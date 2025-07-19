A 15+ legjobb GPT az értékesítési csapatok számára, hogy több üzletet köthessenek

Az értékesítés nem csak a meggyőzésről szól. Arról is szól, hogy ismerje a versenytársakat, megértse a piacot, és értéket nyújtson, mielőtt a potenciális ügyfél megkérdezné. Itt jönnek képbe az AI-alapú értékesítési eszközök. Nem csak segítenek – nélkülük hátrányba kerülne.

A megfelelő GPT finomíthatja az értékesítési beszédeket, személyre szabhatja a kapcsolattartást, és előre jelezheti az ügyfelek igényeit, mielőtt azok „válasz” gombra kattintanak.

De melyik érdemes igazán a figyelmét? Vessünk egy pillantást a legjobb értékesítési GPT-kre, és derítsük ki!

Mik azok a GPT-k?

A Generative Pre-trained Transformers (GPT) nagy nyelvi modellek (LLM), amelyek mélytanulást használnak az emberhez hasonló szövegek megértéséhez és generálásához.

Ezek a sokoldalú modellek, mint például a GPT-3 és a GPT-4, széles körű nyelvi és világismerettel rendelkeznek. Képességeik a természetes nyelvfeldolgozás széles skáláját fedik le.

Képzelje el, hogy egy tapasztalt értékesítési tanácsadó, egy adatelemző és egy szövegíró szakértő áll rendelkezésére 24 órában, 7 napban a héten, készen arra, hogy finomítsák az Ön értékesítési stratégiáját, meggyőző e-maileket írjanak és elemezzék az ügyfelek véleményét.

Ez az, amit a GPT-k az értékesítési csapatok számára tehetnek.

A GPT-k több százmilliárd szó és a legújabb adatkészletek alapján vannak betanítva. Hihetetlenül ügyesen válaszolnak a kérdésekre, összefoglalják az információkat és megjósolják a következő legjobb lépést egy értékesítési beszélgetésben.

📚 Olvassa el még: Forradalmian új termékleírás-generátorok

Mit kell keresnie a értékesítéshez használt GPT-kben?

Az üzlet megkötéséhez nem csak hibátlan prezentációra van szükség, hanem tökéletes időzítésre, személyre szabott megközelítésre és a potenciális ügyfél igényeinek megértésére is. Egy kiváló értékesítő ezeket a tulajdonságokat testesíti meg, és a GPT-eszközének is ezt kell tennie.

Mit kell tehát figyelembe venni a legjobb GPT-k kiválasztásakor az értékesítéshez? Nem elég csak az árakat összehasonlítani a különböző AI értékesítési eszközöknél. Vessünk egy pillantást az AI eszközök kívánatos tulajdonságaira, amelyek javítják az értékesítési csapatok termelékenységét:

Pontosság és kontextus : Keressen olyan GPT-ket, amelyek ismerik az Ön iparágát. Például egy az egészségügyre szabott eszköz relevánsabb és meggyőzőbb tartalmat fog készíteni az orvosi értékesítéshez.

Zökkenőmentes integráció : Gondoskodjon arról, hogy a GPT zökkenőmentesen működjön együtt a meglévő értékesítési rendszerével, hogy a munkafolyamatok zavartalanul folyhassanak. Érdemes megfontolnia a CRM-integrációval rendelkező AI értékesítési eszközök használatát is.

Alkalmazkodóképesség : Válasszon olyan eszközöket, amelyek megtanulják csapata hangnemét, stílusát és stratégiáját, és idővel összhangba kerülnek márkájának hangjával.

Automatizálás : Adjon prioritást azoknak a GPT-knek, amelyek automatizálják a nyomon követést, az adatbevitelt és más ismétlődő feladatokat, hogy csapata több időt tudjon fordítani az ügyfelekkel való kapcsolattartásra.

Tartalomértékelés : Ha mesterséges intelligenciával működő értékesítési eszközöket keres a kimenő hideghívásokhoz, válasszon olyan fejlett eszközöket, amelyek értékelik a relevanciát, a hangnemet és akár az érzelmeket is, hogy az üzenetek jól fogjanak.

Versenyelőnyök : Válasszon olyan GPT-ket, amelyek benchmarking funkciókkal rendelkeznek, hogy nyomon követhesse a márka láthatóságát és azonosíthassa a hiányosságokat.

Együttműködési eszközök : Válasszon olyan GPT-ket, amelyek valós idejű riasztásokkal, többfelhasználós támogatással és testreszabható jelentésekkel javítják a csapatmunkát.

Könnyű használat: A legjobb AI-szoftver értékesítési csapatok számára intuitív felületet kínál, minimalizálva a betanítási időt és maximalizálva a termelékenységet.

A 18 legjobb GPT értékesítési eszköz egy pillanat alatt

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak Sales Guru GPT Újonc értékesítési csapatok finomítják értékesítési stratégiáikat Szerepjáték-forgatókönyvek, ellenvetések kezelése, azonnali visszajelzés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Sales Cold Email Coach Minden értékesítési csapat, amely hideg e-maileket ír/ellenőrzik Személyre szabott hideg e-mailek, vázlatok áttekintése, visszajelzések, problémamegoldásra összpontosítás Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van SalesGPT Minden értékesítési csapat, amely mesterséges intelligenciával támogatott értékesítési stratégiákat tervez Kontextusérzékeny válaszok, többcsatornás (e-mail, SMS, WhatsApp) értékesítési betekintés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Értékesítési fejlesztési képviselő SDR-ek, amelyek célja az elérhetőség és a találkozók lefoglalásának egyszerűsítése Vezető generálás, személyre szabott elérhetőség, CRM integráció Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Pitch Perfect Minden értékesítési képviselő, aki tökéletesíteni szeretné értékesítési technikáit Meggyőző üzenetek, hangnem-beállítás, többcsatornás optimalizálás Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Meeting Summarizer Pro Minden értékesítési csapat, amely hasznos tanulságokat szeretne levonni a megbeszélésekből Mesterséges intelligenciával készült értekezlet-összefoglalók, teendők kivonása, legfontosabb mutatók kiemelése Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Értékesítési tárgyalási coach Tárgyalások mestereivé válni vágyó értékesítési csapatok Kifogások kezelése, üzletkötési stratégiák, forgatókönyv alapú szerepjátékok Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Sales Mentor AI Személyre szabott értékesítési coachingot kereső magánszemélyek Valós idejű coaching, ellenvetések kezelése, szerepjátékok, teljesítményelemzés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Sales Content Creator Pro Minden értékesítési tartalmat létrehozó csapat AI-alapú értékesítési szövegek, dinamikus üzenetek, többformátumú tartalom (e-mailek, hirdetések, prezentációk) Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Revenue Catalyst Értékesítési vezetők és csapatok, akik növelni szeretnék az értékesítési bevételeket Bevételi előrejelzés, potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározása, teljesítményjelentések Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van SalesResearcher Értékesítők, akik potenciális ügyfelek felkutatásával és versenytársak kutatásával foglalkoznak Potenciális ügyfelekről szóló betekintés, versenytársak elemzése, beszélgetések kutatási összefoglalói Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Lehetetlen értékesítési képviselő Nehéz ellenvetésekkel küzdő értékesítési csapatok Kifogások kezelése, értékesítési stratégia optimalizálása, potenciális ügyfelek minősítése, adatalapú betekintés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van E-mail GPT Minden értékesítési csapat, amely értékesítési e-maileket készít Személyre szabott e-mailek, hangnem-beállítás, azonnali válaszjavaslatok Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Értékesítési stratégiai tanácsadó Értékesítési csapatok, akik adatvezérelt értékesítési tervezést szeretnének végezni Értékesítési előrejelzés, forgatókönyv-szimuláció, CRM-integráció, ajánlatok testreszabása Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Sales Insights GPT Értékesítési csapatok és vezetők, akik az értékesítési trendeket próbálják feltárni Területoptimalizálás, versenytárs-elemzés, értékesítési módszertani útmutatás Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Competitor Scout Vállalati értékesítési csapatok versenytársak elemzésével SWOT-elemzés, hirdetési kampányok lebontása, trendek/viselkedéselemzés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van Értékesítési vezető Értékesítési vezetők, akik értékesítési csapatokat irányítanak Előrejelzések/jelentések, kvótakezelés, folyamatok szervezése Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van E-mail varázsló Minden értékesítési csapat automatizálja az e-mailes kapcsolattartást Hideg e-mailek létrehozása, személyre szabott kapcsolatfelvétel, weboldal/önéletrajz elemzés Ingyenes (korlátozott); a ChatGPT Plus csomagban benne van

