A 10 legjobb Speechmatics alternatíva a pontos beszéd-szöveggé alakításhoz 2025-ben

A beszéd-szöveggé alakító technológia nagy fejlődésen ment keresztül. Ami korábban órákba telt, ma már csak perceket vesz igénybe, és az eredmények pontosabbak, mint valaha.

A Speechmatics az egyik legnépszerűbb név a területen. Pontos, gyors és számos nyelvet támogat. De ez nem egy univerzális megoldás.

Lehet, hogy valós idejű átírásra, beszélőcímkére vagy jobb integrációra van szüksége, amely megfelel a munkafolyamatának és a költségvetésének. Akár fejlesztő, podcaster, újságíró vagy tartalomszerkesztő, biztosan talál olyan eszközt, amely megfelel az Ön igényeinek.

Ebben az útmutatóban megtalálja a legjobb Speechmatics alternatívákat. Minden versenytárs valami mást kínál – funkciókat, árakat vagy teljesítményt. Bónuszként bemutatjuk a forradalmi ClickUp Talk to Text funkciót, amely nem csak leírja a beszédét, hanem elvégzi a munkáját is!

A legjobb Speechmatics alternatívák egy pillantásra

Nézze meg ezt a rövid összefoglalót a legjobb Speechmatics alternatívákról, hogy fejlessze beszéd-szöveggé alakítási munkafolyamatát!

Eszköz Legalkalmasabb Főbb funkciók Árak* ClickUp Minden méretű csapatnak, amelynek egy helyen kell elvégeznie a feladatokat, a leírást és az együttműködést. Talk to Text, ClickUp Brain és Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, AI-alapú Docs Örökre ingyenes csomag; Testreszabás vállalatok számára Deepgram Közepes méretű fejlesztői csapatok, amelyek valós idejű, API-vezérelt átírásra szorulnak Nova-3 modell, valós idejű átírás, beszélő-naplózás, intelligens formázás Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért Google Speech-to-Text Nagy csapatok, amelyeknek pontos, többnyelvű átírásra van szükségük nagy mennyiségben Több mint 125 nyelv, valós idejű és kötegelt mód, egyéni szókincs, beszélő azonosító Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért Otter. ai Kis csapatok, amelyek automatizált értekezletjegyzetekre és összefoglalókra szorulnak Valós idejű átírás, összefoglalók, teendők, Otter Chat Ingyenes, fizetős 16,99 USD/felhasználó/hónap áron AssemblyAI Fejlesztői csapatok, akiknek AI-funkciókkal, például érzelemelemzéssel és szerkesztéssel ellátott átírásra van szükségük. Valós idejű és kötegelt feldolgozás, érzelemelemzés, személyes adatok szerkesztése, nyelvfelismerés Ingyenes; fizetős 0,12 dollártól óránként Rev. ai Kis és nagy csapatok, amelyek gyors, nagy pontosságú átírást igényelnek Streaming és aszinkron, egyéni szókincsek, emberi átírási lehetőség Havi díj: 14,99 USD/felhasználó Whisper Egyedül dolgozó fejlesztők, akiknek nyílt forráskódú, többnyelvű offline átírásra van szükségük Többnyelvű, angolra fordítás, nyílt forráskódú, helyi telepítés Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért DeepSpeech Azok számára, akiknek offline, valós idejű átírásra van szükségük helyi eszközökön Offline használat, valós idő, előre betanított modellek, platformok közötti kompatibilitás, nyílt forráskód Ingyenes (nyílt forráskódú) Gladia Közepes méretű csapatok, amelyek intelligens, többnyelvű átírást és elemzéseket igényelnek Több mint 100 nyelv, kódváltás, naplózás, összefoglalás, érzelemelemzés Ingyenes; fizetős: 0,612 USD/óra Braina Egyéni felhasználók, akiknek offline diktálásra van szükségük AI asszisztens funkciókkal Diktálás, többnyelvű támogatás, hangparancsok, offline mód és AI asszisztens Ingyenes, fizetős 99 dollártól évente

Mit kell keresnie a Speechmatics alternatíváiban?

