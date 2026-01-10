A 10 legjobb AI portfólió-generátor lenyűgöző digitális portfóliók készítéséhez

Lehet, hogy van egy fájlja, amely tele van díjnyertes kreatív munkákkal, de ha senki sem veszi észre, akkor van-e ennek egyáltalán jelentősége?

Az, hogy tudd, hogyan kell olyan portfóliót készíteni, amely tartós benyomást kelt, ugyanolyan fontos, mint maga a portfólió elkészítése. Lehet, hogy te leszel a következő nagy sztár, de ha a portfóliód úgy néz ki, mint egy össze-vissza írt Word-dokumentum, azok az emberek, akik megadhatják neked az álmaid munkáját, egyszerűen tovább lapoznak.

Mi lenne, ha létezne egy intelligens eszköz, amely megszüntetné a portfólió formázásával és tervezésével járó összes gondot? Az AI portfólió-generátorok segítenek összeállítani munkáidat oly módon, hogy készségeid világosan és hatékonyan jelenjenek meg.

Összegyűjtöttük a legjobb AI portfólió-generátorokat, amelyek segítségével személyre szabott digitális portfóliókat készíthet anélkül, hogy órákat kellene kódokkal vagy drága sablonokkal bajlódnia. Vessünk rá egy pillantást!

👀 Tudta? A gondosan kialakított online jelenlét jelentősen befolyásolja a felvételi döntéseket. Valójában körülbelül minden második munkáltató nem hív be interjúra azokat a jelölteket, akiket nem talál meg az interneten.

A legjobb AI portfólió-generátorok áttekintése

Vessünk egy gyors pillantást a legjobb AI portfólió-generátorokra és azok legfontosabb funkcióira:

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Bármilyen méretű csapatok számára alkalmas projektmenedzsment és együttműködési portfóliók Feladatkezelés, projektnézetek (Gantt, táblázat, lista), együttműködési eszközök, időkövetés, integrációk Ingyenes csomag, további funkciókkal rendelkező fizetős csomagok, valamint vállalatok számára elérhető testreszabási lehetőségek Tartós Kisvállalkozások és szabadúszók számára, gyors online portfólió-megjelenéshez AI-alapú weboldal-készítő, automatikus tartalomgenerálás, könnyen használható felület, beépített számlázási funkció Ingyenes csomag tartós márkaépítéssel; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználótól kezdődik WIX ADI Változatos portfólióval rendelkező magánszemélyek és kis- és középvállalkozások AI-vezérelt tervezési folyamat, drag-and-drop szerkesztő, széles körű sablonválaszték és integrált üzleti eszközök Ingyenes csomag Wix márkajelzéssel és korlátozott tárhellyel; a prémium csomagok ára 17 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik 10Web WordPress-felhasználók, akik AI-alapú weboldal-fejlesztést keresnek WordPress-alapú AI weboldal-készítő, automatizált weboldal-optimalizálás (sebesség, alapvető webes mutatók), kezelt tárhely Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik PortfolioBox Kreatív szakemberek, például fotósok és művészek Fókuszban a vizuális portfóliók, a különféle galériaelrendezések, az ügyfelek általi ellenőrzés és az e-kereskedelmi integráció Ingyenes csomag korlátozott funkciókkal; a profi csomagok ára 10 dollártól kezdődik. 9 dollár/hó/felhasználó Framer AI Olyan tervezők, akik a kódolásmentes, vizuálisan gazdag weboldalakat részesítik előnyben AI-alapú weboldalkészítés parancsok alapján, hatékony vizuális szerkesztő, beépített animációk, komponenskönyvtár Ingyenes csomag Framer aldomainnel; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/webhelytől kezdődik Webflow AI Fejlett vizuális vezérlést igénylő tervezők és fejlesztők AI-alapú tartalomgenerálás, hatékony vizuális szerkesztő teljes CSS-vezérléssel, egyedi interakciókkal és animációkkal Ingyenes csomag Webflow aldomainnel; a fizetős csomagok ára 18 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik Canva Egyének és kis csapatok számára, vizuálisan vonzó, egyszerű portfóliókhoz Felhasználóbarát drag-and-drop felület, hatalmas könyvtár testreszabható sablonokkal és tervezési elemekkel, együttműködési funkciók Ingyenes csomag számos funkcióval; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználótól kezdődik Decktopus Egyének és csapatok prezentációs stílusú portfóliókhoz AI-alapú diákészítés, professzionálisan megtervezett sablonok, egyszerű tartalomintegráció és elemzések Ingyenes csomag Decktopus márkajelzéssel; a fizetős csomagok ára 24,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Hostinger Magánszemélyek és kis- és középvállalkozások számára, akiknek hostingre is szükségük van Weboldal-készítő (Zyro), megfizethető webtárhely, különféle sablonok, e-kereskedelmi funkciók Az árak jelentősen eltérhetnek a tárhelycsomagtól és a kiegészítőktől függően; a weboldalkészítő hozzáférése gyakran része a tárhelycsomagoknak

Mire kell figyelnie az AI portfóliógenerátoroknál?