A legjobb GPT-k értékesítési csapatok és vezetők számára

Íme egy átfogó lista a legjobb, értékesítéshez ideális GPT-kről:

1. Sales Guru GPT (a legjobb értékesítési stratégiák kidolgozásához)

via Sales Guru GPT

A Sales Guru GPT olyan, mintha egy tapasztalt értékesítési mentor állna az Ön rendelkezésére. Segít a csapatoknak finomítani az értékesítési stratégiákat, kezelni az ellenvetéseket és magabiztosan lezárni az üzleteket.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy valósághű szerepjáték-szcenáriókba merüljön, hogy gyakorlati környezetben fejlessze beszélgetési készségeit. Ha olyan ellenvetésekkel küzd, mint „Meggondolom”, ez az AI-alapú coach segít megtalálni a megfelelő szavakat.

Újonc vagy profi csapata van? Az nem számít. Ez a ChatGPT kiegészítő javíthatja értékesítési teljesítményét.

Példa utasítások: Segítsen nekem megírni egy értékesítési szöveget a ROI-kalkulátoromhoz!

Hogyan használjam a Challenger értékesítési módszertant?

Ez a legfőbb értékesítési ellenérv, amellyel szembesülök. Hogyan tudom ezt a legjobban kezelni?

A Sales Guru GPT legjobb funkciói

Vegyen részt szerepjátékos szcenáriókban, hogy szimulálja az értékesítési beszélgetéseket és finomítsa megközelítését.

Személyre szabott, gyors útmutatást kaphat az ellenérvek leküzdéséhez, a termékek bemutatásához és a nehéz ügyfelek kezeléséhez.

Azonnali visszajelzést kaphat az értékesítési stratégiákról, hogy javítsa az üzenetküldési és üzletkötési technikákat.

Gyakorolja be termékbemutatóit és értékesítési prezentációit, hogy azok nagyobb hatást gyakoroljanak és ön magabiztosabban tudjon fellépni.

Sales Guru GPT korlátai

Kézi hangszínbeállításokra van szükség, hogy a válaszok összhangban legyenek a márka hangjával és az ügyfelek elvárásaival.

Sales Guru GPT árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Sales Guru GPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az értékesítési képviselők szerint idejük 70%-át nem értékesítési feladatokkal töltik, ami megnehezíti a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt.

2. Sales Cold Email Coach (A legjobb hideg e-mailek írásához és ellenőrzéséhez)

via Sales Cold Email Coach

A hideg e-mailek sokak számára irritálóak. De ha jól csinálják, akkor az értékesítési motor hajtóerejévé válhatnak.

Az új potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételtől a nyomon követésig ez az AI-kiegészítő finomhangolja e-mailjeit, hogy javítsa a válaszadási arányt.

Mutassa meg neki egy általad írt hideg e-mailt, és a GPT pontosan megmutatja, mi nem működik és hogyan lehet javítani rajta. Okos kérdéseket tesz fel arról, hogy kiket célozol meg és milyen problémáik vannak, és segít olyan e-maileket írni, amelyek relevánsnak és megalapozottnak tűnnek.

Példa utasítások: Íme egy hideg e-mail, amit írtam. Átnéznéd és javasolnál változtatásokat, hogy élesebb legyen?

Segítsen nekem megírni egy hideg e-mail szöveget [munkakör] számára [iparág] területén a termékemről.

Segítene kitalálni, mit írjak az e-mailbe, hogy feltárjam a problémás pontokat?

A Sales Cold Email Coach legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott, tömör, vonzó és az egyes potenciális ügyfelek igényeire szabott hideg e-maileket.

Kapjon vázlatok áttekintését és visszajelzéseket a világosság, a relevancia és a konverziós arányok javítása érdekében.

Összpontosítson a problémamegoldásra azáltal, hogy a hagyományos értékesítési módszerek helyett a potenciális ügyfelek kihívásait emeli ki.

Sales Cold Email Coach korlátai

Korlátozott funkcionalitást kínál, mivel csak az e-mail írásra összpontosít, a szélesebb körű értékesítési stratégiák helyett.

A legjobb eredmények elérése és az e-mailek hatékonyságának optimalizálása érdekében azonnali kísérletezésre van szükség.

Sales Cold Email Coach árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Sales Cold Email Coach értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📚 Olvassa el még: Értékesítési automatizálási eszközök kisvállalkozások számára

3. SalesGPT (A legjobb mesterséges intelligencián alapuló értékesítési stratégiákhoz)

via SalesGPT

Egy egyszerű szkript vagy nyomon követő e-mail megírása sok gondolkodást és ötletelést igényel. A nem szakértő csapatok számára ez időigényes rémálom lehet. A SalesGPT olyan, mintha egy személyes értékesítési asszisztens segítene ebben. Konkrét, hatékony értékesítési technikákat biztosít csapatának, amelyek automatikusan alkalmazkodnak minden ügyfélhez vagy értékesítési helyzethez.

