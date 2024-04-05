Hogyan lehet kihasználni a különböző kommunikációs stílusokat a vezetésben?

„A kommunikáció az egyetlen feladat, amelyet nem lehet delegálni” – mondta Roberto Goizueta, a Coca-Cola korábbi vezérigazgatója. Ezért a vezető kommunikációs stílusa alapvető fontosságú a siker szempontjából.

Akár városi közgyűlésen szólal fel, akár egy fiatal munkatársat mentorál, akár egy csapattaggal felmond, a jó kommunikáció szupererő. Ebben a blogbejegyzésben megnézzük, hogyan alakíthatja ki és használhatja ki szupererejét a saját javára.

A vezetői kommunikáció megértése

Mit csinál egy vezérigazgató? Egy jó vezérigazgató feladata a vezetés – döntések meghozatala, a csapat tagjainak irányítása, kapcsolatok építése és az érdekelt felek, legyenek azok ügyfelek, partnerek vagy alkalmazottak, meggyőzése.

Ennek alapja a vezetői kommunikáció, amely közvetíti a célt, elősegíti a megértést és inspirálja a követőket a cselekvésre.

Mi az a vezetői kommunikáció?

A vezetői kommunikáció alatt bármilyen információt/utasítást értünk, amelyet egy hatalmi pozícióban lévő személy ad beosztottjának/alárendeltjének. Az üzeneten kívül ez magában foglalja a közlés módját, a nonverbális jelzéseket, a hangnemet és még sok minden mást is.

Miért fontos most a vezetői kommunikáció?

A munka jellege drámai módon változik a világjárvány, a Z generáció preferenciái, a globális piaci dinamika és a startupok által vezérelt gyors innováció hatására.

Manapság a munkastílusok demokratikusabbak, lapos szervezeti struktúrákkal, ellentétben a hagyományos vezetés autokratikus jellegével. Az olyan gyakorlatok, mint a szolgáló vezetés és az autentikus vezetés egyre népszerűbbek, megváltoztatva a vezetők kommunikációs és együttműködési módját a csapataikkal.

Ráadásul a különböző helyzetek különböző kommunikációs stílust igényelnek, attól függően, hogy milyen kihívással kell szembenézni, mily en a csapat dinamikája és milyen eredményeket várnak el. Például egy startup vezérigazgatójának teljesen más megközelítést kell alkalmaznia egy új finanszírozási kör bejelentésekor, mint amikor elbocsátásokat jelent be.

A hatékony vezetéshez meg kell értened a különböző vezetői kommunikációs stílusokat és azok alkalmazási lehetőségeit.

A vezetői kommunikációs stílusok típusai

Minden vezetőnek többféle kommunikációs stílusa van. Más stílusban fog beszélni, ha azt szeretné, hogy csapata lelkes legyen, mint amikor csak egy hétköznapi emlékeztetőt küld a kávéfőző gép cseréjéről a kávézóban.

Fedezzük fel a különböző kommunikációs stílusokat, és hogyan használhatja őket a munkájában.

Hallgatás

Steve Jobs híres mondása: „Okos embereket alkalmazunk, hogy megmondják nekünk, mit tegyünk” – ez egy tanulságos példa a vezetői kommunikáció hallgatási stílusára.

A hallgatói kommunikációs stílus aktív részvételt és őszinte törekvést jelent a beszélő üzenetének, érzelmeinek és mögöttes szándékainak megértésére. A hallgatói vezetői kommunikációs stílus:

Aktív : A beszélő verbális és nonverbális jelzéseire összpontosít, kérdéseket tesz fel, és részletesebben vizsgálja az ötletet.

Reflektív : A beszélő üzenetének átfogalmazása vagy összefoglalása a pontos megértés megerősítése érdekében.

Empatikus: A beszélő érzéseinek és nézőpontjának elismerése

Miért jó kommunikációs stílus a hallgatás?

A hallgatás kapcsolatokat és bizalmat épít a csapattal. Ezáltal a csapat jobban együttműködik, és mindenki ötletei összefonódnak. A sokszínűség akkor virágzik, ha a vezető hallgat.

Ez segít megőrizni a nyugalmát érzelmileg feszült vagy feszült helyzetekben. A vezetők nagy tüzeket tudnak eloltani azzal, hogy figyelmesen meghallgatják és megerősítik: „Nem baj, ha ideges vagy. Megértem az érzéseidet.”

