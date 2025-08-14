AI kampányok végrehajtása ügynökségek számára: eszközök, munkafolyamatok és bevált gyakorlatok

Van egy diavetítésed, amely tele van zseniális stratégiákkal... de az ügyfeled csak arra tud koncentrálni, hogy a kampány gyorsabban haladhat-e és több hozamot generálhat-e. Anélkül, hogy növelné a befektetést. 🙄

Mivel az ügyfelek elvárásai minden idők legmagasabb szintjén vannak, és a szűkös költségvetések nyomást gyakorolnak a haszonkulcsra, egy briliáns stratégiai terv önmagában nem elegendő.

Szüksége van alternatívákra is a lassú, manuális munkafolyamatok helyett, amelyek időt és energiát emésztenek fel.

Az ügynökségek számára elérhető AI kampányok végrehajtásának köszönhetően mindez könnyen megvalósítható. Az AI és a gépi tanulás segítségével a kampányokat feleannyi idő alatt megtervezheti, iterálhatja és optimalizálhatja, és közben figyelheti, ahogy a hirdetési kiadások megtérülése (ROAS) emelkedik.

Hogyan?

Ebben a blogbejegyzésben praktikus, szakértői elemzést kap a következő témákról:

Miért kell az ügynökségeknek az AI-ra támaszkodniuk?

Hogyan lehet ezt okosan megtenni?

Hatékony eszközök (beleértve a ClickUp , HubSpot és másokat)

Hogyan mérhető az AI-marketing tevékenységek valódi ROI-ja, és

Milyen buktatókat kell elkerülni?

Készen áll a végrehajtási motorjának frissítésére? Olvasson tovább.

Miért van szükségük az ügynökségeknek az AI-ra a kampányok végrehajtásához: legfontosabb felhasználási esetek

Beszéljük meg, miért vannak már lemaradásban azok az ügynökségek, amelyek nem foglalkoznak az AI-vel, és miért írják át az ütemtervüket – és az eredményeiket – azok, akik bevezetik azt.

Kreatívabb eredmények, gyorsabban

Az ügynökségek generatív AI eszközöket, mint a Midjourney és az ElevenLabs használnak a vizuális elemek és hangalámondások makettjeinek elkészítéséhez a prezentációkban és kampányokban. Ezzel komplex koncepciókat tudnak néhány hét alatt megvalósítani hónapok helyett, és így nagyobb kampányokat nyerhetnek el.

Ez még a kreativitás-intenzív végrehajtás esetében is igaz.

📌 A BETC-nél például a csapat egy AI által generált „Fluffy GOAT” karaktert (amely a „minden idők legjobb” ruhagondozást jelképezi) alkotott a Woolite újraindításához. Ez nemcsak segített megőrizni a márka presztízsét és szerény költségvetést igényelt, hanem hat hét alatt elkészült, nem pedig a szokásos három-hat hónap alatt.

Prediktív adatelemzés és okosabb költségvetés-tervezés

A kampány elindulása után a hagyományos jelentések napokig késhetnek, ami azt jelenti, hogy az optimalizálás gyakran túl későn történik.

Az AI ezt megfordítja azáltal, hogy elemzi a kampányok élő teljesítményadatait és a kampány futása közben módosítja a változókat. Az intelligens algoritmusok azonosíthatják a legfogékonyabb közönségszegmenseket is, hogy a költségvetést oda allokálják, ahol a legnagyobb hatást érhetik el, csökkentve ezzel a pazarló hirdetési kiadásokat.

📌 Vegyük például a L’Oréalt. Céljuk az volt, hogy minden marketingdollárjukat hatékonyabban használják fel. A WPP Choreographjával együttműködve egy egyedi AI algoritmust vezettek be, amely elemezte a közönség adatait és a valós idejű teljesítményjeleket. Az eredmény? Okosabb hirdetéscélzás és 22%-kal hatékonyabb fizetett közösségi média költségvetés, anélkül, hogy egy centtel többet kellene költenie.

Skálázhatóság az összes csatornán

A közösségi médiától a keresésen át az e-mailekig, az AI lehetővé teszi a többcsatornás koordinációt anélkül, hogy megsokszorozódna a manuális munka. Az eszközöket nagy léptékben tudja adaptálni, ütemezni és lokalizálni, miközben mindenhol megőrzi a márka konzisztenciáját.

Itt a bizonyíték.

📌 Az NT Technology, a Mediatech vállalat leányvállalata, javítani akart az ügyfelek elkötelezettségén az e-mail, a közösségi média és az alkalmazáson belüli üzenetküldés csatornákon. Az AI használata előtt kampányaik szigetelt módon működtek. Az üzenetek nem voltak sorrendbe rendezve, és a személyre szabás minimális volt. Bevezették a Streamlogic AI-alapú, többcsatornás koordinációs ügynökeit, amelyek minden érintkezési ponton szinkronizálták az üzeneteket, és valós időben igazították a tartalmat az egyes felhasználók viselkedéséhez. A 12 hónapos eredmények drámaiak voltak: az elkötelezettség 180%-kal nőtt, az ügyfélvesztés 62%-kal csökkent, és a kezdeményezés 312%-os ROI-t eredményezett.

Munkafolyamat-automatizálás

A kampány indítása régen a folyamat leglassabb része volt – a kreatív, média és operatív csapatok közötti átadás napokig elhúzódott. Ma már az AI-vezérelt telepítési eszközök ezt a késedelmet órára csökkentik.

Az Omnicom Media Group Hong Kong automatizálta omnichannel jelentéseit a Windsor.ai pipeline-jeinek segítségével, ez zel heti 40 órányi manuális munkát takarítva meg. Emellett szinte valós idejű adatfeedeket, 1900 hirdetési fiók egységes irányítását tették lehetővé, és felszabadították az elemzőket, hogy stratégiai betekintésekre és kreatív tesztelésre koncentrálhassanak.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt a munkaterület egészének kontextusának megőrzése mellett.

AI vs. hagyományos kampányok végrehajtása

Kíváncsi arra, hogy az AI miért képes mindezt jobban csinálni?

