ClickUp kontra Miro: melyik fehér tábla eszközt válasszon 2025-ben?

Ha még mindig fizikai whiteboardra firkálja az ötleteit, akkor lemarad a virtuális whiteboardok kényelméről és egyszerűségéről.

A hagyományos fehér táblák hasznosak, de korlátozott helyet kínálnak. Brainstorming közben könnyen elveszhetnek az ötleteid a táblákon. Ráadásul nem működnek, ha távoli munkatársakkal dolgozol. A virtuális fehér táblák megoldják ezeket a problémákat és több funkciót kínálnak. Segítenek neked és csapatodnak az együttműködésben, az ötletek kidolgozásában, és lehetővé teszik, hogy gondolataidat vizuálisan is megjelenítse.

De ennyi whiteboard eszköz közül elég nehéz kiválasztani azt, amelyik tökéletesen megfelel (vagy meghaladja) az igényeidet és elvárásaidat. Pontosan ebben tudunk segíteni!

Ebben a blogban két népszerű whiteboard eszközt vizsgálunk meg: a ClickUp-ot és a Miro-t. Bemutatjuk azok funkcióit, különbségeit, árait és egyéb részleteket, hogy segítsünk Önnek a tájékozott döntés meghozatalában.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy olyan egyedi termelékenységi platform, amelynek célja a csapatmunka elősegítése és a több projekt egyszerű kezelése.

Segít a munkafolyamatok racionalizálásában azáltal, hogy központi helyet biztosít minden projekthez kapcsolódó tevékenység és erőforrás számára, például ötletek kidolgozásához, feladatok, dokumentumok és prezentációk létrehozásához, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a projektcélok kezeléséhez és egyebekhez.

A ClickUp összekapcsolt munkaterülete egyszerűsíti a komplex projektterveket azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű együttműködést, a projekt átláthatóságának fenntartását és mindenki összhangban tartását a projekt céljaival.

Az együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciók mellett a ClickUp készen használható whiteboard sablonokat is kínál a tervezéshez és az ötleteléshez, amelyekkel azonnal nekiláthat a munkának. Ezek és más funkciók ideális eszközzé teszik a brainstorminghoz, az együttműködéshez és egyebekhez.

Olvassa el a ClickUp funkcióinak részletes leírását, amelyek tökéletes whiteboard eszközzé és megbízható projektmenedzsment szoftverré teszik.

A ClickUp funkciói

A ClickUp, mint projektmenedzsment funkciókkal rendelkező vizuális együttműködési szoftver, sokféle méretű és igényű szervezet számára alkalmas. Íme néhány legjobb funkciója.

1. funkció: Vizualizáció

Vizualizálja projektötleteit, munkafolyamatait és folyamatait a ClickUp Mind Maps segítségével. Hozzon létre lépésenkénti folyamatokat, kapcsolja össze a feladatokat, és kezelje őket egyszerűen egy drag-and-drop felületen, anélkül, hogy más nézetekre kellene váltania.

Készítsen egyedi gondolattérképeket a ClickUp segítségével, hogy megtervezhesse ötleteit és felvázolhassa a munkafolyamatokat

A gondolattérképeket megoszthatja a munkaterületén belüli csapatokkal, és összekapcsolhatja őket konkrét megjegyzésekkel és dokumentumokkal, hogy jobban megértsék a feladatokat.

2. funkció: Brainstorming és együttműködés

A ClickUp Whiteboards megkönnyíti az ötletek megvalósítását. Tökéletes felületet biztosít a felhasználóknak a valós idejű együttműködéshez és ötleteléshez, jegyzetek, képek és linkek hozzáadásához, több elem összekapcsolásához, ütemtervek és munkafolyamatok kidolgozásához, valamint a koncepciók vizualizálásához és a kreativitás fokozásához.

Tervezd meg és valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards segítségével

Az ötletelés és a tervezés mellett a táblákról feladatok létrehozásával gyorsan megvalósíthatja ötleteit. Adjon hozzá dokumentumokat, linkeket és képeket a feladatokhoz, hogy csapata több kontextust kapjon.