Meggyőző értékesítési érveket készít, leküzdik az ellenérveket, és segít gyorsabban lezárni az üzleteket, növelve az értékesítési termelékenységet. Ez a GPT eszköz valós idejű betekintést is nyújt, hogy növelje konverzióit. Gondoljon rá úgy, mint egy virtuális értékesítési stratégára, amely segít gyorsabban több üzletet lezárni.

Példa utasítások: Ismerje meg a legjobb módszert az árral kapcsolatos kifogások kezelésére az értékesítési beszélgetések során.

Készítsen követő üzenetet egy vállalati ügyfélnek a termékbemutató után.

Milyen jó kérdést lehet feltenni egy kiskereskedelmi üzemeltetési vezetőnek?

A SalesGPT legjobb funkciói

Ismerje fel az értékesítési kontextust, hogy a beszélgetés szakaszának megfelelő, személyre szabott válaszokat adjon.

Több csatornán is vegyen részt, beleértve a hangüzeneteket, e-maileket, SMS-eket és üzenetküldő alkalmazásokat, mint például a WhatsApp és a Telegram.

Szerezzen egyedülálló értékesítési betekintést, új stratégiákat és trükköket.

A SalesGPT korlátai

A szerszámok konkrét üzleti igényekhez való finomhangolásához technikai szakértelemre van szükség.

A teljesítménye a bevitt adatok minőségétől függ, mivel csak olyan erős, mint a bevitt adatok.

SalesGPT árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

SalesGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Értékesítési fejlesztési képviselő (a legjobb az értékesítési tevékenység egyszerűsítéséhez)

SDR-en keresztül

A potenciális ügyfelek elérése nehéz feladat. Az Sales Development Representative megkönnyíti ezt a munkát. Segít az értékesítési fejlesztési képviselőknek (SDR-eknek) személyre szabott üzenetek megfogalmazásában, az ellenvetések kezelésében és több találkozó lefoglalásában. AI-alapú betekintéssel egyszerűsíti a kapcsolatteremtést és javítja a válaszadási arányt.

Mesterséges intelligenciát szeretne használni az értékesítési csapat vezetőinek minősítéséhez? Ez az eszköz kereshet az interneten, hogy vezető listákat állítson össze, összegyűjthesse a vállalatokkal kapcsolatos információkat azok minősítéséhez és rangsorolásához, valamint személyre szabott megközelítéseket alakítson ki a LinkedIn-profilok alapján.

Példa utasítások: Találjon 10 olyan SaaS-vállalatot az Egyesült Államokban, amelyek az elmúlt 6 hónapban finanszírozásban részesültek.

Készítsen CSV fájlt a LinkedIn-profilokból származó névjegyekből.

Mutassa meg, hogyan automatizálhatom a Gmailen keresztül küldött nyomonkövetési e-mailjeimet

Értékesítési fejlesztési képviselő legjobb funkciói

Automatikusan generáljon potenciális ügyfeleket az ideális jelöltek azonosításával és összeállításával.

Növelje az elkötelezettséget személyre szabott e-mailekkel és üzenetekkel.

Szüntesse meg a kézi adatbevitelt, és ezzel hetente több órát takarítson meg az értékesítőknek.

Zökkenőmentesen integrálható CRM-rendszerekkel a potenciális ügyfelekkel való interakciók naplózása és nyomon követése érdekében.

Értékesítési fejlesztési képviselők korlátai

Lehet, hogy előfizetésre lesz szüksége ahhoz, hogy hozzáférjen olyan eszközökhöz, mint a LinkedIn Sales Navigator, az Apollo.io és mások, amelyekkel olyan feladatokat végezhet, mint a potenciális ügyfelek felkutatása és az értékesítés automatizálása.

A legjobb funkciók beállítása és adaptálása tanulási folyamatot igényel.

Értékesítési fejlesztési képviselő árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Értékelések és vélemények az értékesítési fejlesztési képviselőkről

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📚 Olvassa el még: Hogyan állítsunk fel hatékony értékesítési célokat?

5. Pitch Perfect (A legjobb az értékesítési prezentációk tökéletesítéséhez)

via Pitch Perfect

Egy remek bemutató döntő jelentőségű lehet egy üzlet megkötése szempontjából. A Pitch Perfect GPT használata itt különösen hasznos lehet. Segítségével értékesítési képviselői finomíthatják üzeneteiket, meggyőző bemutatókat készíthetnek és magabiztosan tudnak fellépni.

Az egész értékesítési ciklust támogatja az iparágra szabott, a célközönségre szabott, eredményeket hozó prezentációk kidolgozásával.

A CRM-ből nyert információk – például a potenciális ügyfelek státusza, ismert ellenérvek vagy a vásárlók problémái – felhasználásával a Pitch Perfect kontextus-specifikus üzeneteket és személyre szabott utánkövetéseket tud biztosítani. Az üzenetek hangnemét és formátumát a szervezet hangjához igazítja.

Példa utasítások: Írjon LinkedIn-üzenetet egy növekvő startup pénzügyi igazgatójának. [Terméktípus] terméket kínálunk [célvállalat típusa] számára. Az üzenet legyen informális, de hiteles.

Kérem, adjon nekem egy forgatókönyvet egy kis ingatlankezelő céggel való felderítő beszélgetéshez. Mi [szoftvertípus] szoftvert kínálunk. A cél a problémás pontok feltárása.

Készítsen meggyőző értékesítési szöveget egy virtuális találkozóra az [ICP] segítségével. Mi [terméktípus] termékeket árulunk, amelyek [termék előnyei]

A Pitch Perfect legjobb funkciói

Kommunikáljon meggyőzően bevált értékesítési stratégiák, például sürgősség, kihívó értékesítés és történetmesélés segítségével.

A közönséghez igazítsa a hangnemet és a stílust, a vállalati prezentációktól az informális bemutatókig.

Optimalizálja több csatornát, beleértve az e-mailt, a LinkedIn-t, a hideghívásokat és a személyes találkozókat.

Pitch Perfect korlátai

Nincs benne emberi érzelem, kézi személyre szabást igényel

Nincs élő coaching, mivel ez nem helyettesíti a valós idejű mentorálást.

Pitch Perfect árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Pitch Perfect értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Meeting Summarizer Pro (A legjobb értékesítési megbeszélések összefoglalásához)

via Meeting Summarizer Pro

A megbeszélések elengedhetetlenek, de gyakran időigényesek. A hosszú megbeszéléseket pedig senki sem szereti. Azok számára, akik nem vettek részt az élő ülésen, még rosszabb a helyzet. Nekik végig kell ülniük a felvételt, vagy el kell olvasniuk a teljes jegyzőkönyvet. Ez unalmas!

A Meeting Summarizer Pro segít ebben, biztosítva, hogy soha ne maradjon le a legfontosabb pontokról. Meghallgatja, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket tömör jegyzetek formájában. Nincs többé hosszú felvételek átnézése – csak másodpercek alatt megvalósítható ötletek.

