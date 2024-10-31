A 10 legjobb marketingportfólió-példa inspirációként 2025-ben

A digitális marketingesek gyakran dilemmában vannak: „Hirdessem-e a munkámat?” vagy „Hagyjam-e, hogy a munkám hirdesse a szakértelmemet?”

Ha ezek a kérdések téged is foglalkoztatnak, akkor itt van, mit tehetsz. Kombináld mindkét megközelítést egy átfogó digitális marketing portfólió létrehozásával.

A digitális marketingportfólió népszerűsíti szolgáltatásait anélkül, hogy azokat erőteljesen el akarná adni potenciális ügyfeleinek. A marketingportfólió tartalmazza legjobb munkáit, értékajánlatát, eredményeit és ügyfelei véleményét Önről.

Tekintse a marketingportfóliót olyan (újrafelhasználható) forrásnak, amely a célközönségnek bemutatja szakértelmét.

Ez a cikk bemutatja a legjobb marketingportfólió-példákat, és azt, hogy mit vehet át belőlük.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A digitális marketing portfólió olyan eszköz, amelynek segítségével a marketingesek bemutathatják munkájukat, szakértelmüket és eredményeiket anélkül, hogy agresszíven reklámoznák szolgáltatásaikat.

Általában tartalmazza a marketinges legjobb munkáit, ügyfélajánlásokat, esettanulmányokat és legfontosabb eredményeket, ami segít megteremteni a bizalmat és a hitelességet a potenciális ügyfelek körében.

A jól összeállított portfólió segít a digitális marketingeseknek abban, hogy kiemelkedjenek a zsúfolt mezőnyből, különösen akkor, ha önéletrajzokhoz vagy álláspályázatokhoz kapcsolódik.

Ahhoz, hogy erős benyomást keltsen, a portfóliónak könnyen navigálhatónak, esztétikusnak és keresőmotorok számára optimalizáltnak kell lennie, hogy vonzza a potenciális ügyfeleket.

A hatékony portfóliók tartalmazhatnak stratégiai elemzéseket és a sikert igazoló mutatókat is, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a marketinges szakember képességeibe.

Az olyan platformok, mint a ClickUp , segíthetnek a marketingeseknek a portfólió fejlesztésének kezelésében és racionalizálásában, lehetővé téve számukra a projektek központosítását és a hatékony együttműködést.

Mi az a marketingportfólió?

A marketing portfólió összefoglalja a marketing szakember (tanácsadó, független vállalkozó, ügynökség vagy álláskereső) eddigi munkáit, marketing ismereteit és eredményeit, hogy segítsen nekik értékes potenciális ügyfeleket vonzani és kivételes lehetőségeket megszerezni.

Íme, hogyan kell kinéznie egy tipikus marketing portfóliónak:

via Sarah McCain

A tartalomíró és közösségi média marketing szakértő Sarah McCain portfóliója (weboldala) mindent bemutat, amit a potenciális ügyfelek keresnek, beleértve a készségeit, portfólióját, az általa képviselt márkákat és az ügyfelek ajánlásait. A honlapon mindezek a részletek megtalálhatók, és minden szakasz külön oldalon jelenik meg.

Nincs szigorú szabály a marketing portfólió elkészítésére. Ahhoz, hogy kiszakadjon a zavaros helyzetből, kísérletezhet azzal, hogyan mutatja be képességeit, munkáinak mintáit, szolgáltatásait és az ügyfelei számára elért eredményeket.

A marketingportfólió fontossága

A portfólió weboldal részletes képet ad a potenciális ügyfeleknek a szakértelméről, és megerősíti a bizalmukat.

Összpontosítson a niche-re fókuszált tapasztalataira

Tegyük fel, hogy Ön közösségi média marketinges, és ezt az információt felveszi a portfóliójába. De ez elegendő információ ahhoz, hogy egy potenciális ügyfél értékelje az Ön tapasztalatát?

Nem igazán.

A potenciális ügyfelei szeretnék tudni:

Melyik közösségi média csatornában érzi magát a legbiztosabban?

Milyen típusú bejegyzéseket hozol létre?

Ön szövegíró, grafikus vagy mindkettő?

