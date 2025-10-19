Ingyenes Figma márkairányelv-sablonok az egységes márkaépítéshez

Ha valaha is dolgozott már kreatív projekten, akkor valószínűleg érezte már azt a csendes feszültséget, amit a márkairányelvek okoznak. Talán volt egy ötlete, amit imádott, de a színek nem illettek hozzá. Vagy a betűtípus nem volt teljesen megfelelő. Ez egy ismerős érzés.

A márkairányelvek azonban nem azért vannak, hogy visszatartsák Önt. Azért vannak, hogy minden, amit kiad, továbbra is Önhöz illeszkedjen.

A Figma márkairányelvek sablonja hasznos eszköz ahhoz, hogy megtalálja a kapcsolatot ügyfeleivel. Szerkezetet ad anélkül, hogy bezárva érezné magát. Összhangban maradhat, miközben különböző ötleteket és irányokat fedezhet fel.

Ebben a cikkben bemutatjuk a Figma legjobb márkairányelv-sablonjait, és megosztunk néhány forrást, amelyek segítségével a saját sablonok készítése még szórakoztatóbbá válik.

Mi teszi jóvá a Figma márkairányelvek sablonját?

2023 és 2024 között az Nvidia a világ egyik leggyorsabban növekvő márkáj ává vált, és egy billió dolláros vállalattá nőtte ki magát. De a világ egyik leggyorsabban növekvő márkájának lenni nem csak az eladások vagy a táblázatokban szereplő számok tükröződése. Arról is szól, hogy az emberek milyen mélyen kötődnek a márka által képviselt értékekhez.

Ha tehát ilyen kapcsolatot szem előtt tartva tervez, akkor egy jó Figma márkairányelv-sablonban a következőkre kell figyelnie:

✅ Határozza meg a márka célját, értékeit, küldetését és történetét, hogy azok irányt mutassanak minden tervezéshez és üzenethez.

✅ Tartalmazza a logó szabályait, beleértve a távolságokat, méreteket, valamint a megengedett és tiltott dolgokat, hogy elkerülje a torzulást vagy a helytelen használatot.

✅ Állítson be egy egyértelmű színpalettát HEX, RGB és CMYK értékekkel az egységes vizuális megjelenés érdekében minden platformon.

✅ Válassza ki a fejléc, az alcímek és a szöveg betűtípusait, és magyarázza el, hogyan és mikor kell használni őket.

✅ Adjon hozzá hangnemre és hangra vonatkozó szabályokat, hogy az üzenetek összhangban legyenek, függetlenül attól, hogy ki írja vagy tervezi őket.

Márkairányelv-sablonok áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes Figma és ClickUp márkairányelv-sablonról:

Ingyenes Figma márkairányelv-sablonok

Nem mindenkinek van ideje egy márka útmutatót a semmiből felépíteni. Szerencsére léteznek gyönyörűen elkészített ingyenes Figma sablonok, amelyek szilárd kiindulási pontot nyújtanak anélkül, hogy korlátoznák kreatív szabadságát.

1. Márkairányelvek sablonja a Design18th-tól

via Figma

A Figma márkairányelvek sablon kifinomult, együttműködésen alapuló kiindulási pontot kínál a márka stratégiájának kidolgozásához. A sablont a márka hangjához, értékeihez és vizuális identitásához igazíthatja. A Figma tökéletes csoportos munkához, mivel a csapat tagjai valós időben kommentálhatnak, rajzolhatnak és tervezhetnek, így a munkaterületen született ötleteket zökkenőmentesen beépíthetik a sablon vázlatába.

🌻 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Minden fontos részt lefed, beleértve a hangot, a logót, a színeket, a tipográfiát és a márka alkalmazását.

Nyugodt, minimalista elrendezést használ, amely könnyen olvasható és kezelhető.

Tartalmazza a logó méretét, elhelyezkedését és használatát bemutató példákat, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat.