Példa utasítások: Összegezze ügyfeleink visszajelzéseiből készült jegyzetünket, és emelje ki a legfontosabb tanulságokat!

Kérjük, foglalja össze ezt a negyedéves üzleti áttekintést, világosan kiemelve az összes pénzügyi adatot, célt és teljesítménymutatót.

Összegezze a tegnapi Zoom-híváson tartott projektindító értekezlet jegyzőkönyvét. Foglalja bele a név szerint felsorolt teendőket, és kövesse nyomon az említett határidőket és költségvetéseket.

A Meeting Summarizer Pro legjobb funkciói

Készítsen AI-alapú összefoglalókat, amelyek hosszú megbeszéléseket másodpercek alatt hasznos információkká sűrítenek.

Automatikusan kivonhatja a teendőket, hogy a nyomon követés egyértelmű legyen, és a megfelelő személyekhez kerüljön hozzárendelésre.

Emelje ki az adatokat és a legfontosabb mutatókat, hogy könnyen hozzáférhessen a fontos számokhoz, határidőkhöz és kötelezettségvállalásokhoz.

A Meeting Summarizer Pro korlátai

Hiányzik a prioritások szubjektivitása, ami megnehezíti annak meghatározását, hogy mely témák stratégiailag fontosabbak.

Rigid összefoglaló formázást használ, amely nem feltétlenül felel meg a személyre szabott csapatpreferenciáknak.

Meeting Summarizer Pro árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Meeting Summarizer Pro értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú találkozók értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a találkozók közel felében. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy átfogó találkozókezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban maradhat! 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

7. Sales Negotiation Coach (A legjobb a tárgyalások elsajátításához)

via Sales Negotiation Coach

A tárgyalás az értékesítés középpontjában áll. A Sales Negotiation Coach segít finomítani az értékesítési stratégiáját, kezelni az ellenvetéseket és magabiztosan lezárni az üzleteket. Úgy működik, mint egy személyes mentor, amely bevált tárgyalási technikákon alapuló, valós idejű stratégiákat kínál.

Ez az eszköz valós idejű, realisztikus szerepjáték-szituációkba helyezi Önt, ahol Ön a szolgáltatóként próbál meg üzletet kötni, miközben a rendszer bemutatja a potenciális ügyfél várható ellenvetéseit és aggályait. Azonnali visszajelzést kap arról, hogy mi működött, mi nem, és hogyan lehetne javítani.

Példa utasítások: Én [pozíciója] vagyok, és [ICP-je] felé irányulok. Kezdje meg a tárgyalást!

[Terméket vagy szolgáltatást] árulok. Játsszuk el egy értékesítési beszélgetést!

[Terméket vagy szolgáltatást] kínálok egy szkeptikus [ICP-nek]. Játssza el a vevőt!

A Sales Negotiation Coach legjobb funkciói

Tökéletesítse az ellenvetések kezelését AI-alapú cáfolatokkal a gyakori értékesítési ellenállások esetén.

Szerezzen be a tárgyalások összetettségéhez és az ügyfelek viselkedéséhez igazított üzletkötési stratégiai információkat.

Használja ki a forgatókönyv alapú szerepjátékokat, hogy gyakorolja a valós értékesítési beszélgetéseket a tényleges bemutatók előtt.

Az értékesítési tárgyalási coach korlátai

A mély kontextuális tudatosság hiánya, ami kevésbé hatékonnyá teszi komplex, több lépcsős ügyletek esetén.

Korlátozott iparági alkalmazhatóságot kínál, általános értékesítéshez alkalmasabb, mint niche piacokhoz.

Értékesítési tárgyalási coach árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Értékesítési tárgyalási coach értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📚 Olvassa el még: Ingyenes értékesítési terv sablonok Word, Excel és ClickUp formátumban

8. SalesMentor AI (A legjobb személyre szabott értékesítési coachinghoz)

via SalesMentor AI

A kiváló értékesítők nem születnek, hanem képzéssel válnak azzá. A SalesMentor AI személyes értékesítési tanácsadóként működik, valós idejű visszajelzéseket és útmutatásokat nyújtva az értékesítési készségek fejlesztése érdekében.

Segít a felhasználóknak javítani a potenciális ügyfelek felkutatását, a kommunikációt és az üzletkötési képességeket olyan funkciók révén, mint a testreszabott értékesítési tervek, a készségfejlesztő modulok, a bevált stratégiák és a valós idejű teljesítménykövetés.

A CRM-eszközökkel való integráció és a tárgyalási technikák kínálata révén a SalesMentor AI egyszerűsíti az értékesítési folyamatot. Akár kezdő, akár tapasztalt szakember, ez az eszköz segít élesíteni az érveit, kezelni az ellenvetéseket és gyorsabban lezárni az üzleteket.

Példa utasítások: Adjon nekem egy forgatókönyvet, amellyel kezelni tudom a „Már egy másik beszállítóval dolgozunk” ellenvetést egy hideghívás során.

Értékelje az értékesítési készségeimet. Erős vagyok a felfedező beszélgetésekben, de nehezen zárulnak le a nagy értékű üzletek.

Írjon első kapcsolatfelvételi e-mailt [cégtípusa] számára, amelynek célja a [iparág] potenciális ügyfeleinek megszólítása.

A SalesMentor AI legjobb funkciói

Finomítsa értékesítési hívásait, e-mailjeit és prezentációit valós idejű értékesítési coaching segítségével.

Generáljon AI-alapú válaszokat az ügyfelek kifogásainak hatékony kezeléséhez.

Szimuláljon szerepjátékokat, hogy az értékesítési képviselők gyakorolhassák a válaszokat és növelhessék önbizalmukat.

Kövesse nyomon a teljesítményelemzéseket, hogy mérje az előrehaladást és javasoljon megvalósítható fejlesztéseket.

A SalesMentor AI korlátai

Iparág-specifikus testreszabás hiánya, ami manuális beállításokat igényel a niche piacok esetében

A részletes értékesítési adatok megadásával jobb eredményeket érhet el, amennyiben a bemeneti adatok minősége megfelelő.

SalesMentor AI árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

SalesMentor AI értékelések és minősítések

GA: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Sales Content Creator Pro (A legalkalmasabb értékesítést elősegítő tartalom létrehozására)

a Sales Content Creator Pro segítségével

A kiváló értékesítési tartalom nem csak a szavakról szól. A meggyőzőerőről, az egyértelműségről és a hatékonyságról is szól. A Sales Content Creator Pro segít értékesítési csapatainak néhány gombnyomással magas konverziós arányú e-maileket, prezentációkat, termékleírásokat, értékesítést támogató tartalmakat, közösségi média bejegyzéseket és még sok mást készíteni.