A megfelelő beszéd-szöveggé alakító eszköz kiválasztása attól függ, hogy hogyan dolgozik, milyen funkciókra van szüksége és mennyit hajlandó ráfordítani. Az alternatívák összehasonlításakor a következő kulcsfontosságú szempontokat érdemes figyelembe venni:

Magas átírási pontosság : Elsőbbséget élvezzenek az : Elsőbbséget élvezzenek az ok az átírási eszközök , amelyek következetes, megbízható eredményeket nyújtanak, még akcentussal, háttérzajjal vagy speciális szókincssel is.

Valós idejű és kötegelt feldolgozás : Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi élő hanganyagok átírását vagy fájlok tömeges feltöltését, a munkafolyamatától függően.

Egyéni szókincs : Adjon hozzá saját kifejezéseket vagy iparág-specifikus nyelvet a felismerés javítása és a kézi szerkesztések csökkentése érdekében.

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa az eszközt meglévő platformjaihoz, például szerkesztő szoftverekhez, : Csatlakoztassa az eszközt meglévő platformjaihoz, például szerkesztő szoftverekhez, oktatóvideó-szoftverekhez , felhőalapú tárolókhoz vagy CMS-hez, hogy egyszerűsítse a folyamatot.

Skálázható árak : Válassza ki a használatához leginkább megfelelő csomagot, függetlenül attól, hogy hetente néhány percet vagy több órát átír.

Többnyelvű támogatás : Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja az Ön által használt nyelveket és nyelvjárásokat, különösen globális tartalmak esetén.

Beszélő azonosítás : Lehetővé teszi a beszélők egyértelmű megjelölését, hogy a leiratok könnyebben követhetők és szerkeszthetők legyenek.

Exportformátumok : Mentse a leiratokat a szükséges fájltípusokban – legyen az TXT, SRT vagy JSON – utómunkálatokhoz vagy fejlesztési célokra.

Fejlesztőbarát API-k: Használjon robusztus, jól dokumentált API-kat, ha átírást kell beépítenie alkalmazásaiba vagy rendszereibe.

A legjobb Speechmatics alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy Speechmatics alternatívában, nézzük meg a legnépszerűbb beszédfelismerő eszközöket, amelyeket érdemes kipróbálni.

1. ClickUp (A legjobb feladatkezelés és átírás egy platformon)

Próbálja ki a ClickUp Talk to Text szolgáltatást! Rögzítsen ötleteket vagy jegyzeteket útközben a ClickUp Talk To Text segítségével.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete. Ez azt jelenti, hogy nem csak rögzíti az értekezleteket, hanem segít minden beszélgetést cselekvéssé és eredményekké alakítani! Ez egy vonzó választás a Speechmatics felhasználók számára, különösen azok számára, akik olyan hang-szöveg platformot keresnek, amely teljes mértékben átfogja a munkájuk kontextusát és képes feladatokat végrehajtani az Önök számára.

A ClickUp segítségével nem kell egyik eszközről a másikra váltania. A fejlett beszéd-szöveggé alakítási funkciókat AI-alapú feladat- és projektmenedzsmenttel ötvözi. Készen áll arra, hogy búcsút mondjon a munkahelyi rendetlenségnek?

ClickUp Talk to Text

A ClickUp Talk to Text egy hatékony, mesterséges intelligenciával működő diktálási eszköz, amely a beszédet kifinomult, felhasználható szöveggé alakítva egyszerűsíti a munkafolyamatot.

A Talk to Text funkcióval ötleteit megvalósítható szöveggé alakíthatja.

Íme, mit kínál:

AI automatikus szerkesztés: A hagyományos beszédfelismeréssel ellentétben a ClickUp Talk to Text funkciója nem csak leírja a beszédet, hanem intelligensen szerkeszti azt valós időben. Kiválaszthatja a finomítás mértékét, a minimális javításoktól a professzionális szintű finomításig.

Kontextusérzékeny említések és linkek: Az AI felismeri, amikor kollégákat, feladatokat vagy dokumentumokat említ, és automatikusan beilleszti a megfelelő linkeket vagy említéseket, így jegyzetei továbbra is használhatóak és összekapcsolódnak a ClickUp ökoszisztémán belül.

