A 10 legjobb monday.com sablon a könyveléshez 2025-ben

A kisvállalkozások tulajdonosai, könyvelők és pénzügyi csapatok számára a cash flow, a költségvetések vagy a pénzügyi jelentések rendszeres kezelése és jelentése ijesztő feladatnak tűnhet.

Ezért gyűjtöttük össze a legjobb monday.com számviteli sablonokat, hogy megkönnyítsük az életét.

A kiadások nyomon követésétől a mérlegek kezeléséig, ezek a sablonok úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek a problémák korai felismerésében, a haladás nyomon követésében és a könyvelési munkafolyamatok zökkenőmentes működésében, anélkül, hogy túlterhelnék a táblázatokat.

Bemutatunk egy megbízható alternatívát is a monday.com számviteli sablonjához: a ClickUp számviteli sablonjainak listáját!

Mi jellemzi a jó monday.com számviteli sablont?

Ha már készített olyan ütemterveket, amelyeket a csapata figyelmen kívül hagyott, vagy olyan teendőlistákat, amelyeket elhagytak, akkor itt az ideje, hogy jobb funkciókat vegyen igénybe. Íme, mire kell figyelnie egy jó monday.com könyvelési sablonban:

Egyszerűsítse az adatbeviteleket az előre megadott mezőkkel a dátumok, összegek, kedvezményezettek, számlák linkjei és egyebek számára.

Automatizálja a fizetési határidők, a bérszámfejtési ciklusok és az egyeztetési feladatok emlékeztetőit, hogy elkerülje a nap végi pánikot.

Szinkronizálja a költségvetés, a számlázás és a jóváhagyások frissítéseit a kapcsolt táblák és tükör oszlopok segítségével.

Lehetővé teszi a gyors szerkesztést mobilról vagy asztali számítógépről, így a csapat tagjai nem kénytelenek post-it cetliket vagy külön személyes nyomkövetőket használni.

10 monday.com számviteli sablon

A monday.com számviteli sablonjai a számviteli cégeknek és kis csapatoknak biztosítják a szükséges áttekinthetőséget, hogy gyorsabban meg tudják hozni a fontos döntéseket. Fedezzük fel őket együtt!

1. Kiadáskövetési sablon

Amikor a csapat tagjai új kiadást adnak hozzá, azt gyorsan megjelölhetik előre beállított kategóriákkal, például utazás, irodai kellékek vagy berendezések a monday.com kiadáskövetési sablonjában. A sablon automatikusan kiszámítja az összegeket és egyszerűsíti a számításokat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A testreszabható kategóriák segítségével azonnal rögzítheti a napi kiadásokat.

A beépített számítások segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a költségvetést és a tényleges kiadásokat.

Készítsen részletes költségjelentéseket dátum, kategória vagy projekt szerint az érdekelt felek találkozóira.

🔑 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai és pénzügyi csapatok számára, akik megbízható módszert keresnek a kiadások nyomon követésére és kezelésére.

2. Számlasablon

Ugyanazokat az ügyféladatokat írja be újra és újra? A monday.com számlasablonja drag-and-drop elrendezéssel, automatizált mezőkkel és szinkronizálási lehetőségekkel rendelkezik, hogy megkönnyítse ezt a folyamatot.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Az integrációk vagy a csatlakoztatott táblák segítségével automatikusan töltse ki a számla mezőket az ügyfél- és projektadatokkal.

Kövesse nyomon a számlák állapotát a küldéstől a kifizetésig színekkel jelölt állapotjelzőkkel és esedékességi dátumra figyelmeztető jelzésekkel.

Szinkronizálja a számlák frissítéseit a műszerfalakkal, hogy áttekintse a számlázási trendeket és proaktívan jelölje meg a késedelmes fizetéseket.

🔑 Ideális: Szabadúszók és kisvállalkozások számára, akiknek gyors, professzionális számlázásra van szükségük, anélkül, hogy ismétlődő adatokat kellene bevinniük.

3. Számlavezetési sablon

Ha a negyedév végét zárja, miközben ügyfélkapcsolatokkal, függőben lévő szerződésekkel és jogi jóváhagyásokkal kell foglalkoznia, érdemes megnéznie a monday.com számlavezetési sablonját.

A rendszer egy szervezett munkaterületen egyesíti az értékesítési és pénzügyi csapatokat, így Ön mindig kézben tarthatja a folyamatokat, nyomon követheti a szerződések előrehaladását és kezelheti a kommunikációt – mindezt végtelen e-mail-váltások és táblázatok káosza nélkül.