Ezenkívül segít az értékesítéssel kapcsolatos tartalmak létrehozásában, időt takarít meg és biztosítja a következetességet. A gyakori ellenvetések kezelésével, az egyedi értékajánlatok kiemelésével és a jelenlegi piaci trendekhez való igazodással biztosítja, hogy az értékesítési képviselők mindig meggyőző, márkaközpontú üzenetekkel rendelkezzenek.

Példa utasítások: Írjon egy B2B hideg e-mailt, amelyben bemutatja új AI-alapú termékünket a közepes méretű technológiai vállalatok [persona] számára.

Készítsen egy 2 perces bemutató szöveget a [termék/szolgáltatás] számára, amely a [célközönség] számára készült.

Sorolja fel és kezelje az 5 legfontosabb ellenérvet, amelyet a potenciális ügyfelek a termékünkre való áttéréssel kapcsolatban felhozhatnak.

A Sales Content Creator Pro legjobb funkciói

Készítsen AI-alapú értékesítési szövegeket meggyőző e-mailekhez, prezentációkhoz és közösségi média bejegyzésekhez.

Dinamikusan testreszabhatja az üzeneteket, hogy azok összhangban legyenek a márka hangjával és a konkrét célközönség szegmenseivel.

Készítsen többféle formátumú tartalmakat e-mailekhez, céloldalakhoz, hirdetésekhez és prezentációkhoz.

Sales Content Creator Pro korlátozások

Emberi szerkesztést igényel, mivel a generált tartalom gyakran személyre szabást és érzelmi finomítást igényel.

Nem rendelkezik széles körű hitelességgel, felhasználói bázisa kicsi, értékelései és vélemények száma pedig korlátozott.

Sales Content Creator Pro árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Sales Content Creator Pro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Revenue Catalyst (A legjobb az értékesítési bevételek növeléséhez)

via Revenue Catalyst

A Revenue Catalyst azoknak az értékesítési csapatoknak készült, amelyek gyorsabban szeretnék elérni a bevételi célokat. Elemezi az értékesítési adatokat, azonosítja a lehetőségeket, és mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt az üzletek hatékony lezárásához.

Emellett egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a hideg e-mailek írása, a potenciális ügyfelek listájának összeállítása és a személyre szabott ajánlatok kidolgozása valós idejű adatok és bevált stratégiák felhasználásával.

Értékesítési képviselői időt pazarolnak a folyamatok kezelésével vagy az árazási stratégiák optimalizálásával? Ez az eszköz, adat alapú ajánlásaival, megkönnyítheti munkájukat (és életüket). Olyan, mintha egy gyors, céltudatos értékesítési asszisztensük lenne, aki soha nem pazarolja az időt, mindig pontos üzeneteket küld, és gondoskodik arról, hogy minden lépés cselekvésorientált legyen.

Példa utasítások: Keresse meg a [Cégnév] döntéshozóit, és foglalja össze szerepüket.

Írjon egy hideg e-mailt a [Vállalat] értékesítési vezetőjének, amelyben felajánlja [megoldását].

Keresse meg a [versenytárs weboldalát], és sorolja fel a legfontosabb különbségeket a mi termékünkkel szemben.

A Revenue Catalyst legjobb funkciói

Jósolja meg a bevételi trendeket AI-alapú előrejelzési modellekkel

Adjon prioritást a nagy értékű potenciális ügyfeleknek azáltal, hogy automatikusan azonosítja a legígéretesebb potenciális ügyfeleket.

Készítsen teljesítményjelentéseket az értékesítési csapat sikereinek és fejlesztési területeinek nyomon követéséhez.

A Revenue Catalyst korlátai

Nehézségek a CRM-integrációval, manuális adatbevitelre van szükség, ha a kompatibilitás nem felel meg a meglévő CRM-munkafolyamatoknak

Elveszíti a korábbi beszélgetések részleteit, és csak a legutóbbi interakciókat tárolja.

Revenue Catalyst árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Revenue Catalyst értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. SalesResearcher (a legjobb a potenciális ügyfelekről szóló információk gyűjtéséhez)

via SalesResearcher

A megfelelő potenciális ügyfelek megtalálása az értékesítés felét jelenti. A SalesResearcher GPT pontosan ebben a tekintetben tűnik ki. Ez az eszköz az értékesítőknek gyors, kutatásalapú betekintést nyújt a célzott vállalatokba, anélkül, hogy nekik maguknak kellene átkutatniuk a weboldalakat.

Megkönnyíti a potenciális ügyfelek felkutatását azáltal, hogy információkat gyűjt a potenciális ügyfelekről, a versenytársakról és az iparági trendekről. Pontosan lebontja, hogy egy vállalat mivel foglalkozik, milyen termékei vannak, milyen friss hírek vannak róla, például finanszírozás vagy felvételek, kik az ügyfelei, sőt, kik a versenytársai.

Ez a GPT-kiegészítő segít értékesítési képviselőinek, hogy valós idejű adatokkal és stratégiai ajánlásokkal mindig egy lépéssel előrébb járjanak.

Példa utasítások: Mit csinál a [célvállalat], kik a ügyfelei, és hogyan tudom nekik eladni a B2B SaaS termékemet?

Adjon nekem egy áttekintést a [célvállalat] üzleti tevékenységéről és arról, hogy az ügynökségek hogyan tudnak nekik értékesíteni.

Mondja el, hogyan pozícionálja magát a [célvállalat], kik használják és kikkel versenyeznek!

A SalesResearcher legjobb funkciói

Gyűjtsön információkat a potenciális ügyfelekről a weboldalukról és az online információkból.

Készítsen beszélgetésalapú elemzéseket, amelyek könnyen olvasható formában mutatják be a kutatási eredményeket – mintha egy jól tájékozott kollégától kapná az információkat.

Elemezze a versenytársakat, hogy összehasonlítsa márkájának erősségeit és gyengeségeit az iparágon belül.

Használjon testreszabott értékesítési stratégiákat, hogy személyre szabott megközelítéseket alakítson ki a potenciális ügyfelek elérése és elkötelezésére.

SalesResearcher korlátai

Hiányosságok a niche iparágakban, különösen a korlátozott online jelenléttel rendelkező kis vagy titkos vállalatok esetében

SalesResearcher árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

SalesResearcher értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Impossible Sales Rep (a legalkalmasabb a nehéz ellenvetések kezelésére)

via Impossible Sales Rep

Az Impossible Sales Rep jelentősen megkönnyíti az üzletkötést. Ez az AI-alapú kiegészítő segít az értékesítési csapatoknak finomhangolni az értékesítési stratégiájukat, kezelni az ellenvetéseket és navigálni a bonyolult tárgyalásokon.

Ahelyett, hogy általános üzeneteket küldene, először kutatást végez a potenciális ügyfél vállalatáról, hogy pontosan megértse, mi zajlik abban a vállalkozásban. Ezt a betekintést ötvözi a termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos mélyreható ismereteivel, hogy releváns, időszerű és személyre szabott e-mailt hozzon létre.