Milyen mutatókat követ nyomon?

Milyen eredményeket értél el korábbi projektjeidben?

Ezekre a kérdésekre adott válaszokból a potenciális ügyfelek megtudhatják, hogy Ön egy adott közösségi média platform szakértője vagy inkább egy sokoldalú szakember. Ez az információ meggyőzi őket szakértelméről, szemben egy általános portfólióval.

Bizalmat épít esettanulmányokkal és társadalmi bizonyítékokkal

Nehéz elhinni, ha egyszerűen azt állítod, hogy 6 hónap alatt 25%-kal növeled az ABC márka organikus forgalmát.

Ha azonban részletesen elmagyarázza, hogy tartalmi stratégiája hogyan segítette az ügyfelet abban, hogy organikus megjelenéseit és forgalmát 25%-kal növelje, és ezt ügyfélajánlásokkal és a veled való együttműködésről szóló anekdotákkal támasztja alá, akkor a potenciális ügyfél meg fog bízni benned.

A marketingportfólió esettanulmányok segítségével mutatja be eredményeit, amelyek társadalmi bizonyítékokkal vannak alátámasztva, és így nagyobb hitelességet kölcsönöz marketing szakértelmének.

Segít kiemelkedni a nagy tehetségállományból

Ha állást keres, nem elég csak az önéletrajzát benyújtani. A toborzási vezetők naponta rengeteg önéletrajzot kapnak. Az önéletrajzát összekapcsolnia kell a marketing portfóliójával, hogy kiemelkedjen a tehetségek tömegéből. Mutasson kézzelfogható bizonyítékokat a készségeiről és munkatapasztalatáról; a marketing portfólió segít ebben.

A marketingportfólió előnyei

Röviden összefoglalva, a marketing portfólió a következőket segíti elő:

Mutassa be, miben a legjobb, és építsen bizalmat!

Ad egy képet arról, ki vagy és milyen utat jártál be eddig.

Ez segít a potenciális ügyfeleknek vagy a toborzási vezetőknek jobban felmérni a készségeidet, és megérteni, hogy milyen költségvetést kell elkülöníteniük a szakértelmed alapján.

A marketingportfólió elemei

Marketingesként érdemes kiemelni portfóliójában két alapvető elemet: a digitális marketinget és a közösségi média marketinget.

Digitális marketing

A digitális marketing szakemberek általános szolgáltatásai a keresőmotor-optimalizálás (SEO), a tartalommarketing, a kattintásalapú marketing (PPC) és az e-mail marketing.

Ennek megfelelően digitális marketing portfóliójának a következő elemeket kell tartalmaznia, hogy bemutathassa szakértelmét:

SEO: Egy SEO portfólió weboldalnak tartalmaznia kell olyan szolgáltatásokat, mint a kulcsszó-kutatás, az on-page/off-page SEO eredmények, a korábban megvalósított innovatív SEO stratégiák és a releváns eredmények (leadek, forgalom, konverzió stb.).

Tartalommarketing: A tartalommarketing portfólió weboldalának tartalmaznia kell tartalomírás, stratégia, optimalizálás, tartalomkampányok típusai és azok végrehajtása, valamint a releváns weboldalakon közzétett legjobb írásminták témaköröket.

PPC: A PPC-jelentés weboldalának részletes bontást kell tartalmaznia a kezelt fiókok típusairól, a költségvetési tervekről, valamint a kampánykezelés és -kiadások, a hirdetésszövegírás és a kreatív minták révén generált potenciális ügyfelek számáról.

E-mail marketing: Győződjön meg arról, hogy e-mail marketing portfóliója tartalmazza a céliparágaknak szóló e-maileket, az e-mail kampányokból egy adott időtartam alatt beérkezett hívások számát, valamint az e-mailek elemzését, például a megnyitási arányt és az elkötelezettségi arányt.

Közösségi média marketing

A közösségi média portfóliónak platformalapú szegregációval kell rendelkeznie, például LinkedIn, Twitter, Instagram és egyéb közösségi média linkekkel, valamint ezekben a szolgáltatásokban szereplő tartalmakkal.