Egy kiemelkedő portfólió elkészítése időt és szakértelmet igényel. Az AI portfólióeszközök azonban perceken belül professzionális bemutatóoldalt hozhatnak létre. Íme, mire érdemes figyelni egy portfólió-weboldalkészítő kiválasztásakor:

Automatizált portfóliókészítés: Az AI segítségével automatikusan formázza munkáit, készségeit és eredményeit igényes elrendezésbe

Gazdag sablonválaszték: Válasszon a különböző stílusokhoz és iparágakhoz igazított széles sablonválasztékból

Intelligens személyre szabás: Testreszabhatja a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket, hogy azok tükrözzék személyes márkáját

Platformok összekapcsolása: Kapcsolja össze portfólióját a LinkedIn-nel, a GitHub-bal és más szakmai platformokkal a könnyű megosztás érdekében

Közzétételi rugalmasság: Ossza meg portfólióját PDF-formátumban, egyéni domainen vagy beágyazott link segítségével

Mobilra optimalizált kialakítás: Optimalizálja webhelyét, hogy kiváló megjelenítési élményt nyújtson okostelefonokon és táblagépeken

Elemzési és SEO-eszközök: Kövesse nyomon a teljesítményt a beépített elemzési funkciók segítségével, és növelje a láthatóságot a SEO-funkciók segítségével

Adatbiztonság: Védje adatait erős titkosítással és átlátható adatvédelmi irányelvekkel

🧠 Érdekesség: A digitális portfóliók koncepciója 1989-re nyúlik vissza, amikor az oktatók a korai számítógépek és szkennerek segítségével archív célokra kezdték el elektronikusan összeállítani a diákok munkáit. Ma már az AI-alapú eszközök segítségével ötleteit perceken belül elegáns, interaktív portfóliókká alakíthatja.

A legjobb AI portfólió-generátorok

Íme a legjobb AI portfólió-generátorok, amelyek méltó módon mutatják be munkáidat, és kiemelik kreatív képességeidet!

1. ClickUp (A legjobb projektalapú portfóliók bemutatásához és az együttműködéshez)

Órákat töltött munkájának tökéletesítésével – ne hagyja, hogy elvesszen a régi mappák vagy szétszórt linkek között. A ClickUp munkához készült „minden egyben” alkalmazásával létrehozhat egy elegáns, kereshető portfóliót, amely nemcsak remekül néz ki, hanem a háttérben is keményen dolgozik, hogy projektjei rendezettek, naprakészek és bemutatásra készek legyenek.

Kezdje a ClickUp Portfolios alkalmazással, amely lehetővé teszi, hogy több projektet, ügyfelet és kreatív folyamatot egyesítsen egy áttekinthető, vizuális irányítópulton. Minden portfólió tartalmazza a projekt részleteit, például az állapotot, a határidőket és az előrehaladást, így a potenciális ügyfelek nem csak azt láthatják, mit végzett el, hanem azt is, hogy pontosan hogyan dolgozik. Nyomon követheti, finomíthatja és bemutathatja az előrehaladását, mint egy profi.

Ami ezt a digitális portfóliókészítőt igazán hatékonnyá teszi, az a valós idejű frissítések biztosítása. Pontosan testreszabhatod, hogy mi jelenjen meg – például a haladási sávok, a határidők, a csapattagok és egyebek –, így a nézet pontosan úgy működik, ahogy te szeretnéd.

Használja a ClickUp Views funkciót a különböző kategóriákba tartozó feladatok vizualizálásához és a saját igényeinek megfelelő kommunikációhoz

Könnyen szűrhet és rendezhet projektek, állapot vagy prioritás szerint, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Szüksége van arra, hogy másokat is tájékoztasson? Egyszerűen ossza meg portfólióját egy link segítségével az érdekelt felekkel, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen. Jegyzetekkel, címkékkel és mellékletekkel is kiegészítheti a tartalmat – mindezt egyetlen, egyszerűen kezelhető projektportfólió-vezérlőpulton keresztül.

Ha gyors beállítást szeretne, a ClickUp portfóliókezelési sablon egyszerű módot kínál az aktív és a befejezett projektek egy helyen történő nyomon követésére. Segít a projektadatok központosításában, így könnyen frissítheti és megoszthatja digitális portfólióját online.

Szerezzen be ingyenes sablont Kezelje munkáit, de mutassa be azokat hatékonyan is, így a ClickUp portfóliókezelő sablon segítségével bármikor könnyebben tájékoztathatja a potenciális munkáltatókat, együttműködőket vagy ügyfeleket.

A korábbi munkáit ügyfél, projekttípus vagy kampány szerint rendezheti. Ez különösen akkor hasznos, ha portfólióját ügyfélkész állapotban szeretné tartani, és átláthatóvá szeretné tenni az előrehaladását.

Említettük már, hogy a ClickUp összes portfóliósablonja teljesen testreszabható? Ehhez a sablonhoz 16 egyéni állapotot kapsz, amelyek segítségével nyomon követheted munkád minden szakaszát. Hat egyéni mezővel – például kiadások, előrehaladás és egyenleg – még több részletet adhatsz hozzá projektjeidhez, így semmi sem maradhat ki.

