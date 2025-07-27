A 10 legjobb Miro OKR-sablon a célok összehangolásához 2025-ben

A célok kitűzése egyszerű. A nehézségek akkor kezdődnek, amikor ragaszkodni kell hozzájuk, meg kell osztani a haladást a csapattal, és mindenkit koncentráltnak kell tartani.

Az OKR-ek segítenek a struktúra kialakításában, de még a legjobb keretrendszerek is megfelelő eszközöket igényelnek ahhoz, hogy a mindennapi munkában hatékonyak legyenek.

A Miro célok és kulcsfontosságú eredmények sablonjai egyértelmű, együttműködésen alapuló teret biztosítanak a csapatoknak, ahol megtervezhetik a fontos feladatokat és közösen ellenőrizhetik az előrehaladást.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb Miro OKR sablonokat, amelyekkel összehangolhatja csapatát és egy irányba haladhatnak. Ha pedig valami intuitívabbat és hosszú távon könnyebben nyomon követhetőt keres, arra is van ajánlatunk.

Mi jellemzi egy jó Miro OKR sablont?

Íme, mire kell figyelni, amikor OKR-sablont választasz a Miro-ban:

Egyszerű együttműködés és frissítések: Válasszon egy Miro csapat OKR sablont, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy jegyzeteket fűzzenek hozzá, frissítsék az állapotokat vagy megjegyzéseket fűzzenek hozzá anélkül, hogy oktatásra lenne szükségük az OKR-ek beállításához.

A célok és a legfontosabb eredmények egyértelmű elkülönítése: Válasszon egy jól megtervezett, súlyozott OKR-sablont, amely megkönnyíti a célok és a mérhető eredmények megkülönböztetését anélkül, hogy túlzsúfolná a teret.

Hely a csapat felelősségvállalásához: Válasszon egy Miro OKR tervezési sablont, amelyben stratégiai célokat vagy eredményeket rendelhet egyénekhez vagy csapatokhoz, így a felelősségek láthatóak és megosztottak maradnak.

Beépített haladáskövetés: Válasszon egy OKR-követési sablont vizuális elemekkel, például jelölőnégyzetekkel, csúszkákkal vagy haladási sávokkal, hogy a csapatok könnyebben Válasszon egy OKR-követési sablont vizuális elemekkel, például jelölőnégyzetekkel, csúszkákkal vagy haladási sávokkal, hogy a csapatok könnyebben követhessék az OKR-eket és gyorsan átlássák a helyzetet.

Vizuális áttekinthetőség: Elsőbbséget élvezzenek azok a Miro OKR sablonok, amelyek ikonokat, színkódokat és elrendezéseket tartalmaznak a vizuális áttekinthetőség érdekében. Az eszköznek ösztönöznie kell a folyamatos használatot intuitív Elsőbbséget élvezzenek azok a Miro OKR sablonok, amelyek ikonokat, színkódokat és elrendezéseket tartalmaznak a vizuális áttekinthetőség érdekében. Az eszköznek ösztönöznie kell a folyamatos használatot intuitív OKR műszerfalakkal és könnyen használható formátummal.

Alkalmazkodik a csapat munkafolyamatához: Válasszon olyan sablonokat, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy illeszkedjenek a folyamatokhoz és a prioritásokhoz, anélkül, hogy megváltoztatná a csapat munkamódszerét.

🔎 Tudta? Az OKR célkitűzési keretrendszert először Andrew Grove fejlesztette ki az Intelnél az 1970-es években. Azonban csak 1999-ben vált igazán népszerűvé, amikor John Doerr, aki közvetlenül Groveltől tanulta meg az OKR-eket, bevezette őket egy kis startupba, a Google-ba. A többi már történelem. Az OKR-ek a Google DNS-ének részévé váltak, és még mindig a cég hatalmas növekedésének egyik legfőbb mozgatórugójának tartják őket.