Könnyen frissíthető, így nagy erőfeszítés nélkül saját igényeinek megfelelővé teheti.

✨ Ideális: Kis csapatok vagy szabadúszók számára, akik egy tiszta, könnyen követhető struktúrát keresnek, amely minden lényeges elemet lefed.

👀 Érdekesség: A Tiffany & Co. olyan különleges kék árnyalatot használ, amely annyira jellegzetes, hogy saját Pantone kódja van. A vállalat még védjeggyel is ellátta a színt, így senki más nem használhatja ékszercsomagoláson.

2. Brand Base: Márkairányelvek sablonja a Figma-tól

via Figma

Ez a márkaalap sablon megkönnyíti annak bemutatását, hogy a márka választásai hogyan kapcsolódnak a tényleges tervezési döntésekhez. A logók, betűtípusok és színek különálló fájljai között való váltogatás helyett minden egy helyen található, ami egyszerűen frissíthető.

Mivel közvetlenül a Figma-ban készült, a csapatok tesztelhetik az ötleteket és módosíthatják a márkaeszközöket anélkül, hogy megzavarnák az egységességet, ami órákat takarít meg az új kampányok bevezetésekor.

🌻 Miért fog tetszeni ez a sablon:

A Figma csapata által készített, a valós használatot szem előtt tartva.

Foglalkozik az alapvető márkaelemekkel, mint például a történet, a színek és a tipográfia.

Modern megjelenésű, anélkül, hogy túlzottan stílusos lenne.

Könnyen megosztható és együttműködhető a csapattagokkal vagy ügyfelekkel.

✨ Ideális: Tervezési vezetők és marketingcsapatok számára, akiknek szükségük van egy élő márkaútmutatóra, amely zökkenőmentesen skálázható nyomtatott, webes és közösségi média felületeken.

3. Egyszerű márkairányelv-sablon a Figma-tól

via Figma

Az amerikai üzletember, Scott Cook egyszer azt mondta:

A márka már nem az, amit mi mondunk a fogyasztóknak, hanem az, amit a fogyasztók egymásnak mondanak.

A márka már nem az, amit mi mondunk a fogyasztóknak, hanem az, amit a fogyasztók egymásnak mondanak.

Ez az elv különösen fontos, ha olyan márkát szeretne építeni, amelyben az emberek valóban megbíznak. Ez a bizalom pedig az egységességgel kezdődik.

Ez a sablon eltávolítja a felesleges elemeket, így Ön a legfontosabb elemek egyértelmű bemutatására koncentrálhat. Egyszerű módszert kínál a márka dokumentálására anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná, ami különösen hasznos, ha egyedül dolgozik, és olyan eszközre van szüksége, amelyet gyorsan frissíthet.

🌻 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Valódi márkaútmutató alapján készült, így praktikus és könnyen követhető.

Csak a legfontosabb elemekre koncentrál, mint például a színek, logók és tipográfia.

Gyors szerkesztésre tervezték, így beillesztheti saját tartalmát.

✨ Ideális: Freelancerek és személyes márkák számára, akik egyszerű, gyorsan szerkeszthető és portfóliókban, weboldalakon és közösségi csatornákon egyaránt használható irányelveket keresnek.

4. Márkairányelv-sablon a Figma-tól

via Figma

Néha a márka lényege már megvan. Csak egy helyre van szüksége, ahol élhet, lélegezhet és idővel konzisztens maradhat.

Ez a Figma márkairányelv-sablon segít összegyűjteni a rendelkezésre álló anyagokat, és finoman megkérdezni, hogy még mindig úgy érzi-e, hogy ez az a márka, amelyet felépíteni szándékozott. A szétszórt eszközök egyetlen hiteles forrásba történő összevonása megkönnyíti a márka bemutatását az új alkalmazottak, a kollaboránsok vagy a külső partnerek számára.

Emellett keretet biztosít az identitásában lévő hiányosságok felismeréséhez és azok fokozatos kijavításához, ahelyett, hogy teljesen elölről kellene kezdenie.