Mikor a hallgatás a megfelelő kommunikációs stílus?

A hallgatás kiváló kommunikációs stílus a következő helyzetekben.

Brainstorming komplex problémák megoldására

Nehéz helyzetek kezelése, például ügyfélpanaszok vagy alkalmazottak felmondása

Amikor a vezető új a csapatban, és a kapcsolatok még nem elég szorosak

Ha a csapat tagjai között bizalomhiány van

Tanácsadás

Az alkalmazottak az üzleti vezetőkhöz fordulnak útmutatásért. Bár egy vezető nem tud mindenre választ adni, elvárják tőle, hogy a csapatát a helyes úton vezesse. A leghatékonyabb kommunikációs stílus ebben az esetben a tanácsadás.

Ez a kommunikációs stílus a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Kontextus megadása : Tapasztalatokon vagy láthatóságon alapuló perspektíva felkínálása, amely a csapatoknak esetleg nincs.

Tapasztalatok megosztása : A múltbeli megközelítések felidézése a jelenlegi problémára adható válaszok ajánlásához.

Ajánlások megfogalmazása : Javasoljon néhány lehetőséget, amelyek közül a csapat a saját meglátásai alapján választhat.

Visszajelzés adása: A jelenlegi teljesítmény hiányosságainak azonosítása és javítási lehetőségek javaslása

Miért jó kommunikációs stílus a tanácsadás?

Ez egy közvetlen módszer a problémák megoldására, megbízhatóságot teremt, gyorsítja a döntéshozatalt, és a vezető szakértelmét és tapasztalatát az egész csapat javára fordítja.

Mikor a tanácsadás a megfelelő kommunikációs stílus?

Senki sem szereti a felesleges tanácsokat. Ezért a tanácsadó kommunikációs stílust óvatosan kell alkalmazni. A következő helyzetekben a legalkalmasabb.

Amikor a csapat olyan problémával fordul hozzád, amelyet minden lehetséges megoldást kipróbáltak, de nem tudtak megoldani

Amikor értékeléseket/visszatekintéseket végez, és tanácsra van szükség

Mentori/coaching üléseken

Irányítás

Az irányítás azt jelenti, hogy világos, tömör és határozott utasításokat vagy parancsokat adunk, amelyek gyakran egyértelműen és világosan irányítják a csapat tagjait a teendőik felé.

A csapatvezetés közvetlen kommunikációs stílusát a következők jellemzik:

Egyértelműség : Konkrét, egyértelmű utasítások, amelyek felvázolják, mit kell tenni, hogyan és mikor.

Azonnali visszajelzés: közvetlen visszajelzés, amelyet azonnal adnak, ha a teljesítmény elmarad a várt szinttől.

Döntéshozatal: A határozott döntéseket egyértelműen közlik a csapattal.

Miért jó kommunikációs stílus az irányítás?

Az irányítás egyértelmű és világos. Nem hagy teret a kommunikáció (félre)értelmezésének, így biztosítva a következetességet és a csapat tagjai közötti ismerős környezetet.

Bár ez a kommunikációs stílus tekintélyelvű, nem szabad összetéveszteni az autoriter megközelítéssel. Azok a vállalkozások, amelyek ezt a kommunikációs stílust követik, gyakran rendelkeznek elegendő ellenőrzési és egyensúlyteremtő mechanizmussal ahhoz, hogy a folyamat demokratikus maradjon.

Mikor a direktív a megfelelő kommunikációs stílus?

Az utasításadás alkalmas – sőt, szükséges – nagy nyomású helyzetekben, vészhelyzetekben és szoros határidők esetén. Az üzleti életben ez a kommunikációs stílus gyakran válik szükségessé válsághelyzetekben. Például, ha baleset történik egy gyárban, a vezetők utasítják csapataikat, hogy azonnal menjenek haza, orvoshoz forduljanak, ne beszéljenek a sajtóval stb.

Feladatok delegálása

A delegáló kommunikációs stílus egy vezető azon képességére utal, hogy hatékonyan kezelje a munkát és elvégezze a feladatokat. A hatékony delegáláshoz a következőket kell meghatározni.

Feladat : Mit kell tenni?

Módszer (ha alkalmazható): Hogyan kell ezt megtenni?

Szabványok : Mi a feladat elfogadásának kritériuma?

Határidő : Mikor kell befejezni a munkát?

Kontextus: Bármely további információ, amely hasznos lehet

Miért jó kommunikációs stílus a feladatátadás?

