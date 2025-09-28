10 intelligens ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver a számlázáshoz 2025-ben

Bármely ügynökség vagy tanácsadó megmondja Önnek, hogy új ügyfelek megszerzése sokkal drágább, mint a meglévők megtartása. Ha csapata nem kezeli aktívan a folyamatban lévő ügyfélmunkákat, vagy nem koncentrál az ügyfelek elégedettségére, az előbb-utóbb meg fog látszani – különösen a pénzforgalmában. Ez a struktúra hiánya hatással van az ügyfelek elégedettségére és végső soron a bevételeire.

Valójában egy új ügyfél megszerzése ötször-hétszer többe kerülhet, mint egy meglévő ügyfél megtartása. ​

A kreatív ügynökségek számára a megbízási szerződések javítása és a megbízások hatékony kezelése érdekében összeállítottuk a legjobb megbízáskezelő szoftverek listáját, amelyek segítenek az ismétlődő ügyfélmunkák kezelésében és a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartásában.

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb megbízási menedzsment szoftverekről, hogy a legfontosabb funkciók, kiegészítő funkciók, árak és felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legjobb funkció Elsődleges felhasználási eset Árak ClickUp Dokumentumok, sablonok, időkövetés, irányítópultok egy munkaterületen Retainer menedzsment + projekt végrehajtás egyetlen, együttműködésen alapuló platformon Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Accelo Teljes életciklus az árajánlattól a fizetésig, ügyfélportálokkal A megbízási számlázás, nyomon követés és ügyfélműveletek automatizálása végpontok között Egyedi árazás Scoro Pénzügyi irányítópultok és árréskövetés Ügynökségek, amelyek költségvetéseket, előrejelzéseket és jövedelmezőséget kezelnek a megbízási projektek mellett 23,90 USD/hó/felhasználó áron Paymo Élő időkövetés + ismétlődő számlázás A számlázható órák összekapcsolása az automatizált megbízási számlázással és a feladatok nyomon követésével Ingyenes; fizetős változat 5,90 USD/hó áron. FunctionFox CEO Desktop + megbízási költségvetés nyomon követése Kreatív csapatok, akik visszatérő ügyfeleket kezelnek, az órákon, a munkaterületen és a jelentéseken összpontosítva. 12 dollártól/hónap/felhasználó Toggl terv Csapat ütemtervek kapacitással és vizuális ütemezéssel Kis csapatok, amelyek átláthatóan koordinálják a munkaterhelést a retainer projektek között Ingyenes; fizetős változat 10 USD/hó/felhasználó áron Hubstaff Időkövetés termelékenység-figyelemmel Irodai csapatok, akik nyomon követik a retenerekkel kapcsolatos órákat, tevékenységeket és költségvetést Ingyenes; fizetős változat 5 USD/hó/felhasználó áron Wrike Fejlett jogosultságok + AI + kockázat-előrejelzés Vállalati csapatok, amelyek biztonságos és skálázható megbízási munkafolyamatokra szorulnak Ingyenes; fizetős változat 10 USD/hó/felhasználó áron Zoho Projects Feladatok és költségvetés nyomon követése AI asszisztenssel Kis csapatok, akiknek megfizethető idő-, feladat- és számla-nyomon követésre van szükségük Ingyenes; fizetős változat 4 USD/hó/felhasználó áron Proposify Ajánlatkészítés + elemzés + e-aláírás Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok, akik ajánlatokat, megújításokat és megbízási prezentációkat kezelnek 29 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie egy ügyfélkapcsolatok erősítésére szolgáló ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverben?

A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver kiválasztása segíthet a bonyolult hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésében és a zökkenőmentes munkafolyamat kialakításában.

A visszatérő ügyfelekkel való foglalkozás legnagyobb nehézsége, hogy minden információ táblázatokban van elrendezve, ami megnehezíti a megalapozott döntések meghozatalát. Ideális esetben tehát olyan funkciókat kell keresni, amelyek egyszerűsítik a retainer számlázást, javítják a cash flow kezelést és csökkentik a folyamatban lévő ügyfélmunkákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

Íme, mire kell összpontosítania a sikeres ügyfélmegtartási stratégiákhoz:

✅ Kövesse nyomon a megbízási költségvetéseket, figyelje a megbízások felhasználását, és hozzon létre fizetési struktúrát, miközben riasztásokat állít be a fel nem használt órákra vagy a közeledő határértékekre✅ Integrálja az időkövetést a számlázással, hogy automatikusan generáljon számlákat a befejezett feladatokról✅ Automatizálja a számlázási folyamatot különböző megbízási modellek támogatásával, beleértve a fix áras vagy az örökös megbízásokat✅ Hozzáférés valós idejű betekintéshez a műszerfalakkal, amelyek a felhasználást, a teljesítményt és az ügyféladatokat mutatják✅ Ügyfélorientált portál kínálata a jobb átláthatóság és az ügyfél-elégedettség növelése érdekében

💡 Profi tipp: Nehézségeket okoz a kiszámíthatatlan jövedelem, mint tanácsadó? A „Hogyan működnek a retainerek a tanácsadók számára” című cikk bemutatja, hogyan biztosíthat stabil, ismétlődő bevételt a megfelelő retainer beállítással.