Személyes szókincs: Az eszköz megtanulja az Ön egyedi kifejezéseit, iparági szlengjét és beceneveit, így biztosítva a pontos és személyre szabott átírásokat.

Többnyelvű támogatás: Diktáljon anyanyelvén, mert a ClickUp több mint 50 nyelvet támogat a globális csapatok számára.

Egységes keresés és integráció: diktáljon bárhol a ClickUp-ban, lépjen kapcsolatba fejlett AI modellekkel, és keressen az összes csatlakoztatott alkalmazásában anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

A Talk to Text funkció be van ágyazva a ClickUp Brain MAX-ba, a ClickUp asztali AI-kiegészítőjébe. Íme egy rövid bevezető az AI Super App használatához:

ClickUp Brain

Miután elkészült a leirat, a ClickUp Brain veszi át a feladatot. Ez egy beépített AI-asszisztens, amely átvizsgálja az egész beszélgetést, kivonja a legfontosabb pontokat, és összefoglalja a elmondottakat. Ezután valami nagyon hatékonyat tesz: ezeket az információkat feladatokká alakítja – valós, nyomon követhető cselekvési pontokká.

Összefoglalja beszélgetéseit a ClickUp Brain segítségével

A Brain által létrehozott minden ClickUp feladat a projekt táblán található. Hozzáadhat határidőket, kijelölhet tulajdonosokat, és feladatokra bonthatja őket, így minden szervezett és összekapcsolt marad.

ClickUp AI Notetaker

A következő a ClickUp AI Notetaker. Ön beütemezi a hívást, és az alkalmazás csendben csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Teams találkozójához. Nincs szükség a felvétel gomb megnyomására. Az alkalmazás valós időben hallgatja, leírja és elmenti a beszélgetést, közvetlenül a munkaterületére.

A ClickUp AI Notetaker segítségével pontos átírásokat készíthet, amelyekben a beszélők nevei, összefoglalók, felvételek és teendők egy dokumentumban vannak rendezve.

A leiratok, videofájlok és összefoglalók közvetlenül a privát ClickUp Docs-ba kerülnek mentésre, ahol biztonságosan tárolhatók és könnyen elérhetők. Ráadásul az összes értekezlet leirata teljes mértékben kereshető, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják, ki mit mondott, még akkor is, ha lemaradtak az értekezletről, vagy szükségük van egy rövid összefoglalóra.

ClickUp Clips

Több kontextust szeretne hozzáadni egy feladathoz? Használja a ClickUp Clips szolgáltatást. Rögzítse a képernyőjét, magyarázza el a következő lépést, vagy vezesse végig a csapatát egy döntésen. A klip a feladathoz kerül mentésre. Mostantól a csapatának nem kell kétszer kérdeznie – az Ön hangja és képernyője egy helyen található.

Kommunikáljon aszinkron módon csapatával a ClickUp Clips segítségével.

Ha kontextusalapú válaszokra van szüksége bármely munkával, dokumentummal vagy beszélgetéssel kapcsolatban a ClickUp-on belül, csak kérdezze meg a Brain-t. Másodpercek alatt előállítja, amire szüksége van.

Az összefoglalók és a tudásmegosztás automatizálásával a csapatok csökkenthetik az információkereséssel és felesleges megbeszélésekkel töltött időt, és a legfontosabb feladatokra koncentrálhatnak.

A ClickUp támogatja a harmadik féltől származó értekezleteszközökkel és átírási szolgáltatásokkal való integrációt is. Ha például a Tactiq szolgáltatást használja átírásokhoz, akkor automatizálhatja a ClickUp-ban a megfelelő feladat létrehozását, így biztosítva, hogy soha ne maradjon ki egyetlen követés sem, függetlenül a platformtól. A csapatok API-kat vagy integrációs platformokat is használhatnak az adatok szinkronizálására a ClickUp és más értekezlet- vagy elemzőeszközök között, tovább racionalizálva ezzel a munkafolyamatokat.

