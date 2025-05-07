Marketingvideók készítése: lépések, eszközök és bevált gyakorlatok

Bármelyik közösségi média feedet végiglapozva láthatja: a videotartalmak mindenhol jelen vannak. És jó okkal – ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy felkeltse a figyelmet, elmagyarázza üzenetét és cselekvésre ösztönözzön.

De itt van a bökkenő: nem elég csak megnyomni a felvétel gombot. A közönség egyre tapasztaltabbá válik, a tartalommarketing-platformok algoritmusai pedig folyamatosan változnak, ezért egy jól teljesítő videóhoz nem elég a jó megvilágítás és a megfelelő hangminőség. Szüksége van egy világos marketingstratégiára, a megfelelő eszközökre és arra, hogy pontosan tudja, mi működik valójában.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a marketingvideók készítésének teljes folyamatán – a tervezéstől és a forgatókönyv megírásától a forgatáson és a szerkesztésen át a közzétételig.

Emellett praktikus eszközöket talál a videóprodukciós projektmenedzsmenthez és a bevált gyakorlatokhoz, amelyek segítségével nemcsak látványos, hanem valóban konverziót eredményező videókat készíthet.

A marketingvideók készítése olyan videók létrehozását jelenti, amelyeknek célja a márka ismertségének növelése, potenciális ügyfelek szerzése vagy a konverziók ösztönzése.

Tippek hatékony marketingvideók készítéséhez Kezdje a stratégiával! Vonzza be a nézőket az első 5 másodpercben! Írjon beszélgető stílusú forgatókönyveket! Legyen rövid és fókuszált! Tervezzen úgy, hogy hang nélkül is meg lehessen nézni! Mutassa, ne mondja! A finom branding nyer! Zárjon egyértelmű CTA-val! Tesztelje a verziókat! Optimalizálja a platformhoz!

Mi az a marketingvideó-gyártás?

A marketingvideók készítése olyan videók létrehozásának folyamata, amelyek termékeket, szolgáltatásokat, márkákat vagy ötleteket népszerűsítenek. Ezeknek a videóknak az elsődleges célja a közönség bevonása, tájékoztatása, befolyásolása vagy meggyőzése.

Ami ezeket a videós utazásokat különlegessé teszi, az a szándék. Stratégiával és tartalommarketing KPI-kkel készülnek, teljesítményre vannak optimalizálva, és olyan célokhoz kapcsolódnak, mint a márkaismertség, a potenciális ügyfelek generálása vagy a konverziók.

👀 Tudta? Az MIT egyik tanulmánya szerint az emberi agy mindössze 13 milliszekundum alatt felismeri és reagál a képekre – ennyire gyorsnak kell lennie, hogy benyomást keltsen. Ez a sebesség és hatékonyság pontosan az oka annak, hogy a marketingvideók elengedhetetlenek lettek.

Marketingvideó készítésének lépései

A marketingvideó készítése egy strukturált folyamat, amely egyensúlyt teremt a kreativitás és a stratégia között. A marketingvideó-gyártás munkafolyamata általában a következőképpen alakul:

🎬 Előzetes produkciós tervezés

Itt történik az alapozás – és ez vitathatatlanul a legkritikusabb fázis. Egy szilárd előkészítési terv biztosítja, hogy minden a terv szerint haladjon, és megakadályozza a későbbi költséges hibákat.

A gyártás előtti főbb lépések a következők:

Határozza meg célját : Növelni szeretné a regisztrációk számát, növelni szeretné a forgalmat vagy javítani szeretné a márka ismertségét? Ettől kezdve minden döntésnek összhangban kell lennie ezzel a céllal.

Ismerje meg a célközönségét : Ha tudja, kinek szól, könnyebben kialakíthatja a hangnemet, az üzenetet és a formátumot.

Válassza ki a formátumot : vállalati videó , élőszereplős videó, animáció vagy ezek keveréke lesz? Rövid vagy hosszú formátumú? A platform is fontos – YouTube, Instagram vagy LinkedIn?

Írja meg a forgatókönyvet : A professzionális videókhoz elengedhetetlen egy szoros, vonzó forgatókönyv. Legyen tömör, fókuszált és beszélgető jellegű.

Készítsen storyboardot vagy felvételi listát : ez segít a jelenetek vizualizálásában, valamint az átmenetek, a kameraállások és a tempó megtervezésében.

