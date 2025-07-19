A legjobb Loomly alternatívák az okosabb közösségi média menedzsmenthez 2025-ben

A Loomly ütemező eszközeivel, intuitív tartalomnaptáraival és beépített csapatmunkát támogató funkcióival szilárd hírnevet szerzett magának a közösségi média marketingesek körében. Elegáns, tiszta felülettel rendelkezik, és viszonylag könnyűvé teszi a tartalomáramlás fenntartását.

Azonban nem tökéletes. Az elemzési funkció nem mindig olyan részletes, mint szeretné. Ráadásul, ha fejlettebb automatizálásra, mélyebb integrációkra és AI-alapú betekintésre van szüksége, a Loomly kissé... alapszintűnek tűnhet.

És ne is beszéljünk arról, hogy a csapat növekedésével milyen gyorsan emelkedhetnek az árak.

Ha ez hasonlít a Loomly-val kapcsolatos tapasztalataira, akkor itt az ideje, hogy jobb lehetőségeket keressen. Ebben a blogban felsoroltunk néhány megbízható Loomly alternatívát, amelyek lenyűgöző közösségi média marketing funkciókat, fejlettebb elemzéseket és minden mást kínálnak a költségkeretein belül.

A Loomly alternatívái egy pillantásra

Itt található egy rövid összefoglaló arról, hogy a legjobb Loomly alternatívák hogyan viszonyulnak egymáshoz a közösségi média kezelési funkciók, a felépítés és az árak tekintetében.

Eszközök Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat (egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok) Beépített mesterséges intelligencia az automatikus jelentéskészítéshez, megosztott naptár, tartalomtervezési sablonok, együttműködési eszközök és munkafolyamat-automatizálás. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7 USD/hó/felhasználó áron Buffer Kis- és középvállalkozások és alkotók Automatizált közzététel, közösségi média sablonok és részletes elemzések Ingyenes; fizetős csomagok 6 dollártól/hó Hootsuite Középvállalkozások és nagyvállalatok Trendfigyelés, teljesítménykövetés és beépített mesterséges intelligencia Fizetős csomagok 149 USD/hó/felhasználó áron CoSchedule Kis- és középvállalkozások Munkafolyamat-automatizálás és AI-alapú ütemezés Ingyenes; fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron Planable Nagyméretű marketingügynökségek AI-alapú tartalomgenerálás, verziótörténet és bejegyzés-előnézet Ingyenes; fizetős csomagok 39 USD/hó-tól munkaterületenként Sprout Social Közepes és nagyvállalatok Érzelemelemzés, közösségi médiafigyelés és tartalomütemezés Fizetős csomagok 199 USD/hó/felhasználó áron Agorapulse Vállalatok Több csatorna elkötelezettségi jelentései, megosztott beérkező levelek és AI közösségi média eszközök Ingyenes; fizetős csomagok 99 USD/hó/felhasználó áron SocialPilot Startupok és kisvállalkozások AI által generált tartalomötletek, egységes beérkező levelek mappa és hirdetéskezelés Fizetős csomagok 30 dollártól/hó Később Közepes és nagy méretű vállalatok, amelyek influencer kampányokat folytatnak Influencer-követés, hashtag-javaslatok, Linkin. bio Fizetős csomagok 25 dollártól/hónap Sendible Vállalatok és marketingügynökségek UTM-követés, elemzés és tartalmi javaslatok Fizetős csomagok 29 dollártól/hó SocialBee Startupok és alkotók AI-alapú tartalomötletek, tartalom újrahasznosítás és posztok ütemezése Fizetős csomagok 29 dollártól/hó

Miért érdemes Loomly alternatívákat választani?

A Loomly kiváló kiindulási pont a tartalomtervezéshez, a közösségi média ütemezéséhez és az együttműködéshez, különösen kisebb csapatok számára. Azonban a közösségi média stratégiájának bővülésével bizonyos korlátokba ütközhet.

Korlátozott elemzési lehetőségek : Hiányoznak a mélyreható elemzési lehetőségek, mint például a közönség szegmentálása, a kattintási trendek és a ROI nyomon követése.

Alapvető automatizálás : Nem támogatja a komplex munkafolyamatokat, az automatikus válaszokat vagy a több lépésből álló ütemezést.

Árskálázási problémák : Gyorsan drágul, anélkül, hogy arányosan fejlett funkciókat kínálna.

Hiányzó interakciós eszközök : Nincs egységes beérkező levelek mappa vagy beépített eszközök a válaszok, kommentek vagy közvetlen üzenetek kezeléséhez.

Korlátozott közösségi médiafigyelés : minimális betekintést nyújt és nem rendelkezik robusztus figyelési funkciókkal.

Korlátozott integrációk: Nem kapcsolódik könnyen niche CRM eszközökhöz, AI tartalomalkotókhoz vagy fejlett szoftverekhez.

A Loomly egyszerű ütemezéshez és csapatmunkához jól használható. Azonban előfordulhat, hogy jobb döntés egy fejlettebb kampánykezelő szoftverre váltani. Különösen akkor, ha szélesebb körű elérést, mélyebb betekintést és intelligensebb munkafolyamatokat szeretne elérni.