Válthat a különböző nézetek között is, beleértve a Portfólió főlistát és a részletes Projekt SOP-nézetet, hogy mindenről tisztább képet kapjon. Ráadásul a beépített ClickUp időkövetéssel, praktikus címkékkel és függőségi figyelmeztetésekkel sokkal könnyebbé válik a szervezettség és a határidők betartása.

💡 Profi tipp: A tervezők még egy lépéssel tovább mehetnek a ClickUp Design Portfolio Task Template segítségével, amely vizuális miniatűröket, állapotcímkéket, határidőket és ügyféljegyzeteket tartalmaz – mindezt egy helyen.

Szüksége van a portfólió tartalmának központosítására egy rugalmas, együttműködésen alapuló környezetben? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden tervét, előrehaladását, esettanulmányát és ügyfélajánlását egy helyen tárolhassa.

Beágyazhat gazdag médiaelemeket – képeket, videókat, sőt feladatlistákat is –, hogy vizuálisan bemutassa munkáit, így portfóliója vonzóbbá és informatívabbá válik. A tartalom strukturálása is egyszerű, a beágyazott oldalak és aloldalak támogatása révén, amelyek lehetővé teszik a portfólió projekt, készség vagy kategória szerinti szervezését, így a látogatók könnyen megtalálhatják a releváns példákat. Így hozzáadhat szakaszokat ajánlásokhoz, mutatókhoz vagy a kulisszák mögötti munkafolyamatokhoz, hogy a teljes történetet elmesélje, ne csak a végterméket mutassa be.

Tegye portfólióját árnyaltabbá és vizuálisan vonzóbbá színkódolt bannerekkel, fejlett stílusbeállítási lehetőségekkel és a ClickUp Docs élő szerkesztési funkciójával.

A dokumentumok különösen hasznosak az együttműködéshez. A csapatok valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk és módosításokat javasolhatnak – ez ideális megoldás a projektleírások közös megírásához vagy a tartalom finomításához a közzététel előtt. A dokumentumok bejelentkezés nélkül is nyilvánosan megoszthatók, így portfóliójának elküldése ügyfelek vagy együttműködők megnyerése céljából zökkenőmentes.

A Docs-ot közvetlenül összekapcsolhatja a ClickUp-on belüli konkrét ClickUp-feladatokkal vagy projektekkel, így minden összekapcsolva és könnyen elérhető marad. A beépített visszajelzési eszközök és a verziókezelés biztosítják, hogy portfóliója mindig naprakész legyen és összhangban álljon a folyamatban lévő munkával.

Több önálló AI-eszköz használata gyakran az AI-szétszóródáshoz vezet, ahol az írás, a tervezés és a formázás egymástól elszigetelten történik. A közös kontextus hiányában az alkotók több időt töltenek az inkonzisztenciák kijavításával, mint a portfóliójuk tényleges fejlesztésével.

📌 Például egy tervező használhatja a ClickUp Docs-ot, hogy megírjon egy projektösszefoglalót, beágyazzon vizuális tervezési változatokat, és linkeljen a végleges eredményekhez. A csapat ezután átnézheti és megjegyzéseket fűzhet hozzá, és miután véglegesítették, a dokumentum megosztható egy nyilvános portfólió részeként, vagy integrálható egy szélesebb körű projektkövetési sablonba.

Azok a szakemberek, akik szeretnék elmesélni egy projekt hátterét, vagy projektáttekintéseket, illetve személyes életrajzokat írni, próbálják ki a ClickUp Brain-t – a világ legteljesebb és legkontextusosabb munkához kapcsolódó AI-jét. Ez beépül a ClickUp munkaterületébe, ismeri a munkáját, és egyben AI írási asszisztensként is funkcionál. Ez a legjobb módszer a portfólió tartalmának kontextusba helyezésére, generálására, finomítására és lokalizálására.

Használja a ClickUp Brain AI írási segédprogramját a portfóliójához tartozó tartalmak létrehozásához, szerkesztéséhez, lektorálásához és összefoglalásához.

Csak írj be egy rövid leírást, és a rendszer segít olyan portfóliószakaszokat készíteni, amelyek valóban rád jellemzőek, miközben a tartalom éles, magabiztos és hibátlan marad.

A ClickUp AI Knowledge Manager azonnal válaszol a projektjeivel, dokumentumaival és a csapat tudásával kapcsolatos kérdésekre is. A portfóliókészítők számára ez azt jelenti, hogy gyorsan előhívhatják a munkaterületükről a releváns esettanulmányokat, projekt eredményeket vagy ügyfél-visszajelzéseket, így egyszerűsítve a portfólió tartalmának bemutatását és frissítését.

Tegyen fel kérdéseket a ClickUp AI-nak a munkaterületén található adatok alapján, és kapjon azonnali betekintést és javaslatokat portfóliója fejlesztéséhez.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkához szükséges információkat. Míg csak 27% mondja, hogy ez könnyű, a többiek valamilyen szintű nehézségekkel szembesülnek, 23% pedig nagyon nehéznek tartja. Amikor az ismeretek e-mailek, csevegések és eszközök között szétszóródnak, az elpazarolt idő gyorsan felhalmozódik. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket kapcsolhat feladatokhoz, válaszokat kaphat az AI-tól, és még sok minden mást is megtehet. 💫 Valódi eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát tudnak megtakarítani – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente megtakarított extra hét termelékenységgel!