3. funkció: Hatékonyság és kreativitás

A ClickUp több mint 1000 sablonból álló hatalmas könyvtárat kínál, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni. A ClickUp sablonok több kategóriában is elérhetők, például marketing, projektmenedzsment, műveletek, kreatív és tervezés stb. Ezenkívül egyedi sablonokat is létrehozhat a gyakran elvégzendő feladatokhoz, hogy a következő projektben ne kelljen mindent nulláról felépítenie.

Töltse le ezt a sablont Ötleteljen és rögzítse az ötleteket a csapatok között egy egységes nézetben a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template segítségével.

Például a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template egyszerűsíti a projekt sprintek áttekintését és elemzését, hogy minden a tervek szerint haladjon. Ez a Whiteboard sablon segít ötleteket gyűjteni a sprint eredmények javításához, azonosítani a teljesítmény trendeket több sprintben, és nyomon követni az előrehaladást a csapat termelékenységének biztosítása érdekében. Emellett felismerheti a csapat teljesítményét befolyásoló problémákat, és azonnal megoldhatja azokat. Próbálja ki a következő retrospektíváján!

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Mi az a Miro?

via Miro

A Miro egy digitális táblás eszköz projektmenedzsmenthez, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek. Olyan munkaterületet biztosít, ahol a csapatok megtervezhetik és kidolgozhatják a projekteket, meghatározhatják a célokat és a függőségeket, vizualizálhatják az adatokat és létrehozhatják a munkafolyamatokat.

A platform különböző eszközöket és vizuális elemeket kínál, amelyekkel folyamatábrákat, gondolattérképeket és diagramokat hozhat létre brainstorming üléseihez. A Miro a ClickUp-pal is zökkenőmentesen együttműködik, így Miro folyamatábráit és diagramjait ClickUp feladatokká alakíthatja, így minden egy helyen marad, rendezett és hozzáférhető.

A Miro funkciói

A Miro egy digitális együttműködési platform, amelynek segítségével a csapatok együtt brainstormingolhatnak, tervezhetnek és szervezhetnek projekteket. A Miro különböző árazási csomagjaiban számos funkciót kínál. Íme néhány közülük.

1. funkció: Brainstorming és együttműködés

Online fehér tábla a Miro segítségével

A Miro közös teret biztosít a csapatok számára, ahol együttműködhetnek és komplex ötleteket vizualizálhatnak post-it cetlik, interaktív kijelzők, diagramok, képek, GIF-ek, táblázatok és dokumentumok segítségével. A Miro tábla egy végtelen vászon, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy helykorlátozás nélkül együttműködjenek. Emellett a Miro a fizikai whiteboardokat és a kézzel írt post-it cetliket online Jira kártyákká vagy CSV táblázatokká alakítja át.

2. funkció: Vizualizáció

Miro segítségével készített gondolattérkép

A Miro elméleti térkép készítő és vázlatkészítő eszköze lehetővé teszi a csapatok számára, hogy folyamatábrák és képek segítségével térképezzék fel ötleteiket, és prototípusokat készítsenek termékek képernyőinek és weboldalaknak. Jegyezze le ötleteit post-it cetlikre, térképezze fel a felhasználói folyamatokat, és működjön együtt a csapatokkal vázlatok és elméleti térképek készítésében. Megoszthatja őket az érdekelt felekkel, és a visszajelzések alapján módosíthatja őket.

3. funkció: Hatékonyság és kreativitás

A Miro sablonkönyvtárat kínál kész sablonokkal, amelyekkel egységesítheti a folyamatokat és segítheti a csapatok hatékony együttműködését. A gondolattérképektől és folyamatábráktól a Kanban keretrendszerig és a csapatértekezlet-sablonokig a Miro több mint 500 sablont kínál különböző kategóriákban. Emellett egyedi sablonokat is létrehozhat, és hozzáférhet a Miroverse közösségi sablonjaihoz. A Miroverse egy hatalmas, felhasználók által létrehozott sablonokból álló adattár, amely konkrét iparágak és projekttípusok igényeit szolgálja ki.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó/tag

Üzleti : 16 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp kontra Miro: funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a Miro közötti fő különbség az, hogy a Miro egy digitális táblát biztosít, ahol a csapatok termékeket tervezhetnek és készíthetnek. A ClickUp viszont egy termelékenységi eszköz, amely táblás funkcióval is rendelkezik. Segít több embernek egy platformon együttműködni komplex projektek kidolgozásában és végrehajtásában.