🧠 Érdekesség: A híres-hírhedt Facebook „Like” gombot majdnem Awesome (Szuper) gombnak nevezték el.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 11 legjobb Loomly alternatíva

Most, hogy már tudja, hogy a Loomly meglehetősen korlátozott a fejlett közösségi média és tartalommarketing-kezelés terén, nézzük meg azokat az alternatívákat, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek.

1. ClickUp (A legjobb tartalomtervezéshez, projektmunkafolyamatokhoz és együttműködéshez)

Próbálja ki most a ClickUp-ot! A ClickUp segítségével könnyedén tervezheti, kezelheti és ütemezheti közösségi média bejegyzéseit.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely egyesíti a projektkezelést, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ez a tartalom ütemezésén túlmutat, és egyetlen helyen kezeli az összes közösségi média feladatát. Gondoljon mélyreható, valós idejű elemzésekre, beépített mesterséges intelligenciára, munkafolyamat-automatizálásra, közösségi média kampányokhoz készült tartalomírási sablonokra és még sok másra!

Először is, a ClickUp Calendar segítségével egyetlen egységes felületről ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit, rendelhet hozzá marketing feladatokat és tervezhet megbeszéléseket. Valós időben frissül, így biztosítva, hogy az egész csapata összhangban maradjon.

Testreszabhatja a nézetet (napi, heti, havi) és összekapcsolhatja a Google, Outlook vagy Apple Naptárral, hogy minden eseményt egy helyen kezelhessen – nem kell többé több alkalmazást használnia.

A ClickUp Marketing segítségével vizualizálhatja a kampányok ütemtervét, együttműködhet a közösségi média menedzsment terveinek kidolgozásában, és részletes jelentésekhez férhet hozzá.

Lehetővé teszi a tartalomcsatorna vizuális kezelését azáltal, hogy a Backlog (Hátralék) vagy Overdue (Késedelmes) szakaszokból a Priorities (Prioritások) szakaszba húzhatja a feladatokat, így biztosítva, hogy a legfontosabb bejegyzések mindig előtérben legyenek. Minden feladatnak prioritást lehet rendelni, így könnyen összpontosíthat a nagy hatással bíró kampányokra.

A Backlog (Hátralék) szakasz segít nyomon követni a nem tervezett tartalmi ötleteket, így szükség szerint gyorsan kitöltheti a naptárában lévő hiányosságokat. A legjobb rész? A ClickUp Calendar mesterséges intelligenciával működik. A munkafolyamat alapján ajánlhat ideális közzétételi időpontokat, segítve a tartalmi stratégia egyszerű optimalizálását.

Az AI-ről szólva, a ClickUp Brain segít felismerni a közösségi média stratégiájában lévő hiányosságokat, összefoglalni az előrehaladást, valamint tartalmi ötleteket, feliratokat és bejegyzéseket generálni.

Összegezze az előrehaladást, készítsen feliratokat és bejegyzéseket, és hozzon létre közösségi média stratégiákat a ClickUp Brain segítségével.

Tartalomcsapatod perceken belül tömegesen létrehozhat Instagram-feliratokat egy termék témájához, adaptálhatja azokat különböző platformokhoz, sőt, teljes kampányterveket és tartalommarketing-ütemterveket is készíthet. Szükséged van sablonos válaszokra a gyakori megjegyzésekhez vagy szövegekre a fizetett hirdetésekhez? A Brain ezt is meg tudja oldani!

Röviden: a ClickUp for Marketing csapatok számára megkönnyíti a brainstormingot, a stratégia kidolgozását és a közösségi média kampányok végrehajtását egy helyen. A kreatív csapatnak tervezési feladatokat rendelhet hozzá, és a „Vázlat”, „Felülvizsgálatra kész” és „Ütemezett” egyéni állapotok segítségével nyomon követheti a bejegyzések jóváhagyását, valamint egyetlen munkaterületen kezelheti a tartalmat és a visszajelzéseket.

Nem tudja, hol kezdje a közösségi média marketinget? A ClickUp közösségi média tervezési sablonjai remek kiindulási pontot jelentenek.

Ingyenes sablon Szervezze és tervezze meg tartalmát a ClickUp Social Media Advanced Template segítségével.

A ClickUp Social Media Advanced Template például lehetővé teszi a bejegyzések csatornák, közzétételi állapot és partnerség szerint történő szervezését. Tervezze meg a közelgő tartalmakat, kövesse nyomon a márkák közötti együttműködéseket, és új ötleteket gyártson a felmerülő trendek alapján – mindezt egy testreszabható táblán.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek a kiterjedt és testreszabható projektjelentési funkciók.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és delegálni a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és delegálni a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

💡 Profi tipp: Vigye az egérmutatót a ClickUp naptárban a feladatára, és kattintson a Tervezés gombra. A naptárban a feladat becsült időtartamának megfelelően megjelennek a rendelkezésre álló időpontok. Ezután vigye az egérmutatót a feladat ütemezéséhez kívánt napra és időpontra, kattintson az Időblokkolás gombra, és adja meg a részleteket az esemény létrehozásához.

2. Buffer (Legalkalmasabb kis csapatok és influencerek számára, akik egy vagy két közösségi média platformon kezelnek kampányokat)

via Buffer

Bár a Loomly intuitív és tiszta felülettel rendelkezik, erősen a strukturált munkafolyamatok és jóváhagyási rendszerek felé hajlik, ami ideális a merev folyamatokhoz. A Buffer viszont rugalmasabb élményt kínál egyéni alkotók, kisvállalkozások és agilis csapatok számára.