A 10 legjobb Miro célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) sablon agilis csapatok számára

Íme a legjobb Miro OKR sablonok, amelyeket célkitűzéshez és a haladás nyomon követéséhez használhat:

1. OKR tervezési sablon a Miro-tól

via Miro

A Miro OKR tervezési sablonja segít abban, hogy csapata ambiciózus céljait mindenki számára elfogadható formába öntse. Vizuális munkaterületet kínál, ahol megtervezheti a csapat szintű OKR-eket és összehangolhatja a legfontosabb eredményeket.

Jégtörő feladatok, brainstorming, a célok áttekintése és a következő lépések számára kialakított helyekkel ez a sablon tökéletes stratégiai tervezési üléseken.

🌟 Miért fog tetszeni:

Vonja be csapatát az OKR tervezési folyamatba valós időben

Címkézze a közreműködőket, állítson be határidőket, és egy pillanat alatt felismerje a függőségeket.

Vizualizálja a célok, a legfontosabb eredmények és a csapat tulajdonosai közötti kapcsolatokat.

Használjon jegyzeteket, szavazási funkciókat, címkéket és ütemterveket a kontextus és a felelősségre vonhatóság hozzáadásához.

🔑 Ideális: Csapatok számára, akik vizuális, együttműködési térben szeretnék közösen megtervezni az OKR-eket.

2. OKR-tervezőtábla-sablon a Miro-tól

A Miro OKR tervezőtábla sablonja a csapat gondolkodási terének szolgál, mielőtt bármilyen döntés születne. Azokhoz a korai szakaszban lévő együttműködésekhez készült, amikor az ötletek még formálódnak, és mindenki véleménye számít.

Színkódokkal és kész OKR szakaszokkal rögzítheti a vázlatokat, megkérdőjelezheti a feltételezéseket, és összegyűjtheti az egész csapat véleményét, mielőtt bármit is véglegesítene.

🌟 Miért fog tetszeni:

Adjon hozzá ötleteket, szerkesztéseket és visszajelzéseket a csapata által már ismert vizuális eszközök segítségével.

Ösztönözze a megbeszéléseket és a szervezeti összehangolást a célok véglegesítése előtt.

Tartson mindent egy helyen, a korai ötletektől a felülvizsgálatra kész vázlatokig.

🔑 Ideális: Korai tervezési fázisban lévő csapatok számára, akik rugalmas teret szeretnének az ötletek rögzítéséhez, a minták azonosításához és az OKR-ek összehangolásához.

📚 Olvassa el még: Hogyan exportálhat a Miro-ból: ossza meg könnyedén Miro tábláit és kártyáit

3. Célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) sablon a Miro-tól

Minden erős negyedév világos, látható célokkal kezdődik. A Miro célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) sablonja segít csapatának megtervezni, mit szeretne elérni, és hogyan fogja mérni az előrehaladást, egy könnyen frissíthető és megosztható vizuális táblán.

Minden szakasz segít ambiciózus célok kitűzésében, a legfontosabb eredmények összekapcsolásában, a csapatok kijelölésében és a frissítések nyomon követésében. Akár a következő negyedévet tervezi, akár az eddigi eredményeket értékeli, ez a sablon stabil kiindulási pontot biztosít a kívánt eredmények eléréséhez.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tervezze meg céljait vizuálisan, tiszta, könnyen követhető elrendezésben.

Rendeljen minden OKR-hez felelős csapatokat, és a jobb áttekinthetőség érdekében jelölje meg őket színkódokkal.

Maradjon összhangban a stratégiai tervezés és a bejelentkezések során ezzel a következetes és egyszerű OKR-sablonnal kis csapatok számára.

🔑 Ideális: Csapatok számára, akik egyszerű módszert keresnek az OKR-ek meghatározásához, megosztásához és nyomon követéséhez.

➡️ További információ: Célkitűzési stratégiák és technikák vállalkozása növekedésének elősegítéséhez

4. OKR-tábla termék-, UX- és mérnöki csapatok számára – sablon a Miro-tól

A Miro OKR táblája termék-, UX- és mérnöki csapatok számára sablon egy közös térbe hozza össze mindenkit, hogy meghatározzák, mi a siker és hogyan lehet azt elérni.