Állítsa össze csapatát és felszerelését : függetlenül attól, hogy a marketingvideót házon belül vagy külsősökkel készítik, határozza meg, ki mit fog csinálni – rendező, operatőr, vágó stb. Gondoskodjon a felszerelésről és a helyszín használatához szükséges engedélyekről is.

Tervezze meg a forgatást: Számoljon időt a felállításra, az újravételekre és a váratlan késésekre. Ehhez : Számoljon időt a felállításra, az újravételekre és a váratlan késésekre. Ehhez kipróbálhatja az ingyenes tartalomnaptár-sablonokat is.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra koncentrálja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munkával kapcsolatos munkának”, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszűnnek az elavult tudáskezelési folyamatok. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

🎬 Gyártási fázis

A marketingvideó-gyártás ezen szakaszában indulnak be a kamerák, és valósággá válik a terv. Itt arra kell összpontosítania, hogy kiváló minőségű képeket és hangot rögzítsen, miközben betartja a storyboard sablonját vagy a felvételi listát.

A fontos produkciós elemek a következők:

Világítás : A természetes fény jól működik, de ügyeljen arra, hogy a téma jól megvilágított legyen, és az árnyékok ne zavarják a felvételt.

Hangminőség : A rossz hangminőség tönkreteszi a jó videót. Használjon mikrofonokat a ruháján vagy mikrofonállványt, ahelyett, hogy a kamera beépített mikrofonjára támaszkodna.

Kompozíció : Gondosan komponálja meg a felvételeit. Kövesse a harmadszabályt, tartsa tisztán a hátteret, és ügyeljen arra, hogy a téma éles legyen.

Teljesítmény és tempó : Legyen szó előadóról, színészről vagy ügyfélről, ügyeljen arra, hogy a beszédmód világos, természetes és összhangban legyen a hangnemével.

Több felvétel: Készítsen több felvételt, mint amennyire szüksége van. Ez több lehetőséget biztosít a szerkesztéshez, és megkímélheti Önt a költséges újravételektől.

🧠 Érdekes tény: A videós marketingesek évente 66%-kal több minősített potenciális ügyfelet szereznek, és 54%-kal növelik a márka ismertségét azokhoz képest, akik nem használnak videókat.

🎬 Utómunka és szerkesztés

Miután elkészült a felvétel, itt az ideje, hogy összeállítsa és finomítsa a végső változatot.

A posztprodukciós lépések a következőket tartalmazzák:

Szerkessze a világosság és a folyékonyság érdekében : vágja le a felesleges részeket, szigorítsa a tempót, és gondoskodjon arról, hogy a történet logikusan és gyorsan haladjon előre.

Adjon hozzá grafikákat és szöveget : Használjon alsó harmadokat, kiemeléseket vagy animált címeket a legfontosabb pontok hangsúlyozására és a nézők megértésének javítására. : Használjon alsó harmadokat, kiemeléseket vagy animált címeket a legfontosabb pontok hangsúlyozására és a nézők megértésének javítására. Kipróbálhatja az AI videógenerátorokat is, hogy lenyűgöző tartalmakat hozzon létre

Zene és hangtervezés beépítése : A háttérzene megteremti a hangulatot, míg a hanghatások finomítják és fokozzák a hatást.

Színkorrekció és színminősítés : Gondoskodjon a jelenetek közötti konzisztenciáról, és alkalmazza a márka stílusához illő színminősítést.

Optimalizálja a platformhoz : A különböző platformok eltérő specifikációkkal rendelkeznek, például képarány, időtartam és miniatűr követelmények tekintetében. Exportáljon ennek megfelelően.

Tesztelje és finomítsa: Tegye közzé videóját különböző eszközökön és platformokon. A visszajelzések alapján végezze el a végső finomításokat, hogy a célközönségre szabott videókat készítsen.

Lássuk be: a modern videomarketing nem csak a precíz vágásról és a filmszerű átmenetekről szól. A gyorsaságról, az együttműködésről és arról szól, hogy kreatív energiáját a üzenetre összpontosítsa.

Az AI-alapú videószerkesztőknek köszönhetően a marketingvideók készítése gyorsabbá vált, mint valaha, így perceken belül, nem pedig órákon belül készíthetsz kiváló minőségű videókat.

De miközben a szerkesztés egyre könnyebbé válik, a produkció gyakran kaotikus lesz. A határidők csúsznak, a visszajelzések elvesznek, és a csapatok egymás mellett beszélnek.