Minimális tanulási görbével, gyorsabb posztütemező funkciókkal, közösségi média sablonokkal és átlátható árakkal rendelkezik. Ez egy könnyebben hozzáférhető közösségi média menedzsment platformot jelent azoknak a felhasználóknak, akik gyorsan szeretnének elkezdeni a munkát, anélkül, hogy bonyolult együttműködési rétegeken vagy engedélybeállításokon kellene navigálniuk.

A Buffer kiemelkedő funkciói között szerepel a platformok közötti ütemezés, átfogó elemzések és beépített AI-asszisztens a feliratok írásához – mindez még az alacsonyabb szintű csomagokban is elérhető. Ráadásul a Start Page funkcióval a felhasználók testreszabható céloldalt hozhatnak létre, hogy a közösségi média profiljaikról forgalmat generáljanak.

A Buffer legjobb funkciói

Fedezze fel a különböző platformokon történő posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat, formátumokat és gyakoriságot.

Címkézze és újrahasznosítsa a legjobban teljesítő tartalmakat, és mentse el az új ötleteket.

Határozza meg, melyik tartalom működik a legjobban az egyes platformokon, és miért!

Készítsen közvetlenül a közösségi média profilokból elérhető céloldalakat

Hozzon létre egy tudásközpontot stílusútimutatókkal és tartalmi szabványokkal

Automatizálja a közzétételt és a kommentekre való válaszadást több közösségi média hálózaton

A Buffer korlátai

A rendszer gyakran lelassul nagy adathalmazok feldolgozása közben.

A Pinterest kezelése a Bufferből kissé bonyolult

Buffer árak

Örökre ingyenes

Essentials: 6 dollár/hó áron

Csapat: 12 dollártól/hónap

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Bufferről a valódi ügyfelek?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy 3 csatornát ingyenesen kezelhetünk – ez egy nagyszerű, költséghatékony forrás azoknak az ügyfeleknek, akik a Meta Businessen kívüli platformot keresnek tartalomtervezéshez/ütemezéshez! A Buffer korlátozott LinkedIn személyes elemzési funkciókkal rendelkezik! Ha azonban személyes fiókokat kezel, akkor csatlakoztathatja személyes LinkedIn-fiókját.

Imádom, hogy 3 csatornát ingyenesen kezelhetünk – ez egy nagyszerű, költséghatékony forrás azoknak az ügyfeleknek, akik a Meta Businessen kívüli platformot keresnek tartalomtervezéshez/ütemezéshez! A Buffer korlátozott LinkedIn személyes elemzési funkciókkal rendelkezik! Ha azonban személyes fiókokat kezel, akkor személyes LinkedIn-fiókot is csatlakoztathat.

3. Hootsuite (a legjobb több közösségi média fiók trendkövetéséhez)

via Hootsuite

A vásárlók közel 90%-a a közösségi médiát használja, hogy naprakész legyen a trendekkel és a kulturális eseményekkel kapcsolatban. Ezért a márkáknak nyomon kell követniük és be kell kapcsolódniuk a felmerülő témákba, hogy növeljék láthatóságukat és kapcsolatba lépjenek közönségükkel.

A Hootsuite ötvözi a közösségi média ütemezését a trendkövetési funkciókkal – amit a Loomly nem kínál. Legnagyobb erőssége a vállalati szintű közösségi média menedzsmentben rejlik. Egységes irányítópultot kap az ütemezéshez, a közzétételhez, a közösségi média figyeléséhez és a részletes közösségi média elemzéshez a főbb platformokon.

A Hootsuite emellett AI-alapú tartalommarketing-támogatást, hatékony csapatmunkát segítő funkciókat és beépített integrációkat kínál olyan eszközökkel, mint a Canva, a Google Drive és az Adobe.

A Hootsuite legjobb funkciói

Ütemezzen bejegyzéseket az összes főbb közösségi platformra egy könnyen használható naptárból.

Kövesse nyomon a teljesítményt részletes elemzésekkel, amelyek bemutatják az elkötelezettséget, az elérés mértékét és a befektetés megtérülését.

Készíts feliratokat és tartalmi ötleteket a Hootsuite AI-alapú OwlyWriter segítségével.

Kövesse nyomon a trendeket és a márkájával kapcsolatos említéseket valós időben a közösségi médiafigyelő eszközökkel.

Válaszoljon több fiók üzeneteire és megjegyzéseire egy egységes beérkező levelek mappában.

Csatlakoztassa az olyan eszközöket, mint a Canva, a Google Drive és a Dropbox, hogy egyszerűsítse a tartalomkészítést.

Dolgozzon együtt a csapatokkal jóváhagyási munkafolyamatok, szerepkörök és jogosultságok segítségével.

A Hootsuite korlátai

A DM-ekre és kommentekre való válaszadás ezen a közösségi média kezelő platformon időigényes.

Az elemzési platform kis csapatok számára túl bonyolultnak tűnhet.