A sablonok úgy lettek kialakítva, hogy támogassák a funkciók közötti összehangolást, biztosítva ezzel a termék konzisztens élményét. Egy pillantással nyomon követheti az előrehaladást, korán jelzheti a kockázatokat, és a negyedéves célokat és célkitűzéseket a sprint során folyamatosan láthatóvá teheti.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az egyéni hozzájárulásokat a termék OKR-jainak eléréséhez, és javítsa az alkalmazottak elkötelezettségét.

Használjon több nézetet, például Portfólió, Termékcsapat és Csapat nézeteket a különböző tervezési szakaszokhoz és részlegekhez.

Támogassa az aszinkron együttműködést több csapat és időzóna között

🔑 Ideális: Funkcionális csapatok számára, amelyek összehangoltan szeretnének dolgozni a közös termék- és élménycélok elérése érdekében.

5. SMART célok sablon a Miro-tól

Néha csak egy egyszerű térre van szükséged, hogy tisztán gondolkodhass és céltudatosan tervezhess. A Miro SMART Goals sablonja tiszta elrendezést biztosít a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célok meghatározásához.

A sablonok végigvezetik Önt a SMART módszer egyes lépésein, segítve Önt abban, hogy a tágabb szándékokat jól meghatározott, megvalósítható célokká alakítsa.

🌟 Miért fog tetszeni:

Végigmenve az egyes SMART kritériumokon, egyértelmű utasításokkal

Használjon vizuális táblát a célok megtervezéséhez anélkül, hogy túl sokat gondolkodna rajta.

Tartsa céljait a kezdetektől fogva fókuszáltnak és reálisnak

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű és testreszabható teret szeretne, ahol értelmes célokat alakíthat ki és mérheti a sikert.

🧠 Érdekes tény: Azok, akik leírják céljaikat, 42%-kal nagyobb eséllyel érik el azokat. Szeretné még tovább növelni esélyeit? Ossza meg céljait egy barátjával. A felelősségvállalás működik.

6. Célkövető sablon kisvállalkozások számára a Miro-tól

A Miro kisvállalkozások célkövető sablonja olyan növekvő csapatok számára készült, amelyeknek egyszerű, közös térre van szükségük a célok nyomon követéséhez, az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez és a sikerek megünnepléséhez.

A hónapokra, prioritásokra és állapotokra kész szakaszokkal nem kell időt pazarolnia a rendszer beállítására. Vizuális, rugalmas és könnyen frissíthető, így kiválóan alkalmas rendszeres csapatértekezletekhez vagy gyors ellenőrzésekhez.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az üzleti célokat az értékesítés, a marketing, a műveletek és más területeken.

A Kanban táblák segítségével hatékonyan oszthatja el az időt és a feladatokat.

Tartsa átláthatóvá az előrehaladást, hogy mindenki elkötelezett és felelősségteljes maradjon.

🔑 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai és csapatai számára, akik egyértelmű, együttműködésen alapuló módszert keresnek céljaik kezeléséhez.

7. Célkitűzési sablon a Miro-tól

Nem tudja, hogyan alakíthatja ötletét megvalósítható céllá? A Miro célkitűzési sablonja segít abban, hogy a homályos szándékokat meghatározott, megvalósítható célokká alakítsa anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná.

Ez a célkitűzési sablon hasznos eszköz azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik most kezdenek bele a munkába. Egyszerű útmutatásokat és teret kínál a célok, a motiváció és a következő lépések átgondolásához.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tisztázza és ossza meg a célokat egyszerű, kitölthető mezők segítségével.

Szerkessze a sablont, és adjon hozzá annyi célt, amennyit csak szeretne.

Határozza meg egyértelműen az egyes célok eléréséhez szükséges lépéseket.

🔑 Ideális: Azok számára, akik vagy azoknak a csapatoknak, akik egy könnyen megközelíthető kiindulási pontot keresnek a jelentőségteljes célok kitűzéséhez.

8. Célalapú útiterv-sablon a Miro-tól

A Miro célalapú ütemterv-sablonja segít összekapcsolni az átfogó víziót és azokat a mérföldköveket, amelyek eléréséhez szükségesek.