A ClickUp segítségével minden funkció táplálja a következőt. A megbeszélésből jegyzőkönyv lesz. A jegyzőkönyvből feladat lesz. A feladatból projekt lesz. És a projekt elkészül – mindez egy helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az első beállítás időbe telhet, amíg a munkafolyamatához igazítja.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk. Az új naptár és Gantt frissítések megkönnyítik a tervezést.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk. Az új naptár és Gantt frissítések megkönnyítik a tervezést.

2. Deepgram (A legjobb valós idejű, fejlesztőbarát beszéd-szöveggé alakításhoz nagy léptékben)

via Deepgram

A Deepgram beszéd-szöveggé alakító API-ja azoknak a fejlesztőknek készült, akiknek gyors, pontos és valós idejű átírásra van szükségük.

Nova-3 modellje kezelni tudja a nehéz hangfelvételeket is – háttérzajt, keresztbeszélgetést és több beszélőt. Akár hívásokat, interjúkat vagy élő közvetítéseket ír le, a Deepgram tiszta eredményt biztosít alacsony késleltetéssel.

Emellett védi az érzékeny adatokat is. A beépített szerkesztési és intelligens formázási funkciók segítségével olvasható, biztonságos átiratokat készíthet további utómunkálatok nélkül. Ha hangfunkciókat épít be egy alkalmazásba vagy szolgáltatásba, a Deepgram biztosítja az ehhez szükséges eszközöket – gyorsan és nagy léptékben.

A Deepgram legjobb funkciói

A Nova-3 modellel tisztán átírhatja a beszédet – még zajos vagy több beszélővel rendelkező környezetben is.

Állítsa be az audiót valós időben egy alacsony késleltetésű API-val, amelyet élő használatra fejlesztettek ki.

A beszélők automatikus azonosítása a hangok szétválasztása és a beszélgetések címkézése érdekében

A beépített írásjelekkel és tiszta szerkezettel azonnal formázhatja a leiratokat.

Védje az érzékeny információkat az átírás során az automatikus PII-szerkesztéssel.

Több mint 30 nyelven dolgozhat, beépített támogatással a globális csapatok és tartalmak számára.

A Deepgram korlátai

Nincs beépített átírás-szerkesztő vagy felhasználói felület – csak API

Deepgram árak

Pay As You Go : 200 dollár ingyenes kredit

Növekedés : 4000 USD+ évente

Vállalati: 15 000 USD+ évente

Deepgram értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (270+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Deepgramról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Számunkra a legkiemelkedőbb funkció a Deepgram nagy pontosságú átírási képessége. A Deepgram API-jait beépítettük meglévő munkafolyamatunkba, amelynek segítségével minőségi felhasználási esetekre találkozófelvételek átírásait generáljuk, ahol nagy pontosságú, megbízható eredményeket kapunk.

Számunkra a legkiemelkedőbb funkció a Deepgram nagy pontosságú átírási képessége. A Deepgram API-jait beépítettük meglévő munkafolyamatunkba, amelynek segítségével minőségi felhasználási esetekre találkozófelvételek átírásait generáljuk, ahol nagy pontosságú, megbízható eredményeket kapunk.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok 23%-a, akik már alkalmazták az AI-t, azt állítja, hogy ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket. Ez a kontraszt több lehet, mint puszta technológiai különbség. Míg a korai felhasználók mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére. 🔥 A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig, AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek köszönhetően 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

3. Google Speech-to-Text (a legjobb vállalati szintű többnyelvű átíráshoz)

Globális hanganyagokat kezel nyelvek és időzónák között? A Google Cloud Speech-to-Text nagy mennyiségű tartalmat ír le valós időben.

Az API több mint 125 nyelvet támogat, és képes írásjeleket hozzáadni, trágár szavakat kiszűrni, valamint a szöveget tiszta, olvasható részekre bontani.

Szeretné tudni, ki mit mondott? A beszélő-naplózás és a szószintű időbélyegek gondoskodnak erről. Az eredményeket egyéni szókincsekkel és modelladaptációval is finomhangolhatja.