Hootsuite árak

Standard: 149 USD/felhasználó havonta

Haladó: 399 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3000 értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Élvezem, hogy a „Create Post” felületen több közösségi média platformra is tudok feliratokat írni és módosítani. Az is tetszik, hogy a Hootsuite-ból közvetlenül a szervezetem közösségi média platformjaira is tudok posztolni. A Hootsuite-ot hetente 4-5 alkalommal használom, a munkarendem függvényében, szóval elég sokat használom, azt mondanám. Az is elég egyszerű, hogy újra összekapcsoljam a fiókokat, ha azok (bármilyen okból) megszakadnak.

Élvezem, hogy a „Create Post” felületen több közösségi média platformra is írok és módosítok feliratokat. Az is tetszik, hogy a Hootsuite-ból közvetlenül a szervezetem közösségi média platformjaira is posztolhatok. A Hootsuite-ot hetente 4-5 alkalommal használom, a munkarendem függvényében, tehát elég sokat használom, azt mondanám. Az is meglehetősen egyszerű, hogy újra összekapcsoljam a fiókokat, ha azok (bármilyen okból) megszakadnak.

👀 Tudta? Azok a vállalatok, amelyek kivételes ügyfélélményt nyújtanak, több mint 26%-kal magasabb bruttó árrést érnek el versenytársaiknál. Használja tehát közösségi média csatornáit az ügyfelek panaszainak azonosítására és megoldására.

4. CoSchedule (A legjobb a tartalomütemtervek hiányosságainak azonosításához és a legjobban teljesítő bejegyzések kiválasztásához)

via CoSchedule

A Loomly jól kezeli az ütemezést és a tartalomkezelést, de a CoSchedule még tovább megy az AI-alapú eszközökkel, amelyek segítenek felismerni a hiányosságokat és könnyedén módosítani a prioritásokat a drag-and-drop újratervezés segítségével.

Az újrafelhasználható feladatok, a tartalomnaptár-sablonok és a beépített jóváhagyási munkafolyamatok segítségével a CoSchedule egyszerűsíti a folyamatokat és időt takarít meg. Részletes betekintést nyújt a publikálási teljesítménybe, hogy láthassa, mi működik és hol van szükség fejlesztésre.

Azok a márkák, amelyek szervezettek és stratégiaiak szeretnének maradni, valamint konzisztens online jelenlétet szeretnének fenntartani, a CoSchedule-t válasszák a Loomly helyett, mert nagyobb rugalmasságot biztosít.

A CoSchedule legjobb funkciói

Készítsen, szervezzen és figyeljen több közösségi média üzenetet egyénileg vagy csoportosan.

Automatizálja a közösségi média munkafolyamatokat újrafelhasználható feladat sablonokkal és jóváhagyási folyamatokkal.

Optimalizálja a közzététel időpontját a közönség aktivitása alapján, és automatikusan sorba állítsa újra a legnépszerűbb tartalmakat.

Mérje a teljesítményt a beépített jelentések segítségével, amelyek betekintést nyújtanak az elkötelezettségbe és az elérésbe.

Dolgozzon együtt csapatokkal a közösségi média projektmenedzsmentben feladatok kiosztásával, határidők meghatározásával és a haladás nyomon követésével.

A CoSchedule korlátai

Nincs integrálva a Google Business Profile-lal.

Az ügyfélszolgálati csapat időt szán a problémák megoldására.

CoSchedule árak

Ingyenes naptár

Közösségi naptár: 29 USD/hó felhasználónként

Ügynökségi naptár: 69 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Egyedi árazás

Marketing Suite: Egyedi árazás

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CoSchedule-ről a valódi ügyfelek?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A CoSchedule a munkafolyamat-kezelést művészi szintre emelte! Írócsapat vezetőjeként el sem tudom mondani, mennyi időt spóroltam ezzel az alkalmazással. Könnyű vele ütemezni, feladatokat kiosztani és nyomon követni – egészen a tartalom megosztásáig a különböző közösségi média platformokon. Kicsit drága, de ez egy virtuális asszisztens, ami sokkal olcsóbb, mint egy teljes munkaidős alkalmazott!

A CoSchedule a munkafolyamat-kezelést művészi szintre emelte! Írócsapat vezetőjeként el sem tudom mondani, mennyi időt spóroltam ezzel az alkalmazással. Könnyű vele ütemezni, feladatokat kiosztani és nyomon követni – egészen a tartalom megosztásáig a különböző közösségi média platformokon. Kicsit drága, de ez egy virtuális asszisztens, ami sokkal olcsóbb, mint egy teljes munkaidős alkalmazott!

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

5. Planable (A legjobb brainstorminghoz és közösségi média tartalom tervezéséhez)

via Planable

A marketingesek körülbelül 84%-a szerint az AI segít nekik gyorsabban létrehozni magas színvonalú tartalmakat. A Loomly használatával azonban külső bővítményekre lesz szükséged, hogy integrálhasd az AI-t a közösségi média menedzsmentedbe.

A Planable ezzel szemben lehetővé teszi, hogy feliratokat készítsen, ötleteket gyűjtsön és tartalmakat írjon át különböző hangnemekhez vagy platformokhoz – mindezt közvetlenül a munkafolyamatok részeként.

Kiemelkedő tulajdonságai a fejlett együttműködési eszközök és az élő, vizuális felület. Többféle tartalomformátumot támogat, és pixel-pontos előnézetet kínál a bejegyzések megjelenéséről a közzététel után.