Ez a sablon segít Önnek:

A szerződéses mérföldkövek, az ügyféltípusok és az üzletértékek megjelenítésével vizualizálja a folyamat szakaszait.

Használja az idővonal vagy a naptár nézetet az ügyfelek bevonásával, megújításával és a megfelelőségi munkafolyamatokkal kapcsolatos határidők kezeléséhez.

Testreszabhatja a táblákat olyan mezőkkel, mint a szerződés mérete, jogi státusz és számlavezető, hogy teljes áttekinthetőséget biztosítson.

🔑 Ideális: Bevételi és operatív csapatok számára, akik számlákkal, szerződésekkel és belső együttműködéssel foglalkoznak.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik.

4. Pénzügyi kérelmek sablonja

Képzelje el, hogy a pénzügyi beérkező levelek mappája tele van: az egyik alkalmazott laptop-frissítést kér, egy másik ügyfél visszatérítést nyújt be, egy harmadik pedig költségvetési jóváhagyást kér.

A monday.com pénzügyi kérelmek sablonja segít mindent egy központi rendszerben kezelni. A beszerzési jóváhagyásoktól a költségtérítésekig, testre szabhatja a folyamatot mind a kérelmezők, mind a felülvizsgálók számára, biztosíthatja a zökkenőmentes működést, és garantálhatja, hogy minden megfeleljen a szabályoknak és készen álljon az ellenőrzésre, anélkül, hogy a beérkező levelek között káosz alakulna ki.

Használja ezt a sablont, és:

Gyűjtse össze a kéréseket testreszabható űrlapok segítségével, amelyek előre kitöltött kérelemadatokkal egy központi táblára kerülnek.

Kövesse nyomon a jóváhagyásokat, elutasításokat vagy függőben lévő tételeket a költségszámításhoz szükséges állapot- és képletoszlopokkal.

Automatizálja az emlékeztetőket és az állapotváltozásokat, hogy a felülvizsgálatok és a költségvetés frissítései a terv szerint haladjanak.

🔑 Ideális: Pénzügyi és operatív csapatok számára, akik nagy mennyiségű belső költségvetési és beszerzési kérelmet kezelnek.

💡 Bónusz: Ha szeretné: A ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazás + az interneten azonnal kereshet pénzügyi kimutatásaira vagy irányelveire.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Perplexity, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással váltja fel, amely pénzügyi betekintést nyújt versenytársaiba. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez nem egy újabb AI eszköz, amelyet hozzáadhat a gyűjteményéhez. Ez az első kontextusfüggő AI alkalmazás, amely mindet felváltja. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

5. Értékesítési anyagok sablonja

A monday.com értékesítést támogató anyagok sablonja az összes értékesítést támogató tartalmat – brosúrákat, esettanulmányokat, e-mail sablonokat, prezentációkat, fehér könyveket – egy szervezett, együttműködésen alapuló térbe gyűjti össze.

Segít az értékesítési és marketing csapatoknak összehangoltan dolgozni, gyorsabban szállítani a megfelelő eszközöket, és a megállapodásokat utolsó pillanatban történő kapkodás vagy elavult fájlok nélkül előrehaladni.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Tárolja az összes értékesítési eszközt (esettanulmányok, brosúrák, prezentációk) egy táblán, eszköz típus vagy csapat szerinti szűrőkkel.

Kövesse nyomon a létrehozási munkafolyamatokat a feladatok tulajdonjogával, állapotmezőkkel és felülvizsgálati határidőkkel.

Az állapotfrissítésekhez kapcsolódó automatizálásokkal azonnal értesítse a képviselőket, ha új anyagok állnak rendelkezésre.

🔑 Ideális: Értékesítési és marketing csapatok számára, akik biztosítékok előállítását és terjesztését kezelik.

🧠 Érdekesség: Az „Accountant” (könyvelő) szó latin eredetű. Az ófrancia „compter” szóból származik, amely a latin „computare” szóból ered, és „számolni” jelent.

6. Költségvetés-nyomkövető sablon

A monday.com költségvetés-nyomkövető sablon segít a költségek kategóriák szerinti lebontásában, a bizonylatok vagy igazoló dokumentumok feltöltésében, valamint a jóváhagyások vagy figyelmeztetések automatizálásában, amikor a határértékeket elérik. Valós idejű áttekintést nyújt arról, hová kerül a pénze, így megalapozott döntéseket hozhat, anélkül, hogy találgatnia kellene.