Világos, vizuális ütemtervet biztosít, amely összekapcsolja a vállalat vízióját, céljait és stratégiáit, így mindenki tudja, mi következik és miért fontos. Ez megkönnyíti a munkák fontossági sorrendjének megállapítását, a függőségek felismerését és a tervek módosítását a fejleményeknek megfelelően.

🌟 Miért fog tetszeni:

Vizualizálja céljait a legfontosabb mérföldkövekkel és határidőkkel együtt.

Sorolja fel a témákat, a siker legfontosabb mutatóit, a célokat és a funkciókat egyetlen helyen.

Készítsen és ossza meg csapatával egy világos, hozzáférhető ütemtervet!

🔑 Ideális: Csapatok és vezetők számára, akik intuitív, célalapú ütemterveket szeretnének készíteni a kívánt eredmények elérése érdekében.

📚 Olvassa el még: Hogyan írjunk mérhető célokat és célkitűzéseket (+példák)

9. Mandala diagram sablon a Miro-tól

A Mandala Chart Template by Miro egy újszerű módszer a célok és ötletek szervezésére, amely vizuálisan összekapcsolt részekre bontja azokat.

Kör alakú rácsa arra ösztönzi Önt, hogy a központi téma köré nyolc kulcsfontosságú területre összpontosítson, így a komplex tervek könnyebben kezelhetők.

Ez az elrendezés segít egyensúlyba hozni a prioritásokat és felfedezni azokat a kapcsolatokat, amelyek a hagyományos listáknál esetleg elkerülnék a figyelmét. Világos, kreatív utat kínál ahhoz, hogy céljai összekapcsolva és szem előtt tartva maradjanak.

🌟 Miért fog tetszeni:

Képeket, linkeket és mellékleteket is hozzáadhat, hogy ötleteihez több kontextust adjon.

Gyorsan felismerheti a különböző fókuszterületek közötti kapcsolatokat

Tegye a célkitűzést vonzóvá és frissé egyedi dizájnnal.

🔑 Ideális: Egyének vagy csapatok számára, akik kreatív keretrendszert keresnek új betekintések vizuális feltárásához.

10. Agilis termékfejlesztési ütemterv sablon (Most, Következő, Később) a Miro-tól

A Miro Agile Product Roadmap (Most, Következő, Később) sablonja lehetővé teszi termékcsapatának, hogy szigorú határidők nélkül tervezze meg és rangsorolja a munkát.

A sablonok az ütemtervet egyértelmű szakaszokra bontják – Most, Következő, Később –, így könnyebben összpontosíthat a mai nap fontos feladataival és a közeljövőben esedékes teendőkkel. Az olyan szakaszok, mint „Valószínűleg”, „Talán” és „Soha”, segítségével mindenki tisztában lehet azzal, hogy mi áll napirenden és mi került félre.

🌟 Miért fog tetszeni:

Szervezze meg a kezdeményezéseket azonnali és jövőbeli prioritások szerint

A csoportok stratégiai témák szerint dolgoznak, hogy összhangban maradjanak a célokkal.

Kövesse nyomon a haladást a felfedezéstől a megvalósításig

🔑 Ideális: Termék- és projektcsapatok számára, akik dinamikus, témaközpontú ütemtervet szeretnének.

A Miro korlátai

Bár a Miro kiváló együttműködési funkciókkal rendelkezik, számos korlátozása is van, amelyek megnehezítik az OKR-tervezést. Vessünk rá egy pillantást:

Megtanulása nehéz: Bár a funkciók gazdagok, a felhasználók, különösen az újoncok, gyakran túlterhelteknek érzik magukat a lehetőségek és a navigáció miatt.

Korlátozott offline funkciók: Bár létezik offline mód, az korlátozott és nem kínál teljes funkcionalitást, ami kockázatos lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek megbízható internet-hozzáférésre van szükségük.

A teljesítmény lassul a nagy tábláknál: A több ezer elemet tartalmazó táblák lassúvá válhatnak. A jelentések szerint a teljesítményproblémák gyakran 1000 objektum körül kezdődnek, és több objektummal fokozódnak, különösen a kevésbé erős eszközökön.