Minden vezetőnek delegálnia kell, mert anélkül nem tudna semmilyen munkát elvégezni. Ezenkívül ez a megközelítés egyértelműséget és autonómiát biztosít a csapat tagjainak, akik így felelősséget vállalhatnak az eredményekért.

Mikor jó kommunikációs stílus a feladatátadás?

A feladatok delegálása mindig jó gyakorlat, különösen akkor, ha a vezetőnek segítségre van szüksége a munka elvégzéséhez.

Motiválás

A motiváló kommunikációs stílus arra összpontosít, hogy inspirálja és ösztönözze a csapat tagjait, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák, és elérjék személyes és szervezeti céljaikat.

A motiválás jellemzői:

Meggyőződés kifejezése : Olyan szavak kimondása, amelyek megerősítik a csapat tagjait és bizalmat ébresztenek bennük.

Kihívások biztosítása : Világos és elérhető célok kitűzése, amelyek arra ösztönzik a csapat tagjait, hogy többre törekedjenek.

Az önfejlesztés ösztönzése: személyes fejlődéshez vezető módszerek és eszközök ajánlása; a csapat tagjainak workshopokra/képzésekre való elküldése stb.

Miért jó kommunikációs stílus a motiválás?

Mindenkinek szüksége van egy támogatóra. A motiváló vezetői kommunikációs stílus bizalmat, elismerést, elfogadás és bátorítást kelt a csapat tagjai között. Segít az embereknek abban, hogy érezzék, hogy figyelnek rájuk.

Miért a motiválás a megfelelő kommunikációs stílus?

Bár mindig jó néhány motiváló szót mondani, ez különösen hasznos az alábbi helyzetekben:

A csapat morálja kissé alacsony.

A kihívás, amellyel szembesül, leküzdhetetlennek tűnik.

Valami újat próbál ki, és aggódik az eredmény miatt

Tanítás

A kommunikációs stílus tanítása a vezetők tudásának, készségeinek és betekintésének átadását jelenti a csapat tagjainak. A hatékony tanítás magában foglalja a kifejezett utasítások, a kíváncsiság ösztönzése és a tanulás értékelésére épülő környezet megteremtésének kombinációját.

A tanító kommunikációs stílus a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Magyarázatok : A komplex ötletek érthető részekre bontása

Ösztönző kérdések : Olyan légkör megteremtése, amelyben a csapat tagjai nyugodtan tehetnek fel kérdéseket.

Kísérletezés : Együttműködés a problémák megoldásában, ötletek kidolgozása, azok kipróbálása sandbox környezetben stb.

Külső segítség: workshopok és szimulációk szervezése a szervezeten kívüli szakértőkkel

Miért jó kommunikációs stílus a tanítás?

Egy olyan világban, ahol a kézi munkák nagy része automatizálódik, a tudásalapú munka marad meg. Ahhoz, hogy az alkalmazottak jól tájékozottak legyenek, néha meg kell tanítani nekik azt, amit nem tudnak. Ilyen esetekben a tanítás remek módszer.

Mikor tanítsuk a megfelelő kommunikációs stílust?

A tanítás különösen hatékony, ha a tudásátadás kritikus fontosságú, például a kutatólaboratóriumokban. Kiválóan alkalmas a részlegek közötti tudásmegosztásra is, ahol az értékesítési vezető tanítja a termékcsapatokat az ügyfelek igényeiről/követelményeiről.

Coaching

A coaching a vezetői kommunikáció tanítási stílusának egyik értelmezése. Arra összpontosít, hogy a csapat tagjai önreflexió, célkitűzés és cselekvési terv készítése révén fedezzék fel a megoldásokat és valósítsák meg potenciáljukat.

A coaching stílusú vezetői kommunikációt a következők jellemzik:

Személyes tapasztalatok megosztása : A tanítás gazdagítása a tapasztalatok és a tanulságok megosztásával

A felelősségvállalás ösztönzése : A csapat tagjainak felelősségre vonása a célok elérése terén elért előrehaladásukért, és ennek felelősségteljes végrehajtása.

Önértékelés : Keretek és modellek kínálata a saját teljesítmény értékeléséhez

Reflexió: Mind a munkavállaló, mind a vezető számára lehetővé teszi a kölcsönös fejlődést.

Miért jó kommunikációs stílus a coaching?