Testreszabható fehér táblák

ClickUp

A ClickUp fehér tábláján ábrákat, diagramokat és akár rajzokat is készíthet végtelen méretű vásznon. Alakzatokat is használhat, és szövegeket és jegyzeteket is feladatokká alakíthat. Ez az egyik legjobb fehér tábla szoftver, amely feladatok és munkafolyamatok kezelését, célok kitűzését, jelentések és elemzések készítését is kínálja, így áthidalva a brainstorming és az ötletek megvalósítása közötti szakadékot. Röviden: a ClickUp egy Miro alternatíva, amely egyetlen platformmal helyettesíti a egymástól független alkalmazásokat.

Miro

A Miro egy online fehér tábla és együttműködési szoftver, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a videokonferencia és a vázlatkészítés, és ötletelési üléseken is használható. Lehetővé teszi, hogy ötleteit post-it cetlik, rajzok, alakzatok, diagramkészítő eszközök stb. segítségével tárolja egy központi, testreszabható helyen.

A Miro nem kínál feladatkezelési funkciót, de a ClickUp, Jira és Trello eszközökkel exportálhatja a Miro táblát, hogy feladatokat hozzon létre.

A ClickUp és a Miro első fordulójának győztese A ClickUp egyértelmű győztes, mert lehetővé teszi, hogy ötleteit közvetlenül a whiteboardokról valósítsa meg feladatok létrehozásával. A whiteboardon rendszerezheti ötleteit, és feladatok/alfeladatok és munkafolyamatok hozhat létre.

Valós idejű együttműködés

Hozzon létre egyéni és csoportos csevegéseket csapattársaival, ossza meg a mellékleteket, és kontextusba helyezze a beszélgetéseket a ClickUp Chat View segítségével.

ClickUp

A ClickUp robusztus együttműködési funkciói a brainstorming, a tervezés és az ötletek kezelése köré összpontosulnak, Kanban táblák, Gantt-diagramok, feladatok alfeladatai, naptárnézetek, testreszabható irányítópultok és egyéb vizuális projektmenedzsment eszközök segítségével. A platform szélesebb körű funkciókat kínál, mint például beépített csevegés, dokumentumszerkesztő, képernyőmegosztás és -rögzítés, időkövetés és még sok más, hogy megkönnyítse a valós idejű együttműködést.

Miro

A Miro a valós idejű együttműködést, az ötletek generálását és az innovációt helyezi előtérbe. Olyan eszközöket kínál, mint a megosztott kurzorok, csevegés, alkalmazáson belüli videohívások, képernyőmegosztás, jegyzetek, interaktív prezentációk stb. , hogy javítsa az együttműködést és a visszajelzéseket.

Íme egy példa a Miro és a ClickUp összehasonlítására. Tegyük fel, hogy a csapata egy marketingkampányon dolgozik. A ClickUp segítségével együttműködhetnek a projekt brainstormingjában, tervezésében, kezelésében és nyomon követésében, whiteboardok, ütemtervek, Gantt-diagramok, feladatok, dokumentumok, visszajelzési űrlapok, irányítópultok, AI-alapú betekintések és egyebek segítségével. A Miro szoftverrel a digitális vásznat használva megvalósíthatják ötleteiket, és együttműködhetnek az ötletelés, a tervezés és az iteráció során. Röviden: a ClickUp alternatívája lehet a Miro-nak, de a Miro nem képes arra, amire a ClickUp.