Íme egy közvetlen összehasonlítás az AI és a hagyományos kampánymunkafolyamatok között:

Kritérium Hagyományos végrehajtás AI-alapú végrehajtás Sebesség és iteráció Az ötletelés és a kreatív munkák hetekig, néha hónapokig is elhúzódhatnak. Az AI-eszközök órákon vagy napokon belül maketteket, hangalámondásokat és vizuális storyboardokat generálnak. Célközönség megcélzása Kézi közönségszegmentálás, találgatás, ismétlés Az AI hatalmas mennyiségű adatból tanul, és mikroszegmentált, magas konverziós arányú közönségeket biztosít. Költségvetés és optimalizálás Kézi újraelosztás a kampány után; lassabb reakcióidő Dinamikus költségvetés-átcsoportosítás a kampány futása alatt Kreatív tesztelés Az A/B tesztelés munkaigényes és lassú folyamat. A többváltozós kreatív tesztelés nagy léptékben gyors tanulási ciklusokat tesz lehetővé. Hatékonyság és méret Kézi érintési pontok, magas hibakockázat Az automatizált munkafolyamatok időt szabadítanak fel az ügynökségek számára a stratégia kidolgozására és a kreatív munkára.

Az előnyök egyértelműek, de hogyan lehet megvalósítani az AI-alapú kampányok végrehajtását?

Természetesen a megfelelő eszközökre is szükséged van!

📚 Olvassa el még: Hogyan használjuk az AI-t a reklámozásban?

Ügynöksége DNS-e a világosság, a gyorsaság, az együttműködés és a zökkenőmentes végrehajtás. Ugyanez vonatkozik az AI kampánykezelő eszközére is.

Íme az öt platform, amely egyszerűsíti az AI-kampányok végrehajtását az Ön ügynökségéhez hasonló, a jövőre felkészült ügynökségek számára:

ClickUp Brain: Az AI munkafolyamat-társpilótája akcióban

Képzelje el, hogy egy nagy ügyfél kampányának indítását vezeti. Az információk briefekben, dokumentumokban és Slack-szálakban találhatók, és Ön a határidővel versenyez.

Itt lép be a ClickUp Brain, mint ügynöksége neurális motorja. Összekapcsolja tudását, munkafolyamatait, embereit és tevékenységeit. A világ legteljesebb munkahelyi AI-jeként megőrzi az összes adatának kontextusát – a ClickUp-on és a csatlakoztatott alkalmazásokban egyaránt –, így ügynöksége hetente több mint egy napot spórolhat meg!

Így néz ez ki:

1. lépés: A fragmentált inputoktól az egységes stratégiáig

Ahelyett, hogy szétszórt forrásokból próbálná összegyűjteni a célokat, egyszerűen megkéri a Brain-t, hogy „összefoglalja a kampány rövid leírását és vázolja fel a legfrissebb Slack-beszélgetések és ügyfél-dokumentumok alapján a várható eredményeket”. A Brain másodpercek alatt elkészíti a világos, átfogó projektleírást.

Akár egy ügyfél briefjét is megtervezheti a semmiből!

Készítsen részletes tartalmakat és kreatív briefeket az AI segítségével a ClickUp Brainben.

Még strukturált ClickUp feladatok, mérföldkövek és releváns tartalmi naptár sablonok is létrehozhatók – a felvételi űrlapok, dokumentumok, a kezdeti megbeszélés és a korábbi projektminták alapján.

Ennek eredményeként az ideje az adminisztratív teendőkkel – rövid előkészítés, feladatkiosztás – töltött időről átkerül a nagy értékű stratégiákra, üzenetekre és az ügyfélkapcsolatok ápolására.

💡 Profi tipp: Rögzítse a tájékoztató hívásait és az ügyfelekkel folytatott megbeszéléseit a ClickUp AI Notetaker segítségével . A program elküldi Önnek a hívás felvételét, amely tartalmazza a leiratot, a teendőket és a megbeszélés összefoglalóját referenciaként. A Brain ezután megválaszolhatja az összes kérdését a leiratból, például: „Melyik ötleteket hagyta jóvá az Acme kreatív részlege a megbeszélésen?” Vagy „Mikorra tűzték ki az XYZ nyomtatott hirdetés megjelenését?”

2. lépés: Ötletek generálása igény szerint, nem találgatás alapján

A Brain egyben kreatív másodpilótája is.

Kérje meg, hogy „készítsen három kültéri kampánytéma-ötletet egy luxus matracmárkához, hangnemmel és üzenetpéldákkal”, és az azonnal átgondolt, a közönséghez igazodó koncepciókat szállít – a munkaterület, a kampánytörténet és a márkaeszközök kontextusából merítve. Nincs szükség bonyolult prompt-tervezésre.

💡 Profi tipp: A Brain segítségével kreatív képeket is létrehozhat, hogy ötleteit megvalósítsa. A kutatás és a szöveggeneráláshoz pedig egy munkaterületen belül válthat a GPT, Claude, Gemini és mások legújabb modelljei között.

3. lépés: Az intelligencia cselekvéssé alakítása az Autopilot AI Agents segítségével

Most pedig indítsa el az Autopilot Agents alkalmazást a ClickUp-ban.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A ClickUp Autopilot Agents proaktív és autonóm, AI-alapú munkafolyamat-automatizálások, amelyek figyelik a munkaterületen fellépő meghatározott kiváltó eseményeket – például egy feladat jóváhagyását vagy egy állapotváltozást –, majd automatikusan több lépésből álló műveleteket hajtanak végre. Feladatokat rendelhetnek hozzá, mezőket frissíthetnek, ügyfélfrissítéseket küldhetnek, vagy munkákat mozgathatnak eszközök között, segítve a csapatokat a manuális átadások csökkentésében és a kampányok akadálymentes folytatásában.

Konfiguráljon egyet a kampánylistájában:„Amikor a brief „Jóváhagyva” jelölést kap → rendeljen feladatokat a kreatív és média vezetőknek, állítsa be a határidőket, és tegyen közzé egy előrehaladási összefoglalót a Slackben. ”

📌 Példa az AI-ügynök munkafolyamatára:

Trigger : Az állapot „Jóváhagyva” állapotra vált.

Feltételek : Győződjön meg arról, hogy minden űrlapmező (költségvetés, cél KPI-k) kitöltve van.

Műveletek : Feladatok automatikus létrehozása és tulajdonosok kijelölése Az első kreatív szinkronizálás ütemezése : Feladatok automatikus létrehozása és tulajdonosok kijelölése Az első kreatív szinkronizálás ütemezése a ClickUp Chat segítségével

Feladatok automatikus létrehozása és tulajdonosok kijelölése

Tervezze meg az első kreatív szinkronizálást a ClickUp Chat segítségével

Tudás : Az ügynökök felhasználhatják a kampányismertetőt, a stílusútmutatót és a korábbi teljesítményadatokat.