Ehhez nem csak egy szerkesztő eszközre van szükséged. Szükséged van a mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra – a ClickUp-ra. Ez egyetlen, áttekinthető munkafolyamatba kapcsolja össze a forgatókönyveket, a felvételeket, a szerkesztést, a jóváhagyásokat és a kampányokat. Íme, hogyan:

Projektmenedzsment, de kreatívok számára tervezve

A ClickUp projektmenedzsment eszközeivel – egyedi állapotok, automatizálások, függőségek és többféle nézet – szervezze meg tartalomkészítési és videóprodukciós folyamatának minden mozgó elemét.

A videóprodukció nem lineáris folyamat. Több tucat feladatot kell egyszerre kezelnie több idővonalon, és a dolgok nagyon gyorsan változnak. Ez az a terület, ahol a ClickUp projektmenedzsment funkciói igazán jól jönnek.

Készíthet egyedi állapotokat, amelyek tükrözik a folyamatot, például „Forgatókönyv áttekintése”, „Felvételek beérkezése” vagy „Hangfelvételre várás”, ahelyett, hogy általános címkékhez ragaszkodna.

Az automatizálás elvégzi az ismétlődő feladatokat helyetted, például szerkesztők kijelölését, producerek értesítését vagy a feladatok továbbítását, miután valamit jóváhagytak – nincs szükség kézi frissítésekre.

A különböző szerepek különböző perspektívákat igényelnek, és a videóprodukciós projektmenedzsment funkciók ezt támogatják. Az editorod inkább a Lista nézetet részesítheti előnyben a klipek nyomon követéséhez, míg a kampánymenedzsered a Naptár vagy a Gantt nézetet használhatja a bevezetések és a határidők tervezéséhez.

Emellett függőségeket és mérföldköveket is megkap, így senki sem ugrik véletlenül a posztprodukcióba anélkül, hogy a megfelelő felvételek rendelkezésre állnának.

A csapat kapacitását illetően a Workload View egyértelműen megmutatja, ki túlterhelt, és kinek lehet ideje még egy promóciós videó szerkesztésére a héten. Rugalmas, vizuális és a videós csapatok munkamódszeréhez igazodik.

Ahogy Page Olver, a Yoga International Release Train Engineerje fogalmaz:

Akár videós, producer vagy kreatívabb beállítottságú, akár olyan, mint én, és inkább a dolgok szervezésére koncentrálsz, beállíthatod és kattinthatod a számodra legmegfelelőbb módon.

Akár videós, producer vagy kreatívabb beállítottságú, akár olyan, mint én, és inkább a dolgok szervezésére koncentrálsz, beállíthatod és kattinthatod a számodra legmegfelelőbb módon.

Valós idejű együttműködés, káosz nélkül

A ClickUp együttműködési eszközeinek, például a szálakba rendezett megjegyzéseknek, a vizuális ellenőrzésnek, a képernyőfelvételeknek és a megosztható nézeteknek köszönhetően valós időben, kaotikus helyzetek nélkül tudsz együttműködni.

Nincs többé e-mailek és homályos üzenetek, mint például „Használd a múlt heti második verziót”. A ClickUp együttműködési funkcióival a visszajelzések szorosabbá és átláthatóbbá válnak. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy Ön a projektek előrehaladására koncentrálhasson, ahelyett, hogy a tisztázás után rohangálna.

A feladatspecifikus megjegyzésszálak segítségével rendezett és kontextusban gazdag beszélgetéseket folytathat, időbélyeggel ellátott jegyzetekkel, amelyek pontosan megmutatják, miről folyik a beszélgetés. A nyers felvételeket vagy a szerkesztési vázlatokat közvetlenül a feladatokhoz töltheti fel, így az ügyfelek vagy a csapattagok könnyen áttekinthetik és válaszolhatnak rájuk anélkül, hogy platformot kellene váltaniuk.

A „Proofing Mode” (Ellenőrzési mód) lehetővé teszi, hogy közvetlenül a videó egyes képkockáira vagy miniatűrjeire tegyen megjegyzéseket, így nem lesz zavar a változtatni kívánt részekkel kapcsolatban.

Ha pedig valakinek a véleményére van szüksége, csak @megjelölés segítségével jelölje meg őt – legyen az csapattársa vagy külső együttműködő –, és azonnal bevonhatja a beszélgetésbe.