Mit jelentenek ezek a ClickUp funkciók az Ön számára?

Többet kapsz, mint egy helyet a kész munkák bemutatására – a ClickUp segítségével intelligens termékportfólió-kezelés révén kiemelheted a folyamatot, az együttműködést és a stratégiát. Oszd meg a frissítéseket valós időben, kérj visszajelzéseket, és tarts rendet az AI segítségével.

💡 Profi tipp: Állítson be egy egyéni ClickUp Autopilot ügynököt, amely átvizsgálja a „Ügyfél által jóváhagyott” jelöléssel ellátott, befejezett feladatokat, és egy egyéni mező értékelési rendszerét – például „Hatás”, „Kreativitás” vagy „Ügyfél-elégedettség” – használja az egyes projektek értékeléséhez. Csak azok a feladatok, amelyek megfelelnek a minőségi küszöbértéknek (pl. 4 csillag vagy annál magasabb), indítják el az ügynököt, hogy automatikusan létrehozzon egy ClickUp Doc vázlatot a portfóliódhoz, AI által generált összefoglalókkal és vizuális elemekkel kiegészítve. Így a portfóliód rendezett marad, nem pedig zsúfolt.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon valós időben az egyes projektek előrehaladását, adjon hozzá mérföldköveket, állítson be határidőket, és vizualizálja a munkafolyamatot, hogy bemutassa projektmenedzsment készségeit a potenciális ügyfeleknek

Rögzítsen gyors bemutató videókat a ClickUp Clips segítségével, hogy bemutassa a projektek lépéseit vagy a tervezési döntéseket

Készítsen wikiket a ClickUp Docs segítségével, hogy megosztható formátumban dokumentálja folyamatát, inspirációit vagy esettanulmányait.

A ClickUp Chat segítségével azonnal együttműködhet csapattársaival vagy ügyfeleivel, anélkül, hogy eszközt kellene váltania

Automatizálja a rutin projektmenedzsment feladatokat, például a valós idejű feladatösszefoglalók, az előrehaladási jelentések és a teendők generálását a ClickUp Brain AI-alapú projektmenedzsmentjének segítségével.

Jósolja meg a projekt határidőit, azonosítsa a lehetséges akadályokat, és javasoljon optimális feladatmegosztást a ClickUp AI Agents segítségével

Gyűjts visszajelzéseket vagy új kreatív briefeket a feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, testreszabható ClickUp űrlapok segítségével

A ClickUp korlátai

A nagyobb méretű portfóliódokumentumok és sablonok betöltése hosszabb időt vehet igénybe

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza váltogatást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak olyan AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a folyamatos lapok közötti váltogatás megterhelő. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Mivel a tartalomiparban dolgozom, elsősorban íráshoz használom az AI-t. Az is szerkeszti, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen azokat a bannereket. Annyira aranyosak!

💡 Profi tipp: Készítsen tervezői portfóliót a ClickUp Whiteboards segítségével! Az AI-alapú képkészítéstől kezdve az ügyféljegyzetek közvetlen elhelyezéséig a Whiteboards portfólióoldalként is használható, ahol minimális erőfeszítéssel mutathatja be kreativitását. A Whiteboardot azonnal megoszthatja, beágyazhatja a Feladatokba, PDF-ként exportálhatja, vagy akár közvetlenül rajta is cseveghet. Olyan, mint egy élő, vizuális önéletrajz, amely válaszol – és mindenkit naprakészen tart.

2. Durable (A legjobb azonnali, AI-alapú portfóliókészítéshez)

A Durable egy portfólió-weboldalkészítő, amely mesterséges intelligenciát használ, hogy néhány kattintással személyre szabott online portfóliókat hozzon létre. Egyetlen, áttekinthető, rendezett irányítópultról kezelheti az üzleti alapvető feladatokat, mint a számlázás, az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és akár az alapvető marketingautomatizálás is.

A platform számos portfóliósablont kínál. Támogatja a zökkenőmentes exportálást és közzétételt többféle formátumban, így ideális azoknak a szabadúszóknak és kreatív szakembereknek, akik gyors, rugalmas megoldást keresnek online portfóliójuk létrehozásához és frissítéséhez.

A legjobb funkciók

Készítsen portfólió-weboldalt néhány kattintással – az AI gondoskodik a tervezésről, az elrendezésről és a kezdő tartalomról

Optimalizálja a keresőmotorok számára a beépített SEO-eszközökkel, kézi beállítás nélkül

Védje webhelyét SSL-lel, DDoS-védelemmel és globális tartalomszolgáltatással

Adjon hozzá egyedi funkciókat, például ütemezési eszközöket és ajánlásokat, hogy növelje az érdeklődést

Tartós korlátozások

Az AI által generált tervek kevesebb testreszabási lehetőséget kínálnak a hagyományos weboldal-készítőkhöz képest. Ez korlátozhatja az elrendezések feletti kreatív ellenőrzést

Tartós árak

Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Tartós értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Durable-ről?