Exportálási és formázási korlátozások: Az export minősége jelentősen romolhat, különösen nagyobb térképek esetén, és a szövegformázási lehetőségek alapszintűek, ami korlátozza a kifinomult eredményt.

Korlátozott hatókör: A Miro kiválóan alkalmas fehér tábla útitervek készítésére, de hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek segítenék a csapatokat minden más feladat elvégzésében, a tervezéstől és a feladatkezeléstől a valós idejű jelentésekig és az AI-alapú elemzésekig.

➡️ További információ: A legjobb Miro alternatívák és versenytársak

Miro OKR sablon alternatívák

Ha olyan megoldást keres, amely mélyebb nyomon követést, beépített automatizálást és szorosabb kapcsolatot kínál a mindennapi munkájához, akkor érdemes megismerkednie a Miro alternatívájával.

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, sablonokat kínál és segít a csapatoknak a feladatok, dokumentumok, kommunikáció és egyebek kezelésében egyetlen, AI-alapú platformon.

Vessünk egy közelebbi pillantást a ClickUp webhelyre és annak hatékony OKR-sablonjaira, amelyek célja, hogy a célok láthatóak, megvalósíthatóak és valóban integráltak legyenek.

1. ClickUp vállalati OKR-ek és célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be vállalati, részleg- és csapatcélokat a ClickUp vállalati OKR- és célsablonjával.

A növekvő vállalatok gyakran küzdenek azzal, hogy a csapat céljait összehangolva tartsák a növekedés során. A ClickUp Company OKR-ek és célok sablon a legjobb OKR-sablon startupok és korai fázisú vállalkozások számára.

Ez a jól strukturált OKR-sablon közös teret biztosít minden csapatának az OKR-ek tervezéséhez, frissítéséhez és nyomon követéséhez az egész vállalaton belül. Mindent lefed, a célok kitűzésétől az egyéni OKR-ekig és hozzájárulásokig, így könnyen látható, hogy az egyes erőfeszítések hogyan kapcsolódnak a nagyobb célhoz.

A műszerfalak valós idejű haladásról szóló frissítéseket nyújtanak a vezetésnek, míg a csapat tagjai a kijelölt feladatok, a határidők és a teljesítménymutatók révén összpontosíthatnak – mindez egy munkaterületen, részletesebben.

🌟 Miért fogja szeretni:

Bontsa le a magas szintű vállalati célokat mérhető cselekvési tervekre, amelyeket az egyének és a csapatok naponta nyomon követhetnek.

Válasszon 30 egyéni állapot opció közül, például „Figyelemre szorul”, „Jóváhagyásra vár”, „Nem halad a terv szerint” stb. a részletes nyomon követéshez.

Hozzon létre egyéni mezőket a KPI-k, a célidők és a felelős tulajdonosok számára.

Tartsa mindenki felelősségre az ismétlődő bejelentkezésekkel és frissítésekkel.

Használjon képleteket a tényleges és a célértékek összehasonlításához, és időt takarítson meg.

🔑 Ideális: Startup-alapítók, osztályvezetők és stratégiai vezetők számára, akik gyorsan növekvő csapatokat irányítanak, és egyértelmű, nyomon követhető módszert keresnek, hogy minden csapat céljait összekapcsolják a küldetésükkel.

💡 Profi tipp: Használja az OKR beküldési nézetet, hogy könnyedén új elemeket adjon hozzá a táblához. Váltson át a Tábla nézetre, hogy mindent egy pillantásra láthasson. Teljes képre van szüksége? Az Összes kapcsolódó OKR elem nézet összekapcsolja az egyes feladatokat a céljaikkal. Tervezzen magabiztosan az OKR naptár nézet segítségével, amely egyértelmű kezdési és befejezési dátumokat biztosít, hogy könnyebben nyomon követhesse a haladást.

2. ClickUp OKR-sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be és érje el céljait a ClickUp OKR-sablon segítségével!