LinkedIn: Korábbi munkákból származó minták tartalomkészítéssel, stratégiával kapcsolatban, LinkedIn-linkek érdekes bejegyzésekhez, elkötelezettség, személyes márka és vállalati márka számára elért eredmények, valamint ha a csomagod tartalmazza a tervezést is.

Twitter: Mutassa be a szövegíráshoz, stratégiához és elkötelezettséghez kapcsolódó munkáinak mintáit, valamint a releváns eredményeket, mint például a potenciális ügyfelek, megjelenítések és kattintások számát.

Instagram: A legjobb példák reels-ekre, kreatív dizájnokra, képaláírásokra és az egyének és márkák számára elért eredményekre

Ha általános szociális média marketinges vagy, a fenti példák mellett említsd meg a szociális média hirdetéseket és az azok által a márka számára elért eredményeket is.

A webdesign fontossága a marketing portfólióban

Hagyományosan a digitális és közösségi stratégák a Google Drive-ot vagy PDF-fájlokat használnak legjobb munkáik bemutatására. Ez azonban nem kelt tartós benyomást a potenciális ügyfelek szemében, és nem kelti fel azonnali érdeklődést, mert a portfóliók rendezetlenek és zavarosak.

Egyszerű weboldal marketing portfólió létrehozásával:

Hagyjon tartós első benyomást egy portfólió weboldallal, amely tartalmazza legjobb munkáit, bemutatja a részletek iránti érzékét, munkáinak esztétikai megjelenítését és márkájának letisztultabb ábrázolását.

A portfólió weboldal segítségével lehetőséged nyílik potenciális ügyfeleket szerezni organikus és fizetett marketing kezdeményezésekkel, például SEO-val, blogokkal és fizetett hirdetésekkel, hogy elérhesd a célközönségedet.

Adjon hozzá bizalomépítő elemeket weboldalának tervezéséhez, például esettanulmányokat és elégedett ügyfelei ajánlásait a portfólió oldalán, hogy több projektet nyerjen el.

Adjon hozzá egy találkozóütemezőt a portfólió weboldalához, hogy ösztönözze a potenciális ügyfeleket arra, hogy zökkenőmentesen foglaljanak időpontot a weboldalon keresztül.

Marketingstratégia beépítése a digitális marketingportfólióba

Online vagy közösségi média marketingesként stratégiád különböztet meg a tömegtől. De vajon stratégiai elemeket is hozzá kell adnod a digitális marketing portfóliód erősítéséhez?

Természetesen a stratégiák ügyféltől függően eltérőek, és a céloktól, a jelenlegi helyzettől, az iparágtól és a piac méretétől függnek. Gyakran találkozunk azzal, hogy a digitális marketingesek dilemmában vannak, hogy beépítsék-e a stratégiákat a marketing portfólióba.

Igen, de röviden. Esettanulmány írásakor magyarázza el, milyen kihívásokkal szembesült az adott ügyfél, hogyan közelítette meg őket, és milyen stratégiát alkalmazott a problémáik megoldására.

Így a potenciális ügyfelek jobban megérthetik szakértelmét és képességét, hogy stratégiákat dolgozzon ki konkrét felhasználási esetekre, és eldönthetik, hogy megközelítése megfelel-e az igényeiknek.

A keresőmotor-optimalizálás és az oldal elrendezésének fontossága

A digitális marketing portfólióban mind a keresőmotor-optimalizálás, mind az oldal elrendezése fontos szerepet játszik.

Ha portfólió webhelyéhez közönségközpontú SEO stratégiát követ, rendszeresen publikáljon releváns, alaposan kutatott tartalmakat, és összpontosítson az on-page és off-page SEO legjobb gyakorlataira.

Ez segít növelni webhelye forgalmát a releváns potenciális ügyfelek körében, több potenciális ügyfél számára lehetővé teszi, hogy organikusan fedezze fel szolgáltatásait, és több projektet nyerjen el. Röviden: ez egy állandó forrása a potenciális ügyfelek generálásának.

Fordítson egyenlő figyelmet portfóliója oldalainak elrendezésére. Tegye vonzóvá a portfóliót a márka színeinek, egységes betűtípusnak és CTA-knak a hozzáadásával, a szakaszok elválasztókkal való felosztásával, valamint a teljes körű szolgáltatások között való navigáció megkönnyítésével.