🌻 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Lehetővé teszi, hogy meglévő logóit, betűtípusait és színeit túl nagy felhajtás nélkül beilleszthesse.

Ösztönözze a kis finomításokat, hogy a márka a csapatával együtt növekedjen.

Minden összhangban van, így mindenki gyorsabban és magabiztosabban hozhat döntéseket.

Kiválóan alkalmas közös referenciapontként a tervezés és a marketing területén.

✨ Ideális: Növekvő márkák számára, amelyek már rendelkeznek eszközökkel, és csak egy helyre van szükségük, hogy minden összhangban legyen.

5. Márkairányelvek sablon Ingyenes a Figma-tól

via Fi g ma

Nem minden márka indul nagy csapattal vagy kifinomult tervezési rendszerrel. Néha csak egy világos kiindulási pontra van szükség. Ez az ingyenes márkairányelv-sablon biztosítja ezt a teret, elegendő struktúrával ahhoz, hogy megbízhatónak érezze, és elegendő rugalmassággal ahhoz, hogy a sajátjává tegye.

Ez egy egyszerű keretrendszer, amely Önnel együtt növekszik, így kis lépésekkel kezdheti, és a márka fejlődésével bővítheti a részleteket. Új tervezők vagy első alkalommal alapító vállalkozók számára ez a grafikai sablon megszünteti a nyomást, hogy azonnal tökéletes útmutatót kell készíteniük, miközben munkájuk konzisztens marad.

🌻 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Minden alapvető elemet lefed, beleértve a logó használatát, a tipográfiát és a színirányelveket.

Könnyen érthető utasításokkal ellátva, így semmi sem tűnik zavarosnak vagy bonyolultnak.

Akár személyes projektet épít, akár egy növekvő márkát, itt otthon érezheti magát.

Olyan valódi emberek számára készült, akik az egyértelműséget, nem pedig a bonyolultságot keresik.

✨ Ideális: Startupok és első alkalommal vállalkozók számára, akiknek ingyenes, kezdőknek is megfelelő márkaútmutatóra van szükségük, amelyet identitásuk kialakulásával együtt bővíthetnek.

A Figma sablonok korlátai

Ha valaki a Figma-tól hallgatja ezt: baráti figyelmeztetés, hogy nagyon rossz úton járnak, és ha így folytatják, hamarosan leváltják Önöket.

Ha valaki a Figma-tól hallgatja ezt: baráti figyelmeztetés, hogy nagyon rossz úton járnak, és ha így folytatják, hamarosan leváltják Önöket.

Így fordult egy csalódott felhasználó a Figma csapatához a Reddit oldalon.

Bátran kijelenthetjük, hogy bár a Figma számtalan tervezőnek segít strukturálni kreatív munkáját, néhány komoly kihívással is szembesül, amelyeket érdemes szem előtt tartani, mielőtt túl mélyen belevágna.

Íme egy rövid összefoglaló:

Egyes sablonok túlságosan rögzítettek, ami megnehezíti az eredeti struktúrán túli lehetőségek felfedezését.

A munkák megosztása ügyfelekkel vagy együttműködőkkel gyakran korlátozásokkal jár a fizetős helyek tekintetében.

Az offline szerkesztés nem megbízható, ami megnehezítheti a távoli vagy regionális csapatok munkáját.

A támogatás néha távolinak tűnik, különösen akkor, ha nyomás alatt van szüksége segítségre.

A sablonok nem feltétlenül a helyi igények figyelembevételével készülnek, ezért a csapatoknak végül plusz munkát kell végezniük azok adaptálásához.

Alternatív Figma márkairányelv-sablonok

Ahogy mondani szokták: „Ahol akarat van, ott út is van.” És néha ez az út a ClickUp, a marketingesek kedvenc márkamenedzsment szoftvere.

Ha a bemutatott sablonok korlátozzák a tervezőcsapatok kreativitását, íme néhány Figma alternatíva.