Eredmény: A szétszórt információk és megbeszélések helyett összehangolt kezdés következik: az agy szintetizál, az ügynökök cselekszenek, és a csapat azonnal tisztán látja a helyzetet.

Feladatok automatikus létrehozása és tulajdonosok kijelölése

Tervezze meg az első kreatív szinkronizálást a ClickUp Chat segítségével

Az alábbi videóban megnézheti, hogyan hozhat létre Autopilot Agentet 👇🏽

4. lépés: Valós idejű összehangolás és felfedezés

A munka előrehaladtával a Brain folyamatosan készen áll a válaszadásra: „Mi a helyzet a hírlevél tervezésével?” vagy „Mutassa meg az utolsó kampány teljesítményének összefoglalóját. ”

Ráadásul a ClickUp Enterprise AI Search funkciója átkutatja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és még a kapcsolódó alkalmazásokat is, mint például a Slack vagy a Gmail, hogy a megfelelő források mindig kéznél legyenek.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat kampányaira vonatkozóan – tervek, előrehaladás és teljesítmény.

2. AdCreative. ai: Nagy teljesítményű kreatív megoldások igény szerint

Képzelje el, hogy másodpercek alatt konverzióra optimalizált videókat, bannereket vagy hirdetési szövegeket hozhat létre. Az AdCreative.ai akár 14-szeres CTR- és konverziós arányt ígér, sablonok és AI-pontozás segítségével, hogy gyorsan létrehozhasson, iterálhasson és méretezzen nagy hatással bíró kreatív anyagokat.

A Product Videoshoot AI modell segítségével szinte azonnal átalakíthatja statikus termékképeit videós termékhirdetéssé. Használja az AI által javasolt utasításokat a gyorsaság érdekében, vagy írjon saját utasításokat a legjobb eredmények elérése érdekében.

Akár többnyelvű verziókra, rich media-re vagy alkalmazáson belüli hirdetésekre van szüksége, az AI marketingeszközökkel minden rendelkezésre áll. A vélemények szerint a platform erős támogatást nyújt az A/B teszteléshez, a dinamikus verziókezeléshez és akár a kampányok ütemezéséhez is.

3. Predis. ai: Ügynökségek számára készült közösségi média menedzsment segédprogram

Ha a közösségi média lefoglalja csapata teljes kapacitását, a Predis egykomplett megoldást kínál a posztok kitalálásához, létrehozásához és ütemezéséhez. Ügyfelei jóváhagyására van szüksége? Az eszköz ezt is megoldja.

Kiválóan alkalmas UGC avatárvideók és termékhirdetések készítésére, valamint a tartalom gazdagítására versenytársakról szerzett információkkal a teljesítmény növelése érdekében. Az API segítségével márkakövetkezetes karusszeleket, videókat, mémeket és feliratokat hozhat létre a logóival, színeivel, hangjával és hangvételével. Ezután egy naptárnézetben ütemezheti őket a különböző platformokra.

🧠 Érdekesség: A ClickUp felmérésének válaszadóinak 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azoknak 23%-a, akik már alkalmazták az AI-t, azt állítja, hogy jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket.

4. HubSpot: kampányokat futtató AI

A HubSpot AI rétege – a Breeze AI Agents – az all-in-one HubSpot marketingplatformon belül található. Ez azt jelenti, hogy nem kell különálló eszközökkel bajlódnia, és nem kell attól tartania, hogy az adatok elvesznek a rendszerek között.

Gondoljon egy AI marketing ügynökre úgy, mint egy stratégiai partnerre a csapatában, aki képes:

Közleménytervezetek

Értékelje a potenciális ügyfeleket viselkedésük és alkalmasságuk alapján, és

Azonnali felismerés a nagy vásárlási szándékú potenciális ügyfelekről, hogy értékesítési és marketingcsapatai pontosan tudják, mire kell összpontosítaniuk.

A Breeze automatikusan létrehozhat tartalmakat e-mailekhez vagy közösségi médiához, és a szöveget a márka hangvételéhez igazíthatja. Ha ezt a korábbi interakciós minták alapján optimalizált küldési időkkel párosítja, olyan kampányokat kap, amelyek személyesnek tűnnek és eljutnak a megfelelő emberekhez, anélkül, hogy csapata órákat kellene töltenie kézi munkával.

És ha gyors állapotfelmérésre van szüksége egy élő kampányról? Kérje meg a Breeze Copilotot, hogy készítsen egy egyszerű, érthető összefoglalót a teljesítményről, a legfontosabb mutatókkal és trendekkel együtt, így a nyers jelentésekbe való elmélyülés nélkül is elvégezheti a szükséges módosításokat.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy vizuális ábrát a megadott utasítás alapján. Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

5. Smartly: Vállalati szintű, AI-alapú hirdetésautomatizálás és kreatív skálázás

A Smartly egy olyan hirdetési platform, amelyet olyan ügynökségek számára terveztek, amelyek nagy volumenű, többcsatornás kampányokat kezelnek, ahol a következetesség, a sebesség és a méret nem megkerülhető tényezők.

A platform középpontjában az AI Studio áll, amely elmosja a határt a létrehozás és az optimalizálás között. Ahelyett, hogy egy statikus hirdetéskészletet hozna létre, és remélné, hogy az mindenhol működik, az AI Studio automatikusan alkalmazkodik a dinamikus kreatívokhoz minden formátum és platform esetében – legyen az vertikális TikTok-videó, négyzet alakú Instagram-bejegyzés vagy display banner. Ez biztosítja, hogy üzenete éles és natív módon illeszkedjen, függetlenül attól, hogy hol jelenik meg.

A kreatív munkán túl a Smartly Media kezeli a kampány automatizálását, gondoskodik az ismétlődő beállításokról, a célzásról és a költségvetés elosztásáról, így csapata a stratégiára és a történetmesélésre koncentrálhat. Az összes csatorna teljesítményadatait egyetlen, könnyen olvasható irányítópultra gyűjti össze. Itt hasznos információkat kaphat, például hogy melyik kreatív változat a legnépszerűbb egy adott régióban, vagy melyik közönségszegmens generálja a legtöbb konverziót.

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet digitális marketing ügynökséget építeni?

Hogyan valósítsa meg az AI kampányok végrehajtását ügynökségében?

Most pedig vigyük az AI-alapú kampányok végrehajtását az elméletből a gyakorlatba.