A 10 legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb megbízási menedzsment megoldások integrálódnak a projektmenedzsment eszközeibe, automatizálják az időkövetést és valós idejű betekintést nyújtanak a megbízások használatába.

Íme 10 eszköz, amely mindezt és még többet is kínál.

1. ClickUp (A leghatékonyabb megbízási menedzsment és zökkenőmentes csapatmunka-folyamatokhoz)

A megbízási menedzsment szoftver és a projektmenedzsment rendszer integrálása elengedhetetlen. Mégis, sok ügynökségnek továbbra is problémát jelent, hogy a legfontosabb információk különböző eszközökön vannak szétszórva.

A ClickUp áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy projektmenedzsment munkaterületét egy platformon belül teljes funkcionalitású ügyfélkapcsolat-kezelő központtá alakítja. Íme, hogyan működnek együtt az összes funkciók.

Összehangolja csapatát a ClickUp Docs segítségével

Minden megbízási időszaknak tükröznie kell a frissített szolgáltatásokat, a teljesítendő feladatokat, az árakat és a megbízási feltételeket, hogy biztosítsa a csapat és az ügyfél közötti összhangot. A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, módosíthat és megoszthat megbízási szerződéseket a munkaterületéről.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, frissíthet és elküldhet szerződéseket minden megbízási időszakban.

Minden dokumentumot összekapcsolhat a releváns feladatokkal és ütemtervekkel a kontextusban gazdag együttműködés érdekében.

Szabványosítsa folyamatait a ClickUp sablonokkal

Miután kialakította a megbízási modelljét, létrehozhat ClickUp sablonokat az új ügyfelek bevonásához, a szolgáltatási csomagokhoz vagy a projekttervekhez. Ez a módszer egységesíti a munkafolyamatokat az ügyfelek között, csökkenti a manuális munkát, és segít a csapatának a beállítás helyett a teljesítésre koncentrálni.

💡 Profi tipp: Ha jogi védelmet szeretne biztosítani a tanácsadók és az ügyfelek számára, akkor a ClickUp tanácsadói szerződés sablonja a legjobb megoldás. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tanácsadói szerződés sablonjával formalizálhatja ügyfélkapcsolatait anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdenie.

Ez a tanácsadási sablon egységesíti a hatályra, a fizetésekre és a felelősségekre vonatkozó feltételeket, segítve ezzel a félreértések csökkentését és megteremtve az alapot a zökkenőmentes, professzionális kapcsolatokhoz.

Kövesse nyomon csapata munkáját a ClickUp Time Tracking segítségével

Miután a munkafolyamatok már működnek, itt az ideje nyomon követni a folyamatban lévő ügyfélmunkákra fordított órákat. A ClickUp időkövetési funkciója közvetlenül a feladatokon belül rögzíti az órákat, így automatikusan létrehozhat olyan számlákat, amelyek tükrözik a tényleges munkát.

A ClickUp időkövetési funkciójával rögzítheti minden számlázható percet, hogy helyesen állítsa ki a számlákat.

Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyfelek a befejezett munkáért fizessenek, és hogy ne maradjanak ki a fel nem használt órák.

A ClickUp Views segítségével megelőzheti a kiégést

A szerződések alakulásával vagy lezárásával a fennmaradó időt vagy sávszélességet újra el kell osztania. A ClickUp Workload és Box View funkcióival kiegyensúlyozhatja csapata idejét, elkerülve a termelékenységben keletkező hiányosságokat, és hatékonyan biztosítva a retainer projektekhez szükséges munkaerőt.

Kezelje a csapat kapacitását és vigye át a munkát a különböző megbízási szerződések között a ClickUp Workload View segítségével

Bontsa fel a feladatokat és ossza meg visszajelzéseit a ClickUp Tasks és az élő együttműködés segítségével

Miután projektjei elindultak, használja a ClickUp Tasks alkalmazást az egyes teljesítések lebontásához, a függőségek hozzárendeléséhez és a munkák prioritásainak meghatározásához a megbízási időszak alatt. Mivel minden feladat kapcsolódik a dokumentumokhoz, ütemtervekhez és időnaplókhoz, csapata mindig tudja, mi a következő lépés.

Az erőforrások összehangolása és a feladatok elvégzése után gondoskodnia kell arról, hogy mindenki kapcsolatban maradjon egymással.

Akár belső csapatáról, szabadúszókról vagy ügyfelekről van szó, a ClickUp együttműködési eszközei – élő szerkesztés, feladatkommentek és valós idejű frissítések – támogatják a folyamatos kommunikációt az összes folyamatban lévő munkában.