A coaching arra összpontosít, hogy az embereknek megadja a fejlődéshez szükséges eszközöket, technikákat és bátorítást. Ezzel a kommunikációs stílussal a vezetők kihozhatják a legjobbakat a csapat tagjaiból.

Mikor a coaching a megfelelő kommunikációs stílus?

A coaching akkor a leghatékonyabb, ha:

Van idő a probléma megoldására vagy az előrelépésre.

A szükséges változások személyes vagy viselkedési jellegűek, például a növekedési gondolkodásmód kialakítása vagy a prezentációs készségek fejlesztése.

A munkavállaló előrelépésre törekszik, de nem tudja, hogyan

Most, hogy megismerkedtünk a különböző kommunikációs stílusokkal, nézzük meg, hogyan befolyásolják ezek a csapatdinamikát.

A vezetői kommunikáció szerepe a csapatdinamikában

A szervezetek alkalmazottai az érzéseik alapján hoznak döntéseket. Ha a visszajelzések támadásnak érzik, védekezően reagálhatnak. Ha egy szabályváltozás korlátozónak tűnik, tiltakozhatnak ellene.

A vezetői kommunikáció alapvető szerepet játszik abban, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a munkahelyen. Ez számos szervezeti tényezőt befolyásolhat. Íme néhány közülük.

Csapatépítés

A vezető – menedzser vagy felettes – minden csapat horgonya. Kommunikációs stratégiája tartja össze a csapatot. Ez:

Egységet és célt teremt

Egyértelmű vízió alapján közös célok felé irányuló összehangoltságot épít ki

Lehetővé teszi a vezetővel és a csapat tagjai között a bizalomteljes és tartalmas kapcsolatok kialakítását.

Elősegíti a kreativitást, az együttműködést és az innovációt

Megkönnyíti a konfliktusok megoldását

Röviden: a vezetői kommunikáció produktív, hatékony és rugalmas csapatokat hoz létre.

Toborzás

A kutatások szerint a Z generációs alkalmazottak számára a szervezet küldetése ugyanolyan fontos, mint maga a munka. A vezetői kommunikáció kritikus szerepet játszik abban, hogy a szervezetet hogyan érzékelik:

A küldetés, a jövőkép és az értékek kommunikálása azok bevonása érdekében, akik egyetértenek velük

A vállalati kultúra meggyőző bemutatása

Érdekes párbeszéd a toborzási folyamat során, pozitív kapcsolatok kiépítése a jelöltekkel

A jelöltől elvárt célok és elvárások egyértelmű megfogalmazása

Munkavállalói megtartás

A hatékony csapatkommunikáció átlátható, befogadó és támogató kultúrát teremt, ahol az alkalmazottak értékesnek, megértettnek és összekapcsoltnak érzik magukat.

Ennek elérése érdekében a vezetői kommunikációnak a következőket kell tartalmaznia:

Az alkalmazottak erőfeszítéseinek és eredményeinek elismerése

Kommunikáció a karrierfejlesztési lehetőségekről

Megbeszélések a szakmai fejlődésről

Külső helyszínen folytatott beszélgetések arról, mi inspirálja/motiválja az egyént

Jobb csapat teljesítmény

A jó vezetői kommunikáció remek kiindulási pont. A vezetők akkor reagálnak megfelelően, ha nyíltan és átláthatóan beszélnek csapataikkal.

A vitázás, a vita és az eltérő vélemények képessége közösségi érzést és felelősségvállalást teremt. Ez az érzelmi befektetés jelentősen növeli a morált, fokozza az elkötelezettséget, és motiválja az egyéneket, hogy a hozzájárulásukkal a lehető legjobbat hozzák ki magukból.

Vezetési stílusok alkalmazása a hatékony vezetői kommunikáció érdekében

A vezetési stílusok és a kommunikációs stílusok kéz a kézben járnak. A vezetési stílusokhoz hasonlóan, amelyek gyakran alkalmazkodnak és fejlődnek a helyzet igényeihez, a kommunikáció is így működik.

Például egy vezető, akinek a preferált kommunikációs stílusa a hallgatás vagy a coaching, válságos időkben szükségessé válhat, hogy az irányításra térjen át.

Még Warren Buffet is, aki laissez-faire vezetési stílusáról ismert, tanácsadáshoz vagy oktatáshoz folyamodhat, ha a dolgok rosszul alakulnak.

Az alábbiakban néhány kiváló példát talál a jó vezetői kommunikációra.