A G2 egyik értékelése szerint:

Mindössze öt perc alatt létrehoz egy weboldalt. Ha frissíteni szeretné a weboldalt, a meglévő verziót nem szerkesztheti, hanem új projektet kell létrehoznia, és azt követően újra dolgoznia rajta.

3. WIX ADI (A legjobb AI-vezérelt tervezéshez az egyszerű portfóliókészítéshez)

Szeretne olyan portfóliót készíteni, amely tükrözi kreatív, mégis professzionális munkastílusát, anélkül, hogy fejlesztőt kellene alkalmaznia? A Wix egy felhasználóbarát portfólió-weboldalkészítő, amely publikálásra kész digitális portfóliókat hoz létre, ötvözve a tervezési szabadságot az intelligens automatizálással.

Az AI-alapú weboldal-készítő először néhány kérdést tesz fel – milyen kreatív munkát végez és milyen esztétikai preferenciái vannak –, majd létrehoz egy személyre szabott weboldal-elrendezést. Nem kell egy adott témához ragaszkodnia sem; a Wix teljes ellenőrzést biztosít Önnek az online tér finomításához, teszteléséhez és bővítéséhez.

Emellett olyan fejlett funkciókat is kínál, mint az ügyfélfoglalási eszközök, az e-kereskedelem, a videohoszting és a SEO-testreszabás.

A WIX ADI legjobb funkciói

Válasszon több mint 900 kész sablon közül, hogy olyan portfóliót készítsen, amely illeszkedik a márkájához

Testreszabhat minden tervezési elemet egy intuitív felületen, amely teljes irányítást biztosít Önnek

Használjon lenyűgöző betűstílusokat és színsémákat, hogy webhelye vizuálisan is vonzó legyen

Adjon hozzá bevezető animációkat és képszűrőket, hogy felkeltse a látogatók figyelmét

A WIX ADI korlátai

Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrálásához további beállítási lépésekre van szükség

A WIX ADI árai

Light : 17 USD/hó felhasználónként

Core : 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 36 USD/hó felhasználónként

Business Elite: 159 USD/hó felhasználónként

WIX ADI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1690 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 10 360 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a WIX ADI-ról?

A Capterra értékelése a következőképpen szól:

Összességében a Wix-szel kapcsolatos tapasztalatom 8/10 volt. Kezdőknek tökéletes weboldal volt, könnyen megtanulható és saját magam is könnyen elkészíthettem.

💡 Profi tipp: A saját weboldal jelentősen növelheti online láthatóságát, és segíthet több ügyfelet vonzani. A kizárólag a közösségi média platformokra való támaszkodással ellentétben egy személyre szabott weboldal lehetővé teszi, hogy munkáit strukturált és professzionális módon mutassa be, megkönnyítve az ügyfelek számára a navigációt és a kínálat megértését. Ez a központosított megközelítés nemcsak elkötelezettségét bizonyítja a szakma iránt, hanem zökkenőmentes élményt is nyújt azoknak a látogatóknak, akik többet szeretnének megtudni szolgáltatásairól.

4. 10Web (A legjobb AI-támogatott portfóliókészítéshez WordPresshez)

A 10Web az eredménye annak, amikor a WordPress találkozik az automatizálással, és úgy dönt, hogy hatékonyabbá válik. A WordPress rugalmasságát kínálja egy kódírás nélküli tervezőstúdióval, amely lehetővé teszi, hogy leírja elképzeléseit, és az AI elvégezze a munkát helyette.

Miután elkészült az egyedi portfólió weboldala, a WordPress eszközök segítségével teljes mértékben testreszabhatja azt. Ráadásul a Google Cloudon van tárolva, ami azt jelenti, hogy gyors, biztonságos és megbízható. Az Elementor alapú, drag-and-drop szerkesztő segítségével Ön irányíthatja a webhely választott témájának minden aspektusát.

A 10Web legjobb funkciói

Finomítsa a szöveget, a vizuális elemeket és az elrendezést az AI Co-Pilot segítségével

Élvezze a mobilra optimalizált, reszponzív dizájnt és a fejlett biztonsági funkciókat

Készítsen keresőmotor-optimalizált tartalmat, amely jó helyezést ér el a keresési eredmények között

Kezelje webhelyét automatikus frissítésekkel, professzionális szintű tárhelyszolgáltatással és a Google Cloud által biztosított támogatással

A 10Web korlátai

Az AI által generált kezdeti terveket esetleg tovább kell finomítani, hogy pontosan megfeleljenek elképzeléseinek.

A 10Web árai

AI Starter: 20 USD/hó

AI Premium: 30 USD/hó

AI Ultimate: 45 USD/hó

10Web értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 3,7/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a 10Webről?