A ClickUp OKR-sablon egyszerűvé, láthatóvá és könnyen követhetővé teszi céljait egy tiszta és skálázható keretrendszerrel, amely segít a célok és a legfontosabb eredmények (OKR-ek) szervezésében a csapatok között. Pontosan annyi struktúrát biztosít, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terv szerint haladjon és folyamatos fejlesztésre törekedjen anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Tartalmaz célkitűzési kategóriákat, mint például a nagyratörő célok, a bizalmi értékelések és az előrehaladás százalékos aránya. Ez a sablon mind a személyes fejlődés, mind a vállalat egészére vonatkozó mutatókat figyelembe veszi.

A feladatok összekapcsolásával és a megjegyzésszálakkal az OKR-ek statikus jelentések helyett élő dokumentumokká válnak.

🌟 Miért fogja szeretni:

Állítsa be a célok láthatóságát egyének, osztályok vagy a szervezet egészének számára, hogy hozzáférjenek a vállalati célokhoz.

Automatizálja a heti előrehaladási jelentéseket és figyelmeztetéseket, hogy nyomon követhesse az egyes célok elérését.

Tekintse meg a csapat OKR-jeit lista, tábla, naptár vagy tevékenységi előzmények szerint.

Bontsa le a célokat mérhető célkitűzésekre, és ossza meg azokat a csapattal.

Jelölje meg a felelősséget, az állapotot és a prioritásokat, és tapasztalja meg a testreszabott mezők pozitív hatását.

🔑 Ideális: Az OKR-t először alkalmazók, agilis csapatok és teljesítményértékeléseket vezető HR-osztályok számára, akik egyszerű, rugalmas módszert keresnek az OKR-ek kezelésére, anélkül, hogy túl sok réteg lenne benne.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át a célokat megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ezenkívül kódolás nélküli irányítópultjaink világosan ábrázolják az előrehaladását, kiemelik eredményeit, és nagyobb ellenőrzést és láthatóságot biztosítanak munkája felett. Mert a „legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói arról számolnak be, hogy ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

📚 Olvassa el még: Hogyan írjunk hatékony SMART célokat (példákkal!)

3. ClickUp OKR keretrendszer sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp OKR keretrendszer sablonjával biztosíthatja, hogy minden részleg ugyanazokat a célokat kövesse.

Kíváncsi arra, hogyan biztosíthatja, hogy minden csapattag pontosan tudja, hogyan járul hozzá munkája a vállalat fejlődéséhez? A ClickUp OKR keretrendszer sablonja segít a csapatoknak abban, hogy a célkitűzés egyértelmű és felelősségteljes legyen, oly módon, hogy mindenki megértse és támogassa azt.

Ez a keretrendszer az OKR-eket időkeretek, üzleti egységek és kezdeményezés típusok szerint szegmentálja, segítve az érdekelt feleket a hozzájárulások átfogó értékelésében.

Az egyéni mezők segítségével ez az OKR tervezési sablon extra erőfeszítés nélkül segít a célok csapatok, típusok és prioritások szerint történő szervezésében. Emellett közvetlenül kapcsolódik a célok tulajdonosainak munkafolyamataival, összekapcsolva az előrehaladást a valós feladatokkal és a mérhető hatásokkal.

🌟 Miért fogja szeretni:

Hozzon létre és kövesse nyomon az általános célok és célkitűzések elérését a Global OKR View segítségével.

Egyszerű legördülő menükkel és személyek mezőkkel rendelje hozzá a részlegeket és csapatokat a teljes szervezeten belül.

Húzza át az elemeket a Timeline View (Idővonal nézet) ablakba a határidők és időtartamok tervezéséhez.

Szűrjön osztály, tulajdonos vagy állapot szerint a valós idejű irányítópultokon.

A Kanban-stílusú OKR Progress Board segítségével vizualizálhatja az állapotot és a prioritásokat.

🔑 Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek gyakorlatias, átlátható módszert keresnek a célok megvalósítható lépésekre bontásához a különböző részlegek és csapatok között.

Andrea Park, a Spekit üzleti műveletek koordinátora így nyilatkozott a ClickUp használatáról:

A szervezeti átláthatóság az egyik leghatásosabb előny, amelyet a ClickUp bevezetése óta a csapat megvalósított. Most a ClickUp-ban a szervezet bármely tagja láthatja a csapatunk OKR-jeit, azok felelőseit és az elért eredményeket. Visszatekintve, a ClickUp bevezetése előtt nem volt ilyen szintű átláthatóság, ezért az összes részlegünk egymástól elszigetelten működött.

