16 ingyenes UX kutatási portfólió sablon tervezőknek

„Hogyan tudnám ezt érthetővé tenni?”

Ha valaha is bámult már egy üres dokumentumot és egy halom interjút, akkor tudja, milyen érzés ez.

A nehéz rész nem csak a kutatás elvégzése, hanem annak egy világos, meggyőző történetté alakítása. Egy kiváló UX portfólió pontosan ezt teszi: bemutatja a folyamatot, a stratégiát és a struktúrát működés közben.

A jó hír? Nem kell a nulláról kezdenie.

16 ingyenes UX kutatási portfólió sablont válogattunk össze, amelyek segítségével munkáját éles, stratégiai történetekké alakíthatja – ideálisak álláskereséshez, szabadúszó munkához vagy személyes márkaépítéshez.

Akkor vágjunk bele! ⚓

Mi az a UX kutatási portfólió sablon?

A UX kutatási portfólió sablon egy strukturált keretrendszer, általában dokumentum, diavetítés vagy weboldal formátumban, amelynek célja, hogy segítsen a kutatóknak munkájuk összeállításában és bemutatásában.

A sablon előre definiált szakaszokat tartalmaz a projekt áttekintéséhez, a kutatási módszerekhez, a résztvevők adataihoz, az eredményekhez, a hatásokhoz és a felhasználói élményre vonatkozó kérdésekhez, így biztosítva, hogy minden szükséges elem következetesen dokumentálva legyen.

Mi teszi jóvá egy UX kutatási portfólió sablont?

A UX-tervező munkája a kutatáson és az együttműködésen alapuló, átgondolt döntések meghozatalára épül. Ez könnyebbé válik egy jól felépített, egységes formátumú sablon segítségével, amely elég rugalmas ahhoz, hogy különböző kutatási típusokhoz és projektméretekhez is alkalmazkodjon.

Itt van, amit keresnie kell. 👇

Meghatározott projektstruktúra: Előre elkészített szakaszokat tartalmaz a célok, Előre elkészített szakaszokat tartalmaz a célok, a felhasználói kutatási módszerek , az eredmények, a következtetések és a reflexiók számára.

Egyéni mezők és címkék: Lehetővé teszik a kutatások típus, felhasználói csoport, hatásszint vagy tervezési szakasz szerint történő rendszerezését.

Állapotkövetés: Segít a folyamatban lévő munkák kezelésében olyan címkékkel, mint „Vázlat”, „Felülvizsgálat alatt” vagy „Befejezett”.

Kapcsolódó esettanulmányok és eredmények: Összekapcsolja az egyes kutatási erőfeszítéseket a tervezési változtatásokkal, prototípusokkal vagy a használhatóság javításával.

Együttműködésre alkalmas elrendezés: Támogatja a valós idejű szerkesztést, a megjegyzéseket és a csapattagok hozzájárulásait.

Professzionális formázás: Portfóliója áttekinthető, könnyen olvasható és több projektben is egyszerűen frissíthető marad.

16 UX kutatási portfólió sablon

Az UX portfóliók gyakran különálló eszközökön találhatók, ami megnehezíti a koherens történet bemutatását vagy a kutatási folyamat csapatok közötti kiterjesztését.

A ClickUp ezt a problémát olyan sablonokkal oldja meg, amelyek a kutatási összefoglalókat, a dokumentációt, az ütemterveket és a visszajelzéseket egyetlen munkaterületbe integrálják.

De ez még nem minden.

A ClickUp Design projektmenedzsment szoftver javítja az egész kutatási munkafolyamatot, segít feltérképezni az utakat és a betekintéseket, rögzíteni minden részletet, és nyomon követni a valós idejű előrehaladást a csapatok között.

Kezdjük el! 🛠️

1. ClickUp tervezési portfólió sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen kutatásközpontú portfóliókat a ClickUp Design Portfolio Template segítségével.

Ha a terveinek szervezése kaotikusnak tűnik, a ClickUp Design Portfolio Template strukturált teret biztosít kreatív útjának feltérképezéséhez.

Így készíthetsz design portfóliót ezzel a sablonnal:

Ügyfél általi felülvizsgálat, Belső felülvizsgálat, Jóváhagyásra vár, és Befejezve , hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását. Használja a ClickUp egyéni státuszokat , mint például, hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását.