A G2-es értékelés kiemeli mind az előnyöket, mind a hátrányokat:

Minden egyszerű, ahol a kódolás már nem számít, és a munkáit gond nélkül elvégezheti, mint korábban, könnyű megvalósítás és remek funkciók, amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldalát tetszése szerint alakítsa […] a vezérlőpult néha nehezen nyitható meg

5. PortfolioBox (A legjobb vizuálisan lenyűgöző, galériára fókuszáló portfóliókhoz)

Unod már a portfóliónak nevezett unalmas miniatűrök rácsát? A Portfoliobox kifejezetten kreatív szakemberek – fotósok, tervezők, illusztrátorok és akár sminkesek – számára készült, és a vizuális történetmesélést helyezi platformja középpontjába. Sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy munkáid lélegezni tudjanak, olyan elrendezési lehetőségekkel, amelyek inkább kurált galériákra emlékeztetnek, mint sablonos weboldalakra.

Az online portfóliókészítő meglepően sokoldalú eszköz: ugyanazon a kezelőfelületen kezelheti az ügyfelek foglalásait, nyomtathat vagy termékeket árulhat, sőt blogot is vezethet. Az e-kereskedelmi és ütemezési funkciók is beépítettek, így nincs szüksége bővítményekre vagy további eszközökre vállalkozásának működtetéséhez.

A PortfolioBox legjobb funkciói

Értékesítsen digitális vagy fizikai termékeket a beépített áruházi funkciók és a többféle fizetési lehetőség segítségével

Kezelje az eseményekre, órákra vagy szolgáltatásokra szóló foglalásokat valós idejű elérhetőség-nyomon követéssel

Válasszon a projektportfólió-sablonok közül, és adjon hozzá tartalmakat, például galériákat, önéletrajzokat vagy zenét – kódolás nélkül.

Növelje láthatóságát az automatikus SEO segítségével, hogy az ügyfelek könnyebben megtalálják munkáit az interneten

A PortfolioBox korlátai

A portfólió-weboldalkészítő leginkább egyéni művészek és kisvállalkozások számára ideális, de nagyobb vállalkozások számára nem biztos, hogy megfelelően skálázható.

A PortfolioBox árai

Ingyenes

Személyes : 10,9 USD/hó felhasználónként

Professional: 19,9 USD/hó felhasználónként

PortfolioBox értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PortfolioBoxról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy hatalmas a galériastílusok és elrendezések választéka, így valóban kiválaszthatod, mi illik legjobban nemcsak a művészi stílusodhoz, hanem minden egyes gyűjteményedhez vagy projektedhez is… Az automatikus mentés különböző eszközökön néha akadozik – asztali böngészőn viszont teljesen megbízható.

6. Framer AI (A legjobb interaktív portfóliók létrehozásához szöveges utasítások alapján)

Ez azoknak a kreatív szakembereknek szól, akik globális szintre szeretnének lépni anélkül, hogy elveszítenék egyéni hangjukat. A Framer segítségével egyszerű szöveges utasításokból könnyedén készíthet többnyelvű, interaktív portfóliókat. Az AI teljes szakaszokat, elrendezéseket és interakciókat generál, amelyek úgy néznek ki, mintha egy rendkívül produktív tervező kódolta volna őket kézzel.

Kiemelkedő jellemzője a lokalizáció kezelése. A Framer nem kínos fordításokat vagy robotos megfogalmazásokat használ, hanem segít Önnek régió-specifikus változatokat készíteni webhelyéről, miközben megőrzi az eredeti tartalom hangvételét és árnyalatait.

A Framer AI legjobb funkciói

Fordítsa le webhelyét azonnal olyan mesterséges intelligenciával, amely megőrzi márkájának hangját és a regionális hangnemet

Finomítsa szövegét egy kattintással új vagy meglévő tartalmak javításával

Testreszabhatja az AI kimenetét a hangnem, a kontextus és a szópreferenciák beállításával

Irányítsa az elrendezést, az animációt és az interaktivitást a legapróbb részletekig

A Framer AI korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint az egyedi AI-komponensek, elsajátításához némi időre van szükség

A Framer AI árai

Mini: 10 USD/hó webhelyenként

Alapcsomag: 20 USD/hó webhelyenként

Pro: 40 USD/hó webhelyenként

Startup : 75 USD/hó webhelyenként

Scaleup : 200 USD/hó webhelyenként

Üzleti: Egyedi árazás

Framer AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a Framer AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Framer tökéletes ötvözetét nyújtja a tervezési szabadságnak és a fejlesztési lehetőségeknek. Teljesen reszponzív, interaktív weboldalakat készíthetek anélkül, hogy egyetlen sor backend kódot is meg kellene érintenem.

7. Webflow (A legjobb választás, ha hatékony, kódírás nélküli vizuális ellenőrzést szeretne a portfólió tervezése felett)

A Webflow AI a vizuális fejlesztés elvén alapul. Lehetőséget biztosít a kreatív szakembereknek, hogy közvetlenül hozzáférjenek a web alapvető építőelemeihez – a HTML-hez, a CSS-hez és a JavaScript-hez –, de olyan felületen keresztül, amely inkább egy tervezési projektmenedzsment szoftverre hasonlít, mint egy hagyományos weboldal-készítőre.