A ClickUp és a Miro második fordulójának győztese A ClickUp a nyertes, mert fejlettebb együttműködési funkciókat kínál, mint a Miro. Míg a Miro a vizuális együttműködésre összpontosít, a ClickUp lehetővé teszi a projektfeladatokon, visszajelzéseken, ütemterveken és egyebeken való együttműködést.

Elméleti térképek

ClickUp

A ClickUp gondolattérképei segítenek megszervezni, vizualizálni, lebontani az ötleteket, összekapcsolni a feladatokat, és szilárd struktúrát adni a víziódnak. Lehetővé teszik szöveg, alakzatok, ikonok, képek, linkek és mellékletek hozzáadását a felhasználóbarát drag-and-drop funkcióval. A gondolattérképek integrálása a teljes projektmenedzsment csomaggal teszi a ClickUp-ot a legjobb gondolattérkép-szoftverré. Megoszthatja őket dokumentumokban, megjegyzésekben és feladatokban is, így könnyen hozzáférhetők a munkaterületen belül.

Miro

A Miro gondolattérképei megkönnyítik a brainstormingot. Bár hasonló funkciókat kínálnak, a gondolattérképek nem helyettesítik a ClickUp gondolattérképeit. Korlátozott Miro funkciókkal integrálódnak, mint például sablonok és whiteboardok. A gondolattérképeket több weboldalon és eszközön keresztül is megoszthatja, például a Notion, a Teams és a Confluence segítségével.

A ClickUp és a Miro 3. forduló győztese A ClickUp nyer, mert a ClickUp gondolattérképek integrálódnak az összes ClickUp csomag funkciójával, ellentétben a Miro-val, amelynek integrációs lehetőségei korlátozottak.

Visszatekintések

A ClickUp segítségével könnyedén kezelheti a termékfejlesztési terveket, a hátralékokat, a sprinteket, a felhasználói élményt és még sok mást.

ClickUp

A ClickUp különleges teret biztosít a sprint retrospektívákhoz, ahol a csapatok megjegyzéseket és jegyzeteket fűzhetnek hozzá, megvitathatják a teendőket, és a feladatkezelési funkciók segítségével kioszthatják azokat a csapat tagjai között. A platform testreszabható sablonokat és sprint retrospektív példákat is kínál, amelyek segítségével a csapatok együttműködhetnek, kritikus gondolkodásmódra ösztönözhetik egymást, és javíthatják a sprinteket a jobb eredmények érdekében. Ezenkívül a ClickUp Brain integrált AI asszisztens segítségével sprint retrospektív jelentéseket készíthet, hogy megelőzze a hibák ismételt előfordulását.

Miro

A Miro retrospektívái vizuálisabbak. A Miro sablonjaival retrospektívákat futtathatsz, hogy azonosítsd, mi működött és mi nem. Használd a whiteboardokat retrospektív ötletek és témakörök létrehozásához, a problémák vagy feladatok kulcsszavak, címkék, színek stb. alapján történő kategorizálásához, majd oszd meg őket a csapatokkal a jobb innováció érdekében. A Miro olyan eszközöket is kínál, mint időzítők és utasítások, amelyek segítenek a retrospektív folyamat irányításában.

A ClickUp és a Miro 4. forduló győztese A ClickUp dedikált sprint retrospektívái nyernek itt, mert lehetővé teszik a csapatok számára az együttműködést, a megbeszéléseket, a megosztást és a cselekvési tételek végrehajtását, ellentétben a Miro-val, amely inkább vizuális retrospektívákat kínál.

AI-alapú asszisztens

Használja a ClickUp Brain-t az összes AI-vel kapcsolatos feladat elvégzéséhez, az írástól az adminisztratív munkáig.

ClickUp

A ClickUp Brain integrálódik a platformba, és bárhol elindíthatja. Használja az AI csevegést, hogy választ kapjon a feladattal, dokumentummal vagy projekttel kapcsolatos kérdéseire. Automatizálja a munkát, például a feladatok összefoglalását, a főbb témák kiválasztását az e-mail szálakból, a legfontosabb információk megtalálását a hosszú dokumentumokból, a csapat frissítéseinek generálását stb. Emellett egyedi automatizálást is létrehozhat, ha leírja, mely folyamatokat szeretné automatizálni.

