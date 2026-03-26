How to Automate YouTube Script Writing with AI

Hogyan automatizálhatja a YouTube-szövegírás folyamatát mesterséges intelligenciával

Pavitra MContent Operations Specialist
2026. március 26.
Valósítsd meg videós ötleteidet a ClickUp-on belül

Évtizedekkel ezelőtt a gyerekek arról álmodtak, hogy űrhajósok, orvosok, mérnökök vagy énekesek lesznek. Ma már több gyerek arról beszél, hogy YouTuber szeretne lenni. És őszintén szólva, nem csak a gyerekekről van szó.

Egy tanulmány kimutatta, hogy az Egyesült Államokban a felnőttek 54%-a szívesen otthagyná a munkáját, ha teljes munkaidőben tartalomszerzőként tudna megélni.

Természetesen YouTubernek lenni nem olyan egyszerű, mint csak megnyomni a felvétel gombot.

A jó hír az, hogy nem kell mindent egyedül csinálnia. Az AI-eszközök megváltoztatják a videotartalom-készítés és a forgatókönyvírás folyamatát.

Ez a cikk bemutatja, hogyan automatizálhatja a YouTube-szövegírás folyamatát mesterséges intelligenciával, és hogy a folyamat mekkora részét végezheti el a rendszer helyette.

A ClickUp YouTube-sablon úgy működik, mint egy digitális produkciós stúdió: egy helyen tartja az ötleteidet, vázlataidat, szerkesztéseidet és kampányaidat. Elvégzi a monoton munkát, így több időt fordíthatsz olyan videók készítésére, amelyek valóban megérintik az embereket.

Miért érdemes automatizálni a YouTube-szövegírás folyamatát?

A YouTube az Egyesült Államok legnépszerűbb közösségi médiaplatformja, és a percenként feltöltött tartalom mennyisége elképesztő. A nagy kérdés tehát az, hogy hogyan tudsz kiemelkedni és növelni a YouTube-csatornádat a végtelen videók tengerében?

Igen, a minőség minden másnál fontosabb. De a következetesség az, ami visszatérő közönséget biztosít. Ha megnézed a Reddit-szálakat, ahol a tartalomkészítők megosztják a rutinjukat, láthatod, hogy van, aki hetente egyszer posztol, és van, aki minden nap valami újat oszt meg.

Egy alkotó büszkén osztotta meg:

Rövid videókat posztolok, szóval minden nap. Jelenleg 101 rövid videó sorozatban vagyok az elmúlt 101 napból🙌

Ez a fajta elkötelezettség inspiráló, de lehetetlennek tűnhet lépést tartani vele, ha mindent egyedül csinál. Itt jöhetnek jól a mesterséges intelligencia eszközök, amelyek segítenek vonzó YouTube-tartalmakat készíteni.

Ezek közül az AI-megoldások közül sok beépített eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítenek vonzó szkriptek létrehozásában és a közönség elkötelezettségének növelésében releváns kulcsszó-javaslatok révén, amelyekkel pótolhatók a tartalmi hiányosságok.

Íme még néhány ok, amiért érdemes beszállni az AI-vonatba:

  • Takarítson meg értékes időt azzal, hogy az AI-ra bízza a forgatókönyv első változatának megírását
  • Tartsa fenn a következetességet a feltöltései során anélkül, hogy a minőség romlana
  • Tartalékolja energiáját a szerkesztésre és a kreativitásra, ahelyett, hogy egy üres oldalt bámulna

Mindezek a funkciók együttesen könnyebbé teszik a YouTube-videók forgatókönyvének írását, mint valaha.

YouTube-szkript automatizálás AI segítségével: amire szüksége van a kezdéshez

Mielőtt elkezdené automatizálni a YouTube-szkripteket, érdemes előkészíteni néhány alapvető dolgot. A mesterséges intelligencia akkor működik a legjobban, ha egyértelmű utasításokat kap, ezért a megfelelő alapadatok és eszközök előkészítése megkönnyíti a folyamatot.

Az igazi varázslat akkor történik, amikor kreativitását egy AI-alapú eszközzel párosítja, amely segíthet ötleteket gyűjteni, vázlatokat készíteni és nyelvezete finomításában.

Így megtarthatja az irányítást a hangvétel és a történetmesélési stílus felett, miközben az AI-ra bízza a szkriptírás ismétlődő részeit. ✍️

Érdemes meghatároznia a célközönségét is, mivel például egy oktatócsatorna forgatókönyvének nyelve és stílusa nagyon eltér majd a szórakoztató célú csatornákhoz írt forgatókönyvétől.