Végső eredmény, Tervezési kategória, és Tervezési szakasz , hogy rögzíthesse a legfontosabb döntéseket. Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket , példáulés, hogy rögzíthesse a legfontosabb döntéseket.

Több egyéni nézet között navigálhat, például Kezdés itt, Projektek és Tervezési szakaszok, hogy vizuálisan strukturálja a narratíváját.

📌 Ideális: UX-tervező hallgatók számára, akik kutatásokon alapuló portfóliót készítenek.

2. ClickUp tervezési brief whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Vázolja fel a projekt céljait a ClickUp Design Brief Whiteboard Template sablon segítségével.

Ha mindenki más-más változatban rendelkezik a brief-ről, akkor a ClickUp Design Brief Whiteboard Template segít tisztázni a helyzetet. A korai szakaszban történő összehangoláshoz készült, közös vizuális teret biztosít a projekt céljainak felvázolásához, az ügyfelek elvárásainak feltérképezéséhez és a kreatív irányvonal üzleti igényekhez való igazításához.

Így használhatja:

Használja az előre elkészített szakaszokat, mint például Márka kiemelt jellemzői, Célok, Célpiac és Marketing irány , hogy összefogja az adatokat.

Helyezzen el jegyzeteket, hivatkozásokat és megjegyzéseket a vásznon, hogy teret adjon a kreatív gondolkodásnak.

A fehér tábláról közvetlenül a ClickUp feladatokká alakíthatja a jegyzeteket, hogy megőrizze a kontextust.

📌 Ideális: Ambiciózus UX-kutatók számára, akik korai stádiumú projektekben működnek együtt és vizuális munkaterületre van szükségük.

🔍 Tudta? Don Norman a „felhasználói élmény atyjaként” ismert. Ő alkotta meg a „felhasználói élmény” (UX) kifejezést, amelyet így definiált: „A felhasználói élmény magában foglalja a végfelhasználó és a vállalat, annak szolgáltatásai és termékei közötti interakció minden aspektusát.”

3. ClickUp felhasználói kutatási terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse UX-tervezési folyamatát a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonjával.

A ClickUp felhasználói kutatási terv sablon egy használatra kész dokumentum, amelynek célja, hogy segítse a termékfejlesztő csapatokat a hatékony felhasználói kutatások tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Segít meghatározni a kutatási célokat, felvázolni a módszertant és azonosítani a legfontosabb résztvevői kritériumokat.

Így segít:

Kezdje egy előre formázott dokumentummal, amely végigvezeti Önt a célok, a felhasználói szegmensek, a módszerek és az ütemtervek meghatározásán.

Kezelje a Tervezés , Folyamatban és Befejezett lépéseket egyedi állapotokkal.

Címkéket alkalmazhat a kutatás típusára és a célcsoportokra a jobb szervezés érdekében.

📌 Ideális: Csapatok számára, akik strukturált kutatási terveket készítenek az egyértelműség érdekében.

4. ClickUp heurisztikus felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen be egy fókuszált értékelési rendszert a ClickUp heurisztikus értékelési sablonjával.

A ClickUp heurisztikus felülvizsgálati sablonja ismétlődő munkafolyamatot biztosít, amellyel minden eredményét egy helyen rendszerezheti.

Így segít a sablon a tisztább, gyorsabb felülvizsgálatok elvégzésében:

Értékelje az egyes UI-elemeket a használhatósági elvek alapján, egyidejűleg a dedikált Heurisztikus felülvizsgálati nézettel .

Rögzítse a problémákat feladatokként, és jelölje meg őket súlyosság vagy kategória mezőkkel, hogy könnyebben rangsorolhassa őket marketing portfóliójában

Kövesse a beépített Bevezető útmutatót, hogy bevezesse csapatát és összehangolja az értékelési kritériumokat.

📌 Ideális: Középszintű UX szakemberek számára, akik egyedül vagy csapatban végeznek auditokat, hogy bemutassák értékelési és kutatási készségeiket.

5. ClickUp esettanulmány-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen informatív esettanulmányokat a ClickUp esettanulmány-tervezési sablonjával.

