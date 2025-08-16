Ingyenes ügyfélszerződés-sablonok a világos és jogilag megalapozott megállapodásokhoz

Úgy gondolja, hogy a szerződés aláírása csak formalitás? Gondolkodjon újra!

Ez az a pillanat, amikor ügyfélkapcsolata valóban megkezdődik. A jól kidolgozott szerződés megteremti a zökkenőmentes együttműködés feltételeit, biztosítva, hogy mindkét fél ugyanazon az állásponton legyen, védelmet élvezzen és készen álljon a munkára.

De ha Ön kisvállalkozás tulajdonosa, a jogi szakzsargon (és a magas ügyvédi díjak) kezelése nyomasztó lehet.

Lehet, hogy kísértésbe esik, hogy saját maga fogalmazza meg a szerződést.

Igen, első ránézésre megvalósíthatónak tűnik. De vigyázzon – a hivatalos szerződések saját kezű megfogalmazása számos következménnyel járhat, például félreértelmezett feltételekkel, végrehajthatatlan záradékokkal, vagy ami a legrosszabb, jogi vitákkal.

Ha Ön egyéni vállalkozó, szabadúszó, ügynökség vagy kisvállalkozás tulajdonosa, tekintse meg ezt a 19 előre megtervezett ügyfélszerződés-sablont tartalmazó listát. Használja őket, és takarítson meg időt!

Mik azok az ügyfélszerződés-sablonok?

Az ügyfélszerződés-sablonok azonnal használható jogi dokumentumok, amelyek segítségével a vállalkozások és a szolgáltatók egyértelmű elvárásokat fogalmazhatnak meg és formalizálhatják munkakörülményeiket. Általában olyan szakaszokat tartalmaznak, mint a munkakör hatálya, a projekt ütemterve, a fizetési feltételek, a titoktartási záradékok stb.

Az ilyen szerződésminták elősegítik a következetességet, elkerülik a jogi kockázatokat, és biztosítják, hogy mindkét fél egyetértse a projekt feltételeivel.

A legjobb ügyfélszerződés-sablonok áttekintése

Mi jellemzi a jó ügyfélszerződés-sablont?

Könnyű megtalálni egy érvényes ügyfélszerződés-sablont. Ha azonban biztosra akar menni, hogy a szerződés mindkét fél számára megkönnyíti a bevezetési folyamatot, akkor a sablonban figyeljen az alábbi alapvető elemekre:

✨ Könnyű használat: Keressen egy egyszerű elrendezésű sablont. Ellenőrizze a formázását, szerkezetét és kialakítását, hogy mindkét fél számára könnyen használható és áttekinthető legyen.

✨ Jogi megalapozottság: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi jogilag kötelező erejű dokumentumok létrehozását. A sablonnak tartalmaznia kell a releváns záradékokat, és meg kell felelnie minden szükséges törvénynek és szabályozásnak. Ezáltal a szolgáltatási szerződés jogilag érvényesíthetővé válik.

✨ Testreszabhatóság: Válasszon olyan sablont, amelynek szakaszait igényei szerint szerkesztheti. Például hozzáadhat vagy eltávolíthat olyan elemeket, mint záradékok, késedelmi díjakra vonatkozó rendelkezések stb.

✨ Átfogó jelleg: Válasszon olyan sablont, amely a együttműködési megállapodás minden fontos aspektusát lefedi. Tartalmaznia kell a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet, a fizetési feltételeket, a titoktartási és jogi záradékokat, hogy mind Ön, mind ügyfele számára egyértelműséget és védelmet biztosítson.

✨ Egyértelműség: Egy jó ügyfélszerződés-sablonnak világos, egyszerű nyelvet kell használnia, hogy csökkentsék a hibák vagy félreértések kockázatát.

✨ Professzionális megjelenés: Válasszon egy erős, professzionális megjelenésű sablont – standard elrendezés, dizájn, stílus stb. Ez segít abban, hogy jó első benyomást keltsen, miközben javítja az ügyfélmegtartást és a hitelességet.

Ügyfélszerződés-sablonok

Nehézséget okoz olyan szerződések készítése, amelyek egyszerre professzionálisak és könnyen testreszabhatók?