Az alábbiak a legfontosabbak:

  • Egy jól meghatározott videótéma vagy niche, amely iránymutatást ad a forgatókönyvhez
  • A célközönség és preferenciáik egyértelmű leírása
  • Egy AI-alapú YouTube-forgatókönyv-generátor, például a ChatGPT, a Jasper vagy a ClickUp AI
  • Szövegszerkesztő vagy munkafolyamat-kezelő eszköz a vázlat finomításához és rendszerezéséhez
  • Szánjon időt a felülvizsgálatra és a szerkesztésre, hogy a végleges szöveg tükrözze a saját hangját

📮 ClickUp Insight: A legtöbb ember nyitott az AI használatára a magánéletében, mégis több mint a fele habozik bevezetni a munkájába. A fő okok ugyanazok, amelyeket gyakran hallunk: nem illeszkedik zökkenőmentesen a meglévő eszközeikhez, bonyolultnak tűnik a megtanulása, vagy aggódnak a biztonság miatt.

Képzelje el egy olyan mesterséges intelligenciát, amely már része a munkakörnyezetének, és biztonságosan használható. Pontosan ezt kínálja a ClickUp Brain. Egyszerű nyelven működik, áthidalja a csevegés, a feladatok, a dokumentumok és a tudás közötti szakadékokat, és eltávolítja a bevezetés szokásos akadályait. Csak egy kattintásra van szükség, hogy megtalálja, amire szüksége van, és továbbhaladhat.

Lépésről lépésre: YouTube-szkriptek automatizálása AI segítségével

Vegyük át azokat az egyszerű lépéseket, amelyek segítségével az AI-t megbízható partnerré teheti YouTube-szövegírásához.

1. lépés: Határozza meg a videó témáját és célközönségét

Minden jó forgatókönyv azzal kezdődik, hogy tudod, mit akarsz mondani és kinek mondod. Ha a videód kezdőknek szól, egyszerű szavakat választasz és alapvető fogalmakat magyarázol. Ha szakértőknek szól, érdemes mélyebbre menni.

Szánj egy pillanatot arra, hogy elképzeld a képernyő másik oldalán lévő embereket. Ez a kis lépés segít az AI-nek olyan tartalmat írni, amely közvetlenül hozzájuk szól.

2. lépés: Válassza ki a megfelelő AI-alapú szkriptgenerátort

Számos eszköz áll rendelkezésedre, amelyek segíthetnek, de mindegyiknek megvannak a maga erősségei.

A ChatGPT remekül alkalmas új ötletek előhozására, amikor elakad. A Jasper pedig gyakran akkor villog, ha olyan forgatókönyvre van szüksége, amely erőteljes videomarketing-hangulatot áraszt.

Ezekkel az eszközökkel akár YouTube-tartalomnaptárat is készíthet, hogy feltöltései következetesek legyenek.

💡 Profi tipp: Ha a ClickUp Brain-t használja a forgatókönyvíráshoz, akkor nem csak vázlatokat készíthet. A program segítségével könnyedén összefoghatja szétszórt gondolatait. Képzelje el, hogy ötleteket jegyzetel le egy jegyzetbe, elment egy linket későbbre, vagy leírja egy megbeszélésen kapott visszajelzéseket. Egyetlen kéréssel a ClickUp Brain mindezt egy működőképes forgatókönyv-vázlattá alakíthatja, pontosan ott, ahol máris tárolja a projektjeit.

Ez nem annyira olyan, mintha eszközök között váltogatna, hanem inkább olyan, mintha lenne egy csendes segítője, aki mindent egy helyen tart.

Tartsa összekapcsolva a forgatókönyvét, a teendőlistáját és a szerkesztési ütemtervét a ClickUp Brain segítségével
🧠 Tudta-e: A felhasználók által a YouTube-on megtekintett tartalmak körülbelül 70%-a a platform ajánló rendszeréből származik – így az AI-trendekhez igazodó intelligens szkriptírás stratégiai lépésnek számít?

3. lépés: Írjon egy részletes utasítást

A mesterséges intelligencia kicsit olyan, mint egy barát, aki jobban figyel, ha világosan fogalmaz.