Képzelje el, hogy egy közepes méretű kreatív ügynökséget vezet, amelynek feladata egy három hónapos omnichannel kampány elindítása egy fenntartható cipőmárka számára. Az ügyfél költségvetése nem hatalmas, de az elvárások nagyon magasak: mérhető növekedést szeretnének elérni az online értékesítésben és a piaci részesedésben két régióban.

Íme, hogyan valósíthatja meg mindezt egy AI-alapú kampánykezelő platformmal, mint például a ClickUp for Marketing Teams.

Inkább vizuális típus? Nézze meg, hogyan tervezzük meg kampányainkat a ClickUp-nál, a ClickUp segítségével.

A tervet olyan lépésekre bontottuk, amelyeket már holnap is végrehajthat.

1. lépés: A cél és a korlátok tisztázása

Mielőtt bármilyen AI-eszközt használna, határozza meg, hogy mit jelent a siker, és miben nem hajlandó kompromisszumot kötni.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Írjon egy egyoldalas „North Star” kreatív briefet. Tartalmazza benne bevételi/lead céljait, a legfontosabb KPI-ket (például ROAS vagy CAC), a célközönség meghatározását és a kreatív hangnemet.

Korán vezessen be korlátozásokat. Az adatvédelmi követelményeket, a márka hangjának szabályait és a nem megkerülhető feltételeket (pl. a fenntarthatósági etika ellentmondásában álló generatív képek tilalma) már az elején egyértelműen meg kell fogalmazni.

Nyomáspróba az érdekelt felekkel. Szerezze meg az összes fontos döntéshozó jóváhagyását. Még egy 20 perces egyeztető telefonhívás is heteknyi későbbi módosítást takaríthat meg.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Helyezze el kezdeti jegyzeteit, ügyfél-e-maileket és korábbi kampányjelentéseket egyetlen ClickUp Doc dokumentumba, amely kampányának irányító központjaként szolgál. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy ezeket egy tömör projektleírásba foglalja, majd a ClickUp AI Fields segítségével azonnal alakítsa át azt egy megvalósítható feladatlistává, amely tartalmazza a felelősöket és a határidőket. Ez azt jelenti, hogy az első naptól kezdve az „átfogó kép” egyben konkrét végrehajtási terv is.

2. lépés: Adatok és korábbi tapasztalatok ellenőrzése

Az AI csak annyira jó, mint az adatok, amelyekkel betanítod. Ha a közönséglistáid elavultak, vagy a kreatív eredményeid fájlok és mappák között szétszóródnak, akkor rossz ajánlásokra számíthatsz.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Készítsen leltárt az adatforrásairól. Ellenőrizze CRM-jét, elemzéseit, hirdetési fiókjait, e-mail listáit és e-kereskedelmi adatait, hogy megbizonyosodjon azok utolsó frissítésének időpontjáról.

Tisztítsa meg és szegmentálja. Távolítsa el az ismétlődéseket, címkézze a közönségeket viselkedésük vagy frissességük szerint, és gondoskodjon arról, hogy a kreatív eszközök metaadatokkal rendelkezzenek (kampánynév, teljesítményjegyzetek és egyéb szükséges részletek).

Bányássza ki az aranyat. Azonosítsa a korábbi kampányok legjobban teljesítő kreatív elemeit, azok kontextusát (szezon, régió, ajánlat) és a gyengébben teljesítőket, hogy jobban megalapozhassa jelenlegi marketingstratégiáját.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Szeretné ezt 10-szer gyorsabban elvégezni? Használja a ClickUp AI Enterprise Search funkcióját, hogy előhívja a „legjobban teljesítő Q4 kreatívokat”, vagy kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a „CTR >5% e-mail szegmenseket” a ClickUp feladatok, dokumentumok és integrált eszközök közül, anélkül, hogy manuálisan be kellene jelentkeznie öt különböző eszközbe. Javítsa ki a fragmentált munkafolyamatokat a ClickUp AI Enterprise Search segítségével.

3. lépés: Készítse el a kreatív és tesztelési tervet

Határozzon meg egy rövid kísérleti mátrixot (mit fog tesztelni, a siker kritériumait, a minimális mintanagyságot), majd hozzon létre sablonokat a változatokhoz és a lokalizációhoz. Itt válik az AI a stratégiai partnerévé.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Kezdje három nagy kreatív szemszöggel. Fenntartható cipőmárkánk esetében ez lehet: „öko-luxus”, „tartósság a városi élethez” és „stílus lelkiismerettel”.

Tervezze meg kísérleteit. Egy statikus hirdetés helyett hozzon létre egy variánsok mátrixát: 3 címsor × 3 kép × 2 CTA = 18 kombináció. Rendelje mindegyiket egy másik mikro-közönséghez.

3 címsor × 3 kép × 2 CTA = 18 kombináció

Rendelje hozzá mindegyiket egy másik mikrocélközönséghez

Tesztelési kritériumok előzetes megírása. Döntse el a változatok promóciójának vagy szüneteltetésének teljesítményküszöbét, mielőtt elindítaná a kampányt.

3 címsor × 3 kép × 2 CTA = 18 kombináció

Rendelje hozzá mindegyiket egy másik mikrocélközönséghez

🦄 Hogyan segít a ClickUp: A North Star briefjét beviheti a ClickUp Brainbe, és kérhet „3 kreatív megközelítést, mintás címsorokkal, feliratokkal és vizuális utalásokkal”. Helyezze a jóváhagyottakat külön feladatokként egy ClickUp táblázatos nézetbe, amelynek oszlopai az eszköz típusa, állapota és a tesztközönség. Csatolja az AI által generált vázlatokat közvetlenül az egyes feladatokhoz, hogy a tervezőcsapat fájlok után kutatása nélkül is iterálhasson. Kezelje AI marketing kampányainak feladatait a ClickUp táblázatos nézetével.

⚡️ Sablonarchívum: Tartalomírási sablonok

4. lépés: Automatizálja az ismétlődő munkákat

A kampány végrehajtása kudarcba fullad, ha a kreatív anyagok jóváhagyása vagy a hirdetések forgalmazása olyan napokat emészt fel, amelyekkel nem rendelkezik.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Térképezd fel az átadásokat. Azonosítsd minden alkalmat, amikor a munka átkerül egyik személyről vagy platformról a másikra (a kreatív részlegről a médiára, az ügyféltől az ügyfélmenedzserre).

Automatizálja a kiváltó tényezőket. Példa: amikor az „Ad Set A” kreatív anyagot jóváhagyják, automatikusan küldje el a médiavásárlónak, és jelölje meg a forgalmazási táblázatban.