A ClickUp együttműködési funkcióival zökkenőmentesen dolgozhatnak együtt egy platformon belül

A ClickUp Dashboards segítségével 360 fokos rálátást kaphat a projekt előrehaladására

Végül, a munka előrehaladtával a láthatóság elengedhetetlen lesz. A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a retainer használatába, a teljesítésekbe, a nyomon követett időbe és az állapotfrissítésekbe, segítve Önt az érték bemutatásában és az ügyfél-elégedettség javításában.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyomon követheti ügyfelei retainer-használatát és a projektek állapotát.

Íme egy rövid útmutató a ClickUp Dashboards maximális hatékonyságú használatához.

A ClickUp freelancereknek egy másik hasznos eszköz az ügyfélprojektek szervezéséhez, a folyamatban lévő feladatok kezeléséhez és a freelancer munkamenetek ellenőrzéséhez. A felvételi űrlapoktól az időkövetésig és az automatizálásig a freelancerek egyszerűsíthetik az ügyfélmunkák minden részét anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

💡 Profi tipp: Több ügyfelet kell egyszerre kezelnie, anélkül, hogy elszalasztana valamit? A legjobb projektmenedzsment szoftver szabadúszóknak segít megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel szervezett maradhat, betarthatja a határidőket és minden projektet a terv szerint haladhat.

💜 Bónusz: ClickUp Brain Max : Fokozza a megbízási műveleteket a Talk to Text Tegyen minden ügyfélkapcsolatot számlázhatóvá. A Brain Max asztali verziójával a Talk to Text funkcióval rögzítheti az ügyfelek hívásait, standup-jait és hangjegyzeteit, majd azonnal: Hozzon létre feladatokat megbízottakkal, határidőkkel és kapcsolódó megbízásokkal.

Találja meg a legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvert, amellyel egyszerűsítheti a számlázást, nyomon követheti a felhasználást és hatékonyan kezelheti a folyamatban lévő ügyfélmunkákat – mindezt egy helyen.

Automatikus műveletek generálása a túllépés jóváhagyásához és a megújítás előkészítéséhez

A beszélgetés közben rögzítheti az időbejegyzéseket a megfelelő ügyfélhez/projekthez. Eredmény: tisztább átadások, pontos számlázás és gyorsabb havi zárási jelentések – anélkül, hogy táblázatokkal kellene bajlódnia.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen, módosítson és osszon meg megbízási szerződéseket a ClickUp Docs segítségével, feladatok és ütemtervek összekapcsolásával.

Hozzon létre egyedi sablonokat megbízási projektekhez, bevezetési folyamatokhoz és szolgáltatásnyújtáshoz.

Használja a beépített időkövető funkciót az órák rögzítéséhez, a fel nem használt órák elkerüléséhez és a pontos számlázás biztosításához.

Valós időben együttműködhet ügyfeleivel és alvállalkozóival a Dokumentumok, Megjegyzések és Feladatok megosztása funkciók segítségével.

Ábrázolja a megbízások felhasználását, a szállítási határidőket és a teljesítményt testreszabható irányítópultokkal.

A ClickUp korlátai

Kis csapatok számára túlterhelő lehet, ha nincs dedikált bevezetés

A komplex megbízási munkafolyamatok beállítása kezdetben időigényes lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp egy testreszabott megoldás a vállalatom által megoldandó sokféle problémára. Hatékony és együttműködésen alapuló módon tudjuk nyomon követni a projekteket, így mindenki szervezett marad és ugyanazon az oldalon áll, miközben megőrizzük azokat a fontos információkat, amelyekre bármelyik felhasználónknak szüksége lehet egy feladat elvégzéséhez.

2. Accelo (A legjobb az egész ajánlat-készpénz életciklus automatizálásához)

via Accelo

A megbízási díjak kezelésének egyik legnagyobb kihívása az ügyfél életciklusának minden szakaszának egységesítése – szétszórt eszközök az árajánlatokhoz, egymástól független projektkövetés, késedelmes számlázás és rendezetlen táblázatok a megbízási díjak felhasználásához.

Ez a széttagoltság időpazarláshoz, több hibához vezet, és megnehezíti, hogy az ügyfeleknek állandó értéket nyújtson.

Az Accelo egy valódi „quote-to-cash” platformmal oldja meg ezeket a problémákat, amely mindent központosít – a kezdeti ajánlatoktól és megbízási szerződésektől a feladatok végrehajtásáig, az időkövetésig és a számlázásig.

Az Accelo kifejezetten szolgáltató vállalkozások számára tervezett tanácsadói szoftver, amely egyesíti a műveleteket, a szállítást és a pénzügyeket, így csapata egy helyen kezelheti a folyamatban lévő ügyfélmunkákat.

Az Accelo legjobb funkciói

Kezelje a megbízási szerződéseket, árajánlatokat és projektterületeket egy helyen az ügyfélportálok és a pipeline eszközök segítségével.

Automatizálja a megbízási számlázást , a költségek nyomon követését és az ismétlődő számlákat, teljes átláthatósággal a megbízások felhasználása és a pénzügyek terén.

Figyelje a csapat kapacitását és az erőforrások elosztását a kihasználtsági adatok segítségével.