Ahelyett, hogy azt mondanád: „Írj egy YouTube-forgatókönyvet a fotózásról”, próbáld meg ezt: „Írj egy rövid YouTube-forgatókönyvet, amely meleg és bátorító hangnemben megtanítja a kezdőknek, hogyan készítsenek jobb fotókat a telefonjukkal, és a végén egy egyszerű felhívással zárul, hogy iratkozzanak fel.”

Figyelje meg, hogyan alakul ki a forgatókönyv még mielőtt elkezdené írni. Minél finomabban fogalmaz, annál jobban fogja tükrözni a vázlat az Ön igényeit.

4. lépés: Tekintse át az első vázlatot

Tekints az első vázlatra inkább egy skiccként, nem pedig magának a festménynek. Olvasd el lassan, és nézd meg, hogy rád jellemző-e a hangvétele. Ha egy mondat túl laposnak tűnik, tedd melegebbé a saját szavaiddal.

📌 Példa: Ha az AI azt írja, hogy „Ez az alkalmazás hasznos”, akkor ezt átalakíthatod így: „Már hetek óta használom ezt az alkalmazást, és őszintén szólva megkönnyítette az életemet.” Ez a kis finomítás azt az érzetet kelti a közönségben, hogy közvetlenül hozzájuk szólsz.

5. lépés: Finomítsd a szöveget az érthetőség és a folyékonyság érdekében

A szöveget hallgatni kell, nem csak olvasni, ezért olvassa fel hangosan. Természetesen hangzik a szöveg? Elfogy a levegője? Ha igen, rövidítse le vagy bontsa szét a mondatokat.

Akár egy kérdést is beilleszthet az elejére, hogy felkeltse az emberek érdeklődését, például: „Gondolkodott már azon, hogy miért nem kapnak sok kattintást a videói?” Egy ilyen apró változtatás máris barátságosabbá teszi az egész szkriptet.

Egy másik jó ötlet az lenne, ha megtanulná, hogyan lehet az AI-tartalmakat emberibbé tenni, egy lépéssel továbbmenve, hogy szövegei kevésbé hangozzanak mechanikusan, és inkább olyanok legyenek, mint egy valódi beszélgetés a közönséggel.

6. lépés: Mentse el a bevált utasításokat

Idővel észre fogja venni, hogy bizonyos sablonok mindig jó vázlatot eredményeznek. Tárolja őket biztonságos helyen. Lehet, hogy lesz egy a bemutatókhoz, egy másik a véleményekhez, és egy harmadik a történetekhez. Amikor legközelebb leül írni, egyszerűen újra felhasználhatja őket.

Így a forgatókönyvírás minden alkalommal könnyebbnek fog tűnni.

AI-sugallatok példái YouTube-forgatókönyvíráshoz

Amikor AI segítségével írsz YouTube-forgatókönyveket, a prompt minősége döntő fontosságú. Az, ahogyan megfogalmazod a kérésedet, meghatározza, hogy milyen forgatókönyvet kapsz vissza.

A jó promptírás gyorsan önálló készséggé válik. Valójában a Reddit egész közösségei osztják meg és finomítják a promptokat, szinte úgy, mint a alkotók között átadott titkos recepteket.

Íme három ötlet, amellyel kísérletezhet, és amelyet saját csatornájához igazíthat. Tekintse őket forgatókönyvíró sablonoknak, amelyeket saját stílusához igazíthat.

1. feladat: Vázlatokhoz

„Írj nekem egy világos YouTube-videó vázlatot a [Cím beírása] című videóhoz. Oszd fel a forgatókönyvet fő szakaszokra, például bevezetőre, bevezetésre, főbb pontokra és befejezésre. Minden szakasz alatt javasold, hogy milyen típusú tartalom működik a legjobban, mit vár a néző abban a pillanatban, és hogyan lehet fenntartani a figyelem felkeltő folyamatot. Szükség esetén adj meg egyszerű példákat.”

Ez a fajta feladatleírás tökéletes, ha a részletek kitöltése előtt szükséged van egy vázra. Szilárd alapot ad, így a történetmesélésre koncentrálhatsz, ahelyett, hogy a sorrenddel bajlódnál.

2. feladat: Teljes hosszúságú szkriptekhez

„Egy [Cím beírása] című YouTube-videót készítek. Kérlek, írj nekem egy körülbelül 2000 szavas, részletes forgatókönyvet. Kövessd az alábbi felépítést: Bevezető → Bevezetés → Fő rész/Magyarázat → Probléma → Kulcsmomentum/Csúcspont → Következtetés → Cselekvésre ösztönzés. A nyelvezet legyen beszélgető jellegű és könnyen követhető, mintha egy barát magyarázna el valamit. Adj hozzá rövid történeteket vagy példákat, hogy könnyebben azonosulhassanak vele az emberek.”

