Felszerelje csapatait intelligens AI-vel a ClickUp Brain MAX segítségével Használja a ClickUp Talk-to-Text funkcióját, hogy gyors hangjegyzeteket kifinomult feladatokká vagy dokumentumokká alakítson, valamint az univerzális keresőt, hogy fájlokat, visszajelzéseket és feladatokat azonnal lekérjen a ClickUpból vagy a csatlakoztatott alkalmazásokból.

10. ClickUp DMAIC sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg projektje hatókörét egyértelműen meghatározott célokkal a ClickUp DMAIC sablon segítségével.

A ClickUp DMAIC sablon egy kész whiteboardot biztosít, amely végigvezeti csapatát ennek a bevált módszertan minden szakaszán. A DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Meghatározás, Mérés, Elemzés, Javítás, Ellenőrzés) keretrendszer segít meghatározni a problémákat, nyomon követni a hosszú távú eredményeket, és az egész munkafolyamatot egy helyen szervezetten és áttekinthetően tartani.

Minden fázis színkóddal ellátott és előre strukturált, így pontosan tudja, hol kell rögzíteni a célokat, a KPI-ket, a kiváltó okokat, a megoldásokat és az ellenőrző intézkedéseket.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kezdje el azonnal az előre kitöltött útmutatókkal, amelyek elmagyarázzák, mit kell hozzáadni az egyes fázisokban.

Rögzítse a mutatókat, a KPI-ket és a teendőket a strukturált nyomon követéshez az egyéni mezők segítségével.

Váltson át a brainstormingról a végrehajtásra a List és Board Views összekapcsolt nézetekkel, amelyek a jegyzeteket megvalósítható feladatokká alakítják.

Tartsa fenn a változásokat a ClickUp automatizálási funkcióival , címkéivel és jelentési irányítópultjaival, hogy nyomon követhesse a hosszú távú eredményeket.

📌 Ideális: Műveleti csapatok, folyamatfejlesztési szakemberek, Lean Six Sigma szakemberek vagy bármely csapat számára, amely ismétlődő rendszert keres a problémák azonosításához és a hatékonyság javításához.

11. ClickUp úszósávos folyamat térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen és szervezzen folyamatokat kód nélkül a ClickUp Swimlane Process Map Template segítségével.

A folyamatok gyakran megszakadnak, ha a felelősség nem egyértelmű.

A ClickUp Swimlane Process Map Template színekkel jelölve ábrázolja a munkafolyamatokat, így a szerepek, a felelősségek és az átadások kristálytisztán láthatók. Elválaszthatja az egyes csapatok hozzájárulásait, így könnyebben látható, hogyan folyik a munka a marketing, az értékesítés, a termékfejlesztés vagy a támogatás között.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Tervezze meg a szerepeket és a felelősségi köröket különálló, színkódolt úszósávokkal minden csapat vagy érdekelt fél számára.

Kövesse nyomon a csapatok közötti átadásokat, hogy pontosan lássa, hol lassulnak a folyamatok, vagy hol tapasztalnak az ügyfelek nehézségeket.

Rendezett módon ábrázolja a komplexitást a feltételes útvonalak (pl. Igen/Nem ellenőrzőpontok) vizualizálásával.

Cserélje le a statikus diagramokat egy interaktív táblára, amely támogatja az élő szerkesztést, a jegyzeteket és a megjegyzéseket.

📌 Ideális: Többfunkciós csapatok (marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat, termékfejlesztés) számára, akiknek szükségük van a végpontok közötti ügyfélélmény feltérképezésére és a folyamatok javítására anélkül, hogy szem elől tévesztenék a felelősséget.

🔍 Tudta? A 2024-ben bevezetett FlowLearn adatbázis több ezer, tudományos irodalomból származó, kommentárokkal ellátott folyamatábrát tartalmaz, kiemelve azok fontosságát a kutatási kommunikációban.

Nyújtson kiváló ügyfélszolgálatot a ClickUp segítségével

Az út vizualizálása egy dolog, az összes projekthez, feladathoz és csapattaghoz való kapcsolása pedig egy másik. A Figma sablonok megkönnyítik az út térképének megosztását, de nem kötik össze ezeket az információkat a mindennapi munkáddal.

Itt jön be a ClickUp. A valós idejű brainstorminghoz szükséges Whiteboards, az ötleteket strukturált munkafolyamatokká alakító Mind Maps és az AI-alapú összefoglalást biztosító ClickUp Brain segítségével az útvonal térképek aktívan segítik a végrehajtást.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és keltsen életre ügyfelei utazásait. ✅