Testreszabhatja ezt a sablont a következőkre:

Csoportosított tételek és beágyazott kategóriák segítségével bontsa ki a kiadásokat csapatok vagy kezdeményezések szerint.

Kövesse nyomon a tervezett és a tényleges kiadásokat valós időben a képletoszlopok és a vizuális összefoglalók segítségével.

Csatoljon nyugtákat, ajánlatokat vagy szabályzati dokumentumokat közvetlenül a költségvetési tételekhez a kontextus szerinti költségbontáshoz

🔑 Ideális: dinamikus, több kategóriát magában foglaló költségvetéseket kezelő osztályvezetők és projektmenedzserek számára.

7. Számlák nyomon követése sablon

Nyomon kell követnie, ki fizetett mit, mikor és hogyan? A monday.com számlaszámláló sablon egyértelmű, megbízható módszert kínál az értékesítések dokumentálására, a fizetések nyomon követésére és a szervezettség fenntartására – különösen akkor, ha több ügyfél vagy osztály tranzakcióit kezeli.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rögzítse minden tranzakciót egyedi oszlopok segítségével, például ügyfélnév, összeg, fizetési mód és állapot.

Figyelje a késedelmes fizetéseket az esedékességi dátum szerint rendezve vagy a fizetetlen státusz szerint szűrve.

Töltse fel az értékesítési bizonylatokat, aláírt szerződéseket vagy kapcsolódó fájlokat, hogy rendezett nyilvántartást vezethessen.

🔑 Ideális: Szabadúszók és kis csapatok számára, akik ügyfeleiknek számlázni szeretnének, miközben az értékesítést és a szolgáltatásokat is kezelik.

8. Pénzügyi kimutatás sablon

Felkészül egy negyedéves áttekintésre vagy befektetői prezentációra, és különböző eszközökön kell kezelnie a jövedelemkimutatásokat, a cash flow összefoglalókat és a mérlegeket?

A monday.com pénzügyi kimutatás sablon összesíti az összes fontos pénzügyi adatot egy központi irányítópulton. Ezzel a könyvelőcsapat, a vezetőség és az érdekelt felek mindig naprakészek maradnak, és világos képet kapnak a vállalat pénzügyi helyzetéről, anélkül, hogy a verziókezeléssel kellene foglalkozniuk.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen strukturált pénzügyi kimutatásokat a tőke, a kötelezettségek és a cash flow mezőkkel rendelkező, testreszabható táblák segítségével.

Az automatizálás és az emlékeztetők segítségével nyomon követheti az ismétlődő jelentési határidőket és az audit idővonalakat.

A műszerfalak vagy diagram widgetek segítségével vizualizálhatja a bevételek, kiadások és adósságok alakulását.

🔑 Ideális: Pénzügyi vezetőknek, akiknek központosítaniuk kell a jelentéseket és a befektetők számára kész pénzügyi adatokat.

9. Projektköltség-kezelési sablon

Ha valaha is nehezen tudta nyomon követni a projekt kiadásait, betartani a költségvetést vagy gyorsan kezelni a költségváltozásokat, a monday.com projektköltség-kezelési sablon segíthet. Központosított, testreszabható munkaterületet kínál a költségvetés tervezéséhez, a tényleges kiadások nyomon követéséhez és a valós idejű kiigazítások egyszerű elvégzéséhez.

A beépített automatizálások, vizuális irányítópultok és együttműködési eszközök segítségével ez a sablon segít Önnek a stakeholderekkel való összhangban maradni és minden pénzügyi részletet kézben tartani – táblázatok nélkül.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Kövesse nyomon a költségvetéseket és a tényleges költségeket valós időben, hogy elkerülje a túllépéseket és a projektek pénzügyeit a terv szerint tartsa.

Központosítsa az összes költségekkel kapcsolatos adatot – az erőforrás-becslésektől a beszállítói kiadásokig – egy testreszabható munkaterületen.

A beépített irányítópultok, állapotfrissítések és vizuális költségvetési bontások segítségével gyorsan hozhat adat alapú döntéseket.

🔑 Ideális: Pénzügyi vezetők és projektvezetők számára, akik költségvetéseket terjesztenek jóváhagyásra vagy ajánlatok munkafolyamatát kezelik.