ChatGPT: hogyan automatizálhatja a YouTube-szkript írását mesterséges intelligenciával
via ChatGPT

Ez az eszköz akkor működik jól, ha egy szinte kész vázlatot szeretne létrehozni. Még mindig hozzá kell adnia a saját személyiségét, de a nehezebb munkát elvégzi helyette.

3. feladat: Bevezető mondatok

„Segítsen nekem három különböző YouTube-bevezető szöveget írni a [Cím beírása] című videóhoz. Mindegyiknek 3–4 mondatból kell állnia, körülbelül 20 másodperc hosszúságúnak kell lennie. A bevezető szövegeknek azonnal be kell mutatniuk a témát, fel kell kelteniük a kíváncsiságot, és okot kell adniuk a nézőknek arra, hogy tovább nézzék a videót, anélkül, hogy elhagynák az oldalt.”

Gemini: hogyan automatizálhatja a YouTube-szkript írását mesterséges intelligenciával
via Gemini

Ha ilyen figyelemfelkeltő elemekre koncentrál, biztosan magára vonzza a figyelmet az első néhány másodpercben. Még ha csak egy változatot is használ, a több lehetőség rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy kipróbálja, mi jön be legjobban a közönségének.

Tippek az AI által generált szkriptek javításához

Az AI segít az indulásban, de a több ezer megtekintés titka a gondosságod és a kreativitásod. Íme néhány egyszerű módszer, amivel élettel telibbé teheted a szövegeidet:

  • Olvasd fel magadnak a szöveget. Hamar észreveszed, mely részek hangzanak mereven, és melyek folynak úgy, mint egy valódi beszélgetés. Egy kis rövidítés vagy átfogalmazás itt nagy különbséget jelent ✅
  • Adj hozzá valami személyeset. Lehet ez egy rövid történet, egy gyors emlék, vagy akár egy apró részlet, amit csak te mondanál. Ez az, ami miatt a nézőid közelebb érzik magukat hozzád ✅
  • A mondatokat tartsa könnyednek és könnyen követhetőnek. A rövidebb mondatok gyakran természetesebben hangzanak a kamerán, és teret adnak a szavainak, hogy lélegezzenek ✅
  • Ha az első vázlat még nem tűnik tökéletesnek, kérje meg az AI-t, hogy nézze át újra, és javasoljon apróbb javításokat. Néha ez a finom oda-vissza segít megtalálni azt a verziót, ami bejön ✅
  • Mielőtt késznek nyilvánítanád, ellenőrizd, hogy a szöveg még mindig úgy hangzik-e, mintha te írtad volna. A nézőket a te hangod vonzza, nem egy gépé. Ha hű maradsz önmagadhoz, az tartja meg tartalmad hitelességét és őszinteségét ✅

A ChatGPT kreatív briefekhez való használatának korlátai

Egy felhasználó így írta le a ChatGPT-vel kapcsolatos tapasztalatait: „A memóriavesztés katasztrofálisnak tűnik.” És bár ez drámaian hangzik, jól tükrözi egy általános frusztrációt.

Az eszköz hatékony, de ha elfelejti a korábbi kontextust vagy kihagy fontos részleteket, az megnehezítheti a munkáját, ahelyett, hogy megkönnyítené. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

  • Néha olyan részleteket ad hozzá, amelyek nem valósak, ami azt jelenti, hogy alaposan ellenőriznie kell a tényeket, mielőtt felhasználná őket
  • Az ötletek kezdhetnek egymáshoz hasonlítani, mivel az eszköz gyakran ismerős mintákra támaszkodik, ahelyett, hogy valami igazán újat hozna létre
  • A finom utalások vagy kulturális árnyalatok elkerülhetik a figyelmét, így a brief túl egyszerűnek tűnhet
  • A hosszabb vagy strukturált briefek ismétlődőnek vagy széttagoltnak tűnhetnek, ha nem gondosan irányítják őket
  • Ha túl sokat használja, csökkenhet az önbizalma a saját kreativitását illetően, és idővel munkája elveszítheti eredetiségét
  • Az eszköz nem ismeri a munkád kontextusát; csak ahhoz fér hozzá, amit a parancssorban megosztasz

👀 Érdekesség: Egy kis családi tulajdonban lévő taquería Los Angelesben vált virálissá azzal, hogy AI segítségével mindössze tíz perc alatt megírta és elkészítette egy szokatlan, 46 másodperces videót! A klip több mint 22 millió megtekintést gyűjtött, és rengeteg ügyfelet vonzott az étterembe.