Nézze meg a ClickUp – a munkához szükséges minden funkciót tartalmazó alkalmazás – 19 ügyfélszerződés-sablonját, amelyek célja, hogy segítsék a szabadúszókat, ügynökségeket és kisvállalkozások tulajdonosait az ügyfelek bevonásának egyszerűsítésében, világos, megbízható szerződésekkel, amelyek időt takarítanak meg és bizalmat építenek.

1. ClickUp vállalkozói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen szerződéseket jogi szakértők bevonása nélkül a ClickUp szerződés-sablon segítségével.

Ha alapvető szerződésmintát keres, válassza a ClickUp vállalkozói szerződésmintát. Ez egy szabványos elrendezésű sablon, amely tartalmazza a legfontosabb elemeket, mint például a munka hatálya, a határidők és az árajánlatok.

Ez a sablon lehetővé teszi további záradékok, például bizalmas információk, kártalanítás stb. megadását is. Ezáltal alkalmas különböző szerződések, például adásvételi szerződések, független vállalkozói szerződések, titoktartási megállapodások stb. létrehozására.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg egyértelműen a teljesítendő feladatokat és a fizetési részleteket

Testreszabhatja a szolgáltatási szerződések vagy termékértékesítési szerződések záradékait.

Tartalmazza a mérföldkövekre, határidőkre és szankciókra vonatkozó szakaszokat.

🔑 Ideális: szabadúszók, ügynökségek és vállalkozások számára, akik új vagy visszatérő ügyfelekkel kötnek szolgáltatási szerződéseket.

➡️ További információ: A legjobb ajánlatkezelő szoftver az üzletek lezárásához

2. ClickUp üzleti szerződésminta sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp üzleti szerződésminta-sablont, hogy könnyedén hozzon létre jogilag kötelező erejű üzleti szerződéseket.

A ClickUp üzleti szerződésminta sablon egy könnyen használható megállapodás, amelyet vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára terveztek. Lehetővé teszi, hogy egy helyen átfogóan hozzon létre és rendszerezzen szerződéseket.

A sablon beépített előrehaladás-követővel is rendelkezik, amely segítségével folyamatosan nyomon követheti a szerződés teljesítésének szakaszait. A sablon legnagyobb előnye azonban az egyszerű nyelvezete, amelynek köszönhetően a megállapodásban szereplő záradékok könnyen érthetőek.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tartalmazza a titoktartási és versenytilalmi megállapodásokra vonatkozó záradékokat.

Adjon hozzá rendelkezéseket a vitarendezésről és a mediációról.

Kövesse nyomon a szerződésmódosításokat és frissítéseket valós időben

🔑 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai, startupok és vállalkozók számára, akik szolgáltatások feltételeit, termékértékesítést vagy partnerségeket szeretnének meghatározni.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs Ask AI funkcióját a szerződések és ajánlatok azonnali létrehozásához!

3. ClickUp szerződés-sablon kiegészítése

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a szerződések szerkesztését a ClickUp szerződés-kiegészítő sablonjával.

Meg szeretné újítani egy régi szerződést, vagy módosítani szeretne egy nemrégiben megfogalmazott szerződést? Egyszerűsítse a folyamatot a ClickUp szerződés-melléklet sablonjával.

Ezzel a sablonnal Ön vagy a másik fél könnyedén szerkesztheti a szerződést anélkül, hogy az egész megállapodást újra kellene írni. Emellett biztosítja a folyamat átláthatóságát is. Így ha az egyik fél változtatásokat hajt végre, a másik fél is értesítést kap róla.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megjegyzéseket vagy módosítási javaslatokat fűzzenek hozzá.

Automatizálja a szerződésmódosítások dátumainak nyomon követését

Biztosítsa a helyi törvények és előírások betartását

🔑 Ideális: Projektmenedzserek, ügyvédi irodák és tanácsadók számára, akik meglévő szerződéseket frissítenek anélkül, hogy azokat újraírnák.

➡️ További információk: Ügyfélmegtartó szoftverek

4. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon segítségével ellenőrizze a szerződések pontosságát, mielőtt aláírná őket.

A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon ideális azok számára, akik jogi tanácsot szeretnének kérni egy szerződéssel kapcsolatban, mielőtt aláírnák azt.