A ClickUp esettanulmány-tervezési sablon segít olyan, adatokkal alátámasztott narratívákat létrehozni, amelyek a kívánt módon mutatják be hatását.

Nézze meg, hogyan segít ez a koncentrálásban:

Kövesse nyomon az esettanulmányok előrehaladását a Új ajánlás, Felülvizsgálat alatt és Felülvizsgálatra szorul állapotokkal.

Hangsúlyozza az adatok hatását olyan mezőkkel, amelyek az egyes esettanulmányokat ügyfélnév, eredmény, projekttípus vagy iparág szerint címkézik.

Váltson a Esettanulmány kérdőív, Ügyfélpanel és Esettanulmány státusz nézetek között, hogy összegyűjtse a visszajelzéseket, kijelölje a bírálókat és figyelemmel kísérje az általános munkafolyamatot.

📌 Ideális: UX álláspályázók számára, akik részletes, mérhető esettanulmányokat készítenek, hogy felhasználói adatokkal alátámasztott tervezési döntéseket mutassanak be.

💡 Profi tipp: A fehér (vagy negatív) tér segít irányítani a felhasználó tekintetét, és könnyebbé teszi a tartalom befogadását, tiszta és rendezett érzetet keltve; ügyeljen arra, hogy a megfelelő egyensúlyban használja.

6. ClickUp UX útvonalterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye átláthatóbbá az UX stratégiát a ClickUp UX Roadmap Template segítségével.

A ClickUp UX Roadmap Template egy megosztott vizuális idővonalat biztosít, amely kontextusba helyezi az UX-kezdeményezéseit. A ClickUp Whiteboards-on belül létrehozott sablon segít a munka pontos lebontásában:

Szervezze meg a kezdeményezéseket a Most, Következő és Jövő úszósávokban, hogy csapata a folyamatban lévő feladatokra koncentrálhasson.

Használja a meghatározott blokkokat, hogy rögzítse a témát, a célt, a résztvevőket és a feladatot, az összefoglalót és a függőségeket minden egyes feladat esetében.

Hangsúlyozza a kutatási fázisokat, a tervezési prioritásokat és a megvalósítási szakaszokat UX tervezőeszközök , öntapadós jegyzetek és jelölések segítségével.

📌 Ideális: UX-kutatók számára, akik hosszú távú stratégiájukat és tervezési döntéseiket szeretnék bemutatni.

💡 Profi tipp: A kiváló UX portfóliók jól dokumentált projektekkel kezdődnek. Ez a videó végigvezeti Önt a kreatív és tervezési munkák kezelésén a ClickUp-ban, így nem csak az eredményeket, hanem az egész folyamatot is bemutathatja.

7. ClickUp használhatósági tesztelés fehér tábla sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismételhető tesztelési rendszerek létrehozása a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával

A használhatósági teszt értékeli, hogy a valódi felhasználók hogyan interagálnak a termékével, hogy feltárja a problémás pontokat és javítsa az általános felhasználói élményt. A ClickUp használhatósági tesztelési táblasablonja biztosítja, hogy ezek az információk egyértelműen rögzítésre kerüljenek és hatékonyan felhasználásra kerüljenek.

Így segít a használhatósági teszt sablon:

Használja a beépített Whiteboard elrendezést, hogy a teszt megkezdése előtt megtervezze a célokat, a feladatfolyamatokat és a résztvevők adatait.

Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse a felhasználók problémáit, a feladatok sikerességi arányát és a kontextusban kapott minőségi visszajelzéseket.

Az elemeket áthelyezheti az egyéni állapotok között, például Ütemezett, Tesztelés alatt vagy Elemezve, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.

📌 Ideális: Portfólió-készítőknek, akik teljes használhatósági tesztelési ciklusokat szeretnének beépíteni.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Míg csak 27% szerint ez könnyű, a többiek valamilyen nehézségekkel szembesülnek – 23% szerint ez nagyon nehéz. Ha az ismeretek e-mailekben, csevegésekben és eszközökben vannak szétszórva, a vesztegetett idő gyorsan összeadódik. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket feladatokhoz kapcsolhat, válaszokat kaphat az AI-tól és még sok mást tehet. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

8. ClickUp használhatósági tesztelési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezzen tesztelési munkameneteket a ClickUp használhatósági tesztelési terv sablonjával.