Marketingportfólió-példák

Nézzünk meg néhány példát a digitális marketing portfóliókra, hogy még több inspirációt merítsünk.

1. Hive Creative Group

via Hive Creative Group

A virginiai székhelyű marketingügynökség, a Hive Creative Group interaktív portfóliójával és hitelességével azonnal kiemelkedik a tömegből.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Az interaktív, animált elemek és ikonok teszik ezt a marketing portfóliót rendkívül reszponzívvá.

Ez a digitális marketing portfólió kiváló összeállítása a társadalmi bizonyítékoknak és az egyik legfontosabb példája az autenticitásnak. Nagyon tetszik, ahogy bemutatják az ügyfelek logóit és megismertetik a nézőkkel a csapat tagjait.

Az egyszerű navigáció segítségével egy külön oldalon gyorsan megtalálhatja az elérhetőségüket.

2. Jordyn Brenner

via Jordyn Brenner

Jordyn Brenner az Amazon Studios vezető művészeti igazgatója. Portfóliója azonnal meggyőzi Önt arról, hogy ő az, aki az összes kedvenc Amazon Prime sorozatunk, többek között a The Marvelous Mrs. Maisel és a Homecoming művészeti alkotásai mögött áll.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Bár ebben a digitális marketing portfólióban kevesebb szakasz található, nagyon tetszik, hogy Jordyn legjobb munkáinak bemutatására koncentrál, és ezt gyönyörűen teszi.

A rácsos stílus segít a képek által vezérelt esettanulmányi keretrendszer kivitelezésében, kiváló minőségű képekkel.

Az „About” (Rólunk) szakasz remekül bemutatja Jordyn történetét a lehető legpontosabban.

3. Alaina Thomas

via Alaina Thomas

Alaina Thomas portfólió weboldala az egyik legkompaktabb digitális marketing portfólió, amellyel eddig találkoztunk.

Ha minden digitális marketing szolgáltatást kínál, akkor a szolgáltatásportfólió összevonása zavaros lehet. Ezt a példát azért adtuk hozzá, hogy megmutassuk, hogyan lehet a tervezést tisztábbá és a marketingportfóliót könnyebben érthetővé tenni.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Alaina tartalommarketing és közösségi média szolgáltatásokat nyújt. Minden szolgáltatáshoz külön marketingportfóliója van, hogy az olvasó áttekintse a kínálatot és megértse szakértelmét.

A minimalista digitális marketing portfólió elrendezése vonzza a figyelmünket. A portfólió különböző szakaszokat tartalmaz, mint például szolgáltatások, legjobb munkák és egy külön oldal a kapcsolattartási adatokkal, anélkül, hogy túlzásba esne, és színkontrasztot használ a szakaszok elválasztására.

4. Michael Antalok

via Michael Antalok

Michael Antalok digitális marketing portfóliója sötét témájú és reszponzív. Minden görgetéssel új esettanulmányra bukkan, amely külön oldalakon nyílik meg.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Michael a „minél több, annál jobb” elvet követi, és portfóliója megkönnyíti a potenciális ügyfelek döntéshozatalát, mivel könnyű megtalálni benne a releváns felhasználási példákat.

Az idézetek felkeltik a figyelmet. Például a főszekcióban ez áll: „A jó dizájn jó üzlet.” Minden görgetéssel újabb idézeteket ad hozzá, hogy hangsúlyozza szolgáltatásai jelentőségét.

5. Kate Dunham

via Kate Dunham

Kate Dunham digitális marketing portfóliója egyszerű és két célközönségcsoportra van felosztva: szabadúszók és szervezetek. Ez kevesebb zavart okoz és segít az olvasónak gyorsabban megtalálni a szükséges információkat.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Sokat megtudhat a marketingesről, hogy milyen ember, milyen céljai vannak marketing szakemberként, és milyen vele együtt dolgozni. Ez a személyes érintés emberibbé teszi az élményt, és azonnali kapcsolatot teremt az olvasóval.