Kivételes szabályok beállítása. Ha egy eszköz nem felel meg a fájlméret-ellenőrzésnek vagy nem felel meg a lokalizációs követelményeknek, jelölje meg felülvizsgálatra, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyná.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Rendeljen hozzá egyedi ClickUp Autopilot ügynököket, akik figyelik az „Jóváhagyva” státuszt, majd: Hozza létre a médiaindítási feladatot

Értesítse az ügyfelet a Slackben a jóváhagyott előnézettel.

Rögzítse az eszközt a kampányarchívum mappájában. Ez biztosítja a bevezetések folyamatos előrehaladását, miközben a vezető csapatnak időt biztosít a stratégia kidolgozására, ahelyett, hogy a fájlok átadásával kellene foglalkoznia. Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy könnyedén elvégezze mindennapi feladatait.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a marketing automatizáláshoz?

5. lépés: Telepítés és összehangolás a csatornák között

A többcsatornás bevezetések híresek a verziókezelési rémálmokról. Nem szeretné, ha az egyik platformon a régi címsor maradna, a másikon pedig kimaradna a szezonális ajánlat.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Központosítsa végleges eszközeit. Hozzon létre egy mappát, egy névadási konvenciót és egy végleges jóváhagyást, amely az egész csapat számára látható.

Szinkronizálja az ütemterveit. Gondoskodjon arról, hogy az e-mailes, közösségi, fizetett és alkalmazáson belüli hirdetési kampányok a megfelelő sorrendben induljanak el a maximális hatás elérése érdekében.

Okosan lokalizáljon. Használja ki az AI fordítási és kulturális adaptációs eszközeit a méretgazdaságosság érdekében, majd egészítse ki emberi lektorálással a finom árnyalatok érdekében.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Használja a ClickUp naptár nézetét a kampány bevezetésének vizualizálásához. Csatlakoztassa a megfelelő kreatív anyagot minden ütemezett feladathoz, és állítson be egy ClickUp automatizálást, hogy frissítse a „Launch Status” (Bevezetési állapot) egyéni mezőt abban a pillanatban, amikor egy anyag megjelenik. Így, ha az ügyfél megkérdezi: „Az Instagram Story megjelenik Franciaországban?”, másodpercek alatt válaszolhat. Testreszabhatja a ClickUp automatizálásokat az ismétlődő munkák racionalizálása érdekében.

6. lépés: Figyelés, optimalizálás és attribútumok

Ez az a pont, ahol a legtöbb kampány vagy leáll, vagy túl lassan korrigálja az irányt.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Állítson be valós idejű riasztásokat. Példa: „Ha a CTR 6 óránál hosszabb ideig 1,2% alá csökken, küldjön Slack pinget.”

Cselekedjen a küszöbértékek elérése esetén. Népszerűsítse a nyertes változatokat, amint elérik a siker mutatóját; gyorsan szüntesse meg a gyengén teljesítőket. Futtasson inkrementális teszteket. Ne csak a kattintásokat mérje; ellenőrizze, hogy mely csatornák vagy kreatívok vezettek ténylegesen az eladásokhoz.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Készítsen egy ClickUp irányítópultot, amely élőben jeleníti meg hirdetései és elemző eszközei teljesítményét. Adjon hozzá egy Brain AI kártyát, amely „összefoglalja az elmúlt 24 órában bekövetkezett teljesítményváltozásokat és javaslatokat tesz a következő lépésekre”, majd az irányítópultról közvetlenül hozza létre a javaslatok alapján végrehajtható feladatokat. Használja az AI kártyákat a ClickUp irányítópultokban, hogy összefoglalja az összes munkájának állapotfrissítéseit és teljesítménymutatóit.

7. lépés: Dokumentáljon, tanuljon és bővítse tevékenységét

Az AI-stratégiája minden futtatás után egyre erősebbé válik.

Hogyan lehet ezt jól csinálni:

Végezzen utólagos elemzést. Jegyezze fel, mi működött, mi nem, és miért.

Sablonok a nyertesek számára. Mentse el a leghatékonyabb munkafolyamatokat, kreatív ötleteket és automatizálásokat újrafelhasználható Mentse el a leghatékonyabb munkafolyamatokat, kreatív ötleteket és automatizálásokat újrafelhasználható marketingkampány-sablonokként

Ossza meg belsőleg. Tegye átláthatóvá a folyamatot, hogy más ügyfélkapcsolati csapatok is megismételhessék az eredményeit.

🦄 Hogyan segít a ClickUp: Mentse el a teljes kampányt – feladatokat, automatizálásokat, AI-utasításokat és akár jelentési formátumokat is – ClickUp-sablonként. Címkézze ügyféltípus, régió vagy kampánycél szerint, hogy könnyen elővehesse a következő releváns projekthez. Ne aggódjon, később még mindig mindent testre szabhat!

A ClickUp mindenre kiterjedő munkaalkalmazásában az AI használatának legnagyobb előnye, hogy egy megismételhető, adatközpontú rendszert hoz létre, amelyhez bármikor visszatérhet.

Ez mind Önnek, mind ügyfeleinek előnyös.

Az AI-vezérelt ügynökségi kampányok ROI-jának mérése

Végül is, adatokkal alátámasztott bizonyítékok nélkül soha nem fogja meggyőzni a szkeptikus ügyfeleket vagy pénzügyi igazgatóját arról, hogy az AI valóban a kampányok kiemelkedő eredményeinek növekedési motorja.

Íme egy rövid útmutató az AI-vezérelt kampányok ROI-jának méréséhez:

Mérőszám Mit mond ez Önnek? Hogyan kell cselekedni? ROAS / ROMI Mennyi bevételt generál minden hirdetési dollár? Kövesse nyomon az egyes kampányokat; irányítsa át a költségvetést azokra a változatokra, amelyek ≥ 3×-os megtérülést érnek el. CAC vs. CLV Ügyfélszerzési költség vs. életre szóló érték Ha a CAC meghaladja a CLV/3 értéket, aktiválja a megtartási upsell-eket vagy finomítsa a célzást. CTR és konverziós arány Kreatív vonzerő és marketinghatékonyság Gyorsan népszerűsítse a legjobb kreatív anyagokat; az alacsony konverziós arányúakat pedig AI-vezérelt módosításokkal dolgozza át. Időmegtakarítás / eszközönkénti költség A mesterséges intelligencia kreatív megoldásainak hatékonyságnövekedése a hagyományos megoldásokhoz képest Számítsa ki a megtakarított órákat × a csapat óradíjait; fektessen be több tesztbe vagy stratégiájának elmélyítésébe. Inkrementalitás / attribúció Valódi hatást gyakoroljon az érintkezési pontokon és hosszú távú értéket teremtsen Állítson be holdout teszteket, használjon algoritmikus attribúciót az AI teljes potenciáljának kihasználásához.