👀 Tudta? A ClickUp akár 30%-kal is növelheti az együttműködés hatékonyságát .

ClickUp Brain: Az AI asszisztens, amely megérti a videomarketinget

Gyorsabban hozhat létre jobb ötleteket a ClickUp Brain segítségével, a beépített AI asszisztenssel, amely segít a forgatókönyvek írásában, ötletek kidolgozásában és márkás videotartalmak újrahasznosításában.

A ClickUp Brain nem csak e-mailek írására szolgál – úgy lett kialakítva, hogy a kreatív munkafolyamatokat kezdettől végig támogassa. Gondoljon rá úgy, mint egy stratégára, szövegíróra és tartalomasszisztensre, mindezt egy intelligens panelen. Ez az asszisztens készen áll, hogy beugorjon, amikor kreatív lökésre van szüksége!

Szüksége van egy magas konverziós arányú videohirdetés-szövegre? A ClickUp Brain elkészítheti azt a márkája hangján, így időt takaríthat meg, miközben az üzenet következetes marad. Ha elakad a koncepcióval, segíthet új ötleteket és sablonokat kidolgozni a tartalom írásához a közönség, a termék vagy a kampány céljai alapján – nem kell többé üres lapot bámulnia.

Miután elkészült a hosszú formátumú tartalom, a ClickUp Brain segítségével gyorsan átalakíthatja azt rövid formátumú videó forgatókönyvekké, feliratokká vagy akár strukturált vázlatokká. Ez segít minden tartalomból több értéket kihozni anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdenie.

ClickUp Clips: Rögzítsen, magyarázzon, ossza meg – másodpercek alatt

A ClickUp Clips segítségével azonnal rögzítheti és megoszthatja vizuális visszajelzéseit, ami tökéletes megoldás bemutatókhoz, oktatóanyagokhoz és magyarázatok szerkesztéséhez, anélkül, hogy további megbeszéléseket kellene tartania.

Meg kell mutatnia a szerkesztőjének, hogyan szeretné, hogy a termékbemutató folyjon? A ClickUp Clips megkönnyíti ezt, és megkíméli Önt attól, hogy ugyanazt tízszer el kelljen magyarázni. Tökéletes áttekintésekhez, szerkesztési felülvizsgálatokhoz vagy gyors oktatóanyagokhoz, amelyeknek világosaknak és vizuálisaknak kell lenniük.

A képernyőt azonnal rögzítheti, hanggal vagy anélkül, attól függően, hogy mi a legalkalmasabb a feladathoz. A felvétel közben megjegyzéseket fűzhet hozzá vagy narrációval kiemelheti a legfontosabb pillanatokat, vagy elmagyarázhatja az egyes lépéseket – így nem lesz szükség további kérdésekre.

Miután elkészült, a videót közvetlenül egy feladathoz csatolhatja, így minden a kontextusban marad és elkerülhető a zavar. Ez egy gyors és hatékony módszer a vizuális kommunikációra.

Zökkenőmentes integráció a videócsomagjával

Csatlakoztassa szerkesztőprogramjait zökkenőmentesen a ClickUp integrációival az Adobe Premiere, Frame. io, Google Drive és más, csapata által már használt eszközökkel.

A ClickUp zökkenőmentesen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint az Adobe Premiere Pro, az After Effects, a Frame.io, a Google Drive és mások, így az egész produkciós munkafolyamat összekapcsolt és hatékony marad, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltani. Ezek a ClickUp integrációk megkönnyítik a platformok közötti munkát anélkül, hogy megszakítanák a kreatív folyamatot.

A fájlokat és a projektelemeket közvetlenül szinkronizálhatja és szerkesztheti, így mindenki hozzáférhet a legújabb verzióhoz. Az automatizálás is segít felgyorsítani a folyamatokat – például új vázlat feltöltésekor azonnal elindítja a felülvizsgálati feladatokat, így egyetlen lépés sem marad ki.

A verziótörténet, a visszajelzések és a jóváhagyások központosítva maradnak a ClickUp-ban, még akkor is, ha a tartalomkészítési munkafolyamatok más platformokon zajlanak.

📖 Olvassa el még: A legjobb tartalom-együttműködési platformok

A ClickUp videóprodukciós projekt sablonjai

Ingyenes sablon letöltése Indítsa el azonnal a munkafolyamatot a ClickUp videóprodukciós sablonjával, amelynek célja, hogy a kezdetektől a végéig strukturálja a felvételeket, a szerkesztéseket és a felülvizsgálatokat.