Az alábbiakban bemutatjuk a 10 legjobb ClickUp márkairányelv-sablont, amelyek segíthetnek a hiányosságok pótlásában, és teret adhatnak márkájának, hogy egyértelműen és következetesen növekedjen.

1. ClickUp márkairányelv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használjon vizuális táblát, hogy a ClickUp márkairányelv-sablon segítségével könnyen áttekinthető módon rendezze el a márka elemeit.

A legtöbb ember nem azért választ egy márkát, mert lenyűgözőnek tűnik. Azért választják, mert ismerősnek, egyértelműnek és megbízhatónak tűnik. Valójában négyből három azt mondja, hogy inkább olyan márkától vásárol, amelyhez kapcsolódnak. Ez a fajta kapcsolat az egységességgel kezdődik.

A ClickUp márkairányelv-sablon rugalmas teret biztosít, ahol márkájának minden elemét egymás mellé helyezheti.

Mivel egy kollaboratív táblába van beépítve, egy helyen térképezheti fel a vizuális elemeket, az értékeket és az üzeneteket, és azok az egész csapat számára elérhetőek maradnak.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tekintse meg a teljes képet egy vizuális táblás elrendezésen keresztül, amely

Élvezze a valós idejű együttműködést, hogy mindenki hozzájárulhasson és összhangban maradjon.

Alakítsa az útmutatót márkája személyiségéhez igazodva a testreszabható szakaszokkal.

Tároljon és frissítsen mindent, a logóktól az írási irányelvekig, egy megosztott térben.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, akik nyugodt, vizuális otthont szeretnének márkájuknak, amelyet könnyű frissíteni és megosztani.

Íme egy rövid útmutató, hogyan ábrázolhatja vizuálisan teljes tervét a ClickUp Whiteboards segítségével:

2. ClickUp márkastílus-útmutató dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Fedezze fel az egyszerű felületet, ahol megalkothatja és tárolhatja márkája megjelenését a ClickUp márkastílus-útmutató dokumentumsablon segítségével.

Az egyik dolog a márka színeinek és betűtípusainak kiválasztása. A másik dolog pedig annak biztosítása, hogy azok mindenhol ugyanúgy jelenjenek meg. A stílusútiasítás segít a dolgok állandóságának megőrzésében, így függetlenül attól, hogy ki tervezi vagy írja, a márka továbbra is az Ön arculatát tükrözi.

A ClickUp márkastílus-útmutató dokumentumsablon egy használatra kész ClickUp Doc, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a márkaidentitásuk központosításában és fenntartásában. Tartalmaz külön szakaszokat a logók, a tipográfia, a márka színei, a hangnem és a használati példák számára. Akár új munkatársakat vesz fel, akár szabadúszókat tájékoztat, akár az érdekelt feleket hangolja össze, ez a sablon egyértelmű és megvalósítható információforrást nyújt a márkaeszközök és üzenetek tekintetében.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tartsa színeit, logóit és betűtípusait egy könnyen megtalálható dokumentumban.

Tegye egyszerűvé mindenki számára, hogy ugyanazt a vizuális irányvonalat kövesse.

Segítsen az új csapattagoknak, hogy gyorsan beilleszkedjenek, anélkül, hogy kétségeik lennének.

Támogassa a megszokott felhasználói élményt weboldalakon, e-mailekben és nyomtatott anyagokban egyaránt.

✨ Ideális: márkázási, termékmarketing, tervezési és kommunikációs csapatok számára, akiknek közös felületre van szükségük a logók, üzenetek és vizuális identitás valós idejű összehangolásához.

3. ClickUp márkastílus-útmutató sablon

Ingyenes sablon letöltése Segítsen márkájának konzisztens megjelenést és nagyobb megbízhatóságot elérni a ClickUp márkastílus-útmutató sablon segítségével.