Ha az Ön felhasználási esete globális, gyors és összetett, a Google átírási motorja lépést tud tartani vele.

A Google Speech-to-Text legjobb funkciói

Írja le szövegét streaming, kötegelt vagy aszinkron módban.

Adja hozzá saját kifejezéseit az egyéni szókincs segítségével a nagyobb pontosság érdekében.

Kövesse nyomon pontosan az audiót szószintű időbélyegekkel a könnyű áttekintés érdekében.

Finomítsa az eredményeket azáltal, hogy a modelleket az Ön felhasználási esetéhez igazítja.

A beépített diarizálás segítségével automatikusan elkülönítheti a beszélőket.

A Google Speech-to-Text korlátai

Nehézségek erős akcentussal és dialektusokkal

Alacsonyabb pontosság zajos környezetben

A Google Speech-to-Text árai

Egyedi árazás

Google Speech-to-Text értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Speech-to-Textről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik a leírt tartalom pontossága más szoftverekhez képest. Kiváló mesterséges intelligenciájával és gépi tanulási képességével azonosítja a helyesírási hibákat és a félreértett szavakat, majd kijavítja azokat.

Tetszik a leírt tartalom pontossága más szoftverekhez képest. Kiváló mesterséges intelligenciájával és gépi tanulási képességével azonosítja a helyesírási hibákat és a félreértett szavakat, majd kijavítja azokat.

4. Otter. ai (A legjobb automatizált értekezletjegyzetek és összefoglalók készítéséhez)

Ha napjainak nagy részét megbeszéléseken tölti, akkor az Otter. ai az Ön számára ideális. Meghallgatja, leírja és rendszerezi beszélgetéseit, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

Csatlakozik a Zoom, Microsoft Teams vagy Google Meet hívásaihoz. Miközben beszél, valós időben leírja a szöveget. A találkozó után AI-összefoglalót generál és kivonja a teendőket.

Az Otter Chat segítségével kérdéseket tehet fel a korábbi megbeszélésekről, és azonnali válaszokat kaphat. Meg kell találnia, amit valaki a múlt héten mondott? Csak kérdezzen. Ha csapata tiszta, kereshető megbeszélési jegyzeteket szeretne anélkül, hogy egy ujját is megmozdítaná, az Otter. ai egy remek választás.

Otter. ai legjobb funkciói

Írja le az értekezleteket élőben, valós időben, ahogy azok zajlanak.

Összegezze automatikusan a legfontosabb pontokat minden hívás után

Jelölje ki a következő lépéseket a beépített cselekvési tételek felismerésével

Csatlakozzon zökkenőmentesen a Zoom, a Teams és a Google Meet integrációival.

Az Otter Chat segítségével gyorsan kereshet a korábbi találkozók között, mintha egy intelligens asszisztens lenne.

Dolgozzon bárhol iOS, Android és webes mobil- és asztali alkalmazásokkal

Otter. ai korlátai

A leiratok exportálásakor formázási problémák léphetnek fel.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Otter.ai egy kiváló AI eszköz audio- és videofájlok átírásához. A prémium verzió remek, mivel több percnyi hanganyagot lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság. Már régóta használom a prémium verziót, és a legújabb frissítés, amelynek köszönhetően az AI segít kivonni a szükséges információkat a beszélgetésből, rendkívül hasznos.

Az Otter.ai egy kiváló AI eszköz audio- és videofájlok átírásához. A prémium verzió remek, mivel több percnyi hanganyagot lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság. Már régóta használom a prémium verziót, és a legújabb frissítés, amelynek köszönhetően az AI segít kivonni a szükséges információkat a beszélgetésből, rendkívül hasznos.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes képernyőfelvevő eszközök vízjel nélkül

5. AssemblyAI (A legjobb megoldás a beszédalapú alkalmazásokat nagy léptékben fejlesztő fejlesztők számára)

via AssemblyAI

Az AssemblyAI egy hatékony API-val rendelkezik, amely az audiót szöveggé alakítja, és közben még sok más funkciót is kínál a fejlesztőknek.