Kezdje egy szilárd alapokkal, a kifejezetten médiacsapatok számára készült ClickUp videóprodukciós sablon segítségével. Minden benne van:

Előzetes produkciós ellenőrzőlisták (összefoglalók, forgatókönyvek, hangulat táblák)

Produkciós ütemterv kijelölt szerepekkel és határidőkkel

Utómunkálatok a szerkesztéshez, hangalámondáshoz, felülvizsgálatokhoz és feltöltésekhez

Állapotcímkék, mint például „Felvételre van szükség”, „Felülvizsgálatra kész” és „Közzétett”, így senkinek nem kell találgatnia.

Ha videókat nagyobb kampányok részeként futtat, használja a ClickUp tartalommarketing-terv sablonját, hogy összehangolja a videók idővonalát a blogbejegyzésekkel, a közösségi média naptáraival és a fizetett hirdetések elindításával.

Marketing-specifikus munkaterületek, amelyek valóban értelmesek

Egységesítse tartalmi, kreatív és médiacsapatait a ClickUp Marketing Workspace-ben, ahol a kampánynaptárak, teljesítménycélok és videóeszközök egy helyen találhatók.

A ClickUp Marketing munkaterülete úgy lett kialakítva, hogy mind a kreatív szakemberek, mind a marketingesek igényeit kielégítse, így senkinek sem kell túlságosan leegyszerűsítenie a munkáját csak azért, hogy lépést tartson a többiekkel.

A kampány ütemtervét Gantt-diagramok segítségével tekintheti meg a magas szintű tervezéshez, vagy Kanban táblák segítségével a napi végrehajtáshoz. Elég rugalmas ahhoz, hogy illeszkedjen a csapata természetes munkamódszeréhez.

Emellett célokat és OKR-eket is meghatározhatsz, amelyek valós eredményekhez kapcsolódnak, például megtekintésekhez, potenciális ügyfelekhez vagy konverziókhoz, így kreatív munkád teljesítményedhez kapcsolódik.

🧠 Érdekesség: A Cartoon Network a ClickUp segítségével 50%-kal rövidebb idő alatt kétszeresére növelte teljesítményét marketing munkafolyamataiban.

Tippek a hatékony marketingvideók készítéséhez

Íme néhány bevált tipp, amelyek segítségével kiemelkedő és konverziót eredményező videókat készíthet:

1. Kezdje a stratégiával, ne a stílussal

Csábító lehet azonnal belevágni a vizuális ötletek és effektek kidolgozásába, de mindig kezdje a következő kérdések feltevésével:

Mi a célja ennek a videónak?

Lehetséges ügyfeleket szeretne szerezni, bizalmat építeni vagy termékregisztrációkat ösztönözni?

Vagy talán egy közösségi média sablon megoldja a problémát?

A válaszok mindenre iránymutatást adnak – a forgatókönyvtől és a hangnemtől kezdve a cselekvésre ösztönző felhívásig és a terjesztési tervig.

2. Az első 5 másodpercben ragadja meg a közönség figyelmét

Az emberek gyorsan görgetnek. Ha videója nem kelti fel azonnal a figyelmet, akkor elvesztette őket. Kezdje egy vonzó bevezetővel – egy merész kijelentéssel, egy meglepő statisztikával vagy egy kérdéssel, amelyhez a közönsége kapcsolódni tud. Kerülje a hosszú bevezetőket és a márka logóinak előtérbe helyezését.

Ragadjon meg egy központi üzenetet videónként. Általános irányelvként:

Közösségi hirdetések: 15–30 másodperc

Termékbemutató videók : 60–90 másodperc

Visszajelzések vagy részletes elemzések: 1–3 perc

Ha több időre van szükséged, fontold meg, hogy történetedet videósorozatra bontod.

💡 Profi tipp: Használjon ugrásvágásokat, mozgást, trendfigyelést a munkában vagy feliratokat a figyelem fenntartása érdekében, különösen a közösségi média videotartalmak esetében.

3. Írjon úgy, ahogy beszél

A forgatókönyvednek emberinek kell hangzania, nem pedig prospektusnak. A videó forgatókönyvének megírásakor kerülj el minden szakzsargont. A mondatokat tartsd rövidnek. A szöveget beszélgető stílusban és közvetlenül fogalmazd meg, különösen, ha a videót egy kamera előtt álló személy fogja előadni.