🤝 Barátos emlékeztető: Nem minden AI-bevezetés eredményez pozitív ROI-t, ezért ne feledje, hogy az AI használatát stratégiailag, és ne csak taktikailag kell megközelíteni.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához?

Hogyan kezdhetnek el az ügynökségek az AI-kampányok végrehajtásával?

A legjobb megközelítés az, ha kicsiben kezdjük, és az AI-t a folyamat egy meghatározott részébe építjük be, ahelyett, hogy egyszerre az egészbe. Íme egy áttekintés:

Kezdjen egy kísérleti kampánnyal. Válasszon egy szerényebb terjedelmű kampányt – például egy szezonális promóciót vagy termékbevezetést, ahol a tét elég nagy ahhoz, hogy jelentős legyen, de elég kicsi ahhoz, hogy gyorsan tanulhasson belőle. Minden alapszintű adatot rögzítsen. Rögzítse a jelenlegi CTR-t, CAC-t, kreatív produkciós időt és ROAS-t, mielőtt bevezetné az AI-beavatkozásokat. Vezessen be egy mikro-pilot programot. Használja az AI-t egy komponenshez – például kreatív variánsok generálásához vagy személyre szabott célközönség-megcélzáshoz – és figyelje a közvetlen eltérést (CTR-növekedés, CAC-csökkenés). Fokozza a felelősségvállalást. Végezzen gyors inkrementális tesztet – pl. tartalékoljon a költségvetés 10%-át kontrollcsoportként a régi módszerhez – és hasonlítsa össze az AI bevezetésének eredményeit. Dokumentálja a betekintést. Ne csak a mutatók változásait rögzítse, hanem a megtakarított időt, az ügyfelek reakcióit és a kreatív meglepetéseket is, amelyek az út során felmerültek. Skálázhatóság. A sikeres elemeket alakítsa munkafolyamatokká, sablonokká és csapatok számára készült útmutatókká, így a következő projekt nem kell nulláról indulnia.

🧠 Érdekesség: A WPP reklámügynökség 96 000 alkalmazottjának fele már használja az AI-t kreatív ötletek kidolgozásához és személyre szabáshoz a WPP Open platform segítségével. A platform négy AI-modellt – az Audience, a Brand, a Channel és a Performance Brains modelleket – használja a döntéshozatal javítására az egész ügyfélút során.

Az AI ügynökségi kampányok végrehajtásában való felhasználásának kihívásai – és azok megoldása

Az AI hatékonyabbá teheti az ügynökségek munkáját, de ez nem jár súrlódás nélkül. Használja ezeket a tippeket, hogy profiként kezelje a bizonytalanságokat:

A kreativitás és az automatizálás közötti egyensúly

Az AI által generált hirdetési szövegek a tesztekben 18%-kal jobban teljesítenek, mint a vezető szövegíró által készített, kézzel írt címsorok. Elveti az emberi érintést a számok kedvéért? Vagy kockáztatja a teljesítményt a művésziesség kedvéért?

Az automatizálás a mintákra épül, míg a kreativitás gyakran azok megtöréséből fakad. Az AI-ra való túlzott támaszkodás technikai szempontból hatékonnyá teheti kampányait, de csak rövid távon. Kockáztatja, hogy közönsége nem alakít ki elég mély érzelmi kötődést a márkához.

A megoldás: Kezelje az AI-t koncepciógenerátorként, ne pedig helyettesítőként. Hagyja, hogy az AI készítse el az első vázlatot vagy a gyors változatokat, majd futtassa át azokat kreatív vezetőin, hogy ellenőrizzék a hangnemet, a kulturális árnyalatokat és a márka történetmesélését.

A magánélet védelmének és a szabályoknak való megfelelés biztosítása

A legfejlettebb gépi tanulási modellek hiper-személyre szabott hirdetéseket ígérnek, de mi történik, ha ez a személyre szabás ijesztővé válik vagy megsérti a GDPR-t?

A megoldás: Építsd be a adatvédelmet a folyamatba. Készítsen listát azokról az adatokról, amelyeket soha nem szabad felhasználni a hirdetések személyre szabásához.

Az AI-modelleket biztonságos, jóváhagyott környezetben futtassa (a modell képzéséhez nem használhatók fel ügyféladatok a hozzájárulás nélkül).

A véletlen közzétételek ellenőrzése

A mélyreható emberi felügyelet ebben a szakaszban a márkád jogi biztonsági hálóját jelentheti.

A belső és az ügyfélcsapatok összehangolása

Az AI felgyorsítja a kampányok létrehozását. De mi a helyzet a jóváhagyásokkal?

Ha a belső csapatok AI-alapú munkafolyamatokat alkalmaznak, míg az ügyfelek még mindig a „hagyományos jóváhagyási módban” vannak, akkor napokig kell várni a jóváhagyásra, amit az AI perceken belül elkészített.

A megoldás: Vonja be az ügyfeleket a folyamatba az első naptól kezdve. Mutassa meg nekik az AI munkafolyamatát, mutasson nekik egymás mellett példákat az AI és a kizárólag ember által létrehozott eredményekre, és állapítsa meg az értékelési ciklusokra vonatkozó elvárásokat.

💡 Profi tipp: Kezdje el elküldeni ügyfeleinek az „AI pillanatfelvétel” prezentációkat, amelyekben kiemeli az új kreatív ötleteket, a teszt eredményeket és a teljesítménynövekedést, így a folyamat iránti bizalom az eredményekkel együtt növekszik.

A szerszámok elterjedésének és az integrációs hiányosságok kezelése

A legtöbb ügynökség egy AI-eszközzel kezdi, majd hirtelen hét eszközzel találja magát szemben, amelyek mindegyike saját bejelentkezési adattal, számlázással és tanulási görbével rendelkezik. Kreatív munkák a Figma-ban. Szövegek a Jasper-ben. Összefoglalók a Docs-ban. Média tervek a Sheets-ben. Elemzések a Looker-ben. Most már nem csak kampányokat kezel, hanem egy egész állatkertet.