Valós idejű és aszinkron átírást kap. Az Universal modell rendkívül pontos, még zajos hangfelvételek esetén is. Több mint 99 nyelvet támogat, és automatikusan felismeri a nyelvet.

Többet szeretne, mint szavakat? Az AssemblyAI olyan intelligens funkciókkal bővül, mint az érzelemelemzés, a témafelismerés és a tartalom moderálása. Sőt, automatikusan eltávolítja az érzékeny információkat is.

Ha hangfunkciókat épít be alkalmazásába, ez az eszköz rugalmasságot biztosít a méretezhetőséghez és intelligenciát a növekedéshez.

Az AssemblyAI legjobb funkciói

Írja le élőben vagy később, valós idejű és kötegelt feldolgozással.

Elemezze a beszélgetéseket érzelmek, téma címkézés és tartalom moderálás segítségével.

Az érzékeny információk automatikus elrejtése a PII-szerkesztéssel

Azonnali nyelvfelismerés több mint 99 nyelv és dialektus támogatásával.

A többszereplős hangfelvételekhez beépített diarizálási funkcióval egyértelműen jelölje meg a beszélőket.

Az AssemblyAI korlátai

A streaming hozzáférés csak fizetős csomagok esetén érhető el.

Kizárólag felhőalapú, helyszíni telepítés nélkül

AssemblyAI árak

Ingyenes : 50 dollár ingyenes kredit

Fizessen használat szerint : 0,15 dollártól óránként

Egyedi: Egyedi árazás

AssemblyAI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

👀 Tudta? A kommunikáció csupán 7%-a származik a ténylegesen használt szavakból. A többi a hangnem és a testbeszéd, amelyek döntő hatással lehetnek arra, hogy üzenete hogyan hat. Ha csapatot vezet, nem csak az számít, amit mond, hanem az is, hogyan mondja. Tanulja meg, hogyan alakíthatja kommunikációs stílusát, hogy jobb eredményeket érjen el.

6. Rev. ai (A legjobb gyors beszéd-szöveggé alakításhoz, ember szintű pontossággal)

A Rev. ai egy másik eszköz azoknak a fejlesztőknek, akiknek pontos beszédfelismerésre van szükségük. Egyszerű API-n keresztül valós idejű és aszinkron átírást is kínál.

A platform több mint 30 nyelvet támogat, és olyan funkciókat tartalmaz, mint a beszélő diarizáció, egyéni szókincsek és érzelemelemzés. Úgy tervezték, hogy nagy pontossággal kezelje a különböző audio bemeneteket. A Rev. ai emberi átírási szolgáltatásokat is nyújt olyan esetekben, amikor a legnagyobb pontosság elengedhetetlen.

A Rev. ai legjobb funkciói

Aszinkron és streaming támogatás segítségével élőben vagy rögzített hanganyagokat is átírhat.

Tanítsa meg az eszközt az iparágra jellemző kifejezésekkel.

Gyorsan nyerjen betekintést a hangulat- és témaelemzéssel

A nyelvek automatikus felismerése a többnyelvű átírás egyszerűsítése érdekében

Válassza az emberi szintű pontosságot 99%-os pontosságú kézi átiratokkal!

A Rev. ai korlátai

Minden streaming munkamenet 3 órára korlátozódik.

Jelenleg nincs elérhető helyszíni telepítési lehetőség.

Rev. ai árak

Reverb Transcription: 0,20 USD/óra

Vállalati: Egyedi árak

Rev. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb üzleti kommunikációs szoftver a hatékony üzenetküldéshez

7. Whisper (A legjobb nyílt forráskódú, többnyelvű átíráshoz, rugalmas telepítéssel)

az OpenAI Whisper segítségével

A Whisper az OpenAI nyílt forráskódú beszéd-szöveggé alakító modellje. Több százezer órányi, számos nyelven rögzített hangfelvétel alapján lett betanítva. Ez előnyt jelent az akcentusok, a háttérzajok vagy a hétköznapi beszéd kezelése során.