Kate, a marketinges, arról beszél, hogyan ad vissza a közösségnek és az általa fontosnak tartott ügyeknek. Ezzel még egy okot ad arra, hogy beszélgetést kezdeményezzen vele.

6. 345 Marketing

via 345 Marketing

A marketingportfólió-példák listánk következő neve egy 345 nevű branding és marketing ügynökségé. Bár a név furcsán hangzik, marketingportfóliójuk szilárd, jó egyensúlyt teremtve a történetek, szolgáltatások és munkaminták között.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Ez a tervező- és marketingügynökség digitális marketingportfóliójának egy részét a márka történetének bemutatására szenteli, amelynek üzenete visszhangra talál az olvasókban.

Van egy „Story Time” (Történetidő) részük, amely vonzó módon mutatja be szakértelmüket, és minden történet végén rövid összefoglalót is tartalmaz.

7. Denise Rick

via Denise Rick

Denise Rick több iparágban is tevékenykedő tartalom- és márkaépítési szakember. Nagyon tetszik, ahogy a színekkel különbözteti meg a portfólió különböző részeit.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Portfóliójának egyedisége abban rejlik, hogy áttekintést ad minden projektjéről, és három különböző ügyfélspecifikus oldalra is elvezet, ahol részletes esettanulmányokat olvashat.

Minden kép, GIF és videó a legjobb munkái között kontextusban szerepel. Elmagyarázza a kreatív anyagok célját, ahelyett, hogy a potenciális ügyfelekre hagyná, hogy maguk találják ki.

8. Jaxon Curtis

via Jaxon Curtis

Jaxton Curtis egy LinkedIn-marketinges, aki sportmárkák számára ír közösségi média bejegyzéseket. Ez egyértelművé válik, ha megnézzük a portfólióját, annak ellenére, hogy nincs benne szolgáltatások rész.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

A portfólió Jaxton legsikeresebb LinkedIn-bejegyzéseinek rácsos elrendezése. A közösségi média bejegyzésekhez hozzáadja a megjelenítéseket, és felkéri a látogatókat, hogy kattintsanak rájuk.

A szerző, Jaxton, a „mutasd, ne mondd” megközelítést alkalmazza, és a hosszú szövegek helyett a példákat helyezi előtérbe.

9. McMath Creative

via McMath Creative

A listánk következő digitális marketing portfóliója a McMath Creative nevű tartalom- és marketingügynökségé. A portfólió egyszerű kialakítása kiemelkedő.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

Három külön oldaluk van három szolgáltatási területre: márkaépítés, menedzsment és tartalom. Minden oldalon részletes információkat találsz a szolgáltatásaikról és az ügyfeleik logóiról.

Van egy áttekintő oldal, az „All Things Branding & Marketing” (Minden, ami márkaépítés és marketing), amely portfóliókezelő oldalként működik. Itt egy helyen megtekintheted az összes tervezésüket.

10. Kathryn Hall

Kathryn Hall, szabadúszó író, marketing portfólió weboldalán bemutatja összes munkáját, szolgáltatások szerint csoportosítva.

Miért tetszik nekünk ez a portfólió?

A portfólió gyors áttekintést ad Kathryn sokoldalú íráskészségéről.

Életrajzi oldala részletesen bemutatja pályafutását, és hitelességét tanúsító ajánlásokkal is kiegészül.

Hogyan hozhat létre marketing portfóliót a ClickUp-ban?

Ha szeretné elkészíteni első marketing portfólióját, itt találja a kezdéshez szükséges információkat.

Válasszon egy weboldal-készítőt (Webflow, WordPress vagy Wiz), amelyen portfólióját tárolni szeretné.

Adjon hozzá tartalmat és vizuális elemeket, hogy bemutassa kínálatát.

Próbálja ki az AI-t a ClickUp-ban Használja a ClickUp AI képgenerátorát, hogy kipróbálja ötleteit, és megnézze, mi működik és mi nem.

Ezután használjon portfóliókezelő szoftvert, például a ClickUp-ot, hogy megtervezze portfóliófejlesztési feladatait.