A ClickUp használhatósági tesztelési terv sablon egy előre elkészített struktúra, amely végigvezeti csapatát a használhatósági tesztelés minden fázisán, a toborzástól a jelentéskészítésig. Meghatározott mezőkkel, alfeladatokkal és a haladás nyomon követésével biztosítja a munkafolyamat következetes végrehajtását.

Lehetőségek:

Használja a Projekt neve, Projekt leírása, Tesztvezető és Tesztelési módszer egyéni mezőket, hogy a csapat tisztában legyen a feladatkörrel és a logisztikával.

Ossza fel a munkát hét egyértelmű alfeladatra, például teszttervezés, résztvevők toborzása, anyagok előkészítése, környezet beállítása, teszt elvégzése, adatelemzés és tesztjelentés a „Teendőlista” segítségével.

A Teszt előrehaladás sáv segítségével valós időben követheti nyomon az előrehaladást.

📌 Ideális: Kutatók számára, akik több használhatósági tesztet kezelnek és egységes formátumra van szükségük.

💡 Profi tipp: Építsen be szórakoztató elemeket, például animációkat, játékos szövegeket és gamifikációt, hogy növelje a felhasználói elkötelezettséget és lojalitást, és akár enyhítse a frusztrációt is. Például a TikTok és a Fitbit alkalmazások ilyen szórakoztató funkciókat használnak, hogy a felhasználók visszatérjenek.

9. ClickUp tervezési portfólió feladat sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa portfólióját rendezett állapotban a ClickUp Design Portfolio Task Template segítségével.

A ClickUp Design Portfolio Task Template olyan tervezőknek készült, akiknek nem csak az átfogó képre van szükségük. Ez a feladat-központú változat az UX design portfólió sablonból részletesen bemutatja a kivitelezést, pontosan nyomon követve minden tervezési szakaszt, eszközt és határidőt.

Így használhatja a mindennapi munkában:

Bontsa le tervezési munkáját olyan mezőkkel, mint Tervezési szakasz, Tervezési kategória és Végső eredmény .

Kövesse nyomon az előrehaladást a határidők, a feladatprioritások és a felelősök segítségével, hogy a feladat szintjén figyelemmel kísérhesse a haladást.

A csatolt ClickUp Docs dokumentumban található beágyazott oldalakon navigálva megtekintheti a projekt céljait, összefoglalókat, UX stratégiát és sikermérőket.

📌 Ideális: Junior tervezők számára, akik egyedi projektfeladatokat, tervezési eszközöket és iterációkat dokumentálnak.

10. ClickUp UI tervezők összefoglaló sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse tervezési értékeit a ClickUp UI Designers Executive Summary Template sablon segítségével.

Amikor az érdekelt felek gyors áttekintést kérnek az Ön UI-munkájáról, a ClickUp UI-tervezők összefoglaló sablonja jól jöhet. Használhatja arra, hogy megfogalmazza, hogyan illeszkednek az Ön UI-döntései a felhasználói igényekhez és az üzleti célokhoz.

Az optimális kezeléshez próbálja ki a következőket:

Adjon hozzá olyan mezőket, mint Projekt neve, Ügyfél neve és Tervezési típus , hogy dokumentálja, min dolgozik és kinek.

A projektek szervezése olyan szakaszok segítségével, mint Függőben lévő visszajelzések, Folyamatban lévő vagy Befejezett , így a kollaboránsok és a lektorok tudják, mi készült el és mi következik.

Váltson a Lista, Tábla vagy Naptár nézet között, hogy kezelje a teljesítendő feladatokat vagy felkészüljön az érdekelt felek találkozóira.

📌 Ideális: UI-központú pályázók számára, akik áttekinthető képet szeretnének adni vizuális munkájukról.

🔍 Tudta? A vásárlói élmény és a felhasználói élmény közötti legfontosabb különbség az, hogy a vásárlói élmény a márkával való teljes kapcsolatot magában foglalja, míg a felhasználói élmény a termékkel való interakciókra összpontosít.

11. ClickUp teljesítmény sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Deliverables Template segítségével oszd fel a munkát kezelhető részekre.