Több mint 99 nyelven képes leírni a beszédet, és azokat angolra is lefordítani. A Whisper programot helyileg futtathatja a teljes ellenőrzés érdekében, vagy használhatja az OpenAI API-ját, ha inkább egy hosztolt megoldást preferál.

Azok számára készült, akik teljesítményt, pontosságot és rugalmasságot keresnek, mindezt licencdíj fizetése nélkül.

A Whisper legjobb funkciói

Több nyelvről azonnal fordítsa le beszédét angolra

Alkalmazkodjon és telepítsen nyílt forráskódú hozzáféréssel

Futtassa offline módban a teljes ellenőrzés és adatvédelem érdekében a helyi eszközökön.

Könnyen integrálható API-n keresztül vagy a saját alkalmazásain belül.

Kezelje a nehéz hanganyagokat egy akcentusokra és háttérzajokra tervezett modellel.

A Whisper korlátai

Az API jelenleg legfeljebb 25 MB méretű fájlokat támogat.

Beilleszthet olyan szöveget, amelyet valójában nem mondtak ki.

Whisper árak

Fizessen használat szerint : 0,006 USD/perc az OpenAI API-n keresztül

Saját szerveren futó: Ingyenes (nyílt forráskódú)

Whisper értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

💡 Profi tipp: API-kat használ a leíráshoz? Lehet, hogy olyan állapotüzeneteket lát, mint például „ellenőrzés sikeres, várakozás” – ez csak azt jelenti, hogy kérését feldolgozzák. A hibakereséshez keresse meg a naplófájlokban a ray ID-t. Ez segít pontosan nyomon követni, hogy a kérés hova került, és mi történt a háttérben.

8. DeepSpeech (A legjobb offline, valós idejű átíráshoz helyi eszközökön)

via DeepSpeech

A DeepSpeech egy nyílt forráskódú beszéd-szöveggé alakító motor, amelyet a Mozilla fejlesztett ki. Offline módban működik, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett.

A modell mélytanuláson alapul, és olyan kis eszközökön is működik, mint a Raspberry Pi. Internet-hozzáférés nélkül is használható Windows, Mac vagy Linux rendszeren.

Előre betanított angol nyelvű modellekkel rendelkezik, de szükség esetén más nyelvekre is finomhangolható. Bár a Mozilla már nem tartja karban aktívan, az open source közösség továbbra is támogatja.

Ha valós idejű, privát, offline átírásra van szüksége, a DeepSpeech egy megbízható kiindulási pont.

A DeepSpeech legjobb funkciói

Írjon le offline, internetkapcsolat nélkül

Bárhol futtatható Windows, Mac, Linux vagy Raspberry Pi rendszeren.

Kezdje gyorsan az előre betanított, használatra kész angol modellekkel!

Feldolgozza az audiót élőben, valós idejű átírási teljesítménnyel

Építse fel saját módszerét Python, C++, JavaScript vagy . NET támogatás segítségével.

A DeepSpeech korlátai

Angol nyelvre korlátozott, kivéve ha egyedi képzéssel rendelkezik.

Az akcentusok vagy a zajos hangfelvételek miatt a pontosság romolhat.

DeepSpeech árak

Ingyenes és nyílt forráskódú, a Mozilla Public License alapján.

DeepSpeech értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok: Excel, Word és ClickUp

9. Gladia (A legjobb többnyelvű, valós idejű átíráshoz audio intelligenciával)

via Gladia

A Gladia beszédet szöveggé alakít, de ennél többet is tud. Érzelmeket értelmez, beszélőket választ ki és összefoglalja a mondottakat, mindezt egyetlen API-hívással.

Több mint 100 nyelven működik, és képes kezelni a mondat közepén történő kódváltást. Ez azt jelenti, hogy nem fog megakadni, ha a beszélők ugyanazon beszélgetés során angol, francia vagy spanyol nyelvre váltanak.

Ha globális közönség számára fejleszt hangfunkciókat, és nem csak nyers szövegre van szüksége, a Gladia komoly intelligenciát hoz a leírásába.

A Gladia legjobb funkciói

Az automatikus diarizálás segítségével egyértelműen elkülönítheti a beszélőket.