10. Számlavezetés a Compass Template segítségével

Ha valaha is nagy értékű számlákkal bajlódott, nehezen tudta egységesíteni a nyomon követést, vagy elvesztette az áttekinthetőséget az ügyfelek helyzetéről, a monday.com Account Management by Compass sablon segít Önnek.

Központi helyet biztosít az interakciók naplózásához, a számlák teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és az új ügyfelek bevonásának egyszerűsítéséhez, így stratégiai kapcsolatait szervezetten és proaktív módon tudja kezelni.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rögzítse a megbeszéléseket, visszajelzéseket, KPI-ket, megújításokat és kockázati mutatókat egy helyen.

Kiosztja a nyomon követési feladatokat és a feladatokat konkrét felelősöknek, csökkentve ezzel a manuális koordinációt.

Osztja szegmensekbe ügyfeleit méret, bevétel vagy egészségügyi pontszám alapján, hogy prioritásokat állíthasson fel.

🔑 Ideális: könyvelők és vállalkozások számára, akik nagy mennyiségű követeléseket és kötelezettségeket kezelnek.

monday.com Korlátozások

Bár a monday.com rugalmas sablonokat és vizuális munkafolyamatokat kínál, komplex számviteli vagy pénzügyi igények esetén nem feltétlenül elegendő.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a monday alternatíváit:

Hiányoznak az alapvető számviteli funkciók, mint például a kettős könyvelés, a főkönyv kezelése és az automatizált banki egyeztetések.

Korlátozott natív integrációt kínál olyan kulcsfontosságú eszközökkel, mint a QuickBooks vagy a Xero.

Nem tartalmaz beépített ügyfélportált a biztonságos dokumentummegosztáshoz vagy kommunikációhoz.

A legtöbb könyvelői csapat munkafolyamatához jelentős testreszabás és képzés szükséges.

Alternatív monday.com számviteli sablonok

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, összefogja a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A monday.com-tól eltérően, ahol a feladatok, dokumentumok és kommunikáció gyakran különálló silókban találhatók, a ClickUp egységes teret kínál a számviteli folyamatok kezdettől végéig történő kezeléséhez.

A ClickUp és a monday.com összehasonlításában a ClickUp valódi előnye a testreszabási lehetőségekben rejlik – nincsenek merev sablonok vagy korlátozott nézetek. A beépített mesterséges intelligencia pedig javítja a könyvelést, így csapata egyszerűsítheti a pénzügyi munkafolyamatokat anélkül, hogy a pontosság, az együttműködés vagy az ellenőrzés rovására menne.

Plug-and-play könyvelési sablonjaink segítségével mindenről gondoskodunk:

1. A ClickUp számlák fizetési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Cserélje le a papír alapú nyilvántartásokat digitalizált információkra a ClickUp számlák fizetési sablonjával.

Tegyük fel, hogy több beszállítói számlát kezel, miközben a csapat kéréseit és az adóbevallási időszakot is intézi. És hopp! Az egyik fizetés adatai összekeverednek a másikkal. Káosz, igaz?

A ClickUp számlák fizetési sablonja segít elkerülni ezeket a hibákat, mivel központi áttekintést nyújt minden számláról, állapotról és esedékességi dátumról. Nyomon követheti a fizetések előrehaladását és csökkentheti a számviteli hibákat.

Testreszabhatja ezt a sablont a következőkre:

A testreszabható mezők segítségével rögzítheti a határidőket, a fizetési módokat és az egyenlegek bontását, hogy a beszállítók és a csapat tagjai mindig naprakészek legyenek.

Kövesse nyomon a fizetési folyamatokat a ClickUp nézetek , például a lista és a tábla segítségével, amelyek egyértelműen megmutatják, mi van függőben, mi lett jóváhagyva és mi lett teljesítve.

Szervezze meg a jelentéseket valós idejű frissítésekkel, amelyek segítenek az előrejelzésben és a költségvetés elkészítésében.

🔑 Ideális: Könyvelők és pénzügyi csapatok számára, akik ismétlődő szállítói kifizetéseket és jóváhagyási munkafolyamatokat kezelnek.

🧠 Érdekesség: November 10. a Nemzetközi Számviteli Nap. Ez az évente megünnepeltek nap tisztelettel adózik a szakma előtt, és Pacioli 1494-ben megjelent, a számviteli szakmára nagy hatással bíró művének megjelenését ünnepli.