Egyes vállalkozások évente több mint tízezer dollárt költenek tervezési munkákra. Ez a szám sokat elárul. De azt is megmutatja, mennyi erőfeszítésbe kerül, hogy a márka megjelenése és hangulata pontosan megfelelő legyen.

A ClickUp márkastílus-útmutató sablon egyszerű helyet biztosít ezeknek az erőfeszítéseknek az összefogásához és a következetesség megőrzéséhez. A ClickUp-ban központosíthatja a márka szabályait, így az írók, a tervezők és a marketingesek mindig ugyanabból a forgatókönyvből dolgozhatnak.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze el színeit, betűtípusait és képeit egy könnyen követhető útmutatóban.

Segítsen a csapat minden tagjának összhangban maradni, függetlenül attól, hogy szöveget írnak vagy hirdetéseket terveznek.

Tegye márkáját világossá és megbízhatóvá minden csatornán.

Tartsa rendben a dolgokat, hogy vizuális elemei a márkájával együtt fejlődjenek, és ne ellene.

✨ Ideális: márkamenedzserek, kreatív igazgatók és marketingcsapatok számára, akiknek megbízható stílusú útmutatóra van szükségük a tervezés, a szövegek és a kampányok végrehajtásának összehangolásához minden csatornán.

👀 Érdekesség: A Chupa Chups margaréta alakú logóját Salvador Dalí kevesebb mint egy óra alatt tervezte meg. Ragaszkodott ahhoz, hogy a logó a nyalóka tetején legyen, ne pedig az oldalán, hogy az emberek mindig jól láthassák. Ez egy tökéletes példa arra, hogy a jó elhelyezés ugyanolyan fontos lehet, mint a jó dizájn.

4. ClickUp márkamenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp márkamenedzsment sablon segítségével nyugodt, áttekinthető teret hozhat létre, ahol minden a középpontba kerülhet.

Sikeresen elkészítette a termékbemutató prezentációt. Ekkor valaki megkeresi Önt, és a legújabb kampánytervet kéri. Eközben egy másik csapattag épp most osztotta meg azt a logóváltozatot, amelyet Ön már két hónapja nem használ.

A márka menedzselése azt jelenti, hogy sok dolgot kell egyszerre figyelni. A ClickUp márkamenedzsment sablon mindent egy helyen összegyűjt, így a kampánytervezés, az eszközök frissítése és a csapat kommunikációja összehangolt marad. Ahelyett, hogy tisztáznád, melyik tervezet az aktuális, nyomon követheted a kampányokat, összehangolhatod az üzeneteket, és mindenki ugyanazon márka története felé haladhat.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tervezze meg marketingkampányainak kezelését anélkül, hogy minden összezavarodna.

Tartsa csapatát összekapcsolva, és dolgozzon ugyanazon üzenet megvalósításán.

Nézze meg, mi működik jól, és hol lehet szükség módosításokra!

Maradjon hű önmagához, miközben márkája növekszik és változik.

✨ Ideális: márkamenedzserek, marketingcsapatok és kreatív vezetők számára, akiknek egy helyre van szükségük a kampányok koordinálásához, az eszközök ellenőrzéséhez és a márka konzisztenciájának fenntartásához az egyes részlegek között.

5. ClickUp márkaidentitás-sablon

Ingyenes sablon letöltése Hagyja, hogy márkája egyértelműen formát öltsön a ClickUp márkaidentitás-sablon segítségével.

„Mi szükséges a márka identitásához? Az alapokon kívül. ” Ez volt a kérdés a Redditen. Egy felhasználó egyszerű, de találó válasszal reagált: „A logó előtt döntsd el a hangnemet, a küldetésedet, a jövőképedet és azt, hogy kinek szólsz. Ezután a tervezés kövesse ezt. ”

Pontosan ebben segít a ClickUp márkaidentitás-sablonja. Ez a sablon lehetőséget ad arra, hogy átgondold a mélyebb kérdéseket, mielőtt a színek és betűtípusok kiválasztásába kezdenél.