Világos, áttekinthető képet ad az egyezményben szereplő összes feltételről és záradékról. Ez segít a dokumentumok aláírás előtti gyors áttekintésében. Emellett központi digitális helyet biztosít a szerződések tárolásához és állapotuk nyomon követéséhez.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Jelölje ki a szerződés legfontosabb feltételeit felülvizsgálat és jóváhagyás céljából.

Integrálja a jóváhagyási munkafolyamatokat a felülvizsgálati folyamatok felgyorsítása érdekében.

Kövesse nyomon a felülvizsgálat előrehaladását, hogy időben visszajelzést kapjon.

🔑 Ideális: jogi tanácsadók, beszerzési csapatok és vállalkozás tulajdonosok számára, hogy a szerződések aláírás előtt megfeleljenek a szabványoknak.

5. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkaszerződés-sablon segítségével pillanatok alatt professzionális munkaszerződéseket hozhat létre.

A munkára vonatkozó átfogó megállapodás létrehozása rendkívüli pontosságot igényel, de a ClickUp munkaszerződés-sablonjával ez nem jelent problémát.

A munkaköri leírástól a feltételekig – minden olyan elem megtalálható benne, amelynek egy jogilag érvényes munkaszerződésben szerepelnie kell. Ez biztosítja, hogy az érintett felek elvárásai összhangban legyenek, és érdekeik védelmet élvezzenek. A legjobb rész? A sablon könnyen testreszabható és professzionális elrendezéssel rendelkezik.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Testreszabhatja a feltételeket teljes munkaidős, részmunkaidős vagy szabadúszó munkavállalók számára.

Vegyen fel záradékokat a szellemi tulajdonjogokról

Kövesse nyomon a munka befejezésének mérföldköveit és előrehaladását

🔑 Ideális: HR-vezetők, projektkoordinátorok és vállalkozók számára, akik elvárásokat határoznak meg a teljesítendő feladatokkal és a munkakörülményekkel kapcsolatban.

🚨 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a alkalmanként a tervezett munkaidőn túl is dolgozik, míg 24%-uk szinte minden nap túlórázik. Mi a probléma? Határok nélkül a túlóra kivétel helyett normává válik. Néha szükség van egy kis segítségre a határok kijelöléséhez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy lépjen közbe és hozzon létre egy optimalizált ütemtervet az Ön számára. Közvetlenül a munkaterületébe beépítve megmutatja, mely feladatok valójában sürgősek és melyek nem! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

6. ClickUp belsőépítészeti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp belsőépítészeti szerződés sablonját, hogy hivatalos szerződéseket készítsen belsőépítészeti projektjeihez.

Ha belsőépítész, és olyan szerződésmintát keres, amely megfelel az iparág jogi követelményeinek, szerezze be a ClickUp belsőépítészeti szerződésmintát.

A sablonok általában a belsőépítészeti szerződésekben szükségesnek tartott záradékokra épülnek. Például a szolgáltatások hatálya, az ütemterv, a teljesítések, a végtermék stb. A sablonok emellett nagyon felhasználóbarátak, könnyen érthető nyelvezettel és egyszerű kialakítással rendelkeznek.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vegyen fel záradékokat az anyagok és bútorok kiválasztására vonatkozóan.

A fizetési részleteket a projekt szakaszai alapján testreszabhatja.

Kövesse nyomon a tervezési projekt mérföldköveit és a költségvetés módosításait

🔑 Ideális: Belsőépítészek, tervezőirodák és felújítási tanácsadók számára, akik lakossági vagy kereskedelmi projektekkel kapcsolatos ügyfélelvárásokat kezelnek.

💡Profi tipp: Szüksége van a tökéletes szerződés sablonra? A Brain MAX, az AI asztali társával a legjobb LLM modellek előnyeit élvezheti: a Claude hibátlan nyelvhasználatot, a ChatGPT 5 mélyreható érvelést és még sok mást kínál. Akár egyértelmű, professzionális záradékokat fogalmaz meg, akár összetett jogi logikával foglalkozik, a Brain MAX a legjobb AI-modelleket egyesíti, hogy Ön magabiztosan és könnyedén hozhasson létre kifogástalan szerződés-sablonokat – mindezt egy helyen.

7. ClickUp vendéglátási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen részletes catering szerződéseket minden rendezvényhez a ClickUp Catering Contract Template segítségével.

A ClickUp Catering Contract Template egyszerűsíti a komplex catering-megállapodások létrehozását.