2. A ClickUp számviteli napló sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon megalapozott pénzügyi döntéseket a ClickUp számviteli napló sablonjával.

Szüksége van minden egyes terhelési és jóváírási tétel rögzítésére több számlán? A ClickUp számviteli napló sablonja pontosan rögzíti a tranzakciókat, rendszerezi azokat, és hasznos jelentésekbe alakítja át őket havi és negyedéves áttekintésekhez.

Használja ezt a sablont a következőkre:

A testreszabható mezők és az állapotkövetés összehangolásával könnyedén áttekintheti könyvelését.

Tárolja a nyugtákat és bizonylatokat az egyes tranzakciók mellett a dokumentáció és a megfelelőség érdekében.

Készítsen pénzügyi kimutatásokat a ClickUp Docs segítségével, és kapcsolja össze azokat a naplóbejegyzésekkel referencia céljából.

🔑 Ideális: Számviteli szakemberek számára, akiknek megbízható, szervezett főkönyvi rendszerre van szükségük a kettős könyveléshez.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével a csapatok automatikusan összefoglalókat készíthetnek, nyomonkövetési üzeneteket fogalmazhatnak meg és kevesebb manuális lépéssel tölthetik ki a pénzügyi dokumentumokat. Ez azt jelenti, hogy kevesebb másolást és beillesztést kell végezni, és több idő jut azokra a döntésekre, amelyek valóban előreviszik az üzletet.

3. A ClickUp számviteli sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a vevőszámlákat és a szállítói számlákat a ClickUp számviteli sablon segítségével.

Ha kis könyvelőirodát vezet, akkor hasznos lehet egy testreszabható munkafolyamat a számlák és a bevételi előrejelzések kezeléséhez. A ClickUp számviteli sablon egy olyan munkaterületet biztosít, ahol pénzügyei, számlái és jelentései harmonikusan együtt élnek, megkönnyítve a nyomon követést.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Dolgozzon együtt csapatával vagy könyvelőjével valós időben, hogy frissítse a bejegyzéseket vagy jelölje meg a problémákat.

Használjon több ClickUp nézetet, például naptárat és táblázatot, hogy megtervezze a pénzügyi áttekintéseket vagy a határidőket.

Állítson be AR/AP munkafolyamatokat, hogy nyomon követhesse a bejövő és kimenő pénzeszközöket, és késedelem nélkül kérhesse a fizetéseket.

🔑 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai és szabadúszók, akik sokoldalú rendszert keresnek pénzügyeik holisztikus kezeléséhez.

👀 Tudta? Csak a vállalkozások 44%-a automatizálta számlázási folyamatait a pénzügyi teljesítmény javítása érdekében.

4. A ClickUp számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg számlázási folyamatát a ClickUp számlasablon segítségével.

Képzelje el, hogy Ön egy szabadúszó, aki minden hónapban kézzel készíti el a számlákat, és több időt tölt az oszlopok formázásával, mint a valódi munkával az ügyfeleknél. Ebben az esetben a ClickUp számlasablon valódi változást hozhat.

Ahelyett, hogy táblázatokkal és szétszórt e-mailekkel bajlódna, érdemesebb lehet egy teljesen testreszabható, márkás sablont használni, amely egyszerűsíti a számlázási ciklust. Ez segít mindent – az ügyfél adataitól a fizetési státuszig – egy rendezett helyen tartani, így Ön többet tud a munkájára koncentrálni, és kevesebbet kell a számok után rohangálnia.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Professzionális számlasablonokat tervezhet egyedi mezőkkel a tételek, esedékességi dátumok és fizetési feltételek számára.

Kövesse nyomon az elküldött számlákat a ClickUp Docs segítségével, beágyazott linkekkel, megjegyzésekkel és jóváhagyásokkal.

Automatizálja a fizetetlen számlák nyomon követését a ClickUp Automations segítségével, feladat alapú emlékeztetőkre támaszkodva.

🔑 Ideális: Szabadúszók és szolgáltatók számára, akiknek egy kifinomult, ismételhető rendszerre van szükségük az ügyfelek számlázásához.

5. A ClickUp számlák nyomon követésére szolgáló sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen és küldjön számlákat egyetlen kattintással a ClickUp számlaszámlázási sablon segítségével.