A megoldás: Konszolidáljon ott, ahol értelme van, és használjon egy központi hubot a koordinációhoz. Ez az a terület, ahol a ClickUp ügynökségeknek szánt, mindenre kiterjedő alkalmazása a legnagyobb különbséget teszi. Ez egy olyan kampányforrás, amelyben a csapata és ügyfelei is megbízhatnak.

A ClickUp ügyfeleinek 41%-a már három vagy több eszközt váltott le vele, és ezzel pénzt takarított meg.

A G2 értékelése megerősíti:

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel váltsuk fel.

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel helyettesítsük.

A ClickUp asztali AI-kiegészítőjével, a ClickUp Brain MAX-szal csökkentheti az AI-terjedést is:

Egy előfizetés, végtelen lehetőségekAhelyett, hogy minden egyes AI-eszközért külön fizetne, a Brain MAX egy egységes kontextusfüggő AI szuperalkalmazással helyettesíti azokat. Az egyik pillanatban még a GPT-5 segítségével komplex üzenetet fogalmaz meg, a következőben pedig már a Claude-ra vált, hogy hosszú kontextusú elemzést végezzen (mindezt ugyanabból az „Ask AI” ablakból). Nem kell megtanulnia különböző felhasználói felületeket, vagy megjegyeznie, melyik modell mit csinál. Egyszerűen kiválaszthatja a legjobb eszközt minden feladathoz – anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania, vagy lyukat égetne a zsebében.

Váltson a legjobb AI modellek között a ClickUp-on belül a Brain MAX segítségével.

4-szer gyorsabb munkafolyamatokFelejtse el a gépelést – csak mondja ki! Felejtse el a gépelést – csak mondja ki! A Brain MAX Talk to Text funkciója beszédét kifinomult üzenetekké, kreatív jegyzetekké, utasításokká vagy teljes értékű összefoglalókba és dokumentumokká alakítja. Ez szó szerint 400%-kal több, mint a hagyományos billentyűzet teljesítménye. Most már lehetséges a lehetetlen határidő betartása!

Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

A kontextus itt él, nem szilókban A munkahelyétől elkülönülő AI marketingeszközök nem tudják, amit Ön már tud. A Brain MAX csatlakozik a dokumentumaihoz, feladataikhoz, a Slackhez, a GitHubhoz, a Figma-hoz és még sok máshoz. Amikor azt kérdezi: „Mi a helyzet azzal a hős e-mail A/B teszteléssel?”, akkor választ kap, nem pedig egy üres képernyőt, amelyhez 500 szó kontextus és magyarázat szükséges.

A legsikeresebb csapatok előre látják ezeket a kihívásokat, és azok figyelembevételével terveznek, így a potenciális buktatókat versenyelőnyökké alakítják.

📚 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Valós ügynökségi esettanulmányok: AI a kampányok végrehajtásában

Vizsgáljuk meg három friss, valós esettanulmányt marketingügynökségekről, amelyek az AI-t használják a kampányok eredményeinek radikális javítására. Ezek a példák bemutatják, hogyan működik együtt az AI az emberekkel, segítve a csapatokat abban, hogy gyorsabban, okosabban és kreatívabban dolgozzanak.

1. Mozgásstratégia és intuíció: „Automagical” kampány

A Movement Strategy, egy kreatív ügynökség, amely olyan márkák számára készít magával ragadó, kultúraorientált kampányokat, mint a Netflix, a Warner Bros. és az Amazon, megkeresést kapott az Intuit-tól, hogy egy olyan száraz témát, mint a személyes pénzügyek, olyan élménnyé alakítson, amelyet az emberek szívesen megosztanak egymással.

A TurboTax, Credit Karma és QuickBooks pénzügyi eszközök mögött álló vállalatként az Intuit az AI-t emberközelivé és a pénzügyeket érthetővé, sőt szórakoztatóvá szerette volna tenni.

Az eredmény az Automagical lett, egy interaktív mikrosite, ahol a felhasználók feltöltötték a szelfijeiket és válaszoltak néhány furcsa kérdésre a pénzügyi szokásaikról. A háttérben a generatív AI elemezte a válaszokat, párosította őket a képpel, és két dolgot hozott létre: egy szeszélyes „pénzügyi aurát” és egy egyedi avatárt, amely tükrözte a felhasználó pénzügyi személyiségét.

🎯 A hatás: Több mint 570 000 interakció és 62%-os növekedés a TikTok interakciókban – ez bizonyítja, hogy az interaktív személyre szabás mélyen bevonja a közönséget. ✅ Miért fontos ez az ügynökségek számára: Az AI személyiséget vihet a márkakampányba, és az absztrakt szoftvereszközöket érzelmi élménnyé alakíthatja.

2. Dept & Omoda: Okosabb célzás a visszatérítések csökkentése érdekében

Az Omoda divatkereskedő cég jelentős visszatérési aránnyal szembesült. Bevételeik növekedésének közel 50%-a visszatért. A kihívás megoldása érdekében a Dept ügynökséghez és a Google-hoz fordultak.

Együttműködésük eredményeként egy prediktív AI modellt hoztak létre a BigQuery-ben található ügyfél- és megrendelési adatok felhasználásával, majd a valós idejű visszatérési valószínűségeket beépítették Google Ads kampányaikba. Ez lehetővé tette számukra, hogy előnyben részesítsék azokat a hirdetéseket, amelyek jövedelmezőbb, kevésbé visszatérési hajlamú megrendeléseket generáltak.

🎯 A hatás: Az AI-modell a megrendelések 70–75%-ának esetében helyesen jósolta meg a visszatéréseket. Ennek eredményeként az Omoda 5%-os csökkenést tapasztalt a visszatérési arányokban és 14%-os növekedést a Google Ads által generált bevételek profitrátájában. ✅ Miért fontos ez az ügynökségek számára: Az AI-nek nem mindig kell a kattintásokra törekednie. Optimalizálhatja a jövedelmezőséget azáltal, hogy segít az ügyfeleknek megtalálni a legjobb ügyfeleiket, nem pedig csak bármilyen ügyfeleket.

3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: #MyBirthdaySong kampány

Az Ogilvy és a Wavemaker generatív AI technológiai platformokkal (Gan. ai és Uberduck) együttműködve varázslatosnak tűnő eredményt ért el: a Cadbury csomagolásán található QR-kód teljesen AI-alapú, személyre szabott születésnapi dalt indított el. A felhasználók becenevet és zenei stílust választottak, az AI pedig valós időben generálta a dalszöveget, a dallamot és az énekhangot.