A ClickUp Deliverables Template sablon több szállítandó termék láthatóságát biztosítja, miközben elkerüli a határidők elmulasztását.

Így segít Önnek az irányítást megtartani:

Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást olyan állapotokkal, mint Teendők, Folyamatban, Jóváhagyásra vár, és Befejezve, így minden teljesítendő feladat állapota kristálytisztán látható.

Rögzítse a szállítási részleteket olyan mezők segítségével, mint Jóváhagyó, RAG státusz, Projekt fázis és Befejezési státusz , hogy elkerülje a félreértéseket és korán jelölje meg az akadályokat.

Kezelje az összképet előre elkészített nézetekkel, mint például a Csapatállapot, Ütemezés és Állapotlap, így nyomon követheti az ütemterveket, a munkaterheléseket és a függőségeket.

📌 Ideális: Több projektet kezelő UX-kutatók számára, akik nyomon szeretnék követni a teljesítéseket.

12. ClickUp AI-val továbbfejlesztett projektportfólió-sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon mindig egy lépéssel előrébb az intelligens javaslatokkal a ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template segítségével.

Ha projektportfóliója olyan, mint egy fekete doboz, amelyben hiányoznak a frissítések és rejtett kockázatok vannak, a ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template intelligens megoldást kínál az egész működés kezelésére és méretezésére.

A ClickUp Brain által támogatott sablon valós időben jeleníti meg az információkat, kockázatokat és erőforrás-javaslatokat – nincs szükség a műszerfalak közötti ugrálásra.

Így működik:

A Portfólió irányítópult segítségével azonnal láthatja a projektállapotokat, a tulajdonosokat, a határidőket és az akadályokat az összes munkamenetben.

Használja a Progress Insights (AI) funkciót a késedelmes feladatok, elakadt kezdeményezések és az általános állapot feltárásához.

Jelölje meg a kockázatos projekteket, és javasoljon korrekciós intézkedéseket az automatizált kockázatkövető segítségével.

Használja ki az Erőforrás-elosztási táblát, hogy megismerje a csapat kapacitását, azonosítsa az alul- vagy túlterhelt csapattagokat, és az AI javaslatok segítségével újraelosztja a feladatokat.

📌 Ideális: Tapasztalt UX szakemberek számára, akik AI által generált összefoglalók segítségével mutatják be a projektek közötti összefüggéseket.

13. ClickUp médiakészlet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa be márkáját professzionális módon a ClickUp Media Kit sablon segítségével.

A ClickUp Media Kit Template egy központi munkaterület, ahol márkád eszközeit, vállalati adatait és sajtóanyagait egyetlen, kifinomult, könnyen hozzáférhető formátumban szervezheted és oszthatod meg. Tökéletes kiegészítője ügyfélszerző rendszerednek, mivel egy kifinomult csomagot állít össze, amely bemutatja márkád történetét, és ezt különböző ügyfelek számára is megismétli.

A következőket strukturálhatja:

Mit csinálsz és miért fontos ez a Rólam és a legfontosabb mutatók szakaszban

Töltsd fel logódat, termékfotóidat vagy profilképeidet közvetlenül a dokumentumba.

Sorolja fel világosan az ajánlatokat és az árakat, hogy elkerülje a Szolgáltatási táblázat szakaszban a oda-vissza levelezést.

A Kapcsolat adatok szakasz segítségével biztosíthatja, hogy a média gyorsan eljusson a megfelelő személyhez.

📌 Ideális: Freiberufliche UX-designerek, akik saját márkás médiakitet állítanak össze, amely tartalmazza a szolgáltatásokat, a mutatókat és a munkamintákat.

14. ClickUp projektterv-sablon kutatáshoz

Ingyenes sablon letöltése Végezzen közös kutatást a ClickUp kutatási projektterv sablonjával.

A ClickUp kutatási projektterv-sablon keretrendszert biztosít minden kutatási szakasz megszervezéséhez, a célok meghatározásától az eredmények bemutatásáig.

Így segít kezelni a komplexitást:

Állítsa be a projekt alapjait a beépített mezők segítségével: Célok, Hatály, Ütemezés és Csapat szerepek .

Bontsa fel a munkafolyamatokat világos, nyomon követhető feladatokra, olyan egyéni állapotokkal, mint Tervezés, Adatgyűjtés, Elemzés és Befejezés .