Röviden: mindent kínál, amit a Loomly, de gyorsabban, együttműködőbb módon és AI-támogatással. Ezek a tulajdonságok teszik az egyik legjobb közösségi média kezelő eszközzé ügynökségek és vállalkozások számára.

A Planable legjobb funkciói

Használj AI-eszközöket a posztokhoz tartozó feliratok létrehozásához, átírásához vagy kibővítéséhez közvetlenül a platformon belül.

Valós időben együttműködhetsz a csapattagokkal megjegyzések, javaslatok és jóváhagyások révén.

A közzététel előtt pontosan úgy tekintheti meg a bejegyzéseket, ahogy azok a közösségi médiában megjelennek.

Rendezze el az eszközöket drag-and-drop ütemezéssel és többszintű tartalom mappákkal.

Kezelje a jóváhagyásokat egyedi munkafolyamatokkal egy- vagy többszintű aláírásokhoz.

Kövesse nyomon a változásokat a verziótörténet segítségével, hogy megtekintse és visszaállítsa a korábbi szerkesztéseket.

Egyszerűsítse a publikálást a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn és más közösségi média csatornákhoz való közvetlen integrációval.

A Planable korlátai

A közösségi média kezelő eszköz elemzési és jelentéskészítési funkciója nem nyújt mélyreható betekintést.

Nem lehet közvetlenül az Instagram Stories-ra és a Pinterest-re posztolni.

Planable árak

Örökre ingyenes

Alap: 39 USD/hó munkaterületenként

Pro: 59 USD/hó munkaterületenként

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Planable-ről a valódi ügyfelek?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Tetszik az egyszerű együttműködés, az ügyfelek jóváhagyása, az alkalmazás, a hozzászólások rendezett tárolása az egyes bejegyzések alatt, és még sok más! Tetszik, hogy milyen megfizethető, és hogy milyen átlátható a számlázási rendszerük. Az ügyfélszolgálat 10/10-es, és nagyon barátságos.

Tetszik az egyszerű együttműködés, az ügyfelek jóváhagyása, az alkalmazás, a hozzászólások rendezett tárolása az egyes bejegyzések alatt, és még sok más! Tetszik, hogy milyen megfizethető, és hogy milyen átlátható a számlázási rendszerük. Az ügyfélszolgálat 10/10-es, és nagyon barátságos.

📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkásnak átlagosan hat emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta hat kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központosított platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az ujjhegyeidnél.

6. Sprout Social (A legjobb közösségi médiafigyeléshez és hangulatelemzéshez)

via Sprout Social

A vállalkozások körülbelül 61%-a használja a közösségi médiafigyelést a közösségi média tevékenységének fokozására, 82%-uk pedig elengedhetetlennek tartja azt a közösségi média stratégiájában. De ezt nem kapja meg a Loomly-val, és ki akar még egy különálló monitoring eszközt kezelni?

A Sprout Social egy olyan platform, amely fejlett közösségi médiafigyelést, valós idejű interakciós eszközöket és elemzéseket kínál. Nyomon követi a márka említéseit, a kulcsszavak trendjeit és a versenytársakról szóló beszélgetéseket a különböző csatornákon – még akkor is, ha a márkádat nem jelölték meg közvetlenül. A Smart Inbox, a testreszabható jelentések és a mesterséges intelligenciával támogatott hangulatelemzés segítségével marketingcsapatod gyorsabban reagálhat a trendekre és előnyt szerezhet.

A Sprout Social legjobb funkciói

Kövesse nyomon a márka említéseit, a kulcsszavakat és a versenytársak beszélgetéseit

Hozzáférjen minden üzenethez, kommenthez és közvetlen üzenethez egy intelligens beérkező levelek mappában, hogy könnyebben tudjon kapcsolatba lépni másokkal.

Készítsen részletes, testreszabható jelentéseket, hogy mérje a közösségi média tevékenységének teljesítményét és megtérülését.

Dolgozzon együtt csapatával jóváhagyási munkafolyamatok, feladatkiosztások és belső megjegyzések segítségével.

Tervezze meg és tegye közzé tartalmait több platformon egy vizuális tartalomnaptár segítségével.

Kövesse nyomon a közvéleményt valós időben, hogy megértse, hogyan vélekedik a közönség a márkájáról.

A Sprout Social korlátai

Ez a közösségi média kezelő eszköz drágább, mint más Loomly alternatívák.

A kis csapatok és a kezdők könnyen túlterhelteknek érezhetik magukat.

Sprout Social árak

Standard: 199 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 299 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Influencer marketing: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi ügyfelek?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Imádom, hogy korlátlan számú fiókot lehet létrehozni, valamint a versenytársakról szóló jelentéseket és az AI integrációt. A költségek nem tetszenek, de a funkciókhoz képest mégsem tartom teljesen ésszerűtlennek.

Imádom, hogy korlátlan számú fiókot lehet létrehozni, valamint a versenytársakról szóló jelentéseket és az AI integrációt. A költségek nem tetszenek, de a funkciókhoz képest mégsem tartom teljesen ésszerűtlennek.

🧠 Érdekes tény: Az Instagramon a legtöbb lájkot kapott fotó egy egyszerű tojás. Igen, egy tojás! A @world_record_egg posztolta, hogy megdöntse a legtöbb lájk rekordját.