Akár tapasztalt szakember, akár kezdő, a dokumentum egyszerű navigációja és nyelve megkönnyíti a részletes szerződések elkészítését minden projekthez. Beilleszthet egyedi szakaszokat, például a tételek körét, az átalánydíjat stb. Ezenkívül felhasználhatja arra is, hogy minden vendéglátási szerződését egy központi helyen tárolja, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon az ügyfelek jóváhagyásait a menüpontok és a különleges kérések tekintetében.

Határozza meg a fizetési feltételeket és az esetleges túlóradíjakat

Hozzon létre egy részt az étkezési preferenciákról és korlátozásokról.

🔑 Ideális: Vendéglátóipari cégek, rendezvénytervezők és helyszínkezelők számára, akik esküvői, party- és céges rendezvényekre kötnek szerződéseket.

8. ClickUp fotózási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen jogilag érvényes szerződéseket fotós munkáihoz a ClickUp fotós szerződés sablonjával.

Ön fotós, és még soha nem készített hivatalos szerződést? Próbálja ki a ClickUp fotós szerződés sablonját. Ez a speciális szerződés kiemeli minden olyan szempontot, amelynek egy professzionális fotós szerződésben szerepelnie kell a fotós jogainak védelme érdekében.

A legfontosabb, hogy meghatározza a szellemi tulajdonjogokat, így Ön megőrizheti a végtermék feletti jogait, ha a másik fél megsérti a szerződést. Ezenkívül meghatározza a munka terjedelmét, a költségeket, a feltételeket stb. is.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tartalmazza a képjogokra, a felhasználásra és a szellemi tulajdonra vonatkozó záradékokat.

Határozza meg az árakat az órák vagy a munkamenetek száma alapján

Hozzon létre egy szakaszt a posztprodukciós és szerkesztési feltételekhez.

🔑 Ideális: Professzionális fotósok, stúdiók és szabadúszó kreatív szakemberek számára, akik fotózási megállapodásokat szerveznek rendezvényekhez vagy márkaépítési projektekhez.

🧠 Érdekesség: Az elektronikus aláírások fogalmát 2000-ben az ESIGN törvény hivatalosan is elismerte az Egyesült Államokban, így a digitális szerződések jogilag érvényesek lettek.

9. ClickUp takarítási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Használjon egyszerű, de konkrét takarítási szerződéseket a ClickUp takarítási szerződés sablonjával.

Egy takarítási munkára vonatkozó szerződés megkötése feleslegesnek tűnhet, amíg nem merül fel konfliktus az ügyfél és Ön között. Kerülje el ezt a ClickUp takarítási szerződés sablon használatával.

Átfogó kialakításának köszönhetően lehetővé teszi a projekt alapvető szempontjainak, például a takarítási ütemtervnek, a gyakoriságnak, a fizetési összegnek, a saját felszerelések díjának stb. felvázolását, így az elvárások egyértelműek. A sablon emellett nagymértékben testreszabható. A projekt igényeinek megfelelően könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat elemeket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Testreszabhatja a rendszeres vagy egyszeri takarítási szolgáltatások feltételeit.

Határozza meg a látogatások gyakoriságát és a végrehajtandó konkrét feladatokat.

Végezzen kiigazításokat nagy méretű ingatlanok vagy speciális takarítás esetén.

🔑 Ideális: takarítási szolgáltatók, takarító cégek és ingatlankezelők számára, akik folyamatos vagy egyszeri takarítási munkákat koordinálnak.

10. ClickUp DJ szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen átfogó DJ-szerződéseket és védje jogait a ClickUp DJ-szerződés sablonjával.

Partit tervez? A ClickUp DJ szerződés sablon egy könnyen használható sablon, amely segít személyre szabott DJ-szerződések létrehozásában. Jogilag érvényesíthető, és tartalmazza a fontos feltételeket, mint például a dátum, az idő, a rendezvény helyszíne, a szolgáltatás időtartama, a fizetés stb.

Különösen alkalmasak nagy léptékű rendezvényekhez, ahol hivatalos szerződésre van szükség a szolgáltatás hatókörének meghatározásához és az Ön érdekeinek védelméhez.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a berendezésekkel, utazással és beállítással kapcsolatos felelősségeket

Kövesse nyomon a kifizetéseket, borravalókat és túlóráért felszámított további díjakat.