A legjobb az egészben, hogy a vizuális elemek mellett segít meghatározni értékeit, hangját és hosszú távú céljait is, így márkája hitelesnek és nem csak dísznek tűnik.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Hozzon létre egy vizuális nyelvet, amely tükrözi, ki is Ön valójában.

Készítsen olyan üzeneteket, amelyek Önre jellemzőek és rezonálnak a közönségével!

Állítson be marketing KPI-ket és célokat, hogy csapata tudja, merre tart a márka.

Tartson mindent összekapcsolva, miközben különböző platformokon terjeszkedik.

✨ Ideális: marketingcsapatok és kommunikációs vezetők számára, akik konzisztens identitást szeretnének kialakítani kampányok, csatornák és ügyfélkapcsolati pontok között.

6. ClickUp márkakönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Alakítsa ki identitását, és maradjon hű hozzá az idő múlásával a ClickUp márkakönyv sablon segítségével.

Ismeri azt az érzést, amikor egy márka minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz? A hang, a színek, az online megjelenés. Ez nem puszta véletlen. Az ilyenfajta egyértelműség általában abból fakad, hogy van valami szilárd alap, amelyre támaszkodni lehet. A márkakönyv segít megteremteni ezt az alapot.

A ClickUp márkakönyv sablon ezt az ötletet egy praktikus munkaterületté alakítja, ahol a stratégia, a vizuális elemek és a történetmesélés egymás mellett élnek. Ahelyett, hogy a márkakönyvet statikus PDF-ként kezelné, ez a márkastratégiai sablon egy dinamikus útmutatóvá válik, amelyet frissíthet, megoszthat és bővíthet a márka növekedésével.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze gondolatai és eszközei egyszerű feladatlisták vagy táblák segítségével.

Rendezze el logóit, betűtípusait, színeit és képeit úgy, hogy azok könnyen megtalálhatók és követhetők legyenek.

Kövesse nyomon az előrehaladását kampányok készítése vagy régi tartalmak frissítése közben.

Adjon minden csapattagjának közös megértést arról, hogy milyen is valójában a márka.

✨ Ideális: marketingcsapatok, tartalomstratégák és kreatív igazgatók számára, akiknek központi, folyamatosan fejlődő márkakönyvre van szükségük az üzenetek, kampányok és tervezési döntések irányításához.

7. ClickUp márkaátalakítási sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Rebranding Template segítségével világosan ossza ki a feladatokat, hogy mindenki tudja, min dolgozik.

Amikor a Dunkin’ eltávolította a „Donuts” szót a nevéből, az több volt, mint egy egyszerű logóváltás. Ez egy csendes változás volt abban, ahogyan megjelenni akartak. A Dunkin’ megtartotta ugyanazokat a színeket és hangulatot, miközben egyértelműbben összpontosított arra, amit a vásárlói a leginkább értékelték. Egy ilyen márkaátalakítás gondos munkát igényel, nem csak egy új betűtípust.

A márkaátalakítás nem egyszerű feladat. Megpróbál előrelépni anélkül, hogy elveszítené azokat az elemeket, amelyek még mindig hitelesnek tűnnek. A ClickUp márkaátalakítási sablon segítségével ezt megteheti anélkül, hogy sietnie kellene.

Ez a márkaépítési sablon strukturált tervet hoz létre, amelyben a stratégia, a tervezés és a kommunikáció összhangban maradnak. Az ütemtervek, a feladatok felelősségi köreinek meghatározása és a visszajelzésekre szánt helynek köszönhetően a folyamat inkább célirányosnak, mint kaotikusnak tűnik.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon az egyes lépéseket, hogy mindig tudja, mi történt és mi következik.

Osszon ki egyértelmű szerepeket, hogy senkinek ne kelljen találgatnia, ki mit csinál.

Állítson össze egy olyan ütemtervet, amely a csapatának megfelel, ne csak a határidőt tartsa szem előtt.