7. Agorapulse (A legjobb több közösségi média fiók kezelésére)

via Agorapulse

A Loomly-tól eltérően az Agorapulse beérkező üzenetek kiosztási és címkézési rendszerrel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a beérkező üzenetek megfelelő csapattagokhoz való továbbítását, címkék hozzáadását a kontextushoz, valamint minden válasz nyomon követését. Ez jobban megfelel azoknak a márkáknak, amelyek nagy mennyiségű közösségi interakciót kezelnek, és forgalmas ügyfélszolgálati csapatokkal rendelkeznek.

Az Agorapulse a hatékony beérkező üzenetek kezelése mellett tömeges tartalomütemezés, bejegyzések sorba állítása és részletes, exportálható teljesítménykövetési jelentések funkciókat is kínál. Beépített versenytárs-elemzés, fejlett csapatmunkát segítő eszközök és egységes tartalomnaptár is része a csomagnak.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Összesítse az összes üzenetét, megjegyzését és említését a közösségi csatornákról egy beérkező levelek mappába.

Tervezze meg a bejegyzéseket tömegesen, és szervezze őket címkékkel és sorokkal.

Szerezzen világos jelentéseket az elkötelezettségről, a közönség növekedéséről és a tartalom teljesítményéről a közösségi média elemzésével.

Könnyedén rendelje hozzá a közösségi média kezelési feladatok és jóváhagyások a csapat tagjaihoz.

Figyelje a márka említéseit és a versenytársak tevékenységét a közösségi médiában

Használjon AI eszközöket a közösségi médiához tartalom generálásához és automatizálásához.

Az Agorapulse korlátai

Néhány szükséges funkció, mint például a Canva integráció, a TikTok és a LinkedIn hirdetésfigyelés, valamint a részletes elemzések, csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A közösségkezelési funkciók néha hibásan működhetnek.

Agorapulse árak

Örökre ingyenes

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 199 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árazás

Agorapulse értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak az Agorapulse-ról a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Agorapulse egy rendkívül intuitív eszköz, amely leegyszerűsíti a közösségi média kezelését. Imádom, hogy milyen könnyű vele megszervezni a tartalomnaptáramat és nyomon követni a posztolási ütemtervemet, ami hetente jelentős időmegtakarítást jelent. Egy másik kiemelkedő jellemzője a kiváló ügyfélszolgálati csapat, amely mindig barátságos, elérhető és gyorsan megoldja az esetleges problémákat.

Az Agorapulse egy rendkívül intuitív eszköz, amely leegyszerűsíti a közösségi média kezelését. Imádom, hogy milyen könnyű vele megszervezni a tartalomnaptáramat és nyomon követni a posztolási ütemtervemet, ami hetente jelentős időmegtakarítást jelent. Egy másik kiemelkedő jellemzője a kiváló ügyfélszolgálati csapat, amely mindig barátságos, elérhető és gyorsan megoldja az esetleges problémákat.

📖 Olvassa el még: Nyomon követendő tartalommarketing KPI-k

via SocialPilot

Míg a Loomly elsősorban a bejegyzések ütemezésére és a tartalom tervezésére összpontosít, a SocialPilot egy lépéssel tovább megy. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen egységes beérkező levelek mappáján keresztül kezeljék a közösségi média kommentjeit, üzeneteit és akár a harmadik felek platformjain megjelenő értékeléseket is.

Ez megkönnyíti a márkák számára, hogy reagálóképesek maradjanak, bizalmat építsenek, és soha ne szalasszanak el egy lehetőséget sem a közönségükkel való kapcsolattartásra.

Ezen túlmenően ez a közösségi média kezelő eszköz olyan hatékony funkciókat is kínál, mint a tömeges ütemezés, a tartalomnaptár, a csapatmunkát segítő eszközök és a részletes elemzések. Több közösségi csatornát támogat, segít az ügyfélfiókok kezelésében és fehér címkés jelentéseket kínál.

A SocialPilot legjobb funkciói

Kezelje a megjegyzéseket, üzeneteket és értékeléseket egy egységes beérkező levelek mappából.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a szerepkörökön alapuló hozzáférési és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

Elemezze a teljesítményt részletes elemzések és elkötelezettségi mutatók segítségével.

Hozzon létre és testreszabjon fehér címkés jelentéseket ügyfelei számára

Tervezze meg tartalmát egyszerűen egy vizuális tartalomnaptár segítségével

Összeállíthat tartalmi ötleteket a beépített tartalmi javaslatok segítségével.

Növelje bejegyzéseinek hatását közvetlenül a vezérlőpultról a hirdetésintegrációval

A SocialPilot korlátai

A platformspecifikus funkciók, például a címkézés és az Instagramon található együttműködési eszköz használata érdekében magasabb szintű előfizetésre van szükség.

A X-en (korábban Twitter) való posztolás nem olyan zökkenőmentes, mint más Loomly alternatívák esetében.

SocialPilot árak

SocialPilot

Alapvető: 30 USD/hó

Alapcsomag: 50 USD/hó

Prémium: 100 USD/hó

Ultimate: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

SocialPilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (370+ értékelés)

Mit mondanak a SocialPilotról a valódi ügyfelek?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Tetszik a kezelőfelülete, egyszerű és áttekinthető. Könnyen kezelhető, még akkor is, ha kezdő vagy. A kis, felhasználóbarát felület ellenére a SocialPilot számos funkcióval rendelkezik. Publikációk ütemezése, teljesítményelemzés, csapatmunka, hirdetéskezelés stb. Minden megtalálható benne. [De] Néha vannak oldalbetöltési problémák. Az ára kissé magasabb, mint egyes versenytársainak.