Brian Chesky bejelenti a leépítéseket a világjárvány kezdetén

Az Airbnb nagy csapást szenvedett, amikor 2020 elején az utazási iparág teljesen leállt. A vállalatnak a fennmaradás érdekében a munkaerő 25%-át kellett elbocsátania. Brian Chesky, a vezérigazgató megható és empatikus üzenetet írt a csapatnak. Elmagyarázta, hogyan és miért hozták meg a döntést. És felajánlotta minden segítséget, amire az elbocsátott alkalmazottaknak szüksége lehet.

Az Airbnb vezérigazgatójának e-mailje az elbocsátott alkalmazottaknak

Az Airbnb-n keresztül

Azok számára, akik érdeklődnek a válsághelyzetekben történő kommunikáció iránt, ez egy remek példa.

Andy Jassy 2022-es levele a részvényeseknek

A vezérigazgatók és üzleti vezetők rendszeresen leveleket írnak a részvényeseknek. 2022-ben Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója a vállalat különböző változásairól írt.

Andy hosszú levelében a kihívásokat, a befektetések visszavonását, az elbocsátásokat és a prioritások átrendezését vizsgálja. Emellett kitér a megújult befektetési stratégiára és a jövőbe vetett reményre is.

Ez a levél kiváló kiindulási pont azok számára, akik érdeklődnek a számokból történetet szővő vezetői kommunikáció iránt.

Satya Nadella első levele vezérigazgatóként

Amikor Satya Nadella átvette a Microsoft vezérigazgatói posztját, e-mailt küldött az összes alkalmazottnak kérdésekkel (ki vagyok én? Miért vagyok itt? Mi a következő lépés? stb.) és válaszokkal.

Személyes motivációs kommunikációs stílust alkalmaz, hogy bemutassa magát és megadja az alaphangot vezetői tisztségének betöltése során.

Satya Nadella első levele vezérigazgatóként

via The Verge

Olvassa el a levelet teljes egészében, hogy megtudja, hogyan lehet izgalmat kelteni egy ilyen jelentős szervezeti változás körül.

Bónusz: Íme, hogyan írt Indira Nooyi, a PepsiCo korábbi vezérigazgatója közvetlen beosztottjainak szüleinek, hogy megköszönje nekik.

Technikák a kommunikációs stílusok sikeres alkalmazásához a vezetésben

Bármelyik vezetői kommunikációs stílust is választja, íme néhány technika, amellyel beépítheti azokat a mindennapi gyakorlatba. Ha teljesen távoli csapatban dolgozik, egy ingyenes projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp, csodákat tehet Önért.

Rendszeresen tartson megbeszéléseket (hallgató stílus)

Hallgassa meg csapatát formális és informális módon. Formális gyakorlatként tervezzen egyéni megbeszéléseket, hogy ösztönözze csapattagjait arra, hogy megosszák eredményeiket, igényeiket és kihívásaikat. Ezeken a megbeszéléseken beszéljék meg az előrehaladást, foglalkozzanak az aggályokkal, és nyújtsanak támogatást.

Naponta figyelje csapata beszélgetéseit. A ClickUp csevegőablaka valós idejű együttműködést tesz lehetővé a csapat tagjai között, amelyet Ön is figyelemmel kísérhet. A ClickUp együttműködés-érzékelő funkciója megmutatja, ki van online, így offline cseveghet velük, amikor elérhetőek.

ClickUp csevegőablak a hallgatói vezetői kommunikációs stílushoz

Ossza meg tudását (tanítási stílus)

Olyan helyzetekben, amikor tanítania kell, próbálja ki a ClickUp Docs alkalmazást. Könnyedén felépítheti tudásbázisát, írhat Wiki-t, vagy összekapcsolhatja ötleteit a munkafolyamatokkal.

Konkrét fogalmak tanításához írja le részletesen a fenti elemeket – magyarázatokat, kontextust, képzési anyagokat stb. –, és ossza meg őket a csapattal. Mi több? Használja a ClickUp Brain alkalmazást az összefoglaláshoz és a lektoráláshoz is.

Szervezeti tudás építése a ClickUp Docs segítségével

Ha Ön a delegáló típus, a ClickUp feladatok remek hely arra, hogy összegyűjtse az összes információt, amire a csapatának szüksége van, például a feladat leírását, módszerét, szabványait, határidőit és kontextusát. Emellett megjegyzéseket is hozzárendelhet a csapat tagjaihoz, válaszokat kérhet, vagy a megjegyzéseket feladatokká alakíthatja.