Hozzon létre egy szakaszt a lemondási vagy átütemezési feltételek számára.

🔑 Ideális: DJ-k, szórakoztató ügynökségek és rendezvénykoordinátorok számára, akik zenei szolgáltatásokat biztosítanak magán- és vállalati rendezvényekhez.

➡️ További információ: Hogyan javíthatja az ügynökség és az ügyfél közötti kapcsolatot a növekedés érdekében

11. ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje szerződéseit manuális beavatkozás nélkül a ClickUp szerződéskezelési sablon segítségével.

Több szerződés kezelése önmagában is nagy feladat, különösen, ha nincs erre a célra kijelölt csapat (spoiler alert: senkinek sincs). Szerencsére itt jön jól a ClickUp szerződéskezelési sablon.

Ez lehetővé teszi, hogy szerződéskönyvtárat állítson össze vállalkozása számára, amelyben minden szerződéstípusnak – értékesítés, vásárlás, foglalkoztatás, szolgáltatás, titoktartási megállapodások stb. – külön szakasza van. Emellett nyomon követheti az egyes szerződéseket, határidőket állíthat be, és szükség esetén jogi tanácsadás céljából előveheti őket.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egy helyen együttműködhet a csapattagokkal és az ügyfelekkel

Kövesse nyomon a szerződéses mérföldköveket, fizetéseket és határidőket

Készítsen valós idejű jelentéseket a szerződések állapotáról és teljesítéséről.

🔑 Ideális: jogi osztályok, projektmenedzserek és operációs csapatok számára, akik több szerződést nyomon követnek, tárolnak és kezelnek.

💡 Profi tipp: Az aláírt szerződéseket tárolja biztonságosan – felhőalapú tárolóban, szerződéskezelő eszközben vagy akár egy erre a célra létrehozott mapparendszerben. A könnyű hozzáférés segít abban az esetben, ha később vissza kell keresnie a részleteket. 🗃️

12. ClickUp szabadúszói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szabadúszói szerződés sablonjával elkerülheti a professzionális szabadúszói szerződések nulláról történő elkészítésének fáradalmait.

Ha Ön szabadúszó, akkor valószínűleg már tudja, milyen értékesek a jogilag kötelező érvényű szerződések. A ClickUp szabadúszói szerződés sablonjával pedig pillanatok alatt elkészítheti a sajátját.

Ez a sablon a szabadúszói szerződés minden lényeges elemét lefedi – a hatályt, az időtartamot, a fizetést és egyebeket. Könnyedén testreszabhatja olyan záradékokkal, mint a módosítási korlátok vagy a késedelmes fizetési feltételek, hogy megvédje jogait.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kiemelje az óradíj vagy projektalapú fizetési feltételekre vonatkozó záradékokat.

Kövesse nyomon az időt, a teljesítéseket és a módosításokat

Határozza meg a szellemi tulajdonjogokat és a felhasználást

🔑 Ideális: szabadúszók, független vállalkozók és egyéni vállalkozók számára, akik több ügyféllel dolgoznak különböző iparágakban.

13. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonját a projektmenedzsment-szolgáltatások egyszerűsítéséhez.

Ha cége projektmenedzsment-kiszervezési szolgáltatásokat nyújt, akkor a ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablon a legjobb forrás az Ön számára. Segít egyszerre kezelni a csapatát és az ügyfelet.

Ezzel a sablonnal felvázolhatja ügyfele számára a szolgáltatások körét, a fizetési feltételeket, az ütemtervet stb., miközben meghatározza a belső csapat szerepeit és felelősségi köreit is. Ez segít egyszerűsíteni a folyamatot, miközben biztosítja a átláthatóságot és az összhangot – mind belső, mind külső szinten.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a projektmenedzsment konkrét eredményeit és ütemtervét

Határozza meg a projektben részt vevő mindkét fél felelősségi körét!

A fizetési ütemterveket a projekt fázisai alapján testreszabhatja.

🔑 Ideális: Projektmenedzsment-tanácsadók és szolgáltató vállalkozások számára, amelyek végpontok közötti projektmegvalósítást végeznek ügyfeleik számára.

14. ClickUp vásárlási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vásárlási szerződés sablonjával jogi tanácsadó nélkül is professzionális vásárlási szerződéseket hozhat létre.