Backend kód írása nélkül hozhat létre egyedi tartalmi struktúrákat (például egyedi elrendezésű esettanulmányokat, dinamikus képgalériákat vagy szűrhető projektkönyvtárakat). Az animációk idővonal alapúak, így a mozgástervezők és a vizuális történetmesélők olyan eszközöket kapnak, amelyekkel a fejlesztői csapat segítségére sem szorulva hozhatnak létre folyékony interakciókat.

A Webflow legjobb funkciói

Tiszta, szemantikus kód automatikus generálása és globálisan elosztott infrastruktúrán való tárolása

Készítsen olyan címsorokat, cselekvésre ösztönző felhívásokat és blogszerkezeteket az AI segítségével, amelyek illeszkednek márkájának hangvételéhez

Gyorsítsa fel munkafolyamatát az automatizált SEO és az intelligens tartalomszervezés segítségével

Elemezze a látogatók aktivitását az AI-alapú betekintések segítségével, hogy növelje webhelye hatását

Bővítse portfólióját az egyszerűtől a haladóig, teljes ellenőrzést gyakorolva a tervezés és a funkciók felett

A Webflow korlátai

Szüksége lesz egy kis időre, hogy megismerkedjen az AI funkciókkal, és megtanulja, hogyan használhatja őket hatékonyan

Az AI kimeneti minősége nagyban függ attól, hogy mennyire jól leírod, mit szeretnél

A Webflow árai

Ingyenes

Alapcsomag: 18 USD/hó felhasználónként

CMS: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Webflow-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében pozitív és nagyszerű volt a Webflow-val kapcsolatos tapasztalatom! Imádom, hogy a Webflow milyen sokoldalú, és milyen sokféle szinten képes teljesíteni. Nagyon elégedett vagyok a Webflow-val, és úgy érzem, hogy ez a terület sztárja. A kezdők számára azonban nem a legkönnyebben megtanulható tervezőeszköz, ha még nincs tapasztalatuk ilyen programokkal.

8. Canva (A legjobb választás a sablonok segítségével történő gyors és egyszerű vizuális portfóliótervezéshez)

A Canva ingyenes portfólió-weboldal-készítője AI-eszközöket (Magic Studio™) használ a könnyű drag-and-drop tervezéshez, és több száz testreszabható portfóliósablont kínál. Gyorsan összeállíthat egy digitális portfóliót integrált stock fotókkal, videókkal és grafikákkal, majd ingyenes Canva-domainnel vagy egyéni domainnel közzéteheti az interneten.

Válasszon több mint 50 000 grafikai sablon közül, és testreszabja őket a Canva hatalmas eszközkönyvtárának segítségével. Ez az online portfóliókészítő eltávolítja a technikai akadályokat, miközben a kreatív irányítást a kezedben tartja.

A Canva legjobb funkciói

Alkalmazzon egyedi arculatot a Brand Kit logó-, szín- és betűtípus-eszközeivel

Szerkessze fotóit azonnal olyan AI-eszközökkel, mint a Háttér eltávolító és a Fotójavító

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a megosztott portfóliókon, bárhol is legyenek

Több millió stock fotó, ikon és tervezési elem közvetlenül elérhető a platformon belül

A Canva korlátai

A fejlett vektorgrafika-szerkesztési és rétegkezelési funkciók korlátozottak a professzionális tervezőszoftverekhez képest

Egyes sablonelemek testreszabási lehetőségei korlátozottak, még a fizetős csomagok esetében is

A Canva árai

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó/fő

Csapatok : 10 USD/hó/fő (minimum 3 fő)

Vállalati : Egyedi árazás

Oktatás: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 730 értékelés)

Mit mondanak a Canva valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Canva legnagyobb előnye a sablonok széles választéka, valamint a testreszabási lehetőségek hatalmas tárháza. Lehetővé teszi, hogy bármilyen tervet elkészítsen és testreszabjon, függetlenül attól, hogy egyszerű, közösségi médiára szánt tervet szeretne készíteni, vagy éppen önéletrajzot szeretne összeállítani.

9. Decktopus (A legjobb AI-alapú, prezentáció stílusú portfóliókhoz)

A Decktopus azzal tűnik ki, hogy a prezentációtervezés középpontjába az AI-t helyezi. Míg más eszközök a sablonokra koncentrálnak, a Decktopus intelligens algoritmusokat használ, hogy elvégezze a tervezési döntésekkel járó nehéz munkát.

Így energiáját a lenyűgöző tartalom elkészítésére fordíthatja, míg az AI gondoskodik a vizuális elemekről, az elrendezésről és a formázásról.

Az eszköz kiválóan alkalmas értékesítési csapatok és rendezvénytervezők számára, akiknek gyorsan kell elkészíteniük látványos prezentációkat. Az AI-rendszere tanul a bevitt adatokból és preferenciákból, és olyan elrendezéseket és tervezési elemeket javasol, amelyek illeszkednek az Ön személyes márkájához és stílusához.