Határozza meg a szakaszokat, például a szakirodalom áttekintését, az adatgyűjtést és az elemzést a List View segítségével, a projekt szakasza szerint csoportosítva.

📌 Ideális: Kutatók számára, akik teljes körű UX-tanulmányokat végeznek, és strukturált módszert igényelnek a fázisok felvázolásához.

📖 Olvassa el még: UX-tervezési konferenciák és rendezvények szakemberek számára

15. ClickUp kutatási táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy központi információforrást a ClickUp Research Whiteboard Template segítségével.

Nem minden UX-kutatási projekt feladatlistával kezdődik; néha hangosan kell gondolkodni, ötleteket felvázolni és vizuálisan együttműködni. Itt jön jól a ClickUp Research Whiteboard Template. Szabad formájú brainstorminghoz, együttműködéshez és ötletek felvázolásához készült.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Gyűjtsd össze a nyers kutatási eredményeket digitális jegyzetlapok segítségével, kategória vagy téma szerint csoportosítva.

Gyorsabban felismerheti a trendeket egy vizuális vászon segítségével, amely kiemeli a mintákat és a problémás pontokat.

Együttműködés a csapattagokkal élőben – hozzáadás, szerkesztés és megjegyzések közvetlenül a megosztott kutatáson

Átmenet a brainstormingtól a cselekvésig a jegyzetek nyomon követhető feladatokká alakításával.

📌 Ideális: Kezdő kutatók számára, akik szeretik vizuálisan ábrázolni a megállapításokat, mielőtt azokat strukturált betekintéssé alakítják.

16. ClickUp kutatási jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze kutatási adatait a ClickUp kutatási jelentés sablonjával.

Elvégezte a kutatást, most jön a nehezebb rész: egy világos, megosztható jelentés elkészítése. A ClickUp kutatási jelentés sablonja a felhasználói élmény dokumentálására és az eredmények professzionális, megosztható formátumban történő bemutatására szolgál.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Használja az előre formázott szakaszokat az összefoglalás, módszertan, eredmények, megbeszélés és mellékletek számára.

Kövesse nyomon a hozzájárulásokat és a szerkesztéseket olyan mezőkkel, mint a Jelentés szerzője és Közreműködők .

Alkalmazzon olyan állapotokat, mint Vázlat, Felülvizsgálat alatt vagy Jóváhagyva, hogy nyomon követhesse a haladást.

📌 Ideális: Szakemberek számára, akik nyers adatokat UX kutatási esettanulmányokká alakítanak.

Nem biztos ezekben az UX kutatási portfólió sablonokban? Hallgassa meg egy valódi felhasználó véleményét:

A ClickUp-ot időszakosan használom több UX-projekt egyidejű kezelésére. A ClickUp-ot elsősorban azért szeretem, mert az összes munkámat projektekre és csapatokra oszthatom, majd mindent olyan részletességgel vagy áttekinthetőséggel tekinthetek meg, ahogyan szeretném.

A ClickUp-ot időszakosan használom több UX-projekt egyidejű kezelésére. A ClickUp-ot elsősorban azért szeretem, mert az összes munkámat projektekre és csapatokra oszthatom, majd mindent olyan részletességgel vagy áttekinthetőséggel tekinthetek meg, ahogyan szeretném.

Szerezze meg a szükséges kattintási arányt

Kutatásai mélyrehatóak, és portfóliójának ezt tükröznie kell.

Akár a toborzási vezetőknek szánt bemutatkozó anyagát csiszolja, akár csak rendet teremt a kreatív káoszban, a ClickUp UX kutatási portfólió sablonjai előnyt biztosítanak Önnek.

Ezek a sablonok a ClickUp Brain funkcióval rendelkeznek az automatikus összefoglaláshoz, Whiteboards funkcióval a kontextusban történő útvonalak feltérképezéséhez, valamint rugalmas nézetekkel a kutatási tervektől a használhatósági teszt eredményekig minden szervezéséhez.

Készen állsz arra, hogy új szintre emeld UX kutatási portfóliódat? A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy helyen biztosítja a kutatások kezeléséhez, dokumentálásához és bemutatásához szükséges eszközöket. Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