Kezdje a ClickUp portfóliókezelési sablonnal , hogy a semmiből építse fel digitális marketing portfólióját, és mutassa be legjobb munkáit, majd használja a listanézeteket, hogy egy helyen követhesse nyomon több marketing portfóliót különböző digitális marketing szolgáltatások, például SEO és PPC alapján.

Készítsen standard működési eljárást minden projekthez az SOP-k segítségével.

Használja a „Kezdő útmutató megtekintése” funkciót a portfóliókezelési folyamat beállításához és a referenciaútmutatók tárolásához, hogy könnyen hozzáférhessen a szükséges forrásokhoz.

Miután megkezdte a munkát az ügyféllel, használja a ClickUp-ot projektmenedzsment eszközként a standard működési eljárások egyszerűsítéséhez, az ügyfél csapatának tagjaival való együttműködéshez és az érdekelt felekkel való kommunikáció egyszerűsítéséhez.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével. Ahogy változtatja az állapotot, képet kaphat arról, hogy a projekt a várakozásoknak megfelelően halad-e, vagy vannak-e akadályok.

Használja a ClickUp for Marketing Teams alkalmazást marketingprogramjainak tervezéséhez és végrehajtásához – a többcsatornás marketingkampányoktól a sikeres márkaátalakításig és kampánykezelésig.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Egy erős marketingportfólió az első lépés ahhoz, hogy bemutassa szakértelmét az iparágban.

Digitális marketingesként Ön tartalmakat hoz létre, SEO-t végez, közösségi médiát marketingez és fizetett marketinggel foglalkozik. Marketingportfóliója összeállítja és kategorizálja ezeket a szolgáltatásokat, bemutatja szakmai és személyes pályafutását, társadalmi bizonyítékokkal építi a bizalmat, és segít több projektet szerezni.

Akár marketing tanácsadóként építed portfóliódat, akár ügyfelekkel együttműködsz, a ClickUp a projekt életciklusának minden szakaszában segít.

Kezdje a ClickUp használatával, hogy figyelemfelkeltő és magas konverziós arányú portfóliót hozzon létre. Amint elkezdi a marketingprojektek kidolgozását, használja a ClickUp projektmenedzsment eszközét, amely segít a szabadúszó és tanácsadói digitális marketingprojekteket végigkísérni.

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot Összegyűjtse összes piaci betekintését és versenytárs-elemzését a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp Whiteboardot marketingkampányai ötleteinek kidolgozásához és tervezéséhez.

Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást! Dolgozzon együtt alkalmazottaival a kölcsönös fejlődés érdekében a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp Brain kreatív brainstorming partnerként segít automatizálni az időigényes feladatokat, mint például a haladási jelentések írása és a találkozók jegyzetének összefoglalása.

Állítson be határidőket, ossza ki a feladatokat a csapatnak, tegyen hozzá megjegyzéseket, állítsa be a prioritásokat, és vizualizálja a projekt előrehaladását a ClickUp Dashboard segítségével. Kezdje el használni a ClickUp marketingkampány-dashboardját!

Kezdje el A ClickUp Marketing Campaign Dashboard segítségével csapat-szintű átláthatósággal láthatja a célok felé tett előrelépéseket, és megszüntetheti a felesleges munkafolyamatokat.

Végül, szabaduljon meg a szétszórt beszélgetésektől azáltal, hogy a ClickUp Chat segítségével egy helyen összpontosítja a csapat kommunikációját – így valós időben koordinálhatja a csapat tagjait, megoszthatja a frissítéseket és megoszthatja a projekt részleteit a szervezettel.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást, hogy egyszerűsítse a kommunikációt a csapatával.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, hogy magas konverziós arányú marketingportfóliókat hozhass létre.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mit tartalmaz egy marketing portfólió?

A marketingportfólió tartalmazza korábbi munkáidat, esettanulmányokat, megközelítésedet, szolgáltatásokat és egy kapcsolattartási oldalt.

Mit kell tartalmaznia egy tartalommarketing-portfóliónak?

A tartalommarketing portfólió weboldalának elengedhetetlen elemei a legnépszerűbb cikkek, esettanulmányok, releváns tartalmi stratégiák, kapcsolattartási oldalak és ügyfélajánlások.