A Decktopus legjobb funkciói

Készítsen dinamikus portfóliókat több mint 100 professzionális portfóliópélda segítségével, amelyek inspirációt nyújtanak

Válasszon olyan témákat és stílusokat, amelyek illeszkednek a márkájához, intelligens betűtípus- és színjavaslatok segítségével

Kapjon valós idejű visszajelzést a prezentáció előadásáról, a tempótól a testbeszédig

Ágyazzon interaktív űrlapokat a diákba, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és potenciális ügyfeleket szerezzen

A Decktopus korlátai

Az első használatkor eltarthat egy kis idő, amíg megismerkedik az összes AI-testreszabási lehetőséggel

A Decktopus árai

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Decktopusról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A sablonok testreszabása a PowerPoint-hoz képest rendkívül egyszerű. Miután kiválasztotta a stílust és a színt, máris készen áll. Kevesebb mint 10 percet töltök a sablonok testreszabásával. A stock képek választéka korlátozott. De mivel az interneten rengeteg ingyenes kép és illusztráció elérhető, ez nem jelent nagy problémát.

10. Hostinger (A legjobb választás megfizethető, all-in-one tárhely és portfóliókészítéshez)

A Hostinger egy egyszerű webes platform, amely pontosan azt kínálja a kreatív szakembereknek, amire szükségük van egy szilárd, professzionális portfólió elkészítéséhez, anélkül, hogy a folyamatot teljes munkaidős feladattá tenné. Gyors, megfizethető és üdítően egyszerű.

Valódi struktúrát biztosít anélkül, hogy a művészek, szabadúszók és tervezők számára a szokásos túlterhelést jelentené, akik inkább az alkotásra fordítják az idejüket, mint a háttérben zajló káosz kezelésére. Az all-in-one felépítésnek köszönhetően hostingot, tiszta és intuitív weboldal-készítőt, alapvető SEO-eszközöket és elengedhetetlen biztonsági funkciókat kap – rögtön az induláskor.

A Hostinger legjobb funkciói

Kezelje webhelyét egyszerűen az egyedi hPanel vezérlőpult segítségével

Igényeljen ingyenes domainnevet, és válasszon egy csomagot a zökkenőmentes weboldal-áthelyezéshez

Biztosítsa webhelyét SSL-lel, DDoS-védelemmel és 24 órás felügyelettel

Biztosítson gyors teljesítményt világszerte egy több kontinensen átívelő szerverinfrastruktúrával

A Hostinger korlátai

Nincs telefonos ügyfélszolgálat, és a fizetés során néhány felárral járó ajánlat kissé túlzónak tűnhet.

A Hostinger árai

Prémium weboldal-készítő: 11,99 USD/hó

Üzleti weboldal-készítő: 13,99 USD/hó

Hostinger értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (708+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (302+ értékelés)

Mit mondanak a Hostingerről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Alacsony árú, egy helyen elérhető szolgáltatás domainvásárláshoz, tárhelyhez, e-mailhez és weboldalkészítőhöz. Egyszerű domainátvitel. Jó ügyfélszolgálat. Intuitív felület. Komplex weboldal-elemzés. A sablonok választéka lehetne jobb. Az e-mail beállítása bonyolult. Lehetne több integráció, különösen az e-kereskedelem területén.

Mutassa meg legjobb munkáit a ClickUp segítségével

Egy lenyűgöző digitális portfólió elkészítése többet igényel, mint a legjobb munkáid összegyűjtését. Szükséged van a megfelelő eszközökre, hogy kreatív projektjeidet hatékonyan rendszerezd, bemutasd és megoszd.

A ClickUp egy egységes munkaterületet kínál, ahol Ön és csapata lenyűgöző portfóliókat készíthet, amelyek összhangban állnak céljaikkal, miközben valós időben követhetik az előrehaladást.

A testreszabható funkciók segítségével a portfólió felépítését és megjelenését az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, függetlenül attól, hogy projektportfóliókat, termékgyűjteményeket vagy kreatív munkákat kezel. A hatékony együttműködési eszközökkel visszajelzéseket gyűjthet, prioritásokat állíthat be, és a portfóliókészítés teljes folyamata során biztosíthatja a résztvevők összehangolt munkáját.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Igen. A legtöbb AI portfólió-generátor olyan valós felhasználási esetekre lett kifejlesztve, mint az álláspályázatok, az ügyfeleknek szóló prezentációk és a személyes márkaépítés.

Természetesen. A legjobb eszközökkel testreszabhatja az elrendezést, a vizuális elemeket, a szöveget és a szerkezetet, így a portfólió az Ön stílusát tükrözi, nem pedig egy általános sablont.

Nem mindig. Sok alkotó AI-eszközöket használ a portfóliók gyorsabb elkészítéséhez és karbantartásához, majd szükség szerint közzéteszi vagy beágyazza azokat hagyományos weboldalakba.

Fókuszálj a valódi projektekre, az eredményekre és a folyamatra, ne csak a végső vizuális megjelenésre. A kontextus, a döntéshozatal és az eredmények fontosabbak, mint a mennyiség.

Általában kevesebb eszköz használata jobb eredményt hoz. Egyetlen platform, amely ötvözi a szervezést, az írást, a vizuális elemeket és a megosztást, segít abban, hogy portfóliója egységes maradjon és könnyebben karbantartható legyen.