Kövesse nyomon az időt intuitív naplókkal és munkaidő-nyilvántartásokkal, biztosítva, hogy minden számlázható óra elszámolásra kerüljön a megbízási időszak alatt.

A beépített irányítópultok segítségével valós idejű betekintést nyerhet, ami segít előre jelezni a munkaterhelést.

Az Accelo korlátai

Megtanulása nehéz, különösen a bevezetés és a konfigurálás során.

A minimális felhasználói szám követelmény miatt kevésbé ideális nagyon kis csapatok számára.

A több ügyfél munkafolyamatának kezelése során az interfész zavarosnak tűnhet.

Accelo árak

Professzionális csomag : Egyedi árazás

Üzleti terv : Egyedi árazás

Advanced Plan: Egyedi árazás

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 520 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Accelo-ról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Az Accelo remek, mert lehetővé teszi, hogy minden ügyféladatunkat egy helyen rendszerezzük, beleértve a jegyzeteket, számlákat, fizetéseket és nyitott feladatokat.

3. Scoro (A legjobb pénzügyi átláthatóságot biztosítja a megbízási projektekben)

via Scoro

Az ügynökségek számára a retainer-megállapodások kezelésének egyik legnehezebb része nem az idő nyomon követése, hanem a pénz nyomon követése.

Ez az, ami kiemeli a Scoro-t: ez a szoftver integrálja a projektmenedzsmentet és a pénzügyi ellenőrzést egy rendszerbe, így a felhasználók teljes áttekintést kapnak a bevételekről, a költségekről és az eltöltött időről, még mielőtt a számla kikerülne.

Ahelyett, hogy táblázatokkal és eszközökkel bajlódna, a Scoro segít Önnek árajánlatokat készíteni, feladatokat kiosztani, az időt nyomon követni és számlákat generálni – mindezt úgy, hogy valós időben összehasonlítja a tervezett költségvetést a tényleges adatokkal.

A Scoro legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható órákat manuális és valós idejű időkövetéssel, szinkronizálva a feladatok és a retainer ügyfelek között.

Készítsen árajánlatokat, amelyek automatikusan strukturált projektekké alakulnak át, meghatározott költségvetéssel és ütemtervvel.

Figyelje a pénzügyeket testreszabható irányítópultok és valós idejű jelentések segítségével a költségek, a haszonkulcsok és a megbízások felhasználása tekintetében.

Jelentse előre a munkaterhelést és a bevételeket a pénzügyi tervezés, az erőforrások rendelkezésre állása és a nyereség nyomon követése céljára szolgáló eszközökkel.

A Scoro korlátai

Még a bevezetés során is nehéz megtanulni a használatát.

Kicsi csapatok és szabadúszók számára drága

A jelentések és a fejlett pénzügyi eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Scoro árak

Core : 23,90 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 38,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény : 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Scoro-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyra értékelem a Scoro árajánlat-funkcióját, mivel megkönnyíti az ügyfeleink számára szabványosított árajánlatok készítését. A sablonok használata növeli hatékonyságunkat, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan és könnyedén hozzáférjünk előre megtervezett projekttervekhez.

📖 Olvassa el még: A legjobb Scoro alternatívák a projekt- és feladatkezeléshez

✨ Érdekesség: Az 1980-as években a marketing világában a hangsúly az új ügyfelek megszerzéséről a meglévő ügyfelekkel való tartós kapcsolatok kiépítésére helyeződött át. Ez a kapcsolatmarketing néven ismert megközelítés a hosszú távú üzleti siker kulcsfontosságú elemeiként az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást hangsúlyozza.

4. Paymo (A legjobb a munkaidő-nyomon követés és a megbízási számlázás zökkenőmentes összekapcsolásához)

via Paymo

A megbízási projektek kezelése gyakran azt jelenti, hogy fragmentált munkafolyamatokkal kell megküzdeni – különösen akkor, ha az időkövetés és a számlázás külön eszközökkel történik.

Ez a szakadék pontatlan számlázáshoz, elmulasztott órákhoz és cash flow késedelmekhez vezet. A Paymo kiemelkedik azzal, hogy szorosan integrálja az időkövetést, a feladatvégzést és a retainer számlázást egyetlen, tiszta felületbe.

A legtöbb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvertől eltérően a Paymo beépített időzítője közvetlenül kapcsolódik a számlázáshoz, így platformváltás nélkül nyomon követheti az időt, hozzárendelheti a számlázható díjakat és automatikusan generálhatja az ismétlődő számlákat.

A Paymo legjobb funkciói

Kapcsolja össze a számlázható órákat a számlákkal egy élő időkövető widget segítségével asztali és mobil eszközökön egyaránt.

Automatizálja a visszatartási számlázást ismétlődő számlákkal, becslésekkel és nyomon követett kiadásokkal.

Gantt-diagramok, feladatlisták és projekttervező eszközök segítségével vizualizálhatja az ütemterveket és a feladatok közötti függőségeket.

Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon, ossza meg fájljait, és kérjen vizuális visszajelzést az integrált ellenőrző eszközök segítségével.

Lehetővé teszi a rugalmas erőforrás-elosztást a munkaterhelés-nézetek, az alkalmazottak ütemezése és a szabadságok nyomon követése segítségével.

A Paymo korlátai

Nincs mélyreható CRM funkciója az ügyfélkezeléshez szükséges hosszú távú kapcsolatok nyomon követéséhez.

A többszintű funkcionalitás miatt a nem technikai csapatok számára az onboarding lassú lehet.

Korlátozottan alkalmas nagyvállalatok vagy magasan specializált iparágak számára.

Paymo árak

Ingyenes

Starter : 5,90 USD/hó felhasználónként

Kis irodák : 10,90 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16,90 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Paymo-ról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Könnyen nyomon követhető az idő, és a naptár nézetben látható a munkaidő-nyilvántartás, így áttekinthető a napja. Könnyen létrehozható a projekt, és remekül láthatók a különböző megjelenítési lehetőségek, például táblázat vagy Gantt-diagram, attól függően, hogy hogyan szeretné vizualizálni a projektet.

📖 Olvassa el még: A Paymo legjobb alternatívái és versenytársai

5. FunctionFox (A legjobb kreatív csapatok számára, akik korlátozott költségvetéssel kezelik a retainereket)

via FunctionFox

A FunctionFox a gyakori megbízási kihívásokkal foglalkozik, és egy egyszerűsített rendszert kínál, amelyet kifejezetten azoknak a kreatív szakembereknek terveztek, akiknek szükségük van az időkövetés, a költségvetés és a projektfrissítések átláthatóságára.

Akár fix díjas szolgáltatási csomagokkal, akár havi megbízási díjakkal foglalkozik, a platform részletes megbízási használatkövetést biztosít.

A FunctionFox beépített munkaidő-nyilvántartással és automatikus emlékeztetővel is rendelkezik, hogy segítsen Önnek a megbízási időszak előtt járni és megakadályozni a fel nem használt órák elpazarolását.

A FunctionFox legjobb funkciói

Kövesse nyomon pontosan a számlázható és nem számlázható időt a munkaidő-nyilvántartások és a stopperóra-alapú időkövetés segítségével.

Figyelje és jelentse a megbízások felhasználását, a költségvetéseket és a tényleges órákat a vezérigazgatói asztali betekintéssel és részletes jelentésekkel.

Központosítsa a csapat kommunikációját projektblogokkal és belső jegyzetekkel.

Egyszerűsítse a projektfelügyeletet projektsablonokkal, erőforrás-elosztási nézetekkel és valós idejű állapotkövetéssel.

Küldjön árajánlatokat és állítson ki számlákat a befejezett feladatok vagy előre meghatározott megbízási struktúrák alapján.

A FunctionFox korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk és nincs nyílt API az egyedi munkafolyamatokhoz

Nincsenek Agile-specifikus eszközök, mint például Kanban vagy Scrum táblák.

Tanulási görbe az önálló megbízáskezelő szoftvermegoldásokkal nem ismerős csapatok számára

FunctionFox árak

Classic : 12 USD/hó felhasználónként

Premier : 18 USD/hó felhasználónként

Belső: Egyedi árazás

FunctionFox értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a FunctionFoxról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon tetszett a menetrend áttekintése. Vizuális jelzések segítségével láthattam, hogy minden nap mennyi munkát osztottak ki az egyes alkalmazottaimnak. Ez lehetővé tette számomra, hogy meglássam, hol fordulhatnak elő szűk keresztmetszetek vagy késések.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók harmada azt állítja, hogy különösen érdekli őket az AI használata a készségfejlesztéshez. Például egy nem technikai háttérrel rendelkező csapattag AI segítségével szeretné létrehozni egy weboldal alapvető kódját. Ilyen esetekben az AI akkor működik a legjobban, ha megérti a munkakörnyezetet – és ebben a ClickUp kiemelkedik. Az all-in-one munkaplatformként a ClickUp AI-je tisztában van a projektekkel, és személyre szabott intézkedéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is könnyedén elvégezhet, mint kódrészletek generálása.

💡 Profi tipp: Szeretné növelni hitelességét és kiemelkedni a versenyképes tanácsadói piacon? A karrierjét építő tanácsadói tanúsítványok, valamint a folyamatos támogatás kiemeli a legelismertebb tanúsítványokat, amelyekkel növelheti szakértelmét és megalapozhatja az ügyfelek bizalmát.

6. Toggl Plan (A legjobb kis csapatok számára, akiknek egyszerű vizuális tervezésre és világos ütemtervre van szükségük)

via Toggl Plan

Amikor kis csapatok átfedő feladatokkal foglalkoznak, gyakran előfordul a következő helyzet: lehet, hogy tudja, mit kell tenni, de nem tudja, mikor, ki fogja megtenni, és hogy ez hogyan hat a csapat többi tagjára.