Tetszik a kezelőfelülete, egyszerű és áttekinthető. Könnyen kezelhető, még akkor is, ha kezdő vagy. A kis, felhasználóbarát felület ellenére a SocialPilot számos funkcióval rendelkezik. Publikációk ütemezése, teljesítményelemzés, csapatmunka, hirdetéskezelés stb. Minden megtalálható benne. [De] Néha vannak problémák az oldalak betöltésével. Az ára kissé magasabb, mint egyes versenytársainak.

9. Later (A legjobb influencer-kezeléshez)

via Later

A vásárlók közel fele havonta vásárol influencerek posztjai alapján, 86% pedig legalább évente egyszer. Ha az influencer marketing része a stratégiádnak, a Loomly nem biztos, hogy megfelel az elvárásoknak, mivel nem kínál speciális eszközöket a kreatív partnerek kezeléséhez.

A Layer viszont lehetővé teszi a közösségi média menedzsereknek, hogy kapcsolatba lépjenek a tartalomkészítőkkel, influencer kampányokat kezeljenek és teljesítményüket egy helyen kövessék nyomon. Tartalmaz egy együttműködési eszközt márkák és tartalomkészítők számára, egy médiakönyvtárat, hashtag-javaslatokat és részletes elemzéseket, amelyek segítenek finomhangolni a közösségi média menedzsment stratégiáját.

A Later legjobb funkciói

Instagram-sztorik és több fotót tartalmazó bejegyzések ütemezése

Együttműködés influencerekkel a Brand Collabs Manager segítségével

Hozzáférés részletes elemzésekhez az elkötelezettségről, a követők számának növekedéséről és a posztolási időpontokról.

Rendezze el médiakönyvtárát, és kapjon niche-specifikus hashtag-javaslatokat

Hozzon létre egy vásárlásra alkalmas Linkin. bio oldalt, hogy növelje a forgalmat és az eladásokat.

Későbbi korlátozások

Ez a közösségi média kezelő eszköz nem rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel az Instagramon kívüli platformokon is kampányokat lehetne kezelni.

Az influencer marketing kezeléséhez külön csomagot kell vásárolnia.

Későbbi árak

Starter: 25 USD/hó

Növekedés: 45 USD/hó

Haladó: 80 USD/hó

Ügynökség: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Influencer marketing: Egyedi árazás

Későbbi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a Laterről a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy a Later Influence mindent rendszerez, így könnyű kezelni az együttműködéseket, nyomon követni a határidőket és zökkenőmentesen kommunikálni a márkákkal. Az intuitív felület egyszerűsíti az egész folyamatot, a lehetőségek felfedezésétől a kampányok teljesítményének elemzéséig. Segít, hogy kézben tartsam a partnerségeimet anélkül, hogy túlterhelve érezném magam.

Imádom, hogy a Later Influence mindent rendszerez, így könnyű kezelni az együttműködéseket, nyomon követni a határidőket és zökkenőmentesen kommunikálni a márkákkal. Az intuitív felület egyszerűsíti az egész folyamatot, a lehetőségek felfedezésétől a kampányok teljesítményének elemzéséig. Segít, hogy kézben tartsam a partnerségeimet anélkül, hogy túlterhelve érezném magam.

10. Sendible (A legjobb a közösségi médiában történő UTM-követéshez és az ügyfélkezeléshez)

via Sendible

A Sendible olyan ügyfélkezelő eszközöket integrál, amelyek lehetővé teszik az ügynökségek és csapatok számára, hogy egy irányítópultról hatékonyan kezeljék több ügyfél fiókját. Emellett ügynökségek számára testreszabott márkás jelentéseket és együttműködési funkciókat is kínál.

A legfontosabb funkciók között szerepel a beépített UTM-követés, amely automatikusan hozzáadja a követési kódokat a kampányok jobb mérése érdekében. Emellett van egy egységes beérkező levelek mappa a megjegyzések kezeléséhez, fejlett elemzési és jelentési funkciók, közösségi médiafigyelés és tartalmi javaslatok.

A Sendible legjobb funkciói

Kezelje a megjegyzéseket, üzeneteket és értékeléseket egy egységes közösségi beérkező levelek mappában.

Adjon hozzá automatikusan UTM-követést a linkekhez a kampányok jobb nyomon követése érdekében.

Hozzon létre márkás, testreszabható jelentéseket ügyfelei vagy csapata számára

Dolgozzon együtt csapattagjaival szerepkörök, jogosultságok és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

Figyelje a márkájára vonatkozó említéseket és kulcsszavakat a közösségi médiafigyelő eszközökkel.

Fedezze fel a beépített javaslatokkal a tartalomötleteket

A Sendible korlátai

Ez nem a legjobb közösségi média kezelő eszköz fizetett hirdetések kezelésére.

A csomagok kisvállalkozások és alkotók számára meglehetősen drágák.