Konkrét szerződés sablont keres professzionális vásárlási szerződések létrehozásához? Válassza a ClickUp vásárlási szerződés sablont. Formális, intuitív és könnyen személyre szabható, egyszerűsíti a vásárlási szerződések létrehozását és kezelését.

A sablon segítségével megadhatja az eladó és a vevő adatait, a megállapodás dátumát, a fizetési feltételeket stb., így gyorsíthatja a tárgyalási folyamatot és az ügyfél-bevonást. A sablon könnyen áttekinthető, így a szerződés aláírása előtt bármikor jogi tanácsot kérhet.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tartalmazza a fizetési feltételeket, a szállítási módokat és az idővonalakat.

Kövesse nyomon a megrendelések jóváhagyását és a szállítási ütemterveket

Kezelje a fizetési feltételeket és a számlázást egy helyen

🔑 Ideális: Kiskereskedők, nagykereskedők és értékesítési csapatok számára, akik áruk vagy szolgáltatások értékesítését és szállítását formalizálják.

15. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp tanácsadói szerződés sablonját, hogy pillanatok alatt kifinomult tanácsadói szerződéseket készítsen.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja egy másik fantasztikus ingyenes forrás a listán. Olyan cégek számára készült, amelyek tanácsadói szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek. Ezzel a sablonnal érthető módon meghatározhatja szolgáltatásait, azok hatókörét, költségét, időkeretét stb.

Más sablonokkal ellentétben ez a sablon lehetővé teszi, hogy meghatározza, mely ügyfele üzleti titkainak felhasználásával tudja a legjobb szolgáltatást nyújtani. Ez segít ügyfeleinek az érzékeny információk védelmében, és növeli az Ön hitelességét.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg az óradíjakat, a projektdíjakat és a fizetési ütemtervet

Határozza meg a titoktartási záradékokat és a szellemi tulajdonjogokat

Kövesse nyomon a mérföldkőhöz kötött teljesítéseket és az ügyfelek jóváhagyásait

🔑 Ideális: Üzleti tanácsadók, stratégiai tanácsadók és szakértői szolgáltatók számára, akik projektalapú vagy folyamatos tanácsadási feltételeket határoznak meg.

16. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkaszerződés-sablonjával kiküszöbölheti a hiányosságokat és a zavarokat a projekt végrehajtási folyamatából.

Szeretne egy sablont, amely egyszerűsíti csapata projektvégrehajtási folyamatát? Szerezze be a ClickUp munkaszerződés-sablont. Könnyen használható, testreszabható és intuitív. Fehér tábla formátumú, így olyan útvonalat hozhat létre csapatának, amely kiemeli a legfontosabb szempontokat, mint például a szerepek, a felelősségek, a feladatok, a függőségek, az elvárások stb.

Külső felhasználásra is alkalmas. Tekintse úgy, mint egy eszközt, amely lehetővé teszi, hogy előterjessze projektötletét, meghatározza a foglalkoztatási feltételeket, és olyan feltételeket állapítson meg, amelyekkel mind Ön, mind az ügyfél egyetért.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a felelősségi köröket, a munkaidőt és a javadalmazást

Adjon hozzá irányelveket a kommunikációra, a határidőkre és a teljesítményre vonatkozóan.

Testreszabható teljes munkaidős, részmunkaidős vagy szabadúszó munkavállalók számára.

🔑 Ideális: Csapatvezetők, projektcsapatok és többfunkciós csoportok számára, akik alapszabályokat hoznak létre az ügyfelekkel való együttműködés és a csapat teljesítménye érdekében.

17. ClickUp bérleti szerződés sablon Texas

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp texasi bérleti szerződés sablonját hivatalos, jogilag megalapozott bérleti szerződések létrehozásához.

Ha nincs előzetes tapasztalata bérleti szerződések készítésében, akkor nehézségekbe ütközhet azok bonyolult részleteinek megértése során. Szerencsére azonban itt jön jól a ClickUp texasi bérleti szerződés sablonja.