Ismerje meg a ClickUp-ot – automatizálja a YouTube-szkripteket okosan

Ha a YouTube-forgatókönyvírás automatizálására gondol, a folyamat nem ér véget azzal, hogy a szavak megjelennek az oldalon. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely segít az ötletelésben, a vázlatkészítésben, az együttműködésben, a finomításban, és végigkíséri a forgatókönyvet a forgatáson és a vágáson át, egészen a videó közzétételéig.

Itt jön be a képbe a ClickUp. Összeköti az egész munkafolyamatot, így a kreatív folyamat kevésbé tűnik nyomasztónak és sokkal következetesebbnek.

Pár másodperc alatt alakítsd át a briefeket forgatókönyvekké

A ClickUp Brain segítségével a napi posztolás valóban megvalósíthatóvá válik

A forgatókönyvírás legnehezebb része gyakran a nulláról való indulás. A ClickUp Brain eltávolítja ezt az akadályt azzal, hogy a vázlatos jegyzeteket vagy a kreatív briefet működőképes első vázlatká alakítja.

Ahelyett, hogy egy üres oldalt bámulna, azonnal láthatja, hogy ötletei bevezetővé, beszélgetési témákká, sőt javasolt átmenetekké is strukturálódtak. Ez megkönnyíti a finomítást, ahelyett, hogy a semmiből kellene létrehoznia a tartalmat.

Azok számára, akik hetente több videót készítenek, ez a különbség órákat takarít meg, és valóban lehetővé teszi a napi posztolást. Az AI-tartalmak szerkesztésének elsajátításával biztosíthatja, hogy a szkriptek kifinomultak és hitelesek legyenek.

💡 Profi tipp: Ha gyorsabban szeretne eljutni az ötlettől a kifinomult forgatókönyvig, a ClickUp Brain MAX valóban nagy különbséget jelent. Olyan prémium AI-modellekkel működik, mint az OpenAI, a Gemini, a Claude, a DeepSeek és még sok más, így túllép az egyszerű vázlatkészítésen, és egyetlen helyen összeköti az összes alkalmazását, jegyzetét és fájlját. Kontextust hoz a kreatív folyamatába. Átlagosan a ClickUp Brain MAX felhasználói hetente 1,1 napot spórolnak meg, és négyszer gyorsabban dolgoznak, mint gépeléssel, miközben akár 88%-kal csökkentik a költségeket a több eszköz használatához képest. A YouTube-alkotók számára ez azt jelenti, hogy a Talk to Text segítségével hangosan kimondhatják a forgatókönyv-ötletüket, az azonnal vázlatként elkészül, majd finomíthatják anélkül, hogy elveszítenék a gondolatmenetüket.

Valós időben együttműködhet munkatársaival

Mielőtt továbbhaladna a ClickUp Docs-szal, győződjön meg arról, hogy a forgatókönyv tükrözi mindenki véleményét

Egy forgatókönyv szinte mindig profitál abból, ha több szemszögből is megvizsgálják. A ClickUp Docs segítségével a társszerzője, a videószerkesztője vagy akár a vezetője is egyszerre dolgozhat ugyanazon a vázlaton.

Hozzászólásokat fűzhetnek hozzá, alternatív megfogalmazásokat javasolhatnak, vagy rámutathatnak arra, hol segíthetne egy erőteljesebb bevezető. Ez a közös szerkesztés kiküszöböli a végtelen e-mail-váltásokat és a szétszórt Google Docs-dokumentumokat, és minden a projektjéhez kapcsolódik.

A YouTube-tartalomcsapatok számára ez lesz a YouTube-tartalomnaptáraik egyetlen hiteles forrása, ami zökkenőmentessé és átláthatóvá teszi az együttműködést.

💡 Profi tipp: Ha más csatornákon is szeretnéd népszerűsíteni a YouTube-videóidat, hogy több nézőt vonzz, a ClickUp Brain és a ClickUp Docs nagyon hasznosak lehetnek. Íme egy rövid útmutató:

👀 Érdekesség: A PUMA ügynöksége, a Monks, valamint a Meta Advantage+ platformja segítségével AI-eszközöket használt egy új hirdetési kampány elindításához. Ami korábban hetekig tartott, most mindössze egy nap alatt megvalósult. Az AI-alapú célzásnak köszönhetően a befektetés megtérülése 66%-kal nőtt a korábbi kampányokhoz képest.