Hatékonyabb feladatkiosztás a ClickUp feladatokkal

Brainstorming (tanítási és tanácsadási stílus)

Tegye interaktívvá tanácsait a ClickUp Whiteboard segítségével. Magyarázza el vizuálisan a komplex fogalmakat, vagy adjon több lépésből álló tanácsokat, kombinálva rajzokat, post-it cetliket, hierarchikus diagramokat és egyebeket.

ClickUp Whiteboard a kommunikációs stílusok tanításához és tanácsadásához

Ellenőrzőlisták (irányító stílus)

Ha olyan csapatot vezet, amelynek munkája meghatározott szabványoknak kell megfelelnie, irányítsa őket egy ellenőrzőlista követésére. A ClickUp feladatok lehetővé teszik, hogy minden feladathoz külön-külön hozzáadjon ellenőrzőlistákat, vagy sablonokat hozzon létre, és azokat hasonló feladatokra alkalmazza.

Célkitűzés (coaching és motiváló stílus)

Vezesse csapatát egy közös kommunikációs cél felé, azáltal, hogy azt mindig láthatóvá teszi. A ClickUp Goals azoknak a vezetőknek készült, akiknek mérhető célokkal kell nyomon követniük a stratégiához viszonyított munkát.

Mérje a sikert a legfontosabb eredmények alapján

Tartsa a célokat mappákban rendezve

Állítson be numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokat

Automatizálja a haladás nyomon követését

ClickUp Goals a motiváló kommunikációs stílusokhoz

Ha új vezető, próbálja ki a ClickUp kommunikációs terv sablonjait, hogy üzeneteinek szerkezetet adjon.

Jobb kommunikáció a ClickUp segítségével

Bár már megbeszéltük a különböző vezetői kommunikációs stílusokat és azok alkalmazásának módját, fontos megérteni, hogy ezek nem zárják ki egymást.

A kommunikációs stílus nem egy személyiségtípus. A helyzetnek leginkább megfelelő kommunikációs stílust alkalmazhatja. Stílusok kombinációját is alkalmazhatja.

Például, ha egy alkalmazott hosszú ideje elakadt egy lépésben, az irányító kommunikációs stílust fel lehet váltani coaching módszerekkel. A motiváló kommunikációt kombinálhatja a delegáló stílusával is, hogy a csapat tagjai lelkesedjenek a munkájuk iránt.

Ha, ahogy Goizueta mondja, nem tudja delegálni, akkor hozzon létre olyan rendszereket, amelyekkel elsajátíthatja. A ClickUp projektmenedzsment és kommunikációs munkaterülete pontosan erre lett kialakítva.

Csökkentse a kommunikációs szakadékot ön és csapata között. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések a vezetői kommunikációs stílusokról

1. Mi a kommunikációs stílus a vezetésben?

A vezetői kommunikációs stílus arra utal, hogy a vezetők hogyan közvetítik az üzeneteket, osztják meg az információkat és adnak visszajelzést a csapat tagjainak. Magában foglalja a hangnemet, a nyelvet, a módszereket és a kommunikáció gyakoriságát, amelyet a vezető használ a szervezeten belüli másokkal való interakció során.

2. Melyek a négyféle kommunikációs stílus?

A négy fő kommunikációs stílus a passzív, az agresszív, a passzív-agresszív és az asszertív.

Minden stílus más-más önkifejezési módot és másokkal való interakciót tükröz, befolyásolva az interperszonális dinamikát és a kommunikáció hatékonyságát.

3. Hogyan befolyásolja a kommunikáció a vezetési stílust?

A kommunikáció alapvető tényező a vezetési stílus kialakításában és meghatározásában, és az, hogy egy vezető hogyan kommunikál – verbálisan, nonverbálisan vagy cselekedetei révén – drámai hatással van arra, hogyan vezetik a csapatait.

Például a transzformációs esemény során alkalmazott tranzakciós kommunikáció demotiválhatja az alkalmazottakat, ami lemorzsolódáshoz vezethet. Másrészt a kisebb változásokról – például a biztosítótársaság váltásáról – való átgondolt kommunikáció közösségi érzést és összetartozás érzését keltheti az alkalmazottakban.

A kommunikációs stílusod a legfontosabb tényező, amely meghatározza hatékonyságodat vezetőként.