A Toggl Plan pontosan ezt a problémát hivatott megoldani egy vizuálisan vonzó munkatervező eszközzel, amely prioritásként kezeli az ütemterveket, a rendelkezésre állást és a feladatok tulajdonjogát.

A hagyományos megbízáskezelő szoftverekkel vagy feladatkövető programokkal ellentétben a Toggl Plan egyszerűsíti a csapat ütemterveinek összehangolását, a rendelkezésre állás megtekintését és a drag-and-drop ütemezését.

A Toggl Plan legjobb funkciói

A csapat ütemterveinek segítségével láthatóvá teheti a munkaterhelést, és a naptárban húzva a feladatokat másodpercek alatt átcsoportosíthatja vagy átütemezheti azokat.

Kövesse nyomon a csapat rendelkezésre állását és a szabadságok ütemezését a Kapacitás nézet segítségével, hogy megelőzze a kiégést és javítsa a kihasználtságot.

Kezelje a feladatokat táblákkal és ismétlődő ütemtervekkel, kiegészítve a munka különböző fázisainak mérföldköveivel és szegmenseivel.

Ossza meg csak olvasható ütemterveit ügyfeleivel vagy érdekelt felekkel a teljes átláthatóság érdekében, anélkül, hogy zavarná a belső munkafolyamatokat.

Integrálja a Toggl Track és a Google Naptár alkalmazásokkal, hogy a tervezés és az időkövetés összekapcsolva maradjon.

Toggl Plan korlátozások

Nincsenek feladatfüggőségek, ami korlátozza a kritikus út nyomon követését.

Nincs benne a megbízási menedzsment eszközökben megtalálható pénzügyi nyomon követési vagy számlázási funkció.

A komplex munkafolyamatok testreszabási lehetőségei korlátozottak a vállalati eszközökhöz képest.

Toggl Plan árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Plan értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2570+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Toggl Planról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Több éve használom a Toggl track alkalmazást, de idén, mivel egyre inkább az óradíj alapú fizetésre állok át, minden időmet nyomon követem. A jelentések nagyon segítenek megérteni, hogyan dolgozom, és egy kicsit jobban megtervezni a munkaterhelésemet és az időmet.

📖 Olvassa el még: A legjobb Toggl alternatívák az időkövetéshez

7. Hubstaff (A legjobb irodai csapatok számára, akiknek időkövetésre és termelékenység-figyelésre van szükségük)

via Hubstaff

Ha a projektek elhúzódnak vagy a csapat termelékenysége csökken, az ritkán az erőfeszítések hiányának tudható be – általában a láthatóság hiánya az oka.

Így oldja meg ezt a Hubstaff: Az irodai és távoli csapatok számára kifejlesztett eszköz időkövetést, tevékenységfigyelést és projektköltségvetést kombinál, hogy a vezetők világos képet kapjanak arról, ki mikor és milyen hatékonysággal dolgozik.

A Hubstaff segítségével könnyedén pontosan számlázhat, jóváhagyhatja a munkaidő-nyilvántartásokat és elindíthatja a bérszámfejtést olyan integrációk segítségével, mint a Gusto vagy a QuickBooks.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt asztali számítógépen, mobilon, Chrome-bővítményen vagy kioszkban, a kézi szerkesztést megakadályozó beállításokkal.

Rögzítse a tevékenységi szinteket , az elmosódott képernyőképeket, az alkalmazásokat és az URL-adatokat a termelékenységi betekintés érdekében.

Használja a projektköltségvetéseket és a számlázható árakat a költségek ellenőrzéséhez, és értesítse a vezetőket, ha a küszöbértékek elérése esetén.

Kezelje a túlórákat, a szüneteket és a szabadságokat konfigurálható megfelelőségi beállításokkal.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a QuickBooks, Gusto, Trello, Asana és több mint 30 másik, a számlázás és az automatizálás érdekében.

A Hubstaff korlátai

A mobil geofencing nem akadályozza meg a munkahelyen kívüli bejelentkezéseket.

Az ütemezés nem tartalmazza a projekt/feladat szintű részleteket, és nem észleli az átfedő műszakokat.

Nincs biometrikus vagy arcfelismeréses ellenőrzés az időmérő óra validálásához

Hubstaff árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Hubstaff értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1540+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hubstaffról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Időkövetés munkabizonyítvánnyal. Az órákat opcionális képernyőképekkel, aktivitási szintekkel és alkalmazás/URL-használattal követheti nyomon. Tökéletes megoldás távoli csapatok vagy szabadúszók számára, akiknek átláthatóságra van szükségük.

📖 Olvassa el még: A legjobb Hubstaff alternatívák és versenytársak

8. Wrike (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek vállalati szintű adminisztrációs és projektbiztonsági ellenőrzésekre szorulnak)

via Wrike

Ha valaha is irányított már több mozgó alkatrészből álló nagy projektet, akkor tudja, milyen gyorsan romolhatnak a dolgok – elmulasztott frissítések, tisztázatlan felelősségek és túl sok eszköz a keverékben.