Tartsa mindenki kapcsolatát, miközben lassan átalakítja a márka megjelenését és hangulatát.

✨ Ideális: marketingigazgatók, márkamenedzserek és kreatív operációs csapatok számára, akik márkaátalakításokat vezetnek, és akiknek világos struktúrára van szükségük az ütemtervek, a szerepek és a kampányok bevezetése tekintetében.

8. ClickUp logó stílusú útmutató sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa meg, mikor kell használni a logó egyes verzióit, és mikor nem, a ClickUp logó stílusú útmutató sablonjával.

A logók gyakran megjelennek az interneten. Megtalálhatók weboldalakon, prezentációkban, kávéscsészéken, és néha olyan helyeken is, ahol nem is számítottál rájuk. A logó stílusú útmutató segít abban, hogy logód mindenhol a márkádra jellemző legyen, függetlenül attól, hogy hol jelenik meg.

A ClickUp logó stílusú útmutató sablonja egyértelmű helyet biztosít ezeknek a határoknak a gondos meghatározásához. Ez egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy megtanulja, hogyan készítsen stílusú útmutatót a márkájához. Először is meghatározza a használati szabályokat, dokumentálja a változatokat és megosztja az utasításokat, hogy egyetlen partner, beszállító vagy csapattag se használja helytelenül a logót.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg, mikor és hogyan használja logója egyes verzióit.

Figyeljen az olyan fontos részletekre, mint a színértékek, a méretkorlátozások és a térközök.

Ossza meg az útmutatót partnereivel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Tartsa fenn a következetességet anélkül, hogy minden alkalommal újra ellenőriznie kellene.

✨ Ideális: Grafikusok, márkamenedzserek és kreatív ügynökségek számára, akiknek dokumentálniuk kell a logó használatát, és biztosítaniuk kell, hogy partnereik, beszállítóik és belső csapataik azt következetesen alkalmazzák.

👀 Érdekes tény: A LEGO szó a dán „leg godt” kifejezés ből származik, amelynek jelentése „jól játszani”. Ami ezt szórakoztatóvá teszi, az az, hogy az alapítók csak később vették észre, hogy latinul a „lego” azt is jelenti, hogy „összerakok”. Ez egy örömteli véletlen, amely tökéletesen illeszkedik a márka küldetéséhez.

9. ClickUp projekt stílusú útmutató sablon

Ingyenes sablon letöltése Legyen egy hely, ahol vizuális szabályai valóban életre kelnek a ClickUp projekt stílusú útmutató sablonjával.

Ön frissíti a weboldal fejlécét. Valaki más módosítja a betűtípust egy közösségi médiás bejegyzésben. Aztán egy harmadik személy megoszt egy diavetítést, amelyben teljesen más színek szerepelnek. Mielőtt észbe kapna, a dolgok máris kissé furcsának tűnnek.

A ClickUp projektstílus-útmutató sablonja egy megosztott útmutatót kínál, amelyet mindenki megtekinthet, és így biztos lehet benne, hogy mindenki ugyanabból a kiindulási pontból indul.

A sablon minden fontos vizuális elemet, például betűtípusokat, színeket és elrendezéseket egy helyen tárol, így minden eredmény ugyanazon történet részének tűnik. Ahelyett, hogy utólag javítanák az inkonzisztenciákat, csapata már a kezdetektől fogva egyértelműen tervezhet.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Rendezze el az összes márka vizuális elemét egy megosztott dokumentumban.

Tartsa egységesnek a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket, függetlenül a platformtól.

Tisztázza a tervezési elvárásokat, hogy kevesebb legyen a vissza-vissza kommunikáció.

Segítsd csapatodat olyan munkák létrehozásában, amelyek koherensek és a márkádhoz illeszkednek.