Kifejezetten a texasi bérleti piacra összpontosítva lehetővé teszi, hogy meghatározza a szerződés fontos elemeit, mint például a bérleti típus, az időtartam és a tulajdonjogok, így érdekei védve vannak. A bérleti szerződést időről időre meg is hosszabbíthatja, hogy naprakész legyen és elkerülje a jogi vitákat.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Kövesse nyomon a bérleti szerződés kezdő és végső dátumát az automatikus megújítási értesítésekkel.

Határozza meg a tulajdon átalakítására vagy albérletbe adására vonatkozó feltételeket

Vázolja fel a vitarendezési és a korai felmondási záradékokat.

🔑 Ideális: Ingatlankezelők, ingatlanügynökök és üzleti bérlők számára, akik kereskedelmi irodákat vagy kiskereskedelmi helyiségeket bérelnek Texasban.

🔍 Tudta? Japánban a bérlőknek gyakran „kulcs pénzt” kell fizetniük, egy vissza nem térítendő ajándékot a bérbeadónak, csak azért, hogy biztosítsák a bérleti jogot. 💸

18. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerű szolgáltatási szerződéseket mélyreható testreszabási lehetőségekkel a ClickUp szolgáltatási szerződés sablon segítségével.

Általános szolgáltatási szerződést keres? Ne keressen tovább – a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja mindezt és még többet is kínál.

Lehetővé teszi szolgáltatásai és azok legfontosabb részleteinek meghatározását, hogy ügyfele és Ön közötti szolgáltatási szerződésben ne legyenek kiskapuk. Ez magában foglalja a hatályt, az ütemtervet, a teljesítéseket, a fizetést és egyéb záradékokat. Megadhatja a törvényi előírásokat is, és aláírásokat is hozzáadhat a maximális áttekinthetőség érdekében.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vegyen fel szolgáltatás-specifikus záradékokat, például teljesítményi szabványokat.

Kövesse nyomon a szolgáltatásnyújtás mérföldköveit és az ügyfelek visszajelzéseit

Szánjon egy részt a viták és módosítások kezelésére.

🔑 Ideális: Szolgáltatásalapú vállalkozások, marketingügynökségek és IT-szolgáltatók számára, akik részletes szolgáltatáskört és szolgáltatási szintet határoznak meg ügyfeleik számára.

19. ClickUp szerződés felmondási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződésbontási levél sablonjával jogi viták nélkül szüntetheti meg szerződéseit.

A ClickUp szerződés felmondási levél sablonja az ügyfél-kilépési folyamat egyszerűsítésére szolgál. Lehetővé teszi a felmondás dátumának, feltételeinek, okainak stb. meghatározását, hogy a szerződés lejártakor jogi védelmet biztosítson.

Ezen felül megadhatja a fennmaradó kifizetések vagy követelések részleteit, hogy a szerződés jogi felmondása után gyorsabban és a megfelelő kamatlábbal fizessék ki Önt.

🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Határozza meg a szükséges értesítési határidőket és a végső kifizetéseket.

Kövesse nyomon a felmondási határidőket és a szerződés lezárási tevékenységeket

Tegyen bele egy részt a végleges jóváhagyások és aláírások számára.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, jogi csapatok és vezetők számára, akik hivatalosan felmondják szolgáltatási, beszállítói vagy munkaszerződéseket.

➡️ További információ: Hogyan kérjünk fizetést ügyfelünktől professzionális módon?

Készítse el saját szerződését a ClickUp segítségével

A jól kidolgozott ügyfélszerződés több, mint egyszerű papírmunka – ez az első lépés a zökkenőmentes és professzionális ügyfél-bevonási folyamatban. A világos elvárások meghatározásától az üzleti tevékenység jogi védelméig a szerződések kulcsszerepet játszanak a bizalom kiépítésében és a zavarok csökkentésében az első naptól kezdve.

Akár szabadúszó munkát végez, szolgáltatásokat irányít, vagy hosszú távú projekteket indít, a megfelelő sablonok használata biztosítja, hogy az onboarding folyamat konzisztens, hatékony és stresszmentes legyen.

A ClickUp ingyenes, testreszabható szerződés-sablonjaival minden szakaszt – a tervezést, a felülvizsgálatot, az aláírást és a nyomon követést – egyetlen együttműködési platformon kezelhet.

Egyszerűsítse ügyfelei bevonását és a szerződéses munkafolyamatot a ClickUp segítségével – regisztráljon itt egy ingyenes ClickUp-fiókra!