A Gartner szerint valószínűleg ez az oka annak, hogy a vállalat az IT-projektek mintegy 80%-át kudarcnak tekinti.

A Wrike segít a káosz megszervezésében. Azok a csapatok, amelyek erős felügyeletet igényelnek, mint például a marketingosztályok, az operatív csapatok vagy a szabályozott iparágakban dolgozók, értékelni fogják az adminisztrációs ellenőrzéseket és a biztonsági funkciókat.

A Wrike legjobb funkciói

Kezelje projektjeit Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal, naptárakkal és dinamikus jelentésekkel.

Írjon le feladatokat AI segítségével, jelezze előre a kockázatokat és foglalja össze a megbeszéléseket.

Testreszabhatja a műszerfalakat részletes elemzésekkel és automatizálási triggerekkel.

Állítson be részletes felhasználói jogosultságokat, IP-korlátozásokat, SSO-t és kétfaktoros hitelesítést.

Integrálható több mint 400 eszközzel, többek között az Adobe Creative Cloud, a Salesforce, a Slack és a Power BI szoftverekkel.

A Wrike korlátai

A valós idejű dokumentumszerkesztéshez külső szoftverre van szükség, és hiányzik a natív együttműködés.

A prémium integrációk (pl. QuickBooks, Salesforce) csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Az olyan kiegészítők, mint a Wrike Lock és a Datahub, jelentősen megnövelik az összköltséget.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2790+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Wrike lehetővé tette számunkra, hogy egy központi adatbázist hozzunk létre és nagyobb átláthatóságot biztosítsunk projektportfóliónkban. Az automatizálás megszüntette a manuális tevékenységeket, és az egyéb platformokkal való integrációs lehetőség növeli a hatékonyságot.

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat

9. Zoho Projects (A legjobb kis csapatok számára, akiknek megfizethető feladat- és költségvetés-nyomon követésre van szükségük)

via Zoho Projects

A legtöbb projektmenedzser ragadós jegyzetek, táblázatok és „még egy gyors állapotmegbeszélés” körforgásában ragadt.

Mindezek ellenére a Zoho Projects frissítő változásnak tűnhet.

Egyszerűségre tervezve, olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a feladatok függőségei, az időkövetés és a vizuális projektnézetek – anélkül, hogy bonyolult lenne a megtanulása.

Mi teszi kiemelkedővé? Költséghatékony (csak 4 dollár/felhasználó), könnyen megtanulható, és még egy beépített AI asszisztenssel is rendelkezik, Zia néven, amely segít a határidők kezelésében és a betekintés megkönnyítésében.

Ezenkívül zökkenőmentesen integrálható, ha csapata már más Zoho eszközöket is használ, például CRM-et vagy Books-ot.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Több felhasználót rendelhet egy feladathoz függőségekkel és alfeladatokkal.

Szerezzen adatokat és ütemezési javaslatokat a Zia mesterséges intelligencia asszisztens segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és jóváhagyásokat a Blueprint munkafolyamatokkal.

Kövesse nyomon az időt, a projektköltségvetéseket és az erőforrások kihasználtságát vizuális irányítópultok segítségével.

A projektek Kanban, Gantt és naptár formátumban is megtekinthetők a rugalmasság érdekében.

A Zoho Projects korlátai

A telefonos támogatás és a 24 órás segítségnyújtás prémium kiegészítőkkel érhető el.

A legtöbb harmadik féltől származó integráció a Zoho ökoszisztémájára korlátozódik.

Az egyéni mezők és szerepkörök csak az Enterprise csomagban érhetők el.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Zoho One mindenféle modullal rendelkezik, amire egy kisvállalatnak szüksége lehet. A projektmenedzsmenttől a HR-en és a CRM-en át az online bejelentkezésig, az e-mailekig és a naptárig, a felmérésekig és még sok másig. Tökéletes egy all-in-one rendszerhez. Mi egész csapatunkban naponta használjuk.

📖 Olvassa el még: A legjobb szabadúszóknak szóló időkövető szoftverek

🧠 Tudta-e: A vállalkozások 87%-a szembesül késedelmes fizetésekkel – és ez gyakran a nem egyértelmű számláknak köszönhető. Az ügyfelek számlázása című cikkünkben bemutatjuk, hogyan lehet gyorsabban fizetést kapni kevesebb utánkövetéssel.

10. Proposify (A legalkalmasabb olyan értékesítési csapatok számára, amelyek kifinomult, nyomon követhető ajánlatokra van szükségük)

via Prop o sify

Ha valaha is kapkodva állított össze egy utolsó pillanatban készült ajánlatot a Google Docs-ban, és azon tűnődött, hogy az ügyfél egyáltalán megnyitotta-e, akkor a Proposify segíthet.

Ez a szoftver olyan modern értékesítési csapatok számára készült, amelyek elegáns, márkaképnek megfelelő, lenyűgöző ajánlatokat szeretnének készíteni, és minden interakciót másodpercre pontosan nyomon követni.