✨ Ideális: Tartalomkészítők, terméktervező csapatok és marketingosztályok számára, akiknek egyszerű referenciaanyagokra van szükségük ahhoz, hogy a kampányok, termékek és csatornák vizuális elemei összhangban legyenek egymással.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp márkaeszközök funkcióját egyetlen forrásként a logók, színek és tipográfia tekintetében. Könnyedén linkelhet rá, vagy beágyazhatja a legfontosabb elemeket a dokumentumaiba vagy tábláiba, így csapata soha nem kell azon töprengenie, hogy a logó melyik verzióját használja, vagy hogy melyik lila árnyalat a helyes.

10. ClickUp márkaindító sablon

Ingyenes sablon letöltése Az idővonalak feltérképezésétől a legfontosabb mérföldkövek nyomon követéséig – a ClickUp márkaindító sablon segítségével mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

Van egy Reddit-bejegyzés, amely nagy port kavart: egy startup-tanácsadó megosztja, milyen volt segíteni a márkáknak a korai ötletektől a többmilliós dolláros kilépésig. Mi az egyik legérdekesebb javaslata? Ne várjon a tökéletességre. Csak hozza ki a termékét, beszéljen az ügyfeleivel, és építkezzen az első verzióról.

A ClickUp márkaindító sablonja segít abban, hogy ötleteit a fejéből egy valóban követhető tervbe öntse. Lehetőséget ad arra, hogy felsorolja a teendőket, kitalálja, ki segít, és finoman végigvezesse csapatát a bevezetés minden szakaszán.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Állítson be egy egyértelmű, kezelhető ütemtervet a bevezetéshez

Kövesse nyomon a fontos dolgokat anélkül, hogy túlbonyolítaná őket.

Tartsa csapatát szinkronban anélkül, hogy folyamatosan ellenőriznie kellene őket.

Hagyja, hogy márkája apránként, kis lépésekkel alakuljon ki!

✨ Ideális: Alapítók és márkaépítők számára, akik erőteljesen szeretnének indulni anélkül, hogy a részletekben elakadnának.

11. ClickUp márkaépítési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp márkaépítési sablonjával biztosíthatja, hogy minden úgy tűnjön, mintha ugyanazon csapat munkája lenne.

A márkaépítés nem mindig egy évekkel ezelőtti nagyratörő elképzeléssel kezdődik. Néha egy csapattárs egyszerű kérdésével indul: „Melyik logóváltozatot használjam?”

Gyakran ez az a pillanat, amikor rájössz, hogy a márkád túl sok mappában és túl kevés beszélgetésben szerepel. A ClickUp márkaépítési sablon egy közös teret biztosít a csapatodnak, ahol meghatározzák, hogy a márkád hogyan néz ki, hangzik és milyen érzést kelt.

A tipográfiától a hangnemig, ez segít olyan dolgokat létrehozni, amelyeket a vállalatán belül és kívül egyaránt megértenek és használnak az emberek.

🌻 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Állítsa be márkájának hangját, színeit és tervezési szabályait

Tárolja az összes eszközét olyan helyen, ahol mindenki megtalálhatja őket.

Tartsa fenn a következetességet, miközben csapata és üzenete növekszik.

✨ Ideális: Kezdő marketingcsapatok, tervezési vezetők és többfunkciós csapatok számára, akiknek egyetlen, hozzáférhető központra van szükségük a márkaeszközök, hangnem és irányelvek meghatározásához és kezeléséhez.

A ClickUp segítségével minden lépésed „márkádhoz illő” lesz.

Minden erős márka középpontjában valami ismerős áll: egy megfelelő szín, egy Önre jellemző hang, egy ritmus, amelybe csapata gondolkodás nélkül bele tud illeszkedni.

A Figma fantasztikus kiindulási pontot kínál. De ha arról van szó, hogy minden összekapcsolódjon az emberek, a projektek és a platformok között, a ClickUp csendesen beavatkozik, hogy segítsen.

Ez nem csak sablonokról szól. Arról szól, hogy olyan otthont adjon márkájának, ahol növekedhet és hű maradhat önmagához.