Olyan, mintha egy szakértő értékesítési coach lenne a csapatban, aki akkor lép be a játékba, amikor mindenki elakad és nem találja a kiutat.

Példa utasítások: Segítek [a célügyfeleknek X-et csinálni Y-val]. Írna egy hideg e-mailt a [célvállalat] marketingigazgatójának?

Kutassa fel a [cégnév] vállalatot, és hozzon létre egy személyre szabott promóciós anyagot a [terméke] számára, a vállalat legfrissebb hírei, pénzügyi adatai és tervei alapján.

Készítsen értékesítési prezentációt a technológia iránt érdeklődő [ügyféltípus] közönség számára, figyelembe véve a jelenlegi felvételi trendeket.

Az Impossible Sales Rep legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan az ellenvetéseket az AI-alapú javaslatokkal, amelyekkel leküzdheti a vásárlók habozását.

Optimalizálja az értékesítési prezentációkat a maximális elkötelezettség érdekében finomított szövegekkel.

Hatékonyan minősítse a potenciális ügyfeleket, hogy azonosítsa a nagy értékű potenciális ügyfeleket.

Adjon adat alapú betekintést a korábbi értékesítési beszélgetések alapján.

Lehetetlen értékesítési korlátok

Az emberi intuíció hiánya miatt az AI által generált válaszok néha finomhangolást igényelnek.

Küzdelem az iparág-specifikus finomságokkal, amelyek nem feltétlenül illeszkednek a niche piacokhoz

Lehetetlen értékesítési árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Impossible Sales Rep értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Email GPT (legalkalmasabb értékesítési e-mailek írásához)

Értékesítési e-mailek írása meglehetősen egyszerű. Legalábbis ezt gondolja a legtöbb ember, amíg le nem ül és el nem kezdi a gépelést. Ha nincs szakértő e-mail írója, ez az AI e-mail marketing eszköz megkönnyítheti a dolgát. Másodpercek alatt személyre szabott, magas konverziós arányú e-maileket tud készíteni.

A nyomon követések, pontosítások vagy bonyolult ügyfélkapcsolatok kezelésével, kifinomult és következetes hangnemben, az értékesítési csapatok inkább az üzletek lezárására és a kapcsolatok építésére koncentrálhatnak, ahelyett, hogy a válaszok megírásával kellene foglalkozniuk.

Akár hideg e-maileket küld, akár nyomon követést végez, akár ajánlatokat küld, ez az AI-alapú eszköz biztosítja, hogy üzenetei kiemelkedjenek a többi közül.

Példa utasítások: Írjon bocsánatkérő e-mailt egy ügyfélnek egy elmulasztott találkozó miatt

Egy felhasználó nem ért egy számlázási díjat, és magyarázatot kér; segítsen megfogalmazni egy udvarias választ!

Írjon egy nyomon követő e-mailt annak az ügyfélnek, akinek a termékét a múlt héten szállították ki.

A GPT legjobb funkciói e-mailben

Személyre szabhatja az e-maileket, ha a tartalmat a különböző potenciális ügyfelek igényeihez igazítja.

A hangnemet dinamikusan módosítsa, hogy természetesebb és vonzóbb legyen.

Azonnal javasoljon válaszokat, hogy a beszélgetések zökkenőmentesen folyjanak.

E-mail GPT korlátai

Kézi szerkesztést igényel, mivel az AI által generált eredményeket finomhangolni kell, hogy illeszkedjenek a márka hangjához.

Nincs benne szubjektív vélemény, a válaszok semlegesek.

E-mail GPT árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

E-mail GPT értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Sales Strategist Advisor (A legjobb adatvezérelt értékesítési tervekhez)

via Sales Strategist Advisor

A beszélgetések önmagukban nem biztosítják az értékesítési sikert – stratégiai értékesítési tervre van szükség.

Az értékesítési stratégiai tanácsadó GPT itt jön jól. Ezzel a GPT-vel az értékesítési csapatok okosabb megközelítéseket alakíthatnak ki, finomíthatják az üzeneteket és hatékonyabban köthetnek üzleteket.

Ez az eszköz alkalmazkodik a felhasználó stílusához és piacához, függetlenül attól, hogy versenyképességi elemzésre, testreszabható e-mail sablonokra vagy szerepjátékos forgatókönyvekre van szükségük a készségeik fejlesztéséhez. Emellett folyamatos piaci trendfrissítéseket, többnyelvű támogatást a globális elérhetőség érdekében, valamint interaktív irányítópultokat biztosít a teljesítmény nyomon követéséhez.

Az ügyfelek megkeresése, az ellenérvek leküzdése, az új termék értékesítési stratégiájának kidolgozása és még sok más is könnyedén megoldható ezzel az eszközzel. A Sales Strategist Advisor segítségével javíthatja értékesítési eredményeit.

Példa utasítások: Szimuláljon egy értékesítési hívás során felmerülő ellenvetéses helyzetet, amelyben a vevő azt mondja, hogy termékünk túl drága.

Elemezze a [versenytárs] értékesítési stratégiáját, és javasoljon 3 módszert, amellyel felülmúlhatjuk őket a potenciális ügyfelek megszerzésében.

Készítsen egy hideg e-mailt egy [termék] számára, amelynek célközönsége a [célközönség] és a [vállalatméret] vállalatok.

A Sales Strategist Advisor legjobb funkciói

Jósolja meg az értékesítési trendeket AI-alapú előrejelzésekkel a jobb tervezés érdekében.

Szimuláljon értékesítési helyzeteket virtuális szerepjátékok segítségével.

Integrálja az értékesítési CRM-ekkel az adatkezelés egyszerűsítése érdekében.

Testreszabhatja az értékesítési érveket a vásárlók személyisége és igényei alapján.

Értékesítési stratégiai tanácsadó korlátai

Ez nem helyettesíti a tapasztalatot, mivel az emberi ítélőképesség továbbra is döntő fontosságú.

A alapvető funkciók nem módosíthatók, a változtatásokhoz fejlesztői beavatkozás szükséges.

Értékesítési stratégiai tanácsadó árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Értékesítési stratégiai tanácsadó értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Sales Insights GPT (a legjobb az értékesítési trendek feltárásához)

a Sales Insights GPT segítségével

Az adatok haszontalanok, ha nem tudja, mit árulnak el. A Sales Insights GPT a nyers értékesítési adatokat hasznosítható információkká alakítja.

Ez a megoldás ötvözi a fejlett RevOps legjobb gyakorlatokat, a vásárlói szándékra vonatkozó adatokat és az AI-alapú betekintést. Értékesítési képviselői az eszköz segítségével elemezhetik a trendeket, azonosíthatják a lehetőségeket és finomíthatják értékesítési stratégiáikat.