A szervezeti átláthatóság az egyik leghatásosabb előny, amelyet a ClickUp bevezetése óta a csapat megvalósított. Most a ClickUp-ban a szervezet bármely tagja láthatja a csapatunk OKR-jeit, azok felelőseit és az elért eredményeket. Visszatekintve, a ClickUp bevezetése előtt nem volt ilyen szintű átláthatóság, ezért az összes részlegünk egymástól elszigetelten működött.

💡Profi tipp: Íme egy rövid útmutató a ClickUp irányítópultjához, hogy azonnal el tudjon kezdeni a munkát.

4. ClickUp SMART Goals sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp SMART Goals Template segítségével összpontosítson rövid és hosszú távú céljaira.

A hatékony célkitűzés a világossággal kezdődik. A ClickUp SMART Goals Template segít a csapatoknak és az egyéneknek meghatározni a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat. Segít továbbá a határidők meghatározásában és a felelősök azonosításában, biztosítva, hogy céljai fókuszáltak és reálisak maradjanak.

Ez a sablon útmutatókat, mérföldkövek nyomon követését és naptárszinkronizálást kínál, hogy a határidők betartásra kerüljenek és a célok reálisak maradjanak. Tartalmaz mezőket a cél leírásához, a mutatókhoz, az időkerethez, az akadályokhoz és egyebekhez.

Akár személyes fejlődésre, akár csapatalapú kezdeményezésekre alkalmazzák, ez a keretrendszer struktúrát és fókuszt ad a céltervezéshez.

🌟 Miért fogja szeretni:

Alakítsa át a homályos ötleteket SMART célokká, és gyűjtsön könnyedén célinformációkat a testreszabható SMART cél munkalap nézet segítségével.

ClickUp Whiteboard segítségével együttműködhet brainstorming és tervezés céljából.

Tervezze meg személyes vagy csapatcéljait hetekre vagy negyedévekre, hogy az egyéni teljesítmény összhangban legyen a nagyobb stratégiai célokkal.

Határozza meg a kulcsszereplőket és a határidőket, és mérje fel az egyes célok eléréséhez szükséges erőfeszítéseket.

Rendezze a feladatokat hat különböző státuszba: Befejezett, Súlyos, Lemaradás, Felfüggesztve, Haladás, hogy nyomon követhesse őket.

🔑 Ideális: Egyének, csapatvezetők és HR-szakemberek számára, akik egyszerű rendszert keresnek a személyes és csapatcélok meghatározásához, finomításához és eléréséhez.

💡Profi tipp: Nézze meg ezt a videót, amelyben bemutatjuk a ClickUp Whiteboards funkciót és az azzal elérhető lehetőségeket.

5. ClickUp SMART cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen intelligens stratégiákat a célok eléréséhez a ClickUp SMART cselekvési terv sablonjával.

A SMART célok eléréséhez egyértelmű terv és kitartó cselekvés szükséges. A ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja segít a célokat kezelhető lépésekre bontani, idővonalakkal és felelősökkel, így a haladás természetesnek és egyenletesnek tűnik.

A csapatok a Gantt-diagramokban, naptárnézetekben vagy listákban tekinthetik meg a teendőket, preferenciájuknak megfelelően. A haladási sávok és a teljesítménymutatók átláthatóságot biztosítanak, míg a beépített automatizálás garantálja, hogy a célok ütemezetten teljesüljenek.

Ez az OKR-sablon a haladás nyomon követésével segít egyensúlyt teremteni az ambíciók és a napi feladatok között, így a nagy célok soha nem tűnnek túl nagy kihívásnak.

🌟 Miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon az előrehaladást a feladatok állapot szerinti rendezésével, például Befejezett, Értékelés, Végrehajtás, Nem kezdődött és Tervezés.

Figyelje a határidőket és állítsa be a feladatok határidejét a Timeline View segítségével.