Sendible árak

Alkotó: 29 USD/hó

Traction: 89 USD/hó

Ár: 199 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Vállalati: 750 USD/hó

Sendible értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Sendible-ről a valódi ügyfelek?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Könnyű tartalmakat ütemezni számos platformon, beleértve az Instagramot, a Pinterestet, a Google My Business-t (igen, ott is posztolnia kellene!). Van egy Canva integráció, amely sokkal könnyebbé és hatékonyabbá teszi a grafikák létrehozását. Emellett nagyon könnyű új tartalmakat összeállítani és RSS-hírcsatornákat hozzáadni. Azt mondanám, hogy az alkalmazásuk – sokat utazom, és ideális lenne, ha az alkalmazáson keresztül is tudnék tartalmakat posztolni. Nem olyan intuitív, mint a desktop platform. Remélhetőleg már dolgoznak rajta, és valószínűleg így is van.

Könnyű tartalmakat ütemezni számos platformon, beleértve az Instagramot, a Pinterestet, a Google My Business-t (igen, ott is posztolnia kellene!). Van egy Canva integráció, amely sokkal könnyebbé és hatékonyabbá teszi a grafikák létrehozását. Emellett nagyon könnyű új tartalmakat összeállítani és RSS-hírcsatornákat hozzáadni. Azt mondanám, hogy az alkalmazásuk – sokat utazom, és ideális lenne, ha az alkalmazáson keresztül is tudnék tartalmakat posztolni. Nem olyan intuitív, mint a desktop platform. Remélhetőleg már dolgoznak rajta, és valószínűleg így is van.

👀 Tudta? Az AI-t használó marketingesek 25%-kal nagyobb valószínűséggel jelentenek sikeres eredményeket, mint azok, akik nem használják.

11. SocialBee (A legjobb AI-alapú közösségi média tartalomgeneráláshoz)

via SocialBee

A SocialBee segít hatékonyan létrehozni tartalmakat, elemezni a közönség adatait és optimalizálni a posztolási stratégiákat.

A SocialBee emellett egyszerű ütemezési, tartalomkategorizálási és közönség-bevonási eszközöket is kínál, amelyek segítenek fenntartani a következetes közösségi jelenlétet. A felhasználóbarát felület egy plusz előny, amelynek köszönhetően mindenki könnyedén használhatja a funkciókat.

A SocialBee legjobb funkciói

Használja az AI-t tartalomötletek generálásához és a posztok létrehozásának felgyorsításához.

Könnyedén ütemezzen bejegyzéseket több közösségi média platformon

Rendezze a tartalmakat kategóriákba a kiegyensúlyozott és következetes posztolás érdekében.

Vegyen részt a közönségével való kommunikációban a kommentek és üzenetek kezelésével.

Elemezze a teljesítményt részletes jelentések és betekintések segítségével

Dolgozzon együtt csapattagjaival szerepkörökön alapuló hozzáférés és munkafolyamatok segítségével.

Az örökzöld tartalmak automatikus újrahasznosításával maximalizálhatja a hatótávolságot.

A SocialBee korlátai

A platform korlátozott integrációs lehetőségeket kínál.

A fejlett elemzések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A SocialBee árai

Bootstrapped: 29 USD/hó

Accelerate: 49 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a SocialBee-ről a valódi ügyfelek?

A G2 egyik értékelése így szól:

A SocialBee hashtaggyűjteményeivel és kategórián alapuló ütemezésével megkönnyíti a tartalmak szervezését, így biztosíthatom, hogy a bejegyzéseim összhangban legyenek a tartalmi pilléreimmel. Az egyik funkció, amelyet nagyon értékelek, hogy a videó hossza és tájolása alapján automatikusan meghatározza, hogy egy YouTube-videó rövid vagy teljes hosszúságú legyen, ami időt takarít meg nekem.

A SocialBee hashtaggyűjteményeivel és kategórián alapuló ütemezésével megkönnyíti a tartalmak szervezését, így biztosíthatom, hogy a bejegyzéseim összhangban legyenek a tartalmi pilléreimmel. Az egyik funkció, amelyet nagyon értékelek, hogy a videó hossza és tájolása alapján automatikusan meghatározza, hogy egy YouTube-videó rövid vagy teljes hosszúságú legyen, ami időt takarít meg nekem.

Fokozza közösségi média menedzsment tevékenységét a ClickUp segítségével

A Loomly alapvető ütemezéshez alkalmas, de a közösségi média marketing tevékenységek bővítéséhez nem elégséges. A vizuális tervezők számára a Planable intuitívabb beállítást kínál. AI-generált feliratokra és ütemezésre van szüksége? A SocialBee és a Predis. ai kiváló választás. Vállalati szintű munkafolyamatokra van szüksége? A CoSchedule és a Sprout Social megoldást kínál.

Vagy hagyja a találgatásokat, és válassza a ClickUp-ot – egy hatékony Loomly alternatívát. Csapatmunkát segítő eszközöket, AI-alapú naptárat, beépített AI-asszisztenseket, automatizálási funkciókat és testreszabható irányítópultokat kap a részletes elemzésekhez és jelentésekhez. Az ingyenes közösségi média menedzsment sablonok egyszerűsítik a kampánykezelést.

Készen áll a következő szintre lépni? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és kezelje a közösségi média kampányokat, amelyek növelik a láthatóságot és összekötik Önt a közönségével.