Kezelje a gyártási lépéseket az elejétől a végéig

A ClickUp Tasks segítségével minden feladat tartalmazza a szkript kontextusát, így a szerkesztőnek nem kell találgatnia

A forgatókönyv véglegesítése után következik a forgatás, a vágás és a közzététel. A ClickUp feladatok segítségével ezeket a lépéseket világos, nyomon követhető részekre bonthatja.

Minden feladatot kisebb alfeladatokra bonthat, határidőket rendelhet hozzájuk, csapattársait megjelölheti, és frissítheti az állapotokat, például „Forgatás folyamatban” vagy „Szerkesztés befejezve”.

Ez egyszerűvé teszi a marketingvideók gyártását, és világos áttekintést nyújt arról, hogy az egyes videók hol tartanak.

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak

Használjon emlékeztetőket és kiváltókat, hogy megszabaduljon a mikroszintű irányítástól a ClickUp Automations segítségével

Még a legjobb kreatív rendszerek is összeomlanak, ha az emlékeztetők és a frissítések kizárólag a memóriára támaszkodnak.

A ClickUp Automations kezeli az ismétlődő átadásokat, és biztosítja a munkafolyamat zavartalan működését. Beállíthat olyan eseményeket, amelyek értesítik a csapattársakat, ha egy feladat állapota megváltozik, vagy létrehozhat ismétlődő emlékeztetőket a rendszeres ellenőrzési pontokhoz.

Ez a fajta automatizálás megkímél attól, hogy a frissítéseket kövesse, és felszabadítja az energiáját a valódi kreatív munkára. Idővel ez biztosítja a következetességet, amire minden növekvő YouTube-csatornának szüksége van.

📌 Példa: Amint a forgatókönyved állapota „Szerkesztésre kész”-re változik, a szerkesztőd automatikusan kap egy feladatértesítést. Vagy minden pénteken a ClickUp Brain megoszt egy ütemezett elemzési jelentést, így a teljesítmény áttekintése külön erőfeszítés nélkül a rutinod részévé válik.

Rendezze és kezelje mindezt egy helyen

Miután a szkriptek és a feladatok szinkronban működnek, rendezze el mindent egy strukturált helyen.

Itt jön jól a ClickUp YouTube-sablonja. Gondoljon rá úgy, mint a saját produkciós stúdiójára, csak digitális formában.

Kevesebb figyelmet fordítson a logisztikára, és többet a tartalomkészítésre, amelynek hatása a ClickUp YouTube-sablonjának köszönhetően még nagyobb lesz

Ötletek, vázlatok, szerkesztések és kampányok egymás mellett jelennek meg ebben a videóprodukciós sablonban:

  • Tervezze meg, szervezze meg és kezelje videó-folyamatának minden szakaszát, az ötleteléstől a feltöltésig, hogy soha ne veszítse szem elől a remek ötleteket
  • Együttműködj szerkesztőkkel, tervezőkkel vagy közösségi média menedzserekkel valós időben, legyen szó miniatűrfrissítésről vagy kampányindításról
  • Kövesse nyomon a haladást az előkészítési ellenőrzőlistáktól a utómunkálati jelentésekig, és gondoskodjon arról, hogy minden videó késedelem nélkül haladjon előre

Fény, kamera, ClickUp

Minden nagyszerű videó egy záró jelenettel végződik, és ez a miénk. Megvizsgáltuk, hogyan teheti az AI a YouTube-szövegírást gyorsabbá, okosabbá és sokkal kevésbé stresszesebbé.

Akár névtelen YouTube-csatorna ötleteken töri a fejét, akár olyan videókat készít, amelyekben Ön áll a középpontban, a titok ugyanaz: következetes tartalomkészítés, amelyet megbízható munkafolyamat támogat.

Az AI és a ClickUp segítségével a tartalomkészítési munkafolyamatod nem lesz szétszórt vagy nyomasztó. Ehelyett az ötleteléstől a közzétételig minden szakasz egy strukturált térben zajlik, ami segít abban, hogy gyorsabban és okosabban készíts videókat, és abban a biztos tudatban, hogy csatornád stabil alapokon növekedhet.

Egyszerűen fogalmazva: megbizonyosodhat arról, hogy csatornája egy növekedésre tervezett, szilárd rendszeren működik.