Ahelyett, hogy találgatna, mi működik, egyértelmű, adatokon alapuló ajánlásokat kap. Akár a piacra lépés optimalizálásáról, a csatornában felmerülő kockázatok felismeréséről, akár a kvótatervek modellezéséről van szó, ez az eszköz lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy gyorsabban haladjanak, hatékonyabban dolgozzanak és több üzletet kössenek.

Példa utasítások: Segítsen átalakítani az értékesítési területeimet a TAM, a fehér területek és a képviselői kapacitás adatainak felhasználásával.

Modellezze a következő év értékesítési kapacitási tervét kvóták, növekedési ütemek és fluktuációs feltételezések alapján.

Hozzon létre 3 magas konverziós arányú kimenő e-mail sablont az [ICP] számára szándékjelzések és firmográfiai adatok felhasználásával.

Sales Insights GPT legjobb funkciói

Optimalizálja az értékesítési területeket azok hatékony meghatározásával, tervezésével és feltérképezésével.

Valós idejű útmutatást kaphat mindenről, a folyamatok állapotától az üzletkötésig és az előrejelzésekig.

Elemezze stratégiailag a versenytársakat, hogy felfedezze a piaci lehetőségeket.

Irányítsa az értékesítési módszereket olyan keretrendszerekkel, mint a MEDDPIC a felhőalapú megoldásokhoz.

Értékesítési betekintés GPT korlátai

Korlátozott iparági fókusz, mivel elsősorban a SaaS és a technológiai piacokra irányul.

Értékesítési betekintés GPT árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Sales Insights GPT értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

16. Competitor Scout (A legjobb a versenytársak elemzéséhez)

via Competitor Scout

Ismerje meg versenytársait. Nyerjen több üzletet. A Competitor Scout olyan, mintha egy tapasztalt DTC-stratéga állna az Ön oldalán, és egyértelmű előnyt biztosít az értékesítési szakembereknek azzal, hogy pontosan feltárja, hogyan pozicionálják és értékesítik versenytársai termékeiket online. Segít az értékesítési csapatoknak valós időben nyomon követni a riválisok stratégiáit, az árak változásait és a piaci trendeket.

Akár ügyfélmegbeszélésre készül, akár értékesítési stratégiát finomít, az értékesítési csapatok több forrásból származó, mélyreható és könnyen emészthető információkkal rendelkeznek, amelyekkel hatékonyabb beszélgetéseket folytathatnak.

Ha meg akarja előzni a versenytársakat, ez az eszköz elvégzi a nehéz munkát.

Példa utasítások: Hasonlítsa össze a [termék] termékoldalamat a legjobban teljesítő DTC versenytársakkal, és javasoljon CRO-fejlesztéseket.

Elemezze a Meta és a TikTok segítségével a legnépszerűbb [iparági] márkák fizetett hirdetési stratégiáját.

Mi legyen az értékajánlatom egy [terméktípus] esetében, amely versenyez a [versenytárs] termékével?

A Competitor Scout legjobb funkciói

Végezzen SWOT-elemzést a piaci lehetőségek kiemeléséhez.

Ismerje meg, mi hat a piacon – az üzenetküldéstől és az árazástól a termékjellemzőkig.

Elemezze a digitális marketing stratégiákat a versenytársak hirdetési kampányainak visszafejtésével.

Elemezze a trendeket és a fogyasztói magatartást a piaci változások előrejelzéséhez.

A Competitor Scout korlátai

Kézi ellenőrzés szükséges, mivel egyes jelentések pontatlanságokat tartalmazhatnak.

Korlátozott képfelismerést kínál, a vizuális elemeket csak bizonyos mértékben dolgozza fel.

Competitor Scout árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Competitor Scout értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

17. Sales Manager (A legjobb értékesítési csapatok irányításához)

via Sales Manager

A kiváló értékesítési vezető nem csak a számokat követi nyomon, hanem stratégiákat dolgoz ki, motiválja a csapatokat és optimalizálja a munkafolyamatokat. A Sales Manager lehetővé teszi az értékesítési vezetőknek, hogy pontosan ezt tegyék. Egyszerűsíti a feladatokat és segít a csapatoknak az üzletkötésekre koncentrálni.

Ez az eszköz stratégiai partnerként szolgál az értékesítési vezetők számára, valós idejű támogatást nyújtva a csapat céljainak a tágabb vállalati célokkal való összehangolásában. Javítja az adatelemzést, racionalizálja a CRM használatát, és hasznos információkat nyújt a piaci trendekről, az értékesítési stratégiákról és a teljesítménymutatókról.

Akár a folyamatok szűk keresztmetszeteinek kiküszöböléséről, a gyengén teljesítő képviselők motiválásáról, akár új kampányok kidolgozásáról van szó, az eszköz gyakorlati, tapasztalatokon alapuló tanácsokat ad világos és praktikus formában.

Példa utasítások: A három különböző területen működő értékesítési csapat alulteljesítményének tendenciái alapján azonosítsa a coaching lehetőségeket.

Adjon 3 kreatív B2B értékesítési versenyötletet a lassan mozgó vállalati ügyfeleknél a folyamatok felgyorsításához.

Melyek a jelenlegi B2B értékesítési trendek a [régió] piacon, amelyekről tájékoztatnom kell a csapatomat?

A Sales Manager legjobb funkciói

Készítsen pontos értékesítési előrejelzéseket az előrejelzések és jelentések segítségével.

Kezelje a kvótákat és a célokat reális, de ambiciózus értékesítési célok kitűzésével.

Tanácsok a értékesítési csapatok gyakori problémáinak megoldásához

Szervezze meg az értékesítési folyamatokat, hogy prioritást adjon a potenciális ügyfeleknek és javítsa a konverziókat.

Értékesítési menedzser korlátai

Kreativitás hiánya az egyedi kihívásokhoz, ami innovatív értékesítési taktikák kidolgozásához emberi brainstormingot igényel.

Esetenként elavult információkat tartalmaz, de szükség esetén valós idejű frissítéseket tud letölteni.

Értékesítési menedzser árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Értékesítési vezetők véleményei és értékelései

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

18. Email Wizard (a legjobb az e-mailes kapcsolattartás automatizálásához)

Legyen szó hideg e-mailekről vagy utánkövetésekről, a konverziót eredményező értékesítési e-mailek írása egy művészet. Ha nincs erre szakértő művészed, akkor az értékesítési e-mailek nem lesznek elég hatékonyak.

Az Email Wizard GPT megkönnyíti az értékesítési e-mailek létrehozását. Vonzó e-maileket készít, személyre szabja a kommunikációt és optimalizálja a tárgy sorokat a magasabb megnyitási arány érdekében.

Példa utasítások: Írjon egy 3 mondatos hideg e-mailt, amelyben felajánlja szolgáltatásait egy SaaS startupnak.