Ha több tucat ügyfél számláját kezeli, és nehezen tartja nyomon, ki fizetett mit, akkor a ClickUp számlák nyomon követési sablonja az Ön számára ideális megoldás. Valós idejű betekintést nyújt minden számla állapotába, így mindig tudja, hogy befejezettnek jelölje-e azt, vagy nyomon kövesse.

Ez a sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon a fizetési trendeket, és jelölje meg a lassan fizető ügyfeleket a további intézkedésekhez.

Automatizálja a késedelmes fizetésekre vonatkozó figyelmeztetéseket, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a behajtások terén.

Ábrázolja a cash flow-t diagramokkal és a ClickUp Dashboards segítségével.

🔑 Ideális: Számviteli csapatok és vállalkozás tulajdonosok számára, akik nagy mennyiségű ügyfélszámlát kezelnek, és jobb áttekinthetőségre van szükségük.

📣 Ügyfélvélemény: Escritorio E., egy kisvállalkozás tulajdonosa a G2-n így nyilatkozik: A ClickUp segített megoldani számos problémát könyvelőirodánkban. A használata előtt nehéz volt nyomon követni az összes feladatot, amelyet különböző ügyfelek és projektek számára kellett elvégeznünk. Most, a ClickUp segítségével, minden egy helyen van rendszerezve. Könnyen láthatom, mit kell elvégezni, mikor esedékes, és ki a felelős érte...Az egyik legjobb dolog, hogy beállíthatunk ismétlődő feladatokat a havonta elvégzendő teendőkhöz, ami időt takarít meg nekünk, és segít abban, hogy ne felejtsünk el semmit. Az is nagyon hasznos, hogy a csapat összes munkája látható, így nyomon követhetjük a határidőket, és jobb döntéseket hozhatunk arról, ki mit végezzen. A ClickUpnak köszönhetően irodánk sokkal szervezettebb, és több munkát tudunk elvégezni anélkül, hogy túlterheltek lennénk. Ez nagy változást hozott ügyfeleink kezelésében és a napi munkánkban. A ClickUp segített megoldani számos problémát könyvelőirodánkban. A használata előtt nehéz volt nyomon követni az összes feladatot, amelyet különböző ügyfelek és projektek számára kellett elvégeznünk. Most, a ClickUp segítségével, minden egy helyen van rendszerezve. Könnyen láthatom, mit kell elvégezni, mikor esedékes, és ki a felelős érte...Az egyik legjobb dolog, hogy beállíthatunk ismétlődő feladatokat a havonta elvégzendő teendőkhöz, ami időt takarít meg nekünk, és segít abban, hogy ne felejtsünk el semmit. Az is nagyon hasznos, hogy a csapat összes munkája látható, így nyomon követhetjük a határidőket, és jobb döntéseket hozhatunk arról, ki mit végezzen. A ClickUpnak köszönhetően irodánk sokkal szervezettebb, és több munkát tudunk elvégezni anélkül, hogy túlterheltek lennénk. Ez nagy változást hozott ügyfeleink kezelésében és a napi munkánkban.

6. A ClickUp árajánlatkérési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp árajánlatkérési sablonjával méltányos árakat kaphat.

Új beszállítót keres a növekvő vállalkozásához, és több ajánlatot kell összehasonlítania. De a beérkező levelek között nincs rend, a táblázatok nem konzisztensek, és nem tudja, ki nem válaszolt még. Oldja meg ezt a problémát a ClickUp árajánlatkérési sablonjával.

Használja ezt az árajánlat-sablont a következőkre:

Hozzon létre szabványosított ajánlatkéréseket a ClickUp Docs segítségével, hogy minden beszállító ugyanazokkal a szükséges adatokkal válaszoljon.

Rendezze a beszállítói információkat a ClickUp Board View-ban , hogy egy pillanat alatt összehasonlíthassa az árakat, az idővonalakat és a feltételeket.

Dokumentálja a végleges döntéseket az auditra való felkészültség és a funkciók közötti átláthatóság érdekében.

Hozzon létre strukturált, megismételhető munkafolyamatot a beszállítói válaszok összegyűjtéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.

🔑 Ideális: Üzemeltetési vezetők és beszerzési csapatok számára, akiknek a beszállítók kiválasztását és a döntéshozatalt kell kezelniük.

7. A ClickUp pénzügyi beszámoló sablon összefoglalása

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon vállalatának pénzügyi helyzetét a ClickUp pénzügyi beszámoló sablonjával.