Miro

A Miro Assist, egy új, béta verziójú AI funkció, a táblán lévő meglévő tartalmakkal működik. Az AI képes betekintést nyerni a múltbeli eredményekből, összefoglalni a jegyzeteket, felismerni a trendeket és csoportosítani a jegyzeteket. Emellett automatizálhatja a gondolattérképek, szekvenciadiagramok, prezentációk és cselekvési listák létrehozását.

A ClickUp és a Miro küzdelmének győztese 5. forduló A ClickUp Brain egyértelműen nyertes, mivel több funkcióval rendelkezik, mint a Miro Assist. A ClickUp bármely részében használhatja a folyamatok automatizálására, projektdokumentumok írására és projektrel kapcsolatos kérdések feltevésére. A ClickUp Brain egy sokoldalú AI-asszisztens, amely a ClickUp összes funkcióját támogatja, míg a Miro AI csak a Miro-n belüli brainstormingra és vizuális együttműködésre korlátozódik.

Árak

Vásárlói értékelések és vélemények

ClickUp

G2 : 4,7 az 5-ből (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 4000 értékelés)

Miro

G2 : 4,8 az 5-ből (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 1500 értékelés)

ClickUp kontra Miro a Redditen

Megnéztük a Reddit fórumokat, hogy megtudjuk, mit gondolnak a felhasználók a Miro és a ClickUp összehasonlításáról, és azt találtuk, hogy a felhasználók mindkét platformot konkrét célokra használják. Sok felhasználó egyetért abban, hogy a ClickUp robusztusabb funkciókat kínál:

A ClickUp tökéletes feladatkezeléshez, feladatok központosításához, időkövetéshez és időjelentésekhez.

A ClickUp tökéletes feladatkezeléshez, feladatok központosításához, időkövetéshez és időjelentésekhez.

Más felhasználók is egyetértenek abban, hogy a Miro táblák a legjobbak az ötletek és feladatok vizualizálásához:

A Miro csak arra szolgál, hogy vizualizálja, hogyan illeszkednek egymáshoz a sprint feladatok.

A Miro csak arra szolgál, hogy vizualizálja, hogyan illeszkednek egymáshoz a sprint feladatok.

Összességében mind a Miro, mind a ClickUp platformok a felhasználók körében a vizualizációs és feladatkezelési funkcióikról ismertek. Míg a Miro a fehér táblákhoz való választás, a ClickUp mind fehér tábla, mind feladatkezelési funkciókat kínál, így nincs szükség különböző eszközökre.

Melyik whiteboard eszköz a legjobb?

Két eszközt vizsgáltunk meg, és megtaláltuk azt, amelyik mindent felülmúl – ez a ClickUp!

A ClickUp és a Miro közötti küzdelemben a ClickUp az ideális választás, mert egyetlen platformon többet kínál, mint csak whiteboardokat.

Bár a Miro intuitív és felhasználóbarát whiteboardokat kínál számos kreatív funkcióval, nem felel meg a projektmenedzsment követelményeinek. Csak az ötletek vizualizálásában és szervezésében segít a felhasználóknak. Tehát, bár a felhasználók a Miro-n strukturálhatják ötleteiket, azok tökéletes megtervezéséhez és kivitelezéséhez olyan eszközökre van szükségük, mint a ClickUp.

A ClickUp egyetlen megoldást kínál, amelynek segítségével a csapatok ötleteket gyűjthetnek, vizualizálhatnak és strukturálhatnak, projekteket tervezhetnek, végrehajthatnak és nyomon követhetnek azok teljesítéséig. A ClickUp beépített mesterséges intelligenciával rendelkező termelékenységi eszköze minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony munkavégzéshez és a teljesítések felgyorsításához. Az eszköz skálázási képességei lehetővé teszik, hogy alkalmazkodjon a változó üzleti igényeihez.