Készítsen egy hideg e-mailt, amelyben [termék vagy szolgáltatás] bemutatására kerül sor [vállalat típusa és mérete] cégek számára, esettanulmány formátumban.

Írjon egy bemutatkozó e-mailt egy olyan tervezőirodának, amely [vállalat típusa és mérete] célcsoportot céloz meg, és amelynek Instagram-aktivitása gyenge.

Az Email Wizard legjobb funkciói

Készítsen hatékony hideg e-maileket, amelyek felkeltik a figyelmet és válaszokat váltanak ki.

Személyre szabott kommunikáció nagy léptékben, hogy minden üzenet egyedi legyen.

Elemezze a weboldalakat és az önéletrajzokat, hogy a bemutatókat a címzett igényeihez igazítsa.

Az E-mail Wizard korlátai

Kézi hangszínbeállítások szükségesek a márka hangjához való igazodáshoz.

Csak szövegalapú tartalmakra korlátozódik, vagyis nem képes bonyolult e-mail sablonokat tervezni.

Email Wizard árak

Örökre ingyenes (korlátozott használat)

A ChatGPT fizetős csomagjaiban benne van

Email Wizard értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Az értékesítés egy gyorsan változó terület, és az értékesítéshez használt AI-eszközök nem csupán versenyelőnyt jelentenek, hanem elengedhetetlenek is.

Dolgozzon hatékonyabban a ClickUp mesterséges intelligenciával!

A ClickUp segít az értékesítési csapatoknak hatékonyabban, nem pedig keményebben dolgozni azáltal, hogy egyszerűsíti a munkafolyamatokat és kiküszöböli az ismétlődő feladatokat.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Így alakíthatja át az értékesítési folyamatot a ClickUp Brain:

Az AI Notetaker segítségével gyorsan összefoglalhatja a megbeszélések és jegyzetek legfontosabb pontjait az AI-alapú megbeszélés-összefoglalók segítségével.

Rögzítsen értékesítési bemutató videókat automatikus átiratokkal és követendő intézkedésekkel a ClickUp Clips segítségével.

Az AI Writing Assistant segítségével másodpercek alatt meggyőző értékesítési e-maileket készíthet.

Szerezzen új ötleteket következő nagy értékesítési kampányához a ClickUp Brain segítségével, amely brainstorming partnereként szolgál.

Hozza ki a legtöbbet az AI világából az Ön által választott LLM-ekkel egyetlen eszközön belül.

Növelje az értékesítési folyamatok hatékonyságát CRM-mel és elemzésekkel.

A ClickUp nem csak a mesterséges intelligenciáról szól. A ClickUp for Sales Teams egy komplett értékesítésirányítási eszköz:

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje a kapcsolatokat és szervezze meg az üzleteket – mindezt egy helyen, a ClickUp CRM- ben.

Csökkentse a manuális munkát automatizált munkafolyamatokkal, amelyek mozgásban tartják az értékesítési csatornát.

Szerezzen valós idejű betekintést a csapat teljesítményébe és a bevételi előrejelzésekbe a testreszabható irányítópultok segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és tartsa kéznél az információkat a ClickUp Autopilot AI ügynökeinek segítségével.

Építsen strukturált rendszereket sablonok segítségével

Az AI-eszközök automatizálhatják a feladatokat, de a strukturált munkafolyamatok ugyanolyan fontosak. Itt jönnek képbe a ClickUp értékesítési sablonjai.

ClickUp értékesítési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre és szervezzen feladatokat csapat, teljesítési típus, prioritás, határidő és jóváhagyási állapot szerint a ClickUp értékesítési terv sablonjával.

A ClickUp Sales Plan Template segítségével hozhat létre és szervezhet feladatokat csapat, teljesítési típus, prioritás, határidő és jóváhagyási állapot szerint.

A szilárd értékesítési terv minden sikeres csapat gerincét képezi. A ClickUp értékesítési terv sablonja a következőket segíti:

Állítson fel mérhető célokat , hogy csapata a helyes úton haladjon!

Vázolja fel a potenciális ügyfelek megszerzésére, az üzletek lezárására és a nyomon követésre vonatkozó stratégiáját.

Biztosítsa a felelősségre vonhatóságot egyértelmű feladatgazdákkal és részletes cselekvési pontokkal minden csapattag számára.

Használja a valós idejű adatokat a haladás nyomon követéséhez, a stratégiák kiigazításához és a teljesítmény javításához.

ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon potenciális ügyfeleit és üzleteit, alkalmazva egy következetes üzletminősítési keretrendszert és üzletkötési folyamatot az értékesítés növelése érdekében.

A potenciális ügyfelek kézi kezelése kimerítő feladat. A ClickUp értékesítési folyamat sablonja egyszerűsíti ezt a folyamatot. Ezzel az AI-támogatott sablonnal rendezett állapotban tarthatja értékesítési folyamatát, és az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: az üzletek lezárására.

Vizualizálja folyamatát, hogy minden üzletet átláthasson, a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződéskötésig.

Azonosítsa a figyelmet igénylő szűk keresztmetszeteket és tegyen lépéseket

Egyszerűsítse a feladatkezelést egyértelműen meghatározott felelősökkel, feladatállapotokkal, határidőkkel, komplexitási szintekkel, kezdési dátumokkal és osztályokkal.

Érdemes kipróbálnia a ClickUp Sales Tracker Template és a ClickUp Sales CRM Template sablonokat is, amelyekkel hatékonyabbá teheti értékesítési folyamatait.

Mi lenne, ha egyetlen alkalmazás helyettesítené az összes AI-eszközét? Próbálja ki a ClickUp Brain Max alkalmazását! Ez az AI szuperalkalmazás a szétszórt tudást koncentrált, nagy hatékonyságú termelékenységgé alakítja, így hetente 1,1 napot takaríthat meg. A Talk to Text segítségével a kimondott ötleteket azonnal feladatokká, e-mailekké, üzenetekké és tartalmakká alakíthatja.

Hozzáférés több LLM-hez, mint például ChatGPT, Claude, Gemini stb. egy helyen.

Kapjon kontextusfüggő válaszokat és információkat a ClickUp-on, az interneten és az összes csatlakoztatott alkalmazásban.

Az értékesítés nem csak a számokról szól, hanem az okosabb munkavégzésről is. A megfelelő AI-szoftver az értékesítési csapatok számára segíthet a stratégiai tervezésben, az ügyfelekkel való kapcsolattartásban és a gyorsabb üzletkötésekben. De a mesterséges intelligencia önmagában nem elég. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely mindent szinkronban tart. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp Brain, az AI-ügynökök, az AI-alapú írás, a CRM és az automatizálás segítségével értékesítési csapata több időt fordíthat az értékesítésre, nem pedig a táblázatok kezelésére. Az AI megváltoztatja az értékesítést. A ClickUp gondoskodik arról, hogy Ön mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Készen áll a munkafolyamatok átalakítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.