Öt különböző forrásból gyűjt jelentéseket, hogy megértse vállalkozása pénzügyi helyzetét? Ez biztosan zavart okoz a csapatai között. A ClickUp pénzügyi beszámoló sablon összesíti ezeket az adatokat, így a cash flow, a számlaegyenlegek és a teljesítménytrendek egyértelműek és könnyen nyomon követhetők.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Csoportosítsa a számlákat kategóriákba (pl. működési és tartalékalapok) a jobb áttekinthetőség és szervezettség érdekében.

Használja a ClickUp táblázatos nézetét a számlaadatok áttekintéséhez vagy az időbeli eltérések észleléséhez.

Állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy láthatóvá tegye az egyenlegváltozásokat, az elévülési összefoglalókat vagy a teljesítménymutatókat.

🔑 Ideális: Pénzügyi elemzők és számviteli vezetők számára, akik valós idejű, átfogó képet szeretnének kapni az összes vállalati számláról.

💡 Profi tipp: Már használja a monday.com oldalt? Egyetlen kattintással áthelyezheti az összes projektjét, sablonját és egyéni mezőjét a ClickUpba. Lépjen a Munkaterület beállítások > Válassza az „Importálás” > Válassza a monday.com lehetőséget. Hozza át a felhasználókat, feladatokat, táblákat és egyebeket; a ClickUp automatikusan feltérképezi őket.

8. A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Elemezze pénzügyi teljesítményét a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon akkor ideális Önnek, ha rendszeresen negyedéves felülvizsgálatokat végez, költségvetési jóváhagyásokat kezel és több osztály kiadásait követi nyomon. Automatizálja a költségvetés kezelését, nyomon követi a célokat, és átláthatóságot biztosít a pénzügyi tervezés és végrehajtás minden szintjén.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Állítson be pénzügyi célokat és KPI-ket a ClickUp Docs, a Custom Fields és a ClickUp Dashboards segítségével, hogy összehangolja csapatát.

Használja a feladatfüggőségi figyelmeztetéseket és értesítéseket, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket a jóváhagyások vagy a jelentések során.

Valós időben működjön együtt az érdekelt felekkel a költségvetés felülvizsgálatában, az előrejelzésekben és a pénzügyi tervezésben.

🔑 Ideális: Pénzügyi csapatok és osztályvezetők számára, akik komplex pénzügyi projekteket kezelnek több csapat és időkeret között.

9. A ClickUp havi kiadási jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp havi kiadási jelentés sablonjával áttekintheti, hogyan költi el havonta a pénzét.

Minden hónap vége kihívásokat jelent a nyugták összegyűjtése, az adatok bevitelének vagy a részlegek kiadásainak határidő előtt történő összefoglalása terén. Használja a ClickUp havi kiadásjelentés sablonját, hogy megkönnyítse a folyamatot. Ezzel a használatra kész dokumentummal magabiztosan rögzítheti, ellenőrizheti és jelentheti üzleti kiadásait.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Rögzítse minden tranzakciót a dátum, kategória, összeg és megjegyzések részleteivel a átláthatóság érdekében.

A Táblázat nézet segítségével szűrheti és áttekintheti a kiadásokat típus, osztály vagy alkalmazott szerint.

A ClickUp Dashboards vagy a munkaterhelési diagramok segítségével vizualizálva a kiadásokat, könnyen felismerheti az időbeli trendeket.

🔑 Ideális: Pénzügyi vezetők és csapatvezetők számára, akiknek havi rendszerességgel kell áttekinteniük és jelenteniük a kiadásokat.

10. A ClickUp üzleti kiadások és jelentések sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp üzleti kiadási és jelentési sablonjával megfelelhet a pénzügyi előírásoknak.

Üzleti csapata utazik, ügyfelekkel találkozik és kávét fizet, míg könyvelési osztálya igyekszik a nyugtákat azonnal feldolgozni. A ClickUp üzleti kiadások és jelentések sablonjával mindkét csapatot egy oldalon tarthatja, hogy a kiadásokat a benyújtástól a jóváhagyásig nyomon követhesse.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Gyűjtse össze a csapattagok kiadásainak részleteit és bizonylatait a beépített ClickUp űrlapok segítségével.

A ClickUp Views segítségével rendezheti a jelentéseket alkalmazott, osztály vagy időszak szerint.