Adjon hozzá gyorsan kontextust az audio intelligencia segítségével, például összefoglalók és érzelmek formájában.

Tanítsa meg az eszközt az iparágra jellemző kifejezésekkel.

Kövesse nyomon minden szót részletes, szintenkénti időbélyegekkel

Kevert nyelveket is leírhat kódváltási támogatással az akcentusok és dialektusok számára.

A Gladia korlátai

Meglévő alkalmazásokba való integráció szükséges.

Jelenleg nincs elérhető helyszíni telepítési lehetőség.

Gladia árak

Ingyenes : 0 USD/hó (10 óra/hó benneértve)

Pro és Enterprise: Egyedi árak

Gladia értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Braina (A legjobb offline diktáláshoz AI asszisztens funkciókkal)

via Braina

A Braina egy beszéd-szöveggé alakító eszköz, amely személyi asszisztensként is funkcionál. Lehetővé teszi, hogy bármely alkalmazásba – Word, Gmail vagy böngésző – diktáljon, és több mint 100 nyelvet támogat.

Offline is működik, nem igényel hangképzést, és kezelni tudja az orvosi vagy jogi szaknyelvhez hasonló technikai kifejezéseket is. Emellett megtaníthatja neki egyedi szavakat és kifejezéseket is. A diktáláson túl a Braina fájlokat is megnyithat, zenét lejátszhat, az interneten kereshet, sőt, feladatokat is automatizálhat – mindezt hanggal.

A Braina legjobb funkciói

Diktáljon bárhol hanggal – Wordben, böngészőkben vagy bármely alkalmazásban.

Adja hozzá saját kifejezéseit egyéni szókincsekkel nevekhez vagy speciális kifejezésekhez.

Dolgozzon offline, internetkapcsolat nélkül

Vezérelje számítógépét kéz nélkül, hangparancsokkal

Használja telefonját vezeték nélküli mikrofonként a mobil integrációval

A Braina korlátai

Nem elérhető macOS vagy Linux rendszeren.

A modern alkalmazásokhoz képest elavultnak tűnhet.

Braina árak

Braina Lite : Ingyenes

Braina Pro : 99 USD/év

Braina Pro Plus : 199 dollár 2 évre

Braina Pro Ultra: 299 dollár 3 évre

Braina értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Braina-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Nekem nehéz volt megtanulni a használatát, és bár a Braina minden szükséges funkcióval rendelkezett, és mindegyik elég jól működött, számomra túl drága volt. Az általános teljesítményt azonban A+ -ra értékelem.

Nekem nehéz volt megtanulni a használatát, és bár a Braina minden szükséges funkcióval rendelkezett, és mindegyik elég jól működött, számomra túl drága volt. Az általános teljesítményt azonban A+ -ra értékelem.

Változtassa meg a megbeszélések és a jegyzőkönyvek kezelésének módját a ClickUp segítségével

A leírás csak a kezdet. A ClickUp a találkozói jegyzeteket cselekvéssé alakítja. Segít feladatok kiosztásában, a haladás nyomon követésében és minden folyamat mozgásban tartásában – anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia. A beszélgetések mélyebb megértésére lett kifejlesztve, segítve a csapatokat a gyorsabb és hatékonyabb reagálásban.

A ClickUp AI Notetaker segítségével nem csak átiratokat kap. Intelligens összefoglalásokat, következő lépéseket és valós idejű frissítéseket is kap, amelyek kapcsolódnak a tényleges munkájához.

Minden egy helyen található: jegyzetek, feladatok, dokumentumok, projektek, emberek, sőt még a megbeszélések során megosztott médiafájlok is. Ráadásul az információkat mindig a munkaterület kontextusában ellenőrizheti, így nem kell különálló fájlokat böngésznie.

Akár a technológiai, az oktatási vagy bármely más gyorsan változó iparágban dolgozik, ha a Speechmatics helyettesítésére keres megoldást, a ClickUp többet kínál, mint csak pontos átiratokat. Egy olyan rendszert biztosít, amelynek segítségével végigkövetheti a folyamatot.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa át a beszélgetéseket befejezett feladatokká.