💡 Profi tipp: Olvassa fel hangosan a forgatókönyvet. Ha természetellenesnek vagy merevnek tűnik, módosítsa.

4. Hang nélküli megtekintésre tervezés

Sokan nézik a videókat hang nélkül, különösen mobilon. Használjon feliratokat, képernyőn megjelenő szöveget és vizuális történetmesélést, hogy üzenete továbbra is átjöjjön.

Ugyanakkor ne hanyagolja el az audiót sem – a hangalámondás, a háttérzene és a hanghatások továbbra is fontosak azok számára, akik hanggal nézik a videót.

5. Mutassa meg, ne csak meséljen róla

Használjon vizuális elemeket az érték bemutatásához. Ne csak mondja, hogy terméke könnyen használható – mutassa meg valakinek, aki valós időben használja.

A vizuális bizonyítékok gyorsabban építik a hitelességet, mint a puszta állítások. Emellett a tartalmát is emlékezetesebbé teszik.

6. Használja a márkaépítést finoman és okosan

Nem kell, hogy a logója minden sarkon megjelenjen. Inkább a kreatív briefekben a márka hangvételére, színeire és hangjára koncentráljon. Hagyja, hogy a nézők először a történettel azonosuljanak. Így több bizalmat szerez, és mégis emlékezetes marad.

7. Zárja egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívással

Legyen világos és konkrét. Ne feltételezze, hogy a közönség önmagától tudja, mit kell tennie. Minden marketingvideónak arra kell ösztönöznie a nézőt, hogy tegyen valamit:

Látogasson el a céloldalra

Regisztráljon próbaidőszakra

Foglaljon bemutatót

Ossza meg a videót

8. Teszteljen különböző verziókat

Ne támaszkodjon egyetlen szerkesztésre. Próbáljon ki különböző bevezetőket, CTA-kat vagy videóhosszúságokat, és tesztelje őket a közönségével. Még a kis változtatások is jelentős teljesítménynövekedéshez vezethetnek.

💡 Profi tipp: Végezzen A/B tesztet a miniatűrökkel, feliratokkal és figyelemfelkeltő elemekkel olyan platformokon, mint a YouTube és a Facebook Ads.

9. Optimalizálja az egyes platformokhoz

Nincs olyan megoldás, amely minden esetben megfelelő. Igazítsa videóit ahhoz a helyhez, ahol azokat közzé fogja tenni:

Instagram Reels/TikTok: Függőleges, gyors tempójú, feliratokkal teli

YouTube: vízszintes, magasabb produkciós érték, hosszabb formátum

LinkedIn: Professzionális hangnem, előnyökre fókuszáló üzenetek

E-mail-beágyazások: Rövid, informatív, automatikusan lejátszódó miniatűrök

📖 Olvassa el még: TikTok növekedési trükkök, hogy márkája virálissá váljon

Szakértői tanácsok videók készítéséhez Chris Cunninghamtól, a ClickUp közösségi média marketing vezetőjétől.

A legjobb videomarketingesek nem csak gyors szerkesztők, hanem okos producerek is. A ClickUp segítségével nem csak a közzététel gombra kattintasz. Minden határidőt betartasz, pontosan megfogalmazod az üzenetet, és mindig egy lépéssel előrébb jársz.

A produkció előtti eligazításoktól a bevezetés utáni visszajelzésekig minden egy helyen található – rendezett, hozzáférhető és a csapatod munkamenetére szabott.

Nincs többé találgatás, hogy ki mit csinál, vagy hol tart a projekt. Csak világos ütemtervek, zökkenőmentes együttműködés és kevesebb utolsó pillanatban történő rohanás.

A ClickUp egy platformon belül egyedi feladat táblákat, dinamikus ütemterveket, ellenőrző eszközöket és valós idejű frissítéseket biztosít a csapatának.

Akár ügyfél-visszajelzéseket kezel, eszközöket irányít, vagy szerkesztőkkel egyeztet, a ClickUp gondoskodik arról, hogy az egész gyártási folyamat zökkenőmentesen haladjon.

Készen állsz arra, hogy felhagyj a szétszórt eszközökkel és a kaotikus átadásokkal? Építsd fel videóprodukciós központodat a ClickUp-ban.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!