Együttműködés a megjegyzésekben és dokumentumok csatolása közvetlenül az egyes ClickUp feladatokon belül

🔑 Ideális: Pénzügyi csapatok és operációs vezetők számára, akik több alkalmazott kiadásainak nyomon követését és visszatérítését felügyelik.

11. A ClickUp könyvelőiroda sablon

Ingyenes sablon letöltése Lássa el csapatát ügyfélbarát eszközökkel a ClickUp könyvelőiroda-sablon segítségével.

Tegyük fel, hogy egy kis könyvelőirodát vezet, és több ügyfelet, határidőt és pénzügyi jelentést kezel. A ClickUp könyvelőiroda-sablon hozzáadásával rendet teremthet ebben a végtelen őrületben.

Az új ügyfelek bevonásától az ismétlődő feladatok, például egyeztetések, havi jelentések és nyomon követések kezeléséig ez a sablon világos keretrendszert biztosít a munkafolyamatok szervezéséhez, anélkül, hogy táblázatokban vagy cetlikben kellene turkálnia.

Ez a sablon ideális az alábbiakhoz:

Kezelje ügyfelei munkaterületeit egy olyan mappaszerkezettel, amely a feladatokat fiókok vagy szolgáltatások szerint választja szét.

Szervezze meg a teljesítendő feladatokat, és tervezze meg a havi feladatkezelést a Táblázat és Lista nézetek segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével rendeljen szerepeket és felelősségi köröket, hogy egyetlen bejegyzés vagy jelentés se maradjon figyelmen kívül.

🔑 Ideális: Könyvelő cégek és egyéni könyvelők számára, akik nagy ügyfélforgalmat kezelnek és strukturált munkafolyamatokra van szükségük.

12. A ClickUp fizetési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje jobban az online fizetéseket a ClickUp fizetési űrlap sablonjával.

Akár rendezvényt szervez, szolgáltatásokat kínál, vagy belső megrendeléseket kezel, a ClickUp fizetési űrlap sablonja hasznos kiegészítő lehet. Lehetővé teszi a fizetési adatok biztonságos gyűjtését, a tranzakciók állapotának nyomon követését és automatizált nyomon követések elindítását – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp munkafolyamatait. Ez egy egyszerű módszer a szervezettség fenntartására és annak biztosítására, hogy semmi ne csússzon ki a kezei közül, amikor pénzről van szó.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Készítsen márkás fizetési űrlapokat, amelyeket az ügyfelek vagy vásárlók könnyen kitölthetnek.

Gyűjtse össze a legfontosabb adatokat, mint például a teljes költség, a fizetési mód, a mennyiség és a bizonylatok.

Automatizálja a függőben lévő fizetésekre vagy nyomon követésre vonatkozó emlékeztetőket a ClickUp Automations segítségével a nem válaszolók esetében.

🔑 Ideális: Kiskereskedők, szolgáltatók vagy belső pénzügyi csapatok számára, akik űrlapok és munkafolyamatok segítségével dolgozzák fel a kifizetéseket.

👀 Tudta? A gyengén teljesítő csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt a munkájuk elvégzéséhez. A könyvelés területén ez azt jelenti, hogy az adatok túl sok helyen találhatók, a frissítések elmaradnak, és a csapata több időt tölt a lapok közötti váltással, mint a tényleges munkával.

A könyvelési munkafolyamatokhoz nem csak sablonok kellenek

A sablonok kiválóan alkalmasak az információk racionalizálásának megkezdéséhez, de a valódi számviteli hatékonysághoz nem csak egy alapvető struktúrára van szükség. A rendszernek alkalmazkodnia kell a csapat tempójához, és a vállalkozás növekedésével együtt bővíthetőnek kell lennie.

Bár a monday.com számos könyvelési sablont kínál, gyakran hiányzik belőle a modern csapatok számára szükséges rugalmasság, együttműködési eszközök és egységes nézet.

A ClickUp viszont egy teljesen testreszabható munkaterületet kínál, ahol a könyvelés, a projektkövetés, a dokumentáció és a kommunikáció mind szinkronban marad. Egyetlen szervezett helyen rendezheti pénzügyeit, feladatait és frissítéseit – nincs szétszórt eszközök, nincs párhuzamos munka.

Ha jelenlegi munkafolyamatai széttagoltnak vagy túl manuálisnak tűnnek, váltson át egy olyan rendszerre, amely az áttekinthetőséget és a gyorsaságot szolgálja. Regisztráljon a ClickUp-ra; a kezdés ingyenes.