🎯 A hatás: Az első héten több mint 20 000 dal készült, összesen több mint 700 000 felhasználói interakcióval. ✅ Miért fontos ez az ügynökségek számára: Az AI új formát ad a márka iránti elkötelezettségnek. Az ilyen szintű személyre szabás érzelmi rezonanciát, szájpropagandát és megosztási hajlandóságot eredményez – ez egy hatékony kombináció a márka népszerűségének növeléséhez.

Az AI jövőbeli trendjei az ügynökségek kampányainak végrehajtásában

👀 Tudta? Az AI használata az üzleti funkciókban ugrásszerűen megnőtt: a szervezetek 78%-a jelenti, hogy legalább egy funkcióban használ AI-t, 71% pedig azt állítja, hogy rendszeresen használ generatív AI-t. Az eredmények azonban vegyesek. Az AI-vezetők kevesebb mint 30%-a mondja, hogy vezérigazgatójuk elégedett az AI hozamával.

Az AI-kampányok terén az ügynökségek gyors kísérletezést és szigorú mérést kombinálnak, konszolidálják a kontextust a szétszóródás elkerülése érdekében, és az AI-t csapattagként kezelik, nem pedig helyettesítőként.

Vessünk egy pillantást a kialakuló trendekre:

Az Agent/Autopilot AI működőképes valósággá válik

Az ügynökségek az egylépéses kísérletektől az olyan ügynöki rendszerek felé mozdulnak el, amelyek több lépésből álló munkát terveznek és hajtanak végre (például: brief → változatok tesztelése → monitorozás → méretezés). A McKinsey és más elemzők az ügynöki AI-t a legfontosabb technológiai trendnek tartják, amelyet érdemes figyelni. Ez azt jelenti, hogy a kampányok egyre inkább „virtuális csapattársakkal” fognak zajlani, akik a rendszerek közötti munkát koordinálják.

A multimodális, több LLM-et tartalmazó stackek nyernek a kontextusban

A csapatok inkább azokat a platformokat fogják preferálni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kiválasszák a feladathoz legmegfelelőbb modellt (hosszú kontextus vs. gyors kreativitás vs. kódgenerálás), és hang- vagy képbemeneteket használjanak, ahelyett, hogy tucatnyi különálló felhasználói felülettel kellene bajlódniuk és az AI terjedésével kellene foglalkozniuk . Ez elősegíti a konszolidációt és a jobb kontextusmegtartást a briefek, az eszközök és az elemzések között .

Az emberi készségek a termelésről a koordinációra és az ítélőképességre fognak áttevődni.

Ahogy az AI egyre jobbá válik a tartalomkészítésben, az emberi marketingeseknek egyre jobbá kell válniuk a koordinációban és az értékelésben. Tudnunk kell, hogyan kell eligazítani a gépet, eldönteni, mely ötleteket érdemes továbbvinni, és az AI által generált elemeket koherens kampányokba összefűzni.

A valódi versenyelőny nem a parancs beírásában rejlik, hanem a rendszer tervezésében, az eredmények értelmezésében és annak biztosításában, hogy azok összhangban legyenek a márkával, a stratégiával és az etikai elvekkel. Röviden: az AI inkább a létrehozást végzi, az emberek pedig inkább a jelentésalkotást.

A végső ítélet? Azok az ügynökségek, amelyek az AI-képességeket egyetlen kontextusfüggő munkaterületbe (LLM-ek + eszközök története + AI-alapú automatizálás ) konszolidálják, gyorsabban tudnak majd működni, és valószínűleg prémium árakat számíthatnak fel a megbízható teljesítésért.

A hype-tól a szokásig: az AI-t ügynöksége versenyelőnyévé teszi

A jelek egyértelműek.

Az intelligens kampányok végrehajtása során az a célja, hogy az AI-t olyan természetesen integrálja a munkafolyamatba, hogy az ügyfél alig vegye észre a technológiát, csak az eredményeket.

A domináns ügynökségek nem feltétlenül rendelkeznek a legkifinomultabb technológiai háttérrel, de képesek összehangolni az embereket, a folyamatokat és az AI-t, mintha egy jól összehangolt csapat lennének. Ez kevesebb szilót, kevesebb felesleges munkát és élesebb fókuszt jelent a nagy kreatív változásokra, amelyekkel ügyfeleket nyernek és megtartanak.

Pontosan itt jön be a ClickUp. Ez nem csak egy újabb AI-kiegészítő, hanem egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához és az AI-hez. A Brain MAX több LLM-et kínál egy helyen.

A Talk to Text az ötletek azonnali rögzítését kínálja.

A kontextusfüggő keresés az egész munkaterületen órákat takarít meg, és

Az Autopilot Agents zökkenőmentesen alakítja át a jóváhagyásokat cselekvéssé. A ClickUp segítségével az egész kampány életciklusát – az ötleteléstől az optimalizálásig – egyetlen összekapcsolt, intelligens munkaterületen futtathatja.

Ha egy dolgot megtanul ebből az útmutatóból, akkor az legyen ez: kezdje kicsiben, mérjen meg mindent, konszolidálja a stackjét, és tartsa kreatív hangját mindennek középpontjában. A jövő gyorsan közeledik.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy megkapja a tervet, amellyel elérheti céljait, és ne kelljen elmenekülnie előle.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi az AI kampány végrehajtás?

Az AI kampányok végrehajtása magában foglalja a mesterséges intelligencia felhasználását marketingkampányok tervezéséhez, létrehozásához, bevezetéséhez és optimalizálásához. Az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat, javítja a célzást és felgyorsítja a döntéshozatalt, miközben az emberi stratégia marad a vezető szerepben.

2. Segíthet-e az AI a kampányok nagyméretű személyre szabásában?

Igen. Az AI képes szegmentálni a közönséget, testre szabni a kreatív anyagokat és egyéni üzeneteket küldeni több ezer embernek, miközben fenntartja a márka konzisztenciáját és méri, mi működik.

3. Segíthet-e az AI csökkenteni az ügyfelek kampányainak elindításához szükséges időt?

Természetesen. A briefek, az eszközök létrehozása, a jóváhagyások és a bevezetési munkafolyamatok automatizálásával az AI a bevezetési időt hetekről napokra, néha órára csökkentheti.

4. Az AI helyettesítheti a kampánymenedzsereket?

Nem. Az AI hatékony segédeszköz, de a kampánymenedzserek olyan stratégiai iránymutatást, kreativitást, ügyfél-összhangot és ítélőképességet nyújtanak, amelyet az AI nem tud utánozni.