Végezzen elzárás utáni értékeléseket a folyamatos fejlesztés érdekében.

A Goal Health View segítségével figyelemmel kísérheti és elemezheti a célok elérésének előrehaladását.

Kövesse nyomon a felelősségi köröket és a határidőket olyan hasznos egyéni mezőkkel, mint a cél állapota, a cél területe, az eredmény, az akadályok, az osztály és még sok más.

🔑 Ideális: Csapatvezetők, termelékenységi tanácsadók és többfunkciós csapatok számára, akik több lépcsős projekteket vezetnek, és egyértelmű, praktikus módszert keresnek a célok kitűzéséhez és eléréséhez.

💡Profi tipp: A vállalati célok kitűzése nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent elölről kell kezdeni, vagy minden szót kétszer is át kell gondolni. A ClickUp Brain segítségével valós idejű mesterséges intelligenciát kap, amely segít világos OKR-eket kidolgozni, azokat megvalósítható lépésekre bontani és a haladást folyamatosan frissíteni. Használja a célok leírásának pontosítására, mérhető kulcsfontosságú eredmények javaslatára vagy a csapat prioritásaival kapcsolatos kérdések megválaszolására anélkül, hogy lapot kellene váltania.

6. ClickUp stratégiai marketing OKR-sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon intelligens marketing döntéseket a ClickUp stratégiai marketing terv sablonjával

A ClickUp stratégiai marketingterv-sablonja egyetlen, megosztott felületen egyesíti marketingcéljait, költségvetéseit és projektjeit, ahol a haladás és a prioritások láthatóak maradnak. Segít csapatának nyomon követni a marketingcélokat és az azok eléréséhez szükséges lépéseket, így a csapatmunka zökkenőmentesebbé és céltudatosabbá válik.

Támogatja az olyan célokat, mint az MQL-ek növelése, a márka láthatóságának javítása és a tartalomtermelés ösztönzése. A legfontosabb eredmények közvetlenül kapcsolódnak a kampányfeladatokhoz, a költségvetésekhez, az ütemtervekhez és a teljesítményelemzésekhez, lehetővé téve a csapatok számára a ROI valós idejű nyomon követését.

🌟 Miért fogja szeretni:

Hangolja össze marketing OKR- jeit olyan pontos eredményekkel, amelyeket mindenki nyomon követhet.

Használja a Welcome View funkciót, hogy bemutassa a tervet a csapat tagjainak és felvázolja a célokat.

Könnyen láthatóvá teheti az előrehaladást olyan egyedi attribútumokkal, mint a negyedév, a csatorna és az OKR-típus.

Szervezze meg a projekteket, a költségvetéseket és az átadásokat egy egyszerűsített felületen.

Az OKR-eket elemzési irányítópultok és kampányütemtervek segítségével ellenőrizheti.

Zökkenőmentes együttműködés a csapat frissítéseivel és a megosztott láthatósággal

🔑 Ideális: Marketingcsapatok, CMO-k és teljesítményorientált kreatív részlegek számára, akiknek gyakorlati, együttműködésen alapuló módszerre van szükségük a kampányok tervezéséhez, nyomon követéséhez és végrehajtásához.

A ClickUp segítségével lépjen a tervezésről a haladásra

A Miro OKR- és célkitűzési sablonjai kiváló kiindulási pontot jelentenek a vizuális gondolkodók és az együttműködő csapatok számára. Rugalmasak, vonzóak és hasznosak, amikor ötleteket vázol fel, prioritásokat vizsgál vagy célokat egyeztet, különösen a tervezés korai szakaszában.

Ha azonban készen áll arra, hogy mélyebbre merüljön, például a haladás nyomon követésével, a felelősségek kiosztásával és a célok összekapcsolásával a tényleges munkával, a ClickUp még többet kínál.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni mezők, az integrált mesterséges intelligencia, a feladatok automatizálása, a többféle nézet és a valós idejű haladás nyomon követése, a ClickUp segít abban, hogy az OKR-eket eredményekké alakítsa, anélkül, hogy bármit is kihagyná. Regisztráljon még ma ingyen!