Ezenkívül a Proposify áttekinthetővé teszi az ajánlatok nyomon követésének komplex világát. Tudni fogja, ki nyitotta meg, melyik résznél időzött, és mikor írta alá.

A Proposify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek interakcióit dokumentumelemzéssel , például a megtekintési idő, a szakaszok megtekintése és az ismételt megnyitások segítségével.

Készítsen elegáns, interaktív ajánlatokat beágyazott képekkel, videókkal és árlistákkal.

Gyűjtsen jogilag kötelező erejű e-aláírásokat közvetlenül az ajánlatokban

Kövesse nyomon az ajánlatok állapotát és a lezárási arányokat a mutatók műszerfalán és a folyamatok áttekintésén keresztül.

Használja a testreszabható megbízási szerződés-sablonok könyvtárát, vagy készítse el sajátját a semmiből!

A Proposify korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek sablonok használata esetén

Az ajánlatok szerkesztése nehézkesnek tűnhet azoknak a csapatoknak, akik hozzászoktak a teljes tervezési kontrollhoz.

Az alapcsomag szigorú használati korlátozásokkal rendelkezik (pl. öt megnyitás/hónap).

Proposify árak

Alap : 29 USD/hó felhasználónként

Csapat : 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Proposify értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (290+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Proposify-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Proposify minden eszközét és funkcióját kipróbáltam, és soha nem volt problémám azzal, hogy azt tegye, amire szükségem van. A statisztikák és mutatók, amelyekhez hozzáférésünk van, különösen hasznosak a csapatom számára – az értékesítésünk megduplázódott, mióta a Proposify-t használjuk.

💡 Profi tipp: Szeretné szakértelmét teljes munkaidős tanácsadói karrierré alakítani? A Hogyan legyünk tanácsadók című cikk végigvezeti Önt az ügyfelek megszerzésének, a hitelesség kiépítésének és a valódi hatások elérésének minden lépésén.

Íme három további eszköz, amelyet ügynökségek és tanácsadók használnak a folyamatban lévő ügyfélmunkákhoz:

Bonsai : Retainer szerződések, időkövetés, számlázás és adókezelés egy egyszerűsített platformon. : Retainer szerződések, időkövetés, számlázás és adókezelés egy egyszerűsített platformon.

HoneyBook : Támogatja az ügyfelek felvételét, a megbízási szerződés sablonokat, az automatizált munkafolyamatokat és a folyamatos szolgáltatásokért fizetendő ismétlődő megbízási díjakat egy ügyfélfolyamat-platformon. : Támogatja az ügyfelek felvételét, a megbízási szerződés sablonokat, az automatizált munkafolyamatokat és a folyamatos szolgáltatásokért fizetendő ismétlődő megbízási díjakat egy ügyfélfolyamat-platformon.

FreshBooks : Számviteli és számlázási eszköz beépített időkövetési és automatizált ismétlődő számlázási funkciókkal a megbízások zökkenőmentes kezeléséhez. : Számviteli és számlázási eszköz beépített időkövetési és automatizált ismétlődő számlázási funkciókkal a megbízások zökkenőmentes kezeléséhez.

Könnyen megtarthatja ügyfeleit a ClickUp segítségével

Valószínűleg már most is tudja, hogy a megbízási díjak kezelése a fenntartható ügyfélkapcsolatok és a kiszámítható bevételek gerince, különösen visszatérő ügyfelek esetében.

A ClickUp segít Önnek ebben.

A ClickUp Docs segítségével történő szerződések megfogalmazásától és frissítésétől a számlázható órák nyomon követésén és a felhasználás vizualizálásán át a Dashboards segítségével, a megbízási életciklus minden része zökkenőmentesen, egy helyen kerül elszámolásra.

És ez nem csak az ügyfelek megtartásáról szól. Ahogy Shikha Chaturvedi, a Cedcoss Technologies Private Limited üzleti elemzője fogalmazott véleményében:

A ClickUp segítségével minden üzleti problémát egy helyen tárolunk, és egyszerre tudunk minden problémára koncentrálni. Emellett segít a feladatok kezelésében és az egyes feladatokba fektetett idő nyomon követésében is.

Kezdje el a megbízások intelligens kezelését – regisztráljon még ma a ClickUp-ra.

GYIK

Ez egy olyan eszköz, amely segít az ügynökségeknek, tanácsadóknak és szolgáltatóknak a folyamatos ügyfélkapcsolatok kezelésében a költségvetések nyomon követésével, a számlák automatizálásával és az ismétlődő munkák pontos számlázásának biztosításával.

Tanácsadók, marketing ügynökségek, ügyvédi irodák, kreatív stúdiók és szabadúszók, akik folyamatos ügyfélszerződésekkel dolgoznak.

A megbízási szerződés biztosítja, hogy az ügyfél hozzáférjen a tanácsadókhoz, marketingügynökségekhez, ügyvédi irodákhoz, kreatív stúdiókhoz és szabadúszókhoz, akik folyamatos ügyfélszerződésekkel dolgoznak.