Hogyan készíts grafikai portfóliót?

A grafikus portfólió az Ön számára olyan, mint Pókember ruhája. 🦸🏼

Ez az, ami megkülönbözteti Önt más, hasonló képességekkel rendelkező tervezőktől (szuperhősöktől!).

A grafikai portfóliója a legjobb munkáinak gyűjteménye. Ez mutatja meg a munkáltatóknak és az ügyfeleknek az Ön egyedi stílusát, problémamegoldó képességeit és azt, hogy képes mások elképzeléseit lenyűgöző vizuális anyagokká alakítani.

Nézzük meg, hogyan lehet összeállítani egy design portfóliót, és miért fontos, hogy legyen online portfóliód, amely bemutatja a személyes márkádat. Bónuszként néhány hasznos eszközt is megosztunk veled!

A jó grafikai portfólió felépítése

Egy jó grafikai portfólió ötvözi a művészetet, a webdesign-t és a tudományt, hogy bemutassa a tervezői képességeidet. Bemutatja kreativitásodat, technikai készségeidet és esztétikai érzékenységedet.

Ahogy Kieran Flanagan, a HubSpot marketing alelnöke mondja: „A tartalom tekintetében a legjobb marketingesek tudják, hogy az önreklám JÓ!”

Mi teszi kiemelkedővé egy design portfóliót?

A design portfóliódnak fel kell keltenie az olvasók figyelmét, és el kell érnie, hogy „Wow!”-t mondjanak. Ehhez gondoskodj arról, hogy bizonyos kulcsfontosságú elemeket tartalmazzon.

Intuitív felhasználói élmény (UX) tervezés: Egy kiváló grafikai portfólió elsődleges szempontja a felhasználói élmény. Gondoskodjon arról, hogy könnyen navigálható legyen, minden eszközön jól nézzen ki, és ami a legfontosabb, ellenőrizze, hogy gyorsan betöltődik-e.

Jól megtervezett oldalelrendezés: A jól megtervezett elrendezés irányítja a néző tekintetét, vizuális hierarchiát hozva létre, amely kiemeli a legfontosabb elemeket. Az elrendezésnek kiegyensúlyozottnak, harmonikusnak és megfelelően igazítottnak kell lennie. Használjon különböző méreteket, színeket és betűtípusokat a figyelem felkeltése érdekében. Csoportosítsa a kapcsolódó elemeket, hogy javítsa az olvashatóságot és zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtson.

Susan Kare egyszerű, de hatékony rácsos elrendezése azonnal magára vonja a figyelmet.

Különböző típusú projektek: Egy Egy UX-tervező napja sokféle projekttel telik. Változatos projekteket mutasson be, beleértve logóterveket, márkaépítést, webdesign-t, valamint személyes vagy koncepcionális munkákat. Ezzel szélesebb körű potenciális ügyfélkört vonzhat.

Vessen egy pillantást Aries Moross portfóliójára!

Személyes márkaépítés: Itt jöhet a szórakozás! Ne feledd, hogy magadat adod el. Készíts egy „Rólam” részt, ahol részleteket osztasz meg magadról – mi inspirál, melyik tervezőket csodálod, és mi a személyes tervezési filozófiád. Foglald bele a fantáziád szárnyalását és spekulatív terveidet bemutató darabokat, hogy megmutasd kreativitásodat.

Nagy felbontású képek: A nagy felbontású képek és a szemet gyönyörködtető vizuális elemek a legjobb fényben mutatják be munkáidat, és bizonyítják, hogy odafigyelsz a részletekre.

Nézze meg, hogyan mutatja be Jessica Hische portfóliója egyik terméktervét!

Ne feledd, hogy kreatív grafikusként a portfóliód az első benyomásod. Ezért fontos, hogy jó benyomást keltsen.

Lépésről lépésre: hogyan készítsünk kiemelkedő grafikai portfóliót

Most, hogy már tudja, hogyan kell kinéznie egy jó grafikus portfóliónak, nézzük meg, hogyan készítheti el a sajátját.

1. Válassza ki a megfelelő platformot

Az internet tele van ingyenes és fizetős portfólió-készítő platformokkal, amelyekkel dolgozhatsz. Összehasonlítunk néhány népszerűt: WordPress, HubSpot, Squarespace és Cargo Collective.

Funkció WordPress HubSpot CMS Squarespace Cargo Collective Könnyű használat Közepes tanulási görbe, technikai ismereteket igényel Nagyon felhasználóbarát, nincs szükség kódolásra Rendkívül könnyen használható, drag-and-drop felület Kreatív szakemberek számára készült, egyszerűen használható Design rugalmasság Több ezer témával és bővítménnyel rendkívül testreszabható Beépített tervezőeszközökkel testreszabható Korlátozott testreszabási lehetőségek, sablonokra támaszkodik Középpontban a vizuális portfóliók, testreszabható sablonok e-kereskedelem Az alapvető e-kereskedelmi funkciókhoz pluginek szükségesek. Beépített e-kereskedelmi funkciók, mint például a HubSpot Payments E-kereskedelem elérhető az üzleti és magasabb szintű csomagokban Nem elsősorban e-kereskedelmi platform SEO A fejlett SEO funkciókhoz bővítmények szükségesek. Magasabb szintű csomagokban beépített SEO eszközök A WordPresshez képest korlátozott SEO-lehetőségek Vizuális portfóliókhoz optimalizálva Tárhely Külön tárhelyre van szükség, biztonsági problémákra hajlamos Tárhelyszolgáltatás, magas biztonsági szabványok Tárhely biztosítva, biztonságos Tárhelyszolgáltatás, portfóliókhoz optimalizálva Költség Ingyenesen használható, a tárhely költsége 10–50 dollár/hó. 25 dollár/hó áron kezdődik a CMS Starter csomag 12 dollár/hó áron, hosting költségek nélkül 12 dollár/hó áron, hosting költségek nélkül Legalkalmasabb Fejlesztők és haladó felhasználók Kis- és középvállalkozások Kisvállalkozások, kreatív szakemberek, magánszemélyek Tervezők, művészek, fotósok, kreatív szakemberek

Hogyan válassza ki a legmegfelelőbb platformot? Válasszon egyet, amely megfelel az Ön esztétikai elvárásainak, kódolási képességeinek és költségvetésének. Ha például termékportfóliókat vagy projektportfóliókat készít vagy kezel, akkor a grafikai portfólióépítésen túlmutató, sokoldalú platformra van szüksége.

Ne feledkezzen meg a jövőről sem! Gondoljon arra, hogyan fog fejlődni a portfóliója (és a karrierje!), és ennek megfelelően válassza ki a platformját.

Egy igazán előrelátó grafikusnak szüksége van egy olyan projektmenedzsment platformra is, amely képes kezelni a design projekteket és feladatokat, valamint elősegíti a különböző érdekelt felek közötti design együttműködést.

Itt szeretnénk ajánlani a ClickUp alkalmazást.

Ez egy egyszerű munkamenedzsment eszköz, amelyet kezdők és szakértők egyaránt használhatnak potenciáljuk bemutatására, növelve ezzel működésük, csapatuk és egész vállalkozásuk hatékonyságát.

A ClickUp segítségével rendszerezheti munkáját – fájljait, kapcsolatait, potenciális ügyfeleit, mindent!

Dolgozzon együtt csapatával és kezelje a tervezési projekteket a ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftverével.

A ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftvere számos, a tervezési portfóliók létrehozásához szabott funkciót kínál:

AI eszközök: Készítsen felhasználói utazásokat és kreatív briefeket Készítsen felhasználói utazásokat és kreatív briefeket a ClickUp Brain segítségével, és fokozza kreativitását!

Projektmenedzsment: Szervezze meg a feladatokat, állítson be határidőket és kövesse nyomon a haladást hatékonyan. Ez elengedhetetlen a több designprojekt egyidejű kezeléséhez Szervezze meg a feladatokat, állítson be határidőket és kövesse nyomon a haladást hatékonyan. Ez elengedhetetlen a több designprojekt egyidejű kezeléséhez a ClickUp Tasks segítségével.

Együttműködési funkciók: Dolgozzon együtt a csapattagokkal Dolgozzon együtt a csapattagokkal a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy tervezési briefeket készítsen, és valós idejű visszajelzéseket és frissítéseket tegyen lehetővé. Ez elengedhetetlen azoknak a tervezőcsapatoknak, amelyeknek szorosan együtt kell dolgozniuk a projektekben.

Integráció más eszközökkel: Integrálja különböző design eszközökkel és alkalmazásokkal, mint például a Figma és a Canva, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson és más platformokról is be tudjon vonni eszközöket.

A ClickUp másik fontos funkciója, hogy a listanézetet különböző állapotokkal és mezőkkel testreszabhatja a portfólió elemeinek rendezéséhez. Például létrehozhat egy listát a portfólió projektjeiről, amelyben az állapotokat testreszabhatja, például „Ötletelés”, „Folyamatban” és „Befejezett”.

Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp-ban, hogy nyomon követhesse munkáját

Emellett hozzáadhat egyéni mezőket is, például Ügyfél, Költségvetés és Határidő, hogy további kontextust nyújtson. Ez a szintű testreszabás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az előrehaladást, figyelemmel kísérje a legfontosabb részleteket, és szervezett maradjon a portfólió összeállításakor és kezelésekor.

2. Válassza ki a megosztásra szánt munkáit

Miután kiválasztotta a grafikai tervezési platformját, ki kell választania azokat a munkamintákat, amelyeket bemutatni szeretne.

Kezdje azzal, hogy kiválasztja azokat a projekteket, amelyek bemutatják tervezői sokoldalúságát, problémamegoldó képességeit, esztétikai stílusát és azt, hogy képes lépést tartani a kortárs grafikai trendekkel . Válassza ki azokat, amelyek kézzelfogható eredményeket mutatnak be, vagy meggyőző történetet mesélnek el.

Ne felejtsen el különböző típusú projekteket (nyomtatott, digitális, márkaépítés stb.) felvenni a portfólióba, hogy sokoldalúságát bemutathassa. Komplex projektek esetében érdemes lehet részletes esettanulmányokat is bemutatni, amelyek elmagyarázzák a tervezési folyamatot, a kihívásokat és az eredményeket. Ezáltal a potenciális ügyfelek és munkáltatók képet kaphatnak munkamódszeréről és potenciáljáról.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp grafikai tervezési sablont, hogy portfóliója elkészítése közben rendszerezze fájljait, munkafolyamatait és határidőit. Ezzel azonnal hozzáférhet minden tervezési fájljához, így könnyen kiválaszthatja azokat, amelyek bekerülnek a portfóliójába.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp grafikai tervezési sablonja három egyedi nézettel rendelkezik, amelyek segítségével a grafikai tervezési folyamatot az elejétől a végéig egyszerűsítheti.

3. Mesélje el az egyes minták történetét

Egy erős portfólió nem csak a vizuális elemek bemutatásáról szól. A kompozícióról is szól.

A kompozíció az elemek szándékos elrendezése, amely vizuálisan kellemes és hatékony eredményt hoz létre. Ez magában foglalja a ritmus és az egyensúly kihasználását a néző tekintetének irányításához.

Hogyan állítsa össze a portfóliójában szereplő mintákat? Vezesse végig a nézőt a minta elkészítésének minden szakaszán. Ossza meg a kezdeti célt és a folyamat legfontosabb lépéseit. Említsen meg a kihívásokat, amelyekkel szembesült, és adjon kontextust a tervezési elgondolásához.

4. Válassza ki a megfelelő sablont vagy elrendezést

A jól felépített elrendezés növeli a portfólió általános hatását. Ha webes elrendezést használ, figyeljen a webdesignra, és győződjön meg arról, hogy felhasználóbarát és különböző eszközökön is jól működik. Ellenőrizze, hogyan néz ki a portfóliója különböző böngészőkben (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Az inkonzisztens megjelenítés ronthatja a felhasználói élményt.

5. Figyeljen az Alt attribútumokra

Az alt attribútumok, más néven alt szövegek vagy alt címkék, a HTML-kódban használt képek rövid leírásai. A képek helyett jelennek meg, ha azok nem töltődnek be, vagy azoknak a felhasználóknak, akik nem láthatják a képeket, például a képernyőolvasókat használóknak.

Az Alt attribútumok kettős célt szolgálnak. Először is, mivel ezek az eszközök a digitális tartalmat hangos vagy Braille-írásos formátumba konvertálják a látássérült felhasználók számára, az Alt szöveg lehetővé teszi minden felhasználó számára, hogy megértse az oldal tartalmát. Hasonlóképpen, ha egy kép nem töltődik be, az Alt szöveg szöveges alternatívát kínál, megelőzve ezzel a frusztráló felhasználói élményt.

Másodszor, a keresőmotorok nem tudják közvetlenül „látni” a képeket. Az alternatív szöveg segít a keresőmotoroknak megérteni a kép tartalmát, lehetővé téve számukra a megfelelő indexelést.

💈Bónusz: A hatékony alternatív szövegnek pontosnak, relevánsnak, tömörnek és kulcsszavakban gazdagnak kell lennie, például „Pattogós piros alma egy faasztalon” helyett „Piros alma”. Kép: Egy piros alma képe

Rossz alternatív szöveg: „Piros alma”

Jó alternatív szöveg: „Friss, piros alma fehér háttér előtt”

6. Töltsön fel képeket a választott webplatform galériájába

Ne feledd: a bemutatni kívánt képek minősége sokat elárul munkád minőségéről. Győződj meg róla, hogy nagy felbontású képeket mutatsz be, miközben a képminőséget és a fájlméretet egyensúlyban tartod a gyorsabb betöltési idő érdekében.

Válasszon olyan galériastílust, amely kiegészíti a tervezési esztétikáját (pl. rács, diavetítés, lightbox). Használja ki a platformspecifikus funkciókat, mint például a képszerkesztés, a kivágás és a szervezési eszközök, és testreszabhatja a galéria megjelenését, elrendezését és átmeneteit, hogy azok illeszkedjenek a portfólió stílusához.

7. Mutassa be valós munkáit, hogy hitelességet építsen

A valós projektek bizonyítják, hogy képes vagy praktikus design megoldásokat kínálni. Emeld ki az együttműködéseket valódi ügyfelekkel. Ha nincs szakmai kreatív tapasztalatod, akkor dolgozz ki design koncepciókat meglévő márkák számára, amelyeket a portfóliódban felhasználhatsz.

8. Töltsd meg portfóliódat a személyiségeddel

A portfóliója személyes márkájának kiterjesztése. Tegye kiemelkedővé más grafikai portfóliók közül. Ossza meg tervezői pályafutását, inspirációit és értékeit.

9. Mutassa meg szenvedélyét

A szenvedély értékes dolog. De az a képesség, hogy szenvedélyét a valós problémák megoldására fordítsa, felbecsülhetetlen értékű. Használja design portfólióját arra, hogy leírja, hogyan oldotta meg design megoldásaival egy különösen összetett design feladatot, hogyan hozott létre konkrét stílusú útmutatókat, vagy hogyan igazodott az üzleti célokhoz.

Ossza meg vázlatokat, vázlatrajzokat vagy tervezési iterációkat, hogy bemutassa projektjeinek lépésről lépésre történő fejlődését, hogyan építette be a visszajelzéseket, és hogyan kezelte a last minute változtatásokat.

Ha követed ezeket a lépéseket és folyamatosan finomítod portfóliódat, hatékony eszközt hozhatsz létre, amely hatékonyan bemutatja tervezői tehetségedet, és folyamatosan vonzza az ügyfeleket és a munkaadókat.

Kiváló grafikai portfólió összeállítása a ClickUp segítségével

Egy emlékezetes design portfólió összeállítása olyan, mint egy gyönyörű történet megalkotása – a részletek és a közönség figyelmének fenntartása a legfontosabb. Íme egy rövid összefoglaló:

Válasszon okosan: Válasszon olyan munkákat, amelyek bemutatják sokoldalúságát és legjobb munkáit.

Kreatív válogatás: Szervezze meg portfólióját a maximális hatás elérése érdekében

Tanulj, kísérletezz és fejlődj: Tekints a portfóliódra úgy, mint egy élő dokumentumra, amely tükrözi szakmai fejlődésedet.

Minden útnak megvannak a maga mérföldkövei, és egy jól összeállított portfólió minden tervező számára fontos mérföldkő. A ClickUp pedig itt van, hogy segítsen Önnek.

ClickUp sablonok grafikusok számára

Van egy eszközünk, amely segít Önnek a portfóliója megtervezésében: ClickUp Design Portfolio Task Template .

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Design Portfolio Task Template segítségével hatékonyan hozhatod létre és kezelheted portfólióidat.

Ez a sablon segít Önnek a következőket:

Munkafolyamat-kezelés: A sablon segít a munkafolyamatok egyszerűsítésében, megkönnyítve a portfólió fejlesztésével kapcsolatos feladatok szervezését és prioritásainak meghatározását.

Projektkövetés: A portfólióépítést projektként követheti nyomon, így biztosítva, hogy a portfólió minden eleme időben és a terveknek megfelelően elkészüljön.

Feladatok és határidők nyomon követése: Lehetővé teszi a feladatok és határidők nyomon követését, ami segít a portfólió létrehozásának és optimalizálásának strukturált megközelítésében.

Együttműködés: A sablon ösztönzi a csapat tagjai közötti együttműködést, ami fokozhatja a kreativitást és a portfólióba való hozzájárulást.

Összességében ez a sablon egy átfogó eszköz, amely segít abban, hogy minden szükséges elem szerepeljen benne.

A ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével kezelheti projektje előrehaladását, létrehozhatja portfólióját és közzéteheti azt.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre strukturált és vizuálisan vonzó design portfóliót a ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével.

Íme a legfontosabb elemek, amelyeket felhasználhatsz:

Egyéni állapotok: Hozzon létre feladatokat 16 egyéni állapotmal (pl. Új, Befejezett, Kockázatos, Folyamatban), hogy hatékonyan nyomon követhesse tervezési projektjeinek előrehaladását.

Egyéni mezők: Kategorizálja és adjon hozzá olyan attribútumokat, mint a haladás, a becsült költség és a csapat, amelyek segíthetnek a tervezéssel kapcsolatos adatok vizualizálásában és a portfólió átfogó kezelésében.

Egyéni nézetek: Többféle nézet, például a portfólió fő listája és a projekt SOP-k segítségével könnyedén rendszerezheti és elérheti az információkat. Ez különösen hasznos a különböző designprojektek és azok státuszának nyomon követéséhez.

Projektmenedzsment eszközök: Használja az időkövetés, a címkézés és a függőségi figyelmeztetések funkciókat a projektmenedzsment képességeinek fejlesztése érdekében, hogy biztosan betarthassa az ütemtervet és a költségkeretet.

A megfelelő elemek kiválasztása a portfólióhoz

A grafikai portfólió az első benyomás, amit a potenciális ügyfelekről kialakítasz. Vizuálisan vonzónak és informatívnak kell lennie. Figyelj a következőkre:

Győződjön meg arról, hogy portfóliója asztali számítógépen és mobilon egyaránt könnyen böngészhető.

Az ügyfelek könnyen frusztrálttá válhatnak, ha a portfólió nehezen böngészhető. Ügyeljen arra, hogy reszponzív dizájnt használjon, így az nagy számítógép-képernyőn és kis okostelefonon egyaránt jól működik.

Fontos figyelembe venni a képernyőolvasókat használókat is. Ezek az eszközök segítenek a látássérülteknek a digitális tartalmak megértésében. Ha portfólióját mindenki számára elérhetővé teszi, azzal megmutatja, hogy fontos Önnek az inkluzivitás, és potenciálisan szélesebb közönséget érhet el.

Hangsúlyozd ki legjobb munkáidat és mutasd meg sokoldalúságodat

Nem minden tervezésed egyforma. A portfóliódnak a legjobb munkáidat bemutató összeállításnak kell lennie. Gondolj rá úgy, mint egy filmelőzetesre: izgalmat és várakozást akarsz kelteni azzal, amit tudsz.

De ne csak egy stílusra koncentrálj. Mutasd meg sokoldalúságodat. Még ha a minimalista dizájn az erősséged is, akkor is szerepeltess néhány merész és színes projektet. Ez bizonyítja alkalmazkodóképességedet és azt, hogy képes vagy kielégíteni a különböző ügyfelek igényeit.

Helyet kell szánnia a portfóliójában a nem ügyfelek számára végzett munkáknak vagy mellékprojekteknek.

Ne becsülje alá a személyes projektek értékét! Talán tervezett egy posztert kedvenc zenekarának, vagy logót készített egy helyi jótékonysági szervezetnek. A szenvedélyes projektek személyiséget adhatnak a tervezői portfóliójához, és megmutathatják potenciális ügyfeleinek, hogy milyen sokoldalú.

Foglaljon bele professzionális esettanulmányokat vagy ügyfélajánlásokat

Egy esettanulmány bemutathatja az egész folyamatot, amit a kreatív brief megkapásától kezdve végigjártál, például a tervezési folyamatot, a felmerült kihívásokat és azok leküzdésének módját. Ezáltal a potenciális ügyfelek mélyebb betekintést nyerhetnek a készségeidbe és problémamegoldó képességeidbe.

Hasonlóképpen, ne feledje, hogy az ügyfelek ajánlásai és ajánlólevelei felbecsülhetetlen értékűek. Bizalmat és hitelességet teremtenek. Ha egy korábbi ügyfél szívesen megosztja veled kapcsolatos tapasztalatait, vedd fel azokat a portfóliódba.

Grafikai portfóliójának véglegesítése és megosztása

Gondosan kiválasztotta legjobb munkáit, és elkészítette a lenyűgöző portfóliót. Most itt az ideje, hogy a világ is megismerhesse. Íme, hogyan teheti közzé magát.

Foglaljon bele egy rövid önéletrajzot, amelyben bemutatja magát és tevékenységét a potenciális ügyfeleknek. A legfontosabb, hogy elérhetőségei jól láthatóak és könnyen megtalálhatók legyenek.

Találd meg a megfelelő domain nevet

Válasszon olyan domain nevet, amely javítja online jelenlétét, hitelességét és márkáját. Ideális esetben tartalmaznia kell a nevét vagy szolgáltatásainak jellegét. Ne feledje, hogy a „.design” domain különösen releváns mindenki számára, aki grafikai tervezéssel foglalkozik.

Közzéteheti és megoszthatja portfólióját

Miután elkészült a szakmai portfóliója, itt az ideje, hogy megossza a világgal. Bemutathatja saját grafikai portfólió weboldalain, például a Behance, Artstation és Coroflot oldalakon. Emellett feltétlenül tegye közzé a közösségi média platformokon, például az Instagramon és a Pinteresten is. Ha csatlakozik több online tervezői közösséghez olyan hálózati oldalakon, mint a LinkedIn, azzal felkeltheti a tehetséges tervezőket kereső ügyfelek, szervezetek vagy helyi vállalkozások figyelmét.

Ahhoz, hogy portfóliója friss és releváns maradjon, fontos, hogy rendszeresen frissítse. Íme három ok, amiért előnyös a portfólió rendszeres frissítése:

Ha naprakész maradsz az iparági trendekkel, technológiákkal és bevált gyakorlatokkal, portfóliód tükrözi a jelenlegi tudásodat és készségeidet, miközben lépést tartasz a változó ügyféligényekkel és a design legújabb innovációival.

A folyamatos fejlődés bemutatása bizonyítja elkötelezettségét a folyamatos szakmai fejlődés iránt.

A portfólió rendszeres frissítésével értékelheti és felmérheti az előrehaladását, ami segít azonosítani a fejlesztendő területeket vagy az új, elsajátítandó készségeket.

Olvassa el még: 15 ingyenes márkaépítési sablon marketinges és kreatív csapatok számára

Portfóliójának összeállítása és kezelése a ClickUp segítségével

Készen állsz egy remek grafikai portfólió összeállítására, amely izgalmas tervezési lehetőségekhez vezet? De ennél többre vágysz? Akkor fontold meg a ClickUp használatát. Erőssége a rugalmasságában rejlik.

A ClickUp bőséges teret kínál az innovációra és a növekedésre, miközben gondoskodik a szükséges háttérfeladatokról: több projekt kezelése, mindegyik különböző ügyfelekkel, tervezési követelményekkel és határidőkkel, különböző tervezési verziók mentése és a változások történetének nyomon követése, a tervezési folyamat minden szakaszának nyomon követése, valamint az olyan apróbb feladatok kezelése, mint a leltár vagy a számlázás.

A legjobb az egészben, hogy integrálható a legtöbb más, már használt platformmal, például a WordPress-szel, a HubSpot-tal vagy a Canva-val, így a legjobbakat kaphatja meg mindenből. A ClickUp az asszisztensként fog működni, elvégzi a rutinmunkát, így Önnek csak a munkája kreatív aspektusaira kell koncentrálnia.

Regisztrálj most ingyen, és hagyd, hogy a ClickUp támogassa